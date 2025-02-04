A 10 legjobb erőforrás-ütemező szoftver 2025-ben (ingyenes és fizetős)

Az erőforrás-tervezés és -kezelés időigényes és bonyolult feladat – legalábbis akkor, ha nem a megfelelő szoftvert használja hozzá. ?

A csapattagok készségeinek a projektekhez való illesztése, az erőforrások rendelkezésre állásának megértése és a számlázható órák pontos számának kiszámítása mind időt és szakértelmet igényel. Korábban a projektmenedzsereknek ezt manuálisan vagy nagy és bonyolult táblázatok segítségével kellett elvégezniük.

Manapság szerencsénk van, hogy rendelkezünk erőforrás-ütemező szoftverekkel. Ezek a hasznos eszközök lehetővé teszik, hogy stratégiaibb módon tekintsük át, kezeljük és jelentést készítsünk az erőforrások kihasználtságáról. Ahelyett, hogy megpróbálná megjegyezni, melyik csapattagok már teljes kapacitással dolgoznak, a szoftver azonnal tájékoztatja Önt erről, és javaslatot tesz a feladat elvégzésére legalkalmasabb személyre. ?

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk, mire kell figyelni az erőforrás-kezelő szoftvereknél, hogy tudd, mire számíthatsz. Ezután megosztjuk a 2024-re ajánlott tíz legjobb eszköz és platform listáját.

Találjunk egy jobb módszert az erőforrások kezelésére 2024-ben és azután! ?

Mit kell keresnie az erőforrás-ütemező szoftverben?

A megfelelő erőforrás-ütemező szoftver kiválasztása azzal kezdődik, hogy megérti céljait, majd értékeli a rendelkezésre álló lehetőségeket. Annak érdekében, hogy megtalálja a szervezetének leginkább megfelelő megoldást, vegye figyelembe az alábbi szempontokat:

Árak : Az árképzési modell illeszkedik a költségvetéséhez? Az árak átláthatóak, vagy csak a demó verzióban láthatók?

Használhatóság: Könnyen kezelhető a szoftver? Van-e elegendő képzési anyag?

Önkiszolgálás: A csapat tagjai kezelhetik a saját munkaidő-nyilvántartásaikat? A vezetők könnyen frissíthetik, jóváhagyhatják és megoszthatják a jelentéseket?

Funkciók: Van benne munkaidő-nyilvántartás? Kezelheti vele a projektjeit? Rendelkezik a szükséges pénzügyi és jelentéskészítési funkciókkal?

Monitoring és jelentések: Egy pillantással áttekintheti az Egy pillantással áttekintheti az erőforrás-elosztást ? Különböző jelentési lehetőségek állnak rendelkezésre?

Rugalmasság: Testreszabhatja-e a szoftvert, hogy pontosan megfeleljen az Ön igényeinek? Vannak-e különböző nézetek és testreszabható funkciók?

Feladatok, erőforrások és a projekt előrehaladásának nyomon követése és figyelemmel kísérése a ClickUp Dashboard nézetben

Minden csapat erőforrás-ütemezésének igényei eltérőek, ezért fontos figyelembe venni a csapat igényeit és céljait. Gondolja át, mely elemek elengedhetetlenek, és mely funkciók jelentik a pluszt.

Ez segít szűkíteni a választási lehetőségeket, és gyorsabban megtalálni az ideális erőforrás-ütemező partnert.

A 10 legjobb erőforrás-ütemező szoftver

Nincs hiány erőforrás-ütemező szoftverekből. Több száz létezik, és sokan azt állítják, hogy ők a legjobbak. Ezek merész állítások, de néhány erőforrás-kezelő eszköz valóban esélyes arra, hogy elnyerje ezt a magasztos címet.

Fedezze fel a 10 legjobb erőforrás-ütemező szoftvert, amelyek valóban segíthetnek csapatának stratégiaibb és hatékonyabb munkavégzésben.

A ClickUp segítségével kezelheti az összes erőforrást, amelyre szüksége van a projekt befejezéséhez.

Az erőforrás-kezelés racionalizálása terén a ClickUp a legjobb. Termelékenységi és projektkezelő szoftverünk alapot biztosít ahhoz, hogy egyedi igényeid és céljaid alapján magasan személyre szabott élményt alakíthass ki.

Tárolja és kezelje mindenféle erőforrásait – beleértve az embereket, a tudást, a helyszíneket, az anyagokat és a beszállítókat. Kövesse nyomon az időt a beépített időkövetővel, és élvezze a részletes időjelentéseket. Hozzon létre adatbázist minden beszállítójáról és együttműködőjéről, és küldjön egyedi űrlapokat a szükséges adatok összegyűjtéséhez. ⏰

A ClickUp kiválóan teljesít az erőforrás-kezelés terén, különösen az emberek kezelésében. Szoftverünk lehetővé teszi, hogy létrehozzon egy központot, ahol láthatja, ki áll rendelkezésre, nyomon követheti a feladatok előrehaladását, és megelőzheti a szűk keresztmetszeteket az erőforrások intelligens elosztásával. Naptár nézetünknek köszönhetően madártávlatból áttekintheti a helyzetet, majd belemélyedhet a részletekbe.

Egy pillantással megértheti, hogy a csapatában ki dolgozik túl sokat és ki túl keveset, így könnyedén átcsoportosíthatja az erőforrásait.

A Munkafolyamat nézet segítségével azonnal láthatja csapattagjai rendelkezésre állását, így hatékonyabban oszthatja el őket a projektek és feladatok között. Azonosítsa, kinek van szabad ideje, ki dolgozik teljes kapacitással, és ki már túllépte a kapacitását – így ellenőrizheti és gondoskodhat csapattagjairól.

A Csapat nézetünk teljesen egyedülálló a ClickUp-ban, és új, vizuálisabb módszert kínál az erőforrás-kezelés felügyeletéhez, egyszerű feladatokkal és változtatásokkal – a drag-and-drop rendszerünknek köszönhetően.

A ClickUp rendkívül rugalmas, ezért is választják sokan erőforrás-ütemező szoftverként. Mindig lehet mindent a nulláról felépíteni, de ha gyors megoldást keres a szervezésre, akkor az erőforrás-tervezési sablonunk a legjobb kiindulási pont.

Sablonjaink kész megoldást kínálnak az erőforrások megtekintéséhez és elosztásához – csak be kell töltenie az adatait. A ClickUp kiválóan alkalmas erőforrások ütemezésére, és még sok másra.

A beépített feladatok, dokumentumok, célok, táblák, irányítópultok és csevegés funkcióknak köszönhetően a ClickUp pillanatok alatt a szervezés és a termelékenység egyetlen igazi forrásává válhat. ?

A ClickUp legjobb funkciói:

Élvezze az eszközkezelést, az időkövetést, a digitális űrlapokat és az erőforrás-ütemezést egy helyen.

Többféle nézet, beleértve a Gantt-diagramokat is, így egy pillanat alatt áttekintheti az erőforrásokat és a projekt előrehaladását.

Szűrje az erőforrásokat és feladatokat a felelős személy, a prioritás, a címkék és egyéb szempontok szerint, hogy hatékonyabban kezelhesse az erőforrásokat.

Beépített időkövetés és költségvetés-kezelés

Egyszerű drag-and-drop feladatok átcsoportosítása és projektütemezés az erőforrás-kapacitás szintjének segítésére

Konfigurálható egyéni űrlapok a beszállítói adatok gyűjtéséhez

Rendkívül vizuális és testreszabható megközelítés a projekt erőforrás-ütemezéshez és a feladatkezeléshez

Felhasználóbarát felület és élmény

Testreszabható értesítések felhasználói szinten

Beépített csapatmunka projektek, feladatok és dokumentumok között

Könnyű hozzáférés a ClickUp egyéb területeihez, így egyetlen helyen racionalizálhatja munkafolyamatait és hozzáférhet adataihoz.

A ClickUp korlátai:

A ClickUp egy átfogó szoftvereszköz, amelynek teljes körű használatához némi tanulási időre lehet szükség.

A ClickUp rengeteg adatot tartalmaz, ezért a betöltési idő néha hosszabb lehet. A sebesség és a teljesítmény optimalizálása prioritást élvez a termék fejlesztési tervében

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Hub Planner

via Hub Planner

A Hub Planner egy erőforrás-ütemező szoftver és tervező eszköz, amelyet minden méretű vállalat számára terveztek – a nagyvállalatoktól a kisebb vállalkozásokig. Az egyszerűsített szoftver segít az erőforrások szervezésében, a munkaidő-nyilvántartások kezelésében, a szabadságigénylések feldolgozásában, a projektek felügyeletében és még sok másban. ?

A Hub Planner legjobb funkciói:

Színkódolt blokkok, amelyek segítségével gyorsan láthatja a projekteket és a rendelkezésre álló erőforrásokat.

Könnyen használható, egyszerűsített felhasználói élmény

Robusztus jelentéskészítés, amely lehetővé teszi az idő elszámolását és elemzését

A Hub Planner korlátai:

Számos funkció áll rendelkezésre, amelyek új vagy alkalmi felhasználók számára zavaróak lehetnek.

Egyes felhasználók frusztrálónak tartják a több projektre kiterjedő munkaidő-nyilvántartások kitöltésének ismétlődő folyamatát.

A Hub Planner árai:

Ingyenes próba elérhető

Plug & Play: 7 dollár/erőforrás/hónap

Prémium: 18 USD/erőforrás/hónap

Üzleti vezető: Árakért vegye fel a kapcsolatot

Hub Planner értékelések és vélemények:

G2: 4. 2/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

3. Saviom

via Saviom

A Saviom egy vállalati szintű erőforrás-ütemező eszköz, amely segít a vállalatoknak optimalizálni munkaerő-felhasználásukat, így költségeket és hatékonyságot takaríthatnak meg. A platform nem csak az erőforrások ütemezését teszi lehetővé, hanem hozzáférést biztosít előrejelzésekhez, kapacitástervező eszközökhöz és forgatókönyv-alapú modellezéshez is. ?

A Saviom legjobb funkciói:

Könnyen konfigurálható az üzleti igényeinek megfelelően

A beépített riasztások segítenek azonosítani a potenciális problémákat.

Használja az automatizálást „mi lenne, ha” elemzések futtatásához és különböző forgatókönyvek teszteléséhez.

A Saviom korlátai:

Egyes felhasználók a felületet és a felhasználói élményt kevésbé modernnek találják, mint más alternatívák esetében.

A szoftver nem rendelkezik olyan projektmenedzsment funkciókkal, amelyeket más versenytársak kínálnak.

Saviom árak:

Ingyenes próba elérhető

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Saviom értékelések és vélemények:

G2: 3,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

4. Lebegés

via Float

A Float egy modern erőforrás-kezelő eszköz, amelynek célja, hogy egy helyen segítsen kezelni az alkalmazottait és a projekteket. Tervezze meg a projekteket a feladatok ütemezésével, a költségvetéssel, a projekt mérföldköveivel és a kapacitás-előrejelzéssel. Ezután kezelje a csapattagok munkaidejét, készségeit és szabadságigényeit. ⚒️

A Float legjobb funkciói:

Tiszta és egyszerű felhasználói felület és élmény

Rendkívül átlátható képet kap arról, hogy mely erőforrások állnak rendelkezésre és melyek vannak kiosztva.

Feladatok, csapatok és projektek kezelése egy helyen

Float korlátozások:

A pénzügyi nyomon követési és költségvetési funkciók más erőforrás-tervező eszközökhöz képest korlátozottak.

Egyes felhasználóknak a tanulási görbe kissé meredeknek tűnhet.

Float árazás:

Ingyenes próbaverzió elérhető

Kezdő csomag: 7,50 USD/fő/hónap

Előny: 12,50 dollár/fő/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Float értékelések és vélemények:

G2: 4. 2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

5. Runn

via Runn

A Runn egy erőforrás-kezelő eszköz, amely jobb áttekintést nyújt a folyamatokról, így a megfelelő embereket a megfelelő projektekhez rendelheti. Készítsen magas szintű ütemterveket, tervezzen és kövessen nyomon projekteket, és használja az előrejelzéseket a jobb optimalizálás érdekében. ?

Erőforrás-tervezési funkciói segítségével egyszerűen áttekintheti a projekt erőforrásait. Ideális az időhöz kötött erőforrás-elosztáshoz és a munkaerő menedzseléséhez.

A Runn legjobb funkciói:

Könnyen használható, nincs meredek tanulási görbe

Magas szintű átláthatóság az erőforrások és a projekt költségvetésének valós idejű felhasználásáról

Integráció harmadik féltől származó eszközökkel az adatok maximális kihasználása érdekében

Runn korlátai:

Nincs olyan funkció, amely figyelembe veszi a projektek közötti függőségeket.

A felhasználók több színválasztékot szeretnének

Nem a legjobb ötlet a projektköltségvetések kezeléséhez

Runn árak:

Ingyenes csomag elérhető

Előny: 10 dollár/fő/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények futtatása:

G2: 4,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (25 értékelés)

6. Parallax

via Parallax

A Parallax egy erőforrás-tervezési és -kezelési eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak terveztek, akik maximalizálni szeretnék bevételi kapacitásukat. Az eszköz az előrejelzésre, a kapacitástervezésre és az erőforrás-kezelésre összpontosít, segítve a csapatokat abban, hogy stratégiailag dolgozzanak, optimalizálják a kapacitást és megtervezzék az erőforrásokat. ?

A Parallax legjobb funkciói:

Magasra értékelt felhasználói élmény

Az automatizálás segít azonosítani azokat a lehetőségeket, amelyekkel az erőforrások ütemezése hatékonyabbá tehető.

Betekintés a projekt kockázataiba és riasztások a kritikus projektproblémákról

Parallax korlátai:

Jelenleg korlátozott integrációk állnak rendelkezésre más eszközökkel.

A felhasználók szerint a szoftver használatának elsajátítása nehéz.

Parallax árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Parallax értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (2 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50 értékelés)

7. Kantata

via Kantata

A Kantata (korábban Mavenlink ) erőforrás-ütemező szoftvere az all-in-one felhőalapú platformjuk része, és úgy lett kialakítva, hogy segítse a csapatokat a projektek, valamint az erőforrások elosztásának és rendelkezésre állásának áttekintésében.

Erőforrás-ütemező eszközei segítségével hatékonyan kezelheti a többféle munkaterhelést, és egy pillanat alatt áttekintheti az erőforrások kapacitását. A szoftver megkönnyíti az erőforrások kihasználtságának kiegyensúlyozását, ajánlások megszerzését és a csapattagok készségeinek a megfelelő projektekhez való illesztését. ?

A Kantata legjobb funkciói:

Egyetlen irányítópult, amelyen láthatja az összes benyújtott, függőben lévő és jóváhagyott munkaidő-nyilvántartást.

Egy helyen kezelheti erőforrásait, idejét és projektjeit

Valós időben követheti nyomon a projekt jövedelmezőségét és előrehaladását.

Kantata korlátai:

Egyes véleményekben elégedetlenséget fejeznek ki a projektmenedzsment funkció fejlesztésével kapcsolatban.

A felhasználók azt is jelzik, hogy egyes szűrési lehetőségek korlátozottnak tűnnek.

Kantata árak:

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kantata értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (1300+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

8. LiquidPlanner

via LiquidPlanner

A LiquidPlanner állítása szerint az egyetlen erőforrás-kezelési platform, amely alkalmazkodik a változásokhoz, és segít a csapatoknak a lehető legjobban felkészülni a bizonytalanságokra. Futtasson szimulációkat, hogy reális előrejelzéseket készítsen, egy pillanat alatt áttekintse csapata kapacitását, és meghatározza, mely projekteknek kell prioritást adni a legjobb eredmények elérése érdekében. ✅

A LiquidPlanner legjobb funkciói:

Könnyű adatmegosztás más részlegekkel és együttműködőkkel

Intuitív és robusztus projektmenedzsment funkciók

Gyorsan és egyszerűen vizualizálja a projekt ütemtervét és függőségeit.

A LiquidPlanner korlátai:

A szoftver bonyolultnak tűnhet, és időbe telik megtanulni a használatát.

Egyes felhasználók szeretnék, ha részletesebb pénzügyi jelentési funkciók lennének.

A LiquidPlanner árai:

Ingyenes próba elérhető

Alapvető funkciók: 15 USD/felhasználó/hónap

Profi: 25 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 35 USD/felhasználó/hónap

LiquidPlanner értékelések és vélemények:

G2: 4. 2/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

9. Teamdeck

via Teamdeck

A Teamdeck projekt- és erőforrás-kezelő szoftvere minden csapatnak és minden projektnek átfogó képet ad. A szoftver egy helyen egyesíti az erőforrás-tervezést, az időkövetést, a szabadságkezelést, a projekttervezést és a rendelkezésre állást, így a csapatok hatékonyabban és stratégiailag dolgozhatnak. ?

A Teamdeck legjobb funkciói:

Tekintse meg a rendelkezésre álló időpontokat, majd egy intuitív erőforrás-naptárban ütemezze be a csapattagokat a projektekhez.

Rugalmas csapatnaptár, amelyet a csapat tagjai könnyen megértenek

A beépített integrációknak és API-nak köszönhetően könnyen integrálható más eszközökkel.

A Teamdeck korlátai:

Egyes felhasználók nehezen kezelhetőnek találják a felhasználói felületet.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz számukra a szükséges jelentések elkészítése.

A Teamdeck árai:

Ingyenes próba elérhető

Alapvető erőforrás: 1 dollár havonta

Csapat tag: 3,99 USD havonta

Teamdeck értékelések és vélemények:

G2: 4. 4/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

10. Smartsheet

via Smartsheet

A Smartsheet egy erőforrás-kezelő platform, amelynek célja, hogy nagy léptékű csapatok számára biztosítsa a következetességet. A szoftver segítségével könnyen megtekinthetők és nyomon követhetők az erőforrások és az ütemtervek, különböző nézetekből kezelhetők a projektek, csapatként lehet együttműködni, és a tervezés segítségével optimalizálható a projektek, tartalmak és egyéb eredmények nagy léptékű előállítása. ⚒️

A Smartsheet legjobb funkciói:

A beépített kereső segítségével könnyen megtalálhatja, amit keres.

A csapat tagjai megjegyzéseket fűzhetnek a feladatokhoz és projektekhez.

A valós idejű frissítések lehetővé teszik a projektmenedzserek és a terepen dolgozó csapatok közötti jobb tervezést.

A Smartsheet korlátai:

Egyes felhasználók szerint a tanulási görbe meredek.

A szoftver táblázatos modellt használ, ami nem minden felhasználó számára vonzó.

A Smartsheet árai:

Ingyenes csomag elérhető

Pro: 6 dollár felhasználónként/hónap

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartsheet értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

Kezelje erőforrásait hatékonyabban

A projektmenedzserek nem tudnak mindent megcsinálni. Hagyja, hogy a megfelelő erőforrás-ütemező szoftver levegye a terhet a válláról, így Ön szabadon összpontosíthat azokra a feladatokra, amelyek szakértői figyelmet igényelnek.

Ha készen áll arra, hogy előrelépjen és felfedezze a jobb erőforrás-kezelési módszert, próbálja ki ingyenesen a ClickUp-ot. All-in-one platformunk minden szükséges funkcióval rendelkezik egy testreszabott erőforrás-kezelési központ felépítéséhez, anélkül, hogy egyedi szoftverre kellene költenie. Kezdje el használni sablonjainkat, testreszabja őket a munkamódszeréhez, és kezdjen el felépíteni egy digitális munkaterületet, amely segít Önnek okosabban, nem pedig keményebben dolgozni. ?