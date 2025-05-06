A 10 legjobb Mavenlink alternatíva és versenytárs a csapatod számára

A Kantata, korábban Mavenlink néven ismert, már régóta létezik. De vajon ez elég hosszú idő ahhoz, hogy tökéletesítse a projektmenedzsment művészetét?

A G2 4,1-es értékelésével a rövid válasz: még nem. Magától értetődik, hogy annak ellenére, hogy világszínvonalú együttműködési projektmenedzsment szoftvert kínál, a Mavenlink még mindig sok kívánnivalót hagy maga után azoknak az ügyfeleknek, akik innovatívabb funkciókra vágynak.

Szerencsére számos kiváló projektmenedzsment szoftver közül választhat. E tekintetben a Mavenlink hiányosságait tucatnyi versenytársa megfelelően pótolja.

Ezért nézzük meg a 10 legjobb Mavenlink alternatívát (vagy Kantata alternatívát), ha fejlettebb projektmenedzsment funkciókat keres.

Mi az a Kantata (Mavenlink)?

A Kantata egy sokoldalú projektmenedzsment szoftver, amely átláthatóságot, együttműködési és automatizálási funkciókat biztosít a jobb projektvégrehajtás, projektkövetés és munkafolyamat-kezelés érdekében. Ötvözi a hagyományos projektmenedzsment funkciókat az erőforrás-kezelési eszközökkel, amelyek különösen a professzionális szolgáltató vállalkozások számára előnyösek.

via Kantata

Ezenkívül sok felhasználó kedveli ezt a platformot, mert segítségével jobban tudja kezelni több projektet, valamint a projektek pénzügyeit, projektigényeket és portfóliókat. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a Kantata a professzionális szolgáltató csapatok kedvence legyen.

Névváltoztatás ellenére a Kantata hasznos eszköznek bizonyult, ha vizuálisabb projektkövetést és fokozottabb csapatmunkát szeretne a folyamatban lévő projektekben. Egyéb figyelemre méltó funkciói között szerepelnek:

Többféle diagramnézet-beállítás

Valós idejű tevékenységi feed

Tiszta és áttekinthető felhasználói felület

Idő- és költségnyilvántartás

Az összetett árstruktúra és a lassú felület azonban sokakat arra késztetett, hogy alternatívákat keressenek a Mavenlink helyett. Ne ragadjon le olyan megoldásnál, amely csak felületesen kezeli a feladatok kezelésének, a projekt határidőinek pontosabb meghatározásának és az üzleti tevékenységéhez igazán hatékony projektstratégia kidolgozásának igényeit.

A 10 legjobb Mavenlink alternatíva, amit ismernie kell

Íme egy lista a Mavenlink 10 versenytársáról és alternatívájáról, amelyek jobban megfelelhetnek csapataidnak, céljaidnak és körülményeidnek:

A ClickUp több mint 15 nézetével a szervezetek minden csapat számára átfogó megoldást kapnak.

A ClickUp még nem olyan régóta létezik, mint a listán szereplő néhány másik Mavenlink alternatíva, de gyorsan az egyik legjobb, átfogó termelékenységi eszközzé vált. Nem csak kis- és nagyvállalatok számára jelent megoldást, hanem fantasztikus választás azoknak a professzionális szolgáltató cégeknek is, amelyeknek egy központosítottabb munkaközponthoz van szükségük a feladatok elvégzéséhez.

Ez a fejlett projektmenedzsment platform mindenki számára kínál valamit. A csapatmunka áll a középpontban, a felhasználók pedig pontosan a saját igényeiknek megfelelően vizualizálhatják, testreszabhatják és építhetik fel a ClickUp-ot. Ezenkívül a ClickUp feladatkezelő eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megjegyzéseket rendeljenek a csapattagokhoz, és automatizálási funkciókkal ismétlődő feladatokat állítsanak be.

Az egyszerű drag-and-drop opciók megkönnyítik a munkafolyamatok átalakítását és fejlesztését anélkül, hogy szűk keresztmetszetek keletkeznének. A ClickUp az egyik legdinamikusabb munkaterület-eszköz, amely teljes mértékben testreszabható az Ön egyedi igényeinek megfelelően, így a projekteket gyorsabban tudja befejezni.

Húzza át a feladatokat a ClickUp naptárnézetébe

A ClickUp legfontosabb funkciói

A ClickUp számos projektmenedzsment funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a munka tervezésében, kezelésében és vizualizálásában. Ha pedig szűkös a költségvetése, a ClickUp Free Forever csomagja a fizetős csomagok számos fejlett projektmenedzsment funkcióját tartalmazza. Nézzük meg néhányat a felhasználók kedvencei közül, többek között:

Bőséges kommunikáció és együttműködés megjegyzésekkel és hozzárendelt megjegyzésekkel

Lehetőség az Airtable, Miro, inVision és Google Docs nézetek beágyazására

A Mind Maps, a Whiteboards, a Gantt diagramok és más eszközök segítségével az unalmas adatok látványos ábrázolássá válnak.

A legmodernebb feladatprioritizálás és testreszabható teendőlisták

Különböző nézetek közötti váltás lehetősége (táblázatos nézet, listás nézet, dobozos nézet, naptár nézet stb. )

Előre elkészített és testreszabott jelentések és irányítópultok, amelyek növelik a láthatóságot

Intuitív drag-and-drop felhasználói felület, amely megkönnyíti a feladatok létrehozását és kiosztását.

Teljesítménymenedzsment és munkafolyamat-automatizálás a fejlett erőforrás-ütemezéshez

Kövesse nyomon a projekteket a költségektől a befejezésig

A ClickUp előnyei

A ClickUp robusztus ingyenes csomagot kínál.

Több száz ingyenes projektmenedzsment sablon , amellyel azonnal elindulhat

Egyszerű feladatkövetés a projektek hatékonyabb kezeléséhez

Verhetetlen testreszabhatóság

A ingyenes csomagban 24/7 e-mailes és csevegő támogatás áll rendelkezésre.

Időkövetés elérhető az ingyenes csomagban

Könnyen integrálható a meglévő rendszereibe

A versenyképes árak több értéket jelentenek a pénzéért.

A ClickUp hátrányai

A fejlett testreszabási lehetőségek túlterhelőek lehetnek az új felhasználók számára.

A keresés és a szűrés sebessége lassabb lehet (...egyelőre!).

A ClickUp árai

Örökre ingyenes csomag

Korlátlan csomag : 5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti terv : 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (4800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3117 értékelés)

2. Wrike

via Wrike

A Write egy projektmenedzsment eszköz, amely termelékenységet, átláthatóságot és hatékonyságot ígér a csapatalapú munkafolyamatokban.

A megbízható projekttervezés, vizualizálás és menedzsment révén a Wrike a legjobb projektmenedzsment szoftver és erőforrás-menedzsment megoldásként tett szert hírnévre.

A Mavenlink egyik legjobb alternatívájaként a Wrike büszke a legmodernebb funkcióira, eszközeire és ügyfélszolgálatára, amelyeknek köszönhetően több ezer csapat kedveli.

Például a Wrike rendelkezik KPI-figyelési és jelentési funkcióval, ami sajnos hiányzik a Mavenlinkből.

A Wrike legfontosabb funkciói

A Wrike-ot a projektmenedzsment területén ismertté tévő funkciók közül néhány:

A munkaterhelés nézet segítségével a projektmenedzser láthatja, hogyan vannak felosztva a feladatok, és hogyan kezelik a csapatok az egyes feladatokat.

A közös szerkesztés lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy különböző fájlokon, mappákon és dokumentumokon dolgozzanak.

Beépített csevegési funkció, amely lehetővé teszi, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjon csapataival.

Hatékony időnaplózás és időkövetési funkciók

KPI-monitoring és jelentések a teljesítmény nyomon követéséhez

A Wrike előnyei

A Mavenlink-kel ellentétben a Wrike ingyenes csomagot és ingyenes próbaidőszakot kínál.

A központi irányítópult összefogja az összes projektet és munkafolyamatot.

Többféle telepítési lehetőség, beleértve a böngésző verziót, az alkalmazást és a mobilalkalmazást.

A Wrike hátrányai

A Wrike komplex webes API-ja megnehezíti a csapatok beilleszkedését

Sokan nem találják intuitívnak a Wrike asztali verzióját.

A Wrike viszonylag drága az ugyanolyan teljesítményű eszközökhöz képest.

Az adatok Wrike-ba történő importálásához a felhasználóknak pontos paramétereket kell teljesíteniük.

Wrike árak

Ingyenes

Professional : 9,80 USD/felhasználó/hónap, legalkalmasabb a gyorsan növekvő csapatok számára

Üzleti: 24,80 USD/felhasználó/hónap, a legjobb megoldás a szervezet összes csapatának

Wrike ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (3192 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1806 értékelés)

3. Monday. com

via Monday

A hétfő szörnyű nap azoknak a csapatoknak, akik nem rendelkeznek projektmenedzsment alkalmazással, de van egy eszköz, amely ezt meg akarja oldani.

A Monday egy interaktív és színes projektmenedzsment szoftver, amely átláthatóságot és láthatóságot kíván teremteni a projektjei működésében.

Emellett a Monday automatizálja az ismétlődő feladatokat, javítja a csapatmunkát és átláthatóságot teremt a munkafolyamatokban a projekt végső sikerének érdekében.

A Monday titka a táblázati funkciójában rejlik. A táblázat egy táblázatszerű feladat táblázat, ahonnan minden projektjét kioszthatja, nyomon követheti a teljesítéseket és automatizálhatja a feladatokat.

A Monday legfontosabb jellemzői

A színes kialakítás és felületnek köszönhetően a Monday használata gyerekjáték.

Automatizálási receptek, amelyek eseményalapú automatizálást hoznak létre a mindennapi feladatokhoz

Többféle nézet a táblákhoz (diagramnézet, űrlap idővonal nézet, Kanban nézet és fájlnézet)

Lenyűgöző adatvizualizáció , amely KPI-jét vizuális grafikákká alakítja

Monday Apps piactér, ahol további alkalmazásokat vásárolhat

Hétfő előnyei

A Monday integrálható harmadik féltől származó termelékenységi platformokkal, mint például a Slack, a Google, a Mailchimp és a Spotify.

Intuitív drag and drop idővonal

Megbízható, 24 órás ügyfélszolgálat és előre elkészített tudásbázis

Hétfő hátrányai

A költségek gyorsan megnőnek, ha nagy csapatokkal dolgozik.

Bonyolult árképzési struktúra

Időkövetési funkciót kínál a magasabb árú csomagokban.

A Gantt-diagramok és az ütemtervek a magasabb árú csomagok kiváltsága.

Hétfői árak

Alap : 8 USD/felhasználó/hónap (4 felhasználó/hónap)

Standard : 10 USD/felhasználó/hónap (3 felhasználó/hónap)

Pro : 16 USD/felhasználó/hónap (3 felhasználó/hónap)

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Monday-vel.

Hétfői ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (6248 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2752 értékelés)

4. Zoho Projects

via Zoho Projects

A Mavenlink versenytársainak listája nem lenne teljes a Zoho Projects említése nélkül. A Zoho Projects egy felhőalapú szoftver, amely projektmenedzsment, automatizálás és együttműködés alapvető elemeit biztosítja kis- és középvállalkozások számára.

A Zoho Projects segítségével csapata mostantól élvezheti az automatizált projektmenedzsment szoftverek előnyeit: feladatok létrehozása, azok csapatokhoz való hozzárendelése és a haladás nyomon követése.

Ezenkívül a Zoho Projects problémakövetési funkciókkal is rendelkezik, amelyek ideálisak problémák, kérések és hibák nyomon követéséhez.

A Zoho Projects legfontosabb jellemzői

A Gantt-diagram segít vizualizálni a feladatok függőségét, a határidőket és a feladatlistákat.

A projektmenedzsment paramétereinek testreszabási lehetősége

Az erőforrás-kihasználási diagram lehetővé teszi az erőforrások közötti terheléselosztást.

Lehetőség az egyes projektek idő- és fogyasztási költségeinek valós idejű nyomon követésére

A Zoho Projects előnyei

A Zoho beépített csevegési funkcióval rendelkezik, amely javítja a csapatok közötti együttműködést.

Zökkenőmentes integráció más Zoho termékekkel

A mérföldkövek meghatározása és az előrehaladás nyomon követése egyszerű és problémamentes.

Néhányak számára megfizethető projektmenedzsment szoftver lehet (ingyenes próbaverzió is elérhető)

Zoho Projects hátrányai

Bevezetés és beállítás A Zoho beépített csevegési funkcióval rendelkezik, amely javítja a csapatok közötti együttműködést.

A végtelen testreszabási lehetőségekből adódó meredek tanulási görbe

A Zoho komplex felhasználói felülete sok kívánnivalót hagy maga után.

A Zoho esetében öt különböző alkalmazás között kell váltogatnia.

A Zoho nem rendelkezik offline hozzáféréssel

Zoho Projects árak

Ingyenes : 0 dollár 3 felhasználó és 2 projekt esetén

Prémium : 4 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 9 USD (nincs felső határ a felhasználók számát illetően)

Zoho Projects ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (282 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (259 értékelés)

5. Asana

via Asana

Az Asana jó hírneve miatt nem kell sokáig görgetnie a Mavenlink alternatíváinak listáját, mielőtt rátalálna.

Az Asana egy projektmenedzsment szoftver, amely segít a csapatoknak projektjeik bővítésében, agilis munkafolyamatok kidolgozásában és az előre meghatározott eredmények nyomon követésében.

Ez az eszköz egy egyszerű, de komplex, listán alapuló feladat táblázatot használ, hogy megoldja az összes projektmenedzsment kihívását. Ez lehet névjegyzék, teendőlista vagy bármilyen más típusú lista, amelyből feladatok/alfeladatok hozhatók létre, és azok a csapat tagjaihoz rendelhetők.

Az Asana legfontosabb funkciói

Valós idejű jelentési lehetőségek, beleértve a fejlett keresést, a mentett keresési jelentéseket, a mérföldköveket és a munkaterhelést.

Hozzon létre feladatokat, alfeladatokat és alfeladatok alfeladatait több szinten

Többféle nézet, amelyből megtekintheti adatait (táblázat, naptár, lista nézetek)

Feladatütemezés, amely automatikusan áthelyezi a feladatokat egyik tábláról a másikra

Az Asana előnyei

Az Asana aktív közösséggel rendelkezik (Asana közösségi fórum).

Az Asana tiszta, friss és intuitív felülettel rendelkezik a projektek nyomon követéséhez.

Reagáló és barátságos ügyfélszolgálat

Asana hátrányai

Az Asana megköveteli, hogy minden hasonló domainnel rendelkező felhasználó licenccel rendelkezzen, és vendégként kezelje őket. Ez végül az árak emelkedéséhez vezet.

A testreszabási lehetőségek szintje miatt az Asana tanulási görbéje meredek.

Az Asana adatállomány-építése és testreszabása viszonylag korlátozott.

A ClickUp-tól eltérően az Asana ingyenes csomagjában nincs időkövetési funkció.

Asana árak

Alap : Legfeljebb 15 fős csapatok számára elérhető, ingyenes próbaopcióval.

Prémium : 10,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 24,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot az Asanával.

Asana ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (8926 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (11 398 értékelés)

6. ProofHub

via ProofHub

A ProofHub egy egyszerű projektmenedzsment és együttműködési szoftver, amely termelékenységet és együttműködést elősegítő eszközök sorát kínál kis csapatok számára.

Ez a legjobb Mavenlink alternatívák egyike, mert páratlan egyszerűséget kínál a projektmenedzsment alapjainak sérelme nélkül, intuitív, egyszerű, mégis hatékony megoldást teremtve.

Az all-in-one megoldásként működő Proof Hub egyszerűsíti a projektmenedzsment technológiai eszközeit, így egyetlen megbízható megoldással maradhat.

A ProofHub legfontosabb jellemzői

Részletes tevékenységi napló

Fehér címkézés

Munkafolyamatok

Kiváló feladatkezelés (Kanban táblák és Gantt diagramok)

Csodálatos együttműködési funkciók, mint például csevegés, bejelentések és beszélgetések

A ProofHub előnyei

Szinte nem létező tanulási görbe

A lenyűgöző testreszabhatóság maximális rugalmasságot biztosít csapatának.

A feladatok létrehozása és kiosztása nem is lehetne egyszerűbb.

Versenyképes árak és ingyenes próba lehetőségek

A ProofHub hátrányai

A Gantt-diagram még mindig javításra szorul.

A mobilalkalmazás viszonylag korlátozott

A ProofHub árai

89 dollár/hó átalánydíj, éves számlázással

Ár: 45 USD/hó, éves számlázással (a legtöbb funkció hiányzik)

ProofHub ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (63 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (67 értékelés)

7. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork nem új név a projektmenedzsmentben, és nem is fog hamarosan eltűnni. Ahogy a neve is sugallja, ez az eszköz azért szerepel a Mavenlink alternatíváinak listáján, mert az együttműködésre összpontosít, és 2007 óta teszi hatékonnyá a csapatokat, egy automatizálással a másik után.

Ne tévessze össze egyszerűségét és intuitív felületét a korlátozott képességekkel; együttműködési, vizualizációs és automatizálási funkciói rendkívül hatékonyak. Az egyik legjobb Mavenlink alternatívaként professzionális szolgáltatás-automatizálási szoftvere tökéletes azok számára, akik ügyfelekkel dolgoznak, vagy részletes portfóliókezelési megoldásokra van szükségük.

A csapatmunka legfontosabb jellemzői

A Portfóliók funkció lehetővé teszi komplex projektek létrehozását és kezelését.

Beépített időkövetés a zökkenőmentes számlázáshoz

A munkaterhelés-kezelés megkönnyíti az erőforrások kezelését

A számlázási és számlázási funkciók jobb üzleti intelligencia megoldássá teszik.

Előre elkészített munkafolyamat- és feladatkezelési sablonok

Az ügyfelek ingyenesen hozzáadhatók, hogy zökkenőmentesen együttműködhessenek a projektmenedzserekkel.

Csapatmunka előnyei

A Teamwork több terméket (CRM, CHAT, Spaces) kínál, mint egy egyszerű projektmenedzsment megoldás.

Barátságos ügyfélszolgálat elérhető telefonon, élő csevegésen és videó oktatóanyagokon keresztül.

A projektelszámolási funkciók ideálisak azok számára, akik ügyfeleket kezelnek.

Csapatmunka hátrányai

A ClickUp-tal ellentétben ingyenes verziójában nincs Kanban-tábla.

Csapatmunka árak

Örökre ingyenes : 30 napos ingyenes próba elérhető

Szállítás : 9,99 USD felhasználónként havonta

Grow : 17,99 USD/felhasználó/hónap

Méret: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Teamworkkel.

Teamwork ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (1011 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (728 értékelés)

8. Jira

via Jira

A Jira egy projektmenedzsment eszköz, amelyet fejlesztői csapatok számára fejlesztettek ki. Azonban több évnyi túlszolgáltatás után ez a funkciókban gazdag eszköz jelentős hasznosságot élvez a kezdeti célpiacon kívül is.

Ma a Jira magát projektmenedzsment, problémakövetés és időkövetés szoftverként írja le, amely bármely csapat és szervezet számára alkalmas. Ha a Mavenlink alternatíváit keresi, ez a szoftvernek biztosan vannak előnyei és hátrányai.

A Jira szoftver, amely a nagyobb Jira szoftvercsomag része, az agilis szoftverfejlesztés, a feladatok elosztása, a prioritások meghatározása és az adatvédelem terén az első számú választás. A projektmenedzserek kedvence, mivel segítségével hatékonyabban tudják kezelni a projekteket.

A Jira legfontosabb funkciói

Kiváló hibajelentés és hibakezelés szoftverprojektekhez

Az egyedi munkafolyamatok lehetővé teszik, hogy a semmiből hozzon létre munkafolyamatokat.

Scrum és Kanban táblák az agilis fejlesztéshez

A projekt ütemtervek segítségével vizualizálhatja a projekt teljes folyamatát a befejezésig.

Fejlett jogosultságok és hozzáférés-vezérlés

Auditnaplók

A Jira előnyei

A Jira az egyetlen eszköz ebben a listában, amely kifejezetten a problémakezelésre specializálódott.

Több ezer integráció harmadik féltől származó eszközökkel

Páratlan jelentéskészítés a szoftverrel, amely több mint 12 jelentést kínál

Páratlan jelentéskészítés a szoftverrel, amely több mint 12 jelentést kínál

A Jira hátrányai

A 2024 februárjában bekövetkező változások miatt teljes vagy részleges rendszerátállás lehet szükséges.

A Jira nem rendelkezik Gannt-diagrammal vagy idővonal-nézettel, és nem lehet feladatokat rendelni egy nézeten belül.

A testreszabhatóság szintje miatt a Jira tanulási görbéje meredek.

A bővítmények és pluginok kezelése a Jira-ban nem túl kellemes élmény.

A Jira nem rendelkezik beépített kommunikációs és együttműködési eszközzel.

Jira árak

Ingyenes : 0 dollár maximum 10 felhasználó számára

Standard : 7,50 USD felhasználónként (átlag)

Prémium : 14,50 USD felhasználónként (átlag)

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Jira-val.

Jira ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (4869 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (12 343 értékelés)

9. Basecamp

via Basecamp

A Basecamp egy alapvető projektmenedzsment eszköz, amely a kisvállalkozások és csapatok projekttervezésének komplexitását kezeli.

Az egyszerűség és az alapszintűség, amelyet sok projektmenedzser a Basecamp legfőbb gyengeségének tart, más projektcsapatok vezetői számára éppen a legnagyobb erősségét jelenti.

Egyes ügyfelek számára egy egyszerű irányítópult, táblázatok és néhány vizualizáció elegendő ahhoz, hogy életre keltsék projektjeiket.

Ugyanakkor a BaseCamp csak olyan esetekben szolgál Mavenlink alternatívaként, amikor a projekt túl egyszerű ahhoz, hogy bonyolultabb eszközt igényeljen.

A Basecamp legfontosabb jellemzői

A Hill Charts segít vizualizálni a projektek előrehaladását.

Beépített üzenőfal, ahol hirdetéseket tehet közzé és ötleteket gyűjthet.

A campfire funkció lehetővé teszi, hogy csevegjen a csapattagjaival. A Campfire csevegési funkció lehetővé teszi a kommunikációt a csapattal.

A teendőlisták egyszerű módszert kínálnak a feladatok létrehozására.

Az ütemezés összekapcsolható a Google Naptárral.

A Basecamp előnyei

Tiszta és intuitív felület

Megfizethető ár a korlátozott számú funkcióknak köszönhetően

Kész projekt sablonok elérhetősége

A Basecamp hátrányai

A projektmenedzsmenthez elengedhetetlen elemek, például ütemtervek és nézetek hiánya

Nincsenek projektmenedzsment eszközök, mint például kanban táblák és Gantt-diagramok.

Hiányoznak az alapvető funkciók, mint például az ütemtervek és az alfeladatok.

Hiányoznak a projektmenedzsment alapvető elemei, például a Gantt-diagramok.

Basecamp árak

99 USD/hó átalánydíj (ingyenes próbaidőszak lehetőségével)

Basecamp ügyfélértékelések

G2: 4,1/5 (5061 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (13 669)

10. Notion

via Notion

A Notion kiemelkedik a Mavenlink alternatíváinak listájából, mint egy testreszabható varázsló, amely lehetővé teszi, hogy bármikor létrehozzon és hozzárendeljen bármit, amit csak akar.

Ez a PM eszköz kiválóan alkalmas a munkafolyamatok konszolidálására, a láthatóság megteremtésére és szinte minden integrálására egy hatékony és testreszabható eszköz alatt.

Dokumentumkezelési képességei is példaértékűek, így csapataid biztonságosan hozzáférhetnek a napi feladataik elvégzéséhez szükséges erőforrásokhoz.

A Notion legfontosabb jellemzői

Többféle nézet, beleértve táblázatot, listát, naptárat, Kanban-t és galériát

Élő dokumentum-együttműködés

Több mint 50 kezdő sablon

Többféle integráció más harmadik féltől származó szoftverekkel

A Notion előnyei

Alkalmas jegyzetek készítésére és dokumentumkezelésre

Egyszerű és könnyen megtanulható felület

Az egyablakos elv központosítást eredményez

Notion hátrányai

Gazdag funkciói és testreszabási lehetőségei miatt a tanulási görbe meredek.

Egyes ügyfelek nem elégedettek a Notion által kínált sablonok számával.

Egyesek úgy vélik, hogy üzleti intelligencia szolgáltatásai nem olyan erősek, mint másokéi ebben a listában.

Notion árak

Ingyenes

Personal Pro : 4 USD havonta, éves számlázással

Csapat : 8 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Notionnal.

Notion ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (863 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (782 értékelés)

Miért lenne szükség több alkalmazásra, ha elég egy?

Unod már a csapatok közötti szilárd határokat, a félreértéseket és a hatékonyság hiányát? Itt az ideje, hogy kihasználd a projektmenedzsment szoftverek előnyeit.

Ha olyan eszközt keres, amely összeköti a csapatait, lebontja a szilárd határokat, javítja a termelékenységet és áttekinthetővé teszi az összes műveletet, akkor a ClickUp lehet az, amit keres.

Hozzon létre egy ingyenes ClickUp fiókot, és kezdje el még ma!