A 12 legjobb ügyfél-együttműködési szoftver 2026-ban

Az ügyfél-együttműködési eszközök két csoportra oszthatók. Egyrészt vannak a portálba integrált eszközök, amelyek külön, márkás felületet biztosítanak az ügyfeleknek. Másrészt vannak a vendéghozzáféréssel rendelkező belső eszközök, amelyek korlátozott hozzáférést biztosítanak az ügyfeleknek a munkaterületéhez.

Ha rossz oldalt választ, azonnal visszatér a jóváhagyások elmaradásához, a fájlok többféle verziójához és a senki által nem látott válaszban megváltozott feladathoz.

Ez az útmutató a 12 legjobb ügyfél-együttműködési szoftvert hasonlítja össze a külső munkavégzés szempontjából fontos tényezők alapján, így kiválaszthatja azokat az eszközöket, amelyek illeszkednek a technológiai környezetéhez.

Eszköz Legalkalmasabb Kiemelkedő funkció Árak* Miben marad el Teamwork.com Komplex, többszintű ügyfél-életciklusokat kezelő közepes méretű ügynökségek Ingyenes külső hozzáférés a műszerfalakhoz, a mérföldkövekhez és a megosztott feladatokhoz, beépített időzítőkkel, amelyek kiszámítják az erőforrások költségeit a költségvetéshez viszonyítva Ár: 9,99 USD/hó-tól (éves számlázással) Óraalapú becsléseket használ, nem pedig story pointokat, így az agilis fejlesztőcsapatok kihagyják a sprinttervezést Moxo Szabályozott iparágakban működő cégek, amelyek személyre szabott ügyfélbevezetést alkalmaznak Külön márkás belépési pontok az ügyfelek és a beszállítók számára, érthető munkafolyamatokkal és titkosított elektronikus aláírásokkal Ingyenes; Üzleti csomag: 960 USD/év A belépő szintű csomag korlátozza az integrációkat, és nem rendelkezik belső időzítőkkel az óradíjas számlázáshoz monday.com Olyan marketingügynökségek számára, amelyeknek jól látható, színkóddal ellátott haladáskövetésre van szükségük Színkódolt állapotjelző táblák, amelyek egyértelművé teszik a késedelmeket Ingyenes; fizetős változat 9 USD/hó-tól Nincs oszlopszintű adatvédelem, ezért nehéz elrejteni az érzékeny adatokat a vállalkozók elől ClickUp Növekvő, többfunkciós csapatok, amelyek konszolidálni szeretnék a belső működést és az ügyfelekkel kapcsolatos munkát A vendégjogosultságok pontosan szabályozzák, hogy az ügyfél mit láthat: feladatok, dokumentumok, korrektúrák, csevegés és űrlapok egy munkaterületen, valamint ingyenes, csak megtekintésre jogosult vendégek Ingyenes; fizetős változat 7 USD/felhasználó/hó-tól Az egyfunkciós alkalmazásokat használó csapatoknak egy-két hétre van szükségük a Spaces és a jogosultságok beállításához Asana Kis csapatok, amelyek merev, határidőhöz kötött ügyfél-mérföldköveket koordinálnak Függőségkövetés, amely biztosítja, hogy az ütemterv szerinti átadások a terv szerint haladjanak Ingyenes; fizetős változat 10,99 USD/hó-tól Inkább az idővonalak kezelésére, mint az intenzív ügyfélkommunikációra lett kifejlesztve; a használhatóság fenntartásához egyértelmű hierarchiára van szükség Basecamp Növekvő ügynökségek, amelyek korlátlan ügyfélfelhasználói számmal járó átalánydíjas árazást keresnek Átalánydíjas árazás, felhasználónkénti díj nélkül, korlátlan számú ügyfél-felhasználó számára Ingyenes; Pro 15 USD/hó/felhasználó; Pro Unlimited 299 USD/hó Nincs részletes jogosultságbeállítás az érzékeny adatok korlátozására a megosztott táblákon Slack Mérnöki és technikai csapatok, amelyek kiemelten fontosnak tartják a gyors, valós idejű ügyfélkommunikációt Ingyenes Slack Connect-csatornák, amelyek külső partnereket vonnak be a közös beszélgetésbe Ingyenes; fizetős változat 8,75 USD/hó/felhasználó A forgalmas csatornákon a fontos frissítések könnyen elkerülhetik a figyelmet; az ingyenes csomag korlátozza az üzenetelőzményeket Google Workspace Elosztott csapatok számára, amelyeknek könnyű, dokumentumokban gazdag ügyfél-társszerkesztésre van szükségük Élő, felhőalapú közös szerkesztés, amely kiküszöböli a „küldés–javítás–melléklet” ciklust Ár: 7 USD/hó-tól (éves számlázással) A szoftver inkább dokumentumok kezelésére van optimalizálva, mint nagy mennyiségű adat feldolgozására, ezért a nagyon nagy, képleteken alapuló táblázatok lassíthatják a rendszert; az alkalmazások közötti értesítések felhalmozódnak Notion Kreatív stúdiók, amelyeknek nagymértékben testreszabható ügyfél-vezérlőpultokra és eszközközpontokra van szükségük Rugalmas modulok és a Teamspace elválasztása az egyedi ügyfélportálok létrehozásához Ingyenes; fizetős változat 10 USD/hó-tól A nagy adatbázisok lelassíthatják a rendszert; korlátozott offline hozzáférés FuseBase Ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatot tartó ügynökségek, amelyek teljesen saját márkás, weboldal-szerű portálokat szeretnének Weboldalhoz hasonló, a portálba integrált felületek, „magic-link” hozzáféréssel és teljes fehér címkézéssel Ár: 32 USD/hó-tól (éves számlázás) Lassabb betöltési idők és nincs közvetlen adatexport a Google Sheetsbe Zoho Projects Költségtudatos csapatok számára, akik ismerős, közösségi média stílusú frissítéseket keresnek az érdekelt felek számára Közösségi média stílusú projekt-hírfolyam a frissítések, fájlok és visszajelzések számára Ingyenes; fizetős változat 4 USD/hó-tól Számos funkcióval rendelkezik, ezért a navigáció nagy portfóliók esetén bonyolultabbnak tűnik, mint egy minimalista eszköznél. Trello Szabadúszók és kis csapatok, akik egyszerű, vizuális ügyfél-munkafolyamatokat terveznek Egy vezetői beérkező levelesláda, amely automatikusan átalakítja az ügyfelek e-mailjeit húzható feladatkártyákká Ingyenes; fizetős változat 5 USD/hó-tól Nincs natív függőség, sem időnyilvántartás komplex, többszintű projektek esetén

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az ügyfél-együttműködési szoftver?

Az ügyfél-együttműködési szoftverek biztonságos, közös munkateret biztosítanak a külső ügyfelek számára, ahol együtt dolgozhatnak a csapatával. Ezen a felületen nyomon követhetik a projekt előrehaladását, fájlokat cserélhetnek, jóváhagyhatják a teljesítéseket, és üzeneteket küldhetnek Önnek, mindezt anélkül, hogy beavatkoznának a belső működésébe.

Ez nem ugyanaz, mint a belső együttműködési eszközök, amelyeket a munkatársak számára fejlesztettek ki. És eltér az ügyfélkezelő szoftverektől is, amelyek inkább a kapcsolatot követik nyomon, mintsem a közös munkavégzést segítik.

A lényeges különbség: a jó ügyfél-együttműködési eszközökkel pontosan szabályozhatja, hogy az ügyfél mit láthat, így a munka megosztott marad, de a munkaterülete magánjellegű marad.

Mire kell figyelni az ügyfél-együttműködési szoftvereknél?

Értékelje az egyes eszközöket kilenc szempont alapján: külső hozzáférési modell, biztonságos fájlmegosztás és jogosultságok, jóváhagyások és lektorálás, valós idejű együttműködés, az ügyfelek számára látható projektáttekintés, fehér címkézés, integrációk, vendégárak és a bevezetéshez szükséges erőfeszítés.

Ezek a szempontok együttesen különböztetik meg a külsősök számára kifejlesztett eszközt egy olyan belső eszköztől, amelyhez utólag hozzáadott vendégfiókot tartalmaz. Íme, miért fontos mindegyik szempont kifejezetten az ügyfélkapcsolatok szempontjából:

Külső hozzáférési modell (portál vs. vendég hozzáférés vs. mindkettő) : Döntse el, hogy az ügyfél milyen mértékben láthatja a működését. A portál egy külön, saját márkájú felület, ahová bejelentkeznek; a vendég hozzáférés esetén az ügyfelek korlátozott hozzáféréssel kerülnek a munkaterületére.

Biztonságos fájlmegosztás és jogosultságok : Fájlonként, nem csak munkaterületenként szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg, kommentálhatja, szerkesztheti vagy töltheti le a fájlokat. Az ügyfelekkel végzett munka sorsa a dokumentumokon múlik, ezért a szabályozott tevékenységek esetében : Fájlonként, nem csak munkaterületenként szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg, kommentálhatja, szerkesztheti vagy töltheti le a fájlokat. Az ügyfelekkel végzett munka sorsa a dokumentumokon múlik, ezért a szabályozott tevékenységek esetében a biztonságos fájlmegosztás elengedhetetlen.

Jóváhagyások és korrektúrák : A jóváhagyásokat ne hagyja elvészni az e-mailek között, hanem dokumentálja őket! Az ügyfelek egy helyen hagyhatják jóvá a szállítandó anyagokat és jelölhetik meg a kreatív anyagokat, a legjobb online : A jóváhagyásokat ne hagyja elvészni az e-mailek között, hanem dokumentálja őket! Az ügyfelek egy helyen hagyhatják jóvá a szállítandó anyagokat és jelölhetik meg a kreatív anyagokat, a legjobb online korrektúraeszközök pedig a munkához csatolják ezeket a visszajelzéseket.

Valós idejű együttműködés : Csökkentse az oda-vissza levelezést azzal, hogy lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy Önnel együtt szerkesszék a dokumentumokat és ötleteket gyűjtsenek a megosztott dokumentumokban és táblákon

Az ügyfelek számára látható projektáttekintés : Mutassa meg az ügyfeleknek az állapotot, az ütemtervet és a felelősségi köröket anélkül, hogy belső alfeladatokat és a csapat belső kommunikációját nyilvánosságra hozná

White-labeling és márkaépítés : Helyezze el a saját logóját a portálon, ne a szolgáltatóét. A tanácsadók és ügynökségek számára ez a professzionális benyomás részét képezi.

Integrációk : Csatlakozzon az ügyfelek által már használt fájltárolóhoz, csevegőprogramhoz és naptárhoz, így senkinek sem kell feladnia a jelenlegi rendszerét

Árazási modell vendégek és ügyfelek számára : Figyeljen erre a szempontra: egyes eszközök vendégenként számolnak fel díjat, másoknál a vendégek díja benne van az árban, míg egyeseknél van felső határ, és az ügyfelekkel kapcsolatos munkák esetében ez jelentősen meghaladhatja az alapelőfizetés díját.

Ügyfél-bevezetési erőfeszítés: A zökkenőmentes bevezetés elősegíti a szoftver elterjedését; ha az ügyfélnek már egy megjegyzés közzétételéhez is képzésre van szüksége, az lassítja a folyamatot. Párosítsa szoftverét : A zökkenőmentes bevezetés elősegíti a szoftver elterjedését; ha az ügyfélnek már egy megjegyzés közzétételéhez is képzésre van szüksége, az lassítja a folyamatot. Párosítsa szoftverét egy dedikált ügyfél-bevezetési szoftverrel a személyre szabott kapcsolatok kialakítása érdekében.

Ha egy márkás ügyfélportál mellett dönt, ez a videó bemutatja Önnek néhány lehetőséget:

Tizenkét együttműködési eszköz került fel erre a listára: Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects és Trello.

Mindegyiknek megvannak a maga erősségei és gyengeségei. Az alábbiakban bemutatott összes eszközről ugyanazokat az információkat kapja meg: kinek ajánlott, miben a legjobb, miben nem felel meg az elvárásoknak, és mennyibe kerül.

1. Teamwork.com (A legjobb ügynökségi ügyfélkezeléshez közepes méretű csapatok számára)

Ha csapatának össze kell hangolnia az ügyfeleknek szánt eredményeket anélkül, hogy extra szoftverlicencekért kellene fizetnie, akkor a Teamwork.com a megfelelő választás. A szolgáltatás ingyenes hozzáférést biztosít a külső érdekelt felek számára a műszerfalakhoz, a mérföldkövekhez és a megosztott feladatokhoz. Ezért kiváló választás azoknak a szakmai szolgáltató cégeknek, amelyeknek átláthatóságra van szükségük a hosszú projektciklusok során.

Tegyük fel, hogy egy marketingügynökség egy weboldal fejlesztését irányítja. Az ügyfelet meghívják, hogy közvetlenül áttekintse a fejlesztési feladatokat, visszajelzést adjon, vagy nyomon kövesse a projekthelyszínen eltöltött órákat a megosztott listán belül. A vezetők emellett natív időzítőket is beállíthatnak az egyes feladatokhoz, és a platform automatikusan kiszámítja az erőforrás-költségeket a teljes költségvetéshez viszonyítva.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Kerülje el a szétszórt beszélgetéseket: Hozzon létre ideiglenes csevegőcsatornákat rövid távú projektekhez, hogy a beszélgetések automatikusan elkülönüljenek egymástól

Csökkentse a manuális adminisztrációt az AI segítségével: Használja a Teamwork AI-t a projektfrissítések összefoglalásához, tartalomvázlatok készítéséhez és a projektadatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásához

Ismerje meg a korábbi döntések hátterét: Keressen a teljes üzenetelőzmények között, hogy feltárja az indokokat anélkül, hogy át kellene kutatnia az e-mail-szálakat

Frissítse a feladatokat a meglévő csatornáiról: Csatlakoztassa a Slacket, hogy közvetlenül módosíthassa a feladatlistákat anélkül, hogy Csatlakoztassa a Slacket, hogy közvetlenül módosíthassa a feladatlistákat anélkül, hogy túl sok eszközt kellene használnia

Árak

Alapcsomag: 9,99 USD/hó felhasználónként

Accelerate : 24,99 USD/hónap felhasználónként

Optimalizálás: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 1 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 900 értékelés)

A Teamwork.com hiányosságai: Az agilis fejlesztőcsapatoknál illeszkedési problémák merülhetnek fel, mivel az eszköz story pontok helyett órabázisú becsléseket használ. A platformon emellett hiányoznak a fejlett backlog-kezelési funkciók és a hibák életciklusát lefedő részletes munkafolyamatok. Hagyja ki a Teamwork.com-ot, ha: csapatai natív sprinttervezési keretrendszereket igényelnek, vagy ha a befejezett és aktív feladatokat egyszerre, egyetlen képernyőn kell látniuk.

Mit mondanak a valódi felhasználók a Teamwork.com-ról?

Olvassa el egy G2-felhasználó véleményét a Teamwork.com-ról:

A Teamwork.com-ban leginkább az átfogó projektmenedzsment-funkciók tetszenek, beleértve a feladatkövetést, az időgazdálkodást, az együttműködési eszközöket és a jelentéskészítési funkciókat. Segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a termelékenység növelésében, a határidők hatékony betartásában, valamint a projekt teljes életciklusa alatt a világos kommunikáció fenntartásában.

A Teamwork.com-ban leginkább az átfogó projektmenedzsment-funkciók tetszenek, beleértve a feladatkövetést, az időgazdálkodást, az együttműködési eszközöket és a jelentéskészítési funkciókat. Segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában, a termelékenység növelésében, a határidők hatékony betartásában, valamint a projekt teljes életciklusa alatt a világos kommunikáció fenntartásában.

2. Moxo (A legjobb az ügyfélportálon történő regisztráció automatizálásához)

A Moxo, amelynek célja az ügyfélfiók-kezelés egységes munkaterületekre való áthelyezése, külön bejelentkezési pontokat hoz létre a különböző külső érdekelt felek számára. Az ügyfelek egy portálfelületet látnak, a beszállítók egy külön elrendezésen keresztül lépnek kapcsolatba, a belső csapatok pedig egyszerű nyelven vázolják fel a teljesítési lépéseket a munkafolyamatok létrehozása érdekében. A külső felek az első naptól kezdve naprakészek maradnak a teljesítési határidőkkel kapcsolatban.

Egy ingatlanügynökség felhasználhatja a partneri bevezetés lebonyolítására. A cég a mobilalkalmazáson keresztül osztja meg az ingatlanhirdetésekhez kapcsolódó anyagokat és ütemezi a bevezető beszélgetéseket. Az új ügynökök közvetlenül a biztonságos felületen írják alá a bevezetési dokumentumokat, az ügyfelek aláírásait pedig vállalati szintű titkosítás védi.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Növelje a napi működési kapacitást: Vezessen be olyan mesterséges intelligencia-asszisztenseket, amelyeket a vállalat belső készségeire képeztek ki a rutinmunkák elvégzésére

A megakadt projektek azonnali felismerése: Valós idejű csapat-teljesítményadatok lekérdezése közérthető nyelven a szűk keresztmetszetek feltárása érdekében

Illessze vállalati arculatához: Saját logókat és márka színeket ágyazhat be minden, az érdekelt felek számára elérhető irányítópultba

Gyorsítsa fel a dokumentumok begyűjtését: Biztonságosan kérje be, fogadja és rendszerezze az ügyfélfájlokat anélkül, hogy e-mail mellékletekre lenne szüksége

Árak

Ingyenes

Business : 960 USD/éves számlázás

Pro : 4 800 USD/éves számlázás

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések

G2: 4,5/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4/5 (több mint 20 értékelés)

A Moxo hiányosságai: A belépő szintű csomag korlátozza a külső adatbázisokhoz és felhőalapú tárolómappákhoz való közvetlen csatlakozást. Ez a korlátozás kényszeríti az adatok kézi másolását, míg a belső időmérők hiánya lassítja az időjelentést. Ne válassza a Moxót, ha: üzleti tevékenysége pontos óradíjas számlázást vagy kiterjedt alapszintű integrációkat igényel.

Mit mondanak a valódi felhasználók a Moxóról?

Nézze meg, mit értékel ez a G2-értékelő a Moxo-ban:

Nagyra értékelem a továbbfejlesztett ügyfélélményt és a felhasználóbarát kialakítást. Az, hogy testreszabhatjuk az űrlapokat és az értesítéseket ügyfeleink számára, rendkívül értékes volt a csapatunk számára. Ezen felül az ügyfélszolgálati csapat nagyon gyorsan reagál, és megbízható segítséget nyújt, amikor segítségre van szükségem.

Nagyra értékelem a továbbfejlesztett ügyfélélményt és a felhasználóbarát kialakítást. Az, hogy testreszabhatjuk az űrlapokat és az értesítéseket ügyfeleink számára, rendkívül értékes volt a csapatunk számára. Ezen felül az ügyfélszolgálati csapat nagyon gyorsan reagál, és megbízható segítséget nyújt, amikor segítségre van szükségem.

3. monday.com (A legjobb vizuális projektkövetéshez marketingügynökségek számára)

Ha csapata jelenleg szétszórt táblázatokkal követi nyomon az ügyfélszámlákat, a monday.com színekkel jelölt állapot táblákkal váltja fel azokat. Így láthatóvá teheti a határidőket, és azoknak megfelelően tervezhet. A frissítések közvetlenül az egyes teljesítési feladatokhoz kapcsolódnak, és egy külön „felelős” oszlop jelzi a feladatok felelőseit anélkül, hogy folyamatos egyeztető megbeszélésekre lenne szükség.

Egy többcsatornás kampányt irányító kreatív ügynökség megosztható táblát hozhat létre külső partnerei számára. Az új anyagigények beágyazott webes űrlapokon keresztül érkeznek, amelyek automatikusan kitöltik a határidővel kapcsolatos adatokat tartalmazó sorokat. Az ügyfélmenedzserek egy beépített órára kattintva nyomon követhetik a javításokra fordított számlázható órákat, és ezek az adatok közvetlenül bekerülnek az ügyfeleknek szóló előrehaladási jelentésekbe.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Szervezze meg a napját egyetlen nézetben: Gyűjtse össze az összes aktív tábláról származó személyes feladatait egyetlen heti ütemtervbe

Tartson teljes történetet a fiókkal kapcsolatos interakciókról: Rögzítse az ügyfelekkel folytatott telefonbeszélgetéseket, e-maileket és az értekezletekről készült jegyzeteket egy központi kapcsolattartási naplóban

Mutassa meg, kinek van szabad kapacitása: Koordinálja a munkaterheléseket vizuálisan egy idővonal-oszlopon, hogy felismerje az új ügyfélmunkákra rendelkezésre álló kapacitást

Gyorsabb projektáttekintés az AI segítségével: Használja a monday AI-t frissítések létrehozásához, a feladatok összefoglalásához, a kérések osztályozásához és a munkafolyamatok kialakításához

Árak

Ingyenes

Alapszint: 9 USD/hónap felhasználónként

Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések

G2: 4,7/5 (több mint 16 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5 900 értékelés)

A monday.com hiányosságai: a monday.com táblái nem kínálnak oszlopszintű megjelenítési korlátozásokat, így a megosztott táblán lévő érzékeny ügyféladatok elrejtése a külső alvállalkozók elől tervezést igényel. Emellett az automatizálási eszköze ugyan hatékony, de a bonyolult „ha-akkor” logika esetén inkább manuális megoldásra támaszkodik. A bonyolult szabályláncok inkább azoknak a csapatoknak alkalmasak, amelyek hajlandóak időt fordítani a beállításra. Hagyja ki a monday.com-ot, ha: Működése szigorú oszlopszintű adatvédelmi ellenőrzéseket igényel, amikor aktív nyomonkövetési táblákat oszt meg külső partnerekkel.

Mit mondanak a valódi felhasználók a monday.com-ról?

Olvassa el, mit mond a monday.com-ról ez a G2 -értékelő:

A monday Work Managementben leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűen áttekinthető vele a munka. Megnyithatok egy táblát, és néhány másodperc alatt megértem, mi van folyamatban, mi vár az ügyfélre, és mi késik. Az állapotcímkék, a felelősök és a határidők nagyon egyértelműek, így kevesebb a találgatás és kevesebb a „kié ez?” típusú üzenet a Slackben vagy az e-mailben.

A monday Work Managementben leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűen áttekinthetővé teszi a munkát. Megnyithatok egy táblát, és néhány másodperc alatt megértem, mi van folyamatban, mi vár az ügyfélre, és mi késik. Az állapotcímkék, a felelősök és a határidők nagyon egyértelműek, így kevesebb a találgatás és kevesebb a „kié ez?” típusú üzenet a Slackben vagy az e-mailben.

4. ClickUp (A legjobb all-in-one platform ügyfelekkel való és belső munkához)

A ClickUp vendégjogosultságainak segítségével szabályozhatja, hogy az ügyfelek mit láthatnak

A legtöbb csapat az ügyfelekkel kapcsolatos feladatokat egy eszközben, a belső munkát pedig egy másikban kezeli. A ClickUp megszünteti ezt a felosztást. A feladatok, dokumentumok, táblák, csevegés, irányítópultok, korrektúrák és űrlapok mind egy munkaterületen találhatók. A csak megtekintésre jogosult és engedélyezéssel szabályozott vendégtípusok segítségével pontosan szabályozhatja, hogy az ügyfél mit láthat. A bejelentkezés nélküli hozzáférés érdekében a nyilvános megosztott nézetek révén bárki megtekintheti az előrehaladást egy link segítségével.

Így működik a rendszer: egy márkaépítő ügynökség létrehoz egy ügyfél számára egy ClickUp-mappát, amely tartalmaz egy listát a teljesítendő feladatokról, egy dokumentumot a megbízási leírásról, valamint ClickUp-dashboardokat az előrehaladás nyomon követéséhez. Az ügyfél bejelentkezik, megjegyzéseket fűz a tervezési fájlokhoz (PNG, PDF vagy videó), és üzeneteket küld a csapatnak a csevegőn keresztül. Soha nem látja a belső sprinttáblákat vagy a csapatbeszélgetéseket.

A ClickUp Forms összegyűjti az új eszközigényeket, és automatikusan létrehozza a feladatokat a megfelelő listában. Az együttműködés-érzékelő valós időben jelzi, ha egy ügyfél éppen megtekinti vagy szerkeszti a dokumentumot. A dokumentumok körülbelül 1,5 másodperccel azután mentődnek automatikusan, hogy valaki abbahagyja a gépelést, így a közös szerkesztés szinte azonnali.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Cserélje le a szétszórt kommunikációt a csevegésre: A ClickUp csevegési csatornáinak segítségével a beszélgetéseket a projekthez kapcsolódó feladatok mellett is kereshetővé teheti.

Gyorsítsa fel az ügyfelek számára történő szolgáltatásnyújtást: Automatizálja a jóváhagyásokat, az ismétlődő feladatokat, az állapotfrissítéseket és az átadásokat kódírás nélküli munkafolyamatok segítségével

Azonnali válaszok: Keressen a feladatok, a dokumentumok és a csevegés között Keressen a feladatok, a dokumentumok és a csevegés között a Brain MAX segítségével, hogy projektösszefoglalókat készítsen, fájlokat keressen vagy állapotfrissítéseket fogalmazzon meg anélkül, hogy át kellene kutatnia a mappákat

A rutin ügyfélkérdések átadása: Rendeljen hozzá egy AI-alapú Rendeljen hozzá egy AI-alapú szuperügynököt , akit a vendégek @megemlíthetnek frissítések, fájlkeresések vagy teendők esetén, így megkímélve csapatát az ismétlődő állapotkérdésektől.

Árak

Értékelések

G2 : 4,6/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4 400 értékelés)

A ClickUp gyenge pontjai: Az a sokoldalúság, amelynek köszönhetően a ClickUp több eszközt egyesít, egyben több kezdeti beállítást is jelent: az egycélú alkalmazásokból érkező csapatoknak általában egy-két hétre van szükségük a Spaces, a nézetek és a jogosultságok konfigurálásához, mielőtt minden a helyére kerülne. Ne válassza a ClickUp-ot, ha: elengedhetetlen egy saját márkájú, mikrosite-stílusú portál, és annak vendégjogok segítségével történő felépítése túl sok kézi munkát igényel a munkafolyamatához képest.

Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?

Hogyan segít a ClickUp, mint all-in-one platform, ennek a G2-es értékelőnek:

Amit a legjobban szeretek benne, az az, hogy mindent egy helyen egyesít. A ClickUp előtt a projektkövetés, az ügyfélmunkák és a csapatkoordináció különböző eszközök között volt szétszórva, most pedig minden egy rendszerben található. Kezelhetem a projektjeinket, nyomon követhetem az ügyfeleknek szánt teljesítéseket, és koordinálhatom a csapatot anélkül, hogy az alkalmazások között kellene ugrálnom. Ez az „egységes információforrás” felállás jelentette számunkra a legnagyobb előnyt az elmúlt évben.

Amit a legjobban szeretek benne, az az, hogy mindent egy helyen egyesít. A ClickUp előtt a projektkövetés, az ügyfélmunkák és a csapatkoordináció különböző eszközök között volt szétszórva, most pedig minden egy rendszerben található. Kezelhetem a projektjeinket, nyomon követhetem az ügyfeleknek szánt teljesítéseket, és koordinálhatom a csapatot anélkül, hogy az alkalmazások között kellene ugrálnom. Ez az „egységes információforrás” felállás jelentette számunkra a legnagyobb előnyt az elmúlt évben.

Ismerje meg, hogyan hívhat meg és kezelhet vendégeket a ClickUp-ban:

5. Asana (A legjobb kis csapatok idővonal-koordinációjához)

Az Asana strukturált projektek, ütemtervek és feladatfüggőségek segítségével tartja rendben az ügyfelekkel kapcsolatos munkát, így a haladás könnyen nyomon követhető. A csapatok meghívhatják az ügyfeleket, hogy együttműködjenek bizonyos projektekben, közvetlenül a feladatokhoz kapcsolódó visszajelzéseket gyűjthessenek, és automatizálhassák a rutin jellegű frissítéseket anélkül, hogy hosszú e-mail-láncokat kellene létrehozniuk. A platform egyértelműséget teremt a felelősségi körök, a határidők és a következő lépések tekintetében.

Egy ügyfélképzéseket irányító kisvállalkozás tulajdonosa az Asana sablonjait felhasználva létrehozhat egy bevezetési munkafolyamatot, amely azonnal 40–50 egymástól függő feladatot generál. A rendszer nyomon követi a függőségeket, hogy a belső átadások a terv szerint történjenek. A csapattagok megjegyzéseket fűzhetnek az egyes kártyákhoz, feltölthetnek projektfájlokat, és megemlíthetik kollégáikat a kontextus megosztása érdekében.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Ismétlődő műveleti lépések automatizálása: Alkalmazzon egyedi kiváltó logikát a kártyák automatikus áthelyezéséhez, ha bizonyos feltételek teljesülnek

Ünnepelje a teljesített mérföldköveket: Indítson el képernyőn megjelenő elismerő animációkat a csapat motivációjának növelése érdekében

Legyen egy lépéssel a határidők előtt: Ábrázolja a függőségeket és az ütemterveket, hogy még mielőtt késleltetnék a szállítást, azonosíthassa az akadályokat

Takarítson meg időt az AI segítségével: Használja az Asana AI-t a projektek összefoglalásához, a kockázatok azonosításához, a következő lépések javaslásához és a folyamatban lévő munkával kapcsolatos kérdések megválaszolásához.

Árak

Személyes: Ingyenes

Starter : 10,99 USD/hó felhasználónként

Advanced : 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 400 értékelés)

Miben marad el az Asana: A platform frissítései alkalmanként megváltoztatják a már bevált funkciókat, ami arra kényszeríti a felhasználókat, hogy időt töltsenek új szoftveres megoldások keresésével. A véleményezők azt is megjegyzik, hogy ha az egérmutatót a feladatok fölé viszik, azok automatikusan megnyílnak, ami kisebb kellemetlenséget okoz a napi navigáció során. Ne válassza az Asanát, ha: csapatában nincs egységes hierarchia, mivel az adatbázis könnyen zavaros feladatgyűjtővé válhat.

Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?

Miért tartja ez a G2-értékelő az Asanát felhasználóbarátnak:

Az Asanát hihetetlenül felhasználóbarátnak és könnyen kezelhetőnek találom. Tökéletesen illeszkedik a kis létszámú csapatomhoz. Tetszik az alkalmazás integrációja a Clockify-val, ami rengeteg időt takarít meg nekem és a gyakornokomnak a fizetéssel, valamint a munkaidő és a munkaidő-nyilvántartások nyomon követésével kapcsolatban. Nagyon hasznos, hogy a csapatomnak áttekintést nyújt a projektekről és az ügyfélfeladatokról.

Az Asanát hihetetlenül felhasználóbarátnak és könnyen kezelhetőnek találom. Tökéletesen illeszkedik a kis létszámú csapatomhoz. Tetszik az alkalmazás integrációja a Clockify-val, ami rengeteg időt takarít meg nekem és a gyakornokomnak a fizetéssel, valamint az órák és a munkaidő-nyilvántartások nyomon követésével kapcsolatban. Nagyon hasznos, hogy a csapatomnak áttekintést nyújt a projektekről és az ügyfélfeladatokról.

6. Basecamp (A legjobb választás az átalakuló ügynökségek számára az átalánydíjas ügyfél-együttműködéshez)

Az átalánydíjas árazás és az ügyfelek számára nulla felhasználónkénti díj miatt a Basecamp a legegyszerűbb választás a növekvő ügynökségek számára, amelyek csupán azt szeretnék elérni, hogy a projektinformációk ne szétszóródjanak. A platform az e-mail-szálakat központosított üzenőfalakkal és átlátható teendőlistákkal váltja fel. A belső csapatok külön költség nélkül hozzáadhatnak külső beszállítókat és ügyfeleket konkrét projektekhez.

Az ügynökség igazgatója a Mission Control irányítópult segítségével azonnal áttekintheti a projekt állapotát. A csapat egy vizuális mutató segítségével ellenőrzi az előrehaladást anélkül, hogy az egyes táblákat megnyitná. Az ügyfelek részt vehetnek a Campfire csevegésekben, vagy közvetlenül a megosztott felületen tekinthetik át a fájlokat.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Fedezze fel időben a szűk keresztmetszeteket: A Hill-diagramok segítségével kövesse nyomon, hogy a feladatok a tervezési vagy a végrehajtási fázisban vannak-e.

Csökkentse az állapotmegbeszélések számát: Állítson be ismétlődő értesítéseket, amelyek automatikusan összegyűjtik a csapat frissítéseit

Gyorsan megtalálhatja az eltévedt fájlokat: Gyűjtse össze az összes aktív fájlt és megjegyzést egyetlen „Everything View” képernyőn

Gyorsabban készítse el a projektfrissítéseket: Használja a Basecamp AI-t állapotfrissítések írásához, ötletek kidolgozásához és a folyamatban lévő megbeszélések összefoglalásához

Árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hónap felhasználónként

Pro Unlimited: 299 USD/hó

Értékelések

G2: 4,1/5 (több mint 5 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 14 200 értékelés)

A Basecamp gyenge pontjai: Az egyszerűség érdekében feladja a részletes beállítási lehetőségeket, így nem az erőssége, hogy a megosztott táblákon megakadályozza az érzékeny adatokhoz való hozzáférést a külső együttműködők számára. Azoknak a csapatoknak, amelyeknek szigorú, elemre vonatkozó jogosultságokra van szükségük, ezt először mérlegelniük kell. Ne válassza a Basecampet, ha: korlátoznia kell az érzékeny adatok hozzáférését a megosztott táblákon, vagy szigorú, elemre vonatkozó jogosultságokat kell beállítania a külső együttműködők számára.

Mit mondanak a valódi felhasználók a Basecamp-ről?

Nézze meg, hogyan használja a Basecampet ez a G2-értékelő:

Feladatom több csapat összehangolása; a Basecamp támogatja a kommunikációt és az együttműködést a szervezet egészében. Leegyszerűsíti a referenciaanyagok, projektdokumentumok és munkafájlok hozzáférhetővé tételét minden érintett számára, csökkentve ezzel a zavart és a verziókezeléssel kapcsolatos gondokat. Könnyedén összekapcsolható CRM-, marketing- és ügyfélszolgálati eszközökkel, így ügyfélkapcsolati munkám összhangban marad a belső működéssel.

Feladatom több csapat összehangolása; a Basecamp támogatja a kommunikációt és az együttműködést a szervezet egészében. Leegyszerűsíti a referenciaanyagok, projektdokumentumok és munkafájlok hozzáférhetővé tételét minden érintett számára, csökkentve ezzel a zavart és a verziókezeléssel kapcsolatos gondokat. Kényelmesen összekapcsolható a CRM-, marketing- és ügyfélszolgálati eszközökkel, így ügyfélkapcsolati munkám összhangban marad a belső működéssel.

7. Slack (A legjobb valós idejű kommunikációhoz mérnöki csapatokon belül)

a Slack segítségével

A Slack egyszerűsíti az ügyfelekkel való kommunikációt azáltal, hogy a hosszú e-mail-láncokat valós idejű üzenetküldéssel váltja fel egyetlen digitális felületen.

Egy adatbázis-terheléscsúcsot elhárító mérnökcsapat élő megbeszélést indíthat egy felügyeleti csatornán belül. A mérnökök megosztják a képernyőjüket, és azonnal megbeszélik a megoldásokat anélkül, hogy harmadik féltől származó alkalmazásra kellene váltaniuk. Ezek a beszélgetésszálak kereshető előzményeket hoznak létre, amelyek élő dokumentációként szolgálnak a későbbi elemzésekhez.

A külső együttműködés úgy működik, hogy ingyenes, biztonságos csatornán keresztül meghívókat küldenek a partnereknek, lehetővé téve számukra, hogy részt vegyenek a kreatív jóváhagyásokban. Ezzel a csevegőalkalmazás közös munkaterületté válik a külső partnerek számára.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Automatizálja a jóváhagyásokat kód írása nélkül: Hozzon létre rutinszerű működési munkafolyamatokat drag-and-drop (húzás-és-dobás) események és műveletek segítségével

Gyorsítsa fel a külső felülvizsgálati folyamatokat: Hívja meg beszállítóit védett, megosztott csatornákra, számukra semmilyen költséggel járva

Az véletlen kulcsnyilvánosságra kerüléseket azonnal észlelje: Észlelje az üzenetekben található privát API-tokeneket, mielőtt biztonsági incidensek történnének

Válaszok görgetés nélkül: Tegyen fel kérdéseket a Slack AI-nek természetes nyelven, hogy információkat szerezzen a beszélgetésekből és a csatornák között megosztott tudásból

Árak

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hónap felhasználónként

Business+: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések

G2: 4,5/5 (több mint 39 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 24 000 értékelés)

A Slack hiányosságai: Mivel a Slacket valós idejű csevegésre tervezték, a forgalmas csatornákon a fontos frissítések könnyen elkerülhetik a figyelmet, ezért a leghatékonyabban egy döntéshozatali nyilvántartási rendszerrel párosítva működik. Hagyja ki a Slacket, ha: csapata az ingyenes csomagra támaszkodik a korábbi döntések állandó, kereshető archívumának fenntartásához.

Mit mondanak a valódi felhasználók a Slackről?

A Slack használatának előnyei egy G2-es értékelő szerint:

A Slackben leginkább a beszélgetési előzmények és a keresési lehetőség tetszik. Bármilyen csevegést is folytattam a Slackben, az mind pontosan rögzítésre kerül, és az összes dokumentumom, valamint minden más is megmarad. Még ha elvesztettem is egy ügyfelet, és már nincs kapcsolatom vele, a vele folytatott csevegések továbbra is az adott beszélgetési előzmények között maradnak, ami nagyon hasznos.

A Slackben leginkább a beszélgetési előzmények és a keresési lehetőség tetszik. Bármilyen csevegést is folytattam a Slackben, az mind pontosan rögzítésre kerül, és az összes dokumentumom, valamint minden más is megmarad. Még ha elvesztettem is egy ügyfelet, és már nincs kapcsolatom vele, a vele folytatott csevegések továbbra is az adott beszélgetési előzmények között maradnak, ami nagyon hasznos.

8. Google Workspace (A legjobb választás az ügyfelekkel való egyszerű dokumentumszerkesztéshez)

a Google Workspace segítségével

A Google Workspace az e-maileket, dokumentumokat, táblázatokat, prezentációkat, videokonferenciákat és a felhőalapú tárolást egyetlen, összekapcsolt együttműködési környezetbe egyesíti. Ahelyett, hogy a fájlokat különálló alkalmazások között mozgatnák, a belső csapatok és az ügyfelek közös dokumentumokban dolgoznak együtt, élő megjegyzésekkel, javaslatokkal és verziótörténettel. A jogosultsági beállítások segítségével könnyen megoszthatók a külső érdekelt felekkel csak azok az információk, amelyek relevánsak számukra.

Egy termékbevezetést előkészítő marketingügynökség a Google Docs-ban készítheti el a kampány szövegét, miközben az ügyfél valós időben fűz hozzá megjegyzéseket. A tervezők feltöltik a kreatív anyagokat a Drive-ra, a csapat a Google Meet-en megbeszéli a módosításokat, és a végső jóváhagyásokra anélkül kerül sor, hogy több e-mail-mellékletet kellene elküldeni. Mindenki ugyanabból a megbízható forrásból dolgozik.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Gyorsítsa fel a projektek jóváhagyását: A beszállítói megállapodásokat és szerződéseket közvetlenül a szöveges dokumentumokon belül hajthatja végre natív e-aláírásokkal

Együttműködés bárhonnan: szerkessze a Dokumentumokat, Táblázatokat és Diákat egyszerre asztali és mobil eszközökön

Csökkentse az ismétlődő munkát az AI segítségével: Használja a Workspace-ben található Gemini szolgáltatást az értekezletek összefoglalásához, e-mailek megfogalmazásához és tartalom létrehozásához a Docs, a Gmail, a Sheets és a Meet alkalmazásokban.

Az ügyféladatok automatikus védelme: Az érzékeny adatok osztályozása mesterséges intelligencián alapuló megfelelőségi ellenőrzések és belső biztonsági szabályok segítségével

Árak

Starter: 7 USD/hónap felhasználónként

Standard: 14 USD/hónap felhasználónként

Plusz: 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések

G2: 4,6/5 (több mint 47 900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 17 500 értékelés)

A Google Workspace gyenge pontjai: A nagyon nagy, képletdús nyomonkövető eszközök működése lelassulhat, ha sokan szerkesztik egyszerre a dokumentumot. A Gmailből, a Docs-ból és a Naptárból érkező összesített értesítések szintén túlterheltté tehetik a vezérlőpanelt a csúcsidőszakokban. Ne válassza a Google Workspace-t, ha: ügyfelei számára végzett munkája nagy, képletgazdag nyomonkövető rendszereken zajlik, vagy strukturált projektrendszerre van szüksége a megosztott dokumentumok halmaza helyett.

Mit mondanak a valódi felhasználók a Google Workspace-ről?

Íme, mit mond a Google Workspace-ről ez a G2-es értékelő:

Számomra a valós idejű együttműködés a legnagyobb előny. Imádom, hogy a csapatommal egyidejűleg dolgozhatok egy táblázaton vagy dokumentumon, anélkül, hogy a verziókezeléssel vagy a fájlok e-mailben történő oda-vissza küldözgetésével kellene foglalkoznom. Mivel minden egy felhőalapú központban szinkronizálva van, könnyen válthatok a laptopom és a telefonom között, miközben minden projektem rendezett marad.

Számomra a valós idejű együttműködés a legnagyobb előny. Imádom, hogy a csapatommal egyidejűleg dolgozhatok egy táblázaton vagy dokumentumon, anélkül, hogy a verziókezeléssel vagy a fájlok e-mailben történő oda-vissza küldözgetésével kellene foglalkoznom. Mivel minden egy felhőalapú központban szinkronizálva van, könnyen válthatok a laptopom és a telefonom között, miközben minden projektem rendezett marad.

9. Notion (A legjobb ügyfélnek szánt wikikhez és megosztott dokumentumokhoz)

Ha kreatív csapatának nagymértékben testreszabható irányítópultokra van szüksége az ügyfeleknek szánt eredmények nyomon követéséhez, érdemes megnéznie a Notiont. A szoftver a projektdokumentációt rugalmas blokkokként kezeli, nem pedig merev sablonokként. A csapatok személyre szabott ügyfélportálokat hozhatnak létre, amelyek egymás mellett tárolják a márkairányelveket, a költségvetéseket és az ütemterveket.

Egy fotóstúdió az adatbázis-keretrendszert felhasználva kezelheti a bonyolult fotózási naptárakat. A menedzser az azonnali igényektől függően ugyanazt az adatkészletet lapos listáról naptárnézetre váltja. Ez az egységes adatforrás összeköti a belső fotósokat és a külső szerkesztőket egy közös, valós idejű adatforráson. A valós idejű oldalszerkesztés lehetővé teszi a különböző időzónákban dolgozó, elszórt csapatok aszinkron együttműködését.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Az ügyféladatok titkosságának megőrzése: A Teamspace elválasztási funkcióival különítse el az érzékeny ügyfélmunkaterületeket a belső mappáktól

Szabályozza, hogy a külső vállalkozók mit láthatnak: Állítson be részletes adatbázis-hozzáférési jogosultságokat a megosztott dokumentumok mappaszintjén

Szüntesse meg a kézi állapotellenőrzéseket: Kövesse nyomon az említéseket és az oldalváltozatokat időrendben egy automatizált beérkező levelek mappában

Az AI segítségével azonnal megtalálja a válaszokat: Használja a Notion AI-t az értekezletek jegyzetének összefoglalásához, tartalom létrehozásához, a munkaterületen található ismeretek kereséséhez és a dokumentumokban szereplő kérdések megválaszolásához

Árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések

G2: 4,6/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2 600 értékelés)

A Notion gyenge pontjai: A Notion dokumentumok és kis adatbázisok esetén gyors marad, de a nagyon nagy vagy mélyen beágyazott adatbázisok lelassíthatják. A nagy adatmennyiséget kezelő csapatoknak érdemes nagyméretű tesztelést végezniük a bevezetés előtt. Az offline hozzáférés is korlátozott, ami akkor a legfontosabb, ha a terepen dolgozó csapat megbízható internetkapcsolat nélkül dolgozik. Ne válassza a Notiont, ha: a terepi munkavégzéshez olyan asztali alkalmazásra van szüksége, amely aktív internetkapcsolat nélkül is megbízhatóan működik.

Mit mondanak a valódi felhasználók a Notionról?

Íme, mit gondol egy G2-értékelő a Notionról:

Nagyon szeretem a Notion közös csapatterét az ügyfélkezeléshez. Segít nekünk hatékonyan rögzíteni a megbeszélések jegyzetét és megosztani a teendőlistákat. A naptárfunkciót is használjuk és nagyon szeretjük. A teendőlista-funkció lehetővé teszi számunkra, hogy feladatokat állítsunk be, azokat különböző személyeknek rendeljük hozzá, módosítsuk a határidőket és prioritásokat állítsunk be, ami számunkra igazán hasznos eszköznek bizonyult.

Nagyon szeretem a Notion közös csapatterét az ügyfélkezeléshez. Segít nekünk hatékonyan rögzíteni a megbeszélések jegyzetét és megosztani a teendőlistákat. A naptárfunkciót is használjuk és nagyon szeretjük. A teendőlista-funkció lehetővé teszi számunkra, hogy feladatokat állítsunk be, azokat különböző személyeknek rendeljük hozzá, módosítsuk a határidőket és prioritásokat állítsunk be, ami számunkra igazán hasznos eszköznek bizonyult.

10. FuseBase (A legjobb ügynökségek mikrosite-stílusú ügyfélportáljaihoz)

A Fusebase egyetlen munkaterületen egyesíti az ügyfélportálokat, a projektbeli együttműködést és a dokumentációt. Az ügynökségek saját márkájú portálokat hoznak létre, ahol az ügyfelek hozzáférhetnek a projektfrissítésekhez, jóváhagyhatják a teljesítéseket, fájlokat cserélhetnek, és válaszokat találhatnak anélkül, hogy e-mail-szálakat kellene átkutatniuk. Ezzel megszűnik a tanulási görbe azoknak a partnereknek, akiknek nehézségeik vannak a hagyományos projektirányító felületek használatával.

Egy ügynökség digitális tárgyalótermet hozhat létre fájlok megosztására és jogi aláírások begyűjtésére. A jelszó nélküli „mágikus linkeken” keresztül történő hozzáférés garantálja az érintettek azonnali belépését. A belső megjegyzések egy külön háttérmunkaterületen találhatók, amely teljesen elrejti azokat az ügyfelek elől.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Határozza meg, mely tartalmak találnak visszhangra az ügyfelek körében: A beépített elemzési eszközök segítségével kövesse nyomon az egyes portálelemekhez kapcsolódó interakciós mutatókat.

Dolgozzon hatékonyabban az AI segítségével: Használja a beépített AI-asszisztenst a vállalati tudásbázisban való kereséshez, tartalom létrehozásához, dokumentumok összefoglalásához és a munkaterületi adatokból származó kérdések megválaszolásához.

Távolítsa el az összes platformmárkát: Adjon hozzá egyéni SMTP-beállításokat, logókat és domainneveket a teljes white-label-vezérlés érdekében

Csökkentse az oda-vissza levelezést: Központosítsa a megbeszéléseket, a fájlokat és a projektfrissítéseket a dedikált ügyfélmunkaterületeken belül

Árak

Solo: 32 USD/hó

Essentials: 82 USD/hó (legfeljebb 5 felhasználó)

Advanced: 266 USD/hó (legfeljebb 50 felhasználó)

Korlátlan: Egyedi árazás

Értékelések

G2: 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 140 értékelés)

A FuseBase gyenge pontjai: A FuseBase elsősorban portálként lett kialakítva, ezért az adatigényes munkafolyamatok nem tartoznak az erősségei közé. Nincs közvetlen exportálási lehetőség a Google Sheetsbe, így azoknak a csapatoknak, amelyek táblázatkezelő programokat használnak, megoldást kell találniuk az adatok átvitelére. Ne válassza a FuseBase-t, ha: Ügynökségének gyors adatexport-lehetőségekre van szüksége másodlagos külső táblázatokba.

Mit mondanak a FuseBase-ről a valódi felhasználók?

Olvassa el egy G2-felhasználó véleményét a FuseBase-ről:

Csapatunknak van egy saját belső területe, ahol projektmenedzsment-eszközök és dokumentumszerkesztő áll rendelkezésre, ügyfeleink pedig egy személyre szabott portált használhatnak, amelyben mesterséges intelligencia-asszisztens is rendelkezésre áll. A FuseBase zökkenőmentesen kezeli az adatokat, így értékesítési és bevezetési csapataink inkább a kapcsolatépítésre koncentrálhatnak, mint az adminisztratív feladatok elvégzésére.

Csapatunknak van egy saját belső területe, ahol projektmenedzsment-eszközök és dokumentumszerkesztő áll rendelkezésre, ügyfeleink pedig egy személyre szabott portált használhatnak, amelyen mesterséges intelligencia-asszisztens is rendelkezésre áll. A FuseBase zökkenőmentesen kezeli az adatokat, így értékesítési és bevezetési csapataink inkább a kapcsolatépítésre koncentrálhatnak, mint az adminisztratív feladatok elvégzésére.

11. Zoho Projects (A legjobb a közösségi stílusú érdekelt felek közötti együttműködéshez)

a Zoho Projects segítségével

A költséghatékony Zoho Project azoknak a csapatoknak készült, amelyek számára fontos, hogy az érdekelt felekkel való kommunikáció ismerős érzést keltsen. A szoftver a közösségi médiából merít tervezési elemeket: egy interaktív projekt-hírfolyamot kínál, ahol a csapatok állapotfrissítéseket tehetnek közzé, mellékleteket tölthetnek fel és azonnali visszajelzéseket rögzíthetnek.

A klinika koordinátora egy munkaterületen szervezheti a vállalati fiókokhoz tartozó jegyzeteket és az egyéni ütemterveket, miközben egy vizuális Kanban-táblán nyomon követheti a közelgő beteg-visszatérő vizsgálatokat. A beépített csevegőszobák és üzenőfalak segítségével a kollégák külső alkalmazások megnyitása nélkül is megoldhatják kérdéseiket.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Gyorsan lépjen naprakészre a változásokkal: Tekintse át a legutóbbi feladatmódosítások interaktív tevékenységi folyamát egy közösségi stílusú hírfolyamban

Vitassa meg a döntéseket a felesleges kommunikáció nélkül: Váltson a munkaterületbe beépített privát és csoportos csevegőszobák között

A korábbi kampányok kontextusának megőrzése: A hosszabb megbeszéléseket rendszerezett, kereshető projektfórumokban tárolja

Dolgozzon gyorsabban az AI segítségével: Használja a Zia-t, a Zoho mesterséges intelligenciájú asszisztensét tartalom létrehozásához, információk összefoglalásához és betekintések megjelenítéséhez a Zoho ökoszisztémában

Árak

Ingyenes

Prémium: 4 USD/hónap felhasználónként

Vállalati csomag: 9 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 14 USD/hó felhasználónként

Értékelések

G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

A Zoho Projects gyenge pontjai: A Zoho rengeteg funkciót kínál, és ez a sokoldalúság meg is látszik. Azok a csapatok, amelyek nagyon nagy portfóliókat vagy rengeteg címkével ellátott munkaterületeket kezelnek, a navigációt bonyolultabbnak fogják találni, mint egy minimalista eszköz esetében. Leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyek szívesen cserélik fel az egyszerűséget a funkciók széles skálájáért. Hagyja ki a Zoho Projects-et, ha: csapattagjai nem rendelkeznek technikai háttérrel, és egy egyszerű, minimalista nyomonkövetési felületre van szükségük.

Mit mondanak a valódi felhasználók a Zoho Projectsről?

Egy G2-értékelő véleménye a Zoho Projectsről:

A Zoho Projects-t azért kedvelem, mert világos áttekintést nyújt a projekt előrehaladásáról, segít a feladatok és a határidők hatékony kezelésében, valamint egy központi platformon keresztül javítja a csapatok közötti koordinációt.

A Zoho Projects-t azért kedvelem, mert világos áttekintést nyújt a projekt előrehaladásáról, segít a feladatok és a határidők hatékony kezelésében, valamint egy központi platformon keresztül javítja a csapatok közötti koordinációt.

12. Trello (A legjobb az ügyfelek feladatainak vizuális ábrázolásához)

Azok a csapatok, amelyek vizuális folyamatokban gondolkodnak, otthonosan fogják érezni magukat a Trello-ban. A beérkező ügyfélüzeneteket húzható kártyákká alakítja át a testreszabott szakaszok között, így az aktív feladatok láthatók maradnak, anélkül, hogy adminisztratív zavar keletkezne.

Egy márkabevezetést koordináló grafikus tervező létrehozhat egy dedikált ügyfél-táblát a Trello-ban. Amikor az ügyfél e-mailben küld frissítést, a menedzser továbbítja azt a tábla beérkező levelek mappájába. A rendszer automatikusan feladatlapká alakítja az üzenetet.

A kártyatükrözés azonos feladatokat jelenít meg különálló csapat táblákon, így elkerülhetőek a széttagolt haladási frissítések. Az ügyfél-visszajelzések folyamatosan haladnak anélkül, hogy a csevegőcsatornákat nem sürgős üzenetekkel töltenék meg.

Főbb jellemzők és kiemelt funkciók

Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit feladatkártyák formájában: Rögzítse a weboldal-tervezéssel kapcsolatos megjegyzéseket a Feedbucket Power-Up segítségével, képernyőképek csatolásával.

Automatizálja az ismétlődő adminisztratív lépéseket: Hozzon létre egyedi Butler-szabályokat, amelyeket határidők vagy kártyaműveletek indítanak el

Képernyőképekkel kiegészített tesztelési visszajelzések: Az Ybug-integráció segítségével közvetlenül a kártyalistákba vonhatja be a felhasználói jelentéseket

Gyorsítsa fel a munkát mesterséges intelligenciával: Használja az Atlassian Intelligence szolgáltatást a kártyák összefoglalásához, tartalom generálásához és kérdések megválaszolásához a Trello munkaterületein

Árak

Ingyenes

Standard : 5 USD/hónap felhasználónként

Premium : 10 USD/hónap felhasználónként

Enterprise: 17,50 USD/hónap felhasználónként (becsült költség 50 felhasználó esetén)

Értékelések

G2: 4,4/5 (több mint 13 900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 400 értékelés)

A Trello hiányosságai: A platformon nincsenek beépített feladatfüggőségek, így a vezetőknek manuálisan kell módosítaniuk minden kapcsolódó kártyát, ha a menetrend változik. Nagy projektek esetén a táblák túlzsúfoltnak tűnhetnek, ami lassítja a konkrét feladatadatokra irányuló napi szöveges kereséseket. Hagyja ki a Trellót, ha: vállalkozása összetett, többszintű ügyfélprojekteket kezel, amelyekhez natív időkövető szoftverre vagy automatikus ütemterv-módosításokra van szükség.

Mit mondanak a valódi felhasználók a Trellóról?

Miért használja ez a G2-értékelő a Trellót:

Elsősorban a Trellót használom az ügyfélmunkák és a teljesítendő feladatok szervezésére, hogy semmi ne maradjon ki, az egyszerű feladatoktól a hosszú távú tervezésig. Nagyra értékelem, hogy a Trello segít nyomon követni az egymással versengő prioritásokat és kezelni a befejezésre váró feladatokat, ami megnyugvást ad, mert tudom, hogy semmi sem marad el. Tetszik a vizuális elrendezés, amelyből egy pillantásra látszik, mi van folyamatban, mi készült el, mi akadt el, és mi halad jelenleg.

Elsősorban a Trellót használom az ügyfélmunkák és a teljesítendő feladatok szervezésére, hogy semmi ne maradjon ki, az egyszerű feladatoktól a hosszú távú tervezésig. Nagyra értékelem, hogy a Trello segít nyomon követni az egymással versengő prioritásokat és kezelni a befejezésre váró feladatokat, ami megnyugvást ad, mert tudom, hogy semmi sem marad el. Tetszik a vizuális elrendezés, amelyből egy pillantásra látszik, mi van folyamatban, mi készült el, mi akadt el, és mi halad jelenleg.

Miben hibáznak a legtöbb csapat az ügyfél-együttműködési szoftverek használatakor?

A legtöbb csapat azért vásárol ügyfél-együttműködési szoftvert, hogy bevonja az ügyfeleket a belső munkaterületébe: itt egy vendégfiók, ott egy megosztott tábla. A hatékonyabb megoldás azonban általában éppen az ellenkezője. Adjon az ügyfélnek egy kifejezetten erre a célra kialakított, korlátozott hozzáférésű teret, és tartsa távol a széttagolt belső munkát a szem elől.

A „mindenhez ügyfeleket hozzáadni” megközelítés mindkét irányban kudarcot vall. Az ügyfelek elmerülnek a számukra nem szánt belső feladatok és csevegések tengerében, vagy a csapatod öncenzúrázni kezd, mert az ügyfél figyel. Az eszköz, amelynek célja az volt, hogy csökkentse a súrlódást, éppen azt növeli.

Ha az ügyfeleknek a megfelelő összeget mutatjuk meg, annak van egy, az intuícióval ellentétes előnye, amit kutatások is alátámasztanak. Ryan W. Buell, a Harvard Business School professzora megállapította, hogy a működési átláthatóság megváltoztatja a viselkedést:

Ha az ügyfelek láthatják, hogy milyen háttérmunkát végeznek értük, elégedettebbek lesznek, hajlandóbbak fizetni és hűségesebbek lesznek.

Ha az ügyfelek láthatják, hogy milyen háttérmunkát végeznek értük, elégedettebbek lesznek, hajlandóbbak fizetni és hűségesebbek lesznek.

A cél nem a maximális vagy a minimális hozzáférés. Hanem a célszerűen kialakított hozzáférés: mutassa meg azokat az előrehaladásokat, eredményeket és döntéseket, amelyek bizalmat építenek, és rejtsen el mindazt a belső zűrzavart, ami csak zavaró tényező. Ez az a határvonal, amelyet a „portál kontra vendég” döntés húz meg, és ezért is felülmúlja bármely funkciólistát.

Tehát a valódi kérdés nem az, hogy „melyik eszköz rendelkezik a legtöbb funkcióval”, hanem az, hogy az ügyfélnek a munkaterületének mekkora részét érdemes láthatóvá tenni.

Ez egyértelműen felosztja a kategóriát: a portálba integrált eszközök (Moxo, FuseBase) tiszta, márkás felületet nyújtanak az ügyfeleknek, de drágábbak és beállítási költségekkel járnak. Míg a vendéghozzáféréssel rendelkező belső eszközök (ClickUp, monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) olcsóbbak és ismerősek, viszont jobban kitárják a munkaterületét. Ezáltal az ügyfélnek csupán egy rosszul beállított jogosultságra van szüksége ahhoz, hogy belelássa a belső beszélgetéseket.

A tizenkét eszköz szűkítése egy rövid listára négy, a munkájával kapcsolatos kérdésen múlik, nem pedig az eszközök funkcióinak felsorolásán. Válaszoljon rájuk sorrendben: mindegyik kizár egy csoportot, amíg két vagy három választás marad.

Mennyire formális a kapcsolat? A szabályozott, dokumentumigényes vagy szerződéshez kötött munkák esetében célszerű márkás portált használni. A mindennapi projektbeli együttműködéshez nincs szükség ilyenre.

Mennyire fedik egymást az ügyfelekkel kapcsolatos és a belső munkák? Ha a fedés mértéke jelentős, akkor egy, vendéghozzáféréssel rendelkező nyilvántartási rendszer előnyösebb, mint két különálló eszköz használata.

Mi a fő kommunikációs mód? Főként beszélgetés, dokumentumok vagy nyomon követett teljesítések? Ez határozza meg, hogy a csevegést, a dokumentumokat vagy egy Főként beszélgetés, dokumentumok vagy nyomon követett teljesítések? Ez határozza meg, hogy a csevegést, a dokumentumokat vagy egy projektmenedzsment szoftvert válasszon-e elsődleges eszközként.

Mennyibe kerülnek valójában a vendégek? A vendégenkénti árazás gyorsan megdrágíthatja az alapcsomagot, ezért először az ügyfél-licencek árát határozza meg, majd a csapat-licencekéit.

Íme, hogyan teljesítenek az egyes eszközök, és melyikkel érdemes kezdeni:

Ha ez rád vonatkozik A te táborod Kezdje itt Hivatalos, szabályozott vagy dokumentumigényes ügyfélmunka Ügyfélportál Moxo, FuseBase Az ügyfelekkel kapcsolatos és a belső munkák jelentősen átfedik egymást Munkaterület vendégekkel ClickUp, monday.com, Asana A valós idejű kommunikáció a legfontosabb igény Elsősorban csevegés Slack A munka főként megosztott dokumentumokból és egyszerű koordinációból áll Doc-first Google Workspace, Notion

Biztosítson ügyfeleinek a megfelelő mértékű átláthatóságot

A legjobb ügyfél-együttműködési szoftver az, amely teljes átláthatóságot biztosít ügyfeleinek, kiszűrve az irreleváns frissítéseket. Döntse el, hogy az ügyfél a munkaterületének mekkora részét láthassa, válassza ki a megfelelő kategóriát, majd válasszon ki két vagy három eszközt a fenti listából, hogy azokat egy valódi projekten kipróbálhassa.

Ha azt szeretné, hogy az ügyfelekkel kapcsolatos és a belső feladatok egy vállalati szintű mesterséges intelligenciával megosztott térben legyenek, a ClickUp pontosan erre lett kifejlesztve. Kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot, és egy délután alatt hozza létre az első ügyfélnek szánt munkaterületét.

Biztonságosak az ügyfél-együttműködési szoftverek?

Igen. A megbízható eszközök fájlonkénti jogosultságokkal, titkosítással és hozzáférés-vezérléssel biztosítják a külső munkavégzést, így az ügyfelek nem férhetnek hozzá a belső munkaterületéhez. Az olyan portálba integrált eszközök, mint a Moxo és a FuseBase, szabályozott pénzügyi, jogi és egészségügyi munkafolyamatokra lettek kifejlesztve, míg a vendéghozzáférésű eszközök, például a ClickUp, az ügyfelek hozzáférését egyetlen Space-re, List-re vagy Doc-ra korlátozzák. A biztonság továbbra is a konfigurációtól függ, ezért mielőtt bárkit meghívna, ellenőrizze a jogosultsági beállításokat.

Szükségük van-e az ügyfeleknek fizetős fiókra az együttműködéshez?

Általában az ügyfeleknek nincs szükségük fizetős fiókra az együttműködéshez. A legtöbb eszköz lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy ingyenes vagy alacsony költségű vendégként csatlakozzanak, ahelyett, hogy teljes jogú, fizetős felhasználói fiókot kellene igényelniük. A ClickUp, a monday.com, az Asana, a Notion és a Trello egyaránt támogatja a vendéghozzáférést, a Basecamp pedig az átalánydíjas Pro Unlimited csomagjával egyetlen díjért korlátlan számú ügyfélfelhasználót fogadhat. Figyeljen az ingyenes csomagok vendégkorlátaira és a magasabb csomagok vendégenkénti díjaira, amelyek szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

Mi a legjobb ügyfél-együttműködési szoftver kisvállalkozások számára?

Kisvállalkozások számára a Trello, a Basecamp és a ClickUp „Free Forever” csomagja kínálja a legkönnyebb kezdést, egyensúlyt teremtve az egyszerű ügyfél-megosztás és a minimális beállítási igény között. A Trello és a Basecamp az ügyfelek bevonásának gyorsaságában nyer, míg a ClickUp lehetőséget biztosít a belső és az ügyfélkapcsolati munkák összevonására a vállalkozás növekedésével párhuzamosan. A szabályozott területeken működő kisvállalkozásoknak érdemes továbbra is fontolóra venniük egy portálba integrált eszközt, például a Moxót, amely szabályoknak megfelelő, saját márkájú felületet biztosít.

Miben különbözik az ügyfél-együttműködési szoftver a projektmenedzsment szoftvertől?

Az ügyfél-együttműködési szoftverek célja, hogy a külső ügyfeleket biztonságosan bevonják a közös munkába, míg a projektmenedzsment-szoftverek elsősorban a csapat belső projektjeinek irányítására szolgálnak. Számos projektkezelő eszköz (ClickUp, monday.com, Asana) vendéghozzáférés hozzáadásával mindkét funkciót ellátja, míg a portálba integrált eszközök (Moxo, FuseBase) kizárólag az ügyfelek felé irányuló rétegre koncentrálnak. A választáskor vegye figyelembe, hogy az ügyfelek központi résztvevők vagy csak alkalmi megtekintők-e.

Mennyibe kerül az ügyfél-együttműködési szoftver?

Az ügyfél-együttműködési szoftverek ára az ingyenes verzióktól a belépő szintű fizetős csomagoknál körülbelül 12 dollár/felhasználó/hónapig terjed, míg a portálba integrált eszközök esetében a vállalati árajánlatot gyakran csak bemutató után adják meg. A ClickUp Unlimited csomagja 7 dollár/felhasználó/hónaptól kezdődik; a FuseBase portálja körülbelül 32 dollár/hónapba kerül. A vendég- és ügyfélfiókok költsége meghaladhatja az alapelőfizetés árát, ezért a szerződés megkötése előtt érdemes ellenőrizni a vendégenkénti díjakat.