A 11 legjobb projektmenedzsment szoftver professzionális szolgáltatásokhoz 2026-ban

A szakmai szolgáltatások olyan speciális szolgáltatások, amelyeket az adott területen jártas és tapasztalt szakemberek nyújtanak, például ügyvédek, építészek, tervezők vagy írók.

A szakmai szolgáltatásokat magánszemélyek [szabadúszók], kisvállalkozások [például ügyvédi irodák] vagy nagyvállalatok [például a McKinsey vagy az Accenture] nyújthatják. A tevékenység méretétől függetlenül a szakmai szolgáltatásokat általában projektek formájában nyújtják.

A professzionális szolgáltató szervezetek egyik legfontosabb versenyelőnye egy kiváló projektmenedzsment rendszer. Ez segít bizonyítani az ügyfeleknek, hogy rendelkezik azokkal a struktúrákkal, folyamatokkal, rendszerekkel és ellenőrzési mechanizmusokkal, amelyek szükségesek a komplex projektek sikeres lebonyolításához.

Mire kell figyelnie egy professzionális szolgáltatásokhoz készült projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor?

Egy jó projektmenedzsment szoftver segít a tanácsadóknak és a szakmai szolgáltató cégeknek bizonyítani működési kompetenciájukat.

Agilis és holisztikus projektmenedzsment

A projektmenedzsment-megoldások megerősítik az önbizalmát, hogy képes megoldani a komplex problémákat. Ennek bizonyításához keresse a következőket:

Feladatkezelési funkciók határidőkkel, erőforrásokkal és függőségekkel

Áttekinthetőség listák, táblák, idővonalak, Gantt-diagramok és egyéb nézetek segítségével

Felhasználók és felügyelők kijelölésének lehetősége

Dokumentáció és tudásmenedzsment

Az ügyfelek a szakértelmük miatt alkalmazzák a tanácsadókat. Egy jó projektmenedzsment eszköznek segítenie kell abban, hogy ezt bizonyítsa. Keresse a következőket:

Dokumentációs funkciók keretrendszerek és sablonok bemutatásához

Ellenőrzőlisták az ismétlődő folyamatok végrehajtásához

Mesterséges intelligencia alapú eszközök tanácsadók számára , amelyek összefoglalják a jegyzeteket, és azokból automatikusan feladatokat hoznak létre

Kreativitás és együttműködés

A komplex problémák megoldásához a csapatoknak össze kell fogniuk és innovatívnak kell lenniük. A projektmenedzsment eszközének rendelkeznie kell a következő tulajdonságokkal:

Digitális táblák

Gondolattérképek

Minden feladathoz hozzászólások

Folyamatok kiválósága

A problémák megoldása során elengedhetetlen a rendszeres és egyértelmű kommunikáció az összes érdekelt féllel. Egy jó tanácsadói projektmenedzsment szoftver ezt automatizálja a következő funkciókkal:

Értesítések

Emlékeztetők

Ismételhető sablonok

Íme a tíz legjobb projektmenedzsment szoftver, amelyek mindezeket a funkciókat és még többet is kínálnak.

A 11 legjobb projektmenedzsment szoftver professzionális szolgáltatásokhoz

A legutóbbi számítások szerint 441 projektmenedzsment eszköz közül választhat. Mindegyikük egyedi kombinációját kínálja a projektmenedzsment funkcióknak és képességeknek. Érthető tehát, ha elárasztják az Ön előtt álló választási lehetőségek.

Elvégeztük a kutatást az Ön számára. Kiválasztottuk a tíz legjobbat, amelyek tökéletesen alkalmasak a szakmai szolgáltatásokhoz.

1. ClickUp

Példa egy könyvelőiroda ClickUp projektmenedzsment munkaterületére

A ClickUp all-in-one projektmenedzsment szoftvere segít a munka tervezésében, szervezésében és az együttműködésben feladatok, dokumentumfolyamatok, célok, táblák és még sok más segítségével! Úgy tervezték, hogy végtelenül testreszabható legyen, függetlenül az iparágtól vagy a tevékenység méretétől.

Beállíthat egyedi munkafolyamatokat, feltölthet saját sablonokat, űrlapokon keresztül gyűjthet adatokat, és kereshet bármit, amire szüksége van.

Minden feladathoz hozzárendelhet felhasználókat a felelős, elszámoltatható, konzultált és tájékoztatott [RACI] mátrix szerint.

Használja a ClickUp RACI-mátrix sablonját, hogy felvázolja munkatársai szerepeit a különböző feladatokban és tevékenységekben

Számviteli cégek, ingatlanvállalkozások és IT-szolgáltatók ügyfelei egyaránt a ClickUp-ot használják a működésük irányítására. A ClickUp segítségével egy helyen kezelheti a feladatokat, betarthatja a költségvetést, optimalizálhatja a folyamatokat, emlékeztetőket állíthat be és egyszerűsítheti a jelentéstételt.

A ClickUp legjobb funkciói

Hierarchikus projektmenedzsment: Ossza fel projektjeit a következőképpen: Munkaterület > Tér > Mappa > Listák > Feladatok > Alfeladatok. Vegye fel a teendőket és az ellenőrzőlistákat is.

Prioritások: Jelölje meg a feladatokat sürgős, magas, normál vagy alacsony prioritásúként, és kezelje őket ennek megfelelően.

A ClickUp Whiteboards egy központi, vizuális felület, amelyen a csapat ötleteit közös munkával összehangolt cselekvésekké alakíthatja

Whiteboard: Brainstorming, együttműködés és a munkafolyamatok ábrázolása egy megosztott digitális táblán.

Docs: Dokumentálja folyamatait vagy keretrendszereit, és ossza meg őket könnyedén. A Docs segítségével jegyzeteket készíthet, megbeszélések jegyzőkönyvét írhatja le és még sok minden mást is.

Több mint 15 nézet: Tekintse meg projektjeit úgy, ahogyan szeretné – listanézetben az összes feladatot, táblázatos nézetben állapot szerint csoportosítva, idővonal nézetben az előrehaladás nyomon követéséhez, vagy naptár nézetben a jövőbeli tervek megtekintéséhez.

Használja a ClickUp-ot a projektjei hatékony kezeléséhez, több mint 15 nézet, előre megtervezett sablonok és számos együttműködési funkció segítségével

Időnyilvántartás: Ha óradíj alapján számlázó tanácsadó, a ClickUp időzítőjével másodpercre pontosan nyomon követheti az eltöltött időt. Az időnaplókat később manuálisan is hozzáadhatja.

Testreszabás: Testreszabhatja a feladat típusokat, munkafolyamatokat, állapotokat, mezőket és címkéket. Kezelje a projektjét a saját módján.

Tanácsadási sablonok: Legyőzze a projektmenedzseri blokkot a minden felhasználási esetre testreszabható sablonokkal!

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, a szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz

ClickUp AI: Használja az AI-t az értekezletek jegyzetének összefoglalásához, feladatok automatikus generálásához, emlékeztetők létrehozásához és még sok máshoz!

A ClickUp korlátai

Az első használatkor a felhasználóknak esetleg nehézséget okozhat a szoftver elsajátítása

A külső felhasználók, például a vállalkozók vagy az ügyfelek, a beállításaitól függően szükségük lehet ClickUp-fiókra ahhoz, hogy megtekinthetik az Ön által megosztott projekteket/terveket

A ClickUp árai

A ClickUp minden tanácsadó és csapat számára megfelelő árazási csomagokat kínál:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás elérhető. Egyedi árazás elérhető. Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal , hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb csomagot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatér-tag/hónap áron

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 [több mint 2000 értékelés]

Capterra: 4,7/5 [több mint 2000 értékelés]

2. Nifty

A Nifty egy olyan együttműködési munkaterület, amely összefogja a csapatokat, a célokat és a folyamatokat. Lehetővé teszi a projektek kezelését feladatok létrehozásával és azok listák, Kanban, idővonal, naptár és úszósáv nézetekbe rendezésével.

Tartalmaz űrlapokat, dokumentumokat, fájlokat, beszélgetéseket, időkövetést és automatizált projektjelentéseket.

A közös munkaterületek gyorsan túlzsúfolttá és nyomasztóvá válhatnak. A Nifty esetében is fennáll ez a kockázat.

A Nifty legjobb funkciói

Felépítés: A projektek mérföldkövek köré épülnek, majd feladatokra vannak lebontva. Amikor egy feladatot befejez, a mérföldkő állapota automatikusan frissül.

Fórum: Minden projekt tartalmaz egy fórumot és Zoom-integrációt a hatékonyabb együttműködés érdekében.

Dokumentumok: A Nifty tartalmaz egy könnyű dokumentumszerkesztőt. Ha azonban már jártas a Google Docs használatában, azt is integrálhatja.

Időnyilvántartás: A Nifty egyszerű módszert kínál a tanácsadóknak az egyes feladatokra fordított idő rögzítésére. Emellett számlázható díjakat is beállíthat, hogy betekintést nyerjen a csapat termelékenységébe.

A Nifty korlátai

Az első használatkor ez az all-in-one eszköz kezelése túl bonyolultnak tűnhet az új felhasználók számára

A naptár nézet nem mindig elegendő

Korlátozott rugalmasság az egyéni mezők hozzáadásában

Ugyanazt a projektet nem lehet több portfólióhoz hozzáadni

Kedvező árak

Ingyenes

Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Nifty-vel

Nifty értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 [több mint 5000 értékelés]

Capterra: 4,8/5 [több mint 2000 értékelés]

3. Notion

A Notion eredetileg egy letisztult jegyzetelő eszköz volt, egyszerű Markdown felülettel a dokumentáláshoz. Ha szakmai szolgáltatásai az oktatás, a képzés, a coaching vagy a tudásmenedzsment területén vannak, a Notion kiváló választás a tartalmi erőforrások bemutatásához.

Bár mára átfogó termelékenységi munkaterületté fejlődött, amely wikiket, adatbázisokat és feladatkezelést is magában foglal, egyes fejlett funkciók terén még mindig lemaradásban van.

A Notion legjobb funkciói

Tartalom közzététele : Készítsen letisztult, rendezett weboldalakat szalagcímmel és Markdown szöveggel, majd tegye közzé őket ingyenesen az interneten

Dokumentumhierarchia : Rendezze dokumentumait mappák, oldalak és aloldalak hierarchiájába

Keresés : Gyorsan és pontosan kereshet bármit, amire szüksége van a munkaterületen

Generatív mesterséges intelligencia: Írjon vagy szerkesszen dokumentumokat, beleértve a projektterveket is, gyorsan

A Notion független tanácsadók számára ingyenes projektmenedzsment szoftverként használható, mivel az egyéni felhasználók számára nincs blokk-korlátozás.

A Notion korlátai

Nincs beépített időkövetés

Nincsenek egyedi jelentéskészítési funkciók és nézetek

Korlátozott testreszabhatóság a feladat típusok, szűrők vagy mezők tekintetében

A fájlméretre vonatkozó korlátozások

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Notionnal

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 [5000+ értékelés]

Capterra: 4,8/5 [több mint 2000 értékelés]

4. Teamwork

A Teamwork egy online projektmenedzsment platform, amely professzionális szolgáltató szervezetek számára kifejlesztett, testreszabott modulokkal rendelkezik. A Teamwork segítségével több komplex projekt eredményét, feladatot és alfeladatot, folyamatot, valamint az időt is kezelheti.

Mint új szereplő a piacon, a Teamwork még mindig számos fejlett funkciót fejleszt. Független tanácsadók és szabadúszók számára a Teamwork szintén bonyolultnak tűnhet.

A Teamwork legjobb funkciói

Intuitív feladat-irányítópult : Csak a legfrissebb feladatait láthatja; testreszabható a vállalat neve és logója megjelenítésére is

E-mail integráció : Válaszoljon a megjegyzésekre és értesítésekre e-mailben

Számlázás : Kövesse nyomon az időt a Teamworkben, számolja ki a számlázható órákat, készítsen munkaidő-nyilvántartásokat és állítson ki számlákat – mindezt egy helyen

Ingyenes ügyfélfiókok: Több ügyfél számára is biztosítson hozzáférést külön díj fizetése nélkül

A csapatmunka korlátai

A beállítás és az üzembe helyezés bonyolultnak tűnhet

Nincs ellenőrzőlista

Korlátozott integráció más termelékenységi eszközökkel

A Teamwork árai

Örökre ingyenes: 0 USD

Kezdőcsomag: 8,99 USD

Ár: 13,99 USD

Grow: 25,99 USD

Scale: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Teamwork csapattal

A Teamwork értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [több mint 800 értékelés]

5. Asana

Az Asana az egyik legnépszerűbb, több területet átfogó projektmenedzsment-alkalmazás. Úgy lett kialakítva, hogy különböző csapatokat támogasson, például a marketinget, az operációt, az IT-t, a termékfejlesztést és az értékesítést. Különösen népszerű a kisvállalkozások és az alapítók által vezetett szervezetek körében.

Kivételes projekttervezési funkciói ellenére nem felel meg az all-in-one eszközökre vonatkozó elvárásoknak. Több szempontból is hiányos.

Az Asana legjobb funkciói

Feladatok több listában : Csökkentse : Csökkentse a duplikált munkát azzal, hogy bármely feladatot több projekthez is hozzáadhat

Célorientált tervezés : hangolja össze a csapatot a célokkal, kövesse nyomon a projekteket és figyelje az állapotot

Integrációk : Csatlakoztass több mint 200 eszközt az Asanához, hogy átfogó és zökkenőmentes áttekintést kapj

Vizuális felület: Húzza át a feladatokat az idővonalakra és naptárakra a könnyű kezelés érdekében

Az Asana korlátai

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak

Csak öt nézet, ami korlátozza a projektmenedzserek áttekinthetőségét

Nincsenek vizuális együttműködési eszközök, például gondolattérképek

Az Asana árai

Ingyenes

Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az Asanával

Az Asana értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [több mint 800 értékelés]

6. Wrike

A Wrike egy díjnyertes, webalapú alkalmazás vállalati projektmenedzsmenthez. Úgy tervezték, hogy nagy csapatok használhassák olyan vállalati környezetben, ahol komplex funkciókra és robusztus architektúrára van szükség.

Ennek következtében a Wrike túl bonyolult lehet kisvállalkozások és tanácsadók számára.

A Wrike legjobb funkciói

Hárompaneles nézet : Intuitív felület, amely az akadálymentességre és a termelékenységre összpontosít

Feladat prioritása : Jelölje meg a fontos/sürgős feladatokat, hogy a csapatok azokat dolgozzák el elsőként

Jelentések : Átfogó jelentések a haladás nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez

Hírcsatorna: Közösségi médiához hasonló hírcsatorna, hogy naprakész legyen a csapat tevékenységéről

A Wrike korlátai

A beépített szűrő alapértelmezés szerint elrejti a befejezett feladatokat, amelyeket manuálisan kell eltávolítani, hogy egyszerre láthassa az összes feladatot

Bizonyos integrált külső alkalmazások értesítései akár egy órát is igénybe vehetnek

Nincs csevegési lehetőség

A Wrike árai

Személyes: 0 USD

Starter: 13,49 USD felhasználónként havonta

Advanced: 30,49 USD felhasználónként havonta

Vállalati: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal

Enterprise+: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kel

A Wrike értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [több mint 800 értékelés]

7. ProofHub

A ProofHub egy felhőalapú projektmenedzsment és csapatmunkát segítő eszköz, amelyet minden méretű csapat számára terveztek. A platform egyetlen munkaterületen egyesíti a projekttervezést, a feladatkezelést, a fájltárolást és a csapaton belüli kommunikációt.

A ProofHub átalánydíjas árazása és a felhasználónkénti díjak hiánya miatt kiváló választás a több projektet egyszerre kezelő, növekvő csapatok számára.

A ProofHub legjobb funkciói:

Többféle nézet: Válasszon a Kanban táblák, a Gantt-diagramok, a táblázatos nézet és a naptári nézet közül, hogy az információkat a saját igényeinek megfelelően tekintse meg

Időnyilvántartás: Állítson be becsült időtartamokat, és készítsen munkaidő-nyilvántartásokat az elemzéshez

Többféle együttműködési eszköz : csevegés, szálakba rendezett beszélgetések a projektekben, jegyzetek és hirdetmények a vállalat egészét érintő frissítésekhez.

Jelentések: Készítsen projektjelentéseket, erőforrás-jelentéseket és munkaterhelési jelentéseket az erőforrások jobb kihasználása érdekében.

Korlátozások:

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

Nincs ingyenes csomag (csak 14 napos ingyenes próba)

Nincs offline funkció

Árak:

Essential Plan: 45 USD/hó (éves számlázás)

Ultimate Control Plan: 89 USD/hó (éves számlázás)

Felhasználói értékelések:

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

8. Kintone

A Kintone egy testreszabható munkaterület, amely egyesíti az adatokat, a munkafolyamatokat és az együttműködést. A Kintone segítségével egyedi adatbázis-alkalmazásokat, munkafolyamatokat és feladatokat hozhat létre.

A beszélgetéseket adatokhoz is kapcsolhatja a jobb áttekinthetőség érdekében. Az adatbázisok kezelésének rugalmassága miatt ideális választás lehet kapcsolattartó szoftverként.

Az ilyenfajta testreszabhatóság azonban bonyodalmakat és zavart is okozhat.

A Kintone legjobb funkciói

Együttműködés : Csevegési funkció, amely minden beszélgetést a kontextusban tart

Szakmai szolgáltatások Automatizálás : Az automatizált emlékeztetők és értesítések : Az automatizált emlékeztetők és értesítések megspórolják a nyomon követéssel elpazarolt időt

Testreszabás: Egyedi munkafolyamatok, feladatok, emlékeztetők, jóváhagyások és feladatátadások

A Kintone korlátai

A nehézkes felhasználói felület miatt minden alkalommal ügyfélszolgálati képviselőt kell hívnia, amikor elakad

Korlátozott integrációs lehetőségek

Nincsenek videók/dokumentumok az eszköz megismeréséhez

A Kintones árai

24 dollár felhasználónként havonta

Kintone értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 [200+ értékelés]

Capterra: 4,7/5 [több mint 140 értékelés]

9. Paymoapp

A Paymo egy tanácsadói projektmenedzsment eszköz egyéni tanácsadók és kisvállalkozások számára. Segít a projektek, feladatok, erőforrások, fájlok, pénzügyek stb. kezelésében. Ezzel az eszközzel nyomon követheti az időt és a jövedelmezőséget is.

Mivel kisebb csapatok számára készült, az együttműködési és munkafolyamat-kezelési funkciói korlátozottak.

A Paymoapp legjobb funkciói

Időkövetés : A beállítás után hagyja futni a háttérben, és rögzítse az időnaplóit

Számlázás : Az időnaplók automatikus átalakítása munkaidő-nyilvántartásokká, majd számlákká

Időkeretek : Állítson be becsült időtartamot minden feladathoz, és hasonlítsa össze a tényleges adatokkal

Csapatütemező : Ismerje meg a munkaterhelést a jobb erőforrás-kezelés érdekében

Ismétlődő feladatok: Ismétlődő feladatokat hozhat létre automatikusan napi, heti vagy havi rendszerességgel

A Paymoapp korlátai

Korlátozott számú nézet – csak lista, táblázat, táblázat, naptár és Gantt-diagram

Kevesebb integrációs lehetőség, mint más projektmenedzsment eszközöknél

Az intuitív felhasználói felület hiánya, ami meredek tanulási görbét eredményez

A Paymoapp árai

Ingyenes

Starter: 9,9 USD felhasználónként havonta

Kis irodák: 15,9 USD felhasználónként havonta

Üzleti: 23,9 USD felhasználónként havonta

A Paymoapp értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 [550+ értékelés]

Capterra: 4,8/5 [több mint 450 értékelés]

10. Hive

A Hive egy olyan projektmenedzsment szoftver, amelyet kifejezetten hibrid csapatok számára terveztek. Segít a szakmai szolgáltató csapatoknak javítani a láthatóságot, az együttműködést és a célorientáltságot. A Hive segítségével meghatározhatja a projekt hatókörét, feladatokat oszthat ki, nyomon követheti az időt, automatikus frissítéseket küldhet, visszajelzéseket gyűjthet és figyelemmel kísérheti az előrehaladást.

Egyszerű és könnyen használható funkciói ellenére a projektmenedzsment-képességeinek érettsége és komplexitása nem felel meg elvárásainknak.

A Hive legjobb funkciói

Feladatok közötti kapcsolatok : Könnyedén összekapcsolhatja a kártyákat a feladatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogyan kapcsolódnak egymáshoz

Mester mappák : Gyűjtse össze az információkat és kérjen jóváhagyásokat, mindezt egy helyen

Projekt hierarchia : Főprojekt > alprojektek > feladat > alfeladatok, a könnyebb nyomon követés és kezelés érdekében

Korrektúra: Beépített dokumentum- és videokorrektúra

A Hive korlátai

A feladatkártyák csak szöveget fogadnak el, képeket vagy más médiafájlokat nem

500 automatizálás korlátja, a csomagtól függetlenül

Nem lehet részleges szabályokat hozzáadni a Kanban oszlopokhoz

A Hive árai

Ingyenes

Teams: 5 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Hive-val

A Hive értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 [450+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [több mint 150 értékelés]

11. Zoho Projects

A Zoho Projects egy többcélú, teljes mértékben testreszabható projektmenedzsment eszköz. A Zoho Projects segítségével feladatokat hozhat létre, automatizálhatja a munkafolyamatokat, valamint testreszabhatja a mezőket, az elrendezéseket és az állapotokat.

Az iparág-specifikus igényekhez, például a hibajelentések nyomon követéséhez, az SLA-hoz, a tervrajzokhoz stb. igazított, egyedi modulokkal rendelkezik.

Annak ellenére, hogy egy megbízható szereplő, hiányzik belőle néhány alapvető és felhasználóbarát funkció.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Integrációk: Csatlakoztassa az összes Google Workspace eszközt egyetlen felületen való megjelenítéshez. Csatlakoztathat más eszközöket is, például a Dropboxot, a Githubot, a Slacket és a Google Apps Marketplace-t

Testreszabhatóság : Hozzon létre egyedi elrendezéseket, mezőket, nézeteket, funkciókat, projektsablonokat, címkéket, webes lapokat és még sok mást

Együttműködés: Kövesse nyomon a beszélgetéseket a hírfolyamon, és kommunikáljon valós időben nyilvános/zárt csevegőszobákban

Feladatok automatizálása : Automatizálja az üzleti szabályokat, az SLA-kat, a webhookokat, az értesítéseket és a munkafolyamat-szabályokat a jobb működési hatékonyság érdekében

A Zoho Projects korlátai

Átfogó jelentéskészítési funkciók hiánya

A tálcán található kereső csak egy adott projekt feladatait jeleníti meg, nem az egész munkaterületet

A Zoho Projects árai

Ingyenes

Prémium: 5 USD felhasználónként havonta

Vállalati: 10 USD/felhasználó/hónap

A Zoho Projects értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 [350+ értékelés]

Capterra: 4,3/5 [több mint 400 értékelés]

Fokozza professzionális szolgáltatásait a megfelelő projektmenedzsment szoftverrel

Több száz különböző típusú és méretű projektmenedzsment eszköz létezik. Összeállítottuk a tíz legjobbat, hogy áttekintést nyújtsunk Önnek. Válasszon a fenti listából, és mutassa meg ügyfeleinek, hogy rugalmas, folyamatorientált és kommunikatív.

