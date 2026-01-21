A 11 legjobb projektmenedzsment szoftver professzionális szolgáltatásokhoz 2026-ban

A szakmai szolgáltatások olyan speciális szolgáltatások, amelyeket az adott területen jártas és tapasztalt szakemberek nyújtanak, például ügyvédek, építészek, tervezők vagy írók.
A szakmai szolgáltatásokat magánszemélyek [szabadúszók], kisvállalkozások [például ügyvédi irodák] vagy nagyvállalatok [például a McKinsey vagy az Accenture] nyújthatják. A tevékenység méretétől függetlenül a szakmai szolgáltatásokat általában projektek formájában nyújtják.
A professzionális szolgáltató szervezetek egyik legfontosabb versenyelőnye egy kiváló projektmenedzsment rendszer. Ez segít bizonyítani az ügyfeleknek, hogy rendelkezik azokkal a struktúrákkal, folyamatokkal, rendszerekkel és ellenőrzési mechanizmusokkal, amelyek szükségesek a komplex projektek sikeres lebonyolításához.
Nem tudja, hogyan válasszon? Mi segítünk!
Mire kell figyelnie egy professzionális szolgáltatásokhoz készült projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor?
Egy jó projektmenedzsment szoftver segít a tanácsadóknak és a szakmai szolgáltató cégeknek bizonyítani működési kompetenciájukat. Íme, hogyan.
Agilis és holisztikus projektmenedzsment
A projektmenedzsment-megoldások megerősítik az önbizalmát, hogy képes megoldani a komplex problémákat. Ennek bizonyításához keresse a következőket:
- Feladatkezelési funkciók határidőkkel, erőforrásokkal és függőségekkel
- Áttekinthetőség listák, táblák, idővonalak, Gantt-diagramok és egyéb nézetek segítségével
- Felhasználók és felügyelők kijelölésének lehetősége
Dokumentáció és tudásmenedzsment
Az ügyfelek a szakértelmük miatt alkalmazzák a tanácsadókat. Egy jó projektmenedzsment eszköznek segítenie kell abban, hogy ezt bizonyítsa. Keresse a következőket:
- Dokumentációs funkciók keretrendszerek és sablonok bemutatásához
- Ellenőrzőlisták az ismétlődő folyamatok végrehajtásához
- Mesterséges intelligencia alapú eszközök tanácsadók számára, amelyek összefoglalják a jegyzeteket, és azokból automatikusan feladatokat hoznak létre
Kreativitás és együttműködés
A komplex problémák megoldásához a csapatoknak össze kell fogniuk és innovatívnak kell lenniük. A projektmenedzsment eszközének rendelkeznie kell a következő tulajdonságokkal:
- Digitális táblák
- Gondolattérképek
- Minden feladathoz hozzászólások
Folyamatok kiválósága
A problémák megoldása során elengedhetetlen a rendszeres és egyértelmű kommunikáció az összes érdekelt féllel. Egy jó tanácsadói projektmenedzsment szoftver ezt automatizálja a következő funkciókkal:
- Értesítések
- Emlékeztetők
- Ismételhető sablonok
Íme a tíz legjobb projektmenedzsment szoftver, amelyek mindezeket a funkciókat és még többet is kínálnak.
A 11 legjobb projektmenedzsment szoftver professzionális szolgáltatásokhoz
A legutóbbi számítások szerint 441 projektmenedzsment eszköz közül választhat. Mindegyikük egyedi kombinációját kínálja a projektmenedzsment funkcióknak és képességeknek. Érthető tehát, ha elárasztják az Ön előtt álló választási lehetőségek.
Elvégeztük a kutatást az Ön számára. Kiválasztottuk a tíz legjobbat, amelyek tökéletesen alkalmasak a szakmai szolgáltatásokhoz.
1. ClickUp
A ClickUp all-in-one projektmenedzsment szoftvere segít a munka tervezésében, szervezésében és az együttműködésben feladatok, dokumentumfolyamatok, célok, táblák és még sok más segítségével! Úgy tervezték, hogy végtelenül testreszabható legyen, függetlenül az iparágtól vagy a tevékenység méretétől.
Beállíthat egyedi munkafolyamatokat, feltölthet saját sablonokat, űrlapokon keresztül gyűjthet adatokat, és kereshet bármit, amire szüksége van.
Minden feladathoz hozzárendelhet felhasználókat a felelős, elszámoltatható, konzultált és tájékoztatott [RACI] mátrix szerint.
Számviteli cégek, ingatlanvállalkozások és IT-szolgáltatók ügyfelei egyaránt a ClickUp-ot használják a működésük irányítására. A ClickUp segítségével egy helyen kezelheti a feladatokat, betarthatja a költségvetést, optimalizálhatja a folyamatokat, emlékeztetőket állíthat be és egyszerűsítheti a jelentéstételt.
A ClickUp legjobb funkciói
Hierarchikus projektmenedzsment: Ossza fel projektjeit a következőképpen: Munkaterület > Tér > Mappa > Listák > Feladatok > Alfeladatok. Vegye fel a teendőket és az ellenőrzőlistákat is.
Prioritások: Jelölje meg a feladatokat sürgős, magas, normál vagy alacsony prioritásúként, és kezelje őket ennek megfelelően.
Whiteboard: Brainstorming, együttműködés és a munkafolyamatok ábrázolása egy megosztott digitális táblán.
Docs: Dokumentálja folyamatait vagy keretrendszereit, és ossza meg őket könnyedén. A Docs segítségével jegyzeteket készíthet, megbeszélések jegyzőkönyvét írhatja le és még sok minden mást is.
Több mint 15 nézet: Tekintse meg projektjeit úgy, ahogyan szeretné – listanézetben az összes feladatot, táblázatos nézetben állapot szerint csoportosítva, idővonal nézetben az előrehaladás nyomon követéséhez, vagy naptár nézetben a jövőbeli tervek megtekintéséhez.
Időnyilvántartás: Ha óradíj alapján számlázó tanácsadó, a ClickUp időzítőjével másodpercre pontosan nyomon követheti az eltöltött időt. Az időnaplókat később manuálisan is hozzáadhatja.
Testreszabás: Testreszabhatja a feladat típusokat, munkafolyamatokat, állapotokat, mezőket és címkéket. Kezelje a projektjét a saját módján.
Tanácsadási sablonok: Legyőzze a projektmenedzseri blokkot a minden felhasználási esetre testreszabható sablonokkal!
ClickUp AI: Használja az AI-t az értekezletek jegyzetének összefoglalásához, feladatok automatikus generálásához, emlékeztetők létrehozásához és még sok máshoz!
A ClickUp korlátai
- Az első használatkor a felhasználóknak esetleg nehézséget okozhat a szoftver elsajátítása
- A külső felhasználók, például a vállalkozók vagy az ügyfelek, a beállításaitól függően szükségük lehet ClickUp-fiókra ahhoz, hogy megtekinthetik az Ön által megosztott projekteket/terveket
A ClickUp árai
A ClickUp minden tanácsadó és csapat számára megfelelő árazási csomagokat kínál:
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás elérhető. Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb csomagot
ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatér-tag/hónap áron
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 [több mint 2000 értékelés]
- Capterra: 4,7/5 [több mint 2000 értékelés]
2. Nifty
A Nifty egy olyan együttműködési munkaterület, amely összefogja a csapatokat, a célokat és a folyamatokat. Lehetővé teszi a projektek kezelését feladatok létrehozásával és azok listák, Kanban, idővonal, naptár és úszósáv nézetekbe rendezésével.
Tartalmaz űrlapokat, dokumentumokat, fájlokat, beszélgetéseket, időkövetést és automatizált projektjelentéseket.
A közös munkaterületek gyorsan túlzsúfolttá és nyomasztóvá válhatnak. A Nifty esetében is fennáll ez a kockázat.
A Nifty legjobb funkciói
Felépítés: A projektek mérföldkövek köré épülnek, majd feladatokra vannak lebontva. Amikor egy feladatot befejez, a mérföldkő állapota automatikusan frissül.
Fórum: Minden projekt tartalmaz egy fórumot és Zoom-integrációt a hatékonyabb együttműködés érdekében.
Dokumentumok: A Nifty tartalmaz egy könnyű dokumentumszerkesztőt. Ha azonban már jártas a Google Docs használatában, azt is integrálhatja.
Időnyilvántartás: A Nifty egyszerű módszert kínál a tanácsadóknak az egyes feladatokra fordított idő rögzítésére. Emellett számlázható díjakat is beállíthat, hogy betekintést nyerjen a csapat termelékenységébe.
A Nifty korlátai
- Az első használatkor ez az all-in-one eszköz kezelése túl bonyolultnak tűnhet az új felhasználók számára
- A naptár nézet nem mindig elegendő
- Korlátozott rugalmasság az egyéni mezők hozzáadásában
- Ugyanazt a projektet nem lehet több portfólióhoz hozzáadni
Kedvező árak
- Ingyenes
- Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Nifty-vel
Nifty értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 [több mint 5000 értékelés]
- Capterra: 4,8/5 [több mint 2000 értékelés]
3. Notion
A Notion eredetileg egy letisztult jegyzetelő eszköz volt, egyszerű Markdown felülettel a dokumentáláshoz. Ha szakmai szolgáltatásai az oktatás, a képzés, a coaching vagy a tudásmenedzsment területén vannak, a Notion kiváló választás a tartalmi erőforrások bemutatásához.
Bár mára átfogó termelékenységi munkaterületté fejlődött, amely wikiket, adatbázisokat és feladatkezelést is magában foglal, egyes fejlett funkciók terén még mindig lemaradásban van.
A Notion legjobb funkciói
- Tartalom közzététele: Készítsen letisztult, rendezett weboldalakat szalagcímmel és Markdown szöveggel, majd tegye közzé őket ingyenesen az interneten
- Dokumentumhierarchia: Rendezze dokumentumait mappák, oldalak és aloldalak hierarchiájába
- Keresés: Gyorsan és pontosan kereshet bármit, amire szüksége van a munkaterületen
- Generatív mesterséges intelligencia: Írjon vagy szerkesszen dokumentumokat, beleértve a projektterveket is, gyorsan
A Notion független tanácsadók számára ingyenes projektmenedzsment szoftverként használható, mivel az egyéni felhasználók számára nincs blokk-korlátozás.
A Notion korlátai
- Nincs beépített időkövetés
- Nincsenek egyedi jelentéskészítési funkciók és nézetek
- Korlátozott testreszabhatóság a feladat típusok, szűrők vagy mezők tekintetében
- A fájlméretre vonatkozó korlátozások
A Notion árai
- Ingyenes
- Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Notionnal
Notion értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 [5000+ értékelés]
- Capterra: 4,8/5 [több mint 2000 értékelés]
4. Teamwork
A Teamwork egy online projektmenedzsment platform, amely professzionális szolgáltató szervezetek számára kifejlesztett, testreszabott modulokkal rendelkezik. A Teamwork segítségével több komplex projekt eredményét, feladatot és alfeladatot, folyamatot, valamint az időt is kezelheti.
Mint új szereplő a piacon, a Teamwork még mindig számos fejlett funkciót fejleszt. Független tanácsadók és szabadúszók számára a Teamwork szintén bonyolultnak tűnhet.
A Teamwork legjobb funkciói
- Intuitív feladat-irányítópult: Csak a legfrissebb feladatait láthatja; testreszabható a vállalat neve és logója megjelenítésére is
- E-mail integráció: Válaszoljon a megjegyzésekre és értesítésekre e-mailben
- Számlázás: Kövesse nyomon az időt a Teamworkben, számolja ki a számlázható órákat, készítsen munkaidő-nyilvántartásokat és állítson ki számlákat – mindezt egy helyen
- Ingyenes ügyfélfiókok: Több ügyfél számára is biztosítson hozzáférést külön díj fizetése nélkül
A csapatmunka korlátai
- A beállítás és az üzembe helyezés bonyolultnak tűnhet
- Nincs ellenőrzőlista
- Korlátozott integráció más termelékenységi eszközökkel
A Teamwork árai
- Örökre ingyenes: 0 USD
- Kezdőcsomag: 8,99 USD
- Ár: 13,99 USD
- Grow: 25,99 USD
- Scale: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Teamwork csapattal
A Teamwork értékelései és véleményei
- G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]
- Capterra: 4,5/5 [több mint 800 értékelés]
5. Asana
Az Asana az egyik legnépszerűbb, több területet átfogó projektmenedzsment-alkalmazás. Úgy lett kialakítva, hogy különböző csapatokat támogasson, például a marketinget, az operációt, az IT-t, a termékfejlesztést és az értékesítést. Különösen népszerű a kisvállalkozások és az alapítók által vezetett szervezetek körében.
Kivételes projekttervezési funkciói ellenére nem felel meg az all-in-one eszközökre vonatkozó elvárásoknak. Több szempontból is hiányos.
Az Asana legjobb funkciói
- Feladatok több listában: Csökkentse a duplikált munkát azzal, hogy bármely feladatot több projekthez is hozzáadhat
- Célorientált tervezés: hangolja össze a csapatot a célokkal, kövesse nyomon a projekteket és figyelje az állapotot
- Integrációk: Csatlakoztass több mint 200 eszközt az Asanához, hogy átfogó és zökkenőmentes áttekintést kapj
- Vizuális felület: Húzza át a feladatokat az idővonalakra és naptárakra a könnyű kezelés érdekében
Az Asana korlátai
- A ingyenes verzió funkciói korlátozottak
- Csak öt nézet, ami korlátozza a projektmenedzserek áttekinthetőségét
- Nincsenek vizuális együttműködési eszközök, például gondolattérképek
Az Asana árai
- Ingyenes
- Plusz: 10 dollár felhasználónként havonta
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az Asanával
Az Asana értékelései és véleményei
- G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]
- Capterra: 4,5/5 [több mint 800 értékelés]
6. Wrike
A Wrike egy díjnyertes, webalapú alkalmazás vállalati projektmenedzsmenthez. Úgy tervezték, hogy nagy csapatok használhassák olyan vállalati környezetben, ahol komplex funkciókra és robusztus architektúrára van szükség.
Ennek következtében a Wrike túl bonyolult lehet kisvállalkozások és tanácsadók számára.
A Wrike legjobb funkciói
- Hárompaneles nézet: Intuitív felület, amely az akadálymentességre és a termelékenységre összpontosít
- Feladat prioritása: Jelölje meg a fontos/sürgős feladatokat, hogy a csapatok azokat dolgozzák el elsőként
- Jelentések: Átfogó jelentések a haladás nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez
- Hírcsatorna: Közösségi médiához hasonló hírcsatorna, hogy naprakész legyen a csapat tevékenységéről
A Wrike korlátai
- A beépített szűrő alapértelmezés szerint elrejti a befejezett feladatokat, amelyeket manuálisan kell eltávolítani, hogy egyszerre láthassa az összes feladatot
- Bizonyos integrált külső alkalmazások értesítései akár egy órát is igénybe vehetnek
- Nincs csevegési lehetőség
A Wrike árai
- Személyes: 0 USD
- Starter: 13,49 USD felhasználónként havonta
- Advanced: 30,49 USD felhasználónként havonta
- Vállalati: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal
- Enterprise+: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kel
A Wrike értékelései és véleményei
- G2: 4,4/5 [1050+ értékelés]
- Capterra: 4,5/5 [több mint 800 értékelés]
7. ProofHub
a ProofHub segítségével
A ProofHub egy felhőalapú projektmenedzsment és csapatmunkát segítő eszköz, amelyet minden méretű csapat számára terveztek. A platform egyetlen munkaterületen egyesíti a projekttervezést, a feladatkezelést, a fájltárolást és a csapaton belüli kommunikációt.
A ProofHub átalánydíjas árazása és a felhasználónkénti díjak hiánya miatt kiváló választás a több projektet egyszerre kezelő, növekvő csapatok számára.
A ProofHub legjobb funkciói:
- Többféle nézet: Válasszon a Kanban táblák, a Gantt-diagramok, a táblázatos nézet és a naptári nézet közül, hogy az információkat a saját igényeinek megfelelően tekintse meg
- Időnyilvántartás: Állítson be becsült időtartamokat, és készítsen munkaidő-nyilvántartásokat az elemzéshez
- Többféle együttműködési eszköz: csevegés, szálakba rendezett beszélgetések a projektekben, jegyzetek és hirdetmények a vállalat egészét érintő frissítésekhez.
- Jelentések: Készítsen projektjelentéseket, erőforrás-jelentéseket és munkaterhelési jelentéseket az erőforrások jobb kihasználása érdekében.
Korlátozások:
- Korlátozott harmadik féltől származó integrációk
- Nincs ingyenes csomag (csak 14 napos ingyenes próba)
- Nincs offline funkció
Árak:
- Essential Plan: 45 USD/hó (éves számlázás)
- Ultimate Control Plan: 89 USD/hó (éves számlázás)
Felhasználói értékelések:
- G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)
8. Kintone
A Kintone egy testreszabható munkaterület, amely egyesíti az adatokat, a munkafolyamatokat és az együttműködést. A Kintone segítségével egyedi adatbázis-alkalmazásokat, munkafolyamatokat és feladatokat hozhat létre.
A beszélgetéseket adatokhoz is kapcsolhatja a jobb áttekinthetőség érdekében. Az adatbázisok kezelésének rugalmassága miatt ideális választás lehet kapcsolattartó szoftverként.
Az ilyenfajta testreszabhatóság azonban bonyodalmakat és zavart is okozhat.
A Kintone legjobb funkciói
- Együttműködés: Csevegési funkció, amely minden beszélgetést a kontextusban tart
- Szakmai szolgáltatások Automatizálás: Az automatizált emlékeztetők és értesítések megspórolják a nyomon követéssel elpazarolt időt
- Testreszabás: Egyedi munkafolyamatok, feladatok, emlékeztetők, jóváhagyások és feladatátadások
A Kintone korlátai
- A nehézkes felhasználói felület miatt minden alkalommal ügyfélszolgálati képviselőt kell hívnia, amikor elakad
- Korlátozott integrációs lehetőségek
- Nincsenek videók/dokumentumok az eszköz megismeréséhez
A Kintones árai
- 24 dollár felhasználónként havonta
Kintone értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 [200+ értékelés]
- Capterra: 4,7/5 [több mint 140 értékelés]
9. Paymoapp
A Paymo egy tanácsadói projektmenedzsment eszköz egyéni tanácsadók és kisvállalkozások számára. Segít a projektek, feladatok, erőforrások, fájlok, pénzügyek stb. kezelésében. Ezzel az eszközzel nyomon követheti az időt és a jövedelmezőséget is.
Mivel kisebb csapatok számára készült, az együttműködési és munkafolyamat-kezelési funkciói korlátozottak.
A Paymoapp legjobb funkciói
- Időkövetés: A beállítás után hagyja futni a háttérben, és rögzítse az időnaplóit
- Számlázás: Az időnaplók automatikus átalakítása munkaidő-nyilvántartásokká, majd számlákká
- Időkeretek: Állítson be becsült időtartamot minden feladathoz, és hasonlítsa össze a tényleges adatokkal
- Csapatütemező: Ismerje meg a munkaterhelést a jobb erőforrás-kezelés érdekében
- Ismétlődő feladatok: Ismétlődő feladatokat hozhat létre automatikusan napi, heti vagy havi rendszerességgel
A Paymoapp korlátai
- Korlátozott számú nézet – csak lista, táblázat, táblázat, naptár és Gantt-diagram
- Kevesebb integrációs lehetőség, mint más projektmenedzsment eszközöknél
- Az intuitív felhasználói felület hiánya, ami meredek tanulási görbét eredményez
A Paymoapp árai
- Ingyenes
- Starter: 9,9 USD felhasználónként havonta
- Kis irodák: 15,9 USD felhasználónként havonta
- Üzleti: 23,9 USD felhasználónként havonta
A Paymoapp értékelései és véleményei
- G2: 4,6/5 [550+ értékelés]
- Capterra: 4,8/5 [több mint 450 értékelés]
10. Hive
A Hive egy olyan projektmenedzsment szoftver, amelyet kifejezetten hibrid csapatok számára terveztek. Segít a szakmai szolgáltató csapatoknak javítani a láthatóságot, az együttműködést és a célorientáltságot. A Hive segítségével meghatározhatja a projekt hatókörét, feladatokat oszthat ki, nyomon követheti az időt, automatikus frissítéseket küldhet, visszajelzéseket gyűjthet és figyelemmel kísérheti az előrehaladást.
Egyszerű és könnyen használható funkciói ellenére a projektmenedzsment-képességeinek érettsége és komplexitása nem felel meg elvárásainknak.
A Hive legjobb funkciói
- Feladatok közötti kapcsolatok: Könnyedén összekapcsolhatja a kártyákat a feladatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogyan kapcsolódnak egymáshoz
- Mester mappák: Gyűjtse össze az információkat és kérjen jóváhagyásokat, mindezt egy helyen
- Projekt hierarchia: Főprojekt > alprojektek > feladat > alfeladatok, a könnyebb nyomon követés és kezelés érdekében
- Korrektúra: Beépített dokumentum- és videokorrektúra
A Hive korlátai
- A feladatkártyák csak szöveget fogadnak el, képeket vagy más médiafájlokat nem
- 500 automatizálás korlátja, a csomagtól függetlenül
- Nem lehet részleges szabályokat hozzáadni a Kanban oszlopokhoz
A Hive árai
- Ingyenes
- Teams: 5 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Hive-val
A Hive értékelései és véleményei
- G2: 4,6/5 [450+ értékelés]
- Capterra: 4,5/5 [több mint 150 értékelés]
11. Zoho Projects
A Zoho Projects egy többcélú, teljes mértékben testreszabható projektmenedzsment eszköz. A Zoho Projects segítségével feladatokat hozhat létre, automatizálhatja a munkafolyamatokat, valamint testreszabhatja a mezőket, az elrendezéseket és az állapotokat.
Az iparág-specifikus igényekhez, például a hibajelentések nyomon követéséhez, az SLA-hoz, a tervrajzokhoz stb. igazított, egyedi modulokkal rendelkezik.
Annak ellenére, hogy egy megbízható szereplő, hiányzik belőle néhány alapvető és felhasználóbarát funkció.
A Zoho Projects legjobb funkciói
- Integrációk: Csatlakoztassa az összes Google Workspace eszközt egyetlen felületen való megjelenítéshez. Csatlakoztathat más eszközöket is, például a Dropboxot, a Githubot, a Slacket és a Google Apps Marketplace-t
- Testreszabhatóság: Hozzon létre egyedi elrendezéseket, mezőket, nézeteket, funkciókat, projektsablonokat, címkéket, webes lapokat és még sok mást
- Együttműködés: Kövesse nyomon a beszélgetéseket a hírfolyamon, és kommunikáljon valós időben nyilvános/zárt csevegőszobákban
- Feladatok automatizálása: Automatizálja az üzleti szabályokat, az SLA-kat, a webhookokat, az értesítéseket és a munkafolyamat-szabályokat a jobb működési hatékonyság érdekében
A Zoho Projects korlátai
- Átfogó jelentéskészítési funkciók hiánya
- A tálcán található kereső csak egy adott projekt feladatait jeleníti meg, nem az egész munkaterületet
A Zoho Projects árai
- Ingyenes
- Prémium: 5 USD felhasználónként havonta
- Vállalati: 10 USD/felhasználó/hónap
A Zoho Projects értékelései és véleményei
- G2: 4,3/5 [350+ értékelés]
- Capterra: 4,3/5 [több mint 400 értékelés]
Fokozza professzionális szolgáltatásait a megfelelő projektmenedzsment szoftverrel
Több száz különböző típusú és méretű projektmenedzsment eszköz létezik. Összeállítottuk a tíz legjobbat, hogy áttekintést nyújtsunk Önnek. Válasszon a fenti listából, és mutassa meg ügyfeleinek, hogy rugalmas, folyamatorientált és kommunikatív.
Őszintén szólva azonban a kutatás végén magabiztosan állíthatjuk, hogy a ClickUp kiemelkedik a kategóriájában, mint a legjobb átfogó projektmenedzsment eszköz. Nem győződött meg? Próbálja ki még ma ingyen!
Vagy forduljon nyugodtan értékesítési csapatunkhoz, akik bemutatják, hogyan segíthet Önnek a ClickUp.