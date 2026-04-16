A megbízástól a gépi megvalósításig: hogyan hoztunk létre 230 AI-munkafolyamatot és alakítottuk át a marketing szervezetet 8 hónap alatt

Nincsenek tanácsadók. Nincs „átalakítási iroda”. Csak egy heti feladat, egy saját fejlesztésű rendszer és a teljesítmény-létszám arány folyamatos javítására irányuló törekvés.

Minden vállalat azt állítja, hogy „AI-t használ”. A legtöbbjük esetében ez azt jelenti, hogy valaki a csapatból megnyitott egy ChatGPT-lapot. Ez AI-turizmus, nem pedig átalakulás.

Nyolc hónappal ezelőtt a ClickUp marketing szervezete is ebbe a kategóriába tartozott. Persze, az emberek itt-ott használták az AI-t. Összefoglalók, első vázlatok, értekezleti jegyzetek. De ez szórványos, egyenetlen volt, és alig volt mögötte struktúra. Nem volt rálátásom arra, hogy mit építenek az emberek. Nem volt módom megtudni, hogy valóban javulunk-e, vagy csak bejelöljük az AI-négyzetet.

Ma már 230 katalogizált AI-munkafolyamatunk van 13 csapatban. Ezek közül 169 már élesben is működik. Az átalakulás első hat hetében 20-szorosára növeltük az AI használatát. SEO-csapatunknak korábban 75 tartalomkészítőre volt szüksége, ma már csak 8-ra. A keresleti csapatunk egyik tagja havonta egy webináriumot tartott, ma már hatot. És most azonnal előhívhatok egy ClickUp-nézetet, és pontosan megmondhatom, hogy minden csapat és személy hol áll az AI-érettségi görbén, mit kellene legközelebb fejleszteniük, és miért.

Az alábbiakban bemutatom a tényleges útmutatót. Az öt fázist, az általam elkövetett hibákat, az eredményeket, valamint azokat a konkrét szereplőket és munkafolyamatokat, amelyek ma irányítják a folyamatot. Ha bevételi vagy marketingcsapatot vezet, és komolyan gondolja ezt, nyugodtan használja fel.

230 AI-munkafolyamatot katalogizáltak, az AI használata hat hét alatt 20-szorosára nőtt, havonta 675 órát spóroltak meg csak a SEO-n, és a szükséges tartalomkészítők számát 75-ről 8-ra csökkentették.

Az egyetlen mutató, amely mindent meghatározott

Mielőtt rátérnék a fázisokra, meg kell értened azt a mutatót, amely minden döntésünk mögött áll: a teljesítmény-létszám arányt. Minden munkafolyamatot, minden ügynököt, minden átszervezést egy egyszerű kérdés alapján szűrtünk: Ezzel többet tudunk elérni a meglévő csapattal, vagy ugyanazt kevesebb erőforrással? Vagy fel kell gyorsítanunk a növekedést, vagy le kell csökkentenünk a kiadásokat (vagy mindkettőt)!

Nem az újdonságokat keressük. Hanem a hatékonyságot. És ez a szemlélet fontos, mert így a csapat azokra a dolgokra koncentrál, amelyek valóban előreviszik az üzletet, ahelyett, hogy olyan látványos demókat készítene, amelyek nem vezetnek sehova.

📘 Olvassa el még: AI a marketingben: 10 gyakorlati felhasználási példa

Mit fog megtanulni ebben a kézikönyvben

Íme a részletek:

Az egyetlen mutató, amely minden döntést meghatározott

Az átalakulást meghatározó öt fázis

A hibák, amelyeket kijavítanék, ha újrakezdeném

A munkafolyamatok és az ügynökök, amelyek ma a valódi teljesítményt hajtják

A rendszer, amelyet az érettség nyomon követésére, a következő lépések megtervezésére és a csapat előrehaladásának támogatására használtunk

Az első lépés, amelyet 2025 nyarán tettünk, egyáltalán nem volt látványos. Nem voltak új eszközök, nem volt nagy sajtóközlemény. Csak egy állandó utasítás: a csapat minden tagjának hetente legalább egy új AI-alkalmazási esetet kellett benyújtania egy erre a célra létrehozott ClickUp Chat -csatornán.

Bármi lehetett. Valami, ami 30 másodpercet spórolt. Valami, ami 30 percet spórolt.

A lécet szándékosan alacsonyra tették, mert a cél nem az volt, hogy már az első naptól forradalmi eredményeket érjenek el. A cél az volt, hogy az embereket rávezessék arra, hogy ténylegesen használják az AI-t.

Ez az a pont, ahol a ClickUp használata strukturális előnyt jelentett számunkra. Az AI már eleve benne volt az emberek által mindennap használt eszközökben. Nem kellett kontextust váltani. Nem kellett bejelentkezni egy másik platformra. Kipróbálhattunk valamit, és megoszthattuk az eredményeket ugyanazon a csevegőcsatornán, ahol a feladat is szerepelt. Az akadályok szinte a nullához közelítettek.

De a megbízás önmagában csak a kezdeti feltétel. Itt van az a rész, amelyet a legtöbb vezető kihagy.

Minden péntek este és szombat reggel (én a keleti parton vagyok, a csapatom nagy része pedig a nyugati parton) elolvastam az összes beérkezett anyagot. Mindet. Mindegyikhez hozzáfűztem a gondolataimat, javaslataimat és bátorító szavaimat. Megköszöntem. Kiegészítő kérdéseket tettem fel. Megmutattam, hogy ez nem csak látszatintézkedés volt.

Ha a csapata akár egy másodpercre is úgy érzi, hogy Ön vezetőként csak a kötelességét teljesíti, az egész kezdeményezés kudarcba fullad. Látniuk kell, hogy figyel rájuk, és hogy valóban érdekli, amit felfedeznek.

Sok időbe telt nekik, és fontos volt, hogy tudják: ez nem csak felesleges munka. A vezetőség őszintén érdekelt volt abban, hogy megértse a folyamatot.

Körülbelül hat hétig futtattuk ezt a programot. Aztán valami beugrott. Már nem volt szükségünk a kötelezővé tételre. Az emberek beleszerettek. A nyomás eltűnt, mert az AI használatának nem kellett világmegváltónak lennie. Csak annyit kellett tennie, hogy minden nap 1%-kal jobbá tegyen.

És a halo-hatás hatalmas volt. Az emberek látták, mit csinálnak a kollégáik, és elkezdték utánozni. A promptokat újrahasznosították. Az ügynököket megosztották. Egy ember kísérlete tíz ember napi munkafolyamatává vált. Ez az, ahol a valódi hatékonyság rejlik.

Hat hét elteltével biztató jelzést láttam: az AI használata 20-szorosára nőtt a csapaton belül.

Egy egyszerű, az 1. fázisban elért siker: egy automatikus e-mail-küldő eszköz, amely használatonként 20 percet takarít meg az XDR-ek számára, és segített bebizonyítani, hogy még a munkafolyamatok apró javulásai is valódi lendületet adhatnak egy csapatnak.

A ClickUp AI Notetaker alkalmazása az ügyfélinterjúkat átírásokká, jegyzetekké és újrafelhasználható forrásanyagokká alakította, ezzel segítve a tartalomcsapatot, hogy ügyfél történetenként körülbelül négy órát spóroljon meg.

A heti AI-alkalmazási csatorna működése. A csapat tagjai minden pénteken megosztották sikereiket (akár nagyokat, akár kicsiket), a vezetőség pedig minden egyes beérkezett anyaggal foglalkozott. Ez a képernyőkép David Yoo elemzését mutatja arról, hogyan használta az AI-t a lead-irányítási poolok újbóli kiegyensúlyozására, valamint Kyle válaszát.

Mit érdemes átvenni az 1. fázisból

Hozzon létre egy nyilvános csatornát. Tegye láthatóvá a beküldéseket. Állítsa alacsonyra a lécet, hogy csökkentsen a nyomást. Működtesse egy meghatározott ideig, 4–6 hétig, ami elég hosszú ahhoz, hogy szokássá váljon, de elég rövid ahhoz, hogy ne tűnjön állandónak. És a legfontosabb: a vezetőknek láthatóan részt kell venniük a folyamatban. Kommentáljon minden beküldést. Ha ezt nem tudja vállalni, ne is foglalkozzon a feladattal.

💡 Profi tipp: Ha azt szeretné, hogy ez a szokás megmaradjon, használjon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy a kontextusban reagáljanak. A ClickUp Chat és a feladatmegjegyzések segítségével a visszajelzések láthatóak, újra felhasználhatók és könnyen továbbépíthetők maradnak, ahelyett, hogy eltűnnének a Slack előzményei között.

📘 Olvassa el még: A legjobb marketingautomatizációs szoftverek

2. fázis: A szuperügynökök mindenkit fejlesztővé tettek

Őszre a csapat már AI-szemléletben gondolkodott. Belsővé tették az alapokat: összefoglalás, vázlatkészítés, kutatás, formázás és egyszerű elemzés. De az általuk létrehozottak 80%-a még mindig feladatautomatizálás volt. A-tól-B-ig típusú dolgok. Hasznosak, és határozottan javítottak a teljesítmény-létszám arányon. De nem változtatták meg teljesen a játékszabályokat.

Ezt követően a ClickUp belsőleg elindította a Super Agents programot. És ezzel az egész helyzet megváltozott.

Ahelyett, hogy manuálisan összeraknák a parancsokat, és egyszerű automatizálásokat láncolnának össze valami bonyolultabbá, egy nem technikai felhasználó egyszerű nyelven leírhatott egy több lépésből álló munkafolyamatot egy ügynöképítő segítségével, és a ClickUp létrehozhatta hozzá a Super Agentet. A valódi automatizálás létrehozásának akadálya szinte nullára csökkent. Egy olyan csapat számára, amely már eleve erre a gondolkodásmódra volt beállítva, ez olyan volt, mintha olajat öntöttek volna a tűzre.

Arra kértük a csapatot, hogy nagyobban gondolkodjon. Ne A-tól B-ig, hanem A-tól Z-ig. Megkértük mindenkit, hogy azonosítsa a saját területén azokat a komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat, amelyek időt emésztenek fel, és automatizálásra szorulnak. És mivel tudtuk, hogy december végén nyilvánosan is elindítjuk a Super Agents szolgáltatást, mindenkinek volt egy beépített ösztönzője: a munkájuk bemutatásra kerül. Megmutathatták a világnak a saját hatékonyságnövekedésüket.

Január elejére már több mint 150 videóból álló könyvtárunk volt, amelyekben csapatunk a Super Agents alkalmazást építette és használta. Az emberek büszkék voltak a munkájukra. Szakértőként pozícionálták magukat. Az egész gyakorlat pedig egy olyan lendületet adott, amelynek eredményeként a belső hatékonyságnövekedés külső marketingtartalommá vált.

A múlt héten végzett munkájának egy része már nem releváns, és le kell cserélni egy új, jobb módszerre. Nem szabad túlzottan aggódnia emiatt.

Ez az, amit a legtöbb csapat rosszul csinál. Létrehoznak valamit, ami működik, majd megvédik azt. De a fejlődés üteme miatt hajlandónak kell lenned arra, hogy folyamatosan kivonj dolgokat a forgalomból. Néhány nyári automatizációnkat néhány hónapon belül megszüntettük, mert a Super Agent verziók egyszerűen jobbak voltak. Ez nem pazarlás, hanem a folyamat természetes része.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 24%-a azt mondja, hogy elsősorban az unalmas feladatok automatizálására szeretné használni az AI-ügynököket. Az elvárás itt az alacsony hozzáadott értékű munkák alól való tehermentesítés, és ez jogos. Ha egy ügynök folyamatos beállítást, felügyeletet vagy utasításokat igényel, akkor már nem érezzük hasznosnak, hanem inkább plusz munkának. A ClickUp-ban a Super Agents folyamatosan működik a háttérben, frissíti a feladatokat, dokumentumokat készít, és előreviszi a munkát ugyanazokkal az eszközökkel, amelyeket a csapata már használ. Küldhet nekik privát üzenetet egyszeri segítségért, sőt, meg is említheti őket egy dokumentumban, hogy a brainstormingból világos terv szülessen!

A Webinar Wally automatizálta a feladatok beállítását, a felelősségi köröket, az átadásokat és az üzenetküldést, így a webináriumok előkészítési idejét 4–5 óráról körülbelül 1 órára csökkentette, és lehetővé tette, hogy egy személy hat webináriumot vezessen le egy helyett.

A Webinar Wally termelésben: 533 feladat elvégzése, 771 óra megtakarítás. Kezelő: Arianna Young. Így néz ki egy szuperügynök, amikor valódi munkát végez nagy léptékben

Egy hat ügynökből álló kampánytartalom-lánc egyetlen briefet alakít át rendezvényi szöveggé, e-mailekké, közösségi médiás bejegyzésekké és hirdetésekké, így a kampánykészítés idejét 4–8 óráról 1–2 órára csökkenti.

Egy hierarchikus Cursor-ügynökraj több forrásból párhuzamosan végez kutatást, és hivatkozásokkal alátámasztott GTM-jelentéseket állít elő körülbelül 45 perc alatt, ahelyett, hogy 1–2 hétig tartana.

Egy területi marketinges egy több mint 25 ügynökből álló rendszert hozott létre, amely az esemény teljes életciklusát kezeli, így eseményenként 6–8 órát takarít meg csupán a résztvevőkkel kapcsolatos kutatás terén, és átfogóan csökkenti a manuális koordinációt.

3. fázis: A könyvtár (ezt hamarabb kellett volna megtennem)

Oké, legyünk őszinték.

Ha egy dolgot újra csinálhatnék, ez lenne az. Az első naptól kezdve szervezkedni kezdtem volna.

Ehelyett a következő történt. Kilenc hónap elteltével mindenhol AI-munkafolyamatok voltak. Minden csapatnak megvolt a sajátja. Mindenkinek megvoltak a saját kedvenc ügynökei. De senkinek, beleértve engem is, nem volt átfogó képe arról, hogy mi is létezik valójában a szervezeten belül. Hatékony volt, de láthatatlan.

Így létrehoztam egy strukturált leltárt. Ez volt az a pillanat, amikor az átalakulás már nem csupán egy sor sikerből állt, hanem egy működő rendszerré vált. A ClickUp-on belül minden aktív AI-ügynök és munkafolyamat kap egy feladatot egyéni mezőkkel, amelyek rögzítik minden fontos információt:

Milyen feladatot lát el? Konkrétan. Nem azt, hogy „segít a marketingben”. Pontosan milyen feladatot vagy folyamatot kezel ez az ügynök?

Mi a hatása? Időmegtakarítás, költségmegtakarítás, teljesítménynövekedés. Valódi számok, nem csak benyomások.

Ki a felelős érte? Ki építette, ki tartja karban, és kit hív, ha meghibásodik?

Milyen gyakran fut? Naponta? Hetente? Igény szerint? Folyamatosan?

Hol található? ClickUp Super Agent, Cursor, Retool, Replit, Hex, Claude Code, AirOps. Sok eszközt használunk. A rendszer oszlop mindet nyomon követi.

Melyik csapat? És ami még fontosabb: milyen érettségi szintű?

📌 A ClickUp előnye: Ha már több száz munkafolyamat létezik a csapatok között, a megfelelő megtalálása önmagában is problémává válik. A ClickUp Enterprise Search segítségével feladatok, dokumentumok, megjegyzések és kapcsolódó eszközök között is kereshet anélkül, hogy a csapaton belüli tudásra vagy arra kellene támaszkodnia, hogy ki építette ki az adott dolgot. Találjon meg bármit a munkaterületén az Enterprise AI Search segítségével

A csapat érettségi modellje az AI-támogatott munkavégzésről az AI-munkafolyamatokkal történő végrehajtásra, majd az AI-alapú működésre váltott át, ahol az ügynökök autonóm módon működnek, és az emberek kezelik a kivételes eseteket.

Ma ez a lista 230 munkafolyamatot tartalmaz. 169 aktív, 40 a tervekben szerepel, 17 pedig aktívan épül és kerül ellenőrzésre. 13 funkcionális csapat között. És mivel ez a ClickUp-ban van, valódi egyéni mezőkkel, nézetekkel és szűrőkkel, úgy szeletelhetem, ahogy csak akarom. Csapat, érettség, hatás, rendszer vagy állapot szerint. Ez az egész AI-működésünk irányítópanelje.

A ClickUp AI-munkafolyamat-tára csapatok szerint van csoportosítva. Minden munkafolyamat egy feladat strukturált egyéni mezőkkel: mit csinál, milyen hatása van, milyen gyakran fut, és mit takarít meg. Ez az egész AI-művelet vezérlőpultja.

230 AI-munkafolyamat 13 csapatban: Valódi eredmények

Itt tárolom a bizonyítékokat. Ezek ma is működő, valós munkafolyamatok, amelyek hatását közvetlenül a könyvtárból származó valós számadatok támasztják alá.

Csapat Kiemelkedő munkafolyamat Hatás SEO / Tartalom Havonta 150 blogbejegyzés (AirOps + QA Super Agent) Producer: 75 → 8. Havi 675 óra megtakarítás. Videó / Tartalom Havonta 100 YouTube-videó (Briefing + Publishing Kit ügynökök) 4 munkanap + 800 dollár/hó megtakarítás. Kereslet 6 ügynökből álló kampánytartalom-lánc Kampánykészítés: 4–8 óra → 1–2 óra. Helyszíni rendezvények Teljes eseményciklus-stack (25+ ügynök) Eseményenként 6–8 óra csak a kutatásra. Közösség Több mint 15 moderátor és elemző Heti 2 óra felett az összefoglalókra. 20–30 perc eskalációnként. PMM Cursor Agent Swarm + CompeteBot + Resonance Testing Piackutatás: 1–2 hét → 45 perc. XDR / SDR-ek SS1 Lehetőség-pipeline őrző Az első hónapban 700 000 dollár értékű potenciális üzletkötés került veszélybe. Ügyfél-támogatás Súgó ügynök + CUU forgatókönyvíró ügynökök 20 óra/hét (Súgó). 4 óra szkriptenként. Növekedés és működés Hasonlítsa össze a Page Generation és az Ad Strategist Suite szolgáltatásokat Körülbelül 9000 óra megtakarítás. Hirdetési csomag ≈ 1 teljes munkaidős egyenérték. Életciklus WrapUp kampányautomatizálás Átfutási idő: 3 hónap → napok 60 000 felhasználó számára. DG Analytics Agentic Analytics Suite (7+ szuperügynök a Hex MCP-n keresztül) Napi folyamatfigyelés. Teljesen automatizált. Technikai támogatás Bug Goblin + Stale Defect Agent 1551 elavult hiba került önállóan lezárásra. Szakmai szolgáltatások Megújítási kockázatok áttekintése + TAM prioritások meghatározása Negyedéves könyvajánlók perceken belül elkészülnek.

Mi hajtotta ezt a rendszert a ClickUp-ban Cserélje le a több mint 20 eszközt egy hatékony munkaterületre a ClickUp-on belül ClickUp Chat az esettanulmányok nyilvános gyűjtéséhez és megosztásához ClickUp Tasks + Custom Fields a munkafolyamatok, a felelősségi körök, a hatások, a rendszer és az érettségi szint katalogizálásához ClickUp Dashboards és Views a könyvtár csapatok közötti nyomon követéséhez ClickUp Automations és Super Agents a komplex, több lépésből álló munkafolyamatok automatizálásához ClickUp Brain és Brain MAX a könyvtár elemzéséhez, a hiányosságok felismeréséhez és az útiterv kialakításához

4. fázis: AI-t használtunk a saját AI-nk értékeléséhez

Itt válik a dolog metaszintűvé. És őszintén szólva, itt kezdett az egész úgy tűnni, mint egy valódi rendszer, nem pedig projektgyűjtemény.

Miután mind a 230 munkafolyamatot strukturált adatokkal katalogizáltuk a ClickUp-ban, a ClickUp Brain-t az egész listára irányítottam, és megkértem, hogy értékelje a szervezetet. Melyik csapatok állnak a legelőrébb? Melyek vannak még többnyire az „AI-támogatott” szinten? Hol vannak a funkciók közötti hiányosságok? Mit kellene legközelebb kiépítenünk?

A legfontosabb felismerés nem volt meglepő, de fontos: a legtöbb csapat szilókban dolgozott. Az emberek automatizálták a saját feladataikat. Ezután összekapcsolták ezeket az automatizálásokat csapat szintű feladatokra. De a munkafolyamatok a csapat határainál megálltak. Az operációs csapat volt a kivétel, mert természetüknél fogva funkciók között dolgoznak, így ügynökeik természetesen több csapatot is átfogtak.

De a többiek? Szigetelődtek.

Ez a felismerés önmagában is megérte az egész munkát, mert pontosan megmutatta, hol rejlik a következő értékhullám: a csapatok közötti térben. A funkciók közötti összekapcsolásban. Azokban a munkafolyamatokban, amelyek összekötik a keresletet a terepi eseményekkel, a közösséggel és a tartalommal. Ezek nem alakulnak ki spontán módon. Meg kell őket tervezni.

Először érzem igazán, hogy mi is létezik a szervezetemben az AI érettségi szintjét tekintve. És mi a következő lépés, és miért. Prioritásokat tudok felállítani, erőforrásokat és személyzetet biztosítani, valamint útitervet készíteni. Most már ez egy valódi program.

A közösségi csapat több mint 15 szakosodott ügynöke kezeli a heti összefoglalóktól az eskalációs útvonalakig mindent, így az embereknek csak a döntéshozatalra kell koncentrálniuk.

⚠️ Az AI érettsége az, ami megkülönbözteti a valódi előnyt a felesleges zajtól Néhány jó munkafolyamat már előrelépésnek tűnhet. Egy igazi rendszer azonban más.

5. fázis: Útitervek, coaching tervek és új DNS

Az érettségi értékelés két dolgot hozott számunkra, amelyek megváltoztatták a csapat jövőbeli irányításának módját.

Először: egy valódi AI-ütemterv. A Brain által azonosított hiányosságok alapján most már 40 munkafolyamatunk van sorban „Ütemterv” státusszal ugyanabban a ClickUp-listában. Látom, hogy mi készül, ki a felelős érte, és mi az indoklás mögötte. A funkciók közötti összekapcsolás prioritást kap. A Demand és a Community közötti réshez külön felelős személyt rendelünk.

Megoldódott a PMM és a terepi események közötti szakadék. Először fordult elő, hogy AI-átalakulásunkat valódi projektmenedzsment támasztja alá. Prioritások meghatározása. Erőforrások biztosítása. Felelősségvállalás. Tudja, azok a dolgok, amelyek a jó ötleteket valódi eredményekké alakítják.

Az AI ütemterv: több mint 35 kidolgozásra váró munkafolyamat, mindegyik a várható hatással, a felelősségi körrel és az indoklással együtt. A funkciók közötti összekapcsolás és a hiányosságok pótlása az érettségi értékelés alapján kap prioritást

Másodszor: személyre szabott coaching tervek. A csapat minden tagja, beleértve engem is, kap egy tervet arra vonatkozóan, hogyan pótolhatja az AI-készségeiben fennálló hiányosságokat. Miben erősek? Miben kell fejlődniük? Mely konkrét munkafolyamatokkal kell legközelebb foglalkozniuk? Azok pedig, akik már előrébb tartanak, mentorokká válnak azok számára, akik még csak most kezdik a felzárkózást. Ez az AI-értékelés által támogatott emberi képességfejlesztés.

Azt is megváltoztattuk, hogy kiket veszünk fel. Ez az egész folyamat során szándékosan olyan embereket vettünk fel a csapatba, akik elsősorban az AI-ra koncentrálnak. Nem csak rajongókat. Olyan embereket, akik értik a komplex ügynökrendszereket, akik feladatok helyett munkafolyamatokban gondolkodnak, akik képesek valamit létrehozni, majd megtanítani három másik embernek, hogyan bővítsék azt. Ők a szervezet új DNS-e, és mindenki számára erőfokozóként hatnak a környezetükben.

Így fogjuk továbbra is növelni a hatékonyságot, és javítani a teljesítmény-létszám arányt.

Hogyan néz ki az „új DNS”: egy PMM létrehozott egy Cursor-ügynökrajt, egy battle card motort, egy CompeteBotot és egy GTM Intelligence Super Analystet – olyan eredményeket, amelyek 18 hónappal ezelőtt egy egész csapat munkáját igényelték volna.

A kimenet-létszám arányt meghatározó SEO munkafolyamat: AirOps a generáláshoz, Super Agent a minőségbiztosításhoz, és a tartalomgyártók száma 75-ről 8-ra csökkent, ami havi 675 óra megtakarítást jelent.

Egy rendkívül egyszerű eszköz, amely az első hónapban több mint 700 000 dollár értékű, veszélybe került potenciális ügyletet azonosított azáltal, hogy jelölte a 1. szakaszban lévő, termékek nélküli lehetőségeket.

🚀 A ClickUp előnye: Amint az AI elterjed a csapatok között, a valódi probléma nem a hozzáférés. Hanem a széttagoltság. A ClickUp Brain MAX segít megoldani ezt azáltal, hogy az embereknek egy asztali AI-réteget biztosít a munkájukhoz, összekapcsolt kereséssel, több modellel és beépített Talk to Text funkcióval. Kevesebb eszközzel kell bajlódni. Kevesebb „hol is volt az?” Tegyen fel kérdéseket a csapat kapacitásáról, a feladatok elosztásáról és egyebekről, és kapjon intelligens javaslatokat a ClickUp Brain MAX segítségével.

A tömörített útmutató

Ha ezt olvasva arra gondol, hogy „nekünk is ezt kell tennünk”, itt van egy változat, amelyet kinyomtathat és a monitorára ragaszthat.

Kezdje egy feladattal, ne egy platformmal. A technológia nem számít, ha a csapata nem szokott elsőként az AI-hez fordulni. Nyilvános csatorna. Heti beküldések. Alacsony küszöb. 6 hét. Személyesen foglalkozzon mindegyikkel.

Tisztázza a dolgokat, majd hagyja, hogy elterjedjenek. A legnagyobb változás nem egyetlen munkafolyamat volt. Hanem az a pillanat, amikor az emberek rájöttek, hogy az AI-nak nem kell forradalminak lennie ahhoz, hogy értékes legyen. Osszon meg mindent nyilvánosan, hogy az ötleteket újra felhasználhassák.

Ha jobb eszközök érkeznek, emelje magasabbra a lécet. A Super Agents elérhetővé tette a komplex automatizálást a nem technikai háttérrel rendelkező emberek számára is. Figyelje ezeket a fordulópontokat a saját rendszerében, és használja őket a csapat további fejlődésének elősegítésére.

Folyamatosan szabadulj meg a kedvenceidtől. Néhány nyári automatizálásunkat néhány hónapon belül kivontuk a forgalomból. Jó. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban fejlődünk, mint ahogy ragaszkodni kezdünk hozzájuk.

Katalógusba vegyen mindent. Hamarabb, mint gondolná. Ha egy dolgot újra csinálhatnék, az első naptól kezdve elkezdeném a strukturált leltározást. A könyvtár nem dokumentáció. Az AI-vezérelt értékelés, az útiterv-készítés és a coaching alapja. Enélkül vakon repül.

Fordítsa az AI-t önmaga ellen. Amint munkafolyamatai strukturált rendszerbe kerültek, hagyja, hogy az AI áttekintse őket, és adjon Önnek érettségi értékelést. Gyorsabban fogja megtalálni a funkciók közötti hiányosságokat és a szilárd mintákat, mint bármely emberi elemzés.

Vegyen fel fejlesztőket. Szüksége van néhány olyan emberre, akik valóban az AI-t helyezik előtérbe. Ők nem csak maguknak fejlesztenek. Tanítanak, mentorálnak, és emelik a színvonalat mindenki számára a környezetükben.

Kezelje úgy, mint egy terméket. Útiterv. Felhalmozódott feladatok. Sprint prioritások. Átláthatóság. A vezetés figyelme. Ha az AI-átállás csak egy mellékprojekt, akkor az is marad.

🎥 Ha átfogóbb képet szeretne kapni arról, hogyan néz ki az AI-átalakulás a valódi munkával összekapcsolva, ez a videó hasznos kiegészítője a fenti útmutatónak.

Mi tette ezt valójában működőképessé?

Ha az egész átalakulást lecsupaszítjuk arra, ami valójában működőképessé tette, akkor néhány egyszerű mintára jutunk:

A vezetőség láthatóan elkötelezett maradt

A kísérletezés kezdetben zökkenőmentesen zajlott

A csapat egy közös rendszerből dolgozott

A jobb eszközök emelték a felső határt

A munkafolyamatokat úgy kezelték, mint egy terméket

Hová vezet ez?

Kilenc hónappal ezelőtt a mesterséges intelligenciát a csapatunk csak akkor használta, ha eszébe jutott. Ma már 230 katalogizált munkafolyamatunk van, egy háromszintű érettségi keretrendszerünk, egy prioritásokkal ellátott ütemtervünk, minden csapattag számára személyre szabott coaching-tervünk, valamint egy rendszerünk, amely hetente bővül.

A szétszórt kísérletektől eljutottunk a strukturált tervezésig. A szigetelt ügynököktől a funkciók közötti rendszerekig. A manuális jelentéstételtől az automatizált folyamatelemzésig. Mindezt a már meglévő eszközökkel, a már alkalmazott munkatársakkal és azzal a elkötelezettséggel tettük, hogy az AI érettségét valódi programként kezeljük, nem pedig csak egy vágyként.

A teljesítmény-létszám arány a csapatok versenyképességének új mércéje. Azok a csapatok fognak nyerni, amelyek nem állnak meg a lelkesedésnél, hanem valódi rendszereket építenek ki mögötte.

Még korai szakaszban vagyunk. De bizakodó vagyok a jövőnket illetően.

Ha a csapata is ugyanezt szeretné tenni, a ClickUp biztosítja a rendszer felépítéséhez, nyomon követéséhez és méretezéséhez szükséges eszközöket.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi időbe telt a ClickUp marketingcsapatának az AI operációs rendszer felépítése?

A ClickUp marketing szervezete körülbelül kilenc hónap alatt építette fel strukturált AI operációs rendszerét, amely egy egyszerű heti felhasználási esettel indult, majd 13 csapaton átívelő, 230 munkafolyamatot tartalmazó, nyomon követhető könyvtárrá fejlődött.

Mi a legfontosabb mutató az AI-átalakulás során?

Ennek a csapatnak a teljesítmény-létszám arány volt a legfontosabb mutatója. Minden munkafolyamatot és ügynököt annak alapján értékelték, hogy növelte-e a teljesítményt ugyanazzal a csapattal, vagy kevesebb erőforrással tartotta-e fenn a teljesítményt.

Miért katalogizálta a ClickUp az összes AI-munkafolyamatot egy rendszerben?

A strukturált leltár lehetővé tette a hatások, a felelősségi körök, az érettségi szint és a hiányosságok nyomon követését a szervezet egészében. Ezen átláthatóság nélkül az AI bevezetése ugyan hatékony maradt, de láthatatlan volt.

Mi tette az AI bevezetését valóban tartósvá a csapatban?

A legfontosabb tényezők a vezetőség látható részvétele, egy zökkenőmentes heti szokás kialakítása, az alkalmazási példák nyilvános megosztása, valamint olyan eszközök voltak, amelyek lehetővé tették a nem technikai felhasználók számára, hogy hasznos munkafolyamatokat hozzanak létre a már általuk használt rendszeren belül.

Hogyan használta a ClickUp az AI-t saját AI-átalakulásának javítására?

Miután a munkafolyamatokat katalogizálták a ClickUp-ban, a csapat a ClickUp Brain segítségével felmérte az AI érettségét a csapatok között, azonosította a hiányosságokat, rangsorolta a fejlesztési tervben szereplő lehetőségeket, és egyéni coaching terveket alakított ki.