Hogyan változtatják meg a valós munkát az AI-alapú munkafolyamatok

A legtöbb csapat azt hiszi, hogy AI-alapú munkafolyamatokat épít ki, pedig valójában csak AI-funkciókat raknak rá a régi, lassú és széttagolt folyamatokra.

A McKinsey 2025-ös globális felmérése megerősíti ezt a szakadékot: a szervezetek 88%-a rendszeresen használ mesterséges intelligenciát legalább egy funkcióban, mégis csak körülbelül egyharmaduk kezdte el kiterjeszteni azt az egész vállalatra.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan néz ki egy valódi AI-alapú munkafolyamat, és hogyan ismerheti fel az igazi megoldást az Ön által értékelt eszközök között.

Megtudhatja továbbá, hogy a ClickUp, a világ első konvergens AI-munkaterülete hogyan épül fel alapjaitól kezdve úgy, hogy az AI végezze el a végrehajtást, miközben Ön a fontos döntésekre koncentrálhat. 💫

Mi az AI-alapú munkafolyamat?

Az AI-alapú munkafolyamat egy teljesen új alapokra épített folyamat, amelyben az AI végzi az alapvető feladatokat, mint például a tervezés, az irányítás, az elemzés és a döntéshozatal, míg Ön irányít, jóváhagy és finomít.

Ez az ellenkezője az „AI-támogatott” megoldásnak, ahol továbbra is Ön végzi el a nehéz munkát, az AI pedig csak az oldalsávról ad némi segítséget. Ha csapata már használ AI-eszközöket, de még mindig órákat tölt a manuális átadásokkal, állapotfrissítésekkel és az adatok alkalmazások közötti másolásával, akkor ez a különbség nagyon fontos.

Egy AI-alapú munkafolyamatban van egy AI-ügynök-koordinációs réteg. Ismeri a projektet, a csapat előzményeit és a célt, így képes cselekedni. Öt jellemző különbözteti meg ezt a megközelítést minden mástól:

Agentikus végrehajtás: Az agentikus technológia önállóan végzi el a több lépésből álló feladatokat, mint például az első vázlatok megírása, a nyilvántartások frissítése vagy a jóváhagyások továbbítása

Kontextusérzékenység: A rendszer a projekt előzményeire és a csapat adataira támaszkodik a megalapozott döntések meghozatalához

Adaptív projektmenedzsment : A munkafolyamatok a probléma összetettségéhez igazodnak, ahelyett, hogy merev sorrendet követnének A munkafolyamatok a probléma összetettségéhez igazodnak, ahelyett, hogy merev sorrendet követnének

Természetes nyelvű interakció: Egyszerű angol nyelven mondja el a rendszernek, mire van szüksége, ahelyett, hogy menükön kattintgatna

Tartós memória: A tanuló ügynökök a korábbi interakciókból merítenek, és az idő múlásával egyre pontosabbá válnak

Az AI-támogatottól az AI-natív felé történő átállás megváltoztatja, hogy ki végzi az alapvető munkát.

Váltson AI-alapúra:

Mi teszi különlegessé az AI-alapú munkafolyamat-termékeket?

Manapság minden eszköz a „AI-alapú” feliratot tünteti fel a honlapján. De itt van egy gyors teszt, amit maga is elvégezhet: a termék azzal indul, hogy az AI végzi a munkát, vagy egy üres képernyővel indul, és az AI-t csak kiegészítő funkcióként kínálja?

Két tervezési minta különbözteti meg az igazi AI-alapú termékeket a márkanevet váltott, régi eszközöktől. 👀

A hagyományos eszközökben egy üres dokumentumot, táblát vagy űrlapot nyit meg, és a nulláról kezdve építi fel a munkát. Az AI-alapú termékek ezt a folyamatot teljesen megfordítják. Az eszköz a már rendelkezésre álló kontextus, például a projekt típusa, a korábbi munkák és a kitűzött cél alapján generál egy első vázlatot, javasolt szerkezetet vagy előre kitöltött munkaterületet.

Gondoljon bele, hogyan néz ez ki különböző munkatípusok esetében. Egy projektterv, amely egy rövid leírás alapján automatikusan kitölti a feladatokat. Egy tervezési elrendezés, amely egy utasításból generál lehetőségeket. Kódváz, amely tükrözi a repo meglévő mintáit. Minden esetben az AI kezeli a munkafolyamat legnehezebb pillanatát: a kezdést.

Ezzel a szerepe a készítőből szerkesztővé válik. Nem egy üres oldalt bámulva töpreng azon, hol is kezdje, hanem egy már meglévő dolgot finomít.

📮ClickUp Insight: Felmérésünk válaszadóinak csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI-funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi megvalósításokból hiányzik az a zökkenőmentes, kontextusfüggő integráció, amely arra ösztönözné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvenc, önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó által megadott egyszerű szöveges utasítás alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve többek között a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkra!

AI-szerkesztők, amelyek iterálják és finomítják a kimenetet

Miután elkészült az első vázlat, a következő kérdés az, hogy a termék hogyan kezeli a módosításokat. A hagyományos eszközök az AI-tartalom szerkesztését manuális, egyirányú folyamatként kezelik. Az AI-alapú termékek együttműködési ciklusokat hoznak létre, ahol Ön visszajelzést ad, az AI módosít, és a ciklus addig ismétlődik, amíg Ön elégedett nem lesz az eredménnyel.

Ez nem csupán egy „újragenerálás” gomb. A jó iteratív szerkesztés azt jelenti, hogy az AI megjegyzi, mit és miért változtatott meg. A jövőben ezeket a beállításokat alkalmazza, és a kimeneteket új formátumokba konvertálhatja vagy átalakíthatja.

A legjobb AI-alapú szerkesztők nem csupán a ciklusonkénti munkaterhelést csökkentik, hanem a revíziós ciklusok számát is. Ha ezt a „blank-page solving” módszerrel kombinálja, akkor az egész munkafolyamat idővonal át racionalizálta.

Komplex feladatok automatizálása:

Hogyan fogják fejlődni az AI-alapú munkafolyamatok

Jelenleg minden AI-alapú eszköz saját interakciós modellt alakít ki.

Ahogy a kategória érik, várhatóak lesznek olyan közös protokollok, mint az MCP ( Model Context Protocol ), amelyek lehetővé teszik az ügynökök számára a kontextus átadását a platformok között. Ez azt jelenti, hogy a projektmenedzsment-eszközében lévő ügynök átadhat információkat a kódtárában lévő ügynöknek.

Az ember és az AI közötti határok is egyre formálisabbá válnak. Ma a csapatok kísérleteznek, és próbálják kitalálni, hol helyezzék el az emberi beavatkozást igénylő ellenőrzőpontokat. Idővel ezek a határok egyértelművé, szerepkörökön alapulóvá és ellenőrizhetővé válnak. Az emberek és az AI közötti átadási pontok egyértelmű megtervezése valódi tudományággá válik, nem pedig utólagos gondolat.

A helyzet máris változik, és maguk az eszközök is egyre inkább konvergálnak képességeikben. Azok a csapatok érnek el eredményeket, amelyek a leggyorsabban alakítják át üzleti folyamataikat. A valódi akadályokat a kulturális átállás és a munkatársak másfajta munkavégzésre való képzése jelenti.

🧠 Érdekesség: Az egyik legkorábbi AI-programot, a Logic Theorist-et 1955–1956-ban fejlesztette ki Allen Newell, Herbert A. Simon és Cliff Shaw. A program sikeresen bizonyította Whitehead és Russell Principia Mathematica című művében szereplő első 52 tétel közül 38-at, sőt, a 2. 85. tételre még egy elegánsabb bizonyítást is talált.

Hogyan támogatja a ClickUp az AI-alapú munkafolyamatokat

Ha a kontextus-szétszóródás az oka annak, hogy csapata több eszköz bevezetése után is csak csekély hasznot húz az AI-ból, akkor át kell állnia a ClickUp-ra.

A Converged AI Workspace egy egységes, biztonságos platform, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések egy helyen találhatók. Ráadásul egy kontextusfüggő AI is be van építve intelligencia-rétegként.

Fedezzük fel a legjobb AI-funkciók közül néhányat:

Azonnali kontextus-hozzáférés

Az AI-alapú munkafolyamatok a kontextusból indulnak ki, és a ClickUp Brain egységes intelligencia-rétegként működik az egész munkaterületen. Ahelyett, hogy mappákban, szálakban vagy irányítópultokon keresgélnének, a csapatod egyszerűen kérdéseket tehet fel, és másodpercek alatt pontos, kontextusba ágyazott válaszokat kaphat.

A ClickUp Brain segítségével mélyebb és hatékonyabb érvelést valósíthat meg a munkafolyamatában

Így működik a legfontosabb területeken:

ClickUp Feladatok : Áttekinti a feladatleírásokat, megjegyzéseket, kijelölt személyeket, határidőket és előzményeket, hogy azonnali frissítéseket vagy összefoglalókat nyújtson Áttekinti a feladatleírásokat, megjegyzéseket, kijelölt személyeket, határidőket és előzményeket, hogy azonnali frissítéseket vagy összefoglalókat nyújtson

ClickUp Docs : A dokumentációból, az SOP-kból és a tudásbázisokból nyeri ki az információkat, hogy a megadott utasítások alapján tartalmat generáljon és szerkesztéseket végezzen A dokumentációból, az SOP-kból és a tudásbázisokból nyeri ki az információkat, hogy a megadott utasítások alapján tartalmat generáljon és szerkesztéseket végezzen

ClickUp Chat : Elemzi a korábbi beszélgetéseket, hogy görgetés nélkül megjelenjenek a döntések, frissítések és a kontextus Elemzi a korábbi beszélgetéseket, hogy görgetés nélkül megjelenjenek a döntések, frissítések és a kontextus

Például egy projektmenedzser egy érdekelt felek közötti megbeszélésre készül. Egyszerűen csak megkérdezheti a ClickUp Brain-t: „Készíts összefoglalót a projekt állapotáról, a kockázatokról és a függőben lévő jóváhagyásokról.” Másodpercek alatt megkapja a feladatokból, dokumentumokból és csevegésekből összeállított, teljes és pontos tájékoztatást.

📌 Példák: Sorold fel a megbeszélésből származó teendőket

Mi akadályozza a termék bevezetését?

Összefoglalja az összes lejárt feladatot ebben a sprintben

Készítsen ellenőrzőlistát ebből az SOP-ból

Mit döntöttünk a múlt héten az árak változásáról?

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp AI Notetaker segítségével biztosíthatja, hogy minden beszélgetés rögzítésre kerüljön, strukturálva legyen, és azonnal cselekvéssé váljon. A szoftver automatikusan rögzíti a legfontosabb pontokat, kivonja a döntéseket, azonosítja a teendőket, és kijelöli a felelősöket – mindezt a munkaterületén belül.

Hatékonyabbá teszi a döntéshozatalt

Miután hozzáférést nyert a kontextushoz, a következő lépés az AI felhasználása a következtetések levonására, az elemzésre és a döntések irányítására. A ClickUp Brain MAX a Brain alapjaira épít, és fejlettebb képességekkel bővíti azt a szintézis, a mintázatfelismerés és a stratégiai betekintés terén.

Keressen a munkaalkalmazásokban és az interneten a legjobb AI-modellek segítségével a ClickUp Brain MAX használatával

A desktop alkalmazás a következőket kínálja:

Hangvezérelt munkafolyamatok: Lehetővé teszi, hogy gondolatait, feladatait és kérdéseit természetes nyelven mondja el, és Lehetővé teszi, hogy gondolatait, feladatait és kérdéseit természetes nyelven mondja el, és a ClickUp Talk to Text segítségével azonnal strukturált kimenetekké alakítsa őket

Egységes keresés: Lehetővé teszi, hogy mindent – a ClickUp munkaterületét és a külső forrásokat is – egy helyen kereshessen

Több AI-modellhez való hozzáférés: Hozzáférést biztosít több AI-modellhez, például a GPT-hez, a Claude-hoz és a Gemini-hez, így kiválaszthatja a különböző kontextusokhoz leginkább megfelelőt, és véget vethet Hozzáférést biztosít több AI-modellhez, például a GPT-hez, a Claude-hoz és a Gemini-hez, így kiválaszthatja a különböző kontextusokhoz leginkább megfelelőt, és véget vethet az AI-szétszóródásnak

Mélyebb elemzés és összefoglalás: Projektek közötti elemzéseket és összefoglalókat kínál, valamint felismeri a különböző idővonalakon átívelő mintákat

Egy felhasználó véleménye a ClickUp-ról:

Például én a Brain (Max) segítségével állítom össze az összes új projektlistámat. Megadok neki egy rövid leírást, és ő létrehozza az összes mérföldkövet, feladatot, alfeladatot és ellenőrzőlistát. Ezenkívül meghatározza a köztük lévő függőségeket, és beállít egy sor egyéb feladatattribútumot. Ez több mint 100 feladatot jelent egy 15 perces csevegés alatt. A komplex, egyedi projektek felállítása régen nagy vállalkozás volt, és általában egy nehézkes CSV-importot kellett használnunk. .Ha tudod, hogyan kell helyesen használni, sokra viheted... Elfelejtettem megemlíteni, hogy a cégünk wiki-je a ClickUp-ban van, és remekül válaszol mindenféle kérdésre.

Automatizálja az ismétlődő munkákat

Az információk csak akkor értékesek, ha cselekvéshez vezetnek. A ClickUp Automations biztosítja, hogy ha egy minta vagy szabály azonosításra kerül, az azonnal, emberi beavatkozás nélkül végrehajtható legyen. Működésük egyszerű logikán alapul: Kiváltó események > Feltételek > Műveletek.

Hogyan működik az AI-alapú munkafolyamat-automatizálás?

A kiváltó események indítják el az automatizálást (pl. feladat létrehozása, állapotváltozás, határidő lejárta)

A feltételek pontosítják, mikor kell az automatizálásnak futnia (pl. csak akkor, ha a prioritás magas, vagy csak egy adott listára vonatkozóan)

A műveletek határozzák meg, mi történik ezután (pl. feladat hozzárendelése, értesítés küldése, állapot frissítése)

Bízza a monoton munkát a ClickUp Automationsra

🧠 Érdekesség: 1951-ben Claude Shannon épített egy „Theseus ” nevű robotegeret, amely képes volt megtanulni az utat egy labirintusban, és megjegyezni a helyes útvonalat.

Autonóm munkafolyamatok bevezetése

Az AI-alapú munkafolyamatok végső fejlődési szakasza az autonómia. A ClickUp Super Agents AI-alapú csapattársakként működnek. Kontextus, memória és alkalmazkodóképesség alapján működnek, és manuálisan vagy automatikusan indíthatók el. Ezek az AI-ügynökök együttműködnek a csapatával, és a visszajelzések alapján folyamatosan fejlődnek.

Készítse el saját, egyedi ClickUp Super Agentjeit konkrét felhasználási esetekhez

Mit tudnak:

Végezzen kutatást a munkaterület és külső adatok felhasználásával

Strukturált kimenetek (összefoglalók, jelentések, e-mailek) létrehozása

Figyelje a munkafolyamatokat, és proaktívan értesítse a csapatokat

Tartsa fenn a változó kontextust a feladatok és projektek között

Végezzen végig több lépésből álló folyamatokat

Például egy növekvő tartalomkezelő csapat blogokat, közösségi médiabejegyzéseket és kampányokat kezel több érdekelt fél számára. Itt bevethet egy Tartalomkezelési szuperügynököt. Ez a korábbi dokumentumok és teljesítményadatok felhasználásával strukturált brief-et készíthet egy tartalmi ötletből. Ráadásul a rendelkezésre állás alapján kijelöli az írókat, és automatikusan nyomon követi a folyamatot.

Útmutató az egyedi Super Agent létrehozásához:

Készen áll az AI-alapú ClickUp munkaterülete

Az AI-alapú munkafolyamat lényege a folyamat átalakítása úgy, hogy az AI kezelje az alapértelmezett útvonalat, Ön pedig a döntéseket. A marginális nyereség és a jelentőségteljes változás közötti különbség éppen ebben rejlik.

A ClickUp kiemelkedik ebből a szempontból. A ClickUp Brain segítségével a csapata nem keresgél, hanem kérdez. Ráadásul a ClickUp Brain MAX gondolkodik, keres és következtet az Ön helyett. A ClickUp Automations megszabadítja Önt az ismétlődő koordinációs feladatoktól, míg a ClickUp Super Agents kontextus, memória és alkalmazkodóképesség segítségével kezeli a több lépésből álló munkafolyamatokat. Együttesen alapvetően megváltoztatják a munkafolyamatokat.

Gyakran feltett kérdések az AI-alapú munkafolyamatokról

Mi a különbség az AI-támogatott és az AI-alapú munkafolyamatok között?

Az AI-támogatott munkafolyamat AI-javaslatokat ad hozzá egy meglévő manuális üzleti folyamathoz. Ezzel szemben az AI-alapú munkafolyamatot a kezdetektől fogva úgy tervezték, hogy az AI kezelje az alapértelmezett végrehajtást, míg az emberek felügyelik és jóváhagyják azt.

Melyek a projektmenedzsmentben az AI-alapú munkafolyamatok leggyakoribb példái?

Gyakori példák közé tartoznak a projektmenedzsment szoftverek, amelyek természetes nyelvű leírásból automatikusan kitöltik a feladatokat és az ütemterveket. Emellett olyan AI-ügynökök is példaként szolgálnak, amelyek kézi válogatás és dokumentum-tervezés nélkül osztályozzák és továbbítják a beérkező kéréseket, illetve olyanok, amelyek a projekt kontextusa alapján AI-vel készítenek egy első verziót.

Hogyan kezelik az AI-alapú munkafolyamatok az adatbiztonságot és a bizalmat?

A legtöbb AI-alapú rendszer olyan keretrendszereket használ, mint a Model Context Protocol (MCP), hogy az ügynökök számára szigorú adatbiztonsági óvintézkedések mellett felügyelt hozzáférést biztosítson, és beépítik a „human-in-the-loop” ellenőrzőpontokat a kockázatos döntésekhez.