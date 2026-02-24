Hogyan lehet elsajátítani az AI-ügynökök összehangolását a munkafolyamatában

A jobb csapatkoordináció zökkenőmentesebb működést eredményez – legalábbis ezt mondják nekünk. De a valóságban más a helyzet.

A termék-, értékesítési és marketingcsapatok napjuk felét naptárak szinkronizálásával, speciális eszközök közötti váltakozással és frissítések keresésével töltik. Ez a rendszer zavaró és időt vesz igénybe, amelyet értékes munkára kellene fordítani.

Bár az AI-ügynökök automatizálhatják az ismétlődő feladatokat, szigetelt bevezetésük több kárt okoz. A káoszt az emberektől a szoftverekre helyezi át. Például az ügyfélszolgálati ügynököd elküldhet egy „hiba kijavítva” e-mailt, mielőtt a termékügynök ezt megerősítette volna.

Ahhoz, hogy valóban összehangolja csapatait, először az ügynökeit kell összehangolnia. Ezzel eljutunk a... 🥁 AI-ügynökök összehangolásához.

Mi az AI-ügynökök összehangolása?

Az AI-ügynökök összehangolása az a folyamat, amelynek során több speciális AI-ügynököt úgy koordinálnak, hogy azok csapatként működjenek együtt. Ehhez egy összehangoló ügynökre van szükség, amely irányítja a feladatok sorrendjét, a kommunikációt és az adatok áramlását a több speciális ügynök között.

📌 Példa: Képzelje el, hogy egy kis kiskereskedelmi vállalatot vezet. Három AI-ügynöke van, és mindegyikük kifejezetten a saját céljára koncentrál, anélkül, hogy kommunikálna a többiekkel:

A készletügynök: Figyelemmel kíséri a készletszinteket, és automatikusan újrarendel, ha az árukészlet alacsony.

A marketing ügynök: Átnézi a termékek listáját, és szociális média hirdetéseket ír az eladások növelése érdekében.

A szállítási ügynök: címkéket generál és futárokat ütemez, miután a megrendelés kifizetésre került.

Mivel ezek az egyedi ügynökök függetlenül működnek, könnyen előfordulhat, hogy hibákba ütköznek.

Hogyan lehetséges ez?

A marketing ügynök megláthat egy nagy keresletű terméket, és hatalmas reklámkampányt indíthat, anélkül, hogy tudná, hogy a készletügynök éppen „elfogyott” jelöléssel látta el azt a terméket.

Vagy amikor egy ügyfél lemondja a megrendelését, a szállítási ügynök leállítja a csomagot, de a raktárkészlet-ügynök nem frissíti a készlet szintjét.

Az AI-ügynökök összehangolása racionalizálja ezt a káoszt. Egy központi vezérlő, vagy összehangoló szinkronizálja az összes egyéni ügynököt, hogy azok logikusan járuljanak hozzá a munkafolyamathoz.

⚖️ Ismerje meg a különbséget: Az AI-koordináció és az AI-ügynökök koordinációja hasonlóan hangzik, de két különböző fogalomról van szó: AI-koordináció: Több AI-komponens, például gépi tanulási modellek, nagy nyelvi modellek (LLM-ek), adatcsatornák, API-k és egyéb infrastruktúrák összehangolásának átfogó folyamata. A cél egy strukturált munkafolyamat kialakítása a egymástól független AI-eszközökből.

AI-ügynökök összehangolása: Az AI-összehangolás egy alcsoportja, amely az autonóm AI-ügynökök összehangolására összpontosít. Lehetővé teszi, hogy több AI-ügynök együtt dolgozzon komplex, célorientált feladatokon.

⭐ Bónusz: Hogyan működik ez a gyakorlatban? Ez a videó az ügynökök munkafolyamatainak összehangolásáról ad jobb képet erről.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 40%-a azt állítja, hogy kíváncsi, de még mindig nem biztos benne, hogy mi is számít „ügynöknek”. Ez azt mutatja, hogy az ügynökök koncepciója milyen gyorsan terjed, de azt is, hogy a kategória a gyakorlatban még mindig mennyire elvontnak tűnik. Sok eszköz állítja magáról, hogy elvileg ügynöki funkciókat lát el, de a mindennapi munkában nem tud valóban részt venni. Szuperügynökök a ClickUp-ban Az a munkaterületen belül működik, és az Ön által meghatározott szabályok és jóváhagyások keretein belül önállóan működhet. A legjobb benne? Nem annyira „AI”-nak tűnik, inkább egy virtuális csapattársnak, aki csendben tartja a munkát a helyes úton.

Miért fontos az AI-ügynökök összehangolása a csapatok számára?

A legtöbb üzleti folyamat több részlegre és eszközre terjed ki.

Vegyük például az ügyfelek bevonását: az értékesítés a CRM-ben kezeli a szerződéseket, a pénzügy az ERP-t használja a számlázáshoz, a vevőszolgálat pedig beállítja a fiókot.

Most úgy tűnik, hogy az egyes lépések automatizálásához ideális megoldás egyetlen ügynökök telepítése – az egyik kezeli a szerződés aláírását, a másik a fiók beállítását.

De ez a megközelítés jelentős kockázatokat rejt magában:

Nincs csökkenés a szerszámok elszaporodásában: Az elszigetelt ügynökök a meglévő szilókban működnek, így a szétkapcsolt szerszámkészlet és Az elszigetelt ügynökök a meglévő szilókban működnek, így a szétkapcsolt szerszámkészlet és a szerszámok elszaporodása továbbra is megoldandó problémák maradnak.

Kézi adatátvitel: Az adatokat továbbra is kézzel kell áthelyeznie az ügynökök között, mivel azok nem tudnak natívan megosztani kontextust vagy fájlokat.

Végrehajtási hibák: A szigetelt ügynökök duplikált munkát, elmulasztott átadásokat és adatinkonzisztenciákat okoznak, amelyek késleltetik az egész folyamatot.

Ügynökök elszaporodása: Több tucat egyedi ügynök kezelése ugyanolyan bonyolult és széttagolt feladat, mint az eredeti eszközök kezelése.

A koordinációs réteg racionalizálja és központosítja az ügynökök közötti interakciókat. Ahelyett, hogy az A ügynök befejezése után manuálisan elindítaná a B ügynököt, a koordinátor automatikusan kezeli az átadást.

Ez biztosítja az adatok azonnali áramlását a részlegek között, és megakadályozza a munkafolyamatok fragmentálódását.

🔔 Emlékeztető: AI-ügynökök összehangolása ≠ több ügynök összehangolása A több ügynök összehangolása több ügynök koordinálása egyetlen platformon belül. Az AI-ügynökök összehangolása az ügynökök magasabb szintű kezelése a vállalat teljes technológiai rendszerében. Különböző típusú AI-ügynököket kapcsol össze különböző szoftveralkalmazásokban, hogy a teljes üzleti folyamatot elvégezze a kezdetektől a végéig.

Az AI-ügynökök összehangolásának négy típusa

Az AI-ügynökök szervezésének négy fő módja van az összehangolási rétegben. A megfelelő megközelítés a feladat követelményeitől függ, például attól, hogy szigorú szabályozási felügyeletre vagy valós idejű reagálóképességre van-e szükség.

Vizsgáljuk meg a négy típust és azok alkalmazási területeit:

1. Központosított koordináció

Itt egyetlen fő ügynök vagy felügyelő irányít mindent. Megkapja a felhasználó kérését, eldönti, melyik speciális alügynökökre van szükség, feladatokkal látja el őket, és ellenőrzi a kimenetüket, mielőtt megadná a végső választ.

✅ Legalkalmasabb: Szigorúan szabályozott iparágak (például pénzügyek vagy egészségügy), ahol minden lépés ellenőrizhető és előre jelezhető kell, hogy legyen.

2. Decentralizált koordináció

A decentralizált koordinációban nincs egyetlen koordinátor. Ehelyett az összes ügynök egy közös szabálykészlettel vagy koordinációs logikával van programozva, és közvetlenül kommunikálnak egymással.

Az ügynök rendelkezésre állása és speciális szakértelme alapján egyeztetik a következő lépést.

✅ Legalkalmasabb: Nagy sebességű, valós idejű rendszerek (például hangsegédek), mert kiküszöböli a közvetítőket, és lehetővé teszi az ügynökök közvetlen kommunikációját egymással.

3. Hierarchikus koordináció

Ez a felügyelői modell egy bonyolultabb változata. Réteges felépítésű: egy felső szintű ügynök több középszintű ügynököt irányít, és minden középszintű ügynök a saját szakosodott munkásügynökökből álló csapatát irányítja.

✅ Legalkalmasabb: Nagyvállalati műveletek, ahol a feladatok túl széleskörűek ahhoz, hogy egyetlen felügyelő kezelni tudja őket.

4. Szövetségi koordináció

A szövetségi koordináció során független AI-ügynökök – gyakran különböző szervezetekből – együttműködnek egy cél elérése érdekében anélkül, hogy megosztanák magánadataikat.

Nincs főnök vagy koordináló ügynök. Ehelyett több ügynök különböző részlegekből (vagy akár különböző vállalatokból) megállapodik egy közös kommunikációs szabványban, hogy együtt tudjanak dolgozni.

✅ Legalkalmasabb: vállalatközi partnerségek vagy ellátási lánc menedzsment, ahol különböző szervezeteknek kell koordinálniuk az érzékeny adatokat.

⭐ Inspirációként íme három ütemezésre fókuszáló szuperügynök működés közben:

Hogyan működik az AI-ügynökök összehangolása?

Egy mester vagy magasabb szintű ügynök irányítja a többieket – ez elég könnyen érthető.

De hogyan működik ez, ha nincs felügyelő (mint például decentralizált vagy szövetségi modellekben)?

A koordinációs folyamat, központi koordinátorral vagy anélkül, több lépésből áll 👇

1. lépés: Feladatok lebontása

🤝 Koordinátorral: A felügyelő (akár a magasabb szintű ügynök, akár a fő ügynök) megkapja a célt, elemzi azt, és kidolgozza a teljes végrehajtási tervet. A fő feladatot alfeladatokra bontja, és meghatározza a végrehajtás sorrendjét.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy ügynököket telepít az alkalmazás új funkciójának automatikus elindításához. A felügyelő ezt a célt speciális alfeladatokra bontja: a fejlesztői ügynök megépíti a felhasználói felületet, a minőségbiztosítási ügynök teszteseteket ír, a marketing ügynök pedig a kiadási megjegyzéseket fogalmazza meg. Mivel ez a folyamat dinamikus, a felügyelő valós időben módosíthatja a sorrendet. Ha a „funkció” valójában csak egy hibajavítás, akkor automatikusan kihagyja a marketing lépést.

👉🏼 Koordinátor nélkül: Ebben az esetben a koordinációs logika közvetlenül az AI-ügynökökbe van beépítve. Saját érvelésük alapján választanak ki egy feladatot, és valós időben alfeladatokra bontják, létrehozva egy olyan útvonalat, amely addig nem létezett, amíg szükség nem volt rá.

2. lépés: Intelligens útválasztás

🤝 Koordinátorral: A felügyelő valós időben értékeli a rendelkezésre álló munkavállalói ügynökök képességeit, és a legalkalmasabb szakembernek osztja ki a feladatokat (pl. egy kódolási feladatot egy Python ügynöknek).

👉🏼 Koordinátor nélkül: Az ügynökök többféle módon is együttműködhetnek anélkül, hogy lenne egy fő ügynök. Az egyik módszer a táblás rendszer, amelyben az ügynökök egy közös teret figyelnek a rendelkezésre álló feladatokra, és kiválasztják azokat, amelyek elvégzésére képesek. A másik módszer a szemantikai útválasztás, amelyben az ügynökök a kérés jelentése alapján fogadják el a feladatokat.

👀 Tudta? Az ügynökök a bizalmi pontszámok megosztásával is „licitálhatnak” a feladatokra. Ha az A ügynök 95%-os bizalmi szintet állít egy adott problémával kapcsolatban, míg a B ügynök 65%-ot, akkor az A ügynök kapja meg a feladatot. Az ügynökök a következőket is felhasználhatják ajánlatukhoz: Becsült költség

Becsült idő

Erőforrások rendelkezésre állása

Hasznosság vagy jutalom

3. lépés: Kontextuskezelés

🤝 Koordinátorral: A felügyelő központi memóriaközpontként működik. Csak a releváns információkat továbbítja az előző ügynöktől a következőnek, hogy az új ügynök ne legyen túlterhelve felesleges adatokkal.

👉🏼 Koordinátor nélkül: Amikor az A ügynök befejezi a munkáját, az eredményeit új kontextusként hozzáadja, és elküldi a B ügynöknek. A B ügynök most már rendelkezik a eddig történt események teljes történetével, így biztosítva, hogy az átadás során ne vesszen el információ.

4. lépés: Végrehajtás és figyelemmel kísérés

🤝 Koordinátorral: A felügyelő ellenőrzi az egyes ügynökök teljesítményének minőségét. Ha egy ügynök hibásan működik vagy téves információkat ad, a felügyelő ezt észleli, újbóli kísérletet kér, vagy a feladatot egy másik ügynöknek továbbítja.

👉🏼 Koordinátor nélkül: Az ügynökök önreflexiót és egymás munkájának ellenőrzését alkalmazzák. Úgy vannak programozva, hogy a következő lépéshez való továbblépés előtt kétszer ellenőrizzék saját és társaik munkáját. Például, ha az Ügynök B rossz adatokat kap az Ügynök A-tól, elutasítja a feladatot és visszaküldi.

5. lépés: Az eredmény előkészítése

🤝 Koordinátorral: Minden ügynök visszaküldi a befejezett munkáját a felügyelőnek. A felügyelő megtisztítja az adatokat, formázza a végleges jelentést, és bemutatja azt a felhasználónak.

👉🏼 Koordinátor nélkül: A végső eredmény gyakran csak a lánc utolsó ügynökének eredménye. Ha több ügynökös rendszerről van szó, az ügynökök szavazással egyeznek meg és egyesítik eredményeiket, hogy a kívánt végeredményt elérjék.

📚 Olvassa el még: Az üzleti hatékonyságot növelő AI-ügynökök típusai

🧠 Érdekesség: Archytas, egy ókori görög matematikus, épített egy fából készült galambot, amely valóban repülni tudott. Sűrített gőzzel hajtotta magát körülbelül 200 méterre. Ez a mechanikus madár az egyik legkorábbi kísérletnek számít egy olyan autonóm eszköz létrehozására, amely manuális beavatkozás nélkül mozgott.

Az AI-ügynökök összehangolásának előnyei

Mivel a szervezetek arra összpontosítanak, hogy az ügynökök a munkafolyamatok egészében működhessenek, az AI-ügynökök összehangolása a skálázható, autonóm munka gerincévé válik. Íme öt ok, amiért prioritásként kell kezelnie annak megvalósítását:

Automatizált feladatátadás: Amikor az egyik ügynök befejezi egy lépést, a következő ügynök automatikusan megkapja a megfelelő kontextust. A munkafolyamat késedelem és manuális utánkövetés nélkül folytatódik.

A feladatok hatékonyságának és pontosságának növelése: Az intelligens feladatirányítás (mint egy központosított rendszerben) biztosítja, hogy a feladatok a megfelelő ügynöknek legyenek kiosztva, azok konkrét képességei alapján. Az automatizált átadások és a szekvenciális koordináció kiküszöböli a párhuzamos műveleteket, az ügynökök közötti inkonzisztenciákat és a hibákat.

Megosztott kontextus: A koordinált AI-ügynökök közös memóriával rendelkeznek, így egyiküknek sem kell olyan információt kérnie, amelyet már megadtak. Tehát ha egy ügyfél költségvetése megváltozik az értékesítési ügynök nyilvántartásában, a rendszerben minden más ügynök is azonnal frissül.

Fokozott alkalmazotti és csapat termelékenység: A csapat tagjai már nem kell időt fordítsanak az ügynökök viselkedésének figyelemmel kísérésére, adatok áthelyezésére vagy frissítések keresésére. Inkább az innovációra, a magas szintű stratégiákra és a döntéshozatalra koncentrálhatnak.

Skálázhatóság: Egy összehangolt rendszer 100 feladatot ugyanolyan könnyedén képes kezelni, mint 10-et. Még akkor is, ha a műveletei növekednek, az összes többi ügynök szinkronban marad, és senkinek nem kell őket manuálisan koordinálnia.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 10%-a használ rendszeresen automatizálási eszközöket, és aktívan keresi az automatizálás új lehetőségeit. Ez rávilágít egy fontos, eddig kiaknázatlan termelékenységi tényezőre: a legtöbb csapat még mindig olyan manuális munkákra támaszkodik, amelyeket racionalizálni vagy megszüntetni lehetne. A ClickUp AI Super Agents segítségével könnyedén létrehozhat automatizált munkafolyamatokat, még akkor is, ha korábban soha nem használt automatizálást. A plug-and-play sablonok és a természetes nyelvű parancsok segítségével a feladatok automatizálása mindenki számára elérhetővé válik a csapatban! 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjaival és automatizált diagramjaival 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítéséhez szükséges időt, így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította.

Gyakori kihívások az AI-ügynökök összehangolásában

Az AI-ügynökök összehangolása ugyan racionalizálja a munkafolyamatokat, de vannak korlátai is:

Kihívás Mit jelent ez? Koordinációi szakadék A több ügynököt magában foglaló munkafolyamatok annyira bonyolulttá és zavarossá válnak, hogy még az emberi ügynökök sem tudják megoldani őket. Nem determinizmus Az LLM-ek kiszámíthatatlanok. Ugyanazt az adatot kétszer is megadhatja nekik, de két különböző választ adhatnak. Token-veszteség és késleltetés Az ügynökök túl sokat kommunikálnak egymással, ami magas API-költségekhez (token-pazarlás) és lassú válaszidőkhöz vezet. Kontextus túlcsordulás A projekt története olyan hosszúra nyúlik, hogy az AI-ügynökök kimerítik memóriájukat és elfelejtik az eredeti utasításokat. Interoperabilitás A különböző szolgáltatók AI-ügynökei nem tudnak egymással kommunikálni, mert különböző nyelveket vagy adatformátumokat használnak.

✅ A megoldás? Adjon hozzá korlátokat az architektúra szintjén.

Öt átgondolt tervezési döntéssel megelőzheti a legtöbb koordinációs hibát:

Az összehangolás korlátai: Korlátozza az ügynökök mélységét. Korlátozza a több ügynökből álló láncokat 3–5 ugrásra, mielőtt egyetlen döntéshozó ügynökbe kényszeríti őket. Ha a komplexitás növekszik, ne adjon hozzá további ügynököket, hanem tervezze át a munkafolyamatot.

A nem determinizmus esetében: Vezessen be validációs rétegeket. A végrehajtás előtt futtassa le a kritikus kimeneteket egy determinisztikus ellenőrzőn (szabálymotor, sémavalidáció vagy másodlagos ellenőrző ügynök).

Token-veszteség esetén: Állítson be „beszélgetési keretet”. Korlátozza az ügynökök közötti cseréket, és néhány forduló után foglalja össze a kontextust, ahelyett, hogy a teljes átiratot továbbítaná.

Kontextus túlcsordulás esetén: Vezessen be gördülő memóriakompressziót. Rendszeresen sűrítsen hosszú történeteket strukturált összefoglalókba, egyértelmű célokkal és korlátozásokkal.

Interoperabilitási problémák esetén: szabványosítson egy közös sémát (JSON szerződések, eszköz API-k vagy függvényhívási specifikációk), hogy az ügynökök strukturált formátumokban kommunikáljanak.

⚠️ A legfontosabb elv: korlátozzon, mielőtt bővítene.

AI-ügynökök összehangolásának felhasználási esetei csapatok számára

Nézzük meg, hogyan valósítják meg a különböző csapatok az AI-ügynökök összehangolását a komplex folyamatok automatizálása érdekében:

1. Ügyfél-bevonás

Képzelje el, hogy éppen aláírt egy nagy új ügyféllel. Normális esetben átmásolná a szerződés adatait a számlázási rendszerébe, e-mailt küldene a technikai csapatnak egy új fiók létrehozásáról, és átnézné a mappákat, hogy megtalálja a megfelelő képzési dokumentumokat.

Az ügynökök összehangolásának keretrendszerével egy ügynök létrehozza az új fiókot és beállítja a szoftver engedélyeit. Egy másik ügynök elolvassa a szerződést, feljegyzi a konkrét célokat, és elkészíti az egyéni üdvözlő útmutatót. Eközben egy harmadik ügynök ellenőrzi a csapat naptárát, hogy megtalálja a legjobb időpontot a kezdő megbeszéléshez.

Egyszerűen csak be kell sétálnia másnap reggel egy teljesen felkészült ügyfélhez és egy előre megbeszélt találkozóra, ezzel órákat spórolva a fárasztó munkából.

2. Automatizált csalásfelismerés

Ha fintech vállalatot vezet, akkor tudja, milyen nehéz gyanús fizetéseket jelölni, amikor percenként több ezer tranzakció történik.

Több speciális AI-ügynök összehangolásával könnyedén szigorú, több lépcsős védelmet valósíthat meg a csalárd tevékenységek ellen.

Így kell csinálni:

A tranzakciós ügynök figyelemmel kíséri az összes fizetést, és azonnal jelzi az anomáliákat (pl. nagy összegű vásárlás szokatlan helyről). Ezzel aktiválja az identitásügynököt, hogy ellenőrizze, hogy a felhasználó legutóbbi bejelentkezési mintái vagy eszközazonosítói egyeznek-e ezzel az új viselkedéssel.

Ha nem így történik, a kockázati ügynök összehasonlítja a viselkedést az ismert csalási taktikákkal, és korrekciós intézkedéseket hoz, például felfüggeszti a fizetést, és SMS-ben elküldi az ügyfélnek a folytatáshoz szükséges ellenőrző kódot.

3. Ellátási lánc menedzsment

Az ellátási láncok rendkívül ingatagok. A geopolitikai kereskedelmi korlátok, a természeti katasztrófák és a munkaerőhiány hirtelen megzavarhatják a működést. Ezeket kizárólag emberi erőfeszítésekkel és elosztott rendszerekkel lehetetlen követni.

A koordinált AI-ügynökök rendszere segít Önnek előnyt szerezni. Például felhasználhatja arra, hogy szinkronizálja az áringadozásokra adott reakcióját.

Ha az egyik ügynök 20%-os áremelkedést észlel egy nyersanyag esetében, a második ügynök alternatívákat keres, például átáll egy előzetesen ellenőrzött tartalék beszállítóra. Ezzel párhuzamosan egy másik ügynök módosítja a gyártási ütemtervet, amíg az új anyagok megérkeznek.

Ügyfél története: ClickUp X Bell Direct 😓 A probléma: a „munkával kapcsolatos munka” gátolta a valódi termelékenységet A Bell Direct műveleti csapata el volt havazva munkával. Naponta több mint 800 ügyfél-e-mailt kezeltek, amelyeket mindegyiket manuálisan el kellett olvasni, osztályozni, kategorizálni és a megfelelő személyhez továbbítani. Ez a helyzet nyomást gyakorolt a csapat hatékonyságára, láthatóságára és a szolgáltatás minőségére, annak ellenére, hogy a vállalat kiváló eredményeket ért el az ügyfelek számára. ✅ A megoldás: Egységes munkaterület + olyan AI-ügynökök, akik csapattársakként működnek Ahelyett, hogy újabb, egymástól független eszközt adtak volna a rendszerhez, a Bell Direct a ClickUp-ot választotta központi irányító központjának. Minden feladatot, dokumentumot, folyamatot és tudást egyetlen munkaterületbe konszolidáltak, ahol az AI teljes kontextust kapott. Általános botok vagy sablonok helyett egy „Delegator” nevű szuperügynököt vetettek be. Ez egy autonóm csapattag, akit a beérkező munkák osztályozására képeztek ki: Minden e-mailt elolvas, amely a megosztott beérkező levelek mappájába érkezik.

Az AI-alapú egyéni mezők segítségével osztályozza a sürgősséget, az ügyfelet és a témát.

Valós időben rangsorolja és a megfelelő személyhez irányítja az egyes feladatokat. Mindezt emberi operátorok manuális beavatkozása nélkül végzi el. 😄 A hatás: Mérhető működési előnyök 20%-kal növekszik a működési hatékonyság, ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal az erőforrásokkal több munkát lehet gyorsabban elvégezni.

2 teljes munkaidős alkalmazott kapacitása felszabadult, amely mostantól magas értékű stratégiai feladatokra fordítható.

Naponta több mint 800 ügyfél-e-mail valós időben történő osztályozása A Super Agent most már úgy irányítja a munkát, ahogyan az ember tenné, de gépi sebességgel és méretben.

👀 Tudta? 1966-ban Joseph Weizenbaum létrehozta az ELIZA-t, hogy utánozza egy terapeuta munkáját. A bot egy egyszerű szkriptet használt a emberekkel való beszélgetéshez, és a névmások cseréjével a felhasználók kijelentéseit kérdésekké alakította. Például, ha egy felhasználó azt mondta: „Úgy érzem…”, a bot azt kérdezte: „Miért érzed így…?” Ha elakadt, az ELIZA általános kitérő válaszokat használt, mint például „Kérlek, folytasd” vagy „Mesélj még”, így a felhasználók azt hitték, hogy nagyon figyelmes hallgató.

AI-ügynökök összehangolása vs. hagyományos munkafolyamat-automatizálás

A hagyományos munkafolyamat-automatizálás rögzített és lineáris. Előre meghatározott „ha-akkor” szabályokat követ, és az adatoknak megfelelően halad.

📌 Például, amikor egy ügyfél kitölti az űrlapot, a rendszer létrehoz egy leadet a CRM-ben, és elküldi a szokásos „köszönöm” e-mailt. Ezt minden alkalommal megteszi, függetlenül attól, hogy az ügyfél mit írt az űrlapra.

Az AI-ügynökök összehangolása dinamikus, adaptív és teljesen autonóm. Ön megadja a rendszernek a célt, az AI-ügynökök pedig végigkövetik a cél eléréséhez szükséges feladatokat. Az LLM-ek intelligenciáját használják, hogy valós időben kontextusérzékeny döntéseket hozzanak.

📌 Például amikor egy ügyfél kitölti az űrlapot, az AI-ügynök rendszer nem csak létrehoz egy potenciális ügyfelet és elküld egy általános e-mailt.

Ehelyett az egyik ügynök elemzi a választ, hogy felismerje a szándékot (árkérés, vállalati bemutató vagy támogatási kérdés). Egy másik ügynök ellenőrzi a CRM-ben a korábbi interakciókat. A harmadik ügynök személyre szabott választ fogalmaz meg, hivatkozva az ügyfél iparágára, felhasználási esetére és a sürgősség szintjére.

Ha az űrlap magas vásárlási szándékot jelez, a rendszer automatikusan:

A potenciális ügyfelet irányítsa egy vállalati értékesítési képviselőhöz

Ütemezzen megbeszélést a naptárban szereplő szabad időpontok alapján

Személyre szabott nyomonkövetési sorozat létrehozása

Értesítse az ügyfélkapcsolati menedzsert a legfontosabb információk összefoglalásával.

Íme egy részletes összehasonlítás:

Aspect AI-ügynökök összehangolása Hagyományos munkafolyamat-automatizálás Logikai típus Érveléssel dönti el a legjobb utat Rögzített „ha-akkor” szabályokat követ Alkalmazkodóképesség Magas; alkalmazkodik a változó bemenetekhez Alacsony; kézi újrakonfigurálást igényel Átadások Dinamikus (az adott pillanatban a legjobb ügynökhöz kerül) Lineáris és merev kódolású (az A lépés mindig a B lépéshez vezet) Karbantartás Alacsony; az ügynökök új kód nélkül értelmezik az új adatokat vagy eszközfrissítéseket. Magas; minden eszköz- vagy folyamatváltozás esetén fejlesztő bevonása szükséges Skálázhatóság Magas; új speciális ügynököket csatlakoztathat anélkül, hogy az egész rendszert újra kellene építenie. Alacsony; minél több lépést ad hozzá, annál bonyolultabbá válik a munkafolyamat. Legalkalmasabb Összetett munkafolyamatok, mint például piackutatás, ügyfélszolgálat és alkalmazotti életciklus-kezelés Ismétlődő feladatok, például bérszámfejtés vagy adatbevitel

Az alábbiakban öt egyszerű lépést talál, amelyek segítségével kiválaszthatja a vállalkozásának legmegfelelőbb AI-ügynökök összehangolási eszközt:

1. lépés: Határozza meg az AI-ügynökökkel kapcsolatos igényeit

Ha még nem telepített AI-ügynököket, kezdje a munkafolyamatok ellenőrzésével. Jegyezze fel a súrlódási pontokat – manuális átadások, ismétlődő hibák, szigetelt folyamatok stb.

Miután tisztában van azzal, hogy az AI-ügynökök hol illeszkednek a munkafolyamatokba, döntse el:

Mit fog tenni az egyes ügynökök?

Mely eszközökhöz, adatforrásokhoz és külső erőforrásokhoz kell hozzáférnie az egyes ügynököknek?

Hogyan fogják a különböző ügynökök kommunikálni és átadni a feladatokat?

Ennek megtervezése segít kiválasztani a hatékony összehangoláshoz szükséges megfelelő AI-képességeket.

A legtöbb csapatnak nincs ideje vagy mérnöki kapacitása arra, hogy a koordinációs logikát a semmiből építse fel.

Keressen olyan kód nélküli vagy alacsony kódszükségletű platformokat, amelyek lehetővé teszik a nem technikai háttérrel rendelkező csapattagok számára, hogy vizuális felületen keresztül építsenek és módosítsanak ügynököket. Például drag-and-drop építővel lehet munkafolyamatokat tervezni, ügynököket konfigurálni és interakciókat kezelni.

Még jobb, ha az ügynöki AI eszköz generatív AI képességeket kínál az ügynökök azonnali létrehozásához. Ezekkel nem is kell vizuálisan megtervezni az ügynököt.

Egyszerűen írja le az ügynök feladatait, eszközhozzáféréseit és jogosultságait közérthető nyelven, és az AI perceken belül mindent beállít.

🦄 ClickUp előnye: Pontosan így működnek a ClickUp Super Agents. Ahelyett, hogy kézzel kellene összerakni a parancsokat és a logikát, a csapatok meghatározzák, mit kell tennie az ügynöknek – nyomon követni a munkát, összefoglalni a frissítéseket, feloldani a blokkolt feladatokat, eskalálni a kockázatokat –, és az ügynök közvetlenül a valódi munkafolyamatokon belül működik. A ClickUp Super Agents még ennél is jobb, mivel nagymértékben támaszkodik a generatív AI-ra. Nem kell vizuálisan megterveznie az ügynököt. Csak írja le az ügynök feladatait, az eszközökhöz való hozzáférését és a korlátokat egyszerű nyelven, és a rendszer perceken belül beállítja Önnek – összekapcsolva a feladatokkal, dokumentumokkal, megjegyzésekkel és automatizálásokkal. Készítsen szuperügynököket a ClickUp-ban a feladatok teljes körű automatizálásához, anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene.

3. lépés: Teljesítmény, testreszabás, integráció és skálázhatóság értékelése

Képes egyszerre 100 AI-ügynököt futtatni és koordinálni több munkafolyamatban? Mindig tesztelje a koordinációs eszközöket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem buknak el csúcs terhelés mellett, és nem okoz gondot nekik a valós idejű adatok kezelése.

Ezután vizsgálja meg, milyen mértékben testreszabhatja az ügynököket és funkcióikat. Például, létrehozhat-e egyéni tartalék útvonalakat, ha egy ügynök meghibásodik vagy hiányzó adatokkal találkozik? Vagy csak a eszköz alapértelmezett beállításait használhatja?

Ellenőrizze azt is, hogy az eszköz natív csatlakozókat kínál-e az AI-ügynökök zökkenőmentes integrálásához a meglévő technológiai rendszerébe. Ezeket be kell tudnia kapcsolni, hogy az ügynökök hozzáférhessenek a külső rendszerek adataihoz.

Ha saját fejlesztésű szoftvert használ, győződjön meg arról, hogy az eszköz könnyen létrehozható, alacsony kódszintű egyedi API-kat kínál.

Végül értékelje a skálázhatóságot. Az ideális eszköznek több ügynököt, munkafolyamatot és csapatot kell kezelnie anélkül, hogy megszakadna vagy túl drágává válna.

📚 További információ: A legjobb ügynöki folyamatok automatizálási eszközei

4. lépés: Ismerje meg a költségszerkezetet

A legtöbb AI-koordinációs eszköz nem fix díjat számít fel. Az árak a használat alapján kerülnek meghatározásra. Ez magában foglalja:

A telepített ügynökök száma

A naponta futó munkafolyamatok száma

Milyen gyakran hívják az ügynökök a külső API-kat?

Az aktív integrációk száma

Elemezze, hogy a valós használat milyen lesz nagy léptékben. Egy eszköz, amely egy csapat számára megfizethetőnek tűnik, drágává válhat, ha az értékesítés, a támogatás és a marketing folyamatosan összehangolt munkafolyamatokat futtat.

💡 Profi tipp: Keresse meg a rejtett költségeket, mint például a prémium csatlakozók, a valós idejű végrehajtás magasabb díjai, a felügyelethez szükséges kiegészítők vagy a vállalati ellenőrzésekhez kapcsolódó extra díjak.

5. lépés: Ellenőrizze a gyártói támogatást és az értékeléseket

Nézze meg a G2 vagy a Reddit fórumokat, hogy megtudja, hogyan kezeli a gyártó a technikai hibákat. 24 órás ügyfélszolgálatot biztosítanak? Milyen gyorsan reagálnak az ügyfelek kérdéseire? A megbízható gyártók részletes dokumentációt, aktív felhasználói közösségeket, hibaelhárítási útmutatókat és rendszeres platformfrissítéseket biztosítanak.

🧠 Érdekesség: 1950-ben Claude Shannon megépítette a „Theseus” nevű mágneses egeret, amely képes volt megoldani egy labirintust. A pályáját egy telefonrelékre épülő memóriarendszer segítségével jegyezte meg. Amint a mágnes mozgatta az egeret, a relék minden falnak ütközést rögzítettek. Ezután a Theseus 90°-kal jobbra forgott, hogy folytassa útját. Az egér már a második kísérletnél megoldotta a labirintust – ez a gépi tanulás működésének úttörő példája.

Hogyan támogatja a ClickUp az AI-alapú munkafolyamat-koordinációt?

Az AI-rendszerek gyakran külön hozzáadják a koordinációs réteget a meglévő eszközökhöz. Ez bonyolítja a beállítást, növeli az AI terjedését és kibővíti a potenciális biztonsági rések felületét.

A ClickUp Converged AI Workspace az AI-ügynökök összehangolását közvetlenül a napi munkavégzés helyszínére integrálja. Összefogja a feladatokat, dokumentumokat és a csapatkommunikációt a legújabb generációs automatizálással és intelligens kereséssel.

A legfontosabb funkciók a következők:

🧠 ClickUp Brain: natív AI + memória + kontextusérzékenység

A ClickUp Brain megérti és megjegyzi a munkaterület adatait, hogy kontextusfüggő betekintést nyújtson.

A legtöbb AI-koordinációs beállítás a kontextus rétegénél bukik meg. Vagy az ügynököknek nincs elegendő kontextusuk a helyes döntések meghozatalához, vagy valakinek időt kell szánnia arra, hogy ezt a kontextust bevitesse a rendszerbe.

A ClickUp Brain, a platform kontextusfüggő AI-asszisztense, változtat ezen.

Ez egy neurális hálózatként működik, amely megérti, hogyan kapcsolódik össze a munkája a különböző projektek, csapatok és ütemtervek között. Nem kell másolnia és beillesztenie a kontextust az AI-eszközeibe. A Brain közvetlenül a feladataiban, dokumentumaiban, megjegyzéseiben, irányítópultjaiban és értekezleteiben él, hogy minden változást rögzítsen.

Ez lehetővé teszi az AI szuperügynökök számára, hogy automatikusan hozzáférjenek a valós idejű kontextushoz és annak alapján cselekedjenek, ahelyett, hogy várnának egy emberre, hogy frissítést adjon.

A ClickUp Brain segítségével gyors, valós idejű válaszokat kaphat a munkaterülettel kapcsolatos kérdéseire.

A Brainnek olyan kérdéseket is feltehet, mint „Mi változott a második negyedévi bevezetési tervben ezen a héten?” vagy „Összefoglalja az elmúlt hónap összes ügyfél-visszajelzését az onboardingról”, és azonnali válaszokat kaphat a tényleges munkaterületi adatokból. Nem kell több lapon vagy több eszközön keresgélnie a megfelelő információk után – csak kérdezze meg a Braint, ő mindent tud.

Mivel a kontextus natív, nem kell egyedi memóriarendszereket építenie, komplex modelleket képeznie vagy külön tudásbázist karbantartania.

⭐ Bónusz: A ClickUp BrainGPT egy AI-alapú asztali kiegészítő, amely a kontextusérzékeny intelligenciát a böngészőn kívülre, egy dedikált alkalmazásba helyezi át. Ezzel a következőket teheti: Több AI-modell használata egy helyen: Váltson a Brain és más LLM-ek, például a Claude, GPT, Gemini stb. között egyetlen érintéssel.

Gyors keresés fájlok, feladatok, dokumentumok stb. között: Az Enterprise Search segítségével fájlokat, feladatokat vagy dokumentumokat kereshet az egész digitális munkaterületén. Például, ha beírja, hogy „a dokumentum, amelyben a B árazási kísérletet megvitattuk”, a Brain azonnal előkeresi azt.

400-szor gyorsabb gépelés hanggal: Diktáljon utasításokat, munkakövetelményeket, megjegyzéseket vagy akár gyors csevegési válaszokat Diktáljon utasításokat, munkakövetelményeket, megjegyzéseket vagy akár gyors csevegési válaszokat a ClickUp Talk to Text funkciójával. A Brain strukturált szöveggé alakítja a beszédét, így a munkafolyamat-koordináció gyorsabbá és intuitívabbá válik.

✍ ClickUp Whiteboards: Munkafolyamatok vizuális tervezése

Tervezze meg vizuálisan az AI-ügynökök beállítását, koordinációját és átadását a ClickUp Whiteboards segítségével.

Szüksége van egy vizuális sandboxra az összehangolási folyamat megtervezéséhez és kidolgozásához, mielőtt egy ügynököt telepítene?

A ClickUp Whiteboards pontosan erre a célra kínál korlátlan, drag-and-drop funkcióval rendelkező vásznat:

Tervezze meg a folyamatot: Helyezzen el alakzatokat a különböző munkafolyamatok szakaszainak ábrázolásához, például felvétel, osztályozás, vázlat, felülvizsgálat, minőségbiztosítás stb.

Határozza meg a folyamatot: Kösse össze ezeket az alakzatokat vonalakkal és összekötőkkel, hogy pontosan megmutassa, hogyan halad a munka a rendszeren keresztül.

A szerepek vizualizálása: Színkódokkal jelölje meg az AI-ügynököket és az emberi szereplőket. Például használjon kék csomópontokat az emberi lépésekhez és lila csomópontokat az AI-ügynökökhöz.

Logika és biztonsági korlátok hozzáadása: Használjon öntapadós jegyzeteket a kritikus részletek rögzítéséhez, például az ügynöknek szükséges kontextushoz, a szükséges eszközökhöz és az esetleges konkrét tartalékfeltételekhez.

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal a ClickUp Whiteboards segítségével.

A csapat tagjai valós időben együttműködhetnek, és közvetlenül a formákra vagy a jegyzetlapokra tehetnek megjegyzéseket. Például: „Használhatjuk itt ugyanazt az ügynököt, amelyet a támogatási összefoglalókhoz használunk?”

Miután elkészítette a koordinációs tervet, alakítsa át a táblán lévő alakzatokat és elemeket közvetlenül ClickUp feladatokká, kiegészítve leírásokkal, határidőkkel és felelősökkel az azonnali végrehajtáshoz.

🤖 ClickUp AI Super Agents: Több ügynökből álló rendszerek beállítása kód nélkül

Aktiválja a Super Agents funkciót a ClickUp-ban a feladatok/munkafolyamatok teljes automatizálása érdekében.

Nincs szükség külön befektetésre AI-ügynökökbe. A ClickUp AI Super Agents segítségével olyan környezeti AI-ügynököket hozhat létre, amelyek túllépnek az alapvető automatizálási szabályokon, és közvetlenül a munkaterületén belül működnek.

Ezek az ügynökök több lépéses érvelést végeznek, komplex feladatokat hajtanak végre és önállóan cselekszenek a nap 24 órájában. Bármilyen feladatra kijelölheti őket, közvetlenül cseveghet velük, vagy @megemlítheti őket feladatokban, dokumentumokban vagy csevegésekben a munka elvégzése érdekében.

Például: „@SalesAgent kövesse nyomon a múlt héten megakadt ügyleteket” vagy „@PM Agent foglalja össze a sprint kockázatait”.

A feladatok frissítésével, csevegésekben való posztolással és a munka zökkenőmentes átadásával biztosítják az emberek és más ügynökök összehangolt munkáját.

Gondolkodjon el az ügynökökkel kapcsolatos ötleteken, munkafolyamatokon és utasításokon a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp kétféle módszert kínál az Autopilot AI-ügynökök létrehozására:

Előre elkészített ügynökök: Válasszon a kész ügynökök közül. Például PM ügynökök útitervekhez és sprintekhez, értékesítési ügynökök a folyamatok kezeléséhez, kódoló ügynökök hibajelentésekhez és PR-felülvizsgálatokhoz stb.

Egyedi ügynökök: Írja le a ClickUp Brainnek, hogy milyen ügynökre van szüksége, és az azonnal létrehozza azt. Például: „Készítsen nekem egy ügynököt, amely figyelemmel kíséri a versenytársak árait, és értesít minket a változásokról”.

További információ: Az AI szuperügynökök végtelen memóriával és munkaterülettel rendelkeznek. A legutóbbi eseményeket a rövid távú memóriában, az aktív kontextust a munkamemóriában, az emlékezetet pedig a hosszú távú memóriában tárolják.

Ráadásul a nulla adatmegőrzésnek köszönhetően az információi soha nem kerülnek ki a biztonságos munkaterületen kívülre.

⚙ ClickUp automatizálások: Ügynökök indítása a munkafolyamat bármely pontján

Egyszerű, kódolás nélküli utasítások segítségével hozhat létre egyedi ügynök-indítókat és műveleteket a ClickUp alkalmazásban.

Miután elkészítette az ügynököket, itt az ideje azok telepítésének és koordinálásának.

A ClickUp Automations ezt megkönnyíti azáltal, hogy szabályalapú kiváltókat és műveleteket kombinál az AI-vel a dinamikus koordináció érdekében. Meghatározhatja az ügynök hívásához szükséges pontos kiváltókat, megadhatja, mikor kell azoknak működésbe lépniük, és előírhatja, hogy az ügynök milyen műveletet hajtson végre.

Például: „Amikor egy feladat állapota Ready for QA-ra (Kész a minőségbiztosításra) változik, hívja meg a Test Case ügynököt, hogy írjon teszteseteket, és adja hozzá őket a minőségbiztosítási sorhoz.”

A ClickUp automatizálási könyvtára hatalmas készletet kínál előre elkészített triggerekből, feltételekből és műveletekből az ügynökök automatizálásának felépítéséhez. A nagyobb rugalmasság érdekében egyéni triggert is leírhat a Brainnek egyszerű angol nyelven. A rendszer beállítja az automatizálást, összekapcsolja az ügynökkel, és teszteli a könnyű telepítés érdekében.

⭐ Bónusz: A ClickUp natív integrációival AI-ügynökei hozzáférhetnek több mint 1000 külső eszköz élő adataihoz. Például egy értékesítési ügynök elolvashatja a HubSpotból a ClickUp munkaterületére importált potenciális ügyfeleket, ellenőrizheti a GitHub PR állapotát, vagy lekérheti az ügyfelek véleményét a munkaterületén található Zendesk jegyekből – mindezt anélkül, hogy CSV-fájlokat kellene exportálnia vagy egyedi API-kat kellene létrehoznia.

📊 ClickUp Dashboards: A munkafolyamatok és az ügynökök állapotának áttekintése egy pillanat alatt

Figyelje a munkafolyamatok végrehajtásának mutatóit, hogy a ClickUp Dashboards segítségével adat alapú döntéseket hozhasson.

Állítson be szerepkörökön alapuló ClickUp műszerfalakat a munkafolyamatok és az AI-ügynökök teljesítményének nyomon követéséhez. Válasszon több mint 20 widget közül, hogy különböző diagramokkal testreszabhassa a műszerfalát: kördiagram, oszlopdiagram, gyűrűdiagram, sprint sebesség, burnup és számítási widgetek.

📌 Például létrehozhat egy irányítópultot a támogatási triázs munkafolyamatának figyelemmel kísérésére. Az egyik widget a „ <24 hours,” another tracks “Average time in QA,” and a third highlights “Tasks stuck in Review >3 nap alatt megoldott jegyek” számát jeleníti meg.

A műszerfalak az ügynökök tevékenységét is láthatóvá teszik. A következőket követheti nyomon:

Aktiválások száma : „A kódoló ügynököt ezen a héten 47 alkalommal aktiválták”

Elvégzett feladatok : „Az értékesítési ügynök 12 üzletet kötött, 3-at továbbított”

Legjobb teljesítményűek: „A PM Agent 15 sprint során 40%-kal csökkentette a tervezési időt”

AI-ügynökök koordinálása kód nélkül a ClickUp segítségével

Az AI-ügynökök összehangolása nem csak közepes méretű vállalkozások vagy nagyvállalatok számára hasznos. Még a kis- és középvállalkozások is több AI-ügynököt alkalmazhatnak intelligens munkafolyamatok kialakításához és egyre összetettebb feladatok megoldásához.

Ez rendkívül jövedelmező – különösen, ha rendelkezik a megfelelő eszközzel az ügynökök koordinálásához, technikai ráfordítás, többletköltségek és bonyolultság nélkül.

A ClickUp natív AI-segítségnyújtása, valós idejű kontextuskezelése és dinamikus automatizálása teszi ezt lehetővé. Természetes nyelvű parancsok és drag-and-drop felület segítségével fejlett AI-ügynök rendszereket építhet, telepíthet és koordinálhat.

A ClickUp alkalmazáson belül is megtervezheti és figyelemmel kísérheti a munkafolyamat-koordinációt a táblák és a műszerfalak segítségével.

Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp minden szükséges eszközt megad Önnek ahhoz, hogy technikai szakértelem nélkül is elsajátítsa az AI-ügynökök összehangolását.

Készen áll a kezdésre? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra ✅