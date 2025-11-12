A chatboton túl: miért van szükség a legjobb munkatársak tudásának kódolására a valódi AI-átalakuláshoz?

Alapvető félreértés van arról, hogy mit is jelent valójában az AI-átalakulás. Ez a zavaró helyzet a vállalatok számára azt a versenyelőnyt veszi el, amelyet szerintük építenek.

A legtöbb vezető úgy véli, hogy az AI elsősorban a rutin, hétköznapi feladatok elvégzésére alkalmas. Úgy tekintenek rá, mint egy eszközre, amely megszünteti az unalmas, ismétlődő feladatokat, így az emberek a „valódi munkára” koncentrálhatnak. Bár ez a felszínes értékben igaz, ez egy hiányos kép, amely teljesen figyelmen kívül hagyja a transzformációs potenciált.

A McKinsey becslései szerint az AI mélyen beágyazott alapvető funkciókban akár 45%-os termelékenységnövekedés is elérhető.

Egy valóban AI-alapú vállalat nem csak egyszerű feladatokat automatizál. Megragadja legjobb emberi stratégáinak szakterületi szakértelmét, és azt AI segítségével kódolja.

Hadd magyarázzam el, mit jelent ez, és miért változtat meg mindent.

A domain szakértelem hiánya az AI-átalakulásban

Íme egy forgatókönyv, amelyet folyamatosan látok: egy vállalat úgy dönt, hogy bevezeti az AI-átalakulást. Kijelölnek egy központi AI-csapatot vagy technikai erőforrásokat, hogy AI-alapú munkafolyamatokat építsenek ki a szervezet egészében. Ezek a jó szándékú emberek elkezdik létrehozni az AI-logikát, hogy különböző üzleti folyamatokat futtassanak.

A probléma? Nincs mélyreható szakértelmük ezekben a folyamatokban.

Vegyünk egy egyszerű példát a marketing világából. Ha valaki az IT-részlegből vagy egy központi AI-csapatból megpróbálja létrehozni az összes AI-logikát a marketingkampányaink futtatásához, akkor nem fog eleget tudni a ClickUp-nál a kampányok futtatásának megfelelő módszereiről. Nem fogja megérteni a legjobb gyakorlatainkat, hol található az összes kontextus, vagy hogy a tapasztalt marketingesek hogyan hoznak stratégiai döntéseket a pillanatban.

A központosított AI-csapatok, amelyek nem ismerik a területet, gyakran olyan automatizálást hoznak létre, amely nem veszi figyelembe a finom különbségeket – és a befektetés megtérülését.

A legjobb kombináció, amit láttam, és az AI-átalakuláshoz vezető valódi út az, amikor az AI-szakértők (belső vagy külső) szorosan együttműködnek a terület szakértőivel, hogy kódolják a legfontosabb üzleti folyamatokat és biztosítsák azok zökkenőmentes működését.

Ekkor történik meg a varázslat. Ekkor érheted el a valódi átalakulást.

A szakadék áthidalása szoros együttműködést igényel az AI-szakértők és azok között, akik mélyen ismerik az üzleti tevékenységet.

Hogyan lehet tudni, hogy az átalakítás működik?

Az út a kézi munkától az egységes, AI-vezérelt termelékenységig

Az AI-átalakulás elérését a hatékonyság növelése jelzi. Milyen hatékonyságnövelést ér el minden egyes ember a vállalatán belül?

Képzelje el, hogy egy csapattag felelős egy teljes folyamatért. Ha le tud venni egy kis terhet az adott személy válláról, és AI-ügynököket alkalmazhat a folyamat különböző szakaszaiban, akkor lesz valaki, aki mostantól felelős az ügynökök csapatának irányításáért, hogy végrehajtsák a folyamatot, és emellett:

⬆️ Hatékonyságnövekedés a munka elvégzésének gyorsaságában

⬆️ Termelékenységnövekedés a elvégzett munka mennyiségében

⬆️ A munka minősége javul

Ezek a mutatók kézzelfoghatók. Mérhetők. És megmutatják, hogy jó úton jár-e, vagy csak AI-színházat rendez.

A párhuzam, amiről senki sem beszél

Mindenki párhuzamot akar vonni az AI-átalakulás és a digitális átalakulás között. De szerintem van egy érdekesebb összehasonlítás, amely valami fontosat árul el a jelenlegi helyzetünkről.

Sok iparág és vertikális piac soha nem ment át valódi digitális átalakuláson.

Tudom, hogy a feltételezés szerint a digitális átalakulás „véget ért”, de ez nem igaz. Még mindig vannak olyan vállalatok számos szektorban, amelyek soha nem valósították meg teljes mértékben az ígért előnyöket.

Gondoljon csak bele, hogyan terjedt el az internet. Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején a szükséges infrastruktúra hihetetlenül drága és munkaigényes volt.

Kábelt kellett fektetnie

Hatalmas helyszíni infrastruktúrára volt szükséged

Az eredmény? Sok vállalat és régió lemaradt, mert nem rendelkeztek a szükséges erőforrásokkal, infrastruktúrával vagy szervezeti kapacitással.

Tíz évvel később a mobiltechnológia mindent megváltoztatott. A mobiltechnológia mindenki számára elérhetővé tette az internetet, anélkül, hogy ehhez komoly infrastruktúra lett volna szükséges. A világ egész területei kihagytak egy technológiai generációt, és azonnal internet-hozzáféréshez jutottak. Ezután pedig elindultak a versenyben.

Ugyanez történik az AI-átalakulással is. Vannak olyan iparágak és vállalatok, amelyek soha nem alkalmazták igazán a digitális átalakulást, és nem is élvezték annak előnyeit. Ahelyett, hogy idő- és munkaigényes folyamaton mennének keresztül, például a vállalat digitalizálásával, most lehetőségük van alapjaiban átgondolni, hogy milyennek kell lennie egy technológiaalapú vállalatnak az AI korában.

A vállalatok gyorsabban és könnyebben hozhatnak létre egyedi szoftvermegoldásokat, mint valaha. Azáltal, hogy kihagyják azokat a lépéseket, amelyeket egyébként meg kellett volna tenniük, valódi átalakulást érhetnek el.

Ez az a párhuzam, amelyre érdemes odafigyelni. Ez az a lehetőség, amelyet a vezetőknek meg kell ragadniuk.

A ClickUp egy nemrégiben végzett felmérése feltárta, hogy a tudásmunkások 45%-a fontolgatta az automatizálást, de még nem kezdte el – ez rámutat a szándék és a cselekvés közötti szakadékra a legtöbb szervezetben. Forrás: ClickUp Automation Survey (2025. május)

Ez egyszerre technikai és kulturális kérdés, és egyik sem hagyható ki.

Amikor az emberek azt kérdezik, hogy az AI-átalakulás elsősorban technikai vagy kulturális kérdés, a válasz egyértelműen mindkettő. Bármely technológia kudarcra van ítélve hatékony változáskezelés, kulturális elfogadottság és felülről lefelé történő végrehajtás nélkül.

Az emberek nagyon könnyen megijednek vagy félnek az új technológiáktól és a változásoktól, különösen akkor, ha nem értik azok szerepét vagy azt, hogy hogyan járulhatnak hozzá a fejlődéshez.

Ezért olyan fontos a terület szakértőivel való együttműködés. Amikor az AI-átalakulást megvalósítja, az embereknek meg kell érteniük, hogy nem a kódolás miatt veszítik el az állásukat, és nem az AI miatt szorulnak ki a szerepükből. Világosan meg kell érteniük a szerepüket ebben az új paradigmában.

A legtöbb vállalat általában itt hibázik a keretrendszer kialakításában. A rutin, hétköznapi és ismétlődő feladatok kiküszöbölésére koncentrálnak. Ez ugyan része az értéknek, de nem teszi igazságot a technológia képességeinek. És őszintén szólva, az emberek számára ez nem túl izgalmas.

Az igazi átalakulás arról szól, hogy felszabadítsuk az emberek idejét, energiáját, kreativitását és stratégiáját, hogy olyan munkát végezzenek, amit szeretnének, de eddig nem tudtak. Nem azért, mert nem akarták, hanem mert nem tudták.

Ez a keret rendkívül fontos. Így sikerül a technikai és a kulturális dimenzióknak egymást kiegészíteniük.

💡 Profi tipp: Tekintse az AI bevezetését felszabadulásnak, nem pedig megszüntetésnek – így a csapatok stratégiai munkát végezhetnek ahelyett, hogy ismétlődő feladatokat látnának el.

Amikor végre megértettem az AI-t

Őszintén szólva: amikor a ChatGPT 2022 végén először megjelent, lenyűgözőnek találtam. Szórakoztató játéknak tűnt. De nem értettem, mi lehet az igazi értéke.

Csak akkor értettem meg, amikor megláttam a több lépésből álló, komplex munkafolyamatokat, ahol az AI-t össze lehetett kapcsolni a legfontosabb munkaeszközökkel.

Nem csak arról volt szó, hogy igény szerint választ kapjunk, információkat szintetizáljunk vagy középszerű szövegeket írjunk. Arról volt szó, hogy képesek legyünk megbízható utasításokat adni az AI-nak, és azokat integrálni a rendszerekbe, ahol a munka ténylegesen zajlik.

Értékesítési és marketing szempontból ez azt jelentette, hogy az AI eredményeit és kimeneteit integrálták a CRM-mel, a marketing automatizálással, az értékesítési automatizálással és az értékesítési elkötelezettséget növelő eszközökkel, hogy valóban javítsák az értékesítési és marketing szakemberek életét.

A megvilágosodás pillanata számomra az volt, amikor rájöttem, hogy még a legbonyolultabb munkafolyamatok is kódolhatók. Az AI nem csak az A pontból a B pontba jutáshoz hasznos – az A ponttól a Z pontig tartó teljes utat le tudja fedni.

Éreztem, hogy megváltozott a szemléletem, amikor láttam, hogy a push-alapú AI hogyan változtatja meg a dinamikát. Ha a munkafolyamatok mélyen integráltak, az AI nem várja meg, hogy lekérdezzék, hanem közvetlenül az emberek munkaterületére szállítja a kontextust és a cselekvéseket – nincs szükség chatbotra.

Amikor egy csapattag fontos projektrészletekről kérdez – például egy termék bevezetésének várható időpontjáról –, a ClickUp Agent azonnal előkeresi a választ a releváns beszélgetésekből és dokumentációkból. Ebben a példában az AI Agent világos, kontextusba ágyazott választ ad:

AI-alapú válaszok a ClickUp-ban

A szoftverek világában a üzleti intelligencia (BI) területén nőttem fel, és jelentős párhuzamokat látok az AI korszakban. A BI egyik fő kihívása, hogy az emberek gyakran nehezen tudják meghatározni a megfelelő kérdéseket. Ez az elemzés legnehezebb része. Ez egyben az AI hatékony használatának legnehezebb része is.

Ha bejelentkezik a ChatGPT-be, lát egy villogó kurzort, és azt gondolja: „Most mit tegyek? Írjak egy haikut?” Akkor ez nem az a módszer, amellyel az AI-t a saját céljaira tudja felhasználni.

A munkafolyamatok kódolása, az embereknek az üzletükkel kapcsolatban felteendő kérdések előre beállítása és az információk rendelkezésre bocsátása ott, ahol már vannak – ez az, ami mindent megváltoztat. Nem kell tudniuk, hogy az AI működteti, csak az eredményre van szükségük. Ennek eredményeként pedig gyorsabban kell dolgozniuk.

Ez a munkafolyamat-koordinációs képesség ma is meghatározó hatással van az AI-ról alkotott véleményemre.

A merész lépés gyorsan halad (a helyes irányba)

A vezetőknek meg kell tenniük egy merész lépést, ami megtévesztően egyszerű: cselekedniük kell.

Tudom, hogy ez szinte nevetségesnek hangzik, de a gyors és helyes cselekvés valódi versenyelőnyt jelent. A sebesség és az irány egyaránt fontos.

Gondoskodnia kell arról, hogy a kontextus összeálljon, így biztos lehet benne, hogy az AI által létrehozott eredmények valóban kontextusba illeszkednek az üzleti tevékenységéhez.

Ezután gondoskodnia kell arról, hogy a vállalatán belül a megfelelő emberek, azok, akik valódi szakértelemmel rendelkeznek és tudják, mik a bevált gyakorlatok, részt vegyenek az Ön által létrehozott AI-ügynökök és munkafolyamatok kódolásában.

Hogyan teszi lehetővé a ClickUp a valódi AI-átalakulást?

A munkavállalók több mint fele (57%) időt pazarol dokumentumok vagy tudásbázisok átkutatásával, hogy információt találjon. Ha nem találnak, akkor 6-ból 1-en régi e-mailekhez, jegyzetekhez vagy képernyőképekhez nyúlnak, csak hogy összerakják a dolgokat. A ClickUp Brain véget vet a keresésnek az egész munkaterületről és a kapcsolódó alkalmazás-ökoszisztémából származó, AI-alapú azonnali válaszokkal – így minden alkalommal megkapja, amire szüksége van. Forrás: ClickUp tudásmenedzsment-felmérés (2025. március)

A ClickUp alapvetően abban különbözik az önálló AI-eszközöktől, hogy összegyűjtjük az összes kontextust.

Tudjuk, hogyan dolgozik. Ismerjük az embereit. Tudjuk, hogyan végzi el a munkáját. Ismerjük a csapatának engedélyezési struktúráját, így az emberek csak azt látják, amit látniuk kell. Ismerjük az üzleti tevékenységét.

A ClickUp Brain MAX mélyen megérti a csapatát, a dokumentumait és a jogosultságait. A beszéd-szöveggé alakító funkciójával egyszerűen csak ki kell mondania a kérését, és a ClickUp Brain MAX azonnal tökéletesen formázott, végrehajtható üzenetté alakítja azt – automatikusan megemlítve a megfelelő személyt és összekapcsolva a megfelelő dokumentumot.

A ClickUp Brain MAX kontextusérzékeny említései és intelligens linkjei zökkenőmentessé teszik az együttműködést, biztosítva, hogy a megfelelő emberek minden alkalommal a megfelelő információkat lássák.

Ez hatalmas előnyt jelent a magánélet, a biztonság és a megbízható eredmények szempontjából.

Az AI használata nem csak a termelés növeléséről vagy a mennyiség maximalizálásáról szól, hanem a minőség javításáról is, teljes megbízhatósággal. Ha az AI-ra bízza az üzleti szempontból kritikus funkciókat – ahogyan azt kell, és ahogyan a ClickUp lehetővé teszi Önnek –, akkor bíznia kell az eredmények minőségében.

Az olyan önálló eszközök, mint a ChatGPT, a Gemini, a Claude vagy akár a Copilot, elszigeteltek. Most könnyűsúlyú projektmenedzsment funkciókat adnak hozzájuk, mert rájöttek, hogy nincs értelme AI-nak kérdéseket feltenni, ha az így kapott tartalmat nem lehet felhasználni a feladatok, projektek, dokumentumok stb. előrehaladásához.

Ezek az eszközök azonban alapvetően elszakadnak attól a helytől, ahol a munkája ténylegesen zajlik, ami a munka szétszóródásához vezet – a feladatok, frissítések és ismeretek több platformra szóródnak szét.

A ClickUp Brain a munkamenedzsment platformon belül található, ahol a munkát megtervezi, elvégzi és megbeszéli. Az AI-t beágyazhatja a munkafolyamatokba. Az ambient ügynökök kérdésekre válaszolnak, azonosítják a kapcsolódó feladatokat, előreviszik a munkafolyamatokat és új munkákat hoznak létre, gyakran anélkül, hogy a felhasználók észrevennék, hogy valamit elindítottak.

A ClickUp Brain parancssorában vagy interakciós mezőjében egyszerűen használja a legördülő menüt a kívánt modell kiválasztásához – az opciók között megtalálható a GPT, a Claude, vagy akár a Gemini is, és még sok más, az előfizetés és az integrációk függvényében.

Javítsa döntéshozatalát a ClickUp Brain LLM integrációjával, amely a munkafolyamatához igazított AI-elemzéseket biztosít.

Ez a Convergence AI Workspace ereje. Ez teszi lehetővé a valódi AI-átalakulást.

Hogyan néz ki a valódi AI-átalakulás?

Az igazi AI-átalakulás nem attól függ, hogy hány AI-eszközt vásárolt vagy hány „AI-kezdeményezést” indított el. Ez a tőkeáttétellel mérhető – azzal, hogy mennyivel többet tudnak elérni a legjobb tehetségek, ha szakértelmüket AI-ügynökök segítségével rögzítik, kódolják és méretezik. Például a ClickUp Agent a csevegésben való részvétel alapján azonnal hozzárendeli a feladatokat a megfelelő személyhez, anélkül, hogy manuális bevitelt kellene várnia. Ez lehetővé teszi szakértőinek, hogy a nagy hatással bíró munkára koncentráljanak, miközben tudásuk és döntéseik zökkenőmentesen terjednek a csapatban. Ez az igazi AI-átalakulás ereje: a szakértelem automatikus átalakítása cselekvéssé. AI-ügynökök akcióban: a feladatok azonnali kiosztása a megfelelő személynek, hogy csapata a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson.

Ez az AI teljes üzleti kontextusban való működése során a szervezet által előállított eredmények minősége és megbízhatósága alapján mérhető, nem pedig egy chatbot felületen elszigetelten.

Ez pedig annak alapján mérhető, hogy a csapatok végre elvégezhetik-e azokat a feladatokat, amelyeket mindig is meg akartak csinálni, de soha nem volt rájuk idejük, energiájuk vagy kapacitásuk.

Ez az átalakulás érdemes a törekvésre. Ez az a versenyelőny, amely megkülönbözteti a vezetőket a lemaradóktól az AI korszakában.

Azok a vállalatok fognak sikeresek lenni, amelyek nem csak önmagukban kísérleteznek az AI-vel. Azok, amelyek összefogják a szakterületi szakértelmet, a munkafolyamatok összehangolását és a konvergált kontextust, hogy alapjaiban gondolják át a munka elvégzésének módját.

A kérdés nem az, hogy átalakuljunk-e, hanem az, hogy hogyan tegyük. Az a kérdés, hogy elég gyorsan fogunk-e lépni ahhoz, hogy vezessük az átalakulást, vagy csak nézzük, ahogy a versenytársaink előrehaladnak, miközben mi még azon töprengünk, milyen kérdéseket tegyünk fel a chatbotunknak.

Kyle Coleman a ClickUp globális marketing alelnöke, ahol a piacra lépési stratégiát irányítja, és segít a szervezeteknek megérteni, hogyan érhetik el a valódi AI-átalakulást. Kyle mélyreható tapasztalattal rendelkezik az értékesítés, a marketing és az üzleti intelligencia területén, és arra specializálódott, hogy segítse a vállalatokat a szakértelem kodifikálásában és a mérhető üzleti eredményeket elősegítő komplex munkafolyamatok összehangolásában.

Gyakran feltett kérdések a szakértelem kódolásáról az AI-átalakuláshoz

A szakértelem kódolása azt jelenti, hogy rögzíti a legjobb munkatársainak ítélőképességét és stratégiáját, és beépíti ezt a tudást az AI munkafolyamatokba. A feladatok automatizálása helyett intelligens rendszerekkel skálázza az emberi szakértelmet, amelyek úgy végzik el a munkát, ahogyan azt a szakértői tennék.

A domain kontextus nélküli AI általános eredményeket hoz. A domain szakértők tudják, hogyan születnek a döntések, melyek a legjobb gyakorlatok és hol vannak kivételek. Az AI-fejlesztők és a témában jártas szakértők együttműködése biztosítja, hogy az automatizálás a valódi üzleti intelligenciát tükrözze.

Az AI-átalakulást a hatékonyság alapján mérje – mennyivel többet tudnak elérni az alkalmazottai. Keresse a gyorsabb teljesítési időket, a nagyobb teljesítményt, a jobb minőséget és a mérhető hatékonyságnövekedést a munkafolyamatokban.

A ClickUp Brain összekapcsolja az embereket, az adatokat és a folyamatokat egy konvergált AI munkaterületen. Összegyűjti a szakterületi szakértelmet, automatizálja a több lépésből álló munkafolyamatokat, és működteti az AI-ügynököket, akik közvetlenül a tervezés és az együttműködés helyszínén végzik el a munkát.