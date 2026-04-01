Hogyan hoztam létre egy AI tudásbázist a ClickUp-ban, hogy ne kelljen többé ismétlődő kérdésekre válaszolnom

Néhány hónappal ezelőtt beszélgettem egy vállalkozóval, és azóta is eszembe jut az, amit mondott. Azt mondta: „Úgy érzem, én vagyok a cégem emberi keresőmotorja.”

Mindenki hozzá fordult válaszokért. E-mailekkel, Slack- és WhatsApp-üzenetekkel, telefonhívásokkal bombázták, sőt, voltak, akik az ajtaján is kopogtattak.

Nevettem, mert pontosan tudtam, mire gondol. Én is voltam már ilyen helyzetben.

Tehát ebben a cikkben végigvezetem Önt két olyan ClickUp -munkafolyamaton, amelyet ennek a problémának a megoldására hoztam létre:

Reaktív ClickUp Chat + ClickUp Brain beállítás, amely a korábbi beszélgetések alapján válaszol az ismétlődő kérdésekre A ClickUp Docs által támogatott proaktív szuperügynök, amely valós időben válaszol a folyamatdokumentációban szereplő kérdésekre

Mindkettő arra szolgál, hogy megszabadítsa Önt a „humán keresőmotor” szerepétől, és megmutassa, hogyan építhet fel egy AI tudásbázist a ClickUp-ban – amely a csapat első számú forrása lesz a válaszokhoz.

📮 ClickUp Insight: Az összes alkalmazott több mint fele (57%) időt pazarol azzal, hogy a belső dokumentumokban vagy a vállalati tudásbázisban keres munkával kapcsolatos információkat. És ha nem találnak? Minden hatodik személy saját megoldásokhoz folyamodik – régi e-maileket, jegyzeteket vagy képernyőképeket kutat át, csak hogy összerakja a dolgokat. A ClickUp Brain kiküszöböli a keresést azáltal, hogy az egész munkaterületéről és az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokból származó, AI-alapú válaszokat nyújt, így Ön gond nélkül megkapja, amire szüksége van.

A valódi probléma: szétszórt tudás és állandó megszakítások

Ha tágabb perspektívából nézzük, ez nem csupán kommunikációs kérdés. Ez egy tudásrendszeri probléma.

Minden kérdés fontosnak tűnik:

„Hol tároljuk az ügyfelek logóit?”

„Melyik oldalt tervezzük meg először egy új weboldal-projektben?”

„Hogyan tegyem közzé ezt az álláshirdetést az Indeed-en?”

Ezek a kérdések egyenként nem nehezek. A probléma a folyamatos kontextusváltás. Átlagosan az Önhöz és hozzám hasonló tudásmunkásokat 2 percenként megszakít egy megbeszélés, e-mail vagy értesítés.

Minden megszakítás megtöri a lendületét, elvonja a figyelmét, és arra kényszeríti, hogy tízszer már megadott válaszokat ismételjen. Utána pedig több mint 20 percbe telhet, mire teljesen visszanyerjük a koncentrációnkat.

Ráadásul az információk mindenhol megtalálhatók, kivéve azt az eszközt, amelyet ténylegesen a munka menedzselésére használ.

A történet egy része az e-mailekben rejtőzik

Egy másik rész a Slackben vagy a WhatsAppban rekedt

A többi valakinek a jegyzetfüzetében vagy a fejedben van

Tehát még ha AI-t is szeretne használni segítségül, nincs egyetlen megbízható forrás, amelyből tanulhatna.

Rólam: Segítek a csapatoknak abban, hogy a ClickUp-ot valódi működési rendszerré alakítsák a folyamatközpontú termelékenység segítségével

Illia vagyok, a ClickUp hitelesített tanácsadója és az sProcess alapítója, ahol segítek a csapatoknak abban, hogy a ClickUp-ot olyan rendszerré alakítsák, amely ténylegesen támogatja üzleti tevékenységüket.

Az elmúlt több mint 6 évben több mint 100 vállalattal dolgoztam együtt a ClickUp valós működési munkafolyamatokba való bevezetésén – az ügyfélszolgáltatástól és az értékesítési folyamatoktól a marketingtevékenységekig és a belső csapatmenedzsmentig.

Mielőtt rátaláltam volna a beállításra, amelyet ebben a bejegyzésben osztok meg, ugyanazt a mintát láttam a különböző csapatokban (beleértve a sajátomat is).

Miért buknak el a legtöbb csapat az AI tudásbázis felépítésében?

Mindenki tudja, hogy a mesterséges intelligencia segíthet, de senki sem alkalmazza megfelelően.

Valószínűleg már hallottál egy tucatnyi AI-eszközről:

ChatGPT

Claude

„Nyisd meg” ezt, „segíts” azt

Ráadásul minden olyan pontszerű megoldás, amely mesterséges intelligenciát próbál beépíteni termékébe a tudásmenedzsment megoldása érdekében

👀 Tudta ezt? A munkavállalók közel fele (46,5%) kénytelen két vagy több AI-eszköz között váltogatni egy-egy feladat elvégzéséhez.

Ha vállalkozást vezet, a sok választási lehetőség döntésképtelenséget okozhat. Nincs ideje minden eszközt értékelni, beépíteni a munkafolyamatokba és biztosítani a biztonságukat.

Ezért a legtöbb csapat két akadályba ütközik:

1. Túl sok eszköz, nincs egyértelmű rendszerAhelyett, hogy egyszerűsítené a munkát, a mesterséges intelligencia egy újabb réteget jelent. Egy újabb lapot. Egy újabb helyet, amit ellenőrizni kell. A túl sok mesterséges intelligencia-eszköz „AI Sprawl”-t eredményez – amikor a mesterséges intelligencia-eszközök, modellek és platformok kaotikusan terjednek el a szervezeten belül –, felügyelet, stratégia és az a tudat nélkül, hogy ki mit használ.

2. Kontextus hiányaAz AI-eszközök nem ismerik az Ön vállalkozását, hacsak nem táplálja őket strukturált kontextussal. A legtöbb csapatnak pedig nincs ilyenje. Ha a tudása szétszórt, az AI kimenete is homályosnak és megbízhatatlannak tűnik majd.

✅ Amire valóban szüksége van, az egy olyan rendszer, amelyben:

A tudás egy helyen található

A beszélgetések kontextusban zajlanak

Az AI mindkettőt látja, és összeköti a pontokat

Egy olyan konvergált AI-munkaterület, mint a ClickUp, megváltoztatja a helyzetet. Ha már kezel projekteket és folyamatokat a ClickUp-ban, nem kell egy újabb eszközt bevezetnie.

A ClickUp gondosan összeállított, egyedi AI-funkciói — a ClickUp Brain, az AI-alapú összefoglalók és a konfigurálható AI Super Agents — közvetlenül a tényleges munkaterület kontextusára épülnek: a ClickUp Tasks, a Docs és a Chat funkciókra.

Így most már nem azt kell megkérdeznie, hogy „Melyik AI-eszközt használjam?”, hanem a kérdés a következő lesz:

„Hogyan alakítsam ki a ClickUp munkaterületemet, hogy az AI valóban segíthesse a csapatomat a mindennapi munkában?”

A megoldás azzal kezdődik, hogy tudását egy helyen gyűjti össze.

Hogyan hoztam létre a saját AI tudásbázisomat a ClickUp-ban

Mint már korábban említettem, két lehetőség közül választhat:

Reaktív: Használja a ClickUp Brain-t (a ClickUp natív AI-asszisztensét) az ismétlődő kérdések megválaszolásához közvetlenül Használja a ClickUp Brain-t (a ClickUp natív AI-asszisztensét) az ismétlődő kérdések megválaszolásához közvetlenül a ClickUp Chat-en belül Proaktív: Hozzon létre egy Hozzon létre egy ClickUp Docs által támogatott ClickUp Super Agentet, amely valós időben válaszol a vállalati dokumentációban szereplő kérdésekre

1. lehetőség: Reaktív kérdés-válasz rendszer a ClickUp Chatben

Ha a leggyorsabb módszert keresed arra, hogy ne kelljen többé ismétlődő kérdésekre válaszolnod, én ezzel kezdeném.

Ehhez nincs szükség dokumentációra, és nem kell előre terveznie sem. Csak egy viselkedésbeli változásra van szükség: Ne válaszoljon a kérdésekre mindenhol. Kezdje el egy helyen válaszolni rájuk.

1. lépés: Hozzon létre egy-egy kérdés-válasz csatornát minden kulcsfontosságú folyamat számára

A legtöbb csapat, amellyel együtt dolgozom, öt különböző felületen válaszol a kérdésekre:

E-mail

Slack

WhatsApp

Találkozók

Véletlenszerű „gyors üzenetek”

Az első lépés tehát egyszerű, de elengedhetetlen: hozzon létre minden alapvető folyamathoz egy ClickUp Chat-csatornát.

📌 Például:

„Webfejlesztés – Kérdések és válaszok”

„Kérdések és válaszok az ügyfelek bevonásáról”

„Kérdések és válaszok a felvételi folyamatról”

Majd állítson fel egy egyértelmű szabályt: ha kérdése van ezzel a folyamattal kapcsolatban, tegye fel itt.

Ez az egyetlen korlátozás többet ér, mint bármelyik AI-eszköz. Kivonja a tudást a szétszórt beszélgetésekből, és oda helyezi, ahol ténylegesen felhasználható.

2. lépés: Válaszoljon a szálakban, és hagyja, hogy a ClickUp Brain rögzítse a kontextust

Ebben a szakaszban még semmi különleges nem történik.

Még mindig manuálisan válaszolsz a kérdésekre – de egy fontos különbséggel: nyilvános, strukturált szálakban válaszolsz a ClickUp Chatben.

📌 Például:

Valaki azt kérdezi: „Amikor új weboldal-projektet indítunk, melyik oldalt tervezzük meg először?" A szálban így válaszolok: „Mi mindig a kezdőlappal kezdjük."

Valaki azt kérdezi: „Hol tároljuk az ügyfelek logóit?" Én így válaszolok: „Minden ügyfél logóját a Google Drive Assets mappájában tároljuk."

Válaszom: „Minden ügyfél logóját a Google Drive Assets mappájában tároljuk.”

Minden alkalommal, amikor válaszolok, nem csak annak az egy személynek segítek. Egy Q&A tudásbázist építek a ClickUp-on belül.

Korábban ezek a válaszok eltűntek a beérkező levelek vagy a csevegési naplók között. Mostantól egy csatornán találhatók, ahol a ClickUp Brain felhasználhatja őket egy kereshető AI tudásbázis létrehozásához a ClickUp-ban.

3. lépés: Bízza a ClickUp Brainre az ismétlődő kérdések kezelését

Ha már csak néhány hétnyi ilyen előzményt felhalmozott, valami megváltozik.

Ahelyett, hogy Öntől kérdeznének, a csapata közvetlenül a ClickUp Brain-hez fordulhat.

Bemennek a csatornába, használják az „Ask AI” funkciót vagy @megemlítik a Brain-t, és beírják ugyanazt a kérdést (mondjuk: „Hol tároljuk az ügyfelek logóit?”)

@mention Brain a ClickUp csevegőcsatornában, hozzászólásban vagy privát üzenetben, hogy kontextusérzékeny AI-segítséget kapjon a munkája során

A ClickUp Brain átkutatja a csatorna kontextusát, és valami ilyesmivel válaszol:

„Az ügyfelek logói a Google Drive Assets mappájában vannak tárolva." Itt található a beszélgetés, amelyben ezt megvitatták…

„Az ügyfelek logói a Google Drive Assets mappájában vannak tárolva.” Itt található a beszélgetés, amelyben ezt megvitatták…

A válasz rendkívül kontextusfüggő, és:

A csapatod működési módja alapján

A saját döntései felhasználásával

Linkekkel az eredeti szálhoz

Ezért nevezem reaktív rendszernek:

A csapat feltesz egy kérdést

A ClickUp AI a meglévő kontextus alapján reagál

Kihagyták a folyamatból

Ez egy egyszerű változtatás, de két hatékony dolgot eredményez:

Csökkenti a zavaró tényezőket : kevesebb „gyors kérdés” érkezik a beérkező levelek mappájába vagy a közvetlen üzenetei közé

Élő tudásbázis létrehozása: Minden válaszoddal a ClickUp Brain okosabbá válik a következő felhasználó számára

Kapjon kontextusfüggő válaszokat a választott Chat-csatornán, amikor @megemlíti a Brain-t

Ha csak annyit tennél, hogy beállítanád ezt a reaktív kérdés-válasz csatornát a legfontosabb egy-két folyamatodhoz, máris nagy változást éreznél a mindennapjaidban.

Van azonban egy korlátozás.

A reaktív rendszer csak azt tudja, amit már megkérdeztek. Ez azt jelenti, hogy ha még senki sem tette fel a kérdést, az AI-nek nincs mivel dolgoznia.

Itt jön képbe a proaktív rendszer.

2. lehetőség: Proaktív AI Super Agent a ClickUp Docs segítségével

A proaktív rendszer lényege a következő: ahelyett, hogy várnánk a kérdéseket, és egyenként válaszolnánk rájuk, először megtervezzük a folyamatot, dokumentáljuk, majd hagyjuk, hogy a ClickUp AI Super Agentje a dokumentáció alapján válaszoljon a kérdésekre.

Kezdje egy folyamatközpontú ClickUp-keretrendszerrel

Amikor új ClickUp-munkafolyamatot építek, azt követem, amit folyamat-első ClickUp-keretrendszernek nevezek.

Mielőtt rátérnék a Spaces-re, a listákra vagy a nézetekre, válaszolok egy egyszerű kérdésre:

„Hogy állnak jelenleg a dolgok?”

Áttekintem a teljes folyamatot:

Melyek a legfontosabb lépések?

Ki vesz részt az egyes lépésekben?

Milyen eszközöket vagy erőforrásokat használunk?

Hol fordulnak elő általában az átadások vagy a késések?

Egy toborzási munkafolyamat esetében ez a következő lépéseket tartalmazhatja:

Határozza meg a szerepkört

Írja meg a munkaköri leírást

Tegye közzé az álláshirdetést az Indeed-en

Jelöltek szűrése

Interjúk lebonyolítása

Miután feltérképeztem a folyamatot, előre meg tudom jósolni, milyen típusú kérdéseket fognak feltenni az emberek, ahogy végigmennek rajta.

„Hogyan tegyem közzé az álláshirdetést az Indeed-en?”

„Hol találom a bejelentkezési adatokat?”

„Milyen kritériumok alapján választjuk ki a jelölteket?”

Ahelyett, hogy megvárnám, amíg ezek a kérdések megjelennek a csevegésben, előre dokumentálom a válaszokat.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Whiteboards funkciót a folyamatábra gyorsabb elkészítéséhez. A folyamatábráján minden lépést írjon le egyértelmű cselekvésként (pl. „Vázlat írása” ahelyett, hogy „Vázlatkészítési szakasz”). Így, amikor elkészült a folyamat ábrázolásával, egyetlen kattintással közvetlenül ClickUp-feladatokká alakíthatja ezeket a lépéseket. A ClickUp Whiteboards segítségével közösen vizualizálhatja, feltérképezheti és optimalizálhatja a folyamatokat vagy a munkafolyamatokat

Készítsen olyan folyamatdokumentumokat, amelyeket a szuperügynöke felhasználhat

A legtöbb ember itt bonyolítja túl a dolgokat.

Nincs szüksége 50 oldalas SOP-ra.

Szüksége van egy kis számú, releváns dokumentumra, amelyek tükrözik a munka valós folyamatát.

Például egy weboldal-fejlesztési munkafolyamatban létrehozhatok olyan dokumentumokat, mint:

Weboldal-fejlesztési folyamat: szabványos munkafolyamat

Hogyan adhat hozzá új oldalt egy weboldal-projekthez

Ügyfél-visszajelzési munkafolyamat: weboldal-projektek

Minden dokumentum világos, egyszerű nyelven végigvezeti a lépéseket, a döntéseket és a bevált gyakorlatokat. Tekintse őket belső útmutatóinak.

Tartsa a legfontosabb irányelveket és útmutatókat egy helyen, hogy alkalmazottai és szuperügynökei gyorsan megtalálják a válaszokat a ClickUp Docs segítségével

Most már rendelkezik olyan dokumentációval, amely:

Ott van, ahol a munka zajlik (a ClickUp-on belül)

Az Ön nyelvén íródott, az Ön csapatának

Foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amelyekről tudja, hogy felmerülnek majd

Képezzen ki egy szuperügynököt a Docs-ban

Miután elkészült a Docs, a következő lépés egy ClickUp Super Agent (mesterséges intelligencia ügynök) beállítása, és annak pontos megadása, hogyan viselkedjen. Gondoljon a Super Agentre úgy, mint egy mesterséges intelligencia csapattársra, aki ugyanúgy át tudja venni a munkát, ahogyan az emberek teszik. A ClickUpban feladatokat rendelhet a Super Agentekhez, kérdéseket tehet fel nekik, sőt, akár privát üzenetet is küldhet nekik, hogy segítséget kérjen a munkájához.

A ClickUp kódírás nélküli ügynöképítőjével könnyedén létrehozhat személyre szabott Super Agenteket. Természetes nyelven beszélhet az építővel, felsorolva az igényeit, és az ügynököt az Ön számára konfigurálja.

Íme egy lépésről lépésre bemutató:

Használja a következőkre:

Hozzon létre egy új ügynököt egy adott folyamatra (például „Webfejlesztői Q&A ügynök”) Adjon neki egyértelmű utasításokat a következőkről: Kinek segít (a csapatomnak, szerepkörök, tapasztalati szint) Milyen típusú kérdésekre kell válaszolnia Hogyan kell válaszolnia (hangnem, részletességi szint, mikor kell linkelni a teljes Docs-dokumentumra) Kinek segít (a csapatom, szerepkörök, tapasztalati szint) Milyen típusú kérdésekre kell válaszolnia? Hogyan kell válaszolnia (hangnem, részletesség, mikor kell hivatkozni a teljes Docs-dokumentumra) Csatolja a releváns dokumentumokat tudásforrásként

Kinek segít (a csapatom, szerepkörök, tapasztalati szint)

Milyen típusú kérdésekre kell válaszolnia?

Hogyan kell válaszolnia (hangnem, részletesség, mikor kell hivatkozni a teljes Docs-dokumentumra)

Hozzon létre egyedi Super Agenteket a ClickUp-ban a rutinfeladatok automatizálása érdekében

Mostantól, ha valaki kérdést tesz fel a csevegőcsatornán, nem kell megjelölnie téged. Egyszerűen csak írhat egy üzenetet, például:

„Melyik oldalt szoktuk általában először megtervezni, amikor új weboldal-projektet indítunk?”

A Super Agent elolvassa a kérdést, kivonja a szükséges információkat a Docs-ból, és válaszol:

„Általában a kezdőlappal kezdjük. A teljes leírást a „Weboldal-fejlesztési folyamat: standard munkafolyamat" című dokumentumban találja."

A csapattagok rövid választ kapnak, valamint egy linket az alapul szolgáló dokumentációhoz, ha további háttérinformációkra van szükségük.

Használja a ClickUp Answers Agent funkcióját, hogy kontextusfüggő információkat találjon anélkül, hogy zavarná csapattársait

Itt válik a rendszer proaktívvá:

Már átgondolta a folyamatot

A legfontosabb kérdéseket és válaszokat már dokumentálta

Az ügynök készen áll a segítségre, amint valaki kérdést tesz fel – még akkor is, ha az a kérdés először merül fel.

💡 Profi tipp: Amikor AI-tudásbázist épít a ClickUp-ban, a cél nem egy enciklopédia megírása. Hanem az, hogy a ClickUp-nak elegendő, magas színvonalú kontextust adjon ahhoz, hogy a leggyakoribb kérdésekre közvetlenül tudjon válaszolni, a többi esetében pedig intelligens, AI-alapú javaslatokat tudjon tenni. Ha egy teljesen új kérdés merül fel, akkor is: Csatlakozzon, és válaszoljon rá saját maga!

Döntse el, érdemes-e hozzáadni a Docs-hoz a jövőre nézve Idővel mind a dokumentációja, mind az ügynöke egyre jobb lesz!

Reaktív vs. proaktív: hogyan működnek együtt ezek a rendszerek

Nem kell választania a reaktív és a proaktív megközelítés között. Valójában én szeretem összehangolni őket.

Kezdje a reaktív if-ekkel: Váltson proaktív módra, amikor: Még nincs hivatalos dokumentációja Már feltérképezte a munkafolyamatát Szeretné rögzíteni a csapat tagjainak valódi kérdéseit és nyelvhasználatát Ismeri a leggyakoribb kérdéseket és buktatókat Gyors eredményeket szeretne elérni azzal, hogy a ClickUp-ot hagyja megválaszolni az ismétlődő kérdéseket a korábbi csevegési szálak alapján Készen áll arra, hogy olyan dokumentációba fektessen be, amely évekig használható lesz

🌟 Bennfentes tipp: A gyakorlatban gyakran: Kezdje egy Q&A Chat csatornával és a ClickUp Brain-nel, hogy minden egy helyen legyen

Figyelje meg, mely kérdések merülnek fel újra és újra

Alakítsa át ezeket a mintákat dokumentumokká és diagramokká a folyamat-központú keretrendszerem segítségével

Csatlakoztassa ezeket a dokumentumokat egy kijelölt szuperügynökhöz, aki ugyanabban a csevegőcsatornában tartózkodik Az idő múlásával egyre több kérdésre az ügynök és a Docs ad választ – nem én.

A valódi eredmény: a koncentráció megőrzése és a tudás bővítése

Könnyű ezt csupán egy újabb AI-alapú tudásmenedzsment-alkalmazásnak tekinteni, de a hatása nagyon is emberi.

Amikor már nem Ön az alapértelmezett „emberi keresőmotor”, néhány fontos dolog történik:

Visszakapja a koncentrációra szánt idejét. Ahelyett, hogy ötpercenként megzavarnák, hosszabb ideig tud mélyen dolgozni

Csapata önállóbbá válik. Nem érzik bűnösnek magukat, ha kérdéseket tesznek fel a ClickUp-ban, mert tudják, hogy egy ügynök vagy egy meglévő szál már tartalmazhatja a választ.

A tudása többé nem csak a fejében létezik. A ClickUp Chat és a Docs rögzíti, ahol az AI ténylegesen felhasználhatja.

Az új munkatársak gyorsabban bekapcsolódnak a munkába. Ahelyett, hogy a csapaton belüli tudásra vagy találgatásokra támaszkodnának, átnézhetik a korábbi kérdéseket és válaszokat, elolvashatják a dokumentumokat, és közvetlenül az ügynökhöz fordulhatnak.

Így segített a ClickUp Brain a SERHANT számára a szervezeten belüli tudás központosításában:

Hogyan építsd fel a saját AI tudásbázisodat a ClickUp-ban (lépésről lépésre)

Ha jelenleg úgy érzi, hogy Ön a vállalat „emberi keresőmotorja”, íme, hogyan kezdhet hozzá még ezen a héten:

Először válasszon ki egy folyamatot : Kezdje ott, ahol gyakran merülnek fel kérdések: beillesztés, felvétel, teljesítés, támogatás

Hozzon létre egy Q&A csevegőcsatornát : tegye ezt az adott folyamattal kapcsolatos összes kérdés alapértelmezett helyévé

Válaszoljon következetesen a szálakban : Ezzel külön erőfeszítés nélkül felépítheti kezdeti AI-tudásbázisát

Használja az AI-t, mielőtt manuálisan válaszolna : Ösztönözze csapatát, hogy először a ClickUp Brain-t kérdezze meg, majd szükség esetén egy kollégát.

Készítse el egyszerűen a folyamatábráját : Vázolja fel a legfontosabb lépéseket és döntéseket – ne gondolkodjon túl sokat rajta

Dokumentálja az 5–10 leggyakrabban felmerülő kérdést : alakítsa a mintákat rövid, praktikus dokumentumokká

Hozzon létre egy szuperügynököt ehhez a folyamathoz : Csatlakoztassa a Docs-hoz, és határozza meg, hogyan kell reagálnia

Idővel finomítsd: Amikor új kérdések merülnek fel, döntsd el: egyszer válaszolj rájuk, vagy dokumentáld őket a jövőre nézve

📮 ClickUp Insight: Az emberek 24%-a azt mondja, hogy elsősorban az unalmas feladatok automatizálására szeretne AI-ügynököket használni. Az elvárás itt az alacsony hozzáadott értékű munkától való megkönnyebbülés, és ez jogos. Ha egy ügynök folyamatos beállítást, felügyeletet vagy ösztönzést igényel, akkor már nem érezzük hasznosnak, hanem inkább plusz munkának. A ClickUp-ban a Super Agents folyamatosan a háttérben működik, frissíti a feladatokat, dokumentumokat készít, és ugyanazokkal az eszközökkel viszi előre a munkát, amelyeket a csapata már használ. Küldhet nekik privát üzenetet egyszeri segítségért, sőt, meg is említheti őket egy dokumentumban, hogy a brainstormingból világos terv szülessen!

A széttagolt válaszoktól a hibátlan tudásig a ClickUp segítségével

A legtöbb csapatban a tudás szétszórtan található a különböző eszközökben, így még a legjobb AI is nehezen boldogul a hiányos kontextussal. A ClickUp-ban létrehozott AI-tudásbázis azért működik, mert nem tekinti az AI-t kiegészítőnek. Az AI-t oda helyezi, ahol a munkád már folyik, így az AI kontextusérzékeny lesz.

A beszélgetései, dokumentumai és feladatai egy helyen találhatók, és az AI mindet át tudja olvasni. Ez azt jelenti, hogy a válaszok nem általánosak, hanem a csapat tényleges működésén alapulnak. Idővel minden interakció erősíti a rendszert. Ahelyett, hogy különböző eszközökön keresztül keresgélne az információk után, egyetlen, élő, megbízható forráshoz jut.

A legfontosabb tanulság? Nem kell minden piacon elérhető AI-eszközt bevezetnie ahhoz, hogy eredményeket lásson. A ClickUp Chat, a ClickUp Brain és egy célzott Super Agent kombinálásával egy világos folyamat keretében a következőket érheti el:

Csökkentse a zavaró tényezőket

Tegye csapatát önállóbbá

Alakítsa tapasztalatait kereshető, AI-kompatibilis erőforrássá

Ha szeretné, hogy szervezetében is ilyen eredményeket érjen el, a ClickUp csapata segít Önnek a beállítások testreszabásában!