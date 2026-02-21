Hogyan lehet hatékonyan dolgozni a ClickUp Super Agents-szel: a legjobb gyakorlatok bemutatása

Csapata elmerül az AI-lázban, de az eszközök nem kapcsolódnak a tényleges munkához.

Beilleszti a projekt részleteit egy csevegőrobotba, remélve, hogy hasznos összefoglalót kap, de csak egy általános választ kap, amelyben hiányzik minden fontos kontextus. Ez azért van, mert a legtöbb AI-eszköz amnéziás – mindent elfelejtenek, amint bezárja a lapot, így kénytelen minden egyes parancsra újra elmagyarázni a világát.

Ez a folyamatos újbóli magyarázkodás hatalmas időpazarlás és jelentős frusztráció forrása.

Tanulmányok szerint a munkavállalók hetente 4,5 órát töltenek az AI által generált eredmények javításával. Ez egy újfajta AI-terjedést eredményez – az AI-eszközök és platformok nem tervezett elterjedését, felügyelet és stratégia nélkül, ami pénzpazarláshoz, párhuzamos munkavégzéshez és a szervezet AI-lábnyomának teljes ellenőrzéshiányához vezet.

Ez egy olyan helyzet, amikor több időt tölt azzal, hogy kontextust ad az AI-nek, mint amennyit az értékként visszakap. Az eredmény egy olyan csapat, amely úgy érzi, hogy az AI több gondot okoz, mint amennyit ér, ezért elhagyja az eszközöket, és visszatér a manuális, ismétlődő munkához.

A ClickUp Super Agents kifejezetten ennek a problémának a megoldására lett kifejlesztve! Ebben a blogban megnézzük, hogyan lehet hatékonyan dolgozni az AI ügynökökkel a legjobb gyakorlatok és stratégiák alkalmazásával!

Mik azok az AI-ügynökök és miben különböznek a Super Agents-től?

A legtöbb csapat az AI-ügynököket úgy kezeli, mint a kifinomult csevegőrobotokat: minden alkalommal részletes utasításokat írnak be, és csodálkoznak, hogy az eredmények miért nem konzisztensek.

Jelenleg az IT-vezetők csupán 15%-a alkalmaz teljesen autonóm AI-ügynököket.

Íme, ami valóban működik: ClickUp Super Agents . Ezek AI-alapú csapattársak, akik a ClickUp Converged AI Workspace-ben működnek – egy egységes, biztonságos platformon, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések együtt élnek, és az AI beágyazott intelligencia rétegként működik, amely megérti és előreviszi a munkáját.

A külső csevegőrobotokkal ellentétben ezek autonóm rendszerek, amelyek feladatokat hajtanak végre, döntéseket hoznak és a munkát ismételgetik anélkül, hogy folyamatos emberi beavatkozásra lenne szükség. Máris hozzáférnek a ClickUp feladatokhoz, a ClickUp dokumentumokhoz és a projekt előzményeihez.

Ez két fontos különbségnek köszönhető:

Állandó memória: A ClickUp Super Agents végtelen memóriával rendelkezik. Minden interakció során megjegyzik az utasításait, a projekt részleteit és a csapat preferenciáit, és idővel tanulnak és fejlődnek. Nem kell minden kérésnél elölről kezdenie.

Natív integráció: A Super Agents nem egy ráadás funkció, hanem a munkaterületének szerves része. Megértik a feladatok közötti kapcsolatokat, a dokumentumok tartalmát és a munkafolyamatok felépítését attól a pillanattól kezdve, hogy létrehozza őket.

Az ügynökök tanulnak a munkaterület kontextusából és megjegyzik a preferenciáit, így a beállítás során egyszerre állíthat be egyértelmű célokat és korlátokat, majd hagyhatja, hogy az ügynök önállóan hajtsa végre a munkafolyamatokat anélkül, hogy folyamatosan utasításokat kellene adnia.

Rendezze el Super Agentjét a megfelelő dokumentáció és munkaterületekhez, hogy mindig a megfelelő kontextusban legyen.

A változás azonnali. Ahelyett, hogy egész nap szövegeket másolna és beillesztené egy üres szövegdobozba, máris rendelkezésére áll egy AI-társa, aki máris felkészült a feladatra. Megadhat neki egy célt, és ő a beépített tudását felhasználva elvégzi a munkát, így a csapata az emberi kreativitást és stratégiai gondolkodást igénylő feladatokra koncentrálhat.

🎥 Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a Super Agents-ről:

Mikor érdemes AI-ügynököket használni a hagyományos munkafolyamatok helyett?

Beállított néhány alapvető automatizálást, de most több munícióra van szüksége.

Például automatizálni szeretne egy több lépésből álló folyamatot, amely bizonyos mértékű ítélőképességet igényel – például a műszaki hibák osztályozását az ügyfelekre gyakorolt hatásuk alapján –, de egyszerű, szabályokon alapuló rendszere nem képes kezelni a kétértelműségeket. Ez egy frusztráló zsákutca, amely visszakényszeríti csapatát a manuális, időigényes koordinációra.

Ez egy klasszikus példa arra, amikor nem a megfelelő eszközt használják a feladathoz. Vagy teljesen feladja az automatizálást, és a csapatát órákon át tartó ismétlődő munkára kárhoztatja, vagy egy törékeny, túltervezett trigger-hálózatot épít, amely a változók megváltozásával azonnal összeomlik.

A megoldás egy réteges megközelítés alkalmazása, amely a hagyományos automatizálást kombinálja az AI-ügynökökkel a bonyolultabb esetekben. A ClickUpban ez azt jelenti, hogy tudni kell, mikor kell a ClickUp Automations-t használni, és mikor kell a ClickUp Super Agent-et alkalmazni.

A ClickUp Automations tökéletes megoldás előre jelezhető, ismétlődő műveletekhez. Egyszerű automatizálási kiváltókat használnak – például a ClickUp Task Status változását vagy a határidő lejártát – egy adott művelet végrehajtásához. Gondoljon rájuk úgy, mint a munkafolyamat megbízható munkásaira.

A ClickUp Super Agents viszont olyan feladatokra szolgál, amelyek gondolkodást és kontextust igényelnek. Akkor mutatják meg igazán értékeiket, ha a munka többértelműséget, több lépést vagy különböző forrásokból származó információk összegyűjtését igényli.

Íme, mikor érdemes használni az egyes eszközöket:

Forgatókönyv Automatizálás Szuperügynök Mi történik valójában? Feladatok hozzárendelése űrlapok benyújtása alapján ✅ Szabályalapú feladatkiosztás ✅ Kontextusérzékeny feladatkiosztás Az automatizálások előre meghatározott mezőértékek alapján aktiválódnak. A Super Agent értelmezni tudja az űrlap tartalmát, a munkaterhelést, a sürgősséget vagy a korábbi mintákat, mielőtt eldöntené, ki legyen a felelős. Több csapat projektfrissítéseinek összefoglalása ⚪ ✅ Ehhez szintézisre van szükség. A Super Agent elolvassa a feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket és állapotelőzményeket a munkaterületen, és strukturált összefoglalót készít. Az automatizálások nem tudnak tartalmakat összesíteni vagy azokról következtetéseket levonni. Értesítések küldése az állapotváltozásokról ✅ ✅ Kontextusfüggő eskaláció Az automatizálások akkor lépnek működésbe, ha egy meghatározott feltétel teljesül. A Super Agent eldöntheti, hogy valami valóban figyelmet igényel-e, és a kockázat vagy a hatás alapján testre szabhatja az üzenetet. Válaszok megfogalmazása a korábbi kontextus alapján ⚪ ✅ Ehhez memória és gondolkodási képesség szükséges. A Super Agent korábbi feladatokat, megjegyzéseket vagy hasonló korábbi munkákat vehet alapul a válasz megfogalmazásához. Az automatizálások nem generálnak kontextusfüggő tartalmat. Sablon alkalmazása feladat létrehozásakor ✅ ✅ Kontextusvezérelt kiválasztás Az automatizálások egy rögzített sablont alkalmaznak, amikor egy trigger elindul. A Super Agent képes értékelni a feladat tartalmát, és dinamikusan kiválasztani a legmegfelelőbb sablont. A feladatok közötti akadályok és függőségek elemzése ⚪ ✅ Az automatizálások egyetlen függőségi változásra is reagálhatnak. A Super Agent több feladat mintáit is elemezheti, felismerheti a rendszerkockázatokat és feltárhatja a projektek közötti akadályokat.

Ezzel a keretrendszerrel csapata munkafolyamata átalakul.

Az egyszerű, gyakori feladatok könnyedén elvégezhetők a ClickUp Automations segítségével. A komplex, kognitív szempontból igényes feladatokhoz pedig Super Agent-et vethet be. Ezzel egy hatékony, rugalmas rendszert hozhat létre, amelyben nem csak a kattintásokat automatizálja, hanem a mikrodöntéseket is.

Miért a promptolás a beilleszkedés, és nem egy alapvető készség?

Mindenki úgy érzi, hogy el kell sajátítania egy új, nagyon technikai készséget, azaz a promptingot, csak azért, hogy alapvető értéket nyerjen az AI-ból. A valóságban ez akadályt jelent az AI bevezetése előtt, mivel csak néhány „haladó felhasználó” tudja az AI-t működésre bírni, míg a csapat többi tagja lemarad, frusztrált és nem produktív.

Ez a dinamika közvetlenül a kontextus nélküli AI-eszközök használatának eredménye.

Ha egy AI-nak nincs memóriája, minden interakció hidegindítás, és a kimenet minősége teljes mértékben a prompt minőségétől függ. Ez egy kimerítő ciklus, amely miatt az AI inkább igényes házimunkának tűnik, mint hasznos asszisztensnek.

A ClickUp Super Agents esetében a promptolás egyszeri bevezetési folyamat, nem pedig napi, ismétlődő feladat. Mivel a Super Agents állandó memóriával rendelkezik és a ClickUp Converged AI Workspace natív része, egyszer megtaníthatja nekik a szabályokat, és azok örökre megmaradnak a memóriájukban.

Például ezek az utasítások a ClickUp Sprint Super Agentnek adtak

Gondoljon rá úgy, mintha egy új csapattagot venné fel. Nem magyarázza el újra a vállalat küldetését és a projekt céljait minden egyes feladat kiosztásakor. Egyszer megteszi, és bízik abban, hogy a csapattagok megőrzik ezt az információt. Így működnek a Super Agents.

Ez megváltoztatja, hogy csapatod hova fekteti energiáját.

Ahelyett, hogy végtelen workshopokat tartana a promptok készítéséről, összpontosíthat az igazán fontos dolgokra: a csapat számára egyértelmű célok meghatározására, intelligens korlátok felállítására és egyszerű visszacsatolási ciklusok kialakítására. A „promptolás” a kezdeti beállítás során történik, és az érték minden egyes, az ügynök által önállóan elvégzett feladattal növekszik.

📮ClickUp Insight: A válaszadók fele küzd az AI bevezetésével; 23% egyszerűen nem tudja, hol kezdje, míg 27% több képzésre szorul, hogy bármilyen haladó feladatot elvégezzen. A ClickUp egy ismerős csevegőfelülettel oldja meg ezt a problémát, amelynek használata olyan, mintha SMS-t írnánk. A csapatok egyszerű kérdésekkel és kérésekkel kezdhetnek, majd természetesen felfedezhetik a hatékonyabb automatizálási funkciókat és az ügynöki munkafolyamatokat, anélkül, hogy meg kellene küzdeniük a sokakat visszatartó, ijesztő tanulási görbével.

📮ClickUp Insight: A válaszadók fele küzd az AI bevezetésével; 23% egyszerűen nem tudja, hol kezdje, míg 27% több képzésre szorul, hogy bármilyen haladó feladatot elvégezzen. A ClickUp egy ismerős csevegőfelülettel oldja meg ezt a problémát, amelynek használata olyan, mintha SMS-t írnánk. A csapatok egyszerű kérdésekkel és kérésekkel kezdhetnek, majd természetesen felfedezhetik a hatékonyabb automatizálási funkciókat és az ügynöki munkafolyamatokat, anélkül, hogy meg kellene küzdeniük a sokakat visszatartó, ijesztő tanulási görbével. Hozzon létre ügynököket természetes nyelvű utasítások segítségével a ClickUp segítségével.

Hogyan határozzuk meg az AI-ügynökök céljait, korlátait és eredményeit?

Legtöbben már próbáltunk AI asszisztenst használni, de az eredmények nagyon eltérőek. Megkérjük, hogy „segítsen a marketing szövegek megírásában”, és olyan általános szöveget kapunk, hogy használhatatlan. 🤨

Világos iránymutatás nélkül az AI-ügynök csak egy hatékony eszköz, amelynek nincs célja. Ennek következménye az inkonzisztens eredmények és a rendszer iránti bizalom hiánya. A csapata nem fog olyan ügynöknek munkát delegálni, akire nem tud támaszkodni, és az AI-vezérelt termelékenység ígérete csak ígéret marad.

A megoldás az, hogy ne a promptokra koncentráljon, hanem a keretrendszerekre. Az előzetes munka, amit a célok, korlátok és eredmények meghatározására fordít, kiküszöböli a folyamatos, ismétlődő promptok szükségességét.

Határozzon meg előre egyértelmű sikerkritériumokat

A homályos célok homályos eredményeket hoznak. Az ügynöknek konkrét, mérhető eredményre kell törekednie.

Rossz cél: Segítség a projektfrissítésekben

Jó cél: Minden pénteken délután 4 órakor foglalja össze az összes ClickUp feladatot, amelyeket a héten „Kész” ClickUp feladatállapotra helyeztek át, azonosítsa az összes „Blokkolt” állapotú feladatot, és tegye közzé az összefoglalót kommentként a projekt fő feladatában.

Ez a szintű specifikusság egyértelműen meghatározza az ügynök számára, hogy mi számít „elvégzettnek”. Tudja, hogy mit, mikor és hol kell tennie, így nincs helye a találgatásoknak, és biztosítható, hogy az eredmény azonnal felhasználható legyen.

Határozzon meg egyértelmű sikerkritériumokat a munkafolyamatokhoz, hogy Super Agentje pontosan tudja, mikor kell cselekednie.

Határokat és engedélyeket állítson be

Az autonóm ügynök hatékony munkatárs, de ismernie kell a határait. Az a félelem, hogy az AI „megszabadul” és nem jóváhagyott lépéseket tesz, jelentős akadályt jelent a bevezetésében. Ez oda vezet, hogy a csapatok vagy egyáltalán nem használják az ügynököket, vagy olyan szigorúan irányítják őket, hogy az automatizálás célja meghiúsul.

Ezt úgy oldhatja meg, hogy a kezdetektől fogva egyértelmű határokat állít fel. A ClickUp-ban a Super Agents-eket felhasználóként kezelik, ami azt jelenti, hogy öröklik az Ön által már beállított munkaterületi jogosultságokat és munkaterületi szerepköröket. Ez egy hatékony beépített biztonsági réteget biztosít.

Ezután további hozzáférési ellenőrzéseket konfigurálhat az ügynök számára. Például megadhat egy Super Agentnek engedélyt új ClickUp Doc dokumentumok létrehozására, de azok közzétételére nem, vagy a ClickUp Task Status állapot megváltoztatására, de a tulajdonjog átruházására nem.

Ezek a korlátok bizalmat adnak a csapatának, hogy az ügynök önállóan dolgozhasson.

Döntse el pontosan, hol és hogyan szeretné használni a Super Agents alkalmazást, a részletes jogosultsági beállítások segítségével.

Határozza meg az emberi felülvizsgálatra átadandó pontokat

Nem minden döntést kell automatizálni. Ha egy ügynököt emberi felügyelet nélkül, egyértelmű ellenőrzési pontok nélkül alkalmaz, akkor kockáztatja, hogy az ügynök hibát követ el egy nagy kockázatú feladat során, például helytelen frissítést küld egy fontos ügyfélnek. Ez aláássa a bizalmat és valódi üzleti problémákat okozhat.

A megoldás az ember által irányított munkafolyamatok kialakítása. Azonosítsa azokat a pillanatokat, amikor az emberi ítélőképesség kritikus fontosságú, és hozzon létre egyértelmű átadási pontokat. Ez nem mikromanagementről szól, hanem intelligens együttműködésről.

Például beállíthat egy Super Agentet, hogy hetente készítsen jelentést az érdekelt felek számára, de ahelyett, hogy közvetlenül elküldené, létrehoz egy feladatot, amelyet a projektmenedzsernek rendel hozzá, és csatolja a jelentés tervezetét felülvizsgálatra.

Az ügynök végzi az adatok összegyűjtésének és összefoglalásának nehéz munkáját, míg az ember végzi el a kritikus felülvizsgálat utolsó lépését. Ez a kollaboratív megközelítés bizalmat épít és biztosítja a minőséget a hatékonyság feláldozása nélkül.

Íme egy kockázatkezelési munkafolyamat, amelyet Super Agents futtat, emberi beavatkozással:

📖 További információ: Hogyan használom a Daily Focus Super Agentet a projektek előrehaladásának biztosítására a ClickUpban

Hatékony prompting technikák az ügynökök összehangolásához

Még egy olyan rendszer esetében is, amely inkább a bevezetésre, mint a promptokra támaszkodik, az Ön által megadott kezdeti utasítások kritikus fontosságúak. Ha a beállítási promptok lusták vagy általánosak, az ügynök teljesítménye is az lesz. Ez egy frusztráló finomítási ciklushoz vezet, amelyben folyamatosan módosítania kell az ügynök utasításait, hogy kijavítsa annak kimenetét, ami ugyanolyan unalmasnak tűnik, mint egy külső chatbot promptjainak megtervezése.

Ennek következtében az ügynök soha nem végzi el a feladatot teljesen helyesen. Lehet, hogy a feladat 80%-át helyesen végzi el, de a maradék 20% kézi javítást igényel, ami felemészti az összes időt, amit meg kellett volna takarítania.

Ennek elkerülése érdekében összpontosítson a kezdeti összehangolásra. Ezek a technikák arra irányulnak, hogy megtanítsák az ügynöknek, hogyan kell dolgozni, és ne csak megmondják neki, mit kell tennie egy adott feladat elvégzéséhez.

Legyen pontos a feladatok és a kontextus tekintetében

Az általános utasítások általános eredményekhez vezetnek. Amikor ClickUp Super Agent-et hoz létre, ne csak a szerepét mondja meg neki, hanem adja meg neki a kiváló teljesítményhez szükséges kontextust is.

Ahelyett, hogy: „Ön projektasszisztens. ”

Próbálja ki: „Ön a „Phoenix Project” Space projekt asszisztense. Az Ön feladata, hogy minden feladat naponta frissüljön. Csapatunk „sürgős” feladatnak tekinti minden olyan feladatot, amely „Magas prioritású” jelöléssel rendelkezik, és a következő 48 órában esedékes. ”

Ez a részletesség biztosítja az ügynöknek a megfelelő működési kontextust, amelyre szüksége van az intelligens döntések meghozatalához. Kerülje el azt a hibát, hogy feltételezi, hogy az ügynök „ismeri” csapata egyedi szokásait.

Használjon strukturált formátumokat az egységes eredmények érdekében.

Ha szeretné, hogy az ügynök kimenete egy adott formátumot kövessen, adjon neki egy egyértelmű sablont. Az ügynökök kiválóan követik a mintákat, de nem tudnak gondolatolvasni. Ha egyszerűen csak „összefoglalót” kér, az eredmény lehet egy sűrű bekezdés vagy néhány pont.

Határozza meg a kívánt struktúrát. Például, ha egy ügynököt állít be a ClickUp Doc találkozói jegyzetének összefoglalására, az utasításai a következőket tartalmazhatják:

„Kérjük, foglalja össze a találkozót a következő formátumban: Meghozott döntések:

[Sorolja fel az egyes döntéseket pontok formájában] Tennivalók:

[Sorolja fel az egyes teendőket a felelős személy nevével és a határidővel együtt] Nyitott kérdések:

[Sorolja fel a megoldatlan kérdéseket]”

Ez biztosítja, hogy minden alkalommal konzisztens, előre jelezhető eredményeket kapjon, így az információk könnyebben felhasználhatók és könnyebben lehet cselekedni.

Használja ki a tartós memóriát, hogy csökkentse a prompt függőséget.

Ez az a funkció, amely valóban megkülönbözteti a Super Agents-et az alapvető csevegőrobotoktól. Mivel a ClickUp Super Agents végtelen memóriával rendelkezik, minden interakcióból tanul. Nem kell megismételnie magát.

Ez alapvetően megváltoztatja az ügynökkel való együttműködés módját.

Kezdeti interakció: Adhat meg egy részletes utasítást, amely sok kontextust tartalmaz, mint a fenti példákban.

Későbbi interakciók: Az utasításai sokkal rövidebbek és beszélgetősebbek lehetnek. Például, miután az ügynök néhány hétig kezelte a projektet, egyszerűen megkérdezheti: „Mi a Phoenix projekt állapota?”, és az ügynök tudni fogja, hogy az Ön által preferált formátumban kell összefoglalót adnia, a csapata által meghatározott „sürgős” kategória szerint.

Ez a ClickUp LLM ügynökkeretrendszerének központi eleme.

Az ügynök nem csak parancsokat hajt végre, hanem tudásbázist épít a munkájáról, ami idővel jelentősen csökkenti a részletes utasításoktól való függőségét.

A legjobb gyakorlatok az AI-ügynökökkel való együttműködéshez

Beállította az első ügynökét, de az nem hozza a várt eredményt.

Néhány elszigetelt feladatot elvégzi, de nem változtatja meg a csapat termelékenységét. Ez gyakran előfordul, amikor a csapatok szigetelt módon alkalmazzák az ügynököket, és nem integrálják őket a szélesebb körű működési ritmusba.

Az eredmény egy sor „kedvenc” automatizálás, amelyek praktikusak, de nem stratégiaiak. Néhány percet megtakarítanak itt-ott, de nem oldják meg a munka elszórt voltának és a csapatok összehangolatlanságának rendszerszintű problémáit. Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa az AI előnyeit, át kell térnie az egyszeri feladatokról az integrált, skálázható munkafolyamatokra.

Ehhez gondolkodásmódbeli változásra van szükség: az ügynök egyszerű használatáról át kell térni a valódi együttműködésre. Íme a legjobb gyakorlatok, amelyekkel ezt megvalósíthatja.

Gyakori hibák az AI-ügynökökkel való együttműködés során

Először is, nézzük meg, mi nem működik. Ha a Super Agentet chatbotként kezeli, akkor nem érti a lényeget. Íme a leggyakoribb hibák, amelyeket tapasztalunk:

Túlzott utasítások: Az ügynöknek minden egyes interakció során túlzott részleteket adni, ami teljesen semlegesíti a tartós memóriájának előnyeit.

A célok aluldefiniálása: elvárja az ügynöktől, hogy a beállítás során világos, mérhető sikerkritériumok megadása nélkül következtessen a céljaira.

A visszacsatolási ciklusok figyelmen kívül hagyása: Nem szán időt az ügynök teljesítményének áttekintésére és a javítások megadására. Az ügynök így tanul és fejlődik.

Szigetelt bevezetés: Az ügynököket izolált, egyedi feladatokra használja, ahelyett, hogy integrálná őket a központi csapat Az ügynököket izolált, egyedi feladatokra használja, ahelyett, hogy integrálná őket a központi csapat munkameneteibe

Tekintse ezeket tanulási lehetőségnek. Minden csapat átmegy egy alkalmazkodási időszakon, amikor a prompt-függő eszközökről az autonóm ügynökökre vált.

Hogyan tesztelje és finomítsa az ügynökök teljesítményét

Kezdje kicsiben, és bővítse okosan. Ne bízza az új ügynököt az első napon egy kritikus, ügyfelekkel kapcsolatos feladatra. Inkább kezdje alacsonyabb kockázatú belső feladatokkal, hogy kalibrálja a viselkedését.

Gondosan vizsgálja meg a korai eredményeket. Ha hibát talál, adjon egyértelmű, konkrét visszajelzést. Például, ha egy ügynök összefoglalása túl hosszú, ne csak annyit mondjon, hogy „rövidítse le”. Szerkessze az ügynök utasításait úgy, hogy „Az összefoglalók legfeljebb három pontból állhatnak”.

A Super Agent tevékenységét bármikor megtekintheti és profilját bármikor frissítheti, így ez a finomítási folyamat egyszerűvé válik. Ez a tudásbázis automatizálásának kulcsfontosságú gyakorlata – az ügynöke a tudásbázis része, ezért karbantartani kell.

Készítsen olyan ügynöki munkafolyamatokat, amelyek több csapatra is kiterjednek.

Így érhet el exponenciális értéket. Az egyes ügynökök hasznosak, de egy összehangolt ügynökökből álló hálózat képes teljes üzleti folyamatokat lebonyolítani. Gondoljon arra, hogyan tudnak az ügynökök átadni egymásnak a munkát, megosztani a kontextust és különböző csapatok Spaces-ében működni a ClickUp-ban.

Például:

A „Marketing Intake” ügynök az űrlapon keresztül benyújtott új kéréseket osztályozza, és a megfelelő projektlistához rendeli őket. Amikor egy feladatot hozzárendelnek, az elindít egy „Content Brief” ügynököt, amely egy sablon alapján elkészíti a projekt összefoglalóját a ClickUp Docs-ban. A brief jóváhagyása után a „Project Setup” ügynök létrehozza az összes szükséges alfeladatot és beállítja a ClickUp függőségeket.

Ez a több ügynököt magában foglaló munkafolyamat egy komplex folyamatot irányít a kezdetektől a végéig. Ez azért lehetséges, mert az ügynökök mind ugyanazon a ClickUp Converged AI Workspace felületen működnek, megosztva a kontextust és fenntartva az összhangot, manuális beavatkozás nélkül.

Íme, hogyan irányítja Kyle Coleman, marketing alelnökünk a több ügynököt magában foglaló munkafolyamatokat:

Hogyan működnek a ClickUp Super Agents a munkaterületén?

A legtöbb AI eszközzel kapcsolatos frusztráció nem csak abból fakad, hogy pontatlanok. Hanem abból is, hogy valahol máshol élnek.

A ClickUp Super Agents megszünteti ezt a szakadékot. Mivel ugyanazon a struktúrán belül működnek, amelyet a csapata már használ a munka tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez.

Ők a csapatod valós struktúráján belül működnek.

Minden csapatnak megvan a maga belső logikája. Az egyes státuszok meghatározott jelentéssel bírnak. Az egyéni mezők tükrözik az Ön prioritásait. Bizonyos listák az aktív végrehajtást jelzik, míg mások a hátralékot vagy az archívumot.

A Super Agent ezen a logikán alapul.

Ha egy feladat „Blokkolt” státuszba kerül, ez nem csak egy címke. Ez egy jel, amelyet az ügynök értelmezni tud. Ha a marketingcsapatod az sürgősséget egy módon definiálja, a mérnöki csapat pedig másképp, az ügynök alkalmazkodik a kontextushoz, mert azokon a területeken belül működik, nem pedig kívül.

Ez fontosabb, mint amilyennek tűnik. Az AI gyakran nem azért bukik el, mert nincs elég intelligenciája, hanem mert nincs elég operatív tudatossága. A munkaterületén a Super Agent reagál arra, hogy a csapata valójában hogyan dolgozik.

Ezek élő munkákon működnek, nem másolatokon.

Amikor egy Super Agent heti összefoglalót készít, a frissítést közvetlenül a vonatkozó feladathoz tudja hozzáadni.

Ha késedelmes, magas prioritású elemeket azonosít, frissítheti az állapotokat vagy létrehozhat követési alfeladatokat a megfelelő listában. Amikor elkészíti az érdekelt felek jelentését, a dokumentumot pontosan oda helyezi, ahol a csapata várja.

Nincs duplikációs réteg; a művelet a valóság forrásánál történik.

A Summarizer Agent rendszeresen, az előírt időközönként lép működésbe, vagy igény szerint aktiválható, hogy összefoglalja a sok aktivitással rendelkező hosszú szálakat!

Csökkentik a kapcsolódó munkák koordinációs költségeit.

A Super Agents átlátja a nagy képet! Áttekinthetik a kapcsolódó feladatokat, függőségeket és dokumentumokat, hogy megértsék, hogyan kapcsolódik össze a munka, és nem csak azt, hogyan változik.

Ahelyett, hogy manuálisan átnézné több listát, hogy megnézze, mi blokkolt, vagy összeállítaná a szétszórt megjegyzésekből származó frissítéseket, az ügynök összefoglalja, mi történik már a munkaterületen, és azt hasznosítható információkká alakítja.

Az igazi előny az, hogy kevesebb olyan pillanat van, amikor valakinek meg kell állnia, össze kell gyűjtenie a kontextust, és manuálisan össze kell állítania a haladás koherens képét.

Szuper ügynökök: Mi változik a működésben?

Amikor az AI a munkaterületén belül működik, részt vesz a végrehajtásban. Ez a különbség finom, de jelentős. Ez azt jelenti, hogy kevesebb fordítási lépés szükséges az ötlet és a cselekvés között, és kevesebb láthatatlan összekötő elemre van szükség a rendszerek összetartásához.

A Super Agent azonban nem helyettesíti az ítélőképességet. Elvégzi a monoton koordinációs feladatokat, amelyek csendben kimerítik az embert.

A promptok túllépése a valódi ügynöki együttműködés felé

A végső cél az, hogy az AI-vel való kapcsolata a parancsok és válaszok szintjéről a valódi együttműködés szintjére fejlődjön.

Ehhez szervezeti átalakításra van szükség. Ez azt jelenti, hogy csapata legértékesebb AI-hez kapcsolódó készsége már nem a prompt engineering. Ehelyett az a képesség, hogy egyértelműen meghatározza a célokat, intelligens munkafolyamat-kezelést tervezzen és hatékony visszacsatolási ciklusokat építsen ki.

Ha bízik abban, hogy az ügynök önállóan dolgozik – az Ön által meghatározott keretek között –, akkor az ügynök teljes potenciálját kiaknázhatja.

Azok a csapatok, amelyek elsajátítják ezt az ember-ügynök partnerséget, sokkal kevesebb időt töltenek az unalmas, ismétlődő koordinációs feladatokkal, amelyek lelassítják a projekteket. Automatizálják a végrehajtást, így azokra a feladatokra koncentrálhatnak, amelyeket csak az emberek tudnak elvégezni: stratégiai gondolkodás, kreatív problémamegoldás és kapcsolatépítés.

Az ügynök kezeli a „hogyan” kérdést, így a csapata a „miért” kérdésre koncentrálhat.

Készen áll arra, hogy túllépjen a promptokon, és elkezdjen együttműködni az AI-vel? Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és tapasztalja meg, hogyan tudja a Super Agents átalakítani csapata termelékenységét.

Gyakran ismételt kérdések

A csevegésalapú eszközök állapotmentesek, vagyis az egyes parancsokra reagálnak, anélkül, hogy a munkamenetek közötti kontextust megőriznék. Az állandó memóriával rendelkező ügynökök, mint például a ClickUp Super Agents, az interakciók során megőrzik az információkat, megtanulják az Ön preferenciáit, és idővel felhalmozzák a munkájával kapcsolatos ismereteket.

Világosan meghatározhatja, hogy az ügynök mire férhet hozzá és milyen műveleteket hajthat végre önállóan. A ClickUp-ban a Super Agents-eket felhasználóként kezelik, így a csapat tagjai számára már beállított munkaterületi jogosultságok és hozzáférés-vezérlések keretein belül működnek.

Az autonóm ügynökök esetében sokkal fontosabb a világos célok és mérhető eredmények meghatározása. A promptolás az ügynök összehangolásának előzetes „bevezetési” feladatává válik, nem pedig a értékteremtéshez szükséges folyamatos, interakciónkénti készséggé.

Az ügynökök csak azoknak az adatoknak a kontextusát tudják fenntartani, amelyekhez hozzáférnek. Amikor egy ügynök egy olyan konvergált AI munkaterületen működik, mint a ClickUp, natív hozzáféréssel rendelkezik az összes feladatához, dokumentumához és munkafolyamatához, így nincs szükség ismételt promptokra vagy a külső eszközök által megkövetelt manuális kontextusmegosztásra.