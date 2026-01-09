Hogyan írjunk utasításokat AI-ügynököknek

Az AI-ügynökök gyorsan terjednek a valós munkafolyamatokban. A szervezetek körülbelül 62%-a kísérletezik velük, de csak 23%-uknak sikerül őket következetesen, nagy léptékben használni.

A problémák ritkán a modellekben vagy az eszközökben rejlenek. Inkább abban mutatkoznak meg, hogy az utasításokat hogyan írják meg, hogyan használják fel újra és hogyan bíznak meg bennük az idő múlásával.

Ha a parancsok pontatlanok, az ügynökök viselkedése kiszámíthatatlanná válik. A kimenetek futásonként eltérnek, a szélsőséges esetek megszakítják a folyamatokat, és csökken a bizalom. A csapatok végül az automatizálást kell felügyelniük, amelynek célja az erőfeszítések csökkentése volt.

A világos, strukturált utasítások megváltoztatják ezt a dinamikát. Segítenek az ügynököknek az eszközök között következetesen viselkedni, a változásokat zavartalanul kezelni, és megbízhatóak maradni, miközben a rendszerek egyre összetettebbé válnak.

Ebben a blogbejegyzésben azt vizsgáljuk, hogyan lehet promptokat írni AI-ügynökök számára. Megnézzük azt is, hogyan támogatja a ClickUp az ügynökök által vezérelt munkafolyamatokat. 🎯

Mi az AI-ügynök parancs?

Az AI-ügynök utasítása egy strukturált utasításkészlet, amely az ügynök döntéseit irányítja a lépések, eszközök és feltételek során. Meghatározza, hogy mit kell tennie az ügynöknek, milyen adatokat használhat, hogyan kell reagálnia a változásokra, és mikor kell leállnia vagy eskalálnia.

Az egyértelmű utasítások ismétlődő viselkedést eredményeznek, korlátozzák a futások közötti eltéréseket, és megkönnyítik az AI-ügynökök munkafolyamatainak hibakeresését, frissítését és méretezését.

🔍 Tudta? A robotikában használt korai AI-ügynökök gyakran megakadtak, és nem tudtak mit tenni. Egy dokumentált laboratóriumi kísérletben egy navigációs ügynök megtanulta, hogy a mozdulatlanság jobban elkerüli a büntetéseket, mint a környezet felfedezése. A kutatók ezt a viselkedést „jutalomhackelésnek” nevezték.

Miért fontosabb a promptok minősége az ügynökök számára, mint a csevegés

Az AI-ügynök eszközök komplex, több lépésből álló feladatokat kezelnek, amelyek idővel bontakoznak ki. Egy homályos utasítás a csevegésben megfelelő választ eredményezhet, de ugyanaz az utasítás egy ügynöknek órákon át tartó számítástechnikai erőforrás-pazarláshoz és helytelen eredményekhez vezethet.

Az ügynöki promptok különlegessége a következő:

Az ügynökök önállóan hoznak döntéseket: ők választják ki, mely eszközöket használják, mikor térnek vissza, és hogyan kezelik a hibákat.

A hibák gyorsan halmozódnak: Egy munkafolyamat elején elkövetett egyetlen rossz döntés több tucat későbbi műveletet is befolyásolhat.

A kontextus hosszú szekvenciák során romlik: Az ügynökök elveszítik az eredeti célokat, ha a promptok nem rendelkeznek egyértelmű szerkezettel.

A helyreállítási költségek magasak: a javítás gyakran a teljes munkafolyamat újraindítását igényli.

A csevegés lehetővé teszi a valós idejű korrekciót. Az ügynököknek a promptba beépített korlátokra van szükségük.

🧠 Érdekesség: 1997-ben egy Softbot nevű AI-ügynök megtanulta, hogyan kell önállóan böngészni az interneten. Kitalálta, hogyan kell kombinálni az alapvető parancsokat, mint például a keresés, a fájlok letöltése és kicsomagolása, hogy elérje a céljait anélkül, hogy minden lépést kifejezetten megmondtak volna neki. Ez az egyik legkorábbi példa az autonóm webügynökökre.

Az erős ügynöki promptok alapvető építőelemei

A hatékony ügynöki utasítások három rétegből állnak. Minden blokk megszünteti a kétértelműséget, és stabil útmutatást ad az ügynöknek a futások során. 📨

1. réteg: Szerepkör meghatározása (Ki az ügynök)

Adjon az ügynöknek egy identitást, amely meghatározza döntéseit. A „biztonsági auditor” a sebezhetőségeket keresi és jelzi a kockázatos mintákat. A „dokumentációs író” viszont az olvashatóságot és a következetes formázást tartja szem előtt.

A szerep határozza meg, hogy az ügynök melyik eszközt választja először, és hogyan dönt, ha több lehetőség is érvényesnek tűnik.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1–2 órát takaríthat meg nekik, míg 19% úgy becsüli, hogy 3–5 órát szabadíthat fel mély, koncentrált munkára.

2. réteg: Feladatstruktúra (mit kell az ügynöknek elvégeznie)

Tervezze meg a lépéseket sorrendben.

Egy kutatóügynöknek releváns cikkeket kell találnia, ki kell emelnie a legfontosabb állításokat, össze kell vetnie a megállapításokat, meg kell jelölnie az ellentmondásokat és össze kell foglalnia az eredményeket. Minden lépéshez konkrét kilépési feltételre van szükség.

A „kulcsfontosságú állítások kivonása” azt jelenti, hogy közvetlen idézeteket és hivatkozási számokat kell kivonni, nem pedig homályos összefoglaló bekezdéseket írni. A konkrétumok megakadályozzák, hogy az ügynök elkalandozzon.

💡 Profi tipp: A negatív utasításokat csak ritkán, de pontosan használja. Ahelyett, hogy „ne hallucináljon”, mondja azt, hogy „ne találjon ki API-kat, mutatókat vagy forrásokat”. A célzott negatív utasítások sokkal jobban alakítják a viselkedést, mint az általános figyelmeztetések.

3. réteg: Működési irányelvek (Hogyan kell viselkednie az ügynöknek)

Határokat szabhat az autonóm döntéseknek:

Mikor próbálja meg újra az ügynök a sikertelen adatbázis-lekérdezést? (Kétszer, majd figyelmezteti Önt)

Mikor hagyja ki a hiányos adatokat? (Soha, kivéve, ha a hiányosságok aránya 5% alatt van)

A konkrét küszöbértékek jobbak, mint a homályos utasítások. Az ügynök nem tud gondolatolvasni, ha éjfélkor valami baj történik. ​​​​​​​​​​​​

🚀 A ClickUp előnye: Segítsen a csapatoknak elkerülni a prompt adósságot, miközben az ügynök logikája egyre bonyolultabbá válik a ClickUp Docs segítségével. A csapatok hatékony folyamatdokumentációval nyomon követhetik az ügynökök döntései mögött álló feltételezéseket, indokokat és kompromisszumokat. A ClickUp Docs folyamatdokumentációjával könnyen megbízhatóvá és megváltoztathatóvá teheti az ügynökök viselkedését A verziótörténet segítségével könnyen felismerhetők a regressziók, a ClickUp Tasks linkjei pedig megmutatják, hol alkalmazzák a szabályt a gyakorlatban. Így az ügynökök viselkedése hónapokkal később is érthető marad, még több átadás és rendszerváltozás után is.

Lépésről lépésre: Hogyan írjunk utasításokat egy AI-ügynök számára

Az ügynöki utasításoknak precízeknek kell lenniük. Minden utasítás döntési ponttá válik, és ezek a döntések összeadódnak a munkafolyamatokban.

A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amelyet a munka terjeszkedésének megszüntetése érdekében hoztak létre. Egyesíti a csevegést, a tudást, a mesterséges intelligenciát és a projektfeladatokat.

Így írhat AI-utasításokat, amelyekkel az ügynökök a helyes úton maradnak (a ClickUp segítségével!). 🪄

1. lépés: Határozza meg a feladatot, a határokat és azt, hogy mit jelent a „kész”

Kezdje azzal, hogy pontosan dokumentálja, mit jelent a siker. Írja le a teljes hatókört, mielőtt bármilyen konfigurációs beállítást megérintené.

Válaszoljon konkrétan a következő három kérdésre:

Milyen konkrét feladatot vagy döntést lát el ez az ügynök?

Hol kezdődik és hol végződik a hatalma?

Milyen mérhető eredmény jelzi a befejezést?

Egy „az értékesítési csapatot segítő” ügynök nem mond semmit. Azonban egy ügynök, aki „a beérkező potenciális ügyfeleket a vállalat mérete, költségvetése és időterve alapján minősíti, majd a minősített potenciális ügyfeleket 2 órán belül továbbítja a regionális értékesítési képviselőknek”, egyértelmű feladatot ad.

A határvonalak megakadályozzák a hatókör kiterjedését. Ha kutatási ügynököt épít, adja meg a következőket:

A pontos források, amelyeket felhasználhat (cégének tudásbázisa, konkrét adatbázisok, bizonyos weboldalak)

Milyen mélyre kell keresnie (ellenőrizze az első 10 eredményt, vizsgálja meg az 50 oldal alatti dokumentumokat)

Mikor kell az ügyet emberre átadni (ha a források ellentmondanak egymásnak, ha az információk hat hónapnál régebbiek)

A leginkább figyelmen kívül hagyott elem a „kész” meghatározása. A befejezési kritériumok lesznek a prompt alapjai. Egy adatellenőrző ügynök esetében a „kész” jelentheti:

Minden kötelező mező tartalmaz adatokat.

Az értékek megfelelnek a várt formátumoknak (dátumok YYYY-MM-DD formátumban, pénznem USD-ben)

A meglévő rekordokkal való keresztellenőrzés nem mutatott duplikátumokat.

Kivételes jelentés generálva a megjelölt elemekről

Hogyan segít a ClickUp?

Állítsa be a ClickUp Super Agents céljait és határait a munkaterületén

A ClickUp Super Agents AI-alapú csapattagok, amelyek időt takarítanak meg, növelik a termelékenységet és alkalmazkodnak a munkaterületéhez.

Amikor létrehoz egy Super Agent-et, természetes nyelven határozza meg annak feladatait. A ClickUp Brain, a Super Agent-eket működtető AI réteg máris megérti a munkaterület kontextusát, mert láthatja a feladatait, az egyéni mezőket, a dokumentumokat és a munkafolyamat-mintákat.

Tegyük fel, hogy szüksége van egy ügynökre a hibajelentések osztályozásához.

A Super Agent builder segítségével leírhatja a feladatot: „A beérkező hibajelentéseket kategorizálja, a hatások alapján súlyosságot rendeljen hozzájuk, és továbbítsa a megfelelő mérnöki csapatnak.”

Az ügynök a munkaterület beállításaitól örökli a befejezési kritériumokat. Amikor egy hibajelentési feladat „Triaged” (Triage) állapotba kerül, súlyossági értéket kap, és egy csapattagot jelölnek meg, az ügynök azt a feladatot befejezettnek tekinti.

Határozza meg a ClickUp Super Agent feladatait a ClickUp Brain által támogatott természetes nyelvű szerkesztő segítségével

💡 Profi tipp: Adjon az ügynöknek egy kudarcra hajlamos személyiséget. Mondja meg az ügynöknek, mit kell tennie, ha bizonytalan: tegyen fel egy pontosító kérdést, tegyen konzervatív feltételezést, vagy álljon meg és jelölje meg a kockázatot. A kudarcra vonatkozó szabályok nélküli ügynökök magabiztosan hallucinálnak.

2. lépés: Adja meg a bemeneti adatokat és a hiányzó adatok kezelését

Az AI-ügynökök meghibásodnak, ha hiányosak az információik, vagy hibás adatokat kapnak. Az Ön feladata, hogy előre dokumentáljon minden bemeneti adatot, majd egyértelmű szabályokat írjon a hiányzó vagy hibás adatok kezelésére.

Az input specifikációnak a következőket kell tartalmaznia:

Írja be a nevet és a leírást

Adattípus (karaktersorozat, szám, dátum, logikai érték, fájl)

Várható formátum (ISO 8601 a dátumok esetében, két tizedesjegy a pénznem esetében)

Érvényes értéktartományok (a prioritásnak 1-5 között kell lennie, az állapotnak meg kell felelnie az előre meghatározott listának)

Akár kötelező, akár opcionális a bevitel

Példa egy költségjóváhagyási ügynök specifikációjára: Alkalmazotti azonosító (szöveg, hat alfanumerikus karakter, kötelező), Összeg (szám, pénznem formátum, 0,01–10 000,00 dollár, kötelező), Kategória (előre meghatározott listából való kiválasztás, kötelező), Bizonyíték (5 MB alatti PDF vagy JPEG, opcionális).

Most írja meg a hiányzó adatok protokollját. Ez az a pont, ahol a legtöbb AI prompting technika kudarcot vall. Minden olyan esetre, amikor adatok hiányozhatnak vagy érvénytelenek lehetnek, egyértelmű utasításokra van szükség.

Minden beviteli mezőhöz adja meg a pontos választ:

Azonnal elutasítani és értesíteni a beküldőt?

Tisztázást kér és szünetet tart?

Alapértelmezett értéket használjon és folytassa?

Ugorjon át ezt a bejegyzést, és folytassa a többivel?

Emelje emberi felülvizsgálatra?

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp Brain összekapcsolja a komplex feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket és külső eszközöket, hogy a tényleges munkád alapján kontextusfüggő válaszokat adjon. Így amikor ügynököket konfigurálsz a ClickUp-ban, az AI eszköz közvetlenül a munkaterületedről tudja lekérni a kontextust.

Tegyük fel, hogy a költségjóváhagyási ügynöknek költségvetési adatokra van szüksége a döntéshozatalhoz. A ClickUp-ban a projektfeladatokon egy „Maradék költségvetés” nevű egyéni mező segítségével követi nyomon a költségvetés elosztását. Az ügynök közvetlenül lekérdezheti ezt a mezőt, így nincs szükség manuális adatbevitelre.

Állítson be feltételes válaszokat hiányzó vagy érvénytelen bemeneti adatokra a ClickUp Super Agents segítségével

Ha egy szükséges adat hiányzik, az ügynök az Ön által konfigurált szabályokat követi. Tegyük fel, hogy valaki benyújt egy költségigénylést, de a Kategória mezőt üresen hagyja. Az ügynök a következőket teheti:

Frissítse a feladat állapotát „Információra van szükség” állapotra.

Hozzászólás hozzáadása: „@beküldő, kérjük, válasszon ki egy költségkategóriát a Kategória legördülő menüből”.

Állítson be egy határidőt 48 órával a mostani időponttól számítva.

Adja hozzá a feladatot a „Függőben lévő információk” nézethez.

3. lépés: Írjon eszközszabályokat triggerek, engedélyek és leállítási feltételek segítségével

Most átalakíthatja ügynökét egy koncepcióból működőképes rendszerré. Ehhez a következő komponenseknek kell együtt működniük:

A pontos kiváltók meghatározzák azt a pontos eseményt, amely az ügynök cselekvését kiváltja. A „Feladat létrehozásakor” folyamatosan működik. A „Feladat létrehozásakor a Funkciókérés listában, Customer-Submitted címkével, és a Prioritás mező üresen” csak akkor működik, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

Építsen triggereket megfigyelhető események köré:

Állapotváltozások (a feladat „Felülvizsgálat alatt” állapotból „Jóváhagyva” állapotba kerül)

Mezőfrissítések (prioritásváltozás „Sürgős” értékre)

Időfeltételek (minden hétfőn 9 órakor, 24 órával a feladat létrehozása után)

Külső jelek (űrlap beküldése, API webhook aktiválása)

Felhasználói műveletek (ügynöknek kiosztott feladat, megjegyzésben @megemlített ügynök)

Az eszközök engedélyei szabályozzák az ügynök által végrehajtható műveleteket: feladatok létrehozása, mezők frissítése, értesítések küldése, dokumentumok olvasása és külső API-k hívása. Minden eszközhöz három engedélyszint létezik: mindig engedélyezett, feltételesen engedélyezett és soha nem engedélyezett.

Végül a leállási feltételek jelzik az ügynöknek, mikor kell abbahagynia a próbálkozást. Ezek nélkül az ügynökök végtelenül ismétlődnek és pazarolják az erőforrásokat. A leállást kiváltó gyakori tényezők a következők:

Kísérletek korlátozása (három sikertelen API-hívás után leáll)

Időkorlátok (ha a folyamat 5 percnél hosszabb, akkor leáll)

Hibaállapotok (leállás, ha a külső szolgáltatás 500-as hibát ad vissza)

Emberi beavatkozás (azonnal leáll, amikor egy emberi felhasználó átveszi az irányítást)

Hogyan segít a ClickUp?

Eseményalapú kiváltókat és feltételeket állítson be a ClickUp Super Agent profiljában

A Super Agents rugalmasak, és testreszabható eszközöket és adatforrásokat használnak a munkaterületén és kiválasztott külső alkalmazásokból. A Super Agent profiljából konfigurálhatja a triggereket, eszközöket és tudásforrásokat, valamint testreszabhatja, hogy az ügynök mire férhet hozzá.

Amikor AI szuperügynököt hoz létre a ClickUp-ban, négy konfigurációs szakaszt kell végigvinnie:

Utasítások: Meghatározza az ügynök szerepét, céljait, hangnemét és döntési szabályait, amelyek meghatározzák, hogyan reagál és cselekszik. Triggerek: Meghatározza azokat a pontos eseményeket vagy feltételeket, amelyek az ügynök futtatását eredményezik. Eszközök: Meghatározza, hogy az ügynök milyen műveleteket hajthat végre, például feladatokat hozhat-e létre. Tudás: Szabályozza, hogy az ügynök mely forrásokra hivatkozhat.

Például egy tartalomcsapat létrehozhat egy Super Agent-et, amely első körben átnézi a blogtervezeteket. Az utasítások szerint ellenőriznie kell a hiányzó szakaszokat, a nem egyértelmű érveket és a hangnemmel kapcsolatos problémákat. A trigger akkor aktiválódik, amikor egy feladat „Tervezet benyújtva” állapotba kerül.

Testreszabhatja a ClickUp Super Agent által elérhető tudást

Az eszközök lehetővé teszik, hogy közvetlenül a dokumentumban hagyjon megjegyzéseket és létrehozzon felülvizsgálati feladatot, míg a tudás hozzáférést biztosít a jóváhagyott összefoglalókhoz és a korábban közzétett bejegyzésekhez.

4. lépés: Rögzítse a kimeneti formátumot, hogy az eredmények a továbbiakban is felhasználhatók legyenek

Az inkonzisztens kimenetek tönkreteszik a munkafolyamat-automatizálást. Ha az ügynök minden alkalommal különböző formátumú jelentéseket generál, az emberek elveszítik a bizalmukat. Az ügynök élesítése előtt rögzítse a kimeneti formátum minden aspektusát.

Összefoglalók vagy jelentésekhez hasonló szöveges kimenetek esetén adjon meg egy sablont, amelyet az ügynöknek követnie kell. A sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Szekciócímek (pontos megfogalmazás és sorrend)

Formázási szabályok (pontok vs. számozott listák)

Hosszúsági korlátozások (minden szakasz 100 szó alatt)

Szükséges elemek (minden összefoglalónak tartalmaznia kell a következő lépéseket)

Adja meg a formázási követelményeket egészen az írásjelekig:

A dátumok mindig YYYY-MM-DD formátumban szerepelnek.

A pénznemértékek dollárjelet és két tizedesjegyet tartalmaznak (1234,56 dollár).

A százalékok a % szimbólumot tartalmazzák (23%).

A nevek első név, vezetéknév formátumban, nem vezetéknév, első név formátumban

Példákat is mellékeljen a promptjához. Mutasson az ügynöknek három olyan minta kimenetet, amelyek pontosan megfelelnek az Ön követelményeinek. Jelölje meg őket „Helyes kimeneti példák” címkével, hogy az ügynök megértse, hogy ezek a célformátumok.

🔍 Tudta? A NASA évtizedek óta használ autonóm AI-ügynököket űrkutatási missziókban. A Remote Agent Experiment 1999-ben a Deep Space One űrhajón futott, és autonóm módon diagnosztizálta a problémákat, majd emberi beavatkozás nélkül kijavította azokat.

5. lépés: Adjon hozzá szélsőséges eseteket, és tesztelje azokat komolyan

Az AI parancssor-sablonja addig nem alkalmas a termelésre, amíg nem azonosította minden szélsőséges esetet, és nem mondta el az ügynöknek, hogy pontosan hogyan kell kezelnie azokat. Ezután alaposan tesztelje, amíg az ügynök a valós körülmények között is helyesen viselkedik.

Először brainstorming technikákkal tesztelje a hibamódokat. Üljön le, és sorolja fel minden olyan esetet, amikor az ügynöke váratlan adatokkal vagy körülményekkel találkozhat. A szélsőséges esetek pontosan azért fordulnak elő, mert valószínűtlenek, de mégis előfordulnak.

Dokumentálandó szélsőséges esetek kategóriái:

Adatminőségi problémák (a mezők csak szóközöket tartalmaznak, számok a szövegmezőkben, lehetetlen értékekre beállított dátumok)

Üzleti logikai konfliktusok (a feladat egyszerre „Sürgős” és „Alacsony prioritású” jelöléssel rendelkezik, a határidő a kezdési dátum előtt van)

Rendszerfeltételek (külső API időtúllépés, adatbázis-kapcsolat megszakadása a folyamat közben)

Engedélykonfliktusok (a felhasználó olyan műveletet kér, amelyhez nincs engedélye, az ügynök megpróbál hozzáférni a magánadatokhoz)

Minden szélsőséges esethez írja meg a pontos választ a következő formátumban: Szélsőséges eset (a helyzet leírása), Észlelés (hogyan ismeri fel az ügynök ezt a helyzetet), Válasz (az ügynök által végzett konkrét cselekvés), Tartalék (mi történik, ha az elsődleges válasz nem sikerül).

Legalább 15-20 szélsőséges esetet dokumentáljon. Vegye fel őket az ügynök promptjába feltételes logikaként: „Ha X feltétel teljesül, akkor hajtsa végre Y műveletet.”

Most végezzen szisztematikus tesztelést. A tesztelési protokoll tartalmaznia kell:

Alapvető teszt (futtassa az ügynököt érvényes, teljes adatokkal az alapvető funkcionalitás megerősítéséhez)

Egyedi szélsőséges esetek (minden dokumentált szélsőséges esetet külön teszteljen)

Kombinált szélsőséges esetek (több szélsőséges eset egyidejű tesztelése)

Határértékek (tesztelje az összes mező minimális és maximális elfogadható értékeit)

Gyors egymásutánban érkező kérések (az ügynök többszörös, gyors egymásutánban történő aktiválása)

Megszakítási forgatókönyvek (kézi beavatkozás az ügynök folyamat közben)

A legjobb gyakorlatok az AI-ügynökök utasításainak megírásához

Így írhat hatékony utasításokat az üzleti folyamatok automatizálását szolgáló AI-ügynökök számára. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Kényszerítse az ügynököt a választásra, még akkor is, ha a bevitelek nem egyeznek

Az ügynökök rendszeresen szembesülnek egymásnak ellentmondó jelekkel. Az egyik eszköz részleges adatokat ad vissza. A másik időtúllépést jelez. A harmadik nem ért egyet. Azok a promptok, amelyek azt mondják, hogy „használd a legjobb forrást”, az ügynököt találgatásra késztetik.

Egy erőteljesebb megközelítés egyértelmű választási sorrendet határoz meg. Például mondja meg az ügynöknek, hogy a harmadik féltől származó API-k helyett a belső adatokat vegye figyelembe, vagy hogy a legfrissebb időbélyeget részesítse előnyben, még akkor is, ha a bizalmi pontszámok csökkennek. Az egyértelmű sorrend megakadályozza a futások közötti ingadozást és biztosítja a viselkedés következetességét.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp BrainGPT segítségével a kontextusfüggő AI-t közvetlenül beépítheti a munkafolyamatába a tényleges munkaterületi jelek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy a prompt logikája tükrözze a valós helyzetet. Naponta több órát spórolhat a ClickUp BrainGPT Talk to Text funkciójával Egyetlen felületről kereshet a munkaalkalmazásokban és az interneten, felveheti a feladatok és dokumentumok kontextusát a prompt szabályok megadásához, és akár a ClickUp Talk to Text hangbeviteli funkcióját is használhatja, hogy négyszer gyorsabban rögzítse a szándékot. Ez azt jelenti, hogy amikor dokumentálja az ügynök viselkedését vagy küszöbértékeit, a BrainGPT segít ezeket a szabályokat közvetlenül az általuk érintett munkához kapcsolni.

Tegye egyértelművé a hibaállapotokat

A legtöbb prompt leírja, hogy milyen a siker, de nem szól a kudarcról. Ez a hallgatás kiszámíthatatlan viselkedést eredményez.

Hívja fel a konkrét hibaállapotokat és a várható válaszokat.

Például írja le, mit kell tennie az ügynöknek, ha a kötelező mezők hiányoznak, ha egy eszköz elavult adatokat ad vissza, vagy ha a újrapróbálkozások túllépik a határt. Ezzel kiküszöbölhető az improvizáció és lerövidül a helyreállítási idő az AI termelékenységi eszközökben.

🔍 Tudta? Az 1970-es évek elején az orvosok a MYCIN révén először ismerkedtek meg az AI-ügynökökkel az orvostudományban. Ez a rendszer a beteg tünetei és a laboreredmények alapján antibiotikumokat ajánlott. A tesztek kimutatták, hogy ugyanolyan jól teljesített, mint a fiatal orvosok.

A promptok biztonságos módosítása

A promptok sokkal gyakrabban változnak, mint a csapatok várnák. Egy apró módosítás, amely egy szélsőséges esetet javít, három másikat is meghibásodhat, ha minden egy szövegblokkban található.

A biztonságosabb megközelítés a promptokat modulárisnak tartja:

A stabil szabályok , például a biztonsági korlátok, az eszkalációs küszöbértékek és a leállítási feltételek egy egyértelműen megjelölt szakaszban találhatók, amely ritkán változik.

A változó logika , mint például a prioritások vagy a pontozási szabályok, külön kell, hogy legyen, hogy a csapatok tudják, hol kell elvégezni a szerkesztéseket.

A környezeti feltételezések, beleértve a rendelkezésre álló eszközöket vagy az adatok frissességét, külön figyelmet érdemelnek, így az ott végzett változtatások nem befolyásolják az alapvető viselkedést.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

Az alábbi problémák ismétlődően felmerülnek, miután az ügynökök átkerülnek a valódi munkafolyamatokba. Ha ezeket korán elkerüli, időt, újramunkálást és bizalmat takaríthat meg később. 👇

Hiba Mi nem működik a gyakorlatban Mit kell másképp csinálni? Promptok írása szabad formátumú szövegként Az ügynökök a futtatások során eltérően értelmezik az utasításokat, ami eltéréseket és kiszámíthatatlan eredményeket okoz. Használjon strukturált szakaszokat a feladat hatóköréhez, a döntési szabályokhoz, a kimenetekhez és a hibakezeléshez. A szélsőséges esetek dokumentálatlanul hagyása Az ügynökök improvizálnak hiányzó adatok, eszközhibák vagy konfliktusok esetén. Nevezze meg az ismert hibaállapotokat, és határozza meg az egyes esetek várható viselkedését. A megítélés és a végrehajtás ötvözése Az ügynökök elmosják az értékelési logikát és a cselekvési jogosultságokat Válassza szét, hogy az ügynök hogyan értékeli a bemeneteket, és milyen intézkedéseket tehet. A homályos prioritások engedélyezése Az egymásnak ellentmondó jelek következetlen döntésekhez vezetnek Határozza meg a prioritási sorrendet és a felülírási szabályokat kifejezetten A promptok egyszeri eszközként való kezelése A kis módosítások újra bevezetik a régi hibákat Verzióparancsok, dokumentumfeltételezések és a változások elkülönített felülvizsgálata

💡 Profi tipp: Válassza szét a gondolkodási és a kimeneti hatókört. Mondja meg az ügynöknek, hogy miről gondolkodhat, és mit mondhat. Például: „Belsőleg mérlegelhet kompromisszumokat, de csak a végső ajánlást adja ki.” Ez jelentősen csökkenti a fecsegést.

Prompt, Set, ClickUp!

Az AI-ügynököknek szóló utasítások írása gondolkodásmódbeli változást igényel. Nem egy jó válaszra kell gondolni, hanem ismétlődő viselkedésre.

Itt kezdődik el az eszközök fontossága is.

A ClickUp praktikus helyet biztosít a csapatoknak az ügynöki promptok tervezéséhez, dokumentálásához, teszteléséhez és fejlesztéséhez, a munkafolyamatok mellett, amelyeket azok támogatnak. A dokumentumok rögzítik a döntési logikát és a feltételezéseket, a Super Agents a valós munkaterületi adatok alapján hajtja végre a feladatokat, a ClickUp Brain pedig összekapcsolja a kontextust, így a promptok a munkafolyamatokhoz igazodnak.

Ha szeretne továbblépni az ügynökökkel való kísérletezésről azok nagy léptékű, magabiztos futtatására, regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A csevegési prompt egyetlen választ generál egy beszélgetésben. Az AI-ügynök promptja viszont meghatározza, hogy a rendszer hogyan viselkedik az idő múlásával. Meghatározza a döntéshozatal, az eszközhasználat és a több lépésből álló feladatok végrehajtásának szabályait.

A rendszer promptjának legalább egyértelmű kontextusra van szüksége. Ez magában foglalja az ügynök szerepét, céljait, működési határait és a hiányzó vagy bizonytalan adatok esetén várható viselkedését. Ezek az elemek együttesen biztosítják a kimenetek konzisztenciáját és előre jelezhetőségét.

Ha eszközöket használunk, a promptoknak a végrehajtás előtt meg kell magyaráznia a szándékot. Az útmutatás arról, hogy mikor alkalmazható egy eszköz, milyen bemeneti adatokra van szükség, és hogyan táplálják az eredmények a következő lépést, segít az ügynöknek helyesen cselekedni, anélkül, hogy találgatnia kellene.

A hallucinációk csökkennek, ha a promptok megbízható információforrást határoznak meg. Korlátozások, érvényesítési lépések és egyértelmű tartalék utasítások segítik az ügynököt, ha az információk nem ellenőrizhetők.

A megfelelő formátum az eredménytől függ. A JSON támogatja a strukturált munkafolyamatokat és a rendszerintegrációkat, míg a markdown jobban működik a felülvizsgálatok és az ember számára olvasható magyarázatok esetében.

A megbízható utasítások az iteráció eredményei. A valós helyzetekhez viszonyított tesztelés, a változások nyomon követése és a verziók közös adattárban való tárolása segít fenntartani az irányítást az utasítások fejlődése során.

A védelem az elszigeteléssel kezdődik. Az alapvető utasítások elszigetelve maradnak, a felhasználói beviteleket validálják, és az eszközhöz való hozzáférés a jóváhagyott műveletekre korlátozódik.

A munka méretének növekedésével a struktúra is egyre fontosabbá válik. A sablonok elősegítik az ismétlhetőséget és a csapat összehangolását, míg az ad hoc promptok korai kísérletezéshez vagy korlátozott felhasználási esetekhez alkalmasak.