ClickUp Knowledge Base Template: A pre-built structure to store all the knowledge of your organization

A 11 legjobb tudásbázis-szoftver 2026-ra

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
2025. szeptember 26.
Mi a leggyorsabb módja a haladás megakadályozásának? Ha arra kényszerítjük a csapatokat, hogy újra felfedezzék a már meglévő válaszokat.

A ClickUp megállapította, hogy minden ötödik szakember naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy a feladataihoz kapcsolódó további információkat keres. Ez a teljes munkahét közel 40%-a, amelyet olyan dologra pazarolnak el, ami csak néhány másodpercet igényelne!

Ahogy a szervezetek növekednek, a dokumentálatlan tudás a termelékenység rejtett terhévé válik: időt vesz igénybe, megduplázza a munkát és rontja a következetességet.

Egy robusztus tudásbázis már nem csupán opcionális, hanem az operatív infrastruktúra része.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a leghatékonyabb tudásbázis-szoftvereket, amelyek az információk központosítására, a redundancia kiküszöbölésére és azoknak a csapatoknak a támogatására lettek kifejlesztve, akik gondolkodnak, mielőtt kérdeznek. 🧰

A legjobb tudásbázis-szoftverek áttekintése

Hasonlítsuk össze a legjobb tudásbázis-szoftverek lehetőségeit!

EszközLegalkalmasabbA legjobb funkciókÁrak*
ClickUpA vállalati tudás központosítása a projektek mellett és annak kontextusfüggő AI segítségével történő lekérése Csapat mérete: Ideális minden méretű csapat számára, amely csökkenteni szeretné a munkaterhelés szétterjedésétClickUp Brain és Brain MAX, ClickUp Docs, Enterprise AI Search, AI Knowledge Manager,Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
GuruEllenőrzött információk megjelenítése közvetlenül a böngésző munkafolyamataiban Csapat mérete: Ideális olyan vállalati csapatok számára, amelyeknek irányításra van szükségükChrome-bővítménykártyák, ellenőrzési emlékeztetők, elemzések, ChatGPT-integrációIngyenes; a fizetős csomagok ára havi 25 dollártól kezdődik
SlabEgyüttműködésen alapuló belső dokumentumok AI-támogatott szerkesztéssel Csapatméret: Ideális minden méretű, többfunkciós csapat számáraAI Autofix, Predict & Ask, részletes jogosultságok, kiterjedt keresésIngyenes; a fizetős csomagok ára 8 dollártól kezdődik havonta
HelpjuiceKifinomult, ügyfeleknek szóló tudásportálok létrehozása Csapat mérete: Ideális minden méretű ügyfélszolgálati csapat számára, amelynek márkaépítési igényei vannakEgyedi portáltervezés, elemzések, többnyelvű támogatás, Slack/Zendesk integrációIngyenes próba; a fizetős csomagok ára 249 USD/hónaptól kezdődik
NuclinoA wiki-oldalak és témák közötti kapcsolatok vizualizálása Csapatméret: Ideális minden méretű csapat számára, amely gondolattérképeket és dokumentumokat használGrafikus nézet, egyidejű szerkesztés, drag-and-drop szerkezetIngyenes; a fizetős csomagok ára 8 dollártól kezdődik havonta
BloomfireTartalom felfedezése AI segítségével és tanulási útvonalak kialakítása Csapat mérete: Ideális közepes és nagy méretű tanulási és fejlesztési csapatok számáraAI-ajánlások, kérdések és válaszok, tartalomindexelés, használati elemzésekEgyedi árazás
Document360Tartalom strukturálása egymásba ágyazott kategóriákban, ellenőrzéssel Csapat mérete: Ideális közepes és nagy méretű technológiai és megfelelőségi csapatok számáraVerziókezelés, Markdown/WYSIWYG szerkesztő, részletes hozzáférési jogosultságok, keresési szűrőkEgyedi árazás
ProProfs TudásbázisGyors bevezetés kész sablonokkal Csapat mérete: Ideális kis ügyfélszolgálati csapatok számáraTöbb mint 40 sablon, drag-and-drop funkció, többnyelvű támogatás, AI-alapú munkafolyamatokEgy szerző számára ingyenes; a fizetős csomagok ára havi 79 dollártól kezdődik
TettraMegtalálható válaszok a Slack csevegési folyamatain belül Csapat mérete: Ideális minden méretű, elsősorban Slacket használó vállalat számáraAI-alapú keresés, tartalomelemzés, kérdésszálakIngyenes próba; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap (min. 10 fő)
HelpCrunchA help desk és a tudásbázis ötvözése Csapat mérete: Ideális kis ügyfélszolgálati csapatok számáraEgységes csevegő+tudásbázis, SEO-beállítások, nyilvános/zárt cikkek, előnézeti módIngyenes próba; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 15 dollártól kezdődik
BookStackTeljes ellenőrzés saját szerveren tárolt dokumentációval Csapat mérete: Ideális kis, adatvédelmet fontosnak tartó csapatok számáraPolc/könyvszerkezet, diagramtámogatás, exportálási lehetőségek, részletes jogosultságokIngyenes

Mire kell figyelnie a tudásbázis-szoftvereknél?

Egy jó belső tudásbázis-es zköznek úgy kell működnie, mintha a csapat gondolkodásmódjának kiterjesztése lenne: szervezett, gyors és a változásokra felkészült.

Íme néhány alapvető funkció, amellyel a tudásbázis-eszközének rendelkeznie kell:

  • Keresési pontosság: A kontextus és a szerkezet alapján jeleníti meg a megfelelő tartalmat, nem csak a kulcsszavak alapján
  • Hozzáférés-vezérlés: Lehetővé teszi, hogy kezelje, ki mit láthat, anélkül, hogy engedélyezési szűk keresztmetszetek keletkeznének
  • Strukturált szerzés: Eszközöket biztosít az íróknak ahhoz, hogy konzisztens, réteges tartalmat hozzanak létre, amely a méretnövekedés mellett is áttekinthető marad
  • AI-kiegészítés: Az AI segítségével kiemeli a releváns bejegyzéseket, hogy a használati jelek és a szándék alapján, nem pedig véletlenszerű címkék alapján szüntesse meg a szilókat
  • Egységes hozzáférési modell: Egy helyről támogatja a belső dokumentációt és a külső tudásbázisokat
  • Tartalomelemzés: Megmutatja, mely dokumentumok működnek, melyek nem, és hol vannak elmaradt frissítések
  • A felület áttekinthetősége: Könnyűvé teszi a rendszerben való navigálást, még azok számára is, akik először használják

🔍 Tudta? A munkavállalók közel fele szerint a vállalatuk digitális szervezettsége katasztrofális, és a Z generációs munkavállalók 30%-a már gondolt arra, hogy emiatt kilépjen. A rossz mappaszerkezet, a zavaros fájlnevek és a szétszórt dokumentumok a termelékenység ellenségei.

A legjobb tudásbázis-szoftver

Íme a válogatásunk az Ön információ- és dokumentumkezelési munkafolyamatához legmegfelelőbb tudásbázis-szoftverekről. ⚒️

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUpnál

Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyeknek egységes munkaterületre van szükségük a projektekhez és a tudásmegosztáshoz)

Központosítsa a folyamatdokumentumokat a ClickUp Tudáskezelő segítségével

Ön elkészíti a dokumentációt, és megosztja a linket. Aztán valaki megkeresi Önt, és olyan információt kér, amit Ön már leírt a dokumentációban. Szorozza ezt meg minden csapattal, projekttel és ismétlődő kérdéssel, és a hiányosságok kezdik megmutatkozni.

A probléma nem az, hogy a csapatodnak nincs információja. Hanem az, hogy senki sem tudja, hol találja meg, vagy hogy egyáltalán aktuális-e.

Kutatásaink szerint az összes alkalmazott több mint fele (57%) időt pazarol arra, hogy belső dokumentumokban vagy a vállalati tudásbázisban keressen munkával kapcsolatos információkat. És ha nem találnak? Hatból egy személyes megoldásokhoz folyamodik – régi e-maileket, jegyzeteket vagy képernyőképeket böngészve, csak hogy összerakja a dolgokat.

A ClickUp, mint a világ első konvergens AI-munkaterülete, a probléma gyökerét szünteti meg.

Az első a ClickUp Knowledge Management, amely lehetővé teszi a folyamatdokumentumok, irányelvek, csapatirányelvek és folyamatos frissítések központosítását a munkaterületen belül, amelyekben kulcsszavakkal és természetes nyelvű AI-parancsokkal egyaránt lehet keresni.

A tudásod mindig kapcsolódik a ClickUp feladataidhoz és a ClickUp csevegőcsatornáidhoz, nem pedig eltemetve külön e-mail szálakban, amelyeket senki sem akar átkutatni. Például a jogi csapatod létrehozhat egy szerződés-áttekintési útmutatót, és csatolhatja azt minden beszállítói megállapodás felvételi feladatához. Bárki, aki szerződéseket vizsgál át, megnyithatja a dokumentumot a feladatból, követheti az ellenőrzőlistát, és elvégezheti a munkát anélkül, hogy további magyarázatra lenne szüksége.

Zökkenőmentes, verziókezeléses dokumentáció

Minden a ClickUp Docs alapjaira épül.

Ezek együttműködésen alapuló, rugalmas dokumentumok, amelyek teljes mértékben integrálódnak a projekt tábláidhoz és feladatlistáidhoz. Összekapcsolhatod őket a projektnézetekkel, a ClickUp Docs Hubban rögzítheted őket a könnyű hozzáférés érdekében, valamint gazdag formázást, szlász parancsokat és valós idejű megjegyzéseket használhatsz a hatékony együttműködés érdekében.

A verziótörténet, a jogosultságok, valamint a külső közzététel és megosztás lehetősége révén a Docs ugyanolyan jól működik a belső tervezéshez, mint a külső felülvizsgálatokhoz vagy az érdekelt felek összehangolásához.

AI-alapú segítség

Ahogy a dokumentációja növekszik, a ClickUp Brain segít csapatának a megfelelő információkhoz való hozzáférésben, anélkül, hogy időt és energiát kellene pazarolniuk a kézi keresésre.

Használd a ClickUp Brain-t, hogy releváns válaszokat találj a munkaterületeden

Tegyük fel, hogy a HR-vezetőnek szüksége van a szülői szabadságra vonatkozó frissített szabályzatra. Ahelyett, hogy régi mappákat böngészne, megkéri a ClickUp Brain-t, hogy keresse meg és mutassa meg neki, és azonnal megjelenik a legfrissebb dokumentumrészlet. A válasz késedelem nélkül, kontextusban jelenik meg a munkaterületen belül. A Brain még a forrásokat is megjelöli, így ellenőrizheti az összefoglalt, pontos válaszokat!

Az AI segítségével a dokumentációt is sokkal gyorsabban elkészítheti a semmiből, ha megkéri az AI Writer alkalmazást, hogy hozzon létre wikiket, SOP-okat, útmutatókat és egyéb tartalmakat.

💡 Profi tipp: Unod már, hogy ugyanazokat a kérdéseket kell megválaszolnod a csapat csevegésében? Kapcsold be a ClickUp Auto-Answers Agent funkcióját a csevegési csatornáidban. Ez figyeli a kérdéseket, átkutatja a dokumentumaidat, feladataidat és csevegéseidet, majd automatikusan a megfelelő információval válaszol – így neked több időd marad a fontosabb feladatokra.

Válaszoljon az ismétlődő kérdésekre a ClickUp Chat csatornákon, automatizálja a napi és heti jelentéseket, osztályozza és rendelje hozzá az üzeneteket, adjon hozzá emlékeztetőket és még sok mást a ClickUp Autopilot Agents segítségével

Munkaterület keresés

A ClickUp Enterprise AI Search segítségével azonnal kereshet a munkaterületén

Ha nem csak a ClickUp munkaterületén szeretne keresni, hanem külső, összekapcsolt alkalmazásokban is, mint például a Google Drive, a GitHub és mások, próbálja ki a ClickUp Enterprise AI Search funkcióját, amely mindent átvizsgál: dokumentumokat, feladatokat, megjegyzéseket és AI-válaszokat.

Például az új munkatársak betanításáért felelős szakember beírja: „IT-berendezések beállítása”. A ClickUp megjeleníti a Docs-ból származó SOP-t, megnyitja a provisioninggal kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat, valamint egy korábbi beszélgetést a távoli hozzáférésről, így a teljes képet egy helyen láthatja.

💡 Profi tipp: Egyszerre szeretne keresni a munkaterületén, a csatlakoztatott alkalmazásokban és az interneten? Használja a ClickUp Brain MAX-ot, az asztali AI-társát, amely ezt lehetővé teszi. A Brain MAX egységes keresősávként működik, amely lehetővé teszi, hogy egyszerű nyelven vagy hanggal ( a Talk to Text funkcióval) tegyen fel kérdéseket.

Készítsen azonnal összekapcsolt dokumentációs rendszert a ClickUp tudásbázis-sablon segítségével

Hogy gyorsan elindulhasson, a ClickUp tudásbázis-sablon kész oldalakat tartalmaz a csapatirányelvek, az új munkatársak beillesztésének folyamata és a belső címjegyzékek számára. A támogató csapat feltöltheti az oldalakat eskalációs lépésekkel, termékbemutatókkal és sablonválaszokkal. Minden dokumentum kategóriák szerint rendezhető és összekapcsolható a jegyrendszer munkafolyamatával, így az ügyintézők mindig tudják, hol keressék az információt.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Külső eszközök összekapcsolása: Importálja csapata dokumentumait olyan harmadik féltől származó eszközökből, mint a Notion vagy a Confluence, anélkül, hogy elveszítené a formázást, a szerkezetet vagy a kontextust
  • Zökkenőmentes együttműködés: A ClickUp Assign Comments segítségével címkézheted csapattársaidat a Docs dokumentumok konkrét soraiban, így a visszajelzések és a szerkesztések célzottak maradnak
  • Belső kommunikáció kezelése: Használd a ClickUp Chat funkciót dokumentumok megbeszéléséhez, frissítések megosztásához és a munkával kapcsolatos beszélgetések folytatásához
  • Vizuális munkafolyamatok rajzolása: A ClickUp Whiteboards segítségével a dokumentáció mellett közvetlenül térképezheted fel a folyamatokat, ötleteket gyűjthetsz vagy rendszereket ábrázolhatsz.

A ClickUp korlátai

  • A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe

A ClickUp árai

A ClickUp értékelései és véleményei

  • G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy első kézből származó vélemény a ClickUp-ról, mint tudáskezelő szoftverről (egy G2-es értékelésből ):

A ClickUp a legrészletesebb, és egyben a legrugalmasabb platform, amellyel valaha találkoztam a feladatlisták és az együttműködés terén. Számtalan módja van listák létrehozásának és a projektek nyomon követésének. Ezzel a csapatomnak egyszerű módszert biztosított arra, hogy naprakész legyen az összes ügyfélmunkánkkal kapcsolatban, kommunikáljon egymással konkrét feladatokról, és tárolja az összes megosztott tudásunkat és erőforrásunkat. Még alig kapargattuk meg a felszínét annak, mire képes, és mégis annyit segített nekünk a szervezettségben és a feladatok elvégzésében.

A ClickUp a legrészletesebb, és egyben a legrugalmasabb platform, amellyel valaha találkoztam a feladatlisták és az együttműködés terén. Számtalan módja van listák létrehozásának és a projektek nyomon követésének. Ezzel a csapatomnak egyszerű módszert biztosított arra, hogy naprakész legyen az összes ügyfélmunkánkkal kapcsolatban, kommunikáljon egymással konkrét feladatokról, és tárolja az összes megosztott tudásunkat és erőforrásunkat. Még alig kapargattuk meg a felszínét annak, mire képes, és mégis annyit segített nekünk a szervezettségben és a feladatok elvégzésében.

📮ClickUp Insight: Egy átlagos tudásmunkásnak átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépnie a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattartóval kell kapcsolatba lépnie a szükséges háttérinformációk összegyűjtése, a prioritások összehangolása és a projektek előrehaladása érdekében.

A kihívás valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és az átláthatóság hiánya rontja a csapat termelékenységét. Egy olyan központi platform, mint a ClickUp, a Connected Search és az AI Knowledge Manager segítségével megoldja ezt a problémát azáltal, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

2. Guru (A legjobb valós idejű tudásellenőrzéshez)

Guru: Tudáskezelő platform, amely AI-alapú kereséssel jeleníti meg a releváns cikkeket

Csapatod megérdemli, hogy a tudás a munkafolyamatukhoz igazodjon, ahelyett, hogy megzavarná azt. A Guru böngészőbővítménye felismeri a konkrét URL-eket, és proaktívan, pontosan akkor jeleníti meg a releváns tudáskártyákat, amikor szükség van rájuk.

A vállalati keresőszoftver minden kártyához ellenőröket rendel, akik automatikus emlékeztetőket kapnak, hogy meghatározott időközönként ellenőrizzék a tartalom pontosságát. A belső csapatok kiemelhetik az elavult információkat, és közvetlenül a tudáskártyákon hagyhatnak visszajelzést, így közösségi alapú megközelítést teremtve a tartalom karbantartásához.

A Guru legjobb funkciói

  • Információk lekérése robusztus, elírás-toleráns, facettás és természetes nyelvű keresési funkciók segítségével
  • Elemezze a tartalom használatát, teljesítményét és a felhasználói aktivitást a tudásstratégiájának optimalizálása érdekében
  • Csatlakoztasd biztonságosan a tudásbázis-szoftvert a ChatGPT-hez az AI-alapú tudáslekéréshez

A Guru korlátai

  • Kártyaellenőrző rendszere a kijelölt ellenőrök folyamatos részvételét igényli
  • A böngészőbővítmény funkciója kizárólag a Chrome, az Opera és a Microsoft Edge böngészőkre korlátozódik.

A Guru árai

  • Ingyenes
  • All-in-one: 25 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 2100 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Guru-ról a valódi felhasználók?

Így írta le egy felhasználó a tapasztalatait:

A Guru segítségével rendkívül egyszerűen hozzáférhet megbízható információkhoz anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot. A böngészőbővítmény rendkívül hasznos, mivel közvetlenül olyan eszközökön belül jeleníti meg a válaszokat, mint a Gmail és a Zendesk… A dolgok rendezettségének fenntartása erőfeszítést igényel. Ha nem tartja kézben a kártyák tulajdonjogát és ellenőrzését, a helyzet gyorsan kaotikusvá válhat. Van egy kis tanulási görbe is, amíg a csapat teljes mértékben átveszi a rendszert: be kell építened a Guru-t a napi munkafolyamatba, különben az emberek visszatérnek a régi szokásaikhoz, például a Slackben való üzenetküldéshez.

A Guru segítségével rendkívül egyszerűen hozzáférhet megbízható információkhoz anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot. A böngészőbővítmény rendkívül hasznos, mivel közvetlenül olyan eszközökön belül jeleníti meg a válaszokat, mint a Gmail és a Zendesk… A dolgok rendezettségének fenntartása erőfeszítést igényel. Ha nem tartja kézben a kártyák tulajdonjogát és ellenőrzését, a helyzet gyorsan kaotikusvá válhat. Van egy kis tanulási görbe is, amíg a csapat teljes mértékben átveszi a rendszert: be kell építened a Guru-t a napi munkafolyamatba, különben az emberek visszatérnek a régi szokásaikhoz, például a Slackben való üzenetküldéshez.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatók a tudásalapú ügynökök a mesterséges intelligenciában

3. Slab (A legjobb a modern közös szerkesztéshez)

Slab: Az egyik legjobb tudásbázis-megoldás, amely ötvözi a letisztult felhasználói élményt és a közös szerkesztést

A Slab egy hatékony szerkesztőt és gyors keresési funkciókat ötvöz, testreszabható sablonokat kínálva a dokumentációs formátumok egységesítéséhez. Ez segít abban, hogy gyorsabban hozzon létre egységes tartalmakat a különböző csapatok között.

A felhasználók hozzászólásokon keresztül adhatnak és kaphatnak visszajelzéseket, valamint emojikkal reagálhatnak a bejegyzésekre, míg a vezetők betekintést nyerhetnek a népszerű tartalmakba és az elkötelezettségi mutatókba. A fájlokat és mappákat is rendszerezheti témák és gyűjtemények segítségével, amelyek logikus információs hierarchiákat hoznak létre.

A Slab legjobb funkciói

  • Ellenőrizd az érzékeny információkhoz való hozzáférést részletes jogosultságokkal és szerepköralapú hozzáférés-vezérléssel
  • Kövesse nyomon a népszerű tartalmakat és az interakciós mintákat az elemzési irányítópultok segítségével
  • Használja ki az AI-alapú eszközöket, mint például az AI Autofix (hibajavításhoz), az AI Predict (intelligens javaslatokhoz) és az AI Ask (azonnali válaszokhoz a tudásbázisból)

A Slab korlátai

  • A vállalati szintű tudásbázis-szoftverekhez képest korlátozott integrációs ökoszisztéma
  • A fejlett formázási lehetőségek korlátozottak a teljes dokumentumszerkesztőkhöz képest

Árak

  • Ingyenes
  • Startup: 8 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Egyedi árazás

Slab értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (285+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 35 értékelés)

Mit mondanak a Slabról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

A Slabban leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűvé teszi a tudásmegosztást és az együttműködést. Tiszta felülete és hatékony keresési funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan megtalálják és hozzájáruljanak a tartalmakhoz… Egy dolog, amit nem szeretek a Slabban, hogy az új felhasználók számára kissé nyomasztónak tűnhet, különösen, ha a csapatnak már sok meglévő tartalma van. A struktúrához és az elrendezéshez való hozzászokás eltarthat egy ideig, és előzetes szervezést igényelhet, hogy minden könnyen áttekinthető maradjon. De ha egyszer megtanulod, sokkal simábban megy!

A Slabban leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűvé teszi a tudásmegosztást és az együttműködést. Tiszta felülete és hatékony keresési funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan megtalálják és hozzájáruljanak a tartalmakhoz… Egy dolog, amit nem szeretek a Slabban, hogy az új felhasználók számára kissé nyomasztónak tűnhet, különösen, ha a csapatnak már sok meglévő tartalma van. A struktúrához és az elrendezéshez való hozzászokás eltarthat egy ideig, és előzetes szervezést igényelhet, hogy minden könnyen áttekinthető maradjon. De ha egyszer megtanulod, sokkal simábban megy!

🔍 Tudta? Az adatszakértők 91%-a szerint a rossz minőségű adatok rontják az üzleti teljesítményt, de csak 23% mondja, hogy a vállalata valóban prioritásként kezeli az adatminőséget. Ez egy nagy ellentmondás. A jobb dokumentumkezelés és az intelligens együttműködési eszközök segíthetnek áthidalni ezt a szakadékot azáltal, hogy az információkat pontosnak, kereshetőnek és naprakésznek tartják.

4. Helpjuice (A legjobb márkás ügyfélportálokhoz)

Helpjuice: A legjobb választás ügyfélkapcsolati tudásbázisokhoz és szabványos működési eljárásokhoz

Az ügyfelek számára elérhető tudásbázisoknak kifinomult megjelenésre és hatékony testreszabási lehetőségekre van szükségük. A Helpjuice kiválóan alkalmas márkás tudásportálok létrehozására, amelyek zökkenőmentesen integrálják a vizuális arculati elemeket. Sőt, fejlett elemzési funkciókat is kínál, amelyek bemutatják a cikkek teljesítményét, a felhasználói viselkedési mintákat és a tartalom hatékonyságát mérő mutatókat.

Tegye közzé tartalmait több mint 300 nyelven, és integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Zendesk és a Salesforce, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát. Portálját akár teljes mértékben testreszabhatja vállalata színeivel, betűtípusaival, elrendezéseivel, valamint egyedi CSS-sel és HTML-lel.

A Helpjuice legjobb funkciói

  • Szerezzen potenciális ügyfeleket integrált kapcsolatfelvételi űrlapok és stratégiai CTA-k segítségével
  • Szűrd a keresési eredményeket fejlett taxonómiák és tartalomkategóriák segítségével
  • Elemezze a felhasználói viselkedési mintákat részletes teljesítménymutatók segítségével, hogy növelje az ügyfél-elégedettséget

A Helpjuice korlátai

  • Korlátozott belső együttműködési eszközök a csapatalapú tartalomkészítéshez
  • A tartalomgazdag tudásbázisok esetében a oldalbetöltési sebesség lelassulhat

A Helpjuice árai

  • Ingyenes próba
  • Tudásbázis: 249 USD/hó
  • AI-Knowledge Base: 449 USD/hó
  • Korlátlan AI-tudásbázis: 799 USD/hó

Helpjuice értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (255+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (95+ értékelés)

Mit mondanak a Helpjuice-ról a valódi felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

A Helpjuice hasznos funkciók egész sorát kínálja minden méretű vállalat számára, amely tudásbázis-szoftvert keres. A beépített AI-kereséstől, a többnyelvű fordításon és támogatáson át, valamint a rengeteg testreszabási lehetőségig… A fő hátrány, amellyel szembesültem, az volt, hogy nem volt elég változatos és egyedi kezdő sablon, különösen olyanok, amelyek dinamikusabb webes elemeket tartalmaznak. A Helpjuice azonban lehetővé teszi a CSS soronkénti testreszabását, hogy pontosan a kívánt hatást érje el.

A Helpjuice hasznos funkciók egész sorát kínálja minden méretű vállalat számára, amely tudásbázis-szoftvert keres. A beépített AI-kereséstől, a többnyelvű fordításon és támogatáson át, valamint a rengeteg testreszabási lehetőségig… A fő hátrány, amellyel szembesültem, az volt, hogy nem volt elég változatos és egyedi kezdő sablon, különösen olyanok, amelyek dinamikusabb webes elemeket tartalmaznak. A Helpjuice azonban lehetővé teszi a CSS soronkénti testreszabását, hogy pontosan a kívánt hatást érje el.

5. Nuclino (A legjobb vizuális tudásfeltérképezéshez)

Nuclino: Vizuális wiki-eszköz, amely javítja a csapat együttműködését és a tudásbázis használatát

Az információk közötti kapcsolatok fontosabbak, mint az elszigetelt cikkek. A Nuclino segít olyan wiki-struktúrák létrehozásában, amelyek vizuális grafikonokkal ábrázolják a tudás közötti kapcsolatokat. A platform ötvözi a megszokott wiki-szerkesztést a gondolattérkép-stílusú szervezéssel, segítve a csapatokat abban, hogy megértsék, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző információk.

Hozzon létre gyűjteményekbe rendezett, egymásba ágyazott oldalakat („elemeket”), amelyek támogatják a gazdag tartalmakat, például táblázatokat, kódblokkokat, beágyazott médiát, valamint az @mentions segítségével történő egyszerű hivatkozásokat. Több felhasználó is szerkesztheti egyszerre a tartalmakat, automatikus mentéssel, verziótörténettel és megjegyzésekkel együtt.

A Nuclino legjobb funkciói

  • A gyors belső linkelés segítségével könnyedén összekapcsolhatja a kapcsolódó dokumentumokat, így összekötve a munkaterületén található tudást
  • Vizualizálja tudásbázisát az intuitív grafikon-, tábla- és lista nézet segítségével, hogy felfedezhesse
  • Kezelje a feladatokat és projekteket közvetlenül a dokumentumokon belül Kanban táblák, teendőlisták és feladat-hozzárendelések segítségével

A Nuclino korlátai

  • Nincs beépített jóváhagyási munkafolyamat a tartalom-ellenőrzési folyamatokhoz
  • A tudásbázis-szoftverek értékelései alapján a jelentéskészítési és elemzési funkciók jelentős fejlesztésre szorulnak

A Nuclino árai

  • Ingyenes
  • Starter: 8 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

A Nuclino értékelései és véleményei

  • G2: 4,7/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a Nuclino-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

Nagyon intuitív, nagyon egyszerű összekapcsolni az oldalakat és csoportokat létrehozni, és több kiváló felület is rendelkezésre áll a csoportok és oldalak közötti zökkenőmentes navigáláshoz. Az oldalak létrehozása, valamint a fejléc, linkek, felsorolások stb. hozzáadása mind nagyon egyszerű. Amikor létrehoz egy gyűjteményt, az egy olyan oldalt hoz létre, amelyet nem lehet szerkeszteni, és amely csak a csoport összes oldalára mutató linkeket és azok nevét tartalmazza, ami oldalként nem túl jól néz ki. Jobb lenne, ha ez egy olyan oldal lenne, amelyet szerkeszteni lehetne, hogy a gyűjtemény kezdőlapjaként funkcionáljon.

Nagyon intuitív, nagyon egyszerű összekapcsolni az oldalakat és csoportokat létrehozni, és több kiváló felület is rendelkezésre áll a csoportok és oldalak közötti zökkenőmentes navigáláshoz. Az oldalak létrehozása, valamint a fejléc, linkek, felsorolások stb. hozzáadása mind nagyon egyszerű. Amikor létrehoz egy gyűjteményt, az egy olyan oldalt hoz létre, amelyet nem lehet szerkeszteni, és amely csak a csoport összes oldalára mutató linkeket és azok nevét tartalmazza, ami oldalként nem túl jól néz ki. Jobb lenne, ha ez egy olyan oldal lenne, amelyet szerkeszteni lehetne, hogy a gyűjtemény kezdőlapjaként funkcionáljon.

6. Bloomfire (A legjobb AI-alapú tudásfeltáráshoz)

Bloomfire: Segítsen az ügyfeleknek megtalálni a válaszokat ezzel az intelligens szolgáltatáskezelő platformmal

A Bloomfire gépi tanulási algoritmusokat használ, hogy a felhasználói viselkedés és a kontextusbeli igények alapján releváns tartalmakat jelenítsen meg. A tudásmenedzsment-rendszer olyan közösségi tanulási környezetet hoz létre, ahol a csapatok kérdéseket tehetnek fel, és válaszokat kaphatnak a szervezet egészének szakértőitől.

Az automatikus tartalomcímkézés csökkenti a kézi kategorizálási munkát, miközben javítja a tartalom megtalálhatóságát. A tanulási útvonalak strukturált sorrendben vezetik végig a felhasználókat a komplex témákon, így a szétszórt információkat koherens oktatási élménnyé alakítják.

A Bloomfire legjobb funkciói

  • Fedezzen fel releváns tartalmakat az AI-alapú ajánló algoritmusok segítségével
  • Készítsen irányított tanulási útvonalakat a komplex témák közötti navigációhoz
  • Készíts és kezelj cikkeket automatikus tartalomindexeléssel, valós idejű átírással, valamint összefoglalók és legfontosabb tanulságok generálására szolgáló funkciókkal

A Bloomfire korlátai

  • A platform kezdeti konfigurálása jelentős időbefektetést igényel
  • A közösségi tanulási funkciók nem feltétlenül illeszkednek minden vállalati kultúrához

A Bloomfire árai

  • Egyedi árazás

Bloomfire értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 450 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Mit mondanak a Bloomfire-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése a következőket írta a tudásbázis-szoftverről:

Videókat konvertál, teljes szövegű keresést biztosít, különböző csoportok létrehozását teszi lehetővé, felhasználói elemzéseket nyújt, így tudjuk, hogy megéri-e a befektetésünk az eszközbe… Bárcsak szerkeszthetném a dokumentumokat az eszközben. De jelenleg kevés hátrányt találtunk…

Videókat konvertál, teljes szövegű keresést biztosít, különböző csoportok létrehozását teszi lehetővé, felhasználói elemzéseket nyújt, így tudjuk, hogy megéri-e a befektetésünk az eszközbe… Bárcsak szerkeszthetném a dokumentumokat az eszközben. De jelenleg kevés hátrányt találtunk…

🧠 Érdekesség: A WYSIWYG (kiejtése: wiz-ee-wig) a „What You See Is What You Get” (Amit látsz, azt kapod) rövidítése, és pontosan ezt jelenti! Ahelyett, hogy nyers HTML-t vagy markdown-t szerkesztenél, a WYSIWYG-szerkesztővel úgy hozhatsz létre és formázhatsz tartalmat, mintha egy Word-dokumentumban tennéd. Amit szerkesztés közben látsz – betűtípusok, színek és elrendezések – pontosan úgy fog kinézni, ahogy a publikáláskor.

7. Document360 (A legjobb hierarchikus tartalomszervezéshez)

Document360: Tudás tárolása és az érzékeny adatok hierarchikus rendszerezése

A Document360 kiválóan alkalmas hierarchikus tartalmi architektúrák létrehozására kategóriák, alkategóriák és beágyazott cikkstruktúrák segítségével. Átrendezheti vagy elrejtheti a kategóriákat, és minden szinten szabályozhatja a felhasználói hozzáférést, így biztosítva, hogy a releváns tartalom könnyen megtalálható és megfelelően védett legyen.

Verziókezelő funkciója automatikusan nyomon követi a dokumentumok változásait, miközben a megfelelőségi követelményeknek megfelelően megőrzi a korábbi verziókat. A dokumentum-együttműködési szoftver keresési funkciókkal is rendelkezik, beleértve olyan szűrési lehetőségeket, amelyek a tartalom típusa, kategóriája vagy közzétételének dátuma alapján szűkítik az eredményeket.

A Document360 legjobb funkciói

  • Különálló AI tudásbázisok különböző célcsoportok és hozzáférési szintek számára
  • Használja ki az intuitív Markdown/WYSIWYG szerkesztő előnyeit, amely gazdag formázási lehetőségeket, kódblokkokat, média beágyazást, táblázatokat és automatikus mentést kínál.
  • Kap támogatást az egyedi márkaépítéshez, domainnevekhez, SEO-beállításokhoz, valamint a Slack, Zendesk, Microsoft Teams, Google Analytics és chatbot-eszközökkel való integrációhoz.

A Document360 korlátai

  • A fejlett testreszabási funkciók technikai szakértelmet igényelnek
  • Korlátozott márkaépítési lehetőségek azoknak a szervezeteknek, amelyek egyedi vizuális arculatra szorulnak

A Document360 árai

  • Egyedi árazás

Document360 értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Document360-ról a valódi felhasználók?

Hallgassa meg ezt a G2-es értékelő véleményét:

A Document360 vonzó felhasználói felülettel rendelkezik, könnyen érthető, és gyorsan megtanulható a navigáció és a kezelés… A dokumentumok exportálása a Doc360-ból más szoftverekben való felhasználás, hivatkozások létrehozása vagy máshol történő szerkesztés céljából sok kívánnivalót hagyott maga után, különösen a tömeges exportáló eszköz használata esetén, amely elsősorban HTML-dokumentumok formájában adja ki a fájlokat. A szerkesztő nagy dokumentumok szerkesztésekor néha akadozik, de egyébként nincs panaszom.

A Document360 vonzó felhasználói felülettel rendelkezik, könnyen érthető, és gyorsan megtanulható a navigáció és a kezelés… A dokumentumok exportálása a Doc360-ból más szoftverekben való felhasználás, hivatkozások létrehozása vagy máshol történő szerkesztés céljából sok kívánnivalót hagyott maga után, különösen a tömeges exportáló eszköz használata esetén, amely elsősorban HTML-dokumentumok formájában adja ki a fájlokat. A szerkesztő nagy dokumentumok szerkesztésekor néha akadozik, de egyébként nincs panaszom.

8. ProProfs Knowledge Base (A legjobb gyors bevezetéshez)

ProProfs Knowledge Base: Indíts el egy kereshető tudásbázist sablonokkal és önkiszolgáló támogatással

A bevezetés ideje fontos, ha a csapatoknak azonnal működőképes online tudásbázisokra van szükségük. A ProProfs Knowledge Base egyszerűsíti ezt a beállítást több mint 40 előre elkészített, testreszabható tudásbázis-sablonnal és egy intuitív, drag-and-drop kezelésű kezdőlap-szerkesztővel.

A tartalom importálása zökkenőmentes: hozza be Word-dokumentumokat, PDF-eket, PowerPoint-prezentációkat vagy HTML-fájlokat a formázás megőrzésével, majd finomítsa a WYSIWYG-szerkesztővel vagy az AI-fejlesztésekkel a gyorsabb tartalomkészítés érdekében.

A ProProfs Knowledge Base legjobb funkciói

  • Tervezd meg a tartalom közzétételét és frissítéseit AI-automatizált munkafolyamatok segítségével
  • Támogassa a többnyelvűséget a nemzetközi ügyfélkör számára
  • Tartalmak közzététele és terjesztése nyilvános vagy belső tudásbázisok, GYIK-ek, súgók, kézikönyvek és dokumentációk formájában

A ProProfs tudásbázis korlátai

  • Az integrációs ökoszisztéma kisebb, mint a speciális tudáskezelő eszközöké
  • Az együttműködési funkciók alapvetőek azoknak a csapatoknak, amelyek komplex jóváhagyási munkafolyamatokat igényelnek

A ProProfs Knowledge Base árai

  • Ingyenes (Egy szerző, legfeljebb 25 oldal)
  • Alapcsomag: 79 USD/hó szerzőnként
  • Üzleti: 99 USD/hó szerzőnként
  • Vállalati csomag: 199,99 USD/hó-tól (éves számlázás)

ProProfs Tudásbázis értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (25+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (25+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a ProProfs Knowledge Base-ről?

Nézze meg, mit ír erről a G2-es értékelés:

A ProProfs egy olyan régebbi eszközt vált fel, amelynél a tartalom létrehozása és közzététele szükséges ahhoz, hogy a változások láthatóvá váljanak az ügyfelek számára… A ProProfs Tudásbázisnak jól jönne, ha további beállítási lehetőségek lennének az értesítések kezelésére. Jelenleg csak a fiók tulajdonosa kap értesítést a közzétételre váró dokumentumokról. Ideális esetben ezt az értesítést továbbíthatnák a különböző szerkesztőknek a témában szerzett szakértelmük alapján.

A ProProfs egy olyan régebbi eszközt vált fel, amelynél a tartalom létrehozása és közzététele szükséges ahhoz, hogy a változások láthatóvá váljanak az ügyfelek számára… A ProProfs Tudásbázisnak jól jönne, ha további beállítási lehetőségek lennének az értesítések kezelésére. Jelenleg csak a fiók tulajdonosa kap értesítést a közzétételre váró dokumentumokról. Ideális esetben ezt az értesítést továbbíthatnák a különböző szerkesztőknek a témában szerzett szakértelmük alapján.

💡 Profi tipp: Hozzon létre és alkalmazzon egységes névkonvenciót az összes dokumentumra. Tartalmazza a dátumformátumokat, a projektkódokat és a dokumentumtípusokat (pl. „20XX_Q2_ProjectX_Requirements_Draft.docx”). Kombinálja ezt következetes metaadat-címkézéssel, például osztály, kategória vagy dokumentumállapot megjelölésével, hogy javítsa a kereshetőséget és a besorolást, különösen nagy adattárak esetén.

9. Tettra (A legjobb a Slack-natív tudásmenedzsmenthez)

Tettra: egy tudásbázis-megoldás, amely javítja a Slacken alapuló üzleti működést

A Tettra a Slack munkaterületeket szervezett tudásbázisokká alakítja, ahol az információk a meglévő munkafolyamatokon belül elérhetőek maradnak.

A tudásmenedzsmenthez készült AI-eszköz automatikusan rögzíti az értékes beszélgetéseket, és a Slack-beszélgetéseket állandó, kereshető dokumentációvá alakítja. A tudáskérések lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy közvetlenül a csatornákban tegyenek fel kérdéseket, és a válaszok megadásakor dokumentumok készüljenek.

A Tettra legjobb funkciói

  • Mérje a tudáshasználat gyakoriságát a Slack-alapú elemzési nyomon követés segítségével
  • Zökkenőmentesen integrálható a Slackkel és a Microsoft Teams-szel, így a csevegésben válaszolhat a kérdésekre, és értesítheti a csapatokat az új vagy frissített oldalakról.
  • Keresd meg a tudásbázisodban az AI-alapú szemantikai kereséssel és címkézéssel, amely releváns eredményeket biztosít

A Tettra korlátai

  • Alapvető funkciói nagymértékben függnek a Slack integrációs ökoszisztémájától
  • A tartalom formázási lehetőségei korlátozottak a dedikált wiki-platformokhoz képest

A Tettra árai

  • Ingyenes próba
  • Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként (minimum 10 felhasználó)
  • Árak: 10 USD/hó felhasználónként (minimum 10 felhasználó)
  • Professional: 7200 USD/év (az első 50 felhasználót tartalmazza)

Tettra értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tettráról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelésből:

A Tettra kiválóan alkalmas a tudásbázisunk szervezésére és keresésére. Segít a csapat tagjainak, hogy az új munkatársak beilleszkedése során könnyen megismerjék a folyamatainkat és eljárásainkat… Nagyon tetszik a funkciók folyamatos fejlesztése. Alig várom, hogy a jövőben integráljanak valami hasonló funkciót, mint a Guidemaker, ami még könnyebbé teszi a tudásbázis-cikkek létrehozását.

A Tettra kiválóan alkalmas a tudásbázisunk szervezésére és keresésére. Segít a csapat tagjainak, hogy az új munkatársak beilleszkedése során könnyen megismerjék a folyamatainkat és eljárásainkat… Nagyon tetszik a funkciók folyamatos fejlesztése. Alig várom, hogy a jövőben integráljanak valami hasonló funkciót, mint a Guidemaker, ami még könnyebbé teszi a tudásbázis-cikkek létrehozását.

💡 Profi tipp: Állítsd be a ClickUp automatizálásait a dokumentumok jóváhagyásához, a verziókezeléshez, az állapotfrissítésekhez és az értesítésekhez. Például hozz létre egyéni automatizálásokat, amelyek automatikusan kijelölnek egy lektorálót, amikor egy dokumentumot jóváhagyásra benyújtanak, vagy értesítik a csapat tagjait, amikor a végleges verzió megjelenik. Ez csökkenti a kézi nyomon követést és felgyorsítja a tartalomciklusokat az egész tudásbázisodban.

10. HelpCrunch (A legjobb az egységes ügyfélélményhez)

HelpCrunch: Hozzon létre egységes, önkiszolgáló online könyvtárat a csevegés, az e-mail és egy privát tudásbázis kombinálásával

Az ügyfélszolgálat és a tudásmenedzsment gyakran különálló rendszerekben működik, ami súrlódásokat okoz. A HelpCrunch ötvözi a help desk funkciókat a tudásbázis funkcióival, lehetővé téve az egységes ügyfélélmény-munkafolyamatokat.

Az ügyfélszolgálati munkatársak közvetlenül a megoldott ügyfélbeszélgetésekből hozhatnak létre tudáscikkeket, így a problémamegoldás közben rögzíthetik a megoldásokat. A platform automatikusan a releváns önkiszolgáló tartalmakhoz irányítja az ügyfeleket, mielőtt azok ügyfélszolgálati jegyet nyitnának.

A HelpCrunch legjobb funkciói

  • Biztosíts egységes márkaarculatot az ügyfélszolgálati csatornákon és a tudásbázis felületein
  • Optimalizálja cikkeit a SEO és a közösségi média számára a metaadatokra és a megosztásra vonatkozó speciális beállításokkal, így biztosítva, hogy tartalma könnyen megtalálható és megosztható legyen
  • A cikkek közzétételét előnézeti, vázlatos és közzétételi opciók segítségével ellenőrizheti és kezelheti, így biztosítva, hogy csak a kész tartalom kerüljön közzétételre

A HelpCrunch korlátai

  • A tudásbázis funkciója másodlagos az ügyfélszolgálati funkciókhoz képest
  • A komplex szervezeti igényekhez hiányoznak a fejlett tudáskezelési funkciók

A HelpCrunch árai

  • Ingyenes próba
  • Alapszint: 15 USD/hó felhasználónként
  • Pro: 25 USD/hó felhasználónként
  • Korlátlan: 620 USD/hó

HelpCrunch értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 230 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (több mint 190 értékelés)

Mit mondanak a HelpCrunch-ról a valódi felhasználók?

Így írt egy G2-felhasználó erről a tudásbázis-szoftverről:

A HelpCrunch segített nekünk egy helyen rendszerezni az ügyfeleinkkel folytatott összes kommunikációt – az élő csevegés, az e-mail és a tudásbázis zökkenőmentesen működik együtt. A CRM-ünkkel való integráció zökkenőmentes és gyors volt. Nagyon értékelem a rendszer rugalmasságát is – tökéletesen tudtuk hozzáigazítani a belső munkafolyamatunkhoz…

A HelpCrunch segített nekünk egy helyen rendszerezni az ügyfeleinkkel folytatott összes kommunikációt – az élő csevegés, az e-mail és a tudásbázis zökkenőmentesen működik együtt. A CRM-ünkkel való integráció zökkenőmentes és gyors volt. Nagyon értékelem a rendszer rugalmasságát is – tökéletesen tudtuk igazítani a belső munkafolyamatunkhoz…

11. BookStack (A legjobb saját szerveren történő üzemeltetéshez)

BookStack: Egy saját szerveren futó platform, amely könyvszerű struktúrát használ a belső dokumentáció kezeléséhez

A BookStack nyílt forráskódú rugalmasságot kínál az önállóan üzemeltetett telepítési lehetőségek révén, így nem kell aggódnia a beszállítói függőség miatt. Ez azt jelenti, hogy csapata teljes ellenőrzést gyakorolhat az adatok tárolási helye és kezelése felett, mindenféle kötöttség nélkül. Ráadásul a felületet, a funkciókat és a témákat pontosan az Ön igényeihez igazíthatja.

Ami igazán kiemeli a többi közül, az az egyszerű, könyvfejezet-oldal formátum. Ahelyett, hogy mappákkal és menükkel terhelné a felhasználókat, az eszköz olyan érzetet kelt, mintha egy jól szervezett digitális tankönyvet lapozgatnánk.

A BookStack legjobb funkciói

  • A biztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében finom szinten szabályozhatja a felhasználói jogosultságokat
  • A tudásbázis tartalmát több formátumban is exportálhatja biztonsági mentés és áttelepítés céljából
  • A beépített diagramokkal vizualizálhatja és javíthatja a dokumentációt. A net (draw.io) integráció lehetővé teszi, hogy diagramokat készítsen és közvetlenül beágyazzon az oldalaira

A BookStack korlátai

  • Közösségi alapú támogatás a kereskedelmi platformok ügyfélszolgálati lehetőségeihez képest
  • A mobil élmény optimalizálása elmarad a modern platformalternatívákhoz képest

A BookStack árai

  • Ingyenes

BookStack értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a BookStackről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így fogalmaz:

A fejlesztő rendszeres frissítéseinek köszönhetően könnyen frissíthető és karbantartható, azonban a termék koncepcionálisan korlátozott, mivel a fejlesztők meg akarják őrizni a Polcok > Könyvek > Fejezetek > Oldalak struktúrát, ahelyett, hogy ezeket egy testreszabható alapbeállításba absztrahálnák.

A fejlesztő rendszeres frissítéseinek köszönhetően könnyen frissíthető és karbantartható, azonban a termék koncepcionálisan korlátozott, mivel a fejlesztők meg akarják őrizni a Polcok > Könyvek > Fejezetek > Oldalak struktúrát, ahelyett, hogy ezeket egy testreszabható alapbeállításba absztrahálnák.

Egyszerűsítse a tudásmegosztást a ClickUp segítségével

Minden növekvő csapat eljut egy pontra, amikor a dokumentáció kezd elmaradni. Fájlok tűnnek el, a folyamatok részletei valakinek a fejében maradnak, és az emberek folyamatosan ugyanazokat a kérdéseket teszik fel. Egy megbízható, önkiszolgáló tudásbázis-platform lehetőséget nyújt a csapatodnak a szoftverdokumentációk megtalálására, a frissítések megosztására, az ügyfélszolgálati feladatok elvégzésére és a magabiztos munkavégzésre.

A ClickUp projektmenedzsment eszközei segítségével beépítheti ezt a struktúrát a mindennapi munkájába. A ClickUp Docs-ban élő dokumentumokat írhat, azokat közvetlenül projektekhez kapcsolhatja, a ClickUp Brain segítségével azonnal megtalálhatja a válaszokat, és a Connected Search segítségével mindent megtalálhat.

