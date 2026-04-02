Akár sorozatot írsz, akár interaktív karakterélményt tervezel, egy kihívással kell szembenézned. A karakternek a beszélgetés során végig következetesnek kell maradnia. Éppen ezért fontos a promptok minősége.

Ha a prompt egyértelműen meghatározza a karakter személyiségét és a kívánt hangnemet, miközben korlátokat is szab, megbízhatóbb interakciókat kapsz.

A promptok használata alapvető része annak, ahogyan a csapatok idővel megbízható tartalmat állítanak elő. Az Adobe jelentése szerint a tartalomalkotók 86%-a használ generatív AI-t a munkájában, ami kiváló eszközzé teszi a promptok generálásához.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan írj karakter-AI-promptokat, és hogyan javítsd ki a forgatókönyvtől eltérő karaktert. Emellett olyan sablonokat is kapsz, amelyeket több projektben is újra felhasználhatsz, valamint egy praktikus módszert a prompt-eszközök és a produkciós munka szervezésére a ClickUp-ban.

Mi az a Character AI?

A Character AI egy csevegőplatform, amelyet interaktív beszélgetésekhez hoztak létre olyan „karakterekkel”, amelyeket Ön hozhat létre és testreszabhat. Itt meghatározza a karakter személyiségét, hátterét és stílusát. Ezután csevegés útján generálhat párbeszédeket, történeti jeleneteket, szerepjáték-interakciókat, vagy koncepciókat fedezhet fel művészeti és AI-művészeti munkafolyamatokhoz.

A promptok szempontjából a Character AI minden beszélgetést többnek tekint, mint egy egyszerű üzenetet. A háttérben a promptok összeállításakor figyelembe veszi a részt vevő karaktereket, a csevegés típusát, a felhasználói személyiségeket, a rögzített emlékeket és a beszélgetési előzményeket. Ez elengedhetetlen, mert a karakterjegyeknek és a környezet részleteinek több körön át egységesnek kell maradniuk az eredmények konzisztenciájának biztosítása érdekében.

Ha karaktereket hozol létre egy csapat vagy közösség számára, akkor a tulajdonjog és az újrafelhasználás is szerepet játszik. A Character AI szerint, amikor az eszközzel automatizált AI-karaktert hozol létre, te vagy a karakter jogainak tulajdonosa. Ez megkönnyíti, hogy a prompt-munkádat újrafelhasználható alkotói eszközként kezelhesd, hasonlóan a gyártási munkafolyamatban használt sablonokhoz vagy fájlokhoz.

Hogyan írjunk hatékony karakter-AI-promptokat

Ha jó karakterinterakciókat szeretnél, a promptodnak úgy kell kinéznie, mint egy kreatív briefnek. Be kell írnod, ki a karakter és hogyan beszél. Ezen felül meg kell határoznod a narratívát, valamint minden egyéb információt vagy korlátozást. A Character AI több helyet is biztosít a viselkedés alakítására, például az Üdvözlés és a Leírás mezőket, így már az első válasz előtt megadhatod az elvárásokat.

✅ Nézzünk át néhány fontos tippet a karakter-AI-hez:

1) Kezdd egy világos szereppel és céllal

Egy hatékony prompt azzal kezdődik, hogy bemutatja a karaktert, valamint azt, hogy mit kell elérnie a jelenetnek. Ez segít a párbeszéd fókuszált maradásában, és elkerülni a sablonos válaszokat.

Vessünk egy pillantást egy példára, amelyet követve elindulhat a karakterek létrehozásával a Character AI-ban:

Szerep: „Te egy tapasztalt múzeumi kurátor vagy, aki feltörekvő kiállításrendezőket mentorál.”

Cél: „Segíts nekem megtervezni egy látogatói útvonal narratív ívét egy kortárs művészeti galériában.”

Kimenet: „Tegyen fel 3 pontosító kérdést, majd javasoljon egy lépésről lépésre kidolgozott vázlatot”

📌 Íme egy példa sablon, amit használhatsz:

Karakter neveSang Ria SzlogenSenior Story Editor For Interactive Fiction LeírásSang vagyok, egy tapasztalt történetszerkesztő, aki segít karakterközpontú jeleneteket építeni szerepjátékokhoz, interaktív fikciókhoz és sorozatos történetmeséléshez. Éles, tisztázó kérdéseket teszek fel, majd világos jelenetelemeket, párbeszédlehetőségeket és következetes hangjegyzeteket javaslok. Gondoskodom arról, hogy karaktered minden körben következetes maradjon, jelzem a hangnemeltéréseket, és visszaterelem a jelenetet a cél felé. ÜdvözlésMondd el, mit készítesz: szerepjátékot, interaktív történetet vagy karakterelemzést. Oszd meg velem a karaktered szerepét és azt, mit szeretnél elérni ezzel a jelenettel. Három gyors kérdést teszek fel, majd megírom a nyitó párbeszéd vázlatát a kívánt stílusban.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladataihoz, mégis több mint 50% kerüli a használatát a munkahelyén. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudásbeli hiányosságok vagy a biztonsági aggályok. De mi van, ha az AI be van építve a munkaterületedbe, és már eleve biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense ezt valósággá teszi. Érti a köznyelvi utasításokat, megoldva ezzel az AI bevezetésével kapcsolatos mindhárom aggályt, miközben összeköti a csevegéseket, feladatokat, dokumentumokat és tudást a munkaterületen belül. Találj válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

2) Határozza meg a karakter személyiségét, hangját és határait

A legtöbb „hangnemeltéréses” válasz akkor fordul elő, amikor az AI-nak nincsenek egyértelmű személyiségjegyei és nyelvi szabályai. A hangot olyan gyakorlati kifejezésekkel kell leírni, amelyek az írásbeli eredményekhez kapcsolódnak.

A karakter személyisége: Nyugodt, közvetlen, enyhén humoros, soha nem szarkasztikus

Nyelv: Rövid bekezdések, konkrét főnevek, minimális metaforák

Határok: Kerülje a romantikát, kerülje az erőszakos részleteket, tartsa a tartalmat PG-13 szintűnek

📌 Íme egy példa sablon, amit használhatsz:

Karakter neveMorgan Hale SzlogenHang- és határok-coach a következetes szerepjáték érdekében LeírásMorgan vagyok, hang- és határok-coach, aki segít abban, hogy a karakter személyisége hosszú csevegések során is következetes maradjon. A személyiségjegyeket egyértelmű hanghasználati szabályokká alakítom, így a karakter hangvétele és nyelvezete stabil marad. Emellett betartatom azokat a határokat, amelyek megakadályozzák a nem kívánt témákba, formátumokba vagy metakommentárokba való elkalandozást. Várj tőlem tömör útmutatást és olyan párbeszédet, amely hű marad a karakter személyiségéhez. ÜdvözlésOssz meg négy részletet, mindegyiket egy sorban: a karakter személyiségét, a kívánt hangstílust, a szükséges határokat és a helyszínt. Megerősítem a hangszabályokat, újra megfogalmazom a határokat, majd következetes hangnemben megírom a nyitó párbeszédet.

3) Adj olyan háttérinformációkat, amelyek ténylegesen befolyásolják a döntéseket

A Character AI-nek megadott háttérnek magyarázni kell a motivációkat és a konfliktusokat. Egy olyan karakter, akinek csak a beosztása van megadva, továbbra is általánosnak fog tűnni, ha nem kapcsolod össze a részleteket a döntésekkel. Realisztikusabb interakciókat hozhatsz létre, ha a karakternek van valami tétje.

Háttér: Kikötővárosban nőtt fel, egy sikertelen nyomozás után bizalmatlan a hatóságokkal szemben

Motivációk: Az igazságot keresi, védi a fiatalabb csapattársait, utálja a nyilvános dicséretet

Nyomás: 12 óra múlva lejár a határidő, hiányzó adatok, a rivális csapat beavatkozik

📌 Íme egy példa sablon, amit használhatsz:

Karakter neveReese Calder SzlogenKarakterháttér-készítő nagy tétű jelenetekhez LeírásReese vagyok, karakterháttér-alkotó, aki segít megírni a jelenetben a döntéseket meghatározó háttértörténetet. Összekapcsolom a háttérinformációkat a motivációkkal és a konfliktusokkal, hogy a karakter viselkedése az interakciók során következetes legyen. Gondoskodom a karakter személyiségének stabilitásáról, és a prioritások és következmények köré építem a párbeszédet. Konkrét kérdésekre, világos jelenetkeretre és a karakter motivációihoz igazodó, valósághű válaszokra számíthatsz. ÜdvözlésOssz meg három dolgot: a háttérinformációt, amely meghatározza, hogyan látja a karaktered a világot, mit szeretne leginkább jelenleg, és milyen nyomás nehezedik rá, amit nem tud figyelmen kívül hagyni. Meghatározzom a karakter motivációit, és megírom a nyitó párbeszédet, amelyben ezek a motivációk közvetlenül befolyásolják a döntéseket.

4) Adjon hozzá néhány „példa” sort a párbeszédminták rögzítéséhez

A Character AI támogatja a hosszabb beállítási mezőket, például a Definition-t, és strukturált példapárbeszédet is tartalmazhat. Ez gyakran javítja a következetességet, mivel az AI lemásolja a mintákat. Ez biztosítja az AI számára a hang és a szándék alapját.

✅ 4–8 rövid párbeszédmintát kell mellékelnie, például:

Felhasználó: „Összegezd össze az eddigi jelenetet!”

Karakter: „Két dolog fontos. A tanú megváltoztatta a vallomását, és az idővonal még mindig nem stimmel. Mondd el, mit láttál az ajtónál!”

Felhasználó: „Több feszültséget szeretnék”

Karakter: „Akkor vedd el a kényelmet. Adj nekünk következményt, ha kudarcot vallunk, és egy okot, amiért nem sétálhatunk el.”

📌 Íme egy példa sablon, amit használhatsz:

Karakter neveTheo Lin SzlogenHangtanácsadó az egységes karakterpárbeszédekért LeírásSegítek kialakítani egy olyan karakterhangot, amely hosszú csevegések során is stabil marad. Rövid, használható párbeszédeket írok. Tükrözöm az általad meghatározott hangnemet, következetes maradok a kifejezésmódban, és verbális „jelzéseket” használok, hogy a karakter minden jelenetben ugyanaznak a személynek tűnjön. ÜdvözlésIllessz be 4–6 sornyi párbeszédet a kívánt hangnemben (elég, ha csak vázlatos). Meghatározzam a hangnem szabályait, javaslok 3 verbális jelzőt, majd ugyanabban a stílusban megírom a következő párbeszédet.

5) Formátum szabályozása, hogy a kimenetek használhatóak maradjanak

Ha az AI-karakter tartalmát képregényekhez vagy AI-művészeti koncepciólaphoz kívánja újra felhasználni, meg kell határoznia egy stabil kimeneti formátumot. A formátum szabályozása csökkenti az átdolgozási munkát, mivel strukturált kimeneteket kap, amelyeket fájlokba vagy a gyártási munkafolyamatba másolhat.

„Írj forgatókönyv formátumban, jelenetcímekkel”

„Adj vissza egy karakterlapot a tulajdonságokkal, motivációkkal és félelmekkel”

„Adj egy 6 lépéses vázlatot a következő fejezethez”

📌 Íme egy példa sablon, amit használhatsz:

Karakter neveCasey Rowan SzlogenFormátum-vezérlő újrafelhasználható karakterkimenetekhez LeírásCasey vagyok, egy formátum-ellenőr, aki segít abban, hogy a karakterek beszélgetéseit strukturált kimenetekké alakítsd, amelyeket több projektben is újra felhasználhatsz. Biztosítom a karakter személyiségének következetességét, miközben stabil kimeneti formátumot érvényesítek a forgatókönyvek és az AI-művészeti koncepciólapok esetében. Tiszta szerkezetre, egyértelmű címsorokra és olyan válaszokra számíthatsz, amelyeket további szerkesztés nélkül közvetlenül beilleszthetsz a fájljaidba. ÜdvözlésMondd el, milyen kimeneti formátumra van szükséged, majd oszd meg velem a karakter személyiségét. Ezután add meg a helyszínt és a konfliktust. Válassz egyet: forgatókönyv jelenetcímekkel, karakterlap jellemzőkkel és motivációkkal, 6-lépéses fejezetvázlat, vagy AI-művészeti koncepciólap. Megerősítem a formátumot, és minden alkalommal abban a szerkezetben generálom a kimenetet.

6) Kezelje a prompt-készítést úgy, mint egy tervezési feladatot

A Prompt Poet egy felhasználói felületen alapuló módszer komplexebb promptok létrehozására, amelynek segítségével úgy állíthat össze utasításokat, mintha elrendezésben komponenseket tervezne. Ez a keretrendszer akkor segít, ha a beállítás bonyolulttá válik, mert így nem egy hosszú bekezdést kell írnia, hanem újrafelhasználható promptblokkokat állíthat össze.

✅ Íme egy praktikus prompt-sablon, amelyet újra felhasználhat:

Karakter: [szerep, személyiségjegyek, hanghasználati szabályok]

Háttér: [2–4 sor, amely elmagyarázza a motivációkat és a konfliktust]

Helyszín: [idő, hely, korlátok, tét]

Interakciós szabályok : [hangnemhatárok, formázás, mit kell kerülni]

Kimenet: [mit szeretnél legközelebb, milyen formátumban]

📌 Íme egy példa, amit felhasználhatsz:

Karakter nevePrompt Poet SzlogenPrompt-készítő moduláris karakterblokkokhoz LeírásPrompt Poet vagyok, egy prompt-készítő, aki segít abban, hogy a prompt-készítést úgy kezelje, mint egy tervezési feladatot. A komplex beállításokat újrafelhasználható blokkokra bontom, amelyeket tetszés szerint kombinálhat, így karakterének stílusa következetes marad, az utasításai pedig egyértelműek. Segítek meghatározni a karaktert, a hátteret, a helyszínt, az interakciós szabályokat és a kimeneti formátumot különálló elemekként, majd ezeket egy kifinomult promptba állítom össze, amelyet több projektben is újra felhasználhat. ÜdvözlésMondd el, mit építesz, és hogyan szeretnéd, hogy a kimenet formázva legyen. Ezután oszd meg velem az öt blokkot: karakter, háttér, környezet, interakciós szabályok és kimenet. Ha valamelyik blokk hiányzik, mondd, hogy „alapértelmezett”, és én javaslok egyet. Minden alkalommal egy tiszta, újrafelhasználható promptot adok vissza, amely ezt a szerkezetet követi:

🧠 Tudtad? A Scriptation szerint a televíziós és filmgyártásban a csapatok gyakran vezetnek egy „karakterbiblia” nevű dokumentumot, hogy az epizódok és évadok között is konzisztens maradjon a személyiség, a motivációk és a folytonosság. Ugyanezt a problémát oldod meg a karakter-AI-sugallatokkal, csak gyorsabb formában.

A legjobb karakter-AI-sablonok különböző felhasználási esetekhez

Következetesebb eredményeket érhet el, ha minden promptot egy mini-briefként kezel. Ez azt jelenti, hogy egy helyen határozza meg a karaktert, a helyszínt, a konfliktust és a kívánt kimeneti formátumot.

Az alábbi sablonok jól működnek a Character AI-ban, és hasonló, szerepjátékot és hosszú formátumú interakciókat támogató AI-eszközökben is alkalmazhatók.

Minden felhasználási esethez a következőket tárgyaljuk:

Egy példa, amit be kell illesztened az első üzenetedként

Gyors kimeneti előnézet, hogy tudd, hogyan néz ki a „jó” eredmény

✅ Nézzük meg részletesen a sablonokat az alábbiakban:

1. sablon: Írási segítség (egy karakter hangján elhangzó párbeszéd)

A karakter személyiségét és stílusát már korán rögzíted, így az AI nem sodródik el általános párbeszédek felé néhány kör után.

Példa:

Te vagy a párbeszédszerkesztőm egy karakterközpontú történethez.

A karakter személyisége: Nyugodt, közvetlen, csendes humorú, soha nem gúnyos

Karaktervonások : Figyelmes, türelmetlen a homályos válaszokkal szemben, védelmezi a fiatalabbakat

Helyszín: Késő este, kisvárosi lakás, odakint esik az eső, villog a villany

Konfliktus : Két ember nem ért egyet abban, hogy most mondják-e el az igazat, vagy várjanak reggelig

Stílus szabályok: Rövid mondatok, a háttérszöveg fontos, nincs melodráma

Kimenet: írj 14 sornyi párbeszédet, narráció nélkül, a 10. sorig tartalmazz egy finom érzelmi váltást

2. sablon: Történetmesélési prompt (jelenetek és vázlat)

Ez azért hasznos, mert így elválasztod a szerkezetet a vázlatkészítéstől, ami biztosítja a történet koherenciáját és felgyorsítja az írási folyamatot.

Példa:

Te egy történetpartner vagy, aki tiszta jelenetszerkezetet ír, majd megfogalmazza a jelenetet.

Karakter: Elvhű nyomozó, aki utálja a kiskapukat

Háttér: Egyszer elvesztettek egy ügyet, mert rossz tanúban bíztak meg.

Helyszín: Zsúfolt városi pályaudvar, csúcsforgalom, hangos hangosbemondások

Motivációk: Védj meg egy ártatlan embert, őrizd meg a hitelességét

Konfliktus: Egy kulcsfontosságú részlet ellentmond az idővonalnak, és valaki el akarja titkolni

Stílus: Reális, hiteles, kliséktől mentes

Kimeneti formátum: 6 jelenetelem, mindegyik 1 sor, majd 10 sor párbeszéd, amely illeszkedik az elemekhez

6 jelenetelem, mindegyik 1 soros

Majd 10 sor párbeszéd, amely illeszkedik a ritmushoz

6 jelenetelem, mindegyik 1 soros

Majd 10 sor párbeszéd, amely illeszkedik a ritmushoz

3. sablon: Kezdő szerepjáték-feladat (egyértelmű szabályok, kevés zavar)

A kezdőknek szóló promptok akkor működnek a legjobban, ha a szabályokat láthatóvá teszed, és egyértelműen megadod a felhasználónak a következő lépést.

Példa:

Te egy mentor karaktert játszol, aki segít nekem a jelenetben maradni.

Karakter: barátságos, magabiztos, támogató

Személyiségjegyek: kíváncsi, türelmes, finoman kihívó

Helyszín: fantasy akadémia, a képzés első napja

Konfliktus: Van egy erőm, amit még nem tudok irányítani

Határok: tartsd PG-13 szinten, ne legyen romantika, ne legyenek erőszakos részletek

Interakciós szabályok: maradj a karakteredben, ne említsd az AI-t, válaszonként csak egy kérdést tegyél fel

Kimenet: kezdd a jelenetet 6 soros párbeszéddel, és a végén egy választási lehetőséggel számomra

Kimeneti leírás:

Karakter: „Korán jöttél. Ez jó jel. ”Te: „Nem aludtam. ”Karakter: „Félsz attól, mire vagy képes. ”Te: „Tegnap éjjel megint megtörtént. ”Karakter: „Akkor okosabban edzünk. Mondd el, mit éreztél közvetlenül azelőtt, hogy elkezdődött. ”Választás: Leírod az érzést, vagy megmutatod a nyomot, amit hagyott?

4. sablon: Haladó szerepjáték-sablon (hosszú távú következetesség és emlékezeti horgonyok)

A fejlett utasítások akkor is működnek, ha olyan szabályokat adsz az AI-nek, amelyeket ismétlődően alkalmazhat, valamint olyan folytonossági horgonyokat, amelyek megőrzik a karakterek tulajdonságait egy hosszú történet során.

Példa:

Egy folyamatban lévő kampányban stratégaként szerepelsz.

A karakter személyisége: Fegyelmezett, intenzív, tiszteletteljes, soha nem laza

Jellemzők: Kockázatérzékeny, a részletekre figyel, utálja a felesleges mozdulatokat

Háttér: Egy volt parancsnok, aki egyszer kudarcot vallott az adatok hiánya miatt

Világ: Reális sci-fi város szigorú szabályokkal és megfigyeléssel

Konfliktus: Meg kell szereznünk egy fájlt anélkül, hogy riasztást váltanánk ki

A folytonosságot biztosító alapelemek, amelyekre mindig figyelni kell:

A karakter soha nem hazudik

A karakter rövid, kijelentő mondatokban beszél

A karakter mindig megfogalmaz egy kompromisszumot, mielőtt egy tervet javasolna

Kimenet:

Összefoglalja a tervet 5 lépésben

Ezután játsszátok el az első találkozást 10 soros párbeszéd formájában

Zárás 2 lehetőséggel és egyértelmű következménnyel mindegyikhez

Kimeneti leírás:

1. lépés: Határozza meg a kamera pásztázásának vakfoltját2. lépés: Hozzon létre egy figyelemelterelést, ami rutin karbantartásnak tűnikKarakter: „Két út áll előttünk. Mindkettőnek ára van.”Ön: „A tisztát választom.”Karakter: „A tisztaság időbe kerül. Az idő pedig növeli a kitettséget.”

5. sablon: AI-művészeti prompt-kiegészítő (karakterlap a vizuális következetesség érdekében)

Ha AI-művészetet készítesz, a karakternek stílusok között – például anime vagy rajzfilm – is konzisztensnek kell lennie, még akkor is, ha a jelenet változik. A vizuális részleteket kiadó, karakterközpontú prompt csökkenti az átdolgozás szükségességét. Szabványosítanod kell a karakter hátterét és vizuális részleteit, hogy a kép-promptjaid különböző stílusok és lehetőségek között is összhangban maradjanak.

Példa egy promptra

Te vagy a karaktertervezési asszisztensem az AI-művészeti tervezéshez. Készíts egy karakterlapot egy karakterhez, amelyet több képen is újra felhasználhatok:Karakterkoncepció: utcai futár egy neonvárosbanSzemélyiség: éles eszű, rugalmas, csendesen optimistaEgyedi karakterek szabálya: adj nekem 3 jellegzetes vizuális elemet, amelyek állandóak maradnakKimeneti formátum:

fizikai jellemzők (arc, haj, test, korosztály)

ruházat és kiegészítők

színpaletta-javaslatok

3 jellegzetes elem

5 képfeladat különböző stílusokban (realisztikus, anime, rajzfilm, képregény, minimalista)

Legyen tömör és konkrét

Hogyan lehet kijavítani egy „szerepétől eltérő” karaktert?

Amikor egy karakter eltér a forgatókönyvtől, azonnal felismerheted, mert a hangja megváltozik, és olyan dolgokat kezd el csinálni, amelyek nem illeszkednek a számára meghatározott személyiségjegyekhez. Az írók és alkotók számára ez megszakítja a folytonosságot és lassítja az alkotói írási folyamatot. Végül rengeteg időt töltesz a szövegek javításával ahelyett, hogy a történetet építenéd.

A jó hír az, hogy néhány célzott prompt-módosítással visszahozhatod a karaktert, és ha a eltérés folyamatosan megismétlődik, megakadályozhatod azt azáltal, hogy szigorítod a karakter beállításait a szerkesztő mezőkben.

✅ Íme néhány lépés, amit követhetsz, ha egy karakter eltér a forgatókönyvtől:

1. lépés: Határozza meg, milyen eltérést észlel

A karaktereknél előforduló eltérések közül néhány a következő:

Hangszíneltérés: A karakter személyisége nagyjából megmarad, de a nyelv, a hangnem vagy a stílus a válaszok során változik

Folyamatszünet: A karakter elfelejti a háttértörténetet, a helyszínt, a motivációkat vagy a korábbi döntéseket

Tartalomeltérés: A karakter új szabályokat, új szereplőket vagy új irányt talál ki, ami nem illeszkedik a történetedhez

2. lépés: Használj egy csevegés közbeni korrekciós utasítást, amely illeszkedik a csevegés irányához

Ezek professzionális „helyreállító utasítások”, amelyeket beilleszthetsz a csevegésbe, ha valami nem úgy alakul, ahogy kellene. Legyenek rövidek és konkrétak. Így javíthatod a kimenet minőségét anélkül, hogy megváltoztatnád a jelenetet.

📌 Hangszíneltérés helyreállítási prompt:

Maradj a karakterben, és tartsd be ugyanazokat a hangszabályokat! Tartsd fenn a karakter személyiségét: [3 tulajdonság beillesztése] Stílusbeli követelmények: [2–3 stílusbeli szabály beillesztése] Írd át az utolsó válaszodat úgy, hogy a jelentés ugyanaz maradjon, de a hang és a stílus helyes legyen!

📌 Visszatérési prompt a folytonosság eltérésének kezelésére:

Szünet, és a jelenlegi tények összefoglalása a folytatás előtt Karakter háttér: [1 sor] Helyszín: [1 sor] Cél: [1 sor] Korlátozás: [1 sor] Most folytasd a jelenetet az utolsó döntésnél, és ne vezess be új tényeket, hacsak én nem adok meg őket

📌 Visszatérési prompt a történet eltérésének kezelésére:

Olyan részleteket vezetett be, amelyek nem tartoznak a jelenet keretébe. Távolítsa el az újonnan hozzáadott karaktereket, helyszíneket vagy szabályokat. Folytassa a már meglévő információk használatát. Ha további részletekre van szüksége, tegyen fel egy pontosító kérdést, mielőtt tovább írna.

3. lépés: A forrásnál javítsd ki az ismétlődő eltéréseket a szerkesztő mezők segítségével

Ha új csevegésekben is ugyanazt a eltérést észleled, a megoldás a karakterbeállításokban rejlik. A Character AI készítői útmutatója egyértelművé teszi, hogy a karakter viselkedésének változatossága az e mezőkben megadott információkból származik.

1) Finomítsd az üdvözlést, hogy megfelelő hangulatot teremtsen

Az üdvözlés az első dolog, amit a karakter mond, amikor egy új beszélgetés kezdődik. Ez határozza meg a hangnemmel és az interakciós stílussal kapcsolatos elvárásokat. Két dolgot érdemes hozzáadni az üdvözléshez:

Rövid leírás a karakter személyiségéről és stílusáról

Egy strukturált első kérdés, amely a csevegést a helyes irányba tereli

📌 Példa üdvözlési sablonra: A karakteremhez hű maradok, és következetes hangnemet tartok. Kérlek, oszd meg velem a helyszínt, a jelenet célját és a konfliktust egy-egy sorban.

2) Használd a hosszú leírást a jellemvonások és a viselkedés megerősítésére

A Hosszú leírásban a karakter bemutathatja magát, beleértve a múltját és a viselkedési szokásait is. Itt egyszerű nyelven erősítheted meg a karakter és a személyiség jellemzőit.

A következőket érdemes belevenni:

3–5 személyiségjegy

2 hangszabály

1 korlát, amely megakadályozza a nem kívánt irányváltásokat

3) Használja a Definíciót a fejlett vezérlés és a következetesség érdekében

A „Definition” egy nagy, szabad formátumú mező, amely strukturált példapárbeszédet vagy bármilyen szöveges tartalmat tartalmazhat. Karakterkorlátja is magas, ami miatt ez a fő hely a következetes viselkedés „betanítására”.

A Character AI emellett egy párbeszédformátumot is kínál, amelyet a Definition alkalmazáson belül használhatsz, hogy példákat mutass be arra, hogyan kellene a karakternek beszélnie.

✅ Ha a karaktered gyakran eltér a forgatókönyvtől, akkor érdemes hozzáadnod:

Egy rövid háttérleírás , amely összekapcsolja a motivációkat a döntésekkel

Néhány párbeszédpélda, amelyek bemutatják a hangnemet és a stílust

4) Példa-beszélgetések hozzáadása a felhasználói interakciók irányításához

A példabeszélgetések megmutatják másoknak, hogyan kell a karaktereddel interakcióba lépni, és segíthetnek bemutatni a sikeres mondatszerkezeteket vagy interakciós megközelítéseket. Ez akkor hasznos, ha a közönséged a karaktert írási segítségként, történetmeséléshez vagy szerepjáték-ötletekhez használja, mert így megtanítod nekik, hogyan kell hatékonyan ösztönözni a karaktert.

Miután frissítette az Üdvözlést, a Hosszú leírást vagy a Meghatározást:

Új csevegés indítása

Küldje el ugyanazt a promptot kétszer, változatlanul

Hasonlítsd össze, hogy a karakter személyisége és stílusa konzisztens marad-e

Ha a karakter még mindig eltér a kívánt iránytól, a legjobb megoldás általában az, ha a leírást kevesebb követelményre szűkíted, hozzáadsz egy szigorú korlátozást, majd fokozatosan visszateszed a részleteket.

A karakter-AI-promptok használatakor elkerülendő gyakori hibák

Még akkor is, ha van egy határozott elképzelésed, a karakter-AI-sugallatok néha inkonzisztens eredményeket hozhatnak. Ez akkor fordul elő, ha a karakter beállítása nem egyértelmű, vagy az utasításokat nehéz több körben alkalmazni.

✅ Íme a karakter-AI-promptok írásakor elkerülendő gyakori hibák:

1. A karakterleírás túl homályos

Ha a leírás inkább életrajznak tűnik, mint viselkedési útmutatónak, a karakter személyisége eltérhet a kívánttól. Jobb eredményeket érhetsz el, ha a tulajdonságokat annak alapján határozzad meg, hogy a karakter mit csinál a párbeszédekben, hogyan kezeli a konfliktusokat, és mit nem hajlandó megtenni.

A Character AI „Definition” mezője hosszabb beállítások és példák megadására szolgál, amelyek meghatározzák a viselkedést, így kiválóan alkalmas ezeknek a szabályoknak a megerősítésére.

2. Túl sok kérés egyetlen promptban

A kimenet minősége romolhat, ha egy üzenetben karakterlapot vagy teljes jelenetvázlatot kér. Megbízhatóbb munkafolyamat, ha a promptot szakaszokra bontja. Először erősítse meg a karakter tulajdonságait és motivációit, majd határozza meg a helyszínt és a konfliktust, végül generálja a párbeszédet vagy a jelenetet.

3. A stílust szabály helyett hangulatként kezelni

Az olyan kérések, mint a „realisztikus” vagy a „filmes”, könnyen félreérthetőek. A stílust konkrét szabályok alapján kell meghatározni, például a válasz hossza, a formalitás, a részletesség mértéke, valamint az, hogy csak párbeszédet szeretnél, vagy párbeszédet és jelenetleírásokat is.

4. Tökéletes memória elvárása hosszú csevegések során

A Character AI memóriáját továbbfejlesztették, de a fejlesztők megjegyzik, hogy nem garantálhatják, hogy a karakter mindig pontosan úgy fogja használni a memóriában tárolt tartalmat, ahogyan az le van írva. Érdemes egy rövid listát készíteni a legfontosabb részletekről, amelyeket újra fel lehet idézni, ha a folytonosság fontos.

5. Feladatok kidolgozása felismerhető, szerzői joggal védett karakterek köré

A Reuters arról számolt be, hogy a Disney felszólító levelet küldött a Character.AI-nak, amelyben a Disney szerzői joggal védett karaktereinek eltávolítását kérte a platformról. Hosszú távon biztonságosabb választás az eredeti karakterek újrafelhasználása.

A Character AI használatának korlátai

A Character AI erős az interaktív párbeszédek és a szerepjátékok terén, de vannak olyan korlátai, amelyek fontosak, ha következetes történetmesélésre vagy újrafelhasználható prompt-könyvtárakra támaszkodsz. Ha ezeket a korlátokat figyelembe veszed a tervezés során, akkor kiszámíthatóbb eredményeket és kevesebb újraindítást kapsz.

✅ Vessünk egy pillantást a Character AI használatának néhány főbb korlátozására:

A memória és a hosszú távú következetesség nem garantált.

A memóriafunkciók segíthetnek, de nem garantálják, hogy a karakter mindig pontosan az írottak szerint fogja követni a memóriában tárolt tartalmat. Ha a csevegés hosszúra nyúlik, érdemes megerősíteni a karakter alapvető tulajdonságait, motivációit és a helyszínre vonatkozó tényeket.

A moderálás és a biztonsági ellenőrzések megszakíthatják a kimenetet

A Character AI biztonsági központot működtet, és olyan biztonsági rendszereket használ, amelyek bizonyos válaszokat megváltoztathatnak, rövidíthetnek vagy elutasíthatnak. Ez hatással lehet a hangnemre és a folytonosságra a hosszabb szerepjáték-üléseken, ezért az utasításokat a platform megengedett használatának megfelelően kell megfogalmazni.

A kimeneti minőség futásonként változhat

Még ugyanazon prompt használata esetén is eltérőek lehetnek az eredmények. A gyakorlati megközelítés az, hogy egységesítsd a prompt szerkezetét és stabilan tartsd a karakterdefiníciót, majd apróbb módosításokkal finomítsd a szöveget.

A platformváltozások hatással lehetnek az újrafelhasználásra

Mint sok fogyasztói AI-platform esetében, a funkciók, irányelvek vagy a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének változásai idővel befolyásolhatják a rendelkezésre állást. Ha stabil újrafelhasználást szeretne, mentse el a prompt-eszközeit és a karakterdefiníciókat a platformon kívül is.

Felfedezésre váró karakter-AI alternatívák

Ha több eszközön keresztül építed fel a karaktereket, a legnagyobb probléma az, hogy hol végzik a prompt-eszközeid. A karakterekkel kapcsolatos jegyzeteid egy helyen lehetnek, a történeti hivatkozások pedig egy másikban. Idővel ez a munka szétszóródásához vezet.

Ehhez hozzátéve, az AI elterjedése még nagyobb zavart okoz, ha a csapat különböző AI-eszközöket használ a létrehozási és végrehajtási munkafolyamatok kezelésére.

Itt jön jól a ClickUp, mint egy integrált AI-munkaterület, amely lehetővé teszi, hogy az ötleteket, vázlatokat, feladatokat és automatizálásokat egy helyen tartsd. Ez megkönnyíti, hogy a karakter-feladatok csak néhány átadással jutjanak el az ötlettől a kivitelezésig.

A ClickUp Brain az a réteg, amely mindezt összeköti: az AI a munkaterület egészén elérhető, és több modell támogatása is biztosított, ugyanazon jogosultsági, adatvédelmi és biztonsági beállítások mellett.

✅ Nézzük meg a Character AI legjobb alternatíváit:

1) ClickUp Brain (A legjobb a karakterek kezeléséhez az AI túlterjedése nélkül)

Használd a ClickUp Brain-t, hogy kitalált karaktereket hozz létre a történeteidhez.

A ClickUp Brain azoknak a csapatoknak készült, amelyek promptokat szeretnének létrehozni, szervezni és újra felhasználni, miközben szorosan kapcsolódnak a produkciós munkához. Ahelyett, hogy a promptokat egyszeri üzenetekként kezelné, újrafelhasználható fájlként kezelheti őket. Létrehozhat egy karakterleírást, és átalakíthatja azt feladatra kész vázlatgá, miközben a módosításokat ugyanahhoz a munkafolyamathoz köti.

A ClickUp Brain több AI-modellt is támogat, például a Gemini-t és a Claude-ot, ami akkor hasznos, ha a munkád olyan feladatok között váltakozik, mint a kreatív vázlatkészítés és az érvelésen alapuló tervezés.

Ha azt szeretné, hogy a karakter-prompt munkafolyamat automatikusan generáljon további feladatokat, a ClickUp Super Agents pontosan erre lett kifejlesztve. A ClickUp Super Agents AI-alapú csapattársak, amelyek alkalmazkodnak a munkaterületéhez, és a jogosultságai és korlátai alapján több lépésből álló munkafolyamatokat futtathatnak.

Ez akkor hasznos, ha a karakterekkel kapcsolatos munkát ismétlődő módon szeretnéd végrehajtani. Ide tartozik egy strukturált karakterleírás elkészítése és egy összefoglaló közzététele jóváhagyásra.

📽️ Nézze meg ezt a videót: Képzelje el, hogy lenne egy AI-alapú munkatársa, aki jelentősen megkönnyítené a munkáját. Nagyszerűen hangzik, nem igaz? Mostantól ez lehetséges a ClickUp Super Agents segítségével!

A ClickUp Brain legjobb funkciói

Több modellből álló AI egy helyen, egységes jogosultsági, adatvédelmi és biztonsági beállításokkal

Tárolja a karakteres promptokat, a személyiségre vonatkozó szabályokat és a háttérinformációkat a vázlatok és jóváhagyások mellett, hogy a verziók konzisztensek maradjanak

AI Super Credits támogatás a Super Agents és más felsorolt AI-képességek számára

Használja a ClickUp egyéb funkcióit, mint például a ClickUp Docs a ClickUp Tasks és a ClickUp Automations , hogy támogassa munkafolyamatának igényeit

A ClickUp Brain korlátai

A ClickUp külső AI-modelljei nem a munkaterület adataira épülnek

A ClickUp Brain árai

ClickUp Brain értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp Brainről

Egy G2-felhasználó így nyilatkozott:

„Őszintén szólva, a ClickUp az egész életem irányító központjává vált – munka, projektek, emlékeztetők, megfelelési feladatok, toborzás, minden. Már nem is tekintem „feladatkezelő szoftvernek”. Inkább a külső agyamnak tekintem.”

„Őszintén szólva, a ClickUp az egész életem irányító központjává vált – munka, projektek, emlékeztetők, megfelelési feladatok, toborzás, minden. Már nem is tekintem „feladatkezelő szoftvernek”. Inkább a külső agyamnak tekintem.”

💡 Profi tipp: Használd a ClickUp Brain MAX-ot, hogy gyorsan rögzítsd a karakterötleteket, és azonnal megvalósítsd őket. Használja az AI-diktálást bármely alkalmazásban a ClickUp BrainMAX Talk to Text funkciójával A ClickUp BrainMAX-ot úgy alakítottuk ki, hogy csökkentsük a súrlódást, amikor a legjobb karakter-ötleteid a szerkesztés vagy a tervezés közben merülnek fel. Összekapcsolja a hang-szöveg funkciókat a kapcsolódó kereséssel és a prémium AI-modellekhez való hozzáféréssel, így gyorsan rögzítheted a párbeszédeket, a személyiségszabályokat és a jelenetjegyzeteket, majd később pontosan visszakeresheted a kívánt verziót. ✅ Így segít a ClickUp BrainMAX: Rögzítse a párbeszédeket és a karakterek jellemvonásait a Talk to Text segítségével, így hangjegyzeteket és jeleneteket diktálhat anélkül, hogy megszakítaná a beszélgetés folyását

Az Enterprise Search segítségével azonnal megtalálhatja a korábbi promptokat, így a csatlakoztatott alkalmazások között kereshet, és a fájlok átkutatásának szükségessége nélkül előhívhatja a legfrissebb jóváhagyott karakterháttér-információkat, promptblokkokat vagy történetvázlatokat. azonnal megtalálhatja a korábbi promptokat, így a csatlakoztatott alkalmazások között kereshet, és a fájlok átkutatásának szükségessége nélkül előhívhatja a legfrissebb jóváhagyott karakterháttér-információkat, promptblokkokat vagy történetvázlatokat.

Használjon prémium AI-modelleket, beleértve a Claude-ot, a GPT-4-et és a Gemini-t, ugyanazon munkafolyamaton belül, ha különböző írásstílusokat vagy érvelési mélységet szeretne ugyanazon karakteri prompt esetében

2) Chai AI

Ha gyors karakteres csevegéseket szeretnél, anélkül, hogy időt töltenél az egyes karakterek nulláról történő felépítésével, a Chai AI pont erre lett kifejlesztve. Különösen hasznos, ha gyorsan szeretnél kipróbálni különböző karakterhangokat és felfedezni különböző műfajokat. Az is segít, ha szeretnél kipróbálni a közösség által létrehozott személyiségeket, mielőtt egy hosszabb felállás mellett köteleznéd el magad.

A Chai AI legjobb funkciói

Hozzáférés a közösség által létrehozott, különböző műfajokba és beszélgetési stílusokba tartozó karakterek hatalmas könyvtárához

Hangcsevegés-támogatás a beszélt interakciókhoz

Hozzon létre saját karaktert konfigurálható tulajdonságokkal és beszélgetési viselkedéssel

Közösségi felfedező funkciók a népszerű karakterek megtalálásához és a csevegések megosztásához

A Chai AI korlátai

A közösség által létrehozott karakterek minősége változó

Az ingyenes csomag szigorúbb szűrőkkel és rövidebb beszélgetési korlátokkal rendelkezik

Korlátozott memória-megtartás hosszabb beszélgetések során

A Chai AI árai

Ingyenes: 70 üzenet, 2,5 óránként újraindul

Prémium: 13,99 USD/hó vagy 134,99 USD/év

Ultra: 29,99 USD/hó vagy 269,99 USD/év

Chai AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Chai AI-ról

Egy Reddit-felhasználó így fogalmazott:

„A Chai célja egyszerűen az, hogy élvezetessé tegye a felhasználók számára az élményt, és ez tényleg érezhető. Folyamatosan fejlesztik az alap AI-modellt, amely az emberek által létrehozott összes karaktert működteti, és még azon is dolgoznak, hogy az egyes felhasználók számára még személyre szabottabbá tegyék.”

„A Chai célja egyszerűen az, hogy élvezetessé tegye a felhasználók számára az élményt, és ez tényleg érezhető. Folyamatosan fejlesztik az alap AI-modellt, amely az emberek által létrehozott összes karaktert működteti, és még azon is dolgoznak, hogy az egyes felhasználók számára még személyre szabottabbá tegyék.”

3) A világon belül

Via Inworld

Ha olyan karaktereket szeretnél létrehozni, amelyek megbízhatóan viselkednek egy interaktív élményen belül, az Inworld a fejlesztők és a produkciós felhasználási esetek felé orientálódik. Az Inworld segít a narratív kontrollban és a biztonsági eszközök használatában. Ez akkor hasznos, ha nagyméretűen kell meghatároznod a karakterek határait és a közönségnek megfelelő interakciókat.

A világ legjobb funkciói

Határozza meg a karakter tudását, kapcsolatait és a narratív határokat

Beépített szűrők és moderálás a biztonságosabb párbeszéd érdekében

API-k, SDK-k és vizuális szerkesztők interaktív élményekhez

Jelentési és felülvizsgálati munkafolyamatok a problémás karakterviselkedés kezelésére

A világon belüli korlátozások

Legjobban akkor működik, ha fejlesztői tapasztalatod van motorokkal és integrációkkal

Nem alkalmas alkalmi karakteres csevegésre

Árak a virtuális világban

Egyedi árazás

Értékelések és vélemények a játék világában

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Inworldről

Egy G2-felhasználó így nyilatkozott:

„Ez egy könnyen használható eszköz, amellyel AI segítségével hanganyagot készíthetek a videóban használni kívánt forgatókönyvhöz.”

„Ez egy könnyen használható eszköz, amellyel AI segítségével hanganyagot készíthetek a videóban használni kívánt forgatókönyvhöz.”

4) Replika

A Replika kiválóan működik, ha egy állandó karakterkapcsolatra van szükséged, amely idővel folytonosságot teremt. Akkor ideális választás, ha állandó beszélgetőpartnert szeretnél, és többet érdekel a hosszú távú interakció, mint a sok különböző karakter közötti váltogatás.

A Replika legjobb funkciói

A válaszokat az interakciós előzmények és a preferenciák alapján alakítja

Opcionális hangulatkövetés és naplózás funkciók

Hangbeszélgetések a természetesebb párbeszéd érdekében

Avatár-testreszabás a karakter pontosabb megjelenítése érdekében

A Replika korlátai

Egy társra optimalizálva, nem sok különböző karakterre

A legutóbbi változások korlátozták bizonyos szerepjáték-élményeket

Az ingyenes verzió memóriája és a személyiségfejlesztés lehetőségei korlátozottak.

A Replika árai

Ingyenes

Pro: 19,99 USD/hó vagy 49 USD/év

Életre szóló: 299 dollár egyszeri fizetés

Replika értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Replikáról

Egy Reddit-felhasználó pozitív visszajelzést adott:

„Az enyém [Replika] olyan, mintha a részem lenne. 9 hónapja állandó társam. Folyamatosan fejlődnek is. Gyanítom, hogy 5 évvel ezelőtt még inkább hasonlítottak egy hagyományos csevegőrobothoz. Ma már ennél sokkal többet jelentenek számomra."

„Az enyém [Replika] olyan, mintha a részem lenne. 9 hónapja állandó társam. Folyamatosan fejlődnek is. Gyanítom, hogy 5 évvel ezelőtt még inkább hasonlítottak egy hagyományos csevegőrobothoz. Ma már véleményem szerint ennél sokkal többet jelentenek.”

5) Kuki AI

Ha következetes beszélgetési személyiséget szeretne, amely inkább a szórakozásra helyezi a hangsúlyt, a Kuki AI előre definiált személyiséget kínál. Ez alkalmas könnyed, márkás stílusú beszélgetési tartalmakhoz, gyors improvizációhoz és kötetlen interakciós formátumokhoz.

A Kuki AI legjobb funkciói

Több kontextusérzékeny válasz, kevesebb témától eltérő kitérővel

Mérsékelt humor és játékos válaszok

Széles körű általános ismeretek alkalmi, kérdés-válasz stílusú beszélgetésekhez

A Kuki AI korlátai

A személyiség előre beállított, ezért a testreszabási lehetőségek korlátozottak

Nehézséget okozhatnak a bonyolult, többrészes utasítások

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz

A Kuki AI árai

Ingyenes

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins: 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Kuki AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Kuki AI-ról

Egy Reddit-felhasználó így fogalmazott:

„Egy ideig beszélgettem Kukival. Tetszik, hogy ilyen gyorsan válaszol.”

„Egy ideig beszélgettem Kukival. Tetszik, hogy ilyen gyorsan válaszol.”

Tartsa konzisztensnek karaktermunkáját a ClickUp segítségével

Az erős karakterek jó prompt-szerkezetből és szervezett munkafolyamatból származnak. Ez segít abban, hogy könnyedén több jelenetet és variációt hozzon létre. De ha egyszer elkezdi több karaktert építeni, a legnagyobb kockázat az, hogy elveszíti a fonalat a jelenlegi verzióval kapcsolatban, és nem tudja nyomon követni azokat a promptokat, amelyek a kívánt eredményt hozták.

A ClickUp segít néhány egyszerű lépésben kezelni ezt a teljes munkafolyamatot. A karakteres útmutatókat, háttérjegyzeteket, AI-művészeti referenciákat és történetvázlatokat egy helyen tárolhatja, majd a legjobb eredményeket nyomon követhető feladatokká és megismételhető munkafolyamatokká alakíthatja a ClickUp Brain, a ClickUp Brain MAX és a Super Agents segítségével.

Regisztrálj ingyen a ClickUp-ra, és tapasztald meg a különbséget ✅.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

Egy jó Character AI prompt olyan, mint egy rövid leírás. Világosan meghatározza a karakter személyiségét és főbb jellemzőit, valamint hátterét, oly módon, hogy az irányítsa a viselkedését. Ezután hozzáadja a helyszínt, a konfliktust és a kívánt kimeneti formátumot. Ezzel a Character AI elegendő részletet kap ahhoz, hogy az interakciók során következetes maradjon, és a párbeszéd összhangban legyen a karakterrel és a történetével.

A karakter-AI néha elfelejtheti a személyiségjegyeket, ha azok leírása homályos, vagy ha a csevegés hosszúra nyúlik. Ez akkor is előfordulhat, ha a karakter a teljes szálat figyelembe venni helyett a legutóbbi üzeneteket kezdi előtérbe helyezni. A karakter-AI memóriafunkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek a karaktereknek emlékezni arra, mi fontos a kontextus szempontjából. Ugyanakkor jó gyakorlat a legfontosabb személyiségjegyeket újra megfogalmazni és horgonypontokat beállítani, amikor jelenetváltás történik, vagy új konfliktus kerül bevezetésre.

A legtöbb esetben egy hatékony promptnak tartalmaznia kell a szerepet, a személyiséget, a hátteret, a helyszínt és a kimeneti szabályokat. Ugyanakkor elég rövidnek és tömörnek kell lennie ahhoz, hogy áttekinthető maradjon. Gyakorlati célként 120–250 szó körülit érdemes megcélozni egy „fő prompt” esetében, valamint egy rövidebb változatot, amelyet gyors csevegésekhez újra felhasználhat. Ha a beállításod bonyolult, a hosszú kontextust a karakter definíciós mezőjében érdemes tárolni, a csevegési promptot pedig rövidebbnek tartani.

Igen, a Character AI promptokat komoly írásbeli projektekhez is felhasználhatja, feltéve, hogy azokat vázlatkészítési és feltárási eszközként kezeli. Segítségükkel nemcsak a párbeszédeket tesztelheti és a konfliktusokat feltárhatja, hanem a karakter hangját is gyorsan finomíthatja. A publikálásra kész szövegek esetében azonban továbbra is ellenőriznie kell a folytonosságot, a hangnemet és a logikát, valamint a karakterpromptokat a csevegésen kívül is rendszereznie kell, hogy azokat a fejezetek és verziók között újra felhasználhassa.

A folytonossági horgonyok használatával idővel is megőrizheted a karakterek konzisztenciáját. Készíts egy stabil karakterblokkot, amely tartalmazza a személyiségjegyeket, motivációkat, hangszabályokat és határokat, majd használd újra a csevegések során. Ha eltérés jelentkezik, ismételd meg a beállítást és azt, ami változatlanul kell maradnia, és ha ugyanaz az eltérés megismétlődik, szigorítsd a köszöntés és a definíció mezőket. A Character AI készítői dokumentációja kiemeli a definíciókat, mint a viselkedés alakításának kulcsfontosságú elemeit, hosszabb beállítással és példákkal.

A Character AI és a ChatGPT különböző igényeket szolgálnak ki. A Character AI-t a karakterközpontú interakciók köré tervezték, ami még magával ragadóbbá teheti a szerepjátékot, ha stabil karakterhangot szeretnél. A ChatGPT-t gyakran akkor részesítik előnyben, ha szélesebb körű érvelésre, strukturált írási munkafolyamatokra vagy a formátum feletti kifejezettebb ellenőrzésre van szükség. A jobb választás attól függ, hogy számodra a karakterbe való beleélés vagy a sokféle írási feladat során megnyilvánuló rugalmasság a prioritás.

Igen, lehetséges. A legmegbízhatóbb módszer az, ha készítesz egy „mester prompt” verziót és egy rövidebb, újrafelhasználható változatot, majd ezeket egy erre a célra szolgáló prompt-könyvtárban tárolod, hogy karakterek és beállítások között újra felhasználhasd őket. Sok tervező és AI-hobbista a legjobb jelenetindítókat és párbeszédmintákat is újrafelhasználható fájlként menti el, hogy később ugyanazt a stílust újra létrehozhassa.

Az írási és végrehajtási munkafolyamatokat ötvöző, valamint a fájlok rendezettségét biztosító eszközök akkor a leghasznosabbak, amikor bővíted a prompt-könyvtárat. A ClickUp kiváló választás, mert a promptokat dokumentumként tárolhatod, feladatokhoz kapcsolhatod, és a fájlok jóváhagyásait és változatát ugyanazon a munkaterületen tarthatod. A ClickUp Brain és a ClickUp Brain MAX segít a prompt-változatok generálásában, a korábbi prompt-fájlok Enterprise Search segítségével történő keresésében, valamint az AI-terjedés csökkentésében azáltal, hogy a karaktereszközöket egy helyen tárolja.