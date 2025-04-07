AI negatív prompt példák a jobb tartalom előállításához

Végül megírja a tökéletes AI művészeti promptot. Rákattint a „generálás” gombra, és vár, csak hogy egy torz rémálommal találkozzon – levált végtagok, eltorzult arcvonások és furcsa textúrák.

Az AI-modelleknek nem csak jó promptokra van szükségük, hanem negatív promptokra is, hogy kiszűrjék a nem kívánt elemeket. Ha valaha is elgondolkodott azon, hogy miért tartalmaznak az eredményei furcsa artefaktokat vagy nem kívánt stílusokat, akkor valószínűleg azért, mert kihagyta ezt a fontos lépést.

Ebben az útmutatóban olyan AI negatív prompt példákat talál, amelyek segítenek finomítani a generált tartalmat, biztosítva, hogy alkotásai élesek, tiszták és pontosan olyanok legyenek, ahogyan elképzelte.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme, miért kulcsfontosságúak a negatív promptok az AI által generált tartalom javításában: A negatív promptok elengedhetetlenek a pontossághoz: finomítják az AI által generált képeket és szövegeket azáltal, hogy eltávolítják a torzulásokat, a helytelen stílusokat és az irreleváns szövegeket, így professzionális eredményeket biztosítanak.

Az esetspecifikus negatív promptok használata fontos: Akár realisztikus portrékat, anime művészetet, realisztikus fotókat, cikket vagy Python szkriptet hoz létre, a negatív promptok testreszabása biztosítja a konzisztenciát és kevesebb AI hibát.

A promptok készítésekor a legfontosabb az egyensúly: a negatív promptok túlterhelése megzavarhatja az AI-t, ezért végezzen ismételt tesztelést és használjon súlyozási technikákat az ellenőrzéshez.

A különböző AI-platformok egyedi módon kezelik a promptokat: például a Stable Diffusion lehetővé teszi a negatív promptok finomhangolását, míg a MidJourney nem használ parancsokat az elemek kizárásához.

Az AI negatív promptok csak egy része a folyamatnak: a hatékonyság érdekében elengedhetetlen a promptok idővel történő optimalizálása. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain & Whiteboards, segítenek nyomon követni az AI által generált projekteket.

Mik azok az AI negatív promptok?

Az AI negatív promptok megmondják az AI modellnek, mit kell elkerülnie képek vagy szövegek generálásakor. Ahogyan a hagyományos promptok megmutatják az AI-nek, mit kell tartalmaznia, a negatív promptok a nem kívánt elemek eltávolításával finomítják a kimenetet.

A negatív promptot általában szöveg-, kép- és videógeneráló modellekben használják az eredmények finomítására és a nem kívánt elemek kizárására. Ez különösen hasznos olyan AI-modellek esetén, amelyek homályos részleteket, rosszul renderelt elemeket, furcsa torzulásokat, felesleges részleteket vagy helytelen stílusokat generálnak.

Példa: Ha valósághű portrét szeretne létrehozni, de a háttér mindig elmosódott, az arcvonások pedig túlságosan élesek, akkor a promptja a következő lehet: 👉 Rendszeres prompt: „Hiperrealista portré egy nőről, lágy megvilágításban” 👉 Negatív prompt: „Homályos háttér, éles megvilágítás, torz arc, extra végtagok, természetellenes színek”

A negatív promptok hozzáadásával az AI a kívánt elemek minőségének javítására összpontosít, miközben kiküszöböli a gyakori hibákat. Ez az egyszerű módosítás jelentősen javíthatja a pontosságot, és segíthet valósághű fotók és szövegek létrehozásában.

A negatív promptokat elsősorban generatív AI-modellekkel használják, különösen a szöveg-kép vagy szöveg-szöveg generáláshoz kapcsolódó modellekkel.

Ha negatív promptokat támogató modellt használ (különösen képalkotás esetén), az AI úgy módosítja a látens tér ábrázolását, hogy minimalizálja a megadott nem kívánt elemek jelenlétét.

Miért érdemes negatív promptokat használni az AI-alapú képalkotásban?

A negatív promptok megakadályozzák a nem kívánt elemek megjelenését az AI által generált képeken, így azok kifinomultabbak és pontosabbak lesznek. A torzulások és irreleváns részletek eltávolítása időt takarít meg és javítja a minőséget. Íme, miért nélkülözhetetlenek:

1. Kerülje a torz vagy természetellenes jellemzőket

Az AI-modellek néha összefüggéstelen végtagokat, rosszul megrajzolt arcokat vagy egymáshoz nem illő testrészeket generálnak – különösen portrék vagy karakterrajzok esetében. A negatív promptok segítenek ezeknek a problémáknak a kiküszöbölésében.

Példa: Példa: „Részletesen kidolgozott, páncélos fantasy harcos, filmszerű megvilágítás”

Íme, mit készített a ChatGPT a fenti prompttal:

via ChatGPT

Ugyanakkor ugyanaz a prompt egy további negatív prompttal, például „Extra végtagok, torz arc, természetellenes arányok, homályos részletek” kiegészítéssel a következő eredményt adja:

Negatív prompt a ChatGPT használatával

Az első kép kreatív változatokkal rendelkezett, például eltúlzott vonásokkal vagy a szokásos emberi arányok kevésbé hangsúlyos ábrázolásával. Ezek néha kissé természetellenes elemekként jelenhetnek meg a harcos megjelenésének vagy testtartásának ábrázolásában.

A negatív prompttal létrehozott második kép kifejezetten elkerüli ezeket a jellemzőket. Megőrzi a standard emberi arányokat, így az arc és a végtagok természetesnek és valósághűnek tűnnek.

A részletek élesek és tiszták maradnak, anélkül, hogy elmosódnának, ami rontaná a páncél bonyolultságát vagy a jelenet általános tisztaságát.

2. Finomítsa a művészeti stílusokat és a következetességet

Az AI véletlenül keverheti a stílusokat – realisztikus elemeket anime-vel ötvözhet, vagy festői textúrákat adhat hozzá, amikor tiszta digitális megjelenést szeretne. A negatív promptok következetességet kényszerítenek.

Példa: Prompt: „Egy macska tiszta, vektoros stílusú illusztrációja.”

Vektoros stílusú illusztráció egy macskáról

Ugyanaz a prompt, ha negatív prompttal együtt adjuk meg, például: „Akvarell, olajfestmény, 3D-renderelés, zaj, durva textúra”. A kimenet a következőre változik:

Negatív prompt

Az első vektoros illusztráció tiszta és modern, de korlátozások nélkül készült. Ez nem vektoros művészeti formákra emlékeztető, nem szándékolt textúra- vagy stílusbeli eltérésekhez vezethet.

Másrészt a második illusztrációt szándékosan úgy készítették, hogy kizárjon bizonyos jellemzőket, mint például az akvarellhatások, az olajfestmény textúrák, a 3D-s megjelenés, a zaj és a durva textúrák.

Ez egy kifinomultabb és szigorúan vektoros stílusú grafikát eredményezett, amely biztosította, hogy a design éles, tiszta és szilárd színekkel rendelkezzen.

3. A nem kívánt színek és a megvilágítási problémák kiküszöbölése

Az AI néha túlságosan telíti a színeket, vagy éles fényhatásokat alkalmaz, amelyek megzavarják a kívánt hangulatot. A negatív promptok segítenek ezt kontrollálni.

Példa: Példa: „Hangulatos cyberpunk utca neonfényekkel.”

Hangulatos cyberpunk utca neonfényekkel

Ugyanaz a prompt negatív prompt kiegészítéssel: „Kifakult tónusok, túltelítettség, túlzott ragyogás, ködös” eredménye:

Negatív prompt

Általában a korlátlan cyberpunk vizuális elemek erősen támaszkodnak olyan atmoszférikus effektusokra, mint a köd és a ragyogás, hogy hangulatos és másvilági érzetet keltsenek. Ez homályos vagy kevésbé részletes megjelenést eredményez, az élénk színek egymásba olvadnak, és így egy absztraktabb vizuális élményt hoznak létre.

Ezzel szemben a negatív prompttal ellátott kép egy cyberpunk utcai jelenetet ábrázol, amely sokkal élesebb és határozottabb, mint amit egy ilyen korlátozások nélkül generált képtől elvárhatnánk.

💡 Profi tipp: A jól felépített prompt jobb AI-eredményeket biztosít. Ahelyett, hogy homályos bejegyzéseket írna, használjon világos, részletes megfogalmazásokat a véletlenszerűség elkerülése érdekében. Itt találhat valós példákat a prompt-tervezésre.

Miért érdemes negatív promptokat használni az AI szöveggenerálás során?

A szöveggenerálás során a negatív promptok (vagy irányadó korlátozások) segítenek a válaszok finomításában, biztosítva, hogy azok megfeleljenek a konkrét követelményeknek, miközben elkerülik a nem kívánt tartalmakat. Különösen hasznosak a ChatGPT, Claude, Gemini és Codex eszközök kimeneteinek finomításához.

Itt egy részletes áttekintés arról, miért értékesek a negatív promptok az AI szöveggenerálásában:

1. A relevancia és a pontosság javítása

Az AI által generált válaszok néha tartalmaznak témától eltérő részleteket, felesleges információkat vagy feltételezéseket, amelyek csökkentik a pontosságot. A negatív promptok használata segít kiszűrni az irreleváns tartalmakat, így a válaszok fókuszáltabbak és pontosabbak lesznek.

Példa: Hatás: Biztosítja, hogy az összefoglaló történelmi maradjon, spekulatív jövőbeli tartalom nélkül.

Példa: „Összefoglalja a mesterséges intelligencia történetét!”

Negatív prompt: „Ne tartalmazzon futurisztikus jóslatokat vagy személyes véleményeket!”

2. Az írás stílusának és hangvételének ellenőrzése

Az AI olyan válaszokat generálhat, amelyek túl formálisak, informálisak, túl részletesek vagy túl technikaiak az Ön igényeihez képest. A negatív promptok irányíthatják a tartalom hangvételét, olvashatóságát és mélységét.

Példa: Hatás: Biztosítja, hogy a magyarázat egyszerű és kezdőbarát legyen.

Példa: „Magyarázza el a blokklánc technológiát kezdőknek”

Negatív prompt: „Kerülje a szakzsargont és a bonyolult matematikai magyarázatokat”

via Perplexity

3. A redundáns vagy ismétlődő tartalom elkerülése és a kreativitás ösztönzése

Az AI néha ugyanazokat a pontokat ismételgeti, csak más megfogalmazással, ami feleslegesen hosszabbá teszi a válaszokat. Néha általános vagy túlhasznált kifejezéseket hoz létre egyedi, vonzó tartalom helyett.

A negatív promptok segítenek a tömör és vonzó írásmód fenntartásában, és az AI-t az eredetiség felé terelik.

Példa: Hatás: Arra kényszeríti az AI-t, hogy egyedi előnyöket soroljon fel, ahelyett, hogy ugyanazokat a pontokat átfogalmazná, és elkerülje a kiszámítható kifejezéseket.

Példa: „Írja le a testmozgás előnyeit!”

Negatív prompt: „Ne ismételje meg ugyanazt az előnyt más szavakkal, és kerülje az olyan kliséket, mint a „Soha ne add fel!”

4. Az elfogultság és a szubjektivitás kiszűrése

Az AI-modellek hatalmas adathalmazokon vannak betanítva, ami néha elfogultságot vagy szubjektív véleményeket eredményezhet a válaszokban. A negatív promptok segítenek abban, hogy a válaszok semlegesek és tényeken alapuljanak.

Példa: Hatás: Biztosítja, hogy a válasz objektív és adatalapú legyen, nem pedig spekulatív.

Példa: „Beszéljétek meg az AI hatását a munkahelyekre!”

Negatív prompt: „Ne fejtse ki személyes véleményét és ne tegyen alaptalan állításokat!”

5. A nem kívánt témák vagy érzékeny információk kizárása

Az AI által generált tartalom néha vitatott témákat, érzékeny részleteket vagy nem kívánt témákat tartalmaz, amelyek nem relevánsak a kérés szempontjából. A negatív promptok kifejezetten kiszűrhetik az ilyen tartalmakat.

Példa: Hatás: A figyelmet a termelékenységi technikákra összpontosítja, anélkül, hogy egészségügyi tényezőket tárgyalna.

Prompt: „Írj blogot az időgazdálkodási stratégiákról!”

Negatív prompt: „Ne említsd a diétát vagy a testmozgást”

AI negatív prompt példák felhasználási esetek szerint

A negatív promptok segítenek finomhangolni az AI által generált tartalmakat azáltal, hogy kiküszöbölik a torzulásokat, a nem kívánt elemeket, az elfogultságot és az inkonzisztenciákat. Akár realisztikus portrékon, anime művészeteken, tájképeken, termékfotókon, hirdetési szövegeken vagy blogokon dolgozik, a megfelelő negatív promptok jelentősen javíthatják az eredményt.

Az alábbiakban különböző kreatív igényekhez igazított gyakorlati negatív prompt példákat talál.

1. Reális emberi portrék

Az AI-nek nehézségei vannak az anatómia, az arc szimmetriája és a természetes megjelenésű vonások ábrázolásával. Ezek a negatív promptok segítenek a realizmus megőrzésében.

❌ Negatív prompt példák: „Többlet végtagok, többlet ujjak, többlet karok, rosszul megrajzolt arc, aszimmetrikus vonások, rossz anatómia, torz szemek, homályos részletek, műanyagszerű textúra, unheimlich-hatás, túl éles, túlzott izomzat, szemcsés bőr.”

💡 Profi tipp: Ha az AI folyamatosan ijesztő kezeket generál, akkor adja hozzá a negatív promptjához a „rossz kezek, extra ujjak, túl sok ujj, összenőtt ujjak, természetellenes fogás” kifejezéseket.

2. Anime- és rajzfilmfigurák

Az AI anime-művészet készítésekor keverheti a stílusokat vagy furcsa anatómiai hibákat generálhat. Használja ezeket, hogy karakterei tiszták és élesek maradjanak:

❌ Negatív prompt példák: „Reális részletek, túlzottan részletes textúrák, 3D elemek, hiperrealizmus, elmosódott vonalak, szaggatott élek, rossz arányok, extra szemek, rosszul rajzolt kezek, helytelen anime arányok, zaj, kifakult színek, realizmus szűrő”

🧠 Érdekesség: Egyes AI-modellek véletlenül orrot adnak az anime-szereplőknek, mert nehezen boldogulnak a 2D-s stilizálással!

3. Termékfotózás és e-kereskedelmi képek

Termékekre fókuszáló képek esetében az AI gyakran nem kívánt tükröződéseket, zsúfolt vagy unalmas háttérképet, illetve inkonzisztens megvilágítást ad hozzá. A következő negatív promptok segítségével ezt meg lehet oldani:

❌ Negatív prompt példák: „Szöveg, vízjel, logó, felesleges tárgyak, árnyékok, rendetlenség, unalmas háttér, helytelen tükröződések, egyenetlen megvilágítás, alacsony minőség, legrosszabb minőségű lencsetorzulás, gyenge felbontás, túlexponálás, elmosódás, csúnya ujjak, normál minőség, alacsony felbontás”

💡 Profi tipp: Az AI által generált grafikák finomításra szorulnak. A negatív promptok segítenek eltávolítani a nem kívánt elemeket, így tisztább kompozíciókat biztosítva. Itt megtudhatja, hogyan javíthatja az AI a grafikai tervezést.

4. Tájképek és városi tájképek

A környezeti képekben az AI néha lebegő tárgyakat, irreális megvilágítást vagy nem kívánt tömegeket generálhat.

❌ Negatív prompt példák: „Természetellenes árnyékok, túltelítettség, lebegő tárgyak, torz épületek, hiányzó textúrák, irreális tükröződések, alacsony kontraszt, helytelen megvilágítás, hibás artefaktok, kifakult ég, túlexponált fényes részek, duplikált elemek”

5. Cyberpunk és futurisztikus sci-fi művészet

Az AI túlzásba viheti a neonvilágítást, a természetellenes színsémákat vagy a torzított elemeket a sci-fi kompozíciókban.

❌ Negatív prompt példák: „Túlzott expozíció, irreális ragyogás, túlzott neon, rossz perspektíva, lencse tükröződések, homályos élek, gyenge kontraszt, extra fények, glitch artefaktok, pixelizált, torz geometria, duplikált épületek.”

🧠 Érdekesség: Az AI-modelleknek néha hiányoznak az adatok bizonyos kimeneti képekhez, és ebben az esetben gyakran „hallucinálnak” válaszokat, mivel félreértelmezik az adatokat vagy kitalálják a válaszokat!

6. Fantasztikus művészet és mitikus lények

A fantasy témájú generációk néha következetlen részleteket, extra végtagokat vagy helytelen anatómiai jellemzőket adnak a mitikus lényekhez.

❌ Negatív prompt példák: „Többlet szárnyak, aránytalan testrészek, véletlenszerűen ragyogó elemek, műanyag textúra, túltelített színek, deformált lábak, aszimmetria, rosszul elhelyezett árnyékok, helytelen perspektíva, rosszul összehangolt részletek”

🎯 Bónusz tipp: Kerülje az AI realizmusát a festett fantázia megjelenés érdekében azáltal, hogy a negatív promptba hozzáadja a „fotórealisztikus, 3D renderelés, hiperrészletes, élethű” kifejezéseket.

7. Vintage és retro művészeti stílusok

Az AI néha modern textúrákat vagy helytelen színpalettákat ad hozzá, amikor vintage stílusokat próbál megalkotni.

❌ Negatív prompt példák: „HD, nagy felbontás, éles kontúrok, digitális artefaktok, modern stílus, túltelítettség, újkori részletek, helytelen korszak, futurisztikus elemek, műanyag textúra”

8. Horror és sötét témájú művészet

Az AI horror képek néha nem várt komikus hatást vagy túlzott erőszakot eredményezhetnek. A negatív promptok segítenek finomítani a kísérteties hatást.

❌ Negatív prompt példák: „Karikatúra-szerű, buta, túlzott horror, túlzott vér, túlzott részletesség, természetellenes színátmenetek, irreális kifejezések, rosszul rajzolt arc, gyenge kontraszt, kifakult színek, üres háttér, homályos test.”

9. Építészeti látványtervek és belső terek

Az AI gyakran helytelen megvilágítást, felesleges bútorokat vagy torz struktúrákat ad hozzá az építészeti képekhez.

❌ Negatív prompt példák: „Egyenetlen megvilágítás, görbe falak, irreális tükröződések, lebegő tárgyak, rossz perspektíva, felesleges bútorok, zsúfolt háttér, torz arányok, helytelen árnyékok, hiányzó részletek, halszem torzítás, durva arányok”

10. Élelmiszerfotózás és kulináris művészet

Az AI által generált ételek képei néha túl mesterségesnek, túl fényesnek vagy furcsa textúrájúaknak tűnnek.

❌ Negatív prompt példák: „Műanyag textúra, irreális fényesség, helytelen ételarányok, felesleges tárgyak, rendetlenség, szöveg, vízjel, logó, helytelen összetevők, lebegő elemek, túlzott telítettség, homályos élek, rajzfilmszerű, 3D-s renderelés”

11. Reklám szövegírás

Az AI túlságosan általános, eltúlzott vagy túlzottan eladási célú nyelvet generálhat, ami csökkentheti a hitelességet. Ezek a negatív promptok segítenek meggyőző, mégis reális hirdetések létrehozásában.

❌ Negatív prompt példák: „Kattintáscsalogató, túlzott állítások, túlzott promóció, ismétlődő kifejezések, természetellenes lelkesedés, általános szleng, homályos előnyök, robotos hangnem, erőltetett sürgősség, felesleges felkiáltójelek, irreleváns részletek.”

12. Ügyfélkapcsolati e-mailek készítése

Az AI által generált e-mailek túl robotosnak, személytelennek vagy túlságosan formálisnak tűnhetnek, ami csökkenti hatékonyságukat a figyelemfelkeltés terén. Ezek a negatív példák segítenek abban, hogy az e-mailek természetesek és szimpatikusak maradjanak.

❌ Negatív prompt példák: „Általános üdvözlés, túlzott formalitás, robotos nyelv, természetellenes kifejezések, túlzottan bocsánatkérő hangnem, homályos tárgy, személytelen megközelítés, túlzott hízelgés, túl hosszú bekezdések, irreleváns információk, clickbait-stílusú CTA. ”

13. Üzleti jelentések

Az AI által generált üzleti jelentések néha töltelék tartalmat, homályos következtetéseket vagy túlságosan kötetlen hangnemet tartalmazhatnak. Ezek a negatív promptok segítenek fenntartani a professzionális és adatközpontú megközelítést.

❌ Negatív prompt példák: „Alaptalan állítások, köznyelvi kifejezések, túlzott melléknévhasználat, felesleges információk, homályos következtetések, felesleges történetmesélés, túlzott szószaporítás, alátámasztatlan vélemények, túlságosan általános statisztikák, marketing stílusú nyelvhasználat.”

14. Történetírás

Az AI kliséket, ismétlődő cselekményelemeket vagy túlságosan leegyszerűsített karakterfejlődést eredményezhet. Ezek a negatív promptok elősegítik az eredetiséget és a történetmesélés mélységét.

❌ Negatív prompt példák: „Közhelyes fordulat, kiszámítható cselekmény, egydimenziós karakterek, túlzott magyarázatok, irreális párbeszédek, információhalmozás, ismétlődő kifejezések, túlhasznált tropusok, erőltetett happy end, érzelmi mélység hiánya.”

15. Kódrészletek

Az AI hatástalan, elavult vagy feleslegesen bonyolult kódot generálhat. Ezek a negatív promptok segítenek biztosítani a tiszta, modern és olvasható kódot.

❌ Negatív prompt példák: „Elavult funkciók, hatástalan ciklusok, túlzottan bonyolult logika, felesleges megjegyzések, rossz behúzás, túlzott beágyazás, nem biztonságos gyakorlatok, elavult könyvtárak, redundáns kód, hibakezelés hiánya.”

16. Hírösszefoglalók

Az AI elfogultságot, felesleges véleményeket vagy túlzott részletességet vihet a hírek összefoglalásaiba. Ezek a negatív promptok segítenek abban, hogy az összefoglalók tényszerűek, tömörek és semlegesek maradjanak.

❌ Negatív prompt példák: „Spekuláció, személyes vélemények, túlzó nyelvhasználat, elfogult megfogalmazás, túlzott háttérinformációk, érzelmileg töltött szavak, félrevezető címsorok, felesleges ismétlések, töltelék tartalom, kötetlen hangnem.”

17. Közösségi média feliratok

Az AI által generált feliratok túl általánosak, túlságosan promóciós jellegűek vagy nem elég vonzóak lehetnek. Ezek a negatív példák segítenek tömör, releváns és vonzó tartalmak létrehozásában.

❌ Negatív prompt példák:„Clickbait, túlzott emoji használat, nagybetűk, erőltetett lelkesedés, általános kifejezések, robotos hangnem, túlzott formalitás, homályos üzenetek, túl hosszú feliratok, felesleges hashtagek.”

➡️ További információ: A legjobb stabil diffúziós alternatívák a művészeti alkotások létrehozásához

A hatékony negatív promptok elkészítésének legjobb gyakorlata

A negatív promptok segítenek finomítani az AI által generált képeket és szövegeket, de elkészítésük stratégiát igényel. Ahelyett, hogy csak egy listát dobna össze általános kifejezésekből, a megközelítés finomhangolásával pontos, kiváló minőségű eredményeket érhet el.

Íme néhány azonnal alkalmazható bevált módszer, amellyel javíthatja alapvető negatív promptjait.

1. Kerülje el a negatív prompt túlterhelését túl sok kifejezéssel

Csábító lehet minden nem kívánt elemet a negatív promptba dobni, de a túl sok korlátozás megzavarhatja az AI-t.

Ez elsimíthatja a részleteket vagy kiszámíthatatlanná teheti az eredményeket. Ehelyett kezdje olyan kulcsszavakkal, amelyek konkrét problémákat céloznak meg, például „extra végtagok” vagy „elmosódott részletek”. Ha a probléma továbbra is fennáll, finomítsa azt úgy, hogy fokozatosan további kifejezéseket ad hozzá.

💡 Profi tipp: A hatékonyság javítása érdekében mentse el és kategorizálja a sikeres promptokat. A ClickUp segít nyomon követni és finomítani őket a jövőbeni felhasználáshoz. Kész AI prompt sablonokat itt talál.

2. Használjon súlyozási beállításokat a pontosabb vezérlés érdekében

Számos képalkotó AI-eszköz lehetővé teszi a kifejezések súlyozását, hogy azok hatását szabályozni lehessen. A (word:1. 5) vagy [word] szintaxis használatával a fontosságot úgy állíthatja be, hogy a kisebb hibákat nem távolítja el teljesen, de a nagyobbakat előtérbe helyezi.

✅ Példa: Ha az AI folyamatosan éles árnyékokat generál, próbálja ki a „harsh shadows: (1. 5), blurry background: (0. 8)” parancsot, hogy csökkentse az élességet, miközben jelentősen csökkenti az árnyékokat.

🎯 Miért működik: Az AI értelmezését finomítja, ahelyett, hogy egy elemet teljesen blokkolna, ami néha váratlan eredményeket hozhat.

3. A negatív promptok akkor működnek a legjobban, ha pontos fő promptokkal párosítják őket

Egy erős fő prompt ugyanolyan fontos, mint egy negatív prompt. Ha a pozitív promptja homályos, az AI-nak több területe van a véletlenszerűségre, ami csökkenti a negatív prompt hatékonyságát. Legyen a lehető legrészletesebb a fő promptban, mielőtt módosítaná a negatív kifejezéseket.

🔹 Rossz példa: „Egy gyönyörű nő a városban” + „rossz anatómia, homályos” 🔹 Jobb: „Rendkívül részletes, szimmetrikus nőportré, lágy megvilágítás, természetes póz” + „rossz anatómia, túl sok ujj, aszimmetria, túltelítettség, jpeg-artefaktok”.

🚀 Profi tipp: A fókuszált fő prompt csökkenti a képek finomításakor a kísérletezést és a hibákat.

4. Ne találgasson vakon, hanem egyszerre csak egy változtatást teszteljen

Ne küldjön azonnal negatív promptokat, ha egy AI által generált kép vagy szöveg nem sikerül jól. Ehelyett változtasson meg egyszerre csak egy dolgot, hogy lássa, mi befolyásolja az eredményt.

⚒️ Hibaelhárítás:

Futtassa a promptot negatív kifejezések és megjegyzéshibák nélkül.

Adjon hozzá egy negatív kifejezést, amely a legnagyobb problémára céloz.

Generálja újra és hasonlítsa össze a változásokat

Ismételje meg a kifejezések fokozatos hozzáadásával vagy módosításával.

📌 Miért működik: Ez a megközelítés elkülöníti a működő és a nem működő elemeket, így a finomítás gyorsabbá és célzottabbá válik.

5. Ne csak elemeket távolítson el – használjon negatív promptokat a stílus irányításához

A negatív promptok nem csak a hibák kijavítására szolgálnak – finomíthatják a művészi stílust és hangulatot is. Ha művészi megjelenést szeretne, negatívan promptolhatja a realizmust. Ha simább digitális művészetet preferál, távolítsa el a durva textúrákat és a zajos részleteket.

Hasonlóképpen, ha szöveget generál, és könnyed, vidám hangvételű szövegre van szüksége, próbálja meg negatívan megfogalmazni a formális nyelvet.

🎨 Példa: ✅ Tiszta anime esztétika érdekében: Negatív prompt: „realisztikus, fotórealisztikus, 3D-renderelt, olajfestmény, durva textúrák” ✅ Vintage filmhatás elérése: Negatív prompt: „digitális, éles fókusz, túltelített, modern stílus”

⚡ Bónusz tipp: Gondoljon arra, hogy stilisztikailag mit nem szeretne, ne csak a technikai hibákra koncentráljon. A negatív promptok ugyanolyan hasznosak az esztétika kialakításában, mint a hibák kiszűrésében.

Hogyan használjuk a negatív promptokat az AI platformokon

A negatív promptok segítenek finomítani az AI által generált tartalmat azáltal, hogy eltávolítják a nem kívánt elemeket. Különböző AI eszközök, például a Stable Diffusion és a Midjourney, lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy negatív promptokat adjanak hozzá a végső eredmény ellenőrzése érdekében. Hasonlóképpen, a szöveggeneráló AI eszközök, mint például a ChatGPT és a Claude, szintén felismerik a negatív promptokat.

Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan lehet hatékonyan használni a negatív promptokat a főbb generatív AI platformokon.

Stable Diffusion negatív promptok használata

A Stable Diffusion pontos kimeneti vezérlést biztosít a felhasználóknak, lehetővé téve a részletes negatív promptok használatát.

⚒️ Negatív promptok használatának lépései a Stable Diffusion programban:

1. lépés: Nyissa meg a Stable Diffusion felhasználói felületét

Használjon olyan platformokat, mint az Automatic1111, az InvokeAI vagy a ComfyUI, hogy hozzáférjen a Stable Diffusionhoz. Használjuk a HuggingFace-t, hogy hozzáférjünk a Stable Diffusion 3. 5 modelljéhez, és megértsük, hogyan kell promptokat adni.

2. lépés: Írja be a fő promptot

Legyen a lehető legrészletesebb, hogy az AI megértse a stílust és a témát. Íme egy példa egy lehetséges promptra:

„Készítsen hiperrealista portrét egy nőről, lágy megvilágítással, filmszerű mélységélességgel, részletes bőrtextúrával és természetes hajjal. A háttér legyen egy elmosódott városi táj, meleg arany tónusokkal a naplementében.”

3. lépés: Negatív prompt hozzáadása

Keresse meg a „Negatív prompt” beviteli mezőt, és írja be az eltávolítani kívánt elemeket (pl. „elmosódott, extra ujjak, deformált arc, szöveg, vízjel”).

Íme a negatív prompt, amelyet használhat:

„Homályos, felesleges ujjak, hiányzó karok, hiányzó lábak, rosszul rajzolt kezek, hiányzó ujjak, természetellenes megvilágítás, műanyagszerű textúra, szemcsés, túl éles, vízjel, szöveg, logó, felesleges végtagok.”

4. lépés: A mintavételi módszer és beállítások módosítása

A különböző mintavételi módszerek (Euler, DDIM stb.) eltérő módon kezelik a negatív promptokat, ezért érdemes kipróbálni a különböző változatokat.

Beállítások az AI platformokon

5. lépés: Használja a CFG skálát és lépéseket

A magasabb CFG-skála (7–12) biztosítja, hogy az AI szigorúan kövesse a promptokat, míg a több lépés finomítja a részleteket.

6. lépés: Generálás és finomítás

Futtassa a promptot, ellenőrizze a nem kívánt elemeket, és szükség szerint módosítsa a negatív promptot. Íme, így néz ki a végső eredmény:

AI által generált kép

💡 Profi tipp: Ha az artefaktumok vagy a nem kívánt részletek továbbra is fennállnak, kísérletezzen negatív beágyazásokkal (például EasyNegative) az eredmények finomhangolásához.

Negatív promptok használata a Midjourney-ben

A Midjourney egyszerűbb megközelítést alkalmaz, de a jobb ellenőrzés érdekében negatív promptokat is lehetővé tesz.

⚒️ Negatív promptok használatának lépései a Midjourney-ben:

Írja be a fő promptot: Induljon el a Discordban a /imagine parancs használatával, majd írja be a leíró promptot.

Negatív prompt hozzáadása: Használja a –no parancsot, majd írja be az eltávolítani kívánt kifejezéseket (pl. „–no text, watermark, extra limbs, blurry, dark shadows”).

Képarány és minőség beállítása: Az –ar parancsot a képarány, a –q parancsot pedig a képminőség finomhangolásához használja.

Kísérletezzen a verziókkal és stílusokkal: A Midjourney különböző verziói (V5, V6 stb.) eltérő módon kezelik a promptokat, ezért szükség esetén váltson verziót.

Finomítsa és tökéletesítse: Ha továbbra is megjelennek nem kívánt elemek, futtassa újra a frissített negatív promptokkal, vagy használja a Variációk funkciót a kompozíció finomításához.

💡 Profi tipp: A MidJourney másképp reagál a promptokra, mint a Stable Diffusion. Ha az eredmények nem megfelelőek, módosítsa a pozitív és negatív promptokat az egyensúly érdekében. Fedezze fel a legjobb MidJourney prompt példákat itt.

Negatív promptok használata a DALL·E-ben

A DALL·E használatakor finomíthatja az eredményeket a promptok felépítésének módosításával.

⚒️ Negatív promptok használatának lépései a DALL·E-ben:

Írja át a promptját, hogy kizárja a nem kívánt elemeket: A „Futurisztikus város emberekkel” helyett próbálja meg a „Futurisztikus város, üres utcák, emberek nélkül, tiszta építészet” kifejezést.

Határozza meg egyértelműen a kívánt tulajdonságokat: Ha a DALL·E hajlamos nem kívánt eredményeket generálni (pl. homályos képek), hangsúlyozza az olyan szavakat, mint „éles, nagy részletgazdagságú, professzionális megvilágítás”.

Használjon kontrasztos leírásokat: Ahelyett, hogy azt mondaná: „Nincsenek sötét színek”, mondja inkább: „A jelenetet élénk és vibráló színek dominálják”.

Finomítson és ismételje meg: Ha továbbra is nem kívánt elemek jelennek meg, módosítsa a prompt szövegét, és generálja újra a képet a jobb eredmény érdekében.

Negatív promptok használata a ChatGPT-ben

A ChatGPT válaszokat úgy irányíthatja, hogy megadja neki, mit kerüljön el a promptjában.

⚒️ Negatív promptok használatának lépései a ChatGPT-ben:

Mondja el, mit nem szeretne: Ahelyett, hogy „Írjon összefoglalót a klímaváltozásról”, mondja azt, hogy „Írjon összefoglalót a klímaváltozásról politikai vélemények és spekulációk nélkül”.

Szabályozza a hangnemet és a stílust: Ha semleges magyarázatot szeretne, mondja: „Magyarázza el ezt egyszerű szavakkal, kerülve a bonyolult szakzsargont”.

Használjon kifejezett kizárásokat: Ha a ChatGPT túl sok részletet ad, kérje meg, hogy „100 szó alatt maradjon, kerülje a felesleges háttérinformációkat”.

Finomítsd a követő mondatokkal: Ha a ChatGPT valami nem kívántat tartalmaz, akkor mondhatod: „Írd át ezt, de távolíts el minden személyes véleményt és drámai nyelvet”.

Negatív promptok használata a Claude AI-ban

A Claude AI, hasonlóan a ChatGPT-hez, jól reagál a strukturált utasításokra, amelyek megmondják neki, mit kerüljön el a válaszaiban.

⚒️ A negatív promptok használatának lépései a Claude AI-ban:

Legyen közvetlen a promptjában: Ahelyett, hogy „Magyarázza el a blokkláncot”, mondja inkább: „Magyarázza el a blokkláncot egyszerű szavakkal, elkerülve a mélyreható technikai részleteket”.

Adja meg a nem kívánt elemeket: Ha fókuszált választ szeretne, mondja azt, hogy „Összegezze ezt a cikket, de hagyja ki a véleményeket és az ismétlődő részleteket”.

Korlátozza a válasz hosszát: Kérjen „200 szó alatti tömör összefoglalót, kerülve a felesleges háttérinformációkat”.

Ismételje meg az eredmények alapján: Ha Claude olyan dolgokat tartalmaz, amelyeket nem szeretne, finomítsa azokat egy olyan kiegészítéssel, mint például: „Ez túl technikai – írja át laikusok számára érthető nyelven”.

➡️ Olvassa el még: A legjobb prompt engineering eszközök generatív AI-hez

A negatív promptok segítenek finomítani az AI által generált tartalmakat, de nem tökéletesek. Az AI modellek még mindig félreértelmezik a beviteleket, bizonyos részletekkel küszködnek, és előfordulhat, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják a promptokat. Íme néhány fontos korlátozás, amelyet érdemes szem előtt tartani a szokásos AI-művészeti és szöveggenerátorok esetében:

Az AI továbbra is nem kívánt elemeket generálhat: egyes kifejezéseket figyelmen kívül hagy, különösen összetett promptok esetén.

A negatív promptok túlzott használata laposabbá teheti a képeket: Túl sok részlet eltávolítása elveszítheti a mélységet és a realizmust.

A különböző AI-modellek eltérően értelmezik a promptokat: ami a Stable Diffusionban működik, az nem feltétlenül működik a Midjourneyben, ezért érdemes különböző AI negatív prompt példákat kipróbálni különböző modellekkel.

A negatív promptok csökkenthetik a kreativitást: A túl sok korlátozás korlátozhatja az egyedi és művészi eredményeket.

Korlátozott hatékonyság nagyon specifikus részletek esetén: Az AI továbbra is hibákat vagy következetlenségeket generálhat.

A teljesítmény a modell verziójától függ: Egyes AI-frissítések jobban kezelik a negatív promptokat, mint mások.

➡️ További információ: A legjobb Midjourney alternatívák és versenytársak az AI képalkotás terén

ClickUp mint alternatív AI eszköz

Az AI által generált művészeti eszközök, mint a Stable Diffusion, a Midjourney és a DALL·E, valamint a szöveggeneráló AI eszközök, mint a Claude AI és a Chat GPT, a képek és szövegek generálására összpontosítanak, de hiányzik belőlük a szervezés, az együttműködés és a munkafolyamat-kezelés.

A ClickUp kiemelkedik ebben a területen.

A ClickUp Brain és a ClickUp Whiteboards egy AI-alapú munkaterületet biztosít, amely segít a művészeknek és a prompt mérnököknek a kreatív folyamatok racionalizálásában, a promptok finomításában és a hatékony együttműködésben.

A ClickUp a következőképpen pótolja a hiányosságokat:

A prompt finomításának javítása: Az AI-támogatott írás segít a negatív promptok finomításában a jobb AI-eredmények érdekében.

Eszközök és verziók szervezése: Nyomon követheti a sikeres, sikertelen és kísérleti AI generációkat strukturált módon.

A csapatmunka elősegítése: Ideális szabadúszók és kreatív csapatok számára, akik egyszerre több AI-projekten dolgoznak.

ClickUp Brain: AI-alapú projekt- és tartalomkezelés

Optimalizálja, kövesse nyomon és tökéletesítse AI promptjait – mindezt egy helyen, a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy AI-asszisztens, amely a ClickUp-ba integrálva lett, és amelynek célja a projektmenedzsment, a brainstorming és a tartalomkészítés javítása. Az AI-alkotók számára ez az eszköz egyszerűsíti a promptok tárolását, finomítását és optimalizálását, javítva ezzel a generatív folyamat hatékonyságát.

A ClickUp Brain segítségével:

AI promptok szervezése: Ahelyett, hogy elveszítené a hatékony promptokat, a ClickUp Brain segít tárolni, kategorizálni és visszakeresni őket a jövőbeni felhasználáshoz.

Strukturált negatív promptok generálása: Az AI optimalizált negatív prompt kifejezéseket javasolhat a generált képek és szövegek nem kívánt elemeinek eltávolítására.

Összegezze és finomítsa az ötleteket: A tartalomkészítők az AI munkafolyamatokat egyértelmű lépésekre bontják, így könnyebb az iteráció és a tartalom finomítása.

Tegyük fel, hogy van egy működő AI promptja, amely alkalmanként extra végtagokat vagy torz arcokat hoz létre. A ClickUp Brain a korábbi eredmények alapján optimalizált negatív promptokat javasol, segítve Önt abban, hogy a promptot túlzott próbálkozások és hibák nélkül pontosabbá tegye.

ClickUp Whiteboards: Vizuális tervezés AI művészeti projektekhez

Vizuálisan tervezze meg, kövesse nyomon és tökéletesítse AI-művészeti munkafolyamatát a ClickUp Whiteboard segítségével

Az AI által generált művészet gyakran különböző stílusok, referenciák és iterációk kipróbálását igényli. A ClickUp Whiteboards vizuális tervezőeszközként működik, segítve a művészeket kreatív folyamatuk, tesztelési eredményeik és projektmunkafolyamataik nyomon követésében egy helyen.

A ClickUp Whiteboards segítségével:

Tervezze meg művészi stílusait és referenciáit: Használjon vizuális elrendezést a különböző művészi hatások, témák és stílusok szervezéséhez.

Kövesse nyomon a prompt tesztelésének eredményeit: hasonlítsa össze az AI által generált képeket, jegyezze fel, mi működik jól, és ennek megfelelően finomítsa a jövőbeli promptokat.

Együttműködés AI-projektekben: Ossza meg ötleteit csapatokkal, ügyfelekkel vagy művésztársaival anélkül, hogy elveszítené a nyomon követhetőséget a módosítások vagy visszajelzések tekintetében.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy manuálisan nyomon követné a sikertelen promptokat és a sikeres variációkat, használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást interaktív táblák létrehozásához a verziókezeléshez. Ezzel elkerülhetővé válik a különböző eszközökön szétszórt, rendezetlen mappák és dokumentumok használata.

Kezelje AI-tartalomprojekteket a ClickUp segítségével

A negatív promptok hatékony eszközök az AI által generált képek és szövegek finomításához, függetlenül attól, hogy realisztikus portrékat, rövid szövegeket, hivatalos jelentéseket vagy stilizált műalkotásokat szeretne készíteni. A nem kívánt elemek stratégiai eltávolításával időt takaríthat meg, csökkentheti a hibákat és nagyobb kontrollt szerezhet kreatív munkáin felett.

A tökéletes negatív prompt elkészítése azonban kísérletezést és finomítást igényel, ezért ne féljen kipróbálni és módosítani a megközelítését. Használja a megosztott AI negatív prompt példákat referenciaként a további kísérletezéshez.

Azok számára, akik több AI-projektet kezelnek, a ClickUp Brain és a ClickUp Whiteboards segít egyszerűsíteni a promptok nyomon követését, a brainstormingot és a kreatív munkafolyamatokat. Akár AI-művész, marketinges, tervező vagy prompt-mérnök, a ClickUp segítségével könnyedén kezelheti AI-vezérelt projektjeit.

Kezdje el használni a ClickUp alkalmazást, hogy felgyorsítsa munkafolyamatát. Próbálja ki a ClickUp alkalmazást ingyen!