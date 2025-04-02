A 10 legjobb AI hangfelismerő eszköz az AI által generált beszéd azonosításához és elemzéséhez

Az AI technológia elmosta a határt az autentikus és a mesterséges hangok között. Most már olyan valósághű hangklipeket hozhat létre, amelyek utánozzák valódi emberek hangszínét.

Az ilyen AI által generált hangok azonban komoly veszélyt is jelentenek, mivel az átlagember nem tud megkülönböztetni a valódi hangokat az AI által generált beszédtől. Ez félrevezető információk, átverések és pénzügyi csalások kockázatát jelenti.

🔍 Tudta? A deepfake csalások száma csak Észak-Amerikában és az APAC régióban 1740%-kal, illetve 1530%-kal nőtt.

Tehát, függetlenül attól, hogy Ön tartalomalkotó, AI-rajongó vagy kiberbiztonsági szakértő, az AI hangfelismerő használatával biztonságban maradhat. Örömmel fogja hallani, hogy 10 AI hangfelismerőt gyűjtöttünk össze, amelyeket kipróbálhat!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb AI hangfelismerő eszközök, amelyek biztonságát garantálják: ElevenLabs : A legjobb fejlett hangklónozáshoz és -felismeréshez

Resemble. AI : A legjobb AI hanggeneráláshoz és deepfake felismeréshez

PlayHT Voice Classifier : A legjobb sokoldalú szintetikus hangok generálásához

AI hangfelismerő : A legjobb átfogó hanghitelesítési elemzéshez

Veritone : A legjobb vállalati szintű deepfake-felismeréshez

Deepfake Detector : A legjobb a deepfake hang/videó gyors azonosításához

Otter. ai : A legjobb az AI által generált beszéd pontos átírásához

Murf : A legjobb választás podcastokhoz készült, kiváló minőségű AI hanggeneráláshoz.

Listnr AI : A legjobb szöveg-beszéd vagy videó konvertáláshoz

Deepware Scanner : A legjobb deepfake videók szkenneléséhez és felismeréséhez

Ha azonban az AI-t szeretné integrálni a mindennapi munkájába, akkor semmi sem jobb, mint a ClickUp , a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás. Használja a beépített AI-t audio- és videoklipek átírásához, azonnali válaszok kereséséhez a munkaterület adatai között, sőt tartalom generálásához is.

Mik azok az AI hangfelismerők és miért érdemes őket használni?

Az AI hangfelismerők kifinomult eszközök, amelyek megkülönböztetik az emberi hangokat az AI által generált hangoktól. Ez a mechanizmus egy gépi tanulási algoritmuson alapul, amely elemzi a hangmagasság, a hangszín és a ritmus vagy a minták változásait az AI hangok felismerése érdekében.

Az alábbiakban bemutatjuk, miért érdemes magánszemélyeknek és vállalkozásoknak AI hangfelismerő eszközöket használniuk:

Védje magát a csalásoktól és a félrevezető információktól a szintetikus hangok és a deepfake hangfelvételek azonosításával.

Védje márkája hírnevét azzal, hogy biztosítja, hogy az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó hangtartalom megbízható legyen.

Védje az érzékeny kommunikációt a jogosulatlan hozzáféréstől vagy manipulációtól.

Tartsa be az AI használatára vonatkozó jogi és etikai előírásokat az Ön iparágában.

Legyen mindig egy lépéssel az AI kihívásai és fenyegetései előtt, követve a szintetikus hangok folyamatosan változó területét, és proaktívan csökkentve az esetleges kockázatokat.

📖 Olvassa el még: AI statisztikák: Ismerje meg az AI hatását és jövőbeli előrejelzéseit

Mit kell keresnie egy AI hangfelismerő eszközben?

Tekintettel annak döntő fontosságára, a megfelelő AI hangfelismerő eszköz kiválasztása nagy tapintatot igényel. A leghatékonyabb megoldás kiválasztásához vegye figyelembe a következő jellemzőket:

Pontosság : Keressen olyan eszközöket, amelyek nagy pontossággal képesek megkülönböztetni az emberi és az AI által generált hangokat.

Valós idejű elemzés : Válasszon olyan eszközt, amely valós időben elemzi az audiót, és azonnali visszajelzést ad annak hitelességéről.

Többnyelvű támogatás : A több nyelvet támogató szoftverek szélesebb körű felhasználást tesznek lehetővé.

Felhasználóbarát felület : Előnyben részesítse az egyszerű felülettel rendelkező eszközöket, hogy az AI hangfelismerés mindenki számára elérhető legyen a csapatában.

Integrációs képességek : Válasszon olyan eszközt, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő technológiai rendszerébe.

Rendszeres frissítések : Keressen olyan AI hangfelismerőt, amely lépést tart az AI technológia változásaival.

Jelentések és elemzések: Válasszon olyan eszközt, amely részletes jelentéseket készít, és mélyebb betekintést nyújt az észlelt rendellenességekbe és a potenciális fenyegetésekbe.

A 10 legjobb AI hangfelismerő alkalmazás

Most, hogy már tudja, mire kell elsősorban figyelnie, íme a 10 legjobb AI-alapú deepfake-felismerő eszköz:

1. ElevenLabs (A legjobb fejlett hangklónozáshoz és -felismeréshez)

via ElevenLabs

Az ElevenLabs egy fejlett AI modellt használ, amely képes néhány percnyi hanganyag alapján klónozni az emberi hangokat. Ez lehetővé teszi számára, hogy valósághű hangokat generáljon és 29 nyelven szinkronizáljon hanganyagokat. Az ElevenLabs emellett elindított egy beszédosztályozót is, amely azonosítja az AI által generált hangokat, hogy megakadályozza eszközük visszaélésszerű használatát.

Az ElevenLabs legjobb funkciói

Konvertálja a szövegalapú utasításokat különböző hangokon szabadon áramló beszéddé.

Képezze az AI modellt hangbevitellel. Könnyedén alakítsa át különböző hangklipeket a saját hangjává.

Szinkronizálja a videó- és hangklipeket több nyelvre az univerzális hozzáférhetőség érdekében.

Írja be a szöveget, hogy SFX (speciális effektusokat) hozzon létre, és építse be az audiójába, hogy dinamikusabbá tegye.

Az ElevenLabs korlátai

Korlátozott ellenőrzést biztosít a kiejtés felett, különösen bizonyos nyelvek esetében.

A többnyelvű támogatáshoz módosított utasítások szükségesek a pontos eredmények érdekében.

ElevenLabs árak

Ingyenes

Starter : 5 USD

Alkotó : 22 USD/hó

Pro : 99 USD/hó

Ár : 330 USD/hó

Üzleti : 1320 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

ElevenLabs értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az ElevenLabs-ről a valódi felhasználók?

Az ElevenLabs-ot a következő módon használom: saját hangom professzionális klónja. Ez lehetővé teszi számomra, hogy valós időben szöveget hanggá alakítsak úgy, hogy az 90-95%-ban úgy hangzik, mintha valóban én beszélnék, beleértve a sajátos beszédmódomat és akcentusomat is. Erős appalachei akcentusom van, ami nem túl gyakori. Az ElevenLabs ezt hibátlanul kezeli.

Az ElevenLabs-ot a következő módon használom: saját hangom professzionális klónja. Ez lehetővé teszi számomra, hogy valós időben szöveget hanggá alakítsak úgy, hogy az 90-95%-ban úgy hangzik, mintha valóban én beszélnék, beleértve a sajátos beszédmódomat és akcentusomat is. Erős appalachei akcentusom van, ami nem túl gyakori. Az ElevenLabs ezt hibátlanul kezeli.

2. Resemble. AI (A legjobb AI hanggeneráláshoz és deepfake felismeréshez)

A Resemble. AI kettős szerepet játszik a hangklipek esetében. Először is, generatív AI-je a szövegalapú bemenetet beszéddé alakítja. Másodszor, deepfake-detektorával hang-, videó- és képfájlokat tölthet fel, hogy bármilyen manipulációt felismerjen.

A két kiegészítő szolgáltatás teszi a Resemble. AI-t egykomponensű megoldássá az AI-tartalom létrehozásához és a deepfake hangfelvételek felismeréséhez.

Resemble. AI legjobb funkciói

Klónozza az emberi hangot hangminták alapján, vagy válasszon az előre beállított, AI által generált hangok közül.

Több mint 60 nyelv támogatása, például angol, japán, bengáli, vietnámi, dán és még sok más.

Észlelje a deepfake médiát valós idejű, multimodális hanghullám-vizsgálattal.

Adjon hozzá AI vízjelet alkotásaihoz, hogy megvédje szellemi tulajdonát.

Hasonlóság. AI korlátai

Az AI által generált hang minősége nem állandó.

Korlátozott integrációkat támogat

Resemble. AI árak

Alkotó : 20 USD/hó

Professzionális : 99 USD/hó

Üzleti : 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Resemble. AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta-e? A hangklónozásról nagyobb a tudatosság, mint a deepfake-ekről. Az emberek azonban jobban aggódnak a deepfake-ek miatt, mint a hangklónok miatt.

3. PlayHT Voice Classifier (a legjobb sokoldalú szintetikus hangok generálásához)

via PlayHT

A PlayHT ultrarealista, AI által generált hangokat állít elő, több mint 800 természetes hangzású, AI által generált hangot támogatva több mint 130 nyelven és akcentussal. Ezek a gazdag funkciók hatalmas rugalmasságot kínálnak a kiváló minőségű hangfájlok létrehozásában.

Ezenkívül a Voice Generation API segít a valós idejű hangklónozásban és -generálásban olyan alkalmazásokhoz, mint az e-tanulás, a podcasting és a beszélgető AI.

A PlayHT hangosztályozó legjobb tulajdonságai

Építsen be emberi elemeket, például érzelmeket az AI által generált hangokba.

Adjon hozzá egyedi kiejtéseket niche kifejezésekhez és rövidítésekhez a könyvtárához.

Podcastokat készíthet és közvetlenül olyan platformokon tehet közzé, mint az iTunes, a Spotify és a Google Podcasts.

Hozzon létre AI hangügynököket ügyfélszolgálati, recepciós, személyi asszisztensi és egyéb feladatokhoz.

A PlayHT hangosztályozó korlátai

A felhasználói felület nem túl intuitív, ami megnehezíti a tanulási folyamatot.

Lehet, hogy az audiofájl beállításait kell módosítania, hogy elérje a kívánt természetességet.

PlayHT hangosztályozó árak

PlayHT Studio

Ingyenes csomag

Alkotó : 39 USD/hó

Korlátlan : 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

PlayHT API

Ingyenes csomag

Hacker : 5 USD/hó

Pro : 49 USD/hó

Startup : 299 USD/hó

Növekedés : 999 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

PlayHT Voice Classifier értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a PlayHT Voice Classifier-ről a valódi felhasználók?

A Play. ht lenyűgözött a valósághű hangok széles választékával, amely számos akcentust és nyelvet kínál, amelyek valóban emelik a tartalmam/tartalmunk színvonalát. Az interfész intuitív, így a szöveg hanggá alakítása zökkenőmentesen történik. Ez a sokszínűség és a könnyű használat felbecsülhetetlen értékű a változatos és vonzó hangtartalmak létrehozásához.

A Play. ht lenyűgözött a valósághű hangok széles választékával, amely számos akcentust és nyelvet kínál, amelyek valóban emelik a tartalmam/tartalmunk színvonalát. Az interfész intuitív, így a szöveg hanggá alakítása zökkenőmentesen történik. Ez a sokszínűség és a könnyű használat felbecsülhetetlen értékű a változatos és vonzó hangtartalmak létrehozásához.

4. AI hangfelismerő (a legjobb átfogó hanghitelesítési elemzéshez)

via AI hangfelismerő

Ahogy a neve is mutatja, az AI hangfelismerő azonosítja, hogy egy hangfájl valódi vagy AI által generált.

Az eszköz integrált funkciókkal rendelkezik a háttérzajok eltávolítására, a zene eltávolítására és az észlelés pontosságának javítására. A weboldalon és böngészőbővítményként is elérhető.

Az AI hangfelismerő legjobb funkciói

Eltávolítja a háttérzajt és a zenét a nagyobb pontosság érdekében az AI hangfelismerés során.

Még a mindössze hét másodperces hangklipekkel is működik.

Különböző AI hanggeneráló platformokról származó klónozott hangokat észlel.

Adja hozzá a böngésző kiterjesztést, hogy beolvassa a YouTube, WhatsApp, TikTok, Zoom és Google Meet platformok hangjait.

Az AI hangfelismerő korlátai

Kissé megbízhatatlan, ha nem angol nyelvű hangfájlokkal és dialektusokkal dolgozik.

A háttérzaj vagy zene miatt szükséges hangelőfeldolgozás befolyásolja a pontosságot.

AI hangfelismerő árak

Havi előfizetés : 12,99 USD/hó

Éves előfizetés : 130 USD/év

Vállalati megoldás és API: Egyedi árazás

AI hangfelismerő értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Veritone (a legjobb vállalati szintű deepfake-felismeréshez)

via Veritone Voice

A Veritone vállalati szintű mesterséges intelligencia szoftvereket, alkalmazásokat és szolgáltatásokat kínál. Legnépszerűbb terméke az aiWARE, egy testreszabható AI operációs rendszer, amely nagyfokú rugalmasságával képes alkalmazkodni az egyedi üzleti igényekhez.

Az aiWARE AI beszédmotorokkal rendelkezik, amelyek olyan jellegzetes jelek alapján azonosítják a beszélőket, mint a hangszín, a hangmagasság, a természetes szünetek és egyebek. Emellett élethű hangokat generál különböző iparágak és alkalmazások számára.

A Veritone legjobb funkciói

Fedezze fel az AI hangalapú eszközök, alkalmazások és szolgáltatások átfogó csomagját.

Hozzon létre egyedi AI hangokat, vagy klónozza hírességek és közszereplők hangjait.

Válasszon a több mint 300 hangból álló könyvtárból, és fordítsa le a tartalmat több mint 150 nyelvre.

Ágyazza be az AI által generált márkás hangot az összes termékbe és projektbe az API segítségével.

A Veritone korlátai

Elsősorban olyan vállalkozásokat céloz meg, amelyek rendelkeznek a különböző funkciók használatához szükséges technikai ismeretekkel.

Korlátozott átláthatóságot kínál az árak tekintetében.

Veritone árak

Egyedi hangok : 9000 dollártól/hang

Stock és Premium hangok : 500 USD/hó

Vállalati munkafolyamatok : Egyedi árazás

API és valós idejű hang: Egyedi árazás

Veritone értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

🧠 Érdekesség: A „deepfake” szót 2017-ben egy „u/deepfakes” néven ismert Reddit-felhasználó alkotta meg. A Redditor arról volt híres, hogy nyílt forráskódú arccsere-technológiát használva kifogásolható tartalmakat hozott létre.

6. Deepfake Detector (A legjobb a deepfake hang/videó gyors azonosításához)

via Deepfake Detector

Ha AI által generált deepfake-eket szeretne felismerni, akkor a Deepfake Detector eszköz a legjobb választás. Ezzel audio- és videofájlokat tölthet fel, hogy gyors elemzést futtasson és meghatározza a szintetikus média valószínűségét.

Böngészőbővítményként is elérhető, amely lehetővé teszi az eszköz közvetlen futtatását olyan webhelyeken, mint a YouTube és a TikTok.

A Deepfake Detector legjobb funkciói

Használja az integrált háttérzaj- és zeneeltávolítót a nagyobb pontosság érdekében.

Adja hozzá a böngésző kiterjesztést, hogy a deepfake-detektort közvetlenül különböző platformokon futtathassa.

Hozzáférés az API-hoz az üzleti rendszerekbe való egyszerűbb integráció érdekében.

A deepfake-detektor korlátai

Hajlamos hamis pozitív és hamis negatív eredményeket adni.

Nem támogat minden fájlformátumot.

Deepfake Detector árak

Havi előfizetés: 16,80 USD/hó

Deepfake Detector értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Szeretné felgyorsítani a munkafolyamatát AI segítségével, de nem tudja, hol kezdje? Nézze meg az AI sablonokat, amelyek segítenek különböző típusú tartalmak, képek vagy kódok létrehozásában. Könnyen módosíthatók, és strukturált munkafolyamatot kínálnak, amellyel gyorsabban elvégezheti a feladatokat!

7. Otter. ai (A legjobb az AI által generált beszéd pontos átírásához)

Az Otter. ai egy beszéd-szöveggé alakító szoftver, amely valós időben alakítja át a kimondott szavakat írott szöveggé. Kiváló eszköz podcastok, értekezletek, előadások vagy interjúk átiratainak elkészítéséhez.

Az Otter. ai az audio átírásán kívül gépi tanulást is alkalmaz a beszélőfelismerési módszerében, hogy a hang, a hangszín és a beszédstílus alapján azonosítsa a beszélőket.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Töltse be a hang-/videofájlokból készült, rendkívül pontos AI-átírásokat

Szerezzen automatizált értekezletjegyzeteket és összefoglalókat az OtterPilot segítségével, az AI értekezlet-asszisztenssel.

Hozzon létre tartalmat az Otter AI Chat segítségével, hogy azonnali frissítéseket kapjon vagy osszon meg.

Integrálja olyan platformokkal, mint a Zoom, a Slack, a Salesforce, a Microsoft SharePoint stb.

Otter. ai korlátai

Néha nehézségekbe ütközhet a beszélő pontos azonosítása.

A felvételek megosztása a csapatok között néha kihívást jelenthet.

Otter. ai árak

Alapszintű : Ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ről a valódi felhasználók?

Az Otter.ai egy kiváló AI eszköz hang- és videofájlok átírásához. A prémium verzió remek, mivel több hangfájlt lehet feltölteni. A legjobb tulajdonsága az időbélyegzés és a pontosság. Már régóta használom a prémium verziót, és a legújabb frissítés, amelynek köszönhetően az AI segít kivonni a szükséges információkat a beszélgetésből, rendkívül hasznos.

Az Otter.ai egy kiváló AI eszköz hang- és videofájlok átírásához. A prémium verzió remek, mivel több hangfájlt lehet feltölteni. A legjobb tulajdonsága az időbélyegzés és a pontosság. Már régóta használom a prémium verziót, és a legújabb frissítés, amelynek köszönhetően az AI segít kivonni a szükséges információkat a beszélgetésből, rendkívül hasznos.

8. Murf (A legjobb kiváló minőségű AI hanggeneráláshoz podcastokhoz)

A Murf egy sokoldalú hanggenerátor és szöveg-beszéd szoftver. Nem meglepő tehát, hogy ez az egyik legjobb all-in-one AI eszköz a podcasterek számára. Akár hangalámondást készít, akár 20+ nyelven szinkronizálja tartalmát, a Murf elvégzi a munkát.

A Murf legjobb funkciói

Válasszon több mint 120 mesterséges intelligenciával generált hang közül, vagy hozzon létre klónozott hangokat.

Irányítsa a klónozott hangok intonációját, tempóját, hangmagasságát és egyéb beszédmintáit, hogy utánozza a valódi beszélőket.

Hangsúlyozza a forgatókönyvben szereplő bizonyos szavakat, hogy pontosan közvetítse szándékát.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a PowerPoint, Articulate 360, Google Slides, Notion, Adobe és mások.

A Murf korlátai

A hang testreszabási lehetőségei korlátozottak, összehasonlítva a listán szereplő egyéb eszközökkel.

Az AI kiejtése néha pontatlan lehet, és javításra szorulhat.

Murf árak

Murf Studio

Ingyenes

Creator : 29 USD/hó (Lite); 49 USD/hó (Plus+)

Üzleti : 99 USD/hó (Lite); 199 USD/hó (Plus+)

Vállalati: Egyedi árazás

Murf Dub

Ingyenes

Fizessen használat szerint : 1 USD/kredit

Vállalati: Egyedi árazás

Murf API

Ingyenes

Fizessen használat alapján : 1 USD/10 000 karakter

Egyedi: Egyedi árazás

Murf értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1320+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Listnr AI (A legjobb szöveg-beszéd vagy videó konvertáláshoz)

via Listnr AI

A Listnr AI egy ultrarealisztikus AI hanggenerátor. Több mint 1000 élethű hangot kínál több mint 142 nyelven.

Lehetővé teszi továbbá hangjának klónozását, hogy megőrizze márkájának hangjának ismertségét. Akár arc nélküli AI-videók létrehozására is használhatja szövegalapú utasítások alapján.

A Listnr AI legjobb funkciói

Válasszon több mint 1000 hang közül 142 nyelven és akcentussal.

Készítsen hangklónokat egy egyszerű, 5 másodperces mintából, még akkor is, ha az nem kiváló minőségű.

Néhány dollárért készítsen arc nélküli videókat hangalámondással.

Használja a szünet és az írásjel funkciókat, hogy hangfelvételének megadja a kívánt ritmust és folyékonyságot.

A Listnr AI korlátai

A hang nem tűnik olyan természetesnek, ami egyes felhasználók számára korlátozó lehet.

Nincs ingyenes vagy freemium csomagja, ezért drágább megoldásnak számít.

Listnr AI árak

Egyéni : 19 USD/hó

Solo : 39 USD/hó

Ügynökség: 99 USD/hó

Listnr AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Listnr AI-ről a valódi felhasználók?

Könnyű tesztelni, rengeteg nyelv és akcentus közül lehet választani, és nemrégiben hozzáadták az olvasási stílust is, ami még könnyebbé teszi a videó megértését és hihetőségét.

Könnyű tesztelni, rengeteg nyelv és akcentus közül lehet választani, és nemrégiben hozzáadták az olvasási stílust is, ami még könnyebbé teszi a videó megértését és hitelességét.

10. Deepware Scanner (a legjobb deepfake videók szkenneléséhez és felismeréséhez)

A Deepware. ai által fejlesztett Deepware Scanner segít az AI-hangok és a deepfake videók felismerésében.

Futtassa le a vizsgálatot úgy, hogy feltölt egy fájlt, vagy megosztja a videó URL-jét közvetlenül a platformon a gyors elemzéshez. A szolgáltatás jelenleg béta fázisban van, és várhatóan idővel tovább fog finomulni.

A Deepware Scanner legjobb funkciói

Fájlok feltöltésével vagy videó linkek megosztásával észlelje a hangklónokat és a deepfake-eket.

Ágyazza be a deepfake-felismerő eszközöket a munkafolyamatába az API segítségével.

A Deepware Scanner korlátai

Jelenleg béta fázisban van, és időbe telik a pontosság javítása.

A Deepware Scanner ára

Ingyenes

Deepware Scanner értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme néhány további eszköz, amelyet érdemes figyelembe venni az AI hangfelismerő eszközök kiválasztásakor:

KnowBe4 : Képezze ki alkalmazottait az AI-hangok és a hamis hangfelvételek felismerésére, hogy minimalizálja az emberi kockázatot.

Deepgram : API-k használata beszéd-szöveg, szöveg-beszéd és beszéd-beszéd hangügynökökhöz

Soiniox: Használja az eszközt a beszélgetések finom árnyalatainak, például az érzelmeknek és a nonverbális jeleknek a megértéséhez.

ClickUp (a legjobb az AI használatával történő termelékenység növeléséhez)

Bár a ClickUp nem AI hangfelismerő eszköz, erős natív AI asszisztenssel rendelkezik, amely növeli a termelékenységet és hatékonyabbá teszi a mindennapi munkafolyamatokat – a dokumentációkészítéstől a haladásról szóló jelentésekig.

A ClickUp használatának eredményeként: A csapatok 87,5%-a jelentette, hogy javult a láthatóság .

87,9% jobb együttműködésről számol be

96,7% jobb hatékonyságról számol be

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp Brain és a ClickUp Clips együttesen egyszerűsíti a videó- és hangalapú munkafolyamatokat.

A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti a hangot és a videót anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

A ClickUp Clips segítségével videó-/képernyőfelvételeket és hangüzeneteket rögzíthet. Használja őket termékbemutatók készítéséhez, komplex fogalmak egyszerű átadásához és részletes visszajelzések hagyásához a csapatának.

Ezeket a felvételeket azonnal megoszthatja nyilvános vagy privát linkeken keresztül, és akár a vonatkozó ClickUp feladatokhoz is csatolhatja őket, hogy a kontextus központosítva maradjon. Akár ötleteket rögzít, akár megbeszéléseket dokumentál, a ClickUp Clips biztosítja, hogy minden részlet pontosan dokumentálva legyen.

A ClickUp Brain segítségével automatikusan leírhatja a hang- és videoklipeket

A ClickUp Brain megkönnyíti a hang- és videofelvételek átírását, és zökkenőmentesen együttműködik a ClickUp Clips alkalmazással, hogy a kimondott szavakat használható szöveggé alakítsa. A Clips rögzíti az audió- és videofelvételeket, míg a Brain automatikusan átírja és finomítja a tartalmat a jobb hozzáférhetőség érdekében.

Nincs többé felvételek átnézése – csak keresse meg a legfontosabb részleteket a leiratban, válassza ki a teendőket, és azonnal alakítsa azokat feladatokká. Meg kell osztania az információkat? Készítsen összefoglalókat, emelje ki a döntéseket, és tartsa mindenki naprakészen manuális erőfeszítés nélkül.

Összegezze a ClickUp Clips tartalmát, és egyszerű utasításokkal keressen meg bármit a leiratban a ClickUp Brain segítségével

Ezeket a felvételeket akár írásos tartalommá is alakíthatja, ha a ClickUp Brain-t arra kéri, hogy a megosztott információk alapján generálja a szükséges anyagot. Tökéletes megoldás tartalomkészítők, podcasterek, YouTuberek stb. számára.

Az AI-t a munkafolyamatába integrálva a ClickUp megszünteti a felesleges munkát, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat: a feladatok elvégzésére.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony felhasználási arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem biztosítják azt a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációt, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például, képes-e az AI automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó által megadott egyszerű szöveges utasítás alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI mélyen integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megfogalmazását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a mi mindenre kiterjedő munkaalkalmazásunkra!

A ClickUp segített nekünk növelni az átláthatóságot és a láthatóságot. Emellett lehetővé tette számunkra, hogy megszüntessük a felesleges folyamatokat és hatékonyabbá váljunk.

A ClickUp segített nekünk növelni az átláthatóságot és a láthatóságot. Emellett lehetővé tette számunkra, hogy megszüntessük a felesleges folyamatokat és hatékonyabbá váljunk.

Hangfájlok zökkenőmentes létrehozása és megosztása a ClickUp segítségével

Az AI technológia fejlődésével el kell döntenünk, hogyan használjuk azt. A rosszindulatú szereplők rájöttek, hogyan használhatják azt kárt okozásra, de a jó szándékú emberek is kifejlesztettek szintetikus hangfelvételek hallgatására és jelzésére szolgáló eszközöket.

Számos AI hangfelismerő eszközt bemutattunk, amelyek jelzik, hogy egy hang valószínűleg hiteles vagy szintetikus. Láttunk egy ragyogó példát arra is, hogy az AI hogyan használható jó célokra – a termelékenység és a hatékonyság kiegészítésére. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, példásan mutatják, hogyan érhetünk el nagyszerű eredményeket az AI segítségével.

Készen áll, hogy kipróbálja? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, milyen különbséget jelenthet az AI a mindennapi termelékenységében!