AI-alapú többügynökös munkafolyamatok: működésük és valós példák

A Gartner előrejelzése szerint 2028-ra a napi üzleti döntések 15%-át autonóm módon, ügynöki AI fogja meghozni, szemben a 2024-es gyakorlatilag nulla aránnyal. Ez jól mutatja, merre tartanak a dolgok.

Ahogy a munkafolyamatok egyre inkább összekapcsolódnak – eszközöket, csapatokat és adatforrásokat átívelve –, az együgynökös rendszerek kezdik elveszíteni hatékonyságukat. Feladatokat ugyan el tudnak végezni, de nehezen boldogulnak a koordinációval, a komplex összehangolással és a párhuzamos végrehajtással.

A többügynökös AI-munkafolyamat megváltoztatja ezt a dinamikát. Ahelyett, hogy egy ügynök végezne el mindent, több szakosodott ügynök működik együtt a komplex feladatok előrehaladásának érdekében.

Ebben a cikkben megismerheti, hogyan működnek az AI-alapú többügynökös munkafolyamatok, hol teremtenek valódi értéket, és hogyan lehet őket hatékonyan megtervezni.

Mik azok az AI-alapú többügynökös munkafolyamatok?

A többügynökös AI-munkafolyamat egy strukturált rendszer, amelyben több ügynök működik együtt egy cél elérése érdekében, ahelyett, hogy egyetlen modellre támaszkodnának minden kezeléséhez. Ahelyett, hogy egy általános asszisztens próbálná kezelni az egész folyamatot, olyan környezetet alakít ki, ahol az intelligens ügynökök megosztják a felelősségeket és koordinálják az eredményeket.

Együgynökös felépítésben egy modell érzékeli a bemeneti adatokat, feldolgozza azokat, majd kimeneti adatokat állít elő. Ez elszigetelt feladatok esetén jól működik. Dinamikusabb környezetben azonban egyetlen döntéshozó akadályt jelenthet.

A többügynökös felépítés a felelősséget különböző ügynökök között osztja szét, amelyek mindegyike a szélesebb ügynöki munkafolyamaton belül egy meghatározott szerepre lett kialakítva.

Ezek a speciális ügynökök a kutatásra, az elemzésre, a validálásra vagy a végrehajtásra összpontosíthatnak. Együtt egy strukturált, többügynökös architektúrát alkotnak, amelyben az egész rendszer inkább egy valódi csapatként működik, mint egyetlen asszisztensként. Az erő abban rejlik, ahogyan az ügynökök együttműködnek, megosztják a kontextust és továbbítják egymásnak az eredményeket.

Hogyan működnek a többügynökös AI-rendszerek?

Gyakorlati szinten a többügynökös rendszerek strukturált koordinációval működnek, nem pedig elszigetelt végrehajtással. Ahelyett, hogy egyetlen modellre támaszkodna minden kezeléséhez, olyan rendszert tervez, amelyben az egyes ügynökök függetlenül működnek, de közös logika, memória és útválasztás révén kapcsolatban maradnak egymással.

Egy tipikus felállásban szerepel egy felügyelő ügynök, aki a felügyeletért és a koordinációért felel. Ő értelmezi a célt, osztja szét az alfeladatokat a munkavégző ügynökök között, és irányítja az ügynökök közötti együttműködést a teljes rendszerben. Minden ügynök egy meghatározott feladatra koncentrál, miközben hozzájárul a teljes munkafolyamathoz.

A háttérben több mechanizmus gondoskodik a folyamatok összehangolásáról:

Az ügynökök közötti interakciók biztosítják, hogy az egyik ügynök kimenetei strukturált bemenetekké váljanak a többi ügynök számára

A párhuzamos feldolgozás lehetővé teszi, hogy a párhuzamos ügynökök egy feladat különböző részein dolgozzanak egyszerre

A dinamikus útválasztás a kontextus és a komplexitás alapján határozza meg, hogy melyik ügynök melyik feladatot kezeli

Az állapotkezelés és a memóriarendszerek segítik az ügynököket a kontextus fenntartásában a lépések során

Az eszközhívások és a külső eszközökkel való integrációk a nyelvfeldolgozáson túlmutató képességeket biztosítanak

A jól definiált rendszerutasítások biztosítják az ügynökök következetes viselkedését

A koordináció méretének növekedésével nő a koordináció komplexitása is. Éppen ezért fontos a gondosan megtervezett ügynök-koordináció, az ellenőrzött adat-hozzáférés és a robusztus hiba-kezelés. Egyes ügynökök szünetet tarthatnak, amíg egy másik ügynök az érvényesítésre vár, míg mások továbbra is függetlenül működnek.

Megfelelő tervezés esetén a többügynökös rendszerek elosztott intelligencia rétegként működnek – a hagyományos automatizálásnál nagyobb rugalmassággal, ellenálló képességgel és rendszer teljesítménnyel hajtják végre a komplex feladatokat.

A többügynökös munkafolyamatok előnyei a csapatok számára

A működés bővülésével a komplexitás is növekszik. Egyetlen automatizálási szabály vagy elszigetelt asszisztens csak korlátozott mértékben képes segíteni.

A többügynökös rendszereket olyan környezetekre tervezték, ahol a koordináció, a specializáció és a gyorsaság fontos szerepet játszik. Amikor több specializált ügynök működik együtt, csapata hatékonyságot nyer anélkül, hogy növelnie kellene a létszámot.

Itt válik kézzelfoghatóvá a hatás:

✅ Gyorsabb végrehajtás párhuzamos feldolgozás révén: Mivel a párhuzamos ügynökök egy feladat különböző részeit egyszerre kezelik, a komplex kezdeményezések előrehaladnak anélkül, hogy egy szűk keresztmetszetet jelentő erőforrásra kellene várni

✅ A komplex rendszerek jobb kezelése: Az elosztott ügynökök közötti koordináció lehetővé teszi a komplex feladatok kezelhetőbb elemekre bontását a teljes rendszerben

✅ Jobb rendszer teljesítmény és költséghatékonyság: A munkaterhelés intelligensen oszlik el, csökkentve a redundanciát és optimalizálva az erőforrások felhasználását

✅ Hatékonyabb döntéshozatali támogatás: A többügynökös rendszerek segíthetnek a kockázatértékelésben, a beszállítók értékelésében és más, nagy kockázatú vállalati feladatokban, ahol a többszintű validálás javítja a pontosságot

✅ Skálázható automatizálás kontextusérzékenységgel: A megosztott memória és a strukturált munkafolyamatok fenntartásával az ügynökök függetlenül működnek, miközben hozzájárulnak az egységes eredményhez

Többügynökös munkafolyamatok felhasználási esetei különböző iparágakban

A többügynökös rendszerek átalakítják a munka végrehajtásának módját az operatív, szolgáltatási és tudásalapú csapatokban. Amikor több ügynök együttműködik egy strukturált ügynöki munkafolyamaton belül, a hatás iparágtól független, de eredményorientált lesz.

Projektmenedzsment és operatív tevékenységek

A műveletekkel terhelt környezetekben a komplexitás gyorsan növekszik. Akár szoftverfejlesztést, megfelelőségi nyomon követést vagy funkciók közötti bevezetéseket irányít, egyetlen automatizációs rétegre támaszkodni gyakran nem elegendő.

A többügynökös felépítés a felelősséget olyan specializált ügynökök között osztja szét, akik a teljes munkafolyamat egyes részeit koordinálják:

Az egyik ügynök figyelemmel kíséri a sprintfrissítéseket a különböző tárolókban, és jelzi a késéseket

Egy másik a folyamatok dokumentációját kezeli és szinkronizálja a változásokat az eszközök között

Egy validációs ügynök a kiadás előtt ellenőrzi a függőségeket

A párhuzamos ügynökök egyszerre kezelik a jelentéseket és az érdekelt felek számára készített összefoglalókat

Ez a struktúra javítja a munkafolyamat-automatizálást és erősíti az üzleti folyamatok automatizálását a csapatok között. Nagy szervezetekben emellett támogatja a dokumentumfeldolgozási folyamatokat, a szerződés-felülvizsgálatokat és a strukturált jóváhagyási folyamatokat anélkül, hogy egyetlen rendszercsomópontot is túlterhelne.

Amikor műveleti célokra fejleszt AI-ügynököket, a cél nem a helyettesítés, hanem a koordináció. A logika többügynökös rendszerekre való elosztásával a csapatok csökkentik a szűk keresztmetszeteket és javítják a rendszer egészére kiterjedő átláthatóságot.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók fele küzd az AI bevezetésével; 23% egyszerűen nem tudja, hol kezdje, míg 27%-nak további képzésre van szüksége a fejlettebb feladatok elvégzéséhez. A ClickUp egy ismerős csevegőfelülettel oldja meg ezt a problémát, amely pont olyan, mintha SMS-t írnál. A csapatok egyszerű kérdésekkel és kérésekkel kezdhetik, majd a munka során természetesen felfedezhetik a hatékonyabb automatizálási funkciókat és munkafolyamatokat, anélkül, hogy az a bonyolult tanulási görbe visszatartaná őket, amely oly sok embert visszatart.

Az ügyfélszolgálat automatizálása

Az ügyfélélmény terén válik igazán hatékonnyá a többügynökös koordináció. Ahelyett, hogy egy egyszerű chatbot válaszolna a gyakran ismételt kérdésekre, párhuzamos ügynököket vethet be, amelyek valós időben értelmezik a szándékot, érvényesítik a műveleteket és megoldják a kéréseket.

Képzelje el ezt a folyamatot:

Az A ügynök értelmezi a visszatérítési kérelmet, és ellenőrzi a rendelési előzményeket

Egy validációs ügynök ellenőrzi a jogosultságot, miközben védi az érzékeny adatokat

Egy másik ügynök frissíti a CRM-adatokat és kiadja a visszaigazolást

Egy összefoglaló ügynök rögzíti az interakciókkal kapcsolatos betekintéseket a képzéshez

Ez a réteges ügynökkoordináció javítja a válaszadási sebességet, miközben fenntartja az irányítást. A beépített ügyfélmemória-képességnek köszönhetően az ügynökök a korábbi interakciók alapján személyre szabják a válaszokat, ahelyett, hogy minden beszélgetést a nulláról kezdenének.

Fontos, hogy a nagy hatással bíró rendszerekben továbbra is szerepet kap az ember az eskalációs helyzetek kezelésében. Az eredmény egy összehangolt intelligencia, amely javítja a CSAT-t, miközben fenntartja a felelősségre vonhatóságot.

Kutatás és tudásalapú munka

A tudásintenzív csapatok hatalmas előnyöket élveznek a strukturált, többügynökös munkafolyamatokból. A kutatás ritkán követi a lineáris útvonalat. Magában foglalja az adatok gyűjtését, a források validálását, az ismeretek összegzését és az eredmények bemutatását.

Egy strukturált kutatási rendszerben a munkafolyamat körülbelül így nézhet ki:

Az egyik ügynök strukturált webes kereséseket végez és összesíti a nyers adatokat

Egy másik az elemzést és a hitelességi szűrést végzi

Egy író ügynök összefoglalókat készít

Egy megfelelőségi ügynök ellenőrzi a hivatkozásokat

Ez különösen hasznos olyan összetett kutatási feladatoknál, ahol egyetlen modell nehezen tudja fenntartani a mélységet és a struktúrát. Egy hatékony kutatási funkció magában foglalja a források felkutatásának, az érvelésnek és a prezentációnak a moduláris szakaszokra való felosztását.

Fejlett konfigurációkban a csapatok több Claude-ügynököt vagy más speciális modellt is bevethetnek az eredmények keresztellenőrzésére. Ez a megközelítés a többszintű validáción alapuló kutatási folyamatot támogatja, ahelyett, hogy egyetlen lépésben generálná az eredményeket.

A tudásalapú munkához szánt többügynökös rendszerek kialakításakor a koordinációban rejlik az érték. Az ügynökök fenntartják a kontextust, csökkentik a kognitív túlterhelést, és pontosan végrehajtják a kutatási életciklus teljes folyamatát.

⚡ Gyors tipp: Mindig olyan skálázható AI-megoldásokat keressen, amelyek integrálhatók a meglévő technológiai infrastruktúrájába. Gondoskodjon arról is, hogy részletes munkafolyamat-dokumentációval rendelkezzen. Ha mélyebbre szeretne ásni, íme néhány kérdés, amit fel kell tennie magának: ✅ Hogyan változik a rendszer teljesítménye (válaszidő, átviteli sebesség), ha a használat 10-szeresére vagy 100-szeresére nő? ✅ Van-e olyan konkrét felhasználói terhelési küszöbérték vagy párhuzamos futási korlátozás, amiről tudnunk kell? ✅ Mennyire hatékonyan skálázható a megoldás az infrastruktúra-költségek (számítási teljesítmény, tárolás, hálózat) tekintetében? ✅ Milyen gyakran frissítik az integrációkat, hogy azok megfeleljenek a technológiai környezet életciklusának (pl. új szoftververziók)? ✅ Milyen rejtett vagy használat alapú költségek merülhetnek fel a megoldás bővülésével?

Íme néhány a legnépszerűbb eszközök közül a többügynökös munkafolyamatok létrehozásához:

LangChain: Ha finomhangolásra van szüksége az AI-ügynökök – állapot, eszközök és korlátok – felett, a LangChain egy olyan keretrendszert kínál, amellyel az ügynökök munkafolyamatait grafikonokként tervezheti meg és megbízhatóan futtathatja. Modellezheti az állapotot, definiálhat csomópontokat és útvonalakat élekkel, így a több lépésből álló döntések egyértelműek és tesztelhetők. Támogatja az egy-, többügynökös és hierarchikus mintákat, moderációs és minőségi hurkokkal, hogy a viselkedés a helyes irányba haladjon.

CrewAI : A CrewAI olyan AI-ügynökökből álló csapatokra összpontosít, amelyek együttműködnek a komplex feladatok elvégzésében. Az open-source keretrendszerrel fejleszthet, vagy használhatja a CrewAI Studio vizuális szerkesztőjét, majd az Agent Management Platform (AMP) segítségével átviheti ezeket a „csapatokat” a termelésbe, hogy figyelemmel kísérje a futásokat, tesztelje a fejlesztéseket és biztonságosan iteráljon.

AutoGen: Az AutoGen a Microsoft nyílt forráskódú keretrendszere AI-alapú többügynökös rendszerek építéséhez. Az AutoGen Studio-ban (kódírás nélkül) prototípust készíthet, az AgentChat segítségével beszélgetéseket írhat, és ha elosztott, hosszú távú munkafolyamatokra van szüksége, a Core segítségével áttérhet az eseményvezérelt koordinációra. A rendszer elsősorban Python-alapú, és kifejezett ellenőrzést biztosít az állapot, az eszközök és az átadások felett.

A termelésben történő összehangoláshoz a következőket is integrálhatja:

Celery / Prefect / Airflow a munkafolyamatok ütemezéséhez

Vektoradatbázisok (Pinecone, Weaviate, Chroma) a hosszú távú memóriához

API-k és eszközök (Google Keresés, SQL, e-mail, Slack) a műveletekhez

Hogyan építsünk ki többügynökös munkafolyamatokat a ClickUp-ban

Sok csapat lelkesen fogadja az AI-ügynökök bevezetését a munka automatizálása érdekében. De amint megkezdődnek a kísérletek, a valóság felülkerekedik. A hatékonyság helyett a szervezetek a munka elszaporodásával szembesülnek, széttagolt eszközökkel, szigetelt automatizálásokkal és egymástól elszigetelt ügynöki munkafolyamatokkal.

Az egyes rendszerek önmagukban jól működhetnek, de koordináció nélkül nehezen tudják támogatni a teljes rendszerre kiterjedő komplex munkafolyamatokat.

Itt jön jól a ClickUp. Mint konvergált AI-munkaterület, központi csomópontként működik, ahol a többügynökös munkafolyamatok megosztott környezetben működhetnek. Ahelyett, hogy szétszórt eszközök működnének egymástól függetlenül, a ClickUp segít az ügynököknek a koordinációban, a megosztott felhasználói kontextus fenntartásában és a feladatok elvégzésében egy munkaterületen belül.

Használja a ClickUp Brain-t koordinációs rétegként

A ClickUp Brain koordinációs motorként működik, amely összeköti a különböző ügynököket és munkafolyamatokat. Ahelyett, hogy manuálisan konfigurálnák a bonyolult logikát, a csapatok természetes nyelven írhatják le a kívánt automatizálást.

Például egy termékmenedzser leírhat egy munkafolyamatot, amelyben a sürgős feladatok automatikusan egy prioritási csapathoz kerülnek. A ClickUp Brain értelmezi ezt a kérést, konfigurálja a kiváltókat, és létrehozza az ügynökök viselkedését irányító logikát.

Mivel a Brain elemzi a feladatok, határidők és függőségek közötti tevékenységeket, támogatja a különböző ügynökök közötti dinamikus irányítást. Emellett képes fenntartani a megosztott felhasználói kontextust, segítve az ügynököket abban, hogy megértsék a projektek közötti prioritásokat, ahelyett, hogy egymástól elszigetelten működnének.

Az eredmény egy olyan rendszer, amelyben párhuzamosan működő ügynökök kezelik az adatbevitel, a feladatok továbbítása, a jelentések készítése és az elemzés feladatait anélkül, hogy megszakítanák a munkafolyamat folytonosságát.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain biztosítja a fent bemutatott automatizálás nagy részét – de a ClickUp Brain MAX segítségével még tovább léphet. A ClickUp Brain MAX biztosítja a feladat részleteit A ClickUp Brain Max az adaptívabb AI-ügynökökről szól. A GPT-4, a Claude 3.7 és más vezető modellek közötti váltással a csapatok kiválaszthatják a megfelelő „agyat” minden egyes munkafolyamathoz – sebességet a gyors döntésekhez, finomságot az érzékeny kommunikációhoz vagy mélységet a komplex elemzésekhez. A ClickUp Brain MAX részét képező Talk to Text funkcióval pedig közvetlenül a ClickUpba diktálhatja ötleteit. A kimondott gondolatok azonnal feladatokká, dokumentumokká vagy teendőkké válnak, így megszűnnek a gépeléssel járó akadályok, és az ügynöki munkafolyamatok olyan természetesnek tűnnek, mint egy beszélgetés. A ClickUp Brain MAX és a Talk to Text együttesen összeköti az emberi beavatkozást az autonóm ügynökökkel – így az ötletek gyorsabban áramlanak, a kontextus sértetlen marad, és az AI-alapú munkafolyamatok zökkenőmentesen skálázhatók.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az ügynökök által vezérelt munkafolyamatok összehangolásához

Míg a ClickUp Brain segít értelmezni a szándékot és irányítani az ügynökök viselkedését, a ClickUp Automations biztosítja a végrehajtási réteget, amely ezeket az információkat cselekvéssé alakítja. Együttesen egy praktikus környezetet alkotnak a többügynökös munkafolyamatok futtatásához a munkaterületén belül.

A ClickUp Brain elemzi a projekteket, a határidőket és a függőségeket, míg az Automations biztosítja, hogy a feladatok manuális beavatkozás nélkül haladjanak végig a teljes munkafolyamaton. Ez a kombináció lehetővé teszi a különböző ügynökök számára, hogy a közös felhasználói kontextus fenntartása mellett koordinálják a munkameneteket.

Így zajlik általában ez az együttműködés:

Feladatok intelligens automatikus kitöltése és továbbítása: Az AI Fields elemzi a beérkező projektadatokat, és automatikusan kitölti a legfontosabb részleteket. Az AI Assign ezután a megfelelő munkatárshoz továbbítja a feladatot, biztosítva, hogy a párhuzamosan dolgozó ügynökök a munkafolyamat különböző részeit akadálymentesen kezeljék.

Mesterséges intelligencián alapuló betekintés a projektekbe: A ClickUp Brain folyamatosan elemzi a projekttevékenységeket, és a műszerfalakon keresztül nyújt betekintést. Ezek a jelzések segítenek a csapatoknak a potenciális késések vagy rendellenességek korai felismerésében, javítva ezzel a teljes rendszer teljesítményét

A munkák dinamikus prioritásba rendezése: A ClickUp Brain értékeli a sürgősséget, a függőségeket és a határidőket, hogy prioritási javaslatokat tegyen. Ez lehetővé teszi a dinamikus irányítást, amelynek során a feladatok a valós idejű projektigények alapján több szakosodott ügynök vagy csapattag között mozognak

A Brain és az Automations a szétkapcsolt automatizálási szabályok helyett egy összehangolt rendszert hoz létre, amelyben az ügynökök együttműködnek, a feladatok intelligensen kerülnek továbbításra, és a munka zökkenőmentesen halad a csapatok között.

💡 Profi tipp: Használhatja a ClickUp Super Agents szolgáltatást olyan AI-munkatársakként, akik közvetlenül a ClickUp munkaterületébe vannak beépítve. Ugyanúgy jelennek meg, mint a csapattársak, mert a háttérben valódi felhasználóként vannak modellezve. Nézze meg ezt a videót, hogy megértse, hogyan hozhat létre testreszabható AI-ügynököket a ClickUp Super Agents segítségével: Lehetőségei: Rendeljen hozzájuk feladatokat : bízza rájuk az ismétlődő munkákat, projekteket vagy teljes munkafolyamatokat

@említse meg őket bárhol : vonja be őket a Dokumentumokba, feladatokba vagy csevegésekbe, hogy kontextust adjon, kérdésekre válaszoljon vagy előre mozdítsa a munkát

Írjon nekik közvetlenül : kérjen segítséget, delegáljon rutinfeladatokat, vagy kérjen frissítéseket, akárcsak egy csapattársától

Állítsa be a menetrendeket és a kiváltó eseményeket: állítsa be, hogy minden reggel jelentéseket készítsenek, az új kéréseket érkezésükkor osztályozzák, vagy a háttérben figyeljék a munkafolyamatokat A ClickUp Super Agent segítségével delegálhatja céljait és munkafolyamatait ügynöki csapattársainak

Az AI akkor a leghatékonyabb, ha összekapcsolódik a csapat által már használt eszközökkel. A ClickUp lehetővé teszi az integrációt olyan platformokkal, mint a ChatGPT, a Make, a Twilio és a Zapier, így a külső eszközök is részt vehetnek a munkaterületén belül működő, szélesebb körű, többügynökös rendszerekben.

Ez az integrációs réteg támogatja az eszközhívásokat, a külső triggereket és a strukturált adatokhoz való hozzáférést a rendszerek között. A GitHubról érkező frissítések automatikusan feladatokat hozhatnak létre, míg az AI-kutatási eszközökből származó betekintések közvetlenül beépülhetnek a projekt munkafolyamatokba.

Amikor ezek a rendszerek együtt működnek, a csapatok túllépnek az elszigetelt automatizáláson, és összehangolt, többügynökös rendszerekben dolgoznak, ahol az ügynökök együttműködnek, párhuzamosan dolgozzák fel az információkat, és gyorsabban szállítják az eredményeket.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy irányítópultot az AI-alapú munkafolyamatok hatásának nyomon követéséhez. Az olyan mutatók nyomon követése, mint a megtakarított idő, a hibák számának csökkenése és a termelékenység növekedése, segít számszerűsíteni, hogy a többügynökös rendszerek hogyan javítják a csapatok közötti működési hatékonyságot.

A többügynökös intelligencia valódi munkává alakítása a ClickUp segítségével

A többügynökös rendszerek felé történő elmozdulás nem csupán technikai trend – ez egy új munkavégzési módszer. Ahogy a szervezetek AI-ügynököket alkalmaznak komplex feladatok kezelésére, a hangsúly az elszigetelt automatizálásról olyan koordinált rendszerekre helyeződik át, ahol több ügynök együttműködik, megosztja a kontextust, és az egész rendszerben eredményeket ér el.

Az operatív tevékenységektől és a szoftverfejlesztéstől a kutatásig és az ügyfélszolgálatig a jól megtervezett ügynöki munkafolyamatok segítenek a csapatoknak a döntéshozatal kiterjesztésében, a rendszer teljesítményének javításában és a komplex rendszerek hatékonyabb kezelésében. Az igazi előny azonban abból származik, hogy ezeket az ügynököket egy egységes környezetbe integrálják, ahol a munka, a kontextus és a koordináció egymás mellett létezik.

Pontosan itt jön képbe a ClickUp.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az együgynökös rendszer egyetlen modellre támaszkodik a bemenetek értelmezéséhez és a feladatok elvégzéséhez. Ezzel szemben a többügynökös rendszerek több, különböző szerepekre szakosodott ügynököt alkalmaznak, amelyek az ügynökök közötti interakciók révén együttműködnek, és a teljes rendszerben koordinálják egymást a bonyolultabb munkafolyamatok kezelése érdekében.

Nem mindig. Bár a fejlesztők egyedi logikát írhatnak az AI-ügynökök létrehozásakor, sok modern platform támogat olyan vizuális eszközöket, amelyek bonyolult kódolás nélkül is támogatják a többügynökös munkafolyamatokat. Ezek az eszközök segítenek a csapatoknak több speciális ügynök összehangolásában a vállalati és operatív feladatok elvégzéséhez.

A hagyományos automatizálás előre meghatározott feladatokra vonatkozó rögzített szabályokat követ. Az ügynökök összehangolása azonban lehetővé teszi az AI-ügynökök számára, hogy dinamikusan alkalmazkodjanak, együttműködjenek más ügynökökkel, és komplex munkafolyamatokat kezeljenek a statikus kiváltó tényezők helyett a kontextus, a memória és a döntéshozatali logika felhasználásával.