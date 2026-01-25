Az AI-ügynökök helyzete [év]: Az ügynöki AI térnyerésének és felemelkedésének legfontosabb trendjei

Az elmúlt évben az „Agent” szó mindenhol felbukkant. De sokak számára ez az élmény a kíváncsiság és az egészséges szkepticizmus keveréke volt a befektetés megtérülése, a könnyű használat és a tényleges időmegtakarítás tekintetében.

Láttunk már olyan csevegőrobotokat, amelyek képesek verset írni, de nem tudnak előrelépni egy feladatban, és olyan „ügynöki” eszközöket, amelyek alapvetően olyan interfészek, amelyek több segítséget igényelnek, mint egy új gyakornok.

Meg akartuk tudni, hogy blogunk olvasói hogyan állnak az AI-ügynökökhöz. Ezért több száz szakember körében végzett felmérést, hogy megtudjuk, hol nyernek az AI-ügynökök, hol buknak el, és mi kell ahhoz, hogy a csapat állandó tagjává váljanak.

Az eredmények megdöbbentettek minket.

1. A definícióbeli különbség: kíváncsiság kontra valóság

A felmérésünkben résztvevők 40%-a azt állítja, hogy kíváncsi, de még mindig nem biztos benne, hogy mi is számít „ügynöknek”.

Ez azt mutatja, hogy az ügynökök koncepciója milyen gyorsan terjed, de azt is, hogy a gyakorlatban ez a kategória még mindig mennyire elvontnak tűnik. Sok eszköz állítja magáról, hogy elméletileg ügynöki, de a mindennapi munkában nem tud valóban részt venni.

A ClickUp szuperügynökei a munkaterületen belül működnek, és az Ön által meghatározott szabályok és jóváhagyások keretein belül önállóan működhetnek. A legjobb rész? Nem annyira „mesterséges intelligenciának” tűnik, hanem inkább egy virtuális csapattársnak, aki csendben tartja a munkát a helyes úton.

2. A „biztos tippelő” probléma

Az emberek 30%-a szerint az AI-ügynökökkel kapcsolatos legnagyobb frusztrációjuk az, hogy magabiztosnak tűnnek, de tévednek.

A legtöbb ügynök elszigetelten dolgozik. Egyetlen kérésre reagálnak, anélkül, hogy tudnák, hogyan szeretsz dolgozni, hogyan dolgozol, vagy milyen folyamatokat részesítesz előnyben.

A ClickUp Super Agents másképp működik. 100%-ban a feladataidból, dokumentumaidból, csevegéseidből, megbeszéléseidből és frissítéseidből származó kontextussal működnek, valós időben. És idővel megőrzik a legfrissebb, preferenciákon alapuló, sőt epizodikus emlékeket is.

És ez az, ami egy ügynököt magabiztos találgatóból proaktív munkatárssá változtat, aki lépést tud tartani a munka fejlődésével.

🎥 Ahogy a ClickUp vezérigazgatója, Zeb Evans nemrégiben elmondta, a munka jövője nem csak a gondolkodó mesterséges intelligenciáról szól, hanem a cselekvő mesterséges intelligenciáról is.

A Super Agents az első digitális csapattagok, akik nem csak a csevegőablakban élnek, hanem ott is, ahol a munkád zajlik. Rendelkeznek a memóriával, a kontextussal és a jogosultságokkal, hogy valóban levegyék a terhet a válladról.

3. A „unalmas” munkától való megszabadulás keresése

Az emberek 24%-a azt állítja, hogy elsősorban az unalmas feladatok automatizálása érdekében szeretné használni az AI-ügynököket.

Itt az elvárás az alacsony értékű munkától való megszabadulás, és ez jogos. Ha egy ügynöknek folyamatos beállításra, felügyeletre vagy utasításokra van szüksége, akkor az már nem segítőkésznek tűnik, hanem inkább plusz munkának.

A ClickUp-ban a Super Agents folyamatosan a háttérben működik, frissíti a feladatokat, dokumentumokat készít és előreviszi a munkát ugyanazokkal az eszközökkel, amelyeket a csapatod már használ. Egyedi segítségért közvetlen üzenetet küldhetsz nekik, és akár @megemlítheted őket egy dokumentumban, hogy a brainstormingból egy világos terv szülessen!

🌏 Vezető vélemény: A PwC felmérése szerint az üzleti vezetők 88%-a állítja, hogy csapata vagy üzleti szervezete az agens AI miatt a következő 12 hónapban növelni tervezi az AI-vel kapcsolatos költségvetést.

4. Miért érzi 62% úgy, hogy az AI-ügynökök nem felelnek meg a várakozásoknak?

A válaszadók 62%-a szerint az AI-ügynökök még nem felelnek meg a velük kapcsolatos elvárásoknak, és úgy jellemzik őket, hogy még korai stádiumban vannak, vagy akár több munkát okoznak, mint amennyit megkönnyítenek.

Amikor az ügynökök úgy érzik, hogy még túl „korai stádiumban” vannak, vagy akár több munkát okoznak, mint amennyit elvégeznek, ez a frusztráció gyakran megmutatkozik az átadás során. Az ügynök összefoglalja a megbeszélést, javaslatot tesz a következő lépésekre, vagy jelzi a problémát, majd abbahagyja. Önnek még mindig meg kell hoznia a teendőket, kijelölnie a felelősöket, frissítenie az állapotokat, és manuálisan nyomon követnie a folyamatot.

A Super Agents feladata, hogy ezeket a lépéseket elvégezze. Láncszerű műveletekkel a találkozók jegyzetét feladatokká alakíthatják, frissíthetik a projekt státuszát, a munkát a megfelelő tulajdonosokhoz irányíthatják, és a munkafolyamatokat ugyanazon a rendszeren belül tarthatják, ahol a végrehajtás is történik.

Amikor egy mesterséges intelligencia ügynök képes átvenni a munkát a „ez kell történnie” fázisból a „már folyamatban van” fázisba, akkor az érték valósággá válik.

5. Biztonság: A bizalom akadálya

A válaszadók 36%-a szerint a bizalom és a biztonság kérdései a fő okok, amiért haboznak az AI-ügynökök szélesebb körű használatával.

A legtöbb esetben a felhasználó nem tudja, hol található az ügynök, mire fér hozzá, vagy hogyan szabályozzák a működését, miután elindult.

A szuperügynökök első osztályú felhasználókként kerülnek beépítésre egy szabályozott munkaterületen belül. Ugyanazokat a felhasználói szintű jogosultságokat öröklik, mint a csapatod, így az első naptól kezdve biztosítva a kifejezett, ellenőrzött hozzáférést.

Minden tevékenységüket valós időben rögzítik, és a nagy horderejű döntések esetében egy ember is részt vesz a jóváhagyási folyamatban.

Az intelligencia gyorsabban tud reagálni, miközben szigorúan betartja azokat a szabályokat, amelyekre a csapatok a biztonság és a felelősségre vonhatóság érdekében támaszkodnak.

6. A „kontextus” áttörése

Arra a kérdésre, hogy mi tenné az AI-ügynököket igazán hasznossá, a leggyakoribb válasz nem a sebesség vagy a teljesítmény volt: a válaszadók közel 40%-a azt mondta, hogy olyan ügynökre van szükségük, aki tökéletesen megérti a munkájuk kontextusát.

Ez logikus, mert a legtöbb AI-ügynök kudarcot vall, ha nem érti, miért hoztak döntéseket, vagy hogyan szeretnéd, hogy a munkád folyjon.

Mivel a Super Agents megőrzi a kontextust, emlékszik a korábbi döntésekre és folyamatosan működik, sokkal megbízhatóbban tud cselekedni, mint a prompt-alapú ügynökök. Élő munkaterület-előzmények alapján dolgozik, aktív marad a munka előrehaladtával, és egyértelmű engedélyhatárok és ellenőrzési nyomvonalak keretein belül működik.

Amikor az intelligencia megérti a munkát és biztonságosan végzi el, végre úgy fogja érezni, hogy egy olyan virtuális munkatárssal dolgozik együtt, akire valóban számíthat.

7. A tökéletes projektmenedzser

Az emberek 19%-a szeretné, ha mesterséges intelligencia ügynökök segítenének a projektmunkafolyamatok kezelésében.

De a projektmenedzsment munkafolyamat nem pontosan egy ellenőrzőlista. Ez egy mozgó rendszer, amely kompromisszumokból, átadásokból és változó prioritásokból áll, ahol a tegnapi terv ritkán tükrözi a mai valóságot.

A ClickUp Super Agents funkciója úgy lett kialakítva, hogy ne csak utasításokra reagáljon, hanem a munkád állapotára is. A funkció az általad meghatározott ütemterv szerint végzi el a feladatokat, figyel a kiváltó eseményekre, például a feltett kérdésekre, az új feladatok létrehozására vagy a beküldött űrlapokra, és proaktív módon jelzi a problémákat!

🎥 Kíváncsi vagy, mennyi technikai ismeret szükséges egy AI-ügynök létrehozásához? Egyáltalán semmi! Egyszerűen csak mondd el, mire van szükséged.

8. „De mit is csinál valójában?”

A válaszadók 25%-a azt állítja, hogy még nem tudja, mire használná az AI-ügynököt.

Ez a zavar érthető. Az „ügynök” kifejezést gyakran használják olyan eszközökre, amelyek ötleteket javasolnak vagy szöveget generálnak, de valójában nem járulnak hozzá jelentősen a munkához.

Egy praktikusabb meghatározás a következő: egy ügynök megfigyeli a történéseket, megérti a kontextust, és a nevedben cselekszik, hogy a munka továbbhaladjon. A Super Agents pontosan ezt teszi a munkaterületen belül, ahol a feladataid, frissítéseid és munkafolyamataid már megvannak.

Értékük egyértelműen meghatározott tevékenységeken keresztül válik nyilvánvalóvá, mivel minden alkalommal külön felszólítás nélkül is elvégzik a szükséges teendőket, például összefoglalják a tevékenységeket, frissítik a feladatokat és támogatják a munkafolyamatokat.

🎥 Az AI-ügynökök nem lehetnek csak egy újabb AI-eszköz, amely tovább növeli az AI-terjedelmet. Csak akkor van értelme őket használni, ha minden feladatot el tudnak látni, amit rájuk bízol. Nézd meg, hogyan működnek a Super Agent eszközök a ClickUp-ban. 👇🏼

9. Hatékonyságnövelés FTW!

Az emberek 46%-a szerint az AI-ügynökök legnagyobb potenciális előnye az, hogy időt takarítanak meg, amiről nem is tudták, hogy még megvan nekik.

Ez a fajta időmegtakarítás ritkán egy-egy lépés felgyorsításával érhető el. Inkább a több lépésből álló munkafolyamatok összevonásával: az átadások, a nyomon követések és a koordinációs feladatok, amelyek csendesen kitöltik a napodat.

A ClickUp szuperügynökei láncolhatják a műveleteket, hogy a munkát az átvételtől a végrehajtásig egy folyamatban haladjanak előre, anélkül, hogy minden lépést manuálisan kellene elindítani.

Mert az időt csak több tucat apró átmenet révén lehet visszaszerezni, amelyek már nem igényelnek állandó emberi felügyeletet!

10. Az ügynököknek valódi ügynökségre van szükségük ahhoz, hogy hatékonyak legyenek

Az emberek 25%-a úgy véli, hogy az AI-ügynökök segíthetnek nekik a szervezettség fenntartásában.

És igazuk van. Az AI-ügynökök segíthetnek a szervezettség fenntartásában azáltal, hogy előrehaladnak a feladatokkal, kijelölik a felelősöket, határidőket állapítanak meg és elvégzik a rutin feladatok nyomon követését, amelyek egyébként késedelmet szenvednének.

Ez azonban csak akkor működik, ha az ügynök a megfelelő határokon belül valaki nevében intézkedhet.

A Super Agents egy egységes munkaterületen működik, ahol a feladatok, fájlok és beszélgetések már összekapcsolódnak, és ugyanazokat a felhasználói szintű jogosultságokat örökli, mint azok, akiket támogat.

Ez azt jelenti, hogy felelősségteljesen tudnak cselekedni (feladatokat előrehozni, állapotokat frissíteni vagy információkat továbbítani) anélkül, hogy túllépnék a hatáskörüket vagy állandó felügyeletre szorulnának.

11. és 12. Az AI-ügynökök nem okozhatnak több munkát a munkával kapcsolatban

Az adatokat manuálisan kell bevinni, az engedélyeket újra kell definiálni, és minden munkafolyamat egy integrációs lánctól függ, amely idővel megszakadhat vagy eltérhet.

Jó hír? Nem kell „összekapcsolnod” a ClickUp Super Agents alkalmazást a feladataiddal, dokumentumaiddal, csevegéseiddel vagy megbeszéléseiddel. Ezek natívan beágyazódnak a munkaterületedbe, és ugyanazokat az objektumokat, engedélyeket és munkafolyamatokat használják, mint bármelyik másik emberi munkatársad.

Mivel az integrációk, a hozzáférés-vezérlés és a kontextus alapértelmezés szerint a munkaterületről öröklődnek, az ügynökök azonnal cselekedhetnek az eszközök között, anélkül, hogy egyedi beállításokra lenne szükség. Felejtsd el az ügynökök nulláról történő konfigurálását!

Ismerje meg új virtuális csapattársát!

Az adatok egyértelműek: a generikus mesterséges intelligencia korszaka lejárt. A magas teljesítményű csapatok olyan mesterséges intelligencia-ügynököket keresnek, amelyek:

Mélyen megérteni a sajátos kontextusukat Cselekedj biztonságos engedélyhatárok között, ahogyan az emberek tennék Végezzen el több lépésből álló munkafolyamatokat anélkül, hogy folyamatosan meg kellene erősítenie azokat.

A ClickUp Super Agents pontosan azért lett kifejlesztve, hogy csapatának ezt a versenyelőnyt biztosítsa. Szinte minden felhasználási esethez létrehozhat egy ügynököt. @mention, feladatokat rendelhet hozzájuk, és közvetlenül üzeneteket küldhet nekik. Végtelen tudásukkal és memóriájukkal folyamatosan fejlődnek, így Önnel együtt növekednek.

Készítse el még ma az első AI ügynökét!