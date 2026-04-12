Azok a csapatok, amelyek egymástól független táblázatokat használnak a számlák nyomon követésére, hetente 3–5 órával többet töltenek a fizetési előzmények összeállításával. Ez értékes idő, amelyet a tényleges behajtásra fordíthatnának.

Hogy segítsünk visszanyerni az irányítást, összegyűjtöttünk öt ingyenes számla lejárati nyomonkövető sablont. Akár olyan eszközt keres, amely összekapcsolódik csapata napi feladataival, akár egy egyszerű táblázatot szeretne a kezdéshez, ezek a lehetőségek segítenek rendezni a dolgokat és időben megkapni a fizetést.

5 ingyenes számla lejárati nyomonkövető sablon áttekintése

🔎 Tudta? A Federal Reserve adatai szerint az amerikai munkáltató cégek 51%-a küzd a pénzforgalom egyenetlenségével, egyszerűen azért, mert olyan nehéz behajtani a tartozásokat.

Mi az a számla lejárati nyomon követő sablon?

A számla lejárati nyomon követő egy speciális eszköz, amely a kifizetetlen számlákat időalapú kategóriákba, úgynevezett lejárati kategóriákba rendezi. Pontosan megmutatja, hogy az egyes számlák mióta állnak kint. Gondoljon rá úgy, mint egy pénzügyi térképre, amely kiemeli, mely fizetések biztonságosak, és melyek igényelnek azonnali figyelmet.

Egy megbízható számlaérettségi nyomonkövető sablon általában a következőket tartalmazza:

Ügyféladatok: A nyomon követéshez szükséges név és elérhetőségi adatok

Számlaadatok: A számlaszám, a kiállítási dátum és a fizetési feltételek

Késedelmi kategóriák: Időalapú kategóriák, amelyek megmutatják, hogy az egyes számlák mennyivel késnek (pl. Aktuális, 1–30 nap, 31–60 nap)

Összegkövetés: Az eredeti összeg, a beérkezett fizetések és a fennálló egyenleg

🧠Érdekes tény: A kisvállalkozások 56%-ának vannak kintlévő számlái, átlagosan 17 500 dollárral tartoznak cégként. Ha ezeket a fizetéseket utólagosan hajtja be, az azt jelenti, hogy a cash flow-előrejelzései csak találgatások, és a kritikus számlák elkerülhetetlenül háttérbe szorulnak.

Ez a rendezetlen megközelítés a munka elterjedéséhez vezet, ahol órákat pazarol el különböző táblázatok és e-mail szálak között történő információkereséssel. Valójában a Microsoft Work Trend Index megállapította, hogy a munkavállalók 62%-a küzd az adatkereséssel töltött idővel.

A lejárati nyomon követő sablon rendszert hoz a követeléseibe, pontosan megmutatva, melyek a késedelmes fizetések, így hatékonyan rangsorolhatja a behajtásokat.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-beszélgetések és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens változtathat ezen. Ismerje meg a ClickUp Brain-t. Az alkalmazás másodpercek alatt megjeleníti a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatadatokat, így azonnali betekintést és válaszokat nyújt – így nem kell tovább keresnie, hanem azonnal munkához láthat. 💫 Valódi eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyertek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, az elavult tudásmenedzsment-folyamatok kiküszöbölésével. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy negyedévente megtakarított extra hét termelékenységgel!

🔎Tudta? A késedelmes számlák az amerikai vállalatok hitelalapú B2B-értékesítéseinek átlagosan 43%-át érintették. Ez rávilágít egy széttagolt helyzetre, ahol a vállalkozások egyszerűen azért küzdenek a likviditási problémákkal, mert behajtási rendszereik nem tudnak lépést tartani a volumenekkel.

Az 5 legjobb számla-lejárati nyomonkövető sablon

A legfontosabb, hogy olyan sablont találjon, amely illeszkedik a munkafolyamatához, könnyen használható a csapat számára, és a vállalkozás növekedésével együtt testreszabható.

Kiválasztottunk öt legjobb számla lejárati nyomon követő sablont, hogy segítsünk a döntésben. Három közülük a ClickUp-on belül készült, hogy összekapcsolt munkafolyamatot hozzon létre, míg kettő hagyományos táblázat, azoknak a csapatoknak, akik egy egyszerű, letölthető megoldást preferálnak.

1. Számlasablon a ClickUp-tól

Kapja meg időben a fizetéseket, és kezelje hatékonyan pénzügyeit a ClickUp számlasablon segítségével

A ClickUp számlasablon a számlákat statikus nyilvántartásokból nyomon követhető egységekké alakítja. Ahelyett, hogy minden számlát manuálisan ellenőrizne, egy összekapcsolt munkafolyamatot kap, amelynek egyértelmű szakaszai vannak, és áttekinthető az összes ügyfél esetében. A fizetéseket állapot szerint bontja, ügyfelek szerint csoportosíthatja, és továbbítja őket anélkül, hogy minden hónapban új rendszert kellene felépítenie a semmiből.

Használja ezt a sablont a következőkre:

💰Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek egyre növekvő számlamennyiséget kezelnek több ügyfél és fizetési ciklus között.

💰Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek egyre növekvő számlamennyiséget kezelnek több ügyfél és fizetési ciklus között.

A ClickUp-ban több mint 650 előre elkészített Super Agent található, amelyek segítségével hatékonyan bővítheti munkáját. Saját sablonokat is készíthet. Nézze meg, hogyan.

2. Szállítói számlák sablonja a ClickUp-tól

Kövesse nyomon a fizetendő számlákat, állítson be emlékeztetőket, és fizessen időben a ClickUp Számlák fizetése sablon segítségével

A kifizetéseket gyakran tételekben kezelik – a hét végén vagy közvetlenül a határidő előtt ellenőrzik őket. Ezért könnyen elmulaszthatók a korai fizetési kedvezmények, előfordulhatnak a számlák kétszeri kifizetése, vagy elveszítheti a pénzforgalom áttekinthetőségét.

Használhatja azonban a ClickUp Szállítói számlák sablonját is a tartozások lépésről lépésre történő rendszerezéséhez. Minden számla egyértelmű ellenőrzési pontokkal rendelkező ellenőrzési, jóváhagyási és fizetési szakaszokon halad át.

Követheti, hol akadt el egy fizetés, kinek kell lépnie, és mi a következő lépés, anélkül, hogy manuális nyomon követésre vagy szétszórt nyilvántartásokra kellene támaszkodnia.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Kövesse nyomon a beszállítói számlákat olyan meghatározott szakaszokon keresztül, mint a beérkezés, az ellenőrzés és a fizetés, hogy elkerülje a szűk keresztmetszeteket

A késedelmi díjak és a sietős feldolgozás elkerülése érdekében ütemezze a szállítói számlákat az esedékességi dátumok és a jóváhagyási állapot alapján

Egységesítse a számlák ellenőrzésének és jóváhagyásának folyamatát, hogy semmi ne maradjon ki a szükséges ellenőrzések közül

Készítsen áttekintést a közelgő és már teljesített fizetésekről a ClickUp Dashboards segítségével a jobb tervezés érdekében

Hozzon létre kapcsolatokat a feladatok között a ClickUp függőségek segítségével, hogy a pénzügyi feladatokat sorrendbe állítsa, így a kifizetések összhangban legyenek a beérkező pénzzel.

💰Ideális: Pénzügyi és operatív csapatok számára, akiknek strukturált jóváhagyási és fizetési munkafolyamatra van szükségük a beszállítói számlák késedelem és hiba nélküli kezeléséhez.

💡Profi tipp: Idővel a szállítói tartozások adatai olyan mintákat tárnak fel, amelyek alapján intézkedhet – például olyan beszállítók, akik rendszeresen késve számláznak, vagy olyan hónapok, amikor a kifizetések száma hirtelen megugrik. A probléma az, hogy ezek az információk rejtve maradnak, hacsak valaki nem gyűjti össze és elemzi őket rendszeresen. A ClickUp irányítópultjai ezeket az adatokat olyan formátumba rendezik, amelyet könnyedén áttekinthet. Nyomon követheti, hogy az idő során mennyit fizetett az egyes beszállítóknak, és folyamatosan szem előtt tarthatja a fennálló és a rendezett fizetéseket. Így tiszta áttekintést kap, amelyre hivatkozhat a tárgyalások vagy a költségvetés-tervezés során, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene készítenie az elemzést. Használja az AI Cards szolgáltatást, hogy AI-alapú jelentéseket és elemzéseket adjon hozzá a ClickUp irányítópultjához Az AI Cards segítségével gyorsabban juthat válaszokhoz. Készíthet összefoglalót a beszállítók teljesítményéről egy értékelő megbeszélés előtt, vagy közvetlen kérdéseket tehet fel, például: „Melyik beszállítók számláztak többet az elmúlt negyedévben?” Az eredmények a tényleges fizetési adataihoz kapcsolódnak, így tényeken alapuló adatokkal dolgozik, nem pedig becslésekkel. Ez hasznos lehet a költségvetés tervezése, a beszállítókkal folytatott tárgyalások és a fizetési ütemterv készítése során. Így ezeket a döntéseket a helyzet pontos ismeretében hozhatja meg, ahelyett, hogy nyomás alatt kellene rekonstruálnia a történteket.

3. Fizetési előzmények sablon a ClickUp-tól

Hozzon létre egy egységes adatforrást minden fizetési tranzakcióhoz a ClickUp fizetési előzmények sablonjával

Világos fizetési nyilvántartás nélkül előfordulhat, hogy a számlák, banki tételek és régi üzenetek alapján kell összeraknia az idővonalakat. A ClickUp fizetési előzmények sablonja segít a nyilvántartás rendezettségének fenntartásában.

Minden fizetést egy helyen tart nyilván, a számlához, a dátumhoz és a kontextushoz kapcsolva. Gyorsan áttekintheti, hogyan fizetett az ügyfél az idő során, ellenőrizheti a részleges befizetéseket, és szükség esetén hivatkozhat a pontos tranzakciókra.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Kövesse nyomon a részleges, késedelmes és teljesített fizetéseket, minden tranzakcióról pontos nyilvántartást vezetve

Vezessen központi naplót a számlákhoz kapcsolódó fizetésekről a gyors ellenőrzés érdekében

Fedezze fel a szezonális trendeket a ClickUp idővonal nézetével

Szűrje és elemezze a korábbi tranzakciókat vagy az ügyfelek fizetési szokásait a ClickUp Brain segítségével

Rögzítse a fizetési adatokat, például a fizetési módot, a hivatkozási számokat és a megjegyzéseket a ClickUp egyéni mezőinek segítségével

💰Ideális: Freelancerek és csapatok számára, akiknek megbízható fizetési nyilvántartásra van szükségük ahhoz, hogy magabiztosan kezeljék az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket, a vitás ügyeket és a fizetési tervezést.

Arnold Rogers, a Launch Control ügyfélszolgálati vezetője a ClickUp segítségével kezeli a pénzügyeket:

„Integráltuk az Intercom, a Stripe, a ChurnZero, a Slack, a Gmail, a ProfitWell stb. szolgáltatásokkal. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy egy helyen kövessük nyomon a pénzügyeket, az ügyfélmegtartást, a jelentéseket és az ügyféladatokat, mivel az általunk használt összes eszközből ki tudjuk vonni az információkat, és azokat a ClickUp-ban összeállíthatjuk a könnyebb használat érdekében, anélkül, hogy minden osztályt be kellene vonnunk, és elvennénk az idejüket a munkájukból.”

4. Számlakövető sablon Excelhez a Vertex42-től

via Vertex42

Nem minden csapatnak van szüksége egy teljes rendszerre a számlák kezeléséhez. Néha a prioritás egyszerű: összes számlát egy helyre gyűjteni, megnézni, melyek a késedelmesek, és elkerülni a folyamat túlbonyolítását.

Ebben az esetben a Vertex42 számla-nyomkövető sablonja Excelhez ideális megoldás lehet. Ezzel strukturált módon rögzítheti a számlákat, nyomon követheti az esedékességi dátumokat, és egy pillanat alatt áttekintheti a lejárati állapotot anélkül, hogy munkafolyamatokat kellene beállítania vagy új szoftvert kellene megtanulnia. A beépített képletek és szűrők segítségével ügyfél szerint rendezheti az adatokat, kiemelheti a késedelmes fizetéseket, és szükség esetén gyors összefoglalókat készíthet.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Kövesse nyomon az összes számlát egyetlen munkafüzetben, hogy elkerülje a fájlok között szétszórt nyilvántartásokat

Kövesse nyomon a késedelmes fizetéseket a beépített lejárati kategóriák és az automatikus számítások segítségével

Szűrje a számlákat ügyfél vagy állapot szerint, hogy gyorsan áttekintse az egyes számlákat

Készítsen egyszerű számlakivonatokat az ügyfélspecifikus adatok elkülönítésével

Tartson rendben, nyomtatásra kész nyilvántartást jelentésekhez vagy offline használatra

⚠️Fontos azonban megjegyezni a korlátozásokat. Nincsenek valós idejű együttműködési funkciók, az összes adatot manuálisan kell bevinni, és nem használhatja a munkafolyamat-automatizálást az utánkövetésekhez. Ez egy megbízható lehetőség, ha inkább a megszokott táblázatos munkafolyamatot részesíti előnyben, és nincs szüksége összekapcsolt, automatizált funkciókra.

💰Ideális: Freelancerek vagy kis csapatok számára, akik egy egyszerű, táblázatalapú rendszert részesítenek előnyben, bonyolultabb megoldások nélkül.

💡Használja a ClickUp Brain MAX-ot a behajtási munkafolyamat felgyorsításához. Kérje meg, hogy készítsen egy emlékeztető e-mail vázlatot egy adott számlaösszegre és lejárati kategóriára (30, 60, 90+ nap). Akár a Talk to Text funkciót is használhatja a szöveg diktálásához („készítsen egy második fizetési emlékeztetőt az Acme Corp-nak, 4200 dollár, 60 napos késedelem”), és pillanatok alatt elkészül a küldésre kész e-mail. A ClickUp Brain MAX segítségével gyorsan készíthet személyre szabott nyomonkövetési e-maileket

5. CFI által készített lejárati jelentés sablon

via CFI

Ha pénzügyi szakemberként a vevőállomány adatait kell bemutatnia az érdekelt feleknek, akkor a CFI lejárati jelentés sablonja az Ön számára készült.

A sablonok a követeléseket szabványos lejárati kategóriákba rendezik, és összhangban vannak a szokásos számviteli formátumokkal, így az adatokat könnyen áttekinthető és felhasználható formában tudja bemutatni. Emellett olyan számításokat is támogat, mint a kétes követelések, segítve Önt az alapvető nyomon követésről a pénzügyi értékelésre való áttérésben.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Osztja be a követeléseket lejárati kategóriákba, hogy egyértelműen láthatóvá váljon a késedelmes fizetések kockázata

Készítsen strukturált jelentéseket, amelyek készen állnak az érdekelt felek vagy az audit felülvizsgálatára

Becsülje meg a kétes követeléseket aszerint, hogy a számlák mennyi ideig maradnak kifizetetlenek

Hasonlítsa össze az ügyfelek egyenlegeit különböző időintervallumokban, hogy azonosítsa a magas kockázatú számlákat

Tartson fenn tiszta, egységes formátumot a következetes pénzügyi jelentések érdekében

⚠️A hátrányok itt hasonlóak a többi táblázatkezelő-alapú megoldáshoz. Ez egy statikus sablon, amelyet manuálisan kell frissíteni, nem rendelkezik munkafolyamat-kezeléssel, és nem támogatja a valós idejű csapatmunkát. Kiváló választás, ha a megjelenés és a számviteli szabványok betartása az elsődleges prioritás.

💰Ideális: Pénzügyi csapatok és elemzők számára, akiknek strukturált lejárati jelentésekre van szükségük döntéshozatalhoz, auditokhoz vagy az érdekelt felek számára tartott prezentációkhoz.

A számla lejárati nyomon követő sablonok használata

A sablon letöltése a könnyű rész. Az értéke abból származik, hogy mennyire következetesen használja a késedelmes számlák nyomon követésére, felülvizsgálatára és kezelésére. Néhány apró beállítási döntés segítségével olyan rendszerré alakíthatja, amelyre csapata minden héten támaszkodik.

Határidő-kategóriák meghatározása: Állítson be egyértelmű időtartományokat, például Aktuális, 1–30, 31–60 és 60 felett, a fizetési feltételei alapján

Adja meg a számla teljes adatait: Adja meg az ügyfél adatait, a számla dátumát, az esedékességi dátumot és az összeget a megbízható nyomon követés érdekében

Állítsa be a késedelmi számításokat: Automatizálja a késedelmek kiszámítását, hogy elkerülje a kézi hibákat és az inkonzisztenciákat

Hozzon létre szerepkörökön alapuló nézeteket: Szűrje a számlákat ügyfél, összeg vagy állapot szerint, hogy minden csapattag csak a számára fontos információkat lássa

Automatizálja az emlékeztetőket: indítson nyomon követést, amikor a számlák átlépik a lejárati határértékeket, ahelyett, hogy a memóriájára hagyatkozna

Végezzen heti áttekintéseket: Rendszeresen ellenőrizze a lejárati jelentéseket, hogy még az események eszkalálódása előtt észlelje a késedelmeket

Gyorsítsa fel az utánkövetést mesterséges intelligenciával: Készítsen emlékeztető e-maileket és összefoglalókat a kommunikáció következetességének biztosítása érdekében

📌 A ClickUp előnye: automatizálja az utánkövetési munkafolyamatot A legtöbb csapat a emlékeztetőknél megáll. Valakinek még mindig ellenőriznie kell a számlát, eldöntenie, mi legyen a következő lépés, és frissítenie kell a nyomon követőt. A ClickUp Automations ebben az esetben kiemelkedő teljesítményt nyújt. Beállíthat olyan szabályokat, mint például: amikor egy számla a 31–60 napos kategóriába kerül, rendelje hozzá a fiók tulajdonosához, emelje a prioritását, és tegyen közzé egy nyomonkövetési megjegyzést. Ha a fizetési határidő 60 napot meghalad, jelentsd a problémát a felettesnek, vagy indíts el egy automatikus e-mailes értesítést. Ezek az emlékeztetők manuális beavatkozás nélkül segítik elő a munkát. Az előre elkészített automatizálási sablonok vagy az AI Automation Builder segítségével ezt perceken belül beállíthatja. Miután elindult, a számlák nem maradnak tétlenül a felülvizsgálatok között. A tényleges körülmények alapján haladnak át a nyomon követés, a felelősségvállalás és az eskaláció fázisain, anélkül, hogy bárkinek is nyomon kellene követnie minden lépést.

Kövesse nyomon a számlákat és gyorsabban kapja meg a fizetést a ClickUp segítségével

A számlák nyomon követésének valódi problémája nem csupán maga a nyomon követés, hanem a munka több, egymástól független eszközre való felosztása. Ez a felosztottság azt jelenti, hogy mindig hiányos információk alapján dolgozik.

Ez a folyamatos kontextusváltás lassítja a behajtási folyamatot, felesleges munkát eredményez, és lehetetlenné teszi az egységes adatforrás fenntartását. A csapata végül több időt tölt az információk keresésével, mint a tényleges fizetések beszedésével.

A ClickUp konvergált AI-munkaterülete véget vet ennek a szétszóródásnak. Ez egy olyan egységes platform, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések együtt működnek egy olyan kontextusfüggő AI-vel, amely megérti a munkáját.

A késedelmes fizetések statikus listája helyett egy összekapcsolt, automatizált munkafolyamatot kap. Tekintse meg a késedelmes számlákat, a kapcsolódó feladatokat, az ügyfelekkel folytatott kommunikáció előzményeit, és nyissa meg az eredeti szerződéseket – mindezt anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást. Így válthat át a reaktív fizetésbehajtásról a proaktív cash flow-kezelésre.

Kezdje el teljes körűen kezelni a pénzforgalmát: regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a vevői és a szállítói számlák lejárati nyomon követése között?

A vevőállomány korosztályozása nyomon követi az ügyfelek által a vállalkozásának tartozott összegeket, segítve a pénzbeáramlás kezelését. A szállítói tartozások korosztályozása nyomon követi a vállalkozása által a beszállítóknak tartozott összegeket, ami segít a pénzkiáramlás kezelésében és a késedelmi díjak elkerülésében.

Milyen gyakran kell a csapatoknak áttekinteniük a számlák lejárati jelentését?

A legtöbb pénzügyi csapat hetente ellenőrzi a lejárati jelentést, hogy kézben tartsa a késedelmes számlákat, mielőtt azok komoly problémává válnának. A nagy tranzakciós volumenű vállalkozások számára azonban a napi ellenőrzés hatékonyabb megoldás lehet.

Nyomon követhetem a számlák lejárati idejét Excel táblázatok használata nélkül?

Igen, olyan számlaérettségi nyomonkövető sablonokat szerezhet be, amelyek olyan hatékony funkciókkal rendelkeznek, amelyek a táblázatokból hiányoznak, például a ClickUp-hoz hasonló munkamenedzsment platformokról. Ezek közé tartoznak a beépített emlékeztető automatizálások, a csapat számára biztosított valós idejű együttműködés, valamint a munkafolyamat felgyorsítását szolgáló, mesterséges intelligencián alapuló betekintések.