A 10 legjobb Fyxer AI alternatíva 2026-ra

A legtöbb csapat nem veszi észre, hogy e-mail asszisztensük valójában rontja a munkafolyamatukat, mivel az üzeneteket egy alkalmazásban tartja, míg a feladatok, dokumentumok és a projekt kontextusa teljesen máshol található. A Microsoft kutatása szerint az alkalmazottak naponta közel 1200-szor váltanak alkalmazások között, így évente öt teljes munkahétet pazarolnak el csak azzal, hogy újraorientálják magukat.

Ez az útmutató 10 Fyxer AI alternatívát mutat be, az olyan, kizárólag e-mailes eszközöktől, mint a Shortwave és a Superhuman, az olyan egységes munkaterületekig, mint a ClickUp, amelyek a beérkező leveleket közvetlenül a végrehajtható munkához kapcsolják.

Miért érdemes Fyxer AI alternatívákat keresni?

Egy önálló e-mail asszisztens használata eleinte produktívnak tűnhet, de gyakran új problémát okoz: a munkafolyamat fragmentáltságát. Az e-mailjei egy eszközben, a feladataik egy másikban, a találkozói jegyzetek pedig teljesen máshol találhatók. Folyamatosan váltogatja az alkalmazásokat, csak hogy egy egyetlen beszélgetést kövessen nyomon, ami kontextus-széttöredezettséghez vezet – ez egy olyan probléma, amelynek következtében a csapatok órákat pazarolnak információk keresésével, alkalmazások közötti váltással és fájlok felkutatásával több platformon, ami miatt könnyen elkerülhetik a fontos részleteket. A Gartner kutatása szerint a digitális munkavállalók 47%-a küzd azzal, hogy megtalálja a munkája hatékony elvégzéséhez szükséges információkat.

Ez a szakadék az oka annak, hogy sok csapat Fyxer AI alternatívákat kezd keresni. A legfontosabb problémák általában néhány kulcsfontosságú frusztrációra vezethetők vissza:

Személyre szabás korlátai: Az AI által megfogalmazott válaszok általánosnak tűnhetnek, és nem tükrözik az Ön egyedi kommunikációs stílusának finom árnyalatait, így kénytelen lesz több időt fordítani azok szerkesztésére.

Megbízhatósági aggályok: Előfordulhat, hogy az e-mailek kategorizálása és a vázlatok minősége nem mindig konzisztens, ami megnehezíti, hogy teljes mértékben megbízhasson az AI-ban.

A munkakontextus hiánya: Egy e-mail asszisztens, amely csak a beérkező üzeneteit látja, nem tudja megérteni, hogy egy üzenet hogyan kapcsolódik egy adott projekthez, feladathoz vagy csapatcélhoz. Továbbra is manuálisan kell összekapcsolnia a pontokat.

Integrációs hiányosságok: Ha csapata munkája nem korlátozódik csak a Gmailre vagy az Outlookra, akkor egy dedikált e-mail asszisztens nem fog illeszkedni a nagyobb technológiai rendszerébe.

A legjobb megoldás nem mindig egy újabb, kizárólag e-mailre specializálódott eszköz. Sok csapat nagyobb értéket lát egy olyan konvergált munkaterületben, amely egyesíti az e-maileket, a feladatokat, a dokumentumokat és az AI-t. Ez lehetővé teszi, hogy a kontextus természetesen áramoljon a beérkező levelek mappájából közvetlenül a végrehajtható munkába.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Mielőtt konkrét alternatívákat fedezne fel, érdemes megismerni az AI-alkalmazások szélesebb körű felhasználási területeit a termelékenység és a munkafolyamat-kezelés területén. Ez a videó áttekintést nyújt a különböző AI-alkalmazási esetekről, amelyek segíthetnek abban, hogy felmérje, mely funkciók a legfontosabbak csapata konkrét igényeinek szempontjából.

A Fyxer AI alternatívái egy pillantásra

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Csapatok, amelyek AI-alapú munkamenedzsmentet szeretnének, amely összeköti az e-maileket a cselekvéssel ClickUp Brain, AI összefoglalók, E-mailek a feladatokon belül, Automatizálás, Dokumentumok, Műszerfalak Örökre ingyenes, fizetős csomagok csapatok számára; vállalati testreszabás Shortwave Gmail-haladó felhasználók, akik AI-alapú beérkező leveleket szeretnének AI-csomagolás, szálösszefoglalók, természetes nyelvű keresés Ingyenes szint; Pro ~8,50 USD/felhasználó/hónap, Business ~18 USD/felhasználó/hónap, Premier egyedi Superhuman Vezetők és nagy mennyiségű e-mailt küldő felhasználók, akiknek a sebesség a legfontosabb Osztott beérkező levelek, AI azonnali válasz, billentyűzet-elsőbbségű munkafolyamatok Starter 30 USD/felhasználó/hónap, Business 40 USD/felhasználó/hónap, Enterprise egyedi Missive Csapatok, amelyeknek beépített csevegővel ellátott, megosztott beérkező levelek mappáján való együttműködésre van szükségük E-mailes feladatok, belső csevegés, közös szövegszerkesztés Starter 14 USD/felhasználó/hónap, Productive 18 USD/felhasználó/hónap, Business 26 USD/felhasználó/hónap, Enterprise egyedi Microsoft Copilot A Microsoft 365-öt e-mailek, dokumentumok és értekezletek kezelésére használó szervezetek Outlook összefoglalók, vázlatok készítése, alkalmazások közötti intelligencia 30 USD/felhasználó/hónap kiegészítő Gemini (Google Workspace) Google Workspace felhasználók, akik natív AI-t szeretnének a Gmailben és a Docsban Szkriptsegítség, e-mail szálak összefoglalói, munkaterület-szintű kontextus Gemini Business 20 USD/felhasználó/hónap, Enterprise 30 USD/felhasználó/hónap Hiver Csapatok, amelyek megosztott Gmail-beérkező leveleket kezelnek támogatás vagy műveletek céljából Feladatok, ütközésérzékelés, SLA-k, elemzések Lite 19 USD/felhasználó/hónap, Pro 49 USD/felhasználó/hónap, Elite 79 USD/felhasználó/hónap Gmelius Csapatok, akik Kanban-stílusú e-mail munkafolyamatot szeretnének a Gmailben Kanban táblák, szekvenciák, munkafolyamat-automatizálás Meli 19 USD/felhasználó/hónap, Growth 25 USD/felhasználó/hónap, Pro 40 USD/felhasználó/hónap, Enterprise egyedi Spike A beszélgetésszerű e-mail felületet preferáló felhasználók Beszélgetési nézet, prioritási beérkező levelek, beépített jegyzetek és videók Ingyenes szint; Csapat ~7,99 USD/felhasználó/hónap, Üzleti ~12,99 USD/felhasználó/hónap, Vállalati egyedi SaneBox Azok, akik AI e-mail szűrést szeretnének anélkül, hogy kliensváltáshoz kellene folyamodniuk. Intelligens szűrés, SaneBlackHole, napi összefoglaló Snack ~7 USD/hó, Lunch ~12 USD/hó, Dinner ~36 USD/hó

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb Fyxer AI alternatívák

Nem minden AI e-mail eszköz valódi végrehajtásra készült. Sok segít az üzenetek megfogalmazásában vagy szervezésében, de amint a munkához felelősségvállalás, nyomon követés és láthatóság szükséges, hiányosságok kezdenek megjelenni. Az alábbi eszközök túlmutatnak a beérkező üzenetek kezelésén, és támogatják a munka tényleges előrehaladását a csapatok között.

Nem minden AI e-mail eszköz valódi végrehajtásra készült. Sok segít az üzenetek megfogalmazásában vagy szervezésében, de amint a munkához felelősségvállalás, nyomon követés és láthatóság szükséges, hiányosságok kezdenek megjelenni. Az alábbi eszközök túlmutatnak a beérkező üzenetek kezelésén, és támogatják a munka csapatok közötti tényleges áramlását.

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik AI-alapú munkamenedzsmentet szeretnének, amely összeköti az e-maileket a cselekvéssel)

Automatikus feladat létrehozása csevegésekből, dokumentumokból és egyebekből a ClickUp AI segítségével

A legtöbb e-mail asszisztens egy dologra optimalizál: hogy gyorsabban átnézze a beérkező leveleket. De a nagyobb termelékenységi veszteség általában az e-mail elolvasása után történik, amikor a nyomon követés egy másik eszközben történik, a döntés egy dokumentumban kerül rögzítésre, amelyhez senki sem kapcsolódik, és a munkát egy projekt táblán követik nyomon, amelynek semmi köze az eredeti beszélgetéshez.

A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy az e-maileket a végrehajtás kiindulási pontjaként kezeli, nem pedig a kommunikáció végpontjaként.

A ClickUp konvergált AI munkaterületén a beérkező üzenetek nem „mellékszereplők” a munkában. Közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, dokumentumokhoz, ütemtervekhez és jelentésekhez, így a fontos kontextus a végeredményhez kapcsolódik. Ez kevesebb másolás-beillesztéses átadást, kevesebb elfelejtett teendőt és kevesebb „várj, ezt hol döntöttük el?” pillanatot jelent.

Keresd meg feladataidat, dokumentumaidat és csevegéseidet a ClickUp-ban, és tegyél fel természetes nyelvű kérdéseket a ClickUp Brain segítségével.

Ahelyett, hogy az AI-t általános válaszok előállítására használná, a ClickUp Brain segítségével a projekt ismeretében a szálakról a cselekvésre tud átállni. Összefoglalhatja a hosszú e-mail láncot a legfontosabb döntésekkel, kivonhatja a következő lépéseket, létrehozhat feladatokat tulajdonosokkal és határidőkkel, és megfogalmazhat egy választ, amely tükrözi a projektben ténylegesen zajló eseményeket, nem csak az utolsó üzenetben leírtakat.

Hozzon okosabb, kontextushoz igazodó kampánydöntéseket ClickUp Brain

Mivel a megbeszélések ugyanannyi utólagos munkát igényelnek, mint az e-mailek, a ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozhat a hívásokhoz, rögzítheti a jegyzeteket, és összefoglalókat és teendőket generálhat, amelyek közvetlenül a munka mellett jelennek meg, így a „fontos dolgok” nem ragadnak meg egy újabb alkalmazásban.

Automatikus jegyzetek és összefoglalók a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

Küldjön és fogadjon e-maileket közvetlenül a feladatokon belül, így a beszélgetések a hivatkozott munkához kapcsolódnak, és a válaszok automatikusan bekerülnek a feladat szálába.

Az e-maileket továbbításával alakítsa át őket végrehajtható feladatokká vagy megjegyzésekké, így a nyomon követés másodpercek alatt kijelölt, nyomon követhető munkává válik.

Összefoglalja az e-mail szálakat, kivonja a teendőket, és készítsen választervezeteket az AI segítségével, amely nem csak a beérkező levelek között, hanem a teljes munkaterületen működik.

Automatikusan rögzítse a megbeszéléseket, és hozzon létre kereshető jegyzőkönyveket, intelligens összefoglalókat és teendőket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és projektekhez.

Keresd meg a legutóbbi Gmail e-mailjeidet közvetlenül a ClickUpból, így nem kell az eszközök között váltogatnod, hogy megtaláld a fontos kontextust.

Indítson el munkafolyamatokat e-mail alapú munkákból, például automatikus feladatkiosztás, állapotfrissítés vagy kérések továbbítása a beérkezés pillanatában.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Egységes kontextus: Minden egy munkaterületen található, ami azt jelenti, hogy az AI-javaslatok a teljes munkatörténeted alapján készülnek, nem csak a beérkező üzeneteid alapján.

Kontextusérzékeny AI: A ClickUp Brain összekapcsolja a beszélgetéseket a projektekkel, felületre hozza a kapcsolódó feladatokat, és a tényleges projektkontextus alapján válaszokat fogalmaz meg.

Munkafolyamat rugalmasság: A ClickUp alkalmazkodik a csapatod folyamataihoz, függetlenül attól, hogy ügyfélkommunikációt, belső projekteket vagy A ClickUp alkalmazkodik a csapatod folyamataihoz, függetlenül attól, hogy ügyfélkommunikációt, belső projekteket vagy funkciók közötti kezdeményezéseket kezel.

Hátrányok:

A funkciók mélységének megismerése új felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

A mobilalkalmazás élménye némileg eltér a desktop verziótól.

A fejlett funkciók beállítása az Ön konkrét munkafolyamatához kezdetben némi időt igényelhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)

📮 ClickUp Insight: Míg a felhasználók 34%-a teljes bizalommal használja az AI-rendszereket, egy valamivel nagyobb csoport (38%) a „bízz, de ellenőrizz” megközelítést alkalmazza. Egy önálló eszköz, amely nem ismeri a munkakörnyezetét, gyakran nagyobb kockázatot jelent a pontatlan vagy nem kielégítő válaszok generálása szempontjából. Ezért hoztuk létre a ClickUp Brain-t, az AI-t, amely összeköti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és az együttműködést a munkaterületén és az integrált harmadik féltől származó eszközökön. Kapjon kontextusfüggő válaszokat a váltási adó nélkül, és tapasztalja meg a munkahatékonyság 2–3-szeres növekedését, akárcsak ügyfeleink a Seequentnél.

2. Shortwave (a legjobb azoknak a Gmail-felhasználóknak, akik AI-alapú beérkező üzenetek kezelését szeretnék)

via Shortwave

Ha a legnagyobb frusztrációja a zsúfolt Gmail-beérkező levelek mappa, akkor a Shortwave lehet a megoldás. Ez egy teljes értékű Gmail-felület-helyettesítő, amelyet alapjaitól újjáépítettek, és amelynek középpontjában az AI áll. Ez nem csak egy plugin, hanem egy teljesen új módja az e-mailek kezelésének.

Kiemelkedő funkciója a „csomagolás”, amely automatikusan csoportosítja a kapcsolódó e-maileket. A hírlevelek, naptármeghívók és értesítések rendezett csomagokba kerülnek, így a fontos beszélgetések előtérben maradnak. Ez jelentősen csökkenti a vizuális zavart, és segít abban, hogy a lényegre koncentrálhasson, ami a hatékony e-mailkezelés egyik legfontosabb célja.

A Shortwave természetes nyelvű keresési funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével olyan kérdéseket tehet fel, mint például: „Mutasd meg Sarah e-mailjeit a harmadik negyedévi költségvetésről”. Azok számára, akik Gmailben dolgoznak és egy teljes munkaplatform bevezetése nélkül szeretnének egy okosabb beérkező levelek mappát, ez egy célzott és hatékony megoldás.

A Shortwave legjobb funkciói

AI-alapú csoportosítás: automatikusan csoportosítja a hasonló e-maileket, így csökkenti a beérkező üzenetek mennyiségét anélkül, hogy bonyolult szűrőket kellene beállítania.

Szálösszefoglalók: AI által generált összefoglalók hosszú e-mail láncokról, hogy gyorsan felzárkózhasson.

Természetes nyelvű keresés: Lehetővé teszi az e-mailek keresését egyszerű angol nyelvű kérdések feltevésével, a kulcsszavak kitalálása helyett.

A Shortwave előnyei és hátrányai

Előnyök:

Szorosan integrálva a Gmailbe a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Az intelligens csomagolás és összefoglalások segítségével gyorsabban feldolgozhatja az e-maileket.

Gyorsaságra tervezve, billentyűzetbarát felülettel

Hátrányok:

Csak a Gmail-lel működik, az Outlookkal vagy más szolgáltatókkal nem.

A csapatmunka funkciók korlátozottak.

A teljes AI-funkcionalitáshoz fizetős előfizetés szükséges.

Rövidhullámú árazás

Ingyenes csomagPro: 8,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)Business: 18 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)Premier: Egyedi

Rövidhullámú értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (60+ értékelés) Capterra: Nincs felsorolva

3. Superhuman (legalkalmasabb vezetőknek és nagy mennyiségű e-mailt küldő felhasználóknak, akiknek a sebesség a legfontosabb)

via Superhuman

A Superhuman egyetlen céllal készült: a sebesség. Ez egy prémium e-mail kliens, amelynek billentyűzet-elsőbbségű kialakítása lehetővé teszi, hogy egér használata nélkül repüljön át a beérkező levelek között. Ha Ön olyan vezető vagy alapító, aki naponta több száz e-mailt kap, akkor ez jelentős időmegtakarítást jelenthet.

A Split Inbox funkció automatikusan kategorizálja az e-mailjeit testreszabható streamekbe, például VIP-ek, csapatüzenetek vagy hírlevelek. Ez lehetővé teszi, hogy minden kategóriát a megfelelő figyelemmel kezeljen. Az AI Instant Reply funkció teljes válaszokat is javasol, amelyeket egyetlen gombnyomással elküldhet.

A Superhuman mind a Gmail, mind az Outlook programmal kompatibilis, így rugalmasabb, mint egyes alternatívák. Befektetésről van szó, de azok számára, akiknek az idő a legértékesebb erőforrás, a termelékenység növekedése igazolhatja a költségeket.

A Superhuman legjobb funkciói

Split Inbox: A beérkező leveleket streamekbe osztja, így zavartalanul koncentrálhat a fontos dolgokra.

AI Instant Reply: Teljes e-mail válaszokat javasol, amelyek idővel megtanulják az Ön írásstílusát.

Billentyűzet-elsősége: Szinte minden művelethez van billentyűparancs, ami optimalizálja a felületet a maximális sebesség érdekében.

A Superhuman előnyei és hátrányai

Előnyök:

A felhasználók jelentős javulást jelentenek az e-mailek feldolgozási idejében.

Támogatja a Gmail és az Outlook fiókokat is.

Olyan funkciókat tartalmaz, mint az olvasási állapot nyomon követése és a nyomon követési emlékeztetők.

Hátrányok:

A kezdéshez egyéni bevezető ülésre van szükség.

Nincs ingyenes verzió, amelyet ki lehetne próbálni.

Az együttműködési funkciók korlátozottak, mivel az eszköz egyéni használatra lett tervezve.

Szuperemberi árak

Starter: 30 USD/felhasználó/hónap Business: 40 USD/felhasználó/hónap Enterprise: Egyedi

Szuperemberi értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 14 000 értékelés) Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)

4. Missive (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek beépített csevegővel rendelkező, megosztott beérkező levelek mappájára van szükségük)

via Missive

A Missive olyan csapatok számára készült, amelyek ügyfélkommunikációban működnek együtt. Az e-maileket, a csevegést és az alapvető feladatkezelést egyetlen felületen egyesíti, így a szálat elhagyva sem kell megszakítania a megbeszéléseket és az e-mailek kiosztását.

Ahelyett, hogy továbbítaná az e-maileket vagy másolatot küldene a csapattagoknak, használhat belső megjegyzéseket, amelyeket az ügyfelek soha nem látnak. Ezzel kiküszöbölhető a klasszikus „válaszolt valaki erre?” probléma, amely a hagyományos e-maileket használó csapatokat sújtja a megosztott beérkező levelek mappákban, mint például a support@ vagy a sales@.

A Missive lehetővé teszi a közös szövegszerkesztést is, ahol több ember egyszerre dolgozhat ugyanazon e-mail válaszán. Azoknál a csapatoknál, amelyek bármilyen típusú közös kommunikációs munkafolyamatot kezelnek, hatékonyan áthidalja az e-mail és a csapatmunka közötti szakadékot.

A Missive legjobb funkciói

Megosztott beérkező levelek feladatokkal: Rendeljen e-maileket a csapat tagjaihoz, mint feladatokat, és kövesse nyomon azok állapotát.

Belső csevegés az e-mail mellett: Beszélje meg az e-maileket csapattársaival egy mellékbeszélgetésben, amely a szálhoz kapcsolódik.

Közös szövegszerkesztés: Dolgozzon együtt másokkal az e-mail válaszokon valós időben.

A Missive előnyei és hátrányai

Előnyök:

A belső e-mail továbbítások kiküszöbölésével nyomon követhetővé teszi a beszélgetéseket és tisztábbá teszi a beérkező levelek mappáját.

Összevonja az e-maileket és a csapat csevegést egyetlen eszközbe

Helpdesk-stílusú szervezést hoz bármely megosztott beérkező levelek mappába.

Hátrányok:

Tanulási görbét mutat be a hagyományos e-mailhez szokott csapatok számára.

A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozottabb, mint a desktop verzióé.

Egyes integrációk csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Missive árak

Starter: 14 USD/felhasználó/hónap Productive: 18 USD/felhasználó/hónap Business: 26 USD/felhasználó/hónap Enterprise: Egyedi

Missive értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (200+ értékelés) Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

5. Microsoft Copilot (a legjobb a Microsoft 365-be integrált szervezetek számára)

a Microsoft Copilot segítségével

A Microsoft ökoszisztémát már használó szervezetek számára a Copilot AI-támogatást kínál anélkül, hogy újabb szállítót kellene bevonni. Az AI az Ön által már használt eszközökben, például az Outlookban, a Teamsben és a Wordben található.

Az Outlookban a Copilot összefoglalhatja a hosszú e-mail szálakat, válaszokat fogalmazhat meg, és releváns dokumentumok behívásával segíthet az értekezletek előkészítésében. Valódi erőssége az alkalmazások közötti intelligencia. Hivatkozhat a naptárára, adatokat hívhat be egy Excel táblázatból, vagy beépítheti egy Word-dokumentum tartalmát, amikor segít e-mail írásában.

Ez a mély integráció teszi a Copilotot hatékony választássá azoknak a vállalati csapatoknak, ahol a Microsoft 365 a szabvány. Ehhez azonban Microsoft 365 előfizetés és további Copilot licenc szükséges.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Outlook e-mail összefoglalás: AI által generált összefoglalásokat nyújt hosszú szálakról, kiemelve a legfontosabb pontokat és a teendőket.

Kontextus alapú vázlatkészítés: Vázlatok e-mail válaszokhoz, amelyek a naptár, a legutóbbi dokumentumok és a korábbi levelezés alapján készülnek.

Alkalmazások közötti intelligencia: E-mailek írásakor releváns információkat gyűjt a Teams, a SharePoint és az Excel alkalmazásokból.

A Microsoft Copilot előnyei és hátrányai

Előnyök:

A natív integráció azt jelenti, hogy nem kell új alkalmazásokat telepíteni vagy megtanulni.

Vállalati szintű biztonságot és megfelelőséget kínál a Microsoft ökoszisztémán belül.

Az e-mailkezelésen túlmutató, széles körű AI-képességeket biztosít.

Hátrányok:

Microsoft 365 előfizetés és további Copilot licenc szükséges.

Az AI képességei a Microsoft ökoszisztémára korlátozódnak.

A funkciók elérhetősége a Microsoft 365 tervtől függően változhat.

A Microsoft Copilot árai

Copilot for Microsoft 365: 30 USD/felhasználó/hónap (kiegészítő)

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés) Capterra: Nincs felsorolva

6. Gemini (a legjobb azoknak a Google Workspace felhasználóknak, akik natív AI-támogatást szeretnének)

via Gemini

A Microsoft Copilot-hoz hasonlóan a Google Gemini AI közvetlenül integrálódik a Gmailbe és a tágabb Google Workspace-be. A Google ökoszisztémájára épülő csapatok számára e-mailes segítséget nyújt anélkül, hogy el kellene hagynia a mindennap használt eszközöket.

A Gmailben a Gemini segíthet e-mailek megírásában, szálak összefoglalásában és válaszok javaslásában. Az integráció kiterjed más Google-alkalmazásokra is, például a Google Meet-re a találkozók összefoglalásához és a Google Docs-ra a közös íráshoz. Ez koherens AI-élményt teremt az összes Google-eszközön.

Az AI megérti a Google Drive-fájljait, naptári eseményeit és kommunikációs előzményeit, így javaslatai kontextusban relevánsabbak, mint amit egy önálló eszköz kínálhat.

A Gemini legjobb funkciói

Gmail-tervezetek segítése: Beírás közben kiegészítéseket javasol, vagy egy egyszerű utasítás alapján teljes tervezetet generál.

Szálösszefoglalás: A hosszú e-mailes beszélgetéseket kulcsfontosságú pontokra sűríti, hogy gyorsan felzárkózhasson.

Munkaterületek közötti intelligencia: Hivatkozik a Google Drive-dokumentumaira és naptáreseményeire, amikor segít üzenetek írásában.

A Gemini előnyei és hátrányai

Előnyök:

Közvetlenül a már használt Google-alkalmazásokban jelenik meg, nincs szükség további telepítésre.

Gyakran szerepelnek a Google Workspace csomagokban, az előfizetés szintjétől függően.

Egységes AI-élményt biztosít e-mailek, dokumentumok és értekezletek terén.

Hátrányok:

A Google Workspace ökoszisztémára korlátozva

Az AI képességei jelentősen eltérnek a választott csomagtól függően.

Egyes funkciók még fejlesztés alatt állnak, és előfordulhat, hogy nem minden felhasználó számára elérhetők.

Gemini árak (Google Workspace)

Gemini Business: 20 USD/felhasználó/hónap (kiegészítő) Gemini Enterprise: 30 USD/felhasználó/hónap (kiegészítő)

Gemini értékelések és vélemények

G2: Nem szerepel önálló „Gemini for Workspace” termékként Capterra: Nem szerepel

7. Hiver (legalkalmasabb a megosztott Gmail-beérkező leveleket kezelő támogató csapatok számára)

via Hiver

A Hiver a Gmail beérkező levelek mappáját ügyfélszolgálattá alakítja anélkül, hogy a csapatnak új felületet kellene megtanulnia. Olyan csapatok számára készült, amelyek megosztott beérkező levelek mappákat kezelnek, mint például a support@ vagy a sales@, és amelyeknek e-maileket kell kiosztaniuk, nyomon követniük és együtt dolgozniuk rajtuk.

A Hiver olyan funkciókat ad hozzá, mint az e-mailek hozzárendelése, az állapot nyomon követése és az ütközésérzékelés közvetlenül a Gmailbe. Az ütközésérzékelés különösen hasznos, mivel figyelmezteti Önt, ha egy csapattársa már válaszol egy e-mailre, így megakadályozva a duplikált válaszokat.

Azok számára, akik több struktúrát szeretnének, de nem akarnak egy teljes jegyrendszer bonyolultságával foglalkozni, a Hiver praktikus választás.

A Hiver legjobb funkciói

E-mailek hozzárendelése és státusza: Rendeljen e-maileket a csapat tagjaihoz, és kövesse nyomon azok státuszát (nyitott, függőben, lezárt) a Gmailben.

Ütközésérzékelés: Figyelmeztet, ha egy csapattag ugyanazt az e-mailt nézi vagy válaszolja meg.

SLA nyomon követés és elemzés: Állítson be válaszidő-célokat, és figyelje csapata teljesítményét.

A Hiver előnyei és hátrányai

Előnyök:

A Gmailen belül működik, ami csökkenti a csapatod tanulási görbéjét.

Helpdesk funkciókat biztosít a teljes jegyrendszer bonyolultsága nélkül.

Gyors és egyszerű beállítás

Hátrányok:

Csak Gmail-lel működik.

Kevésbé alkalmas komplex támogatási munkafolyamatokhoz, amelyek fejlett útválasztást igényelnek.

Egyes fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Hiver árak

Lite: 19 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Pro: 49 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Elite: 79 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Hiver értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (900+ értékelés) Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)

8. Gmelius (a legjobb azoknak a csapatoknak, akik Kanban-stílusú e-mailkezelést szeretnének a Gmailben)

via Gmelius

A Gmelius a projektmenedzsment koncepcióit közvetlenül a Gmail beérkező levelek mappájába hozza. Lehetővé teszi az e-mailek Kanban táblán való megjelenítését, automatizált kapcsolattartási sorozatok létrehozását és munkafolyamatok kialakítását az ismétlődő feladatok kezeléséhez.

A Kanban nézet a legkiemelkedőbb funkció, egyfajta munkafolyamat-megjelenítés, amely az e-maileket oszlopok között húzható kártyákká alakítja. Ez tökéletes megoldás értékesítési folyamatokhoz vagy ügyfélszolgálati várólistákhoz, ahol minden e-mail egy folyamat egy-egy szakaszát jelenti.

Azok számára, akik vizuálisan gondolkodnak és a projektmenedzsment elveit szeretnék alkalmazni a beérkező leveleikre, a Gmelius egyedülálló és hatékony megoldást kínál.

A Gmelius legjobb funkciói

Kanban táblák e-mailekhez: Vizualizálja és kezelje e-mailes munkafolyamatát az e-mail kártyák testreszabható oszlopok közötti húzásával.

E-mail sorozatok: Hozzon létre automatizált nyomonkövetési sorozatokat az elérési kampányokhoz.

Munkafolyamat-automatizálás: Hozzon létre szabályokat az e-mailek automatikus hozzárendeléséhez, címkézéséhez vagy áthelyezéséhez a megadott kritériumok alapján.

A Gmelius előnyei és hátrányai

Előnyök:

A vizuális Kanban tábla segítségével könnyen áttekintheti a munkafolyamat állapotát.

Összevonja a beérkező üzenetek kezelését és a kapcsolattartást egyetlen eszközben.

Natívan működik a Gmail felületén belül.

Hátrányok:

Csak a Gmail-t támogatja.

A Kanban-megközelítés egyes felhasználók számára ismeretlen lehet.

A fejlett automatizálási funkciók az alacsonyabb szintű csomagokban korlátozottak.

Gmelius árak

Meli: 19 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Growth: 25 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Pro: 40 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Enterprise: Egyedi

Gmelius értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (700+ értékelés) Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

9. Spike (leginkább azoknak ajánlott, akik a hagyományos szálak helyett a beszélgetésszerű e-maileket részesítik előnyben)

via Spike

A Spike az e-mailt csevegésként értelmezi újra. Az üzeneteit beszélgetés formátumban jeleníti meg, ami a kommunikációt közvetlenebbé és kevésbé formálissá teszi.

A Priority Inbox AI-t használ, hogy a fontos üzeneteket kiemelje, miközben kiszűri a hírleveleket és értesítéseket. A Spike beépített funkciókat is tartalmaz, mint például a közös jegyzetek és videohívások, így nincs szükség külön eszközökre.

A Spike több e-mail szolgáltatóval is együttműködik, így rugalmasabb, mint a kizárólag Gmail-t támogató alternatívák. Azok számára, akik a hagyományos e-mail felületeket túlzsúfoltnak találják, valóban más élményt kínál.

A Spike legjobb funkciói

Beszélgetésszerű e-mail nézet: Az üzeneteket csevegőbuborékokként jeleníti meg a könnyebb és gyorsabb kommunikáció érdekében.

Prioritásos beérkező levelek: AI segítségével automatikusan azonosítja és kiemeli a legfontosabb üzeneteit.

Beépített együttműködési eszközök: Az alkalmazáson belül jegyzetek, feladatok és videohívások is rendelkezésre állnak.

A Spike előnyei és hátrányai

Előnyök:

A csevegéshez hasonló felület csökkentheti az e-mailekkel kapcsolatos szorongást és növelheti a válaszadási sebességet.

Különböző e-mail fiókokat támogat, nem csak a Gmailt.

A kommunikációt és az alapvető együttműködést egyetlen eszközbe egyesíti.

Hátrányok:

A beszélgetési nézet zavaró lehet azoknak a felhasználóknak, akik a hagyományos e-mailekhez vannak szokva.

Kevésbé alkalmas formális üzleti levelezéshez

Egyes funkciók a mobilalkalmazásban jobban működnek, mint a számítógépen.

Spike árazás

Ingyenes csomag Csapat: 7,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Üzleti: 12,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Vállalati: Egyedi

Spike értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés) Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

10. Sanebox (legalkalmasabb azok számára, akik AI e-mail szűrést szeretnének anélkül, hogy ügyfeleket váltanának)

via Sanebox

A Sanebox csendben működik a háttérben a meglévő e-mail kliensével, hogy szűrje és rendszerezze az üzeneteit. Elemezi az e-mail használatát, hogy megtanulja, mi fontos Önnek, és automatikusan áthelyezi a kevésbé fontos üzeneteket külön mappákba.

Leghíresebb funkciója a SaneBlackHole, amely egy kattintással lehetővé teszi a feladó letiltását. Egyszerűen húzza az e-mailt a BlackHole mappába, és soha többé nem fog üzenetet kapni attól a feladótól.

Azok számára, akik AI-alapú e-mailkezelést szeretnének anélkül, hogy teljesen új e-mail klienst kellene használniuk, a Sanebox egy könnyű és hatékony megoldás.

A Sanebox legjobb funkciói

AI e-mail szűrés: Megtanulja az e-mail szokásait, hogy automatikusan külön mappákba sorolja a kevésbé fontos üzeneteket.

SaneBlackHole: Egy kattintással működő leiratkozási funkció, amely valóban működik.

Napi összefoglaló: Összegyűjti a kevésbé fontos e-maileket egyetlen napi összefoglalóba.

A Sanebox előnyei és hátrányai

Előnyök:

Bármely e-mail klienssel működik, beleértve a Gmailt, az Outlookot és az Apple Mailt is.

Automatikusan működik a háttérben, minimális napi interakcióval.

Hatékonyan csökkenti a beérkező üzenetek számát és a zajt

Hátrányok:

Csak szűrést biztosít, és nem segít az e-mailek megírásában vagy összefoglalásában.

Ehhez engedélyeznie kell egy harmadik fél szolgáltatásának hozzáférését az e-mailjeihez.

Az AI néha tévesen iktatja el a fontos e-maileket.

SaneBox árak

Snack: ~7 USD/hó Ebéd: ~12 USD/hó Vacsora: ~36 USD/hó

SaneBox értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (150+ értékelés) Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

Válassza ki a megfelelő munkafolyamatot, ne csak a megfelelő eszközt!

Az Ön számára legjobb Fyxer AI alternatíva attól függ, hogy mit szeretne megoldani. Ha csak gyorsabb vagy tisztább beérkező leveleket szeretne, akkor egy dedikált e-mail kliens, mint például a Shortwave vagy a Superhuman, elegendő lehet. Ha csapata már beágyazódott a Microsoft vagy a Google ökoszisztémájába, akkor a Copilot vagy a Gemini a logikus választás.

A termelékenység legnagyobb növekedése azonban nem csak az e-mailek gyorsabb kezeléséből származik. Hanem abból, hogy megszűnik a szakadék az e-mailek és a tényleges munka között. Amikor a kommunikáció, a feladatok, a dokumentumok és a projektek egy helyen vannak, az AI valóban intelligenssé válik – ez a kontextusfüggő AI egyik legfontosabb előnye.

A cél nem csupán egy üres beérkező levelek mappa. Hanem annak biztosítása, hogy minden fontos e-mail a megfelelő intézkedéshez vezessen, a megfelelő helyen legyen nyomon követhető, a megfelelő kontextussal – ez a munkafolyamat-automatizálás lényege. Ha valóban összekapcsolt munkafolyamatot szeretne létrehozni, kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát. ✨

Gyakran ismételt kérdések

A Fyxer AI egy AI-alapú e-mail asszisztens a Gmail és az Outlook számára, amely segít a beérkező üzenetek kezelésében. AI-t használ az e-mailek osztályozásához, a válaszok automatikus megfogalmazásához és a találkozók jegyzetének rögzítéséhez.

A Fyxer AI egy speciális e-mail asszisztens, míg a Microsoft Copilot egy AI réteg, amely a teljes Microsoft 365 csomagot lefedi. A Copilot szélesebb kontextust kínál azáltal, hogy összekapcsolja az e-maileket a naptárral, a dokumentumokkal és a Teams alkalmazással.

Igen, egy olyan konvergált munkaterület, mint a ClickUp, helyettesíti az önálló asszisztenst azáltal, hogy az e-maileket a munkája kontextusában kezeli. A ClickUp Task Management és a ClickUp Brain olyan AI-támogatást nyújt, amely a teljes projektelőzményeire épül.

A gyakori korlátozások közé tartoznak az általános AI által megfogalmazott válaszok, az e-mailek következetlen kategorizálása és az integráció hiánya a szélesebb munkakörnyezetbe. Ez azt jelenti, hogy továbbra is manuálisan kell összekapcsolnia az e-maileket a projektjeivel és feladataival.