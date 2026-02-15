A 10 legjobb Fyxer AI alternatíva 2026-ra

A legtöbb csapat nem veszi észre, hogy e-mail asszisztensük valójában rontja a munkafolyamatukat, mivel az üzeneteket egy alkalmazásban tartja, míg a feladatok, dokumentumok és a projekt kontextusa teljesen máshol található. A Microsoft kutatása szerint az alkalmazottak naponta közel 1200-szor váltanak alkalmazások között, így évente öt teljes munkahétet pazarolnak el csak azzal, hogy újraorientálják magukat.
Ez az útmutató 10 Fyxer AI alternatívát mutat be, az olyan, kizárólag e-mailes eszközöktől, mint a Shortwave és a Superhuman, az olyan egységes munkaterületekig, mint a ClickUp, amelyek a beérkező leveleket közvetlenül a végrehajtható munkához kapcsolják.
Miért érdemes Fyxer AI alternatívákat keresni?
Egy önálló e-mail asszisztens használata eleinte produktívnak tűnhet, de gyakran új problémát okoz: a munkafolyamat fragmentáltságát. Az e-mailjei egy eszközben, a feladataik egy másikban, a találkozói jegyzetek pedig teljesen máshol találhatók. Folyamatosan váltogatja az alkalmazásokat, csak hogy egy egyetlen beszélgetést kövessen nyomon, ami kontextus-széttöredezettséghez vezet – ez egy olyan probléma, amelynek következtében a csapatok órákat pazarolnak információk keresésével, alkalmazások közötti váltással és fájlok felkutatásával több platformon, ami miatt könnyen elkerülhetik a fontos részleteket. A Gartner kutatása szerint a digitális munkavállalók 47%-a küzd azzal, hogy megtalálja a munkája hatékony elvégzéséhez szükséges információkat.
Ez a szakadék az oka annak, hogy sok csapat Fyxer AI alternatívákat kezd keresni. A legfontosabb problémák általában néhány kulcsfontosságú frusztrációra vezethetők vissza:
- Személyre szabás korlátai: Az AI által megfogalmazott válaszok általánosnak tűnhetnek, és nem tükrözik az Ön egyedi kommunikációs stílusának finom árnyalatait, így kénytelen lesz több időt fordítani azok szerkesztésére.
- Megbízhatósági aggályok: Előfordulhat, hogy az e-mailek kategorizálása és a vázlatok minősége nem mindig konzisztens, ami megnehezíti, hogy teljes mértékben megbízhasson az AI-ban.
- A munkakontextus hiánya: Egy e-mail asszisztens, amely csak a beérkező üzeneteit látja, nem tudja megérteni, hogy egy üzenet hogyan kapcsolódik egy adott projekthez, feladathoz vagy csapatcélhoz. Továbbra is manuálisan kell összekapcsolnia a pontokat.
- Integrációs hiányosságok: Ha csapata munkája nem korlátozódik csak a Gmailre vagy az Outlookra, akkor egy dedikált e-mail asszisztens nem fog illeszkedni a nagyobb technológiai rendszerébe.
A legjobb megoldás nem mindig egy újabb, kizárólag e-mailre specializálódott eszköz. Sok csapat nagyobb értéket lát egy olyan konvergált munkaterületben, amely egyesíti az e-maileket, a feladatokat, a dokumentumokat és az AI-t. Ez lehetővé teszi, hogy a kontextus természetesen áramoljon a beérkező levelek mappájából közvetlenül a végrehajtható munkába.
📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!
Mielőtt konkrét alternatívákat fedezne fel, érdemes megismerni az AI-alkalmazások szélesebb körű felhasználási területeit a termelékenység és a munkafolyamat-kezelés területén. Ez a videó áttekintést nyújt a különböző AI-alkalmazási esetekről, amelyek segíthetnek abban, hogy felmérje, mely funkciók a legfontosabbak csapata konkrét igényeinek szempontjából.
A Fyxer AI alternatívái egy pillantásra
|Eszköz
|A legjobb
|Főbb jellemzők
|Árak*
|ClickUp
|Csapatok, amelyek AI-alapú munkamenedzsmentet szeretnének, amely összeköti az e-maileket a cselekvéssel
|ClickUp Brain, AI összefoglalók, E-mailek a feladatokon belül, Automatizálás, Dokumentumok, Műszerfalak
|Örökre ingyenes, fizetős csomagok csapatok számára; vállalati testreszabás
|Shortwave
|Gmail-haladó felhasználók, akik AI-alapú beérkező leveleket szeretnének
|AI-csomagolás, szálösszefoglalók, természetes nyelvű keresés
|Ingyenes szint; Pro ~8,50 USD/felhasználó/hónap, Business ~18 USD/felhasználó/hónap, Premier egyedi
|Superhuman
|Vezetők és nagy mennyiségű e-mailt küldő felhasználók, akiknek a sebesség a legfontosabb
|Osztott beérkező levelek, AI azonnali válasz, billentyűzet-elsőbbségű munkafolyamatok
|Starter 30 USD/felhasználó/hónap, Business 40 USD/felhasználó/hónap, Enterprise egyedi
|Missive
|Csapatok, amelyeknek beépített csevegővel ellátott, megosztott beérkező levelek mappáján való együttműködésre van szükségük
|E-mailes feladatok, belső csevegés, közös szövegszerkesztés
|Starter 14 USD/felhasználó/hónap, Productive 18 USD/felhasználó/hónap, Business 26 USD/felhasználó/hónap, Enterprise egyedi
|Microsoft Copilot
|A Microsoft 365-öt e-mailek, dokumentumok és értekezletek kezelésére használó szervezetek
|Outlook összefoglalók, vázlatok készítése, alkalmazások közötti intelligencia
|30 USD/felhasználó/hónap kiegészítő
|Gemini (Google Workspace)
|Google Workspace felhasználók, akik natív AI-t szeretnének a Gmailben és a Docsban
|Szkriptsegítség, e-mail szálak összefoglalói, munkaterület-szintű kontextus
|Gemini Business 20 USD/felhasználó/hónap, Enterprise 30 USD/felhasználó/hónap
|Hiver
|Csapatok, amelyek megosztott Gmail-beérkező leveleket kezelnek támogatás vagy műveletek céljából
|Feladatok, ütközésérzékelés, SLA-k, elemzések
|Lite 19 USD/felhasználó/hónap, Pro 49 USD/felhasználó/hónap, Elite 79 USD/felhasználó/hónap
|Gmelius
|Csapatok, akik Kanban-stílusú e-mail munkafolyamatot szeretnének a Gmailben
|Kanban táblák, szekvenciák, munkafolyamat-automatizálás
|Meli 19 USD/felhasználó/hónap, Growth 25 USD/felhasználó/hónap, Pro 40 USD/felhasználó/hónap, Enterprise egyedi
|Spike
|A beszélgetésszerű e-mail felületet preferáló felhasználók
|Beszélgetési nézet, prioritási beérkező levelek, beépített jegyzetek és videók
|Ingyenes szint; Csapat ~7,99 USD/felhasználó/hónap, Üzleti ~12,99 USD/felhasználó/hónap, Vállalati egyedi
|SaneBox
|Azok, akik AI e-mail szűrést szeretnének anélkül, hogy kliensváltáshoz kellene folyamodniuk.
|Intelligens szűrés, SaneBlackHole, napi összefoglaló
|Snack ~7 USD/hó, Lunch ~12 USD/hó, Dinner ~36 USD/hó
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
A legjobb Fyxer AI alternatívák
Nem minden AI e-mail eszköz valódi végrehajtásra készült. Sok segít az üzenetek megfogalmazásában vagy szervezésében, de amint a munkához felelősségvállalás, nyomon követés és láthatóság szükséges, hiányosságok kezdenek megjelenni. Az alábbi eszközök túlmutatnak a beérkező üzenetek kezelésén, és támogatják a munka tényleges előrehaladását a csapatok között.
1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik AI-alapú munkamenedzsmentet szeretnének, amely összeköti az e-maileket a cselekvéssel)
A legtöbb e-mail asszisztens egy dologra optimalizál: hogy gyorsabban átnézze a beérkező leveleket. De a nagyobb termelékenységi veszteség általában az e-mail elolvasása után történik, amikor a nyomon követés egy másik eszközben történik, a döntés egy dokumentumban kerül rögzítésre, amelyhez senki sem kapcsolódik, és a munkát egy projekt táblán követik nyomon, amelynek semmi köze az eredeti beszélgetéshez.
A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy az e-maileket a végrehajtás kiindulási pontjaként kezeli, nem pedig a kommunikáció végpontjaként.
A ClickUp konvergált AI munkaterületén a beérkező üzenetek nem „mellékszereplők” a munkában. Közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, dokumentumokhoz, ütemtervekhez és jelentésekhez, így a fontos kontextus a végeredményhez kapcsolódik. Ez kevesebb másolás-beillesztéses átadást, kevesebb elfelejtett teendőt és kevesebb „várj, ezt hol döntöttük el?” pillanatot jelent.
Ahelyett, hogy az AI-t általános válaszok előállítására használná, a ClickUp Brain segítségével a projekt ismeretében a szálakról a cselekvésre tud átállni. Összefoglalhatja a hosszú e-mail láncot a legfontosabb döntésekkel, kivonhatja a következő lépéseket, létrehozhat feladatokat tulajdonosokkal és határidőkkel, és megfogalmazhat egy választ, amely tükrözi a projektben ténylegesen zajló eseményeket, nem csak az utolsó üzenetben leírtakat.
Mivel a megbeszélések ugyanannyi utólagos munkát igényelnek, mint az e-mailek, a ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozhat a hívásokhoz, rögzítheti a jegyzeteket, és összefoglalókat és teendőket generálhat, amelyek közvetlenül a munka mellett jelennek meg, így a „fontos dolgok” nem ragadnak meg egy újabb alkalmazásban.
A ClickUp legjobb funkciói
- Küldjön és fogadjon e-maileket közvetlenül a feladatokon belül, így a beszélgetések a hivatkozott munkához kapcsolódnak, és a válaszok automatikusan bekerülnek a feladat szálába.
- Az e-maileket továbbításával alakítsa át őket végrehajtható feladatokká vagy megjegyzésekké, így a nyomon követés másodpercek alatt kijelölt, nyomon követhető munkává válik.
- Összefoglalja az e-mail szálakat, kivonja a teendőket, és készítsen választervezeteket az AI segítségével, amely nem csak a beérkező levelek között, hanem a teljes munkaterületen működik.
- Automatikusan rögzítse a megbeszéléseket, és hozzon létre kereshető jegyzőkönyveket, intelligens összefoglalókat és teendőket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és projektekhez.
- Keresd meg a legutóbbi Gmail e-mailjeidet közvetlenül a ClickUpból, így nem kell az eszközök között váltogatnod, hogy megtaláld a fontos kontextust.
- Indítson el munkafolyamatokat e-mail alapú munkákból, például automatikus feladatkiosztás, állapotfrissítés vagy kérések továbbítása a beérkezés pillanatában.
A ClickUp előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Egységes kontextus: Minden egy munkaterületen található, ami azt jelenti, hogy az AI-javaslatok a teljes munkatörténeted alapján készülnek, nem csak a beérkező üzeneteid alapján.
- Kontextusérzékeny AI: A ClickUp Brain összekapcsolja a beszélgetéseket a projektekkel, felületre hozza a kapcsolódó feladatokat, és a tényleges projektkontextus alapján válaszokat fogalmaz meg.
- Munkafolyamat rugalmasság: A ClickUp alkalmazkodik a csapatod folyamataihoz, függetlenül attól, hogy ügyfélkommunikációt, belső projekteket vagy funkciók közötti kezdeményezéseket kezel.
Hátrányok:
- A funkciók mélységének megismerése új felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.
- A mobilalkalmazás élménye némileg eltér a desktop verziótól.
- A fejlett funkciók beállítása az Ön konkrét munkafolyamatához kezdetben némi időt igényelhet.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)
📮 ClickUp Insight: Míg a felhasználók 34%-a teljes bizalommal használja az AI-rendszereket, egy valamivel nagyobb csoport (38%) a „bízz, de ellenőrizz” megközelítést alkalmazza. Egy önálló eszköz, amely nem ismeri a munkakörnyezetét, gyakran nagyobb kockázatot jelent a pontatlan vagy nem kielégítő válaszok generálása szempontjából. Ezért hoztuk létre a ClickUp Brain-t, az AI-t, amely összeköti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és az együttműködést a munkaterületén és az integrált harmadik féltől származó eszközökön.
Kapjon kontextusfüggő válaszokat a váltási adó nélkül, és tapasztalja meg a munkahatékonyság 2–3-szeres növekedését, akárcsak ügyfeleink a Seequentnél.
2. Shortwave (a legjobb azoknak a Gmail-felhasználóknak, akik AI-alapú beérkező üzenetek kezelését szeretnék)
Ha a legnagyobb frusztrációja a zsúfolt Gmail-beérkező levelek mappa, akkor a Shortwave lehet a megoldás. Ez egy teljes értékű Gmail-felület-helyettesítő, amelyet alapjaitól újjáépítettek, és amelynek középpontjában az AI áll. Ez nem csak egy plugin, hanem egy teljesen új módja az e-mailek kezelésének.
Kiemelkedő funkciója a „csomagolás”, amely automatikusan csoportosítja a kapcsolódó e-maileket. A hírlevelek, naptármeghívók és értesítések rendezett csomagokba kerülnek, így a fontos beszélgetések előtérben maradnak. Ez jelentősen csökkenti a vizuális zavart, és segít abban, hogy a lényegre koncentrálhasson, ami a hatékony e-mailkezelés egyik legfontosabb célja.
A Shortwave természetes nyelvű keresési funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével olyan kérdéseket tehet fel, mint például: „Mutasd meg Sarah e-mailjeit a harmadik negyedévi költségvetésről”. Azok számára, akik Gmailben dolgoznak és egy teljes munkaplatform bevezetése nélkül szeretnének egy okosabb beérkező levelek mappát, ez egy célzott és hatékony megoldás.
A Shortwave legjobb funkciói
- AI-alapú csoportosítás: automatikusan csoportosítja a hasonló e-maileket, így csökkenti a beérkező üzenetek mennyiségét anélkül, hogy bonyolult szűrőket kellene beállítania.
- Szálösszefoglalók: AI által generált összefoglalók hosszú e-mail láncokról, hogy gyorsan felzárkózhasson.
- Természetes nyelvű keresés: Lehetővé teszi az e-mailek keresését egyszerű angol nyelvű kérdések feltevésével, a kulcsszavak kitalálása helyett.
A Shortwave előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Szorosan integrálva a Gmailbe a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.
- Az intelligens csomagolás és összefoglalások segítségével gyorsabban feldolgozhatja az e-maileket.
- Gyorsaságra tervezve, billentyűzetbarát felülettel
Hátrányok:
- Csak a Gmail-lel működik, az Outlookkal vagy más szolgáltatókkal nem.
- A csapatmunka funkciók korlátozottak.
- A teljes AI-funkcionalitáshoz fizetős előfizetés szükséges.
Rövidhullámú árazás
Ingyenes csomagPro: 8,50 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)Business: 18 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)Premier: Egyedi
Rövidhullámú értékelések és vélemények
G2: 4,4/5 (60+ értékelés) Capterra: Nincs felsorolva
3. Superhuman (legalkalmasabb vezetőknek és nagy mennyiségű e-mailt küldő felhasználóknak, akiknek a sebesség a legfontosabb)
A Superhuman egyetlen céllal készült: a sebesség. Ez egy prémium e-mail kliens, amelynek billentyűzet-elsőbbségű kialakítása lehetővé teszi, hogy egér használata nélkül repüljön át a beérkező levelek között. Ha Ön olyan vezető vagy alapító, aki naponta több száz e-mailt kap, akkor ez jelentős időmegtakarítást jelenthet.
A Split Inbox funkció automatikusan kategorizálja az e-mailjeit testreszabható streamekbe, például VIP-ek, csapatüzenetek vagy hírlevelek. Ez lehetővé teszi, hogy minden kategóriát a megfelelő figyelemmel kezeljen. Az AI Instant Reply funkció teljes válaszokat is javasol, amelyeket egyetlen gombnyomással elküldhet.
A Superhuman mind a Gmail, mind az Outlook programmal kompatibilis, így rugalmasabb, mint egyes alternatívák. Befektetésről van szó, de azok számára, akiknek az idő a legértékesebb erőforrás, a termelékenység növekedése igazolhatja a költségeket.
A Superhuman legjobb funkciói
- Split Inbox: A beérkező leveleket streamekbe osztja, így zavartalanul koncentrálhat a fontos dolgokra.
- AI Instant Reply: Teljes e-mail válaszokat javasol, amelyek idővel megtanulják az Ön írásstílusát.
- Billentyűzet-elsősége: Szinte minden művelethez van billentyűparancs, ami optimalizálja a felületet a maximális sebesség érdekében.
A Superhuman előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A felhasználók jelentős javulást jelentenek az e-mailek feldolgozási idejében.
- Támogatja a Gmail és az Outlook fiókokat is.
- Olyan funkciókat tartalmaz, mint az olvasási állapot nyomon követése és a nyomon követési emlékeztetők.
Hátrányok:
- A kezdéshez egyéni bevezető ülésre van szükség.
- Nincs ingyenes verzió, amelyet ki lehetne próbálni.
- Az együttműködési funkciók korlátozottak, mivel az eszköz egyéni használatra lett tervezve.
Szuperemberi árak
Starter: 30 USD/felhasználó/hónap Business: 40 USD/felhasználó/hónap Enterprise: Egyedi
Szuperemberi értékelések és vélemények
G2: 4,7/5 (több mint 14 000 értékelés) Capterra: 4,9/5 (több mint 2000 értékelés)
4. Missive (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek beépített csevegővel rendelkező, megosztott beérkező levelek mappájára van szükségük)
A Missive olyan csapatok számára készült, amelyek ügyfélkommunikációban működnek együtt. Az e-maileket, a csevegést és az alapvető feladatkezelést egyetlen felületen egyesíti, így a szálat elhagyva sem kell megszakítania a megbeszéléseket és az e-mailek kiosztását.
Ahelyett, hogy továbbítaná az e-maileket vagy másolatot küldene a csapattagoknak, használhat belső megjegyzéseket, amelyeket az ügyfelek soha nem látnak. Ezzel kiküszöbölhető a klasszikus „válaszolt valaki erre?” probléma, amely a hagyományos e-maileket használó csapatokat sújtja a megosztott beérkező levelek mappákban, mint például a support@ vagy a sales@.
A Missive lehetővé teszi a közös szövegszerkesztést is, ahol több ember egyszerre dolgozhat ugyanazon e-mail válaszán. Azoknál a csapatoknál, amelyek bármilyen típusú közös kommunikációs munkafolyamatot kezelnek, hatékonyan áthidalja az e-mail és a csapatmunka közötti szakadékot.
A Missive legjobb funkciói
- Megosztott beérkező levelek feladatokkal: Rendeljen e-maileket a csapat tagjaihoz, mint feladatokat, és kövesse nyomon azok állapotát.
- Belső csevegés az e-mail mellett: Beszélje meg az e-maileket csapattársaival egy mellékbeszélgetésben, amely a szálhoz kapcsolódik.
- Közös szövegszerkesztés: Dolgozzon együtt másokkal az e-mail válaszokon valós időben.
A Missive előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A belső e-mail továbbítások kiküszöbölésével nyomon követhetővé teszi a beszélgetéseket és tisztábbá teszi a beérkező levelek mappáját.
- Összevonja az e-maileket és a csapat csevegést egyetlen eszközbe
- Helpdesk-stílusú szervezést hoz bármely megosztott beérkező levelek mappába.
Hátrányok:
- Tanulási görbét mutat be a hagyományos e-mailhez szokott csapatok számára.
- A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozottabb, mint a desktop verzióé.
- Egyes integrációk csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
Missive árak
Starter: 14 USD/felhasználó/hónap Productive: 18 USD/felhasználó/hónap Business: 26 USD/felhasználó/hónap Enterprise: Egyedi
Missive értékelések és vélemények
G2: 4,7/5 (200+ értékelés) Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
5. Microsoft Copilot (a legjobb a Microsoft 365-be integrált szervezetek számára)
A Microsoft ökoszisztémát már használó szervezetek számára a Copilot AI-támogatást kínál anélkül, hogy újabb szállítót kellene bevonni. Az AI az Ön által már használt eszközökben, például az Outlookban, a Teamsben és a Wordben található.
Az Outlookban a Copilot összefoglalhatja a hosszú e-mail szálakat, válaszokat fogalmazhat meg, és releváns dokumentumok behívásával segíthet az értekezletek előkészítésében. Valódi erőssége az alkalmazások közötti intelligencia. Hivatkozhat a naptárára, adatokat hívhat be egy Excel táblázatból, vagy beépítheti egy Word-dokumentum tartalmát, amikor segít e-mail írásában.
Ez a mély integráció teszi a Copilotot hatékony választássá azoknak a vállalati csapatoknak, ahol a Microsoft 365 a szabvány. Ehhez azonban Microsoft 365 előfizetés és további Copilot licenc szükséges.
A Microsoft Copilot legjobb funkciói
- Outlook e-mail összefoglalás: AI által generált összefoglalásokat nyújt hosszú szálakról, kiemelve a legfontosabb pontokat és a teendőket.
- Kontextus alapú vázlatkészítés: Vázlatok e-mail válaszokhoz, amelyek a naptár, a legutóbbi dokumentumok és a korábbi levelezés alapján készülnek.
- Alkalmazások közötti intelligencia: E-mailek írásakor releváns információkat gyűjt a Teams, a SharePoint és az Excel alkalmazásokból.
A Microsoft Copilot előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A natív integráció azt jelenti, hogy nem kell új alkalmazásokat telepíteni vagy megtanulni.
- Vállalati szintű biztonságot és megfelelőséget kínál a Microsoft ökoszisztémán belül.
- Az e-mailkezelésen túlmutató, széles körű AI-képességeket biztosít.
Hátrányok:
- Microsoft 365 előfizetés és további Copilot licenc szükséges.
- Az AI képességei a Microsoft ökoszisztémára korlátozódnak.
- A funkciók elérhetősége a Microsoft 365 tervtől függően változhat.
A Microsoft Copilot árai
Copilot for Microsoft 365: 30 USD/felhasználó/hónap (kiegészítő)
Microsoft Copilot értékelések és vélemények
G2: 4,3/5 (100+ értékelés) Capterra: Nincs felsorolva
6. Gemini (a legjobb azoknak a Google Workspace felhasználóknak, akik natív AI-támogatást szeretnének)
A Microsoft Copilot-hoz hasonlóan a Google Gemini AI közvetlenül integrálódik a Gmailbe és a tágabb Google Workspace-be. A Google ökoszisztémájára épülő csapatok számára e-mailes segítséget nyújt anélkül, hogy el kellene hagynia a mindennap használt eszközöket.
A Gmailben a Gemini segíthet e-mailek megírásában, szálak összefoglalásában és válaszok javaslásában. Az integráció kiterjed más Google-alkalmazásokra is, például a Google Meet-re a találkozók összefoglalásához és a Google Docs-ra a közös íráshoz. Ez koherens AI-élményt teremt az összes Google-eszközön.
Az AI megérti a Google Drive-fájljait, naptári eseményeit és kommunikációs előzményeit, így javaslatai kontextusban relevánsabbak, mint amit egy önálló eszköz kínálhat.
A Gemini legjobb funkciói
- Gmail-tervezetek segítése: Beírás közben kiegészítéseket javasol, vagy egy egyszerű utasítás alapján teljes tervezetet generál.
- Szálösszefoglalás: A hosszú e-mailes beszélgetéseket kulcsfontosságú pontokra sűríti, hogy gyorsan felzárkózhasson.
- Munkaterületek közötti intelligencia: Hivatkozik a Google Drive-dokumentumaira és naptáreseményeire, amikor segít üzenetek írásában.
A Gemini előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Közvetlenül a már használt Google-alkalmazásokban jelenik meg, nincs szükség további telepítésre.
- Gyakran szerepelnek a Google Workspace csomagokban, az előfizetés szintjétől függően.
- Egységes AI-élményt biztosít e-mailek, dokumentumok és értekezletek terén.
Hátrányok:
- A Google Workspace ökoszisztémára korlátozva
- Az AI képességei jelentősen eltérnek a választott csomagtól függően.
- Egyes funkciók még fejlesztés alatt állnak, és előfordulhat, hogy nem minden felhasználó számára elérhetők.
Gemini árak (Google Workspace)
Gemini Business: 20 USD/felhasználó/hónap (kiegészítő) Gemini Enterprise: 30 USD/felhasználó/hónap (kiegészítő)
Gemini értékelések és vélemények
G2: Nem szerepel önálló „Gemini for Workspace” termékként Capterra: Nem szerepel
7. Hiver (legalkalmasabb a megosztott Gmail-beérkező leveleket kezelő támogató csapatok számára)
A Hiver a Gmail beérkező levelek mappáját ügyfélszolgálattá alakítja anélkül, hogy a csapatnak új felületet kellene megtanulnia. Olyan csapatok számára készült, amelyek megosztott beérkező levelek mappákat kezelnek, mint például a support@ vagy a sales@, és amelyeknek e-maileket kell kiosztaniuk, nyomon követniük és együtt dolgozniuk rajtuk.
A Hiver olyan funkciókat ad hozzá, mint az e-mailek hozzárendelése, az állapot nyomon követése és az ütközésérzékelés közvetlenül a Gmailbe. Az ütközésérzékelés különösen hasznos, mivel figyelmezteti Önt, ha egy csapattársa már válaszol egy e-mailre, így megakadályozva a duplikált válaszokat.
Azok számára, akik több struktúrát szeretnének, de nem akarnak egy teljes jegyrendszer bonyolultságával foglalkozni, a Hiver praktikus választás.
A Hiver legjobb funkciói
- E-mailek hozzárendelése és státusza: Rendeljen e-maileket a csapat tagjaihoz, és kövesse nyomon azok státuszát (nyitott, függőben, lezárt) a Gmailben.
- Ütközésérzékelés: Figyelmeztet, ha egy csapattag ugyanazt az e-mailt nézi vagy válaszolja meg.
- SLA nyomon követés és elemzés: Állítson be válaszidő-célokat, és figyelje csapata teljesítményét.
A Hiver előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A Gmailen belül működik, ami csökkenti a csapatod tanulási görbéjét.
- Helpdesk funkciókat biztosít a teljes jegyrendszer bonyolultsága nélkül.
- Gyors és egyszerű beállítás
Hátrányok:
- Csak Gmail-lel működik.
- Kevésbé alkalmas komplex támogatási munkafolyamatokhoz, amelyek fejlett útválasztást igényelnek.
- Egyes fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
Hiver árak
Lite: 19 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Pro: 49 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Elite: 79 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)
Hiver értékelések és vélemények
G2: 4,6/5 (900+ értékelés) Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)
8. Gmelius (a legjobb azoknak a csapatoknak, akik Kanban-stílusú e-mailkezelést szeretnének a Gmailben)
A Gmelius a projektmenedzsment koncepcióit közvetlenül a Gmail beérkező levelek mappájába hozza. Lehetővé teszi az e-mailek Kanban táblán való megjelenítését, automatizált kapcsolattartási sorozatok létrehozását és munkafolyamatok kialakítását az ismétlődő feladatok kezeléséhez.
A Kanban nézet a legkiemelkedőbb funkció, egyfajta munkafolyamat-megjelenítés, amely az e-maileket oszlopok között húzható kártyákká alakítja. Ez tökéletes megoldás értékesítési folyamatokhoz vagy ügyfélszolgálati várólistákhoz, ahol minden e-mail egy folyamat egy-egy szakaszát jelenti.
Azok számára, akik vizuálisan gondolkodnak és a projektmenedzsment elveit szeretnék alkalmazni a beérkező leveleikre, a Gmelius egyedülálló és hatékony megoldást kínál.
A Gmelius legjobb funkciói
- Kanban táblák e-mailekhez: Vizualizálja és kezelje e-mailes munkafolyamatát az e-mail kártyák testreszabható oszlopok közötti húzásával.
- E-mail sorozatok: Hozzon létre automatizált nyomonkövetési sorozatokat az elérési kampányokhoz.
- Munkafolyamat-automatizálás: Hozzon létre szabályokat az e-mailek automatikus hozzárendeléséhez, címkézéséhez vagy áthelyezéséhez a megadott kritériumok alapján.
A Gmelius előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A vizuális Kanban tábla segítségével könnyen áttekintheti a munkafolyamat állapotát.
- Összevonja a beérkező üzenetek kezelését és a kapcsolattartást egyetlen eszközben.
- Natívan működik a Gmail felületén belül.
Hátrányok:
- Csak a Gmail-t támogatja.
- A Kanban-megközelítés egyes felhasználók számára ismeretlen lehet.
- A fejlett automatizálási funkciók az alacsonyabb szintű csomagokban korlátozottak.
Gmelius árak
Meli: 19 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Growth: 25 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Pro: 40 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Enterprise: Egyedi
Gmelius értékelések és vélemények
G2: 4,4/5 (700+ értékelés) Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)
9. Spike (leginkább azoknak ajánlott, akik a hagyományos szálak helyett a beszélgetésszerű e-maileket részesítik előnyben)
A Spike az e-mailt csevegésként értelmezi újra. Az üzeneteit beszélgetés formátumban jeleníti meg, ami a kommunikációt közvetlenebbé és kevésbé formálissá teszi.
A Priority Inbox AI-t használ, hogy a fontos üzeneteket kiemelje, miközben kiszűri a hírleveleket és értesítéseket. A Spike beépített funkciókat is tartalmaz, mint például a közös jegyzetek és videohívások, így nincs szükség külön eszközökre.
A Spike több e-mail szolgáltatóval is együttműködik, így rugalmasabb, mint a kizárólag Gmail-t támogató alternatívák. Azok számára, akik a hagyományos e-mail felületeket túlzsúfoltnak találják, valóban más élményt kínál.
A Spike legjobb funkciói
- Beszélgetésszerű e-mail nézet: Az üzeneteket csevegőbuborékokként jeleníti meg a könnyebb és gyorsabb kommunikáció érdekében.
- Prioritásos beérkező levelek: AI segítségével automatikusan azonosítja és kiemeli a legfontosabb üzeneteit.
- Beépített együttműködési eszközök: Az alkalmazáson belül jegyzetek, feladatok és videohívások is rendelkezésre állnak.
A Spike előnyei és hátrányai
Előnyök:
- A csevegéshez hasonló felület csökkentheti az e-mailekkel kapcsolatos szorongást és növelheti a válaszadási sebességet.
- Különböző e-mail fiókokat támogat, nem csak a Gmailt.
- A kommunikációt és az alapvető együttműködést egyetlen eszközbe egyesíti.
Hátrányok:
- A beszélgetési nézet zavaró lehet azoknak a felhasználóknak, akik a hagyományos e-mailekhez vannak szokva.
- Kevésbé alkalmas formális üzleti levelezéshez
- Egyes funkciók a mobilalkalmazásban jobban működnek, mint a számítógépen.
Spike árazás
Ingyenes csomag Csapat: 7,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Üzleti: 12,99 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás) Vállalati: Egyedi
Spike értékelések és vélemények
G2: 4,6/5 (70+ értékelés) Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)
10. Sanebox (legalkalmasabb azok számára, akik AI e-mail szűrést szeretnének anélkül, hogy ügyfeleket váltanának)
A Sanebox csendben működik a háttérben a meglévő e-mail kliensével, hogy szűrje és rendszerezze az üzeneteit. Elemezi az e-mail használatát, hogy megtanulja, mi fontos Önnek, és automatikusan áthelyezi a kevésbé fontos üzeneteket külön mappákba.
Leghíresebb funkciója a SaneBlackHole, amely egy kattintással lehetővé teszi a feladó letiltását. Egyszerűen húzza az e-mailt a BlackHole mappába, és soha többé nem fog üzenetet kapni attól a feladótól.
Azok számára, akik AI-alapú e-mailkezelést szeretnének anélkül, hogy teljesen új e-mail klienst kellene használniuk, a Sanebox egy könnyű és hatékony megoldás.
A Sanebox legjobb funkciói
- AI e-mail szűrés: Megtanulja az e-mail szokásait, hogy automatikusan külön mappákba sorolja a kevésbé fontos üzeneteket.
- SaneBlackHole: Egy kattintással működő leiratkozási funkció, amely valóban működik.
- Napi összefoglaló: Összegyűjti a kevésbé fontos e-maileket egyetlen napi összefoglalóba.
A Sanebox előnyei és hátrányai
Előnyök:
- Bármely e-mail klienssel működik, beleértve a Gmailt, az Outlookot és az Apple Mailt is.
- Automatikusan működik a háttérben, minimális napi interakcióval.
- Hatékonyan csökkenti a beérkező üzenetek számát és a zajt
Hátrányok:
- Csak szűrést biztosít, és nem segít az e-mailek megírásában vagy összefoglalásában.
- Ehhez engedélyeznie kell egy harmadik fél szolgáltatásának hozzáférését az e-mailjeihez.
- Az AI néha tévesen iktatja el a fontos e-maileket.
SaneBox árak
Snack: ~7 USD/hó Ebéd: ~12 USD/hó Vacsora: ~36 USD/hó
SaneBox értékelések és vélemények
G2: 4,6/5 (150+ értékelés) Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)
Válassza ki a megfelelő munkafolyamatot, ne csak a megfelelő eszközt!
Az Ön számára legjobb Fyxer AI alternatíva attól függ, hogy mit szeretne megoldani. Ha csak gyorsabb vagy tisztább beérkező leveleket szeretne, akkor egy dedikált e-mail kliens, mint például a Shortwave vagy a Superhuman, elegendő lehet. Ha csapata már beágyazódott a Microsoft vagy a Google ökoszisztémájába, akkor a Copilot vagy a Gemini a logikus választás.
A termelékenység legnagyobb növekedése azonban nem csak az e-mailek gyorsabb kezeléséből származik. Hanem abból, hogy megszűnik a szakadék az e-mailek és a tényleges munka között. Amikor a kommunikáció, a feladatok, a dokumentumok és a projektek egy helyen vannak, az AI valóban intelligenssé válik – ez a kontextusfüggő AI egyik legfontosabb előnye.
A cél nem csupán egy üres beérkező levelek mappa. Hanem annak biztosítása, hogy minden fontos e-mail a megfelelő intézkedéshez vezessen, a megfelelő helyen legyen nyomon követhető, a megfelelő kontextussal – ez a munkafolyamat-automatizálás lényege. Ha valóban összekapcsolt munkafolyamatot szeretne létrehozni, kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát. ✨
Gyakran ismételt kérdések
A Fyxer AI egy AI-alapú e-mail asszisztens a Gmail és az Outlook számára, amely segít a beérkező üzenetek kezelésében. AI-t használ az e-mailek osztályozásához, a válaszok automatikus megfogalmazásához és a találkozók jegyzetének rögzítéséhez.
A Fyxer AI egy speciális e-mail asszisztens, míg a Microsoft Copilot egy AI réteg, amely a teljes Microsoft 365 csomagot lefedi. A Copilot szélesebb kontextust kínál azáltal, hogy összekapcsolja az e-maileket a naptárral, a dokumentumokkal és a Teams alkalmazással.
Igen, egy olyan konvergált munkaterület, mint a ClickUp, helyettesíti az önálló asszisztenst azáltal, hogy az e-maileket a munkája kontextusában kezeli. A ClickUp Task Management és a ClickUp Brain olyan AI-támogatást nyújt, amely a teljes projektelőzményeire épül.
A gyakori korlátozások közé tartoznak az általános AI által megfogalmazott válaszok, az e-mailek következetlen kategorizálása és az integráció hiánya a szélesebb munkakörnyezetbe. Ez azt jelenti, hogy továbbra is manuálisan kell összekapcsolnia az e-maileket a projektjeivel és feladataival.