A 11 legjobb BoodleBox alternatíva az AI-alapú együttműködéshez és a termelékenységhez

Az AI-alapú munkaterületnek nem csak válaszokat kell generálnia. Olyan kontextusbeli ismereteket is kell nyújtania, amelyek segítenek gyorsabban dolgozni. Az AI ugyanis akkor erősíti az emberi kreativitást, ha valódi munkához kapcsolódik, és nem elszigetelt csevegésekhez és utasításokhoz.

A BoodleBox remek kiindulópont az AI-alapú együttműködéshez. De ha egyszer elkezdte használni az AI-t a tényleges projektvégrehajtáshoz, olyan eszközökre lesz szüksége, amelyek az AI-eredményeket közvetlenül összekapcsolják a feladatokkal, az ütemtervekkel és a csapat munkameneteivel.

Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb BoodleBox alternatívákat, amelyek segítenek a csapatoknak az AI mély integrálásában a munkafolyamatokba és a folyamatok automatizálásában.

Miért érdemes a Boodlebox alternatíváit választani?

A BoodleBox kiválóan alkalmas megosztott AI-csevegésekre és brainstormingra, de hiányosságai akkor kezdenek feltűnni, amikor a csapatok az ötletekről a kivitelezésre térnek át. Amikor a munkához felelősök, határidők, jóváhagyások és nyomon követés szükségesek, egyértelművé válik, hogy az eszköz nem alkalmas a teljes munkafolyamatok kezelésére.

Íme, miért keresnek sokan BoodleBox alternatívákat:

❌ A teljesítmény és a kimenet konzisztenciája modelltől függően változhat. Mivel a BoodleBox több harmadik féltől származó modellt egyesít egy munkaterületen, a válaszadási sebesség és a kimenet stílusa az alapul szolgáló modellszolgáltatótól függ.

❌ Erősen a felsőoktatási felhasználási esetekre orientált. Számos erőforrás és munkafolyamat a tanári kar és az osztálytermi együttműködés számára lett kialakítva, ami korlátozónak tűnhet a szélesebb körű vállalati végrehajtási igények szempontjából.

❌ Nem végpontok közötti munkamenedzsmentként pozícionálják. Azok a csapatok, amelyeknek mélyebb feladatfolyamatokra, jóváhagyásokra és automatizálásra van szükségük, általában olyan eszközöket keresnek, amelyek az AI-kimenetet közvetlenül a végrehajtási rendszerekhez kapcsolják.

❌ A modell korlátai továbbra is érvényesek. Mint minden többmodellű felépítésnél, itt is előfordulhatnak olyan problémák, mint a hallucinációk vagy a modellspecifikus furcsaságok, ezért a csapatok esetleg erősebb irányítást, ismételhetőséget és munkafolyamat-ellenőrzést igényelnek az AI-kimenetekkel kapcsolatban.

A Boodlebox alternatívái egy pillantásra

Itt található egy egymás melletti összehasonlítás, amely segít gyorsan áttekinteni az egyes eszközök kínálatát.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Konvergens AI munkaterület, ClickUp Brain, feladatügynökök, AI Docs, automatizálás Csapatok, amelyeknek egységes munkaterületre van szükségük a feladatok, dokumentumok és tudás kezeléséhez Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Coda AI Dokumentum-táblázat hibrid AI-vel, automatizálással, munkafolyamat-elemzésekkel, természetes parancsokkal Közepes méretű csapatok, amelyek strukturált dokumentumokkal és adattáblákkal dolgoznak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/hónap-tól kezdődik. Dokumentumkészítő Mem AI Kontextusfüggő memóriaasszisztens, intelligens keresés, automatikus jegyzetek/döntések összekapcsolása Kis- és közepes méretű csapatok, amelyek széles körű tudásgyűjtési és -visszakeresési igényekkel rendelkeznek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/hónaptól kezdődik. Algolia AI keresés/felfedezés, NeuralSearch, személyre szabás, használat alapú fejlesztés Cégek, amelyeknek hatékony belső vagy ügyfélorientált keresési megoldásokra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás RapidCanvas Vizuális AI-folyamatok, automatizált adat tisztítás, ügynökök, verziókövetés Adatcsapatok, amelyek szétszórt eszközök nélkül építenek és telepítenek AI-modelleket Egyedi árazás Notion Beágyazott AI dokumentumokban/feladatokban, intelligens javaslatok, tartalomösszekapcsolás, kérdések és válaszok Többfunkciós csapatok, amelyek központosítják a tartalmat, a tudást és a végrehajtást Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/tag/hónap-tól kezdődik. Taskade AI AI-ügynökök tervezéshez/végrehajtáshoz, gondolattérképekhez, munkafolyamatokhoz, belső alkalmazáskészítőhöz Csapatépítő projektek és belső eszközök dinamikus AI-támogatással Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 dollár/hónaptól kezdődik. Notebook LM Fájlalapú AI-kutatás, dokumentumok értelmezése, forrásokkal alátámasztott válaszok Kutatás-intenzív csapatok, amelyek sok dokumentummal dolgoznak Ingyenes Google-fiókkal Alteryx Vizuális munkafolyamatok, AI magyarázhatóság, automatizálás, felhőalapú elemzés Különböző készségekkel rendelkező csapatok, akik komplex elemzési és döntéshozatali munkafolyamatokon dolgoznak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 250 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Juma (korábban Team-GPT) Megosztott AI-munkafelület, újrafelhasználható promptok, márkaemlékezet, modellváltás Marketingcsapatok, akik AI segítségével közösen hoznak létre tartalmakat és kampányokat Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Docebo AI LMS, Harmony Copilot, tartalomkészítés, AI coaching, elemzés Skálázható, AI-alapú képzést és tanulást nyújtó vállalkozások Egyedi árazás

A legjobb Boodlebox alternatívák

Első ránézésre ezek az eszközök sokban hasonlítanak egymásra. Az igazi különbségek azonban akkor válnak láthatóvá, ha megnézzük, hogyan kezelik a feladatokat, a tudást, az együttműködést és az automatizálást.

Az értékelés megkönnyítése érdekében ezeket az eszközöket a valós AI-alapú munkában legfontosabb tényezők alapján hasonlítjuk össze.

1. ClickUp (A legjobb az egységes csapattermelékenység és a feladatkezelők számára)

A ClickUp termelékenységi jelentése szerint a 15 vagy több eszközt használó csapatoknál négyszer nagyobb az esélye a gyenge teljesítménynek. És őszintén szólva, ez a valóság, amelyben sokan élünk. Itt vannak a dokumentumok, ott a feladatok, a döntések elvesznek a csevegésekben, a frissítések szétszóródnak a jegyzőkönyvekben, és az AI-eszközök nem kommunikálnak egymással.

Pontosan itt jön be a ClickUp.

Ez egy konvergens AI-munkaterület, amely projektmenedzsmentet, dokumentációt, csevegést, automatizálást és AI-t egyesít egy egységes munkaterületben. Bármilyen méretű csapatok használhatják AI-alapú jövőjük felépítéséhez, anélkül, hogy bonyolultabbá válna a rendszer vagy elszaporodnának az eszközök.

Miután beállította, nehéz elképzelni, hogy nélküle dolgozzon.

Így segít a ClickUp az együttműködésben és a feladatok elvégzésében:

Tegye a tudást cselekvéssé AI-alapú dokumentumokkal

A ClickUp egy teljes körű dokumentum-együttműködési rendszer, amely minden információt elérhetővé és mindig kontextusban tart. A ClickUp tudásmenedzsment rendszerével létrehozhat egy megosztott belső központot, ahol az SOP-k, wikik, projektismertetők és ügyfél dokumentumok tárolódnak és kapcsolódnak a munkafolyamatokhoz.

Erősítse kritikus gondolkodását a kontextussal és a kapcsolódó ismeretekkel a ClickUp segítségével.

Ennek középpontjában a ClickUp Docs áll. Támogatja a gazdag formázást, a valós idejű szerkesztést, az egyéni jogosultságokat és a feladatokhoz vagy célokhoz való mély linkelést. Legyen szó belső wiki létrehozásáról vagy kampányterv vázlatának elkészítéséről, minden kereshető, nyomon követhető és verzióvezérelt.

A ClickUp Docs segítségével együtt szerkesztheti és együttműködhet a dokumentumokon.

Mindezt összeköti a ClickUp Brain, a beépített AI-alapú csapattárs, amely segít gondolkodni, tervezni és cselekedni kontextusváltás nélkül. Összefoglalhatja a dokumentumokat, kiválaszthatja a teendőket, átírhatja a szakaszokat, és még abban is segíthet, hogy a munkaterületén található releváns információkat összegyűjtse.

Vigye be a kontextusfüggő AI-t a munkaterületére

Kérdezze le munkaterületének adatait, és kapjon válaszokat anélkül, hogy elterelné a figyelmét.

Ahelyett, hogy időt veszítene az eszközök közötti váltással, egyszerűen csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t. Megérti a feladatait, projektjeit, céljait, a csapat felépítését és minden mást, amin dolgozik.

Megkérdezheti tőle:

A munkaterületen található ütemtervek alapján rangsorolja a feladatokat.

Készítsen állapotösszefoglalókat a projektekhez manuális jelentéskészítés nélkül

Találjon információkat a dokumentumokból, megjegyzésekből, értekezletek jegyzetéből és csevegési szálakból.

Találjon válaszokat, készítsen összefoglalókat és határozza meg a következő lépéseket másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével.

Így kaphat használható válaszokat, amelyek a tényleges munkadatokon alapulnak. Sőt, még a rutin feladatokkal is megbirkózik, mint például a standupok, a lektorálás, a megbeszélések összefoglalása és még az adatok tisztítása is, így csapata a magasabb értékű munkára koncentrálhat.

⭐ Bónusz: Szeretné élvezni a ClickUp Brain varázsát anélkül, hogy megnyitná a böngészőjét? A ClickUp Brain MAX egy asztali szuperalkalmazás, amely az egész AI-alapú munkaterületét elhozza Önnek. Lehetőségek: Beszéd-szöveg : Mondja el a találkozó összefoglalóját, és : Mondja el a találkozó összefoglalóját, és a ClickUp MAX Talk-to-Text funkciója leírja, finomítja és beilleszti a Docsba vagy a feladatokba.

Parancsközpont-hozzáférés : Keressen válaszokat, dokumentumokat, és ellenőrizze az állapotfrissítéseket közvetlenül az asztaláról.

Kontextusérzékeny eszközök: Keresés a Google Drive-ban, a Slackben és más csatlakoztatott alkalmazásokban Beszéljen közvetlenül és használja a diktálást bármely alkalmazásban a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Automatizálja a komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat

Használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást a döntések automatizálásához és a tudás alapján történő cselekvéshez.

A ClickUp a ClickUp SuperAgents segítségével teljes AI-megoldássá válik. Ezek olyan AI-csapattársak, akik nem csak reagálnak, hanem proaktívan cselekszenek a kiváltó okok és a kontextus alapján.

A beállítás után a következőket tehetik:

Küldjön hetente kampányfrissítéseket a csapatnak a legfontosabb mutatók áttekintésével.

A visszajelzéseket és megjegyzéseket alakítsa át megvalósítható feladatokká, tulajdonosokkal, határidőkkel és prioritásokkal.

Jelölje meg a késedelmes feladatokat, értesítse a megfelelő tulajdonosokat, és automatikusan módosítsa a későbbi határidőket.

Használhat előre elkészített ügynököket a gyakran ismételt kérdések megválaszolásához, a tudás felszínre hozásához vagy a munkafolyamatok átadásának kezeléséhez, vagy egyszerű konfigurációk segítségével saját AI-ügynököket hozhat létre. Mivel ezek a ClickUp Brain-nel integráltak, alkalmazkodnak a munkafolyamatához, és segítenek a csapattagoknak a mikromanagement nélkül is szinkronban maradni.

Tudjon meg többet a ClickUp Super Agents szolgáltatásáról ebben a videóban ⬇️

Korlátlan hozzáférés a feladatokhoz, dokumentumokhoz, csevegésekhez és a csatlakoztatott alkalmazásokhoz a ClickUp Enterprise Search segítségével.

Végül, a ClickUp Enterprise Search funkciója kontextust és betekintést nyerhet az egész ClickUp munkaterületéből és a csatlakoztatott eszközökből, beleértve a Google Drive-ot, a Slacket, a GitHubot, a Figmát, a Dropboxot és még sok mást.

Ez azt jelenti, hogy eszközei már nem működnek szigetként. Egyetlen kereséssel visszakaphat egy feladat megjegyzését, egy dokumentumot, egy tervezési fájlt vagy egy üzenetszálat, mindezt egy nézetben. Nem kell lapokat váltania vagy mappákat átkutatnia, hogy megtalálja a szükséges információkat.

Az eredmények engedélyalapúak, hogy biztosítsák az adatok titkosságát, így a csapat tagjai vagy az ügyfelek csak azt látják, amit látniuk szabad.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Annyi funkcióval eleinte kissé nyomasztónak tűnhet, de miután a csapata beállította, ez lesz az irányító központja mindenhez.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a ClickUp-ról egy G2-es értékelő:

A ClickUp esetében a leghasznosabbnak azt tartom, hogy képes központosítani a projektinformációkat, miközben támogatja a hatékony együttműködést és jelentéstételt. A platform kiváló irányítópultokat, rugalmas testreszabási lehetőségeket egyéni mezők és sablonok révén, valamint megbízható dokumentációs és tudáskezelési funkciókat kínál, amelyek hatékonyabbá teszik a napi projektfelügyeletet. Emellett jól integrálható az Azure DevOps-szal, és bőséges AI- és automatizálási krediteket tartalmaz, amelyek egyszerűsítik számos projektmenedzsment feladatot. Kiemelkedik az együttműködés, az irányítópultok, a jelentések és a kapacitástervezés terén, valamint optimalizált funkciókat kínál a dokumentáció és a tudáskezelés területén.

A ClickUp esetében a leghasznosabbnak azt tartom, hogy képes központosítani a projektinformációkat, miközben támogatja az erős együttműködést és a jelentéstételt. A platform kiváló irányítópultokat, rugalmas testreszabási lehetőségeket egyéni mezők és sablonok révén, valamint megbízható dokumentációs és tudáskezelési funkciókat kínál, amelyek hatékonyabbá teszik a napi projektfelügyeletet. Emellett jól integrálható az Azure DevOps-szal, és bőséges AI- és automatizálási krediteket tartalmaz, amelyek egyszerűsítik számos projektmenedzsment feladatot. Kiemelkedik az együttműködés, az irányítópultok, a jelentések és a kapacitástervezés terén, valamint optimalizált funkciókat kínál a dokumentáció és a tudáskezelés terén.

👀 Tudta? Azok 81%-a, akik mesterséges intelligenciát használnak a munkájukhoz, azt állítja, hogy az máris javítja a termelékenységet. Ha még nem használ mesterséges intelligenciát a munkafolyamatok racionalizálására, akkor hatékonyságot veszít.

2. Coda AI (A legjobb megoldás a közös dokumentumok élő, automatizált munkafolyamatokká alakításához)

via Coda

A felszínes AI írási eszközökkel ellentétben a Coda AI mind az írott tartalmakat, mind a strukturált munkadadatokat megérti. Ez azt jelenti, hogy el tudja olvasni a mindennapi csapat tartalmakat, mint például a találkozók jegyzetét és a megbeszéléseket, és megérti a táblázatokat, a feladatlistákat, a tulajdonosokat, az állapotokat és az ütemterveket is. Ennek köszönhetően a munka nem tűnik szétszórtnak.

A táblázatok inkább kis adatbázisokként működnek, mint egyszerű táblázatokként. Ez lehetővé teszi az AI számára, hogy összefoglalja a kiválasztott sorokat, automatikusan címkézze a bejegyzéseket, megtisztítsa a rendezetlen vagy inkonzisztens adatokat, és segítse a számok értelmezését a körülöttük lévő írásos kontextussal együtt.

Az automatizálásnak köszönhetően a feladatok nyomon követése nem függ a manuális utánkövetéstől. A frissítések automatikusan generálódnak, a műszerfalak valós időben tükrözik az előrehaladást, és az élő dokumentumok relevánsak maradnak, ahelyett, hogy egy hét múlva elavulnának.

A Coda AI legjobb funkciói

Hosszú dokumentumokat, táblázatokat és beszélgetéseket világos témákká, trendekké, döntésekké és nyitott kérdésekké alakítva nyerjen betekintést nagy léptékben.

Integrálja a csapat munkameneteibe és eszközeibe az összekapcsolt alkalmazásokból származó kontextust a megosztott dokumentumokba, miközben tiszteletben tartja a jogosultságokat és a hozzáférést.

Kapjon javaslatokat a dokumentumok jobb szerkezetére, a nyomon követésre, az automatizálásra vagy a munkafolyamat-automatizálás fejlesztésére, a csapata munkamódszere alapján.

A Coda AI korlátai

Az AI egyes csapatok számára csalódást okozhat, különösen a gyorsabban fejlődő, csevegés-központú AI eszközökhöz képest.

Egyes felhasználók szerint a túlzottan korlátozó jogosultságok és megosztási beállítások miatt a valós idejű együttműködés nehezebbé vált, mint korábban.

Coda AI árak

Ingyenes

Pro : 12 USD/hó dokumentumkészítőnként

Csapat : 36 USD/hó dokumentumkészítőnként

Vállalati: Egyedi árak

Coda AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Coda AI-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó véleménye:

A Coda nagyon jól teljesít az élő, rendkívül rugalmas dokumentumok létrehozásában, amelyek számos módon lehetővé teszik a munkavégzést. Interaktív, összekapcsolt táblázatok, kanban táblák és egyéb összekapcsolt elemek, amelyek megkönnyítik a termékmenedzsmentet.

A Coda nagyon jól teljesít az élő, rendkívül rugalmas dokumentumok létrehozásában, amelyek számos módon lehetővé teszik a munkavégzést. Interaktív, összekapcsolt táblázatok, kanban táblák és egyéb összekapcsolt elemek, amelyek megkönnyítik a termékkezelést.

3. Mem AI (A legjobb a csapat tudásának rögzítésére és visszahívására manuális szervezés nélkül)

via Mem AI

A Mem a termelékenységet a legtöbb AI-eszközétől eltérő módon kezeli. Csak írja le a találkozók jegyzetét, ötleteit, feladatait vagy véletlenszerű gondolatait, ahogy azok felmerülnek. A Mem AI-je kitalálja, miről szól a jegyzet, kire vonatkozik, és hogyan kapcsolódik más munkákhoz, anélkül, hogy mappákat, címkéket vagy rendszereket kellene létrehoznia.

A kontextusfüggő AI segít a megfelelő információk visszakeresésében, és idővel élő tudásgráfot épít fel a munkájáról. Ahelyett, hogy az egyes bejegyzéseket átnézné, releváns válaszokat kap a jegyzetekből.

Az eszköz közvetlenül az asztali alkalmazásból rögzíti a találkozókat (nincs bot, amely csatlakozik a híváshoz), és jól strukturált jegyzeteket generál teljes átírással és hangfelvétellel. A jegyzeteket visszajelzésekkel is szerkesztheti vagy finomíthatja.

Mem AI legjobb funkciói

Támogassa a csapatmunkát és a közös intelligencia használatát azáltal, hogy minden jegyzetet, döntést és ötletet egy közös memóriában tárol, amelyet az egész csapat újra felhasználhat.

Szinkronizálja automatikusan a munkát az eszközök között úgy, hogy a naptárakból, gyorsjegyzetekből, kutatásokból és külső bevitelekből származó kontextust egy AI által értelmezhető rendszerbe vonja össze.

Tartsa tisztán a szerepeket és a felelősségeket azáltal, hogy a jegyzeteket, döntéseket és feladatokat összekapcsolja az érintett személyekkel, így nem veszik el a felelősségre vonhatóság.

Mem AI korlátai

A korlátozott API és a mély integrációk megnehezítik a Mem beépítését a komplex meglévő munkafolyamatokba.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az alapvető jegyzet-szerkesztési funkciók, például a sorok vagy a listaelemek egyszerű átrendezése, nem elég fejlettek.

Mem AI árak

Ingyenes

Mem Pro: 12 USD/hó

Mem Teams: Egyedi árak

Mem AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

via Algolia

Az Algolia akkor használható, ha tartalma több rendszeren is megtalálható, és gyors, megbízható módszert keres a megfelelő eredmények lekéréséhez. AI-alapú keresője megérti mind a beírt szöveg jelentését, mind a tényleges kulcsszavakat, így még akkor is pontos eredményeket kap, ha keresése homályos vagy hiányos.

Az eszköz neurális relevancia modelleket és viselkedési jeleket használ, hogy a rögzített szabályok helyett a valós használat és kontextus alapján javítsa az eredményeket.

Az eszköz „Ask AI” funkciója kapcsolódó tartalmakat ajánl, egyszerű nyelven válaszol a kérdésekre, és a felhasználókat a következő legjobb lépés felé irányítja. A beépített elemző eszköz megmutatja, hol nehezen találnak választ az emberek, így a csapatok korán javíthatnak a tartalmon és pótolhatják a hiányosságokat.

Az Algolia legjobb funkciói

Csatlakozzon eszközökhöz és platformokhoz API-k és SDK-k segítségével, lehetővé téve a keresést a műszerfalakon, tudásbázisokban, CRM-ekben, támogatási eszközökben és kereskedelmi rendszerekben.

Biztosítsa a biztonságot és az irányítást a vállalati csapatok számára szerepköralapú hozzáférés, biztonságos adatkezelés és megfelelőségi követelményeknek megfelelő rendszerek segítségével, amelyek az információkat biztonságban tartják és hozzáférhetővé teszik.

Lehetővé teszi a nem technikai csapatok számára, hogy a Merchandising Studio segítségével könnyedén kezeljék a keresést, így a termék-, tartalom- és támogatási csapatok mérnökök segítségére szorulás nélkül végezhetnek változtatásokat.

Szerezze be az InstantSearch UI komponenseket és API-kat, hogy gyorsan beágyazhassa a teljesítményorientált keresőfelületeket bármely alkalmazásba vagy weboldalba.

Az Algolia korlátai

A személyre szabás és az A/B teszteléshez hasonló fejlett funkciók gyakran technikai beállítást és meredek tanulási görbét igényelnek.

Algolia árak

Ingyenes

Egyedi árazás

Algolia értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak az Algolia-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott az Algolia-ról egy Capterra-értékelő:

Az Algolia kereső növelte konverziós arányainkat, és sokkal jobb felhasználói élményt nyújt, mint bármelyik másik azonnali kereső szolgáltató, amelyet kipróbáltunk. Nem szeretnék elszakadni az Algoliától, mert a funkcionalitása és a benne rejlő potenciál egyszerűen fantasztikus.

Az Algolia kereső növelte konverziós arányainkat, és sokkal jobb felhasználói élményt nyújt, mint bármelyik másik azonnali kereső szolgáltató, amelyet kipróbáltunk. Nem szeretnék elszakadni az Algoliától, mert a funkcionalitása és a benne rejlő potenciál egyszerűen fantasztikus.

🤯 Érdekes tény: A felhasználók 60%-a készen áll arra, hogy feladja a hagyományos keresést, és az információk keresését és felfedezését az AI-ra bízza. Közel 60% pedig azt állítja, hogy az AI lesz a fő módszere az online információk keresésére.

via RapidCanvas

A RapidCanvas egységes munkaterületet biztosít a vállalkozásoknak, ahol az AI-projekt teljes életciklusát áttekinthetik – az adatok bevitelétől és előkészítésétől a modell képzéséig és bevezetéséig. Az AI-alapú automatizálás segít az adatok profilozásban, tisztításában és előkészítésében, csökkentve a modellezés megkezdése előtt általában szükséges manuális munkát.

Mivel a platform támogatja az adatfolyamatok drag-and-drop felületen történő felépítését, a csapatok fejlett kódolási ismeretek nélkül is tesztelhetik és alkalmazhatják az AI-modelleket. Emellett automatikusan nyomon követi a kísérleteket és a modellverziókat, ami segít megőrizni a kontextust a modellek fejlődése során. Hibrid megközelítés esetén az AI-ügynökök kombinálhatók emberi felügyelettel, hogy testreszabott, megbízhatóbb AI-megoldásokat nyújtsanak.

Az eszköz számos adatbázissal, felhőalapú eszközzel és üzleti rendszerrel integrálható, így bonyolult beállítások nélkül használhatja meglévő adatait.

A RapidCanvas legjobb funkciói

Koordinálja a munkát a beépített együttműködési eszközök segítségével, hogy mindenki ugyanazokat a munkafolyamatokat, frissítéseket és előrehaladást lássa.

Kezdje gyorsabban a kész AI-megoldás sablonokkal, ahelyett, hogy a leggyakoribb felhasználási eseteket a semmiből hozná létre.

A bevezetés után folyamatos figyelemmel kíséréssel és frissítésekkel tartsa karban a modelleket, ahelyett, hogy az utolsó pillanatban javítaná a problémákat.

A RapidCanvas korlátai

A teljesítmény lelassulhat, ha rendkívül nagy vagy összetett adatkészletekkel dolgozik.

RapidCanvas árak

Egyedi árazás

RapidCanvas értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a RapidCanvasról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

Az adatok vizualizációjától és elemzésétől az együttműködési eszközökig a RapidCanvas átfogó funkciókészletet kínál, amely javítja a termelékenységet és a döntéshozatalt. Végül, az egyéb szoftverekkel és platformokkal való egyszerű integráció biztosítja a koherens munkafolyamatot. A RapidCanvas-ban zavartalanul kihasználhatom a meglévő eszközeimet és adataimat, ami jelentősen javítja a hatékonyságot.

Az adatok vizualizációjától és elemzésétől az együttműködési eszközökig a RapidCanvas átfogó funkciókészletet kínál, amely javítja a termelékenységet és a döntéshozatalt. Végül, az egyéb szoftverekkel és platformokkal való egyszerű integráció biztosítja a koherens munkafolyamatot. A RapidCanvas-ban zavartalanul kihasználhatom a meglévő eszközeimet és adataimat, ami jelentősen javítja a hatékonyságot.

👀 Tudta? Egy 2310 résztvevővel végzett nagyszabású terepkutatásban az AI-ügynökökkel dolgozó csapatok a következőket tapasztalták: 137%-kal több kommunikációs tevékenység

23%-kal több figyelem a tartalomra

60%-kal magasabb termelékenység munkavállalónként A tanulság? Az AI nem helyettesíti az embereket, hanem fokozza az emberi potenciált. Legyen szó brainstormingról, dokumentációról vagy döntéshozatalról, a megfelelő AI-eszközök jelentősen javíthatják a csapatok együttműködését.

6. Notion (A legjobb rugalmas csapatmunkához beépített AI-támogatással)

via Notion

A Notion egy népszerű együttműködési és termelékenységi eszköz, amelyet világszerte használnak csapatok dokumentumok, feladatok, projektek és tudás kezelésére. AI-je csendben működik mindenben, amit már egyébként is csinál.

Amikor jegyzeteket készít a megbeszélésekről, az AI összefoglalhatja azokat. Amikor a következő lépéseket megvitatják, azokból feladatokat hozhat létre. Amikor az információk több oldalra és adatbázisra vannak szórva, segít közvetlenül megtalálni a válaszokat.

Egyszerű angol nyelven tehet fel kérdéseket, és a munkaterületén található válaszokat kaphat, még akkor is, ha az információk táblázatokban, dokumentumokban vagy megjegyzésekben találhatók. Visszatekinthet a korábbi projektekre is, hogy azonosítsa a mintákat, például hogy mi okoz folyamatos késedelmet, vagy hol akadnak el általában a csapatok.

Emellett olyan AI-ügynököket is kap, amelyek előre meghatározott szabályok alapján végrehajthatnak műveleteket a munkaterületén. Figyelhetik az adatbázis változásait, frissíthetik a rekordokat, létrehozhatnak feladatoldalakat, értesítéseket küldhetnek és még sok mást.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre és kapcsoljon össze táblázatokat, Kanban táblákat, listákat, naptárakat stb. , hogy egyedi munkafolyamatokat építsen ki.

Alakítsa az oldalakat strukturált útmutatókká és wikiké, gazdag formázással, beágyazásokkal, kódblokkokkal, képekkel, videókkal és még sok mással.

Kérje az AI segítségét vázlatok, ötletek kidolgozásához vagy a meglévő szövegekből való információk kinyeréséhez.

A Notion korlátai

A speciális projektmenedzsment eszközökhöz képest a részletes jogosultságok, a komplex automatizálás és a strukturált munkafolyamat-követés terén a fejlett igényeket kielégítő eszközök gyengébbnek tűnhetnek.

A Notion mesterséges intelligenciája nem mindig képes megbirkózni a mélyebb vagy nagyon összetett feladatokkal, és nem mindig érti teljesen a nagy vagy bonyolult adatbázis-beállításokat.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/tag/hónap

Üzleti: 24 USD/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így ír a Notionról:

A Notion akkor igazán kiemelkedő és hatékony, ha az egész csapat használja. Együttműködési funkciói nagyon megkönnyítik a csapatok számára a dokumentumok szerkesztését, ami racionalizálja a kommunikációt és a munkafolyamatot. A sablonok és az AI írási segítség is remekül megkönnyítik a munkába való belekezdést.

A Notion akkor igazán kiemelkedő és hatékony, ha az egész csapat használja. Együttműködési funkciói nagyon megkönnyítik a csapatok számára a dokumentumok szerkesztését, ami racionalizálja a kommunikációt és a munkafolyamatot. A sablonok és az AI írási segítség is remekül megkönnyítik a munkába való belekezdést.

📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a olyan beszélgetős AI eszközöket használ, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy olyan népszerűek különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Ez az eszköz közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

7. Taskade AI (A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és alkalmazás-stílusú munkaterület-építéshez)

via Taskade

A Taskade egy megbízható, együttműködésen alapuló AI-platform. A prompt-vezérelt AI-ügynökök segítenek a projektek tervezésében, a nagy célok kisebb feladatokra bontásában, a munkafolyamatok szervezésében vagy a munkavégzés változásainak követésében. Ezek az ügynökök összekapcsolják a feladatokat, a dokumentumokat és a csapatbeszélgetéseket, így a munka nem tűnik szétaprózva a különböző eszközök között.

A projektek élő rendszereknek tűnnek. Az AI megvizsgálja a folyamatokat, és javaslatot tesz a következő lépésekre, összefoglalja a csapat előrehaladását, vagy segít a blokkoló tényezők eltávolításában, ha a munka lelassul. Az intelligens dokumentumkezelési munkafolyamatra helyezett erős hangsúlyt, így biztosítja, hogy a jegyzetek, tervek és frissítések strukturáltak maradjanak és szinkronban legyenek a feladataival.

Az eszköz támogatja a valós idejű együttműködést is, élő szerkesztéssel, beépített csevegéssel, sőt opcionális videohívásokkal a projektekben, így a kommunikáció a munkához kapcsolódik.

A Taskade AI legjobb funkciói

Tervezze meg a munkáját a listák, táblák, naptárak és gondolattérképek között váltogatva.

Gyorsabban valósítsa meg ötleteit a projekttervezéshez, értekezletekhez, célokhoz és munkafolyamatokhoz használható sablonok segítségével.

Csatlakoztassa más eszközeit az alkalmazások integrálásával, és hagyja, hogy az AI kezelje a frissítéseket és az alapvető automatizálást.

A Taskade AI korlátai

Az alkalmazás inkonzisztensnek vagy lassúnak tűnhet, különösen a weben és a mobil eszközökön, szinkronizálási és szerkesztési problémák miatt.

A felület hibásnak tűnhet, a fájlokkal való interakció lehetőségei korlátozottak és nem egyértelműek.

Taskade AI árak

Ingyenes

Starter: 6 USD/hó 3 felhasználó számára

Pro: 20 USD/hó 10 felhasználó számára

Üzleti: 50 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Taskade AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Taskade AI-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó a Taskade AI-ról:

A Taskade-et a rugalmassága és szervezési képességei miatt szeretem... valamint a többféle nézet miatt, amelyek nagyszerűen javítják a termelékenységemet! Ráadásul az AI Agent funkció hihetetlenül hasznos (kipróbálásra érdemes) többek között...

A Taskade-et a rugalmassága és szervezési képességei miatt szeretem... valamint a többféle nézet miatt, amelyek nagyszerűen javítják a termelékenységemet! Ráadásul az AI Agent funkció hihetetlenül hasznos (kipróbálásra érdemes) többek között...

👀 Tudta? A munkavállalók 40%-a már együttműködött mesterséges intelligenciával. 23%-uk pedig még egy lépéssel tovább ment, és a feladatokat teljes egészében olyan ügynökökre bízta, akik most már helyettük dolgoznak.

8. NotebookLM (A legjobb dokumentumalapú csapatkutatáshoz és megosztott tudásszintézishez)

A NotebookLM, a Google AI-alapú kutatási és jegyzetelési asszisztense, segít Önnek intelligensabban kezelni saját dokumentumait és információit. Hozzáadhat PDF-eket, Google Docs-okat, Slides-okat, kutatási dokumentumokat, webes linkeket, átiratokat, sőt akár képeket is, például képernyőképeket vagy diagramokat. A NotebookLM mindet együtt olvassa el, és egy közös tudásbázisként kezeli őket.

A személyes termelékenység javítása érdekében az AI képes felismerni a közös pontokat, a különbségeket, a hiányzó részleteket vagy az ismétlődő ötleteket több dokumentumban, ami manuálisan általában órákat vesz igénybe.

A csapatok számára az eszköz nem egyszeri kutatási eszközként, hanem folyamatosan fejlődő tudásmunkaterületként működik. A csapatok folyamatosan új dokumentumokat adhatnak hozzá, és az AI automatikusan összekapcsolja őket a meglévő információkkal. Ez azt jelenti, hogy a projektfüzetek, kutatási mappák vagy belső tudásbázisok idővel egyre hasznosabbá válnak.

A Notebook LM legjobb funkciói

Töltse fel forrásait, és készítsen belőlük hangos összefoglalókat vagy beszélgetésszerű áttekintéseket, amelyeket meghallgathat.

Gyorsítsa fel a döntéshozatalt azáltal, hogy minden választ egyértelmű forráshivatkozásokkal támaszt alá, csökkentve ezzel a zavart és a hosszú vitákat.

Készítsen strukturált kimeneteket, például összefoglalókat, táblázatokat, GYIK-eket és összehasonlításokat, amelyek azonnal használatra készek.

A Notebook LM korlátai

Egyes felhasználók bosszantónak tartják, ha a csevegési előzmények nem kerülnek megfelelően mentésre, vagy a korábbi kontextus elveszik.

A beállítás továbbra is manuális, mivel a felhasználóknak maguknak kell feltölteniük a dokumentumokat és rendszerezniük a jegyzetfüzeteket, ami lassúnak tűnhet a teljes munkaterületet lefedő eszközökhöz képest.

Notebook LM árak

Ingyenes Google-fiókkal

Notebook LM értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notebook LM-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő megjegyzi:

Körülbelül egy éve használom a Google NotebookLM-et, és hatékonynak találom a jegyzetek nyomon követéséhez és megosztásához a kollégákkal. Egyszerű beállítása még kényelmesebbé teszi a hatékonyságát. A Google NotebookLM elősegíti a csapatom együttműködését és termelékenységét, mivel megkönnyíti a közös jegyzetek elérését és a legfontosabb tanulságok levonását.

Körülbelül egy éve használom a Google NotebookLM-et, és hatékonynak találom a jegyzetek nyomon követéséhez és megosztásához a kollégákkal. Egyszerű beállítása még kényelmesebbé teszi a hatékonyságát. A Google NotebookLM elősegíti a csapatom együttműködését és termelékenységét, mivel megkönnyíti a közös jegyzetekhez való hozzáférést és a legfontosabb tanulságok levonását.

9. Alteryx (A legjobb a csapat adatelemzési munkafolyamatainak automatizálásához és méretezéséhez)

via Alteryx

Az Alteryx egy adatelőkészítési és elemzési automatizálási platform. Ahelyett, hogy ugyanazokat az adatelőkészítési lépéseket manuálisan hajtanák végre táblázatokban vagy szkriptekben, a csapatok egyszerre több munkafolyamatot is létrehozhatnak, és azokat újra felhasználhatják, biztosítva ezzel az adatok kezelésének következetességét.

A beépített AI automatikusan beolvassa a nyers adatokat, és megmutatja a csapatoknak, mi a hibás vagy kockázatos, például hiányzó értékek, duplikátumok, furcsa minták vagy nem megfelelő formátumok. A csapatok tisztább képet kapnak az adatok minőségéről, mert mindenki ugyanabból a megbízható alapból indul ki.

A generatív AI-képességek segítik ezeket a munkafolyamatokat. A csapatok egyszerű nyelven leírhatják, mit szeretnének, például „összevonni az értékesítési és marketingadatokat régiók és hónapok szerint”, és az eszköz segít ezt a szándékot tényleges munkafolyamat-lépésekre lefordítani. Emellett egyszerű nyelven elmagyarázza a meglévő munkafolyamatokat, ami jelentősen gyorsítja a kollégák általi felülvizsgálatokat, jóváhagyásokat és átadásokat.

Emellett, mivel a munkafolyamatok vizuálisak és automatizáltak, ütemezhetők vagy ismétlődően futtathatók, és idővel finomíthatóak, ahelyett, hogy újra kellene építeni őket a nulláról.

Az Alteryx legjobb funkciói

Biztonságosan irányítsa a megosztott AI-munkát a szerepkörökön alapuló hozzáférés, a teljes munkafolyamat-előzmények, az adatok eredete és az ellenőrzési nyomvonalak segítségével, így a csapatok mindig tudják, ki mit és miért módosított.

Lehetővé teszi a vegyes képességű csapatok zökkenőmentes együttműködését azáltal, hogy az üzleti felhasználók vizuálisan dolgozhatnak, míg a haladó felhasználók csak akkor adhatnak hozzá Python, R vagy SQL kódot, ha szükséges.

Végezzen elemzéseket felhőalapú és helyszíni rendszereken, mint például AWS, Azure, Snowflake vagy Databricks, és továbbítsa az eredményeket irányítópultokra, jelentésekbe, API-kba vagy üzleti alkalmazásokba.

Az Alteryx korlátai

A vizuális munkafolyamatok túlterhelőnek tűnhetnek, ha nagyon nagyra nőnek, vagy ha sok, az Alteryx-szel nem ismerős csapattag próbálja őket közösen kezelni.

Alteryx árak

Ingyenes próba

Starter Edition: 250 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Professional Edition: Egyedi árazás

Enterprise Edition: Egyedi árak

Alteryx értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak az Alteryxről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik az Alteryx intuitív drag and drop felülete, amely megkönnyíti a munkafolyamatok felépítését. Drastikusan csökkenti az adatelőkészítésre és -összevonásra fordított időt. Kód írása nélkül automatizálhatom az ismétlődő feladatokat, és nagy adathalmazokat is zökkenőmentesen kezel.

Tetszik az Alteryx intuitív drag and drop felülete, amely megkönnyíti a munkafolyamatok felépítését. Drastikusan csökkenti az adatelőkészítésre és -összevonásra fordított időt. Kód írása nélkül automatizálhatom az ismétlődő feladatokat, és nagy adathalmazokat is zökkenőmentesen kezel.

10. Juma (A legjobb AI-alapú tartalom és stratégia kidolgozásában együttműködő marketingcsapatok számára)

via Juma

A Juma ideális a közös projektekkel és csapatok számára tervezett munkaterületekkel történő együttműködéses munkamenedzsmenthez.

A csapatok hasznos utasításokat menthetnek el, bevált keretrendszereket használhatnak újra, és akár különböző AI-modellek között is válthatnak a feladat alapján, például ötletelés, írás vagy elemzés, anélkül, hogy elhagynák a munkaterületet. A csevegések sem maradnak csak durva gondolatok. Könnyen átalakíthatók dokumentumokká, amelyeket a csapatok szerkeszthetnek, finomíthatnak és megoszthatnak.

Az összekapcsolt AI-rendszer idővel segít a csapatoknak szakértelmet szerezni az adott területen, mivel a korábbi munkák és döntések azonnal visszakereshetők. Az eredmények kapcsolódnak a megfelelő projektekhez, a sikeres utasítások közös csapatvagyonná válnak, és az együttműködés hatékonyabbá válik, ahogy a kontextus idővel kialakul.

A Juma legjobb funkciói

Védje az érzékeny munkákat erős vállalati szintű biztonsággal és szerepkörökön alapuló hozzáféréssel.

Használja az integrációkat és az automatizálást az adatok lekéréséhez, műveletek elindításához és a manuális munkaterhelés csökkentéséhez.

Folytassa a munkát bárhonnan, mobil hozzáféréssel, hogy útközben is átnézhesse a vázlatokat és a projekteket.

Javítsa a beilleszkedést és a tanulást azáltal, hogy a jó utasításokat, projekteket és eredményeket megosztott csapatismeretté alakítja.

A Juma korlátai

Az AI válaszai néha pontatlanok lehetnek, vagy félreérthetik a bevitt adatokat.

Juma árak

Ingyenes

Üzleti: 25 USD/felhasználó/hónap

Növekedés: 40 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 200 USD/felhasználó/hónap

Juma értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Juma-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Juma-ról egy G2-es értékelő:

A Juma segít rengeteg időt megtakarítani a mindennapi munkámban. Marketingügynökségnél dolgozom, és az összes ügyfelemet külön projektekbe szervezhetem, és minden a megfelelő kontextusban van beállítva, így közvetlenül kérdéseket tehetek fel anélkül, hogy minden alkalommal magyarázkodnom vagy háttérinformációkat adnom kellene. Ez önmagában rengeteg időt takarít meg nekem. Az új adatelemző eszköz különösen erős a komplex adatfájlok elemzésében és konkrét, egyértelmű következtetések és ajánlások megfogalmazásában.

A Juma segít rengeteg időt megtakarítani a mindennapi munkámban. Marketingügynökségnél dolgozom, és az összes ügyfelemet külön projektekbe szervezhetem, és minden a megfelelő kontextusban van beállítva, így közvetlenül kérdéseket tehetek fel anélkül, hogy minden alkalommal magyarázkodnom vagy háttérinformációkat adnom kellene. Ez önmagában rengeteg időt takarít meg nekem. Az új adatelemző eszköz különösen erős a komplex adatfájlok elemzésében és konkrét, egyértelmű következtetések és ajánlások megfogalmazásában.

🚨 Statisztikai figyelmeztetés: A State of AI in Enterprise Adoption jelentés szerint a szervezetek évről évre 11-szer több AI modellt vetnek be a termelésbe.

11. Docebo (A legjobb AI-alapú vállalati képzéshez és tanulás személyre szabásához)

via Docebo

A Docebo egy AI-alapú tanulásmenedzsment platform (LMS) vállalati képzésekhez. Harmony nevű AI-agyának köszönhetően minden összekapcsolódik, beleértve a tartalomkészítést, a keresést, az ajánlásokat, az automatizálást és az elemzéseket, így semmi sem működik elszigetelten.

A Docebo napi szinten rengeteg kézi munkát takarít meg. A Harmony Copilot lépésről lépésre végigvezeti a feladatokon, így nincs szükség hosszú képzésekre vagy dokumentációra. Különösen hasznos, ha mesterséges intelligenciát használ a dokumentációhoz, mivel megkönnyíti a képzési tartalmak létrehozását és terjesztését.

Az eszköz elősegíti az AI-ismeretek elsajátítását azáltal, hogy interaktív eszközökkel egyszerűsíti a tanulási munkafolyamatokat, így segítve a csapatokat az AI megértésében és használatában. Az AI Search és Chat funkciók segítségével a munkavállalók egyszerű nyelven tehetnek fel kérdéseket, és pontos, kontextushoz illeszkedő válaszokat kapnak. Az eszköz AI Creator funkciója segít a csapatoknak a tanulási tartalmak gyors létrehozásában vagy frissítésében, az AI Video Presenter funkció pedig olyan videók létrehozásában, amelyekben egy avatár felolvassa a szöveget, mintha egy előadó lenne.

A Docebo legjobb funkciói

Az AI segítségével automatikusan címkézzen és rendeljen hozzá gyakorlati készségeket, hogy a tartalom, a szerepek és a csapatok egy közös készségkeretrendszerhez igazodjanak.

Gyakorold a valós életbeli helyzeteket az AI Virtual Coaching segítségével, amely azonnali visszajelzést ad, anélkül, hogy minden alkalommal trénerre lenne szükséged.

Együttműködés és tudásmegosztás a közösségi tanulási funkciók segítségével, ahol az AI kiemeli a leghasznosabb beszélgetéseket és hozzászólásokat.

Személyre szabhatja a tanulási útvonalakat azáltal, hogy szerepkörök, készségek és korábbi tevékenységek alapján ajánl képzéseket.

Hozzon okosabb döntéseket az AI-alapú elemzések segítségével, amelyek megmutatják, mi működik, és mérik a képzés valódi hatását.

A Docebo korlátai

A mélyebb testreszabáshoz gyakran technikai ismeretekre van szükség, ami lassíthatja az adminisztrációt és az együttműködést.

Docebo árak

Egyedi árazás

Docebo értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Docebo-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Docebo-ról egy Reddit-felhasználó:

A Docebo lehetővé teszi a tanfolyamok létrehozásának központosítását, a nyomon követés és a jelentések automatizálását, valamint nagy tanulói csoportok kezelését anélkül, hogy teljes csapatra lenne szükség. Nem végzi el az összes tartalmi munkát helyetted, de sokkal kezelhetőbbé teheti a bevezetést, a megfelelés nyomon követését és az előrehaladás figyelemmel kísérését.

A Docebo lehetővé teszi a tanfolyamok létrehozásának központosítását, a nyomon követés és a jelentések automatizálását, valamint nagy tanulói csoportok kezelését anélkül, hogy teljes csapatra lenne szükség. Nem végzi el az összes tartalmi munkát helyetted, de sokkal kezelhetőbbé teheti a bevezetést, a megfelelés nyomon követését és az előrehaladás figyelemmel kísérését.

Egységesítse az AI-alapú munkafolyamatokat és a csapatmunkát a ClickUp segítségével

Számos AI-eszköz ígér termelékenységet. Az igazi kihívás az, hogy olyan eszközt válasszon, amely segít az ötletek megvalósításában anélkül, hogy AI-terjedést okozna.

A ClickUp egy konvergált AI-munkaterület, amelynek célja, hogy a munka kezdettől végéig összekapcsolva maradjon. Ahelyett, hogy az eszközök között ugrálnának, csapata egy helyen gondolkodhat, tervezhet, végrehajthat és nyomon követheti a haladást, mivel az AI közvetlenül be van építve a munkafolyamatba.

Mert amikor az AI megszünteti a felesleges munkát, az emeli az emberi teljesítményt, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a jelentőségteljes feladatokra koncentráljanak.

