8 ChatGPT marketinges felhasználási eset, amelyet minden marketingesnek ismernie kell

Mindannyian tudjuk, hogy a ChatGPT az egyik első eszköz, amely az AI-t elérhetővé tette a vállalati csapatok számára.

Ahogy az amerikai vállalkozó Aaron Levie fogalmazott: „A ChatGPT egyike azoknak a ritka pillanatoknak a technológiában, amikor megpillanthatjuk, hogyan fog minden megváltozni a jövőben.”

És a dolgok valóban gyorsan haladtak. 2025 közepére az OpenAI megerősítette, hogy a ChatGPT heti felhasználói száma meghaladta a 800 milliót.

A hasznosság azonban nem egyenlő a készenlétet. Ha napja dokumentumok, utasítások, nyomon követők, jóváhagyások és öt különböző, egyszerre futó kampány között oszlik meg, a ChatGPT segíthet. Az egyszerű tartalomgenerálástól a mélyreható kutatásig, sok marketingcsapat megbízható partnerévé vált.

Ebben az útmutatóban olyan praktikus ChatGPT marketing felhasználási példákat talál, amelyeket azonnal alkalmazhat. Emellett példákat és útmutatásokat is kap, amelyeket újra felhasználhat tartalommarketing, digitális marketingkampányok, e-mail marketing és keresőmotor-optimalizálás céljára.

Miért érdemes a marketingeseknek használniuk a ChatGPT-t?

Marketingesként a legfőbb ellensége gyakran a üres oldal. Ez bonyolítja az összes feladatot: blogbejegyzések írását, közösségi média bejegyzések megfogalmazását, tárgyvonalak kidolgozását vagy új kampányokhoz hirdetések szövegváltozatainak elkészítését.

A ChatGPT segít gyorsabban haladni azáltal, hogy elkészíti az első vázlatot és összefoglalja a legfontosabb pontokat a kiterjedt jegyzetekből vagy a meglévő tartalmak tárházából.

Segít akkor is, ha strukturált gondolkodásra van szüksége. Megkérheti, hogy csoportosítsa a releváns kulcsszavakat szándék szerint, javasoljon tartalomformátumokat különböző csatornákhoz, és vázolja fel, mit érdemes tesztelni a következő közösségi média- vagy e-mail kampányában.

A kimenet minősége a bemenettől függ, ezért hasznos, ha olyan kontextust ad hozzá, amelyet egy digitális marketing tanácsadó általában megkérdez:

Célközönsége

A kampány célja

A csatorna (blogtartalom, céloldalak, közösségi média platformok)

A hangnem és a korlátozások (márka hangja, szószám, megfelelési szabályok)

A ChatGPT segítségével elvégezhető marketingfeladatok közül íme néhány példa:

✍🏼 Írjon marketing szövegeket weboldalakhoz, közösségi média bejegyzésekhez, termékleírásokhoz és e-mail kampányokhoz.

📈 Elemezze az ügyféladatokat , például a böngészési szokásokat és a vásárlási előzményeket, hogy személyre szabhassa a marketingüzeneteket és a weboldal tartalmát.

✅ Azonosítsa a piaci trendeket és foglalja össze a versenytársakról szerzett információkat, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

ChatGPT marketing felhasználási példák

Hogy világos képet kapjon arról, hogyan használhatja a ChatGPT-t marketing célokra, bemutatunk nyolc gyakorlati ChatGPT marketing felhasználási esetet.

A mindennapi tartalomkészítéstől az intelligens adatelemzésig és kampánytervezésig, ezek a példák bemutatják, hogyan segítheti a ChatGPT marketingtevékenységeit és javíthatja hatékonyságát.

1. Tartalomötletek

Minden nagy teljesítményű tartalom egyszer csak egy ötlet volt. A nagy ötletek nem jönnek könnyen, és a ChatGPT meglepően hatékony brainstorming partner lehet. Ráadásul, ha van egy kiindulási pont, ahelyett, hogy egy üres lapra bámulna, a tartalomkészítés folyamata sokkal kevésbé idegőrlő.

A ChatGPT tartalomötletekhez való felhasználásának másik remek módja, ha először néhány alapvető piackutatást végezzen. Megkérheti, hogy sorolja fel az iparág legfontosabb versenytársait, keresse meg a piaci lehetőségeket, vagy akár javasoljon egyedi értékesítési ajánlatokat.

A sebesség egy másik nagy előny. Valójában egy Reddit-bejegyzés bemutatja, hogyan használt valaki a ChatGPT-t 40 tartalmi ötlet generálására kevesebb mint 60 másodperc alatt. De természetesen a jó promptok kulcsfontosságúak.

⭐ Próbálja ki ezeket a tippeket a tartalom ötleteléshez:

Soroljon fel 10 blogbejegyzés-ötletet egy kisvállalkozás számára, amely közösségi média marketing szolgáltatásokat kínál.

Javasoljon kreatív közösségi média bejegyzéseket egy Z generációs ügyfeleket megcélzó márka számára.

Ötleteljen hírlevél témákat egy tartalommarketingre specializálódott digitális marketing ügynökség számára.

Tartalomötleteket generálhat az e-kereskedelmi márkák keresőmotor-optimalizálásának legújabb trendjei alapján.

✅ Mi a közös ezekben a promptokban?

Világosan meghatározzák a célközönséget, megemlítik az üzleti kontextust, és meghatározzák a tartalom típusát vagy csatornáját, amelyhez ötleteket szeretne kapni.

2. Közönségszegmentálás

Mivel a célközönségről beszélünk, nézzük meg, hogyan segíthet a ChatGPT olyan kampányok létrehozásában, amelyek valóban a megfelelő emberekhez szólnak.

A ChatGPT hatalmas mennyiségű ügyféladatot képes átvizsgálni és jobb képet adni arról, hogy a célközönség valóban mit szeretne. Az interakciók, kérdések és alkalmi visszajelzések elemzésével olyan mintákat és trendeket tud felismerni, amelyek Önnek esetleg elkerülnék a figyelmét.

Ez azt jelenti, hogy okosabb közönségcsoportokat és értelmesebb módszereket kap a közönség bevonására.

Emellett érzékeli a vevői hangulat finom változásait és a kialakuló piaci trendeket is, így lehetőséget ad stratégiájának kiigazítására, mielőtt az túl előrehaladottá válna. Mivel pedig olyan jól érti a kontextust és a nyelvet, az általa nyújtott betekintés átgondoltnak és meglepően emberinek tűnik.

A ChatGPT szegmentálásra való felhasználásának egyik legnagyobb előnye, hogy mennyivel könnyebbé teszi a személyre szabást. Minél specifikusabbak a csoportok, annál nehezebb általában olyan üzeneteket létrehozni, amelyek személyesnek tűnnek. A ChatGPT jelentősen megkönnyíti ezt a munkát.

⭐ Íme néhány ötlet, amelyet kipróbálhat a közönség szegmentálásához (ehhez azonban be kell töltenie a szükséges kontextust):

Javasoljon módszereket a közönségünk szegmentálására a vásárlási előzmények és a böngészési viselkedés alapján.

Segítsen nekem a hírlevél előfizetőinket csoportokba sorolni a korábbi e-mail kampányokban való részvételük alapján.

A bőrápolási márka célközönségének szegmenseinek azonosítása a vásárlók érdeklődési körének, korcsoportjának és termékpreferenciáinak alapján.

3. A tartalom optimalizálása

Az emberek gyakran fordulnak a ChatGPT -hez , ha teljesen új tartalmat szeretnének létrehozni, de tudta, hogy a meglévő tartalmak optimalizálására is használhatja?

A SurveyMonkey szerint ez a legfőbb ok, amiért a marketingesek AI-eszközöket használnak. És ez logikus is. A megfelelő SEO-kulcsszavak hozzáadásától a tartalom különböző közönségekhez való igazításáig az optimalizálás az a terület, ahol az AI csendben a legjobb munkát végzi.

Akár blogbejegyzés javításáról, e-mail marketing szövegek élesebbé tételéről, akár közösségi média bejegyzések finomításáról van szó, a ChatGPT segít előnyt szerezni.

⭐ A következő egyszerű utasításokkal kérheti a ChatGPT segítségét a tartalom optimalizálásában:

Javasoljon SEO kulcsszavak listáját egy blogbejegyzéshez a [téma] témában, és mutassa meg, hogyan lehet azokat természetesen beépíteni a szövegbe, a H2 és H3 címekbe.

Írja át a következő bekezdést úgy, hogy más közönséghez szóljon, de megőrizze az eredeti jelentést.

Készítsen meta leírást egy [cím] című blogbejegyzéshez , amely arra ösztönzi az embereket, hogy rákattintsanak. Adjon nekem 5 lehetőséget, amelyek közül választhatok, és mindegyikben különböző szempontokat fedjen le.

Segítsen nekem egy tartalmi vázlatot készíteni a [kulcsszó] és a kapcsolódó témák alapján.

Írjon néhány figyelemfelkeltő címsort egy [téma]ról szóló blogbejegyzéshez, amely vonzó lesz a [célközönség] számára.

4. Reklám szövegírás

Jó reklámszöveg írása kicsit olyan, mint beszélgetést kezdeményezni valakivel, aki siet. Meg kell ragadnia a figyelmét, fel kell keltenie az érdeklődését, és okot kell adnia neki, hogy törődjön a dologgal – mindezt néhány szóval.

Akár a Google-on, a Facebookon, a LinkedIn-en, akár a TikTokon hirdet, a ChatGPT segítségével olyan üzeneteket készíthet, amelyek frissek és relevánsak a célközönség számára.

Az AI marketing eszköz különböző hirdetésváltozatok tesztelésére is hasznos ( A/B tesztelés ). Gyorsan létrehozhat néhány lehetőséget, és megnézheti, melyik hoz jobb eredményeket.

⭐ Így használják a marketingesek a ChatGPT-t hirdetésszövegek írásához:

Írjon címsorokat és leírásokat a Google Ads-hez , amelyek kiemelik a legfontosabb pontokat és rákattintásra ösztönzik a [célközönséget] a [termékleírásra].

Készítsen olyan közösségi média hirdetéseket , amelyek személyesnek tűnnek és illeszkednek az Instagram, Facebook és LinkedIn platformok hangvételéhez.

Írjon natív hirdetési szöveget, amely természetesen illeszkedik a környező tartalomhoz, ugyanakkor elég feltűnő ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést.

5. Tartalom újrafelhasználása

A tartalom újrafelhasználása révén a kis létszámú marketingcsapatok minden tartalmat tízszer hatékonyabban tudnak felhasználni, és maximalizálják annak megtérülését.

A ChatGPT segítségével ez a folyamat sokkal zökkenőmentesebbé válik, és gyakran időt is megtakarít.

Az Ahrefs jelentése szerint az új weboldalak 74,2%-a tartalmaz ma már mesterséges intelligencia által generált tartalmat. Nem meglepő, hogy a marketingesek olyan eszközökhöz fordulnak, mint a ChatGPT, hogy tartalomkészítési és tartalommarketing-folyamataikat továbbfejlesszék.

⭐ Így használhatja a ChatGPT-t a tartalom újrafelhasználásához:

Alkoss egy e-könyvet egy sor blogbejegyzésből, amelyet ingyenesen letölthető formában is elérhetővé tehetsz a potenciális ügyfelek megszerzése érdekében.

Összefoglalja egy hosszú webináriumot vagy podcastot egy blogbejegyzésbe vagy több közösségi média bejegyzésbe.

Alakítsa át blogcikkét vonzó e-mail hírlevéllé előfizetőinek!

Emelje ki a webinárium vagy videó legfontosabb pillanatait , hogy utólagos tartalmat vagy rövid promóciós részleteket készítsen.

Bontsa le a részletes cikket gyors, megosztható bejegyzésekké olyan platformokhoz, mint az Instagram, a LinkedIn vagy a Twitter.

✅ Ha gyors ötleteket keres, íme néhány, amivel elindulhat:

Összegezze ezt a [webináriumot, blogbejegyzést vagy podcastot] egy 150 szavas LinkedIn-bejegyzésben a [célközönség] számára.

Írja át ezt a blogbejegyzést egy barátságos hírlevél formájában, kiemelve a legfontosabb tanulságokat.

Alakítsa át ezt a cikket három rövid Instagram-felirattá releváns hashtagekkel.

6. SEO optimalizálás

A vállalatok közel 65%-a állítja, hogy AI-eszközökkel jobb SEO-eredményeket ért el.

És könnyű megérteni, miért.

A blogodhoz megfelelő témák megtalálásától a kulcsszó-kutatásig, a ChatGPT segítségével a folyamat sokkal szervezettebbé válik. Segítségével figyelemfelkeltő címsorokat is kitalálhatsz, és a keresési kifejezéseket szándékuk alapján csoportosíthatod, így könnyebben megismerheted, mit is keresnek valójában az olvasóid.

Ráadásul hasznos partner, ha erős tartalmi struktúrát szeretne létrehozni, vagy kattintásra ösztönző meta leírásokat szeretne írni.

⭐ A ChatGPT számos különböző módon támogatja SEO-tevékenységeit:

Javasoljon tartalmi ötleteket a [szektorában] népszerű kulcsszavak alapján .

Keresse meg a hosszú farkú kulcsszavakat , és csoportosítsa őket a keresési szándék szerint.

Készítsen olyan címsor-ötleteket , amelyek egyszerre vonzóak és kulcsszóbarátok.

Készítsen tartalmi vázlatot, amely megfelel a [célkulcsszó] mögötti keresési szándéknak.

Írjon egy világos és vonzó meta leírást egy [téma] témájú blogbejegyzéshez.

7. Chatbot potenciális ügyfelek megszerzéséhez és ügyfélszolgálathoz

Mindannyian értékeljük a gyors, segítőkész válaszokat, amikor kérdésünk van. Pontosan ezért fordulnak a vállalkozások a chatbotokhoz, hogy kiszolgálják ügyfeleiket. A ChatGPT háttérben történő működésével a chatbotja természetesebb beszélgetéseket folytathat ügyfeleivel.

A ChatGPT-alapú csevegőrobotok válaszolhatnak gyakori kérdésekre, megoszthatják a termék részleteit, segíthetnek az ügyfeleknek a fizetés során, vagy akár kisebb problémák megoldásában is. Ez egyszerűsíti ügyfelei életét, és a támogató csapatnak is némi szükséges pihenőt biztosít.

A marketing területén a chatbotok finoman kezdeményezhetnek beszélgetéseket a weboldal látogatóival, és természetes, barátságos csevegések révén akár potenciális ügyfeleket is szerezhetnek.

⭐ Ha pedig kíváncsi arra, hogy a ChatGPT hogyan illeszkedik ebbe a képbe, próbálja meg megkérdezni tőle például a következőket:

Barátkozó chatbot szkript a gyakori termékekkel kapcsolatos kérdések megválaszolásához

Hasznos válaszok az ügyfelek vásárlási folyamaton való végigvezetéséhez

Természetes beszélgetési folyamat , amely megkönnyíti a potenciális ügyfelek adatainak gyűjtését.

Javaslatok arra, hogyan segíthet egy chatbot a látogatóknak a termékválaszték felfedezésében

8. Adatelemzés és jelentések

Prashanth Southekal, a Data for Business Performance Institute vezetője így fogalmazott: „A vállalatok hatalmas mennyiségű adattal rendelkeznek, de a [siker] nem az adatgyűjtésről szól, hanem az adatkezelésről és az azokból nyert betekintésről.”

Ez egy másik terület, ahol a ChatGPT jól jöhet.

Akár kampányok teljesítményét követi nyomon, akár a webhely forgalmát vizsgálja, akár az utolsó e-mail kampány eredményeit ellenőrzi, a ChatGPT egyszerűsíti az elemzést.

Segít megérteni a komplex adatkészleteket is, mivel azokat egyszerű, a marketingcsapat számára ténylegesen felhasználható információkra bontja. Ha pedig trendeket szeretne felismerni vagy megalapozott előrejelzéseket szeretne készíteni, a ChatGPT segítségével a múltbeli adatok elemzésével előretekinthet.

⭐ Kérje a ChatGPT segítségét az adatelemzéshez és a jelentések készítéséhez:

Összegezze a legfontosabb megállapításokat ebből a kampányteljesítmény-jelentésből egyszerű szavakkal.

Emelje ki a legfontosabb információkat az elmúlt hónap Google Analytics adataiból.

Javasoljon lehetséges okokat az elkötelezettség csökkenésére a legújabb közösségi média bejegyzéseinkben.

Tekintse át az elmúlt negyedév e-mail kampányainak teljesítményét és javasoljon fejlesztési területeket.

A ChatGPT marketingben való használatának korlátai

Legtöbben tudjuk, hogy bár a ChatGPT hasznos segédeszköz lehet, vannak hiányosságai is. A marketingcsapatok számára fontos tudni, hogy melyek ezek a hiányosságok, hogy elkerüljék a meglepetéseket és alternatívákat keressenek a ChatGPT-hez.

Íme néhány általános korlátozás, amelyet a marketingeseknek tudniuk kell:

A ChatGPT pontatlan információkat adhat, ezért a kimenet megosztása vagy közzététele előtt elengedhetetlen a tények ellenőrzése.

Válaszai tükrözhetik a képzéséhez használt adatok torzításait , ezért a marketingeseknek ellenőrizniük kell a kimeneteket a méltányosság és az inkluzivitás szempontjából.

Gyakran küzd a kontextussal és a józan ésszel , ami olyan válaszokhoz vezet, amelyek helyesnek tűnnek, de nem találják el a lényeget.

A kreativitás nem az erőssége, ezért az eredeti kampányötletekhez vagy szellemes szövegekhez továbbra is emberi beavatkozásra van szükség.

Az eszköz gyakran elavult vagy korlátozott információkkal dolgozik, különösen, ha valós idejű adatokról vagy niche témákról van szó. Ezért előfordulhat, hogy kifejezetten meg kell kérnie, hogy a legfrissebb adatokat szerezze be az internetről.

ChatGPT alternatívák a marketingben

A ChatGPT hasznos a vázlatok gyors elkészítéséhez és több tucat ötlet egyidejű generálásához, de a marketingmunka ritkán ér véget a vázlattal. Továbbra is szükség van egy helyre, ahol tárolhatja a briefet, kioszthatja a feladatokat, nyomon követheti a jóváhagyásokat és jelentheti az eredményeket anélkül, hogy több eszközön is duplikálná az információkat.

Itt jönnek képbe a Work Sprawl és az AI Sprawl.

A munkaterület szétaprózódása akkor következik be, amikor a tervei, eszközei és feladatai különböző, egymással nem kommunikáló eszközökön találhatók.

Az AI-terjedés akkor következik be, amikor a szervezet több, szétszórt AI-eszközre és modellre támaszkodik, felügyelet, stratégia vagy annak ismerete nélkül, hogy ki mit használ. Ez pénzpazarláshoz, párhuzamos munkavégzéshez és biztonsági kockázatokhoz vezet.

Ha olyan ChatGPT-stílusú segítségre van szüksége, amely kapcsolatban marad a végrehajtással, a ClickUp okosabb alternatívaként működik. Ez azért van, mert a ClickUp natív mesterséges intelligenciája, a ClickUp Brain, ugyanabban a konvergált mesterséges intelligencia munkaterületben található, ahol már marketing projektjei is futnak.

Miért nyer a ClickUp Brain a ChatGPT-vel szemben a marketingcsapatok számára?

Készítsen közösségi média bejegyzéseket, hirdetési szövegeket és e-mail tartalmakat közvetlenül a kampányismertetőjéből a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segít tartalmak létrehozásában, frissítések összefoglalásában és a briefek nyomon követhető feladatokká alakításában egészen a közzétételig, anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét.

A ChatGPT csak azt ismeri, amit beillesztesz.

A ClickUp Brain a munkaterületén már meglévő adatokkal is képes dolgozni – kampánydokumentumok, feladatadatok, megjegyzések, ütemtervek és frissítések –, így kevesebb időt kell fordítania a háttérmagyarázatra.

Ahelyett, hogy egy parancsot másolna egy külön eszközbe, majd a kimenetet visszaillesztené egy ClickUp-on belüli marketingfeladatba, közvetlenül a ClickUp Docs-ban készíthet tartalmat AI segítségével, csatolhatja azt kampányfeladatokhoz, és megőrizheti a teljes kontextust.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy közvetlenül a ClickUp Docs-ban írjon marketing szöveget Önnek.

Használja, amikor szüksége van rá:✅ Kampányterveket feladatlistákká és alfeladatokká alakíthat✅ Közösségi bejegyzéseket, hirdetési szövegeket és e-mail tartalmakat készíthet egyetlen megbízható forrásból✅ Összefoglalhatja a kampány frissítéseit és kivonhatja a teendőket a jegyzetekből

Ha a legjobb promptok valakinek a személyes csevegési előzményeiben találhatók, az egész csapat végül újra feltalálja a kereket. A ClickUp Docs (és a szervezéshez a Docs Hub) segítségével létrehozhat egy közös otthont a kampányismertetők, újrafelhasználható prompt-könyvtárak, pozicionálási keretrendszerek és jóváhagyott üzenetek számára, majd minden dokumentumot közvetlenül a végrehajtó ClickUp feladatokhoz kapcsolhat, így a stratégia és a cselekvés szinkronban marad.

Itt egy rövid videó arról, hogyan használják a marketingcsapatok a ClickUp Brain előnyeit:

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy AI-támogatott marketing munkafolyamatot a ClickUp BrainGPT-vel, az AI szuperalkalmazással. Asztali AI-társként összeköti az Ön által használt összes alkalmazást: ClickUp, Drive, Slack és még sok más. Használja a hangját, hogy részletes jegyzeteket és összefoglalókat készítsen a ClickUp BrainGPT Talk to Text funkciójával Így használhatja, hogy hetente legalább egy napot megtakarítson: Kampányötleteket és szövegtervezeteket rögzítsen hanggal: Használja Használja a Talk to Text funkciót blogvázlatok, hirdetési szövegváltozatok, e-mail tárgyak vagy gyors kreatív briefek diktálásához, amikor éppen megbeszélések között van, vagy útközben áttekinti az eszközöket. A BrainGPT hangját kifinomult szöveggé alakítja, amelyet közvetlenül beilleszthet a ClickUp Docba, a feladatleírásba, a megjegyzésbe vagy bármely szövegdobozba.

Tegyen fel kérdéseket, amelyek a valódi kampánykontextusból származnak: Ahelyett, hogy minden részletet újra elmagyarázná, kérje meg a ClickUp BrainGPT-t, hogy keresse meg a válaszokat a munkaterület tartalmából, például feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből és értekezletek összefoglalásaiból.

Gyorsan megtalálhatja a korábbi munkáit az Enterprise Search stílusú lekérdezésekkel: Ha újra kell használnia a meglévő tartalmakat vagy meg kell találnia az ügyfelek visszajelzéseit, a ClickUp BrainGPT segítségével kereshet a ClickUp-ban, az interneten és a csatlakoztatott alkalmazások fájljaiban. Ha újra kell használnia a meglévő tartalmakat vagy meg kell találnia az ügyfelek visszajelzéseit, a ClickUp BrainGPT segítségével kereshet a ClickUp-ban, az interneten és a csatlakoztatott alkalmazások fájljaiban.

Válassza ki a feladathoz legmegfelelőbb mesterséges intelligenciát anélkül, hogy elveszítené a Workspace válaszait: Ha más írási vagy érvelési stílust szeretne, akkor modellváltás után ugyanazon a felületen elérheti a ChatGPT, Claude vagy Gemini programokat!

A ClickUp Dashboards segítségével az adatelemzés kevésbé lesz nyomasztó.

Állítson be egy irányítópultot, amely nyomon követi a kampány teljesítményét, a potenciális ügyfelek konverzióját és a határidőket a ClickUp Dashboards segítségével

A legtöbb marketingcsapat rengeteg adattal rendelkezik. A kihívás az, hogy ezeket értelmes módon összeállítsák. Ebben a ClickUp Dashboards kiválóan teljesít.

Létrehozhat egy irányítópultot, amely valós időben mutatja kampányainak számadatait, a potenciális ügyfelek konverziós arányát, a tartalom határidőit, sőt a csapat munkaterhelését is. Az összes adat egy helyen elérhető, így nem kell folyamatosan eszközöket váltania.

A műszerfalak azonban csak akkor hasznosak, ha döntésekhez vezetnek. A ClickUp AI-kártyái AI-alapú jelentéseket adnak a műszerfal adataihoz, így összefoglaló jelentést vagy egyedi, prompt-alapú betekintést generálhat, amely a valódi munkaterületi tevékenységét használja.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egyedi AI kártyákat, például: AI összefoglaló: Egészségügyi ellenőrzés generálása a kampánymappa alapján

AI-projekt frissítés: Tiszta állapotfrissítés, amelyet beilleszthet az érdekelt felek e-mailjeibe.

AI Brain: Egyéni parancsok futtatása, például „Összefoglald, mi szállítottunk ki a héten, mi van blokkolva, és mire kell figyelni a következő lépésben”. Használjon testreszabott sablonformátumokat, amelyek segítségével gyorsan beállíthatja a műszerfalát a ClickUp AI Cards segítségével

A ClickUp Automations és Agents segít Önnek okosabban, nem pedig keményebben dolgozni.

Automatizálja a rutin műveleteket, mint például a feladatok átadása, állapotfrissítések vagy felülvizsgálati emlékeztetők, hogy projektjei folyamatosan haladjanak a ClickUp Automations segítségével

Mindig van egy hosszú lista apró feladatokról, amelyek túl sok időt vesznek igénybe, mint például a közzétételre vonatkozó emlékeztetők küldése és a jóváhagyások nyomon követése. A ClickUp Automations ezeket elvégzi Ön helyett.

Tegyük fel, hogy egy feladatot befejezettként jelölünk meg. Beállíthatja a ClickUp alkalmazást úgy, hogy automatikusan értesítse a sorban következő személyt, hozzárendelje a következő lépést, vagy akár ütemezzen egy nyomon követést.

💡 Profi tipp: A ClickUp Super Agents segítségével a kampányátadások önmaguktól zajlanak. Adja át a teljes marketing munkafolyamatot, például a közösségi bejegyzések létrehozását, felülvizsgálatát és közzétételét a ClickUp Super Agentsnek Amikor a marketingmunka felülvizsgálati ciklusba kerül, a késedelmek általában a felelősök tisztázatlanságából vagy az elfeledett nyomon követésekből adódnak. A ClickUp Super Agents akkor lép működésbe, amikor valami megváltozik a munkafolyamatában, és automatikusan intézkedik, így csapata nem függ a manuális emlékeztetőkön. Két ügynöki példa, amelyet most azonnal beállíthat a ClickUp-ban: Kampány-QA-ügynök: Amikor egy feladat átkerül a „Kész a felülvizsgálatra” állapotba, ellenőrizze a feladat kötelező mezőit (célközönség, csatorna, határidő, eszközlink), majd megjegyzésben jelezze, mi hiányzik, és rendelje hozzá a megfelelő felülvizsgálót.

Tartalom újrahasznosítási ügynök: Amikor egy blogbejegyzés feladatot jóváhagyottként jelölnek meg, készítsen egy ellenőrzőlistát az újrahasznosítási feladatokról (LinkedIn-bejegyzés, e-mail-részlet, rövid feliratok), és hozza létre ezeket a feladatokat a megfelelő listában a javasolt határidőkkel. Készítsen egy első vázlatot a tartalmi eszközökhöz, és jelölje meg a megfelelő tulajdonost az emberi felülvizsgálatokhoz és szerkesztésekhez.

Ha pedig egy módszert keres, amellyel összes marketingtevékenységét összehangolhatja, a ClickUp marketingterv-sablonja még könnyebbé teszi ezt.

Íme, mi teszi ezt olyan hasznossá:

Határozzon meg egyértelmű marketingcélokat, és bontsa azokat kezelhető feladatokra!

Tartsa kampányait szervezetten egy strukturált, lépésről lépésre kidolgozott tervvel.

Kövesse nyomon az előrehaladást a beépített mutatókkal, és pontosan tudja, hol tartanak a dolgok.

Végezzen gyors módosításokat a valós idejű eredmények alapján.

📖 Olvassa el még: Ingyenes marketingterv-sablonok marketingstratégia kidolgozásához

A ClickUp Brain marketinges felhasználási esetei

Használja ezeket a promptokat a ClickUp Doc-ban vagy a feladatleírásban a ClickUp AI-jével, így ötletei és vázlatai kapcsolódnak a folyamatban lévő kampánymunkához.

1. Tartalomötletek

Készítsen 15 blogbejegyzés-ötletet a [célközönség] számára a [téma] körül, és csoportosítsa őket a csatorna szakasza szerint (TOFU, MOFU, BOFU).

Készítsen 10 közösségi média bejegyzést a [kampány] számára, és javasoljon mindegyikhez a legjobb tartalomformátumot (karusszel, rövid videó, szöveges bejegyzés).

A [téma] témájáról már meglévő tartalmunk alapján javasoljon 8 új szempontot, amelyet még nem érintettünk.

2. Közönségszegmentálás

Javasoljon 5 célközönség-szegmenst a [termék] számára a következő jelek alapján: [vásárlási előzmények], [böngészési viselkedés], [használati eset], [munkakör].

Írjon üzenetmátrixot szegmensenként, feltüntetve a problémás pontokat, a legfontosabb üzeneteket, a bizonyító pontokat és a CTA-t mindegyikhez.

Azonosítsa az egyes szegmensekben felmerülő lehetséges ellenvetéseket, és javasoljon válaszokat, amelyeket hirdetésekben és céloldalakon használhatunk.

3. Tartalomoptimalizálás és SEO-támogatás

Javasoljon releváns kulcsszavakat egy [téma] blogbejegyzéshez, majd mutassa meg, hol lehet őket természetesen elhelyezni ebben a vázlatban: [vázlat beillesztése]

Írja át ezt a részt a [célközönség] számára, miközben megtartja a legfontosabb pontokat: [bekapcsolható bekezdés]

Írjon 5 meta leírást ehhez a blogcímhez, és mindegyik legyen 155 karakter alatt: [cím]

4. Reklám szövegek és A/B tesztelés

Írjon 6 Google Ads címsort és 4 leírást az [ajánlat] számára, amelyek mindegyike egy-egy különböző előnyt emel ki.

Készítsen 3 LinkedIn hirdetésváltozatot [persona] számára, különböző csalogatókkal és CTA-kkal.

Adjon nekem 5 A/B teszt ötletet ehhez a hirdetés szövegéhez, és magyarázza el, mit próbál megtanulni az egyes tesztek: [szöveg beillesztése]

5. Tartalom újrafelhasználása

Alakítsa át ezt a blogbejegyzést egy 150 szavas LinkedIn-bejegyzéssé, egy 6 tweetből álló szálká, és 3 rövid felirattá releváns hashtagekkel: [link vagy szöveg beillesztése]

Összegezze ezt a webináriumot 7 fontos tanulsággal és 5 közösségi média platformokra szánt rövid bejegyzéssel: [jegyzetek beillesztése]

Készítsen e-mail hírlevelet ebből a cikkből, amely tartalmaz egy világos bevezetőt, 3 fontos pontot és egy CTA-t: [cikk beillesztése]

📖 Olvassa el még: Hogyan használja a ClickUp marketing csapata a ClickUp-ot?

Futtassa teljes marketingmotorját a ClickUp segítségével

Kétségtelen, hogy a ChatGPT megérdemelten vált a marketingesek hasznos segédeszközévé. De sajnos gyakran ennél többet nem is tud nyújtani.

A ClickUp Brain még tovább viszi ezt az energiát. Nemcsak ötleteket generál és finomítja a vázlatokat, hanem az inspirációt szervezett, nyomon követhető munkává alakítja, amelyet a csapata ugyanazon a munkaterületen belül ténylegesen végrehajthat. A ChatGPT-vel ellentétben a Brain valóban kontextusérzékeny.

Ráadásul a ClickUp marketing célú használatának legnagyobb előnye, hogy központosítja a marketing motorját. Ha a stratégia, az eszközök, a végrehajtás és a csapat kommunikációja egy helyen található, akkor kevesebbet kell aggódnia az átadások és a kontextusváltások miatt. Csapata egyértelműbb utat kap az „itt van az ötlet” és a „itt van, mi fog megjelenni, mikor és ki a felelős érte” között.

Készen áll arra, hogy az AI-alapú stratégiát, tartalmat és végrehajtást egy helyen összegyűjtse? Kezdje el még ma a ClickUp használatát.