A 11 legjobb Bardeen AI alternatíva a munkafolyamatok automatizálásához [év]

A Bardeen AI egy megbízható, kódolás nélküli automatizálási platform a mindennapi feladatokhoz. Kiválóan alkalmas gyors eredmények elérésére, például adatok áthelyezésére alkalmazások között és ismétlődő feladatok elvégzésére.

De amint csapata növekedni kezd, az automatizálás már nem csak „jó, ha van”, hanem az infrastruktúra részévé válik. Olyan automatizálásra van szüksége, amely intelligens és előreviszi a munkát, még akkor is, ha a bemenetek változnak és a folyamat nem 100%-ban lineáris.

És általában itt ütköznek a csapatok korlátokba: az integrációk nem elég mélyrehatóak, az automatizálások szélsőséges esetekben megszakadnak, és az AI nem képes ténylegesen megérteni a rendszerek közötti összefüggéseket.

Ezért állítottuk össze ezt a listát a legjobb Bardeen AI alternatívákról.

Olyan eszközöket mutatunk be, amelyek komplexebb munkafolyamatok kezelésére, adatok platformok közötti megbízható áthelyezésére és valós műveletekkel (nem csak személyes termelékenységgel) történő méretezhetőségre lettek kifejlesztve.

Jöjjön, segítünk megtalálni a csapatának legmegfelelőbb automatizálási beállítást! 🛠️

Miért érdemes a Bardeen AI alternatíváit választani?

Míg a Bardeen AI-t sok csapat szereti az ismétlődő feladatok automatizálása és (nagyrészt megbízható) adatgyűjtési képességei miatt, más felhasználók úgy érzik, hogy nem alkalmas az AI munkafolyamat-automatizálás csapatok és eszközök közötti kiterjesztésére.

Íme néhány korlátozás, amelyet a valódi vélemények leggyakrabban említenek:

Nehézségek a több lépésből álló munkafolyamatok kezelésében, amelyek a változó oldalfeltételektől vagy a fejlett „ha-akkor” logikától függenek.

Inkonzisztens adatgyűjtési eredmények. Egyes mezők kihagyásra kerülhetnek vagy helytelenül kerülhetnek kivonásra, különösen a szokatlan felépítésű oldalakról.

A natív integrációk hiánya és bizonyos API-k hiánya megnehezíti az automatizálást az emberek által naponta használt összes eszközön.

Egyes alkalmazások esetében megbízhatatlan triggerek. Például a Notion olyan triggerei, mint a „oldal létrehozása” vagy „oldal frissítése” nem mindig működnek megbízhatóan.

Korlátozott testreszabási lehetőségek. A változók átnevezése, a sablonlinkek megváltoztatása a scraper létrehozása után, vagy a példák módosítása stb. nem olyan rugalmas, mint a felhasználók szeretnék.

🔍 Tudta? Az automatizálási szakemberek 81%-a legalább hetente néhányszor használ AI-termékeket automatizálási projektekben.

A Bardeen AI alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a legjobb Bardeen AI alternatívákról és azok jellemzőiről:

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp AI munkaterület-intelligencia (ClickUp Brain), automatizálás, AI ügynökök + szuperügynökök, irányítópultok, keresés, zökkenőmentes integráció Csapatok, amelyek belső termelékenységet + feladat automatizálást + AI-ügynököket szeretnének ugyanazon a munkaközpontban Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Zapier Több lépéses Zaps, feltételes logika, több mint 8000 integráció, monitorozás + naplózás, Canvas térképészet, AI ügynökök + Copilot kiegészítők Kis- és középvállalkozások és csapatok, akik a legnagyobb integrációs könyvtárat és strukturált munkafolyamatokat szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29,99 dollártól kezdődik havonta. Készítsen Vizuális folyamatábra-forgatókönyvek, útválasztók + szűrők, iterátorok, erős adatátalakítás, HTTP modul, AI modulok + ügynökök Fejlesztők, akik vizuális automatizálást és költséghatékony méretezést szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10,59 dollártól kezdődik havonta. n8n Saját hosztolású vezérlés, JS a munkafolyamatokban, API rugalmasság, újrafelhasználható al-munkafolyamatok/sablonok, AI-ügynökök összehangolása Technikai csapatok, akik ellenőrzést, saját hosztolást és fejlett automatizálási logikát szeretnének A fizetős csomagok ára havi 24 eurótól kezdődik. Workato Vállalati receptek, irányítás, auditnaplók, Workbot (Slack/Teams), AI, Genies, vállalati szintű csatlakozók Vállalatok, amelyeknek biztonságos, szabályozott automatizálásra van szükségük a rendszerek között Egyedi árazás Notion Automations Adatbázis-triggerek, sablon gombok, Notion AI ügynökök, API és integrációk Azok a csapatok, akik a Notion-ban dolgoznak, és könnyű automatizálást, valamint dokumentumok és feladatok együttes kezelését szeretnék. 100 feladatig ingyenes; a fizetős csomagok ára 29,99 dollár/hónap-tól kezdődik. Integrately 1 kattintásos automatizálás, SmartConnect vezérelt beállítás, AI-építő, nagy automatizálási könyvtár Kezdők, akik gyors, plug-and-play automatizálást szeretnének, alacsony beállítási erőfeszítéssel 100 feladatig ingyenes; a fizetős csomagok ára 29,99 dollár/hó-tól kezdődik. UiPath Teljes RPA az UI automatizáláshoz, vállalati megbízhatóság, erős ökoszisztéma + komponensek Operatív feladatokkal terhelt szervezetek, amelyeknek API-eszközökön túlmutató UI-automatizálásra van szükségük A fizetős csomagok ára havi 25 dollártól kezdődik. IFTTT Egyszerű trigger → akció appletek, felhasználóbarát automatizálások, egyszerű beállítás Személyes és okosotthon-felhasználók, akik gyors, könnyű automatizálást szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 3,99 USD/hó-tól kezdődik. Tray. io Alacsony kódszintű iPaaS, API-intenzív munkafolyamatok, beágyazott integrációk, Merlin AI ügynöképítő, naplófájlok, környezetpromóció Termék- és mérnöki csapatok, amelyek vállalati integrációkra és beágyazott automatizálásra van szükségük Egyedi árazás Drift AI csevegő ügynök, forgatókönyvek, útválasztás, élő átadás, munkaidő utáni rögzítés, találkozó foglalás csevegésben Értékesítési és bevételi csapatok, akiknek szükségük van weboldal konverzió automatizálásra és azonnali találkozó foglalásra Egyedi árazás

A legjobb Bardeen AI alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Most pedig nézzük meg a részleteket!

1. ClickUp (A legjobb belső csapat termelékenységhez és intelligens, kontextustudatos ügynökökhöz)

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot! Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp egyedi Super Agents funkciójával.

A legtöbb csapat öt vagy hat különböző AI eszközt használ. Egyet tartalomkészítéshez, egyet feladatok automatizálásához, egyet összefoglalókhoz, egyet jelentésekhez... és így tovább. Idővel ez hatalmas problémát okoz, az AI Sprawl-t. Végül túl sok AI eszközzel és modellel találja magát szemben, amelyek nem kommunikálnak egymással. A költségei egyik napról a másikra megsokszorozódnak, miközben a kontextus egyre fragmentáltabbá válik.

Pontosan ezt a problémát oldja meg a ClickUp. Ez a világ első konvergens AI munkaterülete, ahol minden feladata, dokumentuma, beszélgetése és projektje egy rendszerben található, és az AI közvetlenül erre az alapra épül.

Íme, ami tökéletes alternatívává teszi a Bardeen AI-hoz képest:

Az Ön munkáját megértő AI

A ClickUp Brain egy kontextustudatos AI réteg, amely megérti az egész munkaterületét, beleértve a feladatokat, az ütemterveket, az erőforrásokat, a függőségeket és a csapat kapacitását.

A ClickUp Brain kontextusérzékeny válaszainak segítségével rangsorolja a munkaterületén végzendő feladatokat.

Tehát, amikor kérdést tesz fel a Brainnek, az a tényleges munkaterületén keresve ad választ, beleértve azokat a mappákat, listákat és projekteket is, amelyeket manuálisan egyenként nyitna meg. Mivel a ClickUp már tudja, hogyan dolgozik, kik az alkalmazottai, mi tartozik az egyes csapatokhoz és milyen jogosultságok vonatkoznak rájuk, a válaszok kontextusfüggőek, pontosak és figyelembe veszik a jogosultságokat.

A ClickUp Brain segítségével:

A beszélgetéseket valódi munkává alakíthatja , ha a megbeszéléseket, jegyzeteket és ötleteket feladatokká alakítja, amelyekhez már a megfelelő kontextus is csatolva van.

Hozzon okosabb döntéseket a valós projektkörnyezet felhasználásával , automatikusan figyelembe véve a határidőket, a tulajdonosokat, a függőségeket és a csapat munkaterhelését.

Készítsen és frissítsen munkákat közvetlenül a ClickUp-ban , a dokumentumok és megjegyzések megfogalmazásától a feladatállapotok frissítéséig.

Azonnali áttekintést kaphat a történésekről, valós idejű válaszokkal olyan kérdésekre, mint például mi van blokkolva, mi változott, és mire kell ma figyelni.

Ezen túlmenően a ClickUp Brain MAX (a Brain asztali kiegészítője) hozzáférést biztosít több AI-modellhez is, például a ChatGPT-hez, a Claude-hoz vagy a Gemini-hez. Ez a rugalmasság különösen hatékonnyá teszi a Brain MAX-ot azoknak a csapatoknak, amelyek az AI-támogatást beépítve szeretnék használni a napi munkájukba, nem pedig különálló alkalmazásokban.

Váltson a legjobb AI-modellek között anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást, amely a BrainGPT technológiát használja.

⭐ Bónusz: Beszéljen természetesen, és a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával azonnal írásos frissítésekre alakíthatja a szóbeli utasításokat. Akár Zoom-hívás közben beszél, hangosan ötletel, vagy gyors frissítéseket oszt meg, a hangja a ClickUp-on belül használható munkává alakul.

Az AI-projekt összefoglalók segítségével azonnal láthatja, mi a fontos.

A ClickUp Brain egyik legpraktikusabb felhasználási esete az AI-alapú projektösszefoglalók. A Brain automatikusan átvizsgálja a feladatait, csevegéseit, megjegyzéseit és frissítéseit, hogy világos projektösszefoglalókat készítsen, így időt és energiát takaríthat meg a projekt állapotának manuális kiderítésével.

Összegezze a ClickUp Brain segítségével a ClickUp feladatok, listák, mappák és terek közötti tevékenységeket.

Az AI Project Summaries segítségével:

Áttekinthető képet kaphat projektje előrehaladásáról , amely megmutatja, mi készült el, mi van folyamatban, és mi marad el a tervtől.

Automatikusan feltárja a blokkolókat és a kockázatokat , így a késések és a függőségek nem maradnak rejtve a hosszú kommentárszálakban.

Láthatóvá válik a felelősség és a felelősségre vonhatóság , kiemelve, hogy ki miért felelős és mire kell figyelni a következő lépésben.

Gyorsabban vonja be az új érdekelt feleket vagy csapattagokat, anélkül, hogy megkérné őket, hogy olvassák el a több hetes feladatelőzményeket.

Még azt is megkérheti, hogy elemezze a projektjét, és javaslatokat tegyen a munka tervezésének és végrehajtásának javítására.

Automatizálja munkafolyamatait végpontok között

Miért állna meg az AI-vel végzett munkájáról szóló frissítések megszerzésénél? Miért ne delegálná azt is? A ClickUp-ban kétféle módon teheti meg ezt: a ClickUp Automations és a ClickUp Super Agents segítségével.

A ClickUp Automations segít automatizálni az ismétlődő munkákat egyszerű szabályok futtatásával, amelyek egy trigger → feltétel → művelet struktúrán alapulnak. Automatizálhat olyan műveleteket, mint a feladatkiosztás, az állapotfrissítés és a nyomon követés, így manuális erőfeszítés nélkül teheti hatékonyabbá munkafolyamatait.

Például, ha tartalmi projektet kezel, beállíthat egy automatizálást, amelynek segítségével, amint egy feladat „Draft Ready” (Kész vázlat) állapotba kerül, a ClickUp azonnal hozzárendelheti azt a szerkesztőhöz, emelheti annak prioritását, és hozzáadhat egy megjegyzést a következő lépésekkel; csak akkor, ha a feladatnak már van határideje.

Hozzon létre hatékony, kódolás nélküli automatizálásokat vizuálisan a ClickUp Automations segítségével.

💡 Profi tipp: Az automatizálásokat vagy saját maga állíthatja be a ClickUp kód nélküli építőjével, vagy egyszerűen leírhatja a ClickUp Brainnek, hogy mit szeretne, és a ClickUp beállítja az Ön számára a szabályt.

És itt jön a legjobb rész: minden automatizálás naplózásra kerül, így ha valami nem működik a várt módon, pontosan láthatja, mi történt, és finomhangolhatja a beállításokat.

Nézze meg, hogyan működik ez a videóban!

Önállóan gondolkodó automatizálás: ClickUp AI Super Agents

Bár az automatizálás sok munkát levesz a válláról, az automatizálni kívánt feladatok nagy része megítélést igényel. Itt jönnek képbe a ClickUp Super Agents.

Használja a ClickUp AI-ügynökeit az intelligens, kontextusérzékeny műveletek automatizálásához.

Ezek az AI-társak 100%-ban környezeti – figyelik a munkaterületét, és a történések alapján cselekszenek. Például, ha egy magas prioritású hiba 24 órával sem lett frissítve, az ügynök automatikusan értesítheti a megbízottat, továbbíthatja a problémát, vagy akár át is rendelheti.

Beállíthatja az ügynököket, hogy figyeljék a késedelmes feladatokat, a nem teljesített SLA-kat vagy a megjegyzésekben szereplő meghatározott kulcsszavakat. Ütemezés szerint futtathatók vagy valós időben reagálhatnak, és a munkaterületéről végtelen memóriájuknak és tudásuknak köszönhetően elég intelligensek ahhoz, hogy API-kon keresztül kommunikáljanak mind a ClickUp-pal, mind más eszközeivel.

Akárcsak az emberi csapattársak esetében, DM-et küldhet, @megemlítheti és feladatokat rendelhet a Super Agents-hez.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a Super Agentsről:

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp kiterjedt funkciókészlete és testreszabási lehetőségei eleinte nyomasztóak lehetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy elégedett értékelő így fogalmaz:

Az AI belső feladatok nagyon hasznosak, segítenek az összefoglalásokban, az újraelosztásban, a feladatok megtalálásában és általában időt takarítanak meg a kis dolgokban. Az automatizálások is hatékonyak, és segíthetnek a prioritások hozzárendeléséhez stb. szükséges sok ismétlődő feladat csökkentésében, és ezeket AI-ügynökökkel helyettesítheti, amelyek alapvetően szteroidokkal működő automatizálások lol.

Az AI belső feladatok nagyon hasznosak, segítenek az összefoglalásokban, az újraelosztásban, a feladatok megtalálásában és általában időt takarítanak meg a kis dolgokban. Az automatizálások is hatékonyak, és segíthetnek a prioritások hozzárendeléséhez stb. szükséges sok ismétlődő feladat csökkentésében, és ezeket AI-ügynökökkel helyettesítheti, amelyek alapvetően szteroidokkal működő automatizálások lol.

👀 Tudta? A fejlesztők 52%-a szerint az AI-eszközök és az AI-ügynökök segítik őket a termelékenység növelésében. 16,5% pedig már naponta használja az AI-ügynököket a munkában (és még többen használják őket hetente/havonta).

2. Zapier (A legjobb kiterjedt alkalmazásintegrációkhoz és üzleti munkafolyamatokhoz)

a Zapier segítségével

A Zapier az egyik legnépszerűbb, kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálási platform, amelyet szisztematikus, több lépésből álló munkafolyamatokhoz fejlesztettek ki. Az akciókat összekapcsolhatja és logikát építhet be, így a munkafolyamat alkalmazkodik a történésekhez. Például az ügyletek mérete alapján eltérő módon irányíthatja a potenciális ügyfeleket, tisztíthatja és gazdagíthatja az adatokat, mielőtt azokat egy másik eszközzel szinkronizálná, és akár teljesen le is állíthatja a munkafolyamatokat, ha bizonyos feltételek nem teljesülnek.

Az eszköz automatizáláshoz AI-ügynököket és AI Copilot-ot is kínál. Ahelyett, hogy minden lépést manuálisan kellene kitalálnia, egyszerű nyelven leírhatja, mit szeretne, és hagyhatja, hogy az AI-ügynök döntse el, hogyan hajtsa végre az alkalmazásokban.

Az AI Copilot a munkafolyamatok kialakításában is hasznos. Lépéseket javasol, logikai hiányosságokra mutat rá és felgyorsítja a folyamatokat, ami különösen hasznos, ha nem vagy automatizálási szakértő. A jogosultságok, a tevékenységi naplózások és akár a jóváhagyás-típusú ellenőrzések segítségével is ellenőrizheted az érzékeny műveleteket, így az automatizálások biztonságosak maradnak, amikor érzékeny adatokkal dolgoznak.

A Zapier legjobb funkciói

Csatlakoztasson több mint 8000 alkalmazást CRM, marketing, pénzügy, támogatás, elemzés és belső eszközök területén, hogy az adatok automatikusan áramoljanak.

Vizualizálja a munkafolyamatokat a Zapier Canvas segítségével, amely lehetővé teszi az automatizálási folyamatok diagramszerű ábrázolását és a teljes folyamat megtervezését a megvalósítás előtt.

Dolgozzon együtt megosztott mappák, szerepkörökön alapuló hozzáférés, rendszergazdai vezérlők és verziótörténet segítségével, anélkül, hogy aggódnia kellene az élő automatizálások megszakadásáért.

Figyelje az automatizálás állapotát a feladatelőzmények, naplófájlok, hibaüzenetek, újrakísérletek és megbízhatósági ellenőrzések segítségével.

A Zapier korlátai

A triggerek a vártnál lassabban futhatnak, és bizonyos esetekben a munkafolyamatok egyértelmű hibaüzenetek nélkül csendben megszakadhatnak.

Zapier árak

Ingyenes

Professzionális : 29,99 USD/hó áron kezdődik.

Csapat : 103,50 USD/hó áron kezdődik.

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Zapierről?

Egy G2-értékelő véleménye:

A Zapier segítségével hihetetlenül egyszerűen összekapcsolhatjuk különböző eszközeinket és automatizálhatjuk az ismétlődő feladatokat. Kis coaching vállalkozásként hetente több órát spórolunk azzal, hogy automatizáljuk az űrlapok benyújtását, az ügyfelek bevonására szolgáló e-maileket, valamint az adatok szinkronizálását olyan alkalmazások között, mint a Google Sheets, a HubSpot és a Google Calendar. Megbízható, felhasználóbarát és nem igényel programozási ismereteket – tökéletes egy olyan kicsi, de növekvő csapat számára, mint a miénk.

A Zapier segítségével hihetetlenül egyszerűen összekapcsolhatjuk különböző eszközeinket és automatizálhatjuk az ismétlődő feladatokat. Kis coaching vállalkozásként hetente több órát spórolunk azzal, hogy automatizáljuk az űrlapok benyújtását, az ügyfelek bevonására szolgáló e-maileket, valamint az adatok szinkronizálását olyan alkalmazások között, mint a Google Sheets, a HubSpot és a Google Calendar. Megbízható, felhasználóbarát és nem igényel programozási ismereteket – tökéletes egy olyan kicsi, de növekvő csapat számára, mint a miénk.

🤯 Érdekesség: Az „automatizálás” kifejezést 1946-ban a Ford mérnökei alkották meg az autóiparban, hogy leírják az automatikus eszközök és vezérlők egyre növekvő használatát a gyártósorokban.

3. Make (A legjobb vizuális, költséghatékony munkafolyamat-automatizáláshoz)

via Make

A Make-ben minden automatizálás folyamatábrán jelenik meg, így láthatja, hogyan mozognak az adatok az egyik alkalmazásból a másikba. Egy munkafolyamatot több útvonalra oszthat, lépéseket csak bizonyos feltételek teljesülése esetén futtathat, és listákkal dolgozva az elemeket egyenként dolgozhatja fel.

Az eszköz aggregátorokat is támogat, ami akkor hasznos, ha több lépés eredményeit szeretné összegyűjteni, és mindent szépen összeállítani, mielőtt továbbadná. Az ügynökalapú automatizálást ötvözi az AI-vel. Ahelyett, hogy minden lépést meghatároznának, leírják a célt, és az ügynök a kontextus alapján segít meghatározni a következő lépéseket, így a munkafolyamatok rugalmasabbá válnak és könnyebben kezelhetők nagy léptékben.

A beépített adatkezelő funkcióval a munkafolyamaton belül tisztíthatja a szöveget, kezelheti a dátumokat vagy átalakíthatja az adatokat, ami jelentősen megkönnyíti a valós adatok feldolgozását.

Legjobb funkciók

Használja ki a mélyebb alkalmazásintegrációk előnyeit azáltal, hogy fejlett végpontokkal, egyéni API-hívásokkal és részletes konfigurációval dolgozik az alapvető trigger-akció lépések helyett.

Beágyazott drag-and-drop AI modulok segítségével külső szkriptek vagy bővítmények nélkül, közvetlenül a munkafolyamatokon belül generálhat, összefoglalhat, osztályozhat vagy gazdagíthat adatokat.

Csökkentse a termeléssel kapcsolatos gondokat a végrehajtási naplókkal és a hiba kezeléssel, amelyek pontosan megmutatják, hol és miért sikertelen a munkafolyamat.

Tervezze meg a munkafolyamatokat természetes nyelvű utasítások segítségével, hogy felgyorsítsa a forgatókönyvek létrehozását és csökkentse a komplex automatizálási logika felépítéséhez szükséges erőfeszítéseket.

Korlátozások

A munkafolyamatok méretük növekedésével hibára hajlamosabbá válhatnak, és a nem egyértelmű, ember számára nehezen értelmezhető hibaüzenetek gyakran frusztrálóvá teszik a hibakeresést.

Árazás

Ingyenes

Alapcsomag: 10,59 USD/hó

Előny: 18,82 dollár/hó áron kapható.

Csapatok: 34 dollártól kezdődik. 12/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Make-ről?

Egy Reddit-felhasználó így vélekedik:

Jelentősen hatékonyabb, és a vizuális munkafolyamat-építő is nagyon stabil. Sokkal jobb komplex automatizálásokhoz, több ágazattal, adatkezeléssel és hiba kezeléssel. Az árak ésszerűbbek, mint a Zapier esetében, ha sokat használja.

Jelentősen hatékonyabb, és a vizuális munkafolyamat-építő is nagyon stabil. Sokkal jobb komplex automatizálásokhoz, több ágazattal, adatkezeléssel és hiba kezeléssel. Az árak ésszerűbbek, mint a Zapier esetében, ha sokat használja.

4. n8n (A legjobb önállóan üzemeltetett automatizáláshoz technikai ellenőrzéssel)

via n8n

Az n8n kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni az automatizálások működése felett, ahelyett, hogy mindent egy fekete doboz automatizálási eszközre bíznának. A munkafolyamatokat vizuálisan építheti fel csomópontok, ágak, feltételek és hurkok segítségével. Ha szeretné, teljesen saját szerveren is üzemeltetheti, ami azt jelenti, hogy az automatizálások a saját szerverein futnak, és az adatok soha nem hagyják el a rendszerét.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy JavaScriptet közvetlenül a munkafolyamatba helyezzen, bármely API-t meghívjon, vagy akár saját csomópontokat is létrehozhasson, ha szükséges. Ezenkívül az AI-modellek felhasználhatók a munkafolyamatok aktív irányítására: eldönthetik, mi legyen a következő lépés, melyik eszközt használják, vagy hogyan továbbítsák az adatokat.

Az n8n legjobb funkciói

Oszd meg az AI-ügynököket, akik megértik a beviteleket, válaszd ki a megfelelő AI-ügynök eszközöket , és hajts végre több lépésből álló műveleteket LLM-ek, API-k és belső rendszerek segítségével.

Méretezze és figyelje a munkafolyamatokat végrehajtási naplókkal, újrakísérletekkel, lépésről lépésre történő hibakereséssel és soralapú feldolgozással a nagyobb terhelésű feladatokhoz.

Használja újra az automatizálási logikát úgy, hogy a munkafolyamatokat alfolyamatokra és munkafolyamat-sablonokra bontja, így könnyebbé téve a folyamatok szabványosítását a csapatok között.

Az n8n korlátai

A kis konfigurációs hibák túlzott végrehajtásokat vagy váratlan költségeket okozhatnak, különösen hurkokban vagy scraping munkafolyamatokban.

n8n árak

Ingyenes próba

Starter: 24 €/hó (~28 $/hó)

Pro: 60 € / hónap (~70 $ / hónap)

Üzleti: 800 €/hó (~936 $/hó)

Vállalati: Egyedi árazás

n8n értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az n8n-ről?

Íme, mit mondott az n8n-ről egy Capterra-értékelő:

Az n8n. io legnagyobb előnye a hihetetlen rugalmassága az egyedi automatizálások létrehozásában. Különböző alkalmazásokat, szolgáltatásokat és adatforrásokat kapcsolhat össze vizuálisan könnyen megtervezhető munkafolyamatokban. Tökéletes megoldás ismétlődő webes adatgyűjtési feladatok és adatkezelés automatizálására, különösen olyan eszközökkel kombinálva, mint az Apify.

Az n8n. io legnagyobb előnye a hihetetlen rugalmassága az egyedi automatizálások létrehozásában. Különböző alkalmazásokat, szolgáltatásokat és adatforrásokat kapcsolhat össze vizuálisan könnyen megtervezhető munkafolyamatokban. Tökéletes megoldás ismétlődő webes adatgyűjtési feladatok és adatkezelés automatizálására, különösen olyan eszközökkel kombinálva, mint az Apify.

5. Workato (A legjobb vállalati szintű integrációkhoz és nagyméretű automatizáláshoz)

via Workato

A Workato automatizálása a Receptek köré épül. Egyetlen recept több lépést, feltételt, párhuzamos útvonalat, jóváhagyást és megfelelő hiba kezelést is képes kezelni. Mivel a munkafolyamaton belül tisztíthatja az adatokat, ellenőrizheti azok érvényességét, üzleti szabályokat alkalmazhat és gazdagíthatja a rekordokat, ez ideális olyan folyamatokhoz, ahol a pontosság fontosabb, mint a sebesség.

A Workato Copilots AI-t használ, hogy segítse a csapatokat az automatizálások gyorsabb felépítésében és kezelésében, és segítséget nyújthat a munkafolyamatok tervezésekor a rendezetlen bemeneti adatok feldolgozásában. A Workato Genies nevű AI-ügynökei figyelhetik az eseményeket, megfontolhatják a következő lépéseket, majd több lépésből álló műveleteket hajthatnak végre a vállalati szabályok keretein belül.

Emellett megkapja az Agent Studio szoftvert is, amellyel létrehozhatja és kezelheti őket, valamint az Agent Knowledge Base tudásbázist, amelynek segítségével a Genies belső információkból tud kontextust lekérni. Ezenkívül a végrehajtási naplókkal és újrakísérletekkel történő hatékony felügyelet megkönnyíti a problémák korai felismerését és biztosítja, hogy az automatizálások megfelelően működjenek a termelésben.

A Workato legjobb funkciói

Integrálja vállalati és régebbi rendszerekkel robusztus csatlakozók és kétirányú API-k segítségével.

Irányítsa az automatizálást és az AI műveleteket szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, auditnaplókkal, környezetelválasztással és az Enterprise Model Context Protocol (MCP) protokollal a biztonságos, kontextusfüggő AI végrehajtás érdekében.

A Slack vagy a Microsoft Teams Workbot funkcióján keresztül lépjen kapcsolatba a munkafolyamatokkal, így könnyedén elindíthatja az AI-alapú automatizálásokat és naprakész maradhat.

A Workato korlátai

Nagyon nagy adathalmazok vagy bonyolult egyedi kódok kezelése során korlátozónak tűnik, különösen ha fejlesztőkre összpontosító iPaaS eszközökkel hasonlítjuk össze.

Workato árak

Egyedi árazás

Workato értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Workato-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Workato-ról egy G2-es értékelő:

A Workato-t azért értékelem, mert számos harmadik féltől származó alkalmazással integrálható, ami jelentősen javítja a munkamenetemet. Különösen tetszik az a funkció, amellyel könnyedén beállíthatom a napi triggereket. Ez a funkció elengedhetetlen a napi feladataimhoz, mivel lehetővé teszi a folyamatok hatékony automatizálását, például API-hívás indítását az adatok lekéréséhez, majd azok adatbázisba történő átviteléhez. Ez az automatizálás időt és energiát takarít meg, javítja a termelékenységemet és biztosítja a feladatok zökkenőmentes végrehajtását.

A Workato-t azért értékelem, mert számos harmadik féltől származó alkalmazással integrálható, ami jelentősen javítja a munkamenetemet. Különösen tetszik az a funkció, amellyel könnyedén beállíthatom a napi triggereket. Ez a funkció elengedhetetlen a napi feladataimhoz, mivel lehetővé teszi a folyamatok hatékony automatizálását, például API-hívás indítását az adatok lekéréséhez, majd azok adatbázisba történő átviteléhez. Ez az automatizálás időt és energiát takarít meg, növeli a termelékenységemet és biztosítja a feladatok zökkenőmentes végrehajtását.

🚨 Stat Alert: A McKinsey State of AI jelentése szerint a vállalatok 23%-a már legalább egy területen alkalmazza az agens AI rendszereket, míg további 39% aktívan kísérletezik velük.

6. Notion Automations (A legjobb megoldás a dokumentumokat és feladatokat központosító termelékenységi csapatok számára)

via Notion

Ha csapata már a Notion-t használja jegyzetek, wikik, feladatok és projektkövetők tárolására, akkor annak API-ja és integrációi természetessé teszik a projektmenedzsment automatizálását. Például a űrlapok beküldését közvetlenül egy feladat-adatbázisba továbbíthatja, frissítheti az oldalakat, ha valami megváltozik egy másik eszközben, vagy követési műveleteket indíthat el, ha új elem kerül hozzáadásra.

A Notion adatbázis-automatizálási funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével olyan triggereket állíthat be, mint „amikor egy oldal létrehozásra kerül” vagy „amikor egy tulajdonság megváltozik”, majd automatizálhatja az olyan műveleteket, mint a tulajdonos kijelölése, az állapot frissítése, a dátumok beállítása vagy emlékeztető küldése.

A kapcsolt adatbázisok, kapcsolatok és összesítések automatikusan szinkronizálják az adatokat, így nem kell ugyanazokat az információkat több helyen frissítenie. A Notion Agent segít oldalak létrehozásában, adatbázisok frissítésében, feladatok kiosztásában és a tartalom több oldalon történő átszervezésében egy lépésben.

A Notion Automations legjobb funkciói

Végezzen több lépésből álló munkákat a Notionon belül a Notion Agent segítségével, amely egyetlen utasítással képes oldalakat létrehozni, szerkeszteni, rendszerezni és frissíteni.

Gyorsítsa fel gondolkodását és írását a Notion AI segítségével összefoglalók, vázlatok, dokumentumelemzések és munkaterület-alapú kérdések és válaszok készítéséhez.

Bővítse a munkafolyamatokat a Notion API és integrációk segítségével, ha adatokra van szüksége más eszközökből vagy azokba.

A Notion Automations korlátai

Ha nagy mennyiségű alkalmazásközi automatizálásra van szüksége, például böngészőműveletekre vagy több rendszerre kiterjedő munkafolyamatokra, akkor külső eszközökre kell támaszkodnia.

A Notionban még nem lehet testreszabható ügynököket létrehozni.

Notion Automations árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/tag havonta

Üzleti: 24 USD/tag havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion Automations értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Notion Automations-ról?

Ez egy G2-értékelő visszajelzése:

Nagyra értékelem, hogy a Notion lehetővé teszi számomra automatizálások és képletek beállítását, amelyek minden űrlaphoz kapcsolódnak, így egy rugalmas rendszert biztosítva, amely alkalmazkodik az igényeimhez. Ez a funkció különösen hasznos, mivel segít hatékonyan kezelni és összekapcsolni a különböző projekteket, különösen akkor, ha időkorlátokkal kell számolni.

Nagyra értékelem, hogy a Notion lehetővé teszi számomra automatizálások és képletek beállítását, amelyek minden űrlaphoz kapcsolódnak, így egy rugalmas rendszert biztosítva, amely alkalmazkodik az igényeimhez. Ez a funkció különösen hasznos, mivel segít hatékonyan kezelni és összekapcsolni a különböző projekteket, különösen akkor, ha időkorlátokkal kell szembenéznem.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatok végzésével töltik. További 20% szerint az ismétlődő feladatok legalább a napjuk 40%-át veszik igénybe. Ez a munkahét közel fele (41%), amelyet olyan feladatokra fordítanak, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például a nyomon követő e-mailek 👀). A ClickUp AI Agents segít megszüntetni ezt a fárasztó munkát. Gondoljon a feladat létrehozására, emlékeztetőkre, frissítésekre, találkozói jegyzetekre, e-mailek megírására, sőt, akár teljes munkafolyamatok létrehozására is! Mindezt (és még többet) pillanatok alatt automatizálhatja a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

via Integrately

Az Integrately egy iPaaS eszköz, amely több mint 20 millió kész automatizálási funkcióval segíti az alkalmazások automatikus kommunikációját. A legtöbb esetben csak meg kell keresnie, amit szeretne csinálni, rákattintani a javasolt automatizálási funkcióra, összekapcsolni az alkalmazásokat, és bekapcsolni.

A beállítási folyamat nagyon kezdőbarát, mert a SmartConnect lépésről lépésre végigvezeti Önt. Először kiválasztja az automatizálást, majd csatlakoztatja az alkalmazásait, ellenőrzi a beállításokat, és aktiválja azokat. Sok esetben az eszköz előre megtervezi a mezőket, így Önnek nem kell eldöntenie, hogy melyik adat hova kerüljön.

Az AI automatizálási eszközzel egyszerű nyelven leírhatja, mely feladatokat szeretné automatizálni az AI segítségével, és az eszköz megtervezi az Ön számára a munkafolyamatot. Jól működik olyan eszközökkel, mint a Shopify, a WooCommerce és a BigCommerce, és kiválóan összeköti a régebbi vagy hagyományos eszközöket a modern SaaS alkalmazásokkal. Ez egy megbízható választás, ha a rendszerében új felhőalapú eszközök és régebbi rendszerek is megtalálhatók, amelyek nem rendelkeznek tiszta API-kkal.

Integrately legjobb funkciói

Csatlakoztasson több mint 1400 alkalmazást CRM, marketing, kommunikáció, táblázatok, ügyfélszolgálat és operációs eszközök területén.

Ágyazza be a generatív AI-t a munkafolyamatokba, hogy AI-alapú lépéseket adjon hozzá, mint például szöveggenerálás, összefoglalás vagy adatgazdagítás.

A munkafolyamatokat úgy ütemezheti, hogy azok nem csak valós idejű kiváltó eseményekre reagálva, hanem meghatározott időközönként is futnak.

Integrately korlátozások

A komplex, több lépésből álló automatizálások beállítása bonyolultnak tűnhet, különösen akkor, ha sok egyéni mezőt kell leképezni.

Integrately árak

Ingyenes

Starter: 29,99 USD/hó 2000 feladatért

Professzionális: 49 USD/hó 10 000 feladatért

Növekedés: 124 USD/hó 30 000 feladatért

Üzleti: 299 USD/hó 150 000 feladatért

Integrately értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Integratelyről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott az Integratelyről egy G2-es értékelő:

Már egy ideje használom az Integrately.com szolgáltatást, és ez nagyon megkönnyítette az életemet. Bízom benne a belső folyamatok automatizálásában, a potenciális ügyfelek kezelésében és az adatok feldolgozásában a Google Sheets segítségével. Az Integrately legjobb tulajdonsága, hogy nagyon egyszerű beállítani. Nem kell kódolással bajlódnom ahhoz, hogy az alkalmazásaim kommunikáljanak egymással.

Már egy ideje használom az Integrately.com szolgáltatást, és ez nagyon megkönnyítette az életemet. Bízom benne a belső folyamatok automatizálásában, a potenciális ügyfelek kezelésében és az adatok feldolgozásában a Google Sheets segítségével. Az Integrately legjobb tulajdonsága, hogy nagyon egyszerű beállítani. Nem kell kódolással bajlódnom ahhoz, hogy az alkalmazásaim kommunikáljanak egymással.

8. UiPath (A legjobb robotizált folyamatok automatizálásához és vállalati IT-csapatokhoz)

via UiPath

Az UiPath a robotikus folyamatok automatizálása (RPA) köré épül. A botok nem csak API-kon keresztül továbbítják az adatokat. Megnyitják az alkalmazásokat, rákattintanak a gombokra, elolvassák a képernyőket, letöltik a fájlokat és pontosan úgy mozgatják az információkat, ahogyan az emberek tennék.

Az automatizálásokat az UiPath Studio-ban tervezheti meg. Bár vizuális és drag-and-drop alapú, mégis teljes ellenőrzést kap a feltételek, az elágazások, az újrakísérletek és a hiba kezelése felett. Amint a munkafolyamat készen áll, az UiPath robotok átveszik az irányítást, és vagy a felhasználó mellett futnak a segített feladatokhoz, vagy teljesen felügyelet nélkül működnek a háttérben a kézmentes végrehajtáshoz.

A dolgok méretének növekedésével az UiPath Orchestrator lehetővé teszi a feladatok ütemezését, a hitelesítő adatok biztonságos kezelését, a hozzáférés ellenőrzését, valamint a naplófájlok és a végrehajtási előzmények segítségével minden felügyeletét.

Az UiPath legjobb funkciói

A Document Understanding segítségével hasznos adatokat nyerhet ki a rendezetlen dokumentumokból, amely elolvassa a számlákat, űrlapokat, e-maileket és szerződéseket, és lehetővé teszi, hogy áttekintse mindazt, ami bizonytalannak tűnik.

Kezelje a megbízhatatlan vagy elavult interfészeket a Computer Vision segítségével, így a botok akkor is „látják” a gombokat és mezőket, ha a szelektorok vagy API-k meghibásodnak.

A Conversational Agents és az Autopilot segítségével egyszerű nyelven kommunikálhat az automatizálással, így az inkább olyan érzés, mintha egy AI asszisztenssel dolgozna.

Az AI Center segítségével integrálja a gépi tanulást a munkafolyamatokba, lehetővé téve az automatizálásnak az adatok osztályozását, előrejelzések készítését és okosabb döntések meghozatalát, ahelyett, hogy csak rögzített szabályokra támaszkodna.

Az UiPath korlátai

A felhasználói felületen alapuló automatizálások és ügynöki munkafolyamatok törékenyek lehetnek, ami azt jelenti, hogy az alkalmazás vagy az elrendezés változásai megszakíthatják a munkafolyamatokat, ha a felügyeletet és a karbantartást nem kezelik megfelelően.

UiPath árak

Alap: 25 USD/hó

Standard: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

UiPath értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az UiPath-ról?

Egy Capterra-értékelő véleménye:

Az UiPath struktúrákat biztosít az automatizált folyamatok gyors létrehozásához. Fejlesztéséhez nem szükséges sok kódolás. Bővíthető és testreszabható. Rövid tanulási görbével könnyedén elsajátíthattam.

Az UiPath struktúrákat biztosít az automatizált folyamatok gyors létrehozásához. Fejlesztéséhez nem szükséges sok kódolás. Bővíthető és testreszabható. Rövid tanulási görbe mellett, nagy nehézségek nélkül megtanulhattam.

📌 Tudta? A Világgazdasági Fórum „A munkahelyek jövője” című jelentése szerint a munkáltatók 58%-a úgy véli, hogy a robotika és az automatizálás az elkövetkező öt évben átalakítja vállalkozásukat.

9. IFTTT (A legjobb egyszerű személyes feladatokhoz és okosotthon-automatizáláshoz)

via IFTTT

Az IFTTT egy egyszerű „egy kiváltó → egy művelet” automatizálási beállítással működik. Néhány perc alatt beállíthat olyan automatizálásokat, mint például „Ha hazaérek (GPS), akkor kapcsolja be az intelligens világításomat”. Ezeket az automatizálásokat Appletsnek hívják.

Az eszköz hatalmas kész applet-könyvtárral rendelkezik, így legtöbbször csak keresni, kattintani és összekapcsolni kell a fiókjait, és máris elindul. Találhat appleteket a közösségi frissítések automatikus közzétételéhez, az értesítések szinkronizálásához, az idő/hely/eszköz állapot alapján végrehajtott műveletekhez, vagy feladatok létrehozásához/frissítéséhez, ha valami megváltozik egy másik alkalmazásban.

Az AI Applet Maker segítségével egyszerű angol nyelven beírhatja, amit szeretne, és az alkalmazás elkészíti az appletet. Van egy IFTTT Automation Assistant GPT is, amely lehetővé teszi az automatizálások kezelését vagy elindítását egy ChatGPT-stílusú, felhasználóbarát felületről. Ha pedig a fejlett csomagot választja, a Filter Code segít hozzáadni olyan logikai elemeket, mint a feltételek és az időszabályok, így az appletek nem indulnak el vakon.

Az IFTTT legjobb funkciói

Csatlakoztasson több mint 700 szolgáltatást, például Alexa, Google Assistant, Philips Hue, intelligens termosztátok, Fitbit, Twitter/X, Dropbox és még sok más.

Használja a beépített AI eszközöket, mint például az AI Social Creator (rövid formátumú bejegyzések), az AI Content Creator (hosszú formátumú vázlatok, például vázlatok/blogok) és az AI Summarizer (értekezletjegyzetek/cikkösszefoglalók).

Az AI Prompt és más robusztus funkciók segítségével közvetlenül beágyazhatja az AI-t az automatizálásokba, így a triggerek automatikusan intelligens válaszokat/kimenetet generálhatnak, mielőtt a következő lépés megtörténne.

Az IFTTT korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az Applets véletlenszerűen meghibásodhat, és nincs részletes napló, amelyből meg lehetne érteni, miért.

IFTTT árak

Ingyenes

Előny: 4,99 USD/hó

Pro+: 14,99 USD/hó

IFTTT értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak az IFTTT-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott az IFTTT-ről egy G2-es értékelő:

Az egyik funkció, amelyet igazán kiemelkedőnek tartok, az a mindennapi felhasználók számára nyújtott rugalmasság, legyen szó egyszerű e-mailek mentéséről a felhőalapú tárhelyre vagy több platformot felhasználó, összetettebb automatizálásról. Az IFTTT minden felhasználói szintnek megfelel, és rengeteg különböző alkalmazással és opcióval rendelkezik.

Az egyik funkció, amelyet igazán kiemelkedőnek tartok, az a mindennapi felhasználók számára nyújtott rugalmasság, legyen szó egyszerű e-mailek mentéséről a felhőalapú tárhelyre vagy több platformot felhasználó, összetettebb automatizálásról. Az IFTTT minden felhasználói szintnek megfelel, és rengeteg különböző alkalmazással és opcióval rendelkezik.

🚨 Stat Alert: Az SNS Insider jelentése szerint 60,8 millió amerikai háztartás, azaz az ország lakosságának körülbelül 41,3%-a használ okosotthon-technológiát.

10. Tray. ai (A legjobb megoldás azoknak a fejlesztőknek és mérnököknek, akiknek rugalmas API-integrációkra van szükségük)

A Tray. ai egy vállalati szintű, alacsony kódszintű iPaaS, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, amelyeknek automatizálásra van szükségük infrastruktúraként, nem csak gyors alkalmazás-alkalmazás közötti gyorsbillentyűként. Hatékony vizuális munkafolyamat-építőt biztosít. Használja több lépéses folyamatok építéséhez elágazásokkal, hurkokkal és adatkezeléssel.

Az eszköz erős támogatást nyújt a beágyazott integrációkhoz és az AI-vezérelt fejlesztésekhez, így jó választás, ha mélyebb munkafolyamat-automatizálást szeretne. A Tray Embedded segítségével a Call Connector API-t használhatja a csatlakozó műveletek futtatásához a saját termékén belül, így ahelyett, hogy a felhasználóknak azt mondaná, hogy csatlakozzanak ehhez az eszközhöz valahol máshol, a termék maga válik az integrációk helyszínévé.

A Merlin Agent Builder segít olyan AI-ügynökök létrehozásában, amelyek megértik a kontextust, eldöntik, mi a következő lépés, és eszközökön átívelő intézkedéseket hoznak. Az AI-t különböző LLM-ek segítségével is beépítheti a munkafolyamatokba, anélkül, hogy csak egyhez lenne kötve. A fejlesztés felgyorsítása érdekében a Merlin Build automatikusan létrehozhatja a munkafolyamatok dokumentációját, és akár a legjobb gyakorlatokat is javasolhatja a munkafolyamatok fejlesztése érdekében, ahogy azok növekednek.

A Tray.ai legjobb funkciói

A részletes naplófájlok segítségével könnyedén nyomon követheti a problémákat, így pontosan láthatja, hol romlott el a munkafolyamat és mi okozta azt.

Irányítsa a munkafolyamat változásait a verziótörténet és a fejlesztés → staging → termelés beállítások segítségével, export/import funkciók használatával.

Tartsa stabilnak a munkafolyamatokat az újrapróbálkozások és a hiba kezelése segítségével, hogy az automatizálás ne szakadjon meg félúton.

A Tray.ai korlátai

A komplex munkafolyamatok kezelése nehezebb – a csatlakozók elavulhatnak, és hiányzik a hatékony verziókezelés/láthatóság.

Tray. ai árak

Egyedi árazás

Tray. ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tray.ai-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül egy G2-véleményből:

A Tray. io egy remek eszköz. A felhasználói felület fantasztikus és nagyon könnyen érthető. Különböző célokra hozhat létre munkafolyamatokat, és integrálhatja azokat különböző csatlakozókkal konkrét API-khoz. A naplókat azonnal megtekintheti egy másik lapon, és a termelési támogatás tekintetében nagyon intuitív módon meg lehet érteni, mi történik a munkafolyamatokon belül.

A Tray. io egy remek eszköz. A felhasználói felület fantasztikus és nagyon könnyen érthető. Különböző célokra hozhat létre munkafolyamatokat, és integrálhatja azokat különböző csatlakozókkal konkrét API-khoz. A naplókat azonnal megtekintheti egy másik lapon, és a termelési támogatás tekintetében nagyon intuitív módon meg lehet érteni, mi történik a munkafolyamatokon belül.

11. Drift (A legjobb AI-vezérelt csevegőrobotokhoz és értékesítési automatizáláshoz)

via Salesloft

A Drift (ma már a Salesloft része) egy weboldal-csevegő + értékesítési automatizáló eszköz, amelyet potenciális ügyfelek generálására fejlesztettek ki. Így működik: amikor valaki meglátogatja a weboldalát (különösen az árak/termékek oldalait), a Drift beszélgetést kezdeményezhet, néhány okos kérdést tehet fel, és továbbirányíthatja azt a személyt a következő lépéshez anélkül, hogy a csapatának manuálisan kellene utána mennie.

Ennek középpontjában a Drift AI Chat ügynöke áll. Ez strukturált módon futtatja a csevegést, minősíti a látogatót, megérti, mire van szüksége, és eldönti, mi legyen a következő lépés. A Drift a Playbookokat használja ezeknek a folyamatoknak az irányítására, így olyan szabályokat határozhat meg, mint például: „Ha valaki 30 másodpercig az árak oldalon marad, akkor jelenjen meg egy üzenet, amely segítséget kínál és javasolja a demo lefoglalását.”

Célzhat URL-ek, hivatkozási források vagy akár CRM-jelek alapján is. Ha pedig valaki az értékesítési csapatából online van, a Drift zökkenőmentesen átadhatja a látogatót egy élő csevegés során a megfelelő képviselőnek. Amikor a látogató készen áll a továbblépésre, a Drift Meetings segítségével közvetlenül a csevegésen belül lefoglalhat egy bemutatót, így elkerülve a szokásos e-mailes levelezést.

A Drift legjobb funkciói

Szinkronizálja a csevegési leadeket olyan CRM-ekkel, mint a HubSpot és a Salesforce, így az értékesítők a kontextus elvesztése nélkül tudják nyomon követni az ügyfeleket.

Az AI-csevegés segítségével munkaidőn kívül is megszerezheti a potenciális ügyfeleket, így nem veszíti el a komoly szándékú látogatókat, amikor csapata nem elérhető.

Használjon természetes nyelvű, nyílt szöveges beszélgetéseket a kérdések megválaszolásához, és tartsa fenn a valóságos ügyfélkapcsolatok érzetét.

Indítson el e-mailes és videós utánkövetéseket a Salesloft munkafolyamatok segítségével, hogy a beszélgetés a csevegés befejezése után is folytatódjon.

A Drift korlátai

A munkafolyamatok felépítése unalmasnak tűnhet, és gyakran előfordul, hogy ugyanazokat a blokkokat újra létrehozza, ahelyett, hogy újra felhasználná őket a Playbookokban.

Drift árak

Egyedi árazás

Drift értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Driftről a valódi felhasználók?

Olvassa el egy Reddit-felhasználó véleményét a Driftről:

Ez azért működik, mert nemcsak a látogatók, hanem az alkalmazottak számára is könnyű és kényelmes a használata, ami ösztönzi őket arra, hogy gyakrabban használják és gyorsabban reagáljanak. Ráadásul ez olyan, mint egy összekapcsolt hívás. Máris beszélgetést folytatsz egy potenciális ügyféllel, és elkerülöd a telefonos üzenetváltást. A csevegőrobot is nagyon jó. Munkaidő után, amikor senki sincs az irodában, bekapcsoljuk.

Ez azért működik, mert nemcsak a látogatók, hanem az alkalmazottak számára is könnyű és kényelmes a használata, ami ösztönzi őket arra, hogy gyakrabban használják és gyorsabban reagáljanak. Ráadásul ez olyan, mint egy összekapcsolt hívás. Máris beszélgetést folytatsz egy potenciális ügyféllel, és elkerülöd a telefonos üzenetváltást. A csevegőrobot is nagyon jó. Munkaidő után, amikor senki sincs az irodában, bekapcsoljuk.

Összehangolja munkafolyamatait, automatizálását és AI-jét a ClickUp segítségével

Az automatizálás területén számos olyan eszköz található, amely nagyon specifikus munkafolyamat-kihívások megoldására lett kifejlesztve.

De az automatizálás önmagában már nem elég. A modern csapatoknak AI-vezérelt képességekre és egy központi hubra is szükségük van, hogy egy helyen kezelhessék a munkát, a döntéseket, az adatokat és az együttműködést. Enélkül az automatizálás csak további eszközöket és még nagyobb széttagoltságot eredményez.

A ClickUp segít a csapatoknak megszüntetni az eszközök és a munka elszaporodását, ahelyett, hogy hozzájárulna ahhoz. Ez egy teljes munkaállomás beépített automatizálási funkciókkal, ClickUp Brain és AI ügynökökkel, amelyek segítenek a munkafolyamatok kevesebb kézi munkával történő végrehajtásában. A ClickUp segítségével túlléphet a feladatok automatizálásán, és egy olyan rendszer felé haladhat, amely valóban végig tudja futtatni és koordinálni a műveleteket.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el még ma!