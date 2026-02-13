A legjobb AI-reklámkampányok: példák és tanulságok

Lehet, hogy a világ legzseniálisabb, legmeghatóbb reklámkoncepciója van.

De ha három hétbe telik az elkészítése és optimalizálása, akkor máris elvesztette a lehetőséget, hogy hatást gyakoroljon.

Ezért használják a márkák a mesterséges intelligenciát. Hogy gyorsan tudjanak reagálni, időben felismerjék a jeleket, és kreatív döntéseket hozzanak nagy léptékben.

De hol kezdje?

Hogyan használhatja az AI-t hirdetések készítéséhez anélkül, hogy feláldozná az emberi kreativitást?

Nincs hasznosabb, mint a valós életből vett AI-reklámpéldák tanulmányozása.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a vezető márkák sikeres kampányait, a legfontosabb tanulságokat és egy lépésről lépésre szóló útmutatót a saját AI-alapú hirdetési kampány elindításához.

Mi teszi kiemelkedővé az AI-alapú reklámkampányokat?

Az AI technológia egyszerű használata egy reklámkampány felépítéséhez nem jelent versenyelőnyt. Hiszen szinte minden más márka már ezt csinálja.

Ahhoz, hogy kiemelkedjen a tömegből, győződjön meg arról, hogy hirdetése a legtöbb alábbi pontot teljesíti:

Dinamikus kampányok: A legjobb AI-alapú hirdetési kampányok rendkívül dinamikusak. A közönség reakciói alapján valós időben adaptálják az üzeneteket, a vizuális elemeket és a formátumokat.

Nagyméretű hiper-személyre szabás: A hirdetés tartalmának különböző közönségszegmensekhez való igazítása = személyre szabás. Az egyéni felhasználói preferenciákhoz való igazítása pedig hiper-személyre szabás. És a hiper-személyre szabás az, ami miatt az emberek azt gondolják: „Hű, ez a márka megért engem. ”

Platform-natív végrehajtás: Használja az AI-t a hirdetések különböző platformokra való átalakításához. Míg a Használja az AI-t a hirdetések különböző platformokra való átalakításához. Míg a közösségi média AI-eszköze biztosítja a kreatív tartalmat, Ön azt a platform-specifikus méretekhez, narratívákhoz és közönségekhez igazíthatja.

Beépített hirdetéskísérletek: A hagyományos hirdetéskészítés lassú folyamat. Az AI segítségével több száz variációt (A címsor + C videó + kék CTA gomb) hozhat létre és tesztelhet egyszerre. A rendszer azonosítja azokat a kombinációkat is, amelyek a legtöbb konverziót eredményezik, és azonnal méretezi őket.

Valós idejű hirdetésoptimalizálás: Az AI több dimenzióban – kreatív változatok, közönség, elhelyezések, formátumok – értékeli a hirdetések teljesítményét, hogy optimalizálja azokat. Például felismeri a kreatív fáradtságot (amikor a felhasználók belefáradnak ugyanazon hirdetés megtekintésébe), és módosítja a gyakoriságot, mielőtt a ROI csökkenne.

⚖️ AI marketingkampányok vs. AI reklámkampányok: Könnyű összetéveszteni a kettőt, de itt van a különbség: Az AI a marketingben egy átfogó koncepció. Magában foglalja az AI használatát a közönségkutatásban, a viselkedés előrejelző modellezésében, valamint az e-mail, CRM és közösségi média csatornákon történő üzenetküldés koordinálásában. Magában foglalja az AI használatát a közönségkutatásban, a viselkedés előrejelző modellezésében, valamint az e-mail, CRM és közösségi média csatornákon történő üzenetküldés koordinálásában.

Az AI-alapú reklámozás az AI-alapú marketing egyik alágazata, amely a fizetett média környezetre összpontosít. Az AI szerepe itt a hirdetésvásárlás, a célzás és a kreatív megjelenítés valós idejű optimalizálása. Röviden: Minden AI-reklámkampány egy AI-marketingstratégia része, de nem minden AI-marketingtaktika tartalmaz reklámot.

A legjobb AI-reklámkampányok példái

Most nézzük meg a globális márkák tíz legjobb AI-reklámpéldáját, és nézzük meg, hogyan használják az AI-t értékesítési érveik kommunikálására:

👀 Tudta? A reklámokban szereplő órák szinte mindig 10:10-re vannak állítva. Ennek oka, hogy 10:10-kor a mutatók keretezik a márka logóját (amely általában a tetején középen található), és ami még fontosabb, úgy néznek ki, mint egy mosolygós arc. 😀

1. Heinz: Így néz ki a ketchup az AI szemében

2022-ben a Heinz egy egyszerű kísérlettel csatlakozott a DALL-E-lázhoz: megkérték az AI-t, hogy rajzoljon „ketchupot”.

Az eredmény egy mesteri lecke volt a márkaértékről. Az AI következetesen olyan képeket generált, amelyek a Heinz ikonikus palackformáját, a sírkőcímkét és azt a jellegzetes vörös árnyalatot ábrázolták.

Továbbmenve, egyre bizarrabb parancsokat adtak az AI-nek, mint például „Ketchup az űrben”, „Reneszánsz ketchup” és „Ketchup búvárkodás”. Bármennyire szürreális is volt a kérés, a végeredmény tagadhatatlanul Heinz volt.

A kampány robbanásszerű sikert aratott, amikor a Heinz felkérte rajongóit, hogy küldjék be saját ötleteiket, így a kezdeményezés hatalmas UGC-motorrá alakult.

✅ Fő tanulság: Használja az AI-t a márka igazságának érvényesítésére. Ez egy kiváló példa arra, hogy egy márka az AI-t használja egy pszichológiai állítás bizonyítására: a Heinz az a ketchup. Ráadásul, mivel a kérdések általánosak voltak, az eredmény elfogulatlannak tűnt. A semlegesség sokkal erőteljesebbé és meggyőzőbbé tette az eredményt.

2. Burger King: A millió dolláros Whopper verseny

Ha van valaki, aki tudja, hogyan kell jól játszani a reklámjátékot, az a BK.

És ezt 2024-ben ismét megcsinálták azzal, hogy elindítottak egy AI-alapú mikrosite-ot, amely egyszerű szöveges utasításokkal invitálta a vásárlókat, hogy építsék meg álmaik whopperét.

A felhasználók beküldték a legvadabb összetevő-kombinációikat – gondoljon csak a kandírozott jalapeñóra vagy a mogyoróvajra. Az AI-képgenerátor azonnal elkészítette a hiperrealisztikus, ínycsiklandó képet az egyedi óriás hamburgerről.

A BK ezután a közönségre bízta, hogy melyik hamburgert gyártsák limitált kiadásban, és a nyertes 1 millió dolláros nyereményt kapott.

✅ Főbb tanulság: Használja az AI-alapú reklámozást a gyors termékötletek kidolgozásának és a crowdsourcingnak a kapujaként. A BK lényegében egy szórakoztató versenyt alakított át a világ legnagyobb piackutatási tanulmányává, amelynek keretében ügyfelei dönthették el, hogy pontosan mi legyen a következő legkelendőbb feltét.

🚀 ClickUp előnye: Órákat veszteget el a fehér lap szindróma miatt? Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy nagy mennyiségű tartalmat állítson elő – legyen szó illusztrációkról, képekről, hirdetések szövegéről, közösségi média bejegyzések feliratairól, címsorokról stb. Például kérje meg a Brain szolgáltatást, hogy „Készítsen öt változatot egy 15 másodperces videó forgatókönyvből egy környezetbarát mosószer bevezetéséhez, amelynek célközönsége a millenniumi generációs háztulajdonosok”, és nézze meg, ahogy másodpercek alatt elvégzi a kreatív munkát. Indítsa el új nagy reklámötletét intelligens, személyre szabott szövegjavaslatokkal a ClickUp Brain segítségével. Ez természetesen nem helyettesíti a tervezőit. Csak előnyt és erős kreatív irányt ad nekik a munkához! Sőt, még a ClickUp Brain programot is megkérheted, hogy készítse el neked a képet.

3. Coca-Cola: Create Real Magic kampány

A Coca-Cola megnyitotta archívumát, és egy egyedi AI-platformon keresztül hozzáférést biztosított rajongóinak ikonikus márkaeszközeihez, például logókhoz, palackformákhoz, archív képekhez stb.

A DALL-E és a GPT-4 segítségével a felhasználók eredeti, ünnepi témájú digitális művészeti alkotásokat hoztak létre. Míg az AI hatalmas méretű és kreatív változatosságot tett lehetővé, a Coca-Cola kurátorként működött, kiválasztva a legjobb alkotásokat a nagy láthatóságú elhelyezésekhez.

Azáltal, hogy a rajongóknak engedte át a kreatív irányítást, a Coke a hagyományos tartalomgyártás hatalmas költségei nélkül is az ünnepi beszélgetések középpontjában maradt.

✅ Fő tanulság: Használja ki a feltörekvő AI trendeket, hogy olyan hirdetéseket hozzon létre, amelyek lehetővé teszik a felhasználók részvételét és a kreatív szabadságot. Ez erős kulturális hatással, elkötelezettséggel és széles körű megszerzett médiával jár, ami az igazi nyereség.

🧠 Érdekesség: A Mikulás a Coca-Cola miatt piros. Eredetileg gyakran magas, vékony, zöld, kék vagy barna ruhát viselő férfiként ábrázolták. 1931-ben a Coca-Cola megbízta Haddon Sundblom illusztrátort, hogy alkosson egy „egészséges” Mikulást az ünnepi reklámjaikhoz. Sundblom egy kövér, vidám férfit rajzolt, élénkpiros ruhában (hogy illeszkedjen a Coca-Cola logójához). Ez a kép olyan erőteljes volt, hogy globális, állandó szabvány lett a mai Mikulás kinézetére.

4. Nutella: Hétmillió üveg. Nincs két egyforma.

Amikor a személyre szabás először divatszóvá vált, a legtöbb márka digitális formában alkalmazta – e-mailekben, hirdetésekben és ajánlásokban. A tömeggyártott fizikai termékek nagyrészt egységesek maradtak.

A Nutella lehetőséget látott a status quo felborítására.

Egy AI-motorba minták és színek könyvtárát táplálták be, amelyet a rendszer aztán felhasználva hétmillió egyedi címkét generált az olaszországi üvegekhez.

Az eredmény? A szupermarket polcain nem volt két egyforma üveg.

A kampány hatalmas felfordulást okozott a közösségi médiában, mivel a rajongók a legesztétikusabb dizájnokat keresték. Így sikerült a Nutellának egy hétköznapi élelmiszert „egyedülálló” gyűjtői darabbá alakítania, így minden vásárló egy limitált kiadású műalkotás tulajdonosává vált.

✅ Fő tanulság: Az AI-vezérelt személyre szabás akkor a leghatékonyabb, ha beépül a termékélménybe. Ebben az esetben maga az üveg lett egyszerre hirdetőtábla, gyűjtői tárgy és a közösségi megosztás kiváltója.

5. BMW: 900 év művészete egyetlen vásznon

A BMW legendás „Art Car” hagyományát a digitális korszakba vitte az Electric AI Canvas segítségével.

A StyleGAN nevű AI modellt 900 év művészettörténetét felölelő, elképesztő 50 000 kép, valamint kortárs legendák műveinek felhasználásával tanították be. Az eredmény egy dinamikus, folyamatosan változó remekmű volt, amelyet közvetlenül az autó felületére vetítettek.

Az installáció hatalmas népszerűségre tett szert a közösségi médiában, mert lehetetlen volt kétszer ugyanazt a fotót elkészíteni – a műalkotás folyamatosan változott.

✅ Fő tanulság: Ne csak azért alkalmazzon AI-t, hogy új narratívákat vezessen be. Használja arra, hogy javítsa márkájának meglévő örökségét és márkaidentitását. A fenti példa bemutatja, hogyan erősítette meg a BMW generatív AI segítségével az innovációval, a kézművességgel és a művészettel való régóta fennálló kapcsolatát.

6. Nike: Serena vs. Serena

50. évfordulójának és Serena Williams visszavonulásának megünneplésére a Nike a gondolhatatlant tette: mérkőzést rendezett az 1999-es Serena (a 17 éves tehetség) és a 2017-es Serena (a 35 éves bajnok) között.

A gépi tanulás segítségével a Nike 20 évnyi játékot elemezett, modellezve a játékos lábmunkáját, lövésválasztását, sőt, nyomás alatt mutatkozó pszichológiai reakcióit is. 130 000 mérkőzést szimuláltak a két „énje” között, és a döntőt élőben közvetítették.

Ez felbecsülhetetlen értékű, adatokon alapuló betekintést nyújtott mind a teniszrajongók, mind a Nike belső termékfejlesztő csapata számára.

✅ Fő tanulság: Ki mondta, hogy a hirdetéseknek kifejezetten promóciós jellegűeknek kell lenniük? Kombinálja a gépi tanulást kreatív zsenialitásával, hogy olyan hirdetéseket hozzon létre, amelyek értelmes betekintést nyújtanak és formálják a percepciót.

7. Hettich: #RoastTheRoom

A Hettich (a bútoripari óriás) a #RoastTheRoom kampányával kihasználta az internetes közösségek „roasting” iránti szeretetét.

Mesterséges intelligenciát használtak „katasztrófa szobák” létrehozásához – olyan lakóterekhez, amelyek úgy néztek ki, mint a poszt-apokaliptikus rémálmokban megjelenő rendetlenség és káosz. Ezeket a képeket Instagramra tették közzé, és arra buzdították követőiket, hogy kritizálják a terveket.

Miután beérkeztek a kommentek, Hettich generatív AI-t használt, hogy „felragyogassa” a szobákat, és bemutassa a hardverük által lehetővé tett lenyűgöző, szervezett átalakulást.

✅ Fő tanulság: Az AI nem helyettesíti a kreativitást. A vezető márkák olyan koncepciók megvalósítására használják, amelyek túl költségesek, bonyolultak vagy fizikailag lehetetlenek lennének a valós világban.

8. Unigloves: Túl a hagyományos reklámfotózásokon

Az Unigloves jelentős kihívással szembesült: kézvédő terméküket, a Derma Shieldet mindenki használja, a kemény munkát végző szerelőktől a laboratóriumi tudósokig. De nem volt elég költségvetésük egy nagyszabású globális fotózásra.

Ahelyett, hogy unalmas stock fotókkal elégedtek volna meg, AI-t használtak 250 hiperrealista jelenet létrehozásához, amelyek az iparág szakembereit ábrázolják, akik a Derma Shield terméket nagy intenzitású környezetben használják.

A szolgálatra készülő tűzoltótól a kezét tisztító tetováló művészig, az AI által generált képek lehetővé tették az Unigloves számára, hogy tökéletes vizuális konzisztenciával kommunikálja relevanciáját több tucat iparágban.

✅ Fő tanulság: Használja az AI-t ott, ahol a legnagyobb súrlódás van. Az Unigloves esetében ez nem a kreativitás volt, hanem a költségvetési korlátok és a piacra jutás ideje. Ennek megfelelően használták az AI-t, hogy olyan méretű képeket hozzanak létre, amelyek emberi erővel ilyen rövid idő alatt lehetetlenek lennének.

9. H&M: A digitális ikrek újragondolják a modellfotózásokat

Az H&M felforgatta a divatfotózás világát azzal, hogy hűséges digitális ikertestvéreket készített legnépszerűbb modelljeiről. Ahelyett, hogy hetekre lefoglaltak volna egy stúdiót egy új, 500 darabos kollekció fotózásához, mesterséges intelligenciát használtak, hogy egyszerre klónozzák a modelleket.

Ezeket az ikreket felhasználhatják ruhák bemutatására különböző pózokban, környezetekben és formátumokban – anélkül, hogy ismételt fotózásokra lenne szükség. Ezzel a hónapokig tartó, kimerítő produkciós ütemterv néhány kattintással elintézhetővé vált.

✅ Fő tanulság: Használja az AI-t, hogy kreatív munkáját megszabadítsa a fizikai korlátoktól. A tehetségek digitalizálásával a H&M egy logisztikai rémálmot alakított át skálázható, nagy sebességű tartalomgeneráló motorrá.

10. Virgin Voyagers: J. Lo most küldött Önnek egy személyre szabott meghívót

Íme egy másik remek példa: a Virgin Voyages tudta, hogy nem tudják rávenni Jennifer Lopezt, hogy leüljön és több millió egyedi videót rögzítsen. Ezért klónozták a külsejét és a hangját, és létrehozták Jen AI-t.

Ezzel az eszközzel a felhasználók hiper-személyre szabott videós meghívót készíthettek egy hajóútra. Elmondhatták „Jennek” a barátjuk nevét és azt, hogy miért van szükségük nyaralásra, és ő közvetlenül nekik küldött egy személyre szabott üzenetet.

✅ Főbb tanulság: A hírességek által vezetett kampányok már nem korlátozódnak a szóvivő naptárához. A Jen AI kampány bemutatja, hogyan alakíthatja az AI-klónozás egyetlen márka-nagykövetet skálázható, interaktív márkaeszközzé.

Tanulságok a sikeres AI-kampányokból

Tíz példa. Tíz fontos tanulság.

De mi is a lényeg?

Íme a négy legfontosabb tanulság, amelyet minden sikeres AI-alapú kampány megtanít nekünk:

Használja az AI-t betekintéshez, ne csak automatizáláshoz

Ha az AI-t csak a hirdetések szövegének gyorsabb megírására vagy az ismétlődő munkák automatizálására használja, akkor nem érti a lényeget.

A sikeres AI-kampányok az AI-alapú betekintéseket helyezik előtérbe. Az AI-t használják hatalmas adathalmazok elemzésére, az elkötelezettségi minták, a vásárlói viselkedés, a lemorzsolódás és a kreatív fáradtság nyomon követésére, hogy támogassák az adatalapú döntéshozatalt.

Ezek az ismeretek határozzák meg a kreatív irányt, a csatorna kiválasztását, az időzítést és a kampány felépítését.

Kombinálja a kreativitást az adatokkal

Használja az AI-t már a kezdetektől, azaz a kreatív folyamatban (ötletelés és koncepcióalkotás szakaszában). Elemezze a trendeket, a kulturális jelzéseket, a közönség érdeklődését és a korábbi teljesítményt, hogy felfedezze azokat a lehetőségeket, amelyeket versenytársai esetleg nem vesznek észre.

Az AI-alapú digitális marketingeszközök tágítják a kreativitás határait, új szemszögeket és spin-off változatokat hoznak létre, amelyek mélyebb rezonanciát keltenek a közönségben.

👀 Tudta? A Ben & Jerry’s AI segítségével elemezte a közösségi médiában két év alatt lezajlott beszélgetéseket, és felfedezett egy hatalmas, kiaknázatlan trendet: a „jégkrém reggelire”. Ízszakértőik ezután kreativitásukat, ízlésüket és a márka személyiségét felhasználva ezeket az ismereteket valódi termékekké alakították. via Lenovo Pro Community

Folyamatosan tesztelje és optimalizálja

A mai hirdetők már az első naptól kezdve variációkkal tervezik kampányaikat. Az AI több kreatív irányt, formátumot, csalogatót és üzenetet generál, amelyek egyszerre futnak. Ezután elemzi, hogy az egyes változatok hogyan teljesítenek a különböző demográfiai csoportokban, elhelyezésekben és mikropillanatokban.

Ahelyett, hogy találgatnának, melyik kreatív fog hatást gyakorolni, a hirdetők valós időben figyelemmel kísérhetik a teljesítményjelzéseket, és azonnal optimalizálhatják kampányaikat.

👀 Tudta? A Meta AI Sandbox generatív és prediktív eszközöket kínál a hirdetőknek, amelyeket kifejezetten ilyen típusú optimalizáláshoz terveztek. Az ilyen AI-innovációk lehetővé teszik a márkák számára, hogy automatikusan több tucat változatot készítsenek a hirdetések szövegéből, hátteréből és formátumából, hogy megnézzék, mi működik igazán a valós környezetben. via Meta

Biztosítsa az átláthatóságot és az etikus magatartást

Az AI modellek a korábbi adatokból tanulnak.

A bökkenő? Ezek a történelmi adatok gyakran tükrözik a társadalomban jelen lévő előítéleteket a nem, a faj, az életkor, a testalkat, a földrajzi elhelyezkedés vagy a gazdasági státusz tekintetében. Ha ezt nem ellenőrzik, az AI még akkor is megerősítheti a sztereotípiákat, ha az soha nem volt a márka szándéka.

A átláthatóság is kritikus szerepet játszik. A közönség jobban reagál, ha a márkák egyértelműen közlik, hogyan használják az AI-t a hirdetéseikben. Azok a kampányok, amelyek eltitkolják az AI részvételét, kockáztatják, hogy később, amikor ez kiderül, negatív visszhangot váltanak ki.

👀 Tudta? A Dove határozott, egyértelmű álláspontot foglalt el azzal, hogy bejelentette, soha nem fog mesterséges intelligenciát használni nők testének generálásához vagy megváltoztatásához reklámjaiban. A márka elismerte, hogy a generatív mesterséges intelligencia modelleket gyakran elfogult adatkészletek alapján képezik ki, amelyek megerősítik a nem reális szépségideálokat, és hogy az ilyen eredmények felhasználása – még ha nem is szándékosan – tönkreteheti a márka évtizedek óta épített „Real Beauty” pozicionálását.

Hogyan tervezzünk AI-alapú reklámkampányokat?

Inspirálta Önt az AI-alapú reklámkampány létrehozása?

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan teheti ezt meg.

⭐ Bónusz: Ha mindent egy helyen szeretne elvégezni, anélkül, hogy folyamatosan eszközöket kellene váltania és lapok között kellene ugrálnia, akkor a ClickUp, egy konvergált AI munkaterület lesz a termelékenységi központja.

A ClickUp segítségével megtervezheti és végrehajthatja AI-kampányait, így elkerülheti a különálló eszközök okozta káoszt és az abból fakadó munkaterhelés-szétaprózódást.

1. lépés: Döntse el, hol szeretné használni az AI-t

Az AI-alapú reklámkampányok eredményeket hoznak, feltéve, hogy az AI-t szándékosan használja.

Kezdje azzal, hogy azonosítja azokat a legnagyobb súrlódási pontokat, amelyekkel általában szembesül az ilyen kampányok tervezése vagy végrehajtása során.

Az AI általánosan hatékony területek:

Kreatív akadályok: Nehézségeket okoz a kampányhoz szükséges vizuális elemek elkészítése.

Gyártási költségek: Lehet, hogy rendelkezik képzett tervezőkkel, de a gyártás drága.

Kézi folyamatok: Csapatát a kézi jelentések terhelik.

Skálázhatósági aggályok: Ön egy több reklámkampányt kezelő ügynökség, és AI-ra van szüksége, hogy mindent automatizáljon.

Válasszon ki egy vagy két nagy hatással bíró területet, ahol bevezeti az AI-t, és fokozza reklámstratégiáját. Ezzel a kampány fókuszált marad, megakadályozza az AI túlterjedését, és igazolja az AI-be történő befektetését.

⭐ Bónusz: Gyors megoldást keres az AI-terjeszkedés problémájára? Nézze meg ezt a videót 👇

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

2. lépés: Kampányötletek gyűjtése és terv készítése

Miután eldöntötte, hol fogja használni az AI-t, ideje elkészíteni a kreatív kampány koncepcióját.

Gyűjtse össze csapatát, és beszéljék meg, milyen problémát szeretnének megoldani, milyen történetet szeretnének elmesélni, és milyen sikert várnak ettől a hirdetési kampánytól.

Hagyja el a statikus megbeszéléseket, és használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a vizuális marketingkampányok tervezéséhez. Itt alakul ki valós időben a hirdetési stratégiája.

Adjon hozzá különböző elemeket a ClickUp Whiteboards-ba a kollektív reklámkampány-ötleteléshez.

Így gyorsíthatják fel és strukturálhatják brainstorming üléseit:

A csapatok post-it cetliket, szabadkézi rajzokat és összekötő elemeket használnak, hogy minden fázist feltérképezzenek – az első ötlettől a gyártásig és a bevezetésig.

Lásd, ahogy csapattársai kurzorai valós időben mozognak, miközben közösen szerkesztik a táblákat.

Használja a Brain alkalmazást közvetlenül a táblákon belül ötletek, briefek, eszközváltozatok és egyebek generálásához.

Ha kevés az energiája és az ötlete, kérje meg közvetlenül a ClickUp Brain-t, hogy javasoljon piacképes kampánytémákat és hirdetési ötleteket, amelyeken dolgozhat.

Gyorsabban ötleteljen reklámstratégiákat és kampányötleteket a ClickUp Brain segítségével.

Néhány hihetetlenül egyszerű módszer erre:

Prompt Brain segítségével teljesen új kampányötleteket kaphat a célközönség, a kampány céljai, az értékesítési érvek, a piaci trendek és a preferált csatorna alapján.

Kérje meg, hogy több változatot javasoljon ugyanahhoz a kampányötlethez, hogy csapata ne ragadjon le egy gondolkodásmódnál.

Kérje meg, hogy értékelje kampányötletét, és mutassa meg a hiányosságokat.

Miután véglegesítette a kampány ötletét, használja a ClickUp Docs szolgáltatást az alapvető elemek megfogalmazásához. Ide tartoznak a kreatív briefek, a márkairányelvek, az üzenetküldési keretrendszerek, a minőségbiztosítási ellenőrzőlisták, a tartalommarketing-tervek és egyebek.

Készíts kampányterveket, hirdetési szövegeket stb. csapatod számára a Brain + ClickUp Docs kombinációval.

Így teheti meg:

AI-tartalom generálás: Írjon be természetes nyelvű utasításokat, például: „Készítsen egy egyoldalas kreatív briefet, amely tartalmazza a háttérinformációkat, a célokat, a célközönség személyiségprofilját és a bevezetés ütemtervét”.

Finomítson és csiszoljon: az Ask AI funkcióval azonnal módosíthatja a hangnemet, kijavíthatja a nyelvtani hibákat, vagy lefordíthatja a szöveget a globális piacok számára.

Központi tudásbázis: A beágyazott dokumentumok és wikik segítik a kampányeszközök szervezését, míg az élő közös szerkesztés biztosítja, hogy mindenki szó szerint ugyanazon az oldalon legyen a A beágyazott dokumentumok és wikik segítik a kampányeszközök szervezését, míg az élő közös szerkesztés biztosítja, hogy mindenki szó szerint ugyanazon az oldalon legyen a Docs Hub használatával.

🚀 ClickUp előnye: A brainstorming általában sok fizetendő órát emészt fel. De mi lenne, ha lenne egy módszer, amellyel gyorsabban lehetne ötleteket kidolgozni, anélkül, hogy a minőség romlana? A ClickUp Brain MAX a kreatív csapatok számára készült, új generációs AI asztali társ. Egyetlen platformon egyesíti a leghatékonyabb AI funkciókat: Gyorsítsa fel a kutatást az Enterprise Search segítségével: Azonnali hozzáférés a belső kutatásokhoz, a korábbi kampányadatokhoz vagy a márkaeszközökhöz az egész munkaterületen. Azonnali hozzáférés a belső kutatásokhoz, a korábbi kampányadatokhoz vagy a márkaeszközökhöz az egész munkaterületen.

A Talk to Text funkcióval elkerülheti a kézi gépelést: diktálja kampányötleteit vagy értekezletjegyzeteit kéz nélkül. Hagyja, hogy az AI strukturálja összefüggéstelen gondolatait professzionális cselekvési pontokká. Talk to Textdiktálja kampányötleteit vagy értekezletjegyzeteit kéz nélkül. Hagyja, hogy az AI strukturálja összefüggéstelen gondolatait professzionális cselekvési pontokká.

Modell rugalmasság: Váltson a legújabb ChatGPT, Claude vagy Gemini modellek között a dokumentumában, hogy különböző kreatív személyiségeket kapjon a hirdetés szövegéhez.

Beszéljen a munkaterületéhez kontextusfüggő AI : Tegyen fel kérdéseket a Brainnek a munkaterületével kapcsolatban – például „Mi volt a legjobban teljesítő horgunk a harmadik negyedévi kampányban?” –, hogy valós adatokkal alátámassza új stratégiáját. Tegyen fel kérdéseket a Brainnek a munkaterületével kapcsolatban – például „Mi volt a legjobban teljesítő horgunk a harmadik negyedévi kampányban?” –, hogy valós adatokkal alátámassza új stratégiáját. Így könnyíti meg az életét a Brain MAX 😎

📚 További információ: Hogyan készítsd el a közösségi média stratégiádat?

3. lépés: Tervezze meg AI-kampányának ütemtervét

Kampányának időzítése attól függ, hogy hogyan tervezi az AI használatát.

📌 Példa: Ha először egy egyedi AI modellt szeretne betanítani egy hirdetés elkészítéséhez (mint például a Nike Serena vs. Serena hirdetése), akkor a tervezési és kivitelezési fázis meghosszabbodik. Ha azonban csak AI által generált vizuális elemeket szeretne létrehozni, akkor ez a fázis lerövidül.

A sikeres bevezetés kulcsa a biztonsági tartalék kialakítása. Mindig hagyjon helyet váratlan fordulatokat, visszajelzési ciklusokat és áthelyezéseket.

A ClickUp többféle módot kínál a reális AI kampányok ütemtervének egyszerű feltérképezésére és vizualizálására:

1. lehetőség: Áttekintés Gantt-diagramokkal

A ClickUp Gantt-diagram nézetével megtekintheti a feladatok, ütemtervek és függőségek áttekintését a projektek között.

Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét, hogy az egész kampányt egy sor egymással összekapcsolt, egyértelmű függőségekkel rendelkező feladatként jelenítsen meg.

A feladatokat közvetlenül ezen az idővonalon mozgathatja, hogy átrendezze őket, színekkel jelölheti a sávokat az egyszerű azonosítás érdekében, és kibonthatja őket a részletes információk megtekintéséhez.

📌 Példa: A „Kampányterv véglegesítése” átvezet a „Költségvetés megerősítése” szakaszba, amely pedig a „Anyagjegyzék” szakaszba vezet.

Ha egy feladat elmarad, azonnal láthatja, hogy ez milyen hatással van a következő feladatokra. Vagy hogy hogyan bővül az ütemterv, ha a kampány közben új feladatok kerülnek hozzáadásra.

Tökéletes megoldás több csapatot (kreatív, média, stratégia) érintő AI-reklámkampányok kezeléséhez, és mindenki számára biztosítja az egységes tájékoztatást.

2. lehetőség: Ossza fel a fő kampány ütemtervét megbízottak, csatornák stb. szerint.

Használja az Idővonal nézetet, hogy megjeleníthesse a legfontosabb információkat, és a feladatokat időrendben, ábécé sorrendben, vagy a határidő vagy a kezdési dátum szerint rendezve tekintse meg.

Bár a mester nézet kiváló a vezetés számára, az egyes csapat tagoknak nem szükséges az egész képet látniuk. A ClickUp idővonal nézet lehetővé teszi, hogy a menetrendet állapot, megbízott, prioritás, csatorna stb. szerint szeletelje.

Például szűrje a hozzárendelt személyek szerint, hogy mindenki láthassa a kampányban végzett munkáját. Vagy szűrje a státusz szerint, hogy láthassa a befejezett, folyamatban lévő és felülvizsgálatra váró feladatok ütemtervét.

💡 Profi tipp: Azonnali áttekinthetőség érdekében váltson át a ClickUp naptár nézetre. Ha a határidőket nap, hét vagy hónap szerint rendezi, a munkaterhelés kezelhetőbbnek tűnik. Ezek a naptárak teljesen interaktívak – ha egy tartalom felülvizsgálatát át kell helyezni, csak húzza át a feladatot péntekről hétfőre, és csapata azonnal értesítést kap. A ClickUp naptárnézetével egy pillanat alatt áttekintheti az összes feladatát.

4. lépés: Feladatok kiosztása és munkafolyamatok automatizálása

Kezdje a felelősségek egyértelmű meghatározásával. Tájékoztassa a csapat minden tagját a szerepeikről és felelősségeikről, hogy mindenki tisztában legyen a saját feladataival.

A ClickUp Tasks segítségével ez gyerekjáték, mivel több (különböző szerepkörű) felelőst is hozzáadhat a kampány feladatokhoz. Például hozzon létre egy ClickUp Task feladattal a következő címmel: „Írj szöveget a 1. számú közösségi média bejegyzéshez”, és adja hozzá a tartalomírót mint közreműködőt, valamint a szerkesztőt mint lektort.

Egységesítse a munkamegosztást, a feladatkezelést és a csapatkommunikációt a ClickUp Tasks segítségével.

Bontsa ezeket a feladatokat további alfeladatokra, hogy a végrehajtás szervezett maradjon. Ahogy csapata elvégzi ezeket az egyes lépéseket, a Rollup funkció valós idejű haladási sávot jelenít meg a fő feladaton.

Miután létrehozta a feladatokat, párosítsa őket a ClickUp Automations + Super Agents szolgáltatással a kampány végrehajtásának automatizálása érdekében.

A ClickUp Automations segítségével frissítéseket indíthat el, amikor a feladatok átlépnek egy másik szakaszba.

Kétféle módon állíthat be egyszerű, szabályalapú automatizálásokat a ClickUp-ban:

Használja a drag-and-drop automatizálási eszközt: Határozza meg az if/then logikát triggerek, feltételes szabályok és műveletek segítségével. Például: „Amikor az állapot Completed-re változik, automatikusan rendelje hozzá az Editor-hoz, és frissítse az állapotot In Review-ra”.

Használja AI-építőnket: A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) technológiáját használja az automatizálás létrehozásához. Ez A természetes nyelvfeldolgozás (NLP) technológiáját használja az automatizálás létrehozásához. Ez a kódolás nélküli marketingautomatizálási eszköz elvégzi az alapmunkát Ön helyett.

Több lépésből álló, komplex automatizálásokhoz alkalmazzon Super Agenteket marketing munkafolyamataiban. Ezek a háttérben működnek, és manuális beavatkozás nélkül automatikusan végrehajtják a teljes folyamatot.

📌 Példa egy szuperügynök munkájára : Helyezzen el egy egyedi AI-ügynököt, hogy figyelje a „Tervezési briefek” listáját. Az ügynök automatikusan beolvassa az új briefeket, létrehozza a szükséges alfeladatokat, és azokat a leginkább rendelkezésre álló kapacitással rendelkező csapattagnak rendeli hozzá. Ezeknek az AI-csapattársaknak köszönhetően a munkája tovább halad, anélkül, hogy Önnek egy ujját is meg kellene mozdítania.

⭐ Bónusz: Ha meg szeretné tudni, hogyan használhatja az AI-ügynököket marketingtartalom-készítéshez, nézze meg ezt a videót 👇

📮 ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatok végzésével töltik. További 20% szerint az ismétlődő feladatok napjuk legalább 40%-át veszik igénybe. Ez a munkahét közel fele (41%), amelyet olyan feladatokra fordítanak, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például a nyomon követő e-mailek 👀). A ClickUp AI Agents segít megszüntetni ezt a fárasztó munkát. Gondoljon a feladat létrehozására, emlékeztetőkre, frissítésekre, értekezletek jegyzetére, e-mailek megírására, sőt, akár teljes munkafolyamatok létrehozására is! Mindezt (és még többet) pillanatok alatt automatizálhatja a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

6. lépés: A kampány teljesítményének figyelemmel kísérése AI-dashboardok segítségével

Az AI-alapú irányítópultok valós idejű adatelemzéssel, AI-javaslatokkal, proaktív riasztásokkal, trendelőrejelzésekkel és automatizált jelentésekkel alakítják át a kampányok nyomon követését.

Vegyük például a ClickUp Dashboards alkalmazást. Ez a teljesítménymutatókat egyetlen, összefüggő nézetbe központosítja.

Létrehozhat szerepkörökre szabott nézeteket, amelyek az egyes érdekelt felek igényeire vannak szabva (pl. magas szintű betekintés a vezetők számára; részletes, feladat szintű adatok a projektmenedzserek számára).

Kövesse nyomon marketingmutatóit és ROI-ját a ClickUp Dashboards segítségével.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp az AI Cards segítségével egy lépéssel tovább viszi a jelentéskészítést, amely intelligens összefoglalásokat kínál közvetlenül a műszerfalon. Párosítsa ClickUp irányítópultjait AI kártyákkal, hogy automatikusan értelmes betekintést nyerjen. Néhány általános AI-kártya, amelyet reklámkampányokhoz használhat: AI Brain: Írjon be bármilyen kérdést, például „Mi akadályozza a legfontosabb kampányunkat?” A rendszer átvizsgálja a feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket és egyéni mezőket, hogy személyre szabott választ adjon, és automatikusan frissül, ha az adatok megváltoznak.

AI összefoglaló: Átfogó állapotfelmérést nyújt a felsővezetők és az ügyfelek számára.

AI-projekt frissítés: Gyors (de élő) pillanatképet ad a projekt állásáról és az akadályokról.

Ezenkívül néhány marketinges irányítópult példát is bemutatunk inspirációként.

Gyakori kihívások az AI-alapú reklámozásban

Az alábbiakban bemutatunk öt gyakori kihívást, amelyekkel a kreatív csapatok szembesülnek az AI-alapú hirdetési kampányaik tervezése során, valamint ezek egyszerű megoldásait:

Gyakori kihívás Miért történik ez? Hogyan lehet elkerülni? Túlzott támaszkodás az AI-ra és az automatizálásra Az AI-eszközök gyorsaságot és hatékonyságot ígérnek. Amint hirdetési kampányai jól teljesítenek, nem fogja többé megkérdőjelezni a rendszert. Hozzon létre rendszeres ellenőrzéseket, amelyek során valaki aktívan felülvizsgálja az AI döntéseit és teljesítményét a hirdetési kampányaiban. Általános tartalomkészítés A homályos utasítások, a képzési adatok torzítása és a hiányos utasítások rontják az AI kimeneti minőségét. Írjon világos utasításokat, teljes kontextussal vagy a szükséges irányelvekkel alátámasztva. Ismételje meg, amíg el nem éri a kívánt eredményt. Az emberi kreativitás és az AI közötti egyensúly Leginkább olyan reklámügynökségekben látható, ahol a kreativitás iránti nyomás arra készteti a tervezőket, hogy maximálisan kihasználják az AI technológiát. Elveszítik a kapcsolatot az emberi kreativitással, és vakon bíznak az AI eredményeiben. Határozza meg az AI használatának határait kreatív hirdetéseiben. Például használja az AI-t betekintéshez és eszközváltozatokhoz, de a kreatív irányítást hagyja az emberekre. Az AI-eszközök elterjedése A csapatok különféle AI marketingeszközöket alkalmaznak különböző feladatokhoz – tartalomkészítés, projektmenedzsment, elemzés stb. Ezek együttesen fragmentált munkafolyamatokat hoznak létre. Legyen tudatos a kreatív AI-stackjével kapcsolatban. Ismerje meg, hol van szüksége AI-ra, és fektessen be olyan eszközökbe, amelyek több AI-funkciót kínálnak egy helyen. (Mint például a ClickUp!)

Mielőtt befejeznénk, van egy kis meglepetésünk. 🎁

Összeállítottunk egy rövid (de rendkívül hasznos) listát azokról az eszközökről és sablonokról, amelyek strukturálják AI-kampányait és segítenek a jobb tervezésben.

1. A ClickUp marketingprojekt-menedzsment szoftvere

Kezelje a hirdetési kampányokat az elejétől a végéig a ClickUp marketing projektmenedzsment szoftverével.

A ClickUp PM szoftvere marketingcsapatok számára egy all-in-one központ az AI-alapú hirdetési kampányokhoz. Ez az egyetlen megbízható forrás az egész kampány életciklusa során:

Stratégiai ötletelés: Használja a ClickUp Brain alkalmazást mélyreható piackutatáshoz, a Whiteboards alkalmazást pedig együttműködésen alapuló, valós idejű gondolattérkép-készítéshez.

Agilis végrehajtás: A feladatokkal rendelje hozzá a felelősségeket, és használja a hierarchiákat (tér, mappa és lista) a komplex globális kampányok szervezéséhez.

Működési hatékonyság: Automatizálások és AI-ügynökök bevezetése az adminisztratív átadások nehéz feladataival való megbirkózáshoz

Teljes csatorna átláthatóság: kövesse nyomon az élő teljesítményt a műszerfalak segítségével, és kezelje a kreatív visszacsatolási ciklusokat a beépített ellenőrző eszközökkel.

Azonnali együttműködés: Szüntesse meg a belső e-mail láncokat azáltal, hogy az összes kampánytárgyalást Szüntesse meg a belső e-mail láncokat azáltal, hogy az összes kampánytárgyalást a ClickUp Chatbe helyezi át.

A platform minden szakember számára összefogja az AI-kampányok bármely szakaszában szükséges összes eszközt. Ráadásul a ClickUp használatához nem is kell AI-szakértelem vagy technikai ismeretek. Rendkívül intuitív!

💡Profi tipp: Így tervezik a ClickUp csapatai a marketingkampányaikat az elejétől a végéig. Hallgassa meg Mike-ot, az egyik stratégiai megoldásokért felelős mérnökünket. 👇🏼

📚 További információ: Útmutató a projektmenedzsmenthez marketingesek számára

2. Jasper AI

A Jasper-t azok a szövegírók használják, akik a márka lelkét megőrizve szeretnék bővíteni a tartalmat. Ez egy konverzióközpontú motor, amely a márka hangjához igazodó hirdetési szövegeket, címsorokat és céloldalakat generál.

Ha megadja neki a kreatív briefjét, Jasper másodpercek alatt több tucat A/B variációt állít elő – tökéletes megoldás a gyors teszteléshez.

3. Google Marketing Platform (GMP)

Azok számára, akik jelentős összegeket költenek fizetett médiára, a Google Marketing Platform az egységes hirdetésvásárlás és -mérés arany standardja. Integrálja a Search Ads 360-at a Display & Video 360-nal, így átfogó képet nyújt az ügyfél utazásáról.

Használja arra, hogy pontosan azonosítsa, hol történnek a lemorzsolódások, és mely AI által generált kreatív kombinációk eredményezik a legmagasabb ROI-t.

🧠 Érdekesség: 1941. július 1-jén sugározták az első legális televíziós reklámot az Egyesült Államokban, a Brooklyn Dodgers és a Philadelphia Phillies baseballmeccs alatt. A Bulova Watches órákat reklámozta. A 10 másodperces reklámban egy óra volt látható az Egyesült Államok térképe felett, és a következő hangalámondás hallatszott: „Amerika a Bulova idő szerint működik. ” A sugárzási idő teljes költsége? Kilenc dollár.

Sablonok kampánytervezéshez

Íme a kész sablonok listája, amelyekkel kampányát tízszer gyorsabban viheti el az ötlettől a bevezetésig:

1. A ClickUp hirdetési sablon

Ingyenes sablon A ClickUp hirdetési sablon segítségével nyomon követheti marketinganyagainak állapotát a koncepció kidolgozásától a véglegesítésig.

A ClickUp hirdetési sablonja egy kész terv a digitális marketing hirdetések zökkenőmentes futtatásához. Helyezze el a ClickUp munkaterületén, és azonnal létrehoz egy dedikált listát, amelyben minden előre be van állítva a hirdetési munkafolyamatokhoz.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Kövesse nyomon minden eszköz életciklusát egyedi állapotokkal, mint például Új kérelem, Kutatás, Végrehajtás, Élő és Befejezett.

Határozza meg és mentse el a kampány legfontosabb adatait több mint 10 egyéni mező segítségével, beleértve a kiosztott költségvetést, a platformot, a célközönséget és egyebeket.

Hét egyedi nézet segítségével vizualizálja munkáját a legfontosabb szempontok alapján.

2. A ClickUp kampányterv sablon

Ingyenes sablon Készítse elő, szervezze meg és hajtsa végre kampánytervét a ClickUp kampányterv-sablonjával.

Nem tudja, hol kezdje el a hirdetési kampány tervét?

Használja a ClickUp kampányterv-sablonját, hogy néhány perc alatt beindítsa AI-alapú reklámgépezetét. Ez segít meghatároznia a következő kampány céljait, közölnie a feladatokat, nyomon követnie az előrehaladást és mérnie az általános sikert.

A sablon segítségével:

Hozzon létre egyedi állapotokat, hogy figyelemmel kísérhesse az egész kampány állapotát, az ötleteléstől az optimalizálásig.

Használja az egyéni mezőket, mint például a kampány címe, a kampány típusa, a kiosztott költségvetés, a fennmaradó költségvetés stb., hogy további részleteket adjon meg kampányairól.

Váltson opcionális egyéni nézetekre, mint például Lista, Gantt, Munkafolyamat stb., hogy kampányát maximális rugalmassággal jobban vizualizálhassa.

Tervezze meg következő AI-reklámkampányát a ClickUp segítségével

Ha van egy közös kulcsfontosságú tanulság, amely minden sikeres AI-reklámkampányból levonható, akkor az a következő:

Az AI nem hoz létre kampányokat. Az emberek teszik.

Természetesen ez felgyorsítja a munkát, csökkenti a mentális terhelést és támogatja a kreatív folyamatokat.

De végül is Ön az, aki rendelkezik a magas szintű ítélőképességgel, az érzelmi intelligenciával és az egyedi perspektívával, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy márka valóban visszhangot keltsen.

A ClickUp célja, hogy helyreállítsa ezt az egyensúlyt. Automatizálja az ismétlődő feladatokat és rendkívül produktívvá teszi a munkaterületét, így Ön végső soron a személyre szabott kampányok létrehozására koncentrálhat, amelyek soha nem tévesztik el a célt.

Készen áll arra, hogy lássa működés közben, és elősegítse üzleti növekedését? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

El kell sajátítania a prompt engineeringet, vagyis azt a képességet, hogy az AI-nak egyértelmű, konkrét utasításokat adjon a kiváló minőségű eredmények elérése érdekében. Ugyanilyen fontos a szerkesztői szem, mivel Ön már nem csak alkotó, hanem az AI kimenetét szűrő és finomító személy is.

A reklámozásban az AI automatizálja a nagy volumenű feladatokat, például a hirdetések különböző platformokra vagy szegmensekre (pl. idősebb vs. fiatalabb közönség; helyi vs. nemzetközi közönség) történő verzióinak elkészítését. Tartalomgenerátorként is használják, hogy nagy mennyiségű anyagot állítson elő, és elkerülje a lassú brainstorming üléseket. A háttérben az AI prediktív elemzéseket alkalmaz, hogy megértse a múltbeli teljesítményt, a fogyasztói adatokat és a piaci trendeket. Ezek alapján megmondja Önnek a következő legjobb döntést az optimális kampányteljesítmény érdekében.

Az AI reklámozásban való felhasználásának legfőbb kihívásai közé tartozik az AI-ra és az automatizálásra való túlzott támaszkodás, az általános vagy elavult tartalomkészítés, az emberi kreativitás és az AI-vezérelt marketingtevékenységek közötti egyensúly megteremtése, valamint az AI-eszközök elterjedése.