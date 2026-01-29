Eisenhower-mátrix példák az idő hatékony kezeléséhez

A legújabb termelékenységi kutatások szerint az átlagos munkavállaló egy teljes 8 órás műszak alatt mindössze körülbelül 2 óra 53 percig termelékeny. A fennmaradó időt gyakran elveszik a megszakítások, a kontextusváltások és az alacsony értékű felesleges munkák.

Itt segít az Eisenhower-mátrix. Ez egy egyszerű keretrendszer, amely segít elkülöníteni a sürgős feladatokat a lényegesektől, így világosabban és zavartalanul állíthatja fel a prioritásokat.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan működik, és gyakorlati példákat osztunk meg az Eisenhower-mátrixra vonatkozóan különböző szerepkörök és felhasználási esetek tekintetében.

Mi az Eisenhower-mátrix?

Az Eisenhower-mátrix (más néven sürgős-fontos mátrix, Eisenhower-táblázat vagy időgazdálkodási mátrix ) egy termelékenységi és prioritás-meghatározási módszer, amely segít eldönteni, mely feladatokra kell összpontosítani, melyeket kell beütemezni, melyeket kell delegálni, és melyeket kell elhagyni.

Tekintsük ezt egy olyan idő- és feladatkezelési folyamatnak, amely segítségével nagyméretű, egymással versengő prioritásokat lehet kezelni.

A módszer Dwight D. Eisenhower (az Egyesült Államok 34. elnöke és egykori ötcsillagos tábornok) híres elvén alapul.

Ez a feladatprioritizációs mátrix egy 2×2-es rács, két tengellyel:

Függőleges tengely (Y) : Fontosság (mennyire járul hozzá a feladat a hosszú távú céljaidhoz, értékeidhez vagy legfontosabb eredményeidhez)

Vízszintes tengely (X): Sürgősség (mennyire sürgős a feladat, vagy milyen szoros a határidő)

⌛ Rövid összefoglalás: Az Eisenhower-mátrix eredete Az Eisenhower-mátrix Dwight D. Eisenhower, az Egyesült Államok 34. elnökének döntéshozatali filozófiájából ered. Mielőtt elnök lett, Eisenhower kiemelkedő katonai karriert futott be: tábornokként szolgált az amerikai hadseregben, és a második világháború alatt a Szövetséges Erők főparancsnoka volt. Kétségtelen, hogy tudta, hogyan kell hatékonyan rangsorolni a feladatokat, és tartós, pozitív eredményeket elérni. Magas rangú katonai vezetőként, majd később elnökként Eisenhower folyamatosan összeütköző feladatokkal és prioritásokkal szembesült. Rendelkezett egy keretrendszerrel a feladatok sürgősségük és fontosságuk alapján történő rangsorolására. Ezt a gondolatot az elkövetkező három évtized során továbbfejlesztették, és elnevezték „Eisenhower-mátrixnak” vagy „Eisenhower-döntési mátrixnak”.

Az Eisenhower-mátrix négy kvadránsa

Ezek a következők:

1. kvadráns: Csináld meg (Sürgős és fontos feladatok)

Ezek olyan válságok, sürgető problémák és határidők, amelyek azonnali figyelmet igényelnek, mert időérzékenyek és összhangban állnak az alapvető céljaiddal.

Ez képezi a legmagasabb prioritási szintet, mivel ezek a feladatok azonnali cselekvést igényelnek, és elhanyagolásuk esetén komoly következményekkel járnak. Ide tartoznak:

Szigorú határidők, amelyek ma vagy a közeljövőben befolyásolják az eredményeket

Válságok, vészhelyzetek vagy meghibásodások, amelyek megakadályozzák a normális előrehaladást

Kötelezettségek, amelyek elhalasztására vagy átruházására nincs reális lehetőség

📌 Példa: Egy önálló tanácsadó a bemutató előtti estén rájön, hogy az ügyfélnek szánt prezentációban kritikus adathibák vannak, és az ügyféltalálkozó holnap reggel lesz 😨. A prezentáció kijavítása azonnal elsődleges prioritássá válik, mert a kapcsolat, a hitelesség és a fizetés függ tőle.

2. kvadráns: Döntés (Fontos, de nem sürgős)

A 2. kvadránsban azok a fontos feladatok találhatók, amelyek támogatják a hosszú távú sikert, de nem igényelnek azonnali cselekvést.

Ez a kvadráns mindazt magában foglalja, amire szükséged van a fejlődéshez, a rendszerek fejlesztéséhez és a célok idővel történő eléréséhez. Ezek a következők:

A tervezés, a stratégia és a célkitűzés a hosszú távú eredményekhez kapcsolódik

Készségfejlesztés, tanulás és szakmai fejlődés

Megelőző intézkedések, mint például karbantartás, egészség és felkészülés

📌 Példa: Ugyanez a tanácsadó most hetente szán időt a prezentációs sablonok fejlesztésére, a folyamatok finomítására és egy új elemző eszköz elsajátítására. Ezek közül egyik sem sürgős. De hónapok alatt ez csökkenti a last-minute szorongást és javítja az ügyfelek eredményeit.

3. kvadráns: Delegálás (Sürgős, de nem fontos)

Ez a kvadráns azokat a feladatokat tartalmazza, amelyek sürgősnek tűnnek, mert gyors választ igényelnek, még akkor is, ha nem viszik előre érdemben a céljaidat.

Ezek gyakran külső igényekből vagy elvárásokból fakadnak, és könnyen eluralkodhatnak a napodon, ha hagyod. Néhányat közülük el kell végezni, de általában szigorúbb határokra és jobb időzítésre van szükségük.

Néhány példa:

Megszakítások, például nem kritikus hívások, üzenetek vagy e-mailek

Időérzékeny kérések, amelyek nem állnak összhangban a céljaival

Rutin adminisztratív feladatok, amelyek csoportosíthatók vagy automatizálhatók

📌 Példa: A tanácsadó a nap nagy részét azzal tölti, hogy azonnal válaszol olyan apróbb e-mailekre, amelyek várhatnának, nem tervezett telefonhívásokra reagál, és jelentéktelen részleteken csiszolgat. A nap telinek tűnik, de alig vagy egyáltalán nem halad előre a lényeges munka.

4. kvadráns: Törlés (Nem sürgős és nem fontos)

Ez a kvadráns azokat a tevékenységeket tartalmazza, amelyek alig vagy egyáltalán nem jelentenek hozzáadott értéket, és nem igényelnek valódi sürgősséget. Ezek a feladatok gyakran kényelmes figyelemelterelésként szolgálnak, amelyek segítenek elkerülni a nehezebb gondolkodást vagy erőfeszítést. Míg az alkalmi pihenés természetesen ide tartozik, a túl hosszú ideig tartó tartózkodás ebben a kvadránsban stagnáláshoz vezet.

Néhány forgatókönyv:

Gondolatlan görgetés, túlzott böngészés vagy passzív fogyasztás

Túlzott szervezés, túlzott finomítás vagy felesleges perfekcionizmus

Főként a kényelmetlenség vagy az unalom elkerülésére használt tevékenységek

📌 Példa: Egy hosszú munkanap után a tanácsadó órákat tölt azzal, hogy frissíti a közösségi médiát és átszervezi a fájlokat, amelyek már így is elég jól működnek. Ezeket a feladatokat akár következmények nélkül is figyelmen kívül hagyhatná. De mivel elvégzi őket, azok fokozatosan felemésztik az idejét, anélkül, hogy sokat adnának cserébe.

Miért érdemes használni az Eisenhower-mátrixot?

Amikor a napod tele van megbeszélésekkel, üzenetekkel és prioritásokkal, szinte lehetetlen meglátni, hogy mi a legfontosabb egy adott pillanatban.

Az Eisenhower-mátrix átfogó képet ad az összes munkádról, és segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában.

Hogy érthetőbb legyen, íme, miért van szükséged erre a mátrixra:

Elválasztja a sürgősséget a fontosságtól : arra készteti Önt, hogy megkérdőjelezze, vajon egy feladat valóban elősegíti-e a kulcsfontosságú célok elérését, megakadályozva, hogy a reaktív munkák (e-mailek, csevegések) elrabolják a mély, nagy értékű időt

Csökkenti a döntéshozatali fáradtságot a mozgalmas napokon : A feladatok előzetes négy kvadránsba sorolása megszünteti a folyamatos „mi legyen most?” döntéseket, különösen akkor, ha fáradt vagy, és hajlamosabb vagy az egyszerű, de kevés hatással járó feladatokra koncentrálni

Megteremti a nemet vagy a „most nem” mondásának megalapozott módját : Amikor a feladatok a „sürgős, de nem fontos” kvadránsba esnek, van indokod arra, hogy másra bízd őket, vagy elutasítsd őket. Ez azért fontos, mert logikusan rangsorolod az időt és a hatást

Felfedi a hosszú távú kockázatokat, mielőtt azok válsággá válnának: Kiemeli a fontos, de nem sürgős feladatokat (például a tervezést vagy a készségfejlesztést), mielőtt azok válsággá válnának

⏱️ Hogyan használjuk az Eisenhower-mátrixot 5 perc alatt Sorold fel mindent, ami a tennivalóid között szerepel (munka + magánélet, ha két külön mátrixot szeretnél). Osztja be az egyes feladatokat a négy kvadráns egyikébe a sürgősség és a fontosság alapján. Most végezze el az 1. kvadrantot (sürgős + fontos). Először a 2. kvadrantot tervezd be (fontos + nem sürgős). Foglalj rá időt, mielőtt a naptárad megtelik. A 3. kvadráns feladatait (sürgős + nem fontos) delegálja, automatizálja vagy csoportosítsa. Törölje a 4. kvadrantot (nem sürgős + nem fontos). Távolítsa el a listájáról, vagy tegye félre a „később” kategóriába. Gyors példatáblázat (hogy gyorsabban tudjon válogatni) Kvadráns Mit jelent ez? Mit kell tenni? Példák Q1: Csináld Sürgős és fontos Csináld most! Kritikus hiba a bevezetés előtt, az ügyfél határideje ma van, időérzékeny megfelelési kérdés 2. kérdés: Döntés Fontos, de nem sürgős Tervezze be Stratégiai tervezés, készségfejlesztés, kapcsolatépítés, megelőző karbantartás 3. kérdés: Feladatátadás Sürgős, de nem fontos Delegálás vagy korlátozás Rutin kérések, találkozók ütemezése, kis hatással bíró módosítások, nem kritikus üzenetek 4. negyed: Törlés Nem sürgős, nem fontos Megszüntetni Doomscrolling, felesleges perfekcionizmus, eredménytelen felesleges munkavégzés

Eisenhower-mátrix példák

Íme néhány valós példa az Eisenhower-mátrixra 👇

🌻 1. példa: Személyes termelékenység

Tegyük fel, hogy Ön egy dolgozó szakember, aki szeretne tudatosabban kezelni az idejét a hétköznapokon és a hétvégéken.

Egy tipikus hétköznapra vonatkozó személyes termelékenységi mátrix így néz ki:

1. kvadráns (Csináld) : Sürgős, időérzékeny pénzügyi kötelezettségek rendezése, a megadott határidőn esedékes hitelkártya-számla befizetése, kritikus személyes határidők kezelése

2. kvadráns (Döntés) : Rendszeres fizikai egészségügyi rutinok betartása, pénzügyi áttekintések ütemezése (pl. 30 perces kiadások ellenőrzése a hét közepén), idő befektetése a tudatos személyes fejlődésbe (pl. olvasás vagy új készségek elsajátítása)

3. kvadráns (Delegálás) : Válaszadás a munkával nem kapcsolatos, nem lényeges kollégai kérésekre, alkalmi tanácsadás barátoknak, olyan spontán családi teendők intézése, amelyeket a háztartás többi tagja is elvégezhetne

4. kvadráns (Törlés): Értelmetlen, késő esti doomscrolling, véletlenszerű tartalmak hosszú ideig tartó binge-watchingje, alacsony értékű szokásos feladatok megtartása a listán anélkül, hogy valódi szándék lenne azok elvégzésére

🌻 2. példa: Projektmenedzsment

Ön egy közepes méretű szoftverfejlesztési projektet vezető projektmenedzser. Nyolc hét múlva lesz a rendszer élesítése.

Ön koordinálja a mérnöki, minőségbiztosítási és tervezési munkát, valamint az érdekelt feleket, miközben folyamatosan új kéréseket kell kezelnie.

Egy tipikus sprint-hétre vonatkozó projektmenedzsment Eisenhower-mátrix:

1. kvadráns (Csináld) : Kritikus akadályok megoldása szigorú határidőkkel (pl. az UAT-t leállító hiba kijavítása), olyan vezetői beavatkozásokra való reagálás, amelyek jelentős hatókör-, költség- vagy ütemterv-változásokat vonnak maguk után, valamint olyan sürgős ügyfélkérések kezelése, amelyek közvetlenül érintik az aktív ajánlatokat

2. kvadráns (Döntés) : A felhasználói történetek finomítása, a sprinttervezés és az ütemterv-felülvizsgálatok levezetése, valamint a kulcsfontosságú csapattagokkal való 30 perces egyéni megbeszélések ütemezése és lebonyolítása

3. kvadráns (Delegálás) : Rutin állapotfrissítések küldése (alkalmas junior munkatársak számára), a hívások ütemezésének és az ismétlődő bejelentkezések logisztikájának kezelése, információk és kérések továbbítása a csapatok vagy osztályok között

4. kvadráns (Törlés): Olyan megbeszéléseken való részvétel, amelyeknek nincs egyértelmű napirendje, olyan elavult, elmaradt feladatokon való munka, amelyek már nem állnak összhangban a projekt irányával, valamint olyan feladatok folytatása, amelyek már nem támogatják a jelenlegi projektcélokat

🌻 3. példa: Marketingcsapat

Marketingcsapat-vezetőként (vagy egyéni munkatársként) kampányokat, tartalomkészítést, fizetett hirdetéseket, elemzéseket és az érdekelt felek kéréseit kezeled egy gyorsan változó környezetben.

Az Eisenhower-mátrixot heti tervezési üléseken használhatja a következő hétre vonatkozó kritikus feladatok és ad hoc kérések szervezésére.

Egy marketinges Eisenhower-mátrix általában így néz ki:

1. kvadráns (Csináld) : Kritikus, élő kampányproblémák kezelése (pl. meghibásodott nyomkövető pixel javítása), vezetői kérések aznapi teljesítése (pl. sürgős, módosított ROI-előrejelzések), aktív kampányokban felmerülő azonnali megfelelési problémák megoldása

2. kvadráns (Döntés) : A célközönség-szegmensek felülvizsgálata és finomítása, versenytársak elemzése és a SWOT-elemzés frissítése a közelgő termékbevezetésekhez, stratégiai döntések meghozatala a nagy hatással bíró marketingkezdeményezésekről

3. kvadráns (Delegálás) : Közösségi média bejegyzések ütemezése, rutin/automatizált jelentések készítése, kisebb szövegszerkesztési módosítások áttekintése a nem kiemelt közösségi tartalmakon

4. kvadráns (Törlés): Elavult kampányötletek követése, opcionális webináriumokon való részvétel, egyértelmű napirend nélküli megbeszéléseken való részvétel

👀 Tudta? Az amerikai munkavállalók 68%-a alacsony értékű feladatokra fordítja az idejét, ami megnehezíti, hogy azokra a munkákra koncentráljanak, amelyek valóban eredményeket hoznak.

🌻 4. példa: Vezetés

Egy növekvő vállalat operációs alelnökének napját gyakran az eskalációk, a szünet nélküli megbeszélések és a sürgős kérések folyamatos áradata határozza meg.

Az Eisenhower-mátrixot arra használhatja, hogy visszanyerje az idejét:

1. kvadráns (Csináld) : Azonnali vezetői beavatkozást igénylő sürgős csapatkrízisek kezelése, időérzékeny vezetői tájékoztatók tartása (pl. a múlt negyedévi költségtúllépés magyarázata a pénzügyi igazgatónak), sürgős erőforrás-átcsoportosítások jóváhagyása

2. kvadráns (Döntés) : Negyedéves tervezési és összehangolási ülések vezetése, a csapat tagjainak hosszú távú szakmai fejlődésébe való befektetés, az utódlás-tervezésre összpontosító, mélyreható egyéni megbeszélések lefolytatása

3. kvadráns (Delegálás) : Olyan rutin jóváhagyások feldolgozása, amelyeket a csapat fiatalabb tagjai is el tudnak látni, a szokásos operatív ellenőrzések elvégzése, valamint azoknak a feladatoknak a kiszervezése, amelyeket inkább szokás vagy folyamat vezérel, mint a jelenlegi prioritások.

4. kvadráns (Törlés): Olyan munkák elvégzése, amelyekért a csapat már teljes mértékben felelős és képes önállóan elvégezni, valamint olyan ismétlődő értekezletek folytatása, amelyeknek nincs egyértelmű célja, értéke vagy meghatározott eredménye.

🚀 A ClickUp előnye: Ha vezetői pozícióban van, a kontextusváltás időrabló tevékenység.

🌻 5. példa: Diák vagy szabadúszó

Diákként vagy szabadúszóként a legnagyobb kihívásod az, hogy határidők, saját célok és állandó zavaró tényezők között egyensúlyozz, anélkül, hogy lenne egy rögzített struktúra.

A feladatok részletes kategorizálásához az alábbiakat kell kitöltenie az egyes kvadránsokban:

1. kvadráns (Csináld) : Nehéz ügyfelekkel való találkozók és megbízások határidejének betartása (pl. rövid távú projekt leadások), a folyamatban lévő munkához kapcsolódó sürgős pénzügyi kötelezettségek kezelése (pl. lejárt domain-/tárhelyszámlák kifizetése az ügyfél weboldalának online állapotának fenntartása érdekében)

2. kvadráns (Döntés) : A szakmai portfólió és a személyes márka anyagainak frissítése, a tudatos készségfejlesztésbe való befektetés, személyes költségvetés készítése és felülvizsgálata

3. kvadráns (Delegálás) : Szerkesztési támogatás igénybevétele, ha a kollaborátorok vagy a kollégák rendelkezésre állnak, a kutatási feladatok átadása képzett asszisztenseknek vagy csapattagoknak, a rutin adminisztratív munkák (pl. ütemezés, adatbevitel) átadása a támogató személyzetnek

4. kvadráns (Törlés): Olyan figyelemelterelő tényezők engedélyezése, amelyek megszakítják a munka/tanulás során kialakult koncentrációt, az akadémiai vagy karrier célokkal nem kapcsolatos, alacsony értékű felesleges munkavégzés, a közösségi médiában való végtelen görgetés, vagy passzív tartalom fogyasztása a produktív órák alatt

Hogyan készítsünk Eisenhower-mátrixot a ClickUp-ban

Elméletileg az Eisenhower-mátrix segít átlátni a kaotikus teendőlistát azáltal, hogy elkülöníti a „sürgőset” a „fontostól”.

De van egy bökkenő.

A végrehajtás általában egy lapos dokumentumban ragad, amely nem áll kapcsolatban a többi munkáddal.

Meghatározza a prioritásait, de azok hamarosan eltűnnek a következő e-mailek és üzenetek áradata alatt, és kénytelen manuálisan frissíteni a listáját minden alkalommal, amikor a határidő megváltozik.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan hozhat létre egy Eisenhower-mátrixot a ClickUp-ban 👀

Gyakori hibák az Eisenhower-mátrix használatakor

Az Eisenhower-mátrix első ránézésre egyszerűnek tűnik. De ha jobban megnézzük, néhány kihívás felmerülhet:

❌ A „fontos” dolgok téves megítélése

Könnyű a feladatokat a rossz kvadránsba sorolni. Valami úgy tűnhet, hogy sürgős, mert hangos vagy utolsó pillanatban merül fel, de lehet, hogy nem is olyan fontos. Ha a kategorizálás nem megfelelő, az egész mátrix értéke csökken.

💡 Profi tipp: Kössük a „fontosságot” egyértelmű célokhoz, ne pedig a munkaterhelés nyomásához. Kérdezze meg magától: „Hozzájárul ez a feladat a hosszú távú céljaim eléréséhez?”

❌ Túlzott összpontosítás a sürgős feladatokra

Az 1. kvadráns, ha meggondolatlanul prioritásként kezeljük, elveheti az egész napunkat. Ha csak a sürgősségre reagálunk, soha nem fektetünk be a 2. kvadránsba, hagyva, hogy az felhalmozódjon.

❌ Az Eisenhower-mátrix kezelése teljes körű tervezési rendszerként

A mátrix segít a feladatok fontossági sorrendjének meghatározásában, de nem arra szolgál, hogy az egész teendőlistát tárolja. Használjon egy átfogóbb feladatkezelő eszközt a részletes tervezéshez, az ismétlődő munkákhoz és a hosszú távú projektekhez, majd a mátrix segítségével döntse el, mire érdemes mikor összpontosítani.

❌ Ugyanazt az Eisenhower-mátrixot használni egész héten

Normális, hogy a prioritások idővel változnak. Ha soha nem vizsgálja felül a mátrixot, az elavulni fog. Egy gyors, napvégi áttekintés segít abban, hogy a dolgok menetben maradjanak, anélkül, hogy extra munkaterhet jelentene.

🚨 A valóság: A tipikus tudásmunkás naponta körülbelül 1200-szor vált alkalmazások és weboldalak között, ami hetente több mint négy órát jelent, amit csak arra fordít, hogy visszataláljon a munkájához. Egy év alatt ez öt teljes munkahét elvesztését jelenti, amit a szakértők „váltási adónak” neveznek.

Tippek a prioritások kezelésének elsajátításához az Eisenhower-mátrix segítségével

Néhány egyszerű szokás jelentősen megkönnyíti az Eisenhower-mátrix használatát a mindennapi életben, és segít növelni a termelékenységet 👇

✅ Először távolítsuk el a felesleges feladatokat

Mielőtt bármit is kategorizálna, távolítsa el azokat a feladatokat, amelyek egyébként sem érdemlik meg az idejét. Ez azonnal csökkenti a rendetlenséget, és megkönnyíti az Eisenhower-mátrix kitöltését. Meg fog lepődni, hogy hány tétel esik ki, ha egyszer felteszi a kérdést: „Tényleg meg kell ezt tennem?”

✅ Minden kvadrantot rövidre fogj

Próbálja meg minden kvadrantot 8–10 feladatra korlátozni. Ha a lista hosszabb lesz, akkor különböző prioritási szinteket kever össze, vagy elkerüli a döntéshozatalt. Korlátozza a feladatokat minden kvadrantban, hogy valóban tudjon is cselekedni.

✅ Válasszuk szét a munkahelyi és a személyes teendőket

A heti jelentésed és a bevásárlólistád nem ugyanazon logikát követi. Két mátrix létrehozása megkönnyíti a világos gondolkodást. Emellett megakadályozza, hogy a személyes feladataid beszivárogjanak a szakmai feladataid közé.

✅ Szándékosan vizsgálja meg a 2. kvadrantot

Itt találhatók a hosszú távú céljaid (tervezés, mély munkavégzés, tanulás és kapcsolatépítés). Ezek a feladatok nem követelik magukra a figyelmet, ezért külön időt kell szánnod rájuk. Ha naponta akár csak 30 percet is beiktatsz az időbeosztásodba, az máris megváltoztathatja az egész heted hangulatát. Ezt kombinálhatod az időkorlátok kezelésére szolgáló stratégiákkal, hogy ezek a feladatok megkapják a nekik járó figyelmet.

A feladatok színkódolása vagy címkézése segít egy pillanat alatt felismerni a prioritásokat.

Például:

Zöld → Csináld (Sürgős és fontos)

Sárga → Ütemezés (fontos feladatok)

Kék → Delegálás (Sürgős, de nem fontos)

Piros → Törlés (alacsony prioritású feladatok)

Gyakran feltett kérdések

Mi az Eisenhower-mátrix?

Az Eisenhower-mátrix egy prioritás-meghatározási keretrendszer, amely segít a feladatok sürgősség és fontosság szerinti rendezésében. Megmutatja, mit kell most tenni: beütemezni, delegálni vagy törölni, hogy több időt fordíthass a nagy hatással bíró munkára.

Hogyan döntsem el, mi „sürgős” és mi „fontos”?

A sürgős feladatokra azonnal oda kell figyelni a határidők vagy az azonnali következmények miatt. Az alapvető feladatok hozzájárulnak a hosszú távú célokhoz, eredményekhez vagy felelősségekhez – még akkor is, ha még nincs sürgető határidő.

Mi tartozik a 2. kvadránsba (fontos, de nem sürgős)?

A 2. kvadráns magában foglalja a tervezést, a készségfejlesztést, a kapcsolattartást, a megelőző karbantartást és a mély munkát. Ezek a feladatok gyakran jelentik a különbséget a folyamatos tűzoltás és a folyamatos fejlődés között.

Melyek a leggyakoribb hibák az Eisenhower-mátrix használatakor?

A legnagyobb hibák az, ha mindent sürgősnek tekintünk, a „hangos” feladatokat tévesen szükségesnek minősítjük, és nem vizsgáljuk felül a mátrixot, amikor a prioritások változnak. A rendszer pontosságának megőrzése érdekében a kvadránsokat kicsinek kell tartani, és azokat naponta vagy hetente felül kell vizsgálni.

Hogyan hozhatunk létre Eisenhower-mátrixot a ClickUp-ban?

A feladatokat prioritások, határidők és egyéni mezők segítségével oszthatja el a kvadránsokba, majd megjelenítheti őket egy táblán vagy egy prioritási mátrix sablonban. A ClickUp emellett segít a gyorsabb feladatátadásban a kijelölt személyek és az automatizálások segítségével, így a mátrix nem csupán tervezési eszköz, hanem végrehajtási rendszerré is válik.