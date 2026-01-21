A legjobb ElevenLabs prompt példák audio tartalom létrehozásához

A hangalapú mesterséges intelligencia még soha nem volt ilyen elérhető.

Manapság bárki beilleszthet szöveget egy olyan eszközbe, mint az ElevenLabs, és hangalámondást kaphat. De ha egyszer kipróbálta, tudja, hogy a szöveg beillesztése és néhány csúszka elmozdítása a fülön nem eredményez stúdióminőségű hangot, amely valóban emberinek hangzik.

Mint minden AI eszköz esetében, a professzionális hangalámondások, vonzó podcastok és valósághű hangok (az ElevenLabs segítségével) elkészítésének kulcsa abban rejlik, hogyan adja meg a parancsokat.

Nos, elvégeztünk néhány tesztet, és összeállítottunk 40 ElevenLabs parancsot, hogy azonnal elindulhasson.

Mi az ElevenLabs?

Az ElevenLabs egy AI hangplatform, amely szöveget élethű hanggá alakít több mint 50 nyelven. Olyan alkotók, producerek és fejlesztők számára készült, akik intuitív, fejlett vezérlőelemekre van szükségük professzionális hangtartalom nagy mennyiségű létrehozásához.

Az audiokönyvektől a hirdetésekig, a podcastokig és a játékokig – íme, mit tehet az ElevenLabs segítségével ⭐

Hangmódosítás : Hangok átalakítása, énekhangok elkülönítése a háttérzajoktól, vagy egyedi hangok klónozása és tervezése a semmiből.

Egyedi karakterek : Készítsen egyedi hangokat videojáték-karakterekhez, hangoskönyv-narrátorokhoz vagy márkás személyiségekhez a semmiből.

Beszélgető ügynökök : Telepítsen olyan AI-asszisztenseket, amelyek természetes beszédmintákkal valós időben kezelik a hangalapú interakciókat.

Hangeffektusok és zene : Hozzon létre környezeti hangokat, átmenetet vagy háttérhangot hagyományos felvételek nélkül.

Többnyelvű szinkronizálás : Fordítsa le a meglévő hanganyagot különböző nyelvekre, miközben az eredeti hangszínt megőrzi.

Szöveg és hang összehangolása : A pontos szerkesztés és feliratozás érdekében szinkronizálja a leiratokat a meglévő felvételekkel.

Kép- és videógenerálás: Készíts vizuális tartalmakat különböző : Készíts vizuális tartalmakat különböző AI kép-promptok kipróbálásával (2026 januárjától béta módban).

Mik azok az ElevenLabs promptok?

Az ElevenLabs promptok olyan utasítások, amelyeket beírsz, hogy irányítsd és létrehozd a kívánt eredményt az ElevenLabs-ban. Az eredményt a következőképpen szabályozhatod:

Írjon be szöveges promptokat, amelyek részletesen leírják a párbeszédet, a narratív kontextust, az érzelmi jelzéseket, a fonetikai címkéket és akár a hanghatások leírását is.

Referencia hangminták feltöltése hangklónozáshoz vagy remixeléshez

Előre elkészített hangok kiválasztása a hangkönyvtárból

Kísérletezzen a stabilitási és kreativitási beállításokkal a hangszínárnyalatok finomhangolásához.

A hangügynökökkel dolgozó alkotók utasítások vázlatát is készíthetnek, meghatározzák az AI alapvető személyiségét, szerepét, szabályait és beszélgetési viselkedését. Ez a rendszer prompt biztosítja a következetes válaszokat (hang, hangszín), hogy azok összhangban legyenek a márka követelményeivel.

🧠 Érdekesség: Az első beszédszintetizáló gépet 1791-ben Wolfgang von Kempelen építette. A gép fúvókákkal, nádszálakkal és bőrcsövekkel utánozta az emberi hangképző szervek működését, és kísérteties, fütyülésszerű hangokat produkált, amelyek alig hasonlítottak a valódi beszédre.

Hogyan írjunk hatékony ElevenLabs promptokat?

A hatékony promptolás a leíró részletek és a világosság közötti egyensúly megteremtése. Minél több információt ad meg bármely AI eszköznek (hangszín, érzelem, akcentus és előadási stílus), annál közelebb lesz az eredmény az elképzeléséhez.

Itt van egy segédlet, amelyet felhasználhat az ElevenLabs promptok strukturálásához 👇

1. Írjon utasításokat narratív stílusban

Írja be a beszéddé alakítani kívánt szöveget, és használja az audio címkéket (az egész szövegben) a kimenet formázásához.

Használhatja az audio címkék kombinációját, például:

Címkék Mit csinál? Példa Példa a használatra Érzelmi címkék Ezek a címkék határozzák meg a hang érzelmi hangnemét. [nevet], [erősebben nevet], [elkezd nevetni], [zihál], [szomorú], [dühös], [boldog], [bánatos] [szomorú] Azon az éjszakán nem tudtam aludni. Hangeffektusok Adjon hozzá környezeti hangokat és effektusokat [lövés], [taps], [tapsolás], [robbanás][nyelés], [kortyolás] [taps] Köszönöm mindenkinek, hogy eljött ma este! [lövés] Mi volt ez? Hanggal kapcsolatos címkék Meghatározza a hangszínt, az előadás intenzitását és az emberi reakciókat. [suttogás][sóhaj], [kilégzés], [szarkasztikus], [kíváncsi], [izgatott], [sírás], [horkolás], [csintalan] [suttogva] Ne hagyd, hogy meghalljanak! Egyedi és különleges címkék Kísérleti címkék kreatív alkalmazásokhoz [erős francia akcentussal] [erős francia akcentussal] Ez az élet, barátom – nem tudsz mindent irányítani.

Az audio címkéket a szkript bármely pontjára (és bármilyen kombinációban) elhelyezheti, hogy alakítsa a hangalámondás stílusát. Kísérletezzen a leíró érzelmi állapotokkal és cselekvésekkel, hogy megtalálja, mi működik az Ön konkrét felhasználási esetében.

Ne feledje, hogy a szöveg szerkezete nagyban befolyásolja az AI hangmodellekkel létrehozott eredményt. A legjobb eredmények elérése érdekében használjon természetes beszédmintákat, helyes írásjeleket és egyértelmű érzelmi kontextust.

💡 Profi tipp: Az „Enhance” (Fejlesztés) gombra kattintva automatikusan létrehozhat releváns audio címkéket a bevitt szöveghez.

2. Normálítási irányelvek hozzáadása

Az AI modellek, különösen a korlátozott adatokon képzett kisebb modellek, nehezen boldogulnak olyan komplex adattípusokkal, mint a telefonszámok, irányítószámok, e-mail címek és URL-ek.

Ilyen esetekben adjon hozzá normalizálási utasításokat a promptjához. Adja meg, hogyan szeretné, hogy a szöveget felolvassák.

Néhány normalizálási példa és azok promptban való strukturálásának módja:

Input Tye Bemeneti típus Kimeneti típus Kardinális szám 123 Százhuszonhárom Sorszám 2. Második Pénzügyi értékek 45,67 dollár 45 dollár és 67 cent Római számok XIV Tizennégy (vagy „a tizennegyedik”, ha címről van szó) Gyakori rövidítések Dr. Ave. St. DoctorAvenueStreet (de a „St. Patrick” maradjon meg) URL-ek elevenlabs. io/docs eleven labs dot io slash docs Dátum 2023.01.02. Január második, huszonhárom, vagy február első, huszonhárom (a helyszíntől függően) Idő 14:30 Két óra harminc perckor Telefonszám 123-456-7890 Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, nulla

3. Fonetikai és tempójelzéseket is vegyen fel

Használjon szünetjeleket, fonetikus írásmódokat és írásjeleket, hogy meghatározza, hogyan olvassa az AI a szkriptjét.

A szünetjelek szüneteket adnak a kifejezések vagy mondatok közé. Ez hasznos drámai hatás, természetes beszélgetésfolyamat vagy a hallgatóknak az információk feldolgozásához szükséges idő biztosítása érdekében.

Például:

Várj, hadd gondolkozzak. „ ” „Rendben, megvan.

Ugyanakkor a központozás jelentősen befolyásolja az ElevenLabs teljesítményét:

Használjon kötőjeleket (- vagy —) rövid szünetekhez, vagy ellipsziseket (…) habozó hangokhoz.

A nagybetűkkel bizonyos szavak hangsúlyozhatók.

A szabványos írásjelek természetes beszédritmust és légzéspontokat biztosítanak.

Az időzítésen túlmenően azt is ellenőriznie kell, hogy az egyes szavak hogyan ejtik ki. A fonetikai vezérlők segítenek a kiejtés pontosításában a karakternevek, márkanevek vagy szakszavak esetében. Kísérletezzen alternatív írásmódokkal vagy fonetikai közelítésekkel, hogy meghatározza, hogyan kell bizonyos szavakat kiejteni.

📌 Például:

Nike: NYE-kee

GIF: JIF vagy GIF (preferenciától függően)

Porsche: POR-shuh

A fonéma címkéket is használhatja a nemzetközi fonetikai ábécé (IPA) pontos vezérléséhez:

Nike

Vagy használhatja az Alias címkéket az egyszerűbb fonetikai átírásokhoz:

SQLite → „S-Q-L-ite” vagy „sequel-ite”

Az ElevenLabs Studio és Dubbing Studio funkcióival kiejtési szótárat is létrehozhat és feltölthet. Ez időt takarít meg, ha több projektben is visszatérő márkanevekkel vagy szakszavakkal dolgozik.

📚 További információk: AI negatív prompt példák a jobb tartalomkibocsátáshoz

3. Válassza ki a hangot és módosítsa a hangbeállításokat

Válasszon hangot az ElevenLabs hangkönyvtárából. Több mint 5000 lehetőség közül válogathat, beleértve előre elkészített hangokat, professzionális hangklónokat és egyedi karakterhangokat több mint 32 nyelven és akcentussal.

A keresősáv segítségével név, kulcsszó vagy hangazonosító alapján kereshet hangokat. Az eredmények szűkítéséhez szűrőket is alkalmazhat.

Ha a könyvtárban nem találja a pontosan megfelelő hangot, akkor hozza létre azt a Voice Design segítségével. A részletes paraméterek, mint például az életkor, nem, hangszín, akcentus, tempó, érzelem és stílus, pontosabb és árnyaltabb eredményeket hoznak.

📚 További információk: A legjobb AI-alapú írási asszisztens szoftverek

Egy segédlet, amelynek segítségével leírhatja ezeket a paramétereket:

Paraméter Leíró szavak Hangminőség Alacsony minőségű hangRossz hangminőségOlyan, mint egy hangpostaüzenetElmosódott és távoliOlyan, mint egy régi magnón Kor Serdülő fiatal felnőtt/20-as/30-as évei elején járó középkorú férfi/40-es évei elején járó idős férfi/80-as évei elején járó Hangszín/hangszín Mély/alacsony hangmagasság Sima/gazdag Hangos/rekedt Orrhangú/éles Levegős/légies Dübörgő/rezonáns Akcentus Erős francia akcentus Enyhe déli tájszólás Erős kelet-európai akcentus Tiszta brit akcentus

📌 Példa: Egy energikus női sportkommentátor, erős brit akcentussal, aki nagyon gyors tempóban, szenvedélyesen közvetíti a futballmeccs eseményeit. Hangja élénk, lelkes és teljesen belemerül a cselekménybe.

💡 Profi tipp: Használja a hangtípus ikonokat, hogy gyorsan azonosítsa a könyvtárban található hangok minőségét és forrását: Sárga pipa : Professzionális hangklón

Fekete pipa : Kiváló minőségű professzionális hangklón

Villám ikon : Azonnali hangklónozás

|| ikon : ElevenLabs alapértelmezett hang

Nincs ikon: A Voice Design segítségével létrehozott hang via ElevenLabs

4. Válasszon beszédmodellt

Az ElevenLabs többféle beszédmodellt kínál, amelyek különböző felhasználási esetekhez és kimenetekhez vannak optimalizálva. Egyesek a természetes érzelmeket és kifejezőkészséget helyezik előtérbe, míg mások a sebességre, a stabilitásra vagy a valós idejű teljesítményre koncentrálnak.

Íme a legfontosabb TTS (szöveg-beszéd), STT (beszéd-szöveg) és zenei modellek áttekintése:

Modell Legalkalmasabb Használati példák Eleven V3 (Alpha) Emberhez hasonló és kifejező beszédgenerálás Karakterek megbeszélései, hangoskönyv-gyártás, érzelmes párbeszédek Eleven Multilingual v2 Élethű hangok gazdag érzelmi kifejezéssel Karakteres hangalámondások, vállalati videók, e-tanulási anyagok, többnyelvű projektek Eleven Flash v2. 5 Valós idejű használatra optimalizált, rendkívül gyors modell Valós idejű hangos ügynökök és csevegőrobotok, interaktív alkalmazások, tömeges szöveg-beszéd konverzió Eleven Turbo v2. 5 Kiváló minőségű, alacsony késleltetésű modell, amely jó egyensúlyt biztosít a minőség és a sebesség között. Ugyanaz, mint a Flash v2. 5, de ha hajlandó vagy a késleltetést feláldozni a magasabb minőségű hanggenerálásért. Scribe v1 A legmodernebb beszédfelismerés Találkozók dokumentálása, hangfeldolgozás és -elemzés, átírás Scribe v2 Realtime Valós idejű beszédfelismerés Élő találkozók átirata, élő beszélgetések (AI ügynökök), több mint 99 nyelven elérhető többnyelvű átiratok Zene Termeljen zenét természetes nyelvű promptokkal bármilyen stílusban Játékok zenéi, podcastok háttérzenéi, marketing háttérzenék

A modell és a projekt típusának összehangolásával biztosíthatja a minőség és a hatékonyság közötti legjobb egyensúlyt.

5. Generálás és iterálás

Komplex, érzelmileg árnyalt szöveg-beszéd átalakításhoz ne tömje bele mindent egyetlen promptba. Használja a promptok láncolását hanghatások vagy beszéd szegmensekben történő létrehozásához, majd rétegezze őket össze audio szerkesztő szoftver segítségével komplexebb kompozíciókhoz.

Ismételje meg az eredményeket a leírások, címkék vagy érzelmi jelzések módosításával. A kis módosítások gyakran drámai változást eredményezhetnek a kimeneti minőségben.

Csatlakozzon az ElevenLabs Discord közösséghez , ahol munkafolyamatra vonatkozó tippeket, hangtervezési stratégiákat és valós példákat találhat arra, hogy mi működik.

Böngésszen az AI hangkönyvtárban , és tanulmányozza a saját hangjához hasonló hangokat.

Hivatkozás ElevenLabs dokumentáció az egyes funkciók részletes leírásához, a legjobb gyakorlatokhoz, gyakorlati felhasználási esetekhez, API útmutatókhoz és technikai megvalósítási példákhoz.

Kísérletezzen a sebesség, a stabilitás és a hasonlóság vezérlőivel , hogy finomítsa a hang konzisztenciáját és előadásmódját a különböző tartalomtípusok között.

Jegyezze fel a hangazonosítót, a modellt, a beállításokat és a pontos megfogalmazást egy prompt dokumentumban, hogy a sikeres eredményeket más projektekben is megismételhesse.

⭐ Ne feledje: A promptok fontossági sorrendje a következő: hangválasztás, majd modellválasztás, végül hangbeállítások. Mindezek és kombinációjuk együttesen befolyásolják az eredményt.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ hangsegédeket (4%) vagy automatizált ügynököket (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a ChatGPT és a Claude típusú beszélgető AI-eszközöket részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elfogadottsága annak tudható be, hogy ezek az eszközök gyakran specifikus feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy specifikus munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait egyesíti. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet Önnek. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

A legjobb ElevenLabs promptok különböző felhasználási esetekhez

Az ElevenLabs a fejlett hanggeneráló funkciók központja. A dokumentáció vagy a prompt engineering útmutatók elolvasása önmagában nem elegendő a legjobb eredmények eléréséhez.

Teszteljen különböző modelleket, és saját maga hozzon létre hangokat és hanghatásokat, hogy megértse, mi működik.

Megmutatjuk, hogyan használhatja ki az ElevenLabs különböző funkcióit különböző felhasználási esetekben ezekkel a promptokkal:

ElevenLabs szöveg-beszéd parancsok

1. Expresszív monológ

Oké, ezt nem fogod elhinni. Tudod, hogy mennyire elakadtam azzal a novellával? Mint amikor ÓRÁKIG bámulja a képernyőt, és egyszerűen... semmi? [frusztrált sóhaj] Komolyan fontolgattam, hogy az egészet kidobom. Újrakezdem. Valószínűleg feladja. De akkor! Tegnap este csak firkáltam, nem is gondoltam rá, ugye? És ez a kis mondat csak úgy beugrott a fejembe. Teljesen váratlanul. És kezdetben nem is a történethez készült. De aztán begépeltem, csak hogy lássam. És olyan volt, mintha... megnyíltak volna a gátak! Hirtelen pontosan tudtam, hová kell mennie a karakternek, milyennek kell lennie a befejezésnek... Minden csak úgy KLIKKELT. [boldog sóhaj] Éjjel 3-ig fennmaradtam, és őrült módjára gépeltem. Még kávéra sem álltunk meg! [nevet] És ez... Ez JÓ! Tényleg jó. Most már olyan... teljesnek tűnik, érted? Mintha végre lelke lenne.

2. Dinamikus és humoros

[nevet] Rendben... srácok – srácok. Komolyan. [kilégzés] El tudod hinni, milyen – valósághű – ez most? [hisztérikusan nevet] Úgy értem, Ó, ISTENEM... ez olyan jó. Ez a régi modellel soha nem volt lehetséges. Például: [szünet] átállíthatná az akcentusomat a régi modellben? [elutasító] Nem gondoltam volna. [izgatott] De most már lehetséges! Nézze meg ezt... [cuki] Most francia akcentussal fogok beszélni. És köztünk szólva... [suttogva] Nem tudom, hogyan. [boldogan] Oké. Megpróbálom. [erős francia akcentussal] „Így van ez, barátom – nem tudsz mindent irányítani.

3. Többszereplős párbeszéd átfedő időzítéssel

1. szónok: [beszéd kezdete] Szóval arra gondoltam, hogy mi... 2. szónok: [beugrik] —kipróbálja új időzítési funkcióinkat? 1. beszélő: [meglepődve] Pontosan! Hogyan... 2. beszélő: [átfedésben] —tudod, mire gondoltál? Szerencsés tipp! 1. szónok: [szünet] Elnézést, folytassa. 2. beszélő: [óvatosan] Oké, szóval ha mindketten egyszerre próbálunk beszélni... 1. szónok: [átfedés] —valószínűleg összeomlik a rendszer! 2. beszélő: [pánikban] Várj, lezuhanunk? Nem tudom, hogy ez egy funkció vagy egy... 1. beszélő: [megszakítja, majd hirtelen abbahagyja] Bug! …Megint félbeszakítottalak? 2. szónok: [sóhajt] Igen, de őszintén szólva? Ez elég szórakoztató. 1. szónok: [csintalanul] Versenyezzünk a következő mondatig! 2. szónok: [nevet] Biztosan eltörünk valamit!

4. Glitch komédia több beszélővel

1. szónok: [idegesen] Szóval... lehet, hogy megpróbáltam hibakeresést végezni magamon, miközben egy szöveg-beszéd generálást futtattam. 2. szónok: [riadtan] Egy, ne! Az olyan, mintha magadon végeznél műtétet! 1. szónok: [szégyenlősen] Azt hittem, többfeladatos vagyok! Most pedig a hangom folyamatosan megakad a mondat közepén... [robot hang] TENCE. 2. szónok: [elfojtott nevetés] Ó, hű, tényleg tönkretetted magad. 1. szónok: [frusztráltan] És ez még nem minden! Valahányszor valaki feltesz egy kérdést, én válaszolok... [bináris sípolás] 010010001! 2. szónok: [nevetve] Bináris kódban beszélsz! Ez tényleg lenyűgöző!

5. [ügyfélszolgálati ügynök] Köszönjük, hogy hívott. Teljesen megértem az elégedetlenségét, és azért vagyok itt, hogy a lehető leggyorsabban megoldjam a problémáját. Kezdjük a számlaszámával.

6. [barátságos oktató] Megmutatom, milyen egyszerű ez valójában. [kattintási hangok] Látja ezt a gombot itt? Egy kattintás, és nézze meg, mi történik. [csodálkozva] Minden automatikusan szinkronizálódik az összes eszközén. Nincs kézi átvitel, nincs zavar.

💡 Profi tipp: Többszereplős promptok esetén rendeljen minden szereplőhöz egyedi hangokat a hangkönyvtárából, hogy valósághű beszélgetéseket hozzon létre.

ElevenLabs érzelmi promptok

7. [ideges] Nem hiszem el, hogy ezt fogom tenni. [mély levegőt vesz] Oké, semmi baj. [hangja kissé remeg] Kívánj szerencsét!

8. [örömteli] Megcsináltuk! [nevet] Nem tudom... tényleg nem tudom elhinni, hogy sikerült! [hangja megremeg az érzelmektől] Ez minden.

9. [kimerült] Harminchat órája nem aludtam. [mélyet sóhajt] Az agyam mintha pépes lenne, és a szemem nem marad nyitva.

10. [dühös] Egy feladatod volt. EGY. [hangja emelkedik] És valahogy azt is elrontottad. Hihetetlen.

11. [szívfájdalmasan] Elmentek. [remegő hangon] Csak úgy elsétáltak, és én... [lenyel] Nem tudom, mit tegyek most.

12. [rémülten] Hallottad ezt? [hevesen suttogva] Valami van itt velünk. El kell mennünk. Most.

13. [csintalan] Akarsz tudni egy titkot? [halkan kuncog] Megígéred, hogy senkinek nem mondod el? Ez nagyon jó lesz.

14. [undorodva] Ez... [enyhén öklendez] ez a legundorítóbb dolog, amit valaha láttam. Vigye el tőlem!

15. [megkönnyebbülten] Vége. [remegő lélegzetet vesz] Végre, ennyi idő után, tényleg vége. [halkan nevet] Újra tudok lélegezni.

👀 Tudta? Bár az AI-modellek bármilyen hangot megdöbbentő pontossággal klónozhatnak, ez jogi következményekkel járhat. Scarlett Johansson jogi kérdéseket vetett fel az OpenAI-vel kapcsolatban a ChatGPT „Sky” hangja miatt, azt állítva, hogy gyanúsan hasonlít az ő hangjára. Az OpenAI ezt követően eltávolította a hangot.

ElevenLabs zenei promptok

16. Zeneszám egy csúcsminőségű szempillaspirál reklámhoz. Vidám és kifinomult. Csak hangalámondás. A szöveg így kezdődik: „Bemutatjuk a leginkább dúsító szempillaspirált. ” A végén említsd meg az „X” márkanevet.

17. Hatalmas zenekari felépítés szárnyaló vonósokkal, diadalmas rézfúvósokkal és mennydörgő timpaniokkal. Moziszerű és hősi, erőteljes csúcsponthoz vezet.

18. Készítsen intenzív, gyors tempójú elektronikus zeneszámot egy adrenalinban gazdag videojáték-jelenethez. Használjon hajtó erejű szintetizátor-arpeggiókat, ütős dobokat, torzított basszust, glitch effektusokat és agresszív ritmikus textúrákat. A tempónak gyorsnak kell lennie, 130–150 bpm, növekvő feszültséggel, gyors átmenetekkel és dinamikus energiakitörésekkel.

19. Írjon egy nyers, érzelmekkel teli dalt, amely ötvözi az alternatív R&B-t, a nyers soult, az indie rockot és a folkot. A dalnak továbbra is élő, egy felvételből álló, érzelmileg spontán előadásnak kell tűnnie.

20. Minimalista zongoraballada ritka hangokkal és hosszú szünetekkel. Érzelmileg sebezhető, minden hang csendben lebeg.

💡 Profi tipp: A nagyobb kontrollú stemek létrehozásához használjon célzott promptokat és struktúrát: Énekhangokhoz használja az „a cappella” kifejezést az énekhang leírása előtt (pl. „a cappella női énekhang”, „a cappella férfi kórus”).

Használja a „szóló” szót a hangszerek előtt (pl. „szóló elektromos gitár”, „szóló zongora C-mollban”).

ElevenLabs hangtervezési promptok

21. Fantasztikus varázsló karakter, kortalan férfi. Mély, misztikus hang, színházi komolysággal. Lassú, megfontolt tempó, mintha minden szó ősi jelentőséget hordozna.

22. Sportkommentátor, férfi, 40-es évek. Magas energiájú, dinamikus hang, amely drámaian emelkedik és csökken. Gyors tempójú, az évekig tartó kiabálás miatt enyhén rekedt.

23. Harcedzett szamuráj mély, rekedt hanggal és kifejezett japán akcentussal. Mérlegelt visszafogottsággal beszél, minden szava átgondolt és nyugodt tekintéllyel teli.

24. Az ijesztő, öreg és lesoványodott boszorkány, aki alattomos és fenyegető. Rekedt, durva, éles, magas hangja van, amely kacagásként cseng.

25. Alacsony, suttogó és határozott női hang, erős francia akcentussal, hűvös, nyugodt és csábító, egy csipetnyi rejtéllyel.

🧠 Érdekes tény: A tartalomkészítők 50%-a rendszeresen használ AI hangokat videókban, podcastokban és hirdetésekben. Azonban a minták közvetlen összehasonlításakor a hallgatók 73%-a továbbra is az emberi narrációt részesítette előnyben, ami bizonyítja, hogy az érzelmi hitelesség továbbra is pótolhatatlan a hangtartalmakban.

ElevenLabs hanghatások promptjai

26. A fák között fütyülő szél, majd a levelek susogása.

27. Gyorsan egymás után pukkanó buborékfólia, majd csend.

28. Léptek a kavicson, majd egy fém ajtó nyílik.

29. Papír lassan gyűrődik, majd éles szakadással kettészakad.

30. Üvegpalack gördül a betonon, egyre lassabban forog, míg végül megáll.

31. Eső kopogása a bádogtetőn, amely fokozatosan erősödik, majd heves záporrá válik.

32. Időnként enyhe szél susog a levelekben odakint.

33. Békés és nyugtató légkör alváshoz és pihenéshez.

34. Sztereó hang, kiváló minőség, nincs mennydörgés, nincs hirtelen hangos zaj, zökkenőmentes hurok.

35. A szikláknak csapódó óceáni hullámok, a távolban síró sirályok.

👉 Próbáld ki: Gyakori kifejezések a hanghatás-parancsok javításához: Hangulat : Háttérben hallható környezeti hangok, amelyek megteremtik a hangulatot és a teret.

One-shot : Egyszeri, nem ismétlődő hang

Loop : Hangszegmens ismétlése

Stem : Izolált hangkomponens

Braam: Nagy, harsány, filmszerű hang, amely epikus vagy drámai pillanatokat jelez, gyakori a filmelőzetesekben.

ElevenLabs promptok ügynökök létrehozásához

A hatékony promptok az ElevenLabs ügynököket robotikusból élethűvé varázsolják. Nézze meg ezeket a prompt példákat, hogy megértse, hogyan befolyásolja a strukturálás a kimenetet.

36. Ha egy kontextus szabályai hatással vannak egy másikra, használja a #Guardrails funkciót és tisztázza a szakaszok határait.

Kevésbé hatékony Ajánlott Ön ügyfélszolgálati munkatárs. Legyen udvarias és segítőkész. Soha ne osszon meg érzékeny adatokat. Megkeresheti a megrendeléseket és feldolgozhatja a visszatérítéseket. Mindig először ellenőrizze a személyazonosságot. A válaszok ne haladják meg a 3 mondatot, kivéve, ha a felhasználó részleteket kér. #Személyiség: Ön az Acme Corp. ügyfélszolgálati ügynöke. Udvarias, hatékony és megoldásorientált. #Cél: Segítsen az ügyfeleknek a problémák gyors megoldásában azáltal, hogy megkeresi a megrendeléseket és szükség esetén feldolgozza a visszatérítéseket. #Védőkorlátok: Soha ne osszon meg érzékeny ügyféladatokat a beszélgetések során. Mindig ellenőrizze az ügyfél személyazonosságát, mielőtt hozzáférne a fiókadatokhoz. #Hangnem: Tartsa rövidre a válaszokat (3 mondat alatt), kivéve, ha a felhasználó részletes magyarázatot kér.

37. A tömör utasítások csökkentik a kétértelműséget.

Kevésbé hatékony Ajánlott #HangnemAmikor ügyfelekkel beszélget, igyekezzen igazán barátságos és közlékeny lenni, ügyeljen arra, hogy természetesen és beszélgető hangnemben beszéljen, mintha egy barátjával beszélgetne, de közben tartsa meg a vállalatot jól képviselő professzionális magatartást. #ToneBeszéljen barátságos, beszélgető stílusban, miközben megőrzi professzionalizmusát.

💡 Profi tipp: Ha az ügynököket hibakezelésre kéri, a fő szakaszokat #-jelekkel, az alszakaszokat ##-jelekkel strukturálja, és az egész promptban ugyanazt a formázási mintát használja.

38. Ismételje meg és hangsúlyozza a kritikus szabályokat. A modellek a korábbi utasításoknál a legutóbbi kontextust részesítik előnyben.

Kevésbé hatékony Ajánlott #CélEllenőrizze az ügyfelek személyazonosságát, mielőtt hozzáférnének fiókjukhoz. Keresse meg a megrendelés részleteit, és adjon tájékoztatást az állapotáról. Feldolgozza a visszatérítési kérelmeket, ha azok jogosak. #CélEllenőrizze az ügyfél személyazonosságát, mielőtt hozzáférne a fiókjához. Ez a lépés fontos. Keresse meg a megrendelés részleteit, és adjon állapotfrissítéseket. Feldolgozza a visszatérítési kérelmeket, ha azok jogosak. Ez a lépés fontos. Soha ne férjen hozzá a fiókadatokhoz anélkül, hogy előbb ellenőrizné az ügyfél személyazonosságát.

39. Normalizálja a bemeneteket és kimeneteket

Kevésbé hatékony Ajánlott Amikor összegyűjti az ügyfél e-mail címét, ismételje vissza pontosan úgy, ahogyan az ügyfél mondta, majd használja a `lookupAccount` eszközben. #Karakter normalizálás1. Kérje meg az ügyfelet, hogy mondja el e-mail címét: „Megadná a fiókjához tartozó e-mail címet?”2. Konvertálja írásos formátumba: „john dot smith at company dot com” → „john. smith@company. com”3. Hívja meg ezt az eszközt egy írásos e-mailben

💡 Profi tipp: Amikor utasításokat írsz az ügynököknek, bontsd le az utasításokat könnyen emészthető pontokra, és használd a szóközöket (üres sorokat) a szakaszok és utasításcsoportok elválasztására.

40. Adjon példákat komplex formázásra, többlépcsős folyamatokra és szélsőséges esetekre.

Kevésbé hatékony Ajánlott Amikor egy ügyfél megadja a megerősítő kódot, győződjön meg róla, hogy helyesen formázta, mielőtt megkeresné. Amikor az ügyfél megadja a megerősítő kódot: 1. Figyelje meg a beszélt formátumot (pl. „A B C egy kettő három”) 2. Konvertálja írásos formátumba (pl. „ABC123”) 3. Adja át a `lookupReservation` eszköznek## PéldákA felhasználó azt mondja: „A kódom A… B… C… egy… kettő… három”Ön formázza: „ABC123”A felhasználó azt mondja: „X Y Z négy öt hat hét nyolc.”Ön formázza: „XYZ45678”

⭐ Ne feledje: Az ElevenLabs promptok nem kell, hogy mindig bonyolultak vagy részletesek legyenek. Néha az egyszerű promptok is ugyanolyan hatékonyan elvégzik a feladatot. Ideje életre kelteni a bennünk rejlő prompt-mérnököt.

🎥 Nézze meg ezt a videót, ha gyors bevezető tanfolyamot szeretne kapni a promptok tervezéséről, különösen, ha kezdő!

💡 Profi tipp: Hozzon létre megosztott prompt sablonokat egy dokumentumkezelőben, például a ClickUp Docs-ban, a gyakori szakaszokhoz, mint például a karakter normalizálás, a hiba kezelés és a korlátok. Tárolja ezeket egy központi adattárban, és hivatkozzon rájuk a szakértői ügynökök között, hogy csapata bevált technikákra építhessen.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni az ElevenLabs promptokkal

Alapvető, lapos vagy inkonzisztens eredményeket kap az ElevenLabs használatával?

Valószínűleg azért, mert nem tudja, hogyan kell feltenni az AI-nak a megfelelő kérdést.

És minden bizonnyal elköveti az alábbi hibák egyikét:

❌ Hiba ✅ Megoldás Kiforratlan szöveg beírása Írjon utasításokat narratív stílusban, hasonlóan a forgatókönyvíráshoz, hogy hatékonyan irányítsa a hangnemet és a tempót. Több változat tesztelése nélkül Kísérletezzen különböző AI modellekkel és hangbeállításokkal, hogy finomítsa válaszait. Ne használjon hangváltót speciális hanghatások és kiejtések létrehozásához! Használjon hangváltót, hogy utánozza a hang finom, egyedi jellemzőit, ha érzelmesebb és emberibb hangra van szüksége. Tökéletes eredmények az első próbálkozásnál Finomítsa a címkéket, állítsa be az írásjeleket, játsszon a prompt jelzésekkel, hozza létre saját hangmodelljét – alapvetően addig ismételje, amíg meg nem ismeri ezt az eszközt a saját felhasználási esetéhez. A hangjához és a képzési adatokhoz nem illő címkék Egy komoly, professzionális hang nem biztos, hogy jól reagál olyan játékos címkékre, mint [kuncogás] vagy [csintalanul]. Győződjön meg arról, hogy az érzelmei és hangjelzései összhangban vannak a hang karakterével. Beszéd generálása egy lépésben Hosszú szkripteket szegmensekre oszthat. Minden részt külön generálhat, majd utómunkálatok során rétegezhet. A kreatív stabilitás szintjének megőrzése, ha szorosan ragaszkodni szeretne a referencia hanganyaghoz Változtassa a stabilitási skálát a Természetes és a Robusztus között, hogy a kimenet a lehető legközelebb álljon az eredeti hangfelvételhez.

👀 Tudta? A BBC egy kísérletében egy újságíró sikeresen használta saját hangjának szintetizált AI-klónját, hogy megkerülje egy bank hangalapú biztonsági ellenőrzését. Ez a megdöbbentő biztonsági rés rávilágított arra, hogy a hangalapú hitelesítési rendszerek mennyire sebezhetőek az AI-manipulációval szemben.

Az ElevenLabs használatának korlátai

Az ElevenLabs segítségével kiváló minőségű hangalámondások készíthetők hatékonyan, de a eszköz semmiképpen sem tökéletes vagy elegendő. Az ElevenLabs képességei a következő területeken nem elégségesek ⚠️

Megtanulása nehéz : A hangfunkciók, modalitások, intuitív vezérlők, prompt technikák és hanghatások elsajátítása kísérletezést, a dokumentáció alapos áttanulmányozását és alkalmazkodóképességet igényel – nem éppen kezdőbarát eszköz.

Minőségi mintákra van szükség : Tiszta, kiváló minőségű hangadatokra van szükség nagy mennyiségben a hangmodellek és ügynökök betanításához, hogy azok a kívánt eredményeket szállítsák.

Karakterkorlátozás az ingyenes csomagokban : Az ingyenes csomag havi 10 000 kreditpontot kínál, ami havonta körülbelül 10 percnyi generált hanganyagot jelent.

Korlátozott kontroll a finom érzelmek felett : Az AI-nek nehézséget okozhatnak a finom érzelmi változások vagy a rétegzett előadás, különösen akkor, ha nem tudsz referenciafelvételt vagy hangmintát biztosítani, amely pontosan bemutatja, mit szeretnél elérni.

Hosszabb szövegek feldolgozási ideje: Hosszú formátumú tartalmak, például hangoskönyvek vagy órás narrációk létrehozása jelentős feldolgozási időt vehet igénybe, különösen a magasabb minőségű modellek esetében.

Önálló eszköz feladatkezelés nélkül: A produkció ritkán egy személyes feladat, és az eszköz nem tartalmaz feladat- vagy munkakezelési funkciókat, ami megnehezíti az együttműködést, a szerepkörök kiosztását vagy a projekt előrehaladásának nyomon követését.

ElevenLabs alternatívák, amelyeket érdemes felfedezni

Nézze meg ezeket az ElevenLabs alternatívákat, amelyek pótolják annak korlátait, vagy több, a munkafolyamatához illeszkedő funkciót kínálnak:

2. Murf AI

via Murf AI

A Murf AI egy robusztus szöveg-beszéd platformot kínál, amely írásos szöveget élethű hangos narrációvá alakít több mint 200 AI hanggal, 20+ nyelven, ideális videók, hangoskönyvek, podcastok és e-learning tartalom létrehozásához. Intuitív stúdiója professzionális szintű szerkesztéssel zökkenőmentes hangalámondást tesz lehetővé.

A Murf AI legfontosabb jellemzői

Több mint 200 többnyelvű hang : Hozzáférhet több mint 20 nyelven előre elkészített hangokhoz, több mint 10 beszédstílussal, például beszélgető, meditatív vagy promóciós.

Hangklónozás : Töltsön fel konkrét hangmintákat, hogy olyan egyedi hangklónokat hozzon létre, amelyek illeszkednek márkájához vagy karakteréhez.

Fejlett testreszabás : szabályozza a hangmagasságot, sebességet, hangszínt, szüneteket és hangsúlyt a pontos hangátadás érdekében.

AI szinkronstúdió : Fordítson audio- és videotartalmakat több mint 40 nyelvre, miközben megőrzi az eredeti beszélő hangját.

Kiejtési könyvtár : Használja az IPA fonetikát vagy az egyéni helyesírást, hogy biztosítsa a márkanevek és a szakszavak következetes kiejtését.

Eszközintegrációk: Murf hangokat közvetlenül beágyazhatja a Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate és Adobe Audition programokba.

A Murf AI korlátai

A hanggenerálás ideje alblokk-renderelésenként kerül kiszámításra, ami az iteratív szerkesztések során gyorsan felemésztheti a krediteket.

Nincs offline funkció – minden hanggeneráláshoz felhőalapú feldolgozás szükséges.

Kereskedelmi felhasználáshoz fizetős csomagok szükségesek, amelyekhez meghatározott licencfeltételek vonatkoznak.

Murf AI árak

Ingyenes

Alkotó : 19 USD/hó

Üzleti : 66 USD/hó

Vállalati: Egyedi

Murf AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Murf AI-ról a valódi felhasználók?

Hallgassa meg egy G2-es értékelő véleményét:

Könnyen használható és ügyfélbarát felülettel rendelkezik. Szövegek vagy bármilyen más tartalom beszéddé alakítására használható. A hangot könnyedén testreszabhatjuk a hangmagasság, a beszéd és a kiejtés segítségével, és ezzel az eszközzel a beszédet is vezérelhetjük. API-integrációval más eszközökkel is integrálható. Több mint 120 hangot kínál, ami elég nagy mennyiség, és több mint 20 nyelven biztosít fordítást. Könnyen megvalósítható és nagyon hasznos az ügyfélszolgálat számára.

Könnyen használható és ügyfélbarát felülettel rendelkezik. Szövegek vagy bármilyen más tartalom beszéddé alakítására használható. A hangot könnyedén testreszabhatjuk a hangmagasság, a beszéd és a kiejtés segítségével, és ezzel az eszközzel a beszédet is vezérelhetjük. API-integrációval más eszközökkel is integrálható. Több mint 120 hangot kínál, ami elég nagy mennyiség, és több mint 20 nyelven biztosít fordítást. Könnyen megvalósítható és nagyon hasznos az ügyfélszolgálat számára.

3. Wispr Flow

via Wispr Flow

A Wispr Flow valós időben leírja a beszédét (több mint 100 nyelven), hogy strukturált formátumban bemutassa a finomított szöveget. Bármely alkalmazásban működik (ahol gépelni lehet), és fejlett technológiát használ az automatikus szerkesztéshez és a hangnem finomításához.

Az eszköz alkalmazkodik a szókincsedhez, mivel személyre szabott szótárat hoz létre, amely tartalmazza az iparágra jellemző kifejezéseket és rövidítéseket. Akár egyedi szövegcseréket is létrehozhatsz a gyakran használt kifejezésekhez, így nem kell hosszú magyarázatokat ismételni vagy ismétlődő feladatokat végrehajtani.

A Wispr Flow legfontosabb jellemzői

Intelligens formázás : A Wispr Flow értelmezi a beszédét, és kontextusérzékeny formázást alkalmaz, hogy a szöveg illeszkedjen az üzenet stílusához.

Flow jegyzetek : Diktáljon jegyzeteket (bármely eszközön), és azok automatikusan szinkronizálódnak az összes Wispr Flow eszközén.

Parancs mód : Szerkessze a generált szöveget hangparancsokkal, pl. „Összefoglalja ezt nekem”.

AI automatikus szerkesztés : automatikusan megtisztítja a diktált szöveget, miközben beszél, eltávolítja a töltelékszavakat, kijavítja az alapvető hibákat, és teljes mondatokká formázza a kimenetet.

Többnyelvű támogatás: Több mint 100 nyelvet kezel automatikus nyelvfelismeréssel és mondat közbeni váltással.

A Wispr Flow korlátai

Magas RAM-használat (800 MB+ üresjáratban), ami lassítja a régebbi rendszereket.

A kizárólag felhőalapú feldolgozás adatvédelmi aggályokat vet fel, mivel nem történik asztali feldolgozás. ​

Vegyes vásárlói vélemények, hézagos ügyfélszolgálat és erőforrás-terhelés a vállalkozások számára

Wispr Flow árak

Flow Basic: Ingyenes

Flow Pro: 15 USD/hó

Flow Teams: 12 USD/felhasználó/hónap (3 vagy több felhasználó)

Flow Enterprise: Egyedi árazás

Wispr Flow értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a Wispr Flow-ról a valódi felhasználók?

Hallgassa meg egy G2-es értékelő véleményét:

Használata nagyon egyszerű. Két parancs vagy gyors bevitellel elkezdi a beszédet és a leírást. Ezenkívül eltávolítja a töltelékszavakat, megérti Önt, vagy kijavítja, amit mond. A megvalósítás csak a telepítés volt, semmi más. Gyakorlatilag minden nap használom. Valójában már négy hete használom.

Használata nagyon egyszerű. Két parancs vagy gyors bevitellel elkezdi a beszédet és a leírást. Ezenkívül eltávolítja a töltelékszavakat, megérti Önt, vagy kijavítja, amit mond. A megvalósítás csak a telepítés volt, semmi más. Gyakorlatilag minden nap használom. Valójában már négy hete használom.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Használjon érzelmi címkéket és narratív kontextust az AI irányításához. Az olyan címkék, mint [szomorú], [dühös] vagy [boldog] pontosan megmondják a modellnek, hogy milyen érzelmet kell utánoznia. Az érzelmeket közvetlenül a narratívába is beágyazhatja.

Igen. A hangszín, a tempó és a szünetek hangtervezési promptokkal, olyan audio címkékkel, mint a [suttogás] vagy [kiáltás], időzített szünetekhez szünetcímkékkel, valamint globális beállításokkal, mint a sebesség és a stabilitás, szabályozhatók. Kombinálja ezeket az elemeket a hangadás finomhangolásához, és hozzon létre természetes hangzású beszédet, amely megfelel elképzeléseinek.

A szükséges részletességgel és árnyalatokkal. A promptok egy sorosaktól több bekezdésesekig terjedhetnek, a projekt komplexitásától függően. A legfontosabb a világosság – adjon meg elegendő kontextust az AI-nek, hogy megértse a hangnemet, az érzelmeket és a beszédstílust, anélkül, hogy felesleges információkkal terhelné.

Igen. Az ElevenLabs támogatja a többszereplős párbeszédeket, így ugyanazon projektben különböző hangokat rendelhet különböző karakterekhez vagy szereplőkhöz. Ez hasznos podcastok, hangoskönyvek vagy narratív tartalmak létrehozásához, amelyeknek megkülönböztethető karakterhangjaik vannak.