AI esemény-személyre szabás: hogyan lehet személyre szabott élményeket nyújtani

Vessünk egy pillantást mindenre, amit tudnia kell az AI esemény-személyre szabásról.

Az események mindig is a kapcsolatokról szóltak. Az emberek azért jelennek meg, mert valami hasznosat akarnak tanulni, megfelelő emberekkel akarnak találkozni, vagy olyan ötleteket akarnak felfedezni, amelyek segítenek nekik fejlődni. A kihívás az, hogy a legtöbb eseményen még mindig úgy tűnik, hogy mindenki ugyanazt az élményt éli át, annak ellenére, hogy céljaik és motivációik nagyon különbözőek.

Az eredmény egy olyan élmény, amely egyes résztvevőknek megfelel, de sok másnak irrelevánsnak tűnik.

Az AI esemény-személyre szabás megváltoztatja ezt a helyzetet. Ahelyett, hogy reménykednének abban, hogy a résztvevők megtalálják a számukra fontos előadásokat, standokat vagy embereket, a szervezők segíthetnek nekik értelmesebb élmények felé terelni őket. Ez a változás a virtuális konferenciákon, szakkiállításokon, belső vállalati rendezvényeken és virtuális összejöveteleken egyaránt megfigyelhető. A csapatok olyan utazásokat szeretnének nyújtani, amelyek célszerűnek és hasznosnak tűnnek, anélkül, hogy további manuális munkát adnának a vállukra.

Ez a cikk elmagyarázza, mi is az AI esemény-személyre szabás, miért fontos, és hogyan tudják a csapatok kihasználni az esemény teljes életciklusa során. Megtudhatja azt is, hogyan integrálódik a ClickUp ezekbe a munkafolyamatokba, és hogyan hozhat létre személyre szabott rendszert, amely bármilyen méretű eseményhez alkalmazható.

Mi az AI esemény-személyre szabás?

Az AI esemény-személyre szabás az a gyakorlat, amikor a résztvevők útját az érdeklődésük, viselkedésük és céljaik alapján személyre szabják. Ahelyett, hogy mindenkinek ugyanazt a programot vagy ajánlásokat adnák, az AI segít azonosítani, hogy mi érdekelheti az egyes személyeket, és olyan lehetőségeket kínál nekik, amelyek relevánsabbnak tűnnek számukra.

Ez eltér a tipikus rendezvényélménytől, ahol mindenki ugyanazt a napirendet és promóciós e-maileket kapja.

A hagyományos programozás az eseményt egyetlen útvonalnak tekinti, amelyet több ezer ember ugyanolyan tempóban jár be. A személyre szabás azonban több útvonalat hoz létre. Az első alkalommal részt vevő vendég kezdőbarát ajánlásokat kaphat. A technikai szakértőket fejlett szekciókra ösztönözhetik. Másrészt a magas beosztású döntéshozók a szerepüknek megfelelő, gondosan összeállított hálózatépítési lehetőségeket láthatnak.

A résztvevőknek ez azért fontos, mert időt és energiát takarít meg számukra. Ráadásul az ilyen irányított élmények csökkentik a következő lépés kitalálásának stresszét. Emellett elégedettséget is okoznak, mert olyan tartalmakat fogyasztanak és olyan emberekkel találkoznak, akik relevánsnak tűnnek céljaik szempontjából.

Egy olyan világban, ahol a figyelem korlátozott és a naptárak tele vannak, a relevancia hatékony motiváló tényező.

Az esemény személyre szabásának előnyei a szervezők és a résztvevők számára

A személyre szabás hatása túlmutat a kényelmen. A szervezők számára ez az esemény egészén átalakíthatja a résztvevők elkötelezettségét.

A személyre szabottabb programok gyakran magasabb részvételi arányt eredményeznek. Ha az emberek igényeiknek megfelelő javaslatokat kapnak, nagyobb valószínűséggel jelennek meg az eseményen. Ez segít csökkenteni az üres és a túlzsúfolt teremeket, ami javítja az esemény lebonyolítását. Emellett a szervezők megérthetik, mely témák nyerik el a közönség tetszését, így valós időben tudnak alkalmazkodni.

A személyre szabás hatással van a hálózatépítés minőségére is. Amikor a résztvevőket hasonló szerepkörrel vagy érdeklődési körrel rendelkező társaikkal párosítják, a beszélgetések produktívabbá válnak. Ahelyett, hogy reménykedve kóborolnának a megfelelő kapcsolattartó után, célzott ajánlásokat kapnak, amelyek segítenek nekik jobban kihasználni az idejüket.

A tartalomfogyasztás egy másik fontos terület. Számos nagy konferencia kínál ma már előadások felvételeit vagy forráskönyvtárakat. Ha ezeket az anyagokat az esemény után minden résztvevőre személyre szabják, akkor nő az elkötelezettség, mert a tartalom inkább válogatottnak tűnik, mint ugyanaz a általános feed.

Végül mindez nagyobb ROI-hoz vezet. Ez azt jelenti, hogy csökken a marketing pazarlás, javul a résztvevők elégedettsége, és sokkal világosabb képet kapunk arról, hogy mi működött.

Hogyan segíti az AI a személyre szabást az esemény teljes életciklusa során?

Az AI finoman megváltoztathatja az esemény ritmusát.

Figyel a korai jelekre, tanul abból, ahogyan az emberek navigálnak az élményben, és segít a szervezőknek megérteni, mi az, ami a közönséget igazán érdekli. Ahelyett, hogy az eseményt egymástól független pillanatok sorozataként kezelné, az AI folytonosságot teremt. Nézzük meg, hogyan:

Az AI csendben működik a háttérben

Az AI megváltoztatja az események működését azáltal, hogy értelmezi a résztvevők által hagyott jeleket. Figyel a kis mozdulatokra, tanul belőlük, és természetes módon igazítja az élményt. Nem hirdeti magát. Egyszerűen csak segít az embereknek, hogy kevesebb erőfeszítéssel több értéket nyerjenek az eseményből.

A párizsi olimpia előtt nagy koncerteken tesztelték az AI videóelemző rendszert, hogy olyan problémákat jelentsen, mint a tömegrohamok és az elhagyott tárgyak. A rendszer a vezérlőteremben működik, nem pedig a nézőtéren, így a legtöbb ember nem veszi észre, hogy a háttérben működik.

Minden apró jelekkel kezdődik

Az esemény kezdete előtt a résztvevők megosztják, mi érdekli őket. A regisztráció során néhány kérdésre válaszolnak, böngészik a weboldalt, vagy rákattintanak az őket érdeklő előadókra. Ezek a kis lépések segítenek a rendszernek korai előrejelzéseket készíteni. A folyamat hasonlít ahhoz, ahogy a streaming platformok már néhány választás után megértik az Ön ízlését.

Gyűjtse össze a kritikus jelzéseket és betekintéseket közvetlenül a munkaterületéről a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott mélykeresőjével.

A folyamat az esemény kezdete előtt kezdődik, a minták összekapcsolásával.

Az esemény közeledtével az AI összehasonlítja a több ezer résztvevő korai jelzéseit. Felfedi azokat a kapcsolatokat, amelyek a szervezőknek esetleg elkerülhetik a figyelmüket. Az AI-alapú marketing személyre szabási eszközök képesek azonosítani olyan trendeket, mint például azok a résztvevők, akik gyakran érdeklődnek egy bizonyos előadás iránt, és gyakran a rövid workshopokat részesítik előnyben a hosszú előadásokkal szemben. Ezek a minták segítenek a szervezőknek olyan javaslatokat küldeni, amelyek átgondoltnak, nem pedig általánosnak tűnnek.

A francia hatóságok elemezték a korábbi próbák, többek között a Depeche Mode koncert mintáit, hogy előre meg tudják jelezni, milyen eseményekre kell figyelni a párizsi olimpia alatt. Ezek az esemény előtti tapasztalatok alapján döntöttek a személyzet létszámáról, a kamerák elhelyezéséről és a riasztási szabályokról, még mielőtt a tömeg megérkezett.

Reagál az esemény során bekövetkező valós idejű változásokra.

Az esemény megkezdése után az AI aktívabbá válik. Figyel arra, amit az emberek ténylegesen csinálnak, nem csak arra, amit a regisztráció során mondtak. Alkalmazkodik a teltházas termekhez, a változó érdeklődéshez és a program utolsó pillanatban történő változásaihoz. Ha egy előadás túlzsúfolt lesz, a rendszer alternatívákat javasolhat. Ha egy csoport egy téma felé gravitál, kiemelheti a kapcsolódó előadásokat vagy standokat.

A Sphere magával ragadó show-jai bemutatják, hogyan fejlődik az AI a divatos szlengszótól a funkcionális produkciós eszközig. A U2 és a Phish a helyszín 16K-s képernyőjét, haptikus üléseit és térbeli hangrendszerét használta, hogy a fellépéshez valós időben reagáló vizuális és hanghatásokat hozzon létre, míg az AI segített nagy formátumú médiatartalmak, például egy Elvis-kollázs és az Óz, a nagy varázsló új interpretációjának létrehozásában és helyreállításában. Az eredmény egy másodpercre pontosan összehangolt koncert, olyan tartalommal, amelyet manuálisan ilyen méretben lehetetlen lenne megvalósítani.

Az esemény után is folytatja a munkát

Az esemény lezárultával az AI reflexióba kezd. Áttekinti a résztvevők útját, és azonosítja, mi volt számukra a legfontosabb. Ez segít személyre szabott összefoglalók és tanulási útvonalak létrehozásában, ahelyett, hogy egy mindenki számára egyformán megfelelő összefoglalót készítenének. Emellett a szervezőknek is világos képet ad arról, mely témák voltak népszerűek, mely formátumok voltak hatékonyak, és mit lehetne javítani a következő alkalommal.

Az US Openen az IBM rendszere a hivatalos alkalmazás nyomon követési adatait és interakcióit használta fel személyre szabott 3D-s visszajátszások és AI-alapú csevegési élmény létrehozásához. Már néhány korai érintés és mérkőzésnézet is segít a rendszernek eldönteni, hogy melyik klipeket és betekintéseket jelenítsen meg legközelebb. Ha vissza szeretne menni, hogy megnézze, hol landolt a labda, és megnézze a labda pályáját, ez egy remek eszköz erre a célra. ” Ha vissza szeretne menni, hogy megnézze, hol landolt a labda, és megnézze a labda pályáját, ez egy remek eszköz erre a célra. ”

Az esemény teljes életciklusa alatt az AI csendes útmutatóként segít a résztvevőknek megtalálni a megfelelő előadásokat, embereket és tartalmakat. A szervezők számára egy háttérben működő partnerré válik, amely azonosítja a trendeket, csökkenti a találgatásokat, és lehetővé teszi a csapat számára, hogy gyorsabban reagáljon a résztvevők igényeire.

📖 További információk: Ingyenes rendezvénytervezési sablonok és ellenőrzőlisták Excelben és ClickUpban

Használati esetek és taktikák

Az AI esemény-személyre szabás akkor válik igazán hatékonnyá, ha egyértelmű, megvalósítható lépésekhez kapcsolódik.

Ahelyett, hogy a személyre szabást hatalmas rendszernek tekintenék, az AI-eszközök segítenek azt gyakorlati lépésekre bontani, amelyek támogatják a résztvevők útjának minden szakaszát.

Esemény előtti

Olyan érdeklődési csoportokat hozzon létre, amelyek emberiek, nem technikaiak

A szervezők gyakran gyűjtenek alapvető információkat a résztvevőkről, de ritkán alakítják azokat hasznos és megvalósítható információkká.

Az AI segítségével a csapatok ezeket a részleteket egyértelmű érdeklődési csoportokká alakíthatják. Például egy nagy vállalati eseményen kiderülhet, hogy vannak olyan csoportok, mint az első alkalommal vezető pozícióba kerülők, a leendő vezetők, a termékfejlesztők vagy az ügyfélélmény-szakértők. Ha ezek a csoportok már léteznek, a többi már könnyebb. Minden csoport saját kommunikációt, tartalmi javaslatokat és hálózati útvonalakat kap.

Az esemény tartalmát személyre szabott tanulási útvonalakká alakítja

Az esemény után a szervezők AI segítségével összeállíthatnak kis gyűjteményeket a résztvevők érdeklődési körének megfelelő felvételekből vagy cikkekből.

A résztvevő nem egy hatalmas linkgyűjteményt kap, hanem egy egyszerű üzenetet, például: „Itt van egy rövid könyvtár az Ön által felfedezett tartalmak alapján.” Ezáltal az összefoglaló átgondoltnak tűnik, és több embert ösztönöz a tartalom újbóli megtekintésére.

📖 További információ: Hogyan készítsünk eseménytervezési ellenőrzőlistát?

Az esemény során

Célorientált párosításokkal javítsa a hálózatépítést

Ahelyett, hogy az embereket a munkakörük alapján párosítaná, használja a viselkedésüket. Ha valaki időt tölt a fenntarthatóságról vagy az ellátási lánc hatékonyságáról szóló tartalmak böngészésével, az AI javasolhat olyan embereket, akik ugyanazokkal a témákkal foglalkoznak.

Ezek a párosítások természetesnek tűnnek, mert a résztvevők tényleges tevékenységét tükrözik, nem pedig a jelvényükön szereplő információkat.

Használjon figyelmet tiszteletben tartó viselkedési ösztönzőket

A résztvevőket rengeteg értesítés árasztja el az események során. Ahelyett, hogy hosszú emlékeztető listát állítana össze, az AI képes azonosítani a legalkalmasabb pillanatokat a beavatkozásra.

Egy jól időzített ösztönzés például így hangozhat: „Azok, akiknek tetszett az imént látogatott előadás, a közelben gyűlnek össze egy beszélgetésre.” Ez fenntartja a résztvevők érdeklődését anélkül, hogy túlterhelné őket.

Támogassa a kiállítókat minősített ajánlásokkal

A szponzoroknak némi extra támogatásra lehet szükségük ahhoz, hogy a megfelelő közönség elé kerüljenek.

Az AI segítségével a résztvevők érdeklődési körük alapján kaphatnak ajánlásokat a kiállítókra vonatkozóan, ahelyett, hogy a kapu szkennelésére kellene támaszkodniuk. Az a résztvevő, aki több termékbemutatót is megtekintett, releváns bemutatókkal rendelkező standokhoz irányítható. Ez mindkét fél számára eredményesebb beszélgetéseket eredményez.

Az esemény után

Gyűjtsön visszajelzéseket, amelyek tükrözik a résztvevők élményét

Az általános kérdőívek gyakran felületes válaszokat eredményeznek. A személyre szabásnak köszönhetően a résztvevők a tényleges élményükhöz kapcsolódó kérdéseket kaphatnak. Például valaki, aki sok workshopon vett részt, kérdéseket kaphat a tempóról és a nehézségi szintről, míg valaki, aki időt töltött a networking területeken, kérdéseket kaphat a találkozók minőségéről. Ezek a célzott esemény-visszajelzési kérdőívek gazdagabb betekintést nyújtanak.

Okosabb üléskiemelések létrehozása

A legtöbb rendezvény hosszú listát küld a résztvevőknek a programokról, remélve, hogy azok majd kiválasztják a számukra érdekeseket. Hatékonyabb taktika azonban, ha három-négy olyan programot emelnek ki, amelyek valóban illeszkednek a résztvevők céljaihoz.

Például egy karrierfejlesztésre összpontosító résztvevő kaphat egy rövid listát vezetői workshopokkal, mentorálási körökkel és előadók bemutatásával. Ez nem terheli túl őket. Ehelyett eltávolítja a zavaró tényezőket, így gyors döntéseket hozhatnak.

Ezek a taktikák segítenek a szervezőknek a személyre szabás megvalósításában. A kis, de jelentőségteljes fejlesztésekre koncentrálnak, amelyek csökkentik a zavart, időt takarítanak meg és erősítik az általános élményt.

🌼 Barátságos emlékeztető: Az AI-eszközök segíthetnek az eseményprofesszionálisoknak a résztvevői adatok, a vásárlói viselkedés és a korábbi adatok elemzésében, hogy személyre szabott üzeneteket fogalmazzanak meg, előre jelezzék a preferenciákat, sőt akár közösségi média bejegyzéseket is készítsenek – de óvatosan járjon el. Ahogy az AI technológia egyre hatékonyabbá válik, úgy nőnek az adatvédelmi aggályok is. Mielőtt gépi tanulást, természetes nyelvfeldolgozást vagy prediktív elemzést alkalmazna, győződjön meg arról, hogy rendelkezik egyértelmű hozzájárulással, biztosítja az összes ügyféladat biztonságos kezelését, és szigorúan ellenőrzi az AI által generált tartalmakat. Az intelligens személyre szabás értékes, de csak akkor, ha az ügyfelek bizalma védett marad.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one AI-alapú eseménytervezéshez és személyre szabáshoz)

Az AI-támogatás beépül az esemény munkafolyamatainak minden egyes aspektusába a ClickUp-ban.

A személyre szabott eseményadatok szinkronban tartása a tervezéssel és a végrehajtással nem kell, hogy zsonglőrködésnek tűnjön. A résztvevői listák, az egyedi ütemtervek, a szegmentált e-mailek és a végtelen részletek között könnyen zavarossá válhat a helyzet.

A ClickUp megváltoztatja a játékszabályokat. A világ első konvergált AI munkaterületeként a ClickUp az eseménycsapat irányító központjává válik, amely minden részletet, minden csapatot és minden munkafolyamatot egy helyen összeköt.

Képzelje el a következő helyzetet: ClickUp Events segítségével beállítja az esemény munkaterületét. Azonnal szegmentálhatja a résztvevőket – VIP-k, előadók, általános belépők – mindegyiküknek saját, egyedi feladatokkal és munkafolyamatokkal.

Itt az ideje automatizálni a személyre szabott kommunikációt. A ClickUp Brain, a munkaterületbe beépített AI-asszisztens, valamint a ClickUp Agents segítségével személyre szabott e-maileket fogalmazhat meg és küldhet el, nyomon követéseket generálhat, sőt, összefoglalhatja a visszajelzéseket is, így minden résztvevő automatikusan személyre szabott figyelmet kap.

Kérje a ClickUp Brain segítségét egy egyedi ügynök létrehozásához, aki a munkafolyamatokat végigkíséri.

Szüksége van marketingre? Vonja be őket a ClickUp Marketing segítségével, amely egységes teret biztosít az együttműködéshez: feladatok kiosztása, eszközök megosztása és kampányok közös előrehaladása, mindezt a ClickUp elhagyása nélkül.

A kezdeti meghívástól az esemény utáni nyomon követésig a résztvevők útjának minden aspektusát egyetlen egységes munkaterületen kezelik, nyomon követik és személyre szabják. Ez az Ön all-in-one platformja, amely felejthetetlen, személyre szabott eseményélményeket nyújt nagy léptékben.

Használja az AI-ügynököket a személyre szabott meghívók elküldéséhez, az RSVP-követéshez és az esemény szakaszainak automatizált feladatkiosztásához.

Automatizálja a személyre szabott kommunikációt, például az e-mailek küldését vagy a Slack értesítéseket a ClickUp Integrations segítségével, a kitöltött űrlapok vagy a résztvevői szegmensek alapján.

A beérkező adatokat (pl. étkezési vagy üléspreferenciák) automatikusan címkézze, rendezze és továbbítsa a Custom Fields és AI Fields segítségével.

Használja a ClickUp AI (Brain) szolgáltatást, hogy személyre szabott összefoglalókat, vázlatokat és promóciós szövegeket készítsen különböző résztvevői személyiségek vagy marketingcsatornák számára.

A rengeteg funkció és testreszabási lehetőség kezdetben tanulási görbét jelenthet az új felhasználók számára.

G2: 4,7/5 (több mint 10 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A ClickUp már önmagában is nagyon hasznos, mint tennivalólista! Eleinte biztos voltam benne, hogy inkább a papír alapú jegyzeteket fogom preferálni, de nagyon jó, hogy mindent úgy rendezhetek el, ahogy nekem tetszik, és hogy megváltoztathatom a határidőket, fájlokat csatolhatok a feladatokhoz stb. Mivel minden egy helyen van, biztosan nem felejtek el semmit. Az egész rendszer nagyon felhasználóbarát és nagyon jól működik a feladatok megosztásához.

A ClickUp már önmagában is nagyon hasznos, mint tennivalólista! Eleinte biztos voltam benne, hogy inkább a papír alapú jegyzeteket fogom preferálni, de nagyon jó, hogy mindent úgy rendezhetek el, ahogy nekem tetszik, és hogy megváltoztathatom a határidőket, fájlokat csatolhatok a feladatokhoz stb. Mivel minden egy helyen van, biztosan nem felejtek el semmit. Az egész rendszer nagyon felhasználóbarát és nagyon jól működik a feladatok megosztásához.

2. Bizzabo (A legjobb AI-alapú résztvevői hálózatépítéshez és valós idejű interakcióhoz)

via Bizzabo

A Bizzabo egy all-in-one eseményélmény-operációs rendszerként pozícionálja magát, amelynek fő célja, hogy minden esemény személyes és értékes élményt nyújtson. AI-je és hordható technológiája (például a Klik SmartBadges™) együttesen működnek, hogy betekintést nyújtsanak és intelligens kapcsolatokat segítsenek elő.

Ez azt jelenti, hogy a résztvevők nem csak megjelennek, hanem intelligensen párosítják őket a megfelelő emberekkel és a megfelelő előadásokkal, ami növeli az elégedettséget és egyértelmű megtérülést biztosít a szponzorok számára.

Használja az AI-alapú párosító és 1:1 csevegési funkciókat, hogy értelmes, személyre szabott kapcsolatokat alakítson ki a résztvevők és a szponzorok között.

Használja a Klik SmartBadges™ hordható technológiát a valós idejű interakciós adatok rögzítésére, amely lehetővé teszi a szervezők számára a jövőbeli nyomon követések személyre szabását.

Kínáljon fejlett e-mail szegmentálást és intelligens e-mail mezőket a megnyitási arányok javítása és a különböző résztvevői csoportok számára testreszabott kommunikáció érdekében.

A Copilot, egy AI-alapú tudásbottal, az eseményekkel kapcsolatos gyakori kérdésekre azonnali, személyre szabott válaszokat ad.

Egyes felhasználók szerint az eseménymikrooldalak tervezési testreszabási lehetőségei korlátozottak, ami gátolja a márka egyedi esztétikájának kialakítását.

Egyszerűbb, önkiszolgáló eseményeszközökhöz képest jelentős bevezetési és beüzemelési időt igényelhet.

Egyedi árazás

G2: 4,3/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

Mit mondanak a Bizzabo-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Bizzabo egyik legjobb tulajdonsága, hogy felhasználói élmény szempontjából nagyon jól megtervezett. Különböző típusú eseményeket hozhatunk létre és tehetünk közzé, a nagyszabású konferenciáktól a kisebb nyilvános programokig. Azok, akik részt vesznek eseményeinken, szintén könnyen kezelhetőnek találják a mikrosite-okat és a platformot – az eseményekről való tájékozódástól a fizetési folyamatig. A CRM-mel való integrációja sem túl bonyolult, így ha szeretnénk, nyomon követhetjük a vásárlásokat!

A Bizzabo egyik legjobb tulajdonsága, hogy felhasználói élmény szempontjából nagyon jól megtervezett. Különböző típusú eseményeket hozhatunk létre és tehetünk közzé, a nagyszabású konferenciáktól a kisebb nyilvános programokig. Azok, akik részt vesznek eseményeinken, szintén könnyen kezelhetőnek találják a mikrosite-okat és a platformot – az eseményekről való tájékozódástól a fizetési folyamatig. A CRM-mel való integrációja sem túl bonyolult, így ha szeretnénk, nyomon követhetjük a vásárlásokat!

3. HubSpot Marketing Hub (A legjobb CRM-integrált személyre szabás és automatizáláshoz)

via HubSpot Marketing Hub

A HubSpot Marketing Hub ideális választás, ha rendezvénystratégiája szorosan kapcsolódik az általános ügyfélkapcsolat-kezeléshez (CRM) és a marketingcsatornákhoz.

Mivel közvetlenül a HubSpot CRM-en fut, a meglévő kapcsolattartási adatait használja fel a hihetetlen személyre szabáshoz. Ez lehetővé teszi, hogy könnyedén automatizált munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek biztosítják, hogy minden e-mail, oldal és hirdetés, amelyet a résztvevő lát, tökéletesen igazodjon az egyéni viselkedéséhez és a márkával vagy az eseménnyel kapcsolatos előzményeihez.

Hozzon létre dinamikus személyre szabási mezőket, hogy az ismert résztvevői adatok alapján releváns tartalmakat jelenítsen meg az eseményoldalakon és az e-mailekben.

Használja az omni-csatornás marketing automatizálást személyre szabott e-mailek, közösségi média bejegyzések és hirdetés-retargeting elindításához a résztvevők viselkedése alapján.

Használja ki a prediktív lead scoringot, hogy a résztvevők eseményen való részvétele alapján személyre szabhassa a követés prioritását.

Használja az AI-alapú Breeze rendszert a tartalomkészítés felgyorsításához és az ügyfelek kérdéseinek 24 órás megoldásához.

Az árak nagymértékben a marketingkapcsolatok számán alapulnak, ami az eseményvezetői listák növekedésével a költségek emelkedését eredményezi.

Egyes fejlett AI funkciók és egyedi jelentések elkészítéséhez harmadik féltől származó eszközök vagy kiegészítők használata lehet szükséges.

Ingyenes

Kezdő csomag: 20 USD/hó

Professzionális: 890 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó

G2: 4,5/5 (több mint 14 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot Marketing Hubról a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Szeretem a HubSpot Marketing Hub kényelmét, mivel lehetővé teszi, hogy minden marketingtevékenységemet egyetlen platformon zökkenőmentesen kezeljem. A rendelkezésre álló eszközök, források és cikkek felbecsülhetetlen értékűek az élményem optimalizálásához, mivel olyan betekintést és segítséget nyújtanak, amelyek az én konkrét marketingigényeimhez igazodnak, például az e-mailek teljesítményének optimalizálása és az általános marketingstratégiám fejlesztése. Különösen hasznosnak találom a webináriumokat, amelyekből megtanulhatom, hogyan használhatom hatékonyabban a HubSpotot, és megismerhetem az új funkciókat. A beépített munkafolyamatok, céloldalak és blogfunkciók, valamint a weboldalam integrálása a platformba lehetővé teszik, hogy a marketing minden aspektusát hatékonyan kezeljem egy helyen. Ezenkívül a HubSpot Marketing Hub az évek során jelentős fejlődésen ment keresztül, ami folyamatosan javította a használhatóságát és funkcionalitását. A kezdeti beállítás egyszerűsége, amelyet belső csapatunk és a HubSpot képviselőinek támogatása segített elő, zökkenőmentessé és problémamentessé tette az átállást erre a platformra, javítva az általános élményünket.

Szeretem a HubSpot Marketing Hub kényelmét, mivel lehetővé teszi, hogy minden marketingtevékenységemet egyetlen platformon zökkenőmentesen kezeljem. A rendelkezésre álló eszközök, források és cikkek felbecsülhetetlen értékűek az élményem optimalizálásához, mivel olyan betekintést és segítséget nyújtanak, amelyek az én konkrét marketingigényeimhez igazodnak, például az e-mailek teljesítményének optimalizálása és az általános marketingstratégiám fejlesztése. Különösen hasznosnak találom a webináriumokat, amelyekből megtanulhatom, hogyan használhatom hatékonyabban a HubSpotot, és megismerhetem az új funkciókat. A beépített munkafolyamatok, céloldalak és blogfunkciók, valamint a weboldalam integrálása a platformba lehetővé teszik, hogy a marketing minden aspektusát hatékonyan kezeljem egy helyen. Ezenkívül a HubSpot Marketing Hub az évek során jelentős fejlődésen ment keresztül, ami folyamatosan javította a használhatóságát és funkcionalitását. A kezdeti beállítás egyszerűsége, amelyet belső csapatunk és a HubSpot képviselőinek támogatása segített elő, zökkenőmentessé és problémamentessé tette az átállást erre a platformra, javítva az általános élményünket.

💟 Bónusz: A Brain MAX egy AI-alapú asztali társ, amely segítségével az esemény személyre szabása egyszerű és hatékony. A résztvevői listák, e-mailek, visszajelzési űrlapok és marketingeszközök mély integrációjával a Brain MAX az összes eseményadatot egy helyre gyűjti össze. A beszéd-szöveggé alakítás funkcióval gyorsan rögzítheti a résztvevők preferenciáit, különleges kéréseit vagy megjegyzéseit, a Brain MAX pedig több vezető AI modellt használ fel ezeknek az információknak az elemzéséhez, a közönség szegmentálásához és a résztvevők számára személyre szabott élmények javaslásához. Segítségével automatizálhatja a személyre szabott kommunikációt, ajánlhat szekciókat, sőt VIP-ket vagy különleges érdeklődési köröket is megjelölhet, így biztosítva, hogy minden résztvevő értékesnek és bevonva érezze magát.

4. Dynamic Yield (A legjobb tisztán algoritmikus munkamenet- és tartalomajánlásokhoz)

via Dynamic Yield

A Dynamic Yield az élményoptimalizálás igazi szakértője, amely hatékony mélytanulási algoritmusokat használ az egyes digitális érintkezési pontok előrejelzésére és személyre szabására.

Az esemény szervezői számára ez azt jelenti, hogy algoritmusok segítségével ajánlásokat adhatnak a résztvevőknek a következő ülésről, a legrelevánsabb előadóról vagy a letöltendő tartalomról, mindezt a valós idejű részvételük alapján. Ezzel az eseményplatformja folyamatosan optimalizált, személyre szabott ajánló motorrá válik.

A Dynamic Yield legjobb funkciói

Algoritmusok segítségével, mélytanulásos módszerekkel jósolja meg a résztvevők érdeklődési körét, hogy ajánlhassa a következő releváns előadást, előadót vagy terméket.

Fejlett látogatói szegmentálás pszichográfiai tényezők, valós idejű viselkedés és vásárlási előzmények alapján.

Használja a többváltozós A/B tesztelést az összes digitális érintkezési ponton, hogy folyamatosan optimalizálja a tartalmat és személyre szabott szolgáltatásokat kínáljon.

Támogassa az omnichannel bevezetést, amely lehetővé teszi ugyanazon személyre szabási szabályok alkalmazását a webes, mobilalkalmazásos és e-mailes felületeken.

A Dynamic Yield korlátai

A platform nagyvállalati méretűre lett kialakítva, és magas éves kötelezettségvállalásokat igényel, ami kisebb szervezetek számára elérhetetlenné teszi.

A megvalósítási folyamat meglehetősen technikai jellegű lehet, és jelentős mérnöki erőforrásokat igényel.

Dynamic Yield árak

Kezdő szint: ~2917 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Dynamic Yield értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Dynamic Yieldről a valós felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Dynamic Yield egy kategóriájában a legjobb személyre szabási platform, amely jelentősen növelte személyre szabási erőfeszítéseink hatékonyságát több márkánál is. Robusztus szegmentációs és célzási eszközei lehetővé teszik számunkra, hogy hatékony, adatközpontú kampányokat valósítsunk meg a weben, mobil eszközökön és e-mailben, így zökkenőmentes, többcsatornás élményt teremtve. A tesztelési és optimalizálási képességek, beleértve az A/B és a többváltozós tesztelést, elengedhetetlenek voltak a folyamatos fejlesztéshez, míg a technológiai rendszerünkkel való zökkenőmentes integráció egyszerűsíti a munkafolyamatokat. A Dynamic Yield támogató csapata kivételes, proaktív útmutatást nyújt, amely lehetővé teszi csapataink számára, hogy magabiztosan újítsanak. Összességében ez egy felbecsülhetetlen értékű eszköz a személyre szabás kiterjesztéséhez és mérhető eredmények eléréséhez.

A Dynamic Yield egy kategóriájában a legjobb személyre szabási platform, amely jelentősen növelte személyre szabási erőfeszítéseink hatékonyságát több márkánál is. Robusztus szegmentációs és célzási eszközei lehetővé teszik számunkra, hogy hatékony, adatközpontú kampányokat valósítsunk meg a weben, mobil eszközökön és e-mailben, így zökkenőmentes, többcsatornás élményt teremtve. A tesztelési és optimalizálási képességek, beleértve az A/B és a többváltozós tesztelést, elengedhetetlenek voltak a folyamatos fejlesztéshez, míg a technológiai rendszerünkkel való zökkenőmentes integráció egyszerűsíti a munkafolyamatokat. A Dynamic Yield támogató csapata kivételes, proaktív útmutatást nyújt, amely lehetővé teszi csapataink számára, hogy magabiztosan újítsanak. Összességében ez egy felbecsülhetetlen értékű eszköz a személyre szabás kiterjesztéséhez és mérhető eredmények eléréséhez.

Hogyan valósítsuk meg a személyre szabott rendezvény-munkafolyamatokat?

A munkahelyi terjeszkedés az egyik legnagyobb oka annak, hogy a személyre szabás kudarcot vall.

A résztvevőkkel kapcsolatos információk a regisztrációs eszközben találhatók. A tartalom megosztott meghajtókon található. Az e-mail változatok egy marketingplatformon találhatók. A előadók frissítései a Slackben érkeznek. A jegyzetek elvesznek a táblázatokban. Amikor az információk különböző eszközökön és csatornákon találhatók, a csapatok végül csak reagálnak ahelyett, hogy terveznének, és a személyre szabás egy utolsó pillanatban összeállított feladatokból álló mozaikká válik.

Az esemény szervezőinek megbízható rendszerre van szükségük, amely a résztvevői adatokat, a tartalomgyártást, a kampányeszközöket, a feladatkiosztást és a teljesítmény nyomon követését egyetlen, szervezett rendszerbe egyesíti. Az eredmény egy előre jelezhető, megismételhető és sokkal könnyebben méretezhető személyre szabási munkafolyamat.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan állíthatják be ezt az eseménycsapatok, és miért teremt ez valódi működési értéket.

Központosítsa az összes személyre szabási feladatot egy munkaterületen

Ha a személyre szabási munka fragmentált, a csapatok órákat pazarolnak az információk keresésére vagy a részletek újbóli megerősítésére.

A strukturált résztvevői munkaterület a következőket tartalmazhatja:

• Profiladatbázis, amely nyomon követi az érdeklődési köröket, célokat, preferenciákat és viselkedést • Egyedi mezők, amelyek tükrözik az esemény témáit vagy szegmentációs igényeit • Listák az esemény előtti, helyszíni és utáni tevékenységekhez • Mappák a tartalmak, kampányok és munkamenet-eszközök számára

A ClickUp Project Hierarchy segítségével minden fájlt könnyedén rendszerezhet, így azokhoz bármikor könnyen hozzáférhet, amikor szüksége van rájuk.

A ClickUp egyetlen megbízható információforrást biztosít a csapatok számára, így mindenki ugyanazon az alapon dolgozhat. Ahelyett, hogy táblázatok, Slack-szálak és regisztrációs exportok között kellene váltogatni, az egész csapat egy helyen láthatja a teljes személyre szabási tervet. Ez csökkenti a párhuzamos munkavégzést és az elavult vagy nem megfelelő információkból eredő hibákat.

Az előnyök: kevesebb félreértés, gyorsabb tervezés és egységesebb résztvevői élmény.

Készítsen olyan tartalomcsatornákat, amelyek lépést tartanak a személyre szabott üzenetekkel

A személyre szabás hullámhatást vált ki a tartalomcsapatokban.

Egy általános napirendhez csak egy e-mail sorozat szükséges, de egy személyre szabott napirendhez több tucat változatra lehet szükség. Strukturált munkafolyamat nélkül a tartalom késedelmei lassítják az egész személyre szabási stratégiát.

A tartalomcsatorna segít a csapatoknak abban, hogy kimerültség nélkül állítsák elő ezt a mennyiséget. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Tasks, itt léphetnek közbe, hogy biztosítsák a következőket:

• Minden eszköznek egyértelmű státusza van, például tervezet, felülvizsgálat, jóváhagyás vagy ütemezés. • Az írók, tervezők és lektorok ugyanazon a feladaton dolgoznak együtt. • Az előadói információk, kutatási jegyzetek és összefoglalók a tartalomhoz kapcsolódnak. • A függőségek megakadályozzák, hogy a dolgok előrehaladjanak, mielőtt készen állnának.

Így, ha egy szegmensnek saját szekcióra vagy egy új üzenetre van szüksége egy adott érdekcsoport számára, a folyamat zökkenőmentesen kezeli a kérést.

Az előny: A tartalomcsapatok szervezettek maradnak, és a személyre szabás soha nem akadozik a szűk keresztmetszetek miatt.

Automatizálja a résztvevők szegmentálását, hogy a csapatoknak ne kelljen manuálisan válogatniuk

A kézi szegmentálás az egyik legnagyobb oka a munka elszaporodásának. Valaki exportál egy listát, szűri, elküldi a marketingnek, újra szerkeszti, feltölti egy másik eszközre, majd megpróbálja mindent naprakészen tartani, amikor új regisztrációk érkeznek.

A szegmentálás a ClickUp és az AI Agents automatizálási funkcióin keresztül futtatható a háttérben:

Amikor egy résztvevő kiválaszt egy témát vagy célt, a ClickUp Agent automatikusan címkézheti őket.

Ha valaki több szekció iránt is érdeklődést mutat, az ügynök egy szegmenshez rendelheti őt.

Amikor új regisztrációk érkeznek, az AI Assign és az AI Prioritize funkciók segítségével azok a megfelelő listákba kerülhetnek.

Ez azt jelenti, hogy a csapatoknak már nem kell órákat tölteniük a nevek rendezésével vagy az eltérő listák kijavításával. Ehelyett olyan munkafolyamatokat hozhatnak létre, ahol a szegmentálás automatikusan frissül, és automatikusan elindítja a megfelelő feladatokat vagy tartalmakat.

Az előnyök: Gyorsabb személyre szabás, kevesebb hiba és több idő a fontos munkákra.

Használja a ClickUp AI-t a személyre szabott munkafolyamatok felgyorsításához gyors betekintéssel és személyre szabott segítséggel

A személyre szabás számos mozgó elemből áll. A meghívók, emlékeztetők, nyomon követések, ülés-emlékeztetők és rendezvény utáni összefoglalók mindegyike több, a különböző közönségekhez igazított változatot igényel.

A ClickUp AI segít a csapatoknak ezeket a részeket gyorsan megfogalmazni:

• A résztvevők érdeklődési körének vagy viselkedésének megfelelő összefoglalók • A szekciók legfontosabb eseményeinek rövid leírása • E-mail-sablonok minden szegmenshez • A résztvevő eseményen végzett tevékenységeihez igazított utólagos üzenetek

Minél több szegmenst támogat, annál több időt takaríthat meg. Nézze meg működés közben!

Az előny: Gyorsabb tartalomgyártás a minőség romlása nélkül.

Kövesse nyomon a személyre szabás teljesítményét valós időben egyedi irányítópultokkal

A személyre szabás bevezetése után a csapatoknak tudniuk kell, mi működik és mi igényel módosítást. Csapatainak világos képet kell kapniuk a következőkről:

• Mely szegmensek a legvonzóbbak? • Mely tartalmi eszközöket használják? • Melyik előadás ajánlások vonzzák a legtöbb kattintást? • Hol hagyják el a résztvevők az eseményt? • Mely témák nyernek teret?

A ClickUp Dashboards segítségével gyorsabban megkaphatja ezeket az információkat, és a csapatok gyorsan reagálhatnak. Ha egy szegmens figyelmen kívül hagyja a hálózati eseményeket, a szervezők módosíthatják az üzeneteket. Vagy ha valami más a trend, a csapatok kiemelhetik a kapcsolódó üléseket.

Azonnali AI-összefoglalók és frissítések a ClickUp Dashboards segítségével

Az érték: A személyre szabás napról napra okosabbá válik, mert a csapatok az esemény utáni felmérésekre való várakozás helyett az élő adatok alapján tudnak cselekedni.

Kezdje a rendezvénycsapatok számára készített, előre elkészített ClickUp sablonokkal!

A személyre szabás keretrendszerének nulláról történő felépítése ijesztő feladat. Íme egy eszközkészlet, amellyel gyorsabban elindíthatja munkafolyamatait:

ClickUp eseménymarketing sablon

Tervezze meg rendezvénye promócióját egy szervezett központból a ClickUp rendezvénymarketing sablon segítségével. Tervezze meg a közösségi médiás bejegyzéseket, e-mail kampányokat, előadói anyagokat és határidőket, majd kövesse nyomon a folyamatot, miközben csapata elkészíti, áttekinti és elindítja az egyes tartalmakat.

ClickUp kampánykövetési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp kampánykövetési és elemzési sablon segítségével hangolja össze kampányait egységes kampányelemzésekkel.

A ClickUp kampánykövetési sablon segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az összes kampányát. Hasonlítsa össze a teljesítményt, figyelje a csatornák közötti ütemet, és tartsa szinkronban a tulajdonosokat, a határidőket és az eredményeket anélkül, hogy több táblázatot kellene kezelnie.

ClickUp eseménymarketing terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg minden marketingeseményt könnyedén a ClickUp eseménymarketing-terv sablonjával.

Készítsen teljes rendezvénymarketing-stratégiát néhány perc alatt a ClickUp rendezvénymarketing-terv sablonjával. Határozza meg a célokat, határozza meg a közönséget, vázolja fel a legfontosabb üzeneteket, és strukturálja a promóciós ütemtervet, hogy az egész csapata ugyanazon a forgatókönyv alapján dolgozzon.

Kihívások és etikai kérdések az AI esemény-személyre szabásában

Kihívás Hogyan néz ez ki a valós eseményekben? Etikai szempontok Hogyan tudnak az eseménycsapatok ezzel megbirkózni? A megfelelő résztvevői adatok gyűjtése A csapatok túl sok vagy túl kevés adatot gyűjtenek, vagy az információk regisztrációs eszközök, alkalmazások és táblázatok között szétszóródnak. A résztvevőknek tudniuk kell, hogy milyen adatokat gyűjtenek és miért. Tájékoztassa egyértelműen az adatok felhasználásáról, csak a szükséges adatokat gyűjtsön, és tárolja azokat egy biztonságos rendszerben. A résztvevők adatainak védelme A helymeghatározás, a viselkedési adatok vagy a hálózati preferenciák rögzítése nem elég átlátható. A résztvevőknek ellenőrzésük alatt kell tartaniuk az adatok láthatóságát és az opt-in választási lehetőségeket. Kínáljon egyértelmű feliratkozási lehetőségeket, engedje meg a résztvevőknek, hogy kezeljék a láthatóságot, és kerülje el a rejtett adatgyűjtést. Az ajánlások elfogultsága Bizonyos csoportok hiányos minták alapján kiemeltebb ülésjavaslatokat vagy hálózati kapcsolatokat kapnak. Az AI-rendszerek nem irányíthatják az embereket tisztességtelenül, és nem szűkíthetik le lehetőségeiket. Tekintse át a szegmensdefiníciókat, tesztelje a kimeneteket különböző profilokon, és tartsa az embereket a felügyeletben. Túlzott célzás és a résztvevők fáradtsága A résztvevők túl sok értesítést vagy túlságosan konkrét javaslatokat kapnak, amelyek tolakodónak tűnnek. A résztvevőknek nem szabad úgy érezniük, hogy figyelik őket vagy nyomást gyakorolnak rájuk. Korlátozza az értesítéseket, helyezze előtérbe a relevanciát, és engedje meg a résztvevőknek, hogy módosítsák a személyre szabási beállításokat. A viselkedési jelek félreértelmezése A résztvevő véletlenül rákattint egy témára, kényelemből bejelentkezik egy ülésre, vagy ütemterv-ütközés miatt korán távozik. A résztvevőket nem szabad pontatlan profilokhoz kötni. Kombinálja a viselkedési jelzéseket az önként megadott érdeklődési körökkel, és engedje meg a résztvevőknek, hogy bármikor frissítsék preferenciáikat. A szponzorok igényeinek és a résztvevők kényelmének egyensúlyba hozása A kiállítók ajánlásai túl kereskedelmi jellegűek, vagy olyan értékesítési beszélgetések felé terelik a résztvevőket, amelyeket azok nem kértek. A résztvevőknek ellenőrzésük kell legyen a szponzorokkal való interakciók felett. A szponzorált javaslatokat egyértelműen jelölje meg, és kerülje az interakciók kényszerítését. A személyre szabás átláthatóságának biztosítása A résztvevők nem tudják, miért kapnak bizonyos ajánlásokat. Az embereknek joguk van megérteni, hogyan működik a személyre szabás. Adjon egyszerű magyarázatokat, például: „Ajánljuk, mert érdeklődést mutatott a…” Az akadálymentesség és a méltányosság fenntartása A személyre szabás előnyös a digitális eszközöket előnyben részesítő résztvevők számára, míg mások lemaradnak az ajánlásokról. Az AI-nak javítania kell a hozzáférést, nem pedig növelnie a szakadékokat Nyomtatásos összefoglalók, helyszíni ügyfélszolgálat és alternatív ajánlások fogadásának módjai Az automatizált döntésektől való függőség elkerülése A csapatok teljes mértékben algoritmusokra támaszkodnak a szegmentálás, a tartalom promóciója vagy a párosítás terén. Az embereknek továbbra is felelősséget kell vállalniuk a kritikus döntésekért. Tartsa az embereket a képben, különösen a VIP-k, a sokszínű csoportok vagy az érzékeny témák esetében. A rendezvény utáni adatok felelősségteljes kezelése A csapatok az esemény után is hosszú ideig tárolják a résztvevők viselkedési adatait, anélkül, hogy egyértelmű tárolási szabályok lennének érvényben. A résztvevőknek ellenőrzésük alatt kell tartaniuk, hogy az adatok mennyi ideig kerülnek tárolásra. Állítson be megőrzési határidőket, anonimizálja a régi adatokat, és engedélyezze a résztvevőknek, hogy törlést kérjenek.

Személyre szabhatja eseményeit a ClickUp AI segítségével

A személyre szabott események már nem csak kellemes meglepetés. A résztvevők olyan élményeket várnak, amelyek relevánsak céljaik szempontjából, könnyen kezelhetők és megérik az időt, amit rájuk fordítanak. Az AI lehetővé teszi az eseménycsapatok számára, hogy ezt nagy léptékben megvalósítsák, de csak akkor, ha a háttérmunkák szervezettek, következetesek és összekapcsolódnak.

Ez az a terület, ahol a ClickUp jelentősen javítja a helyzetet. A személyre szabás tiszta adatoktól, gyors tartalomelőállítástól, összehangolt csapatoktól és a résztvevők viselkedésének változásaihoz való alkalmazkodási képességtől függ. A ClickUp mindezt egy helyen egyesíti. A csapatok profiladatbázisokat hozhatnak létre, szegmentált kampányokat tervezhetnek, tartalomcsatornákat kezelhetnek, ismétlődő feladatokat automatizálhatnak és valós időben figyelemmel kísérhetik a teljesítményt. Minden egy rendszerben található, ami kevesebb hiányosságot, kevesebb hibát és simább, célzottabb résztvevői élményt jelent.

Az eredmény egy olyan esemény, amely inkább átgondoltnak, mint tranzakciósnak tűnik. A résztvevők olyan tartalmakat fedeznek fel, amelyek megfelelnek érdeklődésüknek. A kiállítók jobb beszélgetéseket folytathatnak. A szervezők világosabb betekintést nyernek. És az egész élmény kevesebb manuális erőfeszítéssel zajlik.

Gyakran ismételt kérdések

Csak azokat az információkat gyűjtsön, amelyek segítenek a résztvevők élményének személyre szabásában. Ez általában magában foglalja az érdeklődési köröket, a munkakört, a szekciópreferenciákat, az akadálymentességi igényeket és a viselkedési jelzéseket, mint például a megtekintett témák vagy a mentett szekciók. Kerülje a felesleges részletek gyűjtését, és világosan magyarázza el, hogyan fogják felhasználni az adatokat.

Igen. Amikor a résztvevők céljaiknak megfelelő tartalmakat és ajánlásokat kapnak, több előadáson vesznek részt, jobban bekapcsolódnak, és nagyobb elégedettségről számolnak be. A kiállítók is profitálnak ebből, mert az ajánlások segítségével olyan résztvevőket találnak, akik valóban érdeklődnek a megoldásaik iránt.

Kombinálja az önként megadott érdeklődési köröket a viselkedési jelekkel, vizsgálja meg a különböző résztvevői csoportok ajánlásait, és vonja be az embereket a fontos döntésekbe. A csapatoknak rendszeresen tesztelniük kell a javaslatokat, hogy azok ne részesítsenek előnyben bizonyos szerepköröket, iparágakat vagy demográfiai csoportokat.

Természetesen. A kisebb rendezvények esetében gyakran még nagyobb javulás tapasztalható, mert a résztvevők olyan útmutatást kapnak, amely segít nekik a legjobban kihasználni a korlátozott számú üléseket vagy a rövidebb időbeosztást. Az egyszerű taktikák, mint például a személyre szabott napirendek vagy a szegmentált e-mailek, komplex rendszerek nélkül is jelentős hatást gyakorolhatnak.

Frissítse az ajánlásokat, amikor a résztvevők viselkedése megváltozik. Ez lehet egy ülés bejelentkezése, egy könyvjelzővel megjelölt elem vagy egy tevékenység az eseményalkalmazáson belül. A valós idejű frissítések segítenek a résztvevőknek olyan üléseket és élményeket felfedezni, amelyek az esemény során változó érdeklődésüknek megfelelnek.