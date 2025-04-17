A 9 legjobb AI eszköz a zökkenőmentesebb rendezvénykezeléshez 2025-ben

Az év legnagyobb buliját tervezi a vállalkozása számára? A közösségi média bejegyzéseinek ütemezésétől a jegyek értékesítésén át a helyszín kiválasztásáig, minden erejét annak szenteli, hogy a résztvevőknek felejthetetlen élményt nyújtson.

De az eseménytervezésnek sok mozgó eleme van, és Ön is csak ember. Miért ne hagyná, hogy a mesterséges intelligencia (AI) elvégezze Ön helyett a nehezebb feladatokat?

Még a legtapasztaltabb rendezvény szervezők is profitálnak az automatizálásból. Legyen szó bejelentkezésről és rendezvény regisztrációról, üzenetküldésről a rendezvény szervezési platformon, vagy a rendezvény ütemtervének kezeléséről, van egy AI eszköz, amely időt takarít meg Önnek.

Ebben az útmutatóban megmutatjuk, hogyan válassza ki a legjobb AI eszközt az eseménykezelés hatásának tervezéséhez, szervezéséhez és elemzéséhez, és bemutatjuk kilenc kedvencünket. ?️

Egy nemzetközi konferencia megtervezése nagyban különbözik egy nagy B2B üzleti találkozó megtervezésétől az értékesítési csapat számára. Az eseményeknek megvannak a maguk sajátosságai, ezért ha AI eseménykezelő eszközt keres, keressen olyan hasznos funkciókat, mint:

Munkafolyamat-automatizálás: Olyan rendezvénykezelő eszközre van szüksége, amely a lehető legjobban Olyan rendezvénykezelő eszközre van szüksége, amely a lehető legjobban leegyszerűsíti a tervezési folyamatot . Keressen olyan AI technológiát, amely gépi tanulási algoritmusokat használ a helyszín kiválasztásának, a rendezvény ütemtervének vagy a virtuális rendezvények platformjának beállításainak egyszerűsítésére. Résztvevők kezelése: Bízza az AI-ra a résztvevők regisztrációját és bejelentkezését. Ha a megfelelő AI-eszközt választja, az akár az eseményen való kapcsolatépítéshez is segítséget nyújthat. Marketing segítség: Segítségre van szüksége a közösségi média bejegyzések írásában vagy a tökéletes promóciós e-mail megfogalmazásában? Segítségre van szüksége a közösségi média bejegyzések írásában vagy a tökéletes promóciós e-mail megfogalmazásában? Az eseménykezelő AI segít Önnek. Mindenféle marketingtevékenységet elvégez , a szövegek megírásától a grafikák és videók elkészítéséig. Adatelemzés: Tegye még jobbá jövőbeli eseményeit. Az AI adatokat gyűjt az eseménykezelő eszközéből, és gyorsan azonosítja az érdekes trendeket a résztvevők elkötelezettségében, a visszajelzésekben és egyebekben. Ha a demográfiai adatok megtekintésekor elkezdenek összefutni a szemei, Tegye még jobbá jövőbeli eseményeit. Az AI adatokat gyűjt az eseménykezelő eszközéből, és gyorsan azonosítja az érdekes trendeket a résztvevők elkötelezettségében, a visszajelzésekben és egyebekben. Ha a demográfiai adatok megtekintésekor elkezdenek összefutni a szemei, a legjobb AI-eszközök néhány perc alatt értékes információkat találnak.

Az eseménytervezők hozzászoktak ahhoz, hogy menükiválasztással, vendégelőadók lefoglalásával és helyszínszerződések megtárgyalásával foglalkozzanak. De miért végezzen több munkát, mint amennyit muszáj?

Az eseményprofesszionálisok most izgalmas lehetőséget kapnak arra, hogy mesterséges intelligenciát vonjanak be a munkájukba. Ezeket az eszközöket a munkafolyamatok automatizálására, értékes információk gyűjtésére és az eseménylogisztika megkönnyítésére tervezték. Az eredmény? Sikeresebb események, jobb eseményadatok és rengeteg megtakarított idő.

Ha készen állsz arra, hogy megtaláld a saját AI-segédedet, akkor jó helyen jársz. Görgess lefelé, és próbáld ki a 2024-es év kilenc kedvenc AI eseménykezelő eszközünket.

Kezdje el használni a ClickUp for Events alkalmazást! A ClickUp AI lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy magabiztosabban kommunikáljanak az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával.

Olyan rendezvénytervező alkalmazást keres, amely mindent elvégez? A ClickUp leginkább projektmenedzsment platformként ismert, de mesterséges intelligencia eszközünk is mindenképpen említésre méltó. ?

Több száz kutatáson alapuló prompttal a ClickUp AI az egyetlen olyan AI-alapú asszisztens, amely az Ön rendezvénytervezői szerepéhez igazodik. Akár segítségre van szüksége beszállítók, helyszín, előadók vagy előadások témáinak keresésében, a ClickUp AI elég hatékony ahhoz, hogy a legsötétebb feladatokat is megoldja a sikeres rendezvénytervezési folyamat érdekében. A ClickUp AI-t a következőkre is használhatja:

Eseménykezelési feladatok létrehozása a ClickUp-ban

Írjon rendezvényterveket és használja a rendezvénytervezési sablonokat

Gondolkodjon el olyan, a szokásostól eltérő vállalati rendezvényötleteken, amelyeket a rendezvény résztvevői imádni fognak!

Tartalom létrehozása rendezvényekhez

Mivel a ClickUp AI integrálódik a ClickUp projektekkel és feladatokkal, soha nem volt ilyen egyszerű egy helyen nyomon követni az összes rendezvényhez kapcsolódó teendőt. Tegye felelőssé csapatát, és kövesse nyomon az előrehaladást a testreszabható ClickUp Dashboardon.

Ráadásul a ClickUp több száz sablonnal rendelkezik, amelyek elvégzik az összes munkát helyetted, így alig kell megmozdítanod az ujjadat. Nézd meg a ClickUp rendezvénykezelési sablont, hogy rögzítsd a feladatokat és a határidőket, együttműködj a tervezőcsapattal és nyomon kövesd a költségvetést.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el.

Néhány ClickUp-felhasználó először megfélemlítve érzi magát, amikor csatlakozik, mert olyan sok eszköz van, amit ki kell próbálni.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. ChatGPT

A ChatGPT segítségével

Az OpenAI ChatGPT-je szinte tönkretette az internetet, amikor 2022-ben debütált. Nem ez a legfejlettebb AI eszköz rendezvénytervezők számára, de ha segítségre van szüksége szövegalapú médiával kapcsolatban, ez egy remek ingyenes eszköz, amit érdemes kéznél tartani.

A ChatGPT ideális ötletek és inspiráció kereséséhez. Ossza meg a célközönség adatait, az esemény témáját és a kívánt eredményeket. Elsőre nem lesz tökéletes, de egy kis segítséggel az AI pontosan azt fogja adni, amire szüksége van.

A ChatGPT legjobb funkciói

Használja a chatbotot brainstorming témák vagy helyszínek ötleteinek kidolgozásához.

Készítsen olyan rendezvényterveket, amelyek több potenciális résztvevőt vonzanak

Készítsen rendezvénypromóciós szövegeket, digitális bejelentkezési folyamatokat és még sok mást a rendezvény weboldalához.

A ChatGPT korlátai

A ChatGPT gyakran nem elérhető.

A ChatGPT nem képes multimédiás tartalmakat létrehozni vagy a tényleges rendezvénytervezési folyamatot irányítani.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

3. Soundraw

Via Soundraw

Míg a ChatGPT csak szöveges tartalmat generál, a Soundraw csak AI zenét generál. Ha rendezvénytervezői ütős ritmusokat keresnek egy közelgő DJ-s táncpartihoz, akkor a Soundraw az Önök számára ideális. ??

Megszünteti a zenei licencelés okozta fejfájást azzal, hogy teljesen egyedi zeneszámokat hoz létre kizárólag az Ön vállalkozása vagy rendezvénye számára. Csak adjon meg néhány szöveget, és az AI rendezvényeszköz elvégzi a többit.

Bár ez az eszköz nem fogja megtervezni az egész rendezvényt, mégis jó választás azoknak az eseménymenedzsereknek, akiknek egyedi zenére van szükségük, de korlátozott a költségvetésük.

A Soundraw legjobb funkciói

Készítsen saját, egyedi zeneszámokat egyedi eseményekhez!

Korlátlan mennyiségű zenét generálhat a hangulat, a műfaj és a hosszúság alapján.

Személyre szabott dalok a Soundraw zenei keverővel

A Soundraw korlátai

A Soundraw nem tartalmaz rendezvénytervezési vagy logisztikai eszközöket.

A Soundraw hangulatok és műfajok korlátozott választékát kínálja.

Soundraw árak

Ingyenes

Creator: 16,99 USD/hó, éves számlázással

Artist: 29,99 USD/hó, éves számlázással

Soundraw értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Jasper

Via Jasper

A Jasper a márkás AI-tartalmakra specializálódott. A ChatGPT-hez hasonlóan főként szöveges tartalmakkal dolgozik, de marketingfunkciókkal is rendelkezik, amelyekkel népszerűsítheti rendezvényét. Használja a Jasper AI-jét blogok írásához, tartalomnaptár készítéséhez, közösségi médiakampányok tervezéséhez, tartalom SEO-optimalizálásához és integrált marketingkampányok lebonyolításához.

Ha azonban képekre van szüksége, a Jasper erre is kínál megoldást. A Jasper AI művészeti generátora nagy felbontású, jogdíjmentes képeket hoz létre rendezvényekhez. Természetesen lehet, hogy némi utasításra lesz szükség, hogy pontosan azt kapja, amire szüksége van, de ez még mindig gyorsabb, mint a stock fotó oldalakon való böngészés.

A Jasper legjobb funkciói

Adja meg a hangszínét, és a Jasper mindent megtesz, hogy illeszkedjen a márka személyiségéhez.

AI-művészet létrehozása néhány szöveges utasítással

Használja Jasper több mint 50 sablonját szövegek létrehozásához.

Jasper korlátai

A Jasper AI művészeti generátora nem mindig készít minőségi képeket.

Egyes felhasználók szerint a Jasper hangszín-illesztési technológiája nem mindig működik jól.

Jasper árak

Alkotó: 39 USD/hó egy felhasználó számára

Csapatok: 99 USD/hó három felhasználó számára

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

5. Lumen5

Via Lumen5

A Lumen5 egy intuitív, drag-and-drop videóplatform. Nagyon hasonlít a PowerPoint-hoz hasonló megoldásokhoz, így ha tudsz prezentációs diavetítést készíteni, akkor videót is tudsz készíteni a Lumen5-ben. ?️

A Lumen5 elsősorban egy DIY videóplatform, de rendelkezik egy AI eszközzel is az eseménytervezők számára. AI funkciója automatikusan blogokat alakít át videókká, ami jelentősen lecsökkenti az esemény utáni legfontosabb pillanatok közösségi médiában való népszerűsítésére fordított időt.

A Lumen5 legjobb funkciói

Írásos szövegek videókká alakítása

Nézze meg a Lumen5 több száz sablonját!

Hozzáférés licencelt képekhez és videókhoz az Unsplash és a Shutterstock oldalain

A Lumen5 korlátai

Egyes felhasználók szerint a sablonok korlátozottak.

Más felhasználók szerint az audiofunkciók, például a hangalámondás, még fejlesztésre szorulnak.

Lumen5 árak

Alap: 19 USD/hó, éves számlázással

Starter: 59 USD/hó, éves számlázással

Professzionális: 149 USD/hó, éves számlázással

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lumen5 értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

6. Marketing CoPilot

Via Marketing CoPilot

Eseménymarketing eszközt keres? A Marketing CoPilot a megoldás. Ez a marketingnaptár és értékesítési csatorna eszköz támogatja az események promócióját, így ha szeretné növelni az esemény látogatóinak számát, ez lehet a megfelelő eszköz az Ön számára.

A Marketing CoPilot AI-eszköze a ChatGPT-n alapul, de a válaszokhoz marketingközpontú ismereteket is hozzáad, hogy relevánsabb információkat kapjon. Ez az eszköz B2B-re lett tervezve, így ha üzleti vezetőknek szóló nagy ipari konferenciát tervez, a Marketing CoPilot elvégzi Ön helyett a csatorna létrehozását, a promóciót és a résztvevők adatainak feldolgozását.

A Marketing CoPilot legjobb funkciói

AI-tartalom generálása a Marketing CoPilot ChatGPT-alapú AI-eszközével

Készítsen egyedi tartalmi stratégiát és generáljon szöveget az AI eseménykezelő szoftverével!

A Marketing CoPilot jól működik a Microsoft megoldásokkal, így ha Ön Microsoft-vállalat, ez egyértelmű választás.

A Marketing CoPilot korlátai

A Marketing CoPilot nem rendelkezik sok értékeléssel.

Ez az AI eszköz inkább a csatornákra, a bevételekre és a marketingre összpontosít, mint a tényleges rendezvénytervezésre.

Marketing CoPilot árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Marketing CoPilot értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Murf

Via Murf

Szeretné professzionális hangú bemondóval végigvezetni a résztvevőket a konferencián? Nincs szükség hangszínész felvételére: használja a Murf alkalmazást AI hangalámondás generálásához. ?

Ez az AI eseménykezelő eszköz stúdióminőségű hangalámondásokat hoz létre, amelyek pontosan úgy hangzanak, mint valódi emberek hangja. Használja a Murf-ot konferencia-bejelentésekhez, videókhoz és prezentációkhoz a következő rendezvényén. A Murf-ot tetszés szerint módosíthatja, így ez egy álom valóra vált minden olyan vállalkozás számára, amelynek percek alatt egyedi hangalámondásokat kell létrehoznia.

A Murf legjobb funkciói

Készítsen egyedi, professzionális hangalámondást a Murf szöveg-beszéd technológiával

Használja a hangklónozást a meglévő hangok utánozásához

Hangalámondás hozzáadása videókhoz és Google Slides-hoz

A Murf korlátai

Egyes felhasználók szerint a Murf hangalámondása néha robotosnak hangzik.

A hangszűrők nem annyira fejlettek, mint egyes felhasználók szeretnék.

Murf árak

Ingyenes

Alap: 19 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Pro: 26 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 75 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Murf értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (4 értékelés)

8. Taskade

Via Taskade

A Taskade egy all-in-one AI eszközként hirdeti magát. Nincs kifejezetten rendezvénytervezésre specializálódva, de öt AI-alapú eszköze egységesíti a munkádat, így időt takarít meg.

Ha ChatGPT-szerű élményre vágyik, csevegjen a Taskade AI-jával, hogy a gyakori rendezvénytervezési feladatokhoz szabott tartalmat generáljon. Az AI más Taskade funkciókkal is integrálható, így kevesebb idő alatt több munkát végezhet el.

A Taskade legjobb funkciói

Válasszon több mint 700 beépített automatizált feladat közül!

Jegyzetek vizualizálása valós idejű szinkronizálással

AI-alapú gondolattérképek és munkafolyamatok létrehozása másodpercek alatt

A Taskade korlátai

A Taskade nem egy rendezvényalkalmazás, ezért hiányoznak belőle bizonyos rendezvénytervezéshez szükséges funkciók.

Taskade árak

Előny: 19 USD/hó legfeljebb 10 felhasználó számára, éves számlázással

Üzleti: 49 USD/hó, legfeljebb 25 felhasználó számára, éves számlázással

Ultimate: 99 USD/hó, legfeljebb 50 felhasználó számára, éves számlázással

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

9. Namelix

Via Namelix

A Namelix nem egy tisztán eseménykezelésre szolgáló AI eszköz, de mégis felgyorsítja az eseménytervezés bizonyos aspektusait. Ez egy ingyenes üzleti névgenerátor eszköz, amely rövid, de fülbemászó neveket és kifejezéseket állít elő. ✨

Ha okos rendezvénynevekre vagy szlogenekre van szüksége, a Namelix az Ön számára ideális eszköz. Gépi tanulási algoritmusa képes tanulni a használat során, így minél többet használja, annál relevánsabb lehetőségeket ajánl az eszköz.

A Namelix legjobb funkciói

Fülbemászó rendezvénynevek vagy szlogenek generálása

Szűrje az eredményeket kulcsszó, hosszúság és egyéb paraméterek szerint.

Használja gyakrabban a Namelixet, hogy betanítsa a platformot.

A Namelix korlátai

A Namelix nem rendelkezik rendezvénytervezéshez szükséges funkciókkal.

Nincs sok értékelés róla.

Namelix árak

Ingyenes

Namelix értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Kombinálja az eseménytechnológiát a projektmenedzsmenttel és még sok mással

Az eseménykezelés a logisztika kényes tánca. Szerencsére rengeteg olyan AI eszköz áll rendelkezésre az eseménykezeléshez, amelyek megkönnyítik az életét és segítenek jobb eseményélményeket tervezni.

Bár nagyon szeretjük a listán szereplő AI-eszközöket, a legtöbbjükhöz még mindig szükség van néhány további eszközre, hogy valóban megvalósíthassuk az eseményt.

Ha unod már a különböző platformok közötti váltogatást (és nem is hibáztatunk érte), válaszd a ClickUp-ot. A ClickUp egyetlen platformon egyesíti az AI-eszközöket, feladatokat, sablonokat, automatizálásokat, táblákat és a csapatok közötti együttműködést.

De ne csak a mi szavunkat higgye el! Próbálja ki még ma a ClickUp-ot – örökre ingyenes.