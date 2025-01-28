A 10 legjobb rendezvényhelyszín-kezelő szoftver 2025-ben

Az eseménykezelés nem kis feladat. Az ütemezéstől az eseménytervezőkkel való koordinációig és a zökkenőmentes lebonyolításig a megfelelő helyszínkezelő szoftver döntő fontosságú lehet a káosz és a siker között.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 2024-ben elérhető legjobb helyszínkezelő szoftvereket, amelyekkel egyszerűsítheti rendezvénykezelési tevékenységeit, és helyszínét az események kedvelt helyszínévé teheti.

Mit kell keresnie a helyszínkezelő szoftverben?

A legjobb helyszínkezelő szoftver kiválasztása alapos megfontolást igényel. Íme egy praktikus útmutató, amely segít a döntésben:

Felhasználóbarát felület: Válasszon egy olyan rendezvénykezelő platformot, amely könnyen kezelhető irányítópulttal rendelkezik.

Testreszabható funkciók: Minden rendezvényhelyszín egyedi; győződjön meg arról, hogy rendezvényhelyszín-kezelő szoftverplatformja megfelel az Ön egyedi igényeinek.

Integrált ütemezés: Naptár, amely nyomon követi az összes foglalást, elkerülve a kettős foglalásokat.

Pénzügyi eszközök: A számlázás, a fizetések és egyéb pénzügyi funkcióknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük.

Együttműködési eszközök: Dolgozzon zökkenőmentesen csapatával vagy külső partnereivel az esemény tervezése során.

Jelentések és elemzések: Az eseménykezelési műveletek optimalizálásához értékes adatokra van szükség.

Támogatás és frissítések: Győződjön meg arról, hogy az Győződjön meg arról, hogy az eseménykezelő szoftver megbízható ügyfélszolgálatot és rendszeres funkciófrissítéseket kínál.

A 10 legjobb helyszínkezelő szoftver

A legjobb helyszínkezelő rendszerek kiválasztása javíthatja rendezvénytervezési tevékenységét. Segítünk megtalálni a megfelelő helyszínkezelő szoftver megoldásokat az alábbi listában.

Húzza át a feladatokat a ClickUp naptárnézetébe

A ClickUp nem csak egy egyszerű termelékenységi platform; a ClickUp Events ezt a projektkezelő platformot egy hatékony online helyszínkezelő szoftverré alakítja, amely az esemény szervezőinek egyedi igényeire van szabva. Az alkalmazkodóképességre összpontosítva a ClickUp bármilyen méretű eseményt képes kiszolgálni, a kis létszámú összejövetelektől a hatalmas kongresszusokig.

A platform büszke felhasználóbarát felületére, amely minimálisra csökkenti a tanulási görbét, így a projekt végrehajtása könnyebbé válik a különböző funkciókat ellátó csapatok számára, függetlenül technikai szakértelmük szintjétől. Az egyéb ingyenes helyszínkezelő szoftverekkel való integráció egy másik erőssége; a ClickUp zökkenőmentesen illeszkedik más rendezvénykezelő megoldásokhoz, csökkentve a manuális munkát és növelve a hatékonyságot.

Dinamikus funkciói és útvonalterv-sablonjai megkönnyítik a helyszínkezelést, és ezzel segítik a helyszínkezelőket abban, hogy rendezvényeik minden tekintetben látványosak legyenek.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Néhány legfejlettebb funkciója megtanulása némi gyakorlást igényel.

A teljes funkcionalitáshoz internetkapcsolat szükséges.

Egyes fejlett funkciók további költségekkel járnak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: 5 USD/munkahely minden fizetős csomag esetében

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Planning Pod

via Planning Pod

A Planning Pod egy egységes platform, amely több mint 30, kifejezetten rendezvényhelyszínek kezelésére tervezett eszközt egyesít. Ez az all-in-one megközelítés biztosítja, hogy a rendezvénymenedzserek minden szükséges eszköz egy helyen elérhető legyen számukra.

Akár több helyszínt kell összehangolnia, akár egyetlen helyre koncentrál, a Planning Pod eszközei az optimális hatékonyság biztosítására lettek tervezve. A Planning Pod minden jól szervezett esemény gerincét képezi, a költségvetés és a számlázás, valamint a kommunikáció és a feladatok nyomon követése terén egyaránt.

Az eseményfolyamatok racionalizálására irányuló elkötelezettségének köszönhetően egyetlen apró részlet sem marad figyelmen kívül.

A Planning Pod legjobb funkciói

Kezelje hatékonyan kapcsolatait és potenciális ügyfeleit

Nincs többé kettős foglalás vagy ütemezési baleset

Az ajánlatoktól a végszámlákig minden egy helyen található.

Alakítsa ki a helyiség elrendezését a különböző eseményekhez

Feladatok kiosztása és nyomon követése a csapat számára

Könnyedén együttműködhet az esemény szervezőivel

Gyorsan és biztonságosan írja alá szerződéseit online

A Planning Pod korlátai

A felület több eszköz használata esetén zsúfoltnak tűnhet.

Bizonyos funkciók esetében korlátozott testreszabási lehetőségek

Egyes felhasználók a mobil verziót kevésbé intuitívnak találják.

A Planning Pod árai

Planner : 59 USD/hó

Üzleti : 89 USD/hó

Enterprise 50 : 129 USD/hó

Vállalati 75 és fölött: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Planning Poddal.

Planning Pod értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

3. Tripleseat

via Tripleseat

A Tripleseat forradalmasítja az eseménykezelést azáltal, hogy az eseménylogisztikát és az értékesítést egyetlen koherens platformba egyesíti.

A kifejezetten éttermek, szállodák és egyedi helyszínek számára kialakított kialakítás egyszerűsíti a foglalási folyamatot. A platform eszközei nem csak a menedzsmentről szólnak, hanem az ügyfélélmény javításáról is.

A hatékony kommunikáció biztosítja, hogy az ügyfelek kérdései azonnal megválaszolásra kerüljenek, és a helyszínek rendelkezésre állása valós időben frissüljön.

A Tripleseat holisztikus megközelítése biztosítja, hogy a rendezvényhelyszín-kezelők egyensúlyt teremtsenek az értékesítés és a szolgáltatás között, és minden alkalommal emlékezetes eseményeket hozzanak létre.

A Tripleseat legjobb funkciói

Testreszabható ajánlatok, szerződések és rendezvénymegrendelések

Vezető űrlap a webhelyéhez, amely egyszerűsíti a foglalási folyamatot

Részletes elemzések a helyszín teljesítményének nyomon követéséhez

Csatlakozik a népszerű alkalmazásokhoz és eszközökhöz a kiterjesztett funkcionalitás érdekében.

Közös tér, ahol az ügyfelek megtekinthetik az események részleteit

Egyszerűsítse a kommunikációt előre megtervezett sablonokkal

Kövesse nyomon a vendégek számát és étkezési választásaikat

A Tripleseat korlátai

Egyes funkciók első használatkor túl bonyolultnak tűnhetnek.

Korlátozott pénzügyi menedzsment eszközök

A Tripleseat árai

Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Tripleseat-tel.

Tripleseat értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

4. Tökéletes helyszín

via Perfect Venue

A Perfect Venue több mint egy egyszerű eszköz: a helyszínkezelés partnere. A helyszínkezelők igényeinek figyelembevételével tervezett platformja olyan eszközöket kínál, amelyek az esemény teljes folyamatát lefedik, az első érdeklődéstől a végső számlázásig.

Intuitív jellege biztosítja, hogy a felhasználók könnyedén eligazodjanak a funkciók között, csökkentve ezzel a képzésre fordított időt.

A Perfect Venue a hatékonyságra összpontosít, és biztosítja, hogy az eseménymenedzsereknek több idejük legyen arra, ami igazán fontos: felejthetetlen élményeket teremteni ügyfeleik számára.

A Perfect Venue legjobb funkciói

Hozzáférés az összes foglaláshoz, feladathoz és adathoz egy központi helyen

Figyelje az érdeklődéseket, és gondoskodjon arról, hogy egyetlen potenciális foglalás se maradjon ki.

Digitálisan készítsen, küldjön és írjon alá szerződéseket

Gyorsítsa fel számlázási folyamatát

Feladatok kiosztása a csapatának és a teljesítés nyomon követése

Szerezzen be az Ön igényeire szabott információkat!

Kezelje rendezvényhelyszínét útközben

A Perfect Venue korlátai

Korlátozott harmadik féltől származó integrációk

A felhasználói felület túl egyszerűnek tűnhet a haladó felhasználók számára.

Néhány felhasználó alkalmi hibákat jelentett

A Perfect Venue árai

Alap : 59 USD/hó

Professzionális : 119 USD/hó

Prémium: 189 USD/hó

Perfect Venue értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: N/A

5. Rendezvous Events

via Rendezvous Events

Bár a Rendezvous Events nem egy alkalmazás, segíthet vállalatának népszerűsíteni következő rendezvényét.

Ez a wyomingi Jacksonban működő média- és PR-cég kiválóan teljesít termékbemutatók, többnapos rendezvények és minden más területen.

A főbb kiadványoknál szerzett kiterjedt kapcsolati hálózatuk jól fog jönni a csapatának, amikor eljön az ideje, hogy letegye a helyszínkezelő alkalmazást, és felvegye a megafont. Eseménymenedzsereik és fotósokból álló csapatuk készen áll arra, hogy VIP-kezelésben részesítse Önt, így kevesebbet kell aggódnia a sajtó miatt, és inkább egy olyan eseményre koncentrálhat, amely megérdemli a dicsérő kritikákat!

A Rendezvous Event legjobb funkciói

Tapasztalt rendezvénymenedzserekből álló csapat

Az ügyfélkör több tucat nagy márkát tartalmaz.

Egyedi bemutatótermek és egyéb élményalapú rendezvények szervezéséről ismert

A Rendezvous Events korlátai

Ez kisebb vállalatok számára drága megoldás lehet.

Lehet, hogy nem a legmegfelelőbb helyszínalapú vállalkozások számára.

Rendezvous Events árak

Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Rendezvous Events-szel.

Rendezvous Events értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Event Temple

via Event Temple

Az Event Temple nem egy tipikus helyszínkezelő platform, hanem egy dinamikus megoldás, amely az automatizálást helyezi előtérbe. Felismerve azokat a feladatokat, amelyek gátolhatják a termelékenységet, azok egyszerűsítésére és automatizálására összpontosít.

Ez a fókusz teszi kedvenccé a szállodák, banketttermek és konferencia-központokhoz hasonló különböző rendezvényhelyszínek körében.

Az ismétlődő feladatok automatizálásával az Event Temple biztosítja, hogy a rendezvényhelyszín-kezelők energiájukat és kreativitásukat emlékezetes rendezvények szervezésére fordíthassák.

Az Event Temple legjobb funkciói

Automatizálja az értékesítési utánkövetést és növelje a foglalások számát

Tervezze meg és vizualizálja rendezvényhelyszínének felépítését

Gyorsan küldjön ki professzionális megjelenésű ajánlatokat

Tekintse meg és kezelje összes foglalását egy helyen

Könnyedén kövesse nyomon az értékesítési mutatókat és egyéb KPI-ket

Gyorsabb szerződéskötés

Könnyen csatlakozhat a népszerű szoftvereszközökhöz

Az Event Temple korlátai

A bevezetés időigényes lehet

Korlátozott testreszabási lehetőségek egyes jelentéskészítő eszközökben

Egyes fejlett funkciók megtanulása több időt igényel.

Event Temple árak

Alap: 109 USD/hó

Professzionális: 199 USD/hó

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az Event Temple-lel.

Event Temple értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)

7. Funkciókövető

via Function Tracker

A Function Tracker frissítő, egyszerű megoldást kínál a helyszínkezeléshez egy komplexitásokkal teli világban.

A praktikus megközelítésének köszönhetően a menedzserek minden szükséges eszközhöz hozzáférhetnek, anélkül, hogy felesleges extrákkal kellene bajlódniuk. A szoftvert sokféle rendezvényhelyszínre tervezték, így a helyszín méretétől függetlenül garantálja a hatékony rendezvénykezelést.

A Function Tracker segítségével a hangsúly továbbra is az eseményeken marad, amelyek visszhangot keltenek, minden felesleges zavaró tényező nélkül.

A Function Tracker legjobb funkciói

Kezelje a foglalásokat és kerülje el az ütemterv-ütközéseket

Tartsa rendezett állapotban a kapcsolattartói listákat és az ügyféladatokat

Számlák küldése és beérkező fizetések nyomon követése

Könnyítse meg a közvetlen foglalásokat weboldalán keresztül

Feladatok delegálása és a haladás zökkenőmentes nyomon követése

Tárolja biztonságosan a szerződéseket, alaprajzokat és egyéb fontos dokumentumokat

Gyűjtsön véleményeket és visszajelzéseket az esemény után

A Function Tracker korlátai

A mobil élmény javítható

A felület a versenytársakhoz képest egyszerűnek tűnhet.

Egyes funkciók nem rendelkeznek teljes körű funkcionalitással.

A Function Tracker árai

Mini: 62,50 USD/hó

Közepes: 125 USD/hó

Major: 187,50 USD/hó

Super: 250 USD/hó

Ultimate: 330 USD/hó

Function Tracker értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 4,5/5 (4+ értékelés)

8. iVvy helyszínkezelő szoftver

via iVvy Venue Management

Az iVvy kiemelkedik a helyszínkezelők számára kínált átfogó megoldások közül. A legmodernebb technológiával működő, világszínvonalú eszközkészlete biztosítja, hogy a helyszínkezelés kevésbé legyen teher, inkább szenvedély.

Akár egy hangulatos rendezvénytermet, akár egy hatalmas arénát irányít, az iVvy eszközei úgy lettek kialakítva, hogy alkalmazkodjanak az egyedi igényekhez és kielégítsék azokat.

Az iVvy az iparágban elért hírneve magáért beszél, garantálva, hogy az iVvy segítségével kezelt rendezvények mindig egy lépéssel előrébb járnak.

Az iVvy Venue Management legjobb funkciói

Optimalizálja az árstratégiákat a maximális bevétel elérése érdekében

Az esemény beállításait az ügyfelek preferenciáihoz igazítsa

Merüljön el az értékesítés, a potenciális ügyfelek és a teljesítménymutatók világában!

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy valós időben megtekintsék a rendelkezésre álló helyeket, az árakat és foglalásokat tegyenek.

Egyszerűsítse a számlázást és egyéb pénzügyi folyamatokat

Maradjon kapcsolatban ügyfeleivel automatizált e-mailek és SMS-ek segítségével.

Regisztrálja rendezvényhelyszínét az iVvy piacterén, hogy szélesebb körben ismertté váljon!

Az iVvy helyszínkezelő szoftver korlátai

Egyes funkciók kisebb helyszínek számára túlzottnak tűnhetnek.

A teljes potenciál kihasználásához képzés szükséges.

A harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integráció javítható.

Az iVvy helyszínkezelő szoftver árai

Az árakért vegye fel a kapcsolatot az iVvy Venue Managementtel.

iVvy Venue Management értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

9. Priava

via Priava

A Priava (ma Momentous néven ismert) felhőalapú infrastruktúrája nem csupán technológiai csoda, hanem a platform skálázhatóság és rugalmasság iránti elkötelezettségének bizonyítéka is.

A Priava kialakítása, amely különösen vonzó a múzeumok és galériákhoz hasonló egyedi helyszínek számára, biztosítja a helyszínkezelés egyszerűsített élményét. Hatékony eszközei a felhasználóbarát működést helyezik előtérbe, biztosítva, hogy az esemény lebonyolítása a kezdetektől a végéig zökkenőmentes legyen.

Egy olyan területen, ahol az egyediség kulcsfontosságú, a Priava biztosítja, hogy minden általa kezelt esemény kiemelkedjen a többi közül.

A Priava legjobb funkciói

Az egyszerűsített navigáció biztosítja a feladatok gyors végrehajtását.

Az összes rendezvényfoglalás egy helyen

Készítsen jelentéseket a foglalásokról, bevételekről és potenciális ügyfelekről

Több helyszínt is zökkenőmentesen kezelhet egy helyen

Az adatvédelem továbbra is elsődleges fontosságú

A részletes ügyfélprofilok javítják a kapcsolattartást

Szükség szerint testreszabhatja és integrálhatja más rendszerekkel.

A Priava korlátai

Egyes versenytársakhoz képest korlátozott marketingeszközök

A felhasználói felület esztétikája egyes felhasználók számára elavultnak tűnhet.

A mobil eszközökre való reagálóképesség javítható

Priava árak

Az árakról érdeklődjön a Priava-nál.

Priava értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (3+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

10. BriteVenue

via BriteVenue

A BriteVenue, amely az eseményprofesszionálisok számára elit választásnak számít, ötvözi a rugalmasságot a funkcionalitással.

Nem csak a funkciók száma számít, hanem azok megfelelősége is. A BriteVenue intuitív kialakítása biztosítja, hogy a számtalan eszköz között való navigálás természetes legyen.

Robusztus funkciói garantálják, hogy a helyszínkezelés minden aspektusa figyelembe legyen véve, biztosítva ezzel a holisztikus megközelítést. Azok számára, akik rendezvényeiket magasabb szintre szeretnék emelni, a BriteVenue tökéletes társ.

A BriteVenue legjobb funkciói

Ápolja a potenciális ügyfeleket és az ügyfélkapcsolatokat

Vonzza be a potenciális ügyfeleket lenyűgöző vizuális elemekkel

Biztosítsa a fizetések időben történő teljesítését emlékeztető és nyomonkövető eszközökkel.

Hozzon létre zökkenőmentes feladat- és folyamatáramlást

Az ügyfelek megtekinthetik az események részleteit, befizetéseket hajthatnak végre és kommunikálhatnak.

Részletes jelentésekből nyerjen értékes információkat

Könnyítse meg a belső kommunikációt és a csapatmunkát

A BriteVenue korlátai

Nincs natív mobilalkalmazás

A testreszabási lehetőségek korlátozottnak tűnhetnek.

Az első beállítás időbe telhet az újoncok számára.

BriteVenue árak

Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Brite Venue-val.

BriteVenue értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (10+ értékelés)

Capterra: 5/5 (3+ értékelés)

Miért kiemelkedő a ClickUp a helyszínkezelés területén?

A helyszínkezelő szoftver kiválasztása kihívást jelentő feladat. Bár minden platformnak megvan a maga egyedi stílusa, a ClickUp továbbra is meghatározó szereplőnek számít ebben a területen.

Rugalmas funkcióival, költséghatékony csomagjaival és a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségével a ClickUp több mint egy szoftver – a rendezvényhelyszíne sikerének partnere.

Akár egy hangulatos rendezvényteret, akár egy hatalmas báltermet kezel, a ClickUp az Ön igényeinek megfelelően skálázható, így minden rendezvénye biztosan sikeres lesz.