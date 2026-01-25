A 13 legjobb Elvex alternatíva az AI-koordinációhoz [év]

Ha AI-ba fektet be, de egymástól független eszközökre és ideiglenes munkafolyamatokra támaszkodik, minden lelassul. Ez AI-adósságot vagy AI-terjeszkedést eredményez, ami egyre növekvő szakadékot jelent az Ön által épített és a termelésben következetesen futtatható között.

Az Elvex Steps egy AI-koordinációs platform, amely segít csökkenteni ezeket a súrlódásokat. Az összes AI-komponenst egy helyen egyesíti, lehetővé téve a munkafolyamatok szabványosítását és az LLM-alapú rendszerek működtetéséhez szükséges manuális munkamennyiség csökkentését.

De a bővüléssel az Elvex korlátozottnak tűnhet, ha mélyebb koordinációs mintákra, rugalmasabb architektúrára vagy erőteljesebb támogatásra van szükség a komplex, több ügynököt érintő munkafolyamatokhoz.

Ha hasonló akadályokkal szembesült, ez a lista a legjobb Elvex alternatívákról segít megtalálni a legjobb alternatívát.

A legjobb Elvex alternatívák az AI-koordinációhoz egy pillantásra

Itt található az Elvex legjobb alternatíváinak gyors összehasonlítása, hogy gyorsan megtalálja a legmegfelelőbbet.

Eszköz neve Főbb funkciók A legjobb Árak* ClickUp Brain, BrainGPT, AI projektmenedzsment, feladatkövetés, AI ügynökök, többügynökös koordináció, munkafolyamat-menedzsment, prémium LLM modellek Azok a csapatok, amelyek AI-vezérelt munkaerő-menedzsmentet és végpontok közötti projektmenedzsmentet szeretnének Örökre ingyenes; egyedi árak vállalatok számára Podium AI-vezérelt ügyfélkapcsolatok, automatizált útválasztás, emlékeztetők és Ray ID nyomon követés Ügyfélkommunikációs munkafolyamatok Egyedi árak Tidio AI-alapú élő csevegés, feltételes triggerek, többplatformos munkafolyamat-automatizálás Ügyfélszolgálat és élő csevegés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 USD/hó-tól kezdődik. Vertex AI Vállalati AI-koordináció, többmodellű munkafolyamatok, feltételes elágazás és monitorozás Több AI modellt/folyamatot kezelő csapatok Egyedi árak Kore. AI Beszélgetésalapú AI-koordináció, több lépéses munkafolyamatok, valós idejű irányítópultok Vállalati beszélgetéses munkafolyamatok Egyedi árak Botpress Nyílt forráskódú beszélgető AI, részletes munkafolyamat-vezérlés, moduláris komponensek Rugalmas, testreszabott AI-csevegés-koordinációra szoruló csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 89 dollártól + AI-költség/hónap kezdődik. LangChain Keret AI munkafolyamatok, többügynökös koordináció és API-integrációk létrehozásához LLM-alapú alkalmazásokat fejlesztő fejlesztők Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 USD/hó-tól kezdődik. ServiceNow AI munkafolyamat-koordináció , IT/műveletek automatizálása, prediktív riasztások Nagy szervezetek IT- és üzemeltetési csapatai Egyedi árazás CrewAI Többügynökös koordináció, ember bevonása, külső integrációk Együttműködő AI-ügynökökre szoruló csapatok Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak n8n Nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálás, eseményvezérelt triggerek és vizuális szerkesztés Kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálás adat- és alkalmazásintegrációkhoz Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak Zapier Kódolás nélküli automatizálás, többlépcsős Zaps, alkalmazásintegrációk Több SaaS eszközt összekötő vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29,99 dollártól kezdődik havonta. Atera IT-menedzsment koordináció, javításkezelés, riasztási szabályok és jelentések IT-csapatok és menedzselt szolgáltatók Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 169 USD/hó-tól kezdődik. LocaliQ AI-alapú leadkezelés, többcsatornás marketing automatizálás, kampánykövetés és SMS/hang automatizálás Vállalkozások, amelyek potenciális ügyfeleket szeretnének kezelni, automatizált kampányokat futtatni és a marketing teljesítményét nyomon követni Egyedi árak

Mit kell keresnie az Elvex alternatíváiban?

Bár a megfelelő eszköz kiválasztása az Ön egyedi igényeitől és rendszerkövetelményeitől függ, itt van néhány tényező, amelyet figyelembe kell vennie:

AI munkafolyamat-tervezés és testreszabás: Keressen olyan platformot, amely lehetővé teszi több lépésből álló Keressen olyan platformot, amely lehetővé teszi több lépésből álló AI munkafolyamat-automatizálások létrehozását, vizualizálását és testreszabását elágazó logikával, dinamikus útválasztással, eszközhívással és a kívánt modell beillesztésének rugalmasságával.

Többmodell-támogatás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja a különböző LLM-eket és multimodális modelleket, így modelleket válthat, azokat munkafolyamatokban kombinálhatja, vagy a költségek és a teljesítmény alapján optimalizálhatja a használatukat.

Valós idejű végrehajtás és automatizálás: Ellenőrizze, hogy az eszköz képes-e valós időben munkafolyamatokat indítani webhookok, események vagy ütemezett futtatások segítségével, hogy az ügynökök azonnal reagálhassanak az üzleti jelzésekre és a működési igényekre.

Felügyelet és megfigyelhetőség: Ellenőrizze, hogy részletes naplókat, elemzéseket, nyomkövetést és teljesítményjelentéseket biztosít-e Ellenőrizze, hogy részletes naplókat, elemzéseket, nyomkövetést és teljesítményjelentéseket biztosít-e az automatizáláshoz használt AI-ügynökök viselkedésének figyelemmel kíséréséhez, a hibák elhárításához és az eredmények folyamatos optimalizálásához.

Integrációk és adatkapcsolatok: Válasszon olyan eszközt, amely könnyen összekapcsolható a meglévő eszközeivel, CRM-jeivel, adatbázisaival, API-jaival és felhőalapú környezeteivel.

Biztonság és megfelelőség: Válasszon olyan platformot, amely megfelel a főbb adatvédelmi szabványoknak, mint a GDPR és a SOC-2, valamint titkosítást, hozzáférés-ellenőrzést, biztonságos API-kezelést és ellenőrzési nyomvonalakat is biztosít.

Könnyű használat: Ellenőrizze, hogy intuitív, kódolás nélküli vagy alacsony kódolási igényű, valamint technikai és nem technikai felhasználók számára egyaránt hozzáférhető-e, hogy csapata gyorsan tudjon építeni és iterálni.

Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy a platform támogatja a nagy volumenű munkafolyamatokat és a többügynökös architektúrát, így az Ön használatával együtt zökkenőmentesen bővíthető.

A legjobb Elvex alternatívák

Vessünk egy pillantást a legjobb Elvex alternatívákra, és arra, hogy mi emeli ki őket a többi közül.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú munkafolyamatokhoz és AI-ügynökökhöz)

Az Elvex biztonságos AI-koordinációt kínál többmodell-támogatással, munkafolyamat-automatizálással és kódírás nélküli létrehozással, amelynek célja a vállalati irányítási követelmények teljesítése. Az AI azonban nem nyújt értéket a működési munkafolyamatoktól elszigetelten.

Ha pedig az AI-koordinációs platformja elkülönül attól a helytől, ahol a csapatok ténylegesen végzik a munkát, akkor nem az AI és a műveletek valódi összehangolását valósítja meg, hanem egy újabb eszközt kell kezelnie.

Ismerje meg a ClickUp-ot. Ez a világ első konvergens AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot.

Az AI-ügynökei, projektmenedzsmentje, dokumentációja és csapatának együttműködése egy biztonságos munkaterületen található, ahol az AI 100%-ban üzleti kontextusban működik, nem pedig elszigetelt utasítások formájában.

Ez a teljesen kontextusérzékeny környezet azt jelenti, hogy a ClickUp felhasználói megszüntetik a munka terjeszkedésének minden formáját. Nincs többé sziló a csevegés, az e-mail és az ügynökök között, és nem kell többé az AI ügynöknek a teljes kontextust és dokumentációt megadni ahhoz, hogy minden alkalommal a legjobban működjön. A platformba beépített vállalati szintű biztonság és irányítás révén, ahol a munka ténylegesen zajlik, az ügynökei és az AI munkafolyamatai igazi munkatársakként működnek.

AI, amely megérti az egész működési kontextust

A ClickUp Brain egy intelligencia rétegként működik, amely összeköti az egész munkaterületét. Olvassa a feladatait, dokumentumait, megjegyzéseit és a kapcsolódó eszközöket, mint például a Drive, Slack, Figma, GitHub vagy Jira.

Mivel a rendszer teljes mértékben megérti a munkád kontextusát, részletes operatív kérdéseket tehetsz fel neki, és pontos válaszokat kaphatsz a csapatod által futtatott tényleges munkafolyamatokból.

Szerezzen betekintést és növelje termelékenységét a ClickUp Brain segítségével.

AI-ügynökök, amelyek önállóan végzik el a munkát a munkafolyamatokban

A ClickUp Brain által biztosított intelligenciára építve a ClickUp AI-ügynökei intelligens, kódolás nélküli építőelemekként működnek.

Ügynököket telepíthet olyan feladatok elvégzésére, mint az automatikus útválasztású támogatási jegyek kezelése, dokumentumok összefoglalása, e-mailekből származó információk kinyerése, vagy akár az LLM-ek közötti váltás a kontextus vagy az adatok érzékenysége alapján.

Minden ügynök úgy konfigurálható, hogy meghatározott események esetén aktiválódjon, adatokat továbbítson a modellek között, és együttműködjön a meglévő eszközeivel, mindezt szigorú biztonsági és ellenőrzési szabályok betartása mellett.

Hozzon létre intelligens AI-ügynököket a munkafolyamatának megfelelően a ClickUp Agents segítségével.

🎬 Ügynök akcióban vállalati IT-csapatok számára: Hozzon létre egy szoftverbiztonsági szuperügynököt, amely kezeli a biztonsági incidensek sorát. Ha magas prioritású sebezhetőséget jelentenek, az ügynök automatikusan értékeli a súlyosságot a CMDB-ben szereplő érintett rendszerek alapján. Ezután javítási feladatokat hoz létre, és azokat a megfelelő mérnöki csapatoknak rendeli hozzá. A hatások mértékének függvényében megfogalmazza az érintetteknek szóló közleményeket. Megtervezi a követő felülvizsgálatokat. Mindez az incidens észlelésétől számított percek alatt megtörténik, manuális osztályozás vagy több csapat és eszköz közötti koordináció nélkül. Órákkal kevesebb munkaidő és kimondhatatlanul hatékonyabb működés. További információk az alábbi videóban:

Miután az ügynökei be vannak állítva és működnek, tovább finomíthatja és racionalizálhatja a munkafolyamat-koordinációt a modellváltással. Hozzáférhet prémium AI-modellekhez, és hozzárendelheti őket bizonyos feladatokhoz, például a ChatGPT-t az íráshoz és a Claude-ot az érveléshez, így minden ügynök a feladathoz leginkább megfelelő AI-t használja.

Váltson a különböző AI modellek között, hogy a kívánt eredményt kapja.

💟 Bónusz: A vállalati AI-bevezetésekhez rugalmasságra van szükség, hogy minden felhasználási esethez a megfelelő modellt lehessen használni, valamint hangvezérlésű hozzáférhetőségre a gyorsabb működés érdekében, és egységes keresésre az egész szervezet tudásában. A ClickUp BrainGPT többmodellű AI-képességeket kínál beépített vállalati irányítással, így nincs szükség különálló beszállítói kapcsolatok vagy biztonsági protokollok kezelésére az egyes AI-szolgáltatók esetében. Kontextusfüggő AI, amely megérti vállalati munkafolyamatait : Az önálló AI-eszközökkel ellentétben, amelyek csak az egyes parancsokat látják, a Brain GPT hozzáfér a projekt ütemterveihez, műszaki specifikációihoz, incidenselőzményeihez és csapatmegbeszéléseihez, hogy a tényleges működésén, architektúra-döntésein és megfelelőségi követelményein alapuló válaszokat nyújtson.

Váltson a vezető LLM-ek között a feladat követelményei alapján : Hozzáférhet a Claude, ChatGPT és Gemini szolgáltatásokhoz egyetlen platformon belül, így a csapatok kiválaszthatják a technikai dokumentáció, kódgenerálás, kreatív tartalom vagy adatelemzés számára optimális modellt anélkül, hogy több API-kulcsot és biztonsági ellenőrzést kellene kezelniük.

Hangvezérelt műveletek a kézmentes munkafolyamat-kezeléshez : Használja : Használja a Talk to Text funkciót , hogy szóban rögzítsen incidensjelentéseket, frissítsen projektállapotokat, hozzon létre feladatokat vagy lekérdezzen működési mutatókat kritikus helyzetekben, amikor a gépelés nem praktikus.

Egységes keresés az egész technológiai rendszerben: Keresési lekérdezések a ClickUp feladatokban, a műszaki dokumentációban, a GitHubhoz hasonló kapcsolódó adattárakban, a Slackben történő kommunikációban és a Figma tervezési fájljaiban egyszerre.

A kínálatot kiegészítve a ClickUp Automations lehetővé teszi olyan munkafolyamatok beállítását, amelyek kód írása nélkül automatikusan futnak. A feladatok frissítései, az állapotváltozások, a megjegyzések vagy az egyéni mezők alapján indíthat el műveleteket, így csapata folyamatait manuális nyomon követés nélkül is konzisztensnek tarthatja.

A ClickUp Automations segítségével automatikusan indítsa el a munkafolyamatokat, amikor a feladatok lezárulnak vagy jegyzetek készülnek.

🎬 Az automatizálás a gyakorlatban: A vállalati csapatok jóváhagyási láncokat hozhatnak létre, amelyek a projekt típusának vagy a költségvetési küszöbértékeknek megfelelően továbbítják a kéréseket a megfelelő érdekelt feleknek.

A biztonsági és megfelelőségi munkafolyamatok automatikusan hozzárendelhetnek ellenőrzéseket, amikor érzékeny adatokhoz férnek hozzá. Jelölhetik azokat a feladatokat, amelyeket a szabályozási időkereten belül nem vizsgáltak meg.

A funkciók közötti folyamatok, mint például a beszállítók bevonása, az alkalmazottak ellátása vagy az incidensek eskalálása, feltételes logikával hangolhatók össze. A logika az Ön igényei alapján alkalmazkodik a különböző forgatókönyvekhez. Mindezt egy vizuális építő segítségével lehet konfigurálni, amelynek módosításához nincs szükség fejlesztői erőforrásokra vagy IT-jegyekre.

A ClickUp legjobb funkciói

A munka szervezése és nyomon követése: Kezelje az összes projektjét, feladatát és alfeladatát Kezelje az összes projektjét, feladatát és alfeladatát a ClickUp Tasks alkalmazásban prioritások, állapotok és határidők segítségével, hogy minden feladatot kézben tartson.

Dokumentálja egyértelműen a folyamatokat: Hozzon létre élő wikiket, SOP-kat és értekezletjegyzeteket Hozzon létre élő wikiket, SOP-kat és értekezletjegyzeteket a ClickUp Docs segítségével, kiegészítve feladatok összekapcsolásával, valós idejű együttműködéssel és verziókezeléssel.

Zökkenőmentes kommunikáció: A ClickUp Chat segítségével a beszélgetések kontextusban maradnak és fókuszáltak maradnak, mivel az üzeneteket közvetlenül a feladatokhoz, projektekhez és dokumentumokhoz kapcsolhatja, így biztosítva a csapat jobb összehangoltságát.

A teljesítmény azonnali megjelenítése: Testreszabható Testreszabható ClickUp Dashboardok létrehozása a KPI-k nyomon követéséhez, a projekt előrehaladásának figyelemmel kíséréséhez, valamint a csapatok és munkafolyamatok között hasznosítható információk megszerzéséhez.

A ClickUp korlátai

A nagy projektek vagy az egyidejű AI-műveletek enyhe késleltetéseket okozhatnak.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy TrustRadius-értékelés:

A ClickUp-ot időszakosan használom több UX-projekt egyidejű kezelésére. A ClickUp-ot elsősorban azért szeretem, mert az összes munkámat projektekre és csapatokra oszthatom, majd mindent olyan részletességgel vagy áttekinthetőséggel tekinthetek át, ahogyan csak szeretném.

A ClickUp-ot időszakosan használom több UX-projekt egyidejű kezelésére. A ClickUp-ot elsősorban azért szeretem, mert az összes munkámat projektekre és csapatokra oszthatom, majd mindent olyan részletességgel vagy áttekinthetőséggel tekinthetek meg, ahogyan csak szeretném.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el . Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén .

2. Podium (A legjobb AI-koordinációs eszköz az ügyfélkommunikációhoz)

via Podium

A Podium segít csapatának az AI-vezérelt műveletek kezelésében az ügyfelekkel való interakciók során. Ahelyett, hogy manuálisan követné nyomon az üzeneteket, a beérkező kérdéseket a megfelelő személyhez továbbítaná, beszélgetési összefoglalókat készítene és emlékeztetőket küldene, beállíthat AI-szabályokat, amelyek automatikusan elvégzik ezeket a lépéseket.

Az eszköz beépített AI alkalmazottai, azaz az AI értékesítő, az AI ütemező, az AI marketinges, az AI concierge és az AI hírnévkezelő gondoskodnak a projektben felmerülő összes ismétlődő munkáról. Az automatizált munkafolyamat-készítő segítségével triggerekkel, késleltetésekkel, szűrőkkel, műveletekkel és feltételes logikával (if/else ágak) rendelkező szekvenciákat tervezhet.

Emellett egységes beérkező üzeneteket kap SMS-ek, webes csevegések és telefonos interakciók esetén, ami biztosítja az összes csatornán egységes válaszadást.

A Podium legjobb funkciói

Kezelje SMS-eket, webes csevegéseket és e-mail automatizálást több csatornán egyetlen összehangolt folyamatban.

Az AI-vezérelt eredményeket közvetlenül a csatlakoztatott CRM- vagy munkafolyamat-eszközökbe továbbíthatja a folytonosság fenntartása érdekében.

Kövesse nyomon az AI-feladatok és a munkafolyamat-indítók teljesítését, hogy azonosítsa a potenciális szűk keresztmetszeteket.

A Podium korlátai

Elsősorban a beszélgetésalapú munkafolyamatokra összpontosít, ezért kevésbé alkalmas belső vagy nem ügyfélkapcsolati koordinációra.

Podium árak

Egyedi árak

Podium értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2020+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Podiumról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Örültünk a Podium szöveges üzenetküldő funkciónak, amelynek segítségével a betegek ilyen formában kommunikálhattak és saját maguk kezdeményezhettek csevegést a weboldalunkon. Ez volt az első alkalom, hogy ezt a funkciót bevezettük irodánkban. Ritkán volt szükségünk a Podium támogatására, de az ügyfélszolgálat kiváló volt!

Örültünk a Podium szöveges üzenetküldő funkciónak, amelynek segítségével a betegek ilyen formában kommunikálhattak és saját maguk kezdeményezhettek csevegést a weboldalunkon. Ez volt az első alkalom, hogy ezt a funkciót bevezettük irodánkban. Ritkán volt szükségünk a Podium támogatására, de az ügyfélszolgálat kiváló volt!

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony elfogadottsági arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem rendelkeznek azzal a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációval, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó által megadott egyszerű szöveges utasítás alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI mélyen integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást!

3. Tidio (A legjobb AI-alapú élő csevegő és támogatási platform)

via Tidio

A Tidio gondoskodik arról, hogy ne árasztják el a végtelen ügyfélüzenetek. Automatikusan felismeri a panaszok típusát, és sürgősség vagy ügyfélérték szerint rangsorolja az üzeneteket, így biztosítva, hogy a legkritikusabb és legidőérzékenyebb interakciókat kezeljék elsőként.

Az eszköz több platformon is koordinálja a műveleteket. Egyetlen csevegési üzenet kiválthat egy nyomon követő e-mailt, frissítheti a CRM-et és értesítheti az érintett csapattársat. A testreszabható csevegési ikon illeszkedik a webhelyekhez és az alkalmazásokhoz, míg a feltételes kiváltók biztosítják, hogy a műveletek csak akkor történjenek meg, amikor szükséges.

A Tidio segítségével az AI-koordináció gondoskodik arról, hogy munkafolyamataid zökkenőmentesen és intelligensen működjenek, anélkül, hogy folyamatos felügyeletre lenne szükség. Ezen felül adataid magánjellegűek és biztonságban vannak a GDPR, az AI Pact, a CCPA és a SOC (2) előírásainak köszönhetően.

A Tidio legjobb funkciói

Készítsen automatizált beszélgetési útvonalakat, hogy olyan műveleteket indítson el, mint kedvezmények felajánlása és elhagyott kosarak visszaszerzése.

Használja az élő csevegés funkciókat, mint például a gépelés előnézete, előre megírt válaszok, látogatókövetés stb., hogy gyorsítsa a válaszadási időket.

Állítsa be a csevegő widget színeit, pozícióját, nyelveit és márkajelzését, hogy illeszkedjen webhelyéhez.

A Tidio korlátai

A nagy mennyiségű üzenetküldés lassíthatja az automatizált címkézést, a munkafolyamat-indítókat vagy a többcsatornás műveleteket.

Tidio árak

7 napos ingyenes próba

Lyro AI Agent : 39 USD/hó áron kapható

Flows : 29 USD/hó áron

Starter : 29 USD/hó

Növekedés : 59 USD/hó

Plus : 749 USD/hó

Prémium: Egyedi árazás

Tidio értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (560+ értékelés)

Mit mondanak a Tidio-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Tidio intuitív felülete és több platformmal való zökkenőmentes integrációja rendkívül egyszerűvé teszi az összes ügyfélkapcsolat kezelését egy helyen. A chatbot automatizálása hatékony, mégis egyszerűen beállítható, így értékes időt takarít meg, miközben megőrzi a személyes hangulatot.

A Tidio intuitív felülete és több platformmal való zökkenőmentes integrációja rendkívül egyszerűvé teszi az összes ügyfélkapcsolat kezelését egy helyen. A chatbot automatizálása hatékony, mégis egyszerűen beállítható, így értékes időt takarít meg, miközben megőrzi a személyes hangulatot.

👀 Tudta? Még az AI-alapú csevegőrobotoknak is megfelelő koordinációra van szükségük. Egy Chevrolet-kereskedés AI-alapú csevegőrobotja egy 76 000 dolláros jármű árát 1 dollárra tévesztette, mert az AI-rendszer nem volt megfelelően koordinálva. Most már tudja, miért van szüksége egy teljesen integrált AI-rendszerre a munkafolyamatában!

4. Vertex AI (A legjobb vállalati szintű AI-koordinációs platform)

via Vertex AI

A Vertex AI egyetlen platformon egyesíti az adatelőkészítést, a modellek képzését, tesztelését, telepítését és figyelemmel kísérését, így gyorsan eljuthat a nyers adatoktól a működő AI-rendszerekig. Mivel a Google nagy sebességű felhőjét, GPU-jait és TPU-jait használja a nagy modellek és nagy adathalmazok kezeléséhez, könnyen skálázható az Ön igényeinek növekedésével.

Használhatja az AutoML-t, hogy a Google mesterséges intelligenciája elkészítse az Ön számára legmegfelelőbb modellt, vagy írhat saját kódot a TensorFlow vagy a PyTorch segítségével. Így a kezdők és a haladók számára egyaránt alkalmas.

Az eszköz a folyamat minden lépésének figyelemmel kísérését és naplózását is biztosítja. Azonnal azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket vagy hibákat, és módosíthatja a munkafolyamatot anélkül, hogy újra kellene kezdenie.

A Vertex AI legjobb funkciói

Hozzáférés a Google fejlett modelljeihez, beleértve a legújabb Gemini családot, szöveg-, kép-, videó- és multimodális feladatokhoz.

Csatlakozzon a Google Cloud eszközökhöz, mint például a BigQuery, a Cloud Storage és az AI Notebooks, hogy a nyers adatokat gépi tanulási betekintéssé alakítsa.

Állítson be automatizált ML-folyamatokat a ismétlődő munkafolyamatok hatékony kezeléséhez.

A Verex AI korlátai

Ez egy komplex platform, amelynek megtanulása időigényes.

Verex AI árak

Egyedi árak

Verex AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (580+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Verex AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Vertex AI legérdekesebb része, hogy egységes platformot kínál a gépi tanulás teljes életciklusához. A Vertex AI segített nekem a projektem során a notebookokkal történő gyors prototípusok elkészítésében, valamint a gyorsított termék szállítású pipeline-koordinációban, és olyan előnyökkel is rendelkezik, mint a reprodukálható és CI/CD-kompatibilis ML-munkafolyamatokhoz szükséges Vertex AI Pipelines.

A Vertex AI legérdekesebb része, hogy egységes platformot kínál a gépi tanulás teljes életciklusához. A Vertex AI segített nekem a projektem során a notebookokkal történő gyors prototípusok elkészítésében, valamint a gyorsított termék szállítású pipeline-koordinációban, és olyan előnyei is vannak, mint a reprodukálható és CI/CD-kompatibilis ML-munkafolyamatokhoz használható Vertex AI Pipelines.

🧠 Érdekesség: Az AI-koordináció nem csak a munkában használatos, hanem az internet legfurcsább slágereinek, például a macska-szappanoperáknak is alapját képezi. A képalkotás, a hangszintézis és a szürreális történetmesélés ötvözésével az AI emberhez hasonló macskákat hozott létre, akik túlzó, gyors tempójú drámákban játszanak főszerepet.

5. Kore. AI (A legjobb beszélgető AI platform vállalkozások számára)

Az intelligens, több ügynökös AI-rendszerek fejlesztésére törekvő vállalkozások számára a Kore. ai megfelelő választás. Lehetővé teszi több ügynök koordinálását, a kontextusmemória fenntartását a munkamenetek között, valamint a különböző autonómia szintű komplex munkafolyamatok automatizálását.

Az AI for Work segítségével automatizálhatja a feladatokat és betekintést nyerhet a munkaterületébe. Az AI for Process kódolás nélküli ügynöképítéssel egyszerűsíti a műveleteket, az AI for Service pedig beszélgető ügynökökkel és iparág-specifikus, előre elkészített botokkal javítja az ügyfélszolgálatot.

Kore. AI legjobb funkciói

Használjon kód nélküli vagy profi kódos eszközöket az AI-ügynökök létrehozásához és kezeléséhez, valamint a sablonok segítségével gyorsítsa fel a fejlesztést.

Kövesse nyomon az ügynökök teljesítményét valós idejű elemzésekkel, eseménykövetéssel, auditnaplókkal és hasznosítható betekintésekkel.

Teljesítse a szabályozási előírásokat, és biztosítsa a felelősségteljes AI-viselkedést robusztus hozzáférés-vezérléssel és etikai biztosítékokkal.

Kore. AI korlátai

A csevegési interakciókon kívüli valós idejű koordináció korlátozott

Kore. AI árak

Egyedi árak

Kore. AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (450+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Kore. AI-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így vélekedik:

A Kore. AI rendkívül intuitív és AI-vezérelt beszélgetési platformjával tűnik ki. Tetszik, hogy több csatornán is zökkenőmentes automatizálást tesz lehetővé, simán integrálható a vállalati rendszerekbe, és alacsony kódszükségletű/kódmentes eszközöket kínál intelligens virtuális asszisztensek létrehozásához.

A Kore. AI rendkívül intuitív és AI-vezérelt beszélgetési platformjával tűnik ki. Tetszik, hogy több csatornán is zökkenőmentes automatizálást tesz lehetővé, simán integrálható a vállalati rendszerekbe, és alacsony kódszükségletű/kódmentes eszközöket kínál intelligens virtuális asszisztensek létrehozásához.

6. Botpress (A legjobb nyílt forráskódú beszélgető AI platform)

via Botpress

A Botpress megbízható alternatívája az Elvexnek, ha beszélgető ügynökökre van szüksége. Saját következtető motorral működő, teljes ügynöki platformot kínál. Az LLM-érvelést, a memóriát és a logikai végrehajtást egyetlen rendszerben ötvözi.

Az ügynök viselkedését is a saját igényeinek megfelelően alakíthatja. Logikát írhat, az eszközök végrehajtását vezérelheti, a következtetési lépéseket meghatározhatja és a memóriát pontosan kezelheti.

Az erős megfigyelhetőségi funkciók, mint például az eseménykövetés és a futási idő izoláció, segítenek figyelemmel kísérni az ügynök minden döntését. Ha olyan platformot keres, amely lehetővé teszi az ügynökök részletes, technikai szintű tervezését, ahelyett, hogy csak munkafolyamatokat állítana össze, a Botpress több gyakorlati ellenőrzést biztosít, mint az Elvex.

A Botpress legjobb funkciói

Telepítsen ügynököket webes widgetekbe, WhatsAppba, Messengerbe, Slackbe vagy saját alkalmazásaiba egységes logikával.

Kezelje az ügynökök több verzióját biztonságos közzététellel és azonnali visszavonással.

A közzététel előtt lépésről lépésre tekintse át az érvelési útvonalakat és hibakeresési ügynök viselkedését.

A Botpress korlátai

Az általános automatizálási platformokhoz képest korlátozott beépített csatlakozók

Botpress árak

Fizetés használat alapján: Ingyenes + AI-kiadás/hónap

Plusz: 89 USD + AI-kiadás/hónap felhasználónként

Csapat: 495 USD + AI-költség/hónap felhasználónként

Kezelés: 1495 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Botpress értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Botpressről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Botpress egy remek platform, amelynek világszerte erős fejlesztői közössége van, akik szívesen osztják meg idejüket, erőforrásaikat és a legjobb gyakorlatokat a bot-fejlesztők között.

A Botpress egy remek platform, amelynek világszerte erős fejlesztői közössége van, akik szívesen osztják meg idejüket, erőforrásaikat és a legjobb gyakorlatokat a bot-fejlesztők között.

7. LangChain (A legjobb keretrendszer AI-alapú alkalmazások fejlesztéséhez)

via LangChain

A LangChain egy nyílt forráskódú keretrendszer, amely segít megbízható, termeléskész AI-ügynökök létrehozásában. Megkap egy sor bevált ügynöki mintát olyan feladatokhoz, mint az eszközhívás, a visszakereséssel kiegészített generálás és a strukturált döntéshozatal. Ezzel nem kell újra és újra összeraknia ugyanazt a logikát.

Ügynökei a LangGraph rendszeren futnak, amely a háttérben kezeli a működés bonyolultságát. Segít nyomon követni az állapotot hosszú munkafolyamatok során, újrapróbálni vagy visszavonni a végrehajtási hibákat, és lehetővé teszi az emberi beavatkozást igénylő ellenőrzési pontok létrehozását, amikor felügyeletre van szükség.

Bármilyen LLM-et, vektoradatbázist, API-eszközt vagy memóriamodult csatlakoztathat, és az architektúra zökkenőmentesen skálázódik, ahogy az Ön felhasználási esetei egyre igényesebbé válnak. Mivel a LangChain teljes mértékben nyílt forráskódú az MIT alatt, rugalmasan módosíthatja a komponenseket, bővítheti a viselkedéseket és tervezhet egyedi folyamatokat, amelyek pontosan megfelelnek az Ön igényeinek.

A LangChain legjobb funkciói

Hozzon létre újrafelhasználható, paraméterezett promptokat helyőrzőkkel, néhány példával és dinamikus tartalommal.

Kövesse nyomon az ügynökök viselkedését visszahívások segítségével, amelyek naplózzák és hibakeresik a közbenső lépéseket.

Ellenőrizze az LLM kimeneteket strukturált formátumok, például JSON alkalmazásával, mielőtt továbbhaladnának.

A LangChain korlátai

Előzetes kódolási ismeretek szükségesek, mivel ez nem egy plug-and-play eszköz.

LangChain árak

Ingyenes csomag

Fejlesztő: Kezdje ingyen, majd fizessen használat alapján

Plusz: 39 USD/hó felhasználónként, majd fizetés használat alapján

Vállalati: Egyedi árak

LangChain értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LangChainről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A LangChain-ben leginkább azt szeretem, hogy rugalmasan integrálja a modelleket, adatforrásokat és eszközöket, ami jelentősen felgyorsította a komplex LLM-alapú munkafolyamatok létrehozását és méretezését a projektjeimben.

A LangChain-ben leginkább azt szeretem, hogy rugalmasan integrálja a modelleket, adatforrásokat és eszközöket, ami jelentősen felgyorsította a komplex LLM-alapú munkafolyamatok létrehozását és méretezését a projektjeimben.

8. ServiceNow (A legjobb AI munkafolyamat-koordináció az IT és az üzemeltetés számára)

via ServiceNow

Ha már használja a ServiceNow platformot a munkafolyamatokhoz és adatokhoz, akkor a ServiceNow AI Agents jó választás.

Van egy dedikált AI Agent Studio, ahol természetes nyelven meghatározhatja az ügynök küldetését, szerepét és felelősségeit, és azonnal bevetheti. Megkérheti a platformot, hogy automatizáljon bizonyos feladatokat (pl. „Készítsen tudáscikk-vázlatot”, „Vizsgálja meg ezt a biztonsági riasztást”, „Kategorizálja ezt a jegyet”), és a platform strukturált, megismételhető munkafolyamatokat hoz létre.

Az eszköz AI-koordinációs és irányítási funkciókkal is rendelkezik. Az AI Agent Orchestrator lehetővé teszi, hogy több speciális ügynök együttműködjön nagyobb, összetettebb folyamatokban. A ServiceNow AI Control Tower segítségével pedig egyetlen központból kezelheti és figyelheti az összes AI-ügynökét.

A ServiceNow legjobb funkciói

Használja az Agent Fabricet a harmadik féltől származó AI-ügynökök és eszközök egységesítéséhez bármely platformról.

Használja a natív integrációkat, hogy az ügynökök közvetlenül a meglévő munkafolyamatokra, automatizálásokra, tudásbázisokra és adatokra tudjanak hatni.

Kövesse nyomon az AI-koordináció hatékonyságát olyan irányítópultokkal, amelyek összehasonlítják a tervezett és a tényleges munkafolyamat-eredményeket.

A ServiceNow korlátai

Az AI-alapú előrejelzések nagymértékben támaszkodnak a korábbi adatokra, ami azt jelenti, hogy az újabb munkafolyamatok előnyeit nem lehet azonnal kihasználni.

ServiceNow árak

Egyedi árak

ServiceNow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a ServiceNow-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A ServiceNow lehetővé teszi a jegyek és munkafolyamatok gyors és átlátható kezelését. A felület intuitív, a jelentéskészítő eszközök pedig nagyon hasznosak a napi műveletekhez. Emellett könnyen integrálható más rendszerekkel, például a Salesforce CRM-mel.

A ServiceNow lehetővé teszi a jegyek és munkafolyamatok gyors és átlátható kezelését. A felület intuitív, a jelentéskészítő eszközök pedig nagyon hasznosak a napi műveletekhez. Emellett könnyen integrálható más rendszerekkel, például a Salesforce CRM-mel.

👀 Tudta? A Bard AI elindítása után nem sokkal a Google hitelességi problémákkal szembesült, amikor a chatbot helytelen információkat adott a James Webb Űrtávcsőről szóló bemutató során. A hiba a Google részvényárfolyamának jelentős csökkenéséhez vezetett, ami aláhúzza az AI-kimenetek szigorú validálásának és koordinálásának fontosságát.

9. CrewAI (A legjobb AI-ügynök-koordináció csapatok számára)

via CrewAI

A CrewAI egy nyílt forráskódú Python keretrendszer, amely segít többügynökös AI-rendszerek építésében, ahol több speciális ügynök koordinált csapatként működik együtt. Minden ügynöknek megvan a saját szakterülete, és strukturált munkafolyamatot vagy folyamatokat követnek a feladatok elvégzéséhez.

A szerepkörökön alapuló architektúra biztosítja, hogy minden ügynöknek egyértelműen meghatározott felelősségi köre legyen, és ezeket akár hierarchikusan is strukturálhatja. Lehetnek „menedzser” ügynökök, akik felügyelik a „munkás” ügynököket.

Például létrehozhat egy csapatot egy fintech pénzügyi elemzési munkafolyamat számára. Ez magában foglalná egy adatgyűjtő ügynököt a piaci adatkészletek lekéréséhez, egy modellező ügynököt a legfontosabb mutatók kiszámításához, egy kockázati ügynököt a kitettségi szintek értékeléséhez és egy jelentéstevő ügynököt a végső eredmények összeállításához.

A CrewAI legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ember bevonásával történő ellenőrzést azáltal, hogy bizonyos feladatokat szüneteltet az emberi felülvizsgálat vagy jóváhagyás céljából.

Kezelje az ügynököket nagy léptékben a műszerfalak, naplófájlok, felügyeleti és életciklus-eszközök segítségével.

Hozzon létre újrafelhasználható ügynökök (pl. kutatási ügynökök, elemzési ügynökök, értékelési ügynökök) könyvtárait, és helyezze őket új munkafolyamatokba anélkül, hogy átírná a logikát.

Bővítse az ügynökök képességeit API-k, külső adatkészletek, kódeszközök vagy egyéni funkciók hozzáférésével.

A CrewAI korlátai

A munkafolyamatokat gondosan kell megtervezni, mivel az ügynökök közötti együttműködés néha felesleges lépéseket eredményez.

CrewAI árak

Ingyenes, saját szerveren futó, nyílt forráskódú

Egyedi árak

CrewAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a CrewAI-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A crewAI legnagyobb előnye, hogy az ügynök létrehozása során megadhatjuk az ügynök szerepét, célját és háttértörténetét, ami jelentősen növeli az ügynök teljesítményét. Támogatja az összes LLM-szolgáltatót, mint például az OpenAI, a Groq, az Nvidia Nemo stb.

A crewAI legnagyobb előnye, hogy az ügynök létrehozása során megadhatjuk az ügynök szerepét, célját és háttértörténetét, ami jelentősen növeli az ügynök teljesítményét. Támogatja az összes LLM-szolgáltatót, mint például az OpenAI, a Groq, az Nvidia Nemo stb.

10. n8n (A legjobb nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálási eszköz)

via n8n

Sok AI eszköz vizuális építőt vagy kódot kínál az ügynöki rendszerek létrehozásához, de az n8n mindkettőt biztosítja. Tiszta drag-and-drop felületen tervezhet munkafolyamat-automatizálásokat, és egyedi JavaScript-kódot is hozzáadhat, miközben egyszerű feladatokat és többlépéses folyamatokat automatizál.

Ezért az n8n jó választás mind az egyszerűségre vágyó kezdők, mind a mélyebb ellenőrzést igénylő haladók számára. Az eszköz támogatja az esemény- és trigger-alapú automatizálást webhookok, ütemezés, rendszeresemények vagy alkalmazásfrissítések segítségével. A munkafolyamatok automatikusan futnak a háttérben, és elágazó útvonalakkal, hurkokkal, feltételes szűrőkkel és részletes hiba kezeléssel strukturálhatók.

Mivel a platform nyílt forráskódú és rendkívül bővíthető, önállóan hosztolhat AI-modelleket, Dockerrel telepítheti azokat, valamint felfedezheti vagy testreszabhatja a teljes kódbázist a GitHubon.

Az n8n legjobb funkciói

Hozzáférhet az adatokhoz és elvégezheti a munkafolyamatokat a Slack, a Teams, SMS, hang vagy a beágyazott csevegőfelület segítségével.

Biztosítsa környezetét SSO-val SAML, LDAP támogatás, titkosított titkos tárolók, verziókezelés és fejlett RBAC jogosultságok segítségével.

Kész sablonok segítségével gyorsan létrehozhatja a leggyakoribb automatizálásokat és munkafolyamatokat.

Az n8n korlátai

Nem minden vállalati alkalmazás rendelkezik kész csomópontokkal; előfordulhat, hogy API-munkára van szükségük.

n8n árak

Ingyenes

Egyedi árak

n8n értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a n8n-ről a valós felhasználók?

A Capterra értékelése:

Az intuitív felületnek köszönhetően nagyon könnyű a munkafolyamatokat az egyéni igényeimhez igazítani és módosítani.

Az intuitív felületnek köszönhetően nagyon könnyű a munkafolyamatokat az egyéni igényeimhez igazítani és módosítani.

👀 Tudta? A texasi Corpus Christi kikötője bevezette az OPTICS nevű, mesterséges intelligenciával működő digitális replika rendszert. Ez a rendszer gépi tanulást használ a hajók helyzetének előrejelzésére, és generatív mesterséges intelligenciát alkalmaz a vészhelyzeti reagálás kiképzéséhez, javítva ezzel a valós idejű nyomon követést és a biztonsági intézkedéseket.

11. Zapier (A legjobb kódolás nélküli automatizálási platform vállalkozások számára)

a Zapier segítségével

A Zapier megbízható választás a rutin üzleti feladatok automatizálásához több ezer alkalmazásban. A munkafolyamat automatizálásához létre kell hoznia egy Zap-ot, amely meghatározott események alapján indít el műveleteket.

Például egy Zap automatikusan hozzáadhat új potenciális ügyfeleket egy webes űrlapról a CRM-hez, Slack értesítést küldhet az értékesítési csapatnak, és frissítheti a Google Sheet-et a nyomon követéshez.

Több mint 3000 alkalmazáshoz való kapcsolódásával a Zapier lehetővé teszi szinte bármilyen eszköz integrálását a munkafolyamatába. Ez megbízható eszközzé teszi szabadúszók, növekvő vállalkozások és nagyvállalatok számára, akik kód írása nélkül szeretnék automatizálni a rutin feladatokat és racionalizálni a műveleteket.

A Zapier legjobb funkciói

Hozzon létre összetett munkafolyamatokat több lépésből álló Zaps segítségével, amelyek több műveletet és lépést tartalmaznak.

Szűrőket alkalmazva biztosíthatja, hogy a Zaps csak akkor fusson, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

Használja a Paths funkciót, hogy elágazási logikát adjon hozzá a dinamikusabb munkafolyamatokhoz.

Integrálja bármely szolgáltatással a webhookok segítségével, hogy adatokat küldjön vagy fogadjon az automatizálások végrehajtásához.

A Zapier korlátai

A hibakeresés hosszú vagy több útvonalas munkafolyamatok esetén nehéz lehet.

Zapier árak (AI-koordináció)

Ingyenes

Profi: 29,99 USD/hó

Csapat: 103,50 USD/hó 25 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árak

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3010+ értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Zapier könnyedén összekapcsol több tucat alkalmazást és gyors automatizálásokat hoz létre. A „Zaps” valóban leegyszerűsíti a mindennapi munkát.

A Zapier könnyedén összekapcsol több tucat alkalmazást és gyors automatizálásokat hoz létre. A „Zaps” valóban leegyszerűsíti a mindennapi munkát.

12. Atera (A legjobb AI-vezérelt koordináció az IT-menedzsmenthez)

via Atera

Az Atera AI ügynökök kifejezetten az IT-csapatok méretezhetőségének elősegítésére lettek kifejlesztve, és autonóm intelligenciát hoznak az IT-menedzsmentbe. A platform két fő ügynököt kínál: AI Copilot és IT Autopilot.

Az AI Copilot támogatja Önt, mint IT-technikus, a rendszer állapotának figyelemmel kísérésével, a jegyek összefoglalásával, szkriptek javasolásával és hasznos információk nyújtásával. Sőt, egyszerű nyelvű parancsokból PowerShell, Bash vagy CLI parancsokat is generálhat, segítve Önt a problémák gyorsabb megoldásában és azonnali intézkedések meghozatalában, manuális szkriptelés nélkül.

Az IT Autopilot viszont a végfelhasználók számára végzi el a rutin IT-feladatokat. Ide tartozik a problémák elhárítása, a javítások alkalmazása, a szoftverek telepítése és a jelszavak visszaállítása. Ha olyan problémával találkozik, amelyet nem tud megoldani, akkor a jegyet teljes kontextusösszefoglalóval továbbítja Önnek.

Ezeket az ügynököket az AI Centerben tovább optimalizálhatja azáltal, hogy módosítja tudásbázisukat, finomítja a műveleteket és hozzárendeli a kapcsolattartókat, hogy azok illeszkedjenek csapata munkafolyamataiba.

Az Atera legjobb funkciói

Készítsen részletes, tételes összefoglalót az AI segítségével egy eszközön végrehajtott összes műveletről.

Készítsen új tudásbázis-cikkeket a jegyek megoldásai alapján az AI Copilot segítségével.

Készítsen összefoglalókat az operatív jelentésekről, például a riasztási előzményekről és az eszközök állapotáról, és kapjon ajánlott prioritási intézkedéseket.

Az Atera korlátai

A szoftver néha lassú, főleg nagy számú végpont kezelése esetén.

Atera árak

30 napos ingyenes próba

Professzionális: 169 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 229 USD/hó felhasználónként

Master: 269 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

AI Copilot: 95 USD/hó technikusonként (kiegészítő)

Atera értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (910+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (440+ értékelés)

Mit mondanak az Atera-ról a valós felhasználók?

Íme, mit ír erről a Capterra értékelése:

Kiváló eszközfigyelés, amely statisztikákat, riasztásokat és távoli vezérlési funkciókat tartalmaz. Könnyen kezelhető eszközök és ügyfelek szerinti szervezés. Tiszta felhasználói felület és egyszerű telepítés. Ez segített javítani a munkafolyamatomat.

Kiváló eszközfigyelés, amely statisztikákat, riasztásokat és távirányítási funkciókat tartalmaz. Könnyen kezelhető eszközök és ügyfelek szerinti szervezés. Tiszta felhasználói felület és egyszerű telepítés. Ez segített javítani a munkafolyamatomat.

13. LocaliQ (a legjobb AI-alapú megoldás az egységes marketinghez és a lead-automatizáláshoz)

via LocaliQ

Ha újra be szeretné vonni a figyelmen kívül hagyott potenciális ügyfeleket, és újra fel szeretné venni velük a kapcsolatot, mielőtt elveszítik érdeklődésüket, próbálja ki a LocaliQ-t. Az AI-ügynökök 24 órában válaszolnak a szöveges üzenetekre, fogadják a hívásokat és minősítik a potenciális ügyfeleket, így biztosítva, hogy minden potenciális ügyfél figyelmet kapjon, még akkor is, ha csapata nem elérhető.

Ezenkívül ezek az AI-ügynökök valós idejű átiratokat és összefoglalókat is készítenek minden hívásról és szövegről, így órákat töltve hallgatással vagy olvasással anélkül is áttekintheti az interakciókat. Így mindig tudja, miről volt szó, és a megfelelő kontextusban, a megfelelő időben tud utánajárni a dolgoknak.

A LocaliQ legjobb funkciói

Kezelje a potenciális ügyfeleket hanghívások, SMS-ek és egyéb üzenetküldő csatornák segítségével zökkenőmentesen.

Szinkronizálja a vezető adatokat közvetlenül a CRM-mel vagy marketing rendszereivel, hogy az információk minden platformon naprakészek legyenek.

Kövesse nyomon a vezető teljesítményét, az ügynökök hatékonyságát és a kampányok eredményességét a műszerfalak és a hasznosítható betekintések segítségével.

A LocaliQ korlátai

Az egyedi elemzések és jelentések gyakran csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

LocaliQ árak

Egyedi árak

LocaliQ értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: Nincs elegendő értékelés

Mit mondanak a LocaliQ-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A LocaliQ-t igazán különlegessé teszi az, hogy milyen személyes élményt nyújt. Folyamatos kommunikáció, valódi beszélgetések és egy csapat áll mögöttünk, amely tényleg törődik a sikerünkkel.

A LocaliQ-t igazán különlegessé teszi az, hogy milyen személyre szabott élményt nyújt. Folyamatos kommunikáció, valódi beszélgetések és egy csapat áll mögöttünk, amely valóban törődik a sikerünkkel.

Hogyan válasszuk ki a megfelelőt?

Először is gondold át, milyen típusú munkafolyamat-támogatásra van szükséged. Legyen szó adatátvitelről alkalmazások között, projektek ütemtervének betartásáról, hibajelentések generálásáról vagy ügyfélkérések kezeléséről.

Íme néhány további hasznos paraméter, amelyet figyelembe kell vennie, mielőtt véglegesíti az eszköz választását:

Határozza meg a koordinációs igényeit: Először tisztázza, hogy az AI-re adatmozgatáshoz, projektkezeléshez vagy ügyfélkapcsolatok kezeléséhez van szüksége. A világos hatókör segít kiválasztani a munkafolyamataihoz illeszkedő eszközt, és nem kell várnia a frissítésekre és az eredményekre.

Egyensúlyozza a kód nélküli és az API rugalmasságát: Döntse el, mennyi ellenőrzésre és teljesítménybiztonságra van szüksége. A kód nélküli AI munkafolyamatok megkönnyítik a beállítást, míg az API-vezérelt opciók jobban skálázhatók komplex munkafolyamatokhoz.

Értékelje a valódi képességeket: Tesztelje, hogyan kezeli a platform az AI-koordinációt, a munkafolyamat-automatizálást és a többlépcsős folyamatokat olyan forgatókönyvekben, amelyek tükrözik a mindennapi munkáját.

Kis projekt keretében tesztelje a használhatóságot : Határozza meg, hogy csapata képes-e kezelni a felületet, beállítani a munkafolyamatokat és kezelni az ügynököket anélkül, hogy kiterjedt képzésre vagy technikai támogatásra lenne szükség.

Tesztelje az integrációs lehetőségeket: Ellenőrizze, hogy zökkenőmentesen csatlakozik-e a meglévő szoftveres ökoszisztémájához, beleértve a CRM-eket, a dokumentumtárolókat és a kommunikációs eszközöket.

Tegye az AI-koordinációt a saját szolgálatába a ClickUp segítségével

Sok AI-be befektető csapat küzd a szétkapcsolt eszközökkel, a fragmentált munkafolyamatokkal és a növekvő működési komplexitással. Éppen ezek a problémák azok, amelyek miatt az Elvex gyakran korlátozottnak tűnik.

Szüksége van egy olyan platformra, amely nemcsak az AI-ügynökeit koordinálja, hanem a projekteket, jelentéseket, automatizálásokat és a csapatok közötti együttműködést is egy helyen egyesíti.

A ClickUp megfelel ennek az igénynek. A Brain mesterséges intelligencia réteggel, az AI Agents proaktív koordinációval, kód nélküli automatizálással és rugalmas modellváltással a ClickUp lehetővé teszi a mesterséges intelligencia munkafolyamatok méretezését anélkül, hogy folyamatosan eszközök között kellene váltania.

Ha készen áll az AI-műveleteinek racionalizálására, akkor a ClickUp az a platform, amelyet érdemes felfedeznie. Kezdje még ma az AI-munkafolyamatok optimalizálását a ClickUp segítségével!

GYIK

Az AI-automatizálás egy AI-modell által végzett egyetlen feladat elvégzésére összpontosít. Általában lineáris, és egyszerre csak egy műveletet kezel. Az AI-koordináció viszont több AI-feladatot, eszközt és döntési pontot koordinál egy teljes munkafolyamatba. Kezelése kiterjed a sorrendiségre, a kontextusra, az állapotra, a hibaelhárításra és a modellek, eszközök, sőt emberek közötti átadásokra is.

Az AI-koordináció olyan munkafolyamatokban jelenik meg, ahol több AI-műveletet kell egyszerre végrehajtani. Gyakori példák erre az ügyfélszolgálati jegyek továbbítása, a beszélgetések összefoglalása és a CRM-rendszerek frissítése egy összehangolt folyamatban. Emellett dokumentumokhoz kapcsolódó folyamatokban is használják, például adatkinyerés, érvényesítés és automatizált jóváhagyások esetén.

Azok az iparágak, amelyek komplex, több lépésből álló munkafolyamatokra támaszkodnak, profitálnak leginkább az AI-koordinációból. Ide tartoznak a banki és pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy, a biztosítás, az e-kereskedelem, a logisztika, a távközlés és a szakmai szolgáltatások.

Az AI-koordináció az LLM-ek fejlődésével egyre fejlettebbé válik. A jövőbeli rendszerek képesek lesznek hosszabb munkafolyamatok során is következtetéseket levonni, kontextusfüggő döntéseket hozni és több tucat eszközt koordinálni minimális emberi beavatkozással. Az idő múlásával a koordináció a szabályalapú folyamatokról átalakul rugalmas, ügynökvezérelt rendszerekre, amelyek képesek teljes folyamatokat tervezni, végrehajtani és optimalizálni.