A 11 legfontosabb AI-ügynök startup, amelyet 2025-ben érdemes figyelni

A vezető beosztású vezetők közel 80%-a szerint az AI-ügynökök máris működnek a vállalatukon belül, átalakítva a csapatok projektkezelési, döntéshozatali és napi munkafolyamatokat. Kétharmaduk mérhető termelékenységnövekedésről is beszámolt.

Az alkalmazás terjedésével számos AI-ügynök startup olyan eszközöket fejleszt, amelyek segítenek az üzleti folyamatok automatizálásában és a munkafolyamatok optimalizálásában.

A alapítók, befektetők és technológiai vezetők számára ez a startupok hulláma azt jelenti, hogy megértsék, merre tart az autonóm szoftverek jövője.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legérdekesebb AI startupokat, amelyeket érdemes figyelni! Kezdjük is! 👀

Mik azok az AI-ügynökök?

Az AI-ügynök egy olyan szoftverrendszer, amely autonóm módon érzékeli környezetét, feldolgozza az adatokat és döntéseket hoz bizonyos célok elérése érdekében.

Az AI-ügynökök (vagy agens AI-ügynökök) ötvözik az észlelést, az érvelést és a cselekvést, információkat gyűjtenek, elemzik azokat, és feladatokat hajtanak végre az előre meghatározott célok elérése érdekében, miközben a visszajelzésekből és a tapasztalatokból tanulnak.

🧠 Érdekesség: Az automatizáláshoz használt AI-ügynökök szimulált környezetben működhetnek, hogy komplex stratégiákat tanuljanak meg. Például a DeepMind AlphaStarja autonóm ügynökként tanult meg StarCraft II-t játszani, és végül legyőzte a profi játékosokat az egyik legkomplexebb stratégiai játékban.

Miért vezetik a startupok az AI-ügynökök hullámát?

A startupok az AI-ügynökök mozgalmában a figyelem középpontjába kerültek, és a számok is ezt bizonyítják. A CB Insights szerint az AI-ügynökökkel foglalkozó startupok tavaly 3,8 milliárd dollárt gyűjtöttek, ami csaknem háromszorosa az előző évben bevont finanszírozásnak.

Ez a befektetési szint jelzi a kockázati tőke befektetők és a vállalkozások érdeklődését és bizalmát abban, hogy az ügynökök a kísérleti stádiumból a nélkülözhetetlen stádiumba lépnek át.

A vonzerő részben a sebességben rejlik. A nagyobb, már meglévő vállalatokkal ellentétben a startupok gyorsan tudnak iterálni, ügynök-elsőbbségi architektúrákat alkalmazni, és a felhasználási eseteket közvetlenül a korai felhasználókkal tesztelni. Ez a rugalmasság teszi őket az AI passzív asszisztensekből autonóm problémamegoldókká alakításának természetes úttörőivé.

Hallgassa meg a KPMG véleményét:

Az AI-ügynökök gyorsan kerülnek gyártásba, és a lendület egyre gyorsul. A vezetők nem csak költségcsökkentő eszközként tekintenek rájuk, hanem a növekedés és az értékteremtés motorjaként is. Ez a gyors átalakulás fokozza a bizalomra, a kormányzásra, az adatokra, a vezetői összehangoltságra és a munkaerő felkészültségére nehezedő nyomást. Az ezekbe az alapokba korán befektetők magabiztosan bővülnek, és vezető pozícióba kerülnek.

AI-ügynök startupok és kiválasztott vállalatok áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legnépszerűbb AI-ügynök startupokról:

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp All-in-one csapattermelékenység egyének, közepes méretű csapatok és nagyvállalatok számára ClickUp Brain kontextusfüggő válaszokhoz, AI ügynökök a munkafolyamatok automatizálásához, automatizálások több mint 100 sablonnal, Brain MAX operációs rendszer-szintű AI-hez, dokumentumok, táblák, csevegés Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára Adept AI Komplex szoftver- és böngészőfeladatok automatizálása vállalati csapatok számára Multimodális interfész megértés, Adept Workflow Language (AWL), ellátási lánc automatizálás, pénzügyi dokumentumok feldolgozása és egészségügyi előírások betartása. Egyedi árazás Crew AI Fejlesztőbarát, több ügynököt összehangoló rendszer elosztott csapatmunka-folyamatokhoz Több ügynökből álló „csapatok” kutatás/tartalom/minőségbiztosítás céljára, Flows segítségével történő összehangolás, felhőalapú vagy saját szerveren történő telepítés, több mint 1200 integráció, valós idejű teljesítménymutatók. Egyedi árazás Lindy AI Kód nélküli AI-ügynök munkafolyamat-automatizálás kisvállalkozások és bővülő csapatok számára Készítsen ügynököket természetes nyelvvel, több mint 2500 alkalmazásintegrációval, beérkező üzenetek szortírozásával, értekezleteken való részvétellel és összefoglalással, valamint értékesítési tevékenységek automatizálásával. Ingyenes; fizetős csomagok 49,99 dollártól/hó Glean Intelligens vállalati kereső és AI asszisztens a belső tudásáramlási folyamatokhoz Szemantikai tudásgráf-keresés, AI-asszisztens kérdések és válaszokhoz, automatizált bevezetési támogatás, IT-szolgáltatások menedzsmentje, megfelelőségi munkafolyamatok Egyedi árazás Penciled AI-alapú front office automatizálás fizikoterápiás klinikák számára Automatizált ütemezés + emlékeztetők, EHR integráció (WebPT), valós idejű betegkommunikáció, várólista-törlési kezelés Egyedi árazás Enhans Kiskereskedelemre fókuszáló AI-ügynökök bevezetése az operatív döntéshozatalhoz Egyedi AI-ügynökök telepítése 7 nap alatt, Action Transformer személyre szabás, többmodellű döntéshozatal, valós idejű piaci + műveleti adatok figyelése Egyedi árazás Naratix E-kereskedelmi katalógusok gazdagítása és versenytársak nyomon követése online kiskereskedők számára Nyers termékadatok tisztítása és gazdagítása, SEO-optimalizált leírások, személyre szabott tartalom, versenytársak figyelése, Shopify/ERP integráció Egyedi árazás Pixel Robotics Autonóm raktári logisztika hibrid AMR-emberi flották számára PIXEL PT raklapszállító robotok, 3D érzékelés + térképezés, AMR-ek + kézi, hibrid raktári integráció flottamenedzsmentje, 16 órás autonóm működés Egyedi árazás LangChain LLM-alapú alkalmazások és automatizálások fejlesztése kutatás-fejlesztési és fejlesztőcsapatok számára LangSmith hibakeresés/felügyelet, több mint 600 eszközintegráció, munkafolyamat-koordináció LCEL-lel, memória + ügynökök együttműködése Ingyenes fejlesztői szint; a Pro csomagok ára 39 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Enso Megfizethető AI-ügynök piactér kis- és középvállalkozások számára az értékesítés, marketing, adminisztráció és támogatás területén. Több mint 300 előre betanított ügynök, több mint 70 iparági automatizálás, marketing/értékesítés/adminisztráció/jogi lefedettség, LangChain integráció, tartalom + munkafolyamat-skálázás 49 USD/hó felhasználónként

Ígéretes AI-ügynök startupok és figyelemre méltó vállalatok

Fedezze fel a legjobb AI-ügynök eszközöket, amelyekkel felgyorsíthatja a munkafolyamatokat és növelheti a termelékenységet.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one csapat termelékenységhez kontextusfüggő AI-vel)

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy kontextusban gazdag válaszokat kapjon a munkaterületéről

A ClickUp a munka minden területét lefedő alkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a következő generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Kiváló ökoszisztémával rendelkezik, ahol az egyes AI-komponensek összekapcsolódnak és kiegészítik egymást.

A kontextustudatos AI gerinchálózat

A ClickUp Brain egy kontextusfüggő AI réteg, amely beágyazódik a munkaterületébe. Hozzáférhet a feladatokhoz, dokumentumokhoz, csevegésekhez és külső integrációkhoz, mint például a Google Drive, GitHub, Jira és mások. Ez azt jelenti, hogy szerepkör- vagy projektspecifikus kérdéseket tehet fel, és azonnal kontextusgazdag válaszokat kaphat.

Például nem kell több tucat dokumentumot átnéznie, hogy kiderítse mobilalkalmazásának telepítési folyamatát. Csak annyit kell tennie, hogy megkérdezi: „Mi a mobilalkalmazásunk telepítési folyamata?”, és egyértelmű, összefoglaló választ kap a kapcsolódó dokumentációból, korábbi feladatokból és csevegésekből.

Gondolkodó és cselekvő automatizálók

Hozzon létre egyedi vagy használjon előre elkészített ClickUp AI-ügynököket a munkaterület automatizálásához

A ClickUp Brain intelligenciájára épülő ClickUp AI Agents aktívan végzi el a munkát az Ön nevében:

Előre elkészített ügynökök: Kezelje Kezelje a gyakori AI-ügynöki munkafolyamatokat , mint például az ügyfelek frissítéseinek küldése, feladatok kiosztása vagy a megfelelőségi követelményeknek való megfelelés.

Egyedi ügynökök: Lehetővé teszik, hogy kódírás nélkül hozzon létre automatizált munkafolyamatokat, amelyek csapata speciális igényeire vannak szabva.

Tegyük fel, hogy egy ügyfél űrlapot küld be ügyfélszolgálati kéréssel. Egy előre elkészített AI-ügynök ezt észlelheti, minden egyes művelethez feladatokat és alfeladatokat hozhat létre, azokat a csapat munkaterhelése alapján kioszthatja, és automatikusan összefoglaló frissítéseket küldhet.

Így működik a beállítás:

A desktop AI szuperalkalmazás

Míg a ClickUp Brain és az AI-ügynökök a szerszámon belül működnek, a ClickUp Brain MAX kiterjeszti az AI hatókörét, mint asztali kiegészítő. Megoldja az AI terjedését, egyesítve a keresést, az automatizálást, a hangparancsokat és az AI-modelleket az összes szerszámában, hogy Önnek a következőket nyújtsa:

Kontextusfüggő univerzális keresés: Egy keresősáv, amellyel bármit megtalálhat, legyen az a ClickUp, a Google Drive vagy a SharePoint.

Beszéd-szöveggé alakítás a termelékenység érdekében: Diktálja a feladatokat, e-maileket és üzeneteket természetesen és négyszer gyorsabban, mint gépeléssel.

Vállalati szintű adatvédelem: A harmadik féltől származó AI-modellek nem a vállalat adatai alapján vannak betanítva.

Egységesítse összes AI-eszközét a ClickUp Brain MAX segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

Szüntesse meg az időigényes kézi munkát: automatizálja az ismétlődő feladatokat és a rutinmunkát több mint 100 előre elkészített sablon és egy automatizálja az ismétlődő feladatokat és a rutinmunkát több mint 100 előre elkészített sablon és egy AI munkafolyamat-automatizáló eszköz segítségével, amely természetes nyelvi utasításokból hoz létre szabályokat.

Dokumentálja a folyamatokat világosan: Hozzon létre élő wikiket, SOP-kat és értekezletjegyzeteket Hozzon létre élő wikiket, SOP-kat és értekezletjegyzeteket a ClickUp Docs segítségével, feladatkapcsolással és valós idejű együttműködéssel.

Szövegek létrehozása és finomítása: Használja a ClickUp Tasks és a ClickUp Docs integrált AI-jét a frissítések gyors megírásához, a hangnem finomításához és a nehézkes szövegek szerkesztéséhez.

Zökkenőmentes kommunikáció: A ClickUp Chat segítségével a projektmegbeszéléseket, fájlokat és frissítéseket ugyanazon a munkaterületen tarthatja, az AI-alapú szálösszefoglalók pedig segítik a nyomon követést. A ClickUp Chat segítségével a projektmegbeszéléseket, fájlokat és frissítéseket ugyanazon a munkaterületen tarthatja, az AI-alapú szálösszefoglalók pedig segítik a nyomon követést.

Tájékoztassa az érdekelt feleket: Hívjon elő diagramokat, mutatókat és jelentéseket, hogy átfogó képet kapjon az előrehaladásról Hívjon elő diagramokat, mutatókat és jelentéseket, hogy átfogó képet kapjon az előrehaladásról a ClickUp Dashboards segítségével.

Tegye produktívabbá az értekezleteket: rögzítse és írja le automatikusan az értekezlet jegyzeteket a rögzítse és írja le automatikusan az értekezlet jegyzeteket a ClickUp AI Notetaker segítségével, és ossza meg a teendőket és az összefoglalókat az érdekelt felekkel.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

A ClickUp lenyűgöző funkciók sorát kínálja, amelyekkel könnyedén testreszabhatja a munkafolyamatokat, kezelheti a feladatokat és nyomon követheti az előrehaladást egy helyen. Imádom, hogy minden projekthez testreszabott nézeteket hozhatok létre, automatizálásokat állíthatok be, és integrálhatom más, már használt eszközökkel. Nagyon sokoldalú, akár személyes feladatkövetésről, akár komplex üzleti műveletekről van szó. A sablonok és a műszerfalak különösen hasznosak ahhoz, hogy minden rendezett és könnyen követhető legyen.

2. Adept AI (A legjobb komplex irodai feladatok automatizálásához)

via Adept AI

Az Adept egy ügynöki AI platform, amely megbízható ügynökökkel támogatja a szervezeteket, amelyek automatizálják a webhelyek és szoftveralkalmazások munkafolyamatait.

A saját fejlesztésű képzési adatbázisuk egyedülálló. Modelleiket trilliószámú tokenekkel táplálták be, amelyek valódi webes felületekről és szoftverhasználatról származnak, így az ügynökök intuitív módon megértik, hogyan működnek a digitális eszközök a gyakorlatban.

A platform erőssége a multimodális megközelítésében rejlik. Ezek az ügynökök vizuálisan elemezhetik a felületeket, megértik az elemek közötti térbeli kapcsolatokat, és komplex elrendezéseket tudnak értelmezni.

Az Adept AI legjobb funkciói

Irányítsa számítógépét úgy, mint egy ember, lehetővé téve az Adept AI számára, hogy vizuálisan érzékelje a képernyőt és utánozza az emberi cselekvéseket: kattintás, gépelés és navigálás.

Testreszabhatja a projektmenedzsment automatizálását az Adept Workflow Language (AWL) segítségével, multimodális interakciókat állíthat össze vagy lépéseket írhat természetes nyelven.

Automatizálja az ellátási lánc logisztikáját, dolgozza fel a pénzügyi dokumentumokat, és kezelje az egészségügyi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos munkafolyamatokat.

Válaszoljon komplex forrásokból származó kérdésekre, beleértve PDF-eket, diagramokat és táblázatokat, a Web VQA funkció segítségével.

Az Adept AI korlátai

Gyakran további fejlesztést vagy testreszabást igényel.

Nagymértékben támaszkodik a minőségi képzési adatokra, amelyek elfogultak vagy hiányosak lehetnek.

Adept AI árak

Egyedi árazás

Adept AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Crew AI (A legjobb fejlesztőbarát, több ügynökös AI-koordinációhoz)

via Crew AI

A Crew AI támogatja a vállalati automatizálást azáltal, hogy olyan speciális AI-ügynököket koordinál, amelyek úgy működnek együtt, mint az emberi projektcsapatok. Ahelyett, hogy egyetlen AI-ra támaszkodna minden feladat elvégzéséhez, olyan „csapatokat” hoz létre, amelyekben minden ügynök egyedi szakértelemmel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az egyik ügynök a kutatást végzi, a másik a tartalomkészítést irányítja, a harmadik pedig a minőségellenőrzést felügyeli.

A legvonzóbb az, hogy ez mennyire természetesnek tűnik a hagyományos automatizáláshoz képest. Ezek az ügynökök zökkenőmentesen koordinálják a komplex munkafolyamatokat, alkalmazkodnak a változásokhoz és közösen hoznak döntéseket.

A vállalati szintű platform rugalmas telepítési lehetőségeket kínál, több mint 1200 alkalmazással integrálható, és kódolás nélküli eszközöket biztosít.

A Crew AI legjobb funkciói

A munkafolyamatokat a „Flows” segítségével hangolja össze, amely precíz, eseményvezérelt vezérlést és logikai feltételeket tesz lehetővé.

Telepítse felhőalapú, saját hosztolt vagy helyi környezetben, így teljes ellenőrzést kap az infrastruktúra és az adatok titkossága felett.

Kövesse nyomon az AI-ügynökök teljesítményét és megtérülését valós idejű mutatókkal, naplókkal és nyomon követéssel, ami folyamatos optimalizálást és átláthatóságot tesz lehetővé.

Gyorsítsa fel a fejlesztést egy több mint 100 000 tanúsított fejlesztőből álló, aktív közösség segítségével, amely támogatást és megosztott erőforrásokat biztosít.

A Crew AI korlátai

Több, meghatározott szereppel rendelkező speciális ügynök koordinálása összetett feladat.

A munkafolyamatok konfigurálása és az ügynökök nagyobb rendszerekbe történő integrálása időigényes feladat.

Crew AI árak

Egyedi árazás

Crew AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A szervezetek 51%-a jelenleg AI-ügynököket alkalmaz, míg további 35% tervezi ezt a következő két évben.

💡 Profi tipp: Miért írna hosszú utasításokat az AI asszisztensének, amikor egyszerűen csak ki is mondhatja őket? A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával ez lehetséges!

4. Lindy AI (A legjobb kód nélküli AI-ügynök munkafolyamat-automatizáláshoz)

via Lindy AI

A Lindy az AI automatizálást hozzáférhetővé teszi azáltal, hogy a vállalkozások egyszerű, természetes nyelvű leírások segítségével „AI alkalmazottakat” hozhatnak létre. Csak mondja el a Lindy-nek, mit szeretne, és az olyan egyedi AI-ügynököket hoz létre, amelyek mindent elvégeznek az értékesítési tevékenységektől a találkozók ütemezéséig.

Lenyűgöző az integráció mélysége: a platform több mint 2500 alkalmazással kapcsolódik össze. Így az AI-ügynökök zökkenőmentesen működhetnek az egész technológiai rendszerében. A Lindy mindezt úgy kezeli, hogy közben a SOC 2 és a HIPAA előírásoknak megfelelően biztosítja a vállalati szintű biztonságot.

Ráadásul modellfüggetlen, így Ön választhatja ki, melyik LLM-mel szeretné ellátni ügynökeit.

Több AI-ügynök is együttműködhet komplex munkafolyamatokban, hasonlóan az emberi alkalmazottakhoz, miközben az emberek továbbra is részt vehetnek a jóváhagyási vagy eskalációs folyamatokban. Ezeket az ügynököket akár közvetlenül be is ágyazhatja webhelyébe, vagy mobilalkalmazáson keresztül is elérheti őket.

A Lindy AI legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi ügynököket, és ossza meg őket a csapatok között.

Automatizálja a teljes munkafolyamatot több alkalmazásban, a potenciális ügyfelek nyomon követésétől vagy a jelentések készítésétől a találkozók ütemezéséig és az ügyfélszolgálatig.

Adjon hozzá AI-alapú logikát és többféle kiváltó tényezőt a munkafolyamataiba.

Képezze ki asszisztensét egyszerűen azzal, hogy megmutatja neki, hogyan végzi el a feladatokat, kódolás nélkül.

Termeléskész alkalmazások készítése természetes nyelvű parancsok segítségével

A Lindy AI korlátai

A felhasználók panaszkodnak a korlátozott oktatóanyagok és ismeretek miatt.

Az új feladatok inicializálása akár 20 másodpercig is eltarthat, ami valós idejű automatizálási igények esetén lassúnak tekinthető.

A platform hibakereső eszközei korlátozottak, ami megnehezíti a problémák hatékony felderítését és kijavítását.

Lindy AI árak

Ingyenes

Pro: 49,99 USD/hó

Üzleti: 199,99 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Lindy AI értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lindy AI-ről a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A Lindy AI számomra forradalmi változást hozott. Az AI-ügynökök létrehozását és kezelését egyszerűvé, intuitívvá és valójában szórakoztatóvá teszi... Ugyanakkor van néhány dolog, amit javítanék. Szeretném, ha több oktatóanyag vagy példa lenne, amelyek segítenék az új felhasználókat az ügynökök teljes potenciáljának kiaknázásában. Emellett a fizetési kötelezettség is akadálynak tűnhet, bár úgy gondolom, hogy az érték megéri, ha meglátjuk, mire képes a rendszer.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 43%-a szerint a ismétlődő feladatok hasznos struktúrát adnak a munkanapjuknak, de 48% szerint ezek kimerítőek és elvonják a figyelmüket a fontosabb munkától. Bár a rutin produktivitásérzetet adhat, gyakran korlátozza a kreativitást és megakadályozza a jelentősebb előrelépést. A ClickUp segít kiszabadulni ebből a ciklusból azáltal, hogy intelligens AI-ügynökökkel automatizálja a rutin feladatokat, így Ön a mély munkára koncentrálhat. Automatizálja az emlékeztetőket, frissítéseket és feladatkiosztásokat, és hagyja, hogy az automatizált időblokkolás és a feladatprioritások olyan funkciók védjék az Ön legproduktívabb óráit. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

5. Glean (A legjobb intelligens vállalati kereséshez)

via Glean

A Glean az egyik legnagyobb termelékenységcsökkentő tényezővel foglalkozik: a több tucat alkalmazás és rendszer között szétszórt információk végtelen keresésével. Nem kell többé a Gmail, a Slack, a Jira, a Salesforce és számtalan más eszköz között ugrálnia.

Intelligens keresési élményt teremt, amely megérti vállalatának teljes tudás-ökoszisztémáját, miközben tiszteletben tartja az összes meglévő engedélyt és biztonsági protokollt.

A platform AI asszisztense komplex kérdésekre tud válaszolni, tartalmakat tud megfogalmazni, és akár több lépésből álló munkafolyamatokat is automatizálni tud. Kutatásra van szüksége egy potenciális ügyfélről? Vagy szeretné automatikusan elhárítani a gyakori támogatási jegyeket a tudásbázisából? A Glean autonóm ügynökei zökkenőmentesen kezelik ezeket a komplex feladatokat.

A legjobb funkciók összegyűjtése

Használja ki a fejlett szemantikai keresést egy olyan tudásgráffal, amely megérti a vállalatspecifikus szakzsargont, projekteket és szerepeket.

Készítsen könnyedén mesterséges intelligencia ügynököket természetes nyelvvel, és alkalmazzon őket olyan feladatokra, mint az IT-szolgáltatások kezelése vagy az új munkavállalók betanítása.

Válasszon az előre elkészített Agent Library sablonok közül, hogy gyorsan elindulhasson!

Állítsa be az ügynököket úgy, hogy azok ütemezés, tartalomfrissítés vagy meghatározott kiváltó események alapján aktiválódjanak.

Használja az intelligens ügynöki érvelési technológiát, hogy dinamikusan alkalmazkodjon az üzleti folyamatokhoz.

A Glean API-jával bármelyik csatlakoztatott alkalmazásába beépítheti az ügynököket.

Ismerje meg a korlátokat

A keresési eredmények túl általánosak, és több kattintás szükséges ahhoz, hogy megtaláljon valamit.

Rigid elemzések, amelyek nem módosíthatók

A platform korlátozott számú, előre elkészített iparági munkafolyamat-sablont kínál, amelyek további testreszabást igényelhetnek.

Glean árak

Egyedi árazás

Gyűjtsön értékeléseket és véleményeket

G2: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gleanről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-értékelő:

A Gleanben leginkább azt szeretem, hogy zökkenőmentesen segít megtalálni és elérni az információkat az összes munkahelyi alkalmazásomban. Időt takarít meg, csökkenti a párhuzamos munkavégzést és hatékonyabbá teszi az együttműködést.

A Gleanben leginkább azt szeretem, hogy zökkenőmentesen segít megtalálni és elérni az információkat az összes munkahelyi alkalmazásomban. Időt takarít meg, csökkenti a párhuzamos munkavégzést és hatékonyabbá teszi az együttműködést.

🧠 Érdekesség: Az AI-ügynököket tudományos felfedezésekben is tesztelik. 2022-ben a Carnegie Mellon és a Meta kutatói egy ügynököt tanítottak meg új kémiai reakciók javaslatára. A rendszer olyan reakciókat talált, amelyeket korábban még senki sem dokumentált, ezzel bizonyítva, hogy az AI új területekre terelheti a kutatást.

6. Penciled (A legjobb AI-alapú front office automatizálás fizikoterápiában)

via Penciled

A Penciled megváltoztatja a fizikoterápiás klinikák ütemezésének világát, lényegében fáradhatatlan AI recepciós asszisztenst biztosítva a klinikáknak.

Az eszköz proaktív módon kezeli a betegekkel való kommunikáció teljes ciklusát. Segít a betegeknek SMS-ben értesíteni a kihagyott időpontokról, kezelni az emlékeztetőket, kitölteni a várólistákról származó lemondásokat, és akár a késedelmi díjak feldolgozását is.

A WebPT-hez hasonló EHR-rendszerekkel való mély integrációja teszi különlegessé. Valós időben olvassa el a beteg adatait és a kezelési tervet, és megérti, kinek, mikor és mire van szüksége.

Ha lemondás történik, a Penciled azonnal felveszi a kapcsolatot a várólistán szereplő betegekkel, és az első válaszadót lefoglalja, mindezt emberi beavatkozás nélkül.

A legjobb funkciók

Kivonja és nyomon követi a gondozási terv teljesítését a szolgáltatók között, hogy biztosítsa a megfelelőséget és optimalizálja a betegellátás folyamatát.

Csökkentse az ismétlődő hívások és üzenetek számát, hogy a front office személyzete több időt tudjon fordítani a betegek személyes ellátására.

Valós időben figyelje a betegekkel való kommunikációt, biztosítva, hogy egyetlen üzenet se maradjon ki, és lehetővé téve a klinika személyzetének, hogy felügyelje az AI válaszokat.

Ceruzával felvázolt korlátozások

Hiányzik a betegekkel való foglalkozáshoz szükséges finom megértés

A hatékonyság az EHR rendszerekkel való zökkenőmentes integrációtól függ.

Ceruzával írt árak

Egyedi árazás

Ceruzával írt értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Enhans (A legjobb kiskereskedelemre fókuszáló AI-ügynök platformok)

via Enhans

Az Enhans a ígéretes technológia és a gyakorlati, valós világbeli megvalósítás közötti szakadékot hivatott áthidalni. Kifejezetten gyors bevezetésre alkalmas intelligens AI-ügynökök platformját fejlesztették ki, amely mindössze hét nap alatt üzembe helyezhető.

A rendszer megfigyeli a felhasználók tevékenységét olyan eszközökben, mint az e-mail, a CRM és a táblázatok, hogy megtanulja az egyéni munkamódszereket. Ezután magas szintű célokkal lehet megbíznia, például „készítse el a heti értékesítési jelentést” vagy „kövesse nyomon az összes tegnapi új potenciális ügyfelet”, amelyeket a felhasználó nevében autonóm módon végrehajt a szükséges szoftverek navigálásával és működtetésével.

Az ügynökök aktívan azonosítják a kihívásokat, és a valódi felhasználói igények és környezeti tényezők alapján alakítják problémamegoldó megközelítésüket.

Enhans legjobb funkciói

Gyűjtse és figyelje automatikusan a valós idejű piaci és működési adatokat, lehetővé téve a felhasználó által vezérelt testreszabást.

Hozzon többmodellű döntéseket több AI-modell együttműködésével, hogy optimalizálja az árazást, a készleteket és a promóciókat.

Változtassa meg az interakciókat az Action Transformer segítségével, amely a felhasználói viselkedés alapján személyre szabja a válaszokat.

Végezzen el összetett, több lépésből álló feladatokat egyszerű, természetes nyelvű utasítások alapján.

Enhans korlátai

A komplex, többmodellű AI futtatása nagy számítási teljesítményt igényel.

Az AI-ügynökök integrálása a meglévő, régebbi IT-infrastruktúrába kihívást jelenthet.

Nehézségeket okozhatnak azok a feladatok, amelyek mély kontextusbeli megértést vagy szubjektív ítélőképességet igényelnek.

Enhans árazás

Egyedi árazás

Enhans értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? Több ügynökös környezetben, például bújócska-szimulációkban, a botok olyan okos csapatmunkastratégiák révén alakítottak ki spontán együttműködést, amelyeket senki sem tanított nekik kifejezetten, például virtuális dobozokkal eltorlaszolták az ajtókat, hogy csapdába ejtsék ellenfeleiket.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-ügynökök a projektmenedzsmenthez

8. Naratix (A legjobb az e-kereskedelmi katalógusok automatizálásához és gazdagításához)

via Naratix

A Naratix a rendezetlen beszállítói adatokat tiszta, eladható termékkatalógusokká alakítja. Ahelyett, hogy számtalan órát töltenének a hiányos termékleírásokkal és a nem megfelelő listákkal való küzdelemmel, az e-kereskedelmi vállalkozások most már feltölthetik nyers adataikat, és figyelhetik, ahogy azok egy éjszaka alatt kifinomult, SEO-optimalizált katalógusokká alakulnak.

Az AI gazdagítja az adatokat a márkával összhangban lévő leírásokkal, megfelelő kategorizálással és a különböző piacokhoz lokalizált tartalommal, miközben megfelel a piaci követelményeknek.

A platform zökkenőmentesen integrálódik a meglévő rendszerekbe, mint például a Shopify, a BigCommerce és az ERP-k, anélkül, hogy költséges migrációra lenne szükség.

A Naratix legjobb funkciói

Hozzon létre automatikusan márkának megfelelő termékleírásokat, márkaoldalakat és kategóriaoldalakat JSON, CSV és XLX formátumú termékadatokból.

Automatizálja a versenytársak árainak és piaci trendjeinek folyamatos figyelemmel kísérését.

Használja a Client Persona Engine alkalmazást, hogy a termékleírásokat és tartalmakat az egyes vásárlók demográfiai adatait és preferenciáit figyelembe véve testre szabja.

Fedezze fel a készlethiányokat és a túlzott készletezés kockázatait, hogy okosabb beszerzési döntéseket hozhasson.

A Naratix korlátai

Korlátozott dokumentáció áll rendelkezésre a mesterséges intelligencia elemző eszközökkel nem ismerős kezdők számára.

Küzdelmek a rendkívül kreatív, fantáziadús vagy metaforikus termékleírásokkal

Egyes felhasználók integrációk beállításával és karbantartásával kapcsolatos problémákról számoltak be.

A Naratix árai

Egyedi árazás

Naratix értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Hogyan automatizálhatja értékesítési folyamatát az AI segítségével?

9. Pixel Robotics (A legjobb autonóm mobil robotok az intralogisztikában)

via Pixel Robotics

A Pixel Robotics AI-alapú mobil robotokkal támogatja a raktárak automatizálását, amelyek képesek navigálni az ipari környezet valós körülményei között.

A platform fejlett számítógépes látást, digitális ikreket, megerősítő tanulást és szabadalmaztatott AI lokalizációt kombinál. Ez lehetővé teszi a robotkarok és a mobil robotok számára, hogy komplex, nem ismétlődő feladatokat végezzenek, mint például különböző tárgyak kiválasztása és válogatása egy raktárban, kis eltérésekkel rendelkező termékek összeszerelése vagy minőség-ellenőrzési vizsgálatok elvégzése.

Ezek a robotok bármilyen környezethez alkalmazkodnak, gyorsan felismerik a raklapok helyzetét, sőt, felismerik és elkerülik a targoncákat is.

A Pixel Robotics legjobb tulajdonságai

Használja ki az flottakezelő eszközök előnyeit, amelyek koordinálják az AMR-eket és a kézi szállításokat a hibrid raktárkezelés és a pufferterület automatizálása érdekében.

Vizualizálja és optimalizálja a logisztikai folyamatokat 3D-érzékelés és fotórealisztikus környezet-térképezés segítségével.

Valós időben alkalmazkodjon a környezet változásaihoz, például eltévesztett tárgyakhoz vagy új akadályokhoz.

Az automatikus Li-Ion töltéssel és minimális leállási idővel akár 16 órányi folyamatos autonóm működést érhet el.

A Pixel Robotics korlátai

A különböző érzékelőadatok (kamerák, LiDAR, radar stb.) zökkenőmentes integrálása egy vezérlőrendszerbe továbbra is kihívást jelent.

Korlátozott rugalmasság kiszámíthatatlan környezetben

A Pixel Robotics árai

Egyedi árazás

Pixel Robotics értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az OpenAI robotkar-szimulációkban képezte ki az ügynököket, hogy olyan tárgyakat tudjanak manipulálni, mint a Rubik-kocka. Az ügynökök megtanultak alkalmazkodni olyan dolgokhoz, mint egy „törött” ujj a szimulációban, és meglepő rugalmasságot mutattak a problémamegoldásban.

10. LangChain (a legjobb LLM-alapú alkalmazások és automatizálások fejlesztéséhez)

via LangChain

A LangChain nem végfelhasználói termék, hanem egy alapvető nyílt forráskódú keretrendszer, amelynek segítségével a fejlesztők ügynöki AI-alkalmazásokat hozhatnak létre.

Segít a kísérleti nyelvi modellek gyártásra kész, intelligens alkalmazásokká alakításában. Eszközöket kínál autonóm AI-ügynökök építéséhez, összehangolásához és telepítéséhez, amelyek komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat képesek kezelni.

Az AI munkafolyamat-generátor átfogó megközelítése az alkalmazásfejlesztéshez megkönnyíti a munkafolyamatok összehangolását, a kifinomult memóriakezelést és a kollaboratív ügynökök létrehozását.

Emellett a vizuális IDE és az újrafelhasználható sablonok lehetővé teszik a csapatok számára, hogy gyorsan prototípust készítsenek és iteráljanak az AI-megoldásokon.

A LangChain legjobb funkciói

A LangSmith segítségével fejlett hibakeresési, felügyeleti és értékelési eszközökhöz férhet hozzá, amelyekkel mélyreható betekintést nyerhet a lánc teljesítményébe és hatékonyan azonosíthatja a hibákat.

Látja el az alkalmazásokat rövid és hosszú távú memóriával a kontextus fenntartása érdekében.

Több mint 600 eszközzel, köztük adatbázisokkal, API-kkal és speciális AI-szolgáltatásokkal zökkenőmentesen integrálható, így jelentős egyedi kódolás nélkül bővítheti munkafolyamat-kezelési képességeit.

A LangChain Expression Language (LCEL) segítségével komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat szervezhet, amelyek lehetővé teszik a logika és a végrehajtás pontos ellenőrzését az AI és az adatkomponensek között.

A LangChain korlátai

A dokumentációban hiányosságok vannak a haladó felhasználási esetek tekintetében.

Mint keretrendszer, hatékony használatához erős programozási és gyors mérnöki ismeretekre van szükség; ez nem egy „kód nélküli” megoldás.

A LangChain segítségével létrehozott ügynökök minősége és megbízhatósága végső soron az alapul szolgáló LLM képességeitől függ.

LangChain árak

Fejlesztő: Kezdje ingyen, majd fizessen használat szerint

Plusz: 39 USD/hó/felhasználó (aztán fizetjen használat szerint)

Vállalatok: Egyedi árazás (utólagos fizetés)

LangChain értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (35+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LangChainről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékeléséből:

A Langchain moduláris és bővíthető módszert kínál a nagy nyelvi modellekkel való munkához. Az LLM-ek eszközökkel, memóriával és külső adatforrásokkal való összekapcsolásának képessége rendkívül hatékonnyá teszi a valós alkalmazásokban... A tanulási görbe meredek lehet az újoncok számára, különösen azok számára, akiknek nincs tapasztalatuk az LLM-ekkel vagy a Pythonnal való munkában.

A Langchain moduláris és bővíthető módszert kínál a nagy nyelvi modellekkel való munkához. Az LLM-ek eszközökkel, memóriával és külső adatforrásokkal való összekapcsolásának képessége rendkívül hatékonnyá teszi a valós alkalmazásokban... A tanulási görbe meredek lehet az újoncok számára, különösen azok számára, akiknek nincs tapasztalatuk az LLM-ekkel vagy a Pythonnal való munkában.

11. Enso (A legjobb megfizethető AI-ügynök piactér kis- és középvállalkozások automatizálásához)

via Enso

Az Enso egy AI-ügynökök piacát és automatizálási központot kínáló platform, amelyet kis- és középvállalkozások számára hoztak létre. A kis- és középvállalkozások előfizethetnek az eszközre, hogy hozzáférjenek több mint 300 előre betanított AI-ügynökhöz, akik marketing, értékesítés, adminisztráció, finanszírozás, jogi ügyek, ügyfélszolgálat és egyéb területeken nyújtanak segítséget.

Nincs bonyolult beállítás: az ügynökök azonnal használatra készek, az iparág legjobb gyakorlatait követik, és integrálhatók a meglévő eszközökkel, például e-mailekkel, CRM-ekkel és projektmenedzsment platformokkal. A vállalkozások technikai szakértelem nélkül is teljes körű automatizálást kapnak.

Az Enso legjobb tulajdonságai

Kezelje a márkának megfelelő és személyre szabott tartalom generálását valós időben.

Könnyedén bővítheti üzleti tevékenységeit az iparági specifikus AI megoldásokkal , amelyek több mint 70 iparágat fednek le.

Értékelje és fejlessze az AI-vezérelt munkafolyamatokat folyamatos bővítéssel és partnerségekkel, beleértve a LangChain integrációját is.

Cserélje le több szabadúszót és kézi munkát megbízható AI-ügynökökre, akik folyamatosan magas színvonalú üzleti támogatást nyújtanak.

Enso korlátai

A felhasználók technikai problémákról számoltak be.

Használati korlátozások, például az egyes AI-ügynökök napi 10-szeres futtatása felhasználónként.

Enso árak

49 USD/hó felhasználónként

Enso értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A vezetők közel 90%-a azt állítja, hogy az agens AI miatt idén növelik AI-költségvetésüket. Több mint egynegyedük 26% vagy annál nagyobb emelést tervez, ami azt mutatja, hogy a vállalatok ambiciózus, nagyszabású bevezetésre készülnek.

Az ügynöki mesterséges intelligencia legfontosabb piaci trendjei

A globális AI-ügynökök piaca robbanásszerű növekedésnek indult. Becslések szerint az elkövetkező néhány évben eléri az 50,31 milliárd dollárt, 45,8%-os összetett éves növekedési rátával. Ez az automatizálás iránti megnövekedett keresletet, a természetes nyelvfeldolgozás terén elért fejlődést és a személyre szabott ügyfélélmény iránti növekvő igényt jelzi.

A finanszírozási trendek tükrözik ezt a lendületet. Az AI-ügynökökkel foglalkozó startupok 2,8 milliárd dollár kockázati tőkét gyűjtöttek, és az elemzők szerint az idei teljes befektetés meghaladja a 6,7 milliárd dollárt.

Európa aktív központtá vált, az első negyedévben 65 ügylet keretében több mint 1 milliárd eurót gyűjtött össze, ami meghaladja a tavalyi összeget. Ez a tőkeáramlás alátámasztja a befektetők bizalmát abban, hogy a startupok élen járnak az AI átalakításában passzív asszisztensekből autonóm kollégákká, akik minimális emberi beavatkozással képesek több lépésből álló feladatokat végrehajtani.

A vállalati oldalon is ugyanolyan erős az elfogadottság. Azonban feltűnő, hogy az elfogadottság nem korlátozódik a technológiaorientált cégekre. Az egészségügyi, pénzügyi és jogi szolgáltatások területén működő közepes méretű vállalatok is integrálják az ügynököket a megfelelőség, az ügyfélszolgálat és az operatív folyamatok automatizálása érdekében.

Ugyanakkor az agentikus AI gyors térnyerése új kihívásokat is magával hozott. A biztonság és a megbízhatóság áll az első helyen, amit jól illusztrál a Noma Security legutóbbi 100 millió dolláros tőkebevonása, amelynek célja az autonóm rendszerek védelme a hibáktól és a rosszindulatú felhasználástól.

Ez azt jelzi, hogy bár a piac gyorsan bővül, a fenntartható siker a gyakorlati megvalósítástól, a bizalomtól és a bizonyítható üzleti értéktől függ.

📖 Olvassa el még: AI-koordinációs eszközök üzleti munkafolyamatokhoz

Az AI-ügynökök bevezetésének kihívásai és kockázatai

Most nézzük meg az AI-ügynökök használatával kapcsolatos néhány problémát és azok enyhítésére szolgáló stratégiákat:

Kihívás vagy kockázat Megoldás Adatbiztonság és adatvédelem Vezessen be végpontok közötti titkosítást, robusztus hozzáférés-ellenőrzést, megfelelőségi auditokat és AI-specifikus adatkezelési eljárásokat. Előítéletek, méltányosság és diszkrimináció Biztosítsa a képzési adatok sokszínűségét, állapítson meg méltányossági mutatókat, és rendszeresen tesztelje az algoritmusok elfogultságát. Szabályozási megfelelés Tartsa magát naprakészen a jogszabályokkal (pl. GDPR), végezzen rendszeres ellenőrzéseket, és már a kezdetektől fogva tervezzen meg a jogszabályoknak megfelelő AI munkafolyamatokat. Működési megbízhatóság Állítson be felügyeleti hurkokat, folyamatos megfigyelést, tartalékmechanizmusokat, és rendeljen operatív felelősöket az ügynökök viselkedéséhez. Modellpozicionálás és manipuláció Biztosítsa a modellcsatornákat, figyelje az ellenséges tevékenységeket, futtasson sebezhetőségi vizsgálatokat, és korlátozza a megbízhatatlan adatoknak való kitettséget. Kiszámíthatatlan vagy káros viselkedés Használjon ember által felügyelt biztonsági rendszereket a kritikus döntésekhez, tesztelje az ügynökök reakcióit dinamikus környezetben, és korlátozza az autonómiát. Integráció a régi rendszerekkel Fektessen be middleware-be, API rétegekbe és fokozatos migrációs tervekbe; helyezze előtérbe az interoperabilitást. Szolgáltatói függőség Kedvezzen a nyílt szabványoknak, a moduláris architektúráknak, és tartsa fenn a lehetőséget a gyártók vagy platformok váltására. Túlzott optimalizálás vagy a célok összehangolatlansága Rendszeresen felülvizsgálja és frissítse az ügynökök céljait, tesztelje azok összhangját, és vonja be az érdekelt feleket az optimalizálási kritériumok kidolgozásába. Folyamatos költségek és karbantartási terhek Készítsen költségvetést a folyamatos átképzésre, frissítésekre és a változó követelményeknek való megfelelésre; automatizálja a karbantartási feladatokat, ahol lehetséges.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 13%-a szeretné az AI-t használni a nehéz döntések meghozatalához és a komplex problémák megoldásához. Ugyanakkor csak 28% mondja, hogy rendszeresen használja az AI-t a munkájában. Lehetséges ok: biztonsági aggályok! A felhasználók nem szeretnék megosztani érzékeny döntéshozatali adataikat egy külső AI-vel. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy az AI-alapú problémamegoldást közvetlenül a biztonságos munkaterületére hozza. A SOC 2-től az ISO szabványokig, a ClickUp megfelel a legmagasabb adatbiztonsági szabványoknak, és segít Önnek a generatív AI technológia biztonságos használatában a munkaterületén.

Az AI-ügynökök jövőbeli kilátásai

Az AI-ügynökök egyre inkább a niche-kísérletekből a mainstream üzleti eszközök közé kerülnek, átalakítva a munkavégzés módját az iparágakban.

Az elemzők szerint a piac éves szinten több mint 45%-kal fog bővülni, és szinte minden vállalkozás tervezi, hogy a következő 12 hónapban növeli az alkalmazás mértékét. Ezt a lendületet gyakorlati előnyök, például a termelékenység növekedése és a kézi munka csökkenése, valamint az emberek és a rendszerek közötti autonómabb együttműködés ígérete táplálja.

Íme néhány trend, amely meghatározza a jövő irányát:

Autonóm munkafolyamatok: Az ügynökök a „segítők” szerepétől olyan rendszerekké fejlődnek, amelyek képesek azonosítani a problémákat, megoldásokat kidolgozni és Az ügynökök a „segítők” szerepétől olyan rendszerekké fejlődnek, amelyek képesek azonosítani a problémákat, megoldásokat kidolgozni és az egész digitális ökoszisztémában cselekedni

Hiperautomatizálás: Az RPA, az analitika és a gépi tanulás összekapcsolása segít az ügynököknek Az RPA, az analitika és a gépi tanulás összekapcsolása segít az ügynököknek a valódi, végpontok közötti üzleti átalakulás előmozdításában.

Edge AI: Az ügynökök várhatóan helyben fogják feldolgozni az adatokat a gyorsabb, valós idejű döntések érdekében, különösen a logisztika, a kiskereskedelem és a gyártás területén.

🔍 Tudta? A vállalatok 58%-a használ AI-ügynököket kutatáshoz és összefoglaláshoz, míg 53,5% személyes termelékenységi feladatokhoz, például ütemtervezéshez és e-mailek megírásához.

ClickUp + AI = Az okosabb munkavégzés módja

Az imént bemutatott AI-ügynök startupok tágítják az AI-ügynökök képességeinek határait. Ez magában foglalja a kutatás automatizálását, az ügyfélélmény optimalizálását vagy a teljes munkafolyamatok előmozdítását.

A ClickUp már most is egy all-in-one hubot kínál, ahol olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, az AI ügynökök és az automatizálások zökkenőmentesen kapcsolódnak a feladatokhoz, dokumentumokhoz és a csapat kommunikációjához.

Ha túllépne az AI koncepcióján, és valóban használni szeretné azt a munkájának hatékonyabb és gyorsabb elvégzéséhez, akkor a ClickUp a megoldás.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅