A legjobb Follow Up Boss alternatívák a lead menedzsment fejlesztéséhez

A Follow Up Boss egy széles körben használt CRM ingatlanügynökségek számára.

Minden potenciális ügyfelét és kapcsolatát egy helyen tárolja. Automatizált, személyre szabott e-maileket küldhet, telefonálhat és SMS-t küldhet a potenciális ügyfeleknek a megfelelő időben. Az egész csapata egy közös rendszerből dolgozik, ahelyett, hogy különböző eszközöket használna.

Bár a funkciók prémium minőségűek, az árak, amelyek 69 dollár/hó/felhasználótól kezdődnek, magasak az egyéni ügynökök és a szűkös költségvetéssel rendelkező kis csapatok számára.

Éppen ezért érdemes megvizsgálni a Follow Up Boss alternatíváit – különösen, ha hasonló funkciókat szeretne alacsonyabb áron vagy extra képességekkel.

A legjobb Follow Up Boss alternatívák áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb ingatlan-CRM-ekről, amelyek a Follow Up Boss alternatíváiként működnek:

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Teljes körű ingatlanértékesítési munkafolyamatok Csapat mérete: Egyéni ügynököktől nagyvállalati brókerekig Ingatlan CRM sablonok, Térkép nézet, Műszerfalak, Automatizálás, Dokumentumok, Mobilalkalmazás, ClickUp Brain AI összefoglalók Örökre ingyenes; testreszabás lehetséges vállalatok számára BoldTrail (kvCORE) AI-alapú vállalati ingatlan-CRM Csapatméret: közepes méretű csapatoktól nagy brókercégekig IDX weboldalak, lead generáló eszközök, automatizált drip kampányok, tranzakciós munkafolyamatok, back-office + QuickBooks integráció Egyedi árak BoomTown Integrált lead generálás + ingatlan CRM Csapat mérete: Növekvő csapatok, amelyeknek skálázható lead generálásra van szükségük Prediktív CRM, IDX weboldalak, automatizált nyomon követés, mobilalkalmazás, sikerbiztosítási concierge Egyedi árak IXACT Contact Marketing automatizálás + kapcsolatépítés Csapat mérete: Egyéni ügynökök és kis csapatok Kapcsolatfenntartó coaching, Drip kampányok, automatikus közösségi média posztolás, tömeges SMS-küldés, ingatlanweboldal 55 dollár/hó-tól CINC Nagy volumenű online lead-konverzió Csapat mérete: Lead-intenzív csapatok + ISA-k Beépített tárcsázó, tömeges SMS-küldés, AI-bevonás, útválasztási szabályok, ingatlanértékelési oldalak, ROI-dashboardok Egyedi árak Top Producer MLS-integrált CRM hagyományos munkafolyamatokhoz Csapat mérete: Megalapozott csapatok, amelyek MLS-intenzív folyamatokkal dolgoznak MLS szinkronizálás, intelligens tervek, piaci pillanatfelvétel e-mailek, tranzakciókezelő, kétirányú e-mail szinkronizálás Csomagok 179 USD/felhasználó/hónap áron Sell. Do Fejlesztők + csatornapartnerek, akiknek teljes értékesítési ciklus automatizálásra van szükségük Csapat mérete: Ingatlanfejlesztők, brókerek, CP hálózatok Vezető menedzsment, készletnyilvántartás, helyszíni látogatási eszközök, értékesítés utáni munkafolyamatok, csatorna partner portál Egyedi árak Pipedrive Vizuális értékesítési folyamatkezelés Csapat mérete: Kis csapatok + független ügynökök Kanban pipeline, AI értékesítési asszisztens, mobil CRM, több mint 300 integráció, automatizálási eszköz Csomagok 19 USD/felhasználó/hónap áron HubSpot CRM Integrált marketing + ingyenes CRM alap Csapat mérete: Ügynökök + automatizálást és ápolási folyamatokat igénylő csapatok Intelligens folyamatok, AI ügynökök (prospektálás/ügyfelek/tartalom), e-mail nyomon követés, egyedi munkafolyamatok Csomagok 49 USD/felhasználó/hónap áron Freshsales AI-alapú értékesítési CRM többcsatornás kommunikációval Csapat mérete: Csapatok, amelyeknek egy helyen kell kezelniük a hívásokat, SMS-eket és e-maileket Freddy AI pontszám, beépített telefon/SMS, WhatsApp, üzletkötési betekintés, mobil CRM Csomagok 11 USD/felhasználó/hónap áron

Mit kell keresnie egy Follow Up Boss alternatívában?

Mielőtt váltana, értékelje az ingatlan-CRM-et a következő funkciók szempontjából:

Vezető ügyfelek megszerzése és továbbítása: Győződjön meg arról, hogy a CRM könnyen lekérheti a vezető ügyfeleket a portálokról, weboldalakról, közösségi hirdetésekből és harmadik féltől származó eszközökből. A hely, az árkategória vagy az ügynökök rendelkezésre állása alapján történő automatikus továbbítás segít csökkenteni a késedelmeket és gyorsítani a válaszadási időt.

Automatizálás a nyomon követéshez: Keressen olyan intelligens munkafolyamatokat, amelyek automatikusan küldenek szöveges üzeneteket, e-maileket és emlékeztetőket. Így nem veszíti el a legígéretesebb potenciális ügyfeleket csak azért, mert elfelejtette nyomon követni őket. Válasszon egy Follow Up Boss alternatívát, amely csepegtető kampányokkal hosszú távon ápolja a potenciális ügyfeleket.

Automatizálás a nyomon követéshez: Keressen olyan intelligens munkafolyamatokat, amelyek automatikusan küldenek szöveges üzeneteket, e-maileket és emlékeztetőket, hogy segítsenek Keressen olyan intelligens munkafolyamatokat, amelyek automatikusan küldenek szöveges üzeneteket, e-maileket és emlékeztetőket, hogy segítsenek az ingatlanprojekt-menedzsmentben . Nem szeretné, hogy a legígéretesebb potenciális ügyfelek elszaladjanak, csak mert elfelejtette nyomon követni őket. Válasszon egy Follow Up CRM alternatívát, amely drop kampányokkal támogatja a potenciális ügyfelek hosszú távú ápolását.

Beépített kommunikációs eszközök: A CRM-nek támogatnia kell a szöveges üzenetküldést, a hívásokat, a feladat-emlékeztetőket és a kétirányú e-mail szinkronizálást a zökkenőmentes kommunikáció és a csapatmunka érdekében.

Időt megtakarító integrációk: A CRM-nek zökkenőmentesen kell kapcsolódnia az IDX webhelyekhez, MLS platformokhoz, marketing eszközökhöz, ingatlanértékelő alkalmazásokhoz és tranzakciós szoftverekhez. Nem kellene sok extra kiegészítőért fizetnie csak azért, hogy az eszközök egymással kommunikálhassanak.

Pipeline láthatóság és elemzés: Dashboardokra van szüksége a legfontosabb mutatók valós idejű láthatóságához, a potenciális ügyfelek és ügyletek nyomon követéséhez, a hasznosítható információkhoz, a riasztásokhoz és egyebekhez.

Mobilalkalmazás-élmény: Az ingatlanüzlet mozgékony üzletág. A mobilalkalmazás biztosítja, hogy az ügynökök azonnal válaszolhassanak a potenciális ügyfeleknek, megtekintéseket foglalhassanak és frissíthessék a folyamatban lévő ügyleteket közvetlenül az autóból.

Mesterséges intelligencia által támogatott segítség: A beépített mesterséges intelligencia összefoglalja a potenciális ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket, javaslatokat tesz a következő legjobb lépésekre, és megfogalmazza a követő üzeneteket. Ezzel a kontextus egy helyen marad, és csökken a különböző eszközök közötti ugrálás okozta káosz

Mesterséges intelligencia által támogatott segítség: A beépített mesterséges intelligencia összefoglalja a potenciális ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket, javaslatokat tesz a következő legjobb lépésekre, és követő üzeneteket fogalmaz meg – így biztosítva a kapcsolódó kontextust és csökkentve A beépített mesterséges intelligencia összefoglalja a potenciális ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket, javaslatokat tesz a következő legjobb lépésekre, és követő üzeneteket fogalmaz meg – így biztosítva a kapcsolódó kontextust és csökkentve a kontextus szétszóródását.

Skálázható árak: Ahogy a csapata növekszik, a költségei nem szabad, hogy az egekbe szökjenek. Válasszon olyan CRM-et, amely több értéket nyújt felhasználónként, anélkül, hogy meglepetésszerűen felmerülnének az automatizálás, integrációk és jelentésekhez szükséges alapvető szolgáltatások költségei.

👀 Tudta? Az ingatlan-lead generáló szoftverek bevétele 2024-ben elérte a 4,5 milliárd dollárt, és várhatóan eléri a 10,2 milliárd dollárt, 9,8%-os CAGR-ral (2026–2033) bővülve. Azok a csapatok, amelyek korán befektetnek az intelligens CRM-ekbe és automatizálási eszközökbe, a legnagyobb nyereségre tehetnek szert.

A legjobb Follow Up Boss alternatívák

A megfelelő CRM megtalálása jelentősen javíthatja az ingatlanügynökségek utánkövetési folyamatait, a folyamatok átláthatóságát és a konverziós arányokat. Íme a legjobb Follow Up Boss alternatívák, amelyeket érdemes megvizsgálni:

1. ClickUp (A legjobb a teljes körű ingatlanértékesítési munkafolyamatokhoz)

Összegyűjtse ingatlan céljait, ügyfélügyleteit és legfontosabb eredményeit a ClickUp Real Estate CRM-ben.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, az ingatlanprojekt-menedzsment és a CRM funkciókat egy helyen egyesíti. Az értékesítési vezetők és ügynökök ugyanazon a helyen kezelhetik a potenciális ügyfeleket, a hirdetéseket és az üzleteket.

Kezdésként használja a ClickUp ingatlanprojekt-kezelő platformját, hogy minden fejlesztési projektjét egy helyen kezelhesse.

A kereskedelmi akvizícióktól a lakóingatlanok eladási listáinak összeállításáig minden mérföldkő, dokumentum, feladat és érdekelt fél frissítése egy munkaterületen marad.

Bár elsősorban projektkezelő eszköz, a ClickUp teljes CRM-funkciókészletet kínál: adatbázisokat vezethet kapcsolattartókról, ingatlanokról, feladatokról, megjegyzésekről és kapcsolódó dokumentumokról.

Kezelje és optimalizálja az összes ügyfélkapcsolati igényét a ClickUp CRM segítségével.

Ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységekhez a ClickUp térképnézeteket kínál, amelyekkel földrajzilag rögzített, ár, állapot vagy tevékenység szerint színkóddal jelölt hirdetéseket vagy helyszíneket tekinthet meg.

A ClickUp feladatok egyedi, végrehajtható munkatételeket jelentenek, amelyek állapotokkal, megbízottakkal, határidőkkel, egyéni mezőkkel és alfeladatokkal testreszabhatók, így a csapatok egyértelműen nyomon követhetik a teendőket.

A ClickUp mobilalkalmazással az ingatlanügynökök a terepen végzett munkájuk során is frissíthetik a ellenőrzőlistákat és a feladatokat.

Ezenkívül a ClickUp for Sales Project Management használatával értékesítési képviselői egy helyen követhetik nyomon a folyamatot, együttműködhetnek az üzleteknél, és a kontextus elvesztése nélkül zökkenőmentesen átadhatják az ügyeket az új munkatársaknak.

Tartsa csapatát összehangoltan egyetlen nézetben minden feladat, üzenet és potenciális ügyfél frissítéssel a ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftverében.

Használja a több mint 15 egyéni nézetet a folyamatok vizualizálásához, a fiókaktivitás nyomon követéséhez és az üzletek közös kidolgozásához.

A folyamatok állapotának figyelemmel kíséréséhez a ClickUp Dashboards áll rendelkezésre.

A Dashboard AI Cards a munkaterület adatait (feladatok, nyomon követett idő, projekt előrehaladása) világos vizuális jelentésekbe alakítja. A műszerfalakat szűrheti és megoszthatja, PDF-be exportálhatja és automatikusan frissítheti, hogy az érdekelt felek mindig naprakészek legyenek, és az értékesítési tevékenység átlátható maradjon.

És akkor itt van még a ClickUp Brain. Ez az első konvergens AI réteg, amely megérti a munkáját, frissíti azt, és Ön helyett intézkedik.

Például a ClickUp Brain az Ön céljai alapján ingatlanüzleti tervet készíthet. A javaslathoz adatokat gyűjthet a meglévő projektekből.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a vevői képviseleti ajánlatok megfogalmazásához.

Ezenkívül a Brain segítségével találkozók jegyzőkönyveit is lekérheti, jelentéseket összefoglalhat, követő e-maileket írhat potenciális ügyfeleknek, frissítheti a listák állapotát és értesítheti az érdekelt feleket.

Ha a Brain segítségével mesterséges intelligenciát használ az ingatlanpiacon, tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Hol akadtunk el a marketingkampány elindításával?”, és a Brain átvizsgálja a ClickUp-ot, és megkeresi a válaszokat az Ön számára.

Ha pedig a tartalomkészítés túl sok időt vesz igénybe, akkor az AI segítségével gyorsabban írhat – ez a videó bemutatja, hogyan működhet együtt az AI-vel, hogy hatékonyan finomítsa, megfogalmazza és csiszolja munkáját.

Ezen felül a ClickUp használatra kész ingatlan-CRM sablonjaival gyorsabban is elindulhat. Ezek segítenek ügynökeinek a kapcsolatok kezelésében, a kommunikáció megkönnyítésében és a munkafolyamatok szervezésében.

Kezdetnek használja a ClickUp CRM sablont az ügyfelek életciklusának kezeléséhez. Ön vagy ügynökei nyomon követhetik az értékesítéseket, figyelemmel kísérhetik az ügyfelek elégedettségét és ápolhatják a potenciális ügyfeleket.

Ingyenes sablon letöltése Minél több potenciális ügyfelet szerezzen, minél több ingatlant adjon el, és ápolja minden ügyfélkapcsolatát a ClickUp ingatlan-CRM sablonjával.

Az ingatlanügynökségek azért szeretik, mert:

Tartsa egy helyen rendezve az összes vevő, eladó és ingatlan adatait

Egyszerűsítse a kommunikációt ügyfeleivel, potenciális ügyfeleivel és partnereivel

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a nyomon követés és az emlékeztetők megjelenítése, hogy értékes időt takarítson meg.

Szerezzen hasznos információkat a folyamatban lévő ügyleteiről és ügyféladatairól, hogy gyorsítsa az üzletkötéseket és növelje üzleti növekedését.

Kisebb csapatok vagy egyéni ügynökök számára ajánljuk a ClickUp Real Estate Agent Template sablont. Ez a plug-and-play sablon nyomon követi az ügyfeleket, ingatlanokat, jutalékokat és fontos dátumokat, mindezt egyetlen forrásból.

Ingyenes sablon letöltése Búcsút inthet a kihagyott potenciális ügyfeleknek, és minden potenciális ügyfelet előre mozdíthat a ClickUp ingatlanügynöki sablonjával.

📌 Automatizálja ingatlanügyleteinek nyomon követését a ClickUp Autopilot Agents segítségével: Minden vevői kérdés, nyomon követési feladat, ármegbeszélés és bemutatási ütemterv nyomon követése túlterhelővé válhat. A ClickUp Agents megoldja ezt a problémát azáltal, hogy automatikusan kezeli az ügyfélkezelést és a folyamatok frissítését. Automatikus feladat létrehozása és hozzárendelése abban a pillanatban, amikor egy új potenciális ügyfél belép a CRM-be

Küldjön időben emlékeztetőket a bemutatók vagy ajánlatok benyújtása után

Az ügyleteket automatikusan továbbítja az értékesítési folyamat szakaszaiban a kiváltó események alapján.

Kritikus mérföldkövek elérése esetén közvetlenül a feladatban tegyen közzé frissítéseket és megjegyzéseket.

Gyors összefoglalók készítése a potenciális ügyfelek előrehaladásáról és az értékesítési teljesítményről Így ahelyett, hogy adminisztratív feladatokkal foglalkoznának, csapata tagjai az üzletek gyorsabb lezárását célzó tárgyalásokra koncentrálhatnak.

A ClickUp legjobb funkciói

Szeretné egységesíteni eszközeit és felkészíteni kisvállalkozását a sikerre 2026-ban? Tekintse meg lépésről lépésre kidolgozott útmutatónkat!

A ClickUp korlátai

A fejlett CRM-automatizálások (például az e-mailek sorrendje) kevésbé lehetnek megbízhatóak, mint a kifejezetten erre a célra fejlesztett CRM-ek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott a ClickUp-ról egy G2-es értékelő:

A ClickUp forradalmasította kisvállalkozásunkat. Nagy hatással bír, és más CRM-megoldásokhoz képest rendkívül jó ár-érték arányt kínál. Kereskedelmi ingatlanügynökségként nehéz volt olyan platformot találni, amely kifejezetten az iparágunk igényeinek megfelel. A ClickUp segítségével olyan testreszabott platformot tudtunk kifejleszteni, amely tökéletesen megfelel az igényeinknek, és felhasználóbarát, így az irodában mindenki tudja használni, függetlenül attól, hogy mennyire ért a technológiához.

⭐ Bónusz: A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával diktálhat e-maileket, találkozói jegyzeteket, listák leírásait vagy nyomon követési üzeneteket. A funkció beszédét kifinomult szöveggé alakítja, automatikusan beilleszti az @említéseket, a feladatokhoz/dokumentumokhoz vezető linkeket, több mint 50 nyelvet támogat, és megtanulja a szókincsét. Ön továbbra is a munkájára koncentrálhat, az AI pedig elvégzi a gépelést és a strukturálást.

2. BoldTrail (A legjobb AI-alapú ingatlanvállalati CRM)

via BoldTrail

A BoldTrail ingatlan szoftverplatform CRM-et és kommunikációt ötvöz. Egyetlen rendszerben támogatja a potenciális ügyfelek megszerzését, a marketing automatizálását, a tranzakciós munkafolyamatokat, a jelentéstételt és a háttérirodai műveleteket.

A front-office platform lehetővé teszi, hogy beépített IDX weboldalon mutassa be szakértelmét. Használja ezt a weboldalt potenciális ügyfelek megszerzésére. Hozzáadhat hiperlokális területeket bemutató oldalakat, ingatlanértékelési oldalakat, és viselkedési információkat generálhat.

A háttérben a BackOffice modul brókerek és nagyobb csapatok számára készült, ügynöki számlázási eszközöket, beilleszkedési munkafolyamatokat, QuickBooks integrációt, jutaléknyomon követést és jelentéstételt/elemzéseket kínál.

A növekedésre és a tehetségekre összpontosító cégek számára a Recruit modul toborzási irányítópultokat és csapatjelentéseket kínál. Tranzakciós hőtérképeket és intelligens kampányokat biztosít a megtartás és a terjeszkedés támogatásához.

A BoldTrail Marketplace egy opcionális kiegészítő, amely a fő BoldTrail CRM platformmal működik együtt. Előre integrált eszközöket tartalmaz, mint például a PropertyBoost (listázás alapú Facebook-hirdetések), a Leads360 (automatikusan szállított minősített potenciális ügyfelek), a Success Assurance (élő, amerikai székhelyű potenciális ügyfelek concierge-szolgáltatása) és a Voicemail Drop (automatikus hangposta a kapcsolattartóknak).

A BoldTrail legjobb funkciói

Hozzon létre folyamatos potenciális ügyféláramlást PPC-integrációk, céloldalak és automatizált útválasztás segítségével a gyors utánkövetés érdekében.

Automatizálja a többcsatornás drip kampányokat viselkedésalapú e-mailekkel, SMS-ekkel és AI ingatlanajánlásokkal, hogy ügyfelei érdeklődését fenntartsa.

Kezelje a hirdetéseket és tranzakciókat egy központi helyen, készletkezelő eszközökkel, közösségi média közzététellel, tömeges üzenetküldéssel és QuickBooks integrációval.

A BoldTrail korlátai

A platform funkciókban gazdagnak tűnhet azoknak a kis csapatoknak, amelyeknek nincs szükségük fejlett munkafolyamat-automatizálásra.

BoldTrail árak

Egyedi árak

BoldTrail értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a BoldTrailről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott a BoldTrailről egy G2-es értékelő:

A kvCORE elengedhetetlen az üzletem számára. 2021-ben csatlakoztam az ingatlanpiachoz, miután a Covid idején Floridából költöztem. Az új helyre költözés, ahol nem volt ismeretségem, és a Covid-járvány miatti lezárás miatt nem tudtam új embereket megismerni, valamint a személyes találkozások helyett a virtuális térre való átállás nagy akadályt jelentett az üzletem növekedése szempontjából. A kvCORE valóban nagy szerepet játszott az üzletem elindításában és a hírnevem megalapozásában. Soha nem fogok lemondani róla, még akkor sem, ha magamnak kell megvásárolnom. Imádom, és imádom, ahogy folyamatosan keményen dolgoznak a fejlesztésen és jobb módszerek keresésén, hogy segítsenek nekünk.

👀 Tudta? 10 vásárló és eladó közül 9 állítja, hogy ajánlaná az ügynökét, de valójában csak nagyon kevesen teszik meg. Az ok az, hogy elfelejtik, ki segített nekik. A zárás után is fenntartott kapcsolat megváltoztatja ezt. Egy gyors utánkövetés a későbbiekben megbízható, hosszú távú ajánlói hálózattá alakíthatja a múltbeli üzletet. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy emlékeztetőket állítson be Önnek, amikor egy projektet befejez. Állítson be emlékeztetőket és egyéb feladatokat azáltal, hogy utasításokat ad a ClickUp Brainnek.

3. BoomTown (A legjobb integrált lead generálás és CRM növekvő ingatlanügynökségek számára)

via BoomTown

A BoomTown egy ingatlan szoftverplatform, amely egyetlen rendszerben kezeli a potenciális ügyfelek generálását, a CRM-et, a weboldalakat és a csapatmenedzsmentet. Támogatja az IDX-kompatibilis weboldalakat a potenciális ügyfelek megszerzéséhez, nyomon követi azokat egy központi CRM-en keresztül, automatizált utánkövetési munkafolyamatokat tesz lehetővé, valamint elemzéseket és jelentéseket kínál a csapatok és a brókerek számára.

A rendszer négyféle csomagban kapható: Launch, Core, Grow és Advance. Ha kis léptékkel szeretne kezdeni, válassza a Launch csomagot, majd bővítse a többi csomaggal. A Success Assurance nevű szolgáltatás egy vezető-koncierge csapatot biztosít, amely segít a platformon a potenciális ügyfelek figyelemmel kísérésében és megszólításában.

A Follow Up Boss alternatívájaként számos harmadik féltől származó eszközzel (több mint 70 integráció) integrálható, így a felhasználók bekapcsolhatják meglévő rendszereiket és bővíthetik a funkcionalitást.

A BoomTown legjobb funkciói

Automatizálja a potenciális ügyfelek irányítását, intelligensen szegmentálja a kapcsolatokat, és mutassa meg a legfontosabb lehetőségeket a prediktív ingatlan-CRM segítségével.

Készítsen és indítson el egy egyedi, IDX-kompatibilis weboldalt, amely potenciális ügyfeleket vonz, hirdetéseket jelenít meg és a látogatókat kapcsolatokká alakítja.

A BoomTown NOW mobilalkalmazás segítségével valós idejű riasztásokkal és feladatkövetéssel azonnal válaszolhat az új megkeresésekre.

A BoomTown korlátai

Bár a BoomTown tartalmaz egy „Predictive CRM” funkciót, amely a viselkedéskövetés segítségével feltárja a konverzióra leginkább hajlamos potenciális ügyfeleket, a rendszer nem rendelkezik generatív vagy autonóm mesterséges intelligenciával.

BoomTown árak

Egyedi árak

BoomTown értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a BoomTownról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a BoomTownról:

A Boomtown mindig kéznél van. Minden potenciális ügyfelem ott van, anélkül, hogy stresszelnem kellene. A frissítések fontosak, hogy tudjam, ügyfeleim hol tartanak a lakásvásárlási folyamatban. Más ingatlanalkalmazásokhoz képest ez a legjobb.

🧠 Érdekesség: Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal adatai szerint az ingatlanügynökök, akik ügynöki pozícióból brókeri pozícióba lépnek, átlagos jövedelmük 56 000 dollárról 72 000 dollárra emelkedik. Ez a növekedés gyakran az intelligensebb rendszereknek köszönhető – a brókerek kevesebb időt töltenek manuális adminisztrációs feladatokkal, és többet a tevékenységek bővítésével. A ClickUp segítségével ugyanezt megteheti azáltal, hogy automatizálja a hirdetéseket, a nyomon követést és az ügyletek nyomon követését egy munkaterületről.

via IXACT Contact

A Follow Up Boss alternatívája, az IXACT egy kapcsolattartó rendszer, amely lehetővé teszi gazdag kapcsolati profilok létrehozását. Nyomon követheti a telefonszámokat, otthoni és munkahelyi címeket, családtagokat, ajánlási előzményeket, ingatlan-/jelzálog-adatokat és kommunikációs naplókat.

Az automatizált kapcsolattartó coaching funkcióval figyelmeztetéseket kap, hogy telefonáljon, e-maileket vagy SMS-eket küldjön, jelölje meg a beköltözés évfordulóit vagy születésnapokat, és kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket az ingatlan CRM-en keresztül.

Weboldal és potenciális ügyfelek megszerzése terén az IXACT Contact lehetővé teszi egy mobilbarát, SEO-optimalizált weboldal elindítását intelligens űrlapokkal, blogtartalommal és opcionális IDX integrációval az ingatlanhirdetésekhez. A beépített irányítópultok megmutatják a folyamatok állapotát, az egyéni és csapat tevékenységeket, a feladatkezelést, a megbízásokat és a célok nyomon követését.

Az IXACT Contact automatizálja a potenciális ügyfelek megszerzését és ápolását is. Új potenciális ügyfelek bármely weboldalról vagy potenciális ügyfél-szolgáltatótól, beleértve a Zillow-t is, összegyűjthetők. A potenciális ügyfelek automatikusan hozzárendelhetők egy csepegtető kampányhoz az automatizált nyomon követés érdekében.

Automatizálja havi márkaépítését egy kész e-hírlevéllel, amely közvetlen levelezési marketing szolgáltatást nyújt.

Friss ingatlan tartalmak automatikus közzététele a közösségi csatornákon, hogy folyamatos kézi közzététel nélkül is látható maradjon

Küldjön személyre szabott tömeges SMS-eket egy kapcsolattartói csoportnak, és fogadja a válaszokat a telefonján. Az új potenciális ügyfelekre automatikus SMS-válaszadóval is reagálhat.

Az IXACT Contact nem kínál erős beépített támogatást a dokumentumok tárolásához és az elektronikus aláíráshoz, és nem felel meg a komplex értékesítési csatorna szakaszainak.

Ingyenes próba elérhető IXACT Contact integrált CRM és e-mail marketing megoldása: 55 USD/hó

G2: 4,5/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő az IXACT Contactról:

Szeretem használni az IXACT CRM rendszert, mert így más ingatlanügynökségi feladatokra is tudok koncentrálni. Nagyon hasznosak a születésnapokra és évfordulókra vonatkozó értesítések és emlékeztetők. Csak beállítom, és többet nem kell foglalkoznom vele! Nos, nem teljesen, de értik, mire gondolok.

5. CINC (A legjobb nagy volumenű lead-konverzióhoz)

via CINC

A CINC olyan ingatlanügynökségeknek szól, amelyek nagy számú online leadet kezelnek olyan forrásokból, mint a SEO, a PPC és a fizetett közösségi hirdetések. Minden megkeresés közvetlenül a CRM-be kerül, teljes forráskövetéssel, viselkedési betekintéssel és prediktív elemzéssel.

Az ügynökök prioritásként kezelhetik a megfelelő értékesítési csatorna szakaszait, és a legvalószínűbb ügyfelekre koncentrálhatnak. Az intelligens irányítási szabályok biztosítják, hogy az új potenciális ügyfelek azonnal a megfelelő ügynökhöz vagy ISA-hoz kerüljenek, így elkerülhetőek a lassú válaszidők, amelyek üzleteket kerülhetnek.

Miután a potenciális ügyfelek bekerülnek a rendszerbe, az ügynökök a beépített tárcsázók, e-mailek és tömeges SMS-ek segítségével egy helyről kezelhetik az összes kapcsolattartási pontot. Minden hívás, kattintás és beszélgetés naplózásra kerül a potenciális ügyfél idővonalán, így a nyomon követés szervezett és átlátható marad.

A CINC AI azonnal beavatkozik, hogy szöveges üzenetekkel felkeltse az érdeklődők figyelmét, és fenntartsa a potenciális ügyfelek érdeklődését, amíg egy emberi ügynök átveszi a feladatot.

A CINC legjobb funkciói

Növelje azonnali konverziót hatékony mobilalkalmazásokkal, kattintással kezdeményezhető hívásokkal és azonnali értesítésekkel.

Vonzza az eladókat dedikált ingatlanértékelési céloldalakkal és automatizált CMA-követésekkel.

Elemezze folyamatát a ROI-dashboardokkal, amelyek megmutatják a potenciális ügyfelek forrásait, a költségeket és az ügynökök konverziós mutatóit.

A CINC korlátai

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a rendszer túlságosan függ a kiegészítőktől, és a testreszabási lehetőségek korlátozottak.

CINC árak

Egyedi árak

CINC értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a CINC-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott a CINC-ről egy G2-es értékelő:

A CINC egyszerűsített és automatizált funkciói tetszenek a legjobban. Sokkal könnyebbé tették a munkámat a követés terén (a korábbi ügyfelek és a potenciális eladók/vásárlók esetében). Már nem kell aggódnom a „követés hiánya" miatt. A CINC AutoTracks funkciója biztosítja, hogy az embereim ne kerüljenek feledésbe.

📮 ClickUp Insight: Minden negyedik alkalmazott négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkájukat. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra koncentrálja. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsút inthet a „munka a munkáról” fogalmának, és visszaszerezheti produktív idejét. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spórolhatnak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

6. Top Producer (a legjobb CRM-tapasztalattal rendelkezőknek és MLS-integrációhoz)

via Top Producer

Follow Up Boss alternatíva A Top Producer egy ingatlanüzletek számára készült üzleti menedzsment platform.

Egy platformon központosítja az e-maileket, szöveges üzeneteket, feladatemlékeztetőket, listázási adatokat és MLS-tevékenységeket. A Market Snapshot élő MLS-adatokat gyűjt, hogy listázási tevékenységi jelentéseket generáljon, amelyeket az ügynökök elküldhetnek potenciális vagy jelenlegi ügyfeleiknek.

A Top Producer szinkronizálható a főbb lead-forrásokkal is – beleértve a Zillow-t, a Trulia-t, a Realtor.com-ot és a Facebook lead-hirdetéseket –, így az új érdeklődők közvetlenül a CRM-be kerülnek.

Osztályozza a kapcsolatokat aktív vásárlókra, eladókra, potenciális ügyfelekre és korábbi ügyfelekre, és rendeljen hozzájuk automatizált nyomonkövetési terveket. A CRM nyilvántartja az e-mailek, hívások, jegyzetek és az ügyletek előrehaladásának történetét.

Emellett integrálható tranzakciókezelő eszközökkel, és kétirányú e-mail szinkronizálást kínál a Gmail és az Outlook programokkal.

A Top Producer legjobb funkciói

Szervezze meg az ügyletek lezárását egy egyszerű Transaction Manager segítségével, amely nyomon követi az ügyletek dátumait és a váratlan eseményekkel kapcsolatos feltételeket.

Automatizálja munkafolyamatát a Smart Plans segítségével, amely feladatok ellenőrzőlistáit indítja el a hirdetések és az ügyféltípusok számára.

Küldjön márkás piaci áttekintő e-maileket élő MLS-adatokkal, hogy pozícionálja magát a környék szakértőjeként, és újra bevonja a korábbi potenciális ügyfeleket.

A Top Producer korlátai

Nincs külön mobilalkalmazás, amelyet az ügynökök útközben használhatnának.

Top Producer árak

Pro: 179 USD/felhasználó/hónap

Pro+ Leads: 479 USD/felhasználó/hónap

Pro+ Farming: 599 USD/felhasználó/hónap

Pro Teams 5: 399 USD/5 felhasználó/hónap

Pro Teams 10: 699 USD/10 felhasználó/hónap

Pro Teams 25: 1199 USD/25 felhasználó/hónap

Top Producer értékelések és vélemények

G2: 3,1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (300+ értékelés)

Mit mondanak a Top Producerről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott a Top Producerről egy G2-es értékelő:

Kipróbáltam más CRM-eket is, de mindig visszatérek a TP-hez, mert ez tűnik a legjobban kidolgozott programnak ügynökök, brókerek vagy bárki más számára, aki ingatlanügynökségben dolgozik, és teljes körű szolgáltatást nyújtó CRM-re van szüksége kiváló beépített rendszerekkel.

7. Sell. Do (Legalkalmasabb ingatlanfejlesztők és végpontok közötti értékesítés számára)

A Sell. Do inkább fejlesztők, brókerek és csatornapartnerek számára készült, mint általános célú értékesítési csapatok számára.

A program az üzletkötés teljes folyamatát lefedi. Ez magában foglalja a potenciális ügyfelek kezelését, a készletek és a helyszíni látogatások nyomon követését, a marketing automatizálását (e-mailek, SMS, WhatsApp), az értékesítési folyamatok kezelését, az értékesítés utáni szolgáltatásokat és a teljesítményt bemutató irányítópultokat, amelyek értékes információkat nyújtanak.

Ez az integrált ingatlan-CRM támogatja a folyamatok automatizálását, beleértve a potenciális ügyfelek rögzítését és továbbítását, a feladatok kiosztását, a jóváhagyási folyamatokat, a dokumentumok létrehozását és a digitális fizetéseket.

Mobilalkalmazása lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy a terepen is dolgozhassanak, offline hozzáféréssel, push értesítésekkel és híváskövetéssel, még akkor is, ha nincsenek az irodában.

A Sell. Do és más Follow Up Boss alternatívák közötti fő különbség, hogy ingatlankezelési szolgáltatásokat is kínál. Kezelheti az egységek rendelkezésre állását, árait, foglalásait és lefoglalásait.

Sell. A legjobb funkciók

Kezelje csatornapartnereit egy dedikált portálon, ahol zökkenőmentesen rendelhet hozzá potenciális ügyfeleket, nyomon követheti az ügyletek előrehaladását és kezelheti a jutalékokat.

Automatizálja a foglalásokat, kezelje a fizetési ütemterveket és a dokumentumokat az értékesítés utáni tranzakciók egyszerűsítése érdekében.

Elemezze a kampány teljesítményét a teljes értékesítési folyamat nyomon követésével, a potenciális ügyfelek forrásától a végső értékesítésig.

Eladás. Korlátozások

A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos funkciók, amelyek a desktop verzióban megtalálhatók, ami megnehezíti a feladatok kezelését és a kritikus projektinformációkhoz való hozzáférést útközben.

Értékesítés. Árazás

Egyedi árak

Értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Sell. Do-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy G2-es értékelő a Sell. Do-ról:

A Sell. Do egy azonnal használható CRM, amelyet kifejezetten az ingatlanipar számára terveztek. Minden szükséges integrációval felszerelt, így nincs szükség külső implementációs partnerre. A platform egyértelműen tükrözi az ingatlanüzleti folyamatok mélyreható ismeretét, így az első naptól kezdve rendkívül releváns és praktikus. A leginkább kiemelkedő tulajdonságai az alacsony licencdíj, a gyors teljesítmény és az, hogy a csapatok nehéz beállítások vagy testreszabás nélkül gyorsan el tudják kezdeni a munkát. Hatékony, költséghatékony és valóban az ingatlanipar igényeinek megfelelően készült.

🧠 Érdekesség: Floridában több ingatlanügynök és ingatlanforgalmazó működik, mint bármelyik másik amerikai államban. Kalifornia és Texas követi a rangsorban.

8. Pipedrive (A legjobb vizuális értékesítési folyamatkezeléshez)

via Pipedrive

A Pipedrive vizuális Kanban-folyamatával egyszerűsíti az ügyletek kezelését. Bár nem kifejezetten ingatlanügynökségeknek készült, a kis brókercégek és ingatlanügynökök intuitív, drag-and-drop felhasználóbarát felületének köszönhetően a Pipedrive-ot használják a potenciális ügyfelek és ügyletek kezelésére.

Minden ügylet egy kártyaként jelenik meg, amelyet az Új ügyfél, Megtekintés és Szerződés alatt kategóriák között húzhat, így nagyon könnyen nyomon követheti a folyamatot és megelőzheti a stagnálást.

A Pipedrive egy egyre bővülő AI CRM csomagot is tartalmaz, amely követő e-maileket generál, hosszú e-mail szálakat összefoglal, ügyleteket értékel, hogy kiemelje a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfeleket, és kiemeli a kockázatos lehetőségeket. Az AI segít az előrejelzésben és a munkafolyamatok mintái alapján automatizálási szabályokat javasol.

A Pipedrive legjobb funkciói

Csatlakoztasson több mint 300 eszközt, beleértve a Zillow-t, a Facebook Lead Ads-t és a telefonos tárcsázókat, hogy a Pipedrive integrációk segítségével egyszerűsítse a potenciális ügyfelek áramlását.

Frissítse CRM-jét azonnal a terepről a mobilalkalmazás segítségével, amely hívásnaplózási, helymeghatározási és névjegykártya-beolvasási funkciókkal rendelkezik.

Végezze el a feladatokat, ütemezzen megbeszéléseket és válaszoljon e-mailekre útközben az Android és iOS mobilalkalmazással.

A Pipedrive korlátai

Mivel a Pipedrive nem ingatlanügynökségeknek készült platform, nem tartalmaz beépített IDX weboldalakat, hirdetéskezelést vagy jutaléknyomon követést; ezekhez további alkalmazásokra van szükség.

Pipedrive árak

14 napos ingyenes próba

Lite: 19 USD/felhasználó/hónap

Növekedés: 34 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 64 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 89 USD/felhasználó/hónap

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mondott a Pipedrive-ról egy G2-es értékelő:

Nagyon könnyen érthető és kezelhető, és megfelel az ingatlanágazatban végzett munkám igényeinek. Mobilalkalmazása nagyon átfogó, és segít abban is, hogy ne maradjon le semmiről.

9. HubSpot CRM (A legjobb integrált marketing és ingyenes CRM)

via HubSpot

A HubSpot CRM olyan ingatlanügynökségek számára készült, amelyeknek egyszerű kapcsolattartói adatbázisnál többre van szükségük. Teljes értékű CRM-ként segít az ügyfél életciklusának minden szakaszában, a potenciális ügyfelek megszerzésétől a kapcsolattartás nyomon követésén át az értékesítés utáni kapcsolattartásig.

Az open house-ok, weboldal űrlapok, közösségi hirdetések, ajánlások vagy portálok által generált potenciális ügyfelek közvetlenül a CRM-be kerülnek. A HubSpot kiegészíti profiljukat, és ingatlan-specifikus ápolási sorrendbe helyezi őket.

A platform alkalmazkodik a munkafolyamatához. Az ügynökök egyedi folyamatokat hozhatnak létre, amelyek tükrözik az ingatlanügyletek minden szakaszát, a kezdeti érdeklődéstől a szemléig, a tárgyalásokig és a szerződéskötésig.

Minden e-mail, szöveges üzenet, hívás, dokumentum és határidő automatikusan naplózásra kerül, így semmi sem marad ki a hosszú értékesítési ciklus során.

A Breeze csomag olyan AI-ügynököket kínál, mint a Prospecting Agent (lehetséges ügyfelek felkutatása és kapcsolatfelvétel), a Customer Agent (chatbot/asszisztens) és a Content Agent (e-mailek és szöveges tartalmak generálása). Ezek együttesen automatizálják a feladatokat és segítenek a kapcsolatfelvétel bővítésében.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Állítson be csepegtetőszerű egyéni nyomon követéseket, hogy az új potenciális ügyfelek manuális erőfeszítés nélkül időben kapjanak visszajelzéseket, csökkentve ezzel az elszalasztott lehetőségek számát.

Tartsa rendezett állapotban az ingatlanügyleteket a különböző szakaszokban (például a vevőjelöltől a lezárásig), és hatékonyítsa a napi kapcsolattartást szinkronizált feladatokkal és naptári emlékeztetőkkal.

Figyelje a potenciális ügyfelek forrásait, az e-mailes kommunikációt, az ügyletek előrehaladását és a csapat termelékenységét, hogy megduplázza a bevált módszereket és javítsa a konverziós arányokat.

A HubSpot CRM korlátai

Bár a platform széles körű funkciókat kínál, megfelelő képzés vagy támogatás nélkül nehéz lehet beállítani és testreszabni.

HubSpot CRM árak

Smart CRM Professional: 49 USD/felhasználó/hónap

Smart CRM Enterprise: 75 USD/felhasználó/hónap

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a HubSpot CRM-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott a Capterra egyik értékelője a HubSpot CRM-ről:

A HubSpot CRM nagyon felhasználóbarát, tiszta felülettel rendelkezik. A HubSpot CRM könnyen összekapcsolható olyan népszerű eszközökkel, mint a Gmail, az Outlook, a Slack, a Shopify és a WordPress, valamint harmadik féltől származó integrációkat is kínál. Jó ügyfélszolgálattal rendelkeznek.

👀 Tudta? Bár 2022-ben az egyedülálló nők birtokolták a házasulatlan amerikaiak közel 35,2 millió otthonának 58%-át, ez az arány 2000-ben még 64% volt.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (A legjobb AI-vezérelt értékesítéshez, többcsatornás elérhetőséggel)

via Freshworks

A Freshworks csomag részét képező Freshsales azoknak az ingatlanügynökségeknek szól, amelyek egy helyen szeretnének AI-alapú CRM-et és beépített kommunikációs csatornákat. Segít az ügynököknek telefonon, SMS-ben, e-mailben, WhatsAppon és csevegőn keresztül kapcsolatba lépni anélkül, hogy több eszköz között kellene váltaniuk.

Az AI asszisztens, Freddy elemzi a vásárlók viselkedését és elkötelezettségi mintáit. Pontszámokat rendel a potenciális ügyfelekhez, betekintést nyújt és javaslatokat tesz a következő legjobb lépésekre.

Ez a Follow Up Boss alternatíva lehetővé teszi az ügynököknek, hogy a legígéretesebb lehetőségeket helyezzék előtérbe, és adat alapú döntésekkel erősítsék értékesítési stratégiájukat.

A Freshsales legjobb funkciói

Kezelje ügyleteit, hívásait és ügyfelei frissítéseit útközben a teljes funkcionalitású Freshsales mobilalkalmazás segítségével, amely helymeghatározási funkcióval is rendelkezik.

Egységesítse az értékesítési, ügyfélszolgálati és marketingadatokat azáltal, hogy csatlakozik a szélesebb Freshworks ökoszisztémához, és így 360 fokos kilátást kap az ügyfelekről.

Elemezze a folyamatok állapotát és teljesítményét AI-alapú betekintéssel és vizuális értékesítési előrejelzésekkel, hogy elérje zárási céljait.

A Freshsales korlátai

A jelentések készítése frusztráló lehet, és hiányzik belőle az a rugalmasság és könnyű használat, amelyet más CRM-ek nyújtanak.

Freshsales árak

21 napos ingyenes próba

Növekedés: 11 USD/felhasználó/hónap

Pro: 47 USD/felhasználó/hónap

Enterprise: 71 USD/felhasználó/hónap

Freshsales értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Freshsales-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott a Capterra egyik értékelője a Freshsalesről:

Nagyszerű funkciókkal rendelkezik. A platformon történő névjegyek/lehetséges ügyfelek hozzáadásától kezdve a lehetséges ügyfelek életciklusának feladatokon keresztüli kezelésén át az üzletkötések létrehozásáig, amelyek ösztönzik a ciklust, ez egy nagyon könnyen használható platform.

TL;DR A legjobb Follow Up Boss alternatíva a….

A ClickUp egy ingatlanprojekt-menedzsment és CRM-központ minden méretű csapat számára.

Ha önálló ügynök, a ClickUp segítségével egy helyen kezelheti ügyleteit, hirdetéseit, feladatait és nyomon követéseit.

Ha növekvő csapat vagy brókercég vagy, a ClickUp megosztott irányítópultokat, automatizálásokat, dokumentumtárolást, beszélgetések AI-összefoglalásait és láthatóságot biztosít minden hirdetés, üzletkötési szakasz és projekt esetében.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el használni!