Whereby vs. ClickUp SyncUp: melyik videokonferencia-eszköz a jobb?

1964-ben az AT&T bemutatta a Picturephone-t a világkiállításon. Ez egy terjedelmes eszköz volt, amely ígéretet tett arra, hogy örökre megváltoztatja a kommunikációt. Végre láthatta azt a személyt, akivel beszélt, feltéve, hogy nem bánta, hogy egy kis hívás árát kellett fizetnie ezért a kiváltságért!

Az idők folyamán ezeket a nehézkes eszközöket elegáns alkalmazásokra cseréltük, amelyek összekötik a csapatokat és az ügyfeleket (bár a kínos csendek megmaradtak).

Ebben a blogbejegyzésben két ilyen eszközt fogunk összehasonlítani: a Whereby-t és a ClickUp SyncUp-ot, amelyek mindegyike a munkanapod nagyon különböző pillanataira lett tervezve.

Nézzük meg, melyik illik a legjobban az Ön eszköztárába. ☎️

ClickUp és Whereby összehasonlítása egy pillantásra

Aspect ClickUp Whereby Fő cél Projektmenedzsment, feladatkövetés, csapatmunka, tudásmenedzsment Videotalálkozók, böngészőben futó konferenciák, beágyazható hívások Hierarchia és szervezés Haladó: Terek, mappák, listák, Everything View nagy léptékű szervezéshez Nincs szervezeti hierarchia Feladatkezelés Tennivalók, feladatok, alfeladatok, ellenőrzőlisták, egyéni mezők, állapotautomatizálás, feladatgazdák, prioritások, emlékeztetők Nincs feladatkezelés Projektnézetek Lista, tábla, naptár, Gantt-diagram, idővonal, munkaterhelés és még sok más Nem kínál projektnézeteket Automatizálás AI-alapú automatizálás, időalapú és trigger-alapú automatizálás API-hookok/webhookok videós munkamenetekhez Dokumentumok közös szerkesztése Valós időben szerkeszthető dokumentumok, wikik, gazdag formázás, dokumentumok és feladatok összekapcsolása, tudásbázis Élő csevegés, hangulatjelek, fájlmegosztás a találkozó során Kommunikáció Kontextusfüggő beszélgetések összekapcsolt csevegéssel, feladatokkal és dokumentumokkal, beépített e-mail, feladatkommentek, értesítések, hozzárendelt kommentek, hang- és videoklipek Videó, hang, hívás közbeni csevegés, reakciók, fájlmegosztás Együttműködés és megosztás Valós idejű táblák, vendégmegosztás, külső linkek megosztása, korrektúrával kapcsolatos eszközök Virtuális táblák (Miro), élő feliratok, kis csoportok számára kialakított szobák Ütemezés és időgazdálkodás Integrált naptár, időkövetés, becslések, Outlook/Google Naptár integráció Google Naptár integráció, szobás időzítők, naptár meghívók AI funkciók ClickUp Brain (AI keresés, írás, automatizálás, összefoglalók, átiratok, címkék generálása, fejlett jelentések), AI ügynökök Élő átírás, ülésösszefoglalók Integrációk Több mint 1000 alkalmazásintegráció (beleértve az Outlookot, a Slacket, a Drive-ot, a Githubot, a Zapiert), API/kiegészítők Miro, Google Docs, RTMP streaming, fejlesztői SDK-k, React/Flutter/mobil beágyazások Biztonság/megfelelés Fejlett szerepkörök, jogosultságok, ellenőrzési naplófájlok, vállalati biztonság, ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 és HIPAA kompatibilis Végpontok közötti titkosítás (P2P kis szobák), ISO 27001, GDPR, HIPAA-kompatibilis, lezárt szobák Találkozók kapacitása Akár 200 résztvevő is csatlakozhat a SyncUps-hoz Akár 200 résztvevő (aktív), 400 néző (csak megtekintés mód) Fájltárolás Korlátlan (fizetős csomagok esetén), fájlok csatolása/linkelése a munkafolyamatok bármely pontján Kis fájlok megosztása hívások során; korlátozott hosszú távú fájltárolás, csevegés letöltése

Mi az a ClickUp?

Több projekt kezelése a ClickUp segítségével Hozzon létre egy központi munkaterületet a hibrid együttműködés kezeléséhez a ClickUp-ban.

A mai munka nem működik.

Projekteink, tudásunk és kommunikációnk különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami lassítja munkánkat.

A ClickUp megoldja ezt a problémát egy olyan, munkához készült alkalmazással, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

A ClickUp funkciói

Itt bemutatjuk azokat a legfontosabb funkciókat, amelyek miatt ez az eszköz kiemelkedik a Whereby alternatívái közül.

1. funkció: Valós idejű kommunikáció

A ClickUp Chat a Csatornák és Közvetlen üzenetek segítségével egy helyen gyűjti össze az összes beszélgetését és munkáját.

Központosítsa az összes belső és külső kommunikációs csatornáját a ClickUp Chat segítségével

Hozzon létre témakörspecifikus csatornákat, például #MarketingUpdates vagy #ClientFeedback, hogy a beszélgetések fókuszáltak maradjanak. Gyors, egyszeri csevegésre van szüksége? A közvetlen üzenetekkel egyéni személyeket vagy csoportokat is megkereshet anélkül, hogy elárasztaná a fő csatornákat.

Vigye az egérmutatót bármely üzenetre a ClickUp Chatben, és azonnal létrehozhat egy feladatot

Még jobb, hogy az üzeneteket közvetlenül a ClickUp Tasks-hez kapcsolhatja, így az alkalmi „Hé, meg tudnád ezt oldani?” üzenet nyomon követhető feladattá válik. Ráadásul a testreszabható értesítéseknek köszönhetően csak a fontos dolgokról kap értesítést.

Válasszon a csevegés különböző típusú bejegyzései közül, hogy a fontos frissítések minden csapattaghoz eljussanak

Ha egy üzenet nagyobb figyelmet igényel, hozzon létre bejegyzéseket. Ahelyett, hogy a fontos információk elvesznek a csevegés kavalkádjában, létrehozhat egy bejegyzést, hogy kiemelje a bejelentéseket, frissítéseket vagy megbeszéléseket.

Egyszerűen írja be üzenetét, válasszon a legördülő menüből a Bejelentések, Megbeszélés, Ötlet és Frissítés lehetőségek közül, és voilá, üzenete kiemelkedik a csatornán, így mindenki biztosan észreveszi.

Ismerje meg, hogyan használhatja ki teljes mértékben a csevegőplatformot:

💡 Profi tipp: Helyezzen el egy kártyát a csapat csevegőcsatornájának tetején, hogy gyorsan előhívhassa a könyvjelzőket, jegyzeteket és egyebeket. Hozzáadhat egy egyéni akkumulátor-diagramot bármilyen adattal, linkeket a munkaterület legfontosabb erőforrásaihoz, és akár összegeket, átlagokat és egyebeket is kiszámíthat a feladatokhoz.

2. funkció: Videó- és hanghívások

A ClickUp SyncUps segítségével közvetlenül a munkaterületéről indíthat azonnali audio- vagy videohívásokat, biztosítva ezzel a zökkenőmentes együttműködést.

A SyncUp elindítása olyan egyszerű, mint bármely csatornán vagy közvetlen üzenetben a SyncUp ikonra kattintani.

Érintse meg a ClickUp SyncUps ikont az azonnali audio- vagy videohívás elindításához

A SyncUp használata közben megoszthatja a képernyőjét, hogy vizuális kontextust nyújtson, például bemutathatja a tervezési vázlatot, prezentálhatja az elemzéseket vagy áttekintheti a projekt ütemtervét.

Kiemelkedő képessége, hogy a feladatokat közvetlenül a híváson belül köti össze! Például, ha közvetlen üzenetben egy hibajavításról beszélget, a vonatkozó feladatot összekapcsolhatja a beszélgetéssel.

Csatlakoztassa a feladatokat a ClickUp SyncUp-hoz

Nem tud valós időben részt venni a SyncUp-on? Ne aggódjon! Felveheti a SyncUp-üléseket, és később hozzáférhet hozzájuk.

Ez különösen hasznos a különböző időzónákban élő csapattagok számára, vagy a megbeszélések áttekintéséhez, hogy semmi ne maradjon ki. Hozzászólásokat fűzhet a felvételhez, és azt külsősökkel is megoszthatja.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Clips szolgáltatást, hogy gyors frissítéseket, visszajelzéseket vagy rövid bemutatókat készítsen rövid videóüzenetek formájában. Csatolja őket a csevegőcsatornájához, hogy hibrid csapatának pontosan megmutassa, mire gondol.

3. funkció: AI-alapú termelékenység

A Chatbe beépített ClickUp Brain segít feladatok létrehozásában és kiosztásában, kapcsolódó feladatok vagy csatornák megtalálásában, valamint a beszélgetések összefoglalásában. Akár természetes nyelven is feltehet kérdéseket egy csatornáról, és a program másodpercek alatt megjeleníti a kontextust.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy küldjön üzeneteket a csapatcsatornákon, így nem kell abbahagynia a munkáját.

Például egy SyncUp-tal való csapatmegbeszélés után a ClickUp Brain összefoglalja az elmúlt 24 órában elhangzott összes beszélgetést, kiemeli a teendőket, és több projekthez kapcsolódó feladatokat hoz létre.

A Catch Me Up funkció életmentő a távoli csapatok számára. Ha egy-két napot kihagy a beszélgetésekből, csak a Catch Me Up gombra kell kattintania, és megkapja az elmúlt 24 óra vagy akár 14 nap összes eseményének összefoglalóját.

Csatlakozzon hozzám a ClickUp Chatben!

✅ Próbálja ki ezeket a tippeket az AI videohívásokhoz való használatához: Összegezze a mai SyncUp-ot, és hozzon létre feladatokat az összes teendőhöz.

Keresse meg a #MarketingUpdates beszélgetéshez kapcsolódó feladatokat.

A „Szép munka!” üzenetet rendelje hozzá @MyTeammate-hez.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain MAX, az asztali AI asszisztens, az egész munkakörnyezetet, beleértve a feladatokat, dokumentumokat, találkozókat, alkalmazásokat és csevegéseket, egy intelligens központba szervezi. Könnyedén kereshet a munkaterületén, a weben és a csatlakoztatott alkalmazásokban. Ráadásul a ClickUp Talk-to-Text funkciója lehetővé teszi, hogy útközben diktáljon üzeneteket és frissítéseket, ami akár négyszeresére is növelheti a termelékenységet a hagyományos gépeléshez képest.

ClickUp árak

Samantha Dengate, a Diggs vezető projektmenedzsere így nyilatkozott a ClickUp kommunikációs célú használatáról:

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek olyan fekete lyukat eredményeztek, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatokat nem vizsgálták át időben, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Mostantól a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, és cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

📮 ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4 és 8+ találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órás. Ez azt jelenti, hogy a szervezeten belül elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra. Mi lenne, ha visszaszerezhetné ezt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója azonnali értekezlet-összefoglalók segítségével akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain automatizált feladatlétrehozással és egyszerűsített munkafolyamatokkal segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információk születnek.

Mi az a Whereby?

via Whereby

A Whereby egy böngészőalapú videokonferencia-platform, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen, modern böngészőt támogató eszközről biztonságos, megbízható videohívásokat kezdeményezzen és csatlakozzon azokhoz.

A felhasználók virtuális tárgyalókat hozhatnak létre, és állandó linkeket oszthatnak meg másokkal. A platform beágyazható megoldást is kínál a fejlesztőknek, hogy API-k és SDK-k segítségével videohívás funkciót integrálhassanak termékeikbe vagy szolgáltatásaikba a hibrid munkaterületi kommunikáció érdekében.

🧠 Érdekes tény: A videón keresztüli társasági beszélgetések (amelyek nem a munkával kapcsolatosak) segítenek csökkenteni a távolság okozta furcsaságot. A tanulmányban részt vevő csapatok szerint ezek a beszélgetések segítettek nekik abban, hogy jobban összekapcsolódjanak, annak ellenére, hogy távoli munkavégzésben vettek részt.

A Whereby funkciói

Íme néhány funkció, amely megkülönbözteti ezt a képernyőmegosztó szoftvert:

1. funkció: Böngészőalapú találkozók egyedi márkajelzéssel

Testreszabhatja a terem hátterét, hogy professzionális megjelenést biztosítson a találkozókon

A Whereby közvetlenül a böngészőjéből működik. A vendégek egy állandó értekezlet-link segítségével azonnal csatlakozhatnak, akár asztali számítógépükről, akár mobil eszközükről.

Ráadásul a logókkal, szobaszínekkel, virtuális háttérrel és elmosódáshatásokkal testreszabhatja a találkozókat, így megőrizheti márkájának arculatát. Még a találkozók URL-jei is testreszabhatók, így minden ügyfél-ülése szándékosnak és kifinomultnak tűnik.

Hozzon létre kisebb beszélgetésekhez és jobb együttműködéshez alkalmas breakout szobákat a Whereby-ban

Néha kisebb megbeszélésekre van szükség. A Whereby lehetővé teszi a házigazdák számára, hogy külön szobákat hozzanak létre a koncentrált munkához, majd zökkenőmentesen visszahívják mindenkit a fő ülésre.

Ezenkívül a házigazdák zárolhatják a szobákat, kezelhetik a jogosultságokat, beengedhetik a vendégeket a várószobából, valamint elnémíthatják vagy eltávolíthatják a résztvevőket a biztonságos és strukturált értekezletek érdekében.

Ezenkívül:

Indítson interaktív digitális táblákat közvetlenül a híváson belül a Miro Whiteboard integrációval.

Küldjön dokumentumokat, képeket és linkeket azonnal a hívások során

Tartsa fenn a beszélgetést a videóablak mellett, hogy gyors kérdéseket, reakciókat vagy fájlátviteleket kezdeményezhessen az élő csevegés segítségével.

3. funkció: Képernyőmegosztás és felvétel

Ossza meg képernyőjét, hogy bemutassa ügyfeleinek a Whereby segítségével

Ossza meg a teljes képernyőjét vagy csak egy alkalmazásablakot. Kombinálja ezt a kép a képben móddal, és zavartalan prezentációkat és bemutatókat kap.

Ha pedig később szeretné áttekinteni a hívást, a Whereby lehetővé teszi a helyi vagy a felhőbe történő rögzítést (ha Ön a szoba tulajdonosa). Az élő feliratok és átiratok később is hozzáférhetővé teszik a tartalmat.

Ráadásul a Whereby úgy lett kialakítva, hogy mindenki számára elérhető legyen:

Élő feliratok és AI-alapú átírás-összefoglaló a beszélt tartalomhoz

Billentyűzetes navigáció és gyorsbillentyűk mozgáskorlátozottak számára

Az aktív beszélő kiemelése, hogy mindenki tudja, ki beszél

Whereby árak

Találkozók

Ingyenes (egy házigazdát tartalmaz)

Pro: 8,99 USD/hó (egy házigazdát tartalmaz)

Üzleti: 11,99 USD/hó/gazda

Beágyazott

Ingyenes próba

Build: 9,99 USD/hó (fizetés használat alapján)

Vállalati: Egyedi árazás

🔍 Tudta? Még a háttér is zavarhatja az agyát. Egy tanulmány kimutatta, hogy az animált vagy virtuális háttérképek több fáradtságot okoznak, mint a sima falak. Az agya folyamatosan apró mozgásokat dolgoz fel, így az a hűvös trópusi táj inkább fárasztó lehet az Ön számára.

ClickUp és Whereby: funkciók összehasonlítása

Ha elosztott csapatot vezet, minden találkozó más és más. Az ügyfélhívásoknak kifinomultnak, márkásnak és könnyen elérhetőnek kell lenniük. A belső szinkronizáláshoz kontextus, felelősségvállalás és egyértelmű nyomon követés szükséges.

A Whereby jól működik külső megbeszélések esetén, míg a ClickUp a munkaterületen való együttműködést konkrét eredményekké alakítja, a megbeszéléseket közvetlenül összekapcsolva a feladatokkal, célokkal és projektdokumentumokkal.

Íme egy részletes összehasonlítás, amely segít kiválasztani a legmegfelelőbbet. 🎯

1. funkció: Videokonferencia-élmény

Kezdjük azzal, hogy az egyes AI-eszközök hogyan kezelik a videohívásokat, a gyors bejelentkezésektől a teljes csapatot érintő értekezletekig.

ClickUp

A ClickUp összeköti a munkát és a beszélgetéseket. A ClickUp Meetings segítségével a csapatok a munkájuk mellett megbeszéléseket is szervezhetnek, lebonyolíthatnak és nyomon követhetnek.

Készítsen napirendeket és ellenőrzőlistákat, hogy minden a terv szerint haladjon, ossza meg képernyőjét a hívás során a könnyű kommunikáció érdekében, és használja az AI-t a megbeszélés legfontosabb pontjainak gyors összefoglalásához.

A ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a megbeszéléseket, kiemelve a legfontosabb teendőket és a következő lépéseket.

További információk itt:

De nem minden kommunikációhoz szükséges megbeszélés. Ha gyors frissítésekre vagy aszinkron visszajelzésekre van szüksége, a ClickUp Clips segít rögzíteni és megosztani a videóüzeneteket feladatokban vagy csevegésekben.

Whereby

Ez az eszköz egyszerűvé teszi a dolgokat. Letöltés nélküli, böngészőalapú videokonferenciái gyors ügyfélhívásokhoz és márkás élményhez lettek tervezve. Testreszabhatja a tárgyalókat a logójával és színeivel, és megoszthatja a beszélgetéseket kisebb csoportokra.

A vendégek azonnal csatlakozhatnak, így ez a megoldás a külső együttműködéshez a legalkalmasabb.

🏆 Győztes: Döntetlen! Használja a ClickUp-ot belső és külső szinkronizáláshoz, és alakítsa át a beszélgetéseket cselekvéssé. A Whereby a márkának megfelelő ügyfélmegbeszélésekhez a legalkalmasabb.

2. funkció: Együttműködés és valós idejű interakció

Hasonlítsuk össze azt is, hogy mindkét eszköz hogyan teszi lehetővé a valós idejű együttműködést.

ClickUp

A valós idejű együttműködéshez készült. A csapatok közösen szerkeszthetik a ClickUp Docs dokumentumokat, ötletelhetnek a ClickUp Whiteboards táblákon, azonnal beszélgethetnek a ClickUp Chatben, vagy közvetlenül kommentálhatják a feladatokat és alfeladatokat. Minden kommentár megvalósítható.

A feladat szintű jogosultságokkal, említésekkel és más eszközökkel való integrációval kombinálva zökkenőmentessé teszi az együttműködést a tervezéstől a megvalósításig.

Whereby

A Whereby a találkozók során a valós idejű együttműködésre összpontosít. A csapatok hívás közben megnyithatják a Miro táblát, megoszthatják a képernyőket, linkeket oszthatnak meg vagy élőben cseveghetnek. A felhasználói élmény gyors, barátságos és intuitív, kiválóan alkalmas workshopokhoz, ügyfélbemutatókhoz és kreatív ülésekhez.

Azonban a megbeszélés végeztével a együttműködés is gyakran leáll. Nincs beépített módszer a feladatok vagy tartalmak aszinkron módon történő folytatására.

🏆 Győztes: A ClickUp diadalmaskodik! Az all-in-one üzenetküldő alkalmazás valós idejű és aszinkron csapatmunkát kombinál, hogy az ötleteket megvalósítható következő lépésekké alakítsa.

3. funkció: Skálázhatóság és vállalati alkalmasság

Természetesen azt is értékelnie kell, hogy ezek az eszközök mennyire skálázhatók és teljesíthetők, ha csapata vagy szervezete növekszik, szem előtt tartva a vállalati igényeket.

ClickUp

A ClickUp robusztus skálázhatóságot és vállalati szintű funkciókat kínál, így nagy szervezetek számára is alkalmas. Egyedi jogosultságokat, részletes felhasználói szerepköröket és rendszergazdai felügyeleti eszközöket kap, amelyek biztosítják a munkaterület pontos ellenőrzését és hozzáférési szintjeinek szabályozását.

Ezenkívül a ClickUp támogatja az egyszeri bejelentkezést (SSO), a SAML-t és a kétfaktoros hitelesítést (2FA), összhangban a vállalati biztonsági szabványokkal.

A platform auditnaplókat, 24 órás felügyeletet és behatolási tesztelést is tartalmaz, hogy az adatok éjjel-nappal biztonságban legyenek.

Whereby

A Whereby viszont elsősorban videós együttműködésre lett tervezve, és nem kínál kiterjedt skálázhatóságot vagy vállalatspecifikus funkciókat. Nincs fejlett rendszergazdai vezérlése, felhasználói jogosultságai és jelentéskészítő eszközei.

Bár támogatja az olyan eszközökkel való integrációt, mint a Google Calendar és a Miro, nem nyújt olyan mélyreható, vállalati szintű funkciókat.

🏆 Győztes: ClickUp! Nagy csapatok számára lett kifejlesztve, teljes adminisztrátori ellenőrzést, biztonságot és vállalati szintű funkciókat kínál.

ClickUp vs. Whereby a Redditen

A Reddit segítségével próbáltunk meg betekintést nyerni abba, hogy a valódi felhasználók hogyan vélekednek a ClickUp és a Whereby alkalmazásokról. Noha nincs konkrét téma, amely a két alkalmazást tárgyalná, a felhasználók a következőket mondták az eszközökről:

Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó a Whereby kényelméről:

Én a Whereby-t használom. Nagyon kényelmes, hogy egyszerű, szép videohívásokat kezdeményezhetek, és csak egy linkre van szükségem, hogy bárkivel, bárhol kapcsolatba lépjek. Nincs szükség letöltésre...

Én a Whereby-t használom. Nagyon kényelmes, hogy egyszerű, szép videohívásokat kezdeményezhetek, és csak egy linkre van szükségem, hogy bárkivel, bárhol kapcsolatba lépjek. Nincs szükség letöltésre...

Egy ClickUp felhasználó így nyilatkozott:

A ClickUp-ot sikeresen alkalmaztuk minden méretű vállalatnál (az egyéni vállalkozóktól a hatalmas csapatokig) és különböző iparágakban, amelyek közül sok több millió dolláros bevételt generál. Igen, a ClickUp-nak vannak problémái, mint szó szerint minden más platformnak, de a képességei kiválóak, különösen egy ilyen nagy csapat számára... A csapatvezetők valószínűleg élvezni fogják, mert madártávlatból láthatják, mi történik, anélkül, hogy úgy éreznék, hogy mikromanageálják közvetlen beosztottjaikat.

A ClickUp-ot sikeresen alkalmaztuk minden méretű vállalatnál (az egyéni vállalkozóktól a hatalmas csapatokig) és különböző iparágakban, amelyek közül sok több millió dolláros bevételt generál. Igen, a ClickUp-nak vannak problémái, mint szó szerint minden más platformnak, de a képességei kiválóak, különösen egy ilyen nagy csapat számára... A csapatvezetők valószínűleg élvezni fogják, mert madártávlatból láthatják, mi történik, anélkül, hogy úgy éreznék, hogy mikromanageálják közvetlen beosztottjaikat.

Egy másik felhasználó úgy tűnik, hogy a ClickUp-ot részesíti előnyben (és örömmel fogja venni, hogy a SyncUps most már csenget is):

Átállítottam a 3 fős kisvállalkozásomat, és elégedettek vagyunk vele. Az egyetlen igazi hátrány, hogy a SyncUp videocsevegési funkciója nem cseng, mint a Slacké. Ezért néha az emberek nem veszik észre az értesítést. Remélem, ezt kijavítják. Egyébként jó, hogy az alkalmazásban közvetlenül hivatkozhatunk a feladatokra.

Átállítottam a 3 fős kisvállalkozásomat, és elégedettek vagyunk vele. Az egyetlen igazi hátrány, hogy a SyncUp videocsevegési funkciója nem cseng, mint a Slacké. Ezért néha az emberek nem veszik észre az értesítést. Remélem, ezt kijavítják. Egyébként jó, hogy az alkalmazásban közvetlenül hivatkozhatunk a feladatokra.

🔍 Tudta? Egy tanulmány szerint az emberek közel 70%-a szerint a videohívások gyakori/állandó használata a csapatértekezleteken segít nekik produktívabbnak érezni magukat. Ez főként azért van, mert csökkenti a félreértéseket és lehetővé teszi a kérdések valós idejű megválaszolását.

Melyik videokonferencia-eszköz a legjobb?

A szavazatok beérkeztek, és megvan a győztes! 👑

Bár a Whereby kiválóan alkalmas gyors ügyfélhívásokra és kifinomult böngészőalapú értekezletekre, nem elégséges, ha a beszélgetéseket konkrét eredményekhez kell kapcsolni.

A ClickUp SyncUps az AI Notetaker, a Clips, a feladatintegráció és a munkafolyamatokkal való zökkenőmentes összehangolás segítségével a megbeszéléseket megvalósítható munkává alakítja. Minden találkozó lehetőséget kínál a komplex projektek előrehaladására, a csapatok összehangolására és a fontos döntések nyomon követésére.

Ráadásul, ha minden feladatát, kontextusfüggő beszélgetését és tudását egyetlen AI-alapú ClickUp platformba egyesíti, megszűnik a munkahelyi rendetlenség, és az élet sokkal könnyebbé válik.

