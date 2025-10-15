A legjobb Opsgenie alternatívák, amelyekre 2027 áprilisa előtt érdemes áttérni

Előfordult már, hogy vacsora közben a telefonja „kritikus riasztással” csörgött, ami végül csak rutin naplóbejegyzésnek bizonyult? Ez frusztráló, de legalább tudta, hogy az Opsgenie fedezi Önt.

Most jön az igazi kihívás: az Atlassian leállította az Opsgenie értékesítését, és hamarosan a teljes támogatás is megszűnik. Azok számára, akik ügyeleti beosztás, eskalációk és riasztások kezelésére használják, ez egy váratlan ébresztő.

A jó hír az, hogy nem kell az utolsó pillanatig várnia. Ha most időt szán más lehetőségek felfedezésére, csapata stresszmentesen, sietve hozott döntések nélkül tud beilleszkedni az új rutinba.

Ebben a cikkben áttekintjük a legjobb Opsgenie alternatívákat, összehasonlítjuk erősségeiket, és megmutatjuk, miért kínál a ClickUp nyugodtabb és összekapcsoltabb munkamódszert csapatának.

⭐ Kiemelt sablon Lehetővé teszi IT-csapatainak, hogy pontosan rögzítsék az incidenseket, és feltárják azokat a trendeket, amelyek hosszú távú fejlesztésekhez vezethetnek. A ClickUp IT-incidensjelentés-sablonja segít az incidensek részleteinek következetes és megbízható formátumban történő rögzítésében.

Opsgenie alternatívák áttekintése

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb Opsgenie alternatívákról, hogy a legfontosabb funkciók, az árak és a felhasználói értékelések alapján kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak* Értékelések ClickUp All-in-one munkamenedzsment incidens-munkafolyamatokkal, erőforrás-tervezéssel és automatizálással minden méretű csapat számára. Testreszabható értesítések, automatizált eskalációk, incidensfeladatok és listák, egyéni állapotok, valós idejű csevegés, incidens utáni áttekintésekhez szolgáló irányítópultok, több mint 1000 integráció. Ingyenes csomag elérhető; testreszabás vállalatok számára G2: 4,7/5 (10 500+) Capterra: 4,6/5 (4500+) PagerDuty Valós idejű incidensriasztás és automatizálás nagyvállalatok számára Többcsatornás riasztások, eskalációs szabályok, ügyeleti beosztás, AIOps a zajcsökkentéshez, integráció több mint 600 eszközzel Ingyenes csomag; fizetős csomagok 25 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,5/5 (900+) Capterra: 4,6/5 (200+) xMatters Költséghatékony incidenskezelés és munkafolyamat-automatizálás növekvő csapatok számára Automatizált munkafolyamatok, adaptív incidenskezelés, ügyeleti beosztás, jelzésfelismerés, több mint 200 integráció Ingyenes csomag; fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,5/5 (670+) Capterra: 4,6/5 (140+) AlertOps Mesterséges intelligenciával támogatott zajcsökkentés és gyors reagálás kis- és közepes méretű csapatok számára AI OpsIQ zajcsökkentés, rugalmas eskalációk, ügyeleti lefedettség, kód nélküli munkafolyamat-automatizálás, több mint 200 integráció Ingyenes csomag; fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,7/5 (150+) Capterra: 4,7/5 (20+) Splunk On-Call Az ügyeleti beosztás egyszerűsítése és a nagy csapatok kiégésének csökkentése Automatizált eskalációk, mobilalkalmazások, munkaterhelés-kiegyenlítés, gépi tanuláson alapuló ajánlások, ellenőrzési nyomvonalak Egyedi árazás G2: 4,6/5 (50+) Capterra: 4,5/5 (30+) Datadog Teljes körű megfigyelhetőség biztonsági felügyelettel a vállalkozások számára Infra + napló + alkalmazásfigyelés, felhőbiztonság, anomáliafelismerés AI-vel, több mint 900 integráció Ingyenes csomag; fizetős csomagok 15 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,4/5 (660+) Capterra: 4,6/5 (320+) Squadcast Egységes ügyeleti és incidenskezelés kedvező áron közepes méretű csapatok számára Automatizált ütemezés, deduplikáció, futási könyvek, állapotoldalak, utólagos elemzések Ingyenes csomag; fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,4/5 (300+) Capterra: Nincs elég értékelés FireHydrant Automatizált futási könyvek és szolgáltatások tulajdonjoga vállalatok számára Runbookok, Signals ügyeleti beosztás, szolgáltatási katalógus, Slack/Teams együttműködés, AI-támogatott retrospektívák Ingyenes csomag; fizetős csomagok 9600 USD/év/felhasználó áron G2: 4,5/5 (130+) Capterra: Nincs elég értékelés TaskCall Megfizethető incidenskezelés automatizálással közepes és nagy méretű csapatok számára Dinamikus ügyeleti beosztás, AI-alapú útválasztás, többcsatornás riasztások, DevOps + BizOps lefedettség Ingyenes csomag; fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron G2: Nincs elég értékelés Capterra: Nincs elég értékelés ilert AI-alapú incidenskezelés, amely a csapatok bővítéséhez szükséges adatvédelemre összpontosít Többcsatornás riasztások, AI Responder asszisztens, ügyeleti beosztás, automatizált állapotoldalak, integrációk ITSM + felügyeleti eszközökkel Ingyenes csomag; fizetős csomagok 24 USD/hó/felhasználó áron G2: Nincs elég értékelés Capterra: 4,7/5 (60+) Zenduty AI-vezérelt incidenskezelés kis és nagy csapatok számára egyaránt ZenAI incidenskezelés, fejlett ügyeleti beosztás, automatizált forgatókönyvek, több mint 150 integráció Ingyenes csomag; fizetős csomagok 6 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,6/5 (135+) Capterra: Nincs elég értékelés Incident. io Slack-natív incidenskezelés közepes és nagy méretű vállalatok számára Teljes körű incidensek a Slackben, AI SRE, ügyeleti beosztás, automatizált állapotoldalak, betekintési irányítópultok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 19 USD/hó/felhasználó áron G2: 4,8/5 (180+) Capterra: Nincs elég értékelés

Az Opsgenie alternatíváinak értékelésének legfontosabb kritériumai

Tudom, hogy még majdnem 2 évünk van, mire teljesen kivonják a forgalomból, de nem látom okát, hogy várjunk 😛

Ez a Reddit-felhasználó kommentje jól tükrözi azt a valóságot, amellyel sok IT PMO-csapat szembesül. Igen, az Opsgenie évekig jó társ volt, de csak azért támaszkodni rá, mert ismerős, nem segít, ha a támogatás véget ér.

Most a legokosabb dolog az, ha megnézzük, mi tette az Opsgenie-t hasznossá, és ezeket a tulajdonságokat vesszük alapul a következő incidenskezelő platform kiválasztásakor.

Íme néhány figyelemre méltó jellemző:

Küldjön időszerű riasztásokat több csatornán keresztül , például telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy push értesítésekben.

Tartsa a értesítéseket célzottnak , hogy a megfelelő személy kapjon értesítést anélkül, hogy a csapat többi tagját túlterhelné.

Beépített eskalációs szabályok , amelyek biztosítják, hogy a kritikus incidensek soha ne maradjanak figyelmen kívül.

Központosítsa az incidensekkel kapcsolatos frissítéseket , hogy a csapatok teljes képet kapjanak az incidensek kezelése során.

Biztosítson incidens utáni értékeléseket , hogy tanulhasson a hasonló incidensekből és idővel javulhasson.

Integrációs lehetőségeket kínál azokkal az eszközökkel, amelyekre az IT-csapatok máris támaszkodnak.

Az Opsgenie hírnevét azzal alapozta meg, hogy segít a DevOps csapatoknak csökkenteni a riasztások okozta fáradtságot, átláthatóvá tenni az ügyeleti beosztásokat és zavartalanul megoldani az incidenseket. Az egyes Opsgenie alternatívák felfedezése során tartsa szem előtt ezeket az értékeket.

A 12 legjobb Opsgenie alternatíva

Az Opsgenie működése lassan leáll, de ez nem jelenti azt, hogy csapatának is le kell lassítania. Íme néhány megfelelő alternatíva, amelyek kritikus pillanatokban is bizalmat adnak operatív csapatainak.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (a legjobb az incidensek kezelésére és a szélesebb körű projektmenedzsmentre)

Biztosítsa a hatékony IT-erőforrás-kezelést a ClickUp IT & PMO megoldásával.

Az Opsgenie elhagyásakor a csapatok kevésbé aggódnak a riasztások elvesztése miatt, inkább az új incidenskezelési munkafolyamatokhoz való alkalmazkodás miatt.

A legfőbb probléma a munka szétszóródása, amikor a frissítések, ütemtervek és irányelvek különböző alkalmazásokban, e-mailekben és dokumentumokban találhatók. Ez a szétszóródás energiát emészt fel, és arra kényszeríti a csapatokat, hogy minden incidensnél a nulláról kezdjék újra.

Kutatások szerint a munkavállalók hétköznapokon 117 percet töltenek e-mailek átnézésével és 153 percet Microsoft Teams üzenetekkel, néhány percenkénti megszakításokkal.

A ClickUp az Opsgenie alternatívájaként lép be, az összes egymástól független munkát egyetlen konvergens munkaterületbe vonva össze. Íme, hogyan oldja meg ezeket a kihívásokat a funkciói.

Automatizált reagálási munkafolyamatok

A figyelmeztető eszközök, csevegőprogramok és e-mailek által küldött riasztások miatt nehéz eldönteni, mi a fontos és ki reagáljon rá.

A ClickUp automatizálási és AI-ügynökökkel a riasztások értelmes cselekvésekhez vezetnek. A beérkező riasztások automatikusan létrehozhatnak és hozzárendelhetnek feladatokat az ügyeletes mérnöknek, értesítve a megfelelő személyt anélkül, hogy a csapat többi tagját zavarnák.

Ha a megadott időn belül nem érkezik válasz, a rendszer automatikusan továbbítja a problémát a szokásos eljárásoknak megfelelően.

📌 Példa: Magas prioritású szerverleállásról érkezik bejelentés. A ClickUp Automations új feladatot hoz létre az Incidents (Incidensek) listában, sürgősnek jelöli, kijelöli az ügyeletes mérnöknek, és mobil push riasztást küld. Ugyanakkor az egyéni AI Agent rövid üzenetet tesz közzé az incidenscsatornában a ClickUp Chatben, hogy a csapat tájékoztatást kapjon, de ne legyen túlterhelve.

A feladatok egyértelműsége és felelősségre vonhatóság

Szervezze meg projektjeit és dolgozzon a ClickUp Tasks segítségével

Amikor incidens történik, a csapatok gyakran időt pazarolnak azzal, hogy kitalálják, mit kell tenni és mi a következő lépés. A ClickUp Tasks egyértelművé teszi az incidenskezelési folyamatokat.

Minden feladatnak lehet egyértelmű tulajdonosa, prioritása és határideje. Minden feladathoz hozzáadhat ellenőrzőlistákat, runbook linkeket és képernyőképeket. Az egyéni mezők rögzítik a súlyosságot, az érintett szolgáltatásokat vagy az eskalációs szakaszt, míg a ClickUp egyéni feladatállapotok és listák eltávolítják a bizonytalanságot azáltal, hogy a reagálási folyamatot egyértelmű sorrendbe rendezik.

A ClickUp egyéni státuszával és a státuszváltozásról szóló értesítésekkel azonnal megoszthatja a státuszváltozásokat a csapatával.

📌 Példa: A „Jelentett” incidens „Vizsgálat alatt” státuszra vált, amint a mérnök megnyitja a feladatot. A kockázatcsökkentő lépéseket egy ellenőrzőlistán követik nyomon, a leíráshoz jegyzeteket és naplókat csatolva. Minden státuszváltozásról csak az érintett személyeket értesítik, így a mérnökök dolgozhatnak, míg a vezetők tájékozottak maradnak.

Frissítések, amelyek nem zavarják a munkafolyamatot

Tartsa az incidensekkel kapcsolatos beszélgetéseket egy közös csevegésben a ClickUp Chat segítségével

Kritikus incidensek során az érintettek tájékoztatása nem zavarhatja a reagálási erőfeszítéseket. A ClickUp Chat ezt úgy oldja meg, hogy a beszélgetést közvetlenül az incidens feladathoz csatolja. A csapat tagjai és vezetői követhetik a szálat, láthatják a meghozott döntéseket és valós időben hozzáadhatnak megjegyzéseket.

A ClickUp integrálható a Slack és a Microsoft Teams alkalmazásokkal is, így a frissítések megjelennek azokban a csatornákban, amelyeket az emberek már követnek.

Incidens utáni értékelések, amelyek tartós változásokhoz vezetnek

A ClickUp Dashboards segítségével világosan láthatja az ügyeleti beosztásokat és az incidensekkel kapcsolatos munkaterhelést

Túl gyakran előfordul, hogy az incidensek utáni értékeléseket megírják, de aztán elfelejtik. A ClickUp Docs életben tartja őket azáltal, hogy a szabványosított utólagos elemzéseket közvetlenül az incidens feladatok mellett tárolja.

A ClickUp Dashboards eközben olyan mutatókat jelenít meg, mint a megoldásig eltelt átlagos idő, az incidensek gyakorisága és az ismétlődő minták. Ez a láthatóság segít az IT-csapatoknak és a DevOps-csapatoknak abban, hogy a reaktív tűzoltásról a proaktív fejlesztésre térjenek át.

💡 Profi tipp: Az incidensek utáni értékelések órákat vehetnek igénybe az írás, szerkesztés és a kontextus feltárása miatt. A ClickUp Brain ezt megváltoztatja azzal, hogy automatikusan összeállítja a jegyzeteket, az idővonalakat és a teendőket. Összefoglalhatja az incidenshez kapcsolódó feladatokat, elkészítheti a ClickUp Docs-ban a posztmortem jelentést, és akár javaslatokat is tehet a következő lépésekre hasonló incidensek alapján. Kezdjen el órákat megtakarítani az incidensek felülvizsgálatával, automatizálva azokat a ClickUp Brain segítségével A ClickUp Brain Max segítségével élvezheti a ClickUp Talk to Text funkciójának gyorsaságát – diktálja gondolatait valós időben, és nézze meg, ahogy azok kifinomult, megosztásra kész jegyzetekké alakulnak. Ezek együttesen hetente csaknem egy teljes napot takarítanak meg a csapatoknak, mivel kiküszöbölik az írás és a keresés fárasztó munkáját, így Ön a legutóbbi incidens újbóli elmesélése helyett a következő incidens megelőzésére koncentrálhat.

A sablonok segítségével rendszerezheti munkáját és időt takaríthat meg

Ingyenes sablon Biztosítson konzisztens, megismételhető folyamatokat vészhelyzetek esetén a ClickUp incidenskezelési terv sablonjával.

Vészhelyzetben igazán megtanulja értékelni a világos, lépésről lépésre haladó folyamatok értékét.

A ClickUp incidenskezelési terv sablonja pontosan ezt teszi. Ez pontosan meghatározza, hogy mit kell tenni, ki kell megtennie és milyen sorrendben. Ez biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen, csökkenti a kockázatokat és garantálja, hogy egyetlen lépés se maradjon figyelmen kívül.

Az informatika területén egy másik kihívás az incidensek hatékony dokumentálása, hogy a mintákat fel lehessen ismerni és a jövőben meg lehessen előzni. A ClickUp IT-incidensjelentés-sablonja egyszerűvé teszi a jelentéstételt, és minden problémát értékes adatelemmé alakít.

A ClickUp legjobb funkciói

Csökkentse a riasztások okozta fáradtságot a testreszabható ClickUp értesítésekkel , amelyek biztosítják, hogy csak a megfelelő személyek kapjanak riasztást.

Automatizálja az incidensekkel kapcsolatos feladatok létrehozását, kiosztását és jelentését a ClickUp Automations és AI Agents segítségével.

Készítsen egyértelmű incidens-munkafolyamatokat a ClickUp feladatok, listák és állapotok, valamint az incidensjelentés-sablonok segítségével, amelyek végigvezetik a reagálás minden szakaszát.

A ClickUp Chat és a ClickUp Docs segítségével lehetővé teheti a csapatok közötti együttműködést, így a beszélgetések, frissítések és tanulságok az incidenssel együtt élnek.

Kövesse nyomon a feladatok állapotát és az incidensjelentéseket a ClickUp Dashboards segítségével.

Az incidensekből és a lezárt feladatokból nyerjen betekintést, és a ClickUp Brain segítségével készítsen vagy frissítsen SOP-kat a jövőbeli fejlesztésekhez.

A ClickUp korlátai

A platform rugalmassága túlzottnak tűnhet azoknak a kisebb csapatoknak, amelyek csak alapvető riasztási és ügyeleti menedzsment funkciókat igényelnek.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról

Ez a G2 felhasználó a következőket jelentette:

A ClickUp bevezetése óta sokkal könnyebb lett a projektekben való közös munka, mivel a feladatokat könnyen kioszthatjuk a tagoknak, és a csevegésen keresztül nyomon követhetjük az előrehaladást. Sőt, e-mailes értesítéseket és késedelmes riasztásokat is küld, ha egy feladat nem lett elvégezve.

A ClickUp bevezetése óta sokkal könnyebb lett a projektekben való közös munka, mivel a feladatokat könnyen kioszthatjuk a tagoknak, és a csevegésen keresztül nyomon követhetjük az előrehaladást. Sőt, e-mailes értesítéseket és késedelmes riasztásokat is küld, ha egy feladat nem lett elvégezve.

2. PagerDuty (A legjobb valós idejű incidensriasztáshoz és automatizáláshoz nagy léptékben)

via PagerDuty

Ha elhagyja az Opsgenie-t, az első gondja egyszerű. A megfelelő személy kapja-e meg a riasztást, a megfelelő pillanatban, a megfelelő csatornán?

A PagerDuty úgy lett kialakítva, hogy megszüntesse ezt a stresszt. Ön határozza meg a szolgáltatásokat, az ütemterveket és a világos eskalációs irányelveket, így soha nem merül fel kétség a felelősség kérdésében. A CloudWatch, Prometheus, Datadog, Jira, ServiceNow, Slack, Zoom és mások jelzései egy helyen landolnak, és egyetlen incidensbe vannak csoportosítva, nem pedig 15 különálló pingbe.

Az Event Intelligence csökkenti az ismétlődéseket és összefüggésbe hozza a kapcsolódó problémákat, ami csökkenti a riasztások fáradtságát anélkül, hogy elnémítaná a valódi problémákat. A reagálók a mobilalkalmazásból vagy közvetlenül a Slackből vagy a Teamsből nyugtázhatják vagy továbbíthatják az incidenseket, az incidensszobák és hidak automatikusan létrejönnek.

A megoldás után az elemzés feltárja a válaszadás idejét, a megoldás idejét és az ismétlődő problémás területeket, így a tünetek helyett a kiváltó okokat is meg tudja oldani.

A PagerDuty legjobb funkciói

Lehetővé teszi az egyének számára, hogy testreszabják a riasztásokat SMS, telefon, e-mail, push és Slack formátumban, hogy csökkentsék a zajt anélkül, hogy elmulasztanák a kritikus incidenseket.

Egyszerűsítse a beállítást tesztriasztásokkal, szolgáltatásintegrációkkal és egyszerű eskalációs szabályok kialakításával.

Támogatás az ügyeleti beosztások és eskalációk terén, amelyek értesítik a megfelelő személyt, és addig folytatódnak, amíg vissza nem igazolják őket.

Engedélyezze a Slack-alapú incidenskezelési műveleteket, mint például a visszaigazolás, a megoldás és az eskalálás közvetlenül a csevegésben.

Csökkentse a riasztások okozta fáradtságot az AIOps segítségével, amely csoportosítja az ismétlődő riasztásokat és kiemeli a sürgős incidenseket.

A PagerDuty korlátai

A csapatvezetők nem tudják teljes mértékben testreszabni a riasztások kézbesítési módszereit csapat szinten, ami korlátozza a rugalmasságot, amikor a vezetők következetes eskalációs szabályokat szeretnének.

Az e-mailes riasztások nem rendelkeznek válaszadási funkcióval, így a válaszadóknak át kell kattintaniuk a platformra, ahelyett, hogy közvetlenül a beérkező levelek mappájából kezelnék a riasztásokat.

Az olyan fejlett funkciók, mint az AIOps és az érdekelt felek közötti kommunikációs licencek, jelentős többletköltségekkel járnak.

PagerDuty árak

Ingyenes

Professzionális: 25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

PagerDuty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a PagerDuty-ról

Ez a G2 felhasználó a következőket említette:

Imádom, hogy a pager duty többféle hangjelzéssel rendelkezik, amelyek közül néhány nagyon vicces. Mióta használom a pager duty-t, hatékonyabban tudok reagálni az incidensekre és bevonni a csapatokat.

Imádom, hogy a pager duty többféle hangjelzéssel rendelkezik, amelyek közül néhány nagyon vicces. Mióta használom a pager duty-t, hatékonyabban tudok reagálni az incidensekre és bevonni a csapatokat.

3. xMatters (A legjobb költséghatékony incidenskezeléshez és automatizáláshoz)

via xMatters

Egy Reddit-felhasználó foglalta össze a legjobban:

Amit fizet, azt kapja, de kevesebbet fizet. Minden benne van, amit csak akar, bár biztosan nem olyan kifinomult, mint a PagerDuty.

Amit fizet, azt kapja, de kevesebbet fizet. Minden benne van, amit csak akar, bár biztosan nem olyan kifinomult, mint a PagerDuty.

Ez a mondat jól összefoglalja az xMatters pozicionálását: megfizethető, megbízható és erős a legfontosabb területeken.

Ha elhagyja az Opsgenie-t, általában kétféle problémával kell szembenéznie. Túl sok zaj, ami felébreszti a nem megfelelő személyeket, és bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy ki a felelős a következő lépésért. Az xMatters mindkét problémát megoldja azzal, hogy lehetővé teszi a szolgáltatások és az ügyeleti beosztások feltérképezését, majd a riasztásokat pontos kontextussal továbbítja, így a megfelelő személy a megfelelő csatornán keresztül érhető el.

A felhasználók nagyra értékelik a célzott értesítéseket hasznos részletekkel, valamint a teljes ellenőrzési nyomvonalat, amely megmutatja, kit értesítettek, ki nyugtázta az értesítést és mikor. Ez a nyilvántartás egyszerűvé teszi az incidensek utáni felülvizsgálatokat és a megfelelőségi ellenőrzéseket.

Az alacsony kódszintű munkafolyamat-építő a Datadog, Prometheus vagy ServiceNow jelét egyértelmű cselekvéssorozattá alakítja.

A munkafolyamat-automatizálás és az adaptív DevOps projektmenedzsment középpontjában álló xMatters segít a csapatoknak gyorsabban haladni és kiszűrni a riasztások zaját.

A xMatters legjobb funkciói

Automatizálja az incidenskezelési munkafolyamatokat kód nélküli és alacsony kódigényű integrációkkal, amelyek felgyorsítják a megoldást és csökkentik a manuális feladatokat.

Kezelje zökkenőmentesen az ügyeleti beosztásokat és az eskalációkat, hogy mindig a megfelelő személy kapjon riasztást a megfelelő időben.

Alkalmazzon adaptív incidenskezelést az ügyfelekre gyakorolt hatások minimalizálása és az egyes eseményekből való tanulás érdekében.

Szűrje ki a zajt a jelek értelmezésével, a riasztások összefüggéseinek elemzésével és a részletesebb értesítésekkel a kontextus egyértelműbbé tétele érdekében.

Hozzáférhet hasznos elemzésekhez, amelyekkel azonosíthatja a hatékonysági hiányosságokat és javíthatja a csapatok közötti együttműködést.

Az xMatters korlátai

A felület és a felhasználói élmény kevésbé kifinomult, mint a versenytársaké.

A fejlett jelentéskészítés és elemzés az alacsonyabb szintű csomagokban korlátozott.

A globális támogatás lefedettsége a választott csomagtól függően változik.

xMatters árak

Ingyenes

Starter (Essentials) : 9 USD/hó felhasználónként

Alap (Standard) : 39 USD/hó felhasználónként

Haladó: Egyedi árazás

xMatters értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 670 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az xMattersről?

Ez a Capterra-áttekintés a következőket tartalmazza:

Amikor adatbiztonsági incidens történik a vállalatnál, az Xmatters azonnal aktiválja a reagálási protokollokat: a csapat tagjainak funkciói szerint szervezi meg a cselekvési protokollokat. Az értesítéseket különböző csatornákon keresztül küldi el.

Amikor adatbiztonsági incidens történik a vállalatnál, az Xmatters azonnal aktiválja a reagálási protokollokat: a csapat tagjainak funkciói szerint szervezi meg a cselekvési protokollokat. Az értesítéseket különböző csatornákon keresztül küldi el.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 28%-a szerint a munka munkaidő után is követi őket, további 8% pedig gyakran nehezen tud kikapcsolni. Ez azt jelenti, hogy több mint egyharmaduk viszi haza a stresszt. Használja a ClickUp emlékeztetőket, hogy megvédje esti rutinját. Állítson be napi összefoglaló emlékeztetőt, csendes értesítéseket munkaidőn kívül, és foglaljon le személyes időt a naptárában. A kikapcsolásnak az Ön döntése kell, hogy legyen. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations segítségével naponta körülbelül egy órát takarít meg fejenként, ami 12%-os hatékonyságnövekedést eredményez.

4. AlertOps (A legjobb AI-alapú zajcsökkentés és gyors incidenskezelés)

via AlertOps

A riasztások száma folyamatosan növekszik: a csapatok 88%-a jelentett növekedést az elmúlt évben, és közel a fele szerint ez a növekedés meghaladta a 25%-ot. Ez a folyamatos zaj riasztásfáradtsághoz vezet, amelyet a SOC-ok (biztonsági műveleti központok) 76%-a tart jelenleg a legnagyobb kihívásnak.

Ez a valóság, amit bármely Opsgenie-helyettesítő eszközzel szembesül. A következő eszköznek képesnek kell lennie megítélni, mely riasztások érdemelnek intézkedést. Az AlertOps ezt az OpsIQ segítségével valósítja meg, egy mesterséges intelligencia maggal, amely kiszűri az ismétlődéseket, összefüggésbe hozza a kapcsolódó jeleket, összefoglalja a kontextust, és javaslatot tesz a következő lépésekre, így a reagálók egyértelmű incidenst látnak, ahelyett, hogy végiggörgetnék a feedet.

Kezdhet az alapértelmezett ügyeleti beosztással, vagy létrehozhat sajátot, majd telefonon, SMS-ben, mobilalkalmazásban, csevegésben vagy e-mailben továbbíthatja az ügyeket olyan eskalációs szabályokkal, amelyek addig működnek, amíg valaki át nem veszi az ügyet. Az élő hívásirányítás a valós idejű beosztások alapján továbbítja az ügyfeleket az aktuális ügyeletes személyzethez, és az SLA-alapú irányelvek a szabályszegés előtt, nem pedig után eskalálnak.

Ezenkívül a platform több mint 200 eszközzel integrálható, a monitorozástól és a jegyrendszertől az O365-ig és a Slackig, így a triázs nem akadozik a hiányzó kontextus miatt.

Az AlertOps legjobb funkciói

Szűrje és szüntesse meg az ismétlődő riasztásokat az OpsIQ™ által támogatott, AI-vezérelt zajcsökkentéssel, amely összefoglalja a riasztásokat és automatikusan megoldásokat javasol.

Kezelje az ügyeleti beosztásokat rugalmas eskalációs szabályokkal, folyamatos ügyfélszolgálattal és élő hívásirányítással a kritikus ügyfélproblémák esetén.

Automatizálja a triázst és a munkafolyamatokat kódolás nélküli IT-sablonok segítségével, hogy felgyorsítsa a reagálást és biztosítsa az incidensek következetes kezelését.

Több mint 200 eszközzel integrálható, beleértve a Slack, O365, Jira, Dynatrace és ConnectWise alkalmazásokat, valamint a belső alkalmazásokhoz készült egyedi integrációkat.

Az AlertOps korlátai

A beosztás beállítása eleinte nem intuitívnak tűnhet, és többszöri próbálkozást igényelhet.

A felhasználói felület néha kissé durva, egyes fejlett funkciók konfigurálásához további lépésekre van szükség.

Naptárszinkronizálási késések jelentettek külső rendszerekkel, például az Outlookkal.

AlertOps árak

Starter : Ingyenes

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Prémium : 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 34 USD/hó felhasználónként

AlertOps értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az AlertOps-ról

Ez a G2-áttekintés egyértelművé teszi:

A tavalyi harmadik negyedév nagy részét azzal töltöttük, hogy az egyik IT-csapatunk számára időbeosztási/riasztási eszközöket teszteltünk. Miután megtaláltam az AlertOps-ot, abbahagytam a keresést, mert megfizethető, a csapatuk hihetetlenül segítőkész és türelmes a beállítási folyamatban és a megvalósításban, és mióta minden teljesen be van állítva és működik, 0 probléma volt!

A tavalyi harmadik negyedév nagy részét azzal töltöttük, hogy az egyik IT-csapatunk számára időbeosztási/riasztási eszközöket teszteltünk. Miután megtaláltam az AlertOps-ot, abbahagytam a keresést, mert megfizethető, a csapatuk hihetetlenül segítőkész és türelmes a beállítási folyamatban és a megvalósításban, és mióta minden teljesen be van állítva és működik, 0 probléma volt!

5. Splunk On-Call (A legjobb az ügyeleti beosztás egyszerűsítéséhez és a kiégés csökkentéséhez)

Ha valaha is látta az Abbott és Costello klasszikus „Who's on First?” című szkeccsét, akkor tudja, milyen zavaros lehet kideríteni, hogy ki is felelős valójában miért. Az ügyeleti rotáció is hasonlóan zavaros lehet, ha nincs egyértelmű rendszer.

Itt jön be a Splunk On-Call. ✨

Egyszer kell csak feltérképeznie a csapatokat és az ütemterveket, majd a riasztások kontextussal együtt érkeznek bármely eszközre. A reagálók az iOS vagy Android alkalmazásból nyugtázhatják, átirányíthatják vagy elhalaszthatják a riasztásokat, és a platform további lépések nélkül megnyithat egy szobát az együttműködéshez és elindíthatja az incidens utáni áttekintést.

A szabálymotor futási könyveket és irányítópultokat csatol az incidensekhez, így az első személy, akit értesítenek, soha nem kezd hidegen. A gépi tanulás hasonló incidensek alapján javasolja a megfelelő reagálókat, ami segít csökkenteni az elismerés és a megoldás idejét.

A Splunk On-Call legjobb funkciói

Automatizálja az események eskalálását és kezelését a gyorsabb visszaigazolás és megoldás érdekében.

Használja az iOS és Android alkalmazásokat a riasztások közvetlen fogadásához, elhalasztásához, átirányításához vagy megoldásához mobil eszközről.

Egyszerűsítse az ütemezést rotációkkal, felülírásokkal és eskalációs szabályokkal, amelyek a munkaterhelés méltányos elosztását szolgálják.

Szerezzen be információkat az incidensek hátteréről és a korábbi ellenőrzési nyomvonalakról, hogy gyorsabb triázst és incidens utáni elemzést tudjon végezni.

Alkalmazzon gépi tanulási ajánlásokat a megfelelő reagálók azonosításához a korábbi megoldási adatok alapján.

A Splunk On-Call korlátai

A felület eleinte bonyolultnak tűnhet, és a navigációhoz némi alkalmazkodás szükséges.

Az időszakos késések a nagy forgalmú időszakokban befolyásolják a valós idejű reagálóképességet.

A licencelési és felhasználókezelési lehetőségek korlátozottabbak, mint egyes versenytársaknál.

Splunk On-Call árak

Egyedi árazás

Splunk On-Call értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Splunk On-Callról

A G2 értékelése a következőket emeli ki:

A csapatok létrehozásának és a műszakok konfigurálásának lehetősége az egyik leghasznosabb funkciója ennek a platformnak. A Splunk On-Call több eszközzel is könnyen integrálható, így konfigurálása nagyon egyszerű.

A csapatok létrehozásának és a műszakok konfigurálásának lehetősége az egyik leghasznosabb funkciója ennek a platformnak. A Splunk On-Call több eszközzel is könnyen integrálható, így konfigurálása nagyon egyszerű.

6. Datadog (A legjobb teljes körű megfigyelhetőség integrált biztonsági felügyelettel)

via Datadog

Az Opsgenie felhasználók számára a probléma a kontextus. Riasztás érkezik, de még mindig logokat, nyomokat, mutatókat és biztonsági jeleket kell keresni, hogy megtudja, mi is romlott el valójában.

A Datadog ezeket a nézeteket egyetlen idővonalba vonja össze. Az infrastruktúra, a konténerek, a szerver nélküli rendszerek, az adatbázisok és az alkalmazások a naplófájlok, a nyomkövetések és a RUM mellett helyezkednek el, így a reagálóknak nem kell találgatniuk.

A Watchdog és az új AI-képességek kiemelik az anomáliákat, csoportosítják a kapcsolódó jelzéseket és összefoglalják a valószínűsíthető hatásokat, ami csökkenti a triázs során felmerülő oda-vissza kommunikációt. Ha már rendelkezik riasztási eszközzel, akkor a Datadog riasztásait is beviheti abba.

Ha a Datadog platformon belül szeretne maradni, az Incident Management segítségével tulajdonosokat, ütemterveket, érdekelt felek frissítéseit és nyomon követéseket kaphat anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

A gyakorlati előnyök gyorsan megmutatkoznak. Kevesebb zavaró ping, mert a duplikátumok összevonásra kerülnek. Gyorsabb ok-okozati elemzés, mert minden riasztás tartalmazza a magyarázatot adó mutatókat és naplókat. Erősebb biztonsági helyzet, mert a hibás konfigurációk és sebezhetőségek a teljesítményadatok mellett is megjelennek.

Több mint 900 integrációval, egyértelmű SLO-kkal (szolgáltatási szintű célokkal) és irányítópultokkal csapata egy helyen intézheti a jelzéseket és a javításokat, ahelyett, hogy több fül között kellene ugrálnia. Ez jó választás azoknak az Opsgenie-migrációknak, amelyek a megfigyelhetőségi hiányosságokat is szeretnék megszüntetni.

A Datadog legjobb funkciói

Figyelje az infrastruktúrát, a naplókat, az alkalmazásokat, az adatbázisokat és a szerver nélküli munkaterheléseket egyetlen platformról.

Biztonságos felhőalapú környezetek beépített sebezhetőségkezeléssel, megfelelőségi leképezéssel és jogosultságkezeléssel

Használjon szintetikus és valós felhasználói monitorozást, hogy a problémákat még azelőtt észlelje, hogy az ügyfelek észrevennék őket.

Automatizálja a munkafolyamatokat több mint 900 integrációval és előre elkészített irányítópultokkal.

Alkalmazzon mesterséges intelligencia és gépi tanulási funkciókat, mint például a Watchdog és az LLM Observability az anomáliák észleléséhez és intelligens betekintéshez.

A Datadog korlátai

Az árak gyorsan emelkedhetnek a magas hosztszám és a kiegészítők miatt.

Az új felhasználók számára az interfész és a műszerfalak túlterhelőnek tűnhetnek.

Néhány fejlett biztonsági funkció csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

Datadog árak

Ingyenes

Pro : 15 USD/hó/gazdagép

Vállalati : 23 USD/hó/gazdagép

DevSecOps Pro : 22 USD/hó/host

DevSecOps Enterprise: 34 USD/hó/gazdagép

Datadog értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 660 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 320 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Datadogról

A Capterra értékeléséből idézet:

Összességében, néhány hullámvölgy után, jó partnernek bizonyultak. Eszközük rendkívül hatékony, és számos kiváló gyakorlatot tesz lehetővé a megfigyelhetőség terén, de ezért fizetni kell.

Összességében, néhány hullámvölgy után, jó partnernek bizonyultak. Eszközük rendkívül hatékony, és számos kiváló gyakorlatot tesz lehetővé a megfigyelhetőség terén, de ezért fizetni kell.

7. Squadcast (A legjobb megoldás az egységes ügyeleti és incidenskezeléshez, kiváló ár-érték aránnyal)

via Squadcast

Ha több műszakbeosztást és ügyfélspecifikus munkaidőn túli szabályokat kell kezelnie, akkor riasztásokra van szüksége, hogy ezeket a szabályokat kézzel fogva tartás nélkül betarthassa.

Ez az a niche, ahol a Squadcast bizalmat szerez. 🌟

A felhasználók megjegyezték, hogy a beosztások és a felülírások könnyen modellezhetők, és hogy a mobilalkalmazás továbbra is eskalál, ha az első reagáló nem válaszol, így a kritikus problémák nem maradnak figyelmen kívül.

Az MSP-k és a sok ügyféllel rendelkező csapatok számára előnyös, hogy bizonyos ügyfelek számára 24 órás lefedettséget állíthat be, míg mások számára csak a kritikus incidensek esetén indíthat riasztásokat munkaidőn kívül. A felhasználói felületen könnyen láthatók az aktív incidensek és azok, akik az ügyet kezelik.

A háttérben több van, mint a csipogás. A megbízható automatizálás a futási könyvek és állapotfrissítések, az SLO-követés és az idővonalak segítségével következetes munkafolyamatokon keresztül mozgatja az incidenseket, és olyan mintákat hoz felszínre, amelyek alapján ténylegesen cselekedhet, az árak pedig annyira átláthatóak, hogy a kisebb csapatok sem érzik magukat kizártnak.

A Squadcast legjobb funkciói

Automatizálja az ügyeleti beosztást rugalmas eskalációkkal és felülírásokkal

Csökkentse a riasztások okozta fáradtságot az értesítések összevonásával és duplikációjának megszüntetésével.

Gyorsabban oldja meg az incidenseket a runbookok és a munkafolyamatok segítségével

Tájékoztassa az érdekelt feleket testreszabható állapotoldalakon keresztül

Összegezze a tapasztalatokat és a betekintéseket, hogy tanulási kultúrát építsen ki.

A Squadcast korlátai

Ha sok beosztás aktív, a beosztás nézetek zsúfolttá válhatnak, ami megnehezíti, hogy egy pillantással áttekintse, ki van ügyeletes.

Bizonyos integrációkból származó riasztások szinkronizálásában alkalmankénti késések jelentettek.

Az ingyenes csomag csak azoknak a csapatoknak elérhető, amelyek állapotoldalakat és részletesebb elemzéseket szeretnének.

Squadcast árak

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Prémium : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Squadcast értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Squadcastról?

Ez a G2-értékelés a következőket említi:

A Squadcast képes fogadni a különböző megfigyelő eszközök adatait, és könnyen beállítható, hogy ki kapjon riasztást a különböző típusú problémák esetén.

A Squadcast képes fogadni a különböző megfigyelő eszközök adatait, és könnyen beállítható, hogy ki kapjon riasztást a különböző típusú problémák esetén.

8. FireHydrant (a legjobb automatizált futási könyvekhez és szolgáltatások tulajdonjogához)

via FireHydrant

Ez az incidenskezelő szoftver jól strukturált folyamatot kínál, amely biztosítja a szolgáltatások zökkenőmentes működését.

A FireHydrant a válaszokat a runbookok, a szolgáltatási katalógus és a megosztott munkaterület köré szervezi. Jelentse be az incidenst, és a platform létrehoz egy csatornát a Slackben vagy a Teamsben, csatolja a megfelelő runbookot, kivonja a tulajdonjogot a szolgáltatási katalógusból, és elindít egy ellenőrizhető idővonalat.

Mindeközben mesterséges intelligenciája azonnali incidensösszefoglalók, javasolt érdekelt felek számára készült frissítések és élő találkozók jegyzőkönyvei révén alacsonyan tartja a ráfordításokat, így a csapat a jegyzetelés helyett a probléma megoldására koncentrálhat.

A csapatok kiemelik a Terraformmal biztosított gyors reagálású támogatást és API-központú megközelítést is, amely lehetővé teszi az operációs vezetők számára, hogy a FireHydrantot zökkenőmentesen integrálják a meglévő munkafolyamatokba.

A FireHydrant legjobb funkciói

Automatizálja az incidenskezelést a bevált gyakorlatokat kodifikáló runbookokkal.

Kezelje az ügyeleti beosztásokat és riasztásokat a Signals segítségével, kiegészítve az eskalációs szabályokkal.

Központosítsa a felelősséget a Szolgáltatási katalógus segítségével, hogy a megfelelő mérnökök azonnal reagálhassanak.

Dolgozzon együtt közvetlenül a Slackben vagy a Teamsben az automatikusan generált csatornák és frissítések segítségével.

Használjon AI-val kiegészített retrospektívákat és elemzéseket, hogy betekintést nyerjen és idővel javítsa a megbízhatóságot.

A FireHydrant korlátai

A fejlett automatizálási funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek.

A testreszabott munkafolyamatok és integrációk beállításának tanulási görbéje

Korlátozott számú reagáló és futási könyv a belépő szintű csomagban

FireHydrant árak

Ingyenes : Két hetes próbaidőszak

Platform Pro : 9600 USD/év felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

FireHydrant értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a FireHydrantról

Ez a G2 felhasználó így fogalmazott:

A FireHydrant teljes mértékben a Slack vagy más csevegő/együttműködési eszközön keresztül működik, integrálható, és lehetővé teszi az incidensek megnyitását/frissítését/megoldását anélkül, hogy el kellene hagynia azt a helyet, ahol az incidenskezelés zajlik.

A FireHydrant teljes mértékben a Slack vagy más csevegő/együttműködési eszközön keresztül működik, integrálható, és lehetővé teszi az incidensek megnyitását/frissítését/megoldását anélkül, hogy el kellene hagynia azt a helyet, ahol az incidenskezelés zajlik.

9. TaskCall (A legjobb választás az automatizált, megfizethető incidenskezeléshez)

via TaskCall

Egy nemrégiben készült kiberbiztonsági kockázati tanulmányban az incidenskezelést az egyik legfontosabb ellenőrzési területként azonosították, amelyet a szervezeteknek meg kell erősíteniük a kockázatok csökkentése érdekében.

Ez aláhúzza, hogy mennyire fontosakká váltak a gyors, megbízható incidenskezelési munkafolyamatok.

A csapatok általában nem magával a riasztással, hanem az azt követő zűrzavarral küszködnek. Ki az, aki jelenleg valóban a helyén van? A riasztás az alkalmazáshoz, az infrastruktúrához vagy az ügyfélszolgálathoz tartozik? Hogyan tájékoztathatja a vezetőket anélkül, hogy elvonná a figyelmet a hiba kijavításáról?

A TaskCall közvetlenül kezeli ezeket a helyzeteket. Az ügyeletet az incidens tartalma alapján határozzák meg, így a bejelentés a megfelelő reagálóhoz kerül, és az automatikus eskaláció fedezi a hiányosságokat. Az értesítések telefonon, SMS-ben, push üzenetben, e-mailben vagy csevegésben érkeznek.

A zaj csökkentése érdekében az eseményintelligencia összehasonlítja az ismétlődéseket és elnyomja az alacsony értékű pingeket. A kontextust olyan eszközökből származó jelek összekapcsolásával állítják össze, mint az AWS, a Datadog, a Slack, a Jira és a Zendesk, ami azt jelenti, hogy a mérnökök a nyers riasztási áramlás helyett a hatást és a felelősséget látják.

A TaskCall legjobb funkciói

Automatizálja az ügyeleti beosztást dinamikus rotációval és többszintű eskalációval.

Csökkentse a zajt az AI-alapú eseményintelligencia és a feltételes útválasztás segítségével.

Kezelje a DevOps, IT-Ops és BizOps incidenseket egy egységes platformon

Integrálja olyan felügyeleti, naplózási és támogatási eszközökkel, mint az AWS, a Jira, a Zendesk és a Slack.

Teljes lefedettséget biztosít mobilalkalmazások, push értesítések, SMS-ek és hangos riasztások segítségével.

A TaskCall korlátai

Az ingyenes csomag maximum öt felhasználóra korlátozódik, ami növekvő csapatok számára nem feltétlenül megfelelő.

A legtöbb elemzés és irányítópult a drágább csomagokra korlátozódik.

TaskCall árak

Ingyenes

Starter : 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 19 USD/hó felhasználónként

Digitális műveletek: 29 USD/hó felhasználónként

TaskCall értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. ilert (A legjobb AI-alapú incidenskezeléshez, a magánélet védelmére összpontosítva)

via ilert

Az ilert egy ügyeleti menedzsment és incidensriasztási platform, amely nagy hangsúlyt fektet a megbízhatóságra és az adatvédelemre. Segít a csapatoknak abban, hogy a felügyeleti rendszerekből érkező kritikus riasztások azonnal eljussanak a megfelelő ügyeleti mérnökökhöz.

A platform rugalmas ügyeleti beosztást, többszintű eskalációs szabályokat és értesítéseket kínál számos csatornán keresztül, beleértve a push értesítéseket, SMS-eket és hanghívásokat.

A jelenlegi ütemtervet és az eskalációs útvonalat figyelembe vevő irányítás azt jelenti, hogy az ügyfelek hívásai a megfelelő személyhez jutnak el, ahelyett, hogy a telefonfa különböző szintjei között pattognának.

A Slackben vagy a Teamsben a reagálók a csevegésben dolgoznak az incidensekkel, míg az Ilert rögzíti a kontextust, az idővonalakat és a nyomon követéseket.

Az AI Voice Agent válaszol a forródrótjára, összegyűjti a megfelelő részleteket, és azonnal értesíti az ügyeletes mérnököt. A Responder elemzi a mutatókat, a naplókat és a legutóbbi változásokat a rendszerében, feltárja a lehetséges kiváltó okokat, javaslatot tesz arra, hogy ki más bevonására lenne szükség, és még a gyorsabb hibaelhárításhoz szükséges visszavonási útvonalat is javasolja.

Minden lépésnél Ön tartja kézben az irányítást.

Az ilert legjobb funkciói

Biztonságos, többcsatornás riasztások hangüzenetek, SMS-ek, push-értesítések és csevegés formájában

Automatizálja az ügyeleti menedzsmentet ütemezéssel és eskalációs útvonalakkal

Gyors frissítéseket biztosíthat az AI-alapú állapotoldalak és az érdekelt felek közötti kommunikáció révén.

Használja az ilert Responder AI-t az incidensek elemzéséhez, a kiváltó okok feltárásához és intézkedések javaslásához.

Integrálja olyan felügyeleti és ITSM eszközökkel, mint a Prometheus, Datadog, Jira és Slack.

Az ilert korlátai

Az árak kisebb csapatok számára magasnak tűnhetnek.

Egyes integrációk extra beállítási munkát igényelnek.

A mobilalkalmazás fejlettebb funkciókkal is kiegészülhetne

ilert árak

Ingyenes

Pro : 24 USD/hó felhasználónként

Skálázhatóság : 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ilert értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók az ilertről

A Capterra értékelése szerint:

Ez az eszköz nagyon intuitív és hatékony az IT-csapatok ügyeleti műszakjainak kezelésében. Rugalmasságot biztosít azzal, hogy közvetlenül az alkalmazáson, SMS-ben vagy telefonon keresztül lehet válaszolni, ami különösen praktikus a valós életben.

Ez az eszköz nagyon intuitív és hatékony az IT-csapatok ügyeleti műszakjainak kezelésében. Rugalmasságot biztosít azzal, hogy közvetlenül az alkalmazáson, SMS-ben vagy telefonon keresztül lehet válaszolni, ami különösen praktikus a valós életben.

11. Zenduty (A legjobb AI-vezérelt incidenskezeléshez nagy léptékben)

via Zenduty

A Zenduty segít a mérnöki és DevOps csapatoknak, hogy a fontos jelekre koncentrálhassanak, csökkentve az MTTR (átlagos megoldási idő) értékét, és egyetlen, megbízható platformot biztosítva a szervezeteknek az incidensek kezeléséhez.

A felhasználók egyöntetűen dicsérik a gyors és megbízható riasztásokat, amelyek késleltetés nélkül érkeznek push, hívás és SMS formájában, így az ügyeletes mérnökök a értesítésből tudomást szerezhetnek az eseményről, és visszatérhetnek a munkájukhoz. A csapatok azt is értékelik, hogy a riasztásokat súlyosság, szolgáltatás vagy incidens típus szerint testreszabhatják, így a megfelelő személyt a megfelelő pillanatban értesítik, ahelyett, hogy egyszerre mindenkit.

A platform támogatja az együttműködésen alapuló incidenskezelést, incidensszerepkörökkel, feladatsablonokkal és integrált kommunikációs csatornákkal. Fontos jellemzője az Incident Command System (ICS) alapú megközelítés, amely strukturált keretrendszert biztosít a nagyszabású incidensek kezeléséhez.

Ha az Opsgenie-ről szeretne áttérni, a Zenduty jó választás, mivel migrációs támogatása pozitív értékeléseket kapott.

A Zenduty legjobb funkciói

Biztosítson AI-vezérelt incidenskezelést a ZenAI segítségével

Támogassa a fejlett ügyeleti beosztást testreszabható rotációkkal és eskalációkkal.

Automatizálja az incidenskezelési útmutatókat, hogy a feladatok és a nyomon követés következetesen nyomon követhető legyen.

Zökkenőmentesen integrálható több mint 150 eszközzel, például a Slackkel, a Teams-szel, a Jirával, a Datadoggal és a Grafana-val.

Valós idejű mobil riasztások iOS, Android és akár okosórákra is

A Zenduty korlátai

A keresési funkció több incidenst is összekeverhet, ami megnehezíti a nyomon követést.

Egyes fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

A komplex beállításoknál az értesítések átfedései duplikált riasztásokhoz vezethetnek.

Zenduty árak

Ingyenes

Starter : 6 USD/hó felhasználónként

Növekedés : 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 25 USD/hó felhasználónként

Zenduty értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (135+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Zenduty-ról

A G2 értékelésében a következőket jegyezték meg:

A Zenduty-ban leginkább az elemzésen alapuló betekintést szeretem. Az incidensek elemzésével nyomon követhetjük a trendeket – például, hogy mely napokon, szolgáltatásokban vagy műszakokban fordultak elő több probléma, azonosíthatjuk, mi ment rosszul, és meghatározhatjuk a fejlesztésre szoruló területeket.

A Zenduty-ban leginkább az elemzésen alapuló betekintést szeretem. Az incidensek elemzésével nyomon követhetjük a trendeket – például, hogy mely napokon, szolgáltatásokban vagy műszakokban fordultak elő több probléma, azonosíthatjuk, mi ment rosszul, és meghatározhatjuk a fejlesztésre szoruló területeket.

12. Incident. io (A legjobb Slack-natív incidenskezeléshez)

Tegyük fel egy pillanatra, hogy egy incidens közepén vagyunk. A csipogó megszólal. Az emberek felébrednek. Az Opsgenie-ben nyugtázza az üzenetet, majd megkeresi a megfelelő helyiséget, végül másolja a kontextust egy másik helyre, hogy mindenki láthassa, mi történik.

Ez az a pillanat, amelyet a legtöbb csapat meg akar oldani. Ez az, ami az incident. io-t másmilyenné teszi.

A Slackben jelentkezik, és megjelenik egy tiszta felület, ahol már előre meg vannak határozva a szerepek, az ütemterv és a következő két-három lépés. Hívhat, SMS-t küldhet, e-mailt írhat, vagy egyszerűen csak megérintheti a képernyőt, hogy visszaigazolja. A munka azonnal megkezdődik, és látható marad.

A felhasználók ugyanazt a ritmust írják le, miután áttértek. A csatorna csak a szükséges jelekkel indul el. Az alkalmazás emlékezteti a felhasználót a követő lépésekre, és egy rövid összefoglalót készít, miközben Ön még a hibaelhárításon dolgozik. Az ügyfeleknek szóló állapotfrissítések elküldhetők anélkül, hogy el kellene hagynia a szálat. Ez önmagában is csökkenti a melléktermekben és a közvetlen üzenetekben általában zajló csevegést.

A bevezetés nagyon különböző méretű csapatok számára is egyszerű volt. A kisebb csoportok arról beszélnek, hogy pár hét alatt összekapcsolták a Linear és a New Relic rendszerekkel, és már az első naptól kezdve valódi értéket kaptak. A nagyobb szervezetek arról számolnak be, hogy körülbelül egy hónap alatt több csapatban is bevezették, és nem kellett ezért elhalasztaniuk a roadmap munkálatait.

Incident. io legjobb funkciói

Az incidensek kezelése végpontok között közvetlenül a Slackben vagy a Microsoft Teamsben

Használja az AI SRE-t javítások javaslatához, problémák kivizsgálásához és kommunikációk megfogalmazásához.

Kezelje az ügyeleti beosztásokat AI-vezérelt zajcsökkentéssel

Automatizálja az állapotoldal frissítéseit az ügyfelek és az érdekelt felek számára

A műszerfalak segítségével betekintést nyerhet a trendekbe, az idővonalakba és az MTTx mutatókba.

Incident. io korlátai

A felület túlzsúfoltnak tűnhet a sok Slack-értesítés miatt.

A fejlett konfiguráció (például az eskalációs útvonalak) finomhangolást igényelhet.

Egyes AI funkciók csak angol nyelven érhetők el.

Incident. io árak

Alap : Ingyenes

Csapat : 19 USD/hó felhasználónként

Pro : 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Incident. io értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók az Incident. io-ról

Ez a G2-vélemény megosztotta:

Számomra az incident. io pontosan a megfelelő egyensúlyt teremti meg azzal, hogy nem akadályozza a munkát, ugyanakkor struktúrát, folyamatot és adatgyűjtést biztosít az incidenskezeléshez.

Számomra az incident. io pontosan a megfelelő egyensúlyt teremti meg azzal, hogy nem akadályozza a munkát, ugyanakkor struktúrát, folyamatot és adatgyűjtést biztosít az incidenskezeléshez.

💡Profi tipp: Használja az előre elkészített ügynököket a csapat kérdéseinek megválaszolásához vagy a frissítések megosztásához, vagy konfiguráljon egy egyedi ClickUp AI ügynököt a feladatok állapotának és határidejének figyelemmel kíséréséhez, emlékeztető küldéséhez, problémák eskalálásához vagy az állapotok frissítéséhez, hogy a dolgok haladjanak. Ez a videó megmutatja, hogyan:

Mire számíthat az Opsgenie-ről való áttérés során és után?

Az Opsgenie-ről való áttérés olyan érzés lehet, mintha egy évek óta lakott házat pakolna össze. Minden ütemezésnek, eskalációs szabálynak és integrációnak megvan a maga helye, és az a gondolat, hogy mindezt egy új otthonba kell vinni, ijesztőnek tűnhet.

Az Atlassian alkalmazáson belüli migrációs eszközt kínál a Jira Service Management vagy a Compass rendszerre való áttéréshez. A folyamat strukturált, kiszámítható és úgy lett kialakítva, hogy minimálisra csökkentsék a zavarokat.

Ha úgy dönt, hogy valamelyiket választja, csak át kell tekintenie a tervét, be kell állítania a migráció dátumát, és hagyni, hogy az eszköz elvégezze a nehéz munkát. Nézzük meg, hogyan fog működni, és értékeljük, hogy ez jó választás-e a szervezetének.

A migráció folyamatának áttekintése

1. lépés → Tekintse át és válassza ki a megfelelő utat

Értékelje Opsgenie-tervét, és döntse el, hogy a Jira Service Management (ITSM-központú) vagy a Compass (fejlesztő-központú) a megfelelő választás.

2. lépés → Tervezze meg az áttérés dátumát

Válasszon egy olyan idővonalat, amely megfelel a számlázási ciklusának és a csapat felkészültségének.

3. lépés → Számlázás jóváhagyása

Az Atlassian számlázási adminisztrátora jóváhagyja a tervet, hogy az új termék rendelkezésre álljon.

4. lépés → Adatmigráció a háttérben

Az Opsgenie adatai szinkronizálódni kezdenek, miközben csapata továbbra is a szokásos módon dolgozik.

5. lépés → Átállás és leállítás

120 nap áll rendelkezésére, hogy véglegesítse az áttérést, mielőtt az Opsgenie leállna.

Röviden összefoglalva, mire számíthat:

Használja az irányított migrációs eszközt a nehéz feladatok automatizálásához.

A migráció alatt és után, egészen a leállításig teljes hozzáférést biztosítunk az Opsgenie-hez.

Kövesse a Jira Service Management vagy a Compass személyre szabott migrációs útmutatóit.

A 120 napos átmeneti időszak alatt módosíthatja a munkafolyamatokat és újrakonfigurálhatja a beállításokat.

Biztosítsa a riasztások, ütemezések és integrációk zavartalan folytonosságát

Az Opsgenie-ről a Jira Service Managementre való áttérés előnyei és hátrányai

Előnyök:

Zökkenőmentes, egységes munkafolyamatot hozhat létre.

Azok számára, akik már jelentős összegeket fektettek be az Atlassian ökoszisztémába, ez egy kényelmes és költséghatékony döntés lehet.

A Jira hatékony incidens utáni elemzése egyszerűsíti a követő intézkedések nyomon követésének folyamatát.

Az incidensadatok JSM-be történő összevonása hatékonyabb és átfogóbb jelentéstételt tesz lehetővé.

Hátrányok:

Az önálló Opsgenie egyes fejlett funkciói nem feltétlenül érhetők el azonnal a JSM-ben.

A tágabb JSM-környezetbe való átállás növelheti a komplexitást és a zajt.

A csapatoknak újratanulniuk kell a JSM új felületét és munkafolyamatait.

Íme néhány Reddit-felhasználó véleménye a témáról

Ez a Redditor úgy érezte, hogy a váltás összességében bevált számukra:

Nekünk nem ment rosszul. Újra át kell néznem a szerepkörök és jogosultságok beállítását, de úgy tűnik, minden elég jól átment, kivéve, ha pontosan ugyanazok a Jira csapatnevek, mint az OpsGenies-nél. Ezek nem egyesültek jól, és néhányat tönkretettek. Javaslom, hogy ha ilyen a helyzet, akkor mindenképpen változtassa meg őket.

Nekünk nem ment rosszul. Újra át kell néznem a szerepkörök és jogosultságok beállítását, de úgy tűnik, minden elég jól átment, kivéve, ha pontosan ugyanazok a Jira csapatnevek, mint az OpsGenies-nél. Ezek nem egyesültek jól, és néhányat tönkretettek. Javaslom, hogy ha ilyen a helyzet, akkor mindenképpen változtassa meg őket.

Itt van egy másik, aki nyilvánvalóan nem volt túl elégedett:

Ha valaki fontolgatja ezt a lehetőséget: mi áttértünk a Jira Service Managementre, amely része a már kifizetett csomagnak (a vállalat agresszíven takarékoskodik). Annyira rossz, hogy el sem tudom magyarázni. Ne vegye fontolóra ezt a lehetőséget.

Ha valaki fontolgatja ezt a lehetőséget: mi áttértünk a Jira Service Managementre, amely része a már kifizetett csomagnak (a vállalat agresszíven takarékoskodik). Annyira rossz, hogy el sem tudom magyarázni. Ne vegye fontolóra ezt a lehetőséget.

És egy másik, aki már hat hónap után újra váltani szeretne a JSM-ről:

A JSM szörnyű. Semmiképpen sem hasonlítható össze a PagerDuty, a Rootly vagy az Incident.io eszközökkel. Mi is körülbelül 6 hónapja váltottunk rá a munkahelyünkön, és máris alternatívákat keresünk. Nagyon rugalmatlan, szinte nincs integrációja, nem támogatja megfelelően a Slacket, és a műszakiak elég nagy arányban nem veszik észre az ügyeleti riasztásokat és üzeneteket (az OpeGenie-nél soha nem volt ilyen problémánk).

A JSM szörnyű. Semmiképpen sem hasonlítható össze a PagerDuty, a Rootly vagy az Incident.io eszközökkel. Mi is körülbelül 6 hónapja váltottunk rá a munkahelyünkön, és máris alternatívákat keresünk. Nagyon rugalmatlan, szinte nincs integrációja, nem támogatja megfelelően a Slacket, és a műszakiak elég nagy arányban nem veszik észre az ügyeleti riasztásokat és üzeneteket (az OpeGenie-nél soha nem volt ilyen problémánk).

Az Atlassian által kínált másik alternatíva, a Compass, nem közvetlen alternatívája az Opsgenie-nek. Ez inkább egy fejlesztői élményplatform, amelyet komplex szoftverarchitektúrák komponenseinek, szolgáltatásainak és függőségeinek feltérképezésére és kezelésére terveztek.

Javasoljuk, hogy mérlegelje ezeket a tényezőket, mielőtt döntene a csapatának legmegfelelőbb Opsgenie alternatíváról.

Opsgenie cseng, ClickUp felveszi

Az Opsgenie-ről való áttérés nagy lépésnek tűnhet, de tekints rá úgy, mint egy lehetőségre, hogy megkönnyítsd a csapatod életét.

Láttad, hogy a többi eszköz hogyan viszonyul egymáshoz, mindegyiknek megvannak a maga erősségei, de vannak korlátai is.

A ClickUp azonban csendesen megnyeri a szíveket. 🤗

Az okok a következők: Egy helyen egyesíti a feladatait, a kommunikációt és a munkafolyamatokat. Nem kell a képernyők között ugrálnia, vagy különálló eszközöket összeraknia. Ehelyett csapata kapcsolatban marad, tisztában van a prioritásokkal, és biztosan tudja, mi a következő teendő.

A megfelelő incidenskezelési megoldás kiválasztása nem csak a riasztásokról szól – hanem egy olyan robusztus incidenskezelési keretrendszer létrehozásáról, amely támogatja a hosszú távú működési hatékonyságot. A ClickUp segítségével csapata proaktívan kezelheti az incidenseket, miközben csökkenti a zajt és biztosítja az összhangot minden reagálás során. 😌

Ha készen áll a kevesebb fejfájásra és a nagyobb átláthatóságra, akkor itt az ideje, hogy regisztráljon a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az Opsgenie migrációját 2027 áprilisáig kell ütemezni. Ezen időpont után az Opsgenie adatai már nem lesznek elérhetők.

A legerősebb alternatívák közé tartozik a Jira Service Management, a PagerDuty, a FireHydrant, a TaskCall, az ilert, a Zenduty és az incident.io. Mindegyik más-más egyensúlyt kínál az ügyeleti menedzsment, az automatizálás és az integrációk terén. Ha azonban egy olyan all-in-one, AI-alapú platformot szeretne, amely egy helyen tartja a munkafolyamatokat, a kommunikációt és a dokumentációt, akkor válassza a ClickUp-ot.

A Jira Service Management tartalmazza az Opsgenie legtöbb alapvető funkcióját, mint például a riasztások, az ügyeleti beosztás és az incidens-munkafolyamatok, de bizonyos fejlett funkciók eltérhetnek. A Compass egy olyan lehetőség, amely a szolgáltatási katalógusokra és a komponensek nyomon követésére összpontosító fejlesztői csapatok számára ideális.

Igen. Az Atlassian egy alkalmazáson belüli migrációs eszközt biztosít, amely automatikusan áthelyezi a riasztásokat, az ütemterveket és az eskalációs szabályokat. A migrációt még a véglegesítés előtt kipróbálhatja egy demo fiókban.

Igen. Az olyan eszközök, mint a Cabot, az OpenDuty és az Alertmanager, nyílt forráskódú alternatívákként testreszabhatók, bár több beállítást és karbantartást igényelhetnek.

A költségek a választott platformtól függnek. A Jira Service Management, a Compass és más alternatívák többszintű árazást kínálnak, gyakran felhasználónként havonta. Néhány nyílt forráskódú eszköz ingyenesen használható, de infrastrukturális és támogatási költségekkel jár.

Igen. Csapata a migrációs időszak alatt továbbra is használhatja az Opsgenie-t, és az integrációk aktívak maradnak, amíg az Opsgenie véglegesen le nem áll. Utána újra kell konfigurálni őket az új platformon.