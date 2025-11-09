A legjobb 3 projektmenedzsment szoftver, amely az OKR munkafolyamatokra épül

A vállalatok több mint 60%-a legalább havonta kétszer ellenőrzi az OKR-jeit. De ez valóban elég? A célok napi ellenőrzése csak lassítana minket, de ha hetekig nem foglalkozunk velük, könnyen letérhetünk a pályáról.

Ezért fontos az OKR munkafolyamatokra épülő projektmenedzsment szoftver. Hidakat épít a kitűzött célok és a naptárunkat kitöltő napi feladatok között.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan segítheti az OKR és a projektmenedzsment kombinálása a csapatokat abban, hogy koncentráltak maradjanak, egyértelműen mérjék az előrehaladást, és jelentőségteljes eredmények felé haladjanak.

A 3 legjobb, OKR munkafolyamatokra épülő projektmenedzsment szoftver áttekintése

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb, könnyen használható projektmenedzsment eszközökről, hogy néhány kulcsfontosságú funkció, kiegészítő funkció, ár és felhasználói értékelések alapján kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

Itt van a módosított táblázat, amelyből az utolsó oszlopot eltávolítottuk, és az előnyöket/hátrányokat egybevonva:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Előnyök és hátrányok Árak* ClickUp Mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsment, amely összekapcsolja a célokat és a legfontosabb eredményeket a mindennapi munkával. Feladatokhoz kapcsolódó célok és automatikus előrehaladás-frissítés, egyedi irányítópultok az OKR láthatóságához, ClickUp Brain az OKR-javaslatokhoz és automatikus összefoglalókhoz. Előnyök: All-in-one munkaterület dokumentumok, feladatok és célok számára. Erős sablonok és rugalmas nézetek. Hasznos AI a kézi frissítések csökkentéséhez. Hátrányok: A legjobb eredményekhez átgondolt beállítás és névadás szükséges, egyes fejlett opciók megtanulása időbe telik. Ingyenes csomagok; testreszabás vállalatok számára Weekdone Negyedéves OKR-ek egyszerű heti ellenőrzésekkel és a csapat előrehaladásának nyomon követésével. Vizuális OKR hierarchia és összehangolás a vállalat, a csapatok és az egyének között, heti tervezési jelentések és automatikus emlékeztetők, pulzusfelmérések, egyéni megbeszélések és visszajelzési eszközök az elkötelezettség érdekében. Stratégiai térkép a stratégiai célok vizualizálásához, KPI táblák az OKR-ek mellett kezdeményezésekkel és bejelentkezésekkel, 1:1-esek, értékelések, pulzus és dicséretek a teljesítmény kontextusához. Ingyenes; egyedi árazás Perdoo Az OKR-ek összekapcsolása a KPI-k állapotával és egy élő stratégiai térképpel Stratégiai térkép a stratégiai célok vizualizálásához, KPI táblák az OKR-ek mellett kezdeményezésekkel és bejelentkezésekkel, 1:1-esek, értékelések, pulzus és dicséretek a teljesítmény kontextusához. Előnyök: Világos kapcsolat a stratégia, a KPI-k és az OKR-ek között, jó struktúra a vállalat egészére kiterjedő összehangoláshoz, hasznos ösztönzők és jelentések Hátrányok: Tanulási görbe a pillérek, KPI-k és OKR-ek modellezése során, a nagyobb szervezetek időt fordíthatnak a szerepek és jogosultságok finomítására Ingyenes; 7,90 USD/hó/felhasználó áron

Mit kell keresnie az OKR munkafolyamatokra épülő projektmenedzsment szoftverekben?

Sok csapat a legjobb szándékkal vág bele az OKR-keretrendszer bevezetésébe, de az első negyedév után gyakran nehézségekbe ütközik a rendszer fenntartása. A legtöbb vállalat, iparágtól és mérettől függetlenül, megpróbálta formalizálni az OKR-eket, de nehezen tudta fenntartani őket.

Itt jön képbe a megfelelő projektmenedzsment szoftver kiválasztásának fontossága. A megfelelő eszköz az OKR-eket nem csupán ambiciózus célokká, hanem gyakorlati eszközökké teszi, mivel közvetlenül összekapcsolja őket a projektekkel, feladatokkal és a napi előrehaladással. Keresse meg a következő elemeket:

Lehetővé teszi a célok és a legfontosabb eredmények egyértelmű létrehozását és összekapcsolását.

Támogassa a vezetés, a csapatok és az egyének közötti kaszkádszerű összehangolást.

Kínáljon valós idejű haladáskövetést egyszerű irányítópultokkal és vizuális haladási sávokkal.

Tegye lehetővé az együttműködést megosztott terek, frissítések és visszacsatolási ciklusok segítségével.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Microsoft Teams, és egyedi munkafolyamatokhoz is testreszabható.

A 3 legjobb, OKR munkafolyamatokra épülő projektmenedzsment szoftver

Bár egyes eszközök azt állítják, hogy segítenek az OKR-ek kezelésében, hatékonyságuk korlátozott. Ezért a csapatok a táblázatok, csevegőeszközök és feladatlapok között ragadnak, ami az eszközök elszaporodásához vezet.

A három projekt- és feladatkezelő szoftver, amelyet itt bemutatunk, valóban összehangolja a projektmenedzsmentet és az OKR munkafolyamatokat, így a célok kapcsolatban maradnak a mindennapi munkával, amely előreviszi őket.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és együttműködéshez)

Töltsön fel egy stratégiai dokumentumot, és szerezzen be olyan OKR-eket, amelyek megfelelnek üzleti prioritásainak, a ClickUp Brain javaslatai alapján.

Ha a nagy, inspiráló OKR-ek és a mindennapi munka közötti szakadék áthidalásáról van szó, amelynek eredményeként ezek a célok valóban megvalósulnak, a ClickUp csendesen kiemelkedik a többi közül.

A világ első konvergált AI munkaterületeként, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot, megszünteti a munka terjeszkedésének minden formáját, hogy 100%-os kontextust és egyetlen helyet biztosítson az emberek és az ügynökök közös munkájához.

Míg más eszközök csak a célok felsorolásánál vagy a műszerfalak létrehozásánál állnak meg, a ClickUp életben tartja ezeket a célokat azáltal, hogy összekapcsolja őket a már elvégzett munkával. Azok a csapatok, amelyeknek nehézséget okozott az OKR-ek egy negyedévnél hosszabb ideig történő fenntartása, végre megtalálhatják a számukra megfelelő ritmust.

Valós idejű átláthatóság és elszámoltathatóság a ClickUp Dashboards segítségével

Az OKR-ek beállítása után egyedi ClickUp irányítópultokat hozhat létre a részletes belső és külső jelentésekhez. Készíthet irányítópultokat az egyes célokhoz vagy OKR-ekhez, vagy egy fő irányítópultot, amelyen az egész vállalat összes célját nyomon követheti.

Vegyünk példának egy értékesítési vezetőt. A műszerfalán megjelenhetnek a negyedéves értékesítési OKR-ek, a folyamatok állapota és az egyéni teljesítménymenedzsment. Az ügyletek előrehaladtával a műszerfal automatikusan frissül. Ahelyett, hogy a negyedév végéig halogatnák a dolgokat, azonnal azonosítják a támogatást igénylő területeket.

Kártyákat is létrehozhat az OKR trendek nyomon követéséhez. Íme néhány, ami segíthet:

Szövegkártya: Szövegkártyával jegyezze fel az OKR trendeket, a heti frissítéseket és az akadályokat.

Számítókártya : Kövesse nyomon a folyamatban lévő célok, a legfontosabb eredmények és a teljesített célok számát. Kövesse nyomon a folyamatban lévő célok, a legfontosabb eredmények és a teljesített célok számát.

Portfóliókártya : Áttekintést kap az OKR-ek általános előrehaladásáról. Áttekintést kap az OKR-ek általános előrehaladásáról.

Kördiagram/oszlopdiagram kártyák : Az OKR előrehaladásának vizualizálása megbízott, osztály vagy más kategóriák szerint. Az OKR előrehaladásának vizualizálása megbízott, osztály vagy más kategóriák szerint.

Feladatlista kártya : Gyorsan hozzáférhet az OKR feladatok és listák szűrt nézetéhez. Gyorsan hozzáférhet az OKR feladatok és listák szűrt nézetéhez.

Ezenkívül könnyedén exportálhatja a kártyaadatokat (PDF, CSV stb.), hogy megoszthassa az OKR frissítéseket a ClickUp-on kívüli érdekelt felekkel.

🎥 Ön projektmenedzser, és most először szeretne egyedi irányítópultokat létrehozni? Nézze meg itt:

Próbálja ki a ClickUp Brain AI-alapú OKR-jeit és jelentéskészítő funkcióit!

Készítsen heti összefoglalót a haladásról, a kockázatokról és a legfontosabb eseményekről a csapatának a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp különlegessége abban rejlik, hogy a ClickUp Brain segítségével mesterséges intelligenciát használ, hogy az OKR-ek kialakítása és kezelése könnyebb legyen.

Javasoljon OKR-eket a meglévő stratégiai dokumentumok vagy értekezletek jegyzetének áttekintésével, és válassza ki a prioritásainak megfelelő témákat.

Készítsen önállóan előrehaladási jelentéseket, kiemelve, hogy mi halad a tervek szerint, és mi igényel figyelmet.

Javasoljon következő lépéseket, és finoman emlékeztesse a csapatot a kulcsfontosságú eredményekhez kapcsolódó, lejárt feladatokra.

A ClickUp Brain-t használó projektmenedzsment csapatok gyakran körülbelül 1,1 napot spórolnak meg hetente, és háromszor gyorsabban végzik el a munkát. Ez az időt arra fordíthatja, hogy közelebb kerüljön céljaihoz, ahelyett, hogy végtelen frissítési megbeszéléseken ülne.

A ClickUp Brain segítségével azonnal lekérdezheti az összes szükséges információt, és az ökoszisztémájában található adatokra támaszkodó, AI-alapú betekintést kaphat.

📌 Példa: Képzelje el, hogy egy termékcsapat feltölti éves ütemtervét. A ClickUp Brain olyan OKR-eket javasolhat, mint „10%-kal csökkenteni az ügyfélvesztést” vagy „a mobilalkalmazás v2 verzióját a harmadik negyedévben kiadni”, javasolt KR-ekkel és kapcsolódó feladatokkal együtt. A negyedév előrehaladtával a Brain rövid heti összefoglalókat készít a csapat számára, amelyek pontosan megmutatják, hol tartanak és mire kell figyelniük.

Bónusz: Hogyan szervezzünk OKR-munkafolyamatot a ClickUp-ban? A ClickUp hierarchiájának strukturált megközelítése megkönnyíti a célok összehangolását, az előrehaladás nyomon követését és mindenki felelősségre vonását. Hozzon létre egy teret az összes céljához és OKR-jéhez, amely egységes helyet biztosít a felelősségre vonhatóság és az átláthatóság számára.

Javasoljuk, hogy hozzon létre mappákat a vállalat egészére, az egyes részlegekre, negyedévekre vagy régiókra vonatkozó célok és OKR-ek számára. Az Ön vállalkozásának jellegétől függően a kombinált megoldás lehet az ideális.

Az Ön által létrehozott listák a mappák szervezésétől függenek. Például egy régióalapú célok és OKR-ek mappa tartalmazhat egy listát minden régióra vonatkozóan. Ezután hozzon létre egy feladatot minden célhoz vagy OKR-hez. Ez egyszerűvé teszi a nyomon követést, és központosítja a projekttel kapcsolatos összes megbeszélést, minimalizálva a késedelmeket és a kontextus hiányát.

A gyors hozzáférés érdekében létrehozhat egy dokumentumnézetet az OKR-térben, mappákban vagy listákban, attól függően, hogy hogyan szervezte meg a hierarchiát . Ebben a dokumentumban nyomon követheti a stratégiai értekezletek napirendjét, és a jegyzeteket végrehajtható feladatokká alakíthatja.

Együttműködés és testreszabás a ClickUp-on belüli különböző csapatok számára

A ClickUp rugalmasan használható. Hozzászólhat a célokhoz, valós időben megoszthatja a frissítéseket, és összekapcsolhatja olyan eszközökkel, mint a Microsoft Teams vagy a Slack. Ezenkívül a ClickUp a projektmenedzsment munkafolyamatokba beágyazott ClickUp Chat szolgáltatást is kínálja.

Kommunikáljon aszinkron módon kollégáival és csapatával közvetlenül a munkahelyén a ClickUp Chat segítségével.

Íme, hogyan hat ez a rugalmasság az iparágakra:

Startupok: Az alapítók egy helyen összehangolhatják a termék-, értékesítési és marketingcélokat, miközben a befektetőknek valós eredményeket mutathatnak be.

Ügynökségek: Az ügyfelek céljai közvetlenül kapcsolódnak a teljesítendő feladatokhoz, és az előrehaladási jelentések automatikusan megoszthatók.

Vállalatok: A vállalat egészére kiterjedő OKR-ek lefelé haladnak a részlegekhez és az egyénekhez, így mindenki összhangban marad.

💡 Profi tipp: Próbálja ki a ClickUp és olyan eszközök, mint a Google Workspace vagy a Zapier együttes használatát. Például kapcsolja össze a Google Forms webináriumokra való jelentkezéseket közvetlenül a ClickUp feladatokkal, amelyek egy kulcsfontosságú eredményhez kapcsolódnak. A műszerfal azonnal frissül, anélkül, hogy bárkinek kézzel kellene beírnia a számokat.

A ClickUp sablonokkal az OKR tervezés egyszerűvé válik.

A célok kitűzése egy dolog. Az, hogy mindenki a napi munka kaotikus körülményei között is szem előtt tartsa ezeket a célokat, már egy másik. Itt jön jól a ClickUp OKR keretrendszer sablonja. Ez a csapatoknak közös teret biztosít a célok meghatározásához és az előrehaladás nyomon követéséhez, és mindezt motiváló, nem pedig bonyolult módon.

Az igazi értéke abban rejlik, hogy struktúrát ad valamihez, ami gyakran homályosnak tűnik. Akár egy gyorsan fejlődő startupot, akár egy nagyvállalat nagy csapatát vezeti, ez a sablon mindenki számára világossá teszi, hogy munkájuk hogyan illeszkedik a nagyobb képbe.

A ClickUp legjobb funkciói

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyértelmű célokat és mérhető kulcsfontosságú eredményeket határozzanak meg, amelyek kapcsolódnak a valós munkához.

Vizuális irányítópultok és egyéni nézetek segítségével valós időben követheti a haladást.

Tegye lehetővé a részlegek közötti együttműködést közös célok és frissítések révén.

Támogassa a testreszabást olyan mezőkkel, állapotokkal és sablonokkal, amelyek alkalmazkodnak a különböző munkafolyamatokhoz.

Célkövető alkalmazásként is használható, amely zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Microsoft Teams, a Google Workspace és a Slack.

A ClickUp korlátai

Elsőre ez a sok funkció miatt nyomasztónak tűnhet.

A maximális érték elérése érdekében következetes beállítások és frissítések szükségesek.

Az új felhasználóknak a fejlett testreszabási funkciók elsajátítása több időt vehet igénybe.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Miért kiváló több prioritás kezelésére?

A munkát néhány OKR-hez kötheti, majd a haladást valós időben követheti nyomon. A műszerfalak és a Brain összefoglalók megkönnyítik az egyensúly visszaállítását, amikor a prioritások változnak, anélkül, hogy szem elől tévesztené a stratégiai célokat.

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

A ClickUp egy helyen egyesíti a feladatkezelést, a dokumentációt és az együttműködést. Fejlesztőként nagyon tetszik, hogy mennyire testreszabható – könnyedén beállíthatok sprinteket, nyomon követhetem a hibákat és kezelhetem a hátralékokat. A GitHub, a Slack és más fejlesztői eszközökkel való integráció segít minden összekapcsolásban.

A ClickUp egy helyen egyesíti a feladatkezelést, a dokumentációt és az együttműködést. Fejlesztőként nagyon tetszik, hogy mennyire testreszabható – könnyedén beállíthatok sprinteket, nyomon követhetem a hibákat és kezelhetem a hátralékokat. A GitHub, a Slack és más fejlesztői eszközökkel való integráció segít minden összekapcsolásban.

via Weekdone

Előfordult már, hogy ambiciózus OKR-eket tűzött ki, majd néhány héttel később rájött, hogy senki sem foglalkozik velük? Ez azért van, mert elsüllyednek a táblázatokban, és csak a negyedév végi sietős áttekintések során frissítik őket.

A Weekdone éppen ezt a szakadékot próbálja áthidalni. Az OKR-eket a heti jelentésekhez és a haladásról szóló frissítésekhez kötve biztosítja, hogy a célok a mindennapi munkában is láthatóak és értelmesek maradjanak.

A platform arra ösztönzi a csapatokat, hogy rendszeresen reflektáljanak, megosszák sikereiket vagy akadályaikat, és újragondolják a dolgokat, ha valami elakad. Könnyű, konzisztens és úgy lett kialakítva, hogy a stratégia mindig az első helyen álljon.

A Weekdone legjobb funkciói

Biztosítson egy vizuális OKR hierarchiafát, amely bemutatja, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a vállalati, a csapat és az egyéni célok.

Kösse össze a heti terveket és frissítéseket közvetlenül a negyedéves célokkal a folyamatos előrehaladás érdekében.

Automatizálja a heti állapotjelentéseket a beépített sablonokkal és a haladásra figyelmeztető emlékeztetőkkal.

Kínáljon alkalmazottak elkötelezettségét növelő eszközöket, például pulzusfelméréseket, egyéni megbeszéléseket és visszajelzések elismerését.

Támogatja a Slack, a Microsoft Teams, a Google Sheets és a Jira integrációját a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

A Weekdone korlátai

Az ingyenes csomag csak 3 felhasználót támogat, ami korlátozza a nagyobb csapatok számára a kezdeti szakaszban.

A beállítás és a bevezetés támogatás nélkül bonyolultnak tűnhet, különösen az OKR-t először használók számára.

Egyes integrációk, például a Microsoft Teams, gyakori újbóli bejelentkezést igényelnek a szinkronizálás fenntartása érdekében.

A Weekdone árai

3 felhasználóig ingyenes

Egyedi árazás

Weekdone értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Miért kiváló több prioritás kezelésére?

A heti ritmus segít kiválasztani, hogy mit kell most tenni, miközben hű marad a negyedéves célokhoz. Az egyszerű bejelentkezések csökkentik a státuszzajt, és több prioritást is ugyanazon eredményekre irányítanak.

Mit mondanak a felhasználók a Weekdone-ról?

Ez a G2-értékelés támogatja:

A Weekdone az OKR legjobb gyakorlatain alapul, ezért összehangolja céljainkat a vállalat céljaival. A célok létrehozása során a felhasználókat arra ösztönzik, hogy hozzanak létre egy célkitűzés-térképet a munkák racionalizálása érdekében.

A Weekdone az OKR legjobb gyakorlatain alapul, ezért összehangolja céljainkat a vállalat céljaival. A célok létrehozása során a felhasználókat arra ösztönzik, hogy hozzanak létre egy célkitűzés-térképet a munkák racionalizálása érdekében.

3. Perdoo (A legjobb az OKR-ek és a KPI-k összekapcsolásához, valamint egy élő stratégiai térképhez)

via Perdoo

Az OKR-t alkalmazó vállalatok 98%-a szerint céljaik és teljesítményük egyértelműbbé vált. Ha az egyértelműségre vágyik, a Perdoo ezt az ígéretet mindennapi gyakorlattá teszi.

A Perdoo segítségével a stratégia, az OKR-ek és a KPI-k egy helyen, egy felületen jelennek meg. Így világos stratégiai térképet, egyszerű ellenőrzési lehetőségeket és nyugodt ritmust kap, amely mindenki összhangban tart.

A szoftver áthidalja a magas szintű vízió és a napi végrehajtás közötti szakadékot, így a csapatok mindig láthatják, hogy munkájuk hogyan járul hozzá a nagyobb célok eléréséhez.

A Perdoo legjobb funkciói

Vizuális stratégiai térkép és KPI táblák, amelyek egyetlen nézetben összekapcsolják a stratégiai célokat, az OKR-eket és a mérhető KPI-ket.

Kövesse nyomon az OKR-eket és a KPI-ket egymás mellett, majd kapcsolja össze a kezdeményezéseket, hogy a projekt előrehaladása összhangban legyen a vállalati célokkal.

Heti ellenőrzések, egyéni megbeszélések, visszajelzések és dicséretek a lendület és a csapat elkötelezettségének fenntartása érdekében.

Jelentések és figyelmeztetések, amelyek kiemelik a megakadt kulcsfontosságú eredményeket, és segítenek a csapatoknak a megfelelő időben elvégezni a szükséges kiigazításokat.

Integrációk a Slack, a Microsoft Teams, a Google Sheets és a Zapier számára, valamint API az egyéni adatáramláshoz.

A Perdoo korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük, amikor eldöntik, hogyan strukturálják a stratégiai pilléreket, az OKR-eket és a KPI-ket.

Egyes munkafolyamatok merevnek tűnhetnek, amikor a célokat frissítik vagy komplex kezdeményezéseket bővítenek.

A nagy szervezeteknek különös figyelmet kell fordítaniuk a szerepkörök és jogosultságok első alkalommal történő beállítására.

Perdoo árak

Ingyenes

Prémium : 7,90 USD/hó felhasználónként

Supreme: 9,68 USD/hó felhasználónként

Miért kiváló több prioritás kezelésére?

Az OKR-ek mellett megjelenő KPI-k megkönnyítik a kompromisszumok megkötését, amikor a prioritások ütköznek egymással. A stratégiai térkép segítségével minden csapat tisztában van azzal, hogy a mai feladatok hogyan kapcsolódnak a hosszú távú célokhoz.

Perdoo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (490+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Perdoo-ról

A G2 értékelésében a következőket emelték ki:

A Perdoo egy világos és strukturált platformot biztosít a célok és a legfontosabb eredmények meghatározásához, nyomon követéséhez és összehangolásához a csapatok között. Intuitív felülete megkönnyíti a haladás vizualizálását, ösztönzi a felelősségvállalást és segít mindenkinek a közös célokra koncentrálni.

A Perdoo egy világos és strukturált platformot biztosít a célok és a legfontosabb eredmények meghatározásához, nyomon követéséhez és összehangolásához a csapatok között. Intuitív felülete megkönnyíti a haladás vizualizálását, ösztönzi a felelősségvállalást és segít mindenkinek a közös célokra koncentrálni.

Ha több lehetőséget szeretne az OKR-követő szoftverek közül, íme három kiemelkedő példa.

1. monday. com

Ha olyan projektmenedzsment szoftvert keres, amely az OKR munkafolyamatokra épül, és néhány táblától egy teljes munkaközpontig skálázható, a monday.com rugalmas irányítópultokat, egyszerű automatizálásokat és AI segítőket kínál, így céljai és legfontosabb eredményei kapcsolódnak a mindennapi projektmenedzsmenthez.

2. Hive

Ha célja a nyugodt, átlátható, AI-alapú projektvégrehajtás, a Hive segítségével könnyedén átalakíthatja az OKR-eket feladatokká, továbbíthatja a munkát felülvizsgálatra, és egy helyen nyomon követheti a projekt előrehaladását, így a csapatok zavartalanul, összehangoltan dolgozhatnak.

3. Wrike

Képzelje el egy termék bevezetését, ahol a marketing, a termékfejlesztés és az értékesítés egy idővonalat oszt meg egymással. A beérkező kérések strukturált feladatokként jelennek meg, a bizonyítékok egyértelmű jóváhagyási folyamaton mennek keresztül, és a munkaterhelés-nézetek megmutatják, kinek van kapacitása.

A célok és a legfontosabb eredmények számára testreszabható mezőkkel a Wrike lehetővé teszi, hogy a kapcsolódó feladatokat stratégiai célokhoz kapcsolja, és valós időben kövesse nyomon a több csapat által elért haladást.

Hogyan lehet hatékonyan kezelni a több prioritást (tippek + bevált gyakorlatok)

Amikor minden sürgősnek tűnik, érdemes visszatérni a fontos dolgokhoz. Íme, hogyan kezelhet több projektet és teendőt egy jó projektmenedzsment eszköz segítségével.

✅ Kezdje a hetet egy cél kitűzésével, majd válasszon három kisebb feladatot, amelyek elősegítik a kulcsfontosságú eredmények elérését.

✅ Amikor új feladat merül fel, válogassa ki a fontos és a sürgős feladatokat, ütemezze be a várható feladatokat, delegálja azokat, amelyeket mások elvégezhetnek, és udvariasan utasítsa vissza a többit, hogy stratégiai céljaira koncentrálhasson.

✅ Határozzon meg egy kis limitet az egy főre jutó aktív munkára, fejezze be az egyik feladatot, mielőtt újba kezdene, és korán derítse fel az akadályokat; kevesebb nyitott feladat nyugodtabb és gyorsabb projektelőrehaladást eredményez.

✅ Tegye láthatóvá az előrehaladást egy megosztott nézettel és egyszerű vizuális haladási sávokkal; a valós idejű előrehaladás elősegíti a csapat összehangolását és biztosítja, hogy a beszélgetések a tényekre, nem pedig az érzésekre koncentráljanak.

✅ Védje a koncentrációra szánt időt azzal, hogy blokkolja a csendes órákat és csoportosítja az üzeneteket; használjon rövid bejelentkezéseket a hosszú állapotmegbeszélések helyett, hogy a figyelem a célokra és a legfontosabb eredményekre összpontosuljon.

✅ Hetente kétszer teljesítményértékelés és újraindítás: frissítse az OKR előrehaladását, módosítsa a prioritásokat, vezessen listát a jó ötletekről, amelyek várhatnak, és ünnepelje a kis sikereket, hogy fenntartsa a lendületet.

