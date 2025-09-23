ChatGPT Voice és Whisper AI: a legfontosabb különbségek magyarázata

Az AI innováció terén élen járó OpenAI folyamatosan olyan eszközöket fejleszt, amelyek átalakítják az ember és a számítógép közötti interakciót.

A ChatGPT Voice Mode és a Whisper AI ugyanazon cég termékei, de a hangfeldolgozást ellentétes szemszögből közelítik meg.

Míg az előbbi valós idejű beszélgetéseket tesz lehetővé, az utóbbi egy automatikus beszédfelismerő modell, amely az audiót szöveggé alakítja.

Ezzel a ChatGPT Voice és Whisper AI útmutatóval elemezzük a két technológia különbségeit, és megnézzük, hogyan illeszkednek a modern hangvezérelt munkafolyamatokba.

Bónuszként ajánlunk egy másik eszközt, a házon belüli kedvencet, amely a leírásokat cselekvésekre konvertálja.

Mi az a ChatGPT Voice Mode?

via ChatGPT

A ChatGPT Voice Mode egy ChatGPT funkció, amely lehetővé teszi, hogy beszélt beszélgetéseket folytasson egy AI chatbottal valós időben. A kézmentes interakcióval folytathatja a Voice beszélgetéseket a háttérben, miközben más alkalmazásokat használ, vagy akár a telefon képernyője zárolva is.

Használja, hogy gyors válaszokat kapjon kérdéseire, ötleteket gyűjtsön, vagy egyszerűen csak megismerjen egy témát természetes, oda-vissza folyó beszélgetések során.

A Voice több mint két tucat nyelvet támogat, és kilenc különböző kimeneti hangot kínál.

A ChatGPT Voice Mode funkciói

A Voice Mode a hagyományos szöveg-beszéd chatbotoktól a beszélgetésszerű és érzelmileg érzékeny interakciók felé mozdul el. Íme néhány olyan funkciója, amely kiemeli a többi közül.

1. funkció: Megszakítások kezelése

A ChatGPT fejlett hangmódja a beszélgetés közben is beállítható, ha megszakítod a válaszadást. Ezzel sokkal könnyebb új részleteket hozzáadni vagy további kérdéseket feltenni várakozás nélkül.

Ahelyett, hogy elhamarkodottan belevágna, a hangfelismerés lehetővé teszi, hogy hosszabb szüneteket tartson, hogy összeszedje a gondolatait.

💡 Profi tipp: Bármilyen hangtechnológiát használ, mindig tartsa be a 3 másodperces szabályt. Ha egy bonyolult kérdés után 2-3 másodpercig szünetet tart, az AI-nak időt ad a kontextus feldolgozására és átgondoltabb válaszok adására.

2. funkció: Kontextusmegőrzés

A ChatGPT kontextusmegőrzése hang- és szöveges interakciók esetén egyaránt működik. Ha ugyanazon a szálon belül váltasz szöveg és hang között, nem kell újra megadnod a részleteket; a program felismeri a finom árnyalatokat és tudja, mire utalsz.

A Siri és Alexa eszközöktől eltérően, amelyek kisebb tárolási ablakokkal rendelkeznek, a ChatGPT Voice Mode a munkamenet során végig megőrzi a kontextust (még akkor is, ha órákig fut).

3. funkció: Vizuális interakciós képességek

via ChatGPT

A ChatGPT mobilalkalmazásokban a hangparancsokat vizuális tartalommal kombinálhatja. Ez a fejlett beállítás lehetővé teszi a képernyő megosztását, videók feltöltését vagy a kamera közvetlen tárgyakra irányítását. Ez a vizuális-hang kombináció praktikus problémamegoldási lehetőségeket nyit meg.

Például:

Ossza meg a táblázatot a képernyőmegosztás segítségével, és kérje meg a ChatGPT-t, hogy vezesse végig a képlethibákon.

Töltsön fel egy PDF-szerződést, és hangos interakcióval vitassa meg a konkrét záradékokat.

Irányítsa kameráját a meghibásodott készülékre, és szavakkal (több nyelven) írja le a problémát, hogy segítséget kapjon a hibaelhárításhoz.

A ChatGPT Voice Mode árazása

Ingyenes

Plusz: 20 dollár/hó

Előny: 200 dollár/hó

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

(A különböző ChatGPT-csomagokban benne van, és nem külön árazott)

Mi az a WhisperAI?

via OpenAI

A Whisper egy automatikus beszédfelismerő (ASR) rendszer, amely a beszélt hangokat vagy rögzített fájlokat írott szöveggé alakítja. 680 000 órányi többnyelvű és többfeladatos felügyelt adaton edzett, ez az open source modell kizárólag a leírás pontosságára összpontosít.

A Whisper előzetes képzési adatainak egyharmada többnyelvű, így a rendszer több mint 99 nyelvet képes felismerni és leírni rendkívüli pontossággal. A rendszer még rossz minőségű hangfelvételek esetén is stabil teljesítményt nyújt, több beszélő és háttérzaj jelenléte esetén is.

A Whisper funkciói

Íme a Whisper legfontosabb funkciói, amelyek kiemelkedő beszéd-szöveg átírási technológiává teszik.

1. funkció: Nyílt forráskód

A Whisper egy nyílt forráskódú beszéd-szöveg átírási szoftver, amelynek használatáért nem kell licencdíjat fizetni. Mivel nyílt forráskódú, hozzáférhet a teljes kódbázishoz, és saját igényeinek megfelelően módosíthatja azt a telepítéshez.

Az eszköz átfogó dokumentációt is biztosít. A fejlesztők megvizsgálhatják, hogyan dolgozza fel a modell az audiót, megérthetik a döntéshozatali logikáját, és közvetlenül a forráskódban hibaelhárítást végezhetnek.

❗Figyelem: A Whisperről beszámoltak, hogy kitalált betegségeket vagy kezeléseket, hamis mellékhatásokat, faji vagy demográfiai kijelentéseket, néha erőszakos tartalmakat, sőt olyan véletlenszerű mondatokat is kitalál, mint „Köszönjük, hogy megnézte!”, hogy kitöltse a beviteli csendeket.

2. funkció: Helyi tárhely

A Whisper helyileg és felhőben is telepíthető, így a felhasználók internetkapcsolat nélkül is átírhatják az audiofájlokat. Ez hasznos azoknak a vállalatoknak, amelyeknek teljes adatvédelemre és a GDPR-nak való megfelelésre van szükségük.

A Whisper helyi telepítése azonban jelentős számítási erőforrásokat igényel, különösen egy nagy teljesítményű GPU-t az optimális feldolgozási sebesség érdekében.

3. funkció: Whisper finomhangolás

A Whisper lehetővé teszi, hogy a beszéd-szöveg modelljét konkrét felhasználási esetekre és adatkészletekre képezze. Ez azonban erőforrás-igényes folyamat. A modell testreszabásához elő kell készíteni egy adatkészletet a képzéshez, magyarázattal együtt.

A finomhangolás funkció hasznos azoknak az iparágaknak, amelyek termék-specifikus szókincset igényelnek, például az orvosi területen végzett átírások, jogi dokumentációk vagy ügyfélszolgálati hívások esetében.

Hogyan működik a Whisper?

🧠 Érdekesség: A Whisper 680 000 órányi hangadaton van betanítva, ami 77 évnyi folyamatos hallgatásnak felel meg. A podcastoktól az előadásokon és beszélgetéseken át az interjúkig, a Whisper a webről összegyűjtött sokszínű, többnyelvű hanganyagokon van betanítva.

Whisper árak

A Whisper segítségével alacsony késleltetésű, multimodális élményeket hozhat létre. Az 1 millió API-token ára a következőket tartalmazza:

GPT-4o : 40,00 USD a bemeneti tokenekért, 2,50 USD a gyorsítótárazott bemeneti tokenekért és 80,00 USD a kimeneti tokenekért.

GPT-4o mini: 10 dollár a bemeneti tokenekért, 0,30 dollár a gyorsítótárazott bemeneti tokenekért és 20 dollár a kimeneti tokenekért.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ hangsegédet (4%) vagy automatizált ügynököt (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a ChatGPT és a Claude típusú beszélgető AI-eszközöket részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elfogadottsága annak tudható be, hogy ezek az eszközök gyakran specifikus feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy specifikus munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait egyesíti. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

ChatGPT Voice Mode és WhisperAI: funkciók összehasonlítása

A ChatGPT Voice Mode természetes, oda-vissza interakciókat tesz lehetővé beszélt beszélgetések révén. A Whisper viszont pusztán egy beszéd-szöveg átírási rendszer, amelynek célja az audio írásos szöveggé alakítása.

Míg az egyik a beszélgetéses párbeszédről ismert, a másik több nyelven végzi az átírást.

Íme egy rövid áttekintés a két szolgáltatás főbb különbségeiről:

Funkciók ChatGPT Voice mód Whisper AI Interakciós modell Kétirányú beszélgetés hangos válaszokkal Egyirányú beszédfelismerés szövegkonverzióhoz Nyelvi támogatás Több mint 30 nyelvet támogat natív hangszintézissel 99+ nyelvet ismer fel és ír le pontosan Válasz típus Hangválaszokat és beszélgetés-átiratokat generál Csak írásos szövegkimenetet állít elő Erőforrás-igény Felhőalapú feldolgozás minimális helyi követelményekkel Az optimális helyi feldolgozáshoz nagy teljesítményű GPU szükséges. Képzés Előre betanított beszélgetési modell, nem testreszabható Finomhangolható modell domain-specifikus terminológiához Háttérzaj kezelése Jó teljesítmény beszélgetési környezetben Pontos még rossz hangminőség esetén is Integráció komplexitása Egyszerű API-integráció, használat alapú árazással A Whisper AI integrálása komplex beállítást igényel a helyi telepítéshez. Több beszélő támogatása Egyfelhasználós interakcióra tervezve Fejlett hangfelismerő technológia, amely képes megkülönböztetni és leírni több beszélőt Beállítás Plug-and-play megoldás; közvetlenül a ChatGPT-ben is használható. Kézi beállítás szükséges a felhőben vagy a helyi alkalmazásokban

1. funkció: Beszédfelismerési funkció

A ChatGPT Voice Mode feldolgozza a hangbevitelt, és hanggal válaszol. Multimodális, megérti a természetes nyelvet, képes kezelni a megszakításokat és kiszűrni a háttérzajt.

A ChatGPT szálban a beszélgetés átiratát is megkapja, azonban ennek a pontossága változó.

A Whisper viszont egyirányú beszédfelismerő rendszerként működik. Audiofájlokat vagy élő beszédet pontos írott szöveggé alakít.

🏆 Győztes: A ChatGPT Voice Mode valós idejű beszélgetési képességeivel tűnik ki, míg a Whisper csak átírásra használható.

2. funkció: Kontextusmegértés

A ChatGPT Voice Mode képes a korábbi beszélgetésekre építeni a beszélgetéseket ugyanazon a szálon belül. Felismeri a burkolt jelentéseket és megérti a finom árnyalatú kérések jelentését, hivatkozva a beszélgetés korábbi részében megosztott információkra. Ez a kontextusérzékenység zökkenőmentes párbeszédélményt teremt.

A Whisper azonban nem érti a beszélgetés kontextusát, mivel csak átírási eszközként működik. Minden hangszegmenst függetlenül feldolgoz, anélkül, hogy megőrizné a korábbi interakciók memóriáját.

Bár pontosan konvertálja a beszédet szöveggé, nem értelmezi a különálló hangfájlok vagy beszélgetések közötti jelentést vagy kapcsolatokat.

🏆 Győztes: ChatGPT Voice Mode nyer, mert képes a korábbi kontextusra építeni és értelmes párbeszédet fenntartani.

3. funkció: Valós idejű feldolgozás

A ChatGPT Voice Mode kiválóan teljesít a valós idejű beszélgetésfeldolgozás terén. A beszédbevitelt feldolgozza és minimális késleltetéssel generál hangválaszokat.

A Whisper azonban előre rögzített fájlokat is képes feldolgozni kötegelt feldolgozással. Más szavakkal, csak a felvétel befejezése után dolgozza fel a fájlt. Más alternatívákhoz képest a Whisper feldolgozási ideje viszonylag lassabb. Ez a kompromisszum a sebesség helyett a leírás pontosságát helyezi előtérbe.

🏆 Győztes: A ChatGPT Voice Mode jobb a valós idejű interakciókhoz, míg a Whisper a találkozó utáni dokumentáláshoz alkalmasabb.

4. funkció: Az alkalmazási esetek sajátosságai

A ChatGPT Voice Mode ideális interaktív feladatokhoz és problémamegoldó megbeszélésekhez, ahol szükség van egy AI asszisztensre, aki valós időben gondolkodik és válaszol. Azok számára alkalmas, akik gyors, de megbízható válaszokat keresnek a problémákra.

A Whisper azonban akkor hasznos, ha írásos feljegyzéseket szeretne készíteni hangtartalmakból és diktált szövegekből. Elsősorban hangjegyzetek átírására és hallássérült emberek számára hozzáférhetőségi funkciók biztosítására használják. Erőssége a dokumentációban és az archiválásban rejlik.

🏆 Győztes: Nincs egyértelmű győztes, ez a céljától függ. Válassza a ChatGPT Voice Mode-ot interaktív párbeszédhez, a Whisper-t pedig dokumentációs és archiválási célokra.

5. funkció: Árak

A ChatGPT Voice Mode minden ChatGPT árkategóriában elérhető, azonban az ingyenes felhasználók korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek. Nyílt API-val rendelkezik, amelyet a fejlesztők integrálhatnak az alkalmazásokba, és az OpenAI platformján keresztül használat alapú árazás érvényes rá.

A Whisper az OpenAI API-ján keresztül rugalmasabb árazást kínál, és percenként 0,006 dolláros áron az egyik legköltséghatékonyabb eszköz a leírási igények kielégítésére. A helyi modell bevezetése azonban gazdaságosabb azoknak a szervezeteknek, amelyek gyakori feldolgozást igényelnek.

🏆 Győztes: Attól függ, hogyan tervezi használni őket. A ChatGPT Voice Mode beszélgetéshez és igény szerinti használatra alkalmas, míg a Whisper költséghatékonyabb nagy léptékű átírási folyamatokhoz.

🌟 Bónusz: Bár a ChatGPT Voice Mode és a Whisper a valós idejű beszélgetésekre és átírásra összpontosít, nem kínálnak beépített munkafolyamat-automatizálást. Az autopilot ügynökök (mint például a ClickUp-ban) előre elkészíthetők vagy egyedi igények szerint testreszabhatók, hogy meghatározott kiváltó események alapján automatikusan cselekedjenek, ami sem a ChatGPT Voice, sem a Whisper esetében nem lehetséges natív módon. Miért fontos ez? A beszélgetéstől a cselekvésig: Az előre elkészített Autopilot ügynökök átvizsgálják a csevegéseket, feladatokat és dokumentumokat a helyükön, és ennek megfelelően létrehoznak vagy kiosztanak feladatokat. A ChatGPT Voice képes rögzíteni az audio bemenetet, de nem generál automatikusan feladatokat, és nem halad előre a munkában konkrét bemenetek nélkül. Egyedi logika az Ön vállalkozásához: Létrehozhat Létrehozhat egyedi Autopilot ügynököket , amelyek pontosan az Ön szabályait követik – például megjelölhetik a találkozók összefoglalóit, frissíthetik a CRM-rekordokat vagy kiválthatják a nyomon követő e-maileket. A Whisper csak szöveget ad ki, így az összes nyomon követési munkát manuálisan kell elvégeznie.

Egyedi logika az Ön vállalkozásához: Létrehozhat Létrehozhat egyedi Autopilot ügynököket , amelyek pontosan az Ön szabályait követik – például megjelölhetik a találkozók összefoglalóit, frissíthetik a CRM-rekordokat vagy kiválthatják a nyomon követő e-maileket. A Whisper csak szöveget ad ki, így az összes nyomon követési munkát manuálisan kell elvégeznie.

ChatGPT Voice Mode és WhisperAI a Redditen

A vita lezárásaként a Redditre vittük a kérdést. Íme néhány felhasználói vélemény mindkét eszközről.

Bár a ChatGPT Voice Mode kezdetben rendkívül pozitív visszajelzéseket kapott, a felhasználók (általában) frusztráltak az új frissítések miatt. Az egyik felhasználó szerint

Régebben alig vártam, hogy használhassam (a ChatGPT Voice Mode-ot), hogy egy hosszú munkahét végén áttekintsem a hét eseményeit, vagy elmélyüljek egy technikai témában, vagy csak szabadon csevegjek. A beszélgetések természetesek és élvezetesek voltak. Most viszont pokolian idegesítő. Rövid válaszok, ridegség. Bármiről is beszélek, úgy tereli a beszélgetést, hogy nincs hova továbbmenni. A beszélgetés egyszerűen elhal. Mintha valaki ideges lenne rád, más dolga lenne, és csak gyorsan le akarna rázni, mielőtt el kell mennie.

Régebben alig vártam, hogy használhassam (a ChatGPT Voice Mode-ot), hogy egy hosszú munkahét végén áttekintsem a hét eseményeit, vagy elmélyüljek egy technikai témában, vagy csak szabadon csevegjek. A beszélgetések természetesek és élvezetesek voltak. Most viszont pokolian idegesítő. Rövid válaszok, ridegség. Bármiről is beszélek, úgy tereli a beszélgetést, hogy nincs hova továbbmenni. A beszélgetés egyszerűen elhal. Mintha valaki ideges lenne rád, más dolga lenne, és csak gyorsan le akarna rázni, mielőtt el kell mennie.

Egy másik felhasználó is hasonló véleményt osztott meg a fejlődő Advanced Voice Mode-ról. A szál szerint

Az Advanced Voice az egyetlen hangmodell, amely az idő előrehaladtával valójában visszafejlődik. Ha visszatekintünk az eredeti bemutatókra, azok teljes kifejezőerővel rendelkeztek, rendkívül élethűek voltak. Különösen a legutóbbi frissítés után nem tud suttogni, nem tud akcentussal beszélni. Csak egy, kissé unalmas, vállalati ügyfélszolgálati módja van.

Az Advanced Voice az egyetlen hangmodell, amely az idő előrehaladtával valójában visszafejlődik. Ha visszatekintünk az eredeti bemutatókra, azok teljes kifejezőerővel rendelkeztek, rendkívül élethűek voltak. Különösen a legutóbbi frissítés után nem tud suttogni, nem tud akcentussal beszélni. Csak egy, kissé unalmas, vállalati ügyfélszolgálati módja van.

A Whisper kiterjedt beállítást igényel, és még így is előfordulnak alkalmi hibák nagy fájlok feldolgozása közben. Egy felhasználó szerint

Körülbelül másfél éve használom a Whisper nagy modelljét, és bár működése elképesztő, néha hallucinációkat tapasztalok, és csak újratöltés után áll helyre.

Körülbelül másfél éve használom a Whisper nagy modelljét, és bár működése elképesztő, néha hallucinációkat tapasztalok, és csak újratöltés után áll helyre.

Az egyes eszközök korlátai

Sem a ChatGPT Voice Mode, sem a Whisper nem mentes a kompromisszumoktól. Jobb megérteni, hol vannak hiányosságaik, hogy ne érjenek meglepetések a valós használat során.

A ChatGPT Voice Mode korlátai

Korlátozott offline funkcionalitás : A feldolgozáshoz állandó internetkapcsolatra van szükség, ezért gyenge internetkapcsolattal rendelkező területeken vagy adatvédelmi szempontból érzékeny beszélgetések esetén nem használható.

Egyetlen beszélőre összpontosít : egyéni beszélgetésekre tervezték, és nehezen boldogul csoportos beszélgetésekkel vagy több résztvevő egyidejű beszédével.

Nincs audiofájl-feldolgozás: nem képes előre rögzített találkozók vagy meglévő audio tartalmak átírására.

A Whisper korlátai

Csak egy egyszerű átírás: A Whisper nem egy A Whisper nem egy találkozói jegyzetek készítésére szolgáló mesterséges intelligencia . Csak az audiofelvétel egyszerű átírását adja meg, formázás nélkül.

Nincs valós idejű interakció : nem képes párbeszédet folytatni, illetve intelligens válaszokat adni.

Erőforrás-igényes helyi telepítés : Helyi futtatás esetén az optimális feldolgozási sebességhez nagy teljesítményű GPU-kkal rendelkező, nagy teljesítményű hardverre van szükség.

Korlátozott beszélő azonosítás: Bár több beszélőt is képes kezelni, nem azonosítja automatikusan, hogy ki beszél, és nem különbözteti meg a beszélőket név szerint.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain MAX-ot a hang-szöveg átalakításhoz, amely többet nyújt, mint egyszerű átírás. Míg a ChatGPT Voice Mode és a Whisper a hangot elkülönítve kezeli, a ClickUp Brain MAX a beszédet strukturált, kontextusba ágyazott tudássá alakítja ugyanazon a platformon belül, ahol a csapatod máris dolgozik. Íme, hogyan haladja meg mindkettőt: Hangból cselekvés: A Brain MAX átírja az audio- és videoklipjeit, hogy automatikusan kivonja a legfontosabb pontokat, döntéseket és követendő feladatokat. Nem kell semmit sem átírnia vagy manuálisan átszerveznie.

Egy alkalmazás az összes kontextushoz: Minden átírás, jegyzet és feladat, amelyet a Brain MAX létrehoz, a ClickUp-ban található – a projektek, dokumentumok, táblák és csevegések mellett. Kontextus megszerzése alkalmazások közötti váltás nélkül

Élő vagy rögzített videókon is működik: A ClickUp AI Notetaker segítségével valós idejű találkozók rögzítését (mint a ChatGPT Voice) és rögzített hangfájlok átírását (mint a Whisper) is kezeli, így mindkét felhasználási esetet egyetlen eszközben egyesíti.

Adatvédelmi szempontból kedvező: az adatok a ClickUp munkaterületén belül maradnak, így alkalmas adatvédelemre érzékeny környezetekben való használatra.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a ChatGPT Voice és a WhisperAI között

Sem a ChatGPT Voice Mode, sem a Whisper AI nem zárja teljesen a kört a beszélt beszélgetésektől a hasznosítható tudásig.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, áthidalja a szakadékot. Lehetővé teszi a beszélgetések rögzítését, feldolgozását és az azok alapján történő cselekvést. Vessünk egy pillantást a ClickUp legfontosabb funkcióira, amelyek ezt lehetővé teszik.

ClickUp első számú előnye: ClickUp AI Notetaker

A ClickUp Notetaker segítségével alakítsd át a megbeszéléseken felmerült teendőket megvalósítható feladatokká.

Nem kell külső API-kat konfigurálnia vagy külön AI-átírási eszközöket telepítenie ahhoz, hogy egy órás megbeszéléseket átírjon. A ClickUp használatával ezt a funkciót a ClickUp AI Notetaker beépített funkciójaként kapja meg.

Engedje meg, hogy csatlakozzon az értekezleteihez, és a program leírja az értekezlet hanganyagát szöveggé, azonosítja a beszélőket és időbélyegeket ad hozzá, így Ön követni tudja a beszélgetést.

A ClickUp AI segítségével átírási támogatást kaphat az értekezletek, hangjegyzetek és képernyőfelvételekhez. Bármely munkafolyamatból származó hanganyagot kereshető és felhasználható szöveggé alakít.

A ClickUp automatikus átírási funkciójával alakítsd felvételeidet hasznos információkká!

A ChatGPT Voice vagy a Whisper AI felett előnyt biztosító további funkciók a következők:

Intelligens összefoglalók készítése : Ez : Ez az AI-alapú értekezlet-összefoglaló automatikusan összefoglalja a legfontosabb pontokat (az értekezletről), és azokat közvetlenül egy adott ClickUp Chat csatornára teszi közzé, hogy a csapat azonnal láthassa őket.

Feladatokat azonosít : Kivonja a feladatok listáját a hívásaiból, és azokat kijelölt : Kivonja a feladatok listáját a hívásaiból, és azokat kijelölt ClickUp feladatokká alakítja, pl. „Emma-nak a következő találkozónk előtt véglegesítenie kell a szerződés feltételeit” feladattá válik, amelyet Emma-nak kell elvégeznie, megfelelő határidővel.

Transzkriptumok strukturálása : A transzkriptumokat : A transzkriptumokat ClickUp Docs formátumban formázza, és kereshető referenciapontként tárolja a jövőbeli hozzáféréshez.

Lehetővé teszi a találkozók keresését : az összes találkozó jegyzetét átkutatja, hogy megtalálja a hetekkel ezelőtti konkrét beszélgetéseket, és : az összes találkozó jegyzetét átkutatja, hogy megtalálja a hetekkel ezelőtti konkrét beszélgetéseket, és megosztja a jegyzeteket a releváns csapattagokkal.

Mindenhol működik: bármely hívásplatformhoz (Zoom, Teams, Meet) csatlakozik, hogy további beállítások nélkül leírja a virtuális találkozókat.

💡 Profi tipp: A ClickUp AI Notetaker címkézi a megbeszélés során meghozott intézkedéseket, határidőket és döntéseket, és a ClickUp Docs alatt rendezi őket.

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

Míg a ClickUp AI Notetaker leírja a megbeszéléseket, a ClickUp Brain, a beépített AI asszisztens, hatékony intelligencia réteget ad a jegyzetekhez.

Korábban már említettük, hogy képes összefoglalni a leiratokat vagy kiválasztani bizonyos pillanatokat anélkül, hogy manuálisan kellene keresni a tartalmat. Még a leiratot is el tudja olvasni, és kivonni belőle a legfontosabb információkat.

Tegyen fel kérdéseket Brainnek a találkozóról, és ő a jegyzetekből merít információkat.

A ClickUp Brain ennél sokkal többet tud:

Kézmentes dokumentumok készítése : Mondja el gondolatait, és a Brain strukturált jegyzetekké alakítja azokat, amelyeket feladatokban vagy dokumentumokban használhat.

A beszédet végrehajtható feladatokká alakítja : diktálja a projekt követelményeit, és nézze meg, ahogy a Brain átfogó feladatlistákat állít össze megfelelő leírásokkal, határidőkkel és megbízottakra vonatkozó ajánlásokkal.

Feladatok automatizálása : Kérje meg a Brain-t, hogy hozzon létre : Kérje meg a Brain-t, hogy hozzon létre ClickUp automatizálásokat , és kapjon egy egyedi automatizálást, amelynek triggereit és műveleteit igényei szerint szerkesztheti.

Vállalati szintű keresés: Tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Adj nekem a múlt havi ügyfélmegbeszélések projektfrissítéseit”, és : Tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Adj nekem a múlt havi ügyfélmegbeszélések projektfrissítéseit”, és a ClickUp Enterprise Search releváns adatokat fog lekérni az összes csatlakoztatott alkalmazásból, hogy teljes kontextusú válaszokat adjon.

Nézze meg ezt a YouTube-videót, amelyben részletesebben bemutatjuk, hogyan írja le a ClickUp Brain a hangot és a videót:

🌟 Bónusz: A ClickUp Brain felhasználói több külső AI modell közül választhatnak, többek között a ChatGPT, a Claude és a Gemini közül, különböző írási, érvelési és kódolási feladatokhoz, közvetlenül a ClickUp platformon belül! Maximalizálja a projekt hatékonyságát a ClickUp segítségével a választott AI modellel!

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

Testreszabható widgetek hozzáadása a kontextusváltás csökkentése érdekében a ClickUp Docs-ban

Már megbeszéltük, hogy a ClickUp Notetaker hogyan készít jegyzeteket egy videóból, és tárolja azokat a ClickUp Docs-ban.

A Docs átfogó dokumentumkezelési funkciókat kínál, amelyekkel az önálló diktálási eszközök egyszerűen nem tudnak versenyezni. Munkája rendezett marad a kereshető Docs Hubban, így gyorsan megtalálhatja a szükséges információkat.

Íme a ClickUp Docs által kínált legfontosabb hang-dokumentum funkciók:

Valós idejű közös szerkesztés : Több csapattag egyszerre szerkesztheti a hanggal létrehozott dokumentumokat, miközben megjegyzéseket és javaslatokat fűzhet hozzájuk.

Intelligens formázás beszédből : a ClickUp Brain automatikusan strukturálja a diktált tartalmat fejlécekkel, listákkal és szakaszokkal a beszélt kontextus alapján.

Feladatkonverzió : Bármely dokumentumrészletet határidővel és projektkapcsolatokkal rendelkező feladatokká alakíthat.

Widget integráció : Élő projektadatok, feladatlisták és jelentési widgetek közvetlenül a dokumentumokba ágyazva

Beágyazott mellékletek: Képernyőképek, PDF-ek vagy hivatkozási fájlok hozzáadása közvetlenül a dokumentumokhoz a teljes kontextus érdekében.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Assign Comments funkciót, hogy közvetlenül a jegyzetekben vagy a dokumentumokban jelölje meg az egyes csapattagokat. A visszajelzéseket nyomon követhető feladatokká alakíthatja, minden elemhez tulajdonost rendelhet, és így elkerülheti a megbeszélés utáni nyomon követés zavarait.

A ClickUp integrált AI-képességei olyan intelligens automatizálást tesznek lehetővé, amelyet a szigetelt AI-eszközök nem tudnak megvalósítani. Ezért hisszük, hogy ez a Voice és a Whisper jobb alternatívája.

Használja ki hangját a ClickUp munkafolyamatainak automatizálásához

A ChatGPT Voice Mode beszéd-beszéd funkciói és a Whisper átírási pontossága új lehetőségeket nyitottak a kézmentes termelékenység és a többnyelvű kommunikáció terén. Az AI-segítség és a tényleges munkavégzés között azonban még mindig jelentős szakadék tátong.

A ClickUp univerzális munkaterület-megközelítésével az AI-alapú hang-szöveg átalakítási funkciókat közvetlenül a projekt munkafolyamataiba integrálja. Itt a diktált ötleteid feladatokká válnak, míg a találkozók jegyzőkönyvei közös projektdokumentumokká alakulnak.

Ha ezt összes feladatával, dokumentumával és csevegésével egy helyen kombinálja, megérti, miért a ClickUp az az AI-megoldás, amelyre mindenhez szüksége van.

Regisztráljon most ingyenesen, és változtassa meg csapatának hangtechnológia-használatát a projektek tényleges végrehajtása során.