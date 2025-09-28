Perplexity vs. Google AI Mode: melyik a jobb a termelékenység és a kutatás szempontjából?

A mai keresési környezet alapvetően megváltozott: a statikus linklisták helyett ma már a beszélgető AI-élmény dominál.

A 2022 augusztusában elindított Perplexity beszélgetős keresőmotor több millió felhasználóval rendelkezik, akik átlátható hivatkozásokkal és tudományos stílusú válaszokkal ellátott, kutatásközpontú keresést keresnek.

2025 márciusában a Google bejelentette az AI Mode elindítását, mint válaszát a Perplexity-re. Bár még kísérleti fázisban van, a korai felhasználók pozitív értékeléseket adnak róla.

Tehát, ez a két (Perplexity vs. Google AI Mode) közül, amelyek közül az egyik AI-ra lett tervezve, a másik pedig utólagosan lett vele felszerelve, melyik nyújt jobb eredményeket a keresési lekérdezésekhez?

Hasonlítsuk össze mindkét funkciót, és nézzük meg, hogyan teljesítenek ugyanazon lekérdezés esetén. Emellett bemutatunk egy harmadik eszközt is, amelyet talán mindkettőnél jobban fog kedvelni!

Mi az a Perplexity?

via Perplexity

A Perplexity egy AI-alapú kereső- és válaszadó motor, amely közvetlen válaszokat ad a kérdéseire, hivatkozásokkal az eredeti forrásokra. Több fejlett nyelvi modellt (GPT-4, Claude és mások) kombinál valós idejű webes keresésekkel.

A hagyományos keresőmotorokkal ellentétben, amelyek weboldalak linkjeinek listáját adják vissza, ez a rendszer összefoglalt, megfelelően hivatkozott válaszokat ad beszélgető stílusban.

A Perplexity segítségével kereséseket futtathat élő internetes tartalmakon vagy feltöltött fájlokon. Az eszköz ötvözi az AI chatbot beszélgetési képességeit az LLM keresőmotorok mélyreható kutatási funkcióival, lehetővé téve komplex, többszintű lekérdezések természetes, oda-vissza beszélgetés formájában történő feltárását.

Perplexity funkciók

A Perplexity AI erőssége abban rejlik, hogy képes összekapcsolni az alkalmi kíváncsiságot és a komoly kutatást. Tudásalapú intelligens keresési felfedezési megközelítést alkalmaz, hogy a felhasználóknak kontextusba ágyazott válaszokat adjon az internetről.

A Perplexity-t kiemelkedővé tévő funkciók a következők:

1. funkció: Mélyreható kutatási mód

A Perplexity Deep Research módja haladó, szakértői szintű kutatásra lett tervezve, és messze túlmutat a szokásos gyors kérdés-válasz élményen. Mint láthatja, amikor kérdést tesz fel a Perplexitynek, az nem csak a legmagasabb rangú eredményeket jeleníti meg.

Például, amikor a rendszer megkérdezi: „Mondja el, mi a különbség a kontextus-kiegészített és az utasítás-kiegészített prompt között”,* 2-4 percet vesz igénybe, több tucat keresést hajt végre, több száz forrást olvas el, értékeli azok hitelességét, majd ezeket strukturált jelentésbe foglalja össze.

Ez hasznos lehet olyan komplex témáknál, mint a pénzügyek, a marketing, a technológia, az egészségügy vagy a közéleti események – olyan területeken, ahol a felszínes összefoglalás nem elegendő.

A Perplexity ingyenes fiókjával rendelkező felhasználók naponta legfeljebb három ilyen lekérdezést futtathatnak, míg a Pro felhasználók naponta 500 Deep Research lekérdezést kapnak.

Hogyan működik a Deep Research mód? Íme egy rövid összefoglaló:

Színpad Mit csinál Kezdeti keresés és hatókör meghatározása Számos független keresést indít el, azonosítja a releváns dokumentumokat és forrásokat, majd finomítja, hogy mit kell mélyebben vizsgálnia. Források olvasása/értékelése Elolvassa a tartalmat, értékeli annak hitelességét és relevanciáját, majd megérti azt – „következtetéseket von le” arról, hogy mit kell legközelebb ellenőrizni. Jelentés összefoglalása Strukturált, koherens jelentést készít az összefoglalt eredményekkel, esetleg összehasonlítva a különböző perspektívákat, és összefoglalva a megállapításokat. Exportálás és megosztás A végleges jelentés exportálható (PDF vagy dokumentum formátumban) vagy Perplexity oldalra konvertálható, hogy másokkal is megoszthassa.

👀 Tudta? Az ELIZA (1966), amelyet Joseph Weizenbaum alkotott a MIT-nél, volt az első chatbot. Mintázat-egyeztetést és egyszerű szkripteket használt a beszélgetések szimulálásához, különösen egy terapeuta személyiségével.

2. funkció: Labs

A Perplexity Pro felhasználók a beviteli sávban található módválasztóból érhetik el a Labs szolgáltatást.

Kiterjedt kutatások és elemzések alapján a Labs 10 percet vagy annál több időt fektet be, és további eszközöket használ, mint például a fejlett fájlgenerálás és a mini-alkalmazáskészítés.

Ugyanarra a kérdésre részletes utasításokat ad, és részletes válaszokat kap.

Számosféle eredményt képes létrehozni, beleértve jelentéseket, táblázatokat, interaktív irányítópultokat, prezentációkat, mini-alkalmazásokat, sőt egyszerű webalkalmazásokat is HTML, CSS és JavaScript használatával.

👀 Tudta? A Siri (2010) hangalapú asszisztensek bevezetése, majd a Google Assistant, Alexa, Cortana stb. következett, ami a chatbotokat a pusztán szövegalapú interakciótól a természetesebb módszerek felé terelte, mint például a beszéd, a hardverrel való integráció és a hangalapú felhasználói felületek.

3. funkció: Comet

A Comet a Perplexity AI beépített AI-alapú böngészője. A keresést és a feladatok végrehajtását közvetlenül a böngészési élménybe integrálja.

Az agens AI segítségével a Comet megérti a megtekintett oldal kontextusát, legyen az Reddit-szál, YouTube-videó vagy receptoldal, és lehetővé teszi, hogy (azonnal) műveleteket hajtson végre anélkül, hogy lapot kellene váltania.

A Comet integrálható vállalati alkalmazásokkal a munkafolyamatok hatékonyságának növelése érdekében. Például a Gmail integrációja lehetővé teszi az e-mail szálak összefoglalását, míg a Naptár összekapcsolhatósága segít a találkozók ütemezésében és az időzónák közötti koordinációban.

Természetes beszélgetés során megkérheti a Comet-et, hogy teljesítsen bizonyos feladatokat. Például megkérheti, hogy állítson össze egy Instacart kosarat egy sült csirke recepthez, és a program automatikusan hozzáadja a szükséges hozzávalókat a kosárhoz.

Ez a munkafolyamat-automatizálás alapvetően megkülönbözteti a Comet-et a hagyományos böngészőktől, mint például a Google.

Perplexity árak

Perplexity: Ingyenes

Perplexity Pro: 20 USD/hó

Perplexity Enterprise: 40 USD/hó/felhasználó

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

Mi az a Google AI Mode?

via Google

A Google AI Mode egy kísérleti funkció, amely a Google Keresőbe van beépítve. Ezzel a funkcióval a Google célja, hogy a keresést intelligens, csevegésszerű élménnyé alakítsa, ahol a felhasználók a hagyományos listák helyett beszélgetésszerű formában kaphatnak részletes válaszokat kérdéseikre.

A Google AI Mode a Gemini modelleket használja, hogy teljes körű AI keresési élményt nyújtson, miközben hatalmas belső adatbázisából és élő webes tartalmakból merít információkat.

Ez a funkció azonban még gyerekcipőben jár, és csak bizonyos országokban érhető el. Előfordulhat, hogy néha nehezen tudja összeállítani az információkat, és ilyen esetekben közvetlenül a szokásos Google keresési eredményekhez irányítja át Önt.

📚 További információk: Tudásbázis-keresés: Hogyan lehet gyorsabban megtalálni az információkat?

A Google AI Mode funkciói

Így integrálja a Google AI mód az AI képességeket a keresésbe, hogy koherens kutatási élményt nyújtson.

1. funkció: Fejlett érvelés

A Google AI Mode a Gemini 2. 5 Pro teljesítményét használja ki a logikai előrehaladást és kontextusbeli megértést igénylő összetett, többrészes lekérdezések kezeléséhez. Gondoljon csak a gondolkodási feladatokra, matematikai problémákra, pénzügyi elemzésekre és kódolási lekérdezésekre, amelyek messze meghaladják az egyszerű keresési eredményeket.

Vegyük ugyanazt a promptot, amit a Perplexity esetében is használtunk: „Mondja el, mi a különbség a kontextus-kiegészített prompt és az utasítás-prompt között. ”

Az AI Mode összehasonlító táblázatot és példákat is tartalmaz. Ha mélyebb kérdéseket tesz fel, összefoglalót is kap, valamint linkeket azokhoz a forrásokhoz, ahonnan az információkat szerezte.

Egy másik kiemelkedő aspektus a fórumok, ahol technikai vitákat folytathat a témáról.

👀 Tudta? Gondolkodni tudnak a gépek? Így kezdte Alan Turing 1950-ben írt kutatási cikkét. „Számítástechnika és intelligencia” című cikkében Alan Turing megjósolta, hogy 2000-re a gépek olyan jól fogják tudni játszani az utánzási játékot, hogy egy átlagos kérdező öt percnyi kérdezés után legfeljebb 70%-os eséllyel fogja tudni helyesen azonosítani, hogy géppel vagy emberrel beszél-e.

2. funkció: Többmodellű bemenet

A keresést szöveggel, hanggal vagy képpel indíthatja el. Az AI Mode előzményeinek segítségével akár ott is folytathatja, ahol abbahagyta.

Például, ha egy barkácsolási projekten dolgozik, akkor a kameráját egy elromlott csapra irányíthatja, és megkérdezheti: „Hogyan javíthatom ki ezt a szivárgást?” Az AI elemzi, amit lát, és lépésről lépésre végigvezeti Önt a javítási folyamaton, miközben Ön dolgozik.

Ezután további kérdéseket tehet fel, vagy magyarázatot kérhet az éppen megtekintett tartalommal kapcsolatban. Az AI mind a vizuális kontextust, mind a beszélgetés történetét megérti.

Emellett linkeket is tartalmaz a releváns weboldalakhoz, videókhoz és fórumokhoz, hogy még alaposabban megismerhesse a terméket.

👀 Tudta? A Google AI Mode az angol mellett öt nyelven (hindi, indonéz, japán, koreai és brazil portugál) is elérhető.

3. funkció: Agentic AI

A Google ügynöki AI funkciója lehetővé teszi a rendszer számára, hogy a felhasználók nevében valós feladatok elvégzésére legyen képes, ahelyett, hogy egyszerűen csak információkat szolgáltatna.

Automatizálhatja az olyan folyamatokat, mint rendezvényjegyek vásárlása, éttermi asztalfoglalás vagy időpontfoglalás azáltal, hogy megvizsgálja a lehetőségeket, és akár a Google Pay segítségével végrehajtja a vásárlást, mindezt úgy, hogy a felhasználók megtartják az irányítást.

Az új Business Calling funkció felveszi a kapcsolatot a helyi vállalkozásokkal, hogy információkat gyűjtsön, és a válaszokat egy tömör AI-összefoglalóba foglalja. Így a felhasználók több telefonhívás vagy több weboldal meglátogatása nélkül is összehasonlíthatják a szolgáltatásokat.

Ez a funkció azonban csak az Egyesült Államokban élő felhasználók számára elérhető, az AI Pro és AI Ultra előfizetők számára magasabb használati korlátokkal.

👀 Tudta? Míg az AI Mode oldalsávjának linkjei gyakran eltérnek a Google első 10 keresési eredményétől, a Perplexity több mint 91%-os domain-átfedést és 82%-os URL-átfedést mutatott a Google első 10 eredményével.

Google AI Mode árak

Ingyenes ahol jelenleg elérhető

Perplexity vs. Google AI Mode: funkciók összehasonlítása

A Perplexity és a Google AI Mode egyaránt a hagyományos keresést váltja fel a beszélgetésalapú, mesterséges intelligenciával támogatott élményekkel.

Míg a Perplexity egy dedikált AI keresőplatformként működik, amely a kutatás mélységét és a források átláthatóságát helyezi előtérbe, a Google AI Mode a fejlett AI képességeket közvetlenül a világ leggyakrabban használt keresőjébe integrálja.

Vessünk egy pillantást arra, hogy a Perplexity és a Google AI Mode hogyan viszonyulnak egymáshoz a legfontosabb funkciók tekintetében.

De először is, íme egy rövid áttekintés:

Aspektus Perplexity Google AI mód Elsődleges fókusz Kutatás-orientált AI keresőplatform AI-támogatott hagyományos keresés Hivatkozási stílus Számozott hivatkozások a szövegben Számozott hivatkozások a szövegben; a forráslinkek külön jelennek meg. AI módok Több LLM (GPT, Claude, Gemini) Elsősorban Gemini 2. 5 Pro Adatforrások Valós idejű webes keresés, tudományos források A Google indexelt adatbázisa + élő web Sebesség Közepes (a valós idejű indexelés miatt) Gyors (előre indexelt adatokat használ) Fejlesztési szakasz Érett, aktívan fejlődő Némi kereskedelmi/SEO befolyás

1. funkció: Kutatási szervezet

A Perplexity AI dedikált együttműködési központokat kínál Spaces néven, ahol a csapatok kutatásokat, szálakat (egyéni keresési beszélgetéseket) és fájlokat szervezhetnek egy adott projekt vagy téma köré.

Ezek személyre szabott tudásközpontok, amelyek célja az együttműködés javítása. Minden egyes térben beállíthat egyéni utasításokat vagy preferált AI-modelleket, és meghívhat együttműködőket nézőként vagy közreműködőként.

A Google AI Mode lehetővé teszi, hogy a Canvas segítségével több munkamenetben szervezze az információkat. A Canvas élő, rögzített munkaterülete hasznos jegyzetek, vázlatok és kivonatok mentéséhez kutatás közben. Leginkább egy munkamenetben vagy rövid távú projektekben működik jól, de hiányzik belőle a mélyebb projektstruktúra és a csapatmunka folyamatokkal való integráció.

A Canvas csak asztali böngészőkön és néhány kiválasztott országban érhető el. *

🏆 Győztes: A Perplexity a kollaboratív hubjaival és rugalmas megosztási jogosultságaival jobban megfelel a kutatási szervezésnek.

2. funkció: Hivatkozások és forráskezelés

Ha a Perplexity AI és a Google AI Mode idézeteket kínál, akkor azt látjuk, hogy mindkettő kínálja őket, de vannak köztük különbségek.

A Perplexity beépített mondatszintű hivatkozásokat kínál. A Perplexity válaszainak minden állítása vagy bekezdése lábjegyzetekkel van ellátva, amelyek a pontos forrásoldalra mutatnak.

A Deep Research módban több tucat forrásból gyűjt információkat, azokat egymással összeveti, majd a jelentés végén feltünteti az összes linket.

Ha bizonyítania kell, honnan származnak az információk, a Perplexity jól működik.

A Google AI Mode szintén megjeleníti a forráslinkeket, de azok a válasz alatt találhatók. Nem kínál mondatszintű hivatkozásokat.

Gyors áttekintéshez alkalmas, de nem ideális olyan munkafolyamatokhoz, amelyek közvetlen bizonyítékokat vagy dokumentált eredetet igényelnek.

🏆 Győztes: Perplexity forrásainak átláthatósága és hivatkozásainak egyértelműsége miatt kiemelkedő pozíciót foglal el.

3. funkció: Integrációk és ökoszisztéma

A Perplexity integrációkat kínál API-ján és böngészőbővítményein keresztül, de elsősorban önálló kutatási platformként működik.

A Comet elindításával a Perplexity mostantól lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a megtekintett weboldalakon belül közvetlenül végezzenek el feladatokat, például összefoglalják a Reddit-vitákat, kivonjanak adatokat egy cikkből, vagy akár bevásárlólistákat készítsenek anélkül, hogy elhagynák az oldalt.

A Google AI Mode azonban integrálódik a Google ökoszisztémájába, beleértve a Gmailt, a Google Drive-ot, a Google Pay-t és a YouTube-ot. Ez a mély integráció egységes élményt teremt, ahol kutatási eredményei közvetlenül bekerülnek a meglévő Google Workspace-be.

Ez azt jelenti, hogy nem kell több platform között váltogatnia, és nem veszíti el a kontextust komplex kutatási munkák során.

🏆Győztes: A Google AI Mode ökoszisztéma-integrációjával vezet, míg a Perplexity Comet még túl kísérleti stádiumban van ahhoz, hogy ezen a szinten versenyezzen.

4. funkció: Keresési módszertan

A Perplexity AI nagy nyelvi modellek (LLM) segítségével értelmezi a lekérdezés finom árnyalatait, majd valós időben keresést hajt végre különböző webes forrásokban.

A keresés során átkutatja az internetet, és friss eredményeket hoz elő, ahelyett, hogy kizárólag egy előre indexelt adatbázisra támaszkodna. A Perplexity kiszűri a SEO-spameket és a reklámok zaját, hogy tisztább, elfogulatlan válaszokat adjon Önnek.

A Google AI Mode a Google hatalmas indexelt keresési adatbázisán és a Knowledge Graph-on működik. AI-t használ az eredmények összefoglalásához és azok Maps, Images, Shopping és más Google-szolgáltatásokhoz való kapcsolásához. Bár gyors és rendkívül átfogó, a válaszokban még mindig rengeteg kereskedelmi befolyás látható.

🏆 Győztes: Azok számára, akik a pártatlan keresési eredményeket értékelik, a Perplexity a jobb választás.

Perplexity vs. Google AI Mode a Redditen

A vita lezárásaként a Redditre vittük át a témát. Nincsenek konkrét témák, de itt találhat néhány felhasználói véleményt mindkét eszközről.

A legtöbb felhasználó egyetért abban, hogy a Perplexity következetesen releváns (megbízható) válaszokat ad a hírekre, eseményekre és általában a webes keresésre vonatkozóan. Azonban, amikor mélyreható kutatásról van szó, a lelkesedés alábbhagy:

Perplexity Pro felhasználó vagyok. Nem vagyok elégedett a mélykeresési eredmények minőségével – mindig kétszer kell ellenőriznem a validálást.

Elemeztük a Perplexity Pro felhasználók véleményét is, hogy megtudjuk, mit gondolnak róla a fizető ügyfelek. Egy felhasználó szerint:

A Perplexity megéri, mert havi 20 dollárért rengeteg modellhez férhet hozzá. OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini Pro és Grok – szinte az összes modell, amiért érdemes fizetni, havi 20 dollárba kerül. A legtöbb ember nem tudja, hogy a Perplexities Sonar modellből megváltoztathatja a háttérmodellt.

A Perplexity és a Google között a felhasználók elkezdték a Google-t Perplexity-re cserélni a nagyobb kutatások és komplex lekérdezések esetében, és csak a helyi adatok és elérhetőségek gyűjtése céljából használják a Google-t.

A Google AI Mode azonban még új, és kevés értékelés található róla. Egy felhasználó nem tudta pontosan, miben különbözik a Gemini-től, és miért választaná valaki az AI Mode-ot, amikor a ChatGPT vagy a Perplexity ugyanazt tudja.

A lekérdezések forrásai többnyire nagyon rosszak voltak. Ezek reklámokkal teli blogok, és feltételezem, hogy aki igazán érdekli a téma, vagy mélyebben kutatja, az megtalálja a Reddit közösséget.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Perplexity és a Google AI Mode legjobb alternatíváját!

Mind a Perplexity, mind a Google AI Mode átfogó keresési funkcióival válaszokat ad a kérdéseire. Mindkét eszköz azonban elszigetelten működik a szélesebb munkakörnyezettől.

Nem tudnak együttműködni a csapatával a megállapítások terén, integrálni a kutatásokat a folyamatban lévő projektekbe, vagy fenntartani a szervezeti kontextust komplex munkafolyamatok során.

A ClickUp, a mindennapi munkához használható alkalmazás, megváltoztatja ezt az egyenletet. A kutatástól és a dokumentumok közös szerkesztésétől a célok kitűzéséig és az automatizálásig mindent egyetlen, testreszabható platformba egyesít.

Így hidalja át a ClickUp az információk megtalálása és azok végrehajtása közötti szakadékot:

A ClickUp első számú előnye: ClickUp Brain

A ClickUp Brain a ClickUp integrált natív AI-je, amely képes megérteni az Ön egyedi munkafolyamat-mintáit. Olyan kontextusfüggő munkaintelligenciát ad hozzá, amelyhez az önálló keresőeszközök nem tudnak felérni.

Váltson több LLM között a ClickUp Brain segítségével, és optimalizálja a modellt az adott feladathoz.

A Brain egyik legnagyobb előnye a multimodell hozzáférés. Egyetlen felületen belül hozzáférhet a leghatékonyabb nagy nyelvi modellekhez, beleértve a ChatGPT-t, a Claude-ot és a Gemini-t (ugyanazt az AI-t, amely a Google AI Mode-ot is működteti).

Már nem kell különféle AI eszközök között váltogatnia a lekérdezések bonyolultsága vagy a szükséges információk típusa függvényében.

A ClickUp Brain autonóm képességei azonban messze túlmutatnak a kérdések megválaszolásán. Zökkenőmentesen halad a kutatástól a végrehajtásig, és AI által generált betekintéseket épít közvetlenül a projektjeibe.

Tegyen fel a Brainnek a projektjeivel kapcsolatos kérdéseket, és kontextusba illeszkedő válaszokat kap.

Így növeli a ClickUp Brain a keresésen túlmutató értéket:

Kontextusfüggő dokumentumkezelés : Részletes jelentéseket és prezentációkat készít a munkaterület adatai és kutatási eredményei alapján, majd azokat : Részletes jelentéseket és prezentációkat készít a munkaterület adatai és kutatási eredményei alapján, majd azokat a ClickUp Docs- ban tárolja.

Feladatépítő : A kutatási eredményeket részletes, hozzárendelhető : A kutatási eredményeket részletes, hozzárendelhető ClickUp feladatokká alakítja, függőségekkel , így a kutatás és a végrehajtás közötti minden szempont nyomon követhető marad.

Intelligens projekt létrehozás : A brainstorming üléseket strukturált projekttervekké alakítja, automatikusan megtervezett ütemtervekkel és erőforrás-elosztással.

Intelligens csapatkoordináció : A kutatással kapcsolatos új feladatokat a megfelelő személyeknek osztja ki, szakértelmük és aktuális munkaterhelésük alapján, így biztosítva a munka egyensúlyát és hatékonyságát.

Egyedi ügynök létrehozása: Lehetővé teszi speciális AI asszisztensek tervezését ismétlődő munkafolyamatokhoz, például versenytársak elemzéséhez vagy tartalomszerkesztéshez, kódírás nélkül.

Vegyünk egy tartalomalkotót, aki a fenntartható divatirányzatokat kutatja. Míg a Perplexity kiváló forráshivatkozásokat nyújt, és a Google AI Mode átfogó piaci adatokat kínál, a ClickUp Brain egy lépéssel tovább megy, és tartalomnaptárakat hoz létre, kutatási feladatokat oszt ki a csapattagoknak, és szerkesztői összefoglalókat generál (anélkül, hogy elhagyná a platformot).

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a ClickUp AI asszisztense hogyan növeli 10-szeresére a termelékenységét, nézze meg ezt a videót.

🌟 Bónusz: A ClickUp Brain MAX a hang-szöveg bevitellel továbbfejleszti a Brain kontextusfüggő intelligenciáját. Ahelyett, hogy beírná a parancsokat, csak beszéljen, és a Brain azonnal leírja és megérti azokat. Rögzítse a találkozók, kutatási hívások vagy utazás közben felmerülő pillanatnyi gondolatokat. Ugyanakkor a Brain MAX összekapcsolja a lekérdezéseit valós idejű, kontextusfüggő kereséssel az összes ClickUp feladatában, dokumentumában, tábláján és csevegési szálában. Ez azt jelenti, hogy a visszaküldött válaszok nem általánosak, hanem a tényleges munkadatokon alapulnak. A természetes bevitel és a kapcsolódó kontextus kombinációja miatt a Brain MAX inkább aktív csapattársnak tűnik, mint passzív keresősávnak – áthidalva a tudás megszerzése és a ClickUp-on belüli végrehajtás közötti szakadékot.

A ClickUp második előnye: ClickUp Enterprise Search

Kapjon kontextusfüggő válaszokat kérdéseire a ClickUp Enterprise Search segítségével.

A ClickUp Enterprise Search kombinálja a Connected, Deep és Intranet keresést, hogy egyetlen, hatékony keresési élményt nyújtson Önnek.

Eredményeket tud lekérni az internetről, a ClickUp munkaterületéről (feladatok, dokumentumok, megjegyzések, csevegések, értekezletek) és a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból (Google Drive, Notion, Slack, Gmail stb.).

Ezzel olyan kontextusfüggő és hasznosítható eredményeket kap, amelyekkel sem a Perplexity, sem a Google AI Mode nem tud versenyezni a munkakörnyezetben.

Így növeli értéket ez a vállalati keresőeszköz több dimenzióban:

Platformok közötti elérhetőség : Megtalálja a tartalmakat a munkaterületén és a külső eszközökön anélkül, hogy ugyanazt a keresést több helyen is meg kellene ismételnie.

Kontextusérzékeny keresés : Az Ön által végzett projekthez kapcsolódó eredményeket jeleníti meg, így a kutatást közvetlenül összekapcsolhatja a cselekvéssel.

Mélyreható keresés : Feltárja a régebbi feladatokat, archivált fájlokat vagy korábbi beszélgetéseket, amelyeket a normál keresőeszközök figyelmen kívül hagynak.

Engedélyt figyelembe vevő eredmények : Biztonságban tartja az érzékeny információkat, mivel csak azokat az információkat jeleníti meg, amelyekhez Ön hozzáfér.

Hasznos információk: A keresési eredményeket passzív információfogyasztás helyett azonnali munkafolyamat-műveletekké alakítja át.

A ClickUp Answer Agents ezen egységes keresési környezetben működik, hogy a külső kutatásokat összekapcsolja a belső tudásbázissal, és automatikusan összekapcsolja a felfedezéseket az élő munkamenetekkel.

Íme egy példa a ClickUp Enterprise Search működésére: Fontolja meg a versenytársak tevékenységének kutatását egy termékfrissítéshez. Egy keresés a ClickUp-ban feltárja az Ön: A csapat archivált versenytárs-elemzési feladatai

Eredeti stratégiai dokumentum a Google Drive-ban

Releváns vitafórum a Slackről

Új iparági cikkek az internetről Ezeket az eredményeket beépítheti a jelenlegi termékbevezetési tervébe, kijelölheti a megfelelő csapattagokat a követő feladatok elvégzésére, és azonnal integrálhatja a kutatási eredményeket a végrehajtási ütemtervbe.

🎺 ClickUp előnye: A ClickUp AI ügynökei automatizált cselekvéssé alakítják az információkat, ezzel is fokozva az Enterprise Search hatékonyságát. Előre elkészített Autopilot ügynökök kezelik a gyakori munkafolyamatokat, mint például a briefek megírása, a feladatállapotok frissítése vagy a kutatási eredmények összefoglalása.

Az egyéni ügynökök doménspecifikus AI-asszisztensek, amelyeket kódolás nélküli eszközünk segítségével tervezhet meg. Megértik az adatait, szókincsét és folyamatait. Beállíthatja a hatókörüket (pl. csak marketingfeladatok keresése), meghatározhatja a hangnemüket, és utasíthatja őket olyan műveletek végrehajtására, mint feladatok létrehozása vagy dokumentumok frissítése. Mivel ezek az ügynökök a ClickUp összekapcsolt keresési környezetében működnek, cselekedhetnek az alapján, amit találnak – összekapcsolhatják az eredményeket a feladatokkal, létrehozhatnak nyomon követéseket vagy automatikusan kioszthatják a munkát.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 30%-a AI eszközöket használ kutatáshoz és információgyűjtéshez. De létezik olyan AI, amely segít megtalálni azt az egy elveszett fájlt a munkahelyen, vagy azt a fontos Slack szálat, amelyet elfelejtett elmenteni? Igen! A ClickUp AI-alapú Connected Search funkciója azonnali keresést végez az összes munkaterületi tartalomban, beleértve az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokat is, és megjeleníti az eredményeket, forrásokat és válaszokat. A ClickUp fejlett keresőjével akár 5 órát is megtakaríthat hetente!

ClickUp One Up #3: ClickUp tudásmenedzsment

A ClickUp tudásmenedzsment segítségével azonnali válaszokat kaphat minden, a munkájával kapcsolatos kérdésre.

A ClickUp tudásmenedzsmentje kereshető, központosított tudásközpontokat hoz létre, ahol a kutatási eredmények és a projektdokumentáció egymás mellett léteznek. Minden, amire a csapatának szüksége van a megalapozott döntések meghozatalához, egy helyen van rendszerezve és kapcsolódik a támogatott munkához.

Így segít a ClickUp tudásmenedzsment:

Automatikusan generál tudást: A ClickUp Brain és az AI Assistants segítségével A ClickUp Brain és az AI Assistants segítségével wikiket és folyamatúti útmutatókat hoz létre közvetlenül a projektadatok és a kutatási eredmények alapján.

Összekapcsolja a dokumentációt a munkával: A kutatási jelentéseket és stratégiai dokumentumokat közvetlenül azokhoz a feladatokhoz kapcsolja, amelyeket támogatnak.

Automatizálja az információk továbbítását: Lehetővé teszi Lehetővé teszi a ClickUp Automations beállítását releváns műveletekhez, amikor bizonyos események bekövetkeznek, pl. egy SOP frissítése, amikor egy folyamat megváltozik, vagy egy újonnan elkészült kutatási összefoglaló elküldése az érdekelt feleknek.

Támogatja az AI asszisztenseket a munkafolyamatokban: Lehetővé teszi egyedi AI ügynökök létrehozását, akik olyan feladatokra specializálódnak, mint jelentések megírása, piackutatások összeállítása vagy SOP-k generálása kódolás nélkül.

A verziók pontosságának fenntartása: Verziókezelést és biztonságos hozzáférést biztosít a fájlokhoz.

Itt egy kis betekintés abba, hogyan integrálódik a Brain a ClickUp tudásmenedzsmenttel.

💡 Profi tipp: Ha még csak most kezded, a vállalatod összes tudásának összeállítása túlterhelő és időigényes feladat lehet. A tudásbázis-sablon használata segíthet a kutatási eredmények szisztematikus rendszerezésében anélkül, hogy eltévednél a részletekben.

Kössd össze kutatásodat a valódi munkával a ClickUp segítségével

A Perplexity és a Google AI Mode kontextusérzékenységükkel és természetes követési képességeikkel új értelmet adnak a hagyományos keresési élménynek. Mindkét eszköz kiválóan képes megfelelő hivatkozásokkal és érvelési képességekkel információkat felkutatni az interneten. De a jó információk megtalálása csak a fél siker.

Ezeket az ismereteket is be kell építenie a tényleges munkába. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy lehetővé teszi bármely LLM modellel történő kutatást, a csapatával való együttműködést a megállapítások terén, valamint a projektek végrehajtását ugyanazon a munkaterületen belül.

Egységes platformja kiküszöböli a munka szétszóródását és megszünteti a felfedezés és a megvalósítás közötti súrlódást, amely miatt a legtöbb kutatás a dokumentumokban ragad meg.

Regisztráljon most ingyenesen, és alakítsa kutatási projektjeit valódi eredményekké.