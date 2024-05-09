Perplexity vs. Google: A legjobb keresőeszköz kiválasztása

Évek óta a Google a keresőmotorok világának vitathatatlan bajnoka, a legkeresettebb guru, ha bármilyen információt szeretnénk megtalálni. Annyira, hogy a „Google-ezd meg” kifejezés már közismert lett.
A technológia fejlődésével azonban megjelent egy új versenytárs, amely sokkal innovatívabb megközelítéssel és fejlettebb nyelvi modellekkel rendelkezik: a Perplexity. A 2022-ben elindított Perplexity célja, hogy gépi tanulás és mesterséges intelligencia segítségével forradalmasítsa az internetes keresés működését.
Ez pedig sokakat elgondolkodtatott azon, hogy vajon a Google továbbra is a legjobb keresőmotor, vagy a Perplexity a kulcsa egy új korszaknak. Ebben a blogban a Perplexity és a Google alapos összehasonlításával keressük meg a választ erre a kérdésre.
Mi az a Perplexity?
A Perplexity egy mesterséges intelligenciával működő beszélgető kereső- és válaszadó motor, amely a kérdéseket azok kontextusa és árnyalatai alapján válaszolja meg. Természetes nyelvfeldolgozást és nagy nyelvi modelleket használ, hogy természetes nyelven azonnali és pontos válaszokat adjon.
Csak be kell írnia a keresési kifejezést, és az AI személyre szabott eredményeket ad, beágyazott hivatkozásokkal és referenciákkal. A Perplexity néhány funkciója:
- AI-alapú összefoglalók készítése a webes információk szintetizálásával
- A válaszok kontextushoz igazítása
- A válaszok alapjául a régebbi források helyett az újabbak szolgálnak
- Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiegészítő kérdéseket tegyenek fel
- A válaszok javítása a használat során
A Perplexity jellemzői
A Perplexity számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek erős versenytárssá teszik a Google számára. Nézzük meg:
Forrás hivatkozás
A Perplexity a lehető legtermészetesebb és legátláthatóbb módon válaszol a kérdéseidre. A válaszok hitelességének biztosítása érdekében megjelöli az információk gyűjtéséhez használt forrásokat. Így mélyebben belemerülhetsz a tartalomba, intelligens döntéseket hozhatsz az AI segítségével, és megbízható információkat kaphatsz.
Tehát, ha diák vagy, aki kutatási dolgozatot ír, vagy kíváncsi tanuló, aki megbízható válaszokat keres, a Perplexity forráshivatkozási funkciója további bizalmat ad.
A kontextus megértése
Frusztrált már valaha, hogy amikor valamit keres, csak egy csomó nem releváns találatot kap, amelyek alig érintik azt, amit keres? Nos, a Perplexity biztosítja, hogy ne kelljen ezzel szembesülnie.
Képzelje el, hogy feltesz egy kérdést vagy ajánlásokat keres, és pontos, személyre szabott eredményeket kap, amelyek valóban megfelelnek az Ön igényeinek. A Perplexity pontosan ezt teszi.
A keresési kifejezéshez kapcsolódó szavakat és kifejezéseket, valamint a keresés általános szerkezetét elemzi, hogy pontos és releváns eredményeket nyújtson. Az eredmények különböző források, képek és videók felhasználásával készülnek.
Valós idejű keresés
A Perplexity csak a legfrissebb információkat adja meg. Folyamatosan szkenneli és elemzi a webet, így mindig naprakész a digitális világban történtekkel kapcsolatban. Akár a mai hőmérsékletet, akár a legfrissebb híreket szeretné tudni, a Perplexity másodpercek alatt megadja Önnek a legfrissebb információkat.
Ezek az információk pedig nem csak a tipikus weboldalakról származnak. Különböző forrásokból származnak, beleértve az iparági jelentéseket, a közösségi médiát és az akadémiai folyóiratokat. A „Focus” móddal is korlátozhatja a keresést, ha az összes keresési, akadémiai, írásbeli, Wolfram|Alpha, YouTube és Reddit forrást kiválasztja.
Továbbá a Perplexity képekkel és videókkal gazdagítja a válaszokat. Még magas minőségű képeket is létrehozhat parancsok alapján.
Fedezze fel
A Perplexity AI egy Discover funkcióval rendelkezik, amely tömör válaszokat ad a trend témákra. Ez nagyon hasonlít az Instagram Discover szakaszához, amely lehetővé teszi érdekes témák felfedezését.
A Discover feedet azonban jelenleg nem lehet szerkeszteni. Ezenkívül nem lehet visszajelzést adni rá, így nem lehet véleményt nyilvánítani a tartalmáról – arról, hogy mit szeretne többet vagy kevesebbet látni a feedben.
Feltöltött fájlokra vonatkozó lekérdezés
A Perplexity egy másik nagyszerű funkciója, hogy képeket, szövegeket és PDF-fájlokat is feltölthetünk, és ezek alapján tehetünk fel kérdéseket. Tehát, ha egy gyönyörű virágot látunk, és szeretnénk megtudni a nevét, vagy egy hosszú dolgozatot kell elolvasnunk vizsga előtti éjszakán, a Perplexity segítségével megtehetjük.
Megkérheted, hogy összefoglalja, elmagyarázza, sőt lefordítsa a fájlokat. A fájlok alapján további kérdéseket is feltehetsz.
Az egyetlen hátrány, hogy az ingyenes verzióban naponta legfeljebb 3 fájlt lehet feltölteni. A pro verzióban azonban korlátlan számú fájlt lehet feltölteni.
A Perplexity árai
- Ingyenes
- Perplexity Pro: 20 dollár/hónap
Mi az a Google?
A keresőmotorok piacának 92,82%-os részesedésével a Google az online keresés szinonimájává vált. Az 1997-ben elindított Google lehetővé teszi, hogy kifejezések vagy kulcsszavak beírásával keressünk információkat.
Számos információt kereshet, beleértve weboldalakat, képeket, videókat, híreket, térképeket és még sok mást.
A Google Kereső egy komplex algoritmust használ a weboldalak relevanciájának meghatározásához a keresési lekérdezéshez képest. Különböző tényezőket vesz figyelembe, mint például a kulcsszavak relevanciája, a weboldal minősége, a felhasználói aktivitás mutatói stb., hogy a keresési eredményeket relevanciájuk és hasznosságuk szerint rangsorolja.
Ezenkívül különféle speciális keresési funkciókat is kínál, többek között a Google Images, Google Maps, Google Scholar és még sok más. Ezek a funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy meghatározott típusú információkat találjanak, vagy speciális adatbázisokhoz férjenek hozzá.
A Google funkciói
A keresőmotorok veteránjaként a Google rengeteg egyedi és nagyszerű funkciót kínál. Nézzük meg néhányat közülük:
Webes keresés
A Google Search alapvető funkciója a webes keresés, amely lehetővé teszi, hogy kulcsszavak és kifejezések segítségével információkat keressünk az interneten.
Kereshet képeket, feltölthet képeket, vagy használhatja a kamerát fordított képkereséshez. A Google hangkeresési funkciójával a lekérdezéseket beírás helyett hanggal is elvégezheti.
Ezenkívül szűkítheti a keresést a dátum, a relevancia és a forrás szűrésével. Kiválaszthatja a kívánt információ típusát is, a hírektől a videókig.
Ezenkívül a Google Scholar egy speciális keresőmotor tudományos irodalomhoz, amely hozzáférést biztosít tudományos cikkekhez, folyóiratokhoz és kutatási tanulmányokhoz.
A természetes keresési eredmények mellett a Google Kereső szponzorált eredményeket is megjeleníti. Ezek fizetett eredmények vagy hirdetések, amelyek a természetes eredmények mellett jól látható helyen jelennek meg. A hirdetők fizetnek a Google-nak ezekért a szponzorált elhelyezésekért, és azok a keresési eredmények tetején jelennek meg.
Tudásgráf
Kerestél már valaha olyan dolgot, mint az „Eiffel-torony”, és azonnal megjelentek a keresőoldal jobb oldalán az ikonikus nevezetességről szóló összes lényeges információ?
Ez a Google Tudásgráfja – egy eszköz, amely közvetlenül tömör és releváns információkat nyújt különböző témákról a keresési eredmények oldalon.
Ez a funkció javítja a keresési élményt, mivel gyors hozzáférést biztosít a lényeges tényekhez, megfigyelésekhez és kontextus információkhoz anélkül, hogy külső webhelyekre kellene navigálni.
Kereshet nevezetességeket, hírességeket, épületeket, eseményeket, filmeket, városokat és még sok mást, és azonnali eredményeket kaphat.
Kiemelt részletek
A kiemelt részletek gyakran megjelennek az eredmények tetején. Céljuk, hogy tömör és releváns információkat nyújtsanak hiteles weboldalakról, közvetlen válaszokat adva a kérdéseidre.
Amikor beírsz egy keresési kifejezést a Google keresősávjába, a keresőmotor azonosítja a weboldalakon található, a keresési kifejezésre leginkább releváns tartalmakat. Kivonja a legrelevánsabb információkat, és összefoglaló formában jeleníti meg azokat a Kiemelt részletek mezőben.
Fedezze fel
A Perplexity Discover funkciójához hasonlóan a Google Discover funkciója is lehetővé teszi, hogy az érdeklődési körödnek megfelelő tartalmakat fedezz fel. Ez egy remek hely a tanuláshoz és új dolgok felfedezéséhez, ha nincs konkrét elképzelésed.
A Google lehetővé teszi, hogy személyre szabd az alkalmazást azáltal, hogy követed a témákat, megosztod, hogy többet vagy kevesebbet szeretnél látni valamiből, stb. Ez a funkció elérhető a Google alkalmazásban és az Android kezdőképernyőjén.
Google árak
A Google teljesen ingyenes.
Perplexity AI vs. Google: funkciók összehasonlítása
A veterán szereplő és a feltörekvő kihívó közötti összecsapásban eljött az ideje eldönteni, melyik keresőmotor a győztes. Ahhoz, hogy döntést hozzunk a Perplexity AI és a Google közötti vitában, hasonlítsuk össze a két rendszer jellemzőit.
Árak
A győztes kiválasztásakor fontos szempont az ár. De ha az egyik keresőmotor teljesen ingyenes, a másik pedig fizetős verziót kínál, hogyan lehet eldönteni, melyik a győztes?
Perplexity
A Perplexity freemium modellel működik. Az ingyenes verzió tartalmazza az összes alapvető keresési funkciót és keresési módot. A Pro verzió azonban még jobb felhasználói élményt kínál. Pro módban az AI pontosító kérdéseket tesz fel a keresési lekérdezésekről, hogy javítsa az eredményeket.
Pro módban korlátlanul feltölthet fájlokat, és választhat a hosszabb kontextusokhoz és jobb válaszokhoz alkalmas AI-modellek közül. Ezenkívül hozzáférhet az API-hoz is.
Tehát, ha időt szeretne megtakarítani és gyorsan hozzáférni megbízható és összefoglalt információkhoz, akkor a Perplexity-t mindenképpen érdemes kipróbálni!
A Google keresőmotor teljesen ingyenes, így minden funkciója könnyen elérhető és ingyenesen használható. Tehát, ha szereted a jó öreg keresőmotort használni, és nem zavar, hogy hosszú weboldal-listákat kell átnézned, akkor a Google tökéletes választás számodra.
Győztes: Ingyenes keresőjével a Google egyértelműen nyerte ezt a kört!
Válaszok pontossága
Ami egy keresőmotort jó keresőmotornak tesz, az a válaszok pontossága. Nézzük meg, melyiknek van jobb válaszpontossága: a Google-nak vagy a Perplexity-nek.
Perplexity
A Perplexity fejlett nyelvi modelleket és kontextusértelmezést használ, hogy rendkívül pontos válaszokat adjon. A kontextus megértésére való összpontosítás segít pontos válaszokat adni komplex kérdésekre.
A Perplexity Pro egy másik nagyszerű funkciója, hogy kiválaszthatja az AI modellt az OpenAI GPT-4 Turbo, az Anthropic Claude 3, a Perplexity Experimental és a Mistral Large közül. Tehát, ha nem elégedett egy adott modell által adott válasszal, megváltoztathatja a modellt és újraírhatja a választ.
Ráadásul a hagyományos keresőmotorokkal ellentétben a Perplexity a relevanciát és az újabb információkat helyezi előtérbe más tényezőkkel, például a SEO-val és a hirdetésekkel szemben. Ezért eredményei megbízhatóbbnak és pontosabbnak tekinthetők.
A Google számos tényezőt vesz figyelembe a tartalom minőségének meghatározásakor. Ezek a tényezők között szerepel a kulcsszavak relevanciája, a felhasználói szándék és az oldal minősége. Keresési minőségértékelési programja emellett visszajelzéseket is gyűjt az emberektől, hogy felismerje a szakértői és megbízható oldalakat.
A pontosság azonban a keresési lekérdezéstől és a keresési kontextustól is függ. Így egy többértelmű lekérdezés számos eredményt hozhat, amelyeket át kell nézni, hogy megtaláljuk a megfelelő információt. Ha a Google nem talál sok megbízható információt, akkor ezt jelző üzenetet jelenít meg.
Győztes: Végül a pontosság tekintetében a Perplexity nyer, mivel nem függ hirdetésektől és SEO-tól, és lehetőséget kínál különböző AI-modellek közül választani.
A keresési eredmények tartománya
Milyen keresési eredményeket jelenít meg a kereső- és válaszmotor? Változatosak ezek az eredmények? Valós időben elérhetők? Ezek a kérdések fontosak a legjobb keresőmotor kiválasztásakor.
Perplexity
A Perplexity fejlett algoritmusai és a kontextus megértése révén átfogó és releváns keresési eredményeket kínál az információkhoz. A valós idejű keresésre és a források megjelölésére összpontosít, hogy javítsa az eredmények minőségét és megbízhatóságát. A Discover feed emellett tömör válaszokat ad a trendi témákra is.
A Perplexity a keresési lekérdezés minőségétől függően átnézi az eredményeket, és megadja az információkat. Ráadásul a Perplexity-ben nincsenek fizetett eredmények, így csak a legrelevánsabb információkat kapja meg.
A Google-tól eltérően azonban nem kaphat helyi keresési eredményeket. Tehát, ha szeret közvetlen válaszokat kapni kérdéseire, ahelyett, hogy információkat keresne, akkor a Perplexity a legjobb választás az Ön számára.
A Google hatalmas és sokszínű keresési eredményeket nyújt, amelyek az interneten található különböző témákat és forrásokat fednek le. Ahelyett azonban, hogy közvetlen válaszokat adna, a Google linkek listáját osztja meg, amelyeket a legrelevánsabbnak tart a keresési lekérdezéshez. Önön múlik, hogy ezek közül a linkek közül kiválasztja a szükséges információkat.
A helyi keresési eredményeket úgy is megkaphatja, hogy megosztja a Google-lal a tartózkodási helyét. Ezenkívül a Google Discover funkciója lehetővé teszi személyre szabott tartalmak felfedezését.
A Google is elkezdett AI-válaszokat és áttekintéseket adni egyes keresési eredményekhez. Ezek azonban nem olyan pontosak, mint a Perplexity válasza.
Győztes: Ez az Ön igényeitől függ. Ha az AI-válaszokat részesíti előnyben, akkor a Perplexity a győztes. Ha azonban inkább saját maga szeretné megtalálni az információkat egy releváns linkekből álló lista segítségével, akkor a Google a győztes.
Felhasználói felület és hozzáférhetőség
Egy keresőmotornak elsősorban intuitív felülettel kell rendelkeznie. Nézzük meg, melyiknek van jobb felülete: a Perplexity AI-nak vagy a Google-nak.
Perplexity
A Perplexity modern, felhasználóbarát, intuitív felülettel rendelkezik, amely ötvözi a keresést és a csevegést. A főoldal jól megtervezett, a keresősáv az oldal közepén található. A médiumok közötti váltás és a fájlok csatolásának lehetősége közvetlenül a keresősáv alatt található.
A Könyvtár funkció lehetővé teszi, hogy szervezd a szálakat projekt vagy téma szerint, meghívj embereket, és módosítsd a adatvédelmi beállításokat.
Ezért hihetetlenül könnyű használni. A mobilalkalmazás Android és iPhone felhasználók számára is elérhető, így mindenki számára hozzáférhető.
A Google felhasználóbarát és könnyen hozzáférhető felülettel rendelkezik, amely web böngészőkön, okostelefonokon és táblagépeken is elérhető. Amikor valamit beírsz, az automatikus kiegészítés funkció megjeleníti a lehetséges keresési kifejezéseket.
A leggyakrabban látogatott webhelyek is felsorolásra kerülnek a keresősáv alatt. A képek keresése, a Gmail megnyitása és egyéb lehetőségek a jobb felső sarokban érhetők el.
A Google mindenki számára elérhető. A felhasználók beírhatják keresési kifejezésüket, hanggal vagy képpel kereshetnek.
Győztes: Az akadálymentesség tekintetében a Google vezet fejlett funkcióival, mint például a hang- és képkeresés.
Perplexity vs. Google: Ki a győztes?
A Perplexity és a Google közötti küzdelemben a kereső- és válaszmotoroknak vannak erősségeik és gyengeségeik.
A Perplexity AI például átfogó és közvetlen válaszokat ad a kérdéseire, a pontosság biztosítása érdekében forráshivatkozásokkal. Ugyanakkor nem olyan hozzáférhető, mint a Google, és piackutatás vagy tudományos kutatás végzése során nem feltétlenül bizonyul hatékonynak, ezért érdemes lehet alternatívákat keresni a Perplexity helyett.
Ezzel szemben a Google egy nagyon könnyen hozzáférhető keresőmotor, amely releváns és pontos keresési eredményeket ad. Kiválóan alkalmas kutatási célokra, olyan eszközökkel, mint a Google Trends, a Google Scholar és a különböző keresési módok. Azonban nem ad közvetlen válaszokat a kérdéseire.
Végül tehát a győztes az Ön igényeitől függ. Ha mélységet és felfedezést szeretne, a Google Search verhetetlen.
Ha azonban tömör összefoglalásokat, gyors és tájékozott válaszokat vagy AI-eszközt szeretne például versenytársak elemzéséhez, akkor a Perplexity jobban megfelelhet Önnek.
Perplexity vs. Google a Redditen
A Perplexity és a Google közötti vita megoldására Redditre fordultunk, hogy közvetlenül az emberektől kapjunk választ. A Reddit-en a „Perplexity vs. Google” kifejezésre keresve sok felhasználó egyetértett abban, hogy a Perplexity fejlett funkcióival és kontextusfüggő válaszaival megváltoztatta a keresőmotorok működését.
A Google-t lecseréltem a Perplexity-re. És rengeteg más mesterséges intelligenciát is használok. De a Google könnyen alkalmazkodni fog. Nem voltam biztos benne, hogy miért van szükségem a Perplexity-re, amikor már annyi mesterséges intelligenciám van, de a kérdésekre adott azonnali válaszai miatt megvan a maga helye, mint mesterséges intelligencia keresőmotor.
Sok felhasználó azonban egyetértett abban, hogy a Google is alkalmazkodhatna a Perplexity tevékenységéhez.
Imádom a Perplexity-t, de sokkal valószínűbb, hogy a Google átáll egy hasonlóbb keresési modellre. Valójában már meg is tették, ha bekapcsolod az opciót, most már az AI válaszai jelennek meg a legfelső sorban. Sokkal egyszerűbb, de máris ebbe az irányba haladnak.
Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Perplexity és a Google között
A Perplexity és a Google remek választás, ha csak információt szeretnél keresni. De van egy jobb lehetőség, ha a keresést egy feladat- vagy projektmenedzsment eszközzel szeretnéd kombinálni!
A ClickUp a végső termelékenységi platform, amelynek célja, hogy időt takarítson meg az univerzális keresés és az AI használatával az információk megtalálásában és kezelésében. De nem kell elhinnie nekünk.
Vessen egy pillantást a ClickUp és a Perplexity hasonló funkcióira, és döntse el maga:
ClickUp Brain
A ClickUp Brain egy hatékony mesterséges intelligencia asszisztens, amely segít időt megtakarítani és másodpercek alatt az Ön igényeire szabott tartalmat létrehozni. Tartalomírási képessége és azonnali válaszadási képessége felveszi a versenyt a Perplexity hasonló képességeivel.
A Brain AI Knowledge Manager gyorsan és pontosan megválaszol minden, a ClickUp-hoz (és a platformhoz csatlakoztatott bármely alkalmazáshoz) kapcsolódó kérdést. Tökéletesítsd írásodat az integrált írási asszisztens és tudáskezelő segítségével.
A ClickUp Brain segítségével helyesbítheti a helyesírást, dokumentumösszefoglalókat készíthet, cselekvési pontokat emelhet ki a találkozói jegyzetéből, szövegeket fordíthat és üzenetekre válaszolhat.
ClickUp Docs
Ha rengeteg dokumentumod van, és valami intuitívabbat keresel a Google Docs-nál, akkor a ClickUp Docs a megoldás. A Docs segítségével ötleteket hozhatsz létre, szerkeszthetsz és rendszerezhetsz gazdag formázási lehetőségekkel.
Dokumentumokat és feladatokat is összekapcsolhat, képeket és linkeket ágyazhat be, és megkérheti az AI-t, hogy szerkessze vagy javítsa a dokumentumban található szöveget.
Ezenkívül megkönnyíti az együttműködést: beállíthat jogosultságokat, megoszthat dokumentumokat munkatársaival, és együtt szerkeszthetik azokat valós időben.
Mivel az AI integrálva van a Docs-ba, egyszerűen használhat egy AI parancsot a dokumentumban a következőkre:
- Táblázatok létrehozása a keresési eredményekkel
- Ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant
- Sablonok létrehozása
- Összefoglalja a tartalmát, és illessze be a dokumentum alcímeként.
ClickUp univerzális keresés
A ClickUp univerzális keresője biztosítja, hogy a ClickUp és a kapcsolódó alkalmazások összes információja kéznél legyen. Gyorsan megtalálhat bármilyen fájlt, használhat keresési parancsokat, például linkekhez vezető gyorsbillentyűket, kereshet kedvenc alkalmazásaiban és még sok mást. Olyan, mint a saját személyes Google-ja.
Minél többet használod az univerzális keresőt, annál relevánsabb és személyre szabottabb eredményeket fog mutatni. A legjobb az egészben, hogy bárhol elérheted a ClickUp-on.
Okosabb keresés a ClickUp segítségével
A Google régóta uralja a keresőmotorok piacát. Megváltoztatta a keresés működését. Azonban a mesterséges intelligencia megjelenésével a keresési lehetőségek ismét fejlődnek, és az AI-alapú keresőmotorok, mint például a Perplexity, élen járnak ebben a változásban. Mind a Google, mind a Perplexity rendelkezik azonban olyan korlátozásokkal, amelyek megakadályozzák az embereket abban, hogy a lehető legjobban kihasználják a keresési élményt.
Itt jön a ClickUp segítségére. Ez egy all-in-one termelékenységi platform, amely javítja a keresési élményt és lehetővé teszi annak alkalmazását a mindennapi munkában. Regisztráljon még ma ingyen!