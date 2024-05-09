Perplexity vs. Google: A legjobb keresőeszköz kiválasztása

Évek óta a Google a keresőmotorok világának vitathatatlan bajnoka, a legkeresettebb guru, ha bármilyen információt szeretnénk megtalálni. Annyira, hogy a „Google-ezd meg” kifejezés már közismert lett.

A technológia fejlődésével azonban megjelent egy új versenytárs, amely sokkal innovatívabb megközelítéssel és fejlettebb nyelvi modellekkel rendelkezik: a Perplexity. A 2022-ben elindított Perplexity célja, hogy gépi tanulás és mesterséges intelligencia segítségével forradalmasítsa az internetes keresés működését.

Ez pedig sokakat elgondolkodtatott azon, hogy vajon a Google továbbra is a legjobb keresőmotor, vagy a Perplexity a kulcsa egy új korszaknak. Ebben a blogban a Perplexity és a Google alapos összehasonlításával keressük meg a választ erre a kérdésre.

Mi az a Perplexity?

A Perplexity egy mesterséges intelligenciával működő beszélgető kereső- és válaszadó motor, amely a kérdéseket azok kontextusa és árnyalatai alapján válaszolja meg. Természetes nyelvfeldolgozást és nagy nyelvi modelleket használ, hogy természetes nyelven azonnali és pontos válaszokat adjon.

Csak be kell írnia a keresési kifejezést, és az AI személyre szabott eredményeket ad, beágyazott hivatkozásokkal és referenciákkal. A Perplexity néhány funkciója:

AI-alapú összefoglalók készítése a webes információk szintetizálásával

A válaszok kontextushoz igazítása

A válaszok alapjául a régebbi források helyett az újabbak szolgálnak

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiegészítő kérdéseket tegyenek fel

A válaszok javítása a használat során

A Perplexity jellemzői

A Perplexity számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek erős versenytárssá teszik a Google számára. Nézzük meg:

Forrás hivatkozás

Forráshivatkozás a Perplexity. ai oldalon

A Perplexity a lehető legtermészetesebb és legátláthatóbb módon válaszol a kérdéseidre. A válaszok hitelességének biztosítása érdekében megjelöli az információk gyűjtéséhez használt forrásokat. Így mélyebben belemerülhetsz a tartalomba, intelligens döntéseket hozhatsz az AI segítségével, és megbízható információkat kaphatsz.

Tehát, ha diák vagy, aki kutatási dolgozatot ír, vagy kíváncsi tanuló, aki megbízható válaszokat keres, a Perplexity forráshivatkozási funkciója további bizalmat ad.

A kontextus megértése

Frusztrált már valaha, hogy amikor valamit keres, csak egy csomó nem releváns találatot kap, amelyek alig érintik azt, amit keres? Nos, a Perplexity biztosítja, hogy ne kelljen ezzel szembesülnie.

Képzelje el, hogy feltesz egy kérdést vagy ajánlásokat keres, és pontos, személyre szabott eredményeket kap, amelyek valóban megfelelnek az Ön igényeinek. A Perplexity pontosan ezt teszi.

A keresési kifejezéshez kapcsolódó szavakat és kifejezéseket, valamint a keresés általános szerkezetét elemzi, hogy pontos és releváns eredményeket nyújtson. Az eredmények különböző források, képek és videók felhasználásával készülnek.

Valós idejű keresés

Valós idejű keresési eredmények a Perplexity AI-n

A Perplexity csak a legfrissebb információkat adja meg. Folyamatosan szkenneli és elemzi a webet, így mindig naprakész a digitális világban történtekkel kapcsolatban. Akár a mai hőmérsékletet, akár a legfrissebb híreket szeretné tudni, a Perplexity másodpercek alatt megadja Önnek a legfrissebb információkat.

Ezek az információk pedig nem csak a tipikus weboldalakról származnak. Különböző forrásokból származnak, beleértve az iparági jelentéseket, a közösségi médiát és az akadémiai folyóiratokat. A „Focus” móddal is korlátozhatja a keresést, ha az összes keresési, akadémiai, írásbeli, Wolfram|Alpha, YouTube és Reddit forrást kiválasztja.

Továbbá a Perplexity képekkel és videókkal gazdagítja a válaszokat. Még magas minőségű képeket is létrehozhat parancsok alapján.

Fedezze fel

A Perplexity AI egy Discover funkcióval rendelkezik, amely tömör válaszokat ad a trend témákra. Ez nagyon hasonlít az Instagram Discover szakaszához, amely lehetővé teszi érdekes témák felfedezését.

A Discover feedet azonban jelenleg nem lehet szerkeszteni. Ezenkívül nem lehet visszajelzést adni rá, így nem lehet véleményt nyilvánítani a tartalmáról – arról, hogy mit szeretne többet vagy kevesebbet látni a feedben.

Feltöltött fájlokra vonatkozó lekérdezés

A Perplexity egy másik nagyszerű funkciója, hogy képeket, szövegeket és PDF-fájlokat is feltölthetünk, és ezek alapján tehetünk fel kérdéseket. Tehát, ha egy gyönyörű virágot látunk, és szeretnénk megtudni a nevét, vagy egy hosszú dolgozatot kell elolvasnunk vizsga előtti éjszakán, a Perplexity segítségével megtehetjük.

Megkérheted, hogy összefoglalja, elmagyarázza, sőt lefordítsa a fájlokat. A fájlok alapján további kérdéseket is feltehetsz.

Az egyetlen hátrány, hogy az ingyenes verzióban naponta legfeljebb 3 fájlt lehet feltölteni. A pro verzióban azonban korlátlan számú fájlt lehet feltölteni.

A Perplexity árai

Ingyenes

Perplexity Pro: 20 dollár/hónap

Mi az a Google?

Google keresőoldal

A keresőmotorok piacának 92,82%-os részesedésével a Google az online keresés szinonimájává vált. Az 1997-ben elindított Google lehetővé teszi, hogy kifejezések vagy kulcsszavak beírásával keressünk információkat.

Számos információt kereshet, beleértve weboldalakat, képeket, videókat, híreket, térképeket és még sok mást.

A Google Kereső egy komplex algoritmust használ a weboldalak relevanciájának meghatározásához a keresési lekérdezéshez képest. Különböző tényezőket vesz figyelembe, mint például a kulcsszavak relevanciája, a weboldal minősége, a felhasználói aktivitás mutatói stb., hogy a keresési eredményeket relevanciájuk és hasznosságuk szerint rangsorolja.

Ezenkívül különféle speciális keresési funkciókat is kínál, többek között a Google Images, Google Maps, Google Scholar és még sok más. Ezek a funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy meghatározott típusú információkat találjanak, vagy speciális adatbázisokhoz férjenek hozzá.

A Google funkciói

A keresőmotorok veteránjaként a Google rengeteg egyedi és nagyszerű funkciót kínál. Nézzük meg néhányat közülük:

Webes keresés

A Google Search alapvető funkciója a webes keresés, amely lehetővé teszi, hogy kulcsszavak és kifejezések segítségével információkat keressünk az interneten.

Kereshet képeket, feltölthet képeket, vagy használhatja a kamerát fordított képkereséshez. A Google hangkeresési funkciójával a lekérdezéseket beírás helyett hanggal is elvégezheti.

Ezenkívül szűkítheti a keresést a dátum, a relevancia és a forrás szűrésével. Kiválaszthatja a kívánt információ típusát is, a hírektől a videókig.

Ezenkívül a Google Scholar egy speciális keresőmotor tudományos irodalomhoz, amely hozzáférést biztosít tudományos cikkekhez, folyóiratokhoz és kutatási tanulmányokhoz.

A természetes keresési eredmények mellett a Google Kereső szponzorált eredményeket is megjeleníti. Ezek fizetett eredmények vagy hirdetések, amelyek a természetes eredmények mellett jól látható helyen jelennek meg. A hirdetők fizetnek a Google-nak ezekért a szponzorált elhelyezésekért, és azok a keresési eredmények tetején jelennek meg.

A SERP oldal eredményei, amelyek tetején szponzorált hirdetések jelennek meg

Tudásgráf

Kerestél már valaha olyan dolgot, mint az „Eiffel-torony”, és azonnal megjelentek a keresőoldal jobb oldalán az ikonikus nevezetességről szóló összes lényeges információ?

Ez a Google Tudásgráfja – egy eszköz, amely közvetlenül tömör és releváns információkat nyújt különböző témákról a keresési eredmények oldalon.

Ez a funkció javítja a keresési élményt, mivel gyors hozzáférést biztosít a lényeges tényekhez, megfigyelésekhez és kontextus információkhoz anélkül, hogy külső webhelyekre kellene navigálni.

Kereshet nevezetességeket, hírességeket, épületeket, eseményeket, filmeket, városokat és még sok mást, és azonnali eredményeket kaphat.

Kiemelt részletek

Google SERP eredmény, amely egy kiemelt részletet mutat

A kiemelt részletek gyakran megjelennek az eredmények tetején. Céljuk, hogy tömör és releváns információkat nyújtsanak hiteles weboldalakról, közvetlen válaszokat adva a kérdéseidre.

Amikor beírsz egy keresési kifejezést a Google keresősávjába, a keresőmotor azonosítja a weboldalakon található, a keresési kifejezésre leginkább releváns tartalmakat. Kivonja a legrelevánsabb információkat, és összefoglaló formában jeleníti meg azokat a Kiemelt részletek mezőben.

Fedezze fel

A Perplexity Discover funkciójához hasonlóan a Google Discover funkciója is lehetővé teszi, hogy az érdeklődési körödnek megfelelő tartalmakat fedezz fel. Ez egy remek hely a tanuláshoz és új dolgok felfedezéséhez, ha nincs konkrét elképzelésed.

A Google lehetővé teszi, hogy személyre szabd az alkalmazást azáltal, hogy követed a témákat, megosztod, hogy többet vagy kevesebbet szeretnél látni valamiből, stb. Ez a funkció elérhető a Google alkalmazásban és az Android kezdőképernyőjén.

Google árak

A Google teljesen ingyenes.

Perplexity AI vs. Google: funkciók összehasonlítása

A veterán szereplő és a feltörekvő kihívó közötti összecsapásban eljött az ideje eldönteni, melyik keresőmotor a győztes. Ahhoz, hogy döntést hozzunk a Perplexity AI és a Google közötti vitában, hasonlítsuk össze a két rendszer jellemzőit.

Árak

A győztes kiválasztásakor fontos szempont az ár. De ha az egyik keresőmotor teljesen ingyenes, a másik pedig fizetős verziót kínál, hogyan lehet eldönteni, melyik a győztes?

Perplexity

A Perplexity freemium modellel működik. Az ingyenes verzió tartalmazza az összes alapvető keresési funkciót és keresési módot. A Pro verzió azonban még jobb felhasználói élményt kínál. Pro módban az AI pontosító kérdéseket tesz fel a keresési lekérdezésekről, hogy javítsa az eredményeket.

Pro módban korlátlanul feltölthet fájlokat, és választhat a hosszabb kontextusokhoz és jobb válaszokhoz alkalmas AI-modellek közül. Ezenkívül hozzáférhet az API-hoz is.

Tehát, ha időt szeretne megtakarítani és gyorsan hozzáférni megbízható és összefoglalt információkhoz, akkor a Perplexity-t mindenképpen érdemes kipróbálni!

Google

A Google keresőmotor teljesen ingyenes, így minden funkciója könnyen elérhető és ingyenesen használható. Tehát, ha szereted a jó öreg keresőmotort használni, és nem zavar, hogy hosszú weboldal-listákat kell átnézned, akkor a Google tökéletes választás számodra.

Győztes: Ingyenes keresőjével a Google egyértelműen nyerte ezt a kört!

Válaszok pontossága

Ami egy keresőmotort jó keresőmotornak tesz, az a válaszok pontossága. Nézzük meg, melyiknek van jobb válaszpontossága: a Google-nak vagy a Perplexity-nek.

Perplexity

A Perplexity fejlett nyelvi modelleket és kontextusértelmezést használ, hogy rendkívül pontos válaszokat adjon. A kontextus megértésére való összpontosítás segít pontos válaszokat adni komplex kérdésekre.

A Perplexity Pro egy másik nagyszerű funkciója, hogy kiválaszthatja az AI modellt az OpenAI GPT-4 Turbo, az Anthropic Claude 3, a Perplexity Experimental és a Mistral Large közül. Tehát, ha nem elégedett egy adott modell által adott válasszal, megváltoztathatja a modellt és újraírhatja a választ.

Ráadásul a hagyományos keresőmotorokkal ellentétben a Perplexity a relevanciát és az újabb információkat helyezi előtérbe más tényezőkkel, például a SEO-val és a hirdetésekkel szemben. Ezért eredményei megbízhatóbbnak és pontosabbnak tekinthetők.

Google

A Google számos tényezőt vesz figyelembe a tartalom minőségének meghatározásakor. Ezek a tényezők között szerepel a kulcsszavak relevanciája, a felhasználói szándék és az oldal minősége. Keresési minőségértékelési programja emellett visszajelzéseket is gyűjt az emberektől, hogy felismerje a szakértői és megbízható oldalakat.

A pontosság azonban a keresési lekérdezéstől és a keresési kontextustól is függ. Így egy többértelmű lekérdezés számos eredményt hozhat, amelyeket át kell nézni, hogy megtaláljuk a megfelelő információt. Ha a Google nem talál sok megbízható információt, akkor ezt jelző üzenetet jelenít meg.

Győztes: Végül a pontosság tekintetében a Perplexity nyer, mivel nem függ hirdetésektől és SEO-tól, és lehetőséget kínál különböző AI-modellek közül választani.

A keresési eredmények tartománya

Milyen keresési eredményeket jelenít meg a kereső- és válaszmotor? Változatosak ezek az eredmények? Valós időben elérhetők? Ezek a kérdések fontosak a legjobb keresőmotor kiválasztásakor.

Perplexity

A Perplexity fejlett algoritmusai és a kontextus megértése révén átfogó és releváns keresési eredményeket kínál az információkhoz. A valós idejű keresésre és a források megjelölésére összpontosít, hogy javítsa az eredmények minőségét és megbízhatóságát. A Discover feed emellett tömör válaszokat ad a trendi témákra is.

A Perplexity a keresési lekérdezés minőségétől függően átnézi az eredményeket, és megadja az információkat. Ráadásul a Perplexity-ben nincsenek fizetett eredmények, így csak a legrelevánsabb információkat kapja meg.

A Google-tól eltérően azonban nem kaphat helyi keresési eredményeket. Tehát, ha szeret közvetlen válaszokat kapni kérdéseire, ahelyett, hogy információkat keresne, akkor a Perplexity a legjobb választás az Ön számára.

Google

A Google hatalmas és sokszínű keresési eredményeket nyújt, amelyek az interneten található különböző témákat és forrásokat fednek le. Ahelyett azonban, hogy közvetlen válaszokat adna, a Google linkek listáját osztja meg, amelyeket a legrelevánsabbnak tart a keresési lekérdezéshez. Önön múlik, hogy ezek közül a linkek közül kiválasztja a szükséges információkat.

A helyi keresési eredményeket úgy is megkaphatja, hogy megosztja a Google-lal a tartózkodási helyét. Ezenkívül a Google Discover funkciója lehetővé teszi személyre szabott tartalmak felfedezését.

A Google is elkezdett AI-válaszokat és áttekintéseket adni egyes keresési eredményekhez. Ezek azonban nem olyan pontosak, mint a Perplexity válasza.

Győztes: Ez az Ön igényeitől függ. Ha az AI-válaszokat részesíti előnyben, akkor a Perplexity a győztes. Ha azonban inkább saját maga szeretné megtalálni az információkat egy releváns linkekből álló lista segítségével, akkor a Google a győztes.

Felhasználói felület és hozzáférhetőség

Egy keresőmotornak elsősorban intuitív felülettel kell rendelkeznie. Nézzük meg, melyiknek van jobb felülete: a Perplexity AI-nak vagy a Google-nak.

Perplexity

A Perplexity modern, felhasználóbarát, intuitív felülettel rendelkezik, amely ötvözi a keresést és a csevegést. A főoldal jól megtervezett, a keresősáv az oldal közepén található. A médiumok közötti váltás és a fájlok csatolásának lehetősége közvetlenül a keresősáv alatt található.

A Könyvtár funkció lehetővé teszi, hogy szervezd a szálakat projekt vagy téma szerint, meghívj embereket, és módosítsd a adatvédelmi beállításokat.

Ezért hihetetlenül könnyű használni. A mobilalkalmazás Android és iPhone felhasználók számára is elérhető, így mindenki számára hozzáférhető.

Google

A Google felhasználóbarát és könnyen hozzáférhető felülettel rendelkezik, amely web böngészőkön, okostelefonokon és táblagépeken is elérhető. Amikor valamit beírsz, az automatikus kiegészítés funkció megjeleníti a lehetséges keresési kifejezéseket.

A leggyakrabban látogatott webhelyek is felsorolásra kerülnek a keresősáv alatt. A képek keresése, a Gmail megnyitása és egyéb lehetőségek a jobb felső sarokban érhetők el.

A Google mindenki számára elérhető. A felhasználók beírhatják keresési kifejezésüket, hanggal vagy képpel kereshetnek.

Győztes: Az akadálymentesség tekintetében a Google vezet fejlett funkcióival, mint például a hang- és képkeresés.

Perplexity vs. Google: Ki a győztes?

A Perplexity és a Google közötti küzdelemben a kereső- és válaszmotoroknak vannak erősségeik és gyengeségeik.

A Perplexity AI például átfogó és közvetlen válaszokat ad a kérdéseire, a pontosság biztosítása érdekében forráshivatkozásokkal. Ugyanakkor nem olyan hozzáférhető, mint a Google, és piackutatás vagy tudományos kutatás végzése során nem feltétlenül bizonyul hatékonynak, ezért érdemes lehet alternatívákat keresni a Perplexity helyett.

Ezzel szemben a Google egy nagyon könnyen hozzáférhető keresőmotor, amely releváns és pontos keresési eredményeket ad. Kiválóan alkalmas kutatási célokra, olyan eszközökkel, mint a Google Trends, a Google Scholar és a különböző keresési módok. Azonban nem ad közvetlen válaszokat a kérdéseire.

Végül tehát a győztes az Ön igényeitől függ. Ha mélységet és felfedezést szeretne, a Google Search verhetetlen. Ha azonban tömör összefoglalásokat, gyors és tájékozott válaszokat vagy AI-eszközt szeretne például versenytársak elemzéséhez, akkor a Perplexity jobban megfelelhet Önnek.

Perplexity vs. Google a Redditen

A Perplexity és a Google közötti vita megoldására Redditre fordultunk, hogy közvetlenül az emberektől kapjunk választ. A Reddit-en a „Perplexity vs. Google” kifejezésre keresve sok felhasználó egyetértett abban, hogy a Perplexity fejlett funkcióival és kontextusfüggő válaszaival megváltoztatta a keresőmotorok működését.

A Google-t lecseréltem a Perplexity-re. És rengeteg más mesterséges intelligenciát is használok. De a Google könnyen alkalmazkodni fog. Nem voltam biztos benne, hogy miért van szükségem a Perplexity-re, amikor már annyi mesterséges intelligenciám van, de a kérdésekre adott azonnali válaszai miatt megvan a maga helye, mint mesterséges intelligencia keresőmotor.

Sok felhasználó azonban egyetértett abban, hogy a Google is alkalmazkodhatna a Perplexity tevékenységéhez.

Imádom a Perplexity-t, de sokkal valószínűbb, hogy a Google átáll egy hasonlóbb keresési modellre. Valójában már meg is tették, ha bekapcsolod az opciót, most már az AI válaszát kapod meg a legfelső helyen. Sokkal egyszerűbb, de máris ebbe az irányba haladnak.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Perplexity és a Google között

A Perplexity és a Google remek választás, ha csak információt szeretnél keresni. De van egy jobb lehetőség, ha a keresést egy feladat- vagy projektmenedzsment eszközzel szeretnéd kombinálni!

A ClickUp a végső termelékenységi platform, amelynek célja, hogy időt takarítson meg az univerzális keresés és az AI használatával az információk megtalálásában és kezelésében. De nem kell elhinnie nekünk.

Vessen egy pillantást a ClickUp és a Perplexity hasonló funkcióira, és döntse el maga:

ClickUp Brain

Írj, szerkessz és kapj válaszokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy hatékony mesterséges intelligencia asszisztens, amely segít időt megtakarítani és másodpercek alatt az Ön igényeire szabott tartalmat létrehozni. Tartalomírási képessége és azonnali válaszadási képessége felveszi a versenyt a Perplexity hasonló képességeivel.

A Brain AI Knowledge Manager gyorsan és pontosan megválaszol minden, a ClickUp-hoz (és a platformhoz csatlakoztatott bármely alkalmazáshoz) kapcsolódó kérdést. Tökéletesítsd írásodat az integrált írási asszisztens és tudáskezelő segítségével.

A ClickUp Brain segítségével helyesbítheti a helyesírást, dokumentumösszefoglalókat készíthet, cselekvési pontokat emelhet ki a találkozói jegyzetéből, szövegeket fordíthat és üzenetekre válaszolhat.

ClickUp Docs

Írj, szerkessz és dolgozz okosabban a ClickUp Docs 3. 0 segítségével!

Ha rengeteg dokumentumod van, és valami intuitívabbat keresel a Google Docs-nál, akkor a ClickUp Docs a megoldás. A Docs segítségével ötleteket hozhatsz létre, szerkeszthetsz és rendszerezhetsz gazdag formázási lehetőségekkel.

Dokumentumokat és feladatokat is összekapcsolhat, képeket és linkeket ágyazhat be, és megkérheti az AI-t, hogy szerkessze vagy javítsa a dokumentumban található szöveget.

Ezenkívül megkönnyíti az együttműködést: beállíthat jogosultságokat, megoszthat dokumentumokat munkatársaival, és együtt szerkeszthetik azokat valós időben.

Mivel az AI integrálva van a Docs-ba, egyszerűen használhat egy AI parancsot a dokumentumban a következőkre:

Táblázatok létrehozása a keresési eredményekkel

Ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant

Sablonok létrehozása

Összefoglalja a tartalmát, és illessze be a dokumentum alcímeként.

ClickUp univerzális keresés

Találd meg a kérdéseidre a megfelelő válaszokat

A ClickUp univerzális keresője biztosítja, hogy a ClickUp és a kapcsolódó alkalmazások összes információja kéznél legyen. Gyorsan megtalálhat bármilyen fájlt, használhat keresési parancsokat, például linkekhez vezető gyorsbillentyűket, kereshet kedvenc alkalmazásaiban és még sok mást. Olyan, mint a saját személyes Google-ja.

Minél többet használod az univerzális keresőt, annál relevánsabb és személyre szabottabb eredményeket fog mutatni. A legjobb az egészben, hogy bárhol elérheted a ClickUp-on.

Okosabb keresés a ClickUp segítségével

A Google régóta uralja a keresőmotorok piacát. Megváltoztatta a keresés működését. Azonban a mesterséges intelligencia megjelenésével a keresési lehetőségek ismét fejlődnek, és az AI-alapú keresőmotorok, mint például a Perplexity, élen járnak ebben a változásban. Mind a Google, mind a Perplexity rendelkezik azonban olyan korlátozásokkal, amelyek megakadályozzák az embereket abban, hogy a lehető legjobban kihasználják a keresési élményt.

Itt jön a ClickUp segítségére. Ez egy all-in-one termelékenységi platform, amely javítja a keresési élményt és lehetővé teszi annak alkalmazását a mindennapi munkában. Regisztráljon még ma ingyen!