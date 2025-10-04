Marketingstratégiák éttermek számára: hogyan növelhető a vásárlói hűség

A Friends című sorozatban szereplő Central Perk nem világszínvonalú kávéjáról vagy ötcsillagos szolgáltatásáról volt híres.

Az emberek imádták, mert úgy érezték, hogy ez az ő helyük. Ez a hűség miatt a társaság nap mint nap visszajárt, és pontosan ez az, amit minden étterem szeretne: olyan vendégeket, akik újra és újra visszatérnek, nem csak az ételek, hanem a kapcsolatok miatt is.

Az ilyen hűség nem egyik napról a másikra alakul ki. Azáltal jön létre, hogy emlékezetes élményeket nyújtunk, megmutatjuk a vendégeknek, hogy ismerjük őket, és megtaláljuk a módját, hogy az első látogatás után is hosszú ideig fenntartsuk a kapcsolatot.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk a legjobb marketingstratégiákat éttermek számára, amelyekkel ilyen kapcsolatokat építhetnek ki, és az alkalmi vendégeket törzsvendégsé válthatják. 🧑🏼‍🍳

És bónuszként megnézzük, hogyan segít ebben a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás!

Miért fontos a marketing az éttermek számára?

Az éttermek sikere vagy bukása a figyelemtől függ.

A mai teltházas étterem nem garantálja, hogy holnap is ugyanolyan nagy lesz a forgalom a rendkívül versenyképes gasztronómiai iparban. A marketing biztosítja az étterem láthatóságát, egyedi márkaidentitást épít és az egyszeri vendégeket hűséges ügyfélkörré alakítja.

Végül is ez a folyamatos kapcsolat az ügyfelekkel az, ami biztosítja a stabil bevételt.

🧠 Érdekes tény: Az éttermek régóta használják a hiányosság erejét az eladások növelésére. Az időkorlátozott ajánlatok, mint például a McDonald's szezonális McRib, sürgető érzést keltenek, ami arra készteti az embereket, hogy siessenek, mielőtt az adott termék eltűnik.

10 legjobb marketingstratégia éttermek számára

Ezek az éttermek számára kidolgozott marketingstratégiák segítenek vállalkozásának kiemelkedni és növekedni. 📈

1. Építsen hiteles kapcsolatokat a közösségi médiában történő történetmeséléssel

Ételeinek fotói ugyan gyönyörűek lehetnek, de a közösségi médiában elvegyülnek a többi étterem tartalma között. A történetmesélő tartalom más, mert bemutatja az ételei mögött álló embereket és szenvedélyt.

Amikor a közönség látja, hogy a konyhai előkészítő tökéletesíti késkezelési tudását, vagy a cukrász reggel 6 órakor díszíti a születésnapi tortát, akkor kapcsolatot teremt az ételek elkészítőjével.

Ezek az autentikus pillanatok olyan erőteljes élményt nyújtanak, amelyet az árra összpontosító versenytársak nem tudnak utánozni. A történetek érzelmi hidakat építenek, amelyek az alkalmi vendégeket elkötelezett támogatókká változtatják, akik habozás nélkül ajánlják Önt barátaiknak.

Hogyan lehet ezt a stratégiát pontosan végrehajtani?

A forgatásokat az előkészítési időszakban szervezze meg, amikor az energia szintje természetesen a legmagasabb, és a konyhai világítás drámai árnyékokat hoz létre.

Fejlesszen ki egy jellegzetes forgatási stílust három felvételből álló sorozatok segítségével: az alapanyagok előkészítése, a főzés folyamata és a vendég első reakciója.

Helyezzen trendinek számító regionális hangfelvételeket a felvételekre, és adjon hozzá feliratokat, amelyek tükrözik étterme egyedi hangját és a helyi humort.

Tervezze meg stratégiailag a bejegyzések időzítését az ebédidőben (11:00–13:00) és a vacsoraidőben (17:00–19:00).

Elemezze az elkötelezettségi mintákat és a marketing termelékenységi mutatókat , hogy azonosítsa, mely történetek és témák vonzzák természetesen a közönséget.

📌 Példa: Egy helyi pizzéria egyszerű, 30 másodperces videói, amelyek a tészta tökéletes kinyújtását mutatják be, vidám zenével és olyan feliratokkal, mint „Friss tészta, friss hangulat!”, következetesen több ezer megtekintést generálnak és észrevehető forgalmat eredményeznek az ebédidőben. Sőt, a vendégek ma már kifejezetten azt kérik, hogy személyesen nézhessék meg a tésztadobálási folyamatot. Ezáltal a korábban rejtett konyhai munka vacsora közbeni szórakozássá válik, amelyet a versenytársak nem tudnak lemásolni.

2. Ápolja a hosszú távú kapcsolatokat e-mailes marketingkampányokkal

A közösségi média megbízhatatlan algoritmusaival ellentétben az e-mail közvetlen kapcsolatot biztosít az ügyfelekkel – mintha hetente kávéznának a leghűségesebb vendégeikkel.

Ez a személyes kommunikációs csatorna marketingstratégiájának elengedhetetlen eleme. Lehetővé teszi, hogy exkluzív történeteket, szezonális betekintéseket és különleges hozzáférést osszon meg, amelyek révén a feliratkozók úgy érzik, mintha bennfentesek lennének.

Kezelje e-mail listáját közösségként, ne pedig értékesítési csatornaként. Tegye előfizetőit belső kör tagjainak, azáltal, hogy folyamatosan értékes információkat oszt meg velük exkluzív történetek, séfek tippjei és kulisszatitkok formájában. Ez valódi kapcsolatot épít ki, ami több látogatáshoz vezet.

Hogyan lehet ezt a stratégiát pontosan végrehajtani?

Telepítsen táblagépes regisztrációs rendszereket a recepción, és kínáljon exkluzív digitális szakácskönyveket, amelyek egyszerűsített változatokat tartalmaznak a jellegzetes ételeiről.

Készítsen egy háromrészes üdvözlő sorozatot, amelyben átadja az ígért szakácskönyvet, megosztja az alapítás történetét, és időkorlátozott látogatási ösztönzőt kínál.

POS-adatok alapján szegmentálja visszatérő ügyfeleit, beleértve étkezési preferenciáikat, látogatási gyakoriságukat és kedvenc menükategóriáikat a célzott üzenetek érdekében.

Küldjön hírleveleket kéthetente, a hét közepén, amikor az emberek elkezdik tervezni a hétvégi étkezési kalandjaikat.

Kövesse nyomon, mely tartalmak generálják a legmagasabb foglalási arányt 48 órán belül, és fokozza a sikeres formátumok használatát.

Programozzon automatizált születésnapi és évfordulós kampányokat, amelyekkel elismeri a fontos ügyfél-mérföldköveket.

📌 Példa: Egy farm-to-table étterem átalakíthatja e-mail marketing naptárát, ha a promóció helyett az oktatásra helyezi a hangsúlyt. Havi hírleveleikben kiemelik a szezonális alapanyagokat, és interjúkat közölnek helyi gazdákkal, kiegészítve egyszerű receptekkel, amelyeket a vendégek otthon is elkészíthetnek. Ez a megközelítés egy elkötelezett közösséget hozott létre, ahol a feliratkozók rendszeresen válaszolnak főzési kérdésekre és menüjavaslatokra. Az étterem most ezeket a beszélgetéseket használja fel a szezonális menü kidolgozásához, olyan ételeket készítve, amelyekről tudja, hogy a közönsége szereti.

3. Helyi közösségi partnerségeken keresztül növelje organikusan elérhetőségét

A közösségi partnerségek összekötik Önt azokkal az emberekkel, akik már bíznak partner szervezetében. Ez a bizalomátvitel értékes, mert növeli annak valószínűségét, hogy a potenciális ügyfelek kipróbálják éttermét.

Gondoljon csak bele, hogy egy jógastúdió edzés utáni látogatói természetesen egészséges turmixokat kívánnak, vagy hogy a könyvesboltban böngészők mennyire értékelik, ha a közelben van egy hangulatos kávézó. Ezek a természetes összehangolódások mindenki számára előnyös helyzeteket teremtenek, miközben közösségi kapcsolatokat építenek.

Hogyan lehet ezt a stratégiát pontosan végrehajtani?

Térképezze fel a gyalogos távolságon belül található más helyi vállalkozásokat, amelyek az Ön ideális ügyfeleit szolgálják ki, de nem versenyeznek az Ön kínálatával.

Készítsen közös márkájú anyagokat, amelyek mindkét helyen jól látható helyen elhelyezhetők anélkül, hogy reklámnak tűnnének.

Havi értékelő megbeszéléseket szervezzen konkrét mutatók, például az egyedi kedvezménykódok használata és az étterem ütemező eszközéből származó új ügyfél-felmérések alapján.

Tervezzen szezonális kampányokat, amelyek összhangban vannak mind a vállalkozások csúcsidőszakaival, mind az ügyfelek igényeivel.

Vezessen részletes partnerkapcsolati nyilvántartást, és kövesse nyomon, mely együttműködések eredményezik a legmagasabb ügyfélszerzési és -megtartási arányokat.

📌 Példa: Egy reggeliző kávézó észrevette, hogy a közeli jógastúdió órái pont akkor érnek véget, amikor ők reggel megnyitnak. A kávézó tulajdonosa egy konkrét javaslattal fordult a jógaoktatóhoz: a jógaórák után a jógaórák résztvevői kedvezményt kapnak a smoothie-kra, cserébe pedig a kávézó egészséges ételválasztékát népszerűsítik a stúdió workshopjain. Ez az együttműködés több tucat új törzsvásárlót hozott, akik most már a jóga szőnyegről az asztalra is átvitték wellness-rutinjukat. Ezen felül havonta közös „Tudatos étkezés” workshopokat szerveznek, amelyekre mindig teltház van, így mindkét vállalkozás a környék wellness-szektorának vezető szereplőjévé vált.

4. Használja ki a közösségi bizonyítékot a felhasználók által generált tartalmakkal

A professzionális ételfotók ugyan hibátlanul nézhetnek ki, de sterilnek és a valódi étkezési élménytől elszakadottnak tűnhetnek. Ezzel szemben a valódi vendégfotók megörökítik a kiváló ételek felfedezésének izgalmát és őszinte örömét.

Az emberek sokkal jobban bíznak ezekben a valódi pillanatokban, mint a kifinomult márkás tartalmakban, ami a felhasználók által generált tartalmakat a leghitelesebb marketingeszközzé teszi.

Adjon az embereknek vonzó okokat arra, hogy megosszák tapasztalataikat, és ha megteszik, adjon nekik érdemi elismerést. Ha ezeket a kampányokat átgondoltan hajtják végre, akkor közösségi izgalmat keltenek és új vendégeket vonzanak, akik csatlakozni akarnak a szórakozáshoz.

Hogyan lehet ezt a stratégiát pontosan végrehajtani?

Indítson havi tematikus kampányokat, amelyek kapcsolódnak a szezonális különlegességekhez, helyi eseményekhez vagy fotogén ételekhez.

Hozzon létre olyan belépési követelményeket, amelyek biztosítják a minőségi tartalmat: tartalmazzon ételneveket, ízleírásokat és barátok címkéit.

Készítsen dedikált Instagram Story kiemelt bejegyzéseket, és rendezze a bejegyzéseket menükategóriák szerint, hogy a potenciális ügyfelek könnyebben böngészhessék őket.

Válaszoljon személyesen minden beérkező üzenetre, hivatkozva a bejegyzésük konkrét részleteire, ahelyett, hogy általános köszönő üzeneteket küldene.

Figyelje az elkötelezettség mutatóit a felszínes lájkolásokon túl, összpontosítva a mentésekre, megosztásokra és profil látogatásokra a kiemelt tartalmak után.

📌 Példa: Egy hamburgerező létrehozta a #BurgerFaceChallenge kihívást, amely arra ösztönzi a vendégeket, hogy örökítsék meg őszinte reakciójukat, amikor először harapnak a hely specialitásába. A nyertesek egy hónapig ingyenes étkezést kapnak, ami motiválja a magas színvonalú részvételt. A kampány több száz hiteles bejegyzést generált, amelyek az emberek meglepetését és örömét mutatják a hamburger mérete és íze iránt. Az étterem minden nap bemutatja a nyertes pályaműveket a közösségi média csatornáin, így olyan ciklust hozva létre, amelyben a résztvevők ünnepeltnek érzik magukat, és barátaik is meg akarják élni ugyanezt az izgalmat.

🔍 Tudta? A modern étterem koncepciója a 18. századi Párizsban született, ahol az éttermek elkezdtek helyben fogyasztható ételek menüjét kínálni. Ez a változás a fogadók és kocsmák világából az éttermi iparág születését jelentette.

5. Hűségprogramokkal jutalmazza a valódi ügyfélkapcsolatokat

Ahelyett, hogy bonyolult hűségprogramokat hozna létre, amelyek házi feladatnak tűnnek, összpontosítson az egyszerű elismerésre. Míg a zavaros pontrendszerek és szintek frusztrálják az ügyfeleket, a valódi elismerés érzelmi kötődést alakít ki.

Az igazi varázslat a személyes figyelmességben rejlik – a preferenciák megjegyzésében és a különleges alkalmak megünneplésében. Ezáltal az ügyfelek igazán értékesnek érzik magukat, ami tartós hűséget eredményez, amelyet a versenytársak nem tudnak könnyen utánozni.

Hogyan lehet ezt a stratégiát pontosan végrehajtani?

Vezessen be kettős rendszert, amely egyszerű fizikai lyukkártyákat és opcionális digitális alkalmazásokat kombinál azoknak az ügyfeleknek, akik további funkciókat szeretnének.

Állítsa be étkezéskezelő szoftverét úgy, hogy jelölje a fontos ügyféladatokat, mint például a születésnapok, étrendi korlátozások és évfordulók.

A jutalmakat három értelmes kategóriába sorolja: étkezési kedvezmények, élményjavítások és kényelmi előnyök, amelyeket a vendégek valóban értékelnek.

Végezzen negyedéves felmérést a program tagjai körében, rövid, célzott kérdésekkel kedvenc jutalmaikról és a kívánt kiegészítésekről.

Hasonlítsa össze a tagok és a nem tagok kiadási szokásait és látogatási gyakoriságát, hogy kiszámítsa a program valódi megtérülését.

Készítsen meglepetésszerű elismerő gesztusokat leggyakrabban visszatérő vendégei számára kézzel írt üzenetek és exkluzív rendezvénymeghívók formájában.

📌 Példa: Egy kávézó egyszerű hűségprogramot vezetett be: kilenc kávé vásárlása után a tizedik ingyenes. Azonban javítottak az élményen azzal, hogy bónusz pontokat ajánlottak fel az új menüpontok kipróbálásáért, ami növelte az átlagos rendelésszámot, miközben megismertette a vendégekkel a különböző termékeket. Ami igazán megkülönbözteti őket, az a személyes figyelem – emlékeznek a törzsvásárlók nevére és szokásos rendeléseire, sőt, még a korábbi beszélgetésekben említett családtagokról is érdeklődnek.

6. Helyi SEO segítségével ragadja meg a keresőket a megfelelő pillanatban

Amikor valaki a „közeli éttermek” kifejezést keresi, akkor a vásárlói út tökéletes pillanatában van: éhes, kész pénzt költeni és azonnali megoldásokat keres.

A helyi keresőmotor-optimalizálás (SEO) biztosítja, hogy megjelenjen ezekben a magas szándékú keresésekben, amikor a potenciális ügyfelek aktívan döntést hoznak az étkezésről.

Ahhoz, hogy ezekben a keresésekben domináljon, nyújtson átfogó, hasznos információkat, amelyeket a Google jutalmaz. Idővel ez a következetes erőfeszítés digitális tekintélyt épít, amely magára hagyja a versenytársakat.

Hogyan lehet ezt a stratégiát pontosan végrehajtani?

Végezzen hetente Google My Business ellenőrzéseket, frissítse az üzlet nyitvatartási idejét, tegyen fel fotókat és tegyen közzé bejegyzéseket a közelgő akciókról.

Készítsen a környékre szabott weboldalakat, amelyek parkolási tippeket, gyalogos útvonalakat és helyi nevezetességeket tartalmaznak.

Állítson be Google Értesítéseket, amelyek figyelemmel kísérik étterme nevét, a környéken zajló étkezési beszélgetéseket és a jellegzetes ételek említését, hogy azonnal reagálhasson.

Ösztönözze a pozitív Google-értékeléseket az elégedettség csúcspontján, amikor a vendégek őszintén lelkesek az élményük miatt.

Kövesse nyomon a legfontosabb helyi kifejezések havi keresési teljesítményét a Google Search Console segítségével, hogy azonosítsa a rangsor javulását és a lehetőségeket.

📌 Példa: Egy thai étterem tulajdonosa úgy döntött, hogy személyesen válaszol minden Google-véleményre, legyen az pozitív vagy konstruktív kritika. Hetente friss fotókat tesz közzé a heti ajánlatokról, és gondosan frissíti az ünnepi nyitvatartási időket és a különleges eseményeket. Ezek a következetes erőfeszítések a harmadik oldalról a „thai ételek [város neve]” keresési eredmények első három helyére emelték az éttermet. Meglepő módon azt tapasztalták, hogy a negatív értékelésekre adott átgondolt válaszok gyakran elégedetlen ügyfeleket hűséges támogatókká változtattak. Ennek oka, hogy az ügyfelek értékelték a tulajdonos őszinte elkötelezettségét a fejlesztés és az ügyfél-elégedettség iránt.

7. Teremtsen sürgősséget és izgalmat szezonális menüajánlatokkal

Bár a korlátozott idejű ajánlatok hatékonyak, kerülje a mesterséges sürgősséget, amely manipulációnak tűnhet és ronthatja a bizalmat. Ehelyett indítson hiteles szezonális promóciókat, amelyek a különleges ajánlatokat a valódi évszakokhoz és kulturális eseményekhez kötik.

Ha jól végzik, ezek a promóciók médiafigyelmet, közösségi média felhajtást és ügyfélizgalmat generálnak, amelyek messze túlmutatnak a promóciós időszakon.

Hogyan lehet ezt a stratégiát pontosan végrehajtani?

Tervezze meg a szezonális menüket négy hónappal előre, hogy biztosítsa a kiváló minőségű alapanyagokat és kedvező árakat alkudjon ki a csúcsidőszak előtt.

Készítsen vonzó háttértörténeteket, amelyek összekapcsolják az egyes limitált ételeket a helyi mezőgazdasági ciklusokkal, kulturális hagyományokkal vagy történelmi jelentőségükkel.

Vezessen be visszaszámláló marketinget minden csatornán, hangsúlyozva a konkrét végdátumokat és az alapanyagok rendelkezésre állását.

A szezonális termékeket olyan prémium áron kínálja, amely tükrözi azok különleges jellegét és magasabb minőségű összetevőit.

Dokumentálja az átfogó teljesítményadatokat, beleértve az értékesítési adatokat, a vásárlói visszajelzéseket és a közösségi média aktivitást, a jövőbeli optimalizálás érdekében.

📌 Példa: Minden októberben egy steakhouse elindítja „Harvest Season Specials” (Őszi szezonális különlegességek) akcióját, amelynek keretében helyi őszi zöldségekből, például butternut squash-ból, kelbimbóból és gyökérzöldségekből készült ételeket kínálnak. Ezeket az ételeket „csak november 30-ig elérhető”ként hirdetik, ami valódi sürgősséget kelt a tényleges betakarítási szezonhoz kapcsolódóan. A menü leírásai tájékoztatják a vendégeket a helyi gazdaságokról és a szezonális termesztési gyakorlatokról, igazolva a prémium árakat, miközben közösségi kapcsolatokat építenek. Emellett partneri együttműködést kötöttek kiemelt gazdaságokkal Instagram-átvételekhez, ahol bemutatják a betakarítási tevékenységeket és olyan tartalmakat hoznak létre, amelyek megerősítik a szezonális kapcsolatot.

8. Vonzza be a helyi közönséget influencerekkel való együttműködésekkel

A kis, de elkötelezett követővel rendelkező helyi ételrajongók jelentős üzleti eredményeket érhetnek el, mert közönségük személyesen ismeri őket és a közelben él.

A kulcs az, hogy megtalálja azokat a mikroinfluencereket, akik valóban összhangban vannak a márka értékeivel, és hiteles kapcsolatokkal rendelkeznek a helyi közösségben.

Hogyan lehet ezt a stratégiát pontosan végrehajtani?

Kutassa fel a potenciális együttműködőket az elkötelezettségi arányuk elemzésével, és győződjön meg arról, hogy a közönség interakciója meghaladja a 3%-ot, hogy hiteles közösségi kapcsolatot építhessen ki.

Készítsen átfogó együttműködési csomagokat, amelyek tartalmazzák a kulisszák mögötti betekintést, az alapanyagok beszerzésének történetét és exkluzív menü-előzeteseket.

Adjon meg kulcsfontosságú üzenetküldési irányelveket, miközben kifejezetten ösztönzi a személyes értelmezést és az autentikus hangnemet.

Hozzon létre nyomonkövetési rendszereket egyedi kedvezménykódok és egyedi linkek segítségével, hogy figyelemmel kísérhesse a forgalom generálását és a marketing KPI-ket.

Fókuszáljon kizárólag a 20 mérföldes körzetben élő influencerekre, mivel az étteremlátogatások fizikai közelséget és helyi hitelességet igényelnek.

📌 Példa: Egy sushi étterem exkluzív omakase élményekre kezdett meghívni helyi ételbloggereket, cserébe csak őszinte online értékeléseket kérve tőlük. Három gondosan kiválasztott blogger részletes bejegyzéseket osztott meg az estéről, kiemelve a séf technikáját, az alapanyagok beszerzését és az általános hangulatot. A tartalomban megnyilvánuló őszinte lelkesedés több száz új követőt hozott a közösségi médiában, és a következő hónapban a foglalások számának jelentős növekedését eredményezte.

9. Rendezzen olyan eseményeket, amelyek az étkezést élménnyé varázsolják

A rendszeres vacsora szolgáltatás előre jelezhető bevételt generál, de a különleges események olyan prémium árú élményeket nyújtanak, amelyeket a vendégek otthon vagy máshol nem tudnak megismételni.

Ezek az alkalmak éttermét kulturális célpontként pozicionálják.

A sikeres éttermi rendezvények kihasználják a meglévő teret, felszerelést és szakértelmet, hogy kivételes értéket nyújtsanak, amely indokolja a magasabb árakat. Ezenkívül kiváló tartalmat nyújtanak a közösségi médiának, és mélyebb kapcsolatokat teremtenek azokkal a vendégekkel, akik új, vonzó módon ismerik meg az éttermet.

Hogyan lehet ezt a stratégiát pontosan végrehajtani?

Válasszon olyan rendezvénykoncepciókat, amelyek kiemelik csapata meglévő erősségeit, miközben a jelenlegi alapanyagokat és felszereléseket használja fel, hogy minimalizálja a többletköltségeket.

Számítsa ki az árakat egy pontos képlet segítségével: a teljes költségek szorozva hárommal, plusz a nyújtott egyedi értéket tükröző élményprémium.

Célzott csatornákon keresztül népszerűsítse eseményeit, elsősorban a legaktívabb e-mail előfizetőit és közösségi média követőit részesítve előnyben.

Vezessen be egyszerűsített foglalási rendszereket, amelyek rögzítik az alapvető részleteket, például az étrendi korlátozásokat és a kapcsolattartási adatokat a jövőbeli marketing céljaira.

48 órán belül vegye fel a kapcsolatot a résztvevőkkel, és kérdezze meg őket kedvenc pillanataikról és javaslataikról a jövőbeli rendezvényekkel kapcsolatban.

📌 Példa: Egy olasz étterem havi „Pasta Making 101” (Pasta készítés 101) tanfolyamokat indított, ahol a résztvevők megtanulják a hagyományos technikákat, majd háromfogásos vacsorát fogyaszthatnak, amelynek főétele a saját készítésű tészta. Ezek a tanfolyamok mindig teltházasak, magas áron, és gyakran vezetnek későbbi vacsorafoglalásokhoz. Sok résztvevő magán tésztakészítő partikat foglal születésnapokra és évfordulókra, ami minimális ráfordítással további bevételi forrást jelent. Az étterem minden órát lefényképez a közösségi médiában való folyamatos megjelenéshez, és több mint 200 fős várólistát hozott létre azokból, akik szívesen részt vennének a jövőbeli foglalkozásokon.

10. Aktiválja a szájpropagandát ajánlások segítségével

A személyes ajánlások több étteremlátogatást generálnak, mint bármely hagyományos marketingcsatorna, mégis a legtöbb étterem inkább a reményre támaszkodik, mint a rendszerekre, hogy megszerezze ezeket az értékes ajánlásokat.

Egy stratégiai ajánlóprogram segítségével az elégedett vendégek a legjobb promótereivé válhatnak. Az eredmény mindenki számára előnyös: az ajánló értékesnek érzi magát, az új vendég megbízható ajánlást kap, Ön pedig újabb hűséges vendéget szerez.

Hogyan lehet ezt a stratégiát pontosan végrehajtani?

A jutalmakat inkább értelmes éttermi kreditek formájában alakítsa ki, mint százalékos kedvezmények formájában, hogy hangsúlyozza az értéket, miközben ösztönzi a visszatérő látogatásokat.

A promóciós kampányokat a legmagasabb elégedettségi időszakokra időzítsd, amikor a vendégek természetesen meg akarják osztani pozitív élményeiket.

Különböző preferenciákhoz többféle megosztási mechanizmust kínáljon, beleértve fizikai ajánló kártyákat, digitális kódokat és QR-kód beolvasási lehetőségeket.

A legaktívabb támogatóit VIP-kezeléssel jutalmazza, például elsőbbségi helyfoglalással, exkluzív menü-előzetesekkel és különleges rendezvényekre szóló meghívókkal.

📌 Példa: Egy mexikói étterem egyszerű ajánlóprogramot hozott létre, amelyben a meglévő ügyfelek jelentős éttermi krediteket kapnak minden sikeres ajánlásért, míg az új ügyfelek üdvözlő kedvezményt kapnak első látogatásuk alkalmával. Egy egyszerű alkalmazás segítségével nyomon követik az ajánlásokat, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy digitális ajándékkártyákat küldjenek közvetlenül barátaiknak, így a megosztási folyamat egyszerű és nyomon követhető. A program segítségével havonta több tucat új ügyfelet szereznek, és rájöttek, hogy az ajánlott ügyfelek életre szóló értéke jelentősen magasabb, mint a más marketingcsatornákon keresztül szerzett ügyfeleké.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A. Az éttermek számára leghatékonyabb marketingstratégiák közé tartozik a helyi keresések optimalizálása (helyi SEO), a vendégek bevonása a közösségi médiába, e-mailes marketingkampányok lebonyolítása, hűségprogramok létrehozása, szezonális vagy időkorlátozott menüajánlatok kínálata, valamint partnerségek kialakítása helyi vállalkozásokkal a hűséges vendégek vonzása és a közösségi kapcsolatok erősítése érdekében.

A. A kis éttermek új vendégeket vonzhatnak különleges akciókkal vagy időkorlátozott ajánlatokkal, az ajánlások és a szájpropaganda ösztönzésével, a közeli vállalkozásokkal való együttműködéssel közös promóciók szervezésével, pontos online listák és értékelések fenntartásával, valamint a közösségi médiában olyan hiteles, vonzó tartalmak megosztásával, amelyek kiemelik egyedi kínálatukat.

A. Az éttermek számára hatékony digitális marketing taktika többek között a Google My Business frissítése, célzott közösségi média hirdetések futtatása, hírlevelek és személyre szabott e-mailek küldése, helyi influencerekkel való együttműködés, online foglalási platformokon történő foglalások népszerűsítése, valamint a kulisszák mögötti vagy történetmesélő tartalmak megosztása a vendégekkel való kapcsolat kiépítése érdekében.

A. Az éttermek a közösségi médiát használják arra, hogy bemutassák étlapjukat, megosszák a kulisszák mögötti pillanatokat, kiemeljék a különleges eseményeket vagy ajánlatokat, versenyeket vagy nyereményjátékokat szervezzenek, kommentekkel és üzenetekkel lépjenek kapcsolatba követőikkel, és olyan hűséges ügyfélközösséget építsenek, amely támogatja és népszerűsíti a márkájukat.

A. Az éttermi marketingkampányok kezelésében segítséget nyújtó eszközök közé tartozik a ClickUp a feladatok tervezéséhez és nyomon követéséhez, a Buffer vagy a Later közösségi média ütemező eszközök, a Mailchimp vagy a Klaviyo e-mail marketing platformok, valamint a hűségprogramok és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez használt CRM rendszerek.