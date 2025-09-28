11 ingyenes Lotus Diagram sablon ötleteléshez és ötletek feltérképezéséhez

Az első Lotus diagramot az 1970-es években Yasuo Matsumura, egy japán menedzsment tanácsadó alkotta meg. A gondolattérképek és más, akkoriban divatos kreativitási technikák ihlette, olyan strukturált brainstorming módszert akart kidolgozni, amely megkönnyíti a csapatok számára egy központi ötlet szisztematikus továbbfejlesztését.

Ez a Lotus Diagram szépsége. Kezdjen egy egyetlen ötlettel a közepén, majd hagyja, hogy az szervezett lehetőségek csoportjaivá bontakozzon ki. Ami általában homályos koncepcióként kezdődik, az egy jól nyomon követhető kapcsolatok térképévé válik.

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk a ClickUp és mások ingyenes Lotus Diagram sablonjait, amelyek kreatív inspirációt, strukturált gondolkodást és csapatmunkát tesznek lehetővé.

Mik azok a Lotus Diagram sablonok?

A Lotus Diagram sablon egy vizuális brainstorming és szervezési eszköz, amely segítségével ötleteket, koncepciókat vagy feladatokat világos, hierarchikus módon strukturálhat.

Nevét a lótuszvirághoz való hasonlóságáról kapta, amelynek központi ötletét egymással összekapcsolt, kapcsolódó ötletek és koncepciók rétegei veszik körül.

A diagram általában egy 3×3-as rácsból áll, ahol a középső cellában található a fő ötlet, a körülötte lévő 8 cellában pedig az alötletek. Ezután mindegyik alötlet maga is egy másik 3×3-as rács (egy másik lótusz) középpontjává válhat.

Mi teszi jóvá egy Lotus Diagram sablont?

Mielőtt elkezdené az ötletek feltérképezését, tudnia kell, mi különbözteti meg a jó Lotus Diagram sablonokat a gyengéktől:

Könnyen követhető: Segít megkülönböztetni a fő gondolatot, a szirmokat és a kiterjesztéseket a megfelelő térközök, igazítás, szegély, színkódolás, ikonok stb. segítségével.

Strukturált bővítés: Lehetővé teszi további virágok (alötletek rétegei) hozzáadását a elrendezés megzavarása nélkül, és ugyanolyan jól működik egyszerű brainstorminghoz (csak egy lótusz) vagy részletes tervezéshez (több virág) is.

Hely jegyzetekhez: elegendő helyet biztosít kulcsszavak vagy kis vázlatok számára, valamint margókat hosszabb jegyzetek vagy öntapadós címkék számára.

Vizuális szervezés: A tiszta vonalak, a szimmetria és az opcionális színkódolás segítségével könnyen áttekinthetőek a kapcsolatok és a hierarchia.

Útmutatók: Segít a kezdőknek strukturálni gondolataikat anélkül, hogy túlbonyolítanák a diagramot olyan címkékkel, mint „Fő ötlet” vagy „Cselekvési lépés”.

👀 Tudta? A „brainstorming” kifejezés az 1940-es évekre nyúlik vissza, és Alex F. Osborn reklámvezető alkotta meg az Applied Imagination (1953) című művében. A kreativitás ösztönzése érdekében olyan szabályokat hangsúlyozott, mint a „menj a mennyiségre” és a „tartózkodj a kritikától”.

Lotus Diagram sablonok áttekintése

Itt található egy összefoglaló táblázat az ebben a blogban felsorolt összes Lotus diagram sablonról:

Lotus Diagram sablonok

A ClickUp több mint 1000 sablont kínál, amelyek ezeket az eszközöket egyetlen munkafolyamatba egyesítik. Ezek a sablonok a technikát a tervezésen túlra terjesztik, és közvetlenül összekapcsolják a végrehajtással.

Vessünk egy pillantást néhány másik Lotus Diagram sablonra, amelyek segíthetnek az indulásban 👇

1. Lotus Blossom Brainstorming Template (Lótuszvirág brainstorming sablon) a Visual Paradigm-tól

a Visual Paradigm segítségével

Azok számára, akiknek a felszínes ötleteken túl kell lépniük, a Lotus Blossom Brainstorming Template strukturált rácsot kínál, amely egy központi témát több rétegű alötletekre bont. A szélesség és a mélység kényszerítésével segít felfedezni azokat az ötleteket, amelyeket a csapat egyébként figyelmen kívül hagyhatna.

Így használhatja ezt a sablont:

Kezdje a fő ötlettel a közepén, és adjon hozzá nyolc külső blokkot a legfontosabb témákhoz.

A ágakat további alblokkokká alakíthatja, így vizuális „virágzást” hozhat létre, amely minden koncepció mélyebb feltárását ösztönzi.

Használja a színkódolt rácsos elrendezést, hogy lássa, hogyan kapcsolódnak össze, fejlődnek és divergálnak az ötletek.

✅ Ideális: Termékstratégiai vezetők új funkciók kidolgozásához vagy oktatók többszintű tanulási keretrendszerek tervezéséhez

💡 Profi tipp: A ClickUp Mind Maps alkalmazásban olyan Lotus Diagramokat készíthet, amelyek túlmutatnak a vizualizáción. Kezdje egy üres vászonnal, hogy szabadon brainstormingolhasson, vagy válasszon egy feladat alapú térképet, hogy az egyes ágakat azonnal összekapcsolhassa a megvalósítható elemekkel. A legjobb gondolattérkép-példákból merítve inspirációt, létrehozhat függőségeket a feladatok között, átszervezheti a prioritásokat drag-and-drop funkcióval, és akár a munkafolyamatokat is visszavezetheti nagyobb célokhoz. Brainstorming, feladatok összekapcsolása és a munkafolyamatok vizuális prioritásba rendezése a ClickUp Mind Maps segítségével.

2. Lotus Diagram sablon a Conceptboardtól

via Conceptboard

A Conceptboard Lotus Diagram sablonja már a kezdetektől egyértelmű struktúrát ad a munkahelyi megbeszéléseknek. Nyissa meg a táblát, hívja meg csapatát, és helyezze a fő témát a középső négyzetbe. Innen az első kör nyolc kezdeti ötlettel töltődik meg. Ezek mindegyike ugródeszkává válik a következő körben további gondolatokhoz.

Így használhatja ezt a sablont:

Azonosítsa az egymást átfedő ötleteket, amelyek kombinálhatók vagy kapcsolódhatnak egymáshoz, hogy erősebb koncepciókat fedezzen fel.

Hagyja, hogy a váratlan ötletek új lehetőségeket inspiráljanak, és segítsenek Önnek 24 különböző lehetőség teljes körű kidolgozásában a fő témakör körül.

Exportálja a sablont PDF formátumban, és nyomtassa ki csoportos áttekintéshez.

✅ Ideális: Virtuális brainstorming üléseket vezető workshop-moderátorok számára, ahol elengedhetetlen a strukturált részvétel.

🧠 Érdekesség: A 6-3-5 Brainwriting módszerrel mindössze 30 perc alatt 108 ötlet születhet! A módszert 1968-ban Bernd Rohrbach találta ki, és úgy működik, hogy 6 ember 5 percenként 3 ötletet ír le, majd kicserélik a lapjaikat, így gyorsan építve egymás kreativitására.

3. Lotus Diagram sablon a Whiteboard Team-től

via Whiteboard Team

A Whiteboard Team Lotus Diagram sablonja egyetlen ötletet lehetőségek hálójává alakít, ami kiválóan alkalmas vállalkozók számára. Kezdje azzal, hogy a központi négyzetbe írja be a fő témát. A környező blokkok az első körben felmerülő ötletek kiindulópontjaként szolgálnak, és onnan minden ötlet kiterjeszthető kifelé, amíg a tábla tele nem lesz kapcsolódó fogalmakkal.

Így használhatja ezt a sablont:

Különböző színeket rendelhet a táblája szakaszaihoz, hogy vizuálisan elkülöníthesse az ötletek csoportjait, így könnyebben követhetőek lesznek a kapcsolatok, ahogy a diagram bővül.

Szabadon hozzáadhat, áthelyezhet vagy egyesíthet jegyzeteket, hogy megőrizze gondolatait, és a korlátlan vászonterületet kihasználva elkerülheti a helyszűkéből fakadó korlátozottság érzését.

Használja a táblaszerszámokat a duplikátumok eltávolításához, a megkülönböztető ötletek kiemeléséhez és a következő lépések egyértelmű feltérképezéséhez.

✅ Ideális: Startup-alapítók számára, akik gyors sprint-tervezési brainstormingokat tartanak elosztott csapatokkal.

💡 Profi tipp: Amint a diagram eléri azt a stádiumot, amikor visszajelzésre vagy csoportos hozzászólásra van szükség, váltson egy együttműködésorientáltabb környezetre, például a ClickUp Whiteboards-ra. A Whiteboards egy brainstorming eszköz, amely lehetővé teszi alakzatok, jegyzetek, összekötők és beágyazott feladatok kombinálását ugyanazon a vásznon. Együttműködés, vizualizálás és feladatok beágyazása Lotus diagramokba a ClickUp Whiteboards segítségével.

4. Lotus Diagram sablon a Figma-tól

a Figma segítségével

A Figma (FigJam) Lotus Diagram sablon olyan kreatív csapatok számára készült, akik szeretnék, ha brainstorming üléseik ugyanolyan dinamikusak lennének, mint tervezési munkájuk. Interaktív elrendezése megkönnyíti a valós idejű együttműködést, míg vizuális felépítése segít az ötletek szervezésében anélkül, hogy korlátozná a kreatív folyamatot.

Ez a sablon tökéletes termékötletek kidolgozásához, márkaötletek kidolgozásához vagy kampánytervezéshez.

Így használhatja ezt a sablont:

Tartsa fenn a magas szintű elkötelezettséget interaktív funkciókkal, mint például az emoji reakciók, a szavazás és a kurzor chat.

Segítsen a csapatoknak az ötletek valós idejű rendezésében, csoportosításában és fontossági sorrendbe állításában.

Címkézze a klasztereket, végezzen gyors szavazásokat a prioritásokról, és helyezze el a követendő feladatokat közvetlenül a tervezési vagy projekt táblákon.

✅ Ideális: UX-kutatók és terméktervezők számára, akik design sprintet futtatnak és brainstorming-ötletekre van szükségük.

5. ClickUp brainstorming sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Brainstorming Template segítségével rendszerezheti és finomíthatja ötleteit.

A ClickUp Brainstorming Template a gyakorlatban egy lótuszszerű keretrendszert alkalmaz. Az ötletei a Braindump szakaszban kezdődnek, majd az Ideation szakaszba ágaznak, átmennek a Briefing szakaszba, és a Execution szakaszban fejeződnek be. Ez tükrözi azt a módszert, ahogyan a lótuszdiagram egy egyetlen kulcsfontosságú koncepcióból több rétegű finomítás felé tereli a gondolkodást.

Így használhatja ezt a sablont:

✅ Ideális: Termékmenedzserek számára, akik funkciók útvonaltervét alakítják ki, vagy tervezési vezetők számára, akik csapatok közötti ötletelési üléseket tartanak.

💡 Profi tipp: Néhány diagram nehezen indul be, vagy elakad, miután kitöltötte a nyilvánvaló ötleteket. Ilyen esetekben egyszerűen forduljon a ClickUp Brainhez, a ClickUp-on belüli AI partneréhez. Ha egy üres klasztert bámul, az új irányokat sugallhat. Szerezzen új ötletágakat és szirmokat Lotus diagramjához a ClickUp Brain segítségével.

6. ClickUp ötletgyűjtő sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze és bővítse oktatási egységeit a ClickUp Brainstorm Ideas Template sablon segítségével.

Az oktatók számára, akik tananyagot terveznek vagy új tanfolyamokat állítanak össze, a ClickUp Brainstorm Ideas Template egyetlen témát szervezett ágakká alakít. Kezdjen egy fókuszponttal, például a megújuló energiával. Gyűjtse össze az ötleteket és azok részleteit a ClickUp Forms segítségével, és nézze meg, ahogy minden beérkező ötlet felkerül az Idea Master List-re, amely tartalmazza a témakört, a prioritást és a várt eredményt.

Innen az ötletek szétterjednek a sablon brainstorming platformján, ahol kategóriákba csoportosíthatja őket, például modulok, projektek vagy értékelések, és MoSCoW szakaszok szerint rendezheti őket: Must Have (muszáj), Should Have (kellene), Could Have (lehetne) és For Review (felülvizsgálatra).

Így használhatja ezt a sablont:

Használja a drag-and-drop funkcióval ellátott öntapadó jegyzeteket ötletek, koncepciók, javaslatok vagy lehetséges megoldások rögzítéséhez.

Csoportosítsa a kapcsolódó ötleteket színkódok vagy térbeli elrendezés segítségével, hogy azonosítsa a témákat és mintákat.

Minden prioritást élvező ötlethez dolgozzon ki részletes cselekvési tervet, amelyben felvázolja a lépéseket, az erőforrásokat, a felelősöket és az ütemtervet.

✅ Ideális: Többhetes tantervet készítő tanároknak vagy a fő tantárgyakat részletes egységekbe szervező tantervkoordinátoroknak.

📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . *De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükséged egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy fogalmat, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a megadott utasítás alapján. Ez az a munkahelyi alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és végrehajtsd terveidet!

7. ClickUp Ideation Whiteboard sablon

Ingyenes sablon letöltése Vizualizálja és szervezze kreatív ötleteit a ClickUp Ideation Whiteboard sablon segítségével.

A brainstorming általában ötletek áradatával kezdődik, de struktúra nélkül ezek pillanatok alatt elhalványulhatnak. Ezért a ClickUp Ideation Whiteboard Template egy nagyon testreszabható táblára gyűjti össze őket, hasonlóan egy lótuszdiagramhoz, hogy segítsen az oktatóknak és az üzleti szakembereknek.

Kezdje egy központi témával, majd ágazzon ki kategóriákba (folyamat, termék vagy emberek), így könnyen követhető és továbbépíthető klaszterek alakulnak ki.

Így használhatja ezt a sablont:

Használja az Ideation Diagram View funkciót ötletek kidolgozásához és a problémák lehetséges megoldásainak vizualizálásához.

Helyezzen el alakzatokat a témák keretezéséhez, rajzoljon nyilakat a kapcsolódó gondolatok összekapcsolásához, ágyazzon be dokumentumokat hivatkozásként, vagy akár közvetlenül kapcsolja össze az ötleteket a ClickUp feladatokkal.

Címkézze meg a csapat tagjait a Megjegyzések hozzárendelése funkcióval, és rétegezze az egyéni mezőket, például a hatást és a prioritást.

✅ Ideális: Termékmenedzsereknek, akik tervezési sprintet irányítanak, vagy tanároknak, akik komplex ötletekről szóló együttműködési műhelyeket vezetnek.

💡 Bónusz: Használja ki brainstorming üléseinek teljes potenciálját a Lotus sablonokkal és a legokosabb eszközökkel: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az összes csatlakoztatott alkalmazásában, valamint az interneten, hogy másodpercek alatt megtalálja az inspirációt, a referenciaanyagokat és a korábbi brainstorming jegyzeteket.

Használja a Talk to Text funkciót , hogy hangosan kifejezze ötleteit, diktálja a brainstorming üléseket, vagy irányítsa a munkafolyamatot – teljesen kézmentesen, bárhol is támadjon meg a kreativitás.

Használja ki a prémium AI eszközöket, mint a ChatGPT, Claude és Gemini egy egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldással. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – a kontextusfüggő munkafolyamatokat valóban megértő mesterséges intelligencia asztali alkalmazást. Szabaduljon meg a mesterséges intelligencia eszközök sokaságától, és tartsa brainstormingját, ötletkezelését és Lotus sablonjait egy helyen.

8. ClickUp gondolattérkép-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Mind Map sablon segítségével rugalmasan térképezheti és összekapcsolhatja a fejlődő ötleteket.

A ClickUp Mind Map Template egyértelmű módszert kínál a fő gondolatok rögzítésére és azok kapcsolódó gondolatokká való továbbfejlesztésére. A központi gömb rögzíti a fő témát, ahonnan színekkel jelölt ágak indulnak ki, amelyek al-gondolatokká és bemenetekké alakulnak. Minden ág könnyen kiterjeszthető, összecsukható vagy átrendezhető, így a gondolkodás fejlődésével a térkép is átalakítható.

Így használhatja ezt a sablont:

Készítsen ClickUp feladatokat közvetlenül a táblán, és kapcsolja össze őket az ötletekkel.

Rajzoljon a toll eszközzel gyors jegyzetekhez, helyezzen el öntapadó jegyzeteket a visszajelzések rögzítéséhez, adjon hozzá szövegblokkokat az egyértelműség érdekében, vagy töltsön fel képeket, amelyek támogatják a brainstormingot.

Egyszerű munkafolyamatokkal, folyamatábrákkal vagy az ötletek térképéhez illesztett ütemtervekkel könnyedén válthat a szabad formájú brainstorming és a strukturált tervezés között.

✅ Ideális: Kampányötleteket vagy kreatív irányvonalakat szervező tervezők és marketingesek számára

📘 További információ: Hogyan segítik a virtuális táblák a kreatív ügynökségek munkáját?

9. ClickUp Squad Brainstorm sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Squad Brainstorm Template segítségével vizualizálhatja és csoportosíthatja a kreatív javaslatokat.

A ClickUp Squad Brainstorm Template olyan csapatvezetők számára készült, akik olyan eszközt keresnek, amely összehozza a csapatukat, tisztázza céljaikat, megérti motivációikat, és segít nekik hatékonyabban dolgozni egységként.

A következő 9 főbb témakör közül egy vagy többre koncentrálhat:

Csapatkonszenzus: Hogyan működik együtt a csapat? Csapat egészség: Egyéni jólét Csapatritmus: A csapatdinamika javítása Csapatkommunikáció: Kommunikációs módszerek és fontos információk megosztása Csapatértekezletek: Értekezletek ütemezése, helyszínei és résztvevői Csapatmunka: A munkafolyamatok hatékonyságának javítása Csapatdöntések: Hogyan születnek a döntések? Csapat szerepek: Egyéni felelősségek Csapat erőforrások: A csapat által használt eszközök és erőforrások

Válasszon ki egy témát, amellyel kezdeni szeretne, vagy vegye át őket egyenként. Kérje meg a csapat tagjait, hogy vegyenek egy-egy post-it cetlit, írják le az ötleteiket, és helyezzék el azokat a tématáblán. Ez a tevékenység jelentősen segíthet a különböző nézőpontok felszínre hozásában és a produktív vita elősegítésében.

Így használhatja ezt a sablont:

Ösztönözze az összes csapattagot, hogy osszák meg ötleteiket, és tegyék hozzá őket a táblás eszközhöz egy interaktív brainstorming környezet kialakítása érdekében.

Válassza ki a legígéretesebb ötleteket, és folytassa velük, szükség szerint kombinálva vagy finomítva őket.

A kiválasztott ötletek alapján rendeljen hozzá feladatokat, és állítson be határidőket és felelősségi köröket a megvalósítás biztosítása érdekében.

✅ Ideális: Termékfejlesztő csapatok, tervezőcsapatok és többfunkciós csoportok számára, akiknek központi helyre van szükségük a szabad brainstorminghoz.

10. ClickUp üzleti brainstorming sablon

Ingyenes sablon letöltése Szervezze ötleteit, hangolja össze a csapat kreativitását, és rangsorolja a szükségleteket a ClickUp Business Brainstorming Template segítségével.

A nagy ötletek mindig a struktúrából fakadnak. A ClickUp üzleti brainstorming sablon segít csapatának a kreativitást négy szempont szerint rendszerezni: mit szeretünk, mit tudunk, mire van szükségük az embereknek, és mit hajlandók megfizetni.

Használja a brainstorming táblát a magas szintű lehetőségek feltárásához, majd bontsa le az egyes ötleteket a lótuszvirág technikával, hogy felfedezze az alötleteket és az innovatív szemszögeket.

Így használhatja ezt a sablont:

Kérje meg a csapat tagjait, hogy osszák meg ötleteiket öntapadós jegyzetlapokon, amelyeket testreszabhat és másolhat az egységesség érdekében.

Kattintson és húzza az egyes jegyzeteket a táblán a megfelelő kategóriába vagy szakaszba.

Alkalmazzon ötleteit: kattintson a jegyzetre, válassza a Konvertálás lehetőséget, válassza a Feladat lehetőséget, majd kattintson a Feladattá konvertálás gombra.

✅ Ideális: Innovációs csapatok számára, akik strukturált brainstormingot folytatnak új megoldások kidolgozása érdekében.

📚 További információk: Folyamatábrázolási példák és stratégiák

11. ClickUp innovációs ötletkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtsd össze, értékeld és finomítsd a kutatási javaslatokat szisztematikusan a ClickUp innovációs ötletkezelési sablon segítségével.

A ClickUp innovációs ötletkezelési sablon egy speciális rendszert biztosít a kutatócsoportok számára az ötletek gyűjtésére és azok tisztességes értékelésére. Ezután a legerősebb ötleteket végrehajtásra ösztönzi, mint egy Lotus Diagram, amely egy koncepciót ágakra bont, minden szempontot megvizsgál, és a legígéretesebb irányokba tereli a csapatokat.

Minden ötlet egy ötletbeviteli űrlapmal kezdődik (a ClickUp Forms segítségével), ahol a munkavállalók, partnerek vagy akár befektetők is benyújthatják koncepcióikat. A benyújtás után az ötlet feladattá válik a ClickUp-ban, kiegészítve olyan egyéni mezőkkel, mint a költség, a kutató, a bíráló, a hatás és a típus. Ez azt jelenti, hogy minden javaslat egyértelmű, összehasonlítható adatokkal kerül be a folyamatba.

Így használhatja ezt a sablont:

Az ötleteket különböző státuszok között mozgathatja, például Új ötlet, Kutatás, Értékelés, Felfüggesztve, Jóváhagyva vagy Elutasítva .

Használja a Status Board nézetet az ötletek nyomon követéséhez úgy, hogy azok állapotának változásával a megfelelő oszlopba húzza őket.

Váltson át a Bevezetési dátumok idővonal nézetre, hogy megtekintse, mikor tervezik bevezetni az egyes jóváhagyott ötleteket, osztályok szerint csoportosítva és hatásaik szerint színkódokkal jelölve.

✅ Ideális: K+F vezetők számára, akik új koncepciókat szeretnének rögzíteni és továbbfejleszteni, mielőtt prioritásokat állapítanának meg.

A brainstormingtól a cselekvésig a ClickUp segítségével

A Lotus diagramok kiválóan alkalmasak az ötletek szervezésére, de valódi erejük akkor jön ki, ha összekapcsolják őket a következő munkával. Egy önálló sablon segíthet a lehetőségek feltérképezésében, de nem alakítja azokat automatikusan feladatokká, prioritásokká vagy következő lépésekké.

Ehhez szüksége van a ClickUp-ra.

Ezen a platformon vázolhatja fel a Lotus Diagramját a Mind Maps alkalmazásban, együttműködhet rajta a csapatával a Whiteboards alkalmazásban, majd megkérheti a ClickUp Brain alkalmazást, hogy javasoljon ötleteket, töltse ki a hiányzó részleteket, vagy akár készítsen vizuális elemeket. A diagram minden ága közvetlenül kapcsolódhat egy feladathoz, így semmi sem vész el a tervezés és a végrehajtás között.

Ha Lotus diagram sablonokat használ a gondolataid rendezéséhez, a következő lépés az, hogy ezeket az ötleteket megvalósíthatóvá tedd.

👉 Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és tapasztalja meg, milyen gyorsan válhat a brainstorming valódi előrelépéssé.