A 10 legjobb Journey alternatíva a naplózáshoz és a mentális egészséghez

Egy Reddit-felhasználó megosztotta gondolatait a naplózásról:

2010-ben, amikor terápián vettem részt, mentális egészségügyi okokból kezdtem el! Az idő múlásával ez átalakult abban, hogy kiadjam a gondolataimat, amikor úgy éreztem, hogy senki sem hallgat rám a környezetemben...

2010-ben, amikor terápián vettem részt, mentális egészségügyi okokból kezdtem el! Az idő múlásával ez átalakult abban, hogy kiadjam a gondolataimat, amikor úgy éreztem, hogy senki sem hallgat rám a környezetemben...

Az üzenetük első része megmaradt bennünk. A naplózás csendesen az önreflexió, a mentális egészség nyomon követése és az érzelmi feldolgozás egyik leghatékonyabb eszközévé vált, különösen egy olyan világban, amely gyakran túl gyorsan halad ahhoz, hogy leüljünk a saját gondolatainkkal.

Az olyan platformok, mint a Journey, több ezer ember számára teszik elérhetővé és következetessé a naplóírást. De ha ide találtál, akkor valószínűleg valami mást keresel. Talán a Journey túl merevnek tűnik, aggódsz a magánéleted miatt, vagy egyszerűen csak olyan eszközt keresel, amely jobban illeszkedik a személyes ritmusodhoz.

Akár hangulatát követi nyomon, nehéz napokon elmélkedik, vagy csak most kezd el ismerkedni a digitális naplózás alapvető funkcióival, összegyűjtöttük azokat a legjobb eszközöket, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek!

A Journey alternatívái egy pillantásra

Ha a Journey már nem felel meg az igényeinek, rengeteg hasonló termék közül választhat, amelyek nagyobb adatvédelmet, fejlettebb mentális egészségügyi eszközöket vagy egyszerűen csak zökkenőmentesebb írási élményt kínálnak. ⤵️

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp – Dokumentumok, feladatok, emlékeztetők, szokások – Naplóírási sablonok – AI-alapú betekintés (ClickUp Brain) – Hangulatkövetés – Célok műszerfala Azok számára, akik mindent egyben szeretnének: naplóírást, szokások nyomon követését, feladatkezelést és termelékenységet. Ingyenes csomagok; egyedi árak is elérhetők Day One – Titkosított privát napló – „Ezen a napon” emlékfelidéző – Hang-, fénykép- és naptárbejegyzés-támogatás Azok a felhasználók, akik gyönyörűen megtervezett, biztonságos, reflektív naplózást keresnek multimédiás tartalommal. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 2,92 dollár/hó-tól kezdődik. Penzu – Időkapszula funkció – Zen írásmód – Címkék az érzelmi minták nyomon követéséhez Írók, akik biztonságos, adatvédelmet előtérbe helyező naplózást és hosszú távú önreflexiót szeretnének Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19,99 dollár/évtől kezdődik. Diarium – Idővonal és emlékek címkézése – Médiaelemekkel gazdag bejegyzések – Időjárás, helyszín, fitnesz integráció Azok a felhasználók, akik mélyreható életkövetést szeretnének hely- és érzelemérzékeny naplózással. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árazás Grid Diary – Prompt-alapú naplózás – 9-rácsos mandala elrendezés – Egyedi szokáskövető rendszer Kezdők és reflektív írók, akik strukturált, kérdésalapú naplóírást keresnek. A fizetős csomagok ára 2,99 dollár/hónap-tól kezdődik. Reflectly – AI által generált promptok – Hangulatgrafikonok – Tudatosságot fejlesztő kihívások Azok a felhasználók, akik napi érzelmi állapotfelmérést és reflektív írást szeretnének AI segítségével. Ingyenes csomag elérhető; alkalmazáson belüli vásárlások Daylio – Hangulatnapló ikonokkal – „Year in Pixels” vizuális jelentések – Minimális írás célkövetéssel Azok számára, akik ultra-minimalista, vizuális naplózást és szokások nyomon követését szeretnék Ingyenes Utazási naplók – Utazási térképek és fotónaplók – Nyomtatott naplók – Megosztható online fejezetek Utazók, akik vizuális történetmeséléssel és fizikai emlékekkel szeretnék dokumentálni önreflexív utazásaikat. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,99 dollár/hó-tól kezdődik. Dabble Me – Naplózás e-mailben – Korábbi bejegyzések visszakeresése – Spotify integráció Azok a felhasználók, akik az e-mail alapú, egyszerű, nosztalgikus naplóírást preferálják. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4 dollár/hónap-tól kezdődik. Evernote – AI-alapú jegyzetkeresés – Web clipper – Média átírás – Termelékenység + naplózás hibrid Írók, akik a naplóírást kutatással, termelékenységgel és médiával kapcsolatos reflexiókkal ötvözik Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 dollár/hó-tól kezdődik.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valódi értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

🧠 Érdekesség: Az 1980-as évek végén James Pennebaker pszichológus bevezette az expresszív írást — egy technikát, amelynek során szabadon leírhatja legmélyebb gondolatait és érzéseit, anélkül, hogy aggódnia kellene a helyesírás, a nyelvtan vagy a stílus miatt. Ez egy tiszta, szűrő nélküli érzelmi felszabadulás.

Miért érdemes a Journey alternatíváit választani?

Ha már egy ideje használod a Journey alkalmazást, akkor valószínűleg ismerősnek tűnnek ezek a gyakori korlátozások 👇

Korlátozott adatvédelmi beállítások: A Journey a Google Drive-on tárolja az adatokat, ami nem ideális, ha helyi tárolást, végpontok közötti titkosítást vagy a naplóbejegyzések teljes ellenőrzését szeretné.

Rigid felhasználói felület: Az alkalmazás kissé elavultnak vagy zsúfoltnak tűnhet, ami megzavarja az írás folyamatát, és nem alkalmazkodik jól a különböző naplóírási stílusokhoz.

Fizetős hozzáférés az alapvető funkciókhoz: Az olyan alapvető eszközök, mint a szinkronizálás, a biztonsági mentések és a médiafeltöltések előfizetéshez kötöttek, így az ingyenes verzió inkább egy próbaverziónak tűnik.

A mentális egészség mélységének hiánya: A Journey nem kínál olyan funkciókat, mint a CBT-alapú utasítások, a hangulat nyomon követése vagy a mentális egészség elemzése, amelyeket más alkalmazások már kezdenek beépíteni.

Nincs mélyreható testreszabás: A betűtípusok, témák és elrendezés nem sokat változtathatók. Ha szeretné, hogy a naplója igazán a sajátja legyen, ez döntő tényező lehet.

Minimális offline támogatás: Internetkapcsolat nélkül csak korlátozottan férhet hozzá a bejegyzéseihez, ami nem ideális, ha útközben szeretne naplót írni.

👀 Tudta? Közel 2000 évvel ezelőtt egy Ma Dubo nevű férfi utazási naplót vezetett, miközben a Tai-hegyre túrázott, hogy rituálét hajtson végre a császár számára. Akkoriban csak a császároknak volt joguk „történelmet írni”, de Ma naplója hangot adott az ókori Kína mindennapi életének!

📘 Olvassa el még: Hogyan növelheti a termelékenységi naplózás a koncentrációs képességét?

Mit kell keresnie a Journey alternatíváiban?

Íme, mire érdemes figyelni, amikor más naplóalkalmazásokat keresel, amelyek ígéretesek új digitális naplódnak 👇

Adatkezelés : Keressen olyan lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik az adatok helyi tárolását vagy a kívánt felhőszolgáltatás kiválasztását, így Ön ellenőrizheti az adatait.

Offline hozzáférés : Ellenőrizze, hogy az alkalmazás lehetővé teszi-e az offline naplózást, így internetkapcsolat nélkül is írhat, és később szinkronizálhat.

Hang-szöveg : A kézmentes naplózáshoz keressen olyan alkalmazásokat, amelyek megbízható hang-szöveg funkcióval rendelkeznek.

Hangulat és szokások nyomon követése : Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek integrált hangulatnyomon követési és : Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek integrált hangulatnyomon követési és szokásformáló eszközöket kínálnak, amelyek elősegíthetik az önreflexiót és a személyes fejlődést.

Adatexport: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás lehetővé teszi a bejegyzések exportálását különböző formátumokban, például PDF, DOCX vagy Markdown formátumban, biztonsági mentés vagy áttelepítés céljából.

🧠 A naplózás művészete és tudománya: Zeb Evans, a ClickUp alapítója elmeséli, hogyan segített neki a naplózás abban, hogy nyugodtabb, tudatosabb és ellenállóbb legyen: Tinédzserkorom óta vezetek naplót, de az elmúlt tíz évben napi gyakorlattá tettem. Naponta kétszer írok a naplómba, meghatározzom a céljaimat, szándékaimat és a munkámban és magánéletemben fontos területeket. Ez számomra felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult. Minden reggel, amikor naplót írok, először újra elolvasom az előző napot, hogy emlékezzek arra, mi történt aznap, és áttekintsem a tanulságokat, amelyeket megtanultam. Rájöttem, hogy a napi naplóírás segítségével jobban tudom rendszerezni a gondolataimat, meghozni a döntéseimet, és általában véve céltudatosabban élni. Tinédzserkorom óta vezetek naplót, de az elmúlt tíz évben napi gyakorlattá tettem. Naponta kétszer írok a naplómba, meghatározzom a céljaimat, szándékaimat és a munkámban és magánéletemben fontos területeket. Ez számomra felbecsülhetetlen értékűnek bizonyult. Minden reggel, amikor naplót írok, először újra elolvasom az előző napot, hogy emlékezzek arra, mi történt aznap, és áttekintsem a tanulságokat, amelyeket megtanultam. Rájöttem, hogy a napi naplóírás segítségével jobban tudom rendszerezni a gondolataimat, meghozni a döntéseimet, és általában véve céltudatosabban élni.

📚 További információ: Hogyan lehetünk produktívak munka után?

A legjobb Journey alternatívák

Bár a Journey jó naplózási élményt kínál, számos más alkalmazás is rendelkezik olyan egyedi funkciókkal és előnyökkel, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön céljainak. Nézzük meg részletesen ezeket a funkciókat!

1. ClickUp (A legjobb naplózáshoz, szokások nyomon követéséhez és napi tervezéshez egy testreszabható munkaterületen)

Írjon testreszabható naplóbejegyzéseket a ClickUp Docs segítségével.

Ha olyan ember vagy, aki egy alkalmazást szeretne, amellyel rendszerezheti gondolatait, nyomon követheti szokásait és kezelheti napi rutinját, akkor a ClickUp kiváló kiindulási pont és gyakran a legmegfelelőbb választás!

Írja le gondolatait a Docs és a Notepad alkalmazásokban!

Ennek a rugalmasságnak a középpontjában a ClickUp Docs áll. Ez lehetővé teszi, hogy naplószerű bejegyzéseket hozzon létre egy tiszta, zavaró tényezőktől mentes írási felületen. Használhatja napi reflexiók lejegyzésére, hála-napló vezetésére, vagy hosszabb bejegyzések írására, amikor valamit mélyebben meg kell dolgoznia.

Szervezze naplóbejegyzéseit ellenőrzőlistákkal, fejlécekkel és végtelenül gazdag szövegformázási lehetőségekkel a ClickUp Docs segítségével.

A Docs kiemelkedő tulajdonsága, hogy írásait tetszése szerint rendezheti. Például létrehozhat mappákat különböző hangulatokhoz, címkéket ismétlődő témákhoz, és akár naplóbejegyzéseket is összekapcsolhat feladatokkal vagy naptári eseményekkel.

🎯 Gyors tipp: Szeretné felgyorsítani a formázást a ClickUp Docs-ban? Kattintson a blokk bal oldalán található húzógombra (⋮⋮) a blokk beállítások menü megnyitásához. Formázza gyorsan a tartalmat a ClickUp Docs segítségével Innen azonnal elindulhat: Változtassa meg → Címek, listák, idézetek, szalagcímek vagy kódblokkok

Színblokk → Színt adhat a szövegéhez vagy a háttérhez

Duplikálás → A blokk egy kattintással klónozható

Blokk link másolása → Ossza meg vagy linkelje közvetlenül a blokkot

Törlés → Az egész blokk egyszerű eltávolítása

Naplózzon zökkenőmentesen a Notepad segítségével

Ismerje meg a ClickUp Notepad alkalmazást – az új kedvenc helyét gondolatok, ötletek és reflexiók rögzítésére!

Tervezzen partit vagy vezessen naplót, a ClickUp Notepad mindent elintéz.

Így teheted meg:

Írjon le bármit, bármikor: Gyorsan rögzítheti napi sikereit, aggodalmait vagy vad ötleteit – nincs szükség post-it cetlikre.

Könnyű szervezés: Készíts külön jegyzeteket minden napra vagy témára, így gondolatai soha nem vesznek el a kavarodásban.

Szinkronizálás az eszközök között: Kezdje el a naplóbejegyzést a laptopján, és fejezze be a telefonján – a jegyzetei követik Önt, bárhová is megy.

A jegyzetekből cselekvés: Könnyedén alakítsd át reflexióidat feladatokká vagy emlékeztetőkké, így a meglátások valódi előrelépéssé válnak.

Alakítsa szokásait feladatokká

Ezenkívül a ClickUp Tasks olyan funkciókat is kínál, amelyek tökéletesen alkalmasak a szokások nyomon követésére és a személyes rutinok kialakítására. Beállíthat ismétlődő feladatokat olyan tevékenységekhez, mint a naplózás, a meditáció, a hidratálás és a hangulat nyomon követése, így a ClickUp ideális digitális tervezővé válik.

Kövesse nyomon napi szokásait és rutinjait a ClickUp Tasks segítségével.

Minden feladatnak lehet ClickUp egyéni mezője, így minden nap értékelheti hangulatát, energiaszintjét vagy stresszét, és idővel észreveheti a mintákat. Feladatait naptárban, listában vagy akár idővonalon is megtekintheti, ami nagyon megkönnyíti annak megfigyelését, mennyire következetes volt. Ha elégedettséget érez, amikor kipipálja a listán szereplő feladatokat, ez a beállítás hihetetlenül motiváló lehet.

Kérjen naplóírási ötleteket az AI-tól

A platformot kiegészíti a ClickUp Brain, a platformba beépített, mesterséges intelligenciával működő asszisztens.

Megkérheted a ClickUp Brain-t, hogy generáljon reflektív kérdéseket, összefoglalja a bejegyzéseidet, vagy akár segítsen azonosítani a naplóban és a feladatokban megjelenő trendeket. A válaszokat akár egy dokumentumba is áthelyezheted, vagy létrehozhatsz egy feladatot.

Készítsen reflektív kérdéseket és elemezze a napló trendjeit a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp könnyedén ötvözi a személyes fejlődést a napi termelékenységgel. Ahelyett, hogy több teendőlista-alkalmazás, digitális napló, cél- és szokáskövető között váltogatna, egy helyen találhat meg mindent, ami összekapcsolódik.

💡 Bónusz: A naplózás nem feltétlenül egydimenziós. Ha szeretne gondolatokat leírni utazás közben, vagy beszélni, ha tud gépelni, akkor ezt és még többet is megtehet. Íme, hogyan: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában + az interneten fájlok, dokumentumok és mellékletek kereséséhez.

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és parancsoljon a naplózáshoz – kéz nélkül, bárhol.

Használja ki a prémium, külső AI modelleket, mint a ChatGPT, Claude és Gemini egy egyetlen, kontextusfüggő megoldással. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot – az AI szuperalkalmazást, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Hagyjon fel az AI eszközökkel való bajlódással, használja a hangját naplózáshoz, jegyzetek készítéséhez és még sok máshoz. Ötleteket rögzíthet és érzéseit megoszthatja a Talk to Text funkcióval a ClickUp Brain MAX alkalmazásban.

Kezdje a naplóírás sablonokkal!

Ha talál egy olyan struktúrát, amely tetszik Önnek, például reggeli bejelentkezés vagy esti reflexió, akkor kész vagy testreszabható ClickUp sablonokat is használhat.

Például a ClickUp Daily Notes Template segít gyorsan lejegyezni a gondolatokat, jegyzeteket, nyomon követni az előrehaladást és a reflexiókat cselekvéssé alakítani. Használja a Naptár nézetet, hogy egy pillanat alatt megtervezhesse a mindennapi életét a határidőkkel és a menetrendekkel.

Ingyenes sablon letöltése Adjon hozzá gyors jegyzeteket, kövesse nyomon az előrehaladást, és reflektáljon a napjára a ClickUp napi jegyzet sablonjával.

A ClickUp legjobb funkciói

Gyors jegyzetelés: Jegyezze fel gyors gondolatokat, és érje el őket bárhol, bármikor Jegyezze fel gyors gondolatokat, és érje el őket bárhol, bármikor a ClickUp Notepad segítségével.

Biztonságos önreflexió: Hozzon létre privát tereket automatizált, ismétlődő feladatokkal, hogy kialakítson egy következetes naplózási szokást.

Személyes fejlődés nyomon követése: Kövesse nyomon mentális egészségének fejlődését mérhető célok kitűzésével Kövesse nyomon mentális egészségének fejlődését mérhető célok kitűzésével a ClickUp Goals alkalmazásban.

Időszerű emlékeztetők: Maradjon naprakész a reflexióival Maradjon naprakész a reflexióival a ClickUp Reminders segítségével, amely értesítést küld a naplózás legfontosabb pillanatairól.

Vizuális haladás nyomon követése: Kövesse nyomon mentális egészségügyi céljait Kövesse nyomon mentális egészségügyi céljait a ClickUp Dashboards segítségével, amely részletes, vizuális munkaterhelés-elemzést és egészségügyi ellenőrzéseket mutat be.

A ClickUp korlátai

Az eszköz használata kezdő felhasználók számára kezdetben tanulási görbét jelenthet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

Néhány évvel ezelőtt kezdtem el használni a ClickUp-ot a munkámban, és azóta a későbbi munkáimban is alkalmazom. Személyes célokra is használom – naplóként, egészségügyi naplóként, szó szerint mindenre. Ha egyszer megtanulod használni, a lehetőségek végtelenek, és ez egy csodálatos eszköz.

Néhány évvel ezelőtt kezdtem el használni a ClickUp-ot a munkámban, és azóta a későbbi munkáimban is alkalmazom. Személyes célokra is használom – naplóként, egészségügyi naplóként, szó szerint mindenre. Ha egyszer megtanulod használni, a lehetőségek végtelenek, és ez egy csodálatos eszköz.

🎥 Nézze meg: Hogyan használhatja a ClickUp-ot bullet journalként?

2. Day One (A legjobb magánnaplózáshoz, kontextusfüggő memóriajavítással)

via Day One

A Bloom Built által 2011-ben elindított Day One egy naplózáshoz használt alkalmazássá fejlődött, amely strukturált, privát reflektálással támogatja a mentális egészséget. „On This Day” funkciója fotókkal, hangfelvételekkel vagy helyadatokkal hozza elő a korábbi bejegyzéseket, arra ösztönözve a felhasználókat, hogy reflektáljanak érzelmi fejlődésükre és életmódjukra. Ez egy jó alternatívája a Journey alkalmazásnak azok számára, akik biztonságos, reflektáló teret keresnek, ahol mélységesen rögzíthetik és újraélhetik életük pillanatait.

Az eszköz hangfelismerő funkciójával a kimondott gondolatokat szöveges bejegyzésekké alakíthatja útközben. Naplóját korlátlan számú bejegyzéssel, fotóval, videóval, hangfelvétellel, kézzel írt jegyzetekkel vagy rajzokkal gazdagíthatja.

A Day One legjobb funkciói

Generate Today Naptári események és média kombinációját tartalmazó összefoglalók megtekintése a holisztikus napi tudatosság gyakorlásához

Rögzítsen hang-szöveg vagy hangbejegyzéseket, hogy megőrizze a múló gondolatokat, ideális az érzelmek feldolgozásához útközben.

Kapjon válogatott kérdéseket, mint például „Mit tanultál a héten?” hogy ösztönözze a reflektív írást.

A Day One korlátai

A felhasználók gyakran tapasztalnak inkonzisztens helyfrissítéseket, amikor a manuálisan beállított helyek idővel egyetlen pontra változnak.

Day One árak

Ingyenes

Prémium: 2,92 USD/hó (éves számlázás)

Day One értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Day One-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Egyszerűen elindítható, és máris készen áll a bejegyzés. Írj keveset vagy sokat, és kész is! Ráadásul nyomon követi a naplózás „sorozatát” (én már 67 napja írok minden nap!).

Egyszerűen elindítható, és máris készen áll a bejegyzés. Írj keveset vagy sokat, és kész is! Ráadásul nyomon követi a naplózás „sorozatát” (én már 67 napja írok minden nap!).

🌷 Tudatosság tipp: Ha úgy érzi, hogy elakadt a gondolataiban vagy az érzelmei irányítják, álljon meg és W. A. K. E. : W: Tanú („Mi történik most bennem?”)

A: Engedélyezés („Hagyhatom ezt egy pillanatra itt?”)

K: Tudás („Mi az igazság a zaj mögött?”)

E: Engage („Mi a legmegfelelőbb következő lépés?”)

3. Penzu (A legjobb naplózáshoz, verziótörténettel, hogy visszatérhessen a mentális egészségre vonatkozó betekintésekhez)

via Penzu

A Penzu, mint adatvédelmet előtérbe helyező online naplóplatform, biztonságos teret kínál az érzelmek feldolgozásához és a stressz csökkentéséhez a rendszeres írás révén. „Time Capsule” funkciója lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy e-mailben elküldjék bejegyzéseiket jövőbeli önmaguknak, ösztönözve ezzel a személyes fejlődés hosszú távú reflektálását, és ezzel megkülönböztetve magát a Journey közvetlenebb naplóírásra összpontosító megközelítésétől.

A személyre szabhatóbb és reflektívabb élmény érdekében az eszköz támogatja a napló és a bejegyzések címkézését, a rich text formázást, a keresési szűrőket és a korábbi bejegyzések strukturált navigációját. Van egy „Looking Glass” funkció is, amely e-mailben elküldi Önnek a korábbi bejegyzéseket (pl. „Itt van, amit 3 évvel ezelőtt írt”), hogy bepillantást nyerhessen a naplózás útjába.

A Penzu-ban minden napló alapértelmezés szerint privát, opcionális Basic Lock (kettős jelszó) funkcióval a ingyenes felhasználók számára, és katonai szintű 256 bites AES titkosítással a Pro fiókok számára.

A Penzu legjobb funkciói

Aktiváld a Zen módot egy zavaró tényezőktől mentes írási környezetért, amely fokozza a koncentrációt az érzelmi naplózás során.

Személyre szabhatja a naplókat személyes fotókkal, naplóborítókkal, témákkal, betűtípusokkal és színekkel.

Állítson be egyéni e-mail emlékeztetőket (napi/heti), hogy kialakítsa a naplózás szokását.

A Penzu korlátai

Az eszköz korlátozott testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, például a fotók méretének és az oldalak színeinek módosításával.

Penzu árak

Örökre ingyenes

Pro: 19,99 dollár/év

Pro+: 4,16 dollár évente

Penzu értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Penzu-ról a valódi felhasználók?

A Trustpilot egyik értékelése szerint:

A Penzu remek arra, hogy kiadjam magamból a dolgokat, leírjam a napomat, és jegyzeteket készítsek anélkül, hogy mások tudnának róla.

A Penzu remek arra, hogy kiadjam magamból a dolgokat, leírjam a napomat, és jegyzeteket készítsek anélkül, hogy mások tudnának róla.

📮 ClickUp Insight: Csak 12% az embereknek használ fizikai naplót a céljaik nyomon követésére, és meglepő módon 38% egyáltalán nem követi nyomon őket. De mi lenne, ha pontosabban és könnyebben követhetné nyomon a céljait? Lépjen be a ClickUpba, ahol a tervező szerkezete találkozik az automatizálás erejével. A feladatok és határidők beállításától a vizuális irányítópultokkal történő előrehaladás nyomon követéséig a ClickUp segít Önnek a szervezettség és a koncentráció fenntartásában. Az AI-alapú emlékeztetők és automatizált munkafolyamatok segítségével soha többé nem fog elmulasztani egy mérföldkövet sem. 💫 Valódi eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenységük kétszeres növekedéséről számolnak be.

4. Diarium (A legjobb helyalapú naplózáshoz, mélyreható emlékezet-nyomon követéssel)

via Diarium

A Diarium 2017 óta fejlődik egy eszközök közötti naplózás erőművé, amely lehetővé teszi különböző médiaformátumok, többféle stílus hozzáadását és a kézmentes szövegbevitelt.

Automatikusan importálhat adatokat olyan szolgáltatásokból, mint a naptári események, időjárás, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm, hogy a naplóbejegyzéseket kontextussal gazdagítsa. Ezenkívül hangfelismeréssel diktálhatja gondolatait hang-szöveggé alakítás segítségével, így könnyedén, kéz nélkül vezethet naplót.

A Diarium legjobb funkciói

Tervezzen egyedi Tracker Tageket, hogy személyre szabott grafikonokkal nyomon követhesse egyedi szokásait, például alvási minőségét vagy kreatív robbanásait.

Ünnepelje az év napjait különleges feladatokkal, és adjon egyedi kontextust napi bejegyzéseihez!

Zárja le az alkalmazást jelszóval, PIN-kóddal, ujjlenyomattal, Touch ID-vel, Face ID-vel vagy Windows Hello-val a nagyobb adatbiztonság érdekében.

A Diarium korlátai

A felhasználók néha problémákba ütköznek a Chrome-on történő fájlfeltöltés során, ami manuális telefonfrissítéseket igényel, annak ellenére, hogy a platformok közötti kompatibilitás prémium szolgáltatásnak számít.

A Diarium árai

Örökre ingyenes

Előny: Egyedi árazás (alkalmazáson belüli vásárlásként elérhető)

Diarium értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Diariumról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Egy éve használom a Diariumot, és imádom. Más naplóalkalmazások, például a Journey és a Journalit kipróbálása után találtam rá. Ez a legjobb. Imádom, hogy meg lehet vásárolni az alkalmazást, ahelyett, hogy éves előfizetést kellene fizetni. Az adataimat úgy őrzöm meg, hogy minden hangjegyzetemet letöltöm a telefonomra, és minden hónap végén Word-fájlként exportálom a bejegyzéseimet.

Egy éve használom a Diariumot, és imádom. Más naplóalkalmazások, például a Journey és a Journalit kipróbálása után találtam rá. Ez a legjobb. Imádom, hogy meg lehet vásárolni az alkalmazást, ahelyett, hogy éves előfizetést kellene fizetni. Az adataimat úgy őrzöm meg, hogy minden hangjegyzetemet letöltöm a telefonomra, és minden hónap végén Word-fájlként exportálom a bejegyzéseimet.

📚 Olvassa el még: Hogyan lehet elsajátítani a produktív gondolkodásmódot és többet elérni

5. Grid Diary (A legjobb a naplóíráshoz, hogy legyőzze az írói blokkot)

via Grid Diary

A Grid Diary 3×3-as rácsos elrendezése (a dátummal/hangulattal a középső cellában) ideális ahhoz, hogy nyolc különálló kérdést rendezzen el egy bejegyzésben, így segítve a írói blokk leküzdését és a bejegyzések fókuszált tartalmát.

Napló és tervező hibridként lett kialakítva, amely lehetővé teszi, hogy napi, heti, havi és éves bejegyzési sablonok és rituálék segítségével nyomon kövesse az időbeli fejlődést.

Az alkalmazás alkalmazkodik az Ön egyedi naplóírási stílusához, a reggeli hála és sikerek naplózásától a bullet journalingig, a manifesztációs naplókig és még sok másig. Akár a hangulatot, az időjárást, az aktivitási adatokat (a HealthKit segítségével) és a lépések vagy az energia mutatókat is rögzítheti, hogy valós életbeli kontextust adjon minden bejegyzéshez.

A Grid Diary legjobb funkciói

Készítsen egy 9-rácsos mandala elrendezést, hogy gondolataihoz hasonlóan egy gondolattérképet rajzoljon, amely segít a mélyebb reflektálásban.

Használja a kérdésekből álló könyvtárat tartalmazó naplózási segédletet, hogy ösztönözze a kreativitást és nyomon kövesse személyes fejlődését.

Hozzon létre egy bejelentkezési rendszert a napi szokások és rutinok nyomon követésére, növelve ezzel a következetességet, a tudatosságot és az önápolást.

A Grid Diary korlátai

Egyes felhasználók azt állítják, hogy a megbízhatatlan mentés miatt gyakran elvesztették bejegyzéseiket, beleértve a korábbi naplókét is, és nem kaptak hatékony támogatást.

A Grid Diary árai

Pro: 2,99 USD/hó, 3 napos ingyenes próba

Prémium: 22,99 USD/év, 14 napos ingyenes próba

Grid Diary értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Grid Diary-ról a valódi felhasználók?

Egy Google Play -vélemény szerint:

Nagyszerű. Nagyon jó a hála-naplózáshoz. Az ingyenes verzió elegendő funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy ne csorbítsa az alkalmazás élményét. A választható útmutatások segítenek. A formátum remekül segít abban, hogy érzékelje, hogy rendszerezi a gondolatait. Tökéletes lenne, ha a rácsok egymás között átrendezhetők lennének, hogy a kívánt sorrendben állíthassam be őket. De ez nem jelent túl nagy problémát. Mindenképpen ajánlom.

Nagyszerű. Nagyon jó a hála-naplózáshoz. Az ingyenes verzió elegendő funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy ne csorbítsa az alkalmazás élményét. A választható útmutatások segítenek. A formátum remekül segít abban, hogy érzékelje, hogy rendszerezi a gondolatait. Tökéletes lenne, ha a rácsok egymás között átrendezhetők lennének, hogy a kívánt sorrendben állíthassam be őket. De ez nem jelent túl nagy problémát. Mindenképpen ajánlom.

🧠 Érdekes tény: Hans S. Schroder vezette tanulmányban EEG-vel figyelték meg az agyi aktivitást. Megállapították, hogy az aggodalmakról való írás jelentősen csökkentette az agy „hibával kapcsolatos negatív” jelzéseit – azokat az éles elektromos hullámvölgyeket, amelyeket az aggodalom vagy a figyelemelterelés vált ki – összehasonlítva a semleges témákról való írással.

6. Reflectly (A legjobb AI-alapú hangulatkövetés az önismeret fokozásához)

via Reflectly

A Reflectly egy naplózáshoz használt alkalmazás, amely barátságos mesterséges intelligencia társnak számít a telefonján vagy táblagépén, és segít minden nap leírni az érzéseit a mesterséges intelligencia által javasolt kérdések és feladatok segítségével. Nyomon követi a hangulatát az idő múlásával, és vonzó vizuális grafikonokat és trendadatokat nyújt, hogy segítsen megérteni az érzelmi mintákat és kiváltó okokat.

Az alkalmazás pozitív pszichológiai elemeket is tartalmaz, például a hála és a tudatosságra összpontosító napi gyakorlatokat, idézeteket, megerősítő mondatokat és önsegítő tippeket, amelyek támogatják mentális egészségének fejlődését és megerősítik pozitív gondolkodásmódját.

A rendszeres naplózás ösztönzése érdekében gamification elemeket, például sorozatokat és jutalmakat kínál, hogy segítsen Önnek a naplózás szokásának fenntartásában.

A Reflectly legjobb funkciói

Kapjon személyre szabott AI-sugallatokat a korábbi bejegyzései alapján, hogy mélyebben feltárhassa érzelmeit.

Tekintse meg a hangulat-korrelációs grafikonokat, hogy megfigyelje a tevékenységek és az érzelmek közötti összefüggéseket a hetek során.

Végezz el napi tudatosság-kihívásokat, például megerősítéseket, hogy pozitív gondolkodásmódot alakíts ki.

Reflectly korlátai

A felhasználók az alkalmazás gyakori összeomlásairól és biometrikus hibáiról számolnak be a frissítés után, a profil pedig több bejegyzés ellenére semmilyen adatot nem jelenít meg.

Reflectly árak

Ingyenes (alkalmazáson belüli vásárlásokkal)

Reflectly értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reflectly-ről a valódi felhasználók?

Egy Google Play felhasználó így fogalmaz:

Összességében nagyon jó. Van egy „alap” naplózás, amely ingyenes, és minden napról különböző kérdéseket tesz fel, valamint pozitív hozzáállásra ösztönző tippeket ad. A „prémium” verzióban több mint 100 karaktert lehet beírni a naplóba (a másikban nem), és több személyes betekintést nyújt. Összességében nem hiszem, hogy szükség van a prémium verzióra, és nem is kéri folyamatosan, hogy megvásároljuk. Imádom!

Összességében nagyon jó. Van egy „alap” naplózás, amely ingyenes, és minden napról különböző kérdéseket tesz fel, valamint pozitív hozzáállásra ösztönző tippeket ad. A „prémium” verzióban több mint 100 karaktert lehet beírni a naplóba (a másikban nem), és több személyes betekintést nyújt. Összességében nem hiszem, hogy szükség van a prémium verzióra, és nem is kéri folyamatosan, hogy megvásároljuk. Imádom!

Barátos tipp: Ha nem szeretné azonnal megosztani gondolatait senkivel, akkor támaszkodhat az AI-ra. Egyszerűen kérdezze meg: „[Érzelem] érzem magam. Segítene nekem feltárni, mi zajlik a felszín alatt, anélkül, hogy ítélkezne?

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja a hajtóerő-csökkentés elméletét a célok kitűzéséhez?

7. Daylio (A legjobb hangulatkövetéshez minimális írási igénnyel)

via Daylio

A Daylio vizuális, ikon alapú felületet használ a naplózáshoz. Ahelyett, hogy teljes bejegyzéseket írnál, rögzítheted a hangulatodat és kiválaszthatod az előre beállított tevékenységeket. Ez a hangulatnaplózást egy szórakoztató játékká változtatja, ikonokkal és sorozat kihívásokkal a telefonodon.

Személyre szabott célokat állíthat be (például „8 óra alvás” vagy „séta”), és nyomon követheti azokat napi sorozatokkal és emlékeztetőkkal. Az alkalmazás automatikusan nyomon követi a hangulatai és a napi tevékenységei közötti összefüggéseket, könnyen olvasható diagramokkal és statisztikákkal, hogy segítsen azonosítani, hogyan befolyásolják az egyéni szokások a mentális jólétét.

A Daylio legjobb funkciói

Fedezze fel az évét egy pillanat alatt a „Year in Pixels” hőtérkép-stílusú nézet segítségével.

Kövesse nyomon céljait és szokásait sorozatokkal és emlékeztetőkkal, hogy idővel konzisztenciát építsen ki.

Készítsen éves hangulatjelentést részletes érzelmi áttekintéssel, amelyet megoszthat terapeutáival.

A Daylio korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy elveszítik a sorozatot, mivel az éjfél után mentett bejegyzések nem kerülnek rögzítésre.

Daylio árak

Ingyenes

Daylio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Daylio-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

2018-ban kezdtem el használni, és naponta többször is nyomon követtem a dolgokat. Most inkább naplóként használom. Minden dolgot nyomon követek, majd esetleg írok egy rövid leírást vagy csatolok képeket. Imádom, amikor később visszatérnek az emlékek, és láthatom, milyen messzire jutottam azóta.

2018-ban kezdtem el használni, és naponta többször is nyomon követtem a dolgokat. Most inkább naplóként használom. Minden dolgot nyomon követek, majd esetleg írok egy rövid leírást vagy csatolok képeket. Imádom, amikor később visszatérnek az emlékek, és láthatom, milyen messzire jutottam azóta.

🧠 Baráti tanács: Miért érdemes a vezetőknek naplót vezetniük? Kutatások igazolják, hogy a kiemelkedő vezetők időt szánnak a reflexióra. Sikerük attól függ, hogy képesek-e hozzáférni egyedi perspektívájukhoz, és azt beépíteni mindennapi döntéseikbe és értelmezéseikbe.

8. Utazási naplók (a legjobbak utazási történetek megörökítésére nyomtatott emléktárgyakkal)

via Travel Diaries

A általános naplóalkalmazásokkal ellentétben a Travel Diaries kifejezetten utazások dokumentálására készült. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy strukturált utazási naplót készítsenek, amelyben a bejegyzések dátum, úti cél vagy útvonal szerint vannak rendezve.

A bejegyzések stílusa egy igazi utazási magazinra emlékeztet, szöveget, fényképeket és térképeket ötvözve elegáns, görgethető digitális naplókba, hogy naplója inkább egy gondosan összeállított utazási történetnek tűnjön. Munkáját akár online is elmentheti, és kinyomtathatja, hogy otthonába szállítsák.

Adjon hozzá földrajzi címkéket és jelölje meg a helyszíneket interaktív térképeken, hogy vizuálisan nyomon követhesse útvonalát, és minden bejegyzéshez gazdag térbeli kontextust adjon, hogy megmutassa, hol történt. Naplóit magánjellegűvé teheti, megoszthatja őket kiválasztott barátaival vagy családtagjaival, vagy nyilvánosan közzéteheti őket utazási blogként, ha utazási influencer.

Az utazási naplók legjobb funkciói

Jelöld meg utazási útvonaladat egy interaktív térképen az utazási jelölő funkcióval, hogy megjelöld minden helyet, ahol jártál.

Ossza meg utazási történeteit szelektíven, teljes naplók vagy egyes fejezetek online blogokban való közzétételével.

Alakítsd digitális naplódat professzionálisan nyomtatott könyvvé, és készíts kézzelfogható emléket kalandjaidról!

Az utazási naplók korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy offline állapotban nem lehet használni, és nincs szinkronizálási lehetőség, amikor újra online állapotba kerülnek.

Utazási naplók árak

Örökre ingyenes

Alap : 13,99 USD/hó felhasználónként

Online : 39,99 USD/hó felhasználónként

Nyomtatás: 69,99 USD/hó felhasználónként

Utazási naplók értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Travel Diaries-ről a valódi felhasználók?

Egy Trustpilot felhasználó így fogalmaz:

Már öt naplót rendeltem a cégtől. A könyvek mérete kicsi, fényes borítósak, ami tökéletes méret a polcomra. Nagyon elegánsak. A nyaralásaim során továbbra is rendelni fogok.

Már öt naplót rendeltem a cégtől. A könyvek mérete kicsi, fényes borítósak, ami tökéletes méret a polcomra. Nagyon elegánsak. A nyaralásaim során továbbra is rendelni fogok.

📚 Olvassa el még: A legjobb Wanderlog alternatívák utazástervezéshez és útvonaltervezéshez

9. Dabble Me (A legjobb e-mail alapú naplózáshoz az emlékek megőrzése érdekében)

via Dabble Me

A Dabble Me egy nyílt forráskódú naplóalkalmazás, amely naponta e-maileket küld a beérkező levelek mappájába, és egyszerű válasszal kéri, hogy reflektáljon a napjára.

Könnyű módszert kínál az élet eseményeinek dokumentálására anélkül, hogy külön alkalmazásra lenne szükség, ami vonzó azok számára, akik inkább az e-mailt preferálják. Az e-mailek gyakoriságát is beállíthatja, napi vagy havi szinten, így Ön irányíthatja a naplózás ritmusát.

Kellemes visszaemlékezéseket kapsz a múltbeli bejegyzésekből ugyanazon a napon, amelyek segítenek reflektálni a növekedésre, a változásokra és a mintákra az idő múlásával, és nosztalgikus, érzelmi kötődést adnak hozzá. Az eszköz minimalista filozófiát követ, ezért nem erőlteti a sorozatokat, a célokat vagy a feltűnő irányítópultokat. Inkább a békés önreflexióra, mint a termelékenység nyomon követésére tervezték.

A Dabble Me legjobb funkciói

Ágyazd be Spotify zeneszámokat a bejegyzéseidbe, és adj zenei dimenziót a reflexióidnak.

Importálja a korábbi bejegyzéseket olyan szolgáltatásokból, mint az OhLife, az Ahhlife és a Trailmix. life, összevonva a naplózási előzményeket.

Címkézze bejegyzéseit olyan kulcsszavakkal, mint „utazás” vagy „család”, hogy könnyedén rendszerezhesse és kereshetse naplóbejegyzéseit.

Dabble Me korlátozás

A testreszabási funkciók minimálisak, ami korlátozhatja a személyre szabást azoknak a felhasználóknak, akik nagyobb kontrollt szeretnének.

Dabble Me árak

Örökre ingyenes

Pro: 4 USD/hó

Dabble Me értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Állíts be egy 10-15 perces időzítőt, és írd le mindazt, ami az eszedben jár. Ne rendszerezd, ne szerkeszd, és ne aggódj a helyesírás miatt. Írd le a véletlenszerű gondolatokat, aggodalmakat, feladatokat, ötleteket, frusztrációkat, a megemlékezni kívánt dolgokat és az embereket, akikre gondolsz, szó szerint mindent, ami az eszedbe jut. A cél az, hogy a mentális terhet az elmédből a papírra helyezd át.

10. Evernote (A legjobb a fejlett jegyzeteléshez a termelékenység növelése érdekében)

az Evernote-on keresztül

Az Evernote intelligens keresési és feladatkezelési funkcióival javítja a naplózást, így könnyebb a mentális egészségügyi célokra koncentrálni és idővel növelni a termelékenységet. Bármilyen formátumban naplózhat – gépelhet, diktálhat, fájlokat csatolhat, kézzel írt jegyzeteket beolvashat vagy fényképeket illeszthet be –, hogy bejegyzései dinamikusabbak legyenek.

Ha szeret külön naplókat vezetni, például személyes, hála, utazás, munka stb. témákban, az Evernote lehetővé teszi, hogy a naplóbejegyzéseket jegyzetfüzetek, címkék és halmazok segítségével szervezze meg a részletes kategorizálás érdekében.

A szerszám hatékony keresési funkciói megkönnyítik a korábbi naplóbejegyzések megtalálását, még a kézzel írt jegyzetek, PDF-ek és képek között is.

Az Evernote legjobb funkciói

Használja az AI-alapú keresőt, hogy természetes nyelvű kérdéseket tegyen fel, és válaszokat kapjon a jegyzetekből, PDF-fájlokból, képekből és kézírásból.

Az AI Transcribe segítségével automatikusan átírhatja a médiafájlokat szerkeszthető szöveggé, amely több mint 50 nyelvet támogat.

Személyre szabhatja jegyzeteit a gazdag formázási lehetőségek, például táblázatok, ellenőrzőlisták és kódblokkok segítségével.

Evernote korlátozás

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a ingyenes verzióban gyakran megjelennek felugró ablakok, amelyek fizetős frissítéseket és egyetlen eszközre korlátozott szinkronizálást ajánlanak.

Evernote árak

Örökre ingyenes

Személyes : 14,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális : 17,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz:

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, PDF-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

Szinte bármit elmenthetek az Evernote-fiókomba: begépelt jegyzeteket, weboldal-kivágásokat, PDF-fájlokat, képeket. A Web Clipper és az „e-mail a Beérkező levelek mappába” funkciók különösen hasznosak számomra.

📚 Olvassa el még: A legjobb Evernote alternatívák és versenytársak

Adj biztonságos otthont gondolataidnak a ClickUp segítségével

A naplózás szépsége abban rejlik, hogy nem követeli meg tőled, hogy tökéletes legyél, csak azt, hogy jelen legyél. Ha pedig olyan helyet keresel, amely valóban támogatja ezt a jelenlétet, akkor a ClickUp lehet a neked való.

A ClickUp Docs segítségével tiszta, testreszabható teret kapsz a reflexióhoz – legyen az hála lista, napi bejelentkezés vagy hosszú, szűretlen gondolatok kiírása.

A ClickUp Tasks segít beépíteni a naplóírást a mindennapi rutinjába, hangulatkövetéssel és szokásciklusokkal, amelyek segítik a kitűzött célok elérését.

Ha pedig elakad, a ClickUp Brain átgondolt útmutatásokat, reflexiókat és akár összefoglalókat is kínál, hogy segítsen megérteni, mi is történik valójában. Ha útközben szeretne gyorsan leírni néhány gondolatot, a ClickUp Notepad egy csendes hely, ahol jegyzetelhet és lélegezhet.

Egy platform minden naplózási igényéhez. Regisztráljon most a ClickUp-ra!