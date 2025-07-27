20 ingyenes Notion teendőlista-sablon a produktivitás fenntartásához

A készen használható teendőlista-sablonok időt takarítanak meg és szabadítanak fel sávszélességet. Sőt, motiválnak is a munkába fogáshoz, legyen szó bevásárlásról vagy termékbevezetésről.

Azonban minden feladat vagy projekt számára teendőlistát készíteni kimerítő feladat, különösen olyan projektkezelő eszközök használata esetén, mint a Notion, ahol sok opció fizetős.

Ez a blog összefoglalja a legjobb ingyenes Notion teendőlista-sablonokat mindenféle feladathoz. Ha pedig még gyorsabb megoldást keres, akkor a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunk néhány választékát is bemutatjuk, amelyekkel azonnal növelheti termelékenységét.

Mi jellemzi egy jó Notion teendőlista sablont?

Mi különbözteti meg valójában a Notion hatékony teendőlista-sablonját egy dicsőített digitális jegyzettől? Nézzük meg közelebbről!

Feladatok kategorizálása: Válasszon olyan sablont, amely címkék, táblázatok vagy szűrt listák segítségével csoportosítja a feladatokat, hogy könnyebben átláthassa és gyorsan cselekedhessen.

Határidő és emlékeztető mezők: Keresse meg a beépített határidőket és az opcionális emlékeztetőket, hogy ne maradjon le fontos határidőkről. A natív emlékeztetővel vagy naptármezőkkel rendelkező sablonok segítségével mindig naprakész maradhat céljaival kapcsolatban.

A haladás láthatósága: Válasszon olyan sablonokat, amelyek vizuális jelzőkkel rendelkeznek, például haladási sávokkal, állapotcímkékkel és Kanban oszlopokkal, amelyek valós idejű frissítéseket nyújtanak és nyomon követik a függőben lévő feladatokat.

Jegyzetek és linkek támogatása: Gondoskodjon arról, hogy minden feladatnál legyen hely jegyzetek, források vagy linkek hozzáadására, hogy azok gyorsan elérhetők legyenek.

Újrafelhasználható és rugalmas elrendezés: Válasszon egy olyan struktúrát, amelyet könnyű másolni, adaptálni vagy méretezni különböző projektekhez, célokhoz vagy munkafolyamatokhoz. Az előre beállított táblázatok és nézetek kiválóan alkalmasak bármilyen felhasználási esethez.

Gyors integrációk: Válasszon Válasszon olyan teendőlista-megoldásokat , amelyek külső eszközökkel, például értekezletkezelőkkel és Pomodoro időzítőkkel párosíthatók a produktív munkamenetek és megbeszélések érdekében.

💡 Profi tipp: Ellenőrizze, hogy a platform vagy az alkalmazás mobilbarát-e. Ha sok feladata van, akkor útközben is el kell tudnia végezni őket.

20 Notion teendőlista sablon példa

🧠 Érdekesség: A legrégebbi ismert teendőlista az ókori Mezopotámiából (kb. i. e. 2500) származik – agyagtáblára firkálták, és a munkások söradagjait sorolta fel!

Ha már tudja, mely Notion-sablonokat érdemes előnyben részesíteni, íme a platformon elérhető legjobb ingyenes Notion-feladatlista-sablonok:

Egyszerű Notion teendőlista-sablonok kezdőknek

1. Egyszerű heti teendőlista-sablon

via Notion

Az Egyszerű heti teendőlista sablon egy ellenőrzőlista típusú nyomkövető, amely segít áttekinteni az egész hetet. Lehetővé teszi a célok napi hozzáadását és tervezését, és egyszerű elrendezéssel segíti a feladatok elvégzését.

Ez a teendőlista-megoldás egyszerű felépítése miatt áttekinthető, így könnyen haladhat a munkával.

Miért fog tetszeni Önnek:

Legyen naprakész a változó prioritásokkal a rugalmas heti tervezés segítségével

Kövesse nyomon a hét folyamán elért általános előrehaladást egyetlen képernyőn

A felesleges sallangoktól mentes ellenőrzőlista nézet segítségével gyorsan elvégezheti a megfelelő feladatokat.

🔑 Ideális: Több kisebb projektet egyszerre kezelő szabadúszóknak vagy bárkinek, aki hetente tervez.

2. Minimalista teendőlista-sablon

Szüksége van egy kis színekre és sok fehér területre, hogy koncentrálni tudjon? A Minimalista teendőlista sablon pont az Ön számára készült. Egyterű elrendezése miatt nincs szükség görgetésre.

Ez az egyszerű Notion sablon a legfontosabb jelölőnégyzetekkel és testreszabható témával rendelkezik. Ráadásul, ha motivációs lökésre van szüksége, van egy hely, ahová idézeteket írhat.

Miért fog tetszeni Önnek:

A fehér térrel optimalizált elrendezésnek köszönhetően zavartalanul koncentrálhat.

Erősítse meg a pozitív szokásokat motivációs jegyzetek számára fenntartott hellyel

Mozogjon gyorsabban a feladatok között minimális görgetéssel

🔑 Ideális: tervezők, diákok, minimalisták vagy a hatékonyságot kedvelők számára, akik elegáns, hatékony feladatkezelést szeretnének.

3. Napi és heti teendőlista sablon

Azok számára, akiknek naponta és hetente is tervezniük kell, a Napi és heti teendőlisták sablon kiváló választás, hogy mindig naprakészek legyenek. A két szinkronizált nézetnek köszönhetően nem kell duplikálni a feladatokat, csak egyszerűen válthat a prioritások között.

A napi panel a koncentrált végrehajtásra lett tervezve, segítve Önt a sürgős feladatok és megbeszélések elvégzésében. A heti tábla viszont világos áttekintést nyújt a közelgő célokról és mérföldkövekről.

Miért fog tetszeni Önnek:

Tartsa összehangolva a munkát és a megbeszéléseket a kapcsolt naptárnézetekkel

A kettős ablakos nyomon követés segítségével zökkenőmentesen reagálhat a sürgős frissítésekre.

Tartsa fenn a koncentrációját a változó határidők között a zökkenőmentes napi vagy heti váltással.

🔑 Ideális: Dolgozó szakemberek számára, akik napokra előre terveznek, de órákon belül végrehajtják a feladatokat.

4. Egyszerű csomagolási lista hátizsákos utazáshoz sablon

Utazást tervez? A Simple Packing List for Backpacking sablon tökéletes az alapvető utazási előkészületekhez. Testreszabható ellenőrzőlistát kínál a hátizsákos utazók számára, az utazási dokumentumoktól a nélkülözhetetlen eszközökig.

A sablon feladatlistái nagyon könnyen olvashatók, még a Notion kezdők számára is, külön szekciókkal a szervezés, a legfontosabb dolgok, a ruházat és a piperecikkek számára.

Miért fog tetszeni Önnek:

Csökkentse az utazás előtti csomagolási időt kategóriák szerint szegmentált ellenőrzőlistákkal

Hozzon létre jegyzeteket és ossza meg a csoport frissítéseit a beépített megjegyzés opcióval.

A előre elkészített kategória leírások segítségével pontosan tudni fogja, hol kerülnek hozzáadásra az új feladatok.

🔑 Ideális: Hátizsákos utazók, egyedül utazók és szakemberek számára, akik városon kívüli üzleti találkozókra vagy régóta tervezett autós utakra készülnek.

Notion teendőlista-sablonok Kanban táblákkal

5. Támogatási feladatlista sablon

Azok a csapatok, amelyek biztosítani szeretnék, hogy minden feladat a projekt végső céljait szolgálja, a Support Task List sablont fogják a legalkalmasabbnak találni. Elrendezése segít lebontani a határidőre eső, a közelgő és az általános heti teendőket.

Lehetővé teszi továbbá prioritási szintek és feladat típusok hozzáadását színkódolt címkékkel. Az összes feladatot flash kártyák formájában megjelenítve ez a megoldás biztosítja a csapattagok közötti összhangot és minimálisra csökkenti a tűzoltási feladatokat.

Miért fog tetszeni Önnek:

A vizuális feladatjelzésekkel azonnal azonosíthatja a sürgős problémákat.

Több jegyet is könnyedén egyensúlyba hozhat a státuszhoz igazított címkékkel.

Tartsa fenn a csapat összehangoltságát az egységes feladatláthatósággal

🔑 Ideális: SaaS ügyfélszolgálati csapatok vagy számos szolgáltatási jegyet kezelő ügynökségek számára.

6. Személyes teendőlista grafikonok nélkül sablon

A grafikonok stresszt okoznak? Egyszerűsítse a dolgokat a Grafikonok nélküli személyes teendőlista sablonnal. Ez egy Kanban-stílusú táblát tartalmaz, amely feltérképezi a feladatok részleteit, határidőit és prioritásait, így nincs szükség grafikonokra és nincs rendetlenség.

Tartalmaz egy naptár nézetet is az időalapú tervezéshez és a vizuális áttekinthetőséghez, anélkül, hogy problémákat kellene keresni a mintákban.

Miért fog tetszeni Önnek:

Kezelje könnyedén a dinamikus ütemterveket a Kanban sávokban drag-and-drop mozdulatokkal

Kezelje az ismétlődő feladatokat vizuális zavarás és adat túlterhelés nélkül

A grafikonok nélküli rugalmasságnak köszönhetően könnyedén testreszabhatja a feladatfolyamatokat.

🔑 Ideális: Diákok vagy egyéni vállalkozók számára, akik egyszerű feladatkövetést szeretnének.

🔍 Tudta? A feladatok elvégzése dopamin, azaz jó közérzetet biztosító vegyület felszabadulását eredményezi. Minél igényesebb a feladat, annál nagyobb a dopamin-szint emelkedés, és annál jobb lesz az utána érzett közérzet.

Olvassa el még: Ingyenes feladatlista-sablonok Excelben és ClickUpban

7. Feladatlista sablon

A Notion Feladatlista sablonja segítségével hatékonyabban hozhat létre és teljesíthet célokat.

A Kanban táblán a feladatok a Gyorsan halad, Folyamatban és Kész állapotokba vannak osztva a gyors haladás naplózása érdekében, és a tevékenységek a határidők és az ütemtervek szerint vannak elkülönítve.

Közvetlenül a tábláról hozhat létre új feladatot, és hozzáadhat leírásokat és képeket a kontextus jobb megértése érdekében.

Miért fog tetszeni Önnek:

Kisebb feladatokkal lendületet adhat a haladás-fázisok címkézésével

A határidő szerinti csoportosítással gyorsabban kezelheti a késedelmes feladatokat

A rugalmas listanézetek segítségével könnyedén prioritásba rendezheti a last minute feladatok hozzáadásait.

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki hatékonyan szeretné elvégezni az alapvető vagy mindennapi teendőket.

8. Napi napirend és teendőlista sablon

A Napi napirend és teendőlista sablon kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek elsősorban a végső cél köré építik munkájukat. Bár tartalmaz egy teendőlista stílusú táblázatot is, a sablon minden feladatot egy konkrét napirendhez kapcsol.

A határidők és a megjegyzések teszik teljessé a listát, és a napirend minden pontjának előrehaladását mérik. Ráadásul egyetlen kattintással új sorokat hozhat létre.

Miért fog tetszeni Önnek:

A napi tevékenységeket az eredményekhez igazítsa azáltal, hogy összekapcsolja a feladatokban szereplő napirendeket.

Gyorsan rögzítheti a legfontosabb határidőket áttekinthető jegyzetekkel

Optimalizálja munkaterhelését a közelgő feladatok és napirendek heti áttekintésével.

🔑 Ideális: Távoli munkavállalók vagy egyéni vállalkozók számára, akiknek sűrű a napirendjük.

A legjobb Notion teendőlista-sablonok diákoknak

9. Aranyos heti tervező és teendőlista sablon

Tartsa meg termelékenységét és nyugalmát a Cute Weekly Planner & To-Do sablon segítségével. Ez a pasztell színű tervező virágmintákkal, anime poszterekkel és vidám matricákkal díszített, amelyek még élvezetesebbé teszik a feladatok kipipálását.

A sablon külön szakaszokat tartalmaz a személyes és a munkahelyi feladatokhoz, így biztosítva a kiegyensúlyozott termelékenységet. Ezenkívül a sablon lehetővé teszi új oldalak, képek és befejezett feladatok tárolását.

Miért fog tetszeni Önnek:

Hozzon létre motiváló munkaterületet beépített vizuális elemekkel

A szekciók segítségével egyértelműen elkülönítheti a személyes és a munkahelyi prioritásokat.

Tárolja kreatív inspirációit a feladatok mellett a képek tárolási lehetőségeivel

🔑 Ideális: diákok, kreatív szakemberek és életmódbloggerek számára, akik szeretik az esztétikus hangulatot.

➡️ További információ: A legjobb termelékenységi rendszerek a produktivitás fenntartásához

10. Egyszerű iskolai teendőlista-sablon

A Simple School To-Do List sablon kényelmes módja az iskolai, tanórán kívüli és személyes feladatok egy helyen történő kezelésének.

Kiemelkedő elem a gyors hozzáférésű ellenőrzőlisták, például házi feladatokhoz és tanórán kívüli tevékenységekhez.

A sablon tartalmaz egy naptár nézetet is, amely feltünteti a határidőket és a közelgő eseményeket. Az egyszeri feladatokhoz pedig egy teendőlista táblázat segít rögzíteni az összes feladat tárgyát, határidejét és a legfrissebb előrehaladást.

Miért fog tetszeni Önnek:

Maradjon lépést a feladatokkal egyszerű, strukturált ellenőrzőlisták segítségével

Egyensúlyozza az iskolai határidőket és a házimunkát a háztartási tevékenységek alfeladataival!

Kövesse nyomon könnyedén az iskolán kívüli tevékenységeket a tantárgyakhoz rendelt feladat táblázat segítségével.

🔑 Ideális: Középiskolás vagy egyetemista diákok számára, akik osztálymunkát és vizsgákat kezelnek.

11. Könyvlista sablon

Személyes vagy szakmai tanulási tervei között szerepel a tanulás vagy az olvasás? A Könyvlista sablon segít kezelni, hogy mit olvasott már el, és mi szerepel még a TBR listáján.

A flashcard-stílusú feladatokkal még a borítókat és a rövid leírásokat is megtekintheti az egyes könyveknél.

A sablon tartalmaz mezőket az olvasási vagy vásárlási linkekhez is, így könnyen megoszthatók vagy visszakereshetők. Ráadásul az intelligens szűrők megmutatják, mi a következő lépés, így tanulási céljait is könnyebben nyomon követheti.

Miért fog tetszeni Önnek:

Kövesse nyomon könyveit vizuálisan a kevert flashcard borító nézet segítségével

Mentse el és nézze át újra a legfontosabb olvasmányokat a mentett linkekkel és jegyzetekkel

Szűrje könnyedén a megjelenő könyveket az intelligens rendezési rendszer segítségével

🔑 Ideális: lelkes olvasók, diákok, könyvklubok szervezői vagy recenzensök számára.

Notion teendőlista-sablonok szakemberek számára

12. Teendőlista (időblokkolás + Pomodoro) sablon

A Tennivaló lista (időblokkolás + Pomodoro) sablon segít az idő hatékony kezelésében és a munkában.

A táblázatos nézet 30 perces időblokkokból és cellákból áll, amelyekbe terveket lehet hozzáadni. Ha a terve megváltozik, azt a „felülvizsgált terv” részben is frissítheti, hogy összehasonlíthassa a változásokat. Ráadásul a haladás frissítése csak egy gyors kattintást igényel.

Miért fog tetszeni Önnek:

Finomítsa napi ritmusát az alkalmazkodó időblokk-beállításokkal

Gondolkodjon el a termelékenységi mintákról a tervek egymás melletti összehasonlításával

A Pomodoro blokkok gyors szerkesztésével könnyedén módosíthatja a déli prioritásokat.

🔑 Ideális: diákok, programozók, írók vagy távmunkások számára, akik strukturált sprinteket és időgazdálkodási technikákat kombinálnak.

13. Klinikus/terapeuta tervező: Teendők és ügyfelek sablon

Egyszerre kell ügyféladatokkal, ülésjegyzetekkel és feladatokkal foglalkoznia? A Notion The Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients sablonja pontosan az Ön számára készült.

Ezzel az összes ügyféladatot és az összes kapcsolódó feladatot mappákban tárolhatja. A sablon tartalmaz heti teendőlista táblázatokat és egy helyet a befejezett vagy lezárt ügyfelek számára is.

Ráadásul van egy valós idejű óra is, amellyel nyomon követheti a munkamenetek időtartamát. ⏰

Miért fog tetszeni Önnek:

Kezelje a munkamenet jegyzeteket és a nyomon követéseket ügyfélspecifikus mappákkal

Maradjon pontos a mozgalmas napokon az integrált munkamenet-időzítővel

Az all-in-one struktúrával könnyedén vezethet professzionális nyilvántartásokat.

🔑 Ideális: terapeuták, tanácsadók és wellness-edzők számára, akik ügyfeleik gondozásával foglalkoznak.

Olvassa el még: Ingyenes feladatkezelési sablonok a ClickUp és az Excel programokban

14. Eisenhower-mátrix teendőlista-sablon

Az Eisenhower Matrix To Do List sablon a prioritások élesebb meghatározására szolgál. Egyszerű táblázatos elrendezéssel és jelölőnégyzetekkel rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan rendezheti a feladatokat fontosságuk szerint.

Ez a Notion sablon beépített mezőket tartalmaz a határidők, az állapot és a projektcímkék számára. Az összes részlet rögzítésével azonnal eldönthető, hogy mit kell tenni, ütemezni, delegálni vagy törölni.

A kapcsolódó adatbázis segítségével könnyen nyomon követheti feladatait, és mindig áttekintheti a projektet.

Miért fog tetszeni Önnek:

Gyorsítsa fel a döntéshozatalt a négyzetalapú rendezéssel

Csökkentse a feladatok túlterheltségét egy világos fontossági és sürgősségi kijelzővel.

A strukturált csoportosítás segítségével egy pillanat alatt felismerheti az alacsony értékű feladatokat.

🔑 Ideális: Vállalkozók, vezetők vagy túlterhelt döntéshozók számára

Ingyenes Notion teendőlista-sablonok személyes használatra

15. Személyes teendőlista grafikonokkal sablon

A Személyes teendőlista grafikonokkal sablon azoknak a feladatkezelőknek szól, akik szeretnék vizualizálni a mutatóikat. Ez a sablon kördiagramokkal és oszlopdiagramokkal mutatja be a feladatok állapotát és előrehaladását.

Adjon hozzá és szerkesszen feladatokat a teendőlistán valós időben. Kérdése van egy feladattal kapcsolatban, vagy szeretne valamit különösen nehéz feladatként megjelölni? Csak adja hozzá ezeket a részleteket közvetlenül. Emellett rendelkezik egy Kanban táblával is, amelynek segítségével kényelmesen nyomon követheti az állapotot.

Miért fog tetszeni Önnek:

A beépített utasítások és az erőforrások oldala segítségével gyorsabban kezdheti el a nyomon követést.

Ismerje meg a prioritásokat és a feladatok részleteit egy tömörített Kanban táblával

Merüljön el a feladatvégzés trendjeiben a minden egyes haladási mutatóhoz tartozó dedikált állapot táblázatokkal!

🔑 Ideális: elemzőknek vagy termelékenység-orientált személyeknek, akik szeretik az adatokkal alátámasztott eredményeket.

16. Receptlista sablon

Inkább a főzésre szeretne koncentrálni, mint folyamatosan végiglapozni az összetevők listáját? A Receptlista sablon remek választás.

Ez a Notion sablon olyan fontos adatmezőket tartalmaz, mint a konyhaművészet és az ételek, amelyek segítenek az ételek kategorizálásában. Emellett segít a menü tervezésében, a főzési időben és az alapanyagok nyomon követésében.

Emellett a diétára vonatkozó címkék és átlagos értékelések segítségével egyszerűbbé teszi a döntéshozatalt.

Miért fog tetszeni Önnek:

A konyha és az ételek címkéivel másodpercek alatt rendezheti a menüket

Gyorsítsa fel az étkezés tervezését a főzési idő szűrőivel

Válasszon recepteket könnyedén a diéta és az értékelések mezők segítségével

🔑 Ideális: otthoni szakácsok, ételbloggerek vagy bárki, akinek egyre növekszik a receptjeinek száma.

17. Bevásárlólista sablon

Ha valaki készleteket szeretne felhalmozni, a Bevásárlólista sablon segítségével ezt egy lépésben elintézheti.

Ez a sablon beépített étkezési tervvel és készlet táblázattal segít a szervezettségben. Tervezze meg heti étkezéseit, kapcsolja össze az összetevőket a kamra készletével, és a hiányzó összetevők automatikusan felkerülnek a bevásárlólistájára.

Ráadásul a speciális kosárlista segítségével nyomon követhető, sőt meg is jeleníthető, hogy az egyes termékek melyik üzletben kaphatók. Összességében a sablon egyszerűsíti és rendszerezi a bevásárlási folyamatot.

Miért fog tetszeni Önnek:

Tartsa szemmel a fogyasztást a legutóbb megrendelt adatok mezőivel

Optimalizálja a bevásárlást a bolt térképéhez igazított kosárnézettel

A heti bevásárlást könnyedén megtervezheti az étkezési terv integrációjával.

🔑 Ideális: elfoglalt családok, éttermi beszerzési csapatok vagy előre tervező ételkészítők számára.

18. Reggeli teendőlista 4:30–6:30 sablon

A korán kelők számára tervezett Morning To-Do List 4:30–6:30 sablon céltudatosan indítja el a reggelét. Tiszta égbolttal és napsütéssel ellátott borítóképekkel nyílik, hogy energiával töltse fel a napját.

Ezenkívül jelölőnégyzetek is találhatók benne, amelyek mindenre kiterjednek, a reggeli edzéstől a reggeli szokásokig. A sablon remek módszer a mentális tisztaság kialakítására és a döntéshozatali fáradtság elkerülésére, mivel különböző rutinokhoz és időpontokhoz igazítható.

Miért fog tetszeni Önnek:

Indítsa reggelét pozitív és barátságos témával!

Készítsen egészséges rutinokat a könnyen frissíthető ellenőrzőlista opciók segítségével!

Csökkentse a döntéshozatal fáradtságát az előre strukturált tevékenységi sorrendekkel

🔑 Ideális: Cégalapítók, fitneszrajongók vagy a reggeli rutin megszállottjai számára.

Fejlett Notion teendőlista-sablonok

19. A legjobb teendőlista-sablon

Ha nem szeretnéd a feladatáttekintéseknél megállni, az Ultimate To-Do List sablon helyet kaphat a Notion munkaterületén. Fő feladat szakasza mindent figyelemmel kísér, a prioritástól és a feladatkategóriától kezdve a kapcsolódó alfeladatokig és az élő haladásig.

A sablon bal oldali panelen található jegyzetlapokat kínál a gyors ellenőrző listákhoz. Van egy külön rész is, ahol áttekinthetők az alfeladatok részletei és a lejárt tevékenységek.

Miért fog tetszeni Önnek:

Kezelje a nagy volumenű munkafolyamatokat skálázható lista-tervezéssel

Osztja fel a teendőket feladatokra és alfeladatokra kategória, sürgősség és fontosság szerint.

A késedelmes összefoglaló ablak segítségével könnyedén nyomon követheti a kihagyott vagy késedelmes elemeket.

🔑 Ideális: Projektvezetőknek vagy olyan aktív felhasználóknak, akiknek több prioritásuk és összetett ütemtervük van.

20. Előrehaladott teendőlista-sablon

Az Advance To-Do List sablon egy másik megoldás, amely a mélyreható megközelítést alkalmazza. A külön szekciók helyett a feladatokat különböző fülekbe rendezi.

Az elsődleges táblázat minden releváns feladatot tartalmaz, beleértve a címkéket és a prioritásokat is. Ezenkívül a sablon külön lapokat tartalmaz a befejezett és a projektspecifikus tevékenységekhez. Egy kattintással új feladatokat és projekteket adhat hozzá, és a feladatokat prioritás, állapot vagy típus szerint tekintheti meg.

Miért fog tetszeni Önnek:

A fülekkel ellátott formátumnak köszönhetően könnyedén áttekintheti a projektek közötti függőségeket.

A befejezett munkák szegmentálása a gyorsabb jelentéskészítés érdekében dedikált archívumokkal

Optimalizálja a folyamatban lévő prioritásokat a beépített haladási mezőkkel

🔑 Ideális: Projektmenedzserek, tanácsadók vagy termelékenységi szakértők számára, akik sokrétű munkafolyamatokat kezelnek.

A Notion korlátai

Természetesen a Notion rengeteg sablont kínál, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek hátrányai. Mielőtt elkötelezi magát a feladatkezelő szoftver használata mellett, vegye figyelembe az alábbi korlátozásokat:

Korlátozott ismétlődő feladat-támogatás: Sok felhasználó unalmasnak tartja az ismétlődő feladatok beállítását a Notionban. Ez miatt a program nem feltétlenül alkalmas hosszú távú projektekhez.

Teljesítményproblémák nagy tartalom esetén: A platform lassúvá válhat vagy nem reagálhat, ha nagy tartalmat vagy komplex Notion adatbázisokat kezel.

A mobilalkalmazás korlátai: A mobil verzióban több asztali funkció hiányzik, és komoly termelékenység esetén nehézkesnek tűnhet.

Korlátozott automatizálás és integrációk: Más eszközökhöz képest a Notion korlátozott beépített automatizálási és harmadik féltől származó integrációs lehetőségekkel rendelkezik.

Megtanulása időigényes: A feladatkezelő rendszerek testreszabása és a Notion irányítópultjához hasonló fejlett funkciók használata időigényes lehet.

➡️ További információ: Hogyan használhatja a Notiont projektmenedzsmenthez?

Alternatívák a Notion sablonokhoz

A Notion nem biztos, hogy a legjobb választás, ha alapos és zökkenőmentes feladatvégzésre van szüksége.

Ha a Notion alternatíváit keresi, akkor a testreszabhatóság, a feladatkövetés és az AI-alapú termelékenység tekintetében hamar rátalál a ClickUp-ra, amely az egyik legjobb választás.

Íme, mit mond egy G2 felhasználó a ClickUp-ról:

Miután két évig küzdöttünk a Notionnal, forradalmian újnak bizonyult az a lehetőség, hogy másodpercek alatt automatizálásokat állíthassunk be. A ClickUp több előfizetést (Loom, Slack és Notion) váltott fel, miközben egy szervezett rendszert biztosított dedikált listákkal, mappákkal és dokumentumokkal, amelyeket nem kellett a semmiből felépíteni. Minden természetesen szervezettnek tűnik, így órákat spórolunk meg, amelyeket korábban csak a munkaterületünk karbantartására fordítottunk, és több időnk marad a tényleges ügyfélprojektekre. ”

Miután két évig küzdöttünk a Notionnal, forradalmian újnak bizonyult az a lehetőség, hogy másodpercek alatt automatizálásokat állíthassunk be. A ClickUp több előfizetést (Loom, Slack és Notion) váltott fel, miközben egy szervezett rendszert biztosított dedikált listákkal, mappákkal és dokumentumokkal, amelyeket nem kellett a semmiből felépíteni. Minden természetesen szervezettnek tűnik, így órákat spórolunk meg, amelyeket korábban csak a munkaterületünk karbantartására fordítottunk, és több időnk marad a tényleges ügyfélprojektekre. ”

Most pedig nézzük meg, mit kínálnak a ClickUp ingyenes teendőlista-sablonjai, amelyekkel azonnal felülmúlhatja a Notiont mind szakmai, mind magánéletében:

1. ClickUp Basic teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre, delegáljon és hajtson végre minden feladatát a ClickUp Basic teendőlista sablon segítségével.

Szeretné elkezdeni a teendőit? A ClickUp Basic To-Do List Template egy egyszerűen használható indítóplatform, amelyen beírhatja, megtervezheti és elvégezheti a feladatokat. A kezdési dátumok, határidők, felelősök és prioritási listák segítségével ez a testreszabható sablon a nagy koncentrációt igénylő napokra lett kialakítva.

Minden feladat tartalmaz helyet a részletes leírásokhoz és beépített időkövetéshez, hogy csapata hatékonyan és a költségkereten belül dolgozhasson.

Miért fogja szeretni:

Állítson fel egyértelmű prioritásokat a könnyen megjelölhető, kiemelt fontosságú feladatokkal

Kezelje a munkaterhelést és az elvárásokat időbecsléssel

Kövesse nyomon a feladatokat állapotuk szerint a mellékelt Táblázati nézet segítségével.

A testreszabható címkékkel minden projektje és tevékenysége szervezett marad.

🔑 Ideális: Egyének, szabadúszók és csapatok számára, akik tiszta, hatékony módszert keresnek a feladatok kezelésére és a határidők betartására.

🔍 Tudta? A hatékony prioritások meghatározása közel kétszer nagyobb valószínűséggel vezet pozitív változásokhoz. Gondoljon bele, mit tehetne Önért egy dedikált prioritási lista!

2. ClickUp napi teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Maradjon motivált és tartsa be a rutinját a ClickUp napi teendőlista sablonjával!

Ha szeretné optimalizálni a meglévő rutinját, a ClickUp napi teendőlista sablonja kiváló választás. A reggeli, délutáni és esti rutinokhoz előre megtervezett alfeladatok biztosítják, hogy az egészséges szokások aktívak maradjanak.

Az automatikus emlékeztetők és a haladásról szóló frissítések segítenek a terv betartásában. Ezenkívül a sablon emoji-kkal ellátott kategóriákat kínál, mint például boldogság, munka és házimunkák, hogy jobban összpontosíthasson a teendőire.

Miért fogja szeretni:

Kövesse nyomon a következetességet a beépített sorozat-számlálóval, hogy megerősítse a napi szokásait.

Tervezze meg előkészülési és utazási idejét a beépített helycímkékkel

Testreszabhatja az egyes projektek rutinjait a beépített, AI-alapú leírásokkal.

🔑 Ideális: szokáskövetők, napi feladatokat tervezők, diákok és távoli munkavállalók számára, akik strukturált, de rugalmas napi feladatkezelést szeretnének.

📮 ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatkezeléshez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritás meghatározása nélkül a könnyen elérhető eredményekre koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett. A ClickUp feladatprioritásai megváltoztatják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyen kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először elvégeznie.

3. ClickUp naptár teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a találkozókérelmeket és a tervezett megbeszéléseket a ClickUp naptár-teendőlista sablonjával.

Unod már a nem tervezett feladatokkal és a hirtelen megbeszélésekkel való küszködést? Egyszerűsítsd és jobban tervezd meg a megbeszéléseket a ClickUp naptár teendőlista sablonjával. Több naptárnézettel rendelkezik, amelyek élénk színkódokkal jelzik a szerepeket és a feladatkategóriákat.

Van egy ütemterv-dashboard is, amely részleteket, neveket és időpontokat tartalmaz, hogy okosabban készülhessen fel. Ezenkívül a sablonhoz tartozik egy értekezlet-igénylőlap is, amelyen a felhasználók napirendi pontokkal és prioritási szintekkel ellátott igényeket adhatnak be.

Miért fogja szeretni:

Tartsa a megbeszéléseket zökkenőmentesnek és konstruktívnak a referencia dokumentumok csatolására szolgáló mezők segítségével.

Az automatizált e-mail kommunikációval azonnal válaszolhat a megbeszélésekre

Küldjön e-mailes meghívókat és értekezlet-linkeket a natív Zoom integrációval

Kövesse nyomon a közelgő találkozókat és a találkozó előtt elvégzendő feladatokat a Találkozó kérelem nézet segítségével.

🔑 Ideális: Projektvezetők, ügyvezetői asszisztensek és ügyfélkapcsolati csapatok számára, akik nagy mennyiségű megbeszélést kezelnek, és egy eszközre van szükségük, amellyel minden részletet könnyedén megszervezhetnek.

💡 Profi tipp: Összeállítottunk egy rövid útmutatót a ClickUp naptár nézetének optimális használatáról. Nézze meg itt 👇.

4. ClickUp munkalista-sablon

Ingyenes sablon letöltése Tartsa kézben az ismétlődő prioritásokat és egyszerűsítse ütemezését a ClickUp Work teendőlista sablonjával.

A ClickUp Work teendőlista-sablon egy kickstarter eszköz, amely segít a csapatoknak a munkával kapcsolatos feladatok egyszerűsítésében. Több mint öt adatmezőt kínál, a feladat gyakoriságától a kapcsolattartási információkig, így egy személyre szabottabb munkafolyamatot biztosít.

Ez a sablon havi és heti naptárnézeteket is tartalmaz, amelyek segítségével a vezetők hosszú távú célokat, például költségvetés-kezelést és értékesítés-nyomon követést valósíthatnak meg. Emellett a rugalmas feladatállapotok és jegyzetek szakaszok központosítják a haladás felülvizsgálatát és a legfontosabb kommunikációt.

Miért fogja szeretni:

Adjon kontextust a feladatokhoz egyedi attribútumokkal, például fontos megjegyzésekkel és forrásokkal.

A Feladatok listája nézet segítségével egy helyen tekintheti át az összes teendőjét, így könnyebben tervezhet és nyomon követhet.

Egyszerűsítse a feladatokat olyan automatizálásokkal, amelyek a státusz vagy típus változásakor a megfelelő osztályhoz irányítják azokat.

🔑 Ideális: Marketingcsapatok, projektmenedzserek és operatív vezetők számára, akik ismétlődő és határidőhöz kötött feladatokat kezelnek.

💡 Profi tipp: Kezelje gond nélkül a munkával kapcsolatos teendőlistáit a ClickUp Brain segítségével: Ezzel a következőket teheti: Hozzon létre feladatokat vagy alfeladatokat a teendőihez. Csak írja le, mire van szüksége, és azok hozzáadódnak a kiválasztott listához.

Összefoglalja a hosszú vagy összetett feladatokat, így egy pillanat alatt áttekintheti, mit kell elvégeznie.

Keresse meg a konkrét feladatokat, a lejárt tételeket vagy a hozzád rendelt feladatokat. Ezenkívül szűrje és rendszerezze a teendőit prioritás, határidő vagy állapot alapján.

Állíts be emlékeztetőket a teendőihez, hogy soha ne mulasszon el egy határidőt sem! A ClickUp Brain segítségével ötleteljen, tervezzen és hozzon létre feladatokat a közelgő projektjeihez!

5. ClickUp tevékenységi lista sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen, sorba rendezzen és hajtson végre bármilyen méretű projektet vagy tevékenységet a ClickUp tevékenységlista-sablonjával.

Új projekt várható a jelenlegi munkaterhelésen felül? A ClickUp tevékenységi lista sablonja úgy lett kialakítva, hogy leküzdje a túlterheltséget. Feladat sablonként egy teljes listát tartalmaz a gyors alfeladatokban megtervezett tevékenységekről.

A minőségellenőrzésre összpontosító csapatok számára a sablon könnyen hozzáadható ellenőrzőlistákat tartalmaz, amelyeket mindenkinek ki kell töltenie, mielőtt bármilyen feladatot lezárna. A legjobb rész? Ha nem biztos a következő lépésekben, csak kattintson az „Alfeladatok javaslása” gombra, és hagyja, hogy az AI megfogalmazza a cselekvési tervét.

Miért fogja szeretni:

Hatékonyan szervezze munkáját előre meghatározott feladatfüggőségekkel

Valós időben követheti a haladást az összes alfeladathoz automatikusan kapcsolódó befejezési haladási sáv segítségével.

Adjon hozzá frissítéseket és visszajelzéseket a csapattagoknak az aktivitási sáv és a megjegyzések szakasz segítségével.

🔑 Ideális: minőségbiztosítási csapatok, sprint menedzserek vagy gyors tempójú operációs csapatok számára, akik szűk határidőkön belül több feladatot kell összehangolniuk.

6. ClickUp feladatkezelési sablonja

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg munkaterhelését, szerezzen gyors projektösszefoglalókat, és tároljon bármilyen feladatforrást a ClickUp feladatkezelési sablon segítségével.

A ClickUp feladatkezelési sablonja segít szegmentálni a feladatokat külön listákkal az ötletek, a teendők és a hátralékok számára, valamint elősegíti a prioritások meghatározását is.

Minden nézet és lista valós idejű haladási sávval rendelkezik, amelynek segítségével felülvizsgálhatja a szűk keresztmetszeteket és nyomon követheti a lendületet. Ráadásul az Ön által létrehozott összes dokumentum automatikusan hozzáadódik egy dedikált nézethez, így rendkívül egyszerűvé válik a feladatkövetés és a legfrissebb információk és frissítések összehangolása.

Miért fogja szeretni:

A kiosztott és még nem kiosztott feladatok kördiagramos bontásával egy pillanat alatt áttekintheti a csapat kapacitását.

Maradjon naprakész a napi projektösszefoglalók segítségével, amelyek az áttekintés részbe beágyazott, AI-alapú ClickUp Brain segítségével készülnek.

Rendezze el munkaterületét, és szerezzen be azonnal betekintést a könnyen elérhető könyvjelzők és beágyazott dokumentumok segítségével.

🔑 Ideális: Csapatvezetők, többfunkciós menedzserek és operatív vezetők számára, akik több projektet is egyszerre kezelnek, és egy parancsközpont stílusú feladatnézetet keresnek.

7. ClickUp mozgatható teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp költözési teendőlista sablonjával minden teendőt kipipálhat, a csomagolástól és a pakolástól kezdve egészen az új otthonba való beköltözésig.

Aggódik, hogy elfelejt valamit a költözés napján? A ClickUp költözési teendőlista sablonja megszünteti az összes zűrzavart. A táblázatos nézet minden tárgyat, tevékenységet és szobát lefed, így rendkívül könnyű benne navigálni.

A sablon dátum- és felelős mezőkkel is rendelkezik, így tökéletes azoknak a professzionális költöztető cégeknek, amelyeknek egyensúlyt kell teremteniük a csapat munkaterhelése között. Ha pedig Ön olyan család, amely mindent digitálisan tervez, akkor ez a sablon Önöknek készült.

Miért fogja szeretni:

Tervezze meg a költözés minden szakaszát a csomagolástól a berendezkedésig, a szobát, a mennyiséget és az állapotot rögzítő, tételenkénti leltármezők segítségével.

Állítson be emlékeztetőket a kapcsolók kikapcsolására, a vállalkozók kifizetésére vagy a kulcsok visszaadására, amelyek figyelmeztetésekkel jelennek meg az eszközökön és az e-mailekben.

Dokumentálja a törékeny kezelési utasításokat és a különleges kéréseket az egyes elemekhez csatolt megjegyzések egyéni mezőjében.

🔑 Ideális: költöző családok, költöztetéssel foglalkozó szakemberek, vagy bárki, aki otthonának berendezésével kapcsolatos teendőlistát vezet, az elejétől a végéig.

💡 Profi tipp: Új még a Kanban táblák használata a feladatkezelésben? Semmi gond. Itt van a videós útmutatónk, amelyben mindent megtudhat, amit tudnia kell.

8. ClickUp Bucket List sablon

Ingyenes sablon letöltése Szüntesse meg a káoszt, és alakítsa álmai élményeit tervezett kalandokká a ClickUp Bucket List Template segítségével!

A ClickUp Bucket List Template sablonja egy előre megtervezett felület, ahol kaotikus helyzetek nélkül megtervezheti az álmai élményeit. Mielőtt vágyai elvésznek a rendetlenségben, a sablon segít kategorizálni őket, például ételek és tevékenységek szerint.

Ez a sablon alkategóriákat is tartalmaz az utazás, a szórakozás, a kapcsolatok és a spirituális célok számára.

Ráadásul minden feladatot prioritás szerint értékelhet, így kiválaszthatja, mire koncentráljon először.

Miért fogja szeretni:

Vizualizálja céljait kontinens- és ember-alapú bakancslistákkal

Élvezze újra a legfontosabb pillanatokat a beépített egyéni mezővel, amelyben utazási fotókat tárolhat.

Tartsa frissen a bakancslistáján szereplő célokat az AI-alapú automatizálásokkal, amelyek személyre szabott javaslatokat adnak, ahogy leellenőrzi őket.

🔑 Ideális: utazók, célorientált párok, digitális tervezők vagy bárki, aki álmait megvalósítható tervekké alakítja.

9. ClickUp osztályfeladatok teendőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Legyen mindig egy lépéssel előrébb minden kurzus, kvíz és fejezetnél a ClickUp osztályfeladat-teendőlista sablonjával!

Órák, kvízek és határidők között egyensúlyoz? A ClickUp osztályfeladat-teendőlista sablon a félév során a legjobb társad lesz. Kész mappákat állít össze neked mind a tavaszi, mind az őszi szemeszterre, hogy könnyen eligazodj.

Ez a sablon tantárgyak szerinti listákat is kínál, például spanyol, történelem, geológia, globális tudományok és informatika, mindegyik előre kitöltött, testreszabható feladatokkal.

A legjobb rész? Lehetővé teszi, hogy rögzítsd, mennyi időt vesz igénybe az egyes feladatok elvégzése, mennyit érnek, linkelj tanulási könyveket, és jelöld meg a kapcsolódó fejezeteket.

Miért fogja szeretni:

Tervezze meg karrierjét és kreditjeit okosan a diplomatervező nézet segítségével, amely megmutatja, mely tantárgyakat teljesítette, melyek kötelezőek és melyek választhatóak.

Cseréljen könnyedén visszajelzéseket és tippeket tanulócsoportja tagjai között a privát és biztonságos megosztási linkek segítségével.

Készíts jegyzeteket útközben, egy kattintással elérhető, témakörönkénti dokumentumnézetekkel.

🔑 Ideális: Főiskolai hallgatóknak, akik minden tantárgyban és szemeszterben naprakészek akarnak lenni.

🔍 Tudta? Az MIT kalózok számára kiadott tanúsítványt azoknak a hallgatóknak, akik elvégzik az íjászat, vívás, pisztoly és vitorlázás tanfolyamokat. Ez aztán a testnevelés-tanulmányi terv szintjének emelése!

10. ClickUp Getting Things Done sablon

Ingyenes sablon letöltése Optimalizálja terveit, és könnyedén vágjon bele a munkába a ClickUp Getting Things Done sablonjával!

Túl kell lépnie a tervezésen, és valódi cselekvésre van szüksége? A ClickUp Getting Things Done sablon egy használatra kész mappa, amelynek célja a lendület megteremtése.

A leghatékonyabb tulajdonsága az egyéni mezők, amelyek minden lehetséges kontextust rögzítenek, a munkahelyi és otthoni feladatoktól a delegált tételekig, a nyitott projektekig és a pénzügyekig.

Új még az akció-először gondolkodásmód? Ez a Getting Things Done, más néven GTD sablon tartalmaz egy gyors útmutatót, oktatóvideót és rögzített feladatokat az egyszerű, azonnali hozzáférés érdekében. Nagyon hasznos a felesleges késések és az agyi köd elkerülésében.

Miért fogja szeretni:

Rendezze és kezelje a feladat-beérkező mappájába érkező összes elemet, kiemelt szabályokkal az információk kezelésére vonatkozóan.

Tervezze meg teendőlistáit okosabban, még azok létrehozásának pillanatában, a Likert-skála segítségével, amely az erőfeszítések értékelésére szolgál.

Tisztázza, pótolja a lemaradásokat, és kreatív módon vigye előre a projekteket a heti áttekintés nézet segítségével.

🔑 Ideális: GTD rajongóknak, termelékenységmániásoknak, vagy bárkinek, aki kevesebb stresszt és több elvégzett munkát szeretne péntekig.

💡 Profi tipp: Kövesse nyomon céljai elérésének előrehaladását olyan egyéni státuszokkal, mint „Teendő”, „Folyamatban” és „Elvégezve” a ClickUp Custom Statues segítségével.

A ClickUp segítségével a feladatok elvégzése gyerekjáték lesz

A Notion teendőlista-sablonok remek kiindulópontot jelentenek a függőben lévő tevékenységek lezárásához. A megfelelő feladat-sablonokkal a munka, és akár az egész életed is rendezetté és hatékonnyá válhat.

Ha az általunk bemutatott ingyenes Notion sablonok közül választ, akkor jó úton jár. De miért ragaszkodna az alapvető ellenőrzőlistákhoz, amikor a ClickUp fejlett vizualizációival és intuitív feladatkövetésével rendkívül szervezetté válhat?

A ClickUp átfogó feladatkezelést, AI-alapú feladatösszefoglalásokat, azonnali tartalomgenerálást és testreszabható elemzéseket is kínál. Ráadásul mindez bármely eszközről vagy sablonról elérhető.

Készen állsz arra, hogy új szintre emeld a feladatok elvégzését? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!