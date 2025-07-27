20 ingyenes Notion teendőlista-sablon a produktivitás fenntartásához

A készen használható teendőlista-sablonok időt takarítanak meg és szabadítanak fel sávszélességet. Sőt, motiválnak is a munkába fogáshoz, legyen szó bevásárlásról vagy termékbevezetésről.
Azonban minden feladat vagy projekt számára teendőlistát készíteni kimerítő feladat, különösen olyan projektkezelő eszközök használata esetén, mint a Notion, ahol sok opció fizetős.
Ez a blog összefoglalja a legjobb ingyenes Notion teendőlista-sablonokat mindenféle feladathoz. Ha pedig még gyorsabb megoldást keres, akkor a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunk néhány választékát is bemutatjuk, amelyekkel azonnal növelheti termelékenységét.
Mi jellemzi egy jó Notion teendőlista sablont?
Mi különbözteti meg valójában a Notion hatékony teendőlista-sablonját egy dicsőített digitális jegyzettől? Nézzük meg közelebbről!
- Feladatok kategorizálása: Válasszon olyan sablont, amely címkék, táblázatok vagy szűrt listák segítségével csoportosítja a feladatokat, hogy könnyebben átláthassa és gyorsan cselekedhessen.
- Határidő és emlékeztető mezők: Keresse meg a beépített határidőket és az opcionális emlékeztetőket, hogy ne maradjon le fontos határidőkről. A natív emlékeztetővel vagy naptármezőkkel rendelkező sablonok segítségével mindig naprakész maradhat céljaival kapcsolatban.
- A haladás láthatósága: Válasszon olyan sablonokat, amelyek vizuális jelzőkkel rendelkeznek, például haladási sávokkal, állapotcímkékkel és Kanban oszlopokkal, amelyek valós idejű frissítéseket nyújtanak és nyomon követik a függőben lévő feladatokat.
- Jegyzetek és linkek támogatása: Gondoskodjon arról, hogy minden feladatnál legyen hely jegyzetek, források vagy linkek hozzáadására, hogy azok gyorsan elérhetők legyenek.
- Újrafelhasználható és rugalmas elrendezés: Válasszon egy olyan struktúrát, amelyet könnyű másolni, adaptálni vagy méretezni különböző projektekhez, célokhoz vagy munkafolyamatokhoz. Az előre beállított táblázatok és nézetek kiválóan alkalmasak bármilyen felhasználási esethez.
- Gyors integrációk: Válasszon olyan teendőlista-megoldásokat, amelyek külső eszközökkel, például értekezletkezelőkkel és Pomodoro időzítőkkel párosíthatók a produktív munkamenetek és megbeszélések érdekében.
💡 Profi tipp: Ellenőrizze, hogy a platform vagy az alkalmazás mobilbarát-e. Ha sok feladata van, akkor útközben is el kell tudnia végezni őket.
20 Notion teendőlista sablon példa
🧠 Érdekesség: A legrégebbi ismert teendőlista az ókori Mezopotámiából (kb. i. e. 2500) származik – agyagtáblára firkálták, és a munkások söradagjait sorolta fel!
Ha már tudja, mely Notion-sablonokat érdemes előnyben részesíteni, íme a platformon elérhető legjobb ingyenes Notion-feladatlista-sablonok:
Egyszerű Notion teendőlista-sablonok kezdőknek
1. Egyszerű heti teendőlista-sablon
Az Egyszerű heti teendőlista sablon egy ellenőrzőlista típusú nyomkövető, amely segít áttekinteni az egész hetet. Lehetővé teszi a célok napi hozzáadását és tervezését, és egyszerű elrendezéssel segíti a feladatok elvégzését.
Ez a teendőlista-megoldás egyszerű felépítése miatt áttekinthető, így könnyen haladhat a munkával.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Legyen naprakész a változó prioritásokkal a rugalmas heti tervezés segítségével
- Kövesse nyomon a hét folyamán elért általános előrehaladást egyetlen képernyőn
- A felesleges sallangoktól mentes ellenőrzőlista nézet segítségével gyorsan elvégezheti a megfelelő feladatokat.
🔑 Ideális: Több kisebb projektet egyszerre kezelő szabadúszóknak vagy bárkinek, aki hetente tervez.
➡️ További információ: Hogyan lehet nyomon követni a munkahelyi feladatokat?
2. Minimalista teendőlista-sablon
Szüksége van egy kis színekre és sok fehér területre, hogy koncentrálni tudjon? A Minimalista teendőlista sablon pont az Ön számára készült. Egyterű elrendezése miatt nincs szükség görgetésre.
Ez az egyszerű Notion sablon a legfontosabb jelölőnégyzetekkel és testreszabható témával rendelkezik. Ráadásul, ha motivációs lökésre van szüksége, van egy hely, ahová idézeteket írhat.
Miért fog tetszeni Önnek:
- A fehér térrel optimalizált elrendezésnek köszönhetően zavartalanul koncentrálhat.
- Erősítse meg a pozitív szokásokat motivációs jegyzetek számára fenntartott hellyel
- Mozogjon gyorsabban a feladatok között minimális görgetéssel
🔑 Ideális: tervezők, diákok, minimalisták vagy a hatékonyságot kedvelők számára, akik elegáns, hatékony feladatkezelést szeretnének.
➡️ További információ: Hogyan javíthatja a koncentrációját: módszerek a koncentráció javítására
3. Napi és heti teendőlista sablon
Azok számára, akiknek naponta és hetente is tervezniük kell, a Napi és heti teendőlisták sablon kiváló választás, hogy mindig naprakészek legyenek. A két szinkronizált nézetnek köszönhetően nem kell duplikálni a feladatokat, csak egyszerűen válthat a prioritások között.
A napi panel a koncentrált végrehajtásra lett tervezve, segítve Önt a sürgős feladatok és megbeszélések elvégzésében. A heti tábla viszont világos áttekintést nyújt a közelgő célokról és mérföldkövekről.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Tartsa összehangolva a munkát és a megbeszéléseket a kapcsolt naptárnézetekkel
- A kettős ablakos nyomon követés segítségével zökkenőmentesen reagálhat a sürgős frissítésekre.
- Tartsa fenn a koncentrációját a változó határidők között a zökkenőmentes napi vagy heti váltással.
🔑 Ideális: Dolgozó szakemberek számára, akik napokra előre terveznek, de órákon belül végrehajtják a feladatokat.
4. Egyszerű csomagolási lista hátizsákos utazáshoz sablon
Utazást tervez? A Simple Packing List for Backpacking sablon tökéletes az alapvető utazási előkészületekhez. Testreszabható ellenőrzőlistát kínál a hátizsákos utazók számára, az utazási dokumentumoktól a nélkülözhetetlen eszközökig.
A sablon feladatlistái nagyon könnyen olvashatók, még a Notion kezdők számára is, külön szekciókkal a szervezés, a legfontosabb dolgok, a ruházat és a piperecikkek számára.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Csökkentse az utazás előtti csomagolási időt kategóriák szerint szegmentált ellenőrzőlistákkal
- Hozzon létre jegyzeteket és ossza meg a csoport frissítéseit a beépített megjegyzés opcióval.
- A előre elkészített kategória leírások segítségével pontosan tudni fogja, hol kerülnek hozzáadásra az új feladatok.
🔑 Ideális: Hátizsákos utazók, egyedül utazók és szakemberek számára, akik városon kívüli üzleti találkozókra vagy régóta tervezett autós utakra készülnek.
Notion teendőlista-sablonok Kanban táblákkal
5. Támogatási feladatlista sablon
Azok a csapatok, amelyek biztosítani szeretnék, hogy minden feladat a projekt végső céljait szolgálja, a Support Task List sablont fogják a legalkalmasabbnak találni. Elrendezése segít lebontani a határidőre eső, a közelgő és az általános heti teendőket.
Lehetővé teszi továbbá prioritási szintek és feladat típusok hozzáadását színkódolt címkékkel. Az összes feladatot flash kártyák formájában megjelenítve ez a megoldás biztosítja a csapattagok közötti összhangot és minimálisra csökkenti a tűzoltási feladatokat.
Miért fog tetszeni Önnek:
- A vizuális feladatjelzésekkel azonnal azonosíthatja a sürgős problémákat.
- Több jegyet is könnyedén egyensúlyba hozhat a státuszhoz igazított címkékkel.
- Tartsa fenn a csapat összehangoltságát az egységes feladatláthatósággal
🔑 Ideális: SaaS ügyfélszolgálati csapatok vagy számos szolgáltatási jegyet kezelő ügynökségek számára.
6. Személyes teendőlista grafikonok nélkül sablon
A grafikonok stresszt okoznak? Egyszerűsítse a dolgokat a Grafikonok nélküli személyes teendőlista sablonnal. Ez egy Kanban-stílusú táblát tartalmaz, amely feltérképezi a feladatok részleteit, határidőit és prioritásait, így nincs szükség grafikonokra és nincs rendetlenség.
Tartalmaz egy naptár nézetet is az időalapú tervezéshez és a vizuális áttekinthetőséghez, anélkül, hogy problémákat kellene keresni a mintákban.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Kezelje könnyedén a dinamikus ütemterveket a Kanban sávokban drag-and-drop mozdulatokkal
- Kezelje az ismétlődő feladatokat vizuális zavarás és adat túlterhelés nélkül
- A grafikonok nélküli rugalmasságnak köszönhetően könnyedén testreszabhatja a feladatfolyamatokat.
🔑 Ideális: Diákok vagy egyéni vállalkozók számára, akik egyszerű feladatkövetést szeretnének.
🔍 Tudta? A feladatok elvégzése dopamin, azaz jó közérzetet biztosító vegyület felszabadulását eredményezi. Minél igényesebb a feladat, annál nagyobb a dopamin-szint emelkedés, és annál jobb lesz az utána érzett közérzet.
Olvassa el még: Ingyenes feladatlista-sablonok Excelben és ClickUpban
7. Feladatlista sablon
A Notion Feladatlista sablonja segítségével hatékonyabban hozhat létre és teljesíthet célokat.
A Kanban táblán a feladatok a Gyorsan halad, Folyamatban és Kész állapotokba vannak osztva a gyors haladás naplózása érdekében, és a tevékenységek a határidők és az ütemtervek szerint vannak elkülönítve.
Közvetlenül a tábláról hozhat létre új feladatot, és hozzáadhat leírásokat és képeket a kontextus jobb megértése érdekében.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Kisebb feladatokkal lendületet adhat a haladás-fázisok címkézésével
- A határidő szerinti csoportosítással gyorsabban kezelheti a késedelmes feladatokat
- A rugalmas listanézetek segítségével könnyedén prioritásba rendezheti a last minute feladatok hozzáadásait.
🔑 Ideális: Mindenkinek, aki hatékonyan szeretné elvégezni az alapvető vagy mindennapi teendőket.
8. Napi napirend és teendőlista sablon
A Napi napirend és teendőlista sablon kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek elsősorban a végső cél köré építik munkájukat. Bár tartalmaz egy teendőlista stílusú táblázatot is, a sablon minden feladatot egy konkrét napirendhez kapcsol.
A határidők és a megjegyzések teszik teljessé a listát, és a napirend minden pontjának előrehaladását mérik. Ráadásul egyetlen kattintással új sorokat hozhat létre.
Miért fog tetszeni Önnek:
- A napi tevékenységeket az eredményekhez igazítsa azáltal, hogy összekapcsolja a feladatokban szereplő napirendeket.
- Gyorsan rögzítheti a legfontosabb határidőket áttekinthető jegyzetekkel
- Optimalizálja munkaterhelését a közelgő feladatok és napirendek heti áttekintésével.
🔑 Ideális: Távoli munkavállalók vagy egyéni vállalkozók számára, akiknek sűrű a napirendjük.
A legjobb Notion teendőlista-sablonok diákoknak
9. Aranyos heti tervező és teendőlista sablon
Tartsa meg termelékenységét és nyugalmát a Cute Weekly Planner & To-Do sablon segítségével. Ez a pasztell színű tervező virágmintákkal, anime poszterekkel és vidám matricákkal díszített, amelyek még élvezetesebbé teszik a feladatok kipipálását.
A sablon külön szakaszokat tartalmaz a személyes és a munkahelyi feladatokhoz, így biztosítva a kiegyensúlyozott termelékenységet. Ezenkívül a sablon lehetővé teszi új oldalak, képek és befejezett feladatok tárolását.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Hozzon létre motiváló munkaterületet beépített vizuális elemekkel
- A szekciók segítségével egyértelműen elkülönítheti a személyes és a munkahelyi prioritásokat.
- Tárolja kreatív inspirációit a feladatok mellett a képek tárolási lehetőségeivel
🔑 Ideális: diákok, kreatív szakemberek és életmódbloggerek számára, akik szeretik az esztétikus hangulatot.
➡️ További információ: A legjobb termelékenységi rendszerek a produktivitás fenntartásához
10. Egyszerű iskolai teendőlista-sablon
A Simple School To-Do List sablon kényelmes módja az iskolai, tanórán kívüli és személyes feladatok egy helyen történő kezelésének.
Kiemelkedő elem a gyors hozzáférésű ellenőrzőlisták, például házi feladatokhoz és tanórán kívüli tevékenységekhez.
A sablon tartalmaz egy naptár nézetet is, amely feltünteti a határidőket és a közelgő eseményeket. Az egyszeri feladatokhoz pedig egy teendőlista táblázat segít rögzíteni az összes feladat tárgyát, határidejét és a legfrissebb előrehaladást.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Maradjon lépést a feladatokkal egyszerű, strukturált ellenőrzőlisták segítségével
- Egyensúlyozza az iskolai határidőket és a házimunkát a háztartási tevékenységek alfeladataival!
- Kövesse nyomon könnyedén az iskolán kívüli tevékenységeket a tantárgyakhoz rendelt feladat táblázat segítségével.
🔑 Ideális: Középiskolás vagy egyetemista diákok számára, akik osztálymunkát és vizsgákat kezelnek.
11. Könyvlista sablon
Személyes vagy szakmai tanulási tervei között szerepel a tanulás vagy az olvasás? A Könyvlista sablon segít kezelni, hogy mit olvasott már el, és mi szerepel még a TBR listáján.
A flashcard-stílusú feladatokkal még a borítókat és a rövid leírásokat is megtekintheti az egyes könyveknél.
A sablon tartalmaz mezőket az olvasási vagy vásárlási linkekhez is, így könnyen megoszthatók vagy visszakereshetők. Ráadásul az intelligens szűrők megmutatják, mi a következő lépés, így tanulási céljait is könnyebben nyomon követheti.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Kövesse nyomon könyveit vizuálisan a kevert flashcard borító nézet segítségével
- Mentse el és nézze át újra a legfontosabb olvasmányokat a mentett linkekkel és jegyzetekkel
- Szűrje könnyedén a megjelenő könyveket az intelligens rendezési rendszer segítségével
🔑 Ideális: lelkes olvasók, diákok, könyvklubok szervezői vagy recenzensök számára.
Notion teendőlista-sablonok szakemberek számára
12. Teendőlista (időblokkolás + Pomodoro) sablon
A Tennivaló lista (időblokkolás + Pomodoro) sablon segít az idő hatékony kezelésében és a munkában.
A táblázatos nézet 30 perces időblokkokból és cellákból áll, amelyekbe terveket lehet hozzáadni. Ha a terve megváltozik, azt a „felülvizsgált terv” részben is frissítheti, hogy összehasonlíthassa a változásokat. Ráadásul a haladás frissítése csak egy gyors kattintást igényel.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Finomítsa napi ritmusát az alkalmazkodó időblokk-beállításokkal
- Gondolkodjon el a termelékenységi mintákról a tervek egymás melletti összehasonlításával
- A Pomodoro blokkok gyors szerkesztésével könnyedén módosíthatja a déli prioritásokat.
🔑 Ideális: diákok, programozók, írók vagy távmunkások számára, akik strukturált sprinteket és időgazdálkodási technikákat kombinálnak.
13. Klinikus/terapeuta tervező: Teendők és ügyfelek sablon
Egyszerre kell ügyféladatokkal, ülésjegyzetekkel és feladatokkal foglalkoznia? A Notion The Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients sablonja pontosan az Ön számára készült.
Ezzel az összes ügyféladatot és az összes kapcsolódó feladatot mappákban tárolhatja. A sablon tartalmaz heti teendőlista táblázatokat és egy helyet a befejezett vagy lezárt ügyfelek számára is.
Ráadásul van egy valós idejű óra is, amellyel nyomon követheti a munkamenetek időtartamát. ⏰
Miért fog tetszeni Önnek:
- Kezelje a munkamenet jegyzeteket és a nyomon követéseket ügyfélspecifikus mappákkal
- Maradjon pontos a mozgalmas napokon az integrált munkamenet-időzítővel
- Az all-in-one struktúrával könnyedén vezethet professzionális nyilvántartásokat.
🔑 Ideális: terapeuták, tanácsadók és wellness-edzők számára, akik ügyfeleik gondozásával foglalkoznak.
14. Eisenhower-mátrix teendőlista-sablon
Az Eisenhower Matrix To Do List sablon a prioritások élesebb meghatározására szolgál. Egyszerű táblázatos elrendezéssel és jelölőnégyzetekkel rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan rendezheti a feladatokat fontosságuk szerint.
Ez a Notion sablon beépített mezőket tartalmaz a határidők, az állapot és a projektcímkék számára. Az összes részlet rögzítésével azonnal eldönthető, hogy mit kell tenni, ütemezni, delegálni vagy törölni.
A kapcsolódó adatbázis segítségével könnyen nyomon követheti feladatait, és mindig áttekintheti a projektet.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Gyorsítsa fel a döntéshozatalt a négyzetalapú rendezéssel
- Csökkentse a feladatok túlterheltségét egy világos fontossági és sürgősségi kijelzővel.
- A strukturált csoportosítás segítségével egy pillanat alatt felismerheti az alacsony értékű feladatokat.
🔑 Ideális: Vállalkozók, vezetők vagy túlterhelt döntéshozók számára
Ingyenes Notion teendőlista-sablonok személyes használatra
15. Személyes teendőlista grafikonokkal sablon
A Személyes teendőlista grafikonokkal sablon azoknak a feladatkezelőknek szól, akik szeretnék vizualizálni a mutatóikat. Ez a sablon kördiagramokkal és oszlopdiagramokkal mutatja be a feladatok állapotát és előrehaladását.
Adjon hozzá és szerkesszen feladatokat a teendőlistán valós időben. Kérdése van egy feladattal kapcsolatban, vagy szeretne valamit különösen nehéz feladatként megjelölni? Csak adja hozzá ezeket a részleteket közvetlenül. Emellett rendelkezik egy Kanban táblával is, amelynek segítségével kényelmesen nyomon követheti az állapotot.
Miért fog tetszeni Önnek:
- A beépített utasítások és az erőforrások oldala segítségével gyorsabban kezdheti el a nyomon követést.
- Ismerje meg a prioritásokat és a feladatok részleteit egy tömörített Kanban táblával
- Merüljön el a feladatvégzés trendjeiben a minden egyes haladási mutatóhoz tartozó dedikált állapot táblázatokkal!
🔑 Ideális: elemzőknek vagy termelékenység-orientált személyeknek, akik szeretik az adatokkal alátámasztott eredményeket.
16. Receptlista sablon
Inkább a főzésre szeretne koncentrálni, mint folyamatosan végiglapozni az összetevők listáját? A Receptlista sablon remek választás.
Ez a Notion sablon olyan fontos adatmezőket tartalmaz, mint a konyhaművészet és az ételek, amelyek segítenek az ételek kategorizálásában. Emellett segít a menü tervezésében, a főzési időben és az alapanyagok nyomon követésében.
Emellett a diétára vonatkozó címkék és átlagos értékelések segítségével egyszerűbbé teszi a döntéshozatalt.
Miért fog tetszeni Önnek:
- A konyha és az ételek címkéivel másodpercek alatt rendezheti a menüket
- Gyorsítsa fel az étkezés tervezését a főzési idő szűrőivel
- Válasszon recepteket könnyedén a diéta és az értékelések mezők segítségével
🔑 Ideális: otthoni szakácsok, ételbloggerek vagy bárki, akinek egyre növekszik a receptjeinek száma.
17. Bevásárlólista sablon
Ha valaki készleteket szeretne felhalmozni, a Bevásárlólista sablon segítségével ezt egy lépésben elintézheti.
Ez a sablon beépített étkezési tervvel és készlet táblázattal segít a szervezettségben. Tervezze meg heti étkezéseit, kapcsolja össze az összetevőket a kamra készletével, és a hiányzó összetevők automatikusan felkerülnek a bevásárlólistájára.
Ráadásul a speciális kosárlista segítségével nyomon követhető, sőt meg is jeleníthető, hogy az egyes termékek melyik üzletben kaphatók. Összességében a sablon egyszerűsíti és rendszerezi a bevásárlási folyamatot.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Tartsa szemmel a fogyasztást a legutóbb megrendelt adatok mezőivel
- Optimalizálja a bevásárlást a bolt térképéhez igazított kosárnézettel
- A heti bevásárlást könnyedén megtervezheti az étkezési terv integrációjával.
🔑 Ideális: elfoglalt családok, éttermi beszerzési csapatok vagy előre tervező ételkészítők számára.
18. Reggeli teendőlista 4:30–6:30 sablon
A korán kelők számára tervezett Morning To-Do List 4:30–6:30 sablon céltudatosan indítja el a reggelét. Tiszta égbolttal és napsütéssel ellátott borítóképekkel nyílik, hogy energiával töltse fel a napját.
Ezenkívül jelölőnégyzetek is találhatók benne, amelyek mindenre kiterjednek, a reggeli edzéstől a reggeli szokásokig. A sablon remek módszer a mentális tisztaság kialakítására és a döntéshozatali fáradtság elkerülésére, mivel különböző rutinokhoz és időpontokhoz igazítható.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Indítsa reggelét pozitív és barátságos témával!
- Készítsen egészséges rutinokat a könnyen frissíthető ellenőrzőlista opciók segítségével!
- Csökkentse a döntéshozatal fáradtságát az előre strukturált tevékenységi sorrendekkel
🔑 Ideális: Cégalapítók, fitneszrajongók vagy a reggeli rutin megszállottjai számára.
Fejlett Notion teendőlista-sablonok
19. A legjobb teendőlista-sablon
Ha nem szeretnéd a feladatáttekintéseknél megállni, az Ultimate To-Do List sablon helyet kaphat a Notion munkaterületén. Fő feladat szakasza mindent figyelemmel kísér, a prioritástól és a feladatkategóriától kezdve a kapcsolódó alfeladatokig és az élő haladásig.
A sablon bal oldali panelen található jegyzetlapokat kínál a gyors ellenőrző listákhoz. Van egy külön rész is, ahol áttekinthetők az alfeladatok részletei és a lejárt tevékenységek.
Miért fog tetszeni Önnek:
- Kezelje a nagy volumenű munkafolyamatokat skálázható lista-tervezéssel
- Osztja fel a teendőket feladatokra és alfeladatokra kategória, sürgősség és fontosság szerint.
- A késedelmes összefoglaló ablak segítségével könnyedén nyomon követheti a kihagyott vagy késedelmes elemeket.
🔑 Ideális: Projektvezetőknek vagy olyan aktív felhasználóknak, akiknek több prioritásuk és összetett ütemtervük van.
20. Előrehaladott teendőlista-sablon
Az Advance To-Do List sablon egy másik megoldás, amely a mélyreható megközelítést alkalmazza. A külön szekciók helyett a feladatokat különböző fülekbe rendezi.
Az elsődleges táblázat minden releváns feladatot tartalmaz, beleértve a címkéket és a prioritásokat is. Ezenkívül a sablon külön lapokat tartalmaz a befejezett és a projektspecifikus tevékenységekhez. Egy kattintással új feladatokat és projekteket adhat hozzá, és a feladatokat prioritás, állapot vagy típus szerint tekintheti meg.
Miért fog tetszeni Önnek:
- A fülekkel ellátott formátumnak köszönhetően könnyedén áttekintheti a projektek közötti függőségeket.
- A befejezett munkák szegmentálása a gyorsabb jelentéskészítés érdekében dedikált archívumokkal
- Optimalizálja a folyamatban lévő prioritásokat a beépített haladási mezőkkel
🔑 Ideális: Projektmenedzserek, tanácsadók vagy termelékenységi szakértők számára, akik sokrétű munkafolyamatokat kezelnek.
A Notion korlátai
Természetesen a Notion rengeteg sablont kínál, de ez nem jelenti azt, hogy nincsenek hátrányai. Mielőtt elkötelezi magát a feladatkezelő szoftver használata mellett, vegye figyelembe az alábbi korlátozásokat:
- Korlátozott ismétlődő feladat-támogatás: Sok felhasználó unalmasnak tartja az ismétlődő feladatok beállítását a Notionban. Ez miatt a program nem feltétlenül alkalmas hosszú távú projektekhez.
- Teljesítményproblémák nagy tartalom esetén: A platform lassúvá válhat vagy nem reagálhat, ha nagy tartalmat vagy komplex Notion adatbázisokat kezel.
- A mobilalkalmazás korlátai: A mobil verzióban több asztali funkció hiányzik, és komoly termelékenység esetén nehézkesnek tűnhet.
- Korlátozott automatizálás és integrációk: Más eszközökhöz képest a Notion korlátozott beépített automatizálási és harmadik féltől származó integrációs lehetőségekkel rendelkezik.
- Megtanulása időigényes: A feladatkezelő rendszerek testreszabása és a Notion irányítópultjához hasonló fejlett funkciók használata időigényes lehet.
➡️ További információ: Hogyan használhatja a Notiont projektmenedzsmenthez?
Alternatívák a Notion sablonokhoz
A Notion nem biztos, hogy a legjobb választás, ha alapos és zökkenőmentes feladatvégzésre van szüksége.
Ha a Notion alternatíváit keresi, akkor a testreszabhatóság, a feladatkövetés és az AI-alapú termelékenység tekintetében hamar rátalál a ClickUp-ra, amely az egyik legjobb választás.
Íme, mit mond egy G2 felhasználó a ClickUp-ról:
Miután két évig küzdöttünk a Notionnal, forradalmian újnak bizonyult az a lehetőség, hogy másodpercek alatt automatizálásokat állíthassunk be. A ClickUp több előfizetést (Loom, Slack és Notion) váltott fel, miközben egy szervezett rendszert biztosított dedikált listákkal, mappákkal és dokumentumokkal, amelyeket nem kellett a semmiből felépíteni. Minden természetesen szervezettnek tűnik, így órákat spórolunk meg, amelyeket korábban csak a munkaterületünk karbantartására fordítottunk, és több időnk marad a tényleges ügyfélprojektekre. ”
Miután két évig küzdöttünk a Notionnal, forradalmian újnak bizonyult az a lehetőség, hogy másodpercek alatt automatizálásokat állíthassunk be. A ClickUp több előfizetést (Loom, Slack és Notion) váltott fel, miközben egy szervezett rendszert biztosított dedikált listákkal, mappákkal és dokumentumokkal, amelyeket nem kellett a semmiből felépíteni. Minden természetesen szervezettnek tűnik, így órákat spórolunk meg, amelyeket korábban csak a munkaterületünk karbantartására fordítottunk, és több időnk marad a tényleges ügyfélprojektekre. ”
Most pedig nézzük meg, mit kínálnak a ClickUp ingyenes teendőlista-sablonjai, amelyekkel azonnal felülmúlhatja a Notiont mind szakmai, mind magánéletében:
1. ClickUp Basic teendőlista sablon
Szeretné elkezdeni a teendőit? A ClickUp Basic To-Do List Template egy egyszerűen használható indítóplatform, amelyen beírhatja, megtervezheti és elvégezheti a feladatokat. A kezdési dátumok, határidők, felelősök és prioritási listák segítségével ez a testreszabható sablon a nagy koncentrációt igénylő napokra lett kialakítva.
Minden feladat tartalmaz helyet a részletes leírásokhoz és beépített időkövetéshez, hogy csapata hatékonyan és a költségkereten belül dolgozhasson.
Miért fogja szeretni:
- Állítson fel egyértelmű prioritásokat a könnyen megjelölhető, kiemelt fontosságú feladatokkal
- Kezelje a munkaterhelést és az elvárásokat időbecsléssel
- Kövesse nyomon a feladatokat állapotuk szerint a mellékelt Táblázati nézet segítségével.
- A testreszabható címkékkel minden projektje és tevékenysége szervezett marad.
🔑 Ideális: Egyének, szabadúszók és csapatok számára, akik tiszta, hatékony módszert keresnek a feladatok kezelésére és a határidők betartására.
🔍 Tudta? A hatékony prioritások meghatározása közel kétszer nagyobb valószínűséggel vezet pozitív változásokhoz. Gondoljon bele, mit tehetne Önért egy dedikált prioritási lista!
2. ClickUp napi teendőlista sablon
Ha szeretné optimalizálni a meglévő rutinját, a ClickUp napi teendőlista sablonja kiváló választás. A reggeli, délutáni és esti rutinokhoz előre megtervezett alfeladatok biztosítják, hogy az egészséges szokások aktívak maradjanak.
Az automatikus emlékeztetők és a haladásról szóló frissítések segítenek a terv betartásában. Ezenkívül a sablon emoji-kkal ellátott kategóriákat kínál, mint például boldogság, munka és házimunkák, hogy jobban összpontosíthasson a teendőire.
Miért fogja szeretni:
- Kövesse nyomon a következetességet a beépített sorozat-számlálóval, hogy megerősítse a napi szokásait.
- Tervezze meg előkészülési és utazási idejét a beépített helycímkékkel
- Testreszabhatja az egyes projektek rutinjait a beépített, AI-alapú leírásokkal.
🔑 Ideális: szokáskövetők, napi feladatokat tervezők, diákok és távoli munkavállalók számára, akik strukturált, de rugalmas napi feladatkezelést szeretnének.
📮 ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatkezeléshez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritás meghatározása nélkül a könnyen elérhető eredményekre koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett.
A ClickUp feladatprioritásai megváltoztatják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyen kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először elvégeznie.
3. ClickUp naptár teendőlista sablon
Unod már a nem tervezett feladatokkal és a hirtelen megbeszélésekkel való küszködést? Egyszerűsítsd és jobban tervezd meg a megbeszéléseket a ClickUp naptár teendőlista sablonjával. Több naptárnézettel rendelkezik, amelyek élénk színkódokkal jelzik a szerepeket és a feladatkategóriákat.
Van egy ütemterv-dashboard is, amely részleteket, neveket és időpontokat tartalmaz, hogy okosabban készülhessen fel. Ezenkívül a sablonhoz tartozik egy értekezlet-igénylőlap is, amelyen a felhasználók napirendi pontokkal és prioritási szintekkel ellátott igényeket adhatnak be.
Miért fogja szeretni:
- Tartsa a megbeszéléseket zökkenőmentesnek és konstruktívnak a referencia dokumentumok csatolására szolgáló mezők segítségével.
- Az automatizált e-mail kommunikációval azonnal válaszolhat a megbeszélésekre
- Küldjön e-mailes meghívókat és értekezlet-linkeket a natív Zoom integrációval
- Kövesse nyomon a közelgő találkozókat és a találkozó előtt elvégzendő feladatokat a Találkozó kérelem nézet segítségével.
🔑 Ideális: Projektvezetők, ügyvezetői asszisztensek és ügyfélkapcsolati csapatok számára, akik nagy mennyiségű megbeszélést kezelnek, és egy eszközre van szükségük, amellyel minden részletet könnyedén megszervezhetnek.
💡 Profi tipp: Összeállítottunk egy rövid útmutatót a ClickUp naptár nézetének optimális használatáról. Nézze meg itt 👇.
4. ClickUp munkalista-sablon
A ClickUp Work teendőlista-sablon egy kickstarter eszköz, amely segít a csapatoknak a munkával kapcsolatos feladatok egyszerűsítésében. Több mint öt adatmezőt kínál, a feladat gyakoriságától a kapcsolattartási információkig, így egy személyre szabottabb munkafolyamatot biztosít.
Ez a sablon havi és heti naptárnézeteket is tartalmaz, amelyek segítségével a vezetők hosszú távú célokat, például költségvetés-kezelést és értékesítés-nyomon követést valósíthatnak meg. Emellett a rugalmas feladatállapotok és jegyzetek szakaszok központosítják a haladás felülvizsgálatát és a legfontosabb kommunikációt.
Miért fogja szeretni:
- Adjon kontextust a feladatokhoz egyedi attribútumokkal, például fontos megjegyzésekkel és forrásokkal.
- A Feladatok listája nézet segítségével egy helyen tekintheti át az összes teendőjét, így könnyebben tervezhet és nyomon követhet.
- Egyszerűsítse a feladatokat olyan automatizálásokkal, amelyek a státusz vagy típus változásakor a megfelelő osztályhoz irányítják azokat.
🔑 Ideális: Marketingcsapatok, projektmenedzserek és operatív vezetők számára, akik ismétlődő és határidőhöz kötött feladatokat kezelnek.
💡 Profi tipp: Kezelje gond nélkül a munkával kapcsolatos teendőlistáit a ClickUp Brain segítségével: Ezzel a következőket teheti:
- Hozzon létre feladatokat vagy alfeladatokat a teendőihez. Csak írja le, mire van szüksége, és azok hozzáadódnak a kiválasztott listához.
- Összefoglalja a hosszú vagy összetett feladatokat, így egy pillanat alatt áttekintheti, mit kell elvégeznie.
- Keresse meg a konkrét feladatokat, a lejárt tételeket vagy a hozzád rendelt feladatokat. Ezenkívül szűrje és rendszerezze a teendőit prioritás, határidő vagy állapot alapján.
- Állíts be emlékeztetőket a teendőihez, hogy soha ne mulasszon el egy határidőt sem!
5. ClickUp tevékenységi lista sablon
Új projekt várható a jelenlegi munkaterhelésen felül? A ClickUp tevékenységi lista sablonja úgy lett kialakítva, hogy leküzdje a túlterheltséget. Feladat sablonként egy teljes listát tartalmaz a gyors alfeladatokban megtervezett tevékenységekről.
A minőségellenőrzésre összpontosító csapatok számára a sablon könnyen hozzáadható ellenőrzőlistákat tartalmaz, amelyeket mindenkinek ki kell töltenie, mielőtt bármilyen feladatot lezárna. A legjobb rész? Ha nem biztos a következő lépésekben, csak kattintson az „Alfeladatok javaslása” gombra, és hagyja, hogy az AI megfogalmazza a cselekvési tervét.
Miért fogja szeretni:
- Hatékonyan szervezze munkáját előre meghatározott feladatfüggőségekkel
- Valós időben követheti a haladást az összes alfeladathoz automatikusan kapcsolódó befejezési haladási sáv segítségével.
- Adjon hozzá frissítéseket és visszajelzéseket a csapattagoknak az aktivitási sáv és a megjegyzések szakasz segítségével.
🔑 Ideális: minőségbiztosítási csapatok, sprint menedzserek vagy gyors tempójú operációs csapatok számára, akik szűk határidőkön belül több feladatot kell összehangolniuk.
6. ClickUp feladatkezelési sablonja
A ClickUp feladatkezelési sablonja segít szegmentálni a feladatokat külön listákkal az ötletek, a teendők és a hátralékok számára, valamint elősegíti a prioritások meghatározását is.
Minden nézet és lista valós idejű haladási sávval rendelkezik, amelynek segítségével felülvizsgálhatja a szűk keresztmetszeteket és nyomon követheti a lendületet. Ráadásul az Ön által létrehozott összes dokumentum automatikusan hozzáadódik egy dedikált nézethez, így rendkívül egyszerűvé válik a feladatkövetés és a legfrissebb információk és frissítések összehangolása.
Miért fogja szeretni:
- A kiosztott és még nem kiosztott feladatok kördiagramos bontásával egy pillanat alatt áttekintheti a csapat kapacitását.
- Maradjon naprakész a napi projektösszefoglalók segítségével, amelyek az áttekintés részbe beágyazott, AI-alapú ClickUp Brain segítségével készülnek.
- Rendezze el munkaterületét, és szerezzen be azonnal betekintést a könnyen elérhető könyvjelzők és beágyazott dokumentumok segítségével.
🔑 Ideális: Csapatvezetők, többfunkciós menedzserek és operatív vezetők számára, akik több projektet is egyszerre kezelnek, és egy parancsközpont stílusú feladatnézetet keresnek.
7. ClickUp mozgatható teendőlista sablon
Aggódik, hogy elfelejt valamit a költözés napján? A ClickUp költözési teendőlista sablonja megszünteti az összes zűrzavart. A táblázatos nézet minden tárgyat, tevékenységet és szobát lefed, így rendkívül könnyű benne navigálni.
A sablon dátum- és felelős mezőkkel is rendelkezik, így tökéletes azoknak a professzionális költöztető cégeknek, amelyeknek egyensúlyt kell teremteniük a csapat munkaterhelése között. Ha pedig Ön olyan család, amely mindent digitálisan tervez, akkor ez a sablon Önöknek készült.
Miért fogja szeretni:
- Tervezze meg a költözés minden szakaszát a csomagolástól a berendezkedésig, a szobát, a mennyiséget és az állapotot rögzítő, tételenkénti leltármezők segítségével.
- Állítson be emlékeztetőket a kapcsolók kikapcsolására, a vállalkozók kifizetésére vagy a kulcsok visszaadására, amelyek figyelmeztetésekkel jelennek meg az eszközökön és az e-mailekben.
- Dokumentálja a törékeny kezelési utasításokat és a különleges kéréseket az egyes elemekhez csatolt megjegyzések egyéni mezőjében.
🔑 Ideális: költöző családok, költöztetéssel foglalkozó szakemberek, vagy bárki, aki otthonának berendezésével kapcsolatos teendőlistát vezet, az elejétől a végéig.
💡 Profi tipp: Új még a Kanban táblák használata a feladatkezelésben? Semmi gond. Itt van a videós útmutatónk, amelyben mindent megtudhat, amit tudnia kell.
8. ClickUp Bucket List sablon
A ClickUp Bucket List Template sablonja egy előre megtervezett felület, ahol kaotikus helyzetek nélkül megtervezheti az álmai élményeit. Mielőtt vágyai elvésznek a rendetlenségben, a sablon segít kategorizálni őket, például ételek és tevékenységek szerint.
Ez a sablon alkategóriákat is tartalmaz az utazás, a szórakozás, a kapcsolatok és a spirituális célok számára.
Ráadásul minden feladatot prioritás szerint értékelhet, így kiválaszthatja, mire koncentráljon először.
Miért fogja szeretni:
- Vizualizálja céljait kontinens- és ember-alapú bakancslistákkal
- Élvezze újra a legfontosabb pillanatokat a beépített egyéni mezővel, amelyben utazási fotókat tárolhat.
- Tartsa frissen a bakancslistáján szereplő célokat az AI-alapú automatizálásokkal, amelyek személyre szabott javaslatokat adnak, ahogy leellenőrzi őket.
🔑 Ideális: utazók, célorientált párok, digitális tervezők vagy bárki, aki álmait megvalósítható tervekké alakítja.
9. ClickUp osztályfeladatok teendőlista sablon
Órák, kvízek és határidők között egyensúlyoz? A ClickUp osztályfeladat-teendőlista sablon a félév során a legjobb társad lesz. Kész mappákat állít össze neked mind a tavaszi, mind az őszi szemeszterre, hogy könnyen eligazodj.
Ez a sablon tantárgyak szerinti listákat is kínál, például spanyol, történelem, geológia, globális tudományok és informatika, mindegyik előre kitöltött, testreszabható feladatokkal.
A legjobb rész? Lehetővé teszi, hogy rögzítsd, mennyi időt vesz igénybe az egyes feladatok elvégzése, mennyit érnek, linkelj tanulási könyveket, és jelöld meg a kapcsolódó fejezeteket.
Miért fogja szeretni:
- Tervezze meg karrierjét és kreditjeit okosan a diplomatervező nézet segítségével, amely megmutatja, mely tantárgyakat teljesítette, melyek kötelezőek és melyek választhatóak.
- Cseréljen könnyedén visszajelzéseket és tippeket tanulócsoportja tagjai között a privát és biztonságos megosztási linkek segítségével.
- Készíts jegyzeteket útközben, egy kattintással elérhető, témakörönkénti dokumentumnézetekkel.
🔑 Ideális: Főiskolai hallgatóknak, akik minden tantárgyban és szemeszterben naprakészek akarnak lenni.
🔍 Tudta? Az MIT kalózok számára kiadott tanúsítványt azoknak a hallgatóknak, akik elvégzik az íjászat, vívás, pisztoly és vitorlázás tanfolyamokat. Ez aztán a testnevelés-tanulmányi terv szintjének emelése!
10. ClickUp Getting Things Done sablon
Túl kell lépnie a tervezésen, és valódi cselekvésre van szüksége? A ClickUp Getting Things Done sablon egy használatra kész mappa, amelynek célja a lendület megteremtése.
A leghatékonyabb tulajdonsága az egyéni mezők, amelyek minden lehetséges kontextust rögzítenek, a munkahelyi és otthoni feladatoktól a delegált tételekig, a nyitott projektekig és a pénzügyekig.
Új még az akció-először gondolkodásmód? Ez a Getting Things Done, más néven GTD sablon tartalmaz egy gyors útmutatót, oktatóvideót és rögzített feladatokat az egyszerű, azonnali hozzáférés érdekében. Nagyon hasznos a felesleges késések és az agyi köd elkerülésében.
Miért fogja szeretni:
- Rendezze és kezelje a feladat-beérkező mappájába érkező összes elemet, kiemelt szabályokkal az információk kezelésére vonatkozóan.
- Tervezze meg teendőlistáit okosabban, még azok létrehozásának pillanatában, a Likert-skála segítségével, amely az erőfeszítések értékelésére szolgál.
- Tisztázza, pótolja a lemaradásokat, és kreatív módon vigye előre a projekteket a heti áttekintés nézet segítségével.
🔑 Ideális: GTD rajongóknak, termelékenységmániásoknak, vagy bárkinek, aki kevesebb stresszt és több elvégzett munkát szeretne péntekig.
💡 Profi tipp: Kövesse nyomon céljai elérésének előrehaladását olyan egyéni státuszokkal, mint „Teendő”, „Folyamatban” és „Elvégezve” a ClickUp Custom Statues segítségével.
A ClickUp segítségével a feladatok elvégzése gyerekjáték lesz
A Notion teendőlista-sablonok remek kiindulópontot jelentenek a függőben lévő tevékenységek lezárásához. A megfelelő feladat-sablonokkal a munka, és akár az egész életed is rendezetté és hatékonnyá válhat.
Ha az általunk bemutatott ingyenes Notion sablonok közül választ, akkor jó úton jár. De miért ragaszkodna az alapvető ellenőrzőlistákhoz, amikor a ClickUp fejlett vizualizációival és intuitív feladatkövetésével rendkívül szervezetté válhat?
A ClickUp átfogó feladatkezelést, AI-alapú feladatösszefoglalásokat, azonnali tartalomgenerálást és testreszabható elemzéseket is kínál. Ráadásul mindez bármely eszközről vagy sablonról elérhető.
Készen állsz arra, hogy új szintre emeld a feladatok elvégzését? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!