Fedezze fel a 10 legjobb AI eszközt a képzéshez és fejlesztéshez 2025-ben

A tanulás már nem az, ami régen volt. Lemondtunk az unalmas bevezető képzésekről és kidobtuk a poros képzési kézikönyveket. Ma a tanulás mindenhol jelen van: a munkánkban, a hibáinkban, a „várj csak... hogyan is kell ezt csinálni?” pillanatokban. Bizonyos esetekben még... szórakoztató is.

És tudja, mi kíséri ezt az utat? A mesterséges intelligencia.

Az L&D szakemberek 71%-a már „felfedezi, kipróbálja vagy integrálja az AI-t a munkájába”.

Akár osztályt tanít, akár csapatot képez, az AI-eszközök átalakítják a tanulás módját. A gyakorlatilag önmagától megíródó tartalmaktól a hagyományos képzést felülmúló AR/VR modulokig a vállalatok elhagyják az elavult módszereket, és okosabb, vonzóbb módszereket alkalmaznak a tehetségek fejlesztésére.

Ezekkel a képzéshez és fejlesztéshez szükséges AI-eszközökkel pillanatok alatt létrehozhat bevezető dokumentumokat, egyedi tanfolyam-vizuális elemeket tervezhet, óravázlatokat készíthet, teljes tanulási modulokat vázolhat fel, és személyre szabhatja a képzési tartalmakat a különböző szerepkörökhöz – mindezt könnyedén!

Íme egy rövid áttekintés a képzéshez és fejlesztéshez legalkalmasabb AI-eszközökről:

Íme az AI-eszközök listája, amelyek egyszerűsíthetik képzési és fejlesztési programjait, miközben fenntartják az alkalmazottak elkötelezettségét:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú képzési és fejlesztési menedzsmenthez)

Próbálja ki a ClickUp Brain-t – ingyenes! Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy AI segítségével azonnal teljes képzési modulokat hozzon létre.

Azt gondolja, hogy a ClickUp csak projektmenedzsmentre alkalmas? Gondolkodjon újra! A megfelelő beállítással a ClickUp egy dinamikus L&D platformmá válik, amely segít a tanulás megtervezésében, megvalósításában és nyomon követésében az egész szervezetben. Ez valóban a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás.

Akár óravázlatokat, akár testreszabott munkafolyamatokat keres, a ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott funkciói között mindent megtalál. Nézzük meg részletesen!

AI-alapú tartalomkészítés és haladásfigyelés, amely órákat takarít meg

A ClickUp Brain, a világ legteljesebb munkahelyi AI-je segít Önnek a képzési tartalmak gyors elkészítésében. Írjon be egy parancsot, például „Készítsen kiberbiztonsági képzési modult távoli csapatok számára”, és nézze meg, ahogy a rendszer részletes vázlatokat generál, amelyek mindent lefednek a phishing-szimulációktól a VPN-protokollokig.

Használja azt, hogy a tartalmi javaslatokat a munkahelye egyedi jellegéhez igazítsa. Hozzon létre szerepkörspecifikus modulokat, írja át a leckéket a márka hangján, és akár kvízkérdéseket is generálhat a belső dokumentumok alapján – így a tanulási program kevésbé sablonosnak, inkább személyre szabottnak tűnik.

Ezeket a vázlatokat és anyagokat a ClickUp Docs-ban tárolhatja.

💡 Profi tipp: Diktálja a modul tartalmát, a kvízkérdéseket vagy a visszajelzéseket a ClickUp Brain MAX Talk‑to‑Text funkciójával. A Brain MAX a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asztali „szuperalkalmazása”, amely megérti az egész munkakörnyezetét – feladatok, dokumentumok, csevegések és integrált alkalmazások – és lehetővé teszi, hogy a legújabb mesterséges intelligencia modellekkel, mint a GPT‑4, Claude és Gemini, közvetlenül keresgéljen, beszéljen és cselekedjen. Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg, és a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával négyszer gyorsabban végezheti el a feladatokat.

Szeretne még egy lépéssel tovább menni?

Használja a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatását, hogy összhangba hozza azt a tanulási programjának mérföldköveivel és ellenőrzési pontjaival. Az Agents olyan intelligens AI-asszisztensek, amelyek meghatározott kiváltó okok és feltételek alapján önálló műveleteket hajtanak végre:

Proaktív tartalomkészítés: Amikor egy gyakornok egy modult „Folyamatban” jelöl, az ügynök automatikusan megoszthat egy bevezető dokumentumot, ellenőrzőlistát vagy forrásokat, hogy segítsen.

Automatizálja a visszajelzéseket és az összefoglalásokat : Miután a tanulók beküldték a kvízválaszokat vagy a feladatokat, az ügynök összefoglalhatja a legfontosabb válaszokat vagy jelölheti a gyakori hiányosságokat.

Emlékeztetők kezelése: Ha a határidő lejárt, vagy az állapot „Nem kezdődött el” marad, az ügynök emlékeztetőket küldhet a tanulóknak vagy a képzőknek.

A ClickUp Clips segítségével gyors videó oktatóanyagokat és bemutatókat rögzíthet közvetlenül a böngészőjében. Nincs szükség speciális felszerelésre – csak nyomja meg a felvétel gombot, és azonnal megoszthatja tudását. Könnyedén elmesélheti és elmagyarázhatja a bonyolult témákat, így a tanulás vonzóbbá és emlékezetesebbé válik.

Ráadásul a ClickUp Brain segítségével ezeknek a klipeknek a leirata valós időben készül el, így csapata könnyedén kereshet, hivatkozhat vagy áttekintheti a tartalmat. Tegyen fel kérdéseket, és kapjon válaszokat közvetlenül a leiratból!

Rögzítsen gyors bemutatókat a ClickUp Clips segítségével, és tartsa összehangoltan csapatát!

Használja a beépített funkciókat a következőkre:

Készítsen automatikusan kereshető átiratokat

Időbélyegek hozzáadása a könnyű navigáció érdekében

Kövesse nyomon, ki mit nézett meg

Ossza meg videóit biztonságosan meghatározott csapattagokkal

Interaktív táblák a jobb elkötelezettségért

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a tanulási folyamatok és a tantervi tervek megtervezéséhez.

Búcsút inthet az unalmas PowerPoint-prezentációknak. A ClickUp Whiteboards segítségével a képzések együttműködésen alapuló élménnyé válnak. Vizualizálja a tanulási útvonalakat, tervezze meg a készségfejlesztési folyamatokat, és valós időben gyűjtsön ötleteket csapatával.

📌 Például vázolja fel a ClickUp Whiteboards alkalmazásban az új munkatársak beillesztési programjának képzési folyamatát. Ezután alakítsa át az egyes modulokat feladatokká, rendezze őket témák vagy részlegek szerint egy listába, majd váltson Gantt-nézetre az ütemtervek megtervezéséhez, a mérföldkövek meghatározásához és a csoportok közötti függőségek kezeléséhez.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy központi tanulási erőforrás-központot úgy, hogy a ClickUp Docs dokumentumokat közvetlenül összekapcsolja a képzési munkafolyamatok feladataival. Például csatoljon egy ClickUp Doc dokumentumot részletes bevezető útmutatókkal vagy szerepkörspecifikus SOP-kkal a Whiteboard folyamat minden moduljához. Videókat, kvízeket vagy visszajelzési űrlapokat is beágyazhat közvetlenül a dokumentumba, így a tanulók minden szükséges információt megkapnak a kontextusban, anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk.

A beállítást gyorsító sablonok

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tanulásmenedzsment-rendszer bevezetési sablonjával a koncepciótól a megvalósításig juthat el.

Most állítod be először a tanulásmenedzsment rendszert (LMS)? Kezdd egyszerűen! A ClickUp LMS bevezetési sablonja végigvezet a projekt sikeres megvalósításán. Így működik:

Használja a Project Gantt View funkciót, hogy idővonalat hozzon létre a projekt minden egyes feladatához.

Rendezze a feladatokat egyéni állapotokba, például „Felülvizsgálat alatt”, „Folyamatban” és „Befejezve”.

A feladatok előrehaladtával frissítse az állapotokat, hogy az érdekelt felek mindig tájékozottak legyenek.

Figyelje és elemezze a feladatokat, hogy minden lépés a terv szerint haladjon.

Másrészt a ClickUp képzési keretrendszer-sablonja szilárd alapot biztosít programjaihoz. Intuitív felhasználói felülete segít a képzési program megtervezésében, strukturálásában és kezelésében. Íme, hogyan:

Szabványosítsa a tanulási útvonalakat a csapatok között előre elkészített feladatok, dokumentumok és célok segítségével.

A ClickUp műszerfalainak és egyéni mezőinek segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a befejezési állapotot, a képzési órákat és az értékelési pontszámokat.

Vizuális jelentésekkel azonosítsa a képzésben való lemaradásokat vagy alacsony pontszámokat, és gyorsan rendeljen új anyagokat vagy ütemezzen utánkövetéseket.

Ingyenes sablon letöltése Tervezzen, ütemezzen és hajtson végre a ClickUp képzési keretrendszer sablonjával!

Ez a sablon olyan elemzéseket nyújt, amelyekkel a képzők és a tanulók igényeire szabott képzési programot hozhat létre. Használja az alkalmazottak fejlődésének nyomon követésére és a képzési anyagok felhasználói adatok alapján történő frissítésére.

Ha AI-alapú, all-in-one termelékenység-kezelő eszközt keres, amellyel maximalizálhatja képzési programjainak eredményességét, akkor a ClickUp a megfelelő választás.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen strukturált tanulási útvonalakat a ClickUp Docs segítségével, összekapcsolt feladatokkal, beágyazott médiával és egyértelmű ellenőrzőlistákkal.

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást a tanulási anyagok közös kidolgozásához, a célok tisztázásához és az eredmények összehangolásához. A szétszórt csatornák használata helyett indítson csevegést egy adott képzési feladat vagy modul keretében, így a kérdések, frissítések és visszajelzések kapcsolódnak a pontos tartalomhoz vagy feladathoz, amelyhez kapcsolódnak.

A testreszabott állapotok, a határidők és a ClickUp automatizálások kombinálásával könnyedén rendelhet és követhet nyomon képzési modulokat. Például, amikor egy tanuló egy modult „Folyamatban” jelöl, az automatizálás azonnal értesítheti a képzőt, vagy hozzárendelheti a következő feladatot.

A ClickUp Brain segítségével azonnal összefoglalhat, megfogalmazhat és létrehozhat tartalmakat – az SOP-któl és az onboarding dokumentumoktól a kvízekig és a GYIK-ig.

Központosítsa az összes képzési tartalmat egy dedikált L&D ClickUp Space-ben , testreszabott jogosultságokkal, egyedi nézetekkel és rugalmas sablonokkal.

A ClickUp korlátai

Lehet, hogy nem biztosít mélyreható testreszabást speciális képzési igényekhez.

A platform kiterjedt funkciói új felhasználók számára túlnyomóak lehetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése a ClickUp-ot forradalmian újnak nevezi, és így fogalmaz:

Látom, mikor készülnek el a feladatok a csapattal, számos SOP-t kidolgoztam, hogy az új alkalmazottakat sokkal gyorsabban képezhessük, mint korábban, és így a dolgok kikerülnek a fejemből, és bekerülnek a munkafolyamatba.

Látom, mikor készülnek el a feladatok a csapattal, számos SOP-t kidolgoztam, hogy az új alkalmazottakat sokkal gyorsabban képezhessük, mint korábban, és így a dolgok kikerülnek a fejemből, és bekerülnek a munkafolyamatba.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez van szükség egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudja pontosan elmagyarázni egy fogalmat, egyszerűen kérje meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a megadott utasítás alapján. Ez a munka minden területére kiterjedő alkalmazás, amely lehetővé teszi az ötletek gyorsabb kidolgozását, vizualizálását és megvalósítását!

2. Synthesia (A legjobb AI-alapú oktatóanyagok és tanulási videók készítéséhez)

via Synthesia

A rövid, vonzó videók felváltják a hosszú, monoton képzéseket – és ez így is van rendjén. De a videók forgatása, szerkesztése és előállítása időt, erőfeszítést és teljes produkciós felszerelést igényel. Itt jönnek képbe az olyan AI-videóeszközök, mint a Synthesia.

A Synthesia egyszerű szöveget professzionális képzési videókká alakít át, kamerák, mikrofonok és szerkesztőeszközök használata nélkül, élethű AI-avatarok segítségével. Akár bevezető modulokat, megfelelőségi képzéseket vagy továbbképzési tartalmakat indít, a Synthesia segít az L&D csapatoknak gyorsan kiváló minőségű videókat készíteni. Csökkenti a gyártási időt és segít fenntartani a tanulók elkötelezettségét.

A Synthesia legjobb funkciói

Válasszon több mint 200 ingyenes videós sablon közül, és kezdjen el videókat készíteni, még akkor is, ha kezdő.

Érje el a globális közönséget 140+ nyelven elérhető szinkronizálással és fordítással.

Dolgozzon együtt a csapatokkal, és szerkessze a videókat a visszajelzések alapján, a frissített videókönyvtár segítségével.

A Synthesia korlátai

A költségek kezelése bonyolult lehet, ha nagy mennyiségű videóra van szüksége.

Az avatarokat úgy érzelmekkel felruházni, mint az embereket, nehéz lenne, mivel azok mesterséges intelligenciával generáltak.

Synthesia árak

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó felhasználónként

Alkotó: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Synthesia-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Imádom a testreszabási lehetőségeket, miközben kiváló AI támogatást nyújt azokhoz a részekhez, amelyekkel nem vagyok teljesen elégedett. Nem vagyok túl kreatív ember, ezért szükségem van némi segítségre a képzési tartalmak elkészítéséhez, és a Synthesia tökéletesen pótolja a hiányosságaimat.

Imádom a testreszabási lehetőségeket, miközben kiváló AI támogatást nyújt azokhoz a részekhez, amelyekkel nem vagyok teljesen elégedett. Nem vagyok túl kreatív ember, ezért szükségem van némi segítségre a képzési tartalmak elkészítéséhez, és a Synthesia tökéletesen pótolja a hiányosságaimat.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-alkalmazások a munkafolyamatok optimalizálásához

3. Jasper (A legjobb AI-alapú képzési tartalmak írásához)

via Jasper AI

Minden hatékony képzési ülés mögött tantervek, tanulási irányelvek, bevezető kézikönyvek és természetesen egy szilárd forgatókönyv áll. Ebben segít a Jasper AI. Ez az AI-alapú platform másodpercek alatt képes mindent létrehozni a forgatókönyvektől a teljes képzési kézikönyvekig.

Van egy prezentációja, és azt szeretné egy kifinomult képzési útmutatóvá alakítani? Csak írjon be egy parancsot a Jasper Chatbe, és voilá, máris megvan. Akár a nulláról indul, akár meglévő anyagokat finomít, a Jasper segítségével a tartalomkészítés gyors, egyszerű és skálázható.

A Jasper legjobb funkciói

Emelje magasabb szintre vállalati képzési tartalmait az AI-alapú dokumentumszerkesztővel

Állítsa be saját szabályait a kifejezések használatára, a nyelvtanra vagy akár az írásjelekre vonatkozóan, így biztosítva, hogy mindig konzisztens márka hangnemet tartson fenn.

Váltson „Boss Mode” módra, és másodpercek alatt készítsen megvalósítható vállalati tanulási ötleteket!

Jasper korlátai

A generált tartalom pontosságát ellenőriznie kell.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó/felhasználó

Pro: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Jasper AI-ről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Gyorsan generál magas színvonalú tartalmat, amikor olyan tartalmat kell írnom, amelyben bonyolult jelenségeket kell lebontani alkomponensekre, üzleti folyamatokat kell elmagyarázni, különböző lehetőségeket kell értékelni vagy hagyományos menedzsment gyakorlatokat kell leírni az olvasónak.

Gyorsan generál magas színvonalú tartalmat, amikor olyan tartalmat kell írnom, amelyben bonyolult jelenségeket kell lebontani alkomponensekre, üzleti folyamatokat kell elmagyarázni, különböző lehetőségeket kell értékelni vagy hagyományos menedzsment gyakorlatokat kell leírni az olvasónak.

👀 Tudta? Az erős tanulási kultúrával rendelkező szervezeteknél 30–50%-kal magasabb az elkötelezettség és a megtartási arány.

4. ElevenLabs (A legjobb a valósághű beszédgeneráláshoz)

via ElevenLabs

Míg a kidolgozott óravázlatok elkészítése a tanítás egyik aspektusa, addig a munkavállalók elkötelezettségének fenntartása a vállalati képzések során egy másik. Ebben az esetben hasznos lehet egy olyan eszköz, amely könnyedén átalakítja a szöveget beszéddé.

Az ElevenLabs egy ilyen AI hangalámondó eszköz. Számos funkciójával kiváló választás unalmas tartalmakat vonzó képzési videókká alakításához vagy az AI kihasználásához a hangalámondás több nyelvre történő szinkronizálásához.

Az ElevenLabs legjobb funkciói

Válasszon több mint 32 különböző nyelv közül, hogy egyedi AI-videókat készítsen.

Adjon hangot mesterséges intelligencia avatárjainak egyszerű szöveg-beszéd átalakítással.

Testreszabhatja AI-videóinak nyelvét, hangnemét, hangját és stílusát.

Az ElevenLabs korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagok korlátozóak lehetnek a nagy léptékű termelés esetében.

ElevenLabs árak

Ingyenes

Starter: 5 USD/hó

Alkotó: 11 USD/hó

Pro: 99 USD/hó

ElevenLabs értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az ElevenLabs-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Különböző akcentusok állnak rendelkezésre, a britektől az amerikaiakig, valamint különböző személyiségek és korosztályok. Emellett nagyon könnyen használható. Sikerült megtalálnom a kedvenc hangomat, és előre beállítottként elmentettem, így gyorsan létrehozhatok hangfájlokat. Nagyon ajánlom az ElevenLabs-t.

Különböző akcentusok állnak rendelkezésre, a britektől az amerikaiakig, valamint különböző személyiségek és korosztályok. Emellett nagyon könnyen használható. Sikerült megtalálnom a kedvenc hangomat, és előre beállítottként elmentettem, így gyorsan létrehozhatok hangfájlokat. Nagyon ajánlom az ElevenLabs-t.

5. Pictory (A legjobb AI-generált képzési videókhoz)

via Pictory

Mi van akkor, ha nincs tapasztalata videók készítésében, de videókat szeretne használni a csapata képzéséhez? Korábban egy tapasztalt videószerkesztő szolgáltatásaira lett volna szüksége, meg kellett volna várnia, amíg elkészíti a tartalmat, többször át kellett volna dolgozni, és végül egyetlen videót kellett volna előállítani.

De ez már nem így van. Az olyan AI-alapú videokészítő platformokkal, mint a Pictory, videószerkesztési ismeretek nélkül is készíthet képzési videókat és inspiráló tananyagokat. Dolgozzon együtt csapatával valós időben, hogy a tanulás teljes élmény legyen.

A Pictory legjobb funkciói

Konvertálja a szöveget és az URL-eket vonzó, hosszú videókká

Valós időben együttműködhet több csapattal, hogy a legjobb eredményeket érje el.

Készítsen rövid videókat hosszú videókból, hogy könnyen megosztható tartalmakat kapjon.

A Pictory korlátai

Nehéz egyedi testreszabásokat létrehozni a korlátozott hangfelvétel- és sablonlehetőségek miatt.

Pictory árak

Starter: 25 USD/hó

Professzionális: 49 USD/hó

Csapat: 119 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Pictory értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

Mit mondanak a Pictory-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Egyszerűen használható és jó funkciókkal rendelkezik. Leginkább azt szeretem, hogy a videó forgatókönyvem alapján automatikusan elkészíti a teljes videót és feliratozza, ha van hangalámondásod vagy szeretnél létrehozni egyet, a szoftver automatikusan szinkronizálja a videóval, ami elképesztő!

Egyszerűen használható és jó funkciókkal rendelkezik. Leginkább azt szeretem, hogy a videó forgatókönyvem alapján automatikusan elkészíti a teljes videót és feliratozza, ha van hangalámondásod vagy szeretnél létrehozni egyet, a szoftver automatikusan szinkronizálja a videóval, ami elképesztő!

6. Quizgecko AI (A legjobb AI-alapú kvíz és tananyag-készítéshez)

via Quizgecko

A tanulók aktív részvétel esetén többet jegyeznek meg, akkor miért ragaszkodnánk elavult módszerekhez? A Quizgecko egy mesterséges intelligenciával működő eszköz, amely interaktívvá és szórakoztatóvá teszi a képzést.

Ez egy újszerű módszer a tananyagok színvonalának emelésére és a hallgatók teljes elkötelezettségének fenntartására, anélkül, hogy a tartalom unalmasnak vagy ismétlődőnek tűnne. Akár flashcardokat, kvízeket vagy akár podcastokat készít, a Quizgecko segít Önnek olyan órákat tartani, amelyek megmaradnak a hallgatók emlékezetében.

A Quizgecko legjobb funkciói

Készítsen képzési anyagokat úgy, hogy bármilyen fájlt feltölt a platformra, és az AI segítségével kvízekké, kártyákká és egyéb tanulási segédeszközökké alakítja azokat.

Tanuljon hatékonyabban a Quizgecko AI segítségével, amely automatikusan megismétli azokat az információkat, amelyek megértése nehézséget okozhat.

A Quizgecko korlátai

A kvízek létrehozásának korlátozása az ingyenes csomagban

Quizgecko árak

Ingyenes

Prémium: 16 USD/hó

Ultra: 29 USD/hó

Szervezet: Egyedi árazás

Quizgecko értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Quizgecko valós felhasználói?

A Trustpilot egyik értékelése így szól:

A Gecko egyértelmű választás a költség és a minőség tekintetében. Élveztem az intelligens alkalmazás használatát kvízek készítéséhez, még mielőtt később számos új funkcióval bővült volna.

A Gecko egyértelmű választás a költség és a minőség tekintetében. Élveztem az intelligens alkalmazás használatát kvízek készítéséhez, még mielőtt később számos új funkcióval bővült volna.

7. HeyGen (A legjobb tanulási és fejlesztési videók készítéséhez)

via HeyGen

A HeyGen, egy másik AI-alapú tartalomkészítő eszköz, lehetővé teszi, hogy a legrealisztikusabb avatarokat élvezze, és akár klónozza magát, hogy videós képzési tartalmakat hozzon létre.

A HeyGen által kínált testreszabási lehetőségek hihetetlenek. Az arckifejezésektől a háttérig, sőt az AI-avatár intuitív válaszadásra való betanításáig ez a platform lehetővé teszi, hogy személyre szabott képzési tartalmakat kínáljon.

A HeyGen legjobb funkciói

Válasszon több mint 175 különböző nyelv és nyelvjárás közül, hogy nagyobb közönséget vonzzon.

Készítsen árnyalt videókat, amelyekben mesterséges intelligenciával rendelkező avatárjai élethű érzelmeket és mozdulatokat mutatnak.

Használja a csomagban található hatékony videószerkesztő eszközt professzionális videók készítéséhez.

A HeyGen korlátai

Az avatár arckifejezései néha kissé mereveknek vagy robotosnak tűnhetnek.

HeyGen árak

Ingyenes

Alkotó: 29 USD/hó/felhasználó

Csapatok: 39 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

HeyGen értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a HeyGenről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ez az eszköz valóban forradalmi. Manapság rengeteg „AI” eszközzel találkozhatunk, de ez valóban hatékony. Már több termékvideóhoz is használtam – szó szerint percek alatt. Jelentősen csökkenti az idő- és erőforrás-befektetést, és többféle alkalmazási területen is használható – PR, promóciók, HR, értékesítési prezentációk, képzés stb. Végtelen kreativitás!

Ez az eszköz valóban forradalmi. Manapság rengeteg „AI” eszközzel találkozhatunk, de ez valóban hatékony. Már több termékvideóhoz is használtam – szó szerint percek alatt. Jelentősen csökkenti az idő- és erőforrás-befektetést, és többféle alkalmazási területen is használható – PR, promóciók, HR, értékesítési prezentációk, képzés stb. Végtelen kreativitás!

🧠 Érdekesség: Tíz szervezetből közel kilenc aggódik az alkalmazottak megtartása miatt. A LinkedIn 2025-ös munkahelyi tanulási jelentése szerint a tanulási és fejlődési lehetőségek biztosítása a legjobb stratégia az alkalmazottak megtartására.

8. Zavvy (A legjobb eszköz alkalmazottak számára készült tanulási programok létrehozásához)

via Zavvy

A Deel által kifejlesztett Zavvy azoknak készült, akik több csapatot irányítanak, például HR-vezetőknek és L&D-szakembereknek. A munkavállalóknak adott visszajelzések javításától a nyomon követés és a képzési emlékeztetők automatizálásáig a Zavvy mesterséges intelligenciát használ a leterhelő feladatok elvégzéséhez.

A Zavvy segít automatizálni az ismétlődő feladatokat, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat: munkatársai továbbképzésére. A lényeg az, hogy értelmes karrierutakat építsen, kompetenciákat határozzon meg és valódi coachingot nyújtson.

A Zavvy legjobb funkciói

Kattintással készítsen hibátlan videókat és egyéb tanulási élményeket

Integrálja külső alkalmazásokkal, például a Slackkel, hogy coaching tanácsokat adjon, tanulási forrásokat osszon meg és még sok mást.

A Zavvy korlátai

A platform drága lehet azoknak a felhasználóknak, akik korlátozott költségvetéssel dolgoznak.

Zavvy árak

Egyedi árazás

Zavvy értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

📖 Olvassa el még: Hogyan képezze hatékonyan az alkalmazottakat az új szoftverek használatára?

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 33%-a a készségfejlesztést jelöli meg az egyik legérdekesebb AI-alkalmazási területként. Például a nem műszaki területen dolgozók megtanulhatják, hogyan kell AI-eszközök segítségével kódrészleteket készíteni egy weboldalhoz. Ilyen esetekben minél több kontextust ismer az AI a munkájáról, annál jobb lesz a válasza. A ClickUp AI-je, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, ebben kiemelkedő. Tudja, milyen projekten dolgozik, és konkrét lépéseket javasolhat, vagy akár olyan feladatokat is elvégezhet, mint kódrészletek egyszerű létrehozása.

9. Virti (A legjobb merülési videók készítéséhez a képzési anyagok javítása érdekében)

via Virti

A Virti mesterséges intelligenciával működő szerepjáték- és videoképzési platformja a passzív tanulást magával ragadó élménnyé változtatja. Képzelje el az interaktív videókat, amelyekben az avatarok valós időben reagálnak a tanulókra.

Ez a fajta gyakorlati, szcenárióalapú képzés növeli az elkötelezettséget és javítja a tudás megőrzését, mivel a tanulók nyomás nélkül gyakorolhatnak valós helyzetekben.

A Virti legjobb funkciói

Készítsen interaktív szimulációkat a sokszínű munkaerő számára ezzel a kódolás nélküli megoldással.

Tesztelje a forgatókönyveket a virtuális világ biztonságában, teljesen magával ragadó élményekkel.

Elemezze a részletes betekintéseket, hogy adat alapú teljesítményértékeléseket készítsen.

Virti korlátai

Bár számos testreszabási lehetőség áll rendelkezésre, a felhasználók megjegyezték, hogy az AI-avatárok és hangok még valóságosabbá tehetők.

Virti árak

Starter: 99 USD/hó szerkesztőnként

Pro: 199 USD/hó szerkesztőnként

Vállalatok: Egyedi árazás

Virti értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Virti-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Tetszik, hogy könnyen hozzáférhető és egyszerűen használható. Nincs szükség programozási ismeretekre, ezért bárki számára elérhető. Csak egy fiókra és a saját laptopjára van szüksége, és korlátlan számú forgatókönyvet hozhat létre, akár az interaktív 360°-os videóplatformon, akár a Virtual Humans platformon keresztül.

Tetszik, hogy könnyen hozzáférhető és egyszerűen használható. Nincs szükség programozási ismeretekre, ezért bárki számára elérhető. Csak egy fiókra és a saját laptopjára van szüksége, és korlátlan számú forgatókönyvet hozhat létre, akár az interaktív 360°-os videóplatformon, akár a Virtual Humans platformon keresztül.

10. 7taps (A legjobb mikro e-learning tanfolyamokhoz)

via 7taps

Ha szeretné kihagyni a gyakornokok számára testreszabott tanfolyamok időigényes kidolgozásának folyamatát, próbálja ki a 7taps alkalmazást! Az alkalmazás automatikusan hatékony, kis erőfeszítést igénylő mikro-tanulási tanfolyamokat hoz létre, amelyek növelik a tanulók elkötelezettségét a sokszínű munkaerő számára.

A 7taps mikro-tanulással 84%-kal magasabb tudásmegtartási arányt tud felmutatni. Ez az eszköz zökkenőmentesen integrálható a meglévő munkafolyamatokba, és segít a tudást cselekvéssé alakítani.

A 7taps legjobb funkciói

Támogassa képzési folyamatát egy AI-alapú mikro-tanulási segédprogrammal.

Konvertálja PowerPoint-fájljait, PDF-jeit és egyéb formátumokat a mikro-tanulási transzformátor segítségével.

Integrálja külső alkalmazásokkal, például a Slackkel vagy bármely LMS-sel, hogy adat alapú betekintést nyerjen.

A 7taps korlátai

A felhasználóknak nehézséget okoz a részletes témák korlátozott funkciókkal rendelkező mikro-tanulási tartalmakká alakítása.

7taps árak

Ingyenes

Starter: 99 USD/hó szerkesztőnként

Vállalatok: Egyedi árazás

7taps értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a 7taps-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A tartalom létrehozása nagyon egyszerű, és ami a legjobb, hogy az alkalmazottak nagyon szeretik és jól reagálnak rá. Az AI-alkotó funkciók is nagyon jók.

A tartalom létrehozása nagyon egyszerű, és ami a legjobb, hogy az alkalmazottak nagyon szeretik és jól reagálnak rá. Az AI-alkotó funkciók is nagyon jók.

A megfelelő AI eszköz kiválasztása javítja a képzésben résztvevők tanulási és fejlődési eredményeit. Amikor olyan AI tanulási eszközt választ , amely az embert helyezi előtérbe, figyeljen a következőkre:

Automatizálás : Válasszon olyan eszközt, amely felgyorsítja a tanulást. Az ismétlődő feladatok automatizálása – például a diákok formázása, a képzési nyilvántartások frissítése, a tanulók gyakori kérdéseinek megválaszolása vagy a foglalkozások ütemezése – több időt szabadít fel a képzők számára, és hatékonyabb útra tereli a tanulókat.

Személyre szabás : Az egy méretű, mindenki számára megfelelő megközelítés helyett szabja az oktatási útvonalakat az egyéni igényekhez. Minden ember más és más, és mindenki a saját módján tanul, ezért oktatóként garantálnia kell, hogy az oktatása a különböző tanulók igényeihez igazodjon.

Integráció : Szinkronizálja az eszközt a meglévő tanulási platformjaival, hogy egységes élményt nyújtson, és ne szakítsa meg a tanuló munkáját. Például egy fontos tanfolyam előrehaladása automatikusan frissül az alkalmazotti menedzsment rendszerben, és beszámít az értékelésbe.

Elemzés : Használja ki a jelentőségteljes elemzéseket a haladás nyomon követéséhez és az eredmények optimalizálásához. Az adatokon alapuló döntések biztosan javítják az eredményeket.

Alkalmazkodóképesség: Dinamikusan igazítsa a tartalmat a felhasználók teljesítményéhez és elkötelezettségéhez, biztosítva, hogy a tanulók továbbra is elkötelezettek maradjanak. Ez az adaptív tanulási technika fenntartja a képzésben résztvevők figyelmét.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a úgy véli, hogy az automatizálás egyszerre csak néhány percet takarít meg, de 19% szerint hetente 3–5 órát is megtakaríthat. A valóságban azonban a legkisebb időmegtakarítások is összeadódnak hosszú távon. Például, ha naponta csak 5 percet takarít meg az ismétlődő feladatokon, az negyedévente több mint 20 óra időmegtakarítást jelenthet, amelyet értékesebb, stratégiai munkára fordíthat. A ClickUp segítségével a kisebb feladatok automatizálása – például a határidők kijelölése vagy a csapattagok megjelölése – kevesebb mint egy percet vesz igénybe. Beépített AI-ügynökök állnak rendelkezésre az automatikus összefoglalók és jelentések elkészítéséhez, míg az egyedi ügynökök a speciális munkafolyamatokat kezelik. Szánjon rá időt! 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek segítségével 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

📖 Olvassa el még: A legjobb online munkavállalói képzési szoftverek

A megfelelő AI eszközt választja a képzéshez? Válassza a ClickUp-ot!

Most, hogy megismerkedett néhány AI eszközzel a képzés és fejlesztés területén, itt az ideje kiválasztani a számára legmegfelelőbbet. Akár tanár, HR-menedzser, akár valaki, aki saját vállalkozásba szeretne kezdeni, mindig van olyan eszköz, amely egyszerűsítheti a munkáját.

A kulcs az, hogy azonosítsa a problémás területeket, és megtalálja a megoldást rájuk. Végül is az AI célja az időmegtakarítás és a hatékonyság növelése. Ha olyan AI-alapú eszközt keres, amely racionalizálja a képzést, növeli a termelékenységet és csökkenti a feladatok kezelésével járó erőfeszítéseket, akkor a ClickUp a megoldás.

Felülvizsgálja képzési programjait, legyen hatékonyabb, és hozzon létre jobb tanulási élményeket – próbálja ki még ma a ClickUp-ot!