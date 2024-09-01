Hogyan készítsünk képzési kézikönyvet?

Minden alkalommal, amikor új alkalmazottat vesz fel, felmerül a nagy kérdés: milyen gyorsan tudjuk őket bevezetni a munkába? Még a tapasztalt alkalmazottak is találkozhatnak akadályokkal, és ha megkéri a vezető munkatársait, hogy minden más feladatot félretegyenek, hogy másokat, újakat vagy régieket képezzenek, az hatalmas erőforrás- és termelékenységveszteséget jelent.

Itt jönnek képbe a munkavállalói képzési kézikönyvek. Segítségükkel egyszerűsítheti a képzési programot, és a munkavállalóknak minden szükséges útmutatást megadhat a folyamatos tanuláshoz anélkül, hogy állandóan lekötné a vezető munkatársait. A képzési kézikönyv segítségével mindenki a helyes úton haladhat anélkül, hogy a legjobb embereit elvonná a munkájuktól és a termelékenységet feláldozná.

Hasonlóképpen, a beszállítói képzési kézikönyv is hasznos lehet üzleti partnereinek bevonásakor, mivel azokkal a forrásokkal látja el őket, amelyekkel hatékonyan támogathatják a munkafolyamatokat. A vállalatok termék- és szolgáltatáskézikönyveket is használnak, hogy egyszerűsítsék a komplex vagy technikai termékeket ügyfeleik számára, míg a dedikált hardver- és szoftverképzési kézikönyvek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy zökkenőmentesen működtessék az új technológiát.

Ebben a blogbejegyzésben elmagyarázzuk, hogyan készíthet belső képzési kézikönyvet a szervezetének.

Mi az a képzési kézikönyv?

A képzési kézikönyv egy strukturált dokumentum vagy útmutató, amely részletes utasításokat tartalmaz bizonyos szervezeti feladatok elvégzéséhez. Fontos forrás a szakmai fejlődéshez, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazokat a szabványokat és gyakorlatokat kövesse.

A képzési kézikönyvek típusai

Vállalati irányelvek kézikönyvei: Ezek felvázolják a vállalat küldetését, jövőképét, értékeit és részletes irányelveit, biztosítva, hogy a munkavállalók megértsék a szervezeti kultúrát és szabványokat.

Műszaki képzési kézikönyvek: A műszaki dokumentáció lépésről lépésre tartalmazza az egyes eszközök, technológiák vagy szoftverek használatának módját a vállalaton belül.

Bevezető kézikönyvek: A világos, átfogó bevezető dokumentumok segítenek az új alkalmazottaknak megérteni szerepüket, a vállalat elvárásait, valamint azt, hogyan boldoguljanak az első néhány hétben a munkahelyen.

Termék- vagy szolgáltatásképzési kézikönyvek: Ezek a kézikönyvek a vállalat termékeiről vagy szolgáltatásairól tájékoztatják az alkalmazottakat, hogy azok jobban tudjanak segíteni az ügyfeleknek, illetve jobban végezzék munkájukat.

Biztonsági képzési kézikönyvek: Ezek a munkahelyi biztonság, a szabályok betartása és a kockázatok minimalizálása érdekében szükséges eljárásokat és protokollokat ismertetik.

Folyamatokról szóló képzési kézikönyvek : Ezek a különböző szervezeti funkciókban (marketing, mérnöki, pénzügyi, jogi, humánerőforrás stb.) követett szabványos működési gyakorlatokat, eljárásokat és munkafolyamatokat tartalmazzák.

DEI képzési kézikönyvek: A sokszínűség, méltányosság és befogadás (DEI) képzési kézikönyvek a munkahelyi befogadó gondolkodásmódról tájékoztatják az olvasókat. Megtanítják az olvasókat a sokszínű háttér értékelésére, valamint a mindenki számára biztosítandó méltányos bánásmódra és esélyegyenlőségre.

Miért fontosak a képzési kézikönyvek?

Javítja a munkavállalók teljesítményét : A képzési kézikönyvek biztosítják a munkavállalók számára a munkájuk hatékony elvégzéséhez szükséges ismereteket, növelve ezzel a termelékenységet.

Elősegíti a következetes munkavégzési gyakorlatot: egységesíti a képzési folyamatot és biztosítja, hogy minden alkalmazott ugyanazokat az információkat kapja, ami a munkavégzési gyakorlat egységességéhez vezet.

Segít a tudás megőrzésében: A képzési kézikönyvek referenciaként szolgálnak, amelyeket a munkavállalók bármikor újra átnézhetnek, ha frissíteni szeretnék tudásukat, így segítve a hosszú távú megőrzést.

Támogatja az új munkatársak beilleszkedését : A jól felépített képzési kézikönyvek segítenek az új munkatársaknak gyorsabban beilleszkedni, csökkentve ezzel a produktív munkavégzéshez szükséges időt.

Elősegíti a szabályok betartását és a biztonságot: A kézikönyvek biztosítják, hogy a munkavállalók ismerjék a szabályokat és a biztonsági eljárásokat, csökkentve ezzel a szabályszegés és a balesetek kockázatát.

A folyamatok és eljárások egységesítése: A képzési kézikönyvek következetes, részletes utasításokat tartalmaznak, amelyek biztosítják, hogy minden alkalmazott ugyanazokat a lépéseket és irányelveket kövesse. Ez csökkenti a hibák esélyét, ami hatékonyabb és megbízhatóbb működést eredményez.

Hogyan készítsünk magas színvonalú képzési kézikönyvet?

Minden magas színvonalú képzési kézikönyv, amit láttunk, egy közös vonással rendelkezik. Az agilis módszertant alkalmazzák a felhasználók képzésére, és a bonyolult leírásokat könnyen emészthető részekre osztják, hogy az olvasók megértsék és megtanulják azokat. Ismerjük meg a saját képzési kézikönyvünk nulláról történő elkészítésének alapvető lépéseit.

Lépésről lépésre útmutató a képzési kézikönyv elkészítéséhez

1. lépés: Határozza meg a kézikönyv célját és célkitűzését

A hatékony képzési kézikönyv elkészítése egy világos képzési tervvel kezdődik. Fontolja meg egy képzési terv sablon használatát, hogy a képzési kézikönyv tartalma összhangban legyen a vállalat céljaival és a munkavállalók igényeivel. Például, ha a vállalat célja az ügyfélszolgálat fejlesztése, akkor a képzési kézikönyvnek az ügyfélkapcsolati készségek fejlesztésére kell összpontosítania.

Fontolja meg a ClickUp képzési mátrix sablon használatát, hogy képzési kézikönyve biztosan megfeleljen alkalmazottai igényeinek.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp képzési mátrix sablonját a képzési kézikönyvben, hogy azonosítsa és orvosolja a munkavállalók készséghiányait.

Ez a sablon segít felmérni és megérteni alkalmazottai jelenlegi készségszintjét, azonosítani a hiányosságokat, és ennek megfelelően alakítani a képzési kézikönyv tartalmát.

Megtervezheti a szervezeten belüli egyes pozíciókhoz szükséges készségeket, így könnyebben azonosíthatja a további képzésre szoruló területeket. Hasonlítsa össze a munkavállalók készségszintjét a szükséges kompetenciákkal, hogy a legkritikusabb területekre összpontosító képzési kézikönyvet állíthasson össze.

Kövesse nyomon a készségek fejlődését az idő múlásával, hogy hatékonyan tudjon foglalkozni a feltárt készséghiányokkal.

Ezután világos célokat tűzhet ki, hogy fenntartsa a fókuszt és mérje a képzési kézikönyv projektjének sikerét.

A ClickUp Goals kiváló eszköz erre a célra. Lehetővé teszi, hogy konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött (SMART) célokat határozzon meg, amelyek iránymutatásul szolgálhatnak a képzési kézikönyv kidolgozásához.

Például: „Növelje a munkavállalók [konkrét készség] terén elért jártasságát 30%-kal három hónapon belül.”

Ez lehetővé teszi konkrét célok kijelölését és nyomon követését, valamint egy átfogó célkövetési megoldást kínál heti eredménytáblával.

A nagy célok kisebb célokra bontása rugalmasságot biztosít és segít a pályán maradni.

2. lépés: Elemezze, ki a célközönsége

A képzési kézikönyv sikere attól függ, hogy mennyire találja meg a hangot az olvasókkal. Az emberek szakértelme, tanulási stílusa és elvárásai eltérőek. Kezdje azzal, hogy alaposan elemezze a képzési kézikönyv célközönségét.

Például egy új alkalmazottaknak szánt képzési kézikönyv jelentősen eltér majd attól, amelyet tapasztalt szakemberek számára terveztek, akik haladó képzésre vágynak.

Tegye fel magának az alábbi kérdéseket, hogy megtalálja a képzési kézikönyv célközönségét: Ki fogja használni ezt a kézikönyvet?

Milyen a jelenlegi tudásszintjük?

Milyen konkrét készségeket vagy információkat kell elsajátítaniuk?

A ClickUp Whiteboards segítségével megismerheti a különböző célközönség-szegmenseket, és ezek alapján elkészítheti a képzési kézikönyvet.

Térképezze fel a közönségszegmenseket és a munkafolyamatokat a ClickUp Whiteboards segítségével a képzési kézikönyvek kidolgozásához.

Kezdje azzal, hogy a Whiteboardon létrehozza a célközönség különböző szegmenseit. Például létrehozhat szegmenseket az új alkalmazottak, a középvezetők és a vezető beosztású alkalmazottak számára.

Használja a táblát, hogy felsorolja az egyes szegmensek specifikus tanulási igényeit. Például az új alkalmazottaknak alapvető eljárási ismeretekre lehet szükségük, míg a vezető beosztású munkatársaknak a legújabb technológiákkal vagy fejlett folyamatokkal kapcsolatos friss információkra.

Készítsen részletes személyiségprofilokat minden célközönség-szegmenshez. Tartalmazza a demográfiai információkat, a munkaköri felelősségeket, a tanulási preferenciákat és a potenciális szerepkörökkel kapcsolatos kihívásokat.

3. lépés: Gyűjtse össze és rendszerezze a tartalmat

Miután meghatározta a célközönségét, kezdje el összegyűjteni és rendszerezni azokat a tartalmakat, amelyek a képzési kézikönyv magját fogják képezni. Gyűjtse össze az összes releváns információt, irányelvet és bevált gyakorlatot, például a műszaki eljárásokat, a vállalati irányelveket vagy az iparági szabványokat.

A tartalmat megbízható és hiteles forrásokból szerezheti be a szervezeten belül, például szakértőktől, meglévő dokumentációból és korábbi képzési anyagokból.

A ClickUp Docs segítségével valós időben összeállíthatja, strukturálhatja és közösen kidolgozhatja a képzési kézikönyv tartalmát.

Használja a ClickUp Docs gazdag formázási funkcióit a képzési kézikönyvéhez!

Ez lehetővé teszi, hogy az összes információt egy helyen gyűjtsd össze, így könnyen összefüggő módon strukturálhatod a képzési kézikönyvet. Szakaszokat, képeket és táblázatokat adhat hozzá, hogy a tartalom még vonzóbb legyen.

Különböző formázási lehetőségeket is kínál, például fejlécstílusokat, színválasztékokat, betűtípusokat és bekezdésközöket, hogy megtörje a monotonitást és javítsa a dokumentum olvashatóságát.

A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy több csapattag egyszerre járuljon hozzá és szerkessze a tartalmat, így biztosítva, hogy a kézikönyv a legkülönbözőbb betekintések és szakértelem eredményeként készüljön el.

4. lépés: Válassza ki a képzési kézikönyv megfelelő formátumát

Döntse el, hogy a képzési kézikönyv digitális, nyomtatott vagy kombinált formátumú lesz-e. A digitális formátum kiválóan alkalmas a könnyű terjesztésre és frissítésre, különösen akkor, ha a célközönség több helyszínen található. Másrészt a nyomtatott kézikönyv praktikusabb a gyakorlati környezetben.

Fontolja meg videotartalmak beépítését a szövegalapú kézikönyvekbe. A képzési videók segítenek a bonyolult eljárások egyszerű megértetésében és jobban lekötik az olvasók figyelmét.

Miután eldöntötte a formátumot, a következő lépés a layout és a szerkezet megtervezése.

A ClickUp képzési keretrendszer sablonja ebben rendkívül hasznos lehet. A képzési keretrendszer meghatározza a képzési terv megtervezésének és megvalósításának eljárásait. Ez a sablon egységes képzési struktúrát kínál, és lehetővé teszi a vezetők számára, hogy nyomon kövessék az alkalmazottak fejlődését, azonosítsák a tudás és a készségek hiányosságait, valamint az egyéni igényekhez igazítsák a képzést.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre hatékony képzési struktúrát a ClickUp képzési keretrendszer-sablonjával.

A ClickUp képzési keretrendszer sablonja segít Önnek:

Határozza meg a képzési kézikönyv céljait

A tananyagok rendszerezése és vizualizálása

Kövesse nyomon a munkavállalók tanulási folyamatát

Ez az online képzési kézikönyv sablon segít Önnek a kézikönyv világos, szervezett elrendezésének megtervezésében. Az intuitív felület lehetővé teszi a tartalom logikus felépítését, így bárki könnyedén eligazodhat benne.

5. lépés: Írja meg a tartalmat

Most a képzési kézikönyv elkészítésének legfontosabb lépésénél tartunk: az írásnál. Készítsen világos, tömör, átfogó anyagot, amely hatékonyan közvetíti a szükséges információkat a közönségének.

Így biztosíthatja, hogy a képzési kézikönyv tartalma megfeleljen ezeknek a szabványoknak:

Tennivalók Mit ne tegyen Használjon egyszerű nyelvet Használjon szakzsargont a különböző fogalmak magyarázatához. A tartalmat címsorokkal, felsorolásokkal, rövid bekezdésekkel és lépésekkel tagolja, hogy javítsa az olvashatóságot. Ne terhelje túl a kézikönyvet sűrű szövegblokkokkal! Mindig adjon meg kontextust és háttérinformációkat részletes magyarázatokkal, különösen komplex eljárások esetében. Tegyen feltételezéseket az előzetes ismeretekről Használjon vizuális segédeszközöket, például diagramokat, képernyőképeket és folyamatábrákat, hogy a tartalom még vonzóbb legyen. Korlátozza a tartalmat szövegre

A ClickUp Brain írási asszisztensként használható a tartalom minőségének javítására. Akár az első szövegtervezetet írja, akár azt finomítja, a ClickUp Brain számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek jelentősen javíthatják a képzési kézikönyvét.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást ötletek kidolgozásához és világos, érthető és vonzó tartalom írásához a képzési kézikönyvéhez.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan elkészítheti a képzési kézikönyv egyes szakaszait, mivel a program a megadott utasítások vagy a meglévő anyagok alapján generálja a tartalmat. Használhatja standard működési eljárások létrehozásához, ismétlődő szakaszok kitöltéséhez, vagy a képzési kézikönyv megírása után a tartalom finomításához és csiszolásához. Segíthet javítani a hangnemét, érthetőségét és szerkezetét.

Ezenkívül az AI asszisztens segítségével a következőket teheti:

Ellenőrizze automatikusan a képzési dokumentumok és feladatok helyesírását, pluginek vagy kiterjesztések nélkül.

Készítsen átiratokat a beszéd automatikus szöveggé alakításával

Válaszoljon a megbeszéléseken és videóklipekben felmerülő kérdésekre

Készíts táblázatokat részletes adatokkal, statisztikákkal és betekintéssel különböző témákról.

💡Profi tipp: A ClickUp Brain egyik kiemelkedő funkciója, hogy részletes műszaki dokumentációt tud generálni. Ezt felhasználhatja komplex műszaki utasításokat tartalmazó képzési kézikönyv megírásához. Csak adja meg a konkrét követelményeket, és a ClickUp Brain jól strukturált, átfogó dokumentációt állít össze, amely zökkenőmentesen integrálható a kézikönyvébe.

Nézze meg, mit mond Yvi Heimann a ClickUp Brainről:

Azáltal, hogy ötleteket, keretrendszereket és folyamatokat tudunk generálni a ClickUp-ban, bizonyos munkafolyamatokra fordított időt felére tudtuk csökkenteni.

Azáltal, hogy ötleteket, keretrendszereket és folyamatokat tudunk generálni a ClickUp-ban, bizonyos munkafolyamatokra fordított időt felére tudtuk csökkenteni.

6. lépés: Visszajelzések gyűjtése

Kezdje azzal, hogy megkéri csapatát, végezzenek részletes áttekintést a kézikönyvről. Ez az áttekintés biztosítja, hogy a tartalom világos, pontos és könnyen érthető legyen. Ezután gyűjtsön strukturált visszajelzéseket a ClickUp Forms segítségével.

Hozzon létre intuitív űrlapokat a ClickUp űrlapnézetben található feltételes logika és szabályok segítségével.

Személyre szabott űrlapokat hozhat létre, hogy visszajelzéseket gyűjtsön a kézikönyv egyes szakaszairól, például azok érthetőségéről, pontosságáról és hasznosságáról. Ezek az űrlapok minden fontos pontot lefednek, és segítenek a javaslatok és aggályok egyértelmű rögzítésében, amelyekkel szisztematikusan foglalkozni lehet.

A ClickUp Chat View funkciójával is együttműködhet , amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben közvetlenül a dokumentumban adjanak visszajelzést.

A ClickUp Chat segítségével rendeljen hozzá feladatokat és biztosítsa a felelősségre vonhatóságot minden esetben.

Az @mentions segítségével bárkit bevonhat a munkával kapcsolatos beszélgetésekbe, megjegyzéseket rendelhet hozzájuk, és pontokból álló listákkal és szalagcímekkel jobban közölheti a munkával kapcsolatos részleteket. Emellett szabályozhatja, hogy ki férhet hozzá az egyes csevegésekhez, és értesítést kaphat, ha valaki frissíti a beszélgetést.

7. lépés: Interaktív elemek beépítése

Az interaktív elemek beépítése a képzési kézikönyvbe elengedhetetlen ahhoz, hogy az még vonzóbbá váljon.

Az egyes szakaszok végén elhelyezett kvízek remek módszerek arra, hogy tesztelje az olvasók tartalomértését. Ezek a kvízek azonnali visszajelzést nyújtanak, és segítenek az olvasóknak azonosítani azokat a területeket, amelyeket még át kell nézniük.

A ClickUp integrációs funkcióinak segítségével ezeket az interaktív elemeket beágyazhatja a képzési kézikönyvébe, így a munkaterületét elhagyva sem kell lemondania a tartalom javításáról.

Például a ClickUp és a GitHubhoz hasonló eszközök integrációja lehetővé teszi, hogy vizuális elemeket építsen be közvetlenül a szoftveres munkaterületekről. Diagramokat, kódrészleteket vagy egyéb vizuális segédeszközöket adhat hozzá, hogy dinamikus, interaktív képzési kézikönyvet hozzon létre, amely tájékoztatja és bevonja a tanulót.

Használja a ClickUp GitHub integrációját interaktív képzési kézikönyvek létrehozásához, amelyek diagramokat, kódrészleteket és egyebeket tartalmaznak.

💡Profi tipp: Használjon képzési videó szoftvert, hogy interaktív elemeket adjon hozzá a képzési kézikönyvéhez, például kvízeket, gyakorlati feladatokat vagy gyakorlati feladatok, így még vonzóbbá teheti a tanulási élményt.

8. lépés: Tegye közzé a kézikönyvet, és automatizálja a teendőket

Végül, miután elkészítette a képzési kézikönyvet, itt az ideje megosztani azt. Döntse el, hogy milyen terjesztési módszerrel érheti el a kézikönyv minden szükséges személyt. Íme néhány általános terjesztési csatorna:

E-mail

A vállalati intranet

Tanulási menedzsment rendszer (LMS)

A platform kiválasztása a szervezet meglévő infrastruktúrájától és a célközönség preferenciáitól függ.

Miután eldöntötte a terjesztési módszert, használja a ClickUp Automations szolgáltatást a közzétételi folyamat egyszerűsítéséhez és a folyamatos terjesztési feladatok kezeléséhez. Az egyéni automatizálások segítségével olyan munkafolyamatokat állíthat be, amelyek bizonyos feltételek teljesülése esetén automatikusan kiváltanak meghatározott műveleteket. Például a következő műveleteket automatizálhatja:

Automatikus e-mail küldés: Állítson be egy e-mail automatizálást , hogy az új alkalmazottaknak a vállalathoz való csatlakozásuk után azonnal elküldje a képzési kézikönyvet. Ez biztosítja, hogy minden új alkalmazott késedelem nélkül megkapja a kézikönyvet.

Terjessze képzési kézikönyvét e-mail automatizálás segítségével a ClickUp használatával.

Automatizált dokumentummegosztás: Állítson be automatizálást a ClickUp-ban, amely riasztást vagy értesítést küld, amikor a képzési kézikönyv új verziója feltöltésre kerül.

Például használhatja a „Ha egy feladat {meghatározott állapotba} kerül, küldjön e-mailt” automatizálást, hogy automatikusan értesítse az érintett feleket, amikor a kézikönyv frissül vagy készen áll a terjesztésre.

Képzési kézikönyv – Bevált gyakorlatok

Építsd be márkád identitását

A márka identitásának beépítése biztosítja, hogy a képzési kézikönyv koherens legyen és összhangban álljon a vállalat imázsával.

Hogyan valósítsa meg: ✅ Használja következetesen márkájának színeit és betűtípusait ✅ Helyezze el vállalata logóját a képzési kézikönyv minden oldalán. ✅ Tartsa fenn márkájának hangját ✅ A vállalat alapvető értékeit építse be a tartalom egészébe.

Tegye interaktívvá a kézikönyvet

Az interaktív elemek hozzáadása a képzési kézikönyvhöz vonzza az olvasókat és segít nekik jobban megérteni az anyagot.

Hogyan valósítsa meg: ✅ Helyezzen el kvízeket a legfontosabb szakaszok végén ✅ Vegyen fel videó oktatóanyagokat a bonyolult témák magyarázatához. ✅ Használjon kattintható linkeket a könnyű navigáció érdekében. ✅ Építsen be interaktív elemeket, például drag-and-drop gyakorlatokat.

Adjon hozzá valós példákat

A valós példák révén a tartalom könnyebben érthető és alkalmazható a gyakorlatban.

Hogyan valósítsa meg: ✅ Használjon az iparágához kapcsolódó esettanulmányokat ✅ Tartalmazzon problémamegoldásra irányuló, szituációs kérdéseket. ✅ Ossza meg a vállalaton belüli sikertörténeteket ✅ Adjon példákat a gyakori hibákra és azok elkerülésére.

Használjon egyszerű nyelvet, és kerülje a szakzsargont!

A képzési kézikönyv egyszerű nyelvezete megkönnyíti az olvasást.

Hogyan valósítsa meg: ✅ Amennyiben lehetséges, egyszerűsítse a szakmai kifejezéseket. ✅ Az első használatkor egyértelműen határozza meg a szükséges szakszavakat. ✅ Írjon rövid, egyértelmű mondatokat ✅ Használjon aktív hangnemet, hogy egyértelmű utasításokat adjon.

A tartalom felépítése a könnyű navigáció érdekében

A munkavállalói képzési kézikönyv egyértelmű navigációja segít a felhasználóknak gyorsan és könnyedén megtalálni a szükséges információkat.

Hogyan valósítsa meg: ✅ Készítsen részletes tartalomjegyzéket ✅ Használjon leíró címsorokat és alcímsorokat ✅ A bekezdéseket és szakaszokat tartsa tömörnek ✅ Alkalmazzon egységes formázást az egész dokumentumban.

Adjon hozzá magyarázó megjegyzéseket a bonyolult utasításokhoz

A magyarázó megjegyzések hozzáadása segít egy átfogó képzési kézikönyv elkészítésében, amely tisztázza a bonyolult eljárásokat.

Hogyan valósítsa meg: ✅ Bontsa le a komplex feladatokat egyszerű lépésekre ✅ Használjon diagramokat az utasítások szemléltetéséhez ✅ További információkért használjon tooltipeket. ✅ Adjon hozzá mellékszövegeket a legfontosabb tippekhez vagy emlékeztetőkhöz.

Biztosítsa az akadálymentességet

Az akadálymentesség biztosítja, hogy a kézikönyvet minden alkalmazott használhassa, beleértve a fogyatékkal élőket is.

Hogyan valósítsa meg: ✅ Adjon meg alternatív szöveget minden képhez és diagramhoz. ✅ Használjon kontrasztos színeket a szöveghez és a háttérhez. ✅ Válasszon olvasható betűtípusokat és megfelelő betűméretet ✅ Győződjön meg arról, hogy a tartalom képernyőolvasó-barát

Kérjen visszajelzést és kollégái véleményét

A visszajelzések és a szakértői értékelések segítségével pontos, felhasználóbarát és jól felépített képzési kézikönyvet állíthat össze.

Hogyan valósítsa meg: ✅ Ossza meg a vázlatokat a releváns csapattagokkal ✅ Gyűjts strukturált visszajelzéseket kérdőívek vagy űrlapok segítségével ✅ Rendszeresen frissítse a kézikönyvet a visszajelzések alapján.

Kedvenc alkalmazotti képzési kézikönyv-példáink

Számos átfogó képzési kézikönyv létezik. Találhat képzési videókat vagy szöveges példákat, de itt bemutatjuk a kedvenceinket. Nem meglepő, hogy mindkettő a ClickUp-tól származik.

ClickUp Clips

A ClickUp Clips képzési videója kiváló példa egy tömör, vonzó és hatékony képzési kézikönyv elkészítésére.

Miért szeretjük:

Vizuális tanulás : A videó formátum dinamikus és interaktív tanulási módot kínál, amely a vizuális tanulók igényeinek is megfelel.

Tömör tartalom : A képzési videó rövid, a legfontosabb funkciókra összpontosít, anélkül, hogy túlterhelné a nézőt.

Lépésről lépésre : Minden lépés bemutatásra kerül, így a bonyolult feladatok is könnyebben érthetővé válnak.

Vonzó prezentáció: A képernyőn megjelenő utasítások és valós idejű példák segítségével a néző figyelmét fenntartja és a tanultak megőrzését segíti elő.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs képzési kézikönyv minden szükséges információt tartalmaz a ClickUp Docs használatáról. Ez egy jól felépített és részletes kézikönyv, amely segít a felhasználóknak elsajátítani és megismerni az eszközt.

Miért szeretjük:

Részletes magyarázatok : A kézikönyv részletes utasításokat tartalmaz a ClickUp Docs használatához, így a felhasználók könnyen el tudják kezdeni a munkát.

Szerkezetes elrendezés : A tartalom jól szervezett, egyértelmű címsorokkal és alcímsorokkal, így a felhasználók gyorsan megtalálhatják a szükséges információkat.

Interaktív elemek: A beágyazott linkek és képek vizuális referenciákkal és kiegészítő forrásokkal gazdagítják a tanulási élményt.

Felhasználóbarát kialakítás: A kézikönyv a felhasználók igényeinek figyelembevételével készült. Tiszta és könnyen érthető formátumot kínál, amely könnyen követhető.

