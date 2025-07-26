A 10 legjobb SavvyCal alternatíva az intelligens ütemtervezéshez és a termelékenységhez

Találkozókérelmek, több naptár és időzónák között kell lavírozni? Ha a SavvyCal már nem felel meg az Ön igényeinek – akár a költségvetés, akár a funkciók tekintetében –, akkor nem Ön az egyetlen.

A megfelelő időgazdálkodási megoldás megtalálása időigényes lehet, de mi megkönnyítettük ezt a feladatot.

Ez a blog a legnépszerűbb SavvyCal alternatívákat mutatja be a legfontosabb funkcióikkal, áraikkal és felhasználói értékeléseikkel, hogy segítsen kiválasztani a következő ütemezési eszközt.

Spoiler figyelmeztetés: Az egyikük mindent megcsinál – és igen, ez a ClickUp . 🧠📅

Miért érdemes ezeket a 10 alternatívát választani?

A SavvyCal egy megbízható ütemezési eszköz, de messze nem tökéletes. Íme a legfontosabb okok, amelyek miatt a csapatok ezeket az alternatívákat keresik:

Lassú valós idejű ütemezés: Késések a találkozók elérésénél vagy ütemezésénél, ami lassítja a gyorsan mozgó csapatokat, amelyeknek gyors foglalási élményre van szükségük.

A méretezése drága: A felhasználónkénti árazás és az örökre ingyenes csomag hiánya miatt a SavvyCal gyorsan drágává válhat, ahogy a csapata növekszik, különösen, ha alacsonyan szeretné tartani a rezsiköltségeket.

Korlátozott natív integrációk: Bár lefedi az alapvető funkciókat, mint például a Google Naptár, a SavvyCal közvetlen integrációs lehetőségei szűköseknek vagy korlátozottaknak tűnhetnek. Azoknál a csapatoknál, amelyek rendszeresen niche alkalmazásokra támaszkodnak, az egyetlen lehetőség a bonyolult megoldások alkalmazása.

Rigid csapatütemezés funkciók: A SavvyCal naptárrétegének alkalmazása növeli a rugalmasságot, de nem túl sokat. Hiányoznak olyan funkciók, mint a körkörös ütemezés, a közös rendelkezésre állás vagy a dinamikus foglalási linkek, amelyek elengedhetetlenek a produktív munkafolyamatokhoz.

Nem ideális alacsony használatú vagy kis létszámú csapatok számára: A SavvyCal ára magasabb, mint a hasonló funkciókkal rendelkező versenytársaké, ezért kisebb vállalkozások számára nem hatékony. Emellett nem kínál ingyenes csomagot azoknak a szakembereknek, akik csak alkalmanként szerveznek találkozókat, ezért kevésbé ideális egyéni vállalkozók vagy független tanácsadók számára.

🧠 Érdekes tény: Tanulmányok szerint csapata hetente két teljes munkanapot pazarolhat el a találkozók és az e-mailek megválaszolásának hatékonytalansága miatt.

SavvyCal alternatívák áttekintése

Eszköz Legjobb funkció Elsődleges felhasználási eset Árak ClickUp – Naptár, feladatok, dokumentumok és csevegés kombinálása – AI ütemezés, jegyzetelés és összefoglalók – Számos sablon Csapatok, amelyek egy platformon szeretnék végigvinni a projekt- és értekezlet-kezelést Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára Calendly – Személyre szabott foglalási linkek – Meghívottak útvonaltervezési logikája – Intelligens rendelkezésre állás-érzékelés Tanácsadók, toborzók és értékesítési csapatok automatizálják az ügyfélmegbeszéléseket Ingyenes; fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron Motion – AI automatikus találkozó- és feladatütemezés – Dinamikus mélymunka-blokkok – Valós idejű naptárátrendezés Elfoglalt szakemberek, akiknek automatizált napi tervezésre van szükségük Fizetős csomagok 49 USD/hó/felhasználó áron Doodle – Csoportos szavazás időintervallumokról – Anonim szavazási lehetőségek – Adminisztrátori irányítópult a válaszok nyomon követéséhez HR, rendezvénytervezők, nagy vagy rugalmas találkozókat koordináló akadémiai csoportok Ingyenes; fizetős csomagok 14,95 USD/hó/felhasználó áron SimplyMeet. me – QR-kódos foglalások – Fizetett időpont-támogatás – Egyszerű, mobilbarát irányítópult Edzők, terapeuták és egyéni szakemberek, akik ügyfelekkel foglalnak időpontokat Ingyenes; fizetős csomagok 11,99 USD/hó/felhasználó áron Acuity – Egyedi ütemezési oldalak – Felvételi űrlapok + számlázás – Ügyfélfizetési munkafolyamatok Szolgáltatásalapú vállalkozások, például szalonok, klinikák és tanácsadók Fizetős csomagok 20 dollártól/hó/felhasználó Zoho Bookings – Mélyreható Zoho CRM integrációk – Egyedi eseménytípusok + egyszerű automatizálások – Ügyfélszolgálati portál A Zoho ökoszisztémát használó csapatok a lead-to-meeting életciklusban Ingyenes; fizetős csomagok 8 USD/hó/felhasználó áron OneCal – Több naptár szinkronizálása – Cím elrejtése és márkajelzés – Időzóna-alapú intelligens foglalás Több személyes és munkahelyi fiókot kezelő szakemberek Fizetős csomagok 6 USD/hó/felhasználó áron Cal. com – Teljesen nyílt forráskódú + saját tárhely – Moduláris plugin-piac – Vezető útválasztás natív API-kkal Fejlesztők és technikai csapatok, akik teljes ellenőrzést akarnak az ütemezés felett Ingyenes; fizetős csomagok 15 USD/hó/felhasználó áron YouCanBookMe – Intelligens foglalási javaslatok – Feltételes logika az űrlapokban – Mély integráció a naptárral és a CRM-ekkel Csapatok, amelyeknek naptárszinkronizálásra, automatikus foglalásra és testreszabott űrlaplogikára van szükségük Ingyenes; fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron

A legjobb SavvyCal alternatívák

Készen áll arra, hogy legyőzze a SavvyCal korlátait és kiváló eredményeket érjen el a tervezés terén? Íme a piac legjobb alternatívái:

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one termelékenység és ütemezéshez)

Szeretne megszabadulni a találkozók visszaigazolásának üldözésétől, az időzónákkal kapcsolatos zavaroktól és a csapat ütemezéséhez kapcsolódó linkeket tartalmazó, soha véget nem érő e-mailektől? Ismerje meg a ClickUp-ot – a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást, amely az ütemezéssel kapcsolatos fejfájást zökkenőmentes, egyszerűsített tervezéssé alakítja.

Tervezzen okosabban a ClickUp naptárral

Tervezze meg a tökéletes ütemtervet feladataid, eseményeid és céljaid alapján a ClickUp Naptár segítségével.

A ClickUp Calendar az Ön vizuális tervezője, amellyel profi módon szervezheti megbeszéléseit. Élénk elrendezése révén az események könnyen észrevehetők (és megjegyezhetők). A legjobb rész? Automatikusan lefoglalja az Ön által létrehozott minden feladat időpontját, így a naptára folyamatosan az Ön számára dolgozik, anélkül, hogy állandóan módosítania kellene.

Tervezze meg projektjeit, ütemezzen ismétlődő eseményeket, és tekintse meg az összes adatot napi, heti vagy idővonal formátumban.

Húzza át az egérrel az új időpontra, szűrje csapatok szerint, és hozzon létre végrehajtható feladatokat – mindezt egyetlen nézetben. Ez azonnal lendületet ad minden online találkozónak.

💡 Profi tipp: Időt takaríthat meg, ha előre megtervez néhány ütemtervet az erőforrás-központjában. Így azonnal nekiláthat egy új projektnek, anélkül, hogy az ütemterv beállítása késleltetné a munkát.

Érdekli a feladatok optimalizálása a találkozók mellett? A ClickUp erre is kínál speciális megoldást!

A ClickUp Tasks segítségével a találkozók cselekvéssé válnak

A ClickUp Tasks segítségével a megbeszélések után a kéréseket egyértelmű felelősségi körökkel és a haladás nyomon követésével végrehajtható feladatokká alakíthatja.

A ClickUp Tasks az az eszköz, amely a megbeszélések előtt, alatt és után a szavakat tettekre váltja.

Beállítható prioritásokkal, határidőkkel és függőségekkel rendelkezik, így a teljesítendő feladatok mindig előtérben maradnak. Csatoljon dokumentumokat, kapcsoljon össze alfeladatokat, és adjon hozzá élő megjegyzéseket a tervezett feladatokhoz a maximális kontextus érdekében.

Ha vállalkozása számlázható órákon és projektórákban működik, a ClickUp időkövető funkciója minden apró erőfeszítését mérni tudja. Ráadásul az intelligens automatizálások, mint például a feltételes állapotfrissítések, a fájlok áthelyezése és az azonnali értesítések gondoskodnak arról, hogy minden zökkenőmentesen működjön, anélkül, hogy extra munkát kellene végeznie.

Használja az AI-t a találkozók gyorsabb tervezéséhez a ClickUp Brain segítségével

Készítsen értekezlet-összefoglalókat, keressen meg fontos dokumentumokat, állítson be cselekvési pontokat és még sok mást a ClickUp Brain segítségével.

Ha csak egy foglalási linkre van szüksége, a SavvyCal okos választás. De ha unja, hogy az ütemtervezés el van választva minden mástól, amit a munkában csinál, a ClickUp Brain az okosabb választás.

A ClickUp nem csak egy ütemezési eszköz, hanem egy teljes körű AI-alapú értekezlet-munkaterület. A ClickUp Brain segítségével napirendeket készíthet, releváns dokumentumokat hívhat elő, feladatokhoz rendelhet, és automatikusan összefoglalhatja a megbeszéléseket – mindezt ugyanazon a munkaterületen, ahol csapata már a projekteket és feladatokat kezeli.

Akár gyors szinkronizálást tervez, akár ügyfélmegbeszélésre készül, a ClickUp Brain másodpercek alatt felkészíti Önt. Megérti a munkaterület kontextusát, beolvassa a korábbi találkozók jegyzetét, és még a megfelelő kérdéseket is javasolja – nincs szükség másolásra, beillesztésre vagy alkalmazásváltásra.

Ha a találkozó előtt jégtörőkre vagy termelékenységet növelő trükkökre van szüksége, a Brain ezeket is másodpercek alatt elintézi.

Brainstorming és hasznos kérdések generálása a találkozó előtt a ClickUp Brain segítségével

💡 Profi tipp: A csapatkommunikáción túl a Brain egy lépésben létrehozhat, delegálhat és ütemezhet feladatokat a legfontosabb értekezletek jegyzetéből. Csak kérje, és a ClickUp Brain automatikusan hozzárendeli a követendő feladatokat, és gondoskodik arról, hogy projektjei haladjanak előre.

A Brain MAX segítségével pedig az élmény hangvezérelt lesz. A Talk to Text funkcióval hanggal diktálhatja a feladatokat, jegyzetelhet emlékeztetőket, vagy indíthat el AI-műveleteket. Ez nem csak beszéd-szöveggé alakítás – kontextus- és munkafolyamat-érzékeny, és készen áll a cselekvésre. Gondoljon rá úgy, mint egy személyes AI-társra, amely közvetlenül összeköti az ötleteit a végrehajtással.

Emellett biztonságos, egységes hozzáférést kap az eszközeihez – ClickUp, Gmail, Slack, Docs és mások – anélkül, hogy harmadik felek adatmegosztásával vagy 10 lap közötti váltogatásával kellene bajlódnia. Ez az AI a terjedés nélkül.

🔍 Nincs többé ugrálás a naptár, a jegyzetek alkalmazás és a feladatkezelő között A ClickUp egy helyen egyesíti az ütemezést, a dokumentációt és a nyomon követési tevékenységeket – a legújabb AI modellek, mint a GPT-4. 1, Claude és Gemini segítségével.

Ez az, amiben jobb a SavvyCalnál. Míg a SavvyCal a foglalási linkekre és a naptár rugalmasságára összpontosít, a ClickUp megszünteti a találkozók felesleges költségeit. Nem csak időt foglal, hanem visszanyeri azt.

Előnyt szeretne szerezni? Használja a Naptártervező sablont!

A nulláról indul? Nem kell. A ClickUp felhasználóbarát sablonokat kínál mindenhez és mindenhez – a teendőlistáktól a tartalomnaptárakig.

Ingyenes sablon letöltése Szervezze meg a csapat ütemtervét, kerülje el az ütemterv-ütközéseket, és zárja le a feladatokat időben a ClickUp naptártervező sablonjával.

A ClickUp naptártervező sablon egy azonnal használható megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek javítani szeretnék ütemezésüket. Hat egyéni állapotot és egy praktikus összefoglaló nézetet kínál, amelynek segítségével hatékonyan térképezhető és nyomon követhető az összes feladat.

A sablon egyéni mezői, mint például az időnaplók, célok, címek és költségvetések, szintén segítenek az információk minden cselekvési pontba történő beépítésében. A határidők frissítése után az alapértelmezett naptár és idővonal nézetek valós időben azonnal kitöltődnek, hogy bemutassák minden csapat munkaterhelését és a lehetséges szűk keresztmetszeteket.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Bizonyos egyéni nézetek még nem optimalizáltak mobil eszközökre.

Az összes funkció használata kissé hosszabb tanulási folyamatot igényel.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nathan G. , a Crestron programozója így nyilatkozik:

Az űrlapok létrehozásának, a feladatok, naptári elemek és találkozók kezelésének lehetősége miatt a ClickUp elengedhetetlen eszköz minden növekvő kisvállalkozás számára. Ezenkívül az új csevegési funkció miatt a külső csevegőalkalmazások, mint a Slack vagy a Teams, elavulttá és feleslegessé válnak azok számára, akik csökkenteni szeretnék az általuk használt alkalmazások számát.

Az űrlapok létrehozásának, a feladatok, naptári események és találkozók kezelésének lehetősége miatt a ClickUp elengedhetetlen eszköz minden növekvő kisvállalkozás számára. Ezenkívül az új csevegési funkció miatt a külső csevegőalkalmazások, mint a Slack vagy a Teams, elavulttá és feleslegessé válnak azok számára, akik csökkenteni szeretnék az általuk használt alkalmazások számát.

2. Calendly (A legjobb egyszerű, professzionális ütemezéshez)

via Calendly

Szeretné elkerülni a rendelkezésre állásról való oda-vissza levelezést? A Calendly egyszerűsíti a találkozók lefoglalását. Személyre szabott foglalási funkciójával elküldhet egy találkozó linket. Ezután a meghívottak megtekinthetik a szabad időpontokat és lefoglalhatják a nekik megfelelő időpontot.

Az eszköz nagyon rugalmas, egyedi eseménytípusok beállításával. Így a gyors megbeszélések és a mélyreható stratégiai áttekintések is zökkenőmentesen zajlanak. Ráadásul olyan funkciók, mint a híváspufferek, segítenek a találkozók között átcsoportosulni anélkül, hogy megzavarnák a munkafolyamatot.

A Calendly támogatja az űrlapok továbbítását is, hogy a meghívottak válaszaik alapján a megfelelő csapattaghoz kerüljenek, ami népszerű választássá teszi az értékesítés, a toborzás és az ügyfelek bevonásának munkafolyamataiban.

A Calendly integrálható a Google Naptárral, az Outlookkal, a Zoommal, a Slackkel, a Salesforce-szal, a HubSpot-tal és más jelentős alkalmazásokkal, hogy egyszerűsítse a visszaigazolásokat, emlékeztetőket és átütemezéseket. A foglalási oldalakat akár közvetlenül be is ágyazhatja webhelyébe vagy e-mail kampányaiba, hogy csökkentse a lemorzsolódást és gyorsabban konvertáljon.

AI-képesség: Az új, AI-alapú ütemezési asszisztenssel (magasabb szintű csomagokban elérhető) a Calendly elemzi a preferenciákat és a találkozók előzményeit, hogy optimális időpontokat javasoljon, csökkentve ezzel a naptárkonfliktusokat és a kézi módosításokat.

A Calendly legjobb funkciói

Ossza el egyenletesen a munkaterhelést a csoport tagjai között a körkörös ütemezéssel.

A találkozó előtt kitöltendő kérdőív alapján irányítsa a meghívottakat a megfelelő csoportba.

Számoljon a szokatlan ütemtervekkel, például ünnepi munkaidővel vagy különleges eseményekkel, a dedikált dátumfelülírások segítségével.

Helyezzen el foglalási widgeteket a céloldalakon, hírlevelekben vagy súgó központokban.

Zökkenőmentes integráció olyan eszközökkel, mint a Salesforce, a Zoom, a HubSpot és a Slack.

A Calendly korlátai

Számos fejlett funkció, például a körbejárás, az SSO, a márkajelzés és az útválasztás, csak a magasabb szintű csomagokban érhető el.

Nincs szilárd integrációja a termelékenységi és CRM rendszerekkel, így kizárólag találkozók létrehozására korlátozódik.

Calendly árak

Ingyenes

Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 15 000 USD/évtől

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Mit mondanak a Calendly-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Calendly leghasznosabb tulajdonsága, hogy megakadályozza az ütemtervezési ütközéseket az Ön és a képernyő másik oldalán lévő felhasználó rendelkezésre állása alapján, így sokkal jobbá teszi a kölcsönös kompatibilitásnak megfelelő ütemtervezést.

A Calendly leghasznosabb tulajdonsága, hogy megakadályozza az ütemtervezési ütközéseket az Ön és a képernyő másik oldalán lévő felhasználó rendelkezésre állása alapján, így sokkal jobbá teszi a kölcsönös kompatibilitásnak megfelelő ütemtervezést.

📖 Olvassa el még: A legjobb Calendly integrációk, amelyeket érdemes ismerni

3. Motion (A legjobb AI-vezérelt feladatokhoz és találkozók ütemezéséhez)

via Motion

A Motion azért került fel erre a listára, mert zökkenőmentesen integrálja a mesterséges intelligenciát a napi ütemezésbe. Komplex eseményekre tervezett mesterséges intelligencia naptára elemzi a munkaterhelését, hogy optimalizált napi tervet készítsen. Ha egy ügyfél felhívja Önt, vagy egy határidő eltolódik, a Motion átrendezi a napját, hogy minden elférjen.

A találkozók megerősítése után a felkészülési idő automatikusan le van zárva az egyes találkozók előtt. A Motion mesterséges intelligenciája a legutóbbi ütemezett feladatok és munkaminták alapján mély koncentrációs időtartamokat is kijelöl. Ezenkívül az összes integrált naptár egyetlen nézetben kerül összevonásra, és a rendszer automatikusan módosítja az ütemtervet, ha a feladatok több időt igényelnek vagy prioritásuk csökken.

Beállíthat találkozókorlátokat, hogy elkerülje a egymást követő foglalásokat, blokkolhat bizonyos időpontokat a mély munkához, vagy kijelölhet egész napokat találkozómentesnek. A Motion automatikus prioritásmeghatározása különösen hasznos szabadúszók, vezetők és neurodivergens szakemberek számára, akik szeretnének a terv szerint haladni anélkül, hogy folyamatosan kézzel kellene átütemezniük a találkozókat.

AI képesség: A Motion AI-je személyre szabott napi tervet készít és folyamatosan módosít – a sürgősség, az időérzékenység, a találkozók preferenciái és a termelékenységi ritmus alapján.

A Motion legjobb funkciói

Készítsen dinamikus ütemterveket, amelyek az AI-alapú optimalizálásnak köszönhetően alkalmazkodnak a változásokhoz.

Kerülje el a egymást követő hívásokat, vagy tartson bizonyos napokat értekezletmentesnek előre megadott beállításokkal.

Készítsen napi ütemterveket a sürgősség és a munkamódszerei alapján, gyors automatizálási funkciók segítségével.

A befejezetlen feladatok automatikus átütemezése a határidők és a prioritások alapján

Szinkronizálja az összes Google és Outlook naptárat egy egységes nézetbe

Mozgáskorlátozások

Egyes felhasználók, különösen azok, akik dinamikus munkamennyiségűek, bonyolultnak találják a felhasználói felületet.

Nincs megosztási lehetőség külső vendégek bevonására sem a feladatokba, sem a hívásokba.

A tanulási görbe meglehetősen magas, annak ellenére, hogy az automatizálások és funkciók viszonylag egyszerűek.

Motion árak

Pro AI: 49 USD/hó/felhasználó áron

Üzleti AI: 69 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: Egyedi árazás

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (70+ értékelés)

4. Doodle (A legjobb csoportos ütemtervezéshez és szavazásokhoz)

via Doodle

Ha időzónák között nagy létszámú találkozót szervez, a Doodle segítségével ez a folyamat teljesen problémamentes lesz. A csoportos szavazási funkcióval a csapat tagjai jelölhetik, hogy mikor érnek rá, és a Doodle automatikusan javasolja a legjobb lehetőséget.

Emellett növeli a rugalmasságot egy „szükség esetén” szavazási opcióval, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy tartalék időpontokat javasoljanak. Ráadásul a Doodle gyors 1:1 meghívókat, regisztrációs lapokat és a helyi időzónákhoz igazított, személyre szabott foglalási oldalakat kínál. Az adminisztrátorok a Doodle csapatirányító paneljét használhatják a válaszok nyomon követésére, emlékeztető beállítására és több csapattag rendelkezésre állásának kezelésére.

A Doodle jól integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, az Outlook, a Microsoft Teams és a Zoom, így segítve a csapatok koordinációját akkor is, ha különböző platformokat használnak. A találkozókra vonatkozó szavazások exportálhatók vagy beágyazhatók a vállalati portálokba vagy e-mailekbe, hogy szélesebb körben hozzáférhetők legyenek.

AI-képesség: A Doodle intelligens ütemezési asszisztense a szavazási válaszok és az időzóna-preferenciák elemzésével javasolja a leghatékonyabb időpontokat minden résztvevő számára, így segítve a csapatokat a gyorsabb konszenzus elérésében.

A Doodle legjobb funkciói

Hozzon létre korlátlan számú találkozót és szavazást, hogy bármilyen számú résztvevővel koordinálhasson.

Időt takaríthat meg azzal, hogy a „Book-on-Behalf” funkcióval közvetlenül mások naptárába ütemez.

Támogassa a őszinte rendelkezésre állást a társas nyomás nélkül szavazási korlátozásokkal, rejtett résztvevői információkkal és névtelen időintervallum-kiválasztással.

Exportálja a szavazási adatokat, vagy ágyazza be a linkeket a megosztott platformokba a szélesebb körű koordináció érdekében.

Integrálható a Microsoft 365, a Google Workspace, a Slack és a Zoom alkalmazásokkal.

A Doodle korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület nehezen kezelhető és nem intuitív.

A naptáralkalmazások integrációja megbízhatatlan lehet, és frissítések elmulasztása vagy szinkronizálási hibák miatt konfliktusokat okozhat.

A Doodle árai

Ingyenes

Pro: 14,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 19,95 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó szükséges)

Doodle értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Doodle-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Imádom, hogy Doodle-t küldve különböző lehetőségeket kínálhat a csapatának.

Imádom, hogy Doodle-t küldve különböző lehetőségeket kínálhat a csapatának.

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes projektmenedzsment szoftverek: kipróbálandó eszközök

5. SimplyMeet. me (A legjobb egyszerű, problémamentes időpontfoglaláshoz)

A SimplyMeet. me egy egyszerűséget előtérbe helyező találkozóütemező. Hasonlít a Calendly-hez, de ez az eszköz szinte azonnali beállíthatóságával tűnik ki – még több integráció esetén is.

De ne tévessze meg az egyszerűség! A SimplyMeet.me csoportos foglalási lehetőségeket is kínál, amelyek ideálisak workshopok és webináriumok szervezéséhez, ahol nagy csoportok ugyanazt az időpontot kérik. Van még egy QR-kód megosztási lehetőség is, amelyet az ügyfelek beolvashatnak és lefoglalhatnak a telefonjukról.

Támogatja a Stripe és a PayPal integrációját fizetett foglalásokhoz, és a felhasználók testreszabhatják a rendelkezésre állási beállításokat ismétlődő ütemtervek vagy szezonális ajánlatok esetén. A SimplyMeet.me fehér címkés opciókat is kínál a márkás ütemtervezési élményhez, ami különösen hasznos az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő szakemberek számára.

AI-képesség: Bár nem AI-intenzív, a SimplyMeet. me intelligens logikát használ az időzóna-beállítások automatizálásához és az optimális időpontok javaslásához a korábbi találkozók preferenciái és az ügyfél helye alapján.

SimplyMeet. me legjobb funkciói

Szervezze és kezelje az összes kötelezettségvállalást egy központi irányítópulton, amelyen láthatóak az összes ütemezett találkozó, a korábbi találkozók és az ügyféladatok.

Egyszerűsítse a konzultációk számlázását ugyanazon a találkozón több fizetési integrációval.

Kezelje az összes megbeszélést és eseményt útközben egy mobil és asztali számítógépekre készült adminisztrátori alkalmazással.

SimplyMeet. me korlátai

Korlátozott számú natív integrációt kínál, és az automatizáláshoz a Zapierre támaszkodik, ami megnehezíti a komplex beállításokat.

Nincs robusztus jelentéskészítési és valós idejű elemzési funkciója, amely mélyreható betekintést nyújtana a találkozók mintáiba vagy a termelékenységbe.

Ossza meg a foglalási linkeket QR-kódok segítségével, hogy gyorsabban hozzáférhessen az eseményekhez vagy a boltokhoz.

Naptárszinkronizáláshoz Zapier, Microsoft 365 és Google integrációkat kínál.

SimplyMeet. me árak

Magánszemélyek: Ingyenes

Professzionális: 11,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

SimplyMeet. me értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

📮 ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkásnak átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépnie a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, egyeztesse a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

6. Acuity Scheduling (A legjobb szolgáltatóipari vállalkozások számára)

via Acuity Scheduling

Olyan rugalmas ütemezési eszközt keres, amely illeszkedik az üzleti modelljéhez? Az Acuity Scheduling kiváló választás, mivel a szolgáltatásalapú munkafolyamatokra összpontosít. A megoldás mélyrehatóan foglalkozik az ügyfélközpontú, egyedi találkozótípusokkal és a szolgáltatások időtartamával.

Az Acuity gazdag formázási lehetőségekkel is rendelkezik, amelyekkel a márka témái is megvalósíthatók. A konfigurációs beállítások segítségével apró részleteket, egyéni előfizetéseket és a szolgáltatás felhasználójának ütemtervéhez igazodó, mennyiségalapú árazást is testre szabhat. A fehér címkézés és a márkaépítés vezérlőivel az Acuity lehetővé teszi a szalonok, klinikák és tanácsadók számára, hogy a foglalástól a számlázásig zökkenőmentes ügyfélélményt teremtsenek.

Támogatja a felvételi űrlapokat, az ismétlődő találkozókat, a csoportos órákat, valamint az e-mailes vagy SMS-es visszaigazolásokat. Ezenkívül integrálható a Stripe, a Square, a Google Naptár, a Zoom, a QuickBooks és több mint 500 egyéb eszközzel a Zapier segítségével, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek automatizálni szeretnék az ügyfelek teljes életciklusát.

AI képesség: Az Acuity intelligens ütemezési logikával rendelkezik, amely a szolgáltatás időtartama, a szakember rendelkezésre állása és az ügyfél időzónája alapján ajánlja az ideális időpontokat. A foglalások mennyisége alapján a csúcsidőszakokban automatikusan ki is igazítja a rendelkezésre állást.

Az Acuity Scheduling legjobb funkciói

Legyen profi az upsellingben a személyre szabott kiegészítő opciók segítségével a tervezési oldalon!

Optimalizálja a találkozók terhelését, és kövesse nyomon a helyspecifikus találkozókat több forráshoz való hozzáféréssel és címek tárolásával.

Számlák létrehozása és elküldése a szolgáltatások és az ügyféladatok előre megtervezett formátumban történő automatikus kitöltésével

Ajándékutalványok, kedvezménykódok és egyedi fizetési tervek kínálata

Szinkronizálja automatikusan a naptárakat a munkatársak és a szolgáltató helyiségek között

Az Acuity Scheduling korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a weboldal hibásan működik a találkozók exportálásakor.

Hiányoznak a portálok testreszabási lehetőségei, különösen az ügyfelek találkozóinak ütemezésére szolgáló kezdőlapon.

Több erőforráshoz és teremhez való hozzáférés csak a drágább csomagokban érhető el.

A jelentéskészítési funkciók korlátozottak a nagy léptékű, több helyszínen zajló műveletek esetében.

Acuity Scheduling árak

Új: 20 USD/hó felhasználónként

Növekvő: 34 USD/hó felhasználónként

Powerhouse: 61 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5700+ értékelés)

Mit mondanak az Acuity Schedulingról a valódi felhasználók?

A G2 értékelés így szól:

Nulla CRM- és nulla CS-tapasztalattal is használhatja, és hamar meg fogja szokni. Számomra ez volt a tökéletes megoldás a tervezéshez, a foglaláshoz, a naptárkezeléshez és az ügyfelek találkozóinak nyomon követéséhez.

Nulla CRM- és nulla CS-tapasztalattal is használhatja, és hamarosan olyan természetessé válik, mint a tenyér a kéz. Számomra ez volt a tökéletes megoldás a találkozók ütemezésére, lefoglalására, a naptár kezelésére és az ügyfelek időpontjainak nyomon követésére.

7. Zoho Bookings (A legjobb a Zoho ökoszisztémát használó csapatok számára)

a Zoho Bookings segítségével

A Zoho Bookings az első számú választás azoknak a csapatoknak, akik ugyanazon az ökoszisztémán belül szeretnének maradni, és nagyon hatékony is. Egységes felülete megkönnyíti a napi tervezést, míg a dedikált munkaterületek egyszerűsítik az együttműködést.

A megoldás a beállítás során az Ön iparágához igazított többféle találkozótípust is javasol. Ha pedig a csapata egyedi hívásokat folytat, az adminisztrátorok egyedi eseménytípusokat adhatnak hozzá, a jövedelmezőségi felülvizsgálatoktól a születésnapi ünnepségekig.

Ezen felül a vezetők egy kattintással könnyű automatizálást adhatnak hozzá konkrét kiváltó eseményekhez az ügyfélhívásokat követő összes belső találkozóhoz. A Zoho Bookings integrálható a Zoho CRM, a Zoho Desk, a Zoho SalesIQ és fizetési rendszereivel, lehetővé téve a potenciális ügyfelek felkutatásától a találkozóig és az utólagos nyomon követésig tartó teljes életciklus automatizálását.

AI-képesség: A Zoho ökoszisztémán belül használva a Zoho Bookings kihasználhatja a Zoho AI-asszisztensét, a Zia-t, hogy automatikusan kitöltse az űrlapadatokat, elemezze a foglalási trendeket, és a vásárlói viselkedés és a találkozók gyakorisága alapján ajánljon további lépéseket.

A Zoho Bookings legjobb funkciói

Foglalja le a napját úgy, ahogy szeretné, egyszerű szabályokkal, például a átütemezés kikapcsolásával vagy a minimális értesítési idő beállításával.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy saját maguk frissítsék időpontjaikat és hozzáférjenek előzményeikhez egy erre a célra létrehozott ügyfélportálon keresztül.

Azonnali integráció a teljes Zoho ökoszisztémával, beleértve a Zoho CRM-et, a SalesIQ-t, a Zohodesk-et és a beépített fizetési platformokat.

Különböző szolgáltatásokat rendelhet a különböző csapattagokhoz, és valós időben szinkronizálhatja az ütemterveket.

Használjon webhookokat és API-kat külső munkafolyamatok vagy CRM-frissítések elindításához.

A Zoho Bookings korlátai

Nagyon korlátozott ingyenes csomaggal rendelkezik, ezért inkább nagyvállalatok és csapatok számára alkalmas.

A meglévő Zoho ökoszisztéma nélkül a beállítás unalmas, nem intuitív folyamat, amely speciális szakértelmet igényel.

A felület és a testreszabási lehetőségek a Zoho stacken kívül korlátozottak.

Zoho Bookings árak

Örökre ingyenes

Alap: 8 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12 USD/hó felhasználónként

Flex: Egyedi árazás

Zoho Bookings értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb találkozókezelő és napirend-szoftver megoldások

8. OneCal (A legjobb naptárszinkronizáláshoz és személyre szabáshoz)

via OneCal

Ha az összes naptárat tabok közötti váltás nélkül szeretné kezelni, a OneCal gyakran az első választások között szerepel. Adatvédelmi szempontú kialakításának köszönhetően Ön szabályozhatja, hogy a naptárak között mely adatok szinkronizálódjanak, a címektől a résztvevők listájáig. Ha személyes találkozóit titokban szeretné tartani, a OneCal azonnal „Foglalt” státusszal jelölheti azt az időpontot.

A szinkronizáláson túl a OneCal foglalási oldalai olyan elemeket tartalmaznak, mint a közösségi média linkek, amelyek növelik az elkötelezettséget és bemutatják a márkáját. Beilleszthet egy egyéni URL-t is, amely a foglalás után átirányítja a meghívottakat egy erőforrás oldalra vagy egy köszönő oldalra. A felhasználók testreszabhatják a meghívók nyelvét és formázását, így az élmény jobban igazodik a globális vagy niche közönséghez.

A OneCal integrálható az Outlook, a Microsoft 365 és a Google Workspace alkalmazásokkal, és többirányú szinkronizálást kínál több naptár között, így a találkozók soha nem ütköznek egymással, még a munkahelyi és a személyes fiókok között sem.

AI képesség: A OneCal intelligens szinkronizálási szabályokat használ a potenciális ütközések felismerésére és az átfedő események automatikus frissítésére a platformok között, így biztosítva, hogy az elérhetőség mindig a legfrissebb adatokat tükrözze, még különböző időzónákban vagy fiókokban is.

A OneCal legjobb funkciói

A többirányú szinkronizálási funkciók segítségével ellenőrizheti, hogy mi szinkronizálódik a személyes, a munkahelyi és az egyes ügyfelek naptárai között.

Az automatizálások, előre definiált színek, e-mail válaszok és egyéb funkciók segítségével a saját igényeinek megfelelően elrejtheti a címeket és a részleteket.

Változtassa meg a meghívók nyelvét, és gondoskodjon a globális csapat igényeiről a OneCal ütemezési linkek fordításával.

Testreszabhatja a foglalási oldalakat márkajelzéssel, átirányító linkekkel és interakciós mezőkkel.

Integrálható a Google, a Microsoft és az Apple naptáraival a zökkenőmentes kezelés érdekében.

A OneCal korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget jelent a csapatuk rendelkezésre állásának megosztása vagy az események összehangolása a csapattársakkal.

Csak a népszerű naptárak integrációját támogatja, és nem szinkronizál fájlokat vagy médiát a platformok között.

Korlátozott jelentéskészítés vagy elemzés az ütemezési trendek vagy a meg nem jelenések nyomon követéséhez

OneCal árak

Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Alapvető: 12 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

OneCal értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a OneCal-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:*

Rendkívül könnyen használható, FANTASZTIKUS ügyfélszolgálat, nagyon egyszerű integrálni és bevezetni. Naponta használom. Már a naptárszinkronizálási funkció önmagában megéri az árát, és a felhasználói felület is kiváló.

Rendkívül könnyen használható, FANTASZTIKUS ügyfélszolgálat, nagyon egyszerű integrálni és bevezetni. Naponta használom. Már a naptárszinkronizálási funkció önmagában megéri az árát, és a felhasználói felület is kiváló.

9. Cal. com (A legjobb nyílt forráskódú ütemezési rugalmasság)

A Cal.com egy olyan találkozókezelő, amelynek célja a teljes ellenőrzés biztosítása az ütemezés felett. Nyílt forráskódú megoldásként lehetővé teszi, hogy saját szervereken tárolja az adatokat, és mindent a saját stílusához igazítson – nincs Cal.com logó, csak a saját stílusa.

Most már nem csak az egyéni testreszabásról van szó. A megoldás olyan alapvető funkciókat kínál, mint a körkörös ütemezés, a csoportos naptárfoglalások és a személyre szabott meghívók, amelyekkel hatékonyan kezelheti az ügyfelekkel vagy a csapattal kapcsolatos találkozókat.

Ráadásul rendelkezik egy dedikált API-val, amely a legösszetettebb követelményeket is képes teljesíteni, például találkozó-emlékeztetőket küldeni, CRM-rekordokat frissíteni vagy automatikusan leadeket hozzárendelni. A platform plugin-piacán fizetési eszközök, hozzájárulási űrlapok, CRM-szinkronizálás és még sok más található, így moduláris ellenőrzést biztosít az ütemtervezési rendszer felett.

AI-képesség: Bár elsősorban fejlesztőknek készült, a Cal.com API-kon keresztül integrálható külső AI-szolgáltatásokkal – például a foglalási visszaigazolások automatikus generálásához, a rendelkezésre állás mintáinak elemzéséhez vagy a korábbi viselkedés alapján találkozóidőpontok ajánlásához.

💡 Profi tipp: Használjon nyílt forráskódú alkalmazásokat, ha vállalkozása már egy olyan felhőszolgáltatón fut, amely támogatja az önállóan üzemeltetett telepítéseket. Ezzel gyorsan csökkentheti az infrastruktúra költségeit, és felszabadíthatja a költségvetést a mélyebb testreszabásokhoz.

A Cal.com legjobb funkciói

A natív lead routing szoftver segítségével irányítsa a foglalókokat a megfelelő csapathoz az adataik, például az iparág és a vállalat mérete alapján.

Csökkentse az elszalasztott lehetőségek számát a beépített időzóna-kalkulátorral

A Cal.com plugin-piacterén másodpercek alatt hozzáadhat olyan alapvető funkciókat, mint a fizetések, videohívások, emlékeztetők és hozzájárulási nyilatkozatok.

Saját domainen történő önálló üzemeltetés teljes fehér címkés támogatással

Hozzon létre moduláris munkafolyamatokat a Cal.com fejlesztői API-jával és közösségi bővítményeivel.

A Cal.com korlátai

A beállítás és karbantartás technikai szakértelmet igényel.

Az API funkció használata meglehetősen drága lehet.

Kevesebb plug-and-play lehetőség a nem technikai felhasználók számára

Cal. com árak:

Magánszemélyek: Ingyenes

Csapatok: 15 USD/hó/felhasználó áron

Szervezetek: 37 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Cal. com értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. YouCanBookMe (A legjobb naptárakkal való integrációhoz)

via YouCanBookMe

Ha csapata időérzékeny projekteket kezel, akkor a YouCanBookMe bevezetése okos lépés. A valós idejű szinkronizáláson és a pufferblokkokon túlmenően mély integrációival is kiemelkedik, a Mailchimp-től és a WordPress-től a Google Analytics-ig és a Pixel-ig.

A YouCanBookMe támogatja a tagok közötti közös rendelkezésre állás és a részletes rendelkezésre állási szabályok kezelését is, ami tökéletes megoldás funkciók közötti projektek vagy szabadságok kezeléséhez. Az automatikus visszaigazolások, átütemezési lehetőségek és emlékeztető sorozatoknak köszönhetően nincs szükség manuális nyomon követésre. A foglalási űrlapok feltételes logikát is tartalmazhatnak, így azonnal előszűrheti a potenciális ügyfeleket, osztályozhatja a támogatási kéréseket, vagy a belső megbeszéléseket a megfelelő munkatárshoz irányíthatja.

A nagymértékben testreszabható platform lehetővé teszi a csapatok számára az üzenetküldés, a márkaépítés, az időzónák kezelése és a foglalás utáni átirányítási viselkedés ellenőrzését. Webhookokat, Zapier-t vagy egyéni szkripteket is integrálhat, hogy műveleteket indítson el CRM-ekben, adatbázisokban vagy más belső rendszerekben.

AI-képesség: A YouCanBookMe nemrégiben bevezette az intelligens foglalási javaslatokat, amelyek automatikusan módosítják a pufferidőket és a találkozók időtartamát a találkozó típusa, sürgőssége és a korábbi foglalási szokások alapján.

A YouCanBookMe legjobb funkciói

Előzetesen minősítse a potenciális ügyfeleket és válogassa szét a támogatási hívásokat feltételes logikán alapuló foglalási űrlapokkal.

Végezzen nagy csoportos találkozókat egy időintervallumban a munkamenet kapacitásának konfigurálásával.

Gyorsítsa fel a foglalásokat személyre szabott, automatikusan kitöltött űrlapokkal, amelyek az URL-linkről töltik be az adatokat.

Integrálja a Google Naptárral, a Microsoft Outlookkal, a Mailchimp-pel és a webhookokkal

Testreszabhatja a márkajelzést, a visszaigazolásokat, a nyomon követéseket és az átirányítási oldalakat minden foglalási típushoz.

A YouCanBookMe korlátai

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat válaszadási ideje kissé hosszabb.

Bizonyos változásokat manuálisan kell frissíteni minden csatlakoztatott naptárban.

A naptárkapcsolatok ingyenes és egyéni csomagokban korlátozottak.

YouCanBookMe árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 13 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 18 USD/hó felhasználónként

YouCanBookMe értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (340+ értékelés)

Mit mondanak a YouCanBookMe-ről a valódi felhasználók?

A Capterra értékelés szerint:

Nagyon tetszik, hogy a YouCanBook. me szinkronizálja a naptáramat, és automatikusan blokkolja azokat az időpontokat, amikor nem vagyok elérhető új felhasználókkal való találkozókra. Tetszik továbbá, hogy könnyen használható mind nekem, mind azoknak, akik a weboldalamon foglalnak.

Nagyon tetszik, hogy a YouCanBook. me szinkronizálja a naptáramat, és automatikusan blokkolja azokat az időpontokat, amikor nem vagyok elérhető új felhasználókkal való találkozókra. Tetszik továbbá, hogy könnyen használható mind nekem, mind azoknak, akik a weboldalamon foglalnak időpontot.

