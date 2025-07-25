Hogyan használhatja a tanácsadók marketingstratégiáit, hogy 2025-ben kiemelkedjen a tömegből?

Még mindig swipe fájlokra és hideg DM-ekre támaszkodik az üzlet generálásához? Talán érdemes lenne átgondolnia ezt.

Egy olyan világban, ahol a potenciális ügyfelek a legtöbb kutatást még mielőtt válaszolnának a megkeresésre, ez kockázatos vállalkozás. Az ügyfelek figyelik, hogyan gondolkodik – a LinkedIn-en, podcastokban, esettanulmányokban.

Ők azt értékelik, hogy mennyire pontos az ajánlatod. Azokat a tartalmakat mentik el, amelyek közvetlenül a problémáikra vonatkoznak.

A játék tehát megváltozott, és a mai tanácsadói üzletág már nem csak a postafiókok értelmetlen spameléséből vagy az online reklámozásból áll. Ma már olyan betekintést kell nyújtani, amely nagymértékben növeli a bizalmat.

Ebben az útmutatóban megtanulhatja, hogyan teheti ezt meg innovatív marketingstratégiák és szoftvereszközök segítségével, amelyekkel a tanácsadók a megfelelő új ügyfeleket vonzhatják és a korábbi ügyfeleket megtarthatják anélkül, hogy utánuk kellene futniuk.

⭐ Kiemelt sablon Szeretne egy állandó potenciális ügyfél-pipeline-t építeni? A ClickUp tanácsadó cég marketing terv sablonja egy kezdőknek is könnyen használható, azonnal alkalmazható eszköz, amelynek célja, hogy segítse a tanácsadókat a célközönség meghatározásában, a marketing kampányok tervezésében és a KPI-k egyszerű nyomon követésében. Beépített egyéni állapotokkal, egyéni mezőkkel és olyan nézetekkel, mint a legfontosabb eredmények és az előrehaladási táblázat, egyértelmű útitervet kínál a SEO, a tartalom és a közösségi stratégiák végrehajtásához. Ingyenes sablon Növelje láthatóságát és ügyfelei elkötelezettségét a ClickUp tanácsadó cég marketing terv sablonjával.

Miért fontos a marketing a tanácsadók számára?

A tanácsadás kapcsolatokra épülő üzletág, de a kapcsolatok nem alakulnak ki elszigetelten. Ezért fontos a marketing, hogy kiemelkedjen a tömegből, hitelességet építsen, kapcsolatokat alakítson ki, és egyúttal a megfelelő ügyfeleket vonzza:

Láthatóságot biztosít a zsúfolt piacon: A stratégiai marketing segít a tanácsadóknak abban, hogy folyamatosan ott legyenek jelen, ahol a közönségük van – legyen az keresőmotor, LinkedIn vagy iparági rendezvény –, így könnyebben megtalálhatók és megbízhatóbbak lesznek.

Hitelesség és bizalom megteremtése: A blogokon, hírleveleken és előadásokon keresztül megosztott ismeretek révén a tanácsadók nem csupán szolgáltatókként, hanem véleményvezérekként is megjelennek.

Vonzza a legmegfelelőbb ügyfeleket: A világos üzenetek és a célzott elérhetőség biztosítja, hogy a tanácsadók olyan ügyfelekkel lépjenek kapcsolatba, akik összhangban vannak szakértelmükkel és értékeikkel, ami produktívabb és jövedelmezőbb kapcsolatokhoz vezet.

Rövidíti az értékesítési ciklust: Ha a potenciális ügyfelek már ismerik az Ön értékét a tartalom vagy az ajánlások révén, a döntéshozatali folyamat gyorsabbá és zökkenőmentesebbé válik.

Támogatja a hosszú távú növekedést: A következetes marketing lehetőségek sorát teremti meg, így a tanácsadóknak nem kell ügyfelekért küzdeniük a csendes időszakokban.

👀 Tudta? A négy nagy – Deloitte, PwC, EY és KPMG – mind kis könyvelőirodákként indultak az 1800-as években. Az idők folyamán globális tanácsadói nagyvállalatokká fejlődtek, amelyek ma már mindent meghatároznak a vállalati stratégiától a szabályozási keretekig.

A legjobb marketingstratégiák tanácsadók számára

A tanácsadói siker kulcsa nem a több marketing, hanem a célzottabb, bizonyítékokkal alátámasztott és kategóriát meghatározó marketing. Íme néhány bevált stratégia, amellyel megvalósíthatja ezt a változást a célpiacán:

1. Ne szolgáltatásokat áruljon, hanem eredményeket kínáljon!

A potenciális ügyfelek nem akarnak megfejteni a folyamatát. Egyszerűen csak egyértelműséget keresnek. Ha szolgáltatását egy névvel ellátott ajánlatként csomagolja, amelynek világos a hatálya, az időtartama és az ígért eredménye, akkor nekik könnyebb igent mondani. Ez a jelenlegi ügyfelekkel is bizalmat épít, határokat szab és felgyorsítja az értékesítési ciklust.

📌 Példa: Ahelyett, hogy azt mondaná: „Üzleti tanácsadást nyújtok startupok számára”, alakítsa ajánlatát „30 napos munkafolyamat-átalakítás” névre.

Ossza fel célzott stratégiák fázisaira:

1. hét: Az auditcsapat munkafolyamatainak áttekintése

2. hét: A projektcsatornák átalakítása

3. hét: Ismétlődő feladatok automatizálása

4. hét: Képezze ki a csapatot és telepítse a teljesítménymutatókat

Ígérjen kézzelfogható eredményt: „Csökkentse a belső késedelmeket 40%-kal, vagy visszakapja a pénzét.” Ezt foglalja bele egyoldalas dokumentumába, amely tartalmazza a teljesítendő feladatokat, a gyakran ismételt kérdéseket és az árkategóriákat.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy minden termékesített ajánlatot egyértelmű mérföldkövekre, szállítási lépésekre és mutatókra bontson. Tartalmazza a GYIK-et, az árszinteket és az ügyfelek bevonásának ellenőrzőlistáit. Kezelje úgy, mint egy mikroterméket, amely mögött egy megismételhető szállítási motor áll.

Használja ki a rich text formázás előnyeit, hogy hatékonyan vázolja fel és mutassa be szolgáltatásait a ClickUp Docs segítségével.

2. Kategóriát építsen egy kategórián belül

Manapság már nem elég csak „értékesítési tanácsadó” vagy „területi marketingstratéga” lenni. A vásárlók olyan szakembereket keresnek, akik ismerik a piaci rést, a növekedési szakaszt és az egyedi működési környezetet. Olyan szűk, jól meghatározott alkategóriában kell pozícionálnia magát, ahol szakértelme azonnal relevánssá válik, és megkülönbözteti Önt a többi tanácsadótól.

A specializáció okot ad az embereknek arra, hogy emlékezzenek Önre. Ezáltal Ön egyedi kategóriába kerül, és nem csak egy a sok lehetőség közül.

📌 Példa: Ha korai fázisú SaaS-csapatoknak segít megoldani a piacra lépéssel kapcsolatos problémákat, akkor pozícionálja magát „A GTM skálázhatósági tanácsadója a SaaS-alapítók számára az A és B sorozat között” néven. Ez jelzi, hogy pontosan megérti a problémáikat, például az alapítók által vezetett értékesítés stagnálását, a nem egyértelmű átadást és a rendezetlen CRM-beállításokat.

💡 Profi tipp: A gyors megvalósítás érdekében alakítsa át LinkedIn-profiljának címsorát, honlapjának szlogenjét és a felfedező beszélgetés első öt percét, hogy tükrözze ezt a konkrét pozicionálást. Tegye egyértelművé, hogy pontosan milyen átalakulást segít megvalósítani és kinek.

Íme egy példa Jonathan Javier -től , aki nem hagyományos háttérrel rendelkező embereknek segít technológiai állásokhoz jutni.

A következő mondattal különbözteti meg magát:

A My and Wonsulting küldetése, hogy „a veszteseket győztessé tegye”. 9 országban és több mint 250 egyetemen/szervezetnél tartottam előadásokat, ahol saját tapasztalataimból merített betekintést nyújtottam, hogy segítsem az embereket álmaik karrierjének elérésében.

3. Építsen fel egy ötletalapú tartalomgenerátort

Az általános gondolati vezetés nem eredményez konverziót. A tanácsadók nehezen értik ezt. De mi eredményez konverziót és ad azonnali értéket? Egy egyértelmű, jól megalapozott nézőpont, amely meghatározza, hogyan látják az emberek egy közös problémát. A leghatékonyabb tanácsadók tartalmukat oktatásra és megkülönböztetésre használják. És ezt következetesen teszik minden platformon.

Tippeket megosztani könnyű. Állást foglalni? Az az, ami emlékezetes marad. Válasszon egy erős tézist, építsen köré egy sor tartalmi eszközt, és hagyja, hogy ez az ökoszisztéma bemutassa stratégiai gondolkodását a gyakorlatban.

📌 Példa: Ha az Ön meggyőződése az, hogy „A legtöbb DEI-kezdeményezés kudarcot vall, mert a HR-osztályok elszigetelten vezetik őket”, akkor ez az elképzelés lesz az Ön irányadó elve.

Létrehozhat:

Heti LinkedIn-bejegyzés, amely a valós világban előforduló DEI-meghibásodásokat elemzi.

Egy zárt forrás, amelynek címe: „A DEI stratégiája strukturálisan hibás?”

Előadás COO-knak arról, hogyan lehet a befogadást beépíteni a funkciók közötti vezetésbe.

🌼 Valós példa: Future Cain, az Egyesült Államokban élő egészségügyi és wellness szakember, arról ismert, hogy a vezetői tréningjeiben egyedi szemléletmóddal közelíti meg a mentális egészség kérdését, a szociális érzelmi intelligencia koncepciójával. Instagram- és LinkedIn-oldalain releváns, ütős tartalmakat mutat be, amelyek egyből a lényegre térnek!

4. Építsen fel egy csatornát egy kiemelt betekintés köré

A tanácsadási szolgáltatások értékesítése nem egy lépésben történik. Ehhez meg kell ismertetni a vevővel a termékkel kapcsolatos tudnivalókat, fel kell hívni a figyelmét a hiányosságokra, és döntésre kell ösztönözni, mindezt a bizalom kiépítése mellett. Ennek egyik leghatékonyabb módja, ha a vevővel kapcsolatos alapvető ismereteket három részből álló tölcsérré alakítjuk.

Kezdjen egy nagy értékű, diagnosztikai stílusú lead magnet-tel. Ezután ápolja ezt a közönséget egy rövid, egymást követő e-mail sorozattal, amely végigvezeti őket a probléma hullámhatásain. Végül kínáljon egy olyan célzott szolgáltatást, amely pontosan ezt a problémát oldja meg.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy észrevette, hogy sok vezetői csapat megrekedt, mert senki sem tudja pontosan, kié a döntéshozatal. Ez feszültségeket, késedelmeket és passzív szűk keresztmetszeteket okoz, de senki sem nevezi meg.

Ezt három részből álló tölcsérré alakíthatja:

Lead magnet → „A döntési adósság rejtett költségei” Egy ellenőrzőlista vagy rövid kvíz, amely feltárja, hogy a nem egyértelmű döntéshozatal hogyan vezet ismételt megbeszélésekhez, jóváhagyási késedelmekhez és a végrehajtás elakadásához. A cél az, hogy azt mondják: „Hű, mi is ezzel küzdünk, és nem is tudtuk, hogy van neve.”

E-mail sorozat → Háromrészes sorozat, amely összekapcsolja a kvíz eredményeit és a lefelé irányuló károkat. 1. e-mail: Hogyan gátolja a döntéshozatal a felvételt és lassítja a csapat munkáját? 2. e-mail: A nem egyértelmű felelősségvállalás okozta rejtett költségpazarlás 3. e-mail: Hogyan dokumentálják és delegálják a döntéseket a magas színvonalú csapatok?

Fizetős ajánlat → „Strategic Clarity Sprint”Két ülésből álló program, amelynek során megtervezheti a vezetői döntéshozatalt, összehangolja az eskalációs szabályokat, és létrehoz egy egyoldalas tekintélyi keretrendszert. Bónusz: Kapnak egy sablont, amelyet az összes csapatban bevezethetnek.

Amikor végigmennek ezen a folyamaton, nemcsak megértik a problémát, hanem meg is érzik annak negatív hatását, és készek arra, hogy megszüntessék azt.

🧠 Érdekesség: A marketingtanácsadók egykor háztól házig járva főzőkönyveket osztogattak. Az e-mail megjelenése előtt, az 1900-as évek elején a Jell-O főzőkönyveket osztogatott, hogy segítsen a házi szakácsoknak – ez volt a tartalommarketing egyik korai formája, amelyet a tanácsadó cégek később gondolatvezetői szerepük révén továbbfejlesztettek.

5. Tartson taktikai webináriumokat beépített értékesítési csatornával

A webináriumokat gyakran alulhasznosítják vagy túltermelik, különösen a tanácsadói világban. A leghatékonyabb webináriumok rövidek, taktikai jellegűek és egy szűken meghatározott közönség számára egy probléma megoldására irányulnak. Hagyja ki a magas szintű általánosságokat, és vezesse végig a résztvevőket egy konkrét megoldáson, amelyet azonnal alkalmazni tudnak.

Adjon nekik valódi marketingkampány-sablonokat, irányítópultokat vagy munkafolyamatokat. Adjon nekik egy kis ízelítőt abból, milyen veled dolgozni.

📌 Példa:

Tartson egy „Javítsa ki belső SLA-szűk keresztmetszeteit a ClickUp segítségével” című előadást, amelynek célközönsége a vállalati marketingtevékenységek vezetői. Mutassa be egy valódi, nem megfelelően működő munkafolyamatot, és mutassa meg élőben, hogyan javította ki azt. Az előadás időtartama legfeljebb 25 perc legyen, utána pedig tartson kérdések-válaszok szekciót, majd kínáljon ingyenes rendszerellenőrzést a megfelelő résztvevőknek.

Az esemény után vágja fel a felvételt LinkedIn-klipekre, és alakítsa a gyakran ismételt kérdéseket e-mail tartalommá. Egy webinárium = egy hónapnyi tartalom + potenciális ügyfelek.

A ClickUp titkos vacsora kezdeményezése remek példa a gondosan összeállított rendezvényekre!

Hálás vagyok, hogy meghívtak a ClickUp Secret Supper Sydney rendezvényre kollégámmal, Claire Vu-val. Ez egy felejthetetlen este volt, amelyen kapcsolatokat építhettünk és kulináris élvezetekben részesülhettünk a Quay étteremben, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Sydney-i Operaházra és a Harbour Bridge-re. A vacsorát egy csoportos koccintással kezdtük, a termelékenységre. Különösen lenyűgöztek az „Exec Suite Hot Seat” interjúk, amelyekben iparági szakértők osztották meg gondolataikat, valamint a ClickUp Solutions Architect bemutatója, amely a legújabb termelékenységi megoldások innovációit mutatta be.

Hálás vagyok, hogy meghívtak a ClickUp Secret Supper Sydney rendezvényre kollégámmal, Claire Vu-val. Ez egy felejthetetlen este volt, amelyen kapcsolatokat építhettünk és kulináris élvezetekben részesülhettünk a Quay étteremben, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Sydney-i Operaházra és a Harbour Bridge-re.

Nincs gyorsabb módszer a láthatóság növelésére, mint az, ha olyan platformokhoz, SaaS eszközökhöz vagy niche ökoszisztémákhoz csatlakozik, amelyekben ideális ügyfelei már megbíznak. Ahelyett, hogy hidegen megkeresné őket, beágyazza magát a meglévő munkafolyamatukba vagy tartalomáramlásukba.

Ezek a partnerségek nem feltétlenül kell, hogy formálisak legyenek. Magukban foglalhatnak vendégelőadói workshopokat, erőforrás-cseréket vagy kiegészítő tanácsadási szolgáltatásokat, amelyek kiterjesztik a partner márka alapértékeit.

📌 Példa: Ha digitális műveletek tanácsadója, lépjen partnerségre egy kiberbiztonsági SaaS céggel, és kínáljon biztonsági incidens utáni folyamatellenőrzéseket az ügyfeleiknek. Ők így növelhetik ügyfélmegtartási arányukat és termékeik elterjedtségét, Ön pedig minősített potenciális ügyfeleket és közös márkanév-megjelenést kap. Még egy vendégposzt vagy webinárium is mélyen beágyazhatja Önt a partner értékesítési csatornájába.

7. Indítson nyilvános „backstage pass” sorozatot

A mai ügyfelek nem csak azt várják el Öntől, hogy bizonyítsa szakértelmét. Meg akarják érteni, hogyan gondolkodik. A „backstage pass” tartalomformátum következetes betekintést nyújt a közönségének módszertanába, így még mielőtt ügyfelekké válnának, megismerhetik döntéshozatali folyamatát és eszközeit.

Ez a formátum lehet heti rendszerességgel megjelenő videó, hírlevél vagy bejegyzés, amely bemutatja, hogyan lehet a problémákat valós időben megoldani. Nem elvont elmélet, hanem konkrét döntéselemzések, rendszerellenőrzések vagy projektértékelések.

📌 Példa: Indítson el egy heti hírlevelet vagy videósorozatot „Monday Systems Fix” néven. Elemezze a zavaros delegációs láncot, a hibás kampánybeállítást vagy a rosszul összehangolt csapatmunkát. Magyarázza el, hogyan javítaná ki ezeket, és miért.

Tegyen közzé videókat a LinkedIn-en, és hívja meg a követőit, hogy kérjék meg saját elemzésüket. Ezzel tanárként és szakértőként is pozícionálja magát, még mielőtt egyáltalán felvennék Önnel a kapcsolatot.

👀 Tudta? Az olyan ikonikus üzleti eszközöket, mint a SWOT-elemzés, vezető menedzsment tanácsadó cégek fejlesztették ki vagy hozták be a mainstreambe.

8. Cserélje le a leírásokat vizuális bizonyítékokkal

Az ügyfelek egyre szkeptikusabbak az állításokkal szemben. Már nem elég azt mondani nekik, hogy javítottad a hatékonyságot vagy összehangoltad a csapatot. Mutasd meg nekik pontosan, mi változott. Használj vizuális bizonyítékokat – előtte-utána képernyőképeket, irányítópultokat vagy valós KPI-ket –, hogy a változás kézzelfogható legyen.

📌 Példa:Ahelyett, hogy azt írná: „Javítottuk a csapat feladatainak átláthatóságát”, mutasson be két irányítópultot:

Az ügyfél egyik régi munkafolyamata, amelyben nem tartották be a határidőket, és a marketingkommunikációs stratégia szétszórt volt.

Az egyik átszervezett felállás automatizált feladatkiosztással és sprint táblákkal

9. Alakítsa át a referenciákat átalakulási narratívákká

Ahelyett, hogy dicséretet kérne, kérdezzen történeteket. Amikor egy ügyfél beszél korábbi helyzetéről, frusztrációiról, arról, hogy mit próbált ki és mi nem sikerült, valamint arról a konkrét fordulópontról, amikor az Ön munkája megváltoztatta az eredményt, az azonosulást teremt. A potenciális ügyfelek magukat látják ezekben a történetekben, és mentálisan csatlakoznak.

📌 Példa:„Két sikertelen kísérlet után a Series A utáni működés bővítésére, SaaS csapatunk teljesen kimerült volt. Hat héten belül [a neve] bevezette a döntéshozatali mátrixot, átalakította a csapatunk munkafolyamatait, és segített nekünk háromszorosára növelni a roadmap teljesítését. Végre úgy érzem, hogy egy csapatként működünk.”

Használja ezt a történetformátumot esettanulmányaiban, társadalmi bizonyítékokban vagy értékesítési e-mailekben. Szervezze fel a következőképpen: Előtte → Megpróbáltam és kudarcot vallottam → Beavatkozás → Eredmény → Tanácsok másoknak.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 24%-a szerint az ismétlődő feladatok megakadályozzák őket abban, hogy értelmesebb munkát végezzenek, további 24% pedig úgy érzi, hogy képességeiket nem használják ki teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő közel fele érzi úgy, hogy kreativitását gátolják és alulértékelik.

Ahelyett, hogy megpróbálná meggyőzni a potenciális ügyfeleket, hogy szükségük van a segítségére, hagyja, hogy ők maguk győződjenek meg erről. Az olyan diagnosztikai eszközök, mint a felkészültségi ellenőrzőlisták, marketing kézikönyvek, önértékelések vagy ROI-kalkulátorok a beszélgetést a meggyőzésről a felfedezésre terelik.

Ezek az eszközök szakértőként pozícionálják Önt, miközben segítenek az ügyfeleknek felfedezni azokat a problémákat, amelyekről nem tudták, hogy sürgősek. Ha helyesen alkalmazzák őket, szolgáltatásai a következő logikus lépéssé válnak.

📌 Példa: Készítsen egy olyan eszközt, mint a „The Team Alignment Scorecard” (Csapatösszhang-értékelőlap) – egy 10 kérdésből álló kvíz, amely feltárja, mennyire vannak összhangban az operatív tevékenységek, a termékmarketing-stratégia és a vezetői csapatok. Az eredmények alapján ajánlja meg Leadership Sync Sprint (Vezetői szinkronizációs sprint) szolgáltatását, és kínáljon ingyenes konzultációs marketingstratégiai beszélgetést. Ezzel az energia a értékesítésről a problémamegoldásra helyeződik át.

Hogyan segít a ClickUp a tanácsadóknak a hatékonyabb marketingben?

A marketing tanácsadóként történő végzése azt jelenti, hogy folyamatosan váltani kell a nagy képet átfogó tervezés és a napi végrehajtás között, miközben minden ügyfelet folyamatosan tájékoztatni kell, és minden teljesítést nyomon kell követni.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egy egységes felületet biztosít mindezek kezeléséhez. És nem csak funkciókkal van tele. Úgy lett kialakítva, hogy Ön munkamódszeréhez illeszkedjen, személyre szabott rugalmassággal.

Mutassuk meg, hogyan segíthet a ClickUp for Marketing stratégiáinak fejlesztésében.

A ClickUp Spaces segítségével szervezze munkáját csapat, ügyfél vagy kampány szerint.

Szervezze meg csapatait és ügyfeleit a ClickUp Spaces segítségével.

Világos rendszer nélkül a kampányok gyorsan kaotikusakká válnak. Kezdje a ClickUp Spaces használatával, hogy funkcionális csapatok vagy ügyfelek szerint szervezze a munkát. Például létrehozhat egy külön Marketing Space teret, amely kizárólag a marketing munkákra szolgál.

A programban mappákat hozhat létre olyan főbb funkciókhoz, mint a tartalommarketing-kezelés, a fizetett médiaelemzés és a márkakampányok láthatósága. Az egyes mappákon belül a listák még tovább bontják a tényleges feladatokat (szövegírás, kreatív anyagok tervezése, céloldalak készítése stb.), például a „Q3 LinkedIn kampány” lista a közösségi média mappában.

Minden lista tartalmazhatja a tényleges feladatokat: szövegírás, kreatív anyagok tervezése és céloldalak készítése.

Állítson be mérhető marketing KPI-ket a ClickUp Goals segítségével!

Állítson be mérhető marketing KPI-ket a ClickUp Goals segítségével!

Marketingtevékenységeinek eredményeinek mérhetőnek kell lenniük, és a ClickUp Goals pontosan ebben segít. Tegyük fel, hogy egy ügyfél a negyedévben 30%-kal szeretné növelni a webináriumokra való regisztrációk számát. Ezt mérhető célként állíthatja be, közvetlenül összekapcsolhatja olyan feladatokkal, mint a céloldal létrehozása, e-mailes promóciók és hirdetési kiadások jóváhagyása, és nyomon követheti az összes munkamenet élőben történő előrehaladását.

A ClickUp használatával elősegítheti a növekedést, mivel mindig tudja, mi mozgatja a dolgokat – és ügyfelei is.

Gyorsabban készíthet tartalmakat és betekintéseket a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain segítségével gyorsabban hozhat létre tartalmakat és betekintést nyerhet.

Ha siet (és legyünk őszinték, ez gyakran előfordul), a ClickUp Brain – a platform beépített AI asszisztense – lesz a háttérben dolgozó tartalomstratégája.

Blogbejegyzések vázlatát kell elkészítenie, tanácsadói megbeszéléseket összefoglalnia vagy hirdetési szövegeket átírnia a hangnemre vonatkozó irányelvek alapján? A Brain mindezt elvégzi a feladatok és a dokumentumok között, mindent a ClickUp Space-en belül tartva. A Brain-en belül akár több LLMS-hez is hozzáférhet a különböző marketingfeladatokhoz!

Egyetlen AI eszközzel több LLM-hez is hozzáférhet!

Yvi Heimann, üzleti hatékonysági tanácsadó, a ClickUp Brain marketing terén nyújtott legfontosabb előnyeit kiemelve így fogalmaz:

Azáltal, hogy ötleteket, keretrendszereket és folyamatokat tudunk generálni a ClickUp-ban, bizonyos munkafolyamatokra fordított időt felére tudtuk csökkenteni.

Azáltal, hogy ötleteket, keretrendszereket és folyamatokat tudunk generálni a ClickUp-ban, bizonyos munkafolyamatokra fordított időt felére tudtuk csökkenteni.

Egyszerűsítse a manuális marketingfolyamatokat a ClickUp Automations segítségével.

Csökkentse a manuális marketing munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations segít megőrizni a józan eszét. Ahelyett, hogy időt pazarolna adminisztratív feladatokra, automatizálhatja például a Slack üzenetek küldését, amikor a feladatok „Felülvizsgálatra szorul” státuszba kerülnek, vagy az ügyfelek visszajelzéseinek alfeladatokat rendelhet hozzá, amikor megkapja az e-mailjeiket. Ideális azoknak a visszatérő folyamatoknak, amelyeket nem szeretne újra és újra elvégezni.

📚 Olvassa el még: A legjobb tanácsadási stratégiák vállalkozásának növekedéséhez

Készítsen megismételhető terveket a ClickUp stratégiai marketing terv sablonjával.

Ingyenes sablon A ClickUp stratégiai marketing terv sablonjával jobban strukturálhatja folyamatait.

Ha nem kell minden alkalommal a nulláról kezdeni, amikor ügyfeleket keres, javíthatja marketingteljesítményének mutatóit. Végül is a megtakarított idő visszanyert idő.

A ClickUp stratégiai marketing terv sablonja teljesen tele van egyedi állapotokkal, amelyek megfelelnek a valós munkafolyamatoknak, mint például „Kezdeti kutatás”, „Stratégia tervezet”, „Ügyfél általi felülvizsgálat” és „Végleges jóváhagyás”.

A Board View-val párosítva drag-and-drop funkcióval rendelkezik, amellyel vizuálisan kezelheti a magas szintű növekedési marketingstratégia kidolgozását. Váltson át a Doc View-ra a tervezési leíráshoz, vagy a Timeline View-ra, hogy az érdekelt felek hetente tájékozódhassanak a teljesítendő feladatokról.

Végezze kampányait hatékonyan a ClickUp marketingkampány-kezelési sablon segítségével.

Ingyenes sablon Végezze el kampányait pontosan a ClickUp marketingkampány-kezelési sablon segítségével.

Ha kampányt hajt végre, akkor érdemes kipróbálnia a ClickUp marketingkampány-kezelési sablont.

Tartalmaz olyan egyéni állapotokat, mint „Briefing”, „In Production”, „QA”, „Scheduled” és „Live”, így minden érintkezési ponton nyomon követheti a kreatív anyagokat. Szüksége van az eszközök ügyfél, régió vagy csapat szerinti szűrésére? Használja a Lista nézetet vagy a Naptár nézetet, hogy az adatokat a kívánt módon szűrje.

Akár Gantt-nézetet is beállíthat nagyobb bevezetésekhez, amelyek szoros koordinációt igényelnek a különböző funkciók között.

Vizualizálja stratégiáját és ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével.

Vizualizálja marketingstratégiáit és értékesítési csatornáit a ClickUp Whiteboards segítségével.

Az olyan ötletgazdag munkákhoz, mint a márka átalakításának tervezése vagy az ügyfélútvonal kidolgozása, a ClickUp Whiteboards a titkos fegyvere. Lehetővé teszi, hogy gondolatait vizuálisan vázolja fel, összekapcsolva azokat megvalósítható tervekkel.

A legjobb rész? Ötleteit feladatokká alakíthatja, és közvetlenül a tábláról rendelheti hozzá őket, miközben távoli és irodai csapata is ugyanazon az oldalon marad.

Kövesse nyomon a KPI-ket és a kampányok ROI-ját a ClickUp Dashboards segítségével.

Kövesse nyomon a marketingteljesítményt és a befektetés megtérülését a ClickUp Dashboards segítségével.

Ha pedig mindezt ügyfélbarát és kifinomult módon kell összekapcsolnia, a ClickUp Dashboards segít élő jelentési panelek létrehozásában. Mutassa meg, hány kampány van folyamatban, milyen közel áll a havi célokhoz, vagy kövesse nyomon a konverziós trendeket – többé nem kell az utolsó pillanatban jelentést készítenie.

Ez a felépítés – célok, agy, automatizálás, sablonok egyéni nézetekkel és állapotokkal – teljes ellenőrzést biztosít a marketingfolyamat felett. Gyorsabban fogja elvégezni a munkát, jobban fog együttműködni, és hosszú távú ügyfélbizalmat fog kiépíteni, miközben a mindennapjai is kezelhetőbbé válnak.

A tanácsadók által a marketingben elkövetett gyakori hibák

Még a legtapasztaltabb tanácsadók is beleeshetnek olyan marketingcsapdákba, amelyek időt, bizalmat és vonzerőt veszítenek. Itt található egy világos lista a tanácsadók által elkövetett tipikus marketinghibákról és azok konkrét megoldásairól.

Hol nem éri el a célját? Miért jelent ez problémát? Megoldás Megpróbálni mindenkinek tetszeni Az általános üzenetek nem vonzzák az ideális ügyfeleket és gyengítik a pozicionálást. Határozzon meg egy egyértelmű rést, és szabja üzeneteit egy adott iparághoz, problémához vagy közönséghez. Csak ajánlásokra támaszkodni Az ajánlások elfogyhatnak és nem skálázhatók Fektessen be tartalommarketingbe, SEO-ba, LinkedIn-tevékenységbe vagy webináriumokba, hogy stabil ügyfélkörét építse ki. A személyes márka figyelmen kívül hagyása Az elavult vagy következetlen online jelenlét csökkenti a hitelességet. Tartsa naprakészen és szolgáltatásaihoz igazítva professzionális weboldalát, közösségi média jelenlétét és esettanulmányait. Az értékajánlat túlbonyolítása A szakzsargon és a bonyolultság megzavarja a potenciális ügyfeleket és késlelteti a döntéshozatalt. Használjon egyszerű, előnyökre fókuszáló nyelvet, amely az eredményeket, és nem csak a szolgáltatásokat emeli ki. A teljesítmény nyomon követésének elhanyagolása Adatok nélkül nem tudja javítani vagy igazolni marketingtevékenységeit. Állítson be marketing KPI-ket , és használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp Dashboards vagy a Google Analytics, hogy nyomon követhesse, mi működik. Inkonzisztens marketing A szórványos erőfeszítések elszalasztott lehetőségekhez és a márka gyengüléséhez vezetnek. Készítsen marketing naptárat, és használjon sablonokat vagy automatizált megoldásokat a következetesség érdekében. Kizárólag a szolgáltatásra összpontosítson, ne az ügyfél problémájára! Önközpontú üzenetekhez vezet, amelyek nem találnak visszhangra Alakítsa ki ajánlatát úgy, hogy az ügyfél problémáinak megoldására és a kívánt eredmények elérésére összpontosítson.

Építsen marketingrendszert, ne csak jelenlétet a ClickUp segítségével!

Gondoljon a legjobb tanácsadókra, akiket ismer. Lehet, hogy ez az a stratéga, akinek heti hírlevele mindig eltalálja a lényeget, vagy az a műveleti szakértő, aki egy fantasztikus ingyenes audit eszközt fejlesztett ki, amely folyamatosan megjelenik a hírfolyamában. Nem hagyták a láthatóságukat a véletlenre, hanem rendszereket építettek köré, hogy potenciális ügyfeleket szerezzenek.

Ők nem csak azért lettek tanácsadók, mert jól végzik a munkájukat. Azért lettek ismertek, mert a marketingjüket ugyanolyan gondossággal kezelték, mint az ügyfeleik munkáját. Ez az igazi előny.

A ClickUp segít ezt megvalósítani. Tervezze meg a csatornáját a Whiteboards alkalmazásban. Készítse el stratégiáit és e-mailes marketing sorozatait a Docs alkalmazásban. Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy a durva ötleteket olyan tartalommá alakítsa, amely jól tükrözi a hangulatát. A marketing, az értékesítés és a szállítás számára kialakított dedikált terekkel munkája összekapcsolva marad – és Ön is.

Készen áll arra, hogy olyan marketingmotort építsen, amely ugyanolyan jól működik, mint az ügyfeleivel végzett munkája? Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el még ma a stratégia megvalósítását!