A 10 legjobb Notion CRM-sablon az ügyfelek és az értékesítés kezeléséhez

Unod már, hogy öt alkalmazás és hat post-it között kell ugrálnod az ügyféladatokkal? Mi is! Ebben segíthetnek a Notion CRM sablonok. Az összes ügyfélkapcsolat-kezelési igényedet egy testreszabható felületen egyesítik.

Akár önálló vállalkozó, akár egy növekvő csapat tagja, a CRM-sablonok alapvető CRM-funkciókat nyújtanak a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, a nyomon követések kezeléséhez és az üzletek egyszerű lezárásához.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb Notion CRM sablont, amelyek segítségével jobb kapcsolatokat építhet, növelheti az eladásait és élvezheti a folyamatot.

Megvizsgáljuk a Notion alternatívájának sablonjait is. Készen áll arra, hogy új szintre emelje ügyfélkapcsolatait a hamarosan kedvenc eszközévé váló ClickUp segítségével?

Mi teszi jóvá egy Notion CRM sablont?

A Notion több mint 30 000 sablont kínál a munkához, az oktatáshoz és a magánélethez, amelyeket mind a közösség tagjai hoztak létre.

A CRM-hez megfelelő sablon kiválasztásakor érdemes figyelni az alábbi szempontokra:

Egyértelműség: Válasszon egy világos és tiszta felépítésű Notion CRM sablont. A sablonnak könnyen kezelhetőnek kell lennie, és nem igényelhet tanulási időt. Így Ön és csapata is könnyen használhatja majd.

Átfogó jelleg: Válasszon olyan Notion sablont, amely tartalmazza az összes alapvető CRM funkciót, például vizuális folyamatábrákat, állapotnézeteket és jelentéskészítő eszközöket. Ez segít integrálni a saját CRM rendszerével, hogy eredményeket érjen el.

Testreszabhatóság: Válasszon olyan sablont, amelynek elemeit testreszabhatja, hogy azok megfeleljenek vállalatának Válasszon olyan sablont, amelynek elemeit testreszabhatja, hogy azok megfeleljenek vállalatának CRM-folyamatainak . Ez segít kielégíteni vállalkozása egyedi igényeit.

Skálázhatóság: Válasszon olyan Notion CRM sablont, amely egyéni és vállalati használatra is alkalmas. Ez segít nyomon követni a potenciális ügyfeleket akkor is, ha cége növekedni kezd.

10 Notion CRM sablon

Íme a legjobb Notion sablonok, amelyekkel javíthatja ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) folyamatait:

1. Személyes CRM-sablon Tejit Pabari által

via Notion

Ha Ön alapvető CRM-igényekkel rendelkező dolgozó személy, nézze meg a Tejit Pabari által készített Személyes CRM-sablont. Ez egy egyszerű eszköz, amely lehetővé teszi személyes és szakmai kapcsolattartói tárolását és kezelését. Minden számhoz hozzárendelhet státuszt, prioritást, szerepet és egyéb részleteket.

Ezenkívül a sablon lehetővé teszi találkozók szervezését és interakciók naplózását, így minden hívást nyomon követhet és szükség szerint utánajárhat.

🌟 Miért fog tetszeni:

Testreszabhatja a mezőket, hogy azok tartalmazzák a születésnapi emlékeztetőket, az utolsó kapcsolatfelvétel dátumát és a közös érdeklődési köröket.

Rendezze a kapcsolatait típus szerint, például barátok, mentorok vagy ismerősök szerint.

Ossza meg frissítéseit vagy hírleveleit közeli ismerőseivel e-mail integrációk segítségével.

🔑 Ideális: szabadúszók, egyéni vállalkozók vagy hálózatépítők számára, akik személyes és szakmai kapcsolataikat kezelik.

💡 Profi tipp: Havi vagy negyedéves tisztítási munkálatokat tervezzen be, hogy összevonja az ismétlődő bejegyzéseket, archiválja a már nem aktuális potenciális ügyfeleket és frissítse az elavult információkat. A rendezetlen CRM rossz döntésekhez és elszalasztott lehetőségekhez vezet. 🧹

via Notion

Az EdriansNotes által készített névjegyzék (személyes CRM) sablon segít a hatékony névjegykezelésben. Ez a dokumentum professzionális telefonkönyvként működik, amely a rendszerben tárolja és rendszerezi az összes fontos ügyfélkapcsolatot.

Az interakciók naplózása mellett emlékeztetőket állíthat be és személyes megjegyzéseket, például születésnapokat és preferenciákat adhat hozzá, hogy soha ne veszítse el a kapcsolatot egy fontos kapcsolattartóval.

🌟 Miért fog tetszeni:

Csoportosítsa a kapcsolatokat kategóriák szerint, például ügyfelek, beszállítók vagy személyzet szerint.

Adjon hozzá részleteket a naplóhoz a hívásokból, megbeszélésekből vagy hálózati eseményekből.

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival úgy, hogy kijelöl kontaktfelelősöket vagy kapcsolattartókat.

🔑 Ideális: Mindenkinek, akinek szüksége van egy központi, kereshető névjegyzékre az alapvető adatokkal.

🎥 Szeretné tízszeresére növelni értékesítési folyamatait az AI segítségével? Nézze meg az alábbi videót:

3. Leads Tracker sablon a Sentele-től

via Notion

A Sentele által készített Leads Tracker Template tiszta felületével átfogó képet nyújt a potenciális ügyfelekről és azok interakciós állapotáról, lehetővé téve a követő lépések előre történő ütemezését.

De ez még nem minden: érdekes adatokat is feltár, például a válaszadási arányt és a zárási arányt, így tudni fogja, mely potenciális ügyfelekre érdemes összpontosítani. Mindezek a funkciók megkönnyítik az értékesítési folyamatok kezelését.

🌟 Miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek státuszát testreszabható szakaszokban, mint például Új, Megkeresett, Minősített és Lezárt.

Hozzon létre egy Kanban táblát, hogy vizuálisan kezelhesse a folyamatot.

Adjon hozzá feladatlistákat minden potenciális ügyfélhez, hogy egyszerűsítse a kapcsolattartást és a kapcsolatépítést.

🔑 Ideális: értékesítési képviselők vagy marketingesek számára, akik nyomon követik az elérést, a potenciális ügyfelek státuszát és a konverziókat.

4. Alkalmazotti névjegyzék sablon az OpenCore Group-tól

via Notion

Sablont keres a vállalkozása belső kapcsolattartóinak kezeléséhez? Nézze meg az OpenCore Group alkalmazotti adatbázis sablonját. Ez egy központi dokumentum, amelybe beviheti a vállalkozása összes alkalmazottjának kapcsolattartási adatait.

Ezenkívül adjon meg egyéb releváns részleteket is, például a munkavállalók beosztását, e-mail címét és helyét. Ez segít megtalálni és felvenni a kapcsolatot a rendszerből a megfelelő munkavállalóval, aki egy adott ügyfélkapcsolatot kezelhet. Emellett rendkívül hasznosnak bizonyul a munkavállalók felvétele és elbocsátása során is.

🌟 Miért fog tetszeni:

Szűrők és nézetek segítségével csoportosítsa az alkalmazottakat csapat, helyszín vagy funkció szerint.

Adja hozzá az új munkavállalók adatait és a legfontosabb dokumentumokat az egyes munkavállalói kártyákhoz.

Ossza meg a könyvtárhoz való hozzáférést a HR-rel, a vezetőkkel vagy az új alkalmazottakkal a átláthatóság érdekében.

🔑 Ideális: HR-csapatok vagy kisvállalkozások számára, amelyek csapatok kapcsolattartási adatait és szerepköreit kezelik.

5. Notion Partnerships CRM sablon

via Notion

Sok szervezet annyira elmerül az ügyfelek kezelésében, hogy figyelmen kívül hagyja az ügyfélkapcsolat-kezelés fontosságát. De itt jön be a Notion Partnerships CRM sablon.

Ez a sablon segít kezelni a vállalkozás külső érdekelt feleivel, a partnerektől a beszállítókig és akár a befektetőkig terjedő kapcsolatait.

🌟 Miért fog tetszeni:

Naplózza és ütemezze a beszélgetéseket, hogy mindig kézben tartsa az ügyfélkezelést.

Szegmentálja partnereit régió, iparág vagy együttműködés típusa szerint

Használja a dátum mezőket a megújítások, bejelentkezések és teljesítményértékelések nyomon követéséhez.

Központosítsa és rendszerezze a fontos részleteket, például a partnerek elérhetőségeit, kategóriájukat és éves ismétlődő bevételeiket (ARR).

🔑 Ideális: stratégiai partnerségeket és együttműködéseket felügyelő üzletfejlesztési csapatok számára.

6. Ingatlan CRM sablon Osesenaga Okieimen-től

via Notion

Az Osesenaga Okieimen által készített ingatlan CRM-sablon kifejezetten ingatlanokkal foglalkozó magánszemélyek és vállalkozások számára készült. Lehetővé teszi, hogy az összes ügyféladatot egy helyen egyesítse, beleértve azok típusát, preferenciáit és a kiválasztott ingatlanokat.

Adjon meg információkat az eladókról, és sorolja az üzleteket kategóriákba, például „nyitott” és „lezárt”. Ez segít naprakész maradni, és lehetővé teszi, hogy a lehető leghamarabb felvegye a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel az üzletek lezárása érdekében.

🌟 Miért fog tetszeni:

Testreszabhatja az ingatlan típusára, elhelyezkedésére, árkategóriájára és állapotára vonatkozó mezőket.

Beágyazott ingatlan képek vagy hirdetési linkek a vizuális böngészéshez

Kapcsolja össze a feladatok, például a helyszíni látogatások vagy a papírmunka határidejei az egyes ügyfélrekordokhoz.

🔑 Ideális: Ingatlanügynökök és ingatlankezelők számára, akik listákat, ügyfeleket és potenciális ügyfeleket követnek nyomon.

🔍 Tudta? Egyes ingatlanügynökök CRM-jüket arra használják, hogy nyomon kövessék, az ügyfelek inkább a macskákat vagy a kutyákat kedvelik-e. Ez segít a személyre szabott ajándékok kiválasztásában, és alkalmanként a „háziállatbarát” ingatlanok értékesítésében is! 🐕

7. Ügyfél-érdeklődési űrlap sablon a TingDesign-tól

via Notion

Olyan sablont keres, amely segít a ügyfélérdeklődések rendezett kezelésében? A TingDesign ügyfélérdeklődés-űrlap sablonja egyszerű kialakításával racionalizálja az ügyfélérdeklődések teljes folyamatát, az összegyűjtéstől a nyomon követésig és kezelésig.

Ezenkívül megváltoztathatja az elrendezést, testreszabhatja a mezőket, és egy link segítségével megoszthatja az űrlapot. Így gyorsan válaszolhat az ügyfelek kérdéseire, növelve az elégedettséget és javítva vállalatának CRM-tevékenységét.

🌟 Miért fog tetszeni:

Rendeljen csapattagokat az új megkeresések azonnali nyomon követéséhez

Kövesse nyomon a válaszadási időket és az ügyfelek elégedettségét a munkafolyamatok javítása érdekében.

Használjon táblázatot vagy táblát az űrlapok benyújtásának és az előrehaladás nyomon követéséhez.

🔑 Ideális: Szolgáltatásalapú vállalkozások számára, amelyek ügyfeleik kérdéseit közvetlenül a Notionba rögzítik.

💡 Bónusz: Ha szeretné: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, az ÖSSZES csatlakoztatott alkalmazás + az interneten

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és utasítson – kéz nélkül, bárhol.

Cserélje le a egymástól független AI eszközöket, mint a ChatGPT, Claude és Gemini, egyetlen, LLM-független, vállalati szintű megoldásra... Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot – az AI szuperalkalmazást, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Ez egy kontextusfüggő AI asztali társ, amelynek segítségével elkerülheti az AI eszközök közötti, a termelékenységet rontó váltogatást. Próbálja ki a ClickUp Brain Max-ot hangalapú parancsokhoz + hozzáférés a ma elérhető legjobb AI modellekhez

8. Notion Influencer CRM sablon

via Notion

A Notion Influencer CRM sablon lehetővé teszi, hogy központosítsa azokkal az influencerekkel kapcsolatos információkat, akikkel vállalata együttműködik. Ide tartoznak olyan adatok, mint a nevük, csatornájuk, országuk, reklámjaik és teljesítményük.

Ez segít az influencerekkel való kapcsolatok kezelésében, és lehetővé teszi minden kampány előrehaladásának nyomon követését.

🌟 Miért fog tetszeni:

Kössön össze kampányoldalakat az egyes influencerekkel, hogy központosítsa az együttműködést.

Adjon hozzá teljesítménymutatókat, mint például a hatótávolság, a kattintási arány és a megtérülés, hogy mérni tudja a hatást.

Dolgozzon együtt marketingcsapatával úgy, hogy minden influencerhez tulajdonosokat rendel hozzá.

🔑 Ideális: marketingcsapatok vagy ügynökségek számára, amelyek influencerekkel való kapcsolattartást és kampányokat kezelnek.

9. Ügynökségi irányítópult sablon Jake Pretty-től

via Notion

Ahogy a neve is sugallja, a Jake Pretty által készített ügynökségi irányítópult-sablon egy olyan CRM-erőforrás, amelyet kifejezetten az ügynökségi típusú vállalkozások igényeinek kielégítésére terveztek. Használhatja minden ügyfélkapcsolat és ügylet előrehaladásának nyomon követésére, egyszerűsítve ezzel ügynöksége általános CRM-tevékenységét.

🌟 Miért fog tetszeni:

Testreszabhatja a projektkártyákat a költségvetés, a hatókör és a fázis információival.

Szűrővel ellátott nézetek segítségével rendezze a feladatokat csapatok vagy szolgáltatási vonalak szerint.

Beágyazott teljesítményjelentések és irányítópultok minden ügyfélkapcsolathoz

Központosítsa projektjei, partnerei, feladatai és folyamatai részleteit!

🔑 Ideális: Kreatív vagy digitális ügynökségek számára, amelyek ügyfeleket, kampányokat és csapataktivitást követnek nyomon.

10. Egyszerű számlázási sablon Jo Lodge-tól

via Notion

Egyszerű, hatékony és könnyen használható, a Jo Lodge által készített egyszerű számlázási sablon központi helyként szolgál az összes számlája számára. Lehetővé teszi az összes számlájának – a kifizetett és a függőben lévő számláknak – megtekintését, rendszerezését és kezelését.

Ez segít nyomon követni pénzügyeit, és időben emlékeztetőket küld, hogy minden számla kifizetésre kerüljön.

🌟 Miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a számlákat ügyfél, esedékesség, állapot és összeg szerint

Kapcsolja össze a számlákat a releváns projektekkel vagy ügyfél-adatbázisokkal

Adja meg a fizetési módot és a tranzakció részleteit a gyors könyveléshez

🔑 Ideális: Szabadúszók és kisvállalkozások számára, akik számlákat és fizetési státuszokat kezelnek.

➡️ További információ: A legjobb CRM szoftverek példái és azok felhasználási esetei a termelékenység növelése érdekében

A Notion korlátai

Bár a Notion sokoldalú CRM-sablonok széles választékát kínálja, ezek több fontos szempontból is elmaradnak, ami csökkenti hatékonyságukat. Íme néhány közülük:

Tanulási görbe: A legtöbb Notion sablon egyszerű elrendezéssel rendelkezik. Ennek ellenére a fejlett CRM-igényekhez való testreszabásuk kihívást jelentő feladat. Ez növeli komplexitásukat, és alkalmassá teszi őket korlátozott technikai ismeretekkel rendelkező csapatok számára.

Nincs valós idejű együttműködés: A hatékony CRM a különböző részlegek, például az értékesítés és a marketing közötti zökkenőmentes koordinációt igényel. A Notion CRM-sablonjai azonban nem kínálnak valós idejű együttműködési funkciókat, ami megnehezíti a csapatok közös munkáját és az eredmények elérését.

Korlátozott vizualizációs funkciók: A Notion CRM-sablonjainak egyik legjelentősebb hátránya, hogy nem támogatják a fejlett vizualizációs funkciókat, például a diagramokat és grafikonokat. Ezáltal a CRM-irányítópultjuk kevésbé vonzó és intuitív a használatban.

Teljesítményproblémák: A Notion platformként hajlamos összeomlani és lelassulni, ahogy a munkaterület növekszik. Ez miatt nem alkalmas a bővülő csapatok számára, mivel nem tudnak egyszerre több sablont használni.

➡️ További információ: A legjobb Notion alternatívák és versenytársak

Alternatív Notion sablonok

A Notion CRM-sablonjai jók. Azonban nem hatékonyak olyan csapatok számára, amelyeknek speciális igényeik vannak. De ne aggódjon – ahol a Notion nem elégséges, ott a ClickUp lép a helyébe.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, minden olyan eszközzel és sablonnal rendelkezik, amelyre szükséged van az ügyfélkapcsolatok hatékony áramlásának biztosításához. Tehát akár az ügyféladatokat szeretnéd központosítani, akár az értékesítési folyamatot szeretnéd nyomon követni, mindezt megteheted.

Nézze meg a ClickUp sablonjait, és tegye hatékonyabbá CRM-jét még ma:

1. ClickUp CRM sablon

Ingyenes sablonok Összehangolja csapata CRM-tevékenységeit a ClickUp CRM-sablon segítségével.

Ha olyan integrált CRM-sablont keres, amely segít csapatának jobb ügyfélszolgálatot nyújtani, válassza a ClickUp CRM-sablont. Ez a könnyen használható és kezdőknek is megfelelő sablon lehetővé teszi az értékesítés nyomon követését és az ügyfél-elégedettség figyelemmel kísérését, így értékelheti CRM-stratégiáinak hatékonyságát, és szükség szerint módosíthatja azokat.

Ezenkívül útmutatást nyújt a potenciális ügyfelek kezelésében is. Információkat nyújt a potenciális ügyfelek státuszáról – nyitott, elkötelezett vagy elkötelezettségre törekvő –, így Ön prioritásokat állíthat fel a nyomon követéshez, és hatékonyan kihasználhatja az elérhető értékesítési lehetőségeket.

🌟 Miért fogja szeretni:

Központosítsa az összes CRM-tevékenységet egy strukturált és skálázható rendszerbe

Több szakaszban is láthatja az üzleteket, és előre jelezheti a bevételeket.

Testreszabhatja a nézeteket az ügyfélkapcsolati vezetők, az SDR-ek és az értékesítési műveletek számára.

Integrálja e-mail és naptár eszközökkel a kommunikációs napló szinkronizálásához.

🔑 Ideális: olyan csapatok számára, akik testreszabható, all-in-one CRM-et szeretnének a projektmunkaterületükön belül.

2. ClickUp egyszerű CRM-sablon

Ingyenes sablonok Egyszerűsítse CRM-munkáját a ClickUp Simple CRM sablonnal!

Azok számára, akik a letisztult, egyszerű eszközöket kedvelik, a ClickUp Simple CRM sablon az ügyfélkapcsolatokra összpontosít. A felesleges elemeket elhagyja, miközben intelligens mezőket, Kanban folyamatokat és kapcsolattartói címkézést kínál.

A sablon rendszerezi az ügyfelek kapcsolattartási adatait, nyomon követi az értékesítés előrehaladását, és elemzi az ügyfelek tendenciáit és visszajelzéseit, hogy részletes betekintést nyújtson a CRM-keretrendszerébe. Ezenkívül testreszabhatja a mezőket, hogy azok a partnerek, beszállítók és befektetők számára is relevánsak legyenek.

🌟 Miért fogja szeretni:

Könnyedén frissítheti az interakciós naplókat és a kapcsolati jegyzeteket

Szűrővel ellátott nézeteket hozhat létre az ügyfelek bevonásához vagy a hideg leadekhez szakasz, típus vagy régió szerint.

Egyszerűsítse a kapcsolattartás nyomon követését azáltal, hogy a feladatokat egyedi ügyfelekként csoportosítja.

Használja az egyéni mezőket olyan fontos adatok hozzáadásához, mint a telefonszám és az üzlet mérete.

🔑 Ideális: Start-upok vagy kisvállalkozások tulajdonosai számára, akiknek könnyű CRM-re van szükségük az ügyfelek nyomon követéséhez.

💡 Profi tipp: Ne próbálja meg a CRM-sablonhoz igazítani az értékesítési vagy projektfolyamatát. Inkább a mezőket, folyamatokat és irányítópultokat igazítsa a csapata már meglévő munkamódszeréhez. ✂️

3. ClickUp jutaléknyomkövetési sablon

Ingyenes sablonok Kövesse nyomon az értékesítést és ösztönözze csapatát a ClickUp jutaléknyomkövető sablon segítségével!

Amikor az ösztönzők hajtják a teljesítményt, elengedhetetlen lesz a jutalékok pontos nyomon követése. A ClickUp jutaléknyomonkövetési sablon átfogó rendszert kínál az értékesítés nyomon követéséhez, a jutalékok alkalmazásához és az egyes képviselők bevételeinek kiszámításához.

A beágyazott képletek, a felhasználói szintű irányítópultok és a jelentésnézetek segítségével mindenki tisztában van a helyzetével, így nincs szükség külön táblázatok vagy egymástól független Notion-dokumentumok kezelésére. Ez segít nyomon követni és kiszámítani az egyes csapattagok jutalékait, így megfelelő célokat állíthat be.

🌟 Miért fogja szeretni:

Számítsa ki a jutalékokat a feladatokon belüli képletmezők segítségével

Rögzítse az értékesítési tranzakciókat, és alkalmazzon többszintű jutalékstruktúrákat!

Kövesse nyomon a kifizetéseket és az állapotokat, mint például „Függőben”, „Jóváhagyva” vagy „Kifizetve”.

Automatizálja a jutalék számításának frissítését az üzletek állapotának változásával

🔑 Ideális: Értékesítési csapatok vagy vezetők számára, akik az értékesítési jutalékokat számolják és nyomon követik.

📣 Ügyfélvélemény: Íme, mit mond Brenna Keenan, az SSM Creative Collective digitális marketing igazgatója a ClickUp használatáról: A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően egyetlen helyen intézheti az összes feladatát, anélkül, hogy több más szolgáltatásra is előfizetnie kellene. A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően egyetlen helyen intézheti az összes feladatát, anélkül, hogy több más szolgáltatásra is előfizetnie kellene.

4. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp Sales Pipeline Template segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az egész értékesítési folyamatot.

Az optimalizált értékesítési folyamat segítségével korán felismerheti az értékesítési lehetőségeket, kiküszöbölheti a hatékonyságcsökkenést az ügyfélút során, és zökkenőmentesebb értékesítési élményt nyújthat ügyfeleinek. A ClickUp értékesítési folyamat sablonja pontosan ezt teszi.

Ez egy dokumentum, amely összeköti az értékesítési csatorna két végét, így egyetlen nézetben könnyen áttekinthetővé teszi azt. Az értékesítők kezelhetik a folyamatokat, míg a vezetők átfogó képet kapnak a csapat teljesítményéről. Ezenkívül rendszerezheti az ügyféladatokat és rangsorolhatja a potenciális ügyfeleket, hogy a legvalószínűbb vásárlókra koncentrálhasson, hatékonyan felhasználva idejét és erőforrásait. Ez pedig javítja a konverziós arányokat.

🌟 Miért fogja szeretni:

Szervezze a potenciális ügyfeleket egy táblázat nézet segítségével, olyan szakaszokkal, mint „Potenciális ügyfél”, „Bemutató”, „Ajánlat”, „Zárt”.

Kombinálja a drag-and-drop ügylet táblákat, az integrált hívásnaplókat és a vizuális jelentéseket egy egységes eszközben.

Testreszabhatja az üzlet méretére, a kapcsolattartási adatokra és a becsült lezárási dátumra vonatkozó mezőket.

Szűrje az ügyleteket prioritás, iparág vagy potenciális ügyfélforrás szerint a célzott intézkedések érdekében.

🔑 Ideális: Értékesítési képviselők számára, akik különböző folyamatok különböző szakaszaiban kezelik az üzleteket.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszereket alkalmaz a teendők nyomon követésére, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, lehetővé téve csapatának, hogy gyorsan cselekedjen és összehangoltan működjön.

5. ClickUp értékesítési CRM-sablon

Ingyenes sablonok Kövesse nyomon az értékesítési teljesítményt és kezelje hatékonyabban a potenciális ügyfeleket a ClickUp Sales CRM sablon segítségével.

A teljes értékesítési ciklus kezelésére tervezett ClickUp Sales CRM sablon robusztus adatkezelést biztosít a használhatóság rovására. A kezdeti kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni nyomon követésig minden tevékenységet naplóznak, összekapcsolnak és nyomon követnek.

Különböző értékesítési adatokat biztosít, amelyek betekintést nyújtanak a CRM-folyamatokba, lehetővé téve azok újraértékelését és javítását a jobb eredmények érdekében. A lead scoring, az értékesítési hívások ütemezésére és a teljesítmény nyomon követésére szolgáló kész nézetekkel komoly fejlesztést jelent a patchwork Notion CRM munkafolyamatokhoz képest.

🌟 Miért fogja szeretni:

Figyelje az értékesítési teljesítményt, tekintse meg az ügyfelekkel való interakciókat, és azonosítsa a potenciális ügyfeleket, hogy minden lehetőséget kiaknázhasson.

Kövesse nyomon a visszajelzéseket és a megbeszélések jegyzetét alfeladatok vagy megjegyzések segítségével.

Automatizálja a következő lépésekre vagy az üzletkötési szakaszok átmenetére vonatkozó emlékeztetőket.

Hozzon jobb, adatalapú döntéseket valós idejű elemzések segítségével!

🔑 Ideális: Növekvő csapatok számára, akiknek integrált CRM-re van szükségük, feladatok és csapatmunka együttműködéssel.

6. ClickUp értékesítési jelentés sablon

Ingyenes sablonok Szerezzen kvantitatív betekintést csapata értékesítési teljesítményébe a ClickUp értékesítési jelentés sablonjával.

Úgy érzi, hogy valami nem stimmel az értékesítési stratégiájával, de nem tudja pontosan, mi az? Ha igen, akkor a ClickUp értékesítési jelentés sablonja az a forrás, amire szüksége van a CRM eszközkészletében! Ez a könnyen használható sablon olyan kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) használ, mint a nyerési arány, az elvándorlási arány és az ügyfélszerzési költség (CAC), hogy részletes betekintést nyújtson az értékesítési előrehaladásába és teljesítményébe.

Ezenkívül lehetővé teszi a trendek vizualizálását, a lehetőségek felismerését és az ügyfelek viselkedésének elemzését, így végső soron több üzletet köthet az ügyfélkezelési stratégiájának optimalizálásával.

🌟 Miért fogja szeretni:

Szűrje az adatokat időtartam, értékesítési képviselő vagy potenciális ügyfél forrása szerint, hogy konkrét információkat kapjon.

Mérje a konverziós arányokat és a ciklus hosszát a potenciális ügyfelek forrása szerint

Hozzon létre ismétlődő feladatokat a havi jelentések áttekintéséhez és frissítéséhez.

Kövesse nyomon a konverziós arányokat és a heti, havi vagy negyedéves értékesítési teljesítményeket a képletmezők segítségével.

🔑 Ideális: Vizuális értékesítési teljesítményjelentéseket készítő vezetők és ügyvezetők számára.

➡️ További információ: A legjobb egyedi CRM szoftverrendszerek

7. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Ingyenes sablonok Használja a ClickUp Sales Tracker sablont az értékesítési tevékenységek nyomon követéséhez és javításához.

A ClickUp Sales Tracker sablon gyors és intuitív módszert kínál a hívások, megbeszélések, bemutatók és e-mailes kapcsolatfelvételek naplózására. Azok számára készült, akik csapatként vagy vállalkozásként szeretnék hatékonyabbá tenni értékesítési tevékenységüket, és különösen hasznos a napi következetesség fenntartásában és a potenciális ügyfelek felkutatásában.

Ez az ingyenes sablon minden szükséges eszközt biztosít ahhoz, hogy megértsd és javítsd értékesítési stratégiádat. De ez még nem minden: segítségével valós időben nyomon követheted az egyéni és a csapat teljesítményét, azonosíthatod azokat a területeket, ahol az értékesítési erőfeszítések a kívánt eredményeket hozták, és adat alapú döntéseket hozhatsz a folyamatok egyszerűsítése érdekében.

🌟 Miért fogja szeretni:

Használjon ellenőrzőlistákat és ismétlődő feladat sablonokat az egyéni és a csapat termelékenységének időbeli nyomon követéséhez.

Adjon hozzá egyéni mezőket a potenciális ügyfelek státuszához, értékéhez, a termék típusához és az értékesítési szakaszhoz.

Kövesse nyomon a feladatok frissítéseit, hogy figyelemmel kísérhesse az értékesítés előrehaladását és a nyomon követéseket.

Szűrje és rendezze az ügyleteket prioritás vagy lezárási valószínűség szerint

🔑 Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik napi tevékenységeket, célokat és üzletkötések előrehaladását követik nyomon.

8. ClickUp értékesítési hívások sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp Sales Calls Template segítségével minden értékesítési hívás győztes beszéddé válik.

Szeretné strukturálni a csapatának az értékesítési hívások kezelését? Használja a ClickUp értékesítési hívások sablonját. Ez a sablon segít rögzíteni minden hívás eredményét, beleértve azt is, hogy kivel történt a hívás és mi a következő lépés, így semmi sem maradhat ki.

Legyen szó felfedező beszélgetésről, nyomon követésről vagy tárgyalásról, minden egy helyen dokumentálva van. Idővel ez világos képet ad arról, hogy csapata hogyan halad előre az értékesítési csatornában, és hol akadoznak a beszélgetések.

🌟 Miért fogja szeretni:

Adjon hozzá strukturált mezőket a kifogásokhoz, a következő lépésekhez és az eredményekhez.

Ütemezze és kövesse nyomon az értékesítési hívásokat feladatokként, a hívások időpontjával és az ügyfelek adataival együtt.

Jegyzeteket közvetlenül a feladat leírásában vagy a ClickUp Docs-ban rögzíthet.

Rendeljen hívásokat az ügyintézőknek, és használjon ellenőrzőlistákat az előkészítő lépésekhez vagy a nyomon követéshez.

🔑 Ideális: Belső értékesítési csapatok számára, akik ügyfelek vagy potenciális ügyfelek hívásait ütemezik és kezelik.

🧠 Érdekesség: A CRM analóg változata a Rolodex volt, ami azt jelenti, hogy a digitális eszközök megjelenése előtt az értékesítők szó szerint forgó kártyakönyveket használtak a kapcsolatok nyomon követésére és kezelésére! 😱

9. ClickUp értékesítési folyamat sablon

Ingyenes sablonok Kezelje teljes értékesítési folyamatát egyszerűen a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

A világosan meghatározott értékesítési folyamat segít növelni a csapat termelékenységét, lerövidíteni az értékesítési ciklusokat és csökkenteni a találgatásokat. A ClickUp értékesítési folyamat sablonja felvázolja az értékesítési csatorna minden szakaszát, a potenciális ügyfelek megszerzésétől a bevezetésig.

Ezzel a keretrendszerrel azonosíthatja a hiányosságokat, nyomon követheti a csapat teljesítményét, és biztosíthatja, hogy minden értékesítési lehetőséget szándékosan kezeljenek. Ezenkívül munkafolyamat-diagramokat, SOP-kat és valós feladatkiosztásokat kombinál, hogy a képviselőket a bevált gyakorlatokhoz vezesse, így sokkal többet kínál, mint a Notion általános CRM-vázlatai.

🌟 Miért fogja szeretni:

Dokumentálja az e-mailekhez vagy ajánlatokhoz szükséges SOP-kat és sablonokat

Kövesse nyomon, hogy a csapat mennyire követi a szabványosított folyamatot

Tervezze meg az értékesítési folyamat minden lépését feladatként vagy ellenőrzőlistaként!

Rendeljen felelősségeket az értékesítési csapat tagjainak az egyes fázisokban

🔑 Ideális: Csapatok számára, akik dokumentálják és lépésről lépésre követik a strukturált értékesítési folyamatot.

10. ClickUp értékesítési folyamatkezelés

Ingyenes sablonok Kövesse nyomon és kezelje a potenciális ügyfeleket egy rendszerezett eszközzel a ClickUp értékesítési folyamatkezelési sablon segítségével.

Azoknak a csapatoknak, amelyek végpontok közötti értékesítési folyamatukat szeretnék racionalizálni, a ClickUp értékesítési folyamatkezelési sablonja testreszabható munkafolyamatot kínál, amelynek segítségével minden ügyletet nyomon követhet a potenciális ügyféltől a szerződéskötésig. Ez a sablon segít vizualizálni az értékesítési csatornát, kezelni a kapcsolatokat és nyomon követni az ügyletek előrehaladását. A szakaszokat, mezőket és nézeteket könnyedén hozzáigazíthatja egyedi értékesítési ciklusához és jelentési igényeihez.

🌟 Miért fogja szeretni:

Vizuálisan ábrázolja teljes értékesítési folyamatát a drag-and-drop funkcióval!

Kövesse nyomon az üzletek értékét, a lezárási dátumokat és a következő lépéseket az egyéni mezők segítségével.

Feladatok kiosztása és emlékeztetők beállítása, hogy csapata a célokat szem előtt tartsa

Készítsen jelentéseket a nyerési arányok elemzéséhez és a szűk keresztmetszetek azonosításához.

Ideális: olyan csapatok számára, amelyek strukturált, testreszabható folyamatot keresnek az üzletek kezeléséhez és a teljes értékesítési ciklus átláthatóságának javításához.

Frissítse CRM-folyamatait a ClickUp CRM-sablonjaival

A Notion CRM sablonok rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínálnak a kapcsolatok kezeléséhez, a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és az értékesítési folyamatok szervezéséhez, így kiváló választásnak bizonyulnak egyéni felhasználók és kis csapatok számára.

Azonban, ahogy üzleti tevékenysége növekszik és igényei egyre összetettebbé válnak, a kizárólag Notion-ra való támaszkodás korlátozásokhoz vezethet az automatizálás, a jelentések és a csapatmunka terén.

Itt jön képbe a ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás. A ClickUp úgy lett kialakítva, hogy minden munkáját egy helyen egyesítse, és ötvözi a projektmenedzsment, a dokumentumtárolás, a kommunikáció és a CRM funkciókat.

A ClickUp sablonok fejlett automatizálásának, részletes elemzéseinek és zökkenőmentes együttműködési eszközeinek köszönhetően egyszerűsítheti és méretezheti CRM-folyamatait.

Siessen! Fedezze fel most a ClickUp ingyenes CRM-sablonjait – regisztráljon itt ingyen!