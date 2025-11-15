A marketing 7 funkciója (példákkal)

Amikor belép kedvenc kávézójába, és már tudja, mit fog rendelni, az a marketing csendes munkájának eredménye.

Ez az oka annak, hogy a márka ismerősnek tűnik, a hangulat megfelelő, és valahogy anélkül, hogy gondolkodott volna rajta, elkezdte követni őket az Instagramon.

De a marketing sokkal több, mint egy okos reklám vagy egy remek logó.

Ez mindaz, ami a közönségét nemcsak tudatára ébreszti annak, amit árul, hanem valóban lelkesíti is érte.

Mivel a marketing egy vállalkozás számos területét érinti, a diszciplína hét alapvető funkcióra oszlik, amelyek mindegyike elengedhetetlen a márka világszerte való megjelenésének alakításában.

Akár marketinges, aki stratégiáját finomítja, akár alapító, aki korlátozott erőforrásokkal próbál növekedni, ez a hét pillér képezi az alapot, amelyre építhet.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk mind a hét marketingfunkciót, valós példákat hozunk, áttekintjük a legjobb csatornákat azok aktiválásához, és megosztjuk, hogyan lehet mindezt hatékonyabban végrehajtani.

Melyek a marketing 7 funkciói?

A hét marketingfunkció azok az építőelemek, amelyek segítenek vállalkozásának a megfelelő termékeket a megfelelő emberekkel összekapcsolni, és visszatérő vásárlókat szerezni.

Íme a marketingkampány-menedzsment hét szakasza 👇

Promóció: Mindenre kiterjed, a reklámozástól és a PR-től a közösségi médiáig, az e-mail marketingig és az influencer kampányokig. A cél a figyelem felkeltése, a tudatosság növelése és az emberek vásárlási szándékának ösztönzése.

Értékesítés: magában foglalja a potenciális ügyfelekkel való beszélgetést, a termék értékét kiemelő jellemzők bemutatását, valamint a vásárlási döntés meghozatalában való segítségnyújtást.

Termék- vagy szolgáltatásmenedzsment: Arra összpontosít, hogy terméke vagy szolgáltatása megfeleljen az ügyfelek igényeinek. Magában foglalja a kutatást, a frissítéseket és a fejlesztéseket, amelyek az emberek igényein és a versenytársak tevékenységén alapulnak.

Marketinginformáció-kezelés: Összegyűjti és elemzi a közönségével, versenytársaival és az iparági trendekkel kapcsolatos információkat.

Árazás: Megtalálja a megfelelő egyensúlyt a vásárlók fizetési hajlandósága, a versenytársak árai és a nyereségesség fenntartása között.

Finanszírozás: Foglalkozik a marketingtevékenységek költségvetésének és finanszírozásának kérdéseivel. A hirdetésekre szánt pénz félretételétől a eszközökbe vagy termékfejlesztésbe történő befektetésig a finanszírozás biztosítja, hogy rendelkezésre álljanak Foglalkozik a marketingtevékenységek költségvetésének és finanszírozásának kérdéseivel. A hirdetésekre szánt pénz félretételétől a eszközökbe vagy termékfejlesztésbe történő befektetésig a finanszírozás biztosítja, hogy rendelkezésre álljanak a marketingkommunikációs stratégia megvalósításához szükséges források.

Terjesztés: Biztosítja, hogy terméke valóban eljusson a vásárlókhoz, legyen szó online értékesítésről, bolti értékesítésről vagy közvetlen kiszállításról; a cél az, hogy a célközönség számára a hozzáférés egyszerű, hatékony és kényelmes legyen.

A ClickUp for Marketing Teams segítségével előre elkészített sablonok, irányítópultok, automatizálás, beépített AI-asszisztens és űrlapok állnak rendelkezésére.

1. Promóció

A termék- és szolgáltatásmenedzsment promóciós szakaszában sikeres marketingstratégiával a megfelelő üzenetet a megfelelő időben közvetíti különböző csatornákon keresztül.

A márkák promóciós marketingkampányokat használnak, hogy felkeltse az érdeklődést egy új termék bevezetése iránt. Emellett arra is használják, hogy a bevezetés után is fenntartsák a figyelmet.

🌸 Gyors esettanulmány: A Nike „So Win” Super Bowl LIX reklámja hatalmas visszhangot keltett, elnyerte a Super Clio Award díjat, és a mérkőzés közvetítése során több millió nézőt ért el. A kampányban 60 másodperces fekete-fehér felvételek szerepeltek női sportolókkal, amelyek segítségével a Nike kihasználta a női sportok nézőszámának 20%-os éves növekedését.

Íme néhány csatorna, amelyet promóciós stratégiájában felhasználhat.

Reklámozás: A Google, YouTube, Instagram, TV vagy akár nyomtatott hirdetésekhez hasonló platformokon fizetett hirdetések kiválóan alkalmasak a gyors elérhetőség növelésére.

Közösségi média: Organikus bejegyzések, Reels, Stories és Lives az Instagramon, a TikTokon, a LinkedInen és bárhol máshol, ahol a közönsége naponta böngészik.

Influencer marketing: Együttműködés olyan megbízható személyekkel, mint niche alkotók vagy nagy népszerűségű személyiségek, akik máris a közönség figyelmét élvezik.

Tartalommarketing: Oktató és érdekes blogok, videók, oktatóanyagok és esettanulmányok, amelyek finoman promóznak, miközben értéket nyújtanak.

E-mail marketing: Közvetlen kommunikáció hírlevelek, exkluzív ajánlatok, termékbejelentések és hasznos tippek révén.

Események: webináriumok, termékbemutatók, pop-up üzletek vagy kiállítási standok, ahol az emberek valós időben megismerhetik a márkáját.

Public relations: Médiamegjelenések, podcast-interjúk és sajtóközlemények a harmadik felek hitelességének és szélesebb körű figyelemnek a megszerzése érdekében.

Értékesítési promóciók: Promóciós stratégiák, mint például kedvezmények, időkorlátozott ajánlatok, ajánlói kódok vagy hűségprogramok, amelyek ösztönzik az embereket a cselekvésre.

📌 Példa: Új, AI-alapú automatizálási funkciót indít a SaaS termelékenységi platformján. Így valósíthatja meg: Közzétesz egy blogbejegyzést „5 módszer, amellyel az AI felére csökkentheti a heti értekezletek számát” címmel.

YouTube-hirdetést futtat, amelyben bemutatja az új automatizált munkafolyamat termékdemóját.

Partnerkapcsolatot létesít egy termelékenységet növelő szolgáltatóval a LinkedIn-en, hogy az Ön platformját használva megossza eredményeit.

Szegmentálja e-mail listáját, és küldjön korai hozzáférési meghívókat a legaktívabb felhasználóknak.

Mindezeket az adatokat táblázatokban vagy a ClickUp projektmenedzsment rendszerében központosítva tárolhatja.

A ClickUp egy skálázható rendszert biztosít marketingcsapatainak az együttműködés, a láthatóság, a végrehajtás és a nyomon követés területén. Nézzük meg, hogyan!

Gondoljon a ClickUp Tasks-ra úgy, mint egy feladatkezelő platformra, amelyet marketingkampányának minden mozgó elemének kezelésére használhat.

Adjon hozzá feladatleírásokat, felelősöket és prioritási jelöléseket a ClickUp feladatokhoz.

Ha többcsatornás promóciót futtat, minden feladat, például „Instagram-hirdetések elindítása” vagy „E-mail szöveg véglegesítése”, egyértelmű leírásokkal, felelősökkel, határidőkkel és alfeladatokkal bontható le. Akár a felhasznált időt is nyomon követheti, fontos eszközöket csatolhat és prioritási címkéket adhat hozzá, így marketingcsapata mindig tudja, mi a sürgős.

Ha áttekintést szeretne kapni a projektről, a mérföldkövekről és a következő feladatokról, használja a ClickUp Views funkciót. Ezzel a feladatok listában, táblázatban, naptárban vagy Gantt-diagramban is megjeleníthetők.

Használja ki a ClickUp Views előnyeit marketingkampányai tervezéséhez és a láthatóság fenntartásához.

✅ Próbáld ki: Használj olyan eszközöket, mint a Google Analytics, a Meta Audience Insights vagy az Instagram-felmérések, hogy megértsd a célközönségedet, hol tölti az idejét és mi érdekli. Ezután kampányként tervezheted meg promóciós mixedet. Keverj össze nagy hatótávolságú csatornákat (például fizetett hirdetéseket) és nagy bizalmat élvező csatornákat (például e-maileket, híradásokat vagy influencerek ajánlásait), hogy hitelességet építs. Szeretné megtanulni, hogyan lehet egy marketing stratégiát a nulláról felépíteni? Nézze meg ezt az oktatóanyagot:

2. Értékesítés

Az értékesítési szakaszban a marketinges feladata, hogy a potenciális ügyfelet a „ez érdekesnek tűnik” érzésről a „szükségem van rá” érzésre vezesse. Az értékesítés, a hét marketingfunkció egyike, magában foglalja a vásárlói demográfiai adatok megértését, az érték kommunikálását és a bizalom kiépítését.

🌸 Gyors esettanulmány: A Sephora arcfelismerő alkalmazása 25%-os vásárlási növekedést és 15%-os konverziós növekedést eredményezett a boltokban. Azzal, hogy a felhasználók virtuálisan kipróbálhatták a termékeket, a Sephora áthidalta a digitális és a fizikai kiskereskedelem közötti szakadékot, és ezzel mérhető mértékben növelte az eladásokat.

A legszélesebb körben alkalmazott értékesítési stratégiák a következők:

Közvetlen értékesítés: Személyes vagy telefonos egyéni beszélgetések, amelyekben az értékesítők az üzenetet az egyes ügyfelek igényeihez igazítják.

Termékbemutatók: Élő bemutatók, amelyek segítségével az emberek pontosan megismerhetik a termék működését és azt, hogy hogyan oldja meg problémáikat.

Tanácsadó értékesítés: Kérdések feltevése, a problémás pontok megértése és megoldások felkínálása, nem csak a termék jellemzőinek hangsúlyozása.

Kifogások kezelése: Őszinte válaszok a gyakori habozásokra, például az árra, az időzítésre vagy a funkciókra vonatkozóan.

CRM-követés: Olyan platformok használata, mint a ClickUp vagy a Salesforce, CRM-kampányok lebonyolítására a potenciális ügyfelek kezelése és a beszélgetések nyomon követése érdekében.

📌 Példa: A termelékenységi szoftvert kínáló SaaS startupja a ClickUp Forms segítségével gyűjti össze a potenciális ügyfelek adatait egy ingyenes webináriumon, majd a ClickUp CRM segítségével egy központi munkaterületen rendszerezi azokat (erről később bővebben). Az értékesítési csapat tagjai áttekintik az űrlapon megadott válaszokat, és az értékesítési folyamat során ösztönzik a kétirányú kommunikációt, hogy tájékoztassák a potenciális ügyfeleket.

A ClickUp Automations és az AI Agents segítségével automatizálhatja a potenciális ügyfelek minősítését.

Hozzon létre egyedi ClickUp automatizálásokat, hogy értékesítési folyamatai folyamatosan haladjanak előre.

Például, miután egy potenciális ügyfél kitöltött egy űrlapot, automatikusan létrehozhat egy feladatot, hozzárendelheti azt egy adott értékesítőhöz, és prioritás alapján beállíthat egy határidőt.

Miután a bemutató hívás befejezettként lett jelölve, automatikus feladatot indíthat el, amelynek keretében követő e-mailt küldhet és csatolhat egy releváns esettanulmányt.

Automatizálhatja a feladatok állapotának megváltoztatását, amikor az ügyletek előrehaladnak a folyamatban (például „minősített potenciális ügyfél”ről „bemutató ütemezése”re), vagy e-mailben értesítheti csapatát, ha egy fontos potenciális ügyfél figyelmet igényel.

Ha marketingcsapata még mindig bizonytalan, ez a videó segít megérteni a ClickUp Automations előnyeit.

3. Termék- vagy szolgáltatásmenedzsment

A termék- vagy szolgáltatásfejlesztés célja annak biztosítása, hogy az Ön által értékesített termékek valóban megfeleljenek a közönség igényeinek, ma és holnap is. Ez a funkció túlmutat a termék bevezetésén, és a visszajelzések gyűjtésére, a meglévő kínálat fejlesztésére, valamint esetenként teljesen új termékek létrehozására összpontosít. Ha Ön nem fejlődik, akkor a versenytársai fogják.

🌸 Gyors esettanulmány: A Dove „Real Beauty AI” kampánya az első hónapban több mint 50 millió felhasználót ért el, és mesterséges intelligenciát használt a szépségszűrők hatásának bemutatására. A kampány 40%-kal növelte a Dove közösségi médiában való említésének számát, és megerősítette a márka hitelességét.

Íme néhány érdemes termék- és szolgáltatásmenedzsment stratégia:

Piaci visszacsatolási hurkok: Hozzon létre nyílt marketingkommunikációs csatornákat az ügyfelek visszajelzéseihez, például felméréseket, NPS-pontszámokat, támogatási jegyeket és felhasználói értékeléseket, hogy megérthesse, mi működik.

Tesztelés és validálás: A nagy bevezetés előtt végezzen alapos tesztelést. Futtasson béta programokat, A/B teszteket vagy soft launchokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy amit épít, az valódi felhasználók körében is visszhangra talál.

Funkciók frissítései és fejlesztései: Használja a visszajelzéseket és az adatokat a termék rendszeres fejlesztéséhez. Ez lehet bármi, például hibajavítás, a használhatóság javítása vagy új funkciók hozzáadása.

Felhasználói és piackutatás: Egyensúlyozza a széles körű piaci trendeket (az iparág tevékenységét) a közvetlen felhasználói betekintéssel (az ügyfelek igényeivel), hogy okosabb döntéseket hozhasson.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy termék- vagy marketingtervet készít a termelékenységi platformjához. A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense így segíthet abban, hogy gyorsabban haladjon a stratégiától a végrehajtásig.

Az ötletekből útiterv-feladatok

Kérje meg a Brain-t, hogy „Készítsen egy harmadik negyedéves tartalmi ütemtervet a SEO, az influencer marketing és az e-mail kampányok számára a SaaS termékemhez. ” Feladatokat vagy alfeladatokat kap, határidőkkel, felelősökkel és prioritásokkal együtt.

A ClickUp Brain használata a termék tartalmi ütemtervének kidolgozásához

Kérdezzen a meglévő tervekről

Nem tudja, mi van már tervben? Kérdezze meg a Brain-t:

Milyen funkciók vannak tervben szeptemberre? Milyen Product Hunt tevékenységek vannak tervben a termék bevezetéséhez?

A ClickUp Brain használata a feladatokból, dokumentumokból és mezőkből származó válaszok lekéréséhez

Összegezze a termék- vagy kampányterveket

Ha komplex útiterv-dokumentumokon dolgozik, megkérheti a Brain-t, hogy foglalja össze a legfontosabb információkat. Ez hasznos lehet vezetői frissítések, érdekelt felek közötti egyeztetések vagy belső hírlevelek esetén.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást az e-mailek és jelentések összefoglalásához.

A Brain MAX az AI-alapú asztali társad, amely mély integráció, automatizálás és több vezető AI-modell erejének kombinálásával alakítja át a marketinget. A Brain MAX segítségével akár 1,1 napot is megtakaríthatsz hetente, és akár 86%-os költségmegtakarítást érhetsz el a kampánytervezés, a tartalomkészítés és az elemzés egyszerűsítésével – mindezt egy helyen. Használja a beszéd-szöveggé alakító funkciót az ötletek gyors összegyűjtéséhez, a bejegyzések vázlatának elkészítéséhez vagy a stratégiák felvázolásához, és hagyja, hogy a Brain MAX mesterséges intelligencia modelljei (például a GPT, a Claude és a Gemini) kreatív szövegeket generáljanak, kampányadatokat elemezzenek és hasznosítható betekintést nyújtsanak. Automatikusan nyomon követi a teljesítménymutatókat, azonosítja a trendeket és optimalizálási javaslatokat tesz, így Ön a megfelelő közönséget célozhatja meg és maximalizálhatja a befektetés megtérülését. A közösségi média ütemezésének automatizálásától a csapat visszajelzéseinek szervezéséig a Brain MAX hatékonnyá, adatközpontúvá és mindig előretekintővé teszi marketing munkafolyamatát.

4. Marketinginformáció-kezelés (MIM)

A MIM a marketing egyik kulcsfontosságú funkciója, mert biztosítja, hogy a marketingszakemberek időszerű, releváns és pontos információkat használjanak a termékek fejlesztéséhez, a piaci versenyképesség megőrzéséhez és a kampányok teljesítményének nyomon követéséhez.

🌸 Gyors esettanulmány: 2024-ben a Tombras a PODS számára készített, az időjáráshoz igazított „Impossibly Smart Billboard” kampányával került a címlapokra, amelynek keretében több mint 6000 mesterséges intelligenciával működő, hiperlokális hirdetést helyezett el New York City-ben közlekedő teherautókon, amelyek valós időben alkalmazkodtak az időjáráshoz, a helyszínhez és a forgalomhoz. Ez az innovatív megközelítés 60%-os növekedést eredményezett a weboldal látogatásainak számában és 33%-os növekedést a PODS árajánlatkéréseinek számában New Yorkban, ami a vállalat legerősebb heti növekedését jelentette az elmúlt években.

A MIM-hez a következőket használhatja:

Analitikai platformok: Használjon olyan eszközöket, mint a Google Analytics, a Mixpanel vagy a Meta Insights, hogy megnézze, mely tartalmak működnek, hol hagyják el az emberek a webhelyet, és hogyan kapcsolódnak be a különböző csatornákon.

Piaci és versenytársi kutatás: Tartsa magát naprakészen az iparági jelentések, vásárlói vélemények és versenytársi auditok segítségével, hogy felismerje a trendeket és módosítsa pozicionálását az értékesítési és marketingstratégiájában.

Adatszegmentálás: Osztja fel közönségét hely, viselkedés vagy vásárlási előzmények szerint, hogy hatékonyabban személyre szabhassa e-mailjeit, ajánlatait és hirdetéseit.

Műszerfalak és jelentések: Készítsen valós idejű műszerfalakat, hogy csapata gyorsan megértse, mi működik jól.

CRM eszközök: Használhat olyan CRM platformokat is, mint a ClickUp, amelyek segítenek tárolni és kezelni az ügyféladatokat, nyomon követni az értékesítési tevékenységeket, és személyre szabni a kommunikációt a korábbi viselkedés alapján.

📌 Példa: Ön egy SaaS termelékenységi platformot forgalmaz, és szeretné javítani a freemium felhasználóknak szóló e-mail kampányait.

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverében nyomon követheti a követési feladatokat, nyomon követheti az üzletkötési szakaszokat, és együttműködhet csapatával a hatékony marketingmenedzsment érdekében.

Kövesse nyomon, szegmentálja és kezelje az ügyfelekkel való interakciókat a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverrel.

Először is, a ClickUp List View segítségével a csapata személyiség, viselkedés vagy értékesítési csatorna szakasza alapján rendezheti és szűrheti a szerződéseket. Hozzáadhat egyéni mezőket, például a potenciális ügyfél forrását, az utolsó interakció adatait, az ügyfélszegmenst, a vásárlási szakaszt stb.

Ezen felül akár ügyféladatbázist is létrehozhat, amelyben tárolhatja és elemezheti a szerződéseket, ügyfeleket és üzleteket. A kapcsolódó munkák nyomon követéséhez érdemes linkeket hozzáadni a feladatok és dokumentumok között. Nincs többé ide-oda ugrálás a különböző eszközök között. Ezzel a CRM-mel a marketing mind a 7 funkcióját egy eszközben kapja meg.

📚 További információk: Marketingoperációs szoftver csapatok számára

5. Árazás

Az árképzési szakaszban dönti el, hogy mennyibe kerüljön a terméke vagy szolgáltatása (természetesen), és miért éri meg az árát.

Ez egyensúlyozási feladat: fedezze költségeit, maradjon versenyképes, és tükrözze az ügyfelek által érzékelt értéket. Ha ezt jól csinálja, árazási stratégiája mind a piaci növekedést, mind az egészséges haszonkulcsot támogatja.

🌸 Gyors esettanulmány: A Chili's gerilla pop-up üzlete Manhattanben egyetlen hétvégén több mint 10 000 embert vonzott és 6 milliárd médiaimpressziót generált. A kampány a gyorséttermi árak emelkedésére hívta fel a figyelmet, és népszerűsítette a Chili's új Big QP hamburgerét, ami 12%-os értékesítési növekedést eredményezett a bevezetés hetében.

Íme néhány termékárazási stratégia, amelyet alkalmazhat:

Értékalapú árképzés: Árait ne csak a költségei vagy a versenytársak árai alapján állapítsa meg, hanem az ügyfelek által érzékelt érték alapján is. Ez különösen jól működik egyedi vagy prémium termékek esetében, ahol az érzékelt érték a legfontosabb.

Költségplusz árazás: Adjon hozzá egy meghatározott árrést a termék gyártási költségéhez. Ez egyszerű és megbízható módszer, de figyelnie kell a piaci változásokra.

Penetrációs árazás: Alacsonyabb áron indítsa el a terméket, hogy korán megteremtse a piaci részesedést, majd emelje az árat, miután megnyerte a vásárlókat az árazási eszközökkel.

Versenyképes árazás: Árazza termékét hasonlóan a piacon található hasonló termékekhez. Ez ideális azoknak a kategóriáknak, amelyek árérzékeny fogyasztókat céloznak meg.

Csomagárak: Kombinálja a termékeket vagy szolgáltatásokat egy csomagban, így kedvezőbb áron juthat hozzájuk, mint ha külön vásárolná meg őket.

Dinamikus árképzés: Az árakat valós időben, a kereslet, a készlet vagy a napszak függvényében módosítsa; ezt gyakran alkalmazzák például a légitársaságok vagy az autómegosztó alkalmazások.

📌 Példa: A ClickUpnál freemium + értékalapú, többszintű árazási modellt alkalmazunk. Minden szint a különböző felhasználók méretéhez, komplexitásához és igényeihez igazodik. Ez a modell támogatja a „land-and-expand" növekedési stratégiát is: kezdje kicsiben, növelje a használatot, és frissítsen, ahogy a csapata és a munkafolyamatok komplexitása növekszik. Az ingyenes próbaverziók nem működnek. És a legtöbb SaaS-alapító nem hajlandó ezt beismerni. Ha termékéhez visszaszámlálóra van szükség a döntés meghozatalához, akkor rossz problémát old meg. Az ingyenes próbaverziókkal valójában ez történik: 1–3. nap: A felhasználó regisztrál, kicsit körülnéz, majd elterelődik a figyelme. 4–10. nap: Csend. Talán egyszer bejelentkezik. 11–13. nap: Pánik e-mail. „A próbaidőszak hamarosan lejár!" 14. nap: Döntés ideje. Csakhogy soha nem használták igazán. Ez egy kényszerű menetelés egy olyan döntés felé, amelyre senki sem áll készen. Mi a ClickUp-ot az első naptól kezdve ingyenesnek terveztük. Az emberek azt hitték, megőrültünk. „Soha nem fogtok pénzt keresni vele." „A felhasználók örökre ingyenesek maradnak." „Sürgősen konvertálnotok kell őket." Tévedtek. A Free Forever eltávolítja azt a mesterséges nyomást, amely miatt a felhasználók sietve használják a terméket. Időt szánnak arra, hogy valódi munkafolyamatokat építsenek ki és megtapasztalják a valódi értéket. Amikor elérik a ingyenes verzió korlátait, akkor frissítenek, mert akarnak, nem azért, mert egy időzítő kényszeríti őket. Ingyenes-fizetős konverziónk jobb, mint az iparági standard, és ügyfeleink hosszabb ideig maradnak, mert a valódi érték megtapasztalása után döntöttek a fizetés mellett.

👀 Tudta? A használat alapú árazás felváltja a hely alapú árazást a SaaS-ban. Az OpenView felmérése szerint a vállalatok 39%-a használat alapú árazást alkalmaz. Ennek oka, hogy így az ügyfelek kis lépésekkel kezdhetik el kipróbálni a terméket, és ahogy egyre jobban megszerzik, úgy válik a bővítés zökkenőmentessé.

6. Finanszírozás

A marketingben a pénzügyek központi stratégiai szerepet játszanak, irányítva az erőforrások elosztását, a kampányok prioritásainak meghatározását és a befektetés megtérülésének méréseit.

Vegyük például a termékmenedzsmentben végzett kísérletezést. Minden növekedési csapat új csatornákat vagy kreatív stratégiákat szeretne kipróbálni. De korlátok nélkül az A/B tesztek gyorsan drága találgatásokba torkollhatnak.

A pénzügyi osztály biztonságos, előre jóváhagyott kiadási limiteket határoz meg, így a csapatok szabadon kísérletezhetnek anélkül, hogy kockáztatnák a marketingtervek túllépését.

Így támogatja a pénzügy a marketinget:

Árazás : A marketing és a termék részleg javaslatot tehet az árazásra, de a pénzügyi részleg modellezi a árrés hatását, a megtérülési időt és a csomagolási stratégiákat.

Attribúciós modellezés : A pénzügyi osztály a marketing műveletekkel együttműködve gondoskodik arról, hogy a kampányokhoz rendelt bevételek pontosak legyenek.

Tőkehatékonysági történetmesélés : A startupoknál és a növekedési fázisban lévő vállalatoknál a pénzügyi és a marketing részlegek közösen mesélik el a hatékony növekedés történetét (pl. „Kétszeresére növeltük a pipeline-t, miközben a CAC 20%-kal csökkent”).

Kreatív beszállítói felügyelet: A pénzügyi osztály felülvizsgálja a megbízási díjakat, a szoftveres szerződéseket és a szabadúszói megállapodásokat, biztosítva, hogy a kiadások arányban álljanak a hatással.

Ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, a marketingcsapatnak és a finanszírozási marketingosztálynak egyetlen megbízható információforrásra van szüksége.

📌 Példa: A SaaS platformjának negyedik negyedévi növekedési sprintjét tervezi, és 75 000 dollárt kell elosztania fizetett keresés, gondolatvezetői tartalom és termékorientált webináriumok között. A marketing költségvetési sablonokat fogja használni a pénzügyi és marketing KPI-k tervezéséhez.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

7. Terjesztés

A terjesztési szakaszban a megfelelő csatornákon keresztül, a megfelelő időben juttatja el termékét vagy üzenetét a közönséghez. Ez digitális tartalom szállítását, partnerségek kezelését, influencerek hatókörének bővítését vagy a kiskereskedelmi logisztika koordinálását jelentheti.

🌸 Gyors esettanulmány: A 2023-as Barbie-film marketingkampánya új szabványt teremtett a blockbuster promóciók terén, több mint 1,4 milliárd dolláros globális bevételt hozva és a valaha volt legsikeresebb, nő által rendezett filmmé válva. Több mint 100 márkapartnerség, olyan virális digitális eszközök, mint a Barbie Selfie Generator (amely 279%-kal növelte a Mattel globális elérhetőségét), és olyan élményalapú események, mint a Barbie Dreamhouse Challenge segítségével a kampány 179 millió organikus megjelenítést és 4,6 milliárd hashtag-megtekintést generált. Különösen vonzó volt a Z generáció számára, amelynek 93%-a vonzónak találta a marketinget, és a nyitóhétvégén a nézők 81%-a 35 év alatti volt, miközben globális „Barbiecore” trendet indított el.

A terjesztési stratégia kidolgozásakor figyelembe veszi azokat a csatornákat, amelyek a legtöbb beszélgetést generálják. Emellett megválaszolja azt a kritikus kérdést is, hogy a piacra lépési stratégiánk összhangban van-e az értékesítés, a marketing és a műveletek terén?

Íme ennek a szakasznak a legfontosabb elemei:

Szállítás és logisztika: A fizikai termékek mozgásának kezelése a raktártól a vevőig. Gondoljon a megrendelések nyomon követésére, a csomagolásra, a szállítási partnerekre és a készletek szintjére.

Digitális szállítás: Szoftverek, e-könyvek, online tanfolyamok és egyéb digitális termékek esetében a terjesztési csatornák azonnaliak és globálisak.

Kiskereskedelmi elhelyezés: Termékeinek fizikai polcokra való elhelyezése, legyen az szupermarket, butik vagy ideiglenes pop-up áruház.

Közvetlen fogyasztói értékesítés (D2C): Weboldalán vagy alkalmazásán keresztül közvetlenül a célközönségének értékesít, kiküszöbölve a közvetítőket.

Omnichannel: Zökkenőmentes élmény létrehozása online áruházak, mobilalkalmazások, közösségi platformok és hagyományos üzletek között

📌 Példa: Új funkciót – AI-alapú automatizálást – vezet be a felhasználók számára három fázisban: korai felhasználók, aktív felhasználók és az általános felhasználói bázis.

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti, hogyan teljesít ez a bevezetés a marketing e-mailekben, az alkalmazáson belüli bejelentésekben és a közösségi elkötelezettségben. A valós idejű irányítópultok a terjesztést egy fekete dobozból egy ellenőrzött, adatközpontú munkafolyamatba alakítják át.

A ClickUp Dashboards nyomon követi marketingkampányának teljesítményét a különböző csatornákon.

A ClickUp egy munkaterületen köti össze a marketinget, az értékesítést, a műveleteket és a logisztikát. A műszerfalak mindenki számára, a marketingmenedzsertől az értékesítési menedzserig, közös információforrást nyújtanak a forgalmazás előrehaladásáról.

👀 Tudta? Számos, szakértők által lektorált tanulmány kimutatja, hogy a csatorna kontextusa befolyásolja a fogyasztók érték- és bizalomérzékelését. Például egy luxuscikk, amelyet egy olyan, nagy kedvezményeket kínáló platformon árulnak, mint az Amazon, minőségromlásnak tűnhet, még akkor is, ha eredeti.

Miért fontosak még mindig ezek a funkciók?

Az eszközök megváltozhattak – TikTok a TV helyett, AI a gyakornokok helyett.

A marketing alapjai azonban nem változtak. A marketing hét funkciója továbbra is releváns, mert azok a legfontosabb feladatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy terméket értelmes és nyereséges módon összekapcsoljunk a megfelelő közönséggel.

Minden funkció egy kritikus üzleti kérdésre ad választ.

Funkció Alapvető kérdés Promóció Hogyan kelthetjük fel a figyelmet és ösztönözhetjük a cselekvésre? Értékesítés Az érdeklődést bevételre tudjuk-e konvertálni? Termék- vagy szolgáltatásmenedzsment Olyan terméket fejlesztünk, amire az embereknek valóban szükségük van? Marketinginformáció-kezelés Milyen betekintések irányítják döntéseinket? Árazás Értéket teremtünk anélkül, hogy csökkentenénk a keresletet? Finanszírozás Bizonyítható-e a befektetés megtérülése? Terjesztés Az emberek akkor és ott férhetnek hozzá a termékünkhöz, amikor és ahol szükségük van rá?

Hét marketingfunkció: a stratégiától a végrehajtásig a ClickUp segítségével

Most, hogy már tisztában van a marketing 7 funkciójával, itt az ideje, hogy a stratégiát tettekre váltsa.

És itt jön be a ClickUp. Ha termékfejlesztési tervet készít, potenciális ügyfeleket követ nyomon, kampányadatokat elemz, vagy a következő termékbevezetést koordinálja a különböző csatornákon, a ClickUp egy helyen biztosítja csapatának a marketingfolyamat minden részének tervezését, szervezését és végrehajtását.

Az automatizálástól és a ClickUp Brain-től a CRM-ig és az egyedi irányítópultokig minden rendelkezésére áll, amire szüksége van az okosabb marketinghez.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅