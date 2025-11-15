A marketing 7 funkciója (példákkal)

Amikor belép kedvenc kávézójába, és már tudja, mit fog rendelni, az a marketing csendes munkájának eredménye.
Ez az oka annak, hogy a márka ismerősnek tűnik, a hangulat megfelelő, és valahogy anélkül, hogy gondolkodott volna rajta, elkezdte követni őket az Instagramon.
De a marketing sokkal több, mint egy okos reklám vagy egy remek logó.
Ez mindaz, ami a közönségét nemcsak tudatára ébreszti annak, amit árul, hanem valóban lelkesíti is érte.
Mivel a marketing egy vállalkozás számos területét érinti, a diszciplína hét alapvető funkcióra oszlik, amelyek mindegyike elengedhetetlen a márka világszerte való megjelenésének alakításában.
Akár marketinges, aki stratégiáját finomítja, akár alapító, aki korlátozott erőforrásokkal próbál növekedni, ez a hét pillér képezi az alapot, amelyre építhet.
Ebben a bejegyzésben bemutatjuk mind a hét marketingfunkciót, valós példákat hozunk, áttekintjük a legjobb csatornákat azok aktiválásához, és megosztjuk, hogyan lehet mindezt hatékonyabban végrehajtani.
Melyek a marketing 7 funkciói?
A hét marketingfunkció azok az építőelemek, amelyek segítenek vállalkozásának a megfelelő termékeket a megfelelő emberekkel összekapcsolni, és visszatérő vásárlókat szerezni.
Íme a marketingkampány-menedzsment hét szakasza 👇
- Promóció: Mindenre kiterjed, a reklámozástól és a PR-től a közösségi médiáig, az e-mail marketingig és az influencer kampányokig. A cél a figyelem felkeltése, a tudatosság növelése és az emberek vásárlási szándékának ösztönzése.
- Értékesítés: magában foglalja a potenciális ügyfelekkel való beszélgetést, a termék értékét kiemelő jellemzők bemutatását, valamint a vásárlási döntés meghozatalában való segítségnyújtást.
- Termék- vagy szolgáltatásmenedzsment: Arra összpontosít, hogy terméke vagy szolgáltatása megfeleljen az ügyfelek igényeinek. Magában foglalja a kutatást, a frissítéseket és a fejlesztéseket, amelyek az emberek igényein és a versenytársak tevékenységén alapulnak.
- Marketinginformáció-kezelés: Összegyűjti és elemzi a közönségével, versenytársaival és az iparági trendekkel kapcsolatos információkat.
- Árazás: Megtalálja a megfelelő egyensúlyt a vásárlók fizetési hajlandósága, a versenytársak árai és a nyereségesség fenntartása között.
- Finanszírozás: Foglalkozik a marketingtevékenységek költségvetésének és finanszírozásának kérdéseivel. A hirdetésekre szánt pénz félretételétől a eszközökbe vagy termékfejlesztésbe történő befektetésig a finanszírozás biztosítja, hogy rendelkezésre álljanak a marketingkommunikációs stratégia megvalósításához szükséges források.
- Terjesztés: Biztosítja, hogy terméke valóban eljusson a vásárlókhoz, legyen szó online értékesítésről, bolti értékesítésről vagy közvetlen kiszállításról; a cél az, hogy a célközönség számára a hozzáférés egyszerű, hatékony és kényelmes legyen.
A ClickUp for Marketing Teams segítségével előre elkészített sablonok, irányítópultok, automatizálás, beépített AI-asszisztens és űrlapok állnak rendelkezésére. Ezek együttesen segítenek Önnek a következő funkciókon kívül az összes többi marketingfunkció központosításában.
1. Promóció
A termék- és szolgáltatásmenedzsment promóciós szakaszában sikeres marketingstratégiával a megfelelő üzenetet a megfelelő időben közvetíti különböző csatornákon keresztül.
A márkák promóciós marketingkampányokat használnak, hogy felkeltse az érdeklődést egy új termék bevezetése iránt. Emellett arra is használják, hogy a bevezetés után is fenntartsák a figyelmet.
🌸 Gyors esettanulmány: A Nike „So Win” Super Bowl LIX reklámja hatalmas visszhangot keltett, elnyerte a Super Clio Award díjat, és a mérkőzés közvetítése során több millió nézőt ért el.
A kampányban 60 másodperces fekete-fehér felvételek szerepeltek női sportolókkal, amelyek segítségével a Nike kihasználta a női sportok nézőszámának 20%-os éves növekedését.
Íme néhány csatorna, amelyet promóciós stratégiájában felhasználhat.
- Reklámozás: A Google, YouTube, Instagram, TV vagy akár nyomtatott hirdetésekhez hasonló platformokon fizetett hirdetések kiválóan alkalmasak a gyors elérhetőség növelésére.
- Közösségi média: Organikus bejegyzések, Reels, Stories és Lives az Instagramon, a TikTokon, a LinkedInen és bárhol máshol, ahol a közönsége naponta böngészik.
- Influencer marketing: Együttműködés olyan megbízható személyekkel, mint niche alkotók vagy nagy népszerűségű személyiségek, akik máris a közönség figyelmét élvezik.
- Tartalommarketing: Oktató és érdekes blogok, videók, oktatóanyagok és esettanulmányok, amelyek finoman promóznak, miközben értéket nyújtanak.
- E-mail marketing: Közvetlen kommunikáció hírlevelek, exkluzív ajánlatok, termékbejelentések és hasznos tippek révén.
- Események: webináriumok, termékbemutatók, pop-up üzletek vagy kiállítási standok, ahol az emberek valós időben megismerhetik a márkáját.
- Public relations: Médiamegjelenések, podcast-interjúk és sajtóközlemények a harmadik felek hitelességének és szélesebb körű figyelemnek a megszerzése érdekében.
- Értékesítési promóciók: Promóciós stratégiák, mint például kedvezmények, időkorlátozott ajánlatok, ajánlói kódok vagy hűségprogramok, amelyek ösztönzik az embereket a cselekvésre.
📌 Példa: Új, AI-alapú automatizálási funkciót indít a SaaS termelékenységi platformján. Így valósíthatja meg:
- Közzétesz egy blogbejegyzést „5 módszer, amellyel az AI felére csökkentheti a heti értekezletek számát” címmel.
- YouTube-hirdetést futtat, amelyben bemutatja az új automatizált munkafolyamat termékdemóját.
- Partnerkapcsolatot létesít egy termelékenységet növelő szolgáltatóval a LinkedIn-en, hogy az Ön platformját használva megossza eredményeit.
- Szegmentálja e-mail listáját, és küldjön korai hozzáférési meghívókat a legaktívabb felhasználóknak.
Mindezeket az adatokat táblázatokban vagy a ClickUp projektmenedzsment rendszerében központosítva tárolhatja.
A ClickUp egy skálázható rendszert biztosít marketingcsapatainak az együttműködés, a láthatóság, a végrehajtás és a nyomon követés területén. Nézzük meg, hogyan!
Gondoljon a ClickUp Tasks-ra úgy, mint egy feladatkezelő platformra, amelyet marketingkampányának minden mozgó elemének kezelésére használhat.
Ha többcsatornás promóciót futtat, minden feladat, például „Instagram-hirdetések elindítása” vagy „E-mail szöveg véglegesítése”, egyértelmű leírásokkal, felelősökkel, határidőkkel és alfeladatokkal bontható le. Akár a felhasznált időt is nyomon követheti, fontos eszközöket csatolhat és prioritási címkéket adhat hozzá, így marketingcsapata mindig tudja, mi a sürgős.
Ha áttekintést szeretne kapni a projektről, a mérföldkövekről és a következő feladatokról, használja a ClickUp Views funkciót. Ezzel a feladatok listában, táblázatban, naptárban vagy Gantt-diagramban is megjeleníthetők.
✅ Próbáld ki: Használj olyan eszközöket, mint a Google Analytics, a Meta Audience Insights vagy az Instagram-felmérések, hogy megértsd a célközönségedet, hol tölti az idejét és mi érdekli. Ezután kampányként tervezheted meg promóciós mixedet. Keverj össze nagy hatótávolságú csatornákat (például fizetett hirdetéseket) és nagy bizalmat élvező csatornákat (például e-maileket, híradásokat vagy influencerek ajánlásait), hogy hitelességet építs.
Szeretné megtanulni, hogyan lehet egy marketing stratégiát a nulláról felépíteni? Nézze meg ezt az oktatóanyagot:
2. Értékesítés
Az értékesítési szakaszban a marketinges feladata, hogy a potenciális ügyfelet a „ez érdekesnek tűnik” érzésről a „szükségem van rá” érzésre vezesse. Az értékesítés, a hét marketingfunkció egyike, magában foglalja a vásárlói demográfiai adatok megértését, az érték kommunikálását és a bizalom kiépítését.
🌸 Gyors esettanulmány: A Sephora arcfelismerő alkalmazása 25%-os vásárlási növekedést és 15%-os konverziós növekedést eredményezett a boltokban. Azzal, hogy a felhasználók virtuálisan kipróbálhatták a termékeket, a Sephora áthidalta a digitális és a fizikai kiskereskedelem közötti szakadékot, és ezzel mérhető mértékben növelte az eladásokat.
A legszélesebb körben alkalmazott értékesítési stratégiák a következők:
- Közvetlen értékesítés: Személyes vagy telefonos egyéni beszélgetések, amelyekben az értékesítők az üzenetet az egyes ügyfelek igényeihez igazítják.
- Termékbemutatók: Élő bemutatók, amelyek segítségével az emberek pontosan megismerhetik a termék működését és azt, hogy hogyan oldja meg problémáikat.
- Tanácsadó értékesítés: Kérdések feltevése, a problémás pontok megértése és megoldások felkínálása, nem csak a termék jellemzőinek hangsúlyozása.
- Kifogások kezelése: Őszinte válaszok a gyakori habozásokra, például az árra, az időzítésre vagy a funkciókra vonatkozóan.
- CRM-követés: Olyan platformok használata, mint a ClickUp vagy a Salesforce, CRM-kampányok lebonyolítására a potenciális ügyfelek kezelése és a beszélgetések nyomon követése érdekében.
📌 Példa: A termelékenységi szoftvert kínáló SaaS startupja a ClickUp Forms segítségével gyűjti össze a potenciális ügyfelek adatait egy ingyenes webináriumon, majd a ClickUp CRM segítségével egy központi munkaterületen rendszerezi azokat (erről később bővebben). Az értékesítési csapat tagjai áttekintik az űrlapon megadott válaszokat, és az értékesítési folyamat során ösztönzik a kétirányú kommunikációt, hogy tájékoztassák a potenciális ügyfeleket.
A ClickUp Automations és az AI Agents segítségével automatizálhatja a potenciális ügyfelek minősítését.
Például, miután egy potenciális ügyfél kitöltött egy űrlapot, automatikusan létrehozhat egy feladatot, hozzárendelheti azt egy adott értékesítőhöz, és prioritás alapján beállíthat egy határidőt.
Miután a bemutató hívás befejezettként lett jelölve, automatikus feladatot indíthat el, amelynek keretében követő e-mailt küldhet és csatolhat egy releváns esettanulmányt.
Automatizálhatja a feladatok állapotának megváltoztatását, amikor az ügyletek előrehaladnak a folyamatban (például „minősített potenciális ügyfél”ről „bemutató ütemezése”re), vagy e-mailben értesítheti csapatát, ha egy fontos potenciális ügyfél figyelmet igényel.
Ha marketingcsapata még mindig bizonytalan, ez a videó segít megérteni a ClickUp Automations előnyeit.
⚡ Sablonarchívum: Ingyenes marketingkampány-sablonok a kampánytervezés és -végrehajtás egyszerűsítéséhez
3. Termék- vagy szolgáltatásmenedzsment
A termék- vagy szolgáltatásfejlesztés célja annak biztosítása, hogy az Ön által értékesített termékek valóban megfeleljenek a közönség igényeinek, ma és holnap is. Ez a funkció túlmutat a termék bevezetésén, és a visszajelzések gyűjtésére, a meglévő kínálat fejlesztésére, valamint esetenként teljesen új termékek létrehozására összpontosít. Ha Ön nem fejlődik, akkor a versenytársai fogják.
🌸 Gyors esettanulmány: A Dove „Real Beauty AI” kampánya az első hónapban több mint 50 millió felhasználót ért el, és mesterséges intelligenciát használt a szépségszűrők hatásának bemutatására. A kampány 40%-kal növelte a Dove közösségi médiában való említésének számát, és megerősítette a márka hitelességét.
Íme néhány érdemes termék- és szolgáltatásmenedzsment stratégia:
- Piaci visszacsatolási hurkok: Hozzon létre nyílt marketingkommunikációs csatornákat az ügyfelek visszajelzéseihez, például felméréseket, NPS-pontszámokat, támogatási jegyeket és felhasználói értékeléseket, hogy megérthesse, mi működik.
- Tesztelés és validálás: A nagy bevezetés előtt végezzen alapos tesztelést. Futtasson béta programokat, A/B teszteket vagy soft launchokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy amit épít, az valódi felhasználók körében is visszhangra talál.
- Funkciók frissítései és fejlesztései: Használja a visszajelzéseket és az adatokat a termék rendszeres fejlesztéséhez. Ez lehet bármi, például hibajavítás, a használhatóság javítása vagy új funkciók hozzáadása.
- Felhasználói és piackutatás: Egyensúlyozza a széles körű piaci trendeket (az iparág tevékenységét) a közvetlen felhasználói betekintéssel (az ügyfelek igényeivel), hogy okosabb döntéseket hozhasson.
📌 Példa: Tegyük fel, hogy termék- vagy marketingtervet készít a termelékenységi platformjához. A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense így segíthet abban, hogy gyorsabban haladjon a stratégiától a végrehajtásig.
Az ötletekből útiterv-feladatok
Kérje meg a Brain-t, hogy „Készítsen egy harmadik negyedéves tartalmi ütemtervet a SEO, az influencer marketing és az e-mail kampányok számára a SaaS termékemhez. ” Feladatokat vagy alfeladatokat kap, határidőkkel, felelősökkel és prioritásokkal együtt.
Kérdezzen a meglévő tervekről
Nem tudja, mi van már tervben? Kérdezze meg a Brain-t:
Milyen funkciók vannak tervben szeptemberre? Milyen Product Hunt tevékenységek vannak tervben a termék bevezetéséhez?
Összegezze a termék- vagy kampányterveket
Ha komplex útiterv-dokumentumokon dolgozik, megkérheti a Brain-t, hogy foglalja össze a legfontosabb információkat. Ez hasznos lehet vezetői frissítések, érdekelt felek közötti egyeztetések vagy belső hírlevelek esetén.
A Brain MAX az AI-alapú asztali társad, amely mély integráció, automatizálás és több vezető AI-modell erejének kombinálásával alakítja át a marketinget. A Brain MAX segítségével akár 1,1 napot is megtakaríthatsz hetente, és akár 86%-os költségmegtakarítást érhetsz el a kampánytervezés, a tartalomkészítés és az elemzés egyszerűsítésével – mindezt egy helyen.
Használja a beszéd-szöveggé alakító funkciót az ötletek gyors összegyűjtéséhez, a bejegyzések vázlatának elkészítéséhez vagy a stratégiák felvázolásához, és hagyja, hogy a Brain MAX mesterséges intelligencia modelljei (például a GPT, a Claude és a Gemini) kreatív szövegeket generáljanak, kampányadatokat elemezzenek és hasznosítható betekintést nyújtsanak. Automatikusan nyomon követi a teljesítménymutatókat, azonosítja a trendeket és optimalizálási javaslatokat tesz, így Ön a megfelelő közönséget célozhatja meg és maximalizálhatja a befektetés megtérülését. A közösségi média ütemezésének automatizálásától a csapat visszajelzéseinek szervezéséig a Brain MAX hatékonnyá, adatközpontúvá és mindig előretekintővé teszi marketing munkafolyamatát.
📚 További információ: Hogyan használható az AI a marketingben?
4. Marketinginformáció-kezelés (MIM)
A MIM a marketing egyik kulcsfontosságú funkciója, mert biztosítja, hogy a marketingszakemberek időszerű, releváns és pontos információkat használjanak a termékek fejlesztéséhez, a piaci versenyképesség megőrzéséhez és a kampányok teljesítményének nyomon követéséhez.
🌸 Gyors esettanulmány: 2024-ben a Tombras a PODS számára készített, az időjáráshoz igazított „Impossibly Smart Billboard” kampányával került a címlapokra, amelynek keretében több mint 6000 mesterséges intelligenciával működő, hiperlokális hirdetést helyezett el New York City-ben közlekedő teherautókon, amelyek valós időben alkalmazkodtak az időjáráshoz, a helyszínhez és a forgalomhoz. Ez az innovatív megközelítés 60%-os növekedést eredményezett a weboldal látogatásainak számában és 33%-os növekedést a PODS árajánlatkéréseinek számában New Yorkban, ami a vállalat legerősebb heti növekedését jelentette az elmúlt években.
A MIM-hez a következőket használhatja:
- Analitikai platformok: Használjon olyan eszközöket, mint a Google Analytics, a Mixpanel vagy a Meta Insights, hogy megnézze, mely tartalmak működnek, hol hagyják el az emberek a webhelyet, és hogyan kapcsolódnak be a különböző csatornákon.
- Piaci és versenytársi kutatás: Tartsa magát naprakészen az iparági jelentések, vásárlói vélemények és versenytársi auditok segítségével, hogy felismerje a trendeket és módosítsa pozicionálását az értékesítési és marketingstratégiájában.
- Adatszegmentálás: Osztja fel közönségét hely, viselkedés vagy vásárlási előzmények szerint, hogy hatékonyabban személyre szabhassa e-mailjeit, ajánlatait és hirdetéseit.
- Műszerfalak és jelentések: Készítsen valós idejű műszerfalakat, hogy csapata gyorsan megértse, mi működik jól.
- CRM eszközök: Használhat olyan CRM platformokat is, mint a ClickUp, amelyek segítenek tárolni és kezelni az ügyféladatokat, nyomon követni az értékesítési tevékenységeket, és személyre szabni a kommunikációt a korábbi viselkedés alapján.
📌 Példa: Ön egy SaaS termelékenységi platformot forgalmaz, és szeretné javítani a freemium felhasználóknak szóló e-mail kampányait.
A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftverében nyomon követheti a követési feladatokat, nyomon követheti az üzletkötési szakaszokat, és együttműködhet csapatával a hatékony marketingmenedzsment érdekében.
Először is, a ClickUp List View segítségével a csapata személyiség, viselkedés vagy értékesítési csatorna szakasza alapján rendezheti és szűrheti a szerződéseket. Hozzáadhat egyéni mezőket, például a potenciális ügyfél forrását, az utolsó interakció adatait, az ügyfélszegmenst, a vásárlási szakaszt stb.
Ezen felül akár ügyféladatbázist is létrehozhat, amelyben tárolhatja és elemezheti a szerződéseket, ügyfeleket és üzleteket. A kapcsolódó munkák nyomon követéséhez érdemes linkeket hozzáadni a feladatok és dokumentumok között. Nincs többé ide-oda ugrálás a különböző eszközök között. Ezzel a CRM-mel a marketing mind a 7 funkcióját egy eszközben kapja meg.
📚 További információk: Marketingoperációs szoftver csapatok számára
5. Árazás
Az árképzési szakaszban dönti el, hogy mennyibe kerüljön a terméke vagy szolgáltatása (természetesen), és miért éri meg az árát.
Ez egyensúlyozási feladat: fedezze költségeit, maradjon versenyképes, és tükrözze az ügyfelek által érzékelt értéket. Ha ezt jól csinálja, árazási stratégiája mind a piaci növekedést, mind az egészséges haszonkulcsot támogatja.
🌸 Gyors esettanulmány: A Chili's gerilla pop-up üzlete Manhattanben egyetlen hétvégén több mint 10 000 embert vonzott és 6 milliárd médiaimpressziót generált.
A kampány a gyorséttermi árak emelkedésére hívta fel a figyelmet, és népszerűsítette a Chili's új Big QP hamburgerét, ami 12%-os értékesítési növekedést eredményezett a bevezetés hetében.
Íme néhány termékárazási stratégia, amelyet alkalmazhat:
- Értékalapú árképzés: Árait ne csak a költségei vagy a versenytársak árai alapján állapítsa meg, hanem az ügyfelek által érzékelt érték alapján is. Ez különösen jól működik egyedi vagy prémium termékek esetében, ahol az érzékelt érték a legfontosabb.
- Költségplusz árazás: Adjon hozzá egy meghatározott árrést a termék gyártási költségéhez. Ez egyszerű és megbízható módszer, de figyelnie kell a piaci változásokra.
- Penetrációs árazás: Alacsonyabb áron indítsa el a terméket, hogy korán megteremtse a piaci részesedést, majd emelje az árat, miután megnyerte a vásárlókat az árazási eszközökkel.
- Versenyképes árazás: Árazza termékét hasonlóan a piacon található hasonló termékekhez. Ez ideális azoknak a kategóriáknak, amelyek árérzékeny fogyasztókat céloznak meg.
- Csomagárak: Kombinálja a termékeket vagy szolgáltatásokat egy csomagban, így kedvezőbb áron juthat hozzájuk, mint ha külön vásárolná meg őket.
- Dinamikus árképzés: Az árakat valós időben, a kereslet, a készlet vagy a napszak függvényében módosítsa; ezt gyakran alkalmazzák például a légitársaságok vagy az autómegosztó alkalmazások.
📌 Példa: A ClickUpnál freemium + értékalapú, többszintű árazási modellt alkalmazunk. Minden szint a különböző felhasználók méretéhez, komplexitásához és igényeihez igazodik. Ez a modell támogatja a „land-and-expand” növekedési stratégiát is: kezdje kicsiben, növelje a használatot, és frissítsen, ahogy a csapata és a munkafolyamatok komplexitása növekszik.
Az ingyenes próbaverziók nem működnek. És a legtöbb SaaS-alapító nem hajlandó ezt beismerni. Ha termékéhez visszaszámlálóra van szükség a döntés meghozatalához, akkor rossz problémát old meg. Az ingyenes próbaverziókkal valójában ez történik: 1–3. nap: A felhasználó regisztrál, kicsit körülnéz, majd elterelődik a figyelme. 4–10. nap: Csend. Talán egyszer bejelentkezik. 11–13. nap: Pánik e-mail. „A próbaidőszak hamarosan lejár!” 14. nap: Döntés ideje. Csakhogy soha nem használták igazán. Ez egy kényszerű menetelés egy olyan döntés felé, amelyre senki sem áll készen. Mi a ClickUp-ot az első naptól kezdve ingyenesnek terveztük. Az emberek azt hitték, megőrültünk. „Soha nem fogtok pénzt keresni vele.” „A felhasználók örökre ingyenesek maradnak.” „Sürgősen konvertálnotok kell őket.” Tévedtek. A Free Forever eltávolítja azt a mesterséges nyomást, amely miatt a felhasználók sietve használják a terméket. Időt szánnak arra, hogy valódi munkafolyamatokat építsenek ki és megtapasztalják a valódi értéket. Amikor elérik a ingyenes verzió korlátait, akkor frissítenek, mert akarnak, nem azért, mert egy időzítő kényszeríti őket. Ingyenes-fizetős konverziónk jobb, mint az iparági standard, és ügyfeleink hosszabb ideig maradnak, mert a valódi érték megtapasztalása után döntöttek a fizetés mellett.
👀 Tudta? A használat alapú árazás felváltja a hely alapú árazást a SaaS-ban. Az OpenView felmérése szerint a vállalatok 39%-a használat alapú árazást alkalmaz. Ennek oka, hogy így az ügyfelek kis lépésekkel kezdhetik el kipróbálni a terméket, és ahogy egyre jobban megszerzik, úgy válik a bővítés zökkenőmentessé.
6. Finanszírozás
A marketingben a pénzügyek központi stratégiai szerepet játszanak, irányítva az erőforrások elosztását, a kampányok prioritásainak meghatározását és a befektetés megtérülésének méréseit.
Vegyük például a termékmenedzsmentben végzett kísérletezést. Minden növekedési csapat új csatornákat vagy kreatív stratégiákat szeretne kipróbálni. De korlátok nélkül az A/B tesztek gyorsan drága találgatásokba torkollhatnak.
A pénzügyi osztály biztonságos, előre jóváhagyott kiadási limiteket határoz meg, így a csapatok szabadon kísérletezhetnek anélkül, hogy kockáztatnák a marketingtervek túllépését.
Így támogatja a pénzügy a marketinget:
- Árazás: A marketing és a termék részleg javaslatot tehet az árazásra, de a pénzügyi részleg modellezi a árrés hatását, a megtérülési időt és a csomagolási stratégiákat.
- Attribúciós modellezés: A pénzügyi osztály a marketing műveletekkel együttműködve gondoskodik arról, hogy a kampányokhoz rendelt bevételek pontosak legyenek.
- Tőkehatékonysági történetmesélés: A startupoknál és a növekedési fázisban lévő vállalatoknál a pénzügyi és a marketing részlegek közösen mesélik el a hatékony növekedés történetét (pl. „Kétszeresére növeltük a pipeline-t, miközben a CAC 20%-kal csökkent”).
- Kreatív beszállítói felügyelet: A pénzügyi osztály felülvizsgálja a megbízási díjakat, a szoftveres szerződéseket és a szabadúszói megállapodásokat, biztosítva, hogy a kiadások arányban álljanak a hatással.
Ahhoz, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, a marketingcsapatnak és a finanszírozási marketingosztálynak egyetlen megbízható információforrásra van szüksége.
📌 Példa: A SaaS platformjának negyedik negyedévi növekedési sprintjét tervezi, és 75 000 dollárt kell elosztania fizetett keresés, gondolatvezetői tartalom és termékorientált webináriumok között. A marketing költségvetési sablonokat fogja használni a pénzügyi és marketing KPI-k tervezéséhez.
📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne?
A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!
7. Terjesztés
A terjesztési szakaszban a megfelelő csatornákon keresztül, a megfelelő időben juttatja el termékét vagy üzenetét a közönséghez. Ez digitális tartalom szállítását, partnerségek kezelését, influencerek hatókörének bővítését vagy a kiskereskedelmi logisztika koordinálását jelentheti.
🌸 Gyors esettanulmány: A 2023-as Barbie-film marketingkampánya új szabványt teremtett a blockbuster promóciók terén, több mint 1,4 milliárd dolláros globális bevételt hozva és a valaha volt legsikeresebb, nő által rendezett filmmé válva.
Több mint 100 márkapartnerség, olyan virális digitális eszközök, mint a Barbie Selfie Generator (amely 279%-kal növelte a Mattel globális elérhetőségét), és olyan élményalapú események, mint a Barbie Dreamhouse Challenge segítségével a kampány 179 millió organikus megjelenítést és 4,6 milliárd hashtag-megtekintést generált. Különösen vonzó volt a Z generáció számára, amelynek 93%-a vonzónak találta a marketinget, és a nyitóhétvégén a nézők 81%-a 35 év alatti volt, miközben globális „Barbiecore” trendet indított el.
A terjesztési stratégia kidolgozásakor figyelembe veszi azokat a csatornákat, amelyek a legtöbb beszélgetést generálják. Emellett megválaszolja azt a kritikus kérdést is, hogy a piacra lépési stratégiánk összhangban van-e az értékesítés, a marketing és a műveletek terén?
Íme ennek a szakasznak a legfontosabb elemei:
- Szállítás és logisztika: A fizikai termékek mozgásának kezelése a raktártól a vevőig. Gondoljon a megrendelések nyomon követésére, a csomagolásra, a szállítási partnerekre és a készletek szintjére.
- Digitális szállítás: Szoftverek, e-könyvek, online tanfolyamok és egyéb digitális termékek esetében a terjesztési csatornák azonnaliak és globálisak.
- Kiskereskedelmi elhelyezés: Termékeinek fizikai polcokra való elhelyezése, legyen az szupermarket, butik vagy ideiglenes pop-up áruház.
- Közvetlen fogyasztói értékesítés (D2C): Weboldalán vagy alkalmazásán keresztül közvetlenül a célközönségének értékesít, kiküszöbölve a közvetítőket.
- Omnichannel: Zökkenőmentes élmény létrehozása online áruházak, mobilalkalmazások, közösségi platformok és hagyományos üzletek között
📌 Példa: Új funkciót – AI-alapú automatizálást – vezet be a felhasználók számára három fázisban: korai felhasználók, aktív felhasználók és az általános felhasználói bázis.
A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti, hogyan teljesít ez a bevezetés a marketing e-mailekben, az alkalmazáson belüli bejelentésekben és a közösségi elkötelezettségben. A valós idejű irányítópultok a terjesztést egy fekete dobozból egy ellenőrzött, adatközpontú munkafolyamatba alakítják át.
A ClickUp egy munkaterületen köti össze a marketinget, az értékesítést, a műveleteket és a logisztikát. A műszerfalak mindenki számára, a marketingmenedzsertől az értékesítési menedzserig, közös információforrást nyújtanak a forgalmazás előrehaladásáról.
👀 Tudta? Számos, szakértők által lektorált tanulmány kimutatja, hogy a csatorna kontextusa befolyásolja a fogyasztók érték- és bizalomérzékelését.
Például egy luxuscikk, amelyet egy olyan, nagy kedvezményeket kínáló platformon árulnak, mint az Amazon, minőségromlásnak tűnhet, még akkor is, ha eredeti.
Miért fontosak még mindig ezek a funkciók?
Az eszközök megváltozhattak – TikTok a TV helyett, AI a gyakornokok helyett.
A marketing alapjai azonban nem változtak. A marketing hét funkciója továbbra is releváns, mert azok a legfontosabb feladatok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy terméket értelmes és nyereséges módon összekapcsoljunk a megfelelő közönséggel.
Minden funkció egy kritikus üzleti kérdésre ad választ.
|Funkció
|Alapvető kérdés
|Promóció
|Hogyan kelthetjük fel a figyelmet és ösztönözhetjük a cselekvésre?
|Értékesítés
|Az érdeklődést bevételre tudjuk-e konvertálni?
|Termék- vagy szolgáltatásmenedzsment
|Olyan terméket fejlesztünk, amire az embereknek valóban szükségük van?
|Marketinginformáció-kezelés
|Milyen betekintések irányítják döntéseinket?
|Árazás
|Értéket teremtünk anélkül, hogy csökkentenénk a keresletet?
|Finanszírozás
|Bizonyítható-e a befektetés megtérülése?
|Terjesztés
|Az emberek akkor és ott férhetnek hozzá a termékünkhöz, amikor és ahol szükségük van rá?
Hét marketingfunkció: a stratégiától a végrehajtásig a ClickUp segítségével
Most, hogy már tisztában van a marketing 7 funkciójával, itt az ideje, hogy a stratégiát tettekre váltsa.
És itt jön be a ClickUp. Ha termékfejlesztési tervet készít, potenciális ügyfeleket követ nyomon, kampányadatokat elemz, vagy a következő termékbevezetést koordinálja a különböző csatornákon, a ClickUp egy helyen biztosítja csapatának a marketingfolyamat minden részének tervezését, szervezését és végrehajtását.
Az automatizálástól és a ClickUp Brain-től a CRM-ig és az egyedi irányítópultokig minden rendelkezésére áll, amire szüksége van az okosabb marketinghez.
