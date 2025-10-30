A 11 legjobb Trainual alternatíva csapatképzéshez és folyamatok dokumentálásához 2025-ben

A vállalkozás méretének növelése azt jelenti, hogy az alkalmazottak képzését is bővíteni kell. Itt jön képbe a Trainual, egy képzési menedzsment rendszer, amelyet dokumentálás, beillesztés és folyamatok egységessége céljából fejlesztettek ki. Egyszerű és strukturált, de a csapatok növekedésével a platform rugalmassága kezd megmutatkozni.

A Trainual alternatíváinak keresésekor olyan platformokat érdemes választani, amelyek az egyszerű dokumentációt automatizálással, elemzéssel és zökkenőmentes tartalomszolgáltatással kombinálják. Plusz pontokat kapnak, ha feladatok kezelésére vagy HRIS rendszerként is használhatók.

Elvégeztük a házi feladatot Ön helyett, és összegyűjtöttük a legjobb Trainual alternatívákat a csapatképzéshez és a folyamatok dokumentálásához.

Miért érdemes a Trainual alternatíváit választani?

Íme néhány ok, amiért érdemes lehet egy Trainual alternatívát fontolóra venni az alkalmazottak képzéséhez és beillesztéséhez:

A keresési funkció bonyolult lehet: A keresési funkció elvileg hasznos, de nem mindig működik olyan zökkenőmentesen, ahogyan azt remélné. Ha a tartalom nincs megfelelően rendszerezve vagy egyértelműen címkézve, az eredmények nagyon szétszórtak lehetnek.

Korlátozott testreszabási és tervezési rugalmasság: A felhasználók korlátozott tartalomelrendezési lehetőségekről számolnak be – például a formázás gyakran alapszintű, és hiányoznak a többszintű pontok stílusai vagy a fejlett márkajelzés funkciók.

Alapvető jelentések és elemzések: Bár a jelentések funkcionálisak, hiányoznak belőlük a mélyreható elemzések. Nem kaphat több betekintést a kvíz teljesítményébe, a témákra fordított időbe vagy a valós idejű tevékenységi naplóba, mint például a Google Docs eszközökben.

Nincs dokumentumimport: A nagy vagy összetett dokumentumok importálásához átformázás szükséges, és nincs natív Google Docs szinkronizálás – továbbra is szükség van a másolás-beillesztésre.

Nincs valós idejű feladatvégrehajtás: A Trainual a képzési modulokra és az SOP-kra összpontosít, de nem tartalmaz élő feladatellenőrző listákat vagy a helyszíni végrehajtás nyomon követését. Az operatív megfelelés és a képzési igényekhez feladatkezelő vagy HRIS rendszerekre lesz szüksége.

Árkötöttség: Az ár a felhasználók számától függ, és többnyelvű támogatás, egyéni domainnevek és elektronikus aláírások esetén olyan kiegészítők szükségesek, mint a Trainual+, ami kis csapatok számára költségessé teszi a használatát.

Zavaros tartalomoldal: Ahogy a képzési könyvtár növekszik, a Tartalom oldal egyre zavarosabbá válik. Minden egy hosszú listában szerepel, ami túlterhelő lehet.

Fedezzük fel azokat a Trainual alternatívákat, amelyek leküzdik ezeket a korlátokat, és nagyobb rugalmasságot, valamint intuitív felhasználói felületet kínálnak.

A Trainual alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a legjobb platformokról a képzés, az új munkatársak beillesztése és a folyamatok dokumentálása terén.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp AI-alapú képzés, dokumentáció és műveletek egy platformon Csapat mérete: Ideális startupok, kkv-k és növekvő vállalkozások számára ClickUp Docs, tudásbázis, AI asszisztens (ClickUp Brain), automatizálás, sablonok, jogosultságok Örökre ingyenes; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. Document360 Strukturált belső és külső tudásbázisok Csapat mérete: Ideális ügyfélszolgálati és termékoktatási csapatok számára AI chatbot (Ask Eddy), cikkek verziókezelése, egyedi domainnevek, részletes elemzések Egyedi árazás Absorb LMS Vállalati szintű tanulásmenedzsment AI eszközökkel Csapat mérete: Ideális nagy szervezetek számára, amelyeknek megfelelési követelményeknek kell megfelelniük Absorb Create AI, intelligens asszisztens, SCORM/xAPI támogatás, többnyelvű portálok Egyedi árazás Scribe Lépésről lépésre dokumentált folyamatok vizuális rögzítéssel Csapat mérete: Ideális operációs, IT és támogató csapatok számára Automatikusan generált SOP-k, Scribe Pages, kézi szerkesztő, egy kattintással megosztható tartalmak Örökre ingyenes; fizetős csomagok 15 USD/felhasználó/hónap áron TalentLMS Játékosított, hozzáférhető vállalati képzés Csapat mérete: Ideális HR és tanulási és fejlesztési csapatok számára Drag-and-drop építő, TalentCraft AI, gamification, tanúsítványok 149 USD/hó áron Lessonly by Seismic Interaktív képzés értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára Csapat mérete: Ideális bevétel-növelő és coaching programokhoz AI videó értékelés, Seismic tartalomintegráció, interaktív órák Egyedi árazás Process Street Kódolás nélküli folyamatok automatizálása és megfelelőségi nyomon követés Csapat mérete: Ideális HR-, operációs és megfelelőségi csapatok számára Ellenőrzőlista-készítő, AI-ügynök (Cora), jóváhagyások, munkafolyamat-elemzés Egyedi árazás 360Learning Együttműködésen alapuló, kollégák által vezetett vállalati képzés Csapat mérete: Ideális vállalati tanulási és fejlesztési programokhoz Szociális tanulás, AI-ajánlások, kohortelemzés, testreszabható akadémiák 8 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik Guru AI-alapú belső tudásközpontok kontextusfüggő válaszokkal Csapatméret: Ideális elosztott csapatok és hibrid munkahelyek számára Tudáskártyák, Guru GPT, böngésző/Slack integrációk, elemzések Ingyenes próba; fizetős csomagok 18 USD/felhasználó/hónap áron Coassemble Gyors, vizuális mikro-tanulás és interaktív tanfolyamok Csapat mérete: Ideális kis csapatok és kreatív képzési programok számára Több mint 40 sablon, Headless mód, interaktív kvízek, elemzések Ingyenes; fizetős csomagok 100 dollártól/hónap Docebo AI-vezérelt vállalati tanulási automatizálás Csapat mérete: Ideális globális szervezetek és ügyfélképzések számára AI-szerzői funkciók, virtuális coaching, mélyreható keresés, CRM/HRIS integrációk Egyedi árazás

A legjobb Trainual alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Íme a Trainual alternatívái, amelyek olyan modern csapatok számára készültek, mint az Öné.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú képzés és műveletek egy platformon)

Készítsen SOP-kat, beilleszkedési útmutatókat és wikiket, amelyek zökkenőmentesen kapcsolódnak a munkafolyamataihoz a ClickUp Docs segítségével.

Ha a jelenlegi képzési platformja megnehezíti az SOP-k és a feladatok összehangolását, vagy a csapatának wiki, dokumentumok és projekt táblák között kell váltogatnia a munka elvégzéséhez, a ClickUp ezt egy helyen megoldja.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, egyetlen munkaterületen egyesíti a dokumentációt, a projektmenedzsmentet és az AI-alapú tudásbázist. A funkciókban gazdag ClickUp Docs segítségével dinamikus SOP-kat, beilleszkedési útmutatókat és belső wikiket hozhat létre, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és a munkafolyamatokhoz. Az ajánlatot még vonzóbbá teszi, hogy támogatja a valós idejű együttműködést és szerkesztést is.

Készítsen együttműködésen alapuló, könnyen navigálható dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével.

A dokumentumon belül feladatok hozzárendelhetők, a haladás valós időben nyomon követhető, vizuális widgetek, például irányítópultok vagy idővonalak ágyazhatók be, sőt, a szakaszok jogosultságalapú hozzáféréssel lezárhatók.

Rendeljen hozzá feladatokat, kövesse nyomon az előrehaladást, ágyazzon be irányítópultokat, és zárjon le szakaszokat a biztonságos hozzáférés érdekében a ClickUp Docs-ban.

📌 Gyors tipp: Azonnal szeretne létrehozni egy wikit? Nyissa meg a Docs Hub alkalmazást, kattintson a jobb felső sarokban található Create Doc gombra, majd válassza a Blank wiki lehetőséget a rendelkezésre álló opciók közül. Készítsen azonnal egy wikit a ClickUp Docs segítségével

Ha még tovább szeretne lépni, a ClickUp Knowledge Management egy olyan réteg, amely átalakítja a csapat információkeresési módszereit. Tegyük fel, hogy valaki beírja: „Mi a szülői szabadságra vonatkozó szabályzatunk?” A ClickUp Brain, a munkaterületén belül beépített AI-partner, azonnal átvizsgálja a csatlakoztatott dokumentumokat, feladatokat, wikiket és akár a külső integrációkat is, hogy a legpontosabb, legfrissebb választ adja.

Használja a ClickUp tudásmenedzsmentet, hogy az információk könnyen megtalálhatók legyenek.

Ezen túlmenően a ClickUp Brain segít új SOP-k kidolgozásában a semmiből, a meglévő beilleszkedési ellenőrzőlisták összefoglalásában könnyen emészthető cselekvési pontokká, valamint a korábbi feladatok, megjegyzések és dokumentumok alapján belső tudás automatikus generálásában.

Készítsen tudásdokumentumokat a ClickUp Brain segítségével, azonnal!

Megkérheti, hogy más hangnemben írja át a szabályzatokat, készítsen útmutatókat a befejezett munkafolyamatok alapján, vagy javasoljon dokumentációs frissítéseket, amikor a feladatok megváltoznak, ezzel órákat takarítva meg a kézi karbantartásból.

Mesterséges intelligenciával támogatott tudás és automatizálás A ClickUp a munkahelyére közvetlenül beépített mesterséges intelligenciával emeli a képzés és a dokumentálás színvonalát: Ezek az AI funkciók a ClickUp-ot egy egyszerű dokumentációs eszközből önműködő képzési központtá alakítják, ahol a tudás nem csak tárolásra kerül, hanem folyamatosan az Ön számára dolgozik.

Mesterséges intelligenciával támogatott tudás és automatizálás

A ClickUp a munkahelyére közvetlenül beépített mesterséges intelligenciával emeli a képzés és a dokumentálás színvonalát:

ClickUp Brain MAX: Keressen az összes ClickUp Docs, Tasks, Whiteboards és kapcsolódó alkalmazásában, például a Google Drive-ban, a Slackben és a Figma-ban, hogy azonnal megtalálja a megfelelő kontextust – még komplex vagy régebbi tartalmakban is, egy egyszerű Talk-to-Text parancs segítségével.

A Brain MAX részletes válaszokat ad a dokumentumok, feladatok és kapcsolódó alkalmazások átkutatása révén, így még a komplex vagy elrejtett ismeretek is azonnal hozzáférhetővé válnak.

ClickUp AI Agent:s Tegyen fel kérdéseket egyszerű angol nyelven (például „Mi a beilleszkedési ellenőrzőlistánk?”), és kapjon azonnali, ellenőrzött válaszokat a munkaterületén található ismeretekből.

A ClickUp AI Agents azonnali, forrásokkal alátámasztott válaszokat ad a természetes nyelvű kérdésekre, így munkaterületét élő tudásbázissá alakítja.

Ezek az AI funkciók a ClickUp-ot egy egyszerű dokumentációs eszközből önműködő képzési központtá alakítják, ahol a tudás nem csak tárolásra kerül, hanem folyamatosan az Ön számára dolgozik.

Szeretne többet megtudni arról, hogyan lehet AI-t használni a dokumentáció írásához? Kattintson az alábbi videóra 👇

A dokumentáció elindításához használhatja a ClickUp tudásbázis sablont. Ez előre strukturált mappákkal, oldalakkal és egyéni mezőkkel rendelkezik, amelyek segítenek a szabványos működési eljárások, belső irányelvek, beilleszkedési dokumentumok és GYIK-ek egy helyen történő szervezésében.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp tudásbázis-sablon segítségével egy helyen szervezheti az SOP-kat, irányelveket, beilleszkedési dokumentumokat és GYIK-eket.

A dokumentumokat feladatokhoz kapcsolhatja, tulajdonosokat rendelhet hozzájuk, és akár nyomon is követheti, mely oldalak frissítésre szorulnak, így tudásbázisa mindig naprakész és használható marad.

⚡ Sablonarchívum: Szüksége van a képzési programjának lépésről lépésre történő bevezetésére? Használja a ClickUp képzési bevezetési terv sablonját az ütemtervek megtervezéséhez, a feladatok kiosztásához és minden szakasz nyomon követéséhez, a kísérleti fázistól a teljes bevezetésig.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatok a végrehajtásra kész képzéshez: Közvetlenül a dokumentumaiból rendeljen hozzá feladatokat, adjon hozzá ellenőrzőlistákat, függőségeket és határidőket, hogy minden tudáselemet munkafolyamatokká alakítson Közvetlenül a dokumentumaiból rendeljen hozzá feladatokat, adjon hozzá ellenőrzőlistákat, függőségeket és határidőket, hogy minden tudáselemet munkafolyamatokká alakítson a ClickUp Tasks segítségével.

Nézetek minden tanulási stílushoz: Használja Használja a ClickUp nézeteket listás SOP-khoz, Kanban folyamatábrákhoz és egyebekhez.

Szerepkörökön alapuló jogosultságokkal szabályozza a hozzáférést: szerepkörök vagy osztályok szerint kezelheti a szerkesztést, a megosztást és a láthatóságot, hogy biztosítsa az érzékeny vagy a megfelelőség szempontjából kritikus tartalmak védelmét.

Beépített együttműködés: Kommenteljen, jelölje meg csapattársait, rendeljen hozzá feladatokat, és tartsa a beszélgetési szálakat az egyes dokumentumokban vagy feladatokban Kommenteljen, jelölje meg csapattársait, rendeljen hozzá feladatokat, és tartsa a beszélgetési szálakat az egyes dokumentumokban vagy feladatokban a ClickUp Collaboration Detection segítségével.

Védje adatait vállalati szintű biztonsággal: támaszkodjon az SSO-ra, a részletes jogosultságokra és a szigorú AI-adatvédelemre – a munkaterület adatai nem kerülnek felhasználásra AI-képzéshez.

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti a tudást: rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja az új munkatársak betanítását vagy a képzéseket, hogy azok kereshető és megosztható információkat nyújtsanak.

ClickUp korlátozás

A rengeteg funkció miatt enyhe tanulási görbe lehet jellemző.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen rugalmasan alkalmazkodik a csapatom igényeihez. Naponta használom QA tesztciklusok szervezésére, bizonyítékok dokumentálására, ismétlődő feladatok automatizálására és a jegyek előrehaladásának nyomon követésére több csapatban. Az automatizálás és az egyéni sablonok rengeteg időt takarítanak meg és segítenek fenntartani a folyamatok konzisztenciáját.

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen rugalmasan alkalmazkodik a csapatom igényeihez. Naponta használom QA tesztciklusok szervezésére, bizonyítékok dokumentálására, ismétlődő feladatok automatizálására és a jegyek előrehaladásának nyomon követésére több csapatban. Az automatizálás és az egyéni sablonok rengeteg időt takarítanak meg és segítenek fenntartani a folyamatok konzisztenciáját.

2. Document360 (A legjobb strukturált tudásbázisokhoz AI kereséssel)

via Document360

A Document360 olyan csapatok számára készült, amelyeknek ismétlődő folyamatokat, képzési tartalmakat és termékismereteket kell kereshető formátumban dokumentálniuk.

Létrehozhat magán vagy nyilvános tudásbázisokat, a tartalmakat hierarchikus kategóriákba rendezheti, és együttműködhet a felülvizsgálati munkafolyamatok és a cikkek verziókezelése segítségével. A képzésre összpontosító felhasználási esetekben a csapatok beágyazhatnak útmutató cikkeket, SOP-kat és döntési fa ábrákat közvetlenül a meglévő webalkalmazásokba vagy portálokba.

A Document360 legjobb funkciói

Használjon egyéni domaint SSL-lel, CSS/JS-en keresztüli márkajelzést, automatikusan generált metaadatokat és tartalomelemzést a keresési kifejezések, a cikkek teljesítményének és a felhasználói visszajelzések nyomon követéséhez.

Szerezze be az AI-alapú „Ask Eddy” csevegőrobotot, amely kontextusfüggő cikkjavaslatokkal válaszol a felhasználók kérdéseire.

Lépésről lépésre végigvezeti a felhasználókat a portálon belüli súgó útvonalakon egy döntési fa widget segítségével.

A Document360 korlátai

A rich-text szerkesztő néha kevésbé intuitív, ami formázási problémákat okoz beillesztés vagy egyéni stílusbeállítások esetén.

Document360 árak

Egyedi árazás

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Document360-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Könnyű cikkeket létrehozni és közzétenni. A webhely több kategóriát is lehetővé tesz, amelyek között ügyfeleink könnyen navigálhatnak. Az eszköz bevezetése egyszerű volt. Csapatunk már egy éve használja a Doc360-at, és létrehoztunk egy átfogó súgóoldalt, amely hasznos a felhasználóink számára. Könnyű számunkra gyorsan közzétenni és frissíteni a cikkeket, amikor új funkciót adunk ki, vagy frissítenünk kell egy meglévő súgócikket.

Könnyű cikkeket létrehozni és közzétenni. A webhely több kategóriát is lehetővé tesz, amelyek között ügyfeleink könnyen navigálhatnak. Az eszköz bevezetése egyszerű volt. Csapatunk már egy éve használja a Doc360-at, és létrehoztunk egy átfogó súgóoldalt, amely hasznos a felhasználóink számára. Könnyű számunkra gyorsan közzétenni és frissíteni a cikkeket, amikor új funkciót adunk ki, vagy frissítenünk kell egy meglévő súgócikket.

👀 Tudta? A Forrester jelentése szerint a szervezetek 97%-a még mindig minimális vagy egyáltalán nem digitális dokumentumkezelési folyamatokkal működik. Ez azt jelenti, hogy szinte minden vállalat elavult, manuális munkafolyamatokkal működik.

3. Absorb LMS (A legjobb vállalati szintű, AI-alapú tanulásmenedzsmenthez)

via Absorb LMS

Az Absorb LMS egy felhőalapú tanulásirányítási rendszer, amely generatív AI eszközöket tartalmaz a gyors tanfolyamok létrehozásához, testreszabható tanulási útvonalakat és intelligens adminisztrációs munkafolyamatokat.

A Trainual alternatíva e-kereskedelmi funkciókat is tartalmaz a képzési tartalmak értékesítéséhez, valamint értékeléseket, tanúsításokat és megfelelőségi nyomon követést. A SCORM, xAPI és többnyelvű portálok teljes támogatása sokoldalú szolgáltatásnyújtást biztosít, míg a szerepkörökön alapuló ellenőrzések és a SOC 2/GDPR megfelelőség fedezi a vállalati biztonsági igényeket.

Az Absorb LMS legjobb funkciói

Használja az AI-vezérelt tanfolyamkészítő „Absorb Create” alkalmazást, amely perceken belül automatikusan létrehozza a tanfolyam vázlatát és anyagait.

Engedélyezze a természetes nyelvű parancsokat és az egy kattintással elkészíthető jelentéseket, hogy az Intelligent Assist adminisztrációs eszközzel egyszerűsítse az adminisztratív feladatokat.

Szerezzen be egy átfogó jelentési irányítópultot, amely ütemezett elemzésekkel követi nyomon a tanulók előrehaladását, a tanúsítványokat és a ROI mutatókat.

Absorb LMS korlátozás

A kiterjedt tanfolyam-könyvtár kezelése időigényes lehet, mivel a platform jelenleg nem rendelkezik robusztus tömeges szerkesztési lehetőségekkel.

Absorb LMS árak

Egyedi árazás

Absorb LMS értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak az Absorb LMS-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A termék pontosan megfelel annak, amit az értékesítési fázisban leírtak. Az LMS tartalomkészítőként könnyű megtanulni az alapokat, és hasznosítani azokat a felhasználói környezethez igazodó képzési anyagok készítésében. A támogató személyzet kiváló, gyorsan válaszol a kérdésekre.

A termék pontosan megfelel annak, amit az értékesítési fázisban leírtak. Az LMS tartalomkészítőként könnyű megtanulni az alapokat, és hasznosítani azokat a felhasználói környezethez igazodó képzési anyagok készítésében. A támogató személyzet kiváló, gyorsan válaszol a kérdésekre.

4. Scribe (A legjobb vizuális, lépésről lépésre történő folyamatdokumentáláshoz)

via Scribe

A Scribe egy automatizált dokumentációs eszköz, amely rögzíti a képernyőn végzett műveleteit, beleértve az egérkattintásokat, a billentyűleütéseket és a képernyőképeket, majd ezeket szerkeszthető, lépésről lépésre követhető útmutatókká alakítja.

Minden lépést testreszabhat és megjegyzésekkel láthat el, a kimenetet márkázhatja, az érzékeny információkat szerkesztheti, és különböző formátumokban exportálhatja. A Scribe megosztott linkek és szerepkörök révén integrálódik a csapatokba, és elemzéseket kínál a használat nyomon követéséhez és irányításához.

A Scribe legjobb funkciói

Egyszerűsítse a megosztást az egy kattintással elérhető exportálási és beágyazási opciókkal, amelyek lehetővé teszik az útmutatók megosztását PDF-ben, beágyazási kóddal vagy olyan platformokon keresztül, mint az ITG vagy a Hudu.

Szerkessze és testreszabja a tartalmat, beleértve a szövegszerkesztést, a linkek beszúrását, az újrarendezést és a stílusmódosítást a rögzítés után.

Több útmutató összeállítása teljes kézikönyvekké valós idejű együttműködéssel és verziótörténettel a Scribe Pages és a Gallery segítségével.

Írói korlátozás

A szerkesztés néha elmosja a nem érzékeny szöveget, és az AI beállítási funkciók finomíthatók lennének néhány szempontból.

Scribe árak

Örökre ingyenes

Pro Team : 15 USD/felhasználó/hónap (öt felhasználói helytől kezdődik)

Pro Personal : 29 USD/felhasználó/hónap (egy felhasználói helytől kezdődően)

Vállalati: Egyedi árazás

Scribe értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Scribe-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Scribe egy rendkívül könnyen használható eszköz kis munkafolyamatokhoz való kézikönyvek létrehozásához. A szerkesztési funkcióknak köszönhetően gyorsan javíthatja a kézikönyvet általában, és néhány perc alatt kiváló minőségű útmutatót kaphat termékéről/munkafolyamatáról. A márkanévváltási lehetőségek és a könnyen megosztható opciók tökéletesek a vállalati tudás megosztásához.

A Scribe egy rendkívül könnyen használható eszköz kis munkafolyamatokhoz való kézikönyvek létrehozásához. A szerkesztési funkcióknak köszönhetően gyorsan javíthatja a kézikönyvet általában, és néhány perc alatt kiváló minőségű útmutatót kaphat termékéről/munkafolyamatáról. A márkanévváltási lehetőségek és a könnyen megosztható opciók tökéletesek a vállalati tudás megosztásához.

🧠 Érdekesség: Az első ismert írásos dokumentumok i. e. 3400 és 3200 között jelentek meg az ókori Mezopotámiában, sumér ékírásban, amely a piktografikus protoírásból fejlődött ki.

5. TalentLMS (A legjobb beépített gamifikációval történő képzéshez)

via TalentLMS

A TalentLMS egy olyan tanuláskezelő rendszer, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akik strukturált alkalmazotti képzést szeretnének biztosítani anélkül, hogy meredek tanulási görbe és beállítási folyamat lenne szükséges.

Különböző típusú képzési programokat támogat, beleértve az új munkatársak betanítását, a partnerek képzését és a szabályok betartásának nyomon követését. Az adminisztrációs csapat kurzusokat rendelhet hozzá, a felhasználókat osztályok vagy régiók szerint csoportosíthatja, és egy központi irányítópultról figyelemmel kísérheti az előrehaladást. A platform olyan eszközökkel is integrálható, mint a Zoom és a Salesforce, hogy a tanulás a mindennapi működés részévé váljon.

A TalentLMS legjobb funkciói

Használja a drag-and-drop tanfolyam-készítőt, amely támogatja a SCORM, xAPI, cmi5 és multimédiás tartalmakat.

A TalentCraft segítségével hozzáférhet AI eszközökhöz, amelyekkel tanfolyamösszefoglalók, kvízkérdések és írásbeli feladatok készíthetők.

Adjon hozzá játékosító elemeket, mint például jelvények, pontok és ranglisták, hogy fokozza a tanulók elkötelezettségét.

A TalentLMS korlátai

Az e-kereskedelmi funkció nem támogatja a külső ügyfelek tömeges vásárlásait, ezért minden résztvevőnek vagy kurzusnak manuálisan kell regisztrálnia.

TalentLMS árak

Alapcsomag : 149 USD/hó

Grow : 299 USD/hó

Pro : 579 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

TalentLMS értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a TalentLMS-ről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Nagyra értékelem, hogy ágak segítségével különálló képzési környezetet hozhatok létre. A TalentLMS-en belül számos lehetőség áll rendelkezésre a tanfolyamok tervezéséhez, különösen az olyan AI-integrált szolgáltatások hozzáadásával, mint a TalentCraft.

Nagyra értékelem, hogy ágak segítségével különálló képzési környezetet hozhatok létre. A TalentLMS-en belül számos lehetőség áll rendelkezésre a tanfolyamok tervezéséhez, különösen az olyan AI-integrált szolgáltatások hozzáadásával, mint a TalentCraft.

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottak több mint fele (57%) időt pazarol a belső dokumentumok vagy a vállalati tudásbázis átkutatásával, hogy munkával kapcsolatos információkat találjon. És ha nem tudnak? Hatból egy személyes megoldásokhoz folyamodik – régi e-maileket, jegyzeteket vagy képernyőképeket kutat át, csak hogy összerakja a dolgokat. A ClickUp Brain kiküszöböli a keresést azáltal, hogy az egész munkaterületéről és integrált harmadik féltől származó alkalmazásokból származó, AI-alapú válaszokat nyújt, így gond nélkül megkapja, amire szüksége van.

6. Lessonly by Seismic (Legalkalmasabb olyan értékesítési csapatok számára, amelyek videóalapú gyakorlásra szorulnak)

via Seismic Learning

A Lessonly, amely ma Seismic Learning néven működik, egy felhőalapú képzési szoftver, amely segít a bevételi és támogató csapatoknak interaktív tanulási tartalmakat létrehozni, kiosztani és nyomon követni a mindennapi Seismic értékesítési eszközök mellett.

A drag-and-drop szerkesztővel az adminisztrátorok tanfolyamokat hozhatnak létre a növekvő csapatok online képzési igényeinek kielégítésére. Ezután szerepkörök alapján rendezheti őket, és a menedzser irányítópultjáról figyelheti a haladást.

Másrészt a tanulók videón gyakorolják a bemutatókat vagy a szolgáltatási forgatókönyveket, és strukturált coaching visszajelzést kapnak, amely közvetlenül kapcsolódik a valós eredményekhez.

A Seismic Lessonly legjobb funkciói

Készítsen videós gyakorlati szimulációkat AI-alapú pontozással, hogy az értékesítők rögzíthessék az e-mailes, csevegő vagy telefonos szcenáriókat, és időbélyeggel ellátott visszajelzést kapjanak a vezetőktől.

Használja a Seismic tartalomintegrációt, hogy a CRM-ben vagy az e-mail munkafolyamatokban a playbookok és a kiegészítő anyagok mellett megjelenjenek a just-in-time képzések.

Készítsen interaktív órákat többféle fájltípussal (videó, dokumentumok, diák) és beépített kvízekkel anélkül, hogy elhagyná a Seismic környezetet.

Lessonly by Seismic korlátozás

A kvíz és az interaktív tartalom opciók korlátozottabbak, mint a teljes funkcionalitású LMS platformok esetében.

Lessonly by Seismic árak

Egyedi árazás

Lessonly by Seismic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (550+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lessonly by Seismic valós felhasználói?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Lessonly nagyon hasznos, főleg a munkámban, mert ötleteket/információkat ad a folyamatról, hogy hatékonyan és eredményesen végezhessem a feladataimat. Olyan, mint egy tanár, aki minden nap útmutatást ad a munkám során elvégzendő helyes feladatokról – ideális eszköz azok számára, akiknek nehézségeik vannak a folyamattal.

A Lessonly nagyon hasznos, főleg a munkámban, mert ötleteket/információkat ad a folyamatról, hogy hatékonyan és eredményesen végezhessem a feladataimat. Olyan, mint egy tanár, aki minden nap útmutatást ad a munkám során elvégzendő helyes feladatokról – ideális eszköz azok számára, akiknek nehézségeik vannak a folyamattal.

7. Process Street (A legjobb kód nélküli megfelelőségi és folyamat-automatizálási megoldás)

via Process Street

A Process Street egy munkafolyamat- és folyamatkezelő platform, amelyet operatív, HR és megfelelőségi képzési csapatok számára terveztek.

Ezzel az eszközzel az ismétlődő eljárásokat interaktív ellenőrzőlistákká alakíthatja, feltételes logikával, jóváhagyásokkal és automatizálásokkal. Ennek eredményeként ez a Trainual alternatíva segít automatizálni a képzést és biztosítani a feladatok következetes elvégzését.

Bár gyakran használják beilleszkedéshez és SOP végrehajtáshoz, sok csapat könnyűsúlyú képzési szoftverként is támaszkodik rá a lépésről lépésre végzett belső folyamatokhoz.

A Process Street legjobb funkciói

Szerezzen be egy kódolás nélküli ellenőrzőlista-készítőt feltételes logikával, jóváhagyásokkal, határidőkkel és al-lépésekkel.

Használja a beágyazott „Cora” mesterséges intelligencia ügynököt, amely figyelemmel kíséri a munkafolyamatok végrehajtását , jelzi az elmulasztott feladatokat és segít a szabályoknak való megfelelésben.

Valós idejű jelentési műszerfalak segítségével nyerjen betekintést a szűk keresztmetszetekbe, a befejezési állapotba és a folyamatok teljesítményébe.

A Process Street korlátai

A megjelenés testreszabása korlátozott, szigorú karakterkorlátozásokkal és alapvető formázási lehetőségekkel.

A Process Street árai

Egyedi árazás

Process Street értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Process Streetről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Process Street nagyon könnyen használható. Ha olyan személy, aki írásos SOP-kat és rendszereket keres, akkor ez egy remek alkalmazás az Ön számára.

A Process Street nagyon könnyen használható. Ha olyan személy, aki írásos SOP-kat és rendszereket keres, akkor ez egy remek alkalmazás az Ön számára.

🧠 Érdekesség: Az írógép ötlete 1714-re nyúlik vissza, amikor az angol Henry Mill szabadalmaztatott egy titokzatos „mesterséges gépet” betűk nyomtatására. Az első működőképes írógépet azonban csak 1808-ban építette meg az olasz feltaláló, Pellegrino Turri vak barátja, Carolina Fantoni grófnő számára, akinek írott levelei ma is megvannak!

8. 360Learning (A legjobb a kollaboratív vállalati képzésekhez)

via 360Learning

A 360Learning egy együttműködésen alapuló LMS és online képzési platform, amelyet vállalati csapatok és szakértők számára terveztek, hogy közösen hozzanak létre és osszanak meg képzési anyagokat.

Ideális növekvő csapatok számára, lehetővé teszi a trénerek számára, hogy modern szerzői eszközökkel indítsanak tanfolyamokat. Ugyanakkor a tanulók interaktív tanulási élményekben részesülnek, mint például a társaik visszajelzései, a közösségi tanulási interakciók és az A/B tesztelési funkciók. Beépített gamifikációval és tanúsítványkövetéssel a platform támogatja a folyamatos tanulást, a szabályoknak való megfelelést és a munkavállalók fejlődését.

A 360Learning legjobb funkciói

Beépített elemzési funkciók, kohortkövetés, 90% feletti befejezési arány és integrációk jelentéskészítő eszközökkel.

A kezdőlapon AI-alapú, személyre szabott tanulási ajánlásokat találhat a felhasználói szerepkör, a készségek és a korábbi tevékenységek alapján.

Használja a „Testreszabható akadémiák” funkciót több márkás portálok, testreszabható kezdőlapok, csoportadminisztrátorok és coaching irányítópultok engedélyezéséhez.

A 360Learning korlátai

A tanulók nem választhatnak ki egyedi almodulokat egy tanfolyamon belül, ezért a teljes modult a felépítésének megfelelően kell elvégezniük.

360Learning árak

Csapat: 8 USD/regisztrált felhasználó havonta

Üzleti: Egyedi árazás

360Learning értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a 360Learningről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A platform kialakítása rendkívül felhasználóbarát. A különböző funkciók és modulok között való navigálás intuitív, így könnyedén megtalálom, amire szükségem van. A tiszta és modern felület igazi plusz, mivel minimalizálja a zavaró tényezőket, és lehetővé teszi, hogy a tananyagra koncentráljak. Ez a könnyű használat jelentősen javítja az általános tanulási élményt.

A platform kialakítása rendkívül felhasználóbarát. A különböző funkciók és modulok között való navigálás intuitív, így könnyedén megtalálom, amire szükségem van. A tiszta és modern felület igazi plusz, mivel minimalizálja a zavaró tényezőket, és lehetővé teszi, hogy a tananyagra koncentráljak. Ez a könnyű használat jelentősen javítja az általános tanulási élményt.

💡 Profi tipp: A képzési üléseket a képzésben résztvevők képernyőjéről rögzítse, ne a képzőképernyőről. Így pontosan rögzítheti, amit az új alkalmazottak látnak, beleértve a habozásaikat, hibáikat és a valódi kérdéseiket, ami a jövőbeli képzési anyagokat végtelenül hatékonyabbá teszi.

9. Guru (A legjobb AI-alapú tudásközpontokhoz és beépített válaszokhoz)

via Guru

A Guru egy tudásmenedzsment platform, amely böngésző és Slack integrációkat használ a kontextusérzékeny tudáskártyák megjelenítéséhez.

Csapata együttműködési kártyákat hozhat létre, amelyeket aztán olyan AI-ügynökök, mint a Guru GPT vagy a Knowledge Agents szolgáltatnak, amelyek az egyes csapatok igényeihez vannak igazítva. A rendszer olvasáskövetést, emlékeztetőket és szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlést is tartalmaz, így alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek strukturált tudásátadást igényelnek.

A Guru legjobb funkciói

Kérje meg a szakértőket, hogy rendszeresen ellenőrizzék és jóváhagyják a tartalmat a tudáskártya-ellenőrzési ciklusok segítségével, biztosítva ezzel a tartalom pontosságát az idő múlásával.

Jelenítse meg a kontextus, a legutóbbi keresések vagy a megnyitott böngészőoldalak alapján releváns kártyákat intelligens kiváltókkal és javasolt válaszokkal.

Használja az „Answer Details” (Válasz részletei) és az analitikai irányítópultot, hogy megmutassa a felhasználóknak, miért adtak egy adott választ, nyomon kövesse az olvasási visszaigazolásokat, a tartalmi hiányosságokat és az ügynökök teljesítményét.

Guru korlátozás

A formázási és elrendezési lehetőségek korlátozottak – a táblázatok, képek és legördülő menük gyakran csökkentik a használható teret, a szövegszerkesztés pedig nem rendelkezik fejlett stílusbeállításokkal.

Guru árak

Ingyenes próba : 30 napig ingyenes, teljes platform-hozzáféréssel.

All-in-one : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Guru-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon értékelem a Guru rugalmasságát és könnyű használatát. A kártyák létrehozása és szerkesztése egyszerű és intuitív, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatok dokumentálását és a tudás megosztását a csapatok között. A felület tiszta és egyszerű, az együttműködés pedig zökkenőmentes.

Nagyon értékelem a Guru rugalmasságát és könnyű használatát. A kártyák létrehozása és szerkesztése egyszerű és intuitív, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatok dokumentálását és a tudás megosztását a csapatok között. A felület tiszta és egyszerű, az együttműködés pedig zökkenőmentes.

10. Coassemble (A legjobb mikro-tanuláshoz és vizuális tanfolyamok készítéséhez)

via Coassemble

A Coassemble egy gyors és vonzó mikro-tanulásra tervezett képzési szoftver. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy dokumentumokat vagy ötleteket kódolás nélkül interaktív tanfolyamokká alakítsanak.

A tanulók linkeken vagy SCORM-on keresztül érhetik el a tartalmakat, bejelentkezés nélkül. A Trainual alternatív platformja valós idejű elkötelezettségi elemzéseket és integrációkat kínál olyan eszközökkel, mint a Zapier és a PayPal, egyszerűsítve ezzel a terjesztést és a nyomon követést.

A Coassemble legjobb funkciói

Szerezzen be egy drag-and-drop kurzusépítőt több mint 40 interaktív sablonnal – kvízek, flashcardok, videók, ellenőrzőlisták.

Bővítse elérhetőségét a Headless móddal és a megosztható fizetési linkekkel, hogy a szokásos LMS-környezeten kívül is értékesíthesse tanfolyamait.

Tekintse meg a valós idejű elkötelezettségi irányítópultok elemzéseit a lemorzsolódások, az eltöltött idő és a hangulat nyomon követése érdekében.

Coassemble korlátozás

A tanfolyamok összeállítása lassúnak és nehézkesnek tűnhet, különösen a formázás vagy a média feltöltése során.

Coassemble árak

Örökre ingyenes

Csapat : 100 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Coassemble értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Coassemble-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Duplikálhatja vagy tükrözheti a lapokat, leckéket, kvízeket stb. Ez egy időtakarékos funkció, amely nagyon megkönnyíti az új tanfolyamok létrehozását. Remek elemzési funkciók. Imádom a Paperform integrációt.

Duplikálhatja vagy tükrözheti a lapokat, leckéket, kvízeket stb. Ez egy időtakarékos funkció, amely nagyon megkönnyíti az új tanfolyamok létrehozását. Remek elemzési funkciók. Imádom a Paperform integrációt.

11. Docebo (A legjobb AI-vezérelt vállalati tanulási automatizáláshoz)

via Docebo

A Docebo egy vállalati szintű LMS, amelyet nagy léptékű vállalati képzések támogatására terveztek alkalmazottak, partnerek és ügyfelek számára. AI-alapú tartalomkészítést, automatizált regisztrációt, többnyelvű támogatást és adaptív tanulási útvonalakat kínál.

Felhasználóbarát felületével és beépített haladáskövető funkciójával a platform lehetővé teszi a tanulók számára, hogy hatékonyan fejlesszék technikai készségeiket. A Docebo egyben robusztus tudásbázisként is szolgál, integrálva CRM-ekkel, HRIS-ekkel, konferenciaeszközökkel és egyebekkel, hogy automatizálja a képzést és fenntartsa a munkafolyamatok folytonosságát.

A Docebo legjobb funkciói

Készítsen tanfolyamvázlatokat, értékeléseket, fordításokat, sőt AI-alapú videós előadókat is egyszerű AI-utasítások alapján.

Vizsgálja meg a szöveget és a beszédet a tartalomban, hogy kontextuálisan releváns eredményeket kapjon a mélyreható keresési funkciók segítségével.

Kínáljon forgatókönyv-alapú gyakorlatokat intelligens visszajelzésekkel, amelyek az „AI Virtual Coaching” segítségével beépülnek a képzési útvonalakba.

Docebo korlátozás

Nem optimalizált a mikro-tanuláshoz; a tanfolyam tartalma strukturált, nem alkalmas apró modulokhoz.

Docebo árak

Egyedi árazás

Docebo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 650 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a Docebo-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A különböző katalógusok, tanulási tervek és tartalomtípusok kezelésének rugalmassága elengedhetetlen volt ahhoz, hogy kielégítsük közönségünk változatos igényeit. Nagyon elégedettek vagyunk a közösséggel, amely remek inspirációs forrás és problémamegoldó is egyben.

A különböző katalógusok, tanulási tervek és tartalomtípusok kezelésének rugalmassága elengedhetetlen volt ahhoz, hogy kielégítsük közönségünk változatos igényeit. Nagyon elégedettek vagyunk a közösséggel, amely remek inspirációs forrás és problémamegoldó is egyben.

