ClickUp és Freedcamp: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Ha a projektmenedzsment eszköz kiválasztása végtelen küzdelemnek tűnik a káosz megszelídítése és a hatékonyság növelése érdekében, akkor nem vagy egyedül.
A rengeteg lehetőség közül könnyű belekerülni egy végtelen kérdéskörbe: Mi az, amire valóban szükségem van? Van-e ezek közül olyan eszköz, amely valóban megfelel az igényeimnek?
Hogy megkönnyítsük a döntését, két legnépszerűbb versenyzőre szűkítettük a választást: a ClickUp és a Freedcamp.
Mindkettő azt ígéri, hogy a projektjei a terv szerint haladnak, a csapata összehangoltan dolgozik, és Ön megőrzi a józan eszét. De valóban teljesítik-e az ígéreteiket?
Ebben a összehasonlításban lebontjuk a funkcióikat, a használhatóságukat és az általános értéküket, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes megoldást. Tehát dőljön hátra, lazítson, és döntsük el egyszer és mindenkorra a ClickUp és a Freedcamp közötti vitát! 🚀
A ClickUp és a Freedcamp összehasonlítása egy pillantásra
Íme egy gyors összehasonlító táblázat, amely segít az indulásban:
|Funkció
|ClickUp
|Freedcamp
|Feladatkezelés
|Fejlett feladatkezelés egyéni mezőkkel, feladattípusokkal, állapotokkal és függőségekkel
|Alapvető feladatkezelés alfeladatokkal, prioritási szintekkel és ismétlődő feladatokkal
|Automatizálás
|Több mint 100 előre elkészített, szabályalapú automatizálás
|Nincs fejlett automatizálási képessége
|AI képességek
|AI-alapú feladatösszefoglalók, dokumentumírás, nyelvi fordítás és automatizált betekintés
|AI projekt létrehozási asszisztens a kezdeti feladatok beállításához
|Integrációk
|Több mint 1000 integráció és ClickUp API az egyedi integrációhoz
|Korlátozott integrációk alapvető harmadik féltől származó alkalmazásokkal
|Együttműködés
|Valós idejű megjegyzések, feladatmegjelölések, beépített csevegés és egyéb csapatmunkát segítő eszközök
|Megjegyzések a feladatokon belül, de nincs valós idejű együttműködési funkció
|Felhasználói felület és testreszabás
|Magasan testreszabható felület, többféle téma és a munkafolyamatokhoz való alkalmazkodóképesség
|Egyszerű, tiszta felhasználói felület korlátozott testreszabási lehetőségekkel
Mi az a ClickUp?
A ClickUp egy „mindenre kiterjedő munkaalkalmazás”, amely egy sor eszközzel rendelkezik a projektmenedzsment és a termelékenységi munkafolyamatok egyszerűsítéséhez különböző csapatok számára.
Erőteljes munkamenedzsment eszközként központi munkaterületet biztosít, ahol a felhasználók feladatok kezelésére, dokumentumokon való közös munkára, a haladás nyomon követésére és a folyamatok automatizálására van lehetőségük.
Nevéhez híven úgy pozícionálja magát, mint „az összeset felváltó egyetlen alkalmazás”, amely több munkaszerszámot egyesít egyetlen platformon.
A ClickUp funkciói
A ClickUp számos olyan eszközt kínál, amelyek segítségével gyorsabban elvégezheti a munkáját, anélkül, hogy elszigetelt munkafolyamatok hátráltatnák.
Íme egy rövid áttekintés 👇
1. funkció: ClickUp projekt- és feladatkezelés
A ClickUp projektmenedzsment megoldása azoknak a csapatoknak készült, akik teljes átláthatóságra, gyorsabb együttműködésre és kevesebb szétszórt eszközre vágynak. A kezdetektől a befejezésig egyetlen munkaterületen tervezheti a projekteket, oszthatja el a feladatokat, követheti a haladást és kezelheti a határidőket.
A projekt felállítása után nyissa meg a teljes eszközkészletet, hogy minden a terv szerint haladjon. Az egyik eszköz a hosszú listán a ClickUp Tasks.
A Tasks segítségével a következőket teheti:
- Köss össze kapcsolódó feladatokat a Függőségi nézetekkel, hogy láthatóvá tegye a projekt hatását és hatékonyan kezelhesse a projekt ütemtervét.
- Szerezzen be AI által generált feladatösszefoglalókat, haladásról szóló frissítéseket és teendőket, hogy gyorsan kiszűrje a kritikus részleteket a hosszú feladatleírásokból és hosszú megbeszélésekből.
- Automatikusan hozzon létre feladatokat közvetlenül a beszélgetésekből és dokumentumokból, biztosítva, hogy a legfontosabb pontok nyomon követhető feladatokká alakuljanak.
- Adja hozzá ugyanazt a feladatot több listához, hogy elkerülje a feladatok duplikálását, központosítsa a megbeszéléseket és egyszerűsítse a projektfeladatok nyomon követését.
- A ClickUp Time Tracking segítségével automatikusan blokkolhatja a feladatokat prioritás, határidők és munkaterhelés alapján.
💡 Profi tipp: Használjon időkövetési sablonokat az időbejegyzések egységesítéséhez és a termelékenységi elemzés egyszerűsítéséhez különböző projektek, feladatok vagy csapattagok között. Például a ClickUp tanácsadói időkövetési sablon kifejezetten a befejezett feladatok rögzítésére lett kialakítva, hogy a tanácsadók pontosan nyomon követhessék a számlázható órákat és könnyen elkészíthessék a számlákat.
🔍 Tudta? Az automatizálás, amely a görög „automaton” szóból származik, és „saját akaratból való cselekvést” jelent, gyökerei az ókori Görögországig nyúlnak vissza. Homérosz használta először az „automaton” kifejezést az önmozgó eszközök, például a kerekes háromlábú állványok automatikus mozgásának leírására.
2. funkció: ClickUp Chat
A ClickUp Chat segítségével csapata brainstormingot folytathat, frissítéseket oszthat meg és valós időben együttműködhet ugyanazon a platformon, ahol a munkát végzik, így a csapat menedzsmentje könnyedén megoldható.
Ezzel a következőket teheti:
- Használja a Bejegyzések funkciót strukturált frissítések, bejelentések vagy döntések megosztására, amelyek így nem vesznek el a csevegésben.
- A FollowUps segítségével alakítsa a megjegyzéseket végrehajtható feladatokká, így semmi sem maradhat figyelmen kívül.
- Szinkronizálja a szálakat a feladatokkal, így a csevegésből származó frissítések automatikusan megjelennek a kapcsolódó feladatokban.
- Kössön össze feladatokat és üzeneteket a Kapcsolatok és hivatkozások segítségével, hogy mindenki teljes képet kapjon, pontosan ott, ahol a munka folyik.
- Rendezze csevegéseit Spaces (Terek) nevű csoportokba, amelyek tükrözik csapata struktúráját, így a beszélgetések fókuszáltak maradnak és összhangban vannak csapata munkamódszerével.
3. funkció: ClickUp Brain
Párosítsa a ClickUp Chat és a Tasks alkalmazásokat a ClickUp Brain alkalmazással, és áthidalhatja a beszélgetés és a végrehajtás közötti szakadékot.
Így segít ez:
- Azonnali keresés az összes projektfeladat, dokumentum, csevegés és integrált alkalmazás között, hogy bármilyen projekttel kapcsolatos kérdésre választ kapjon.
- Több fejlett AI-modellt (LLM) használ a kontextus megértéséhez, a komplex projektfrissítések összefoglalásához, valamint tartalom vagy ötletek generálásához.
- A webes keresést a munkaterületi kereséssel ötvözi, hogy aktuális, átfogó válaszokat nyújtson – beleértve a versenytársak kutatását, az iparági trendeket és a külső bevált gyakorlatokat.
- A valós idejű munkaterületi adatok felhasználásával automatikusan generálja a projektfrissítéseket, a stand-upokat és az előrehaladási jelentéseket.
- Javaslatokat tesz a következő lépésekre, jelzi az akadályokat, és azonosítja a lejárt vagy elavult feladatokat, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.
- Ütemezzen megbeszéléseket, emlékeztetőket, és szinkronizálja a projekt mérföldköveit közvetlenül a naptárával, beleértve az ismétlődő eseményeket is.
- Képeket elemz és szerkeszt, diagramokat generál, valamint szöveges utasítások vagy hivatkozások alapján vizuális elemeket hoz létre.
- Mélyreható, árnyalt kereséseket hajt végre, hogy megtalálja a kapcsolódó megjegyzéseket, korábbi döntéseket vagy rejtett hivatkozásokat az összes projektadaton belül.
- Vázlatok, felülvizsgálatok, üzenetek vagy megjegyzések csevegésekhez és feladatokhoz, támogatva a zökkenőmentes csapatmunkát.
- Támogatja a multimodális bemenetet és kimenetet – szöveget, képeket, diagramokat és egyebeket – a gazdagabb projektmenedzsment és kommunikáció érdekében.
4. funkció: ClickUp automatizálások
A ClickUp Automation segítségével kezelheti az unalmas, ismétlődő feladatokat, mint például a feladatok kiosztása, a megjegyzések közzététele vagy az állapotok módosítása. A több mint 100 előre elkészített sablonnal a ClickUp lehetővé teszi a munkafolyamatok automatizálásának egyszerűsítését, így több időt fordíthat a fontosabb feladatokra.
Így használhatja a ClickUp automatizálási funkcióit a gyakori projektmenedzsment feladatok kezeléséhez:
✅ Küldjön automatikus e-maileket meghatározott csapattagoknak bizonyos kiváltó események alapján. Használja arra, hogy nyugtázza az ügyfelek visszajelzéseit, értesítse a külső együttműködőket a projekt változásairól, és belső emlékeztetőket állítson be fontos határidők vagy feladatfüggőségek esetén.
✅ Takarítson meg időt és tartsa csapattársait naprakészen azáltal, hogy automatikusan hozzárendeli a feladatokat a felelősökhöz és a figyelemmel kísérőkhöz.
✅ Az ellenőrzési naplóval nyomon követheti az összes automatizálási tevékenységet. Megtekintheti az automatizálás állapotát, a végrehajtott műveleteket, és szükség szerint szerkesztheti a részleteket.
📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a termelékenység növelésére?
4. funkció: All-in-one munkamenedzsment platform
Segítségre van szüksége a dokumentációval kapcsolatban? Összegyűjtse ötleteit, készítsen összefoglalókat, projektjavaslatokat és még sok mást a ClickUp Docs segítségével.
Sőt, a Docs segítségével a következőket teheti:
- A beépített stílusbeállítások segítségével világos, áttekinthető és professzionális dokumentumokat hozhat létre bármilyen típusú munkához. Használjon címsorokat a szakaszok elválasztásához, felsorolási pontokat a legfontosabb pontok kiemeléséhez, táblázatokat az adatok kategorizálásához és feladatbeágyazásokat a kapcsolódó ClickUp feladatok összekapcsolásához.
- Hívjon meg és szerkesszen élőben kollégáival, jelölje meg csapattársait, rendeljen hozzájuk feladatokat, és hagyjon visszajelzést.
- Kezelje a felhasználók jogosultságait, és biztosítsa az érzékeny információk biztonságát adatvédelmi és szerkesztési ellenőrzésekkel.
💡 Profi tipp: A ClickUp Docs-on dolgozik és segítségre van szüksége? Írja be az /ai parancsot a dokumentum bármelyik részébe, és a Brain azonnal felajánlja az intelligens műveletek menüjét. Megkérheti, hogy foglalja össze, javítsa az írást, generáljon cselekvési elemeket, magyarázza el, vagy akár folytassa a tartalom írását!
Miután dokumentálta és elindította a munkát, szükség lesz egy módszerre, amellyel nyomon követheti a csapat előrehaladását. Akár a sprint sebességét, a kampány teljesítményét, a munkaterhelés elosztását vagy a projekt ütemtervét szeretné nyomon követni, a ClickUp Dashboards segítségével mindent egy helyen figyelhet, anélkül, hogy feladatok vagy táblázatok között kellene kutatnia.
A feladatok, időkövetés, célok, csevegések, dokumentumok és egyebekhez widgetek segítségével teljesen testreszabható irányítópultokat hozhat létre.
💡 Profi tipp: Kombinálja a Kanban táblákat és a Gantt-diagramokat a munkafolyamat átfogó vizualizálásához. Míg a Kanban táblák ideálisak a napi feladatok nyomon követéséhez, a Gantt-diagramok megkönnyítik a hosszú távú projekttervezést és a határidők kezelését.
5. funkció: ClickUp integrációk
Több mint 1000 integrációval a ClickUp biztosítja, hogy ne kelljen időt pazarolnia az alkalmazások közötti váltással vagy több eszköz külön-külön történő kezelésével a munka elvégzéséhez.
Automatizálhatja a feladatok létrehozását, a projektek nyomon követését, az állapotfrissítéseket és az adatok szinkronizálását olyan eszközökön, mint a Slack, a HubSpot és a Jira. Ezenkívül e-maileket a Gmailből, találkozói jegyzeteket a Zoomból vagy terveket a Figma-ból is átvihet a ClickUp-ba.
A ClickUp árai
📮 ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkás átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépjen, hogy elvégezze a munkáját.
Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvenni a kapcsolatot, hogy összegyűjtsük a szükséges információkat, egyeztessük a prioritásokat és előre mozdítsuk a projekteket.
A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központosított platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.
Mi az a Freedcamp?
A Freedcamp egy projektmenedzsment szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a projektek, folyamatok és munkafolyamatok racionalizálásában. Eszközöket kínál a csapatok közötti kommunikációhoz, a feladatok kezeléséhez, a naptár ütemezéséhez és még sok máshoz.
A Freedcamp jó választás kisvállalkozások és szabadúszók számára, akik ingyenes eszközt keresnek, amellyel projektjeiket kezelhetik anélkül, hogy lyukat égetnének a zsebükbe.
A Freedcamp funkciói
A Freedcamp egy átfogó projektmenedzsment szoftvercsomagot kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rugalmasan és strukturáltan tervezzenek és hajtsanak végre projekteket.
Íme néhány kiemelkedő képessége:
1. funkció: Feladatok
A Freedcamp feladatkezelő alkalmazásában hierarchikus feladatstruktúrákat hozhat létre függőségekkel és alfeladatokkal. Testreszabhatja a munkafolyamatokat, beállíthatja a kezdési és befejezési dátumokat, feladatokat rendelhet hozzá, valamint prioritásokat, címkéket és megjegyzéseket adhat hozzá a végrehajtás egyszerűsítése érdekében.
Az ismétlődő feladatok, például az ügyféljelentések esetében a Freedcamp lehetővé teszi, hogy rögzített határidőket vagy dinamikus ütemterveket állítson be, amelyek a feladat befejezéséhez igazodnak. A beállítás után az ismétlődő feladatok automatikusan generálódnak, így nincs szükség manuális beállításra, és biztosítható, hogy a határidők soha ne maradjanak el.
2. funkció: Megbeszélések
Vigye munkával kapcsolatos beszélgetéseit egy erre a célra kialakított térbe a Freedcamp Discussions segítségével, egy hatékony projektmenedzsment együttműködési eszközzel. Ezzel a brainstorming üléseit és frissítéseit elkülönítheti a feladatktól, így a csapatok zavartalanul folytathatják a beszélgetéseket, anélkül, hogy a szálak összekuszálódnának és a munkaterületek rendetlenné válnának.
A Discussions egy univerzális keresővel is rendelkezik, amely segít megtalálni a szükséges információkat, még az archivált beszélgetésekből is. Akár e-mailből is válaszolhat a beszélgetésekre, ha nem jelentkezett be közvetlenül a Freedcamp platformra.
3. funkció: Probléma-követő
Jelentse, kövesse nyomon és kezelje a problémákat a Freedcamp problémakövetőjével. Valójában válthat a problémák között, használhat előre beépített szűrőket a keresés egyszerűsítéséhez, és elkülönítheti a problémákat projektek szerint, így teljes áttekintést kap minden jegyzetről.
Minden ügynek van egy automatikusan generált ügy száma és előtagja, amelyet a folyamatban lévő projektnek megfelelően meghatározhat. A jegyek véglegesítése után kijelölhet egy zárót, hogy minden teljes áttekintést kapjon, mielőtt kikerülne.
4. funkció: Wiki
A Freedcamp Wiki minden projekthez központi adatbázist hoz létre. Ez a fontos információk egyetlen forrásaként szolgál, és rugalmas jogosultságokkal rendelkezik, hogy a megfelelő személyek rendelkezzenek a megfelelő hozzáféréssel. Szerkesztheti az információkat, képeket adhat hozzá, videó linkeket ágyazhat be, és fejlécet és táblázatokat használva formázhatja az információkat.
Tárolja és rendszerezze fájljait, mappáit, dokumentumait és sablonjait a Wiki-ben, hogy könnyen hozzáférhessenek. Használja a megjegyzésrendszert, hogy visszajelzést hagyjon a dokumentumokról, és mindig naprakészen tartsa dokumentumait.
Freedcamp árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 2,49 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 8,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 19,99 USD/hó felhasználónként
📚 Olvassa el még: Ingyenes projektmenedzsment sablonok minden típusú projekthez
ClickUp és Freedcamp: funkciók összehasonlítása
A ClickUp és a Freedcamp egyaránt megbízható projektmenedzsment eszközök.
Közelebbről megvizsgálva, itt egy részletesebb áttekintés arról, hogy a ClickUp és a Freedcamp hogyan viszonyulnak egymáshoz olyan kulcsfontosságú területeken, mint a feladatkezelés, az automatizálás és az együttműködés.
Feladatok szervezése és testreszabása
A ClickUp projektmenedzsment megoldása egy rendkívül testreszabható feladatkezelő rendszert kínál. A feladatokat típus, sürgősség, állapot és prioritás szerint rendezheti és címkézheti, így könnyebben nyomon követheti a teendők előrehaladását és biztosíthatja a munka zökkenőmentes folytatását.
Minden feladatnak van egy egyéni mezője, ahová hozzáadhat olyan specifikus attribútumokat, mint a költségvetés, a sprintszámok és az ügyfélnevek, amelyek fontosak a munkafolyamatában.
A Freedcamp egyéni mezőket, állapotokat, prioritásokat és határidőket is kínál. Támogatja az ismétlődő feladatokat is, amelyekkel kezelhetőek a ismétlődő munkák, például az ügyféljelentések, a tartalom ütemezése stb.
🏆 Győztes: A ClickUp és a Freedcamp egyaránt jól teljesít a feladatok testreszabása terén, részletes kategorizálási funkciókkal és egyéni mezőkkel a mélyebb kontextus érdekében.
Haladás nyomon követése és jelentések
A ClickUp testreszabható irányítópultjai valós idejű betekintést nyújtanak a feladatok teljesítési arányába, az erőforrás-tervezésbe, a csapat munkaterhelésébe és az ütemtervekbe. Az adatokat diagramok, grafikonok és táblázatok segítségével is megjelenítheti, így könnyebben azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, optimalizálhatja a munkafolyamatokat és nyomon követheti a teljesítmény trendjeit.
A Freedcamp jelentéskészítési funkciókat is kínál, vizuális elemekkel, például burn-up diagramokkal, projektösszefoglalásokkal és kördiagramokkal. Áttekintést kap a lejárt feladatokról, a befejezett teendőkről és a munkaterhelés eloszlásáról, de hiányzik belőle a ClickUp által kínált rugalmasság, amely lehetővé teszi a mutatók testreszabását a csapata igényeihez.
🏆 Győztes: ClickUp nyerte! A műszerfal funkciói teljes mértékben testreszabhatók és részletes adatvizualizációt kínálnak, ami hasznos az adatokon alapuló döntések meghozatalához.
Munkafolyamat-automatizálás
A ClickUp átfogó automatizálási rendszert kínál, amely több mint 100 előre elkészített automatizálási sablonnal segít csökkenteni a manuális munkát. A felhasználók szabályalapú triggereket állíthatnak be a feladatok automatikus hozzárendeléséhez, az állapotok frissítéséhez, e-mail értesítések küldéséhez és egyebekhez, így külső eszközök nélkül is racionalizálhatják az ismétlődő munkafolyamatokat.
Ezzel szemben a Freedcamp alapvető automatizálási funkciókat kínál, amelyek ismétlődő feladatokra és állapotváltozásokra korlátozódnak. Bár lehetővé teszi a felhasználók számára egyéni állapot sablonok alkalmazását, dinamikus, feltételekhez kötött automatizálás nem áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy a műveletek nem indíthatók el automatikusan a feladat aktivitása vagy változásai alapján, ami kevésbé rugalmassá teszi a komplex projektmunkafolyamatokhoz.
🏆 Győztes: ClickUp ismét elnyeri a pálmát, egyedi automatizált munkafolyamataival, valós idejű e-mailes triggerekkel és dinamikus feladatkiosztással.
AI képességek
A ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense támogatja a napi munkafolyamatokat azáltal, hogy segít a felhasználóknak a tartalom létrehozásában, szerkesztésében és kezelésében közvetlenül a platformon belül.
Jelentéseket, e-maileket és ajánlatokat generálhat, hosszú megbeszéléseket vagy dokumentumokat összefoglalhat, tartalmakat több nyelvre lefordíthat, és javíthatja az írás általános minőségét. Ezenkívül kivonja a teendőket a feladatokból és dokumentumokból, így a projektek manuális ellenőrzés nélkül is a terv szerint haladnak. Ráadásul a ClickUp Autopilot AI ügynökökkel is rendelkezik, amelyek végigkísérik a munkafolyamatokat.
A Freedcamp mesterséges intelligenciájának funkciói a projekt beállítására összpontosítanak. Mesterséges intelligenciával működő projekt létrehozási asszisztense segít meghatározni a projekt paramétereit, létrehozni egy kezdeti feladatlistát és kiosztani a felelősségi köröket. Ugyanakkor nem támogatja az írási segítségnyújtást, a tartalom összefoglalását vagy a feladatokon belüli automatizálást.
🏆 Győztes: A ClickUp hatékony mesterséges intelligencia képességeivel nyerte el a koronát, amely tökéletesen alkalmas különböző feladatok elvégzésére, az írástól a dokumentumok összefoglalásáig.
ClickUp és Freedcamp a Redditen
A megfelelő eszköz kiválasztásakor mindig jó ötlet meghallgatni, hogy más felhasználók mit mondanak a tapasztalataikról. Ezért töltöttünk egy kis időt a Redditen, hogy megértsük a ClickUp és a Freedcamp működését a felhasználók szemszögéből.
Íme, amit találtunk 👇
Egy Redditor a ClickUp-ot részesíti előnyben a felhasználóbarát felület és a költséghatékony árak miatt.
Clickup – csodálatos felület, gyors, kapcsolatba léptem velük, és 3,25 dollár/hó/fő árat sikerült kialkudnom, ha 30 embert regisztrálunk és egy évre előre fizetünk. Remek ár! A felület a mi használatunkhoz kissé bonyolult, de mindenképpen egyszerűbb, mint a legtöbb. Emellett gyors is.
Clickup – csodálatos felület, gyors, kapcsolatba léptem velük, és 3,25 dollár/hó/fő árat sikerült kialkudnom, ha 30 embert regisztrálunk és egy évre előre fizetünk. Remek ár! A felület a mi használatunkhoz kissé bonyolult, de mindenképpen egyszerűbb, mint a legtöbb. Emellett gyors is.
Freedcamp – nagyon szép felület, bár néhány eleme kissé furcsán van elhelyezve, és bizonyos részeken a folyamat nem logikus. A felület gyors. A munkafolyamat számomra kissé elriasztó.
Freedcamp – nagyon szép felület, bár néhány eleme kissé furcsán van elhelyezve, és bizonyos részeken a folyamat nem logikus. A felület gyors. A munkafolyamat számomra kissé elriasztó.
Egy másik felhasználó a testreszabási lehetőségek és a kiterjedt funkciókészlet miatt a ClickUp-ot részesíti előnyben más projektmenedzsment szoftverekkel szemben.
Kis CMS- és alkalmazásfejlesztő cég vagyunk, amely a Trello> Jira> ClickUp szoftvereket használja, miután lineáris és magassági elemeket is beépítettünk a keverékbe. Azt mondanám, hogy a ClickUp a legjobb ár-érték arányú megoldás a piacon a funkciók és a testreszabhatóság tekintetében.
Kis CMS- és alkalmazásfejlesztő cég vagyunk, amely a Trello> Jira> ClickUp szoftvereket használja, miután lineáris és magassági elemeket is beépítettünk a keverékbe. Azt mondanám, hogy a ClickUp a legjobb ár-érték arányú megoldás a piacon a funkciók és a testreszabhatóság tekintetében.
Más felhasználók szerint a Freedcamp tetszik nekik, de megjegyzik, hogy bizonyos funkciók hiánya miatt bizonyos esetekben meglehetősen nehéz használni.
Imádom a Freedcampot. Mi az ingyenes verziót használjuk, mivel nincs szükségünk a további funkciókra. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, az a Freedcampban a jelszavak és dokumentumok tárolásának lehetősége. Sok szervezet már rendelkezik mappaszerkezettel, és nehéz rávenni a felhasználókat, hogy ne használják ezeket a funkciókat.
Imádom a Freedcampot. Mi az ingyenes verziót használjuk, mivel nincs szükségünk a további funkciókra. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, az a Freedcampban a jelszavak és dokumentumok tárolásának lehetősége. Sok szervezet már rendelkezik mappaszerkezettel, és nehéz rávenni a felhasználókat, hogy ne használják ezeket a funkciókat.
Melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?
A ClickUp egyértelműen több területen is előnyt élvez, többek között az AI és az automatizálás, a feladatkezelés, a jelentések és más területeken.
Bár a Freedcamp megfizethető megoldás, hiányoznak belőle a projektmenedzsment racionalizálásához elengedhetetlen funkciók. Ingyenes csomagja csak korlátozott lehetőségeket kínál, különösen akkor, ha bővíteni szeretné tevékenységét és optimalizálni szeretné a termelékenységet.
Akár egyedül, akár egy nagyobb csapat tagjaként dolgozik, a ClickUp mindenki számára kínál valamit.
