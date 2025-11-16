A 11 legjobb Zulip alternatíva a csapatok közötti kommunikációhoz és együttműködéshez

Csapatának termelékenysége attól függ, hogy mindenki mennyire hatékonyan kommunikál.

Bár a Zulip témákra épülő, szálakba rendezett beszélgetései jól működnek az aszinkron csapatok számára, nem feltétlenül felelnek meg az Ön igényeinek, ha mélyebb integrációkat, beépített projektmenedzsment eszközöket vagy erőteljesebb videokonferencia-támogatást keres.

Számos rugalmas csapatmunkát támogató platform létezik, amelyek jobban megfelelhetnek a csapatod tényleges munkamódszerének. Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk a legjobb Zulip alternatívákat, amelyek segítenek fenntartani a kommunikációt és a projektek menetrend szerinti haladását, függetlenül attól, hogy a csapatod hol és mikor dolgozik.

🔎 Tudta? A kontextusváltás után körülbelül 23 percbe telik , mire újra összpontosítani tudunk. Ha olyan platformot választunk, amely egy helyen tartja a témákat, feladatokat és beszélgetéseket, akkor csökken a zavaró tényezők száma, így a csapatunk folyamatosan haladhat előre, és nem kell felzárkózni.

A legjobb Zulip alternatívák egy pillantásra

Eszköz A legjobb Főbb funkciók Árak ClickUp All-in-one együttműködés; AI-alapú feladat-, dokumentum- és táblakészítés közvetlenül a ClickUp Chatből All-in-one együttműködés; AI-alapú feladat-, dokumentum- és táblakészítés közvetlenül a ClickUp Chatből Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Slack Integrációk Csatornák, szálak, több mint 2400 integráció Ingyenes; fizetős csomagok 7 dollártól/hónap Microsoft Teams Microsoft 365 felhasználók Irodai integráció, hívások, csatornák Ingyenes; fizetős csomagok 4 USD/hó áron Mattermost Biztonságtudatos szervezetek Saját tárhely, megfelelőség Ingyenes; fizetős csomagok 10 dollártól/hó Rocket. Chat Saját szerveren történő telepítés Nyílt forráskódú, testreszabható Ingyenes; fizetős csomagok 8 dollártól/hónap Discord Közösségépítés Hangcsatornák, szerverek Ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Twist Aszinkron kommunikáció Szálak elsőbbségű, koncentrációt elősegítő Ingyenes; fizetős csomagok 8 dollártól/hónap Pumble Kis csapatok, korlátozott költségvetéssel Korlátlan előzmények, csatornák Ingyenes; fizetős csomagok 3 dollártól/hó Zoom Videóalapú kommunikáció HD videó, csapatcsevegés Ingyenes; fizetős csomagok 17 USD/hó áron Flock Egyszerűsített munkafolyamatok Beépített termelékenységi eszközök Ingyenes; fizetős csomagok 3 dollártól/hó Google Workspace A Google ökoszisztéma felhasználói Gmail, Drive, Meet integráció A fizetős csomagok ára 3 dollár/hónap-tól kezdődik.

Mi az a Zulip?

A Zulip egy nyílt forráskódú csapatkommunikációs szoftver, amely a beszélgetéseket streamekbe és konkrét témákba szervezi. A hagyományos üzenetküldő alkalmazásoktól eltérően, amelyek a csevegéseket időrendben strukturálják, a Zulip egy egyedülálló szálrendszert használ, amely ötvözi a valós idejű kommunikáció azonnali jellegét az e-mail szálak szervezésével.

A platform olyan funkciókat kínál, mint:

Témák szerinti szálak a szervezett beszélgetésekhez

Hatékony keresési funkció

Markdown támogatás a gazdag szövegformázáshoz

Fájlmegosztási funkciók

Integrációk különböző eszközökkel és szolgáltatásokkal

Több platformon való támogatás, beleértve a mobilalkalmazásokat is

A Zulip különösen népszerű a fejlesztői csapatok és szervezetek körében, akik az erős adatvédelmi ellenőrzéssel rendelkező nyílt forráskódú alternatívákat részesítik előnyben.

👀 Tudta? Az első csapatcsevegést egy finn orvos fejlesztette ki. 1988-ban Jarkko Oikarinen egy finn kórházban dolgozva létrehozta az Internet Relay Chat (IRC) rendszert, hogy javítsa az orvosok közötti kommunikációt.

A Zulip korlátai

A Zulip streamjei és témái egyedi megközelítést kínálnak a csapatkommunikációhoz. Ennek ellenére ez az egyedülálló rendszernek számos jelentős hátránya van, amelyek hatással lehetnek a csapat termelékenységére és az együttműködés hatékonyságára.

Megtanulása nehéz : a streamek és témák zavarba ejthetik a hagyományos csevegőfelületekhez szokott felhasználókat.

Korlátozott videokonferencia : Nincs robusztus natív opció; harmadik féltől származó integrációkra támaszkodik.

Alapvető feladatkezelés : Támogatja a feladatok létrehozását, de nem rendelkezik teljes körű projektkezelési funkciókkal.

Mobil élmény : A mobilalkalmazások kevésbé kifinomultnak tűnhetnek, mint asztali társaik.

Kisebb közösség : Kevesebb integráció és kisebb támogatási ökoszisztéma, mint a főbb versenytársaknál

Felhasználói felület : A felhasználói felület elavultnak tűnhet a modernebb együttműködési platformok mellett.

Értesítések kezelése: Az értesítési beállítások kevésbé intuitívak lehetnek, mint más eszközökben.

Ahogy a csapatok növekednek és a kommunikációs igények egyre összetettebbé válnak, ezek a korlátozások gyakran egyre szembetűnőbbé válnak, ami arra készteti a szervezeteket, hogy alternatív platformokat keressenek.

🧠 Érdekesség: A „Zoom-fáradtság” kifejezés a COVID-19 járvány idején vált népszerűvé, mivel az emberek egyre inkább a videokonferenciákra támaszkodtak a munkában, az oktatásban és a társadalmi interakciókban. A kifejezést Jeremy Bailenson, a Stanford professzora alkotta meg, és a virtuális találkozók okozta kimerültséget írja le. Ezt a folyamatos szemkontaktus, a saját arcunk bámulása, a korlátozott fizikai mozgás, a kognitív túlterhelés, a kötetlen szünetek hiánya és az a nyomás, hogy mindig „bekapcsolva” kell maradnunk, táplálja.

A legjobb Zulip alternatívák

Íme a Zulip legjobb alternatíváinak válogatott listája. Ezek az eszközök segíthetnek más rendszerek felfedezésében, amelyekkel javíthatja a különböző csapatok közötti együttműködést és kommunikációt.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one együttműködési eszköz projektmenedzsmenttel)

A nem összekapcsolt kommunikációs eszközök csak a beszélgetésig terjednek. A ClickUp viszont a világ első konvergens AI munkaterülete, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt teljesen kontextusfüggő AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Különösen értékes távoli csapatok, fejlesztők, vállalkozások és szakemberek számára, akiknek hatékony, valós idejű kommunikációra van szükségük, amely szorosan integrálódik a munkafolyamataikba.

A modern csevegőalkalmazások problémája, hogy elkülönülnek a munkahelyétől. Utánajár egy feladatnak egy munkatársával, frissítést kap, majd manuálisan frissíti a feladatot, hogy tükrözze a frissítést. Vagy pedig sorról sorra átnézi a csevegési szálakat, csak hogy megkapja a munkához szükséges kontextust. Mindez véget ér a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp beépített üzenetküldő alkalmazásaként a csevegéseket azonnal ClickUp feladatokká alakíthatja, továbbá hozzárendelheti őket a megfelelő személyhez és határidőt állíthat be. Ez megkönnyíti a cselekvési tételek rögzítését, amint azok felmerülnek a beszélgetés során, így semmi sem marad ki. Az AI segítségével összefoglalhatja a szálakat, hozzárendelheti az üzeneteket vagy megtalálhatja a kapcsolódó feladatokat – mindezt közvetlenül a Csevegésből.

Mivel a ClickUp egyesíti a csapat csevegést a feladatkezeléssel, minden megbeszélés természetesen kijelölt feladattá alakul, egyértelmű felelősségi körökkel és határidőkkel.

Több feladatot is hozzárendelhet közvetlenül a ClickUp Chatben

De ez még nem minden. A ClickUp AI segítségével közvetlenül a csevegőablakból hozhat létre ClickUp Docs és ClickUp Whiteboards dokumentumokat, anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetet.

A ClickUp SyncUps funkciója tovább javítja a csapatkommunikációt azáltal, hogy integrálja a megbeszéléseket a munkafolyamatba.

A munkájától elszigetelten működő hagyományos konferenciaeszközökkel ellentétben a SyncUps valós idejű videotalálkozókat kombinál együttműködési napirendekkel, jegyzetekkel, felvételekkel és automatikus feladatkezdeményezéssel – mindezt közvetlenül a projekt kontextusába ágyazva.

A ClickUp SyncUps segítségével másodpercek alatt személyesen együttműködhet kollégáival.

A SyncUps segítségével strukturált értekezlet-sablonokat hozhat létre, az értekezlet kezdete előtt közösen hozzáadhat napirendi pontokat, rögzítheti a legfontosabb megbeszéléseket későbbi felhasználás céljából, és a beszélgetés témáit azonnal hozzárendelhető feladatokká alakíthatja.

A Zuliphez hasonló önálló üzenetküldő alkalmazásokkal ellentétben a ClickUp Chatben közvetlenül megoszthatja a teljes integrált munkakörnyezetéből származó dokumentumokat, képeket és fájlokat, így az erőforrások mindig kéznél vannak. Ezáltal a fontos dolgok könnyen kereshetők és elérhetők. Ez a keresési funkció egységes a Chat és a Tasks alkalmazásokban, és nem korlátozódik a csevegési előzményekre.

Ha pedig valaki kérdést tesz fel a csoportos csevegésben, hagyja, hogy a ClickUp Agent válaszoljon rá. A csapatok gyorsan választ kaphatnak a munkaterülethez kapcsolódó kérdésekre, tartalmi ötleteket generálhatnak, vagy a Chatbe mélyen beágyazott ClickUp AI segítségével elvégezhetik az ismétlődő feladatokat. Ezáltal a beszélgetések produktívak maradnak, és a magas értékű munkára koncentrálhatnak.

Használja a ClickUp Chat automatikus válaszadási funkcióját, hogy gyorsabban megkapja a szükséges információkat.

A ClickUp Brain javítja a különböző csapatok közötti kommunikációt azáltal, hogy AI-képességeket épít közvetlenül a beszélgetéseibe. Segít válaszok megfogalmazásában, hosszú beszélgetések összefoglalásában és kreatív megoldások kidolgozásában – mindezt a csevegés keretein belül.

A ClickUp Brain MAX, egy dedikált asztali AI-társ, egyesíti a csevegést, a keresést és az automatizálást az összes munkaalkalmazásában és az interneten. A többmodellű AI-csevegéssel, kontextusfüggő válaszokkal és hang-szöveg átalakítással a Brain MAX segít gyorsabban létrehozni, megtalálni és automatizálni a munkát, véget vetve a különálló AI-eszközök káoszának.

Az integrált csevegés, projektmenedzsment, közvetlen üzenetküldés, fájlmegosztás és beépített videokonferencia funkcióknak köszönhetően a ClickUp egyszerűsíti a munkafolyamatokat, csökkenti az alkalmazásokkal kapcsolatos fáradtságot, és biztosítja, hogy csapata beszélgetései mindig cselekvéshez vezessenek.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre feladatokat közvetlenül a csevegőüzenetekből, és kapcsolja össze azokat feladatokkal vagy dokumentumokkal a zökkenőmentes munkafolyamat-integráció érdekében.

A ClickUp Chat Agents segítségével emberi beavatkozás nélkül kaphat azonnali válaszokat.

Szervezett projekt- és feladat alapú csatornák, csoportos csevegések és privát közvetlen üzenetküldés egy platformon belül.

Használja ki az intelligens értesítéseket és a munkafolyamat-automatizálást, hogy koncentrált maradjon és elkerülje az értesítések túlterhelését.

Használja a szálakba rendezett beszélgetéseket és a hatékony keresőt, hogy könnyebben követhesse a beszélgetéseket és gyorsan megtalálja a korábbi információkat.

A ClickUp korlátai

A funkciók átfogó jellege miatt tanulási görbével kell szembenéznie.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp csökkentette a több csapat, platform és projekt kezelésével járó káoszt. Már nem kell váltogatnom az alkalmazások között a csevegés, a dokumentumok, a feladatok és a frissítések között. Ez hatékonyabbá, összehangoltabbá és produktívabbá tette a vállalkozásomat – különösen egy olyan gyors tempójú irodában, mint a miénk.

A ClickUp csökkentette a több csapat, platform és projekt kezelésével járó káoszt. Már nem kell váltogatnom az alkalmazások között a csevegés, a dokumentumok, a feladatok és a frissítések között. Ez hatékonyabbá, összehangoltabbá és produktívabbá tette a vállalkozásomat – különösen egy olyan gyors tempójú irodában, mint a miénk.

💡 Profi tipp: Fontolja meg a ClickUp olyan funkcióinak használatát, mint az „@mentions”, hogy valakinek a közvetlen figyelmét felkeltse, de kerülje a túlzott használatát, hogy elkerülje a túl sok értesítést és a felesleges zavaró tényezőket. A jó csevegési illemtan gyakorlása elősegíti a tiszteletteljes és hatékony kommunikációs környezetet, javítva a csapat együttműködését és termelékenységét.

2. Slack (a legjobb integrációkhoz és ökoszisztémához)

a Slack segítségével

A Slack továbbra is népszerű választás a csapatok közötti kommunikációhoz, mivel a beszélgetéseket projektek, témák vagy részlegek szerint csatornákba szervezi.

Kiterjedt integrációs ökoszisztémája több mint 2000 harmadik féltől származó alkalmazással kapcsolódik össze, így a munkafolyamatok közvetlenül a beszélgetésekben egyszerűsíthetők. A Zulip témaközpontú szálakkal ellentétben a Slack csatornákat és szálakat használ a rendetlenség csökkentése érdekében.

A Slack munkafolyamat-építője kódolás nélkül teszi lehetővé az egyedi automatizálást, míg AI-alapú kereső- és összefoglaló eszközei segítenek a csapatoknak megtalálni az információkat és pótolni a kihagyott beszélgetéseket. Emellett megbízható keresési funkciót kínál az összes üzenet és fájl között, gyors audio-/videohívásokhoz alkalmas huddle-okat, valamint együttműködésen alapuló dokumentációhoz alkalmas canvas-dokumentumokat.

A Slack legjobb funkciói

Rendezze a beszélgetéseket nyilvános és privát csatornákba

Indítson azonnali hangbeszélgetéseket képernyőmegosztással

Testreszabhatja az értesítéseket kulcsszavak és fontosság alapján.

Javítsa a munkahelyi együttműködést a Slack Connect segítségével

A Slack korlátai

A számos csatorna és értesítés miatt túlterhelővé válhat.

A projektközpontú eszközökhöz képest korlátozott feladatkezelési és AI funkciók

Slack árak

Ingyenes

Pro : 7 USD/hó felhasználónként

Business+ : 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise+: Egyedi árak

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 34 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Nagyra értékelem, hogy több csoportot is létre lehet hozni, ami segít a kommunikáció hatékony szervezésében. Ezenkívül különösen hasznosnak találom a huddle funkciót; informális jellege lehetővé teszi a gyors, egyéni interakciókat, amelyekkel a problémák hatékonyabban megoldhatók, mint szöveges üzenetekkel.

Nagyra értékelem, hogy több csoportot is létre lehet hozni, ami segít a kommunikáció hatékony szervezésében. Ezenkívül különösen hasznosnak találom a huddle funkciót; informális jellege lehetővé teszi a gyors, egyéni interakciókat, amelyekkel a problémák hatékonyabban megoldhatók, mint szöveges üzenetekkel.

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottak 64%-a alkalmanként vagy gyakran dolgozik a munkaidőn túl, 24%-uk pedig szinte minden nap túlórázik! Ez nem rugalmasság, hanem véget nem érő munka. 😵‍💫 A Pigment, egy üzleti tervezési platform, a ClickUp-ra váltott, hogy megoldja a fragmentált kommunikációs kihívásait. A ClickUp Chat, a ClickUp Tasks és a ClickUp Automations használatával 40%-kal csökkentették a kommunikációs költségeket és 20%-kal javították a csapat kommunikációs hatékonyságát, gyorsítva ezzel a fejlesztési ciklusokat.

3. Microsoft Teams (a legjobb Microsoft 365 felhasználók számára)

a Microsoft Teams segítségével

Az alkalmi csevegéstől a dokumentumok közös szerkesztéséig a Microsoft Teams megszünteti a kommunikáció és a termelékenység közötti határokat azáltal, hogy az Office alkalmazásokat mélyen beágyazza a beszélgetésekbe. A Teams segítségével megbeszélhet olyan dolgokat, mint a negyedéves előrejelzések, miközben megtekinti a tényleges Excel fájlt, így gyorsabban és tájékozottabban hozhat döntéseket, amennyiben a Microsoft 365 ökoszisztémán belül dolgozik.

Ezeknek a szervezeteknek a csevegést, a fájlokat és a találkozókat egy helyre hozza össze. A Teams emellett egy átfogó együttműködési központot is kínál, amely szorosan integrálódik a Microsoft termelékenységi csomagjába.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Beágyazhatja a legfontosabb alkalmazásokat és eszközöket a kommunikációs csatornákba.

Védje az érzékeny beszélgetéseket fejlett biztonsági ellenőrzésekkel

Készítsen vonzóbb értekezleteket a Together móddal

Könnyítse meg a kis csoportos megbeszéléseket dedikált breakout szobákkal

Rendezzen nagyszabású közvetítéseket átfogó élő eseményeszközökkel

A Microsoft Teams korlátai

Régebbi hardverek esetén erőforrás-igényes és lassú lehet.

A dedikált csevegőeszközökhöz képest bonyolultabb felhasználói felület

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Teamsről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Nagyon tetszik, hogy a Teams mindent egy helyen tart – csevegéseket, értekezleteket, fájlokat, sőt feladatlistákat is. Ez nagyon hasznos, ha csapatban dolgozunk, mert így nem kell folyamatosan különböző alkalmazások között váltogatni. Az is tetszik, hogy összekapcsolódik az Outlookkal és más Microsoft-eszközökkel, így nagyon egyszerű az értekezletek ütemezése vagy a dokumentumok megosztása. Segít a dolgok szervezésében és a projektek nyomon követésében.

Nagyon tetszik, hogy a Teams mindent egy helyen tart – csevegéseket, értekezleteket, fájlokat, sőt feladatlistákat is. Ez nagyon hasznos, ha csapatban dolgozunk, mert így nem kell folyamatosan különböző alkalmazások között váltogatni. Az is tetszik, hogy összekapcsolódik az Outlookkal és más Microsoft-eszközökkel, így nagyon egyszerű az értekezletek ütemezése vagy a dokumentumok megosztása. Segít a dolgok szervezésében és a projektek nyomon követésében.

🧠 Érdekesség: Az első 176 emoji-készletet 1999-ben Shigetaka Kurita japán tervező alkotta meg az NTT DoCoMo mobil internetes platformjához. Ezek az emojik, amelyeket ma gyakran használnak a munkahelyi csevegésekben, célja a digitális kommunikáció javítása az érzelmi árnyalatok hozzáadásával.

4. Mattermost (A legjobb választás a biztonságra érzékeny szervezetek számára)

via Mattermost

„Hogyan tudjuk biztosítani a modern együttműködést a biztonság veszélyeztetése nélkül?” Ez a kérdés naponta kihívást jelent a biztonságtudatos szervezetek számára. A Mattermost ezt a problémát saját hoszting képességeivel és vállalati szintű biztonsági funkcióival oldja meg, amelyek teljes adatfelügyeletet biztosítanak. Mindezt anélkül, hogy a csapatok által elvárt együttműködési élményt feláldozná.

A Mattermost egy nyílt forráskódú csapatkommunikációs platformot kínál, vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi funkciókkal. A Zulip adatvédelmi elkötelezettségéhez hasonlóan a Mattermost is arra összpontosít, hogy biztonságos, saját hosztolt alternatívát kínáljon a felhőalapú csevegőplatformokhoz.

A Mattermost legjobb funkciói

Formázza üzeneteit a Markdown segítségével a gazdag kommunikáció érdekében

Keresés az összes korábbi üzenetben

Automatizálja a munkafolyamatokat egyedi slash parancsokkal

Csatlakozzon közvetlenül az Active Directory-hez és az LDAP-hez

Testreszabhatja a funkciókat nyílt forráskódú bővítményekkel

Kövesse nyomon a megfelelőséget átfogó auditnaplózással

A Mattermost korlátai

Az önálló üzemeltetéshez technikai szakértelem és infrastruktúra szükséges.

A felhasználói felület nem annyira kifinomult, mint egyes kereskedelmi alternatíváké.

Mattermost árak

Ingyenes

Professional : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Mattermost értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Mit mondanak a Mattermostról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Tetszik, hogy a Mattermost nyílt forráskódú, és teljes ellenőrzést biztosít a telepítés és az adatbiztonság felett. Kiválóan alkalmas szigorú megfelelési követelményekkel rendelkező vállalkozások számára. A felület tiszta, támogatja a szálakba rendezett beszélgetéseket, és jól integrálható olyan DevOps eszközökkel, mint a Jira és a GitLab. A valós idejű üzenetküldés és fájlmegosztás zökkenőmentes, ideális távoli csapatok számára.

Tetszik, hogy a Mattermost nyílt forráskódú, és teljes ellenőrzést biztosít a telepítés és az adatbiztonság felett. Kiválóan alkalmas szigorú megfelelési követelményekkel rendelkező vállalkozások számára. A felület tiszta, támogatja a szálakba rendezett beszélgetéseket, és jól integrálható olyan DevOps eszközökkel, mint a Jira és a GitLab. A valós idejű üzenetküldés és fájlmegosztás zökkenőmentes, ideális távoli csapatok számára.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ hangsegédet (4%) vagy automatizált ügynököt (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a beszélgetős AI-eszközöket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elterjedtsége annak tudható be, hogy ezek az eszközök gyakran specifikus feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy specifikus munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait ötvözi. A ClickUp Brain egy beszélgetős AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet Önnek. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

5. Rocket. Chat (A legjobb önálló telepítéshez)

Az önálló tárhelyszolgáltatás teljes ellenőrzést biztosít a szervezeteknek a kommunikációs adataik felett, és a Rocket. Chat ezt úgy teszi lehetővé, hogy mindent a saját infrastruktúráján belül tart. Ez a beállítás hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek szigorú biztonsági követelményekkel rendelkeznek, vagy amelyeknek nagyfokú testreszabhatóságra van szükségük.

A kizárólag felhőalapú eszközökkel ellentétben, amelyek előre meghatározott funkciókhoz kötik Önt, a Rocket. Chat rugalmasságot kínál, hogy olyan együttműködési élményt alakítson ki, amely megfelel a csapatának. A Zuliphez hasonlóan ez is lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy ellenőrizzék kommunikációs rendszerüket, miközben továbbra is támogatja a csapatcsevegés teljes funkciókészletét.

Rocket. Chat legjobb funkciói

Biztonságos érzékeny beszélgetések végpontok közötti titkosítással

Együttműködés külső partnerekkel ellenőrzött vendéghozzáféréssel

Vonja be közvetlenül az ügyfeleket az integrált élő csevegéssel

Fájlok zökkenőmentes megosztása és előnézete a beszélgetések során

Kezelje a jogosultságokat testreszabható felhasználói szerepkörökkel

Integrálja külső rendszerekkel egy átfogó API segítségével

Rocket. Chat korlátozások

Önálló üzemeltetéshez és karbantartáshoz technikai erőforrások szükségesek.

A felhasználói felület elavultnak tűnhet a kereskedelmi alternatívákhoz képest.

Rocket. Chat árak

Starter : Ingyenes

Pro : 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Rocket. Chat értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (330+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Rocket. Chat valós felhasználói?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A testreszabási lehetőségek és az egyszerűség, amellyel élő csevegő widgetet adhat hozzá webalkalmazásához úgy, ahogyan szeretné, anélkül, hogy bármilyen extra modult importálna, csak futtatnia kell egy JavaScript szkriptet a webalkalmazásában. A funkcionalitás nagyon jó, de a helyes használatuk megtanulása kissé nehéz lehet 🙂

A testreszabási lehetőségek és az egyszerűség, amellyel élő csevegő widgetet adhat hozzá webalkalmazásához úgy, ahogyan szeretné, anélkül, hogy bármilyen extra modult importálna, csak futtatnia kell egy JavaScript szkriptet a webalkalmazásában. A funkcionalitás nagyon jó, de a helyes használatuk megtanulása kissé nehéz lehet 🙂

6. Discord (a legjobb közösségépítéshez)

via Discord

A Discord egy sokoldalú kommunikációs platform, amely testreszabható szervereken belül szöveges és hangcsatornákat is támogat. Eredetileg játékosok számára készült, ma azonban már sokféle közösség számára nyújt szolgáltatásokat, például kiváló minőségű képernyőmegosztást, Go Live streaminget és Stage Channels-t nagy audioeseményekhez.

A Discord gazdag szövegformázási lehetőségeket, egyedi hangulatjeleket, szerepkörökön alapuló jogosultságokat a részletes hozzáférés-vezérléshez, valamint moderálástól a zene lejátszásáig terjedő funkciókat biztosító botokat kínál.

A Zulip strukturált szálakkal ellentétben a Discord a beszélgetéseket szerverekre, csatornákra és szálakra szervezi, hatékony hangcsevegési funkciókkal.

A Discord legjobb funkciói

Jelzés elérhetőségéről gazdag jelenléti jelzőkkel

Szervezze meg a beszélgetéseket csatornán belüli szálakkal

Több munkaterületet szervezhet szervermappákkal

Automatizálja a feladatokat kiterjedt bot funkciókkal

Nagy csoportoknak tartott prezentációk dedikált színpadi csatornákkal

A Discord korlátai

Fájlmegosztási méretkorlátozások az ingyenes csomagban

A kevésbé formális megjelenés nem feltétlenül illik a professzionális környezetbe.

Discord árak

Ingyenes

Nitro Basic : Egyedi árak

Nitro: Egyedi árak

Discord értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a Discordról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Könnyen beállítható, használható és kommunikálható a kollégákkal. Kiváló felület mind az iskolák, mind az üzleti élet számára.

Könnyen beállítható, használható és kommunikálható a kollégákkal. Kiváló felület mind az iskolák, mind az üzleti élet számára.

7. Twist (a legjobb aszinkron kommunikációhoz)

via Twist

A folyamatos értesítések, az azonnali válaszadás kényszere és az az érzés, hogy soha nem tudsz felzárkózni? A Twist egy olyan értesítési rendszerrel rendelkezik, amely a frissítések csoportosításával ösztönzi a koncentrált munkavégzést, a beérkező üzenetek funkció pedig segít a felhasználóknak felzárkózni a fontos szálakhoz anélkül, hogy végtelen csevegési naplókat kellene végiglapozniuk.

A Twist az aszinkron kommunikációt támogatja, a beszélgetéseket szálakba szervezi, ahelyett, hogy kaotikus valós idejű streamekbe rendezné őket. A Zuliphoz hasonlóan a Twist is csatornákba és szálakba szervezi a beszélgetéseket, de még nagyobb hangsúlyt fektet a koncentrált és átgondolt beszélgetésekre. Minden szál egyértelmű témát tart fenn, időrendben rendezett üzenetekkel, így könnyű követni a beszélgetéseket, még akkor is, ha egy ideig nem voltál jelen.

A platform különböző csapatok vagy projektek számára csatornákat, közvetlen üzenetküldést és az összes beszélgetés átfogó keresését kínálja.

A Twist legjobb funkciói

Találjon meg bármilyen információt a hatékony, beszélgetések közötti keresővel.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a GitHub, a Zapier és a Todoist, miközben támogatja a fájlmegosztást és a markdown formázást.

Írjon átgondolt üzeneteket egy e-mailhez hasonló szerkesztővel

Twist korlátozások

Nincs natív videokonferencia

Kevesebb funkcióval rendelkezik, mint az all-in-one platformok

Twist árak

Ingyenes

Korlátlan: 8 USD/hó felhasználónként

Twist értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Twistről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Az egész csapat imádta, mert most már nem zavarja őket, ha valaki üzenetet küld valamelyik csatornára, és végre produktív munkát végezhetnek, és akkor ellenőrizhetik az e-mailjeiket és a Twist értesítéseiket, amikor akarnak.

Az egész csapat imádta, mert most már nem zavarja őket, ha valaki üzenetet küld valamelyik csatornára, és végre produktív munkát végezhetnek, és akkor ellenőrizhetik az e-mailjeiket és a Twist értesítéseiket, amikor akarnak.

8. Pumble (A legjobb kis költségvetésű kis csapatok számára)

via Pumble

A költségtudatos csapatok imádják a Pumble-t a korlátlan üzenetelőzmények és az alapvető kommunikációs funkciók miatt, amelyek nem járnak vállalati szintű árakkal.

Ahelyett, hogy kompromisszumot kötnének az alapvető funkciók terén, a kis csapatok egy teljes kommunikációs megoldást alkalmazhatnak, amely igényeikkel együtt növekszik. Ez a Slack alternatíva költséghatékony csapatkommunikációs platformot kínál korlátlan üzenetelőzményekkel, még ingyenes csomagjában is.

A Zulip speciális szálkezelési megközelítésével ellentétben a Pumble egyszerű, Slack-hez hasonló élményt kínál, amely a legfontosabb kommunikációs funkciókra összpontosít, anélkül, hogy prémium árat kérne.

A Pumble legjobb funkciói

Együttműködés külső partnerekkel vendéghozzáférésen keresztül

Hozzáférés a kommunikációhoz iOS és Android mobilalkalmazásokon

Formázza üzeneteit a rich text funkciók segítségével

Átfogó kereséssel megtalálhatja a korábbi beszélgetéseket.

Szabható értesítésekkel szabályozhatja a zavaró tényezőket

Kapcsolatfelvétel videohívásokon keresztül, képernyőmegosztási funkcióval

A Pumble korlátai

A prémium alternatívákhoz képest korlátozott fejlett funkciók

Kevesebb integráció harmadik féltől származó eszközökkel

A Pumble árai

Ingyenes

Pro : 2,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 4,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 7,99 USD/hó felhasználónként

Pumble értékelések és vélemények

G2 : Nincs elegendő értékelés

Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)

Mit mondanak a Pumble-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Alapvetően a Slack, csak jobb. A fizetős változat ára pedig ésszerű, ami szintén fantasztikus.

Alapvetően a Slack, csak jobb. A fizetős változat ára pedig ésszerű, ami szintén fantasztikus.

9. Zoom (A legjobb videóközpontú kommunikációhoz)

a Zoom segítségével

A szöveges üzeneteknek vannak korlátai – a hangnem, az érzelmek és a finom árnyalatok gyakran elvesznek a fordításban. Ezért a csevegésen keresztül folytatott beszélgetések gyorsan hosszú, oda-vissza tisztázások sorozatává válhatnak. Ez mindenki munkáját lassítja.

A Zoom ezt megérti. A személyes interakciót helyezi előtérbe, így a csapatok könnyedén, zökkenőmentesen válthatnak a csevegésről a videóra – nem kell alkalmazást váltaniuk vagy megkeresniük a találkozó linkjeit. Míg a Zulip a strukturált szövegre koncentrál, a Zoom inkább a valós idejű, emberi megközelítést alkalmazza, ahol a videó a főszereplő, a csevegés pedig a hasznos segédeszköz.

A Zoom legjobb funkciói

Mutassa be ötleteit világosan a fejlett képernyőmegosztási funkciók segítségével

Kisebb beszélgetési csoportokat hozhat létre külön szobákban

Személyre szabott videóélmény virtuális háttérrel

Rögzítse a fontos megbeszéléseket felvételekkel és átiratokkal

Hatékony ütemezés naptárintegrációval

Vizuális együttműködés interaktív táblákkal

A Zoom korlátai

A csevegési funkciók nem olyan robusztusak, mint a dedikált platformoké.

A beszélgetések szervezése nehézkessé válhat

Zoom árak

Ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 56 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

Mit mondanak a Zoomról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A platform rendkívül megbízható, még nagy létszámú értekezletek esetén is, és olyan funkciók, mint az AI-társ, a breakout szobák és a tartós táblák, strukturáltabbá és hatékonyabbá teszik az együttműködést.

A platform rendkívül megbízható, még nagy létszámú értekezletek esetén is, és olyan funkciók, mint az AI-társ, a breakout szobák és a tartós táblák, strukturáltabbá és hatékonyabbá teszik az együttműködést.

10. Flock (A legalkalmasabb a munkafolyamatok egyszerűsítésére)

via Flock

Minden csevegés ugyanazzal a problémával végződik: „Ki mit csinál és mikor?”

A Flock megoldja ezt az alapvető együttműködési kihívást azzal, hogy a termelékenységet növelő eszközöket közvetlenül a beszélgetések helyszínére ágyazza. Amikor a csapat csevegése természetesen kiterjed a szavazásokra, feladatokra és emlékeztetőkre, a munkafolyamat megszakítás nélkül folytatódik, és a felelősségvállalás automatikussá válik.

A Flock a közvetlen üzenetküldést integrált termelékenységi eszközökkel kombinálja, hogy zökkenőmentes munkafolyamatokat hozzon létre. A Zulip strukturált szálakra való összpontosításával ellentétben a Flock a gyakorlati hatékonyságot hangsúlyozza. A beszélgetéseket cselekvésorientált funkciókkal veszi körül, amelyek segítenek a csapatoknak a kontextus váltása nélkül átmenni a megbeszélésről a végrehajtásra.

A Flock legjobb funkciói

Videokonferenciák segítségével személyesen is kapcsolatba léphet másokkal

Hozzon létre egyedi levelezőlistákat a célzott kommunikációhoz

Koordinálja az ütemterveket a megosztott naptár integrációval

Találjon gyorsan információkat a fejlett keresési funkciók segítségével

Automatizálja a munkafolyamatokat egyedi slash parancsokkal

Csatlakozzon külső eszközökhöz robusztus integrációk segítségével

A Flock korlátai

Kevésbé intuitív és felhasználóbarát felület, mint egyes versenytársaké

A mobil élmény nem felel meg a desktop funkcionalitásának

Flock árak

Ingyenes

Pro : 3 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Flock értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Flockról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Könnyen telepíthető és kezelhető, szinte minden részében alig igényel segítséget a vezetőségtől. Az interfésznek köszönhetően a tartalom és egyéb dolgok benyújtása is könnyen módosítható és kezelhető.

Könnyen telepíthető és kezelhető, szinte minden részében alig igényel segítséget a vezetőségtől. Az interfésznek köszönhetően a tartalom és egyéb dolgok benyújtása is könnyen módosítható és kezelhető.

11. Google Workspace (a legjobb a Google ökoszisztéma felhasználói számára)

A Google természetessé teszi a csapatmunkát azzal, hogy a csevegést közvetlenül a munka helyszínére helyezi – a Gmailbe, a Drive-ba, a Docsba és a Meetbe. Ez azt jelenti, hogy kevesebb alkalmazásváltás szükséges, és több beszélgetés zajlik kontextusban, nem pedig véletlenszerű szilókban. Ez csökkenti a szokásos zavaró tényezőket, és mindenki koncentrált marad.

A Google Chat része ennek a beállításnak. Beépítve van a Google Workspace-be, így ha csapata már használja a Google eszközöket, akkor ez egy jó választás. A Zulip strukturáltabb szálakkal ellentétben a Google Chat zökkenőmentes és egyszerű, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a munkafolyamat megszakítása nélkül beszélgessenek.

A Google Workspace legjobb funkciói

Indítson Google Meet videohívásokat egyetlen kattintással a csevegésből

Ossza meg és dolgozzon együtt a Drive-fájlokon anélkül, hogy elhagyná a beszélgetéseket

Feladatok kiosztása és nyomon követése a kommunikációs terekben

Találjon meg bármilyen üzenetet vagy fájlt a Google hatékony keresési funkcióival

Valós időben együttműködhet a Smart Canvas és az integrált Google Docs segítségével.

Szinkronizált alkalmazásokkal zökkenőmentesen érheti el a kommunikációt minden eszközön.

A Google Workspace korlátai

Kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a dedikált csapatcsevegő platformok

A szálak és a szervezési lehetőségek korlátozottabbak, mint a speciális eszközök esetében.

A Google Workspace árai

Business Starter : 3 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Google Workspace értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)

Mit mondanak a Google Workspace-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A Gmail, Drive, Docs, Sheets és Meet eszközökkel való zökkenőmentes integráció az, ami igazán kiemelkedő. Ez lehetővé teszi csapatunk számára, hogy valós időben együttműködjön, függetlenül attól, hogy dokumentumokat szerkesztünk, fájlokat osztunk meg vagy találkozókat ütemezünk.

A Gmail, Drive, Docs, Sheets és Meet eszközökkel való zökkenőmentes integráció az, ami igazán kiemelkedő. Ez lehetővé teszi csapatunk számára, hogy valós időben együttműködjön, függetlenül attól, hogy dokumentumokat szerkesztünk, fájlokat osztunk meg vagy találkozókat ütemezünk.

Találja meg a tökéletes kommunikációs megoldást a ClickUp segítségével

Minden platformnak megvannak a maga erősségei, de a ClickUp kiemelkedik, mint egy sokoldalú lehetőség a kommunikációhoz és az együttműködéshez. Erős alternatívája a Zulipnak, különösen távoli csapatok, fejlesztők és olyan vállalkozások számára, akik egy all-in-one munkaterületet keresnek.

Az egycélú kommunikációs eszközökkel ellentétben a ClickUp kiküszöböli azt a fragmentációt, amely akkor jelentkezik, amikor a beszélgetések egy platformon zajlanak, míg a munka egy másikon.

Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg az igazán egységes csapatkommunikáció és projektmenedzsment erejét!